顯揚聖教論
無著菩薩造 唐 玄奘譯20卷CBETA T1602大于一万字 23 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
顯揚聖教論卷第十三無著菩薩造
顯揚聖教論卷第十三無著菩薩造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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攝淨義品第二之九
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聽者，謂說法師說正法要安處聽者，令住恭敬無倒聽聞。問：何故安處？答：謂或由一因或乃至十。
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一因者，所謂恭敬聽聞正法，現證利益及安樂故。此中或利益非安樂，或安樂非利益，乃至四句。如〈菩薩地〉法受中說。
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二因者，謂善建立一切法故。善建立者，當知離過失故、具大義故。又為說者，聽者速疾獲得沙門果故。若不爾，諸說法者徒廢己業虛設言論，諸聽法者空自疲勞無所證獲。
二因者，謂善建立一切法故。善建立者，當知離過失故、具大義故。又為說者，聽者速疾獲得沙門果故。若不爾，諸說法者徒廢己業虛設言論，諸聽法者空自疲勞無所證獲。
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三因者，正法能令捨惡趣故、得善趣故、速能引攝涅槃因故。如是三事，恭敬聽聞方可證得。
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四因者，一恭敬聽時能善了達契經等法；二如是正法能令有情捨諸不善攝受諸善，若善聽者即能精勤若捨若受；三由捨受故，捨離惡因所招後苦；四由此受捨善惡因故，速證寂滅。
四因者，一恭敬聽時能善了達契經等法；二如是正法能令有情捨諸不善攝受諸善，若善聽者即能精勤若捨若受；三由捨受故，捨離惡因所招後苦；四由此受捨善惡因故，速證寂滅。
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五因者，謂薄伽梵所說正法，有由序、有出離、有依趣、有勇猛、有神變。如是五種，若廣分別，如攝異門分。
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復有五因聽聞正法，謂我當聞所未聞、我當聞已研究、我當除斷疑心、我當調伏諸見、我當於深義句以慧通達。佛薄伽梵說：此五因顯聞思修三種妙慧究竟方便。初二種因顯聞慧，中二種因顯思慧，後一種因顯修慧。
復有五因聽聞正法，謂我當聞所未聞、我當聞已研究、我當除斷疑心、我當調伏諸見、我當於深義句以慧通達。佛薄伽梵說：此五因顯聞思修三種妙慧究竟方便。初二種因顯聞慧，中二種因顯思慧，後一種因顯修慧。
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六因者，一為欲敬報大師恩德，謂佛世尊為我等故，行於無量難行苦行求得此法。云何今者而不聽聞？二觀自義利，謂佛正法有現義利。三究竟遠離一切熱惱。四善順正理。五易可了見。六諸聰慧者內證所知。
六因者，一為欲敬報大師恩德，謂佛世尊為我等故，行於無量難行苦行求得此法。云何今者而不聽聞？二觀自義利，謂佛正法有現義利。三究竟遠離一切熱惱。四善順正理。五易可了見。六諸聰慧者內證所知。
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七因者，謂七正法，如經言：我當修習七種正法，謂知法知義乃至知補特伽羅尊卑。
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八因者，一佛法易得，乃至為旃荼羅等而開示故；二易可修學，行住坐臥皆得習故；三引發義利，謂能引世間出世間果故；四初善，五中善，六後善，七感現樂果，八引後樂果。
八因者，一佛法易得，乃至為旃荼羅等而開示故；二易可修學，行住坐臥皆得習故；三引發義利，謂能引世間出世間果故；四初善，五中善，六後善，七感現樂果，八引後樂果。
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九因者，謂能脫九種逼迫事故，一能出生死大牢獄故；二永斷貪等堅牢縛故；三摧破七種大貧本故，及建立七種大財富故；四超度善行聽聞正法諸飢儉故，及建立彼諸豐足故；五滅無明闇起慧明故；六度四暴流登涅槃岸故；七對治煩惱諸內病故；八解脫一切貪愛網故；九能度無始流轉曠野稠林雜染行故。諸牢獄中生死牢獄最為第一，是故初說。
九因者，謂能脫九種逼迫事故，一能出生死大牢獄故；二永斷貪等堅牢縛故；三摧破七種大貧本故，及建立七種大財富故；四超度善行聽聞正法諸飢儉故，及建立彼諸豐足故；五滅無明闇起慧明故；六度四暴流登涅槃岸故；七對治煩惱諸內病故；八解脫一切貪愛網故；九能度無始流轉曠野稠林雜染行故。諸牢獄中生死牢獄最為第一，是故初說。
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十因者，一恭敬聽聞如來法已得思擇力，由此能受聞法義利，如法求財不以非法，雖復受用深見過患。二善知出離，謂退失財寶無憂無戚亦不嗟怨，乃至廣說眷屬離喪不深悲歎，若遭重病亦不愁惱。三深見諸欲多有過患，及見出離最勝功德捨家入道，離臥具等所有貪著，乃至證得諸妙靜慮。四恭敬無倒聽聞正法，能順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法，又能引發廣大善根出離歡喜。如薄伽梵說：我聖弟子專心屬耳聽聞正法，能斷五法、能修七法速疾圓滿。五諸聖弟子恭敬聽法，所有集起皆轉成滅。六解正法已遠離塵垢，於諸法中生正法眼。七能善引攝證預流果最勝資糧，乃至證得阿羅漢果，及能引攝阿羅漢果最勝資糧。八能善引攝獨覺資糧。九能善引攝無上正等菩提資糧。十引發一切世出世間靜慮、等持、等至、等定。
十因者，一恭敬聽聞如來法已得思擇力，由此能受聞法義利，如法求財不以非法，雖復受用深見過患。二善知出離，謂退失財寶無憂無戚亦不嗟怨，乃至廣說眷屬離喪不深悲歎，若遭重病亦不愁惱。三深見諸欲多有過患，及見出離最勝功德捨家入道，離臥具等所有貪著，乃至證得諸妙靜慮。四恭敬無倒聽聞正法，能順證解廣大甚深相似甚深諸緣起法，又能引發廣大善根出離歡喜。如薄伽梵說：我聖弟子專心屬耳聽聞正法，能斷五法、能修七法速疾圓滿。五諸聖弟子恭敬聽法，所有集起皆轉成滅。六解正法已遠離塵垢，於諸法中生正法眼。七能善引攝證預流果最勝資糧，乃至證得阿羅漢果，及能引攝阿羅漢果最勝資糧。八能善引攝獨覺資糧。九能善引攝無上正等菩提資糧。十引發一切世出世間靜慮、等持、等至、等定。
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讚佛略廣者，諸說法者說正法時，應先讚佛。讚有二種，謂略及廣。
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略者有五種：一妙色、二寂靜、三勝智、四正行、五威德。妙色者，謂三十二大丈夫相，及八十種隨形好。寂靜者，謂善能守護諸根門等，及能永拔煩惱習氣。勝智者，謂於過去未來現在世法及非世法無有罣礙。正行者，謂自他利樂正行圓滿。威德者，所謂如來神通遊戲。復有六種略讚如來，謂德圓滿故、離垢染故、無濁穢故、無與等故、唯利眾生以為業故、於此業用得自在故。此廣分別，如攝決擇分。廣者，謂廣讚如來無邊功德。如說是薄伽梵無邊名稱，德無量故；能施光明，發智明故；能除黑闇，永滅一切無智闇故；成就明眼，具三眼故；見勝義諦，了達無等諸聖諦故；成就禁戒，具足增上淨尸羅故。
略者有五種：一妙色、二寂靜、三勝智、四正行、五威德。妙色者，謂三十二大丈夫相，及八十種隨形好。寂靜者，謂善能守護諸根門等，及能永拔煩惱習氣。勝智者，謂於過去未來現在世法及非世法無有罣礙。正行者，謂自他利樂正行圓滿。威德者，所謂如來神通遊戲。復有六種略讚如來，謂德圓滿故、離垢染故、無濁穢故、無與等故、唯利眾生以為業故、於此業用得自在故。此廣分別，如攝決擇分。廣者，謂廣讚如來無邊功德。如說是薄伽梵無邊名稱，德無量故；能施光明，發智明故；能除黑闇，永滅一切無智闇故；成就明眼，具三眼故；見勝義諦，了達無等諸聖諦故；成就禁戒，具足增上淨尸羅故。
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又說是薄伽梵兩足中尊、調御中勝、沙門眾中最為殊美，是諸世間難得珍寶。
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又說是薄伽梵為愍物者、悲有情者、樂為義者、求利物者、悲現前者。
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又說是薄伽梵為眼為智，了達真理，於甚深義決定顯了，凡有所作皆依義轉。
又說是薄伽梵為眼為智，了達真理，於甚深義決定顯了，凡有所作皆依義轉。
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又說是薄伽梵能證一切所未證義，以先證聖八支道故、自然證故、立未曾立聖梵行故。又說是薄伽梵知聖道者、顯聖道者、說聖道者、導聖道者。又說是薄伽梵人中師子，離怖畏故；人中牛王，御大眾故；人中御者，眾上首故；人中龍王。無誤失故；人中良馬，心調順故；人中最勝，家姓色等超諸眾故；人中最上，戒行智慧最勝威德越諸人故；人中蓮花，世間八法所不染故、無等無與等故；無等等等，去來今無有與等諸善逝故；第一，於諸有情為最上故；大仙，上尸羅故、長時積集諸梵行故、證古大仙所證法故。最勝者，調伏一切天魔外道煩惱等故、牟尼無有一切掉慢等故、與三寂靜具相應故、不可引奪一切生等及諸異論不能奪故、沐浴離諸惡故、到彼岸越度一切薩迦耶故。
又說是薄伽梵能證一切所未證義，以先證聖八支道故、自然證故、立未曾立聖梵行故。又說是薄伽梵知聖道者、顯聖道者、說聖道者、導聖道者。又說是薄伽梵人中師子，離怖畏故；人中牛王，御大眾故；人中御者，眾上首故；人中龍王。無誤失故；人中良馬，心調順故；人中最勝，家姓色等超諸眾故；人中最上，戒行智慧最勝威德越諸人故；人中蓮花，世間八法所不染故、無等無與等故；無等等等，去來今無有與等諸善逝故；第一，於諸有情為最上故；大仙，上尸羅故、長時積集諸梵行故、證古大仙所證法故。最勝者，調伏一切天魔外道煩惱等故、牟尼無有一切掉慢等故、與三寂靜具相應故、不可引奪一切生等及諸異論不能奪故、沐浴離諸惡故、到彼岸越度一切薩迦耶故。
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又說如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、善調御士、天人師、佛、薄伽梵。
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又說白法圓滿，一切智者正法之主，無忘失法，有情堅勝，一切苦樂不纏擾心。
又說白法圓滿，一切智者正法之主，無忘失法，有情堅勝，一切苦樂不纏擾心。
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又說善調者，密護根門善滿足故。寂靜者，淨尸羅受善滿足故。安隱者，已入決定地故。般涅槃者，已證菩提故。拔毒箭者，永拔一切有愛箭故。
又說善調者，密護根門善滿足故。寂靜者，淨尸羅受善滿足故。安隱者，已入決定地故。般涅槃者，已證菩提故。拔毒箭者，永拔一切有愛箭故。
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又說調伏一切不調伏者，寂靜一切不寂靜者，如前已說，安隱一切不安隱者，善能建立諸凡夫等，令證預流一來果故。
又說調伏一切不調伏者，寂靜一切不寂靜者，如前已說，安隱一切不安隱者，善能建立諸凡夫等，令證預流一來果故。
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又說無杻械者、出火坑者、度深塹者、制求欲者、不傾動者、摧慢幢者、大常住者。
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又說大阿羅漢諸漏永盡，如前廣說，乃至盡諸有結。
又說大阿羅漢諸漏永盡，如前廣說，乃至盡諸有結。
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又說永斷五分成就六分，如是廣說乃至純善積聚無上丈夫。
又說永斷五分成就六分，如是廣說乃至純善積聚無上丈夫。
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又說善知法者，乃至善知補特伽羅尊卑者。又說大沙門、大婆羅門、離垢、無垢、良醫、商主、勝觀察、世間依、眾生尊。此中離垢者，煩惱障斷故。無垢者，所知障斷故。又永拔習氣，故名無垢。日夜六返觀察世間故，名勝觀察。又說是一切種善清淨者，大丈夫相及隨形好。莊嚴身者，具足十力。為大力者，具四無畏。無所畏者，成就大悲於三念住。安住念者，成就三種不護及無忘失法，永害一切煩惱習氣，具足一切種妙智者。此中大悲者，長時積集故，謂經三大劫阿僧企耶方乃證得。又復依緣一切眾生故，緣一切種苦為境界故，得諸眾生一切損惱變異事等所不能轉故，於一切有情起平等行故。
又說善知法者，乃至善知補特伽羅尊卑者。又說大沙門、大婆羅門、離垢、無垢、良醫、商主、勝觀察、世間依、眾生尊。此中離垢者，煩惱障斷故。無垢者，所知障斷故。又永拔習氣，故名無垢。日夜六返觀察世間故，名勝觀察。又說是一切種善清淨者，大丈夫相及隨形好。莊嚴身者，具足十力。為大力者，具四無畏。無所畏者，成就大悲於三念住。安住念者，成就三種不護及無忘失法，永害一切煩惱習氣，具足一切種妙智者。此中大悲者，長時積集故，謂經三大劫阿僧企耶方乃證得。又復依緣一切眾生故，緣一切種苦為境界故，得諸眾生一切損惱變異事等所不能轉故，於一切有情起平等行故。
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學勝利者，謂說法師應依如是建立釋經法相，先應尋求若文若義，次應解了如先所說五種為他說正法時解釋道理，次應如是安立自身於先所說說法者相，謂善法義等十種圓滿。如是自安立已，然後依如先所說差別道理應起言說。謂處五大眾，以如前所說可憙樂等八種言詞為眾說法，又安處他令於恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分說正法者，當知猶如五分音樂能令自他生大歡喜，又能引發自他利益。又若能如是善修學者，當知具足五種勝利：一於佛言義解了不難、二能善圓滿說諸法相、三能善起發自他相續廣大歡喜、四引善出離天上人中廣大名稱、五生起無量最勝功德。
學勝利者，謂說法師應依如是建立釋經法相，先應尋求若文若義，次應解了如先所說五種為他說正法時解釋道理，次應如是安立自身於先所說說法者相，謂善法義等十種圓滿。如是自安立已，然後依如先所說差別道理應起言說。謂處五大眾，以如前所說可憙樂等八種言詞為眾說法，又安處他令於恭敬無倒聽聞。又應先讚大師功德。若有具足如是五分說正法者，當知猶如五分音樂能令自他生大歡喜，又能引發自他利益。又若能如是善修學者，當知具足五種勝利：一於佛言義解了不難、二能善圓滿說諸法相、三能善起發自他相續廣大歡喜、四引善出離天上人中廣大名稱、五生起無量最勝功德。
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復次如佛所說住學勝利經。此經體性，謂文及義。文者，謂此經言：汝等苾芻應當安住修學勝利。此中有十二字四名一句，如是則攝名句字身；此中言說是學處相故，則攝於相；如來言說本為苾芻請問，即攝機請；如來所說言音，即攝於語。是故此經一句具攝六文。如是慧為上首等諸句中，隨相應知。
復次如佛所說住學勝利經。此經體性，謂文及義。文者，謂此經言：汝等苾芻應當安住修學勝利。此中有十二字四名一句，如是則攝名句字身；此中言說是學處相故，則攝於相；如來言說本為苾芻請問，即攝機請；如來所說言音，即攝於語。是故此經一句具攝六文。如是慧為上首等諸句中，隨相應知。
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復次義者，謂地義中但說聲聞地義，或具五地。經言學勝利者，是資糧地。慧為上首者，是方便地。解脫堅固念為增上者，是見修等地。是名地義。
復次義者，謂地義中但說聲聞地義，或具五地。經言學勝利者，是資糧地。慧為上首者，是方便地。解脫堅固念為增上者，是見修等地。是名地義。
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相義中學勝利者，是戒自相。慧為上首者，具二種相，謂慧所依助伴等中，唯慧自體是自相，慧之眷屬及所緣等名為共相。解脫堅固者，謂永離一切煩惱麁重，是解脫自相。念為增上者，是念自相。如是等是名相義。
相義中學勝利者，是戒自相。慧為上首者，具二種相，謂慧所依助伴等中，唯慧自體是自相，慧之眷屬及所緣等名為共相。解脫堅固者，謂永離一切煩惱麁重，是解脫自相。念為增上者，是念自相。如是等是名相義。
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作意義中學勝利者，非作意體，唯顯作意建立處所。慧為上首者，顯示了相、勝解二種作意應知。解脫堅固者，當知顯示遠離、攝樂方便、究竟方便、究竟果四種作意。念為增上者，當知此顯觀察作意。如是等是作意義。由此道理，於智等中亦應隨相分別。
作意義中學勝利者，非作意體，唯顯作意建立處所。慧為上首者，顯示了相、勝解二種作意應知。解脫堅固者，當知顯示遠離、攝樂方便、究竟方便、究竟果四種作意。念為增上者，當知此顯觀察作意。如是等是作意義。由此道理，於智等中亦應隨相分別。
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處所義中依於涅槃攝受學處，依清淨行，如其所應起教導等，所謂教導乃至慶慰當知。此中亦通有善等行，隨其最勝唯說清淨行，唯依出家補特伽羅。又於下根等一切眾生中，應當發起慶慰等事。謂依過去現在時起於慶慰，已證得故、正證得故；依現在時起於示現；依未來時起於教導及讚勵。是名處所義。
處所義中依於涅槃攝受學處，依清淨行，如其所應起教導等，所謂教導乃至慶慰當知。此中亦通有善等行，隨其最勝唯說清淨行，唯依出家補特伽羅。又於下根等一切眾生中，應當發起慶慰等事。謂依過去現在時起於慶慰，已證得故、正證得故；依現在時起於示現；依未來時起於教導及讚勵。是名處所義。
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過患義中謂夫出家者不應行於異行、不應貯餘財物。
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勝利義中謂修三學滿足是可稱讚。所治義中謂犯尸羅無智煩惱及忘失念，當知護尸羅等即是能對治義。又一切雜染行皆是所治義，三學行等是能治義。
勝利義中謂修三學滿足是可稱讚。所治義中謂犯尸羅無智煩惱及忘失念，當知護尸羅等即是能對治義。又一切雜染行皆是所治義，三學行等是能治義。
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略義中謂住學勝利乃至念為增上，此略序宗，名為略義。廣義中謂廣分別此應知。是名廣義，更無過上。
略義中謂住學勝利乃至念為增上，此略序宗，名為略義。廣義中謂廣分別此應知。是名廣義，更無過上。
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復次於解釋中，法者謂於十二分教中契經所攝及記別攝，了義說故。
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等起者，謂為開示遍行行智力自體故發起此經。又為顯示精勤修習清淨行者，及示愛重世財利者令信解此，所化眾生依住學勝利等精勤修習，速得圓滿三學勝利故。又為顯示四種苾芻體故。經言：學勝利者，為令遠離種性形相苾芻體故，及令遠離詐現密護軌則威儀苾芻體故。又言慧為上首者，為令遠離計著虛妄名稱苾芻體故。解脫堅固念增上者，勸彼修習真實行苾芻體故。所以者何？若有愛樂名稱等人，但為名等勵己聽受正法、不為增長智慧。若有遠離前所說過，是名真實行攝，於正解脫樂欲證得。又為於下劣法生知足者，勸令修學增上法故。謂為樂求隨順世間文章呪術，於戒慢緩者，說學勝利為唯守尸羅。捨多聞者，說慧為上首。為唯於聞思生知足者，說解脫堅固。為於戒慧解脫起增上慢者，說念為增上。如是等類是名等起。
等起者，謂為開示遍行行智力自體故發起此經。又為顯示精勤修習清淨行者，及示愛重世財利者令信解此，所化眾生依住學勝利等精勤修習，速得圓滿三學勝利故。又為顯示四種苾芻體故。經言：學勝利者，為令遠離種性形相苾芻體故，及令遠離詐現密護軌則威儀苾芻體故。又言慧為上首者，為令遠離計著虛妄名稱苾芻體故。解脫堅固念增上者，勸彼修習真實行苾芻體故。所以者何？若有愛樂名稱等人，但為名等勵己聽受正法、不為增長智慧。若有遠離前所說過，是名真實行攝，於正解脫樂欲證得。又為於下劣法生知足者，勸令修學增上法故。謂為樂求隨順世間文章呪術，於戒慢緩者，說學勝利為唯守尸羅。捨多聞者，說慧為上首。為唯於聞思生知足者，說解脫堅固。為於戒慧解脫起增上慢者，說念為增上。如是等類是名等起。
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義者，總義中當知此經宣說正行及正行果，如是戒等三學名學分量。經言如是住者，此顯正方便行所攝四種瑜伽。又言如是住三學者，此顯正行果。此中信欲為先故攝受尸羅。聽受法時由正勤力修習慧等要假方便。別義中所謂學者，是精進如教行，若習若修名差別也。身語及命清淨現行，是學自相。由戒忍等顯發正行，故名為學。又為求寂靜清涼之果進習除滅，故名為學。如是等類訓釋名言，如前應說，相故、自體故、業故、法故、因果故。義門差別中先辯自體差別學者，顯示七品尸羅，或過一百五十學處。界差別者，謂欲纏中唯有別解脫律儀，靜慮律儀唯在色無色纏，無漏律儀是不繫。時差別者，謂過去世已學、未來世當學、現在世正學。位差別者，謂已入正法補特伽羅，學未成熟是下位，學正成熟是中位，學已成熟是上位。心不憙樂勵力修行諸梵行者是苦位，其心憙樂不勵力修行諸梵行者是樂位，任運修行諸梵行者是不苦不樂位。唯是善位非不善位。若聽受者是聞位，若審察者是思位，得定修者是修位，若未證得增上心慧者是增上戒位，若已證得者名增上心慧位。如是等類是位差別。補特伽羅差別者，此中意說出家補特伽羅，或鈍根或利根、或貪等行或等分行或薄塵行，唯是聲聞非獨覺非菩薩，由彼獨覺各別覺悟、諸菩薩等解脫堅固，是故如來不為彼說共住修學。又復此中唯說般涅槃。為法者、已入正法者、無有障礙者、具縛者不具縛者非無縛者，唯人非天，是名補特伽羅差別。如於學如是分別，當知於勝利性、慧上首性、解脫堅固性、念增上性，隨其所應五種差別應廣分別。此中勝利者，是功德增進圓滿名之差別。如經說：觀十勝利者是其體性。釋名者，是法於身隨攝利益及應稱讚，故名勝利。又如是法隨生有情之所隨逐，故名勝利。又如是法稱讚隨逐，故名勝利。義門差別者，當知十種差別，謂能攝僧伽、令僧精懇，乃至廣說。
義者，總義中當知此經宣說正行及正行果，如是戒等三學名學分量。經言如是住者，此顯正方便行所攝四種瑜伽。又言如是住三學者，此顯正行果。此中信欲為先故攝受尸羅。聽受法時由正勤力修習慧等要假方便。別義中所謂學者，是精進如教行，若習若修名差別也。身語及命清淨現行，是學自相。由戒忍等顯發正行，故名為學。又為求寂靜清涼之果進習除滅，故名為學。如是等類訓釋名言，如前應說，相故、自體故、業故、法故、因果故。義門差別中先辯自體差別學者，顯示七品尸羅，或過一百五十學處。界差別者，謂欲纏中唯有別解脫律儀，靜慮律儀唯在色無色纏，無漏律儀是不繫。時差別者，謂過去世已學、未來世當學、現在世正學。位差別者，謂已入正法補特伽羅，學未成熟是下位，學正成熟是中位，學已成熟是上位。心不憙樂勵力修行諸梵行者是苦位，其心憙樂不勵力修行諸梵行者是樂位，任運修行諸梵行者是不苦不樂位。唯是善位非不善位。若聽受者是聞位，若審察者是思位，得定修者是修位，若未證得增上心慧者是增上戒位，若已證得者名增上心慧位。如是等類是位差別。補特伽羅差別者，此中意說出家補特伽羅，或鈍根或利根、或貪等行或等分行或薄塵行，唯是聲聞非獨覺非菩薩，由彼獨覺各別覺悟、諸菩薩等解脫堅固，是故如來不為彼說共住修學。又復此中唯說般涅槃。為法者、已入正法者、無有障礙者、具縛者不具縛者非無縛者，唯人非天，是名補特伽羅差別。如於學如是分別，當知於勝利性、慧上首性、解脫堅固性、念增上性，隨其所應五種差別應廣分別。此中勝利者，是功德增進圓滿名之差別。如經說：觀十勝利者是其體性。釋名者，是法於身隨攝利益及應稱讚，故名勝利。又如是法隨生有情之所隨逐，故名勝利。又如是法稱讚隨逐，故名勝利。義門差別者，當知十種差別，謂能攝僧伽、令僧精懇，乃至廣說。
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經言苾芻者，是沙門、捨家趣非家等名之差別，具足別解脫律儀眾同分是苾芻體。釋名者，於色形等精勤守護近惡趣等，又能攝引不壞功德，故名苾芻。義門差別者，謂剎帝利等差別、上族下族差別、少中老等差別應知。經言住者，是俯就於時精勤修習，名之差別。此住自體，離所說學無別有法。釋名者，由種種威儀攝受時分，故名為住。義門差別者，謂威儀差別、朝中後分差別、日夜差別應知。經言慧者，是智見、明現觀等名之差別。簡擇法相心所有法為體。釋名者，簡擇為體。非智對治，故名為慧。又各各差別能了知此，故名為慧。又能顯了識所了別，故名為慧。義門差別者，隨其所應如前分別。
經言苾芻者，是沙門、捨家趣非家等名之差別，具足別解脫律儀眾同分是苾芻體。釋名者，於色形等精勤守護近惡趣等，又能攝引不壞功德，故名苾芻。義門差別者，謂剎帝利等差別、上族下族差別、少中老等差別應知。經言住者，是俯就於時精勤修習，名之差別。此住自體，離所說學無別有法。釋名者，由種種威儀攝受時分，故名為住。義門差別者，謂威儀差別、朝中後分差別、日夜差別應知。經言慧者，是智見、明現觀等名之差別。簡擇法相心所有法為體。釋名者，簡擇為體。非智對治，故名為慧。又各各差別能了知此，故名為慧。又能顯了識所了別，故名為慧。義門差別者，隨其所應如前分別。
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經言解脫者，是永斷、離繫、清淨、盡滅、離欲如是等名之差別。麁重永除、煩惱斷滅為體。釋名者，能脫種種貪等繫縛，故名解脫。又復世尊為種種牟尼說此以為牟尼體性，故名解脫。義門差別者，謂待時解脫、不動解脫、見所斷煩惱解脫、修所斷煩惱解脫、欲纏解脫、色纏解脫、無色纏解脫，如是等類，如前差別應知。
經言解脫者，是永斷、離繫、清淨、盡滅、離欲如是等名之差別。麁重永除、煩惱斷滅為體。釋名者，能脫種種貪等繫縛，故名解脫。又復世尊為種種牟尼說此以為牟尼體性，故名解脫。義門差別者，謂待時解脫、不動解脫、見所斷煩惱解脫、修所斷煩惱解脫、欲纏解脫、色纏解脫、無色纏解脫，如是等類，如前差別應知。
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經言念者，是不忘失、心明記憶等名之差別。心所有法為體。釋名者，追憶諸法，故名為念。又如所經事，隨所作意令心明記，故名為念。義門差別者，謂念佛念法乃至廣說六念應知。又念住差別等，隨其所應當廣說。
經言念者，是不忘失、心明記憶等名之差別。心所有法為體。釋名者，追憶諸法，故名為念。又如所經事，隨所作意令心明記，故名為念。義門差別者，謂念佛念法乃至廣說六念應知。又念住差別等，隨其所應當廣說。
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復次釋難中，問：學勝利者義何謂耶？答：此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住。問：慧為上首者義何謂耶？答：此言顯示於諸根中慧根第一。問：解脫堅固者義何謂耶
復次釋難中，問：學勝利者義何謂耶？答：此言欲顯於增上戒學見勝功德勤修習住。問：慧為上首者義何謂耶？答：此言顯示於諸根中慧根第一。問：解脫堅固者義何謂耶
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答：此言顯示見修所斷煩惱永斷。問：念為增上者義何謂耶？答：此言顯示於少下劣所得功德不生知足。
答：此言顯示見修所斷煩惱永斷。問：念為增上者義何謂耶？答：此言顯示於少下劣所得功德不生知足。
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問：於餘經中三學次第世尊異說，何故此中增上戒後即說增上慧？又復不說增上心學勝利耶？答：此言總攝聞思修等所成諸慧，欲顯由無悔等次第發三摩地，即是顯示增上心學。如薄伽梵說：於是五根最能攝受所攝受者，所謂慧根，以諸苾芻成就如是勝慧根故，乃至能修三摩地根，是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就。今此經中薄伽梵顯示智慧是三摩地引因及能引斷煩惱，由說增上慧學故，當知兼說慧俱增上心學。
問：於餘經中三學次第世尊異說，何故此中增上戒後即說增上慧？又復不說增上心學勝利耶？答：此言總攝聞思修等所成諸慧，欲顯由無悔等次第發三摩地，即是顯示增上心學。如薄伽梵說：於是五根最能攝受所攝受者，所謂慧根，以諸苾芻成就如是勝慧根故，乃至能修三摩地根，是故由慧根力乃至三摩地根皆得成就。今此經中薄伽梵顯示智慧是三摩地引因及能引斷煩惱，由說增上慧學故，當知兼說慧俱增上心學。
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問：若爾，餘經中說三學修習進趣圓滿，何故不說增上心學修習滿耶？答：如前所說道理，此中應知。
問：若爾，餘經中說三學修習進趣圓滿，何故不說增上心學修習滿耶？答：如前所說道理，此中應知。
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問：何故此中但說學勝利住，不說慧勝利住、解脫勝利住？答：但勸攝受下劣勝利，當知亦令所化有情攝受一切增上勝利。又攝僧等十種勝利明顯易入，是故但說學勝利住。問：夫解脫者於諸法中最為上首，何故但說慧上首住，不說解脫上首住？答：於下劣中尚令所化有情取增上性，當知亦令所化於增上法取為增上。又於解脫顯差別故。何者差別？謂望無常，上首之慧解脫最為常住堅實。問：何等名為學勝利住？答：由於隨所建立眾多學處觀十勝利故，常守尸羅、堅守尸羅恒作恒轉，如是名為住學勝利。問：攝受僧等諸句何義？答：攝受僧伽者是總句，餘是別句。令僧精懇者，令離受用欲樂邊故。令僧安樂者，令離受用自苦邊故。未信令信者，未入正法令趣入故。已信令增長者，已入正法令成熟故。難調伏令調伏者，犯尸羅者善驅擯故。令慚愧者安樂住者，淨持戒者令無悔惱故。防護現法漏者，順伏煩惱纏故。損害後法漏者，止息邪願住梵行故、隨順永斷惑隨眠故。為令多人梵行久住增廣乃至為諸天人正善開示者，為令聖教相續不斷絕故。
問：何故此中但說學勝利住，不說慧勝利住、解脫勝利住？答：但勸攝受下劣勝利，當知亦令所化有情攝受一切增上勝利。又攝僧等十種勝利明顯易入，是故但說學勝利住。問：夫解脫者於諸法中最為上首，何故但說慧上首住，不說解脫上首住？答：於下劣中尚令所化有情取增上性，當知亦令所化於增上法取為增上。又於解脫顯差別故。何者差別？謂望無常，上首之慧解脫最為常住堅實。問：何等名為學勝利住？答：由於隨所建立眾多學處觀十勝利故，常守尸羅、堅守尸羅恒作恒轉，如是名為住學勝利。問：攝受僧等諸句何義？答：攝受僧伽者是總句，餘是別句。令僧精懇者，令離受用欲樂邊故。令僧安樂者，令離受用自苦邊故。未信令信者，未入正法令趣入故。已信令增長者，已入正法令成熟故。難調伏令調伏者，犯尸羅者善驅擯故。令慚愧者安樂住者，淨持戒者令無悔惱故。防護現法漏者，順伏煩惱纏故。損害後法漏者，止息邪願住梵行故、隨順永斷惑隨眠故。為令多人梵行久住增廣乃至為諸天人正善開示者，為令聖教相續不斷絕故。
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如是十種勝利，略說則為三種勝利，廣開三種則為十種。三種者：一令僧不染污住、二令僧得安樂住、三令聖教長時隨轉。此中由七種隨護，顯示不染污住及安樂住。七種隨護者，一敬養隨護、二自苦行隨護、三眾具乏少隨護、四展轉眾隨護、五心追變隨護、六煩惱纏隨護、七邪願隨護。最後一句顯示聖教長時隨轉。
如是十種勝利，略說則為三種勝利，廣開三種則為十種。三種者：一令僧不染污住、二令僧得安樂住、三令聖教長時隨轉。此中由七種隨護，顯示不染污住及安樂住。七種隨護者，一敬養隨護、二自苦行隨護、三眾具乏少隨護、四展轉眾隨護、五心追變隨護、六煩惱纏隨護、七邪願隨護。最後一句顯示聖教長時隨轉。
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云何名為常守尸羅？謂不捨學處故。云何名為堅守尸羅？謂不犯學處故。云何恒作？謂學處不穿穴故。云何恒轉？謂穿穴尸羅復轉還故。云何受學學處？謂具足隨學諸學處故。如是行者，常守尸羅、堅守尸羅，聞正法已，獨於靜處繫念思惟籌量觀察，為欲發起增上心慧故。又此行者，依聞思修所生智慧能證解脫，此解脫性不退法故，說名為堅；出世智果故，不可退轉。又此行者，由念力故審自觀察：我尸羅蘊為圓滿不？我於諸法為通達不？我於解脫為善證不？如是依止憶念力故，具學勝利發上首慧證堅解脫。又復此念略有三種，謂或因說法、或依教授、或復觀察作與不作。
云何名為常守尸羅？謂不捨學處故。云何名為堅守尸羅？謂不犯學處故。云何恒作？謂學處不穿穴故。云何恒轉？謂穿穴尸羅復轉還故。云何受學學處？謂具足隨學諸學處故。如是行者，常守尸羅、堅守尸羅，聞正法已，獨於靜處繫念思惟籌量觀察，為欲發起增上心慧故。又此行者，依聞思修所生智慧能證解脫，此解脫性不退法故，說名為堅；出世智果故，不可退轉。又此行者，由念力故審自觀察：我尸羅蘊為圓滿不？我於諸法為通達不？我於解脫為善證不？如是依止憶念力故，具學勝利發上首慧證堅解脫。又復此念略有三種，謂或因說法、或依教授、或復觀察作與不作。
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問：薄伽梵宣說尸羅有無量種，謂鄔波索迦尸羅、苾芻尸羅、鄔波婆娑尸羅、靜慮尸羅、三摩鉢底尸羅、聖愛尸羅，如是等。今於此中依何尸羅而說住學勝利？答：苾芻尸羅，由最勝故。
問：薄伽梵宣說尸羅有無量種，謂鄔波索迦尸羅、苾芻尸羅、鄔波婆娑尸羅、靜慮尸羅、三摩鉢底尸羅、聖愛尸羅，如是等。今於此中依何尸羅而說住學勝利？答：苾芻尸羅，由最勝故。
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問：如薄伽梵說，慧亦多種，所謂聞所生慧、思所生慧、修所生慧。今於此中依何等慧而說住慧上首？答：具說三慧。問：佛說解脫亦有多種，謂世間解脫、出世間解脫、有學解脫、無學解脫、可動解脫、不動解脫，如是等。今於此中依何解脫而說解脫堅住？答：依彼出世不動解脫。
問：如薄伽梵說，慧亦多種，所謂聞所生慧、思所生慧、修所生慧。今於此中依何等慧而說住慧上首？答：具說三慧。問：佛說解脫亦有多種，謂世間解脫、出世間解脫、有學解脫、無學解脫、可動解脫、不動解脫，如是等。今於此中依何解脫而說解脫堅住？答：依彼出世不動解脫。
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問：如來說念亦有多種，謂於身等境界住念久作久說等隨念、讀誦等隨念、教授等隨念、應作不應作隨念、念佛等隨念。今於此中依何等念說念增上？答：從勝為論，說應作不作觀察隨念。
問：如來說念亦有多種，謂於身等境界住念久作久說等隨念、讀誦等隨念、教授等隨念、應作不應作隨念、念佛等隨念。今於此中依何等念說念增上？答：從勝為論，說應作不作觀察隨念。
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復次次第中，謂先依苾芻尸羅住已，次聽受正法，次應如理作意。如是行者，由淨持戒故無有憂悔，由無悔等次第能發正三摩地。謂由方便所攝慧如理思惟故增上心學成就，是名圓滿次第。前前為因，後後得圓滿故。又住學勝利為得慧上首故，住慧上首為證解脫堅固故。云何能得住學勝利乃至解脫堅固？謂由念增上力故，是名能成次第。又經言：若如是住修習三學速得圓滿，是亦名為能成次第。
復次次第中，謂先依苾芻尸羅住已，次聽受正法，次應如理作意。如是行者，由淨持戒故無有憂悔，由無悔等次第能發正三摩地。謂由方便所攝慧如理思惟故增上心學成就，是名圓滿次第。前前為因，後後得圓滿故。又住學勝利為得慧上首故，住慧上首為證解脫堅固故。云何能得住學勝利乃至解脫堅固？謂由念增上力故，是名能成次第。又經言：若如是住修習三學速得圓滿，是亦名為能成次第。
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解釋次第者，如經言。大師者，謂能善教誡聲聞弟子應作不應作事，故名大師。又能化導無量眾生證苦寂滅，故名大師。又為摧滅邪穢外道出現於世，故名大師。聲聞者，謂從他聽聞正法音聲，故名聲聞。又能令他聞正法聲，故名聲聞。
解釋次第者，如經言。大師者，謂能善教誡聲聞弟子應作不應作事，故名大師。又能化導無量眾生證苦寂滅，故名大師。又為摧滅邪穢外道出現於世，故名大師。聲聞者，謂從他聽聞正法音聲，故名聲聞。又能令他聞正法聲，故名聲聞。
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問：復何因緣唯為聲聞說住學勝利等？答：由聲聞眾是薄伽梵隨順修學真實弟子故。法者，所謂宣說名句文身。學處者，所謂宣說五犯聚事。成就憐愍者，於處長夜諸眾生等，恒住慈等四種無量。成就悲者，能拔眾生多苦法故。樂義利者，能授眾生無量樂法故。求利益者，欲令眾生攝受種種妙善法故。恒悲愍者，能拔眾生種種諸惡不善法故。又言為令多人梵行久住者，依剎帝利等大種姓說。增廣者，謂即此等諸眾生類，後後眾會漸漸廣大。乃至為諸天人者，謂即於如是增廣種類中有勢力者，此顯世尊大悲普覆非唯一分。正善開示者，謂如諸所有及盡諸所有一切諸法。說正法者，謂十二分教聽受研尋住持讀誦處靜思惟，如是境界是名為法。為利益者，依增上戒說。為安樂者，謂不依止苦難不自在行。為利益安樂者，謂諸離欲者增上心增上慧行，此行善故名利益，順攝故名安樂。又若處世尊讚說杜多功德，是名利益。若處世尊聽受百味飲食百千衣服，是名安樂。若處世尊建立三學，是名利益安樂。如來於諸法中以種種慧善觀察者，謂若為利益、若為安樂、若為利益安樂，依增上戒學、增上心學、增上慧學說。此中有二因緣，名善觀察，謂於長夜遍了知故、不顛倒覺故。彼彼解脫善證得者，依增上心、增上慧說。此中有二因緣，名善證得，謂究竟行故、不退轉法故。我尸羅蘊不圓滿者，謂或於尸羅一分修習、或不依止如是尸羅，圓滿修習諸等持戒。我於諸法不善觀察者，由二種觀察，如前說。我於解脫不善證得者，由二種證得，如前說。我所應說如是已說者，謂總結前略說及廣分別應知。
問：復何因緣唯為聲聞說住學勝利等？答：由聲聞眾是薄伽梵隨順修學真實弟子故。法者，所謂宣說名句文身。學處者，所謂宣說五犯聚事。成就憐愍者，於處長夜諸眾生等，恒住慈等四種無量。成就悲者，能拔眾生多苦法故。樂義利者，能授眾生無量樂法故。求利益者，欲令眾生攝受種種妙善法故。恒悲愍者，能拔眾生種種諸惡不善法故。又言為令多人梵行久住者，依剎帝利等大種姓說。增廣者，謂即此等諸眾生類，後後眾會漸漸廣大。乃至為諸天人者，謂即於如是增廣種類中有勢力者，此顯世尊大悲普覆非唯一分。正善開示者，謂如諸所有及盡諸所有一切諸法。說正法者，謂十二分教聽受研尋住持讀誦處靜思惟，如是境界是名為法。為利益者，依增上戒說。為安樂者，謂不依止苦難不自在行。為利益安樂者，謂諸離欲者增上心增上慧行，此行善故名利益，順攝故名安樂。又若處世尊讚說杜多功德，是名利益。若處世尊聽受百味飲食百千衣服，是名安樂。若處世尊建立三學，是名利益安樂。如來於諸法中以種種慧善觀察者，謂若為利益、若為安樂、若為利益安樂，依增上戒學、增上心學、增上慧學說。此中有二因緣，名善觀察，謂於長夜遍了知故、不顛倒覺故。彼彼解脫善證得者，依增上心、增上慧說。此中有二因緣，名善證得，謂究竟行故、不退轉法故。我尸羅蘊不圓滿者，謂或於尸羅一分修習、或不依止如是尸羅，圓滿修習諸等持戒。我於諸法不善觀察者，由二種觀察，如前說。我於解脫不善證得者，由二種證得，如前說。我所應說如是已說者，謂總結前略說及廣分別應知。
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復次由六種相應當解釋一切佛經：一由遍知諸法故、二由捨惡行大小惑故、三由受善行故、四由智遍知通達病等行故、五由彼果故、六由自他受彼果故。由如是六相及由如前建立諸相應，善解釋一切佛經。此中法者，謂蘊界處、緣起、念住、正斷等。彼果者，謂厭、離欲、解脫、般涅槃。自他受彼果者，謂我生已盡等。如是總名攝釋分。今此品中顯示此論有四種相：一最勝相、二自體相、三清淨相、四辯教相。此中最勝相由二頌，自體相由五頌，清淨相由二頌，辯教相由一頌。
復次由六種相應當解釋一切佛經：一由遍知諸法故、二由捨惡行大小惑故、三由受善行故、四由智遍知通達病等行故、五由彼果故、六由自他受彼果故。由如是六相及由如前建立諸相應，善解釋一切佛經。此中法者，謂蘊界處、緣起、念住、正斷等。彼果者，謂厭、離欲、解脫、般涅槃。自他受彼果者，謂我生已盡等。如是總名攝釋分。今此品中顯示此論有四種相：一最勝相、二自體相、三清淨相、四辯教相。此中最勝相由二頌，自體相由五頌，清淨相由二頌，辯教相由一頌。
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顯揚聖教論卷第十三
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