顯揚聖教論卷第十六無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論卷第十六無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

成空品第六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成空品第六之餘

論曰：如是空理，依修故證。云何為修？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是空理，依修故證。云何為修？頌曰：

修差別十八， 或有毒無毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修差別十八， 或有毒無毒，

對治五種執， 略二種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 對治五種執， 略二種應知。

論曰：修相差別有十八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修相差別有十八種。

一聲聞相應作意修，謂如有一是聲聞住聲聞法性，或未入正性離生、或已入正性離生，唯觀自利不觀利他，依安立諦作意門入真如理，自內緣有分量法，起厭離無欲解脫行，為盡自愛作意修習，是名聲聞相應作意修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一聲聞相應作意修，謂如有一是聲聞住聲聞法性，或未入正性離生、或已入正性離生，唯觀自利不觀利他，依安立諦作意門入真如理，自內緣有分量法，起厭離無欲解脫行，為盡自愛作意修習，是名聲聞相應作意修。

二菩薩作意修，謂如有一是菩薩住菩薩法性，或未入正性離生、或已入正性離生，觀自他俱利，依安立非安立諦作意門入真如理，自內緣無分量法，大悲增上故起利益他攝受方便行，履無上迹因，為盡自他愛作意修習，是名菩薩作意修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二菩薩作意修，謂如有一是菩薩住菩薩法性，或未入正性離生、或已入正性離生，觀自他俱利，依安立非安立諦作意門入真如理，自內緣無分量法，大悲增上故起利益他攝受方便行，履無上迹因，為盡自他愛作意修習，是名菩薩作意修。

三影像作意修，謂或思惟有分別毘鉢舍那品三摩地所行本境界法同分影像，或復思惟無分別奢摩他品三摩地所行本境界法同分影像，如是修習名為影像作意修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三影像作意修，謂或思惟有分別毘鉢舍那品三摩地所行本境界法同分影像，或復思惟無分別奢摩他品三摩地所行本境界法同分影像，如是修習名為影像作意修。

四事究竟作意修，謂思惟諸法，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若遠若近，或復思惟諸法真如盡諸所有、如諸所有，如是修習，是名事究竟作意修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四事究竟作意修，謂思惟諸法，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若遠若近，或復思惟諸法真如盡諸所有、如諸所有，如是修習，是名事究竟作意修。

五事成就修，謂已證得根本靜慮及世出世三摩鉢底，如是修習是名事成就修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五事成就修，謂已證得根本靜慮及世出世三摩鉢底，如是修習是名事成就修。

六得修，謂如有一依初靜慮，或修習無常想，或乃至修習死想時，此人所有不現在前所餘善想，若自地攝若下地攝，及彼所引世及出世所有功德，皆悉修習令其轉增，猛利清淨當得生起，證得彼法自在成就，是名得修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六得修，謂如有一依初靜慮，或修習無常想，或乃至修習死想時，此人所有不現在前所餘善想，若自地攝若下地攝，及彼所引世及出世所有功德，皆悉修習令其轉增，猛利清淨當得生起，證得彼法自在成就，是名得修。

七習修，謂如有一，現前思惟彼彼諸法起無常等所有善想，及現修習諸餘善法，如是修習是名習修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七習修，謂如有一，現前思惟彼彼諸法起無常等所有善想，及現修習諸餘善法，如是修習是名習修。

八除遣修，謂如有一，思惟三摩地所行影像相故除遣諸法根本性相令不復現，依以榍出榍道理。猶如有人以其細榍除遣麁榍，或以身安遣身麁重。如前已說，是名除遣修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八除遣修，謂如有一，思惟三摩地所行影像相故除遣諸法根本性相令不復現，依以榍出榍道理。猶如有人以其細榍除遣麁榍，或以身安遣身麁重。如前已說，是名除遣修。

九對治修，謂思惟修習厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治，是名對治修。此中聞思所生道是厭壞對治，出世間道是斷對治，彼果轉依是持對治，世間修慧道是遠分對治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九對治修，謂思惟修習厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治，是名對治修。此中聞思所生道是厭壞對治，出世間道是斷對治，彼果轉依是持對治，世間修慧道是遠分對治。

十身修、十一戒修、十二心修、十三慧修，如其次第依根防護修習三學，當知是名身等修性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十身修、十一戒修、十二心修、十三慧修，如其次第依根防護修習三學，當知是名身等修性。

十四少分修，謂思惟諸法起無常等一一善想及修所餘少分善法，是名少分修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十四少分修，謂思惟諸法起無常等一一善想及修所餘少分善法，是名少分修。

十五遍行修，謂思惟一切法一味真如，如是修習名遍行修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五遍行修，謂思惟一切法一味真如，如是修習名遍行修。

十六有動修，謂勤方便修無相時，於中間起諸有相修，是名有動修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十六有動修，謂勤方便修無相時，於中間起諸有相修，是名有動修。

十七功行修，謂勤方便修無相時，由功用行無有間缺起無相修，是名功行修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七功行修，謂勤方便修無相時，由功用行無有間缺起無相修，是名功行修。

十八成滿修，謂或依聲聞乘、或依獨覺乘、或依大乘，一切依已轉得一切法自在，如是修習是名成滿修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八成滿修，謂或依聲聞乘、或依獨覺乘、或依大乘，一切依已轉得一切法自在，如是修習是名成滿修。

如是諸修略有二種，謂有毒修、無毒修，我我所執雜不雜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸修略有二種，謂有毒修、無毒修，我我所執雜不雜故。

又此諸修，當知對治五種邪執：一眾生邪執、二法邪執、三損減邪執、四差別邪執、五變異邪執。眾生邪執者，謂於諸蘊執有有情作者受者。法邪執者，謂如所言說執有色等自體差別。損減邪執者，謂執諸法一切相無。差別邪執者，謂執諸法我無我等有別體性。變異邪執者，謂執諸法先實有我、後成無我。又此諸修略有二種，謂世間修、出世間修。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此諸修，當知對治五種邪執：一眾生邪執、二法邪執、三損減邪執、四差別邪執、五變異邪執。眾生邪執者，謂於諸蘊執有有情作者受者。法邪執者，謂如所言說執有色等自體差別。損減邪執者，謂執諸法一切相無。差別邪執者，謂執諸法我無我等有別體性。變異邪執者，謂執諸法先實有我、後成無我。又此諸修略有二種，謂世間修、出世間修。復次頌曰：

修果應當知， 三菩提功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修果應當知， 三菩提功德，

依止轉依性， 所作事成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止轉依性， 所作事成就。

論曰：因修空故證得妙果，謂依止轉依證三菩提，及得無諍、願智、無礙解等無量功德。及所作事圓滿成就，謂即轉依究竟成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：因修空故證得妙果，謂依止轉依證三菩提，及得無諍、願智、無礙解等無量功德。及所作事圓滿成就，謂即轉依究竟成滿。

顯揚聖教論成無性品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論成無性品第七

論曰：成空品中已成立眾生無我、非法無我，今為成立法無我故，說成無性。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：成空品中已成立眾生無我、非法無我，今為成立法無我故，說成無性。頌曰：

三自性應知， 初遍計所執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三自性應知， 初遍計所執，

次依他起性， 最後圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次依他起性， 最後圓成實。

論曰：當知無性不離自性，是故先說三自性義，如是即顯三種無性密意故說。三自性者，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執者，所謂諸法依因言說所計自體。依他起者，所謂諸法依諸因緣所生自體。圓成實者，所謂諸法真如自體。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當知無性不離自性，是故先說三自性義，如是即顯三種無性密意故說。三自性者，謂遍計所執自性、依他起自性、圓成實自性。遍計所執者，所謂諸法依因言說所計自體。依他起者，所謂諸法依諸因緣所生自體。圓成實者，所謂諸法真如自體。頌曰：

三無性應知， 不離三自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三無性應知， 不離三自性，

由相無、生無， 及勝義無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由相無、生無， 及勝義無性。

論曰：如是三種自性，當知由三無自性故說三無性。一相無性，謂遍計所執自性，由此自性體相無故。二生無性，謂依他起自性，由此自性緣力所生，非自然生故。三勝義無性，謂圓成實自性，由此自性體是勝義，又是諸法無性故。已說三種自性及三無性相，今當顯示成立道理。云何應知遍計所執皆無自體相？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是三種自性，當知由三無自性故說三無性。一相無性，謂遍計所執自性，由此自性體相無故。二生無性，謂依他起自性，由此自性緣力所生，非自然生故。三勝義無性，謂圓成實自性，由此自性體是勝義，又是諸法無性故。已說三種自性及三無性相，今當顯示成立道理。云何應知遍計所執皆無自體相？頌曰：

非五事所攝， 此外更無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非五事所攝， 此外更無有，

由名於義轉， 二更互為客。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由名於義轉， 二更互為客。

論曰：遍計所執自相是無。何以故？五事所不攝故，除五事外更無所有。何等為五？一相、二名、三分別、四真如、五正智。問：若遍計所執相無有自體，云何能起遍計執耶？答：由名於義轉故。謂隨彼假名於義流轉，世間愚夫執有名義決定相稱真實自性。問：云何應知此是邪執？答：以二更互為客故。所以者何？以名於義非稱體故，說之為客；義亦如名，無所有故說之為客。云何知然？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：遍計所執自相是無。何以故？五事所不攝故，除五事外更無所有。何等為五？一相、二名、三分別、四真如、五正智。問：若遍計所執相無有自體，云何能起遍計執耶？答：由名於義轉故。謂隨彼假名於義流轉，世間愚夫執有名義決定相稱真實自性。問：云何應知此是邪執？答：以二更互為客故。所以者何？以名於義非稱體故，說之為客；義亦如名，無所有故說之為客。云何知然？頌曰：

於名前無覺， 多名及不定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於名前無覺， 多名及不定，

於有義無義， 轉非理義成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有義無義， 轉非理義成。

論曰：若義自體如名有者，未得名前此覺於義應先已有。又名多故，一義應有多種自體。又名不定故，義之自體亦應不定。何以故？即此一名於所餘義亦施設故。又復此名為於有義轉、為於無義轉耶？若於有義轉者，不應道理，即前所說三因緣故。若於無義轉者，即前所說二互為客，道理成就。復次若執義是實有，由名顯了如燈照色，不應道理。何以故？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若義自體如名有者，未得名前此覺於義應先已有。又名多故，一義應有多種自體。又名不定故，義之自體亦應不定。何以故？即此一名於所餘義亦施設故。又復此名為於有義轉、為於無義轉耶？若於有義轉者，不應道理，即前所說三因緣故。若於無義轉者，即前所說二互為客，道理成就。復次若執義是實有，由名顯了如燈照色，不應道理。何以故？頌曰：

取已立名故， 餘即不能取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取已立名故， 餘即不能取，

如眾生邪執， 增益為顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生邪執， 增益為顛倒。

論曰：先取義已，然後立名，非未取義能立名字。已取得義，復須顯了，不應道理。又即由此名，餘未解者不取得義。燈照了物即不如是，非由此燈餘不能取所照了物。又不應執義異名異，由唯依名起義執故。譬如唯有諸行無始流轉自性異生，數習力故，於自他相續起眾生邪執。如是於長夜中串習言說熏修心故，由此方便起妄遍計執有諸法。此法邪執，猶如眾生妄增益故，當知顛倒。如是顛倒云何與雜染法展轉生起？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：先取義已，然後立名，非未取義能立名字。已取得義，復須顯了，不應道理。又即由此名，餘未解者不取得義。燈照了物即不如是，非由此燈餘不能取所照了物。又不應執義異名異，由唯依名起義執故。譬如唯有諸行無始流轉自性異生，數習力故，於自他相續起眾生邪執。如是於長夜中串習言說熏修心故，由此方便起妄遍計執有諸法。此法邪執，猶如眾生妄增益故，當知顛倒。如是顛倒云何與雜染法展轉生起？頌曰：

由熏起依他， 依此生顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由熏起依他， 依此生顛倒，

如是互為緣， 展轉生相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是互為緣， 展轉生相續。

論曰：由此顛倒熏習力故，後依他果自性得生；又依此果，後時復生法執顛倒。如是二法更互為緣，生死展轉相續不斷。已說成立道理，今當顯示遍計所執自性差別。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由此顛倒熏習力故，後依他果自性得生；又依此果，後時復生法執顛倒。如是二法更互為緣，生死展轉相續不斷。已說成立道理，今當顯示遍計所執自性差別。頌曰：

自性與差別， 有覺悟、隨眠、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性與差別， 有覺悟、隨眠、

加行、名遍計， 又當知五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加行、名遍計， 又當知五種。

論曰：由有六種遍計差別故，遍計所執自性亦有六種。何等名為六種遍計？一自性遍計，謂遍計色等實有自相。二差別遍計，謂遍計色等決定實有有色無色、有見無見等諸差別相。三覺悟遍計，謂善名言者所有遍計。四隨眠遍計，謂不善名言者所有遍計。五加行遍計，此復五種：一貪愛加行、二瞋恚加行、三合會加行、四別離加行、五隨捨加行。六名遍計，此復二種：一文字所起、二非文字所起。非文字所起者，如有計執，此為何物？云何此物？此物是何？此物云何？文字所起者，如有計執，此為此物，此物如是，或色或乃至識，或有為或無為，或常或無常，或善或不善或無記，如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由有六種遍計差別故，遍計所執自性亦有六種。何等名為六種遍計？一自性遍計，謂遍計色等實有自相。二差別遍計，謂遍計色等決定實有有色無色、有見無見等諸差別相。三覺悟遍計，謂善名言者所有遍計。四隨眠遍計，謂不善名言者所有遍計。五加行遍計，此復五種：一貪愛加行、二瞋恚加行、三合會加行、四別離加行、五隨捨加行。六名遍計，此復二種：一文字所起、二非文字所起。非文字所起者，如有計執，此為何物？云何此物？此物是何？此物云何？文字所起者，如有計執，此為此物，此物如是，或色或乃至識，或有為或無為，或常或無常，或善或不善或無記，如是等。

復次遍計所執自性，當知復由五種遍計。何等為五？一依名遍計義自性、二依義遍計名自性、三依名遍計名自性、四依義遍計義自性、五依二遍計二自性。依名遍計義自性者，如有計執，此物既名為色，必應定有色體真實。此物既名為受想行識，必應定有受想行識體性真實。依義遍計名自性者，如有計執，此物名色、為不名色？此物名受想行識、為不名受想行識？依名遍計名自性者，如有計執，不了物體但知種種分別色名，不了物體但知種種分別受想行識名。依義遍計義自性者，如有計執不了色名但於色體種種分別，不了受想行識名但於受想行識體性種種分別。依二遍計二自性者，如有計執，此物是色體性名之為色，此物是受想行識體性名受想行識。已說遍計所執自性差別。此遍計執由妄分別故生，此分別差別今當更說。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次遍計所執自性，當知復由五種遍計。何等為五？一依名遍計義自性、二依義遍計名自性、三依名遍計名自性、四依義遍計義自性、五依二遍計二自性。依名遍計義自性者，如有計執，此物既名為色，必應定有色體真實。此物既名為受想行識，必應定有受想行識體性真實。依義遍計名自性者，如有計執，此物名色、為不名色？此物名受想行識、為不名受想行識？依名遍計名自性者，如有計執，不了物體但知種種分別色名，不了物體但知種種分別受想行識名。依義遍計義自性者，如有計執不了色名但於色體種種分別，不了受想行識名但於受想行識體性種種分別。依二遍計二自性者，如有計執，此物是色體性名之為色，此物是受想行識體性名受想行識。已說遍計所執自性差別。此遍計執由妄分別故生，此分別差別今當更說。頌曰：

分別有八種， 能生於三事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別有八種， 能生於三事，

分別體應知， 二界心心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別體應知， 二界心心法。

論曰：八種分別能生三事。何等為三？一分別戲論所依緣事、二見我慢事、三貪愛等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：八種分別能生三事。何等為三？一分別戲論所依緣事、二見我慢事、三貪愛等事。

八種分別者，一自性分別，謂於色等想事分別色等所有自性。二差別分別，謂即於色等想事起諸分別，此有色此無色、此有見此無見、此有對此無對，如是等無量差別，以自性分別為依處故，分別種種差別之義。三總執分別，謂即於色等想事所立我及有情命者生者等假想施設所引分別，由於積聚多法總執為因分別轉故。又於舍軍林等及於飲食衣乘等想事所立舍等假想施設所引尋思。四我分別，謂若事有漏有取，長時數習我執所聚，由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。五我所分別，謂若事有漏有取，長時數習我所執所聚，由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。六愛分別，謂緣淨妙可意事境分別。七不愛分別，謂緣不淨妙不可意事境分別。八愛不愛俱相違分別，謂緣淨不淨可意不可意俱離事境分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八種分別者，一自性分別，謂於色等想事分別色等所有自性。二差別分別，謂即於色等想事起諸分別，此有色此無色、此有見此無見、此有對此無對，如是等無量差別，以自性分別為依處故，分別種種差別之義。三總執分別，謂即於色等想事所立我及有情命者生者等假想施設所引分別，由於積聚多法總執為因分別轉故。又於舍軍林等及於飲食衣乘等想事所立舍等假想施設所引尋思。四我分別，謂若事有漏有取，長時數習我執所聚，由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。五我所分別，謂若事有漏有取，長時數習我所執所聚，由數習邪執自見處事為緣所起虛妄分別。六愛分別，謂緣淨妙可意事境分別。七不愛分別，謂緣不淨妙不可意事境分別。八愛不愛俱相違分別，謂緣淨不淨可意不可意俱離事境分別。

如是略說有二種，謂分別自體及分別所依所緣事。此中自性分別、差別分別、總執分別，此三分別能生分別戲論所依事。分別戲論所緣事，謂色等想事為依緣故。名想言說所攝名想言說所顯分別戲論，即於此事分別計度無量種種眾多差別。此中我分別、我所分別，此二分別能生餘見根本及慢根本身見，及能生餘慢根本我慢。此中愛分別不愛分別俱相違分別，如其所應生貪瞋癡。是故如是八種分別，為起此三種事。若欲略說分別體性，所謂三界諸心心法。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是略說有二種，謂分別自體及分別所依所緣事。此中自性分別、差別分別、總執分別，此三分別能生分別戲論所依事。分別戲論所緣事，謂色等想事為依緣故。名想言說所攝名想言說所顯分別戲論，即於此事分別計度無量種種眾多差別。此中我分別、我所分別，此二分別能生餘見根本及慢根本身見，及能生餘慢根本我慢。此中愛分別不愛分別俱相違分別，如其所應生貪瞋癡。是故如是八種分別，為起此三種事。若欲略說分別體性，所謂三界諸心心法。復次頌曰：

由二縛所縛， 堅執二自性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由二縛所縛， 堅執二自性，

故二縛解脫， 正無得無見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故二縛解脫， 正無得無見。

論曰：起前所說諸分別時，即為二縛所縛，所謂相縛及麁重縛。由此二縛，執二自性，謂執依他起自性及遍計所執自性。是故解脫二種縛已，於二自性正無所得及無所見。所以者何？由遍計所執自性畢竟無故不可得。依他起自性雖復是有，不取相故無所見。如是成立遍計所執自性已。為欲成立依他起自性故，當說成立道理。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：起前所說諸分別時，即為二縛所縛，所謂相縛及麁重縛。由此二縛，執二自性，謂執依他起自性及遍計所執自性。是故解脫二種縛已，於二自性正無所得及無所見。所以者何？由遍計所執自性畢竟無故不可得。依他起自性雖復是有，不取相故無所見。如是成立遍計所執自性已。為欲成立依他起自性故，當說成立道理。頌曰：

假有所依因， 若異壞二種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假有所依因， 若異壞二種，

雜染可得故， 當知依他有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染可得故， 當知依他有。

論曰：不應宣說諸法唯是假有。何以故？假法必有所依因故，非無實物假法成立。若異此者，無實物故假亦是無，即應破壞二法。二法壞故，雜染之法應不可得。由雜染法現可得故，當知必有依他起自性。復次此依他起自性有何相貌？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：不應宣說諸法唯是假有。何以故？假法必有所依因故，非無實物假法成立。若異此者，無實物故假亦是無，即應破壞二法。二法壞故，雜染之法應不可得。由雜染法現可得故，當知必有依他起自性。復次此依他起自性有何相貌？頌曰：

相麁重為體， 此更互緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相麁重為體， 此更互緣生，

非自然是有， 故說生無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非自然是有， 故說生無性。

論曰：此依他起自性，以相及麁重為體。云何說為依他起？由此二種更互為緣而得生故。謂相為緣起於麁重，麁重為緣又能生相。若爾，何故名生無性？謂緣力所生，非自然有故。復次此依他起自性，為決定有、為決定無？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此依他起自性，以相及麁重為體。云何說為依他起？由此二種更互為緣而得生故。謂相為緣起於麁重，麁重為緣又能生相。若爾，何故名生無性？謂緣力所生，非自然有故。復次此依他起自性，為決定有、為決定無？頌曰：

非決定有無， 一切種皆許， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非決定有無， 一切種皆許，

通假實二性， 世俗說為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通假實二性， 世俗說為有。

論曰：依他起自性非如施設決定是有，亦非一切決定是無，故一切種非有非無。然許一切種皆可言說，謂若有、若無、亦有亦無、非有非無。問：此依他起自性，為是實有、為是假有？答：應知此性通假實有。問：為由世俗故有、為由勝義故有？答：當知由世俗故說之為有。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：依他起自性非如施設決定是有，亦非一切決定是無，故一切種非有非無。然許一切種皆可言說，謂若有、若無、亦有亦無、非有非無。問：此依他起自性，為是實有、為是假有？答：應知此性通假實有。問：為由世俗故有、為由勝義故有？答：當知由世俗故說之為有。復次頌曰：

宣說我法用， 皆名為世俗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說我法用， 皆名為世俗；

當知勝義諦， 謂七種真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知勝義諦， 謂七種真如。

論曰：世俗諦者，當知宣說我法作用，已如攝淨義品中說。勝義諦者，謂七種真如，已如攝事品中說。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世俗諦者，當知宣說我法作用，已如攝淨義品中說。勝義諦者，謂七種真如，已如攝事品中說。復次頌曰：

圓成實自性， 二最勝智義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓成實自性， 二最勝智義，

無有諸戲論， 遠離一異性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸戲論， 遠離一異性。

論曰：此勝義諦，當知即是圓成實自性。問：何因緣故，七種真如名勝義諦？答：由是二最勝智所行故，謂出世間智及此後得世間智。由此勝義無戲論故，非餘智境。又此勝義無戲論故，於有相法離一異性。何以故？由此真如於有相法不可說異亦非不異故。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此勝義諦，當知即是圓成實自性。問：何因緣故，七種真如名勝義諦？答：由是二最勝智所行故，謂出世間智及此後得世間智。由此勝義無戲論故，非餘智境。又此勝義無戲論故，於有相法離一異性。何以故？由此真如於有相法不可說異亦非不異故。復次頌曰：

清淨之所緣， 常無有變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨之所緣， 常無有變異，

善性及樂性， 一切皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善性及樂性， 一切皆成就。

論曰：由勝義諦離一異性故，當知即是清淨所緣性。何以故？由緣此境得心清淨故。當知亦是常，於一切時性無變異故。又由清淨所緣故，當知是善。以是常故，當知是樂。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由勝義諦離一異性故，當知即是清淨所緣性。何以故？由緣此境得心清淨故。當知亦是常，於一切時性無變異故。又由清淨所緣故，當知是善。以是常故，當知是樂。復次頌曰：

實勝義無性， 戲論我無故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實勝義無性， 戲論我無故，

依他無彼相， 此勝義無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依他無彼相， 此勝義無性。

論曰：圓成實自性，由勝義無性故說為無性。何以故？由此自性即是勝義亦是無性，由無戲論我法性故。是故圓成實自性，是勝義故及無戲論性故，說為勝義無性應知。於依他起自性，由異相故，亦得建立為勝義無性。何以故？由無勝義性故。復次如前所說有五種相，謂能詮相、所詮相、此二相屬相、執著相、不執著相，又有三相，謂遍計所執相、依他起相、圓成實相。為五攝三、為三攝五耶？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：圓成實自性，由勝義無性故說為無性。何以故？由此自性即是勝義亦是無性，由無戲論我法性故。是故圓成實自性，是勝義故及無戲論性故，說為勝義無性應知。於依他起自性，由異相故，亦得建立為勝義無性。何以故？由無勝義性故。復次如前所說有五種相，謂能詮相、所詮相、此二相屬相、執著相、不執著相，又有三相，謂遍計所執相、依他起相、圓成實相。為五攝三、為三攝五耶？頌曰：

依三相應知， 建立五種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依三相應知， 建立五種相，

彼如其所應， 別別有五業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如其所應， 別別有五業。

論曰：當知依三自相建立五相。所以者何？初及第二依三自相，第三依遍計所執相，第四依依他起相，第五依圓成實相。又三自性一一各有五業，已如攝淨義品中說。復次前成空品所遮眾生執，今此品中所遮法執。此二種執，誰從誰生？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：當知依三自相建立五相。所以者何？初及第二依三自相，第三依遍計所執相，第四依依他起相，第五依圓成實相。又三自性一一各有五業，已如攝淨義品中說。復次前成空品所遮眾生執，今此品中所遮法執。此二種執，誰從誰生？頌曰：

法執故愚夫， 起彼眾生執； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法執故愚夫， 起彼眾生執；

彼除覺法性， 覺法我執斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼除覺法性， 覺法我執斷。

論曰：由法執故，世間愚夫起眾生執。除眾生執現起纏故，覺法實性。覺法性故，法執永斷。法執斷時，當知亦斷眾生執隨眠。復次於何未斷而成雜染？於何斷滅得成清淨？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由法執故，世間愚夫起眾生執。除眾生執現起纏故，覺法實性。覺法性故，法執永斷。法執斷時，當知亦斷眾生執隨眠。復次於何未斷而成雜染？於何斷滅得成清淨？頌曰：

於依他執初， 熏習成雜染； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於依他執初， 熏習成雜染；

無執圓成實， 熏習成清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無執圓成實， 熏習成清淨。

雜染有漏性， 清淨則無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜染有漏性， 清淨則無漏，

此當知轉依， 不思議二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此當知轉依， 不思議二種。

論曰：於依他起自性執著初自性故，起於熏習則成雜染。當知圓成實自性無執著故，起於熏習則成清淨。雜染即是有漏性，清淨即是無漏性，此無漏性當知即是轉依相。又此轉依不可思議及有二種。云何不可思議？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於依他起自性執著初自性故，起於熏習則成雜染。當知圓成實自性無執著故，起於熏習則成清淨。雜染即是有漏性，清淨即是無漏性，此無漏性當知即是轉依相。又此轉依不可思議及有二種。云何不可思議？頌曰：

真實及自體， 寂靜與功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實及自體， 寂靜與功德，

一切不思議， 當知由四道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不思議， 當知由四道。

論曰：如是轉依不可思議，由四道理：一由真實，謂是常故；二由自體，謂非有色非無色如是等故；三由寂靜，謂寂靜住故；四由功德，謂此轉依有威德故。又此轉依不可思議，由四種道方乃證得，謂四種正行、四種尋思、四如實智、四種境事。何等為四？一遍滿境、二淨行境、三善巧境、四淨惑境。此中遍滿境復有四種：一有分別影像、二無分別影像、三事究竟、四所作成就。有分別影像者，謂所知事同分三摩地所行毘鉢舍那境。無分別影像者，謂所知事同分三摩地所行奢摩他竟。事究竟者，謂盡所有性及如所有性。所作成就者，謂轉依及依此無分別智。淨行境有五種：一不淨、二慈悲、三緣起、四界差別、五入出息念。善巧境有五種，謂蘊善巧、界善巧、處善巧、緣起善巧、處非處善巧。淨惑境，謂世間道有二下地麁性，上地靜性等，出世間道有四聖諦等。復次如前所說有二種轉依。何等為二？謂聲聞、菩薩轉依差別。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是轉依不可思議，由四道理：一由真實，謂是常故；二由自體，謂非有色非無色如是等故；三由寂靜，謂寂靜住故；四由功德，謂此轉依有威德故。又此轉依不可思議，由四種道方乃證得，謂四種正行、四種尋思、四如實智、四種境事。何等為四？一遍滿境、二淨行境、三善巧境、四淨惑境。此中遍滿境復有四種：一有分別影像、二無分別影像、三事究竟、四所作成就。有分別影像者，謂所知事同分三摩地所行毘鉢舍那境。無分別影像者，謂所知事同分三摩地所行奢摩他竟。事究竟者，謂盡所有性及如所有性。所作成就者，謂轉依及依此無分別智。淨行境有五種：一不淨、二慈悲、三緣起、四界差別、五入出息念。善巧境有五種，謂蘊善巧、界善巧、處善巧、緣起善巧、處非處善巧。淨惑境，謂世間道有二下地麁性，上地靜性等，出世間道有四聖諦等。復次如前所說有二種轉依。何等為二？謂聲聞、菩薩轉依差別。頌曰：

聲聞有二種， 趣寂、趣菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞有二種， 趣寂、趣菩提，

依止變化身， 趣無上正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止變化身， 趣無上正覺。

諸聲聞轉依， 厭背修所得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸聲聞轉依， 厭背修所得；

菩薩方便修， 無二智依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩方便修， 無二智依止，

不住生滅故； 諸佛智無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住生滅故； 諸佛智無上，

利樂諸有情， 不思議無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利樂諸有情， 不思議無二。

論曰：聲聞轉依當知復有二種，一趣寂滅、二趣菩提。問：聲聞無學永盡後有，云何能證阿耨多羅三藐三菩提？答：依變化身住能證菩提，非業報身。又聲聞轉依以於流轉背修故得。菩薩轉依以方便修及無二智為依止故得。云何以方便修？謂由無間達法性故、所緣大故、發起最勝勤精進故、顧有情故、了諸行故。云何無二智為依止？謂不住流轉及以寂滅，不顧流轉故、顧諸有情故。由此因緣，當知佛智最勝無上。所以者何？餘有情智，或住流轉、或住寂滅，故非無上。又諸佛智利益安樂一切有情，善能成滿自他利故，最勝無上。餘有情智，或唯自利或不俱利，故非無上。以是因故，諸佛智慧不可思議，不住二邊能作一切眾生利益事故。又無有二，謂般涅槃、不涅槃等，性無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：聲聞轉依當知復有二種，一趣寂滅、二趣菩提。問：聲聞無學永盡後有，云何能證阿耨多羅三藐三菩提？答：依變化身住能證菩提，非業報身。又聲聞轉依以於流轉背修故得。菩薩轉依以方便修及無二智為依止故得。云何以方便修？謂由無間達法性故、所緣大故、發起最勝勤精進故、顧有情故、了諸行故。云何無二智為依止？謂不住流轉及以寂滅，不顧流轉故、顧諸有情故。由此因緣，當知佛智最勝無上。所以者何？餘有情智，或住流轉、或住寂滅，故非無上。又諸佛智利益安樂一切有情，善能成滿自他利故，最勝無上。餘有情智，或唯自利或不俱利，故非無上。以是因故，諸佛智慧不可思議，不住二邊能作一切眾生利益事故。又無有二，謂般涅槃、不涅槃等，性無二故。

顯揚聖教論成現觀品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論成現觀品第八之一

論曰：如是正勤了知無常、苦、空、無我已，欲何所觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是正勤了知無常、苦、空、無我已，欲何所觀？頌曰：

當知現所觀， 下中上品事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知現所觀， 下中上品事，

有漏及無漏， 未見未受遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏及無漏， 未見未受遍。

論曰：為現觀察欲色無色三界所繫下中上品所知事故。有漏者，謂即此苦集諦攝。無漏者，謂此增上滅道諦攝。未見者，謂四諦所攝。未受者，謂滅道所攝。遍者，謂現見不現見法智種類智所行境界。復次以何現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：為現觀察欲色無色三界所繫下中上品所知事故。有漏者，謂即此苦集諦攝。無漏者，謂此增上滅道諦攝。未見者，謂四諦所攝。未受者，謂滅道所攝。遍者，謂現見不現見法智種類智所行境界。復次以何現觀？頌曰：

出世間勝智， 能除見所斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世間勝智， 能除見所斷，

無分別證得， 唯依止靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別證得， 唯依止靜慮。

論曰：出世間智能為現觀，非世間智。為斷見所斷惑，唯是見道，非修道故。問：彼復何行？答：無分別證得。謂現前證得無分別行，非未現證。問：彼何所依？答：唯依止靜慮，不依無色。復次何處現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：出世間智能為現觀，非世間智。為斷見所斷惑，唯是見道，非修道故。問：彼復何行？答：無分別證得。謂現前證得無分別行，非未現證。問：彼何所依？答：唯依止靜慮，不依無色。復次何處現觀？頌曰：

極慼非惡趣， 極欣非上二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極慼非惡趣， 極欣非上二，

處欲界人天， 佛出世現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處欲界人天， 佛出世現觀。

論曰：於惡趣中不起現觀，苦受恒隨極憂慼故、不能證得三摩地故。色無色界亦無現觀，欣掉重故、厭羸劣故。是故二界三趣不起現觀，唯一欲界人天二趣，有佛出世能起現觀。復次誰能現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於惡趣中不起現觀，苦受恒隨極憂慼故、不能證得三摩地故。色無色界亦無現觀，欣掉重故、厭羸劣故。是故二界三趣不起現觀，唯一欲界人天二趣，有佛出世能起現觀。復次誰能現觀？頌曰：

未離欲、倍離， 及已離欲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離欲、倍離， 及已離欲者，

獨、一證正覺， 最勝我所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨、一證正覺， 最勝我所生。

論曰：有五種補特伽羅能入現觀，或無入者，以無我故。何等為五？一未離欲者、二倍離欲者、三已離欲者、四獨覺、五菩薩。云何應知唯心能入現觀，非我能入？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：有五種補特伽羅能入現觀，或無入者，以無我故。何等為五？一未離欲者、二倍離欲者、三已離欲者、四獨覺、五菩薩。云何應知唯心能入現觀，非我能入？頌曰：

非我為智因， 亦非自取境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非我為智因， 亦非自取境，

我非自現觀， 執愛自我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我非自現觀， 執愛自我故。

無常有境界， 待緣智生起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常有境界， 待緣智生起，

斷麁重等三， 故依心現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷麁重等三， 故依心現觀。

論曰：若計有我能入現觀，不應道理。何以故？我為智因，不應理故。若離於智，自然不能取故。所以者何？若我能為智因，即是無常，或應智是常有。若我自能取境界者，智未生前亦應能取。又若計我能入現觀，此我亦應自觀我性。若如是者，應無解脫，以緣執我及起愛故。所以者何？無有取我不起我執及我愛者。若說依心能入現觀，斯有道理。何以故？心是無常，有境待緣能生智故。又依止心，若麁重若我執及與我愛皆可斷滅。所以者何？心無常故，為智生因；有所緣故，與智俱時同取境界；待眾緣故，智不常有。又心是麁重之所依故、性離我故。若證遍智，即能遠離麁重而生，永除我執及與我愛。云何次第能入現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若計有我能入現觀，不應道理。何以故？我為智因，不應理故。若離於智，自然不能取故。所以者何？若我能為智因，即是無常，或應智是常有。若我自能取境界者，智未生前亦應能取。又若計我能入現觀，此我亦應自觀我性。若如是者，應無解脫，以緣執我及起愛故。所以者何？無有取我不起我執及我愛者。若說依心能入現觀，斯有道理。何以故？心是無常，有境待緣能生智故。又依止心，若麁重若我執及與我愛皆可斷滅。所以者何？心無常故，為智生因；有所緣故，與智俱時同取境界；待眾緣故，智不常有。又心是麁重之所依故、性離我故。若證遍智，即能遠離麁重而生，永除我執及與我愛。云何次第能入現觀？頌曰：

已成熟相續， 或聽聞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已成熟相續， 或聽聞正法，

自然極如理， 作意故現觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然極如理， 作意故現觀，

繫念於所緣， 精勤修靜定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 繫念於所緣， 精勤修靜定，

增上善根力， 證聖覺道分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上善根力， 證聖覺道分。

論曰：修現觀者，先當成熟自相續已，或復聽聞正法，謂聲聞乘；或復自然，謂菩薩及獨覺，於自內心極善作意故，能入現觀。次繫念於所緣者，謂四念住。精勤者，謂四正斷。修靜定者，謂四神足。增上善根者，謂先證得增上資糧信等善根。力者，謂彼所治不信等障所不能雜。證聖覺分者，謂依彼故證遍覺支。證聖道分者，謂證八聖道支。如是次第得入現觀。復次齊何當言正入現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修現觀者，先當成熟自相續已，或復聽聞正法，謂聲聞乘；或復自然，謂菩薩及獨覺，於自內心極善作意故，能入現觀。次繫念於所緣者，謂四念住。精勤者，謂四正斷。修靜定者，謂四神足。增上善根者，謂先證得增上資糧信等善根。力者，謂彼所治不信等障所不能雜。證聖覺分者，謂依彼故證遍覺支。證聖道分者，謂證八聖道支。如是次第得入現觀。復次齊何當言正入現觀？頌曰：

從是入見道， 無漏正見起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是入見道， 無漏正見起，

永斷於三結， 證現觀應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷於三結， 證現觀應知。

論曰：從前所修如理作意故，於見道位出世間正見得生。由正見故三結永斷，謂薩迦耶見、戒禁取及疑，齊如是位當知已入現觀。然此位中一切惡趣雜染之法皆悉遣除，云何但言三結永斷？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從前所修如理作意故，於見道位出世間正見得生。由正見故三結永斷，謂薩迦耶見、戒禁取及疑，齊如是位當知已入現觀。然此位中一切惡趣雜染之法皆悉遣除，云何但言三結永斷？頌曰：

雖惡趣雜染， 計所起惑斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖惡趣雜染， 計所起惑斷，

境見導師等， 隨生三所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境見導師等， 隨生三所攝。

論曰：由薩迦耶見於境迷失，由戒禁取於見迷失，由彼疑故於佛導師所說正法及正行僧而生迷惑，是故隨強唯說永斷三結。復次現觀有何相貌？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由薩迦耶見於境迷失，由戒禁取於見迷失，由彼疑故於佛導師所說正法及正行僧而生迷惑，是故隨強唯說永斷三結。復次現觀有何相貌？頌曰：

由先世間智， 簡擇諦究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由先世間智， 簡擇諦究竟，

於諦無加行， 決定生起相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諦無加行， 決定生起相，

智境和合相， 於所知究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智境和合相， 於所知究竟，

當知諦現觀， 於十種決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知諦現觀， 於十種決定。

論曰：由先世間智者，謂從聞所生智乃至世間第一法智。簡擇諦究竟者，謂已於諸諦究竟簡擇，於諦無加行。決定生起相者，謂於所觀察諸諦境中不由加行功用決定生起相，是現觀相。又此決定智與境和合相究竟到所知故。所以者何？除是以外更無異境可須求故，是故此觀名為現觀。當知此決定相復有十種。何等為十？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由先世間智者，謂從聞所生智乃至世間第一法智。簡擇諦究竟者，謂已於諸諦究竟簡擇，於諦無加行。決定生起相者，謂於所觀察諸諦境中不由加行功用決定生起相，是現觀相。又此決定智與境和合相究竟到所知故。所以者何？除是以外更無異境可須求故，是故此觀名為現觀。當知此決定相復有十種。何等為十？頌曰：

我性無三有， 不滅無有二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我性無三有， 不滅無有二，

無分別無怖， 自斷中決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別無怖， 自斷中決定。

論曰：十種決定者，一於眾生無中決定、二於遍計所執自性無中決定、三於無我有、四於相有、五於麁重有，是中並決定。六於不滅中決定，謂或無故不滅，謂眾生我及法我或有故不滅，謂二無我。七於無二中決定，謂法及法空無有差別。八於空無分別決定、九於法性無怖決定，謂諸愚夫於此性處生諸怖畏，智者於此無有怖畏是故決定。十於自在能斷決定，謂我不復從於他人求斷方便，是故決定。復次如是現觀，云何次第修習應知？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：十種決定者，一於眾生無中決定、二於遍計所執自性無中決定、三於無我有、四於相有、五於麁重有，是中並決定。六於不滅中決定，謂或無故不滅，謂眾生我及法我或有故不滅，謂二無我。七於無二中決定，謂法及法空無有差別。八於空無分別決定、九於法性無怖決定，謂諸愚夫於此性處生諸怖畏，智者於此無有怖畏是故決定。十於自在能斷決定，謂我不復從於他人求斷方便，是故決定。復次如是現觀，云何次第修習應知？頌曰：

發起、證、等流、 成滿次第四； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起、證、等流、 成滿次第四；

又法住智等， 次第八應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又法住智等， 次第八應知。

論曰：現觀次第，或四、或八、或復七種。何等為四？一發起，謂從聞所生智乃至世第一法。二證得，謂見道。三等流，謂修道。四成滿，謂究竟道。云何為八？謂法住智乃至善清淨智，如前所說。云何七種？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：現觀次第，或四、或八、或復七種。何等為四？一發起，謂從聞所生智乃至世第一法。二證得，謂見道。三等流，謂修道。四成滿，謂究竟道。云何為八？謂法住智乃至善清淨智，如前所說。云何七種？頌曰：

無悔住所緣， 如實見境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無悔住所緣， 如實見境界，

道所依無惑， 純差別行斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道所依無惑， 純差別行斷。

論曰：七種次第者，謂尸羅淨乃至行斷智見淨；由尸羅清淨故無有變悔；由無悔故心定住境；由心定故於所知境得如實見；次於如實智見道所依止佛法僧寶遠離疑惑，得四證淨俱生智；次於善逝所證所說得決定智，謂唯佛法中有純淨出離苦道，非於餘法；次於此道得行差別智，謂苦遲通行是下品樂、速通行是上品、餘二行是中品；次依上品正行於餘斷滅生勝智見。復次此尸羅等七清淨，若略說三學所攝，當知亦是三淨所攝。云何三淨？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：七種次第者，謂尸羅淨乃至行斷智見淨；由尸羅清淨故無有變悔；由無悔故心定住境；由心定故於所知境得如實見；次於如實智見道所依止佛法僧寶遠離疑惑，得四證淨俱生智；次於善逝所證所說得決定智，謂唯佛法中有純淨出離苦道，非於餘法；次於此道得行差別智，謂苦遲通行是下品樂、速通行是上品、餘二行是中品；次依上品正行於餘斷滅生勝智見。復次此尸羅等七清淨，若略說三學所攝，當知亦是三淨所攝。云何三淨？頌曰：

三淨攝應知， 戒淨及心淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三淨攝應知， 戒淨及心淨，

境界依止道， 說為慧清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界依止道， 說為慧清淨。

論曰：三種淨者，所謂戒淨、心淨、慧淨。慧清淨中復有三種：一於境界、二於道所依止、三於道體。於道體中當知復有三種，謂純故、差別故、斷故。復次於如是次第中，以何次第入於現觀？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三種淨者，所謂戒淨、心淨、慧淨。慧清淨中復有三種：一於境界、二於道所依止、三於道體。於道體中當知復有三種，謂純故、差別故、斷故。復次於如是次第中，以何次第入於現觀？頌曰：

知身等因緣， 善達於三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身等因緣， 善達於三世，

次了知四苦， 復八苦應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次了知四苦， 復八苦應知。

論曰：先於四念住位應善了知身受心法四種因緣，謂由食集故身集、觸集故受集、名色集故識集、作意集故法集。次此身等於三世中應善了知，謂於未來世集法隨觀、於過去世滅法隨觀、於現在世集滅法隨觀。次應了知即此身等四苦所苦，謂受重擔苦、位變異苦、麁重苦及死生苦。以善不善法為因能感流轉死及生苦，是故了知死生二苦即是了知法苦。從此無間將觀諸諦，故先了知八種苦法，所謂生苦乃至略說五取蘊苦。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：先於四念住位應善了知身受心法四種因緣，謂由食集故身集、觸集故受集、名色集故識集、作意集故法集。次此身等於三世中應善了知，謂於未來世集法隨觀、於過去世滅法隨觀、於現在世集滅法隨觀。次應了知即此身等四苦所苦，謂受重擔苦、位變異苦、麁重苦及死生苦。以善不善法為因能感流轉死及生苦，是故了知死生二苦即是了知法苦。從此無間將觀諸諦，故先了知八種苦法，所謂生苦乃至略說五取蘊苦。復次頌曰：

從是正觀諦， 起十六行智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是正觀諦， 起十六行智，

為治四顛倒， 後後之所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為治四顛倒， 後後之所依。

論曰：知八苦後，次正觀察四種諦理，起十六行智，前為後後之所依止。謂為對治四顛倒故起苦諦四行，一為對治常顛倒故起無常行、二為對治樂淨倒故起於苦行、三為對治我顛倒故起於空行、四即為治此起無我行。所以者何？離諸行外餘我空故、即諸行體非我性故。次於常樂淨我四愛集諦起因、集、生、緣四行。次於此斷滅諦起滅、靜、妙、離四行。次於此能證道諦起道、如、行、出四行。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：知八苦後，次正觀察四種諦理，起十六行智，前為後後之所依止。謂為對治四顛倒故起苦諦四行，一為對治常顛倒故起無常行、二為對治樂淨倒故起於苦行、三為對治我顛倒故起於空行、四即為治此起無我行。所以者何？離諸行外餘我空故、即諸行體非我性故。次於常樂淨我四愛集諦起因、集、生、緣四行。次於此斷滅諦起滅、靜、妙、離四行。次於此能證道諦起道、如、行、出四行。復次頌曰：

從是轉修習， 於心總厭離、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是轉修習， 於心總厭離、

諦簡擇、決定、 究竟覺生起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦簡擇、決定、 究竟覺生起。

論曰：從十六行智後復轉修習，先緣自心總厭心智生，此說名煖。從此已上諦簡擇智生，此說名頂。從此已上決定覺智生，此說名忍。復從此已上究竟覺智生，此說名為世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：從十六行智後復轉修習，先緣自心總厭心智生，此說名煖。從此已上諦簡擇智生，此說名頂。從此已上決定覺智生，此說名忍。復從此已上究竟覺智生，此說名為世第一法。