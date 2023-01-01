顯揚聖教論卷第十二無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論卷第十二無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

攝淨義品第二之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝淨義品第二之八

釋應知多種者，嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋應知多種者，嗢柁南曰：

體釋文義法， 起義難次師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體釋文義法， 起義難次師，

說眾聽讚佛， 略廣學勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說眾聽讚佛， 略廣學勝利。

論曰：體者，諸經體性略有二種，謂文及義。當知文是所依，義是能依。如是二種，總名所知境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：體者，諸經體性略有二種，謂文及義。當知文是所依，義是能依。如是二種，總名所知境界。

釋者，略有五種應知：一法、二等起、三義、四釋難、五次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋者，略有五種應知：一法、二等起、三義、四釋難、五次第。

文者，略有六種：一名身、二句身、三字身、四語、五相、六機請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文者，略有六種：一名身、二句身、三字身、四語、五相、六機請。

名身者，謂共了增語。此復略說有十二種：一假名、二實名、三總名、四別名、五隨義名、六戲論名、七易名、八難名、九顯名、十隱名、十一略名、十二廣名。假名者，謂於內諸蘊立我有情命者等名，於外諸色立瓶衣車乘等名。實名者，謂於眼等色等立根義等名。總名者，謂有情色受大種等名。別名者，謂佛友德友青黃等名。隨義名者，謂質礙故名色、領納故名受、能照能燒故名為日，如是等名。戲論名者，如呼貧名富如是等類，不觀於義施設彼名。易名者，謂共所知想。難名者，謂翻於彼。顯名者，謂其義易曉。隱名者，謂其義難曉，如達羅弭荼明呪。略名者，謂一字名。廣名者，謂多字名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名身者，謂共了增語。此復略說有十二種：一假名、二實名、三總名、四別名、五隨義名、六戲論名、七易名、八難名、九顯名、十隱名、十一略名、十二廣名。假名者，謂於內諸蘊立我有情命者等名，於外諸色立瓶衣車乘等名。實名者，謂於眼等色等立根義等名。總名者，謂有情色受大種等名。別名者，謂佛友德友青黃等名。隨義名者，謂質礙故名色、領納故名受、能照能燒故名為日，如是等名。戲論名者，如呼貧名富如是等類，不觀於義施設彼名。易名者，謂共所知想。難名者，謂翻於彼。顯名者，謂其義易曉。隱名者，謂其義難曉，如達羅弭荼明呪。略名者，謂一字名。廣名者，謂多字名。

句身者，謂依名字釋義滿足。此復六種：一不滿句、二滿句、三所成句、四能成句、五序句、六釋句。不滿句者，謂文不究竟、義不究竟，更加餘句方得成滿。如說諸惡者莫作，諸善者奉行，善調伏自心，是諸佛聖教。若唯言諸惡則於文未足，若復言諸惡者又於義未足，若具言諸惡者莫作則二俱滿足，是即名為第二滿句。所成句者，所謂前句待後句成。如說諸行無常，有起盡法，生必滅故，彼寂為樂。此中諸行無常是所成句，由有起盡法句之所成立。能成句者，謂第二句以能成立第一句故。序句者，如言善人。釋句者，如言謂趣正丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句身者，謂依名字釋義滿足。此復六種：一不滿句、二滿句、三所成句、四能成句、五序句、六釋句。不滿句者，謂文不究竟、義不究竟，更加餘句方得成滿。如說諸惡者莫作，諸善者奉行，善調伏自心，是諸佛聖教。若唯言諸惡則於文未足，若復言諸惡者又於義未足，若具言諸惡者莫作則二俱滿足，是即名為第二滿句。所成句者，所謂前句待後句成。如說諸行無常，有起盡法，生必滅故，彼寂為樂。此中諸行無常是所成句，由有起盡法句之所成立。能成句者，謂第二句以能成立第一句故。序句者，如言善人。釋句者，如言謂趣正丈夫。

字身者，謂若究竟若不究竟名之與句，二種所依四十九字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字身者，謂若究竟若不究竟名之與句，二種所依四十九字。

此中欲為名首名、為句首句必有名，若唯一字則不成句。又若有字名所不攝，則唯字無名。問：何因緣故，建立名等三種身耶？答：為領增語觸所生受故。問：名者何義？答：目種種事令世共知故，又能令意作種種相故，又由語言所傳述故，謂之為名。問：句者何義？答：攝受於名，究竟顯了不現見義，故名為句。問：文者何義？答：顯發名句，故謂之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中欲為名首名、為句首句必有名，若唯一字則不成句。又若有字名所不攝，則唯字無名。問：何因緣故，建立名等三種身耶？答：為領增語觸所生受故。問：名者何義？答：目種種事令世共知故，又能令意作種種相故，又由語言所傳述故，謂之為名。問：句者何義？答：攝受於名，究竟顯了不現見義，故名為句。問：文者何義？答：顯發名句，故謂之文。

如薄伽梵說：增語、增語路，如是廣說。增語者，謂一切眾類共所立名增語。路者，謂眾類之欲能起彼故。詞者，謂彼相應語及與各別彼彼方言，彼所依故，名為彼路。施設者，謂分析一法建立多種彼所依處，名為彼路。欲即是詞，無有別欲，此詞即是增語施設之路。彼名身等略有六種依處：一法、二義、三補特伽羅、四時、五數、六處所。彼廣分別，如〈聞所成地〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如薄伽梵說：增語、增語路，如是廣說。增語者，謂一切眾類共所立名增語。路者，謂眾類之欲能起彼故。詞者，謂彼相應語及與各別彼彼方言，彼所依故，名為彼路。施設者，謂分析一法建立多種彼所依處，名為彼路。欲即是詞，無有別欲，此詞即是增語施設之路。彼名身等略有六種依處：一法、二義、三補特伽羅、四時、五數、六處所。彼廣分別，如〈聞所成地〉。

語者，當知略有八分，謂上首美妙等由彼語言具足相應，乃至常委分資糧等德故能說正法。上首語者，趣涅槃宮為先首故。美妙語者，清美音故。顯了語者，文辭善故。易解語者，巧辯說故。樂聞語者，引法義故。無依語者，不依希望他信己故。不逆語者，言知量故。無邊語者，善巧多故。是八種語當知略具三德：一趣處德，謂初一種；二自體德，謂次二種；三加行德，謂所餘種。相應者，謂名句文身次第善安立故，又依四種道理共相應故。助伴者，能成次第故。隨順者，解釋次第故。清亮者，文句顯了清淨故。有用者，善入眾心故。相稱者，如眾會故。應順者，稱法故。引義故，順時故。常委分資糧者，常修委修故名常委。彼分者，謂正見等。資糧者，是彼資糧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語者，當知略有八分，謂上首美妙等由彼語言具足相應，乃至常委分資糧等德故能說正法。上首語者，趣涅槃宮為先首故。美妙語者，清美音故。顯了語者，文辭善故。易解語者，巧辯說故。樂聞語者，引法義故。無依語者，不依希望他信己故。不逆語者，言知量故。無邊語者，善巧多故。是八種語當知略具三德：一趣處德，謂初一種；二自體德，謂次二種；三加行德，謂所餘種。相應者，謂名句文身次第善安立故，又依四種道理共相應故。助伴者，能成次第故。隨順者，解釋次第故。清亮者，文句顯了清淨故。有用者，善入眾心故。相稱者，如眾會故。應順者，稱法故。引義故，順時故。常委分資糧者，常修委修故名常委。彼分者，謂正見等。資糧者，是彼資糧故。

相者，謂諸蘊相應、諸界相應、諸處相應、緣起相應、處非處相應、念住相應，如是等相應言說。或聲聞說、或菩薩說、或如來說，是名為相。機請者，謂因機請問起於言說。此復根等差別，有二十七種補特伽羅應知。此中由根差別故分成二種，謂鈍根、利根。行差別有七種，謂貪行等，如〈聲聞地〉說。品類差別有二種，謂在家、出家。願差別有三種，謂聲聞、獨覺、菩薩。可救不可救差別有二種，謂涅槃法、不涅槃法。方便差別有九種，謂已入正法、未入正法、有障礙、無障礙、已熟、未熟、具縛、不具縛、無縛。種類差別有二種，謂人及非人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相者，謂諸蘊相應、諸界相應、諸處相應、緣起相應、處非處相應、念住相應，如是等相應言說。或聲聞說、或菩薩說、或如來說，是名為相。機請者，謂因機請問起於言說。此復根等差別，有二十七種補特伽羅應知。此中由根差別故分成二種，謂鈍根、利根。行差別有七種，謂貪行等，如〈聲聞地〉說。品類差別有二種，謂在家、出家。願差別有三種，謂聲聞、獨覺、菩薩。可救不可救差別有二種，謂涅槃法、不涅槃法。方便差別有九種，謂已入正法、未入正法、有障礙、無障礙、已熟、未熟、具縛、不具縛、無縛。種類差別有二種，謂人及非人。

如是六文總攝為四：一所說，謂名身等及相一分。二所為，謂機請攝二十七種補特伽羅。三能說，謂語言。四說者，謂佛菩薩及與聲聞。如是一切六種相貌總顯於文，若減一種義不顯了，由能顯義是故名文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六文總攝為四：一所說，謂名身等及相一分。二所為，謂機請攝二十七種補特伽羅。三能說，謂語言。四說者，謂佛菩薩及與聲聞。如是一切六種相貌總顯於文，若減一種義不顯了，由能顯義是故名文。

義者略有十種：一地義、二相義、三作意義、四處所義、五過患義、六勝利義、七所治義、八能治義、九略義、十廣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義者略有十種：一地義、二相義、三作意義、四處所義、五過患義、六勝利義、七所治義、八能治義、九略義、十廣義。

地義者，略有五地，謂資糧地、方便地、見地、修地、究竟地。又廣分別有十七地，謂五識身相應地、意地、有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地、三摩呬多地、非三摩呬多地、有心地、無心地、聞所成地、思所成地、修所成地、聲聞地、獨覺地、菩薩地、有餘依地、無餘依地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地義者，略有五地，謂資糧地、方便地、見地、修地、究竟地。又廣分別有十七地，謂五識身相應地、意地、有尋有伺地、無尋唯伺地、無尋無伺地、三摩呬多地、非三摩呬多地、有心地、無心地、聞所成地、思所成地、修所成地、聲聞地、獨覺地、菩薩地、有餘依地、無餘依地。

相義者，當知五種：一自相、二共相、三假立相、四因相、五果相。如是五相，若廣分別如〈思所成地〉。復有五相：一差別相、二瑜伽相、三轉異相、四染污相、五清淨相，此五種相當知如前處處分別。復有五相：一所詮相、二能詮相、三此二相屬相、四執著相、五不執著相。所詮相者，謂相等五法，如五法藏說。能詮相者，謂即於彼法依止名等，為詮諸法自體差別所有言說，此亦能顯遍計所執自體應知。此遍計所執自體有多種名，所謂亦名遍分別所計、亦名和合所成、亦名所增益相、亦名虛妄所執、亦名言說所顯、亦名文字方便、亦名唯有音聲、亦名無有體相，如是等類差別應知。此二相屬相者，謂能詮所詮互相屬著，遍計所執自體執所依止。執著相者，謂無始流轉一切愚夫遍計所執自體執及此隨眠。不執著相者，謂已見諦者如實了知遍計所執相及彼習氣，解脫正分別知，隨其所應分別，如〈思所成地〉等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相義者，當知五種：一自相、二共相、三假立相、四因相、五果相。如是五相，若廣分別如〈思所成地〉。復有五相：一差別相、二瑜伽相、三轉異相、四染污相、五清淨相，此五種相當知如前處處分別。復有五相：一所詮相、二能詮相、三此二相屬相、四執著相、五不執著相。所詮相者，謂相等五法，如五法藏說。能詮相者，謂即於彼法依止名等，為詮諸法自體差別所有言說，此亦能顯遍計所執自體應知。此遍計所執自體有多種名，所謂亦名遍分別所計、亦名和合所成、亦名所增益相、亦名虛妄所執、亦名言說所顯、亦名文字方便、亦名唯有音聲、亦名無有體相，如是等類差別應知。此二相屬相者，謂能詮所詮互相屬著，遍計所執自體執所依止。執著相者，謂無始流轉一切愚夫遍計所執自體執及此隨眠。不執著相者，謂已見諦者如實了知遍計所執相及彼習氣，解脫正分別知，隨其所應分別，如〈思所成地〉等。

作意義者，有七種作意，謂了相等，如前說。若廣分別，如〈聲聞地〉。復有十智，謂苦智、集智、滅智、道智、法智、種類智、他心智、世俗智、盡智、無生智，若廣分別，如〈聲聞地〉。復有六識身，所謂眼識乃至意識，如前略釋。若廣分別，如〈五識身相應地〉及〈意地〉。復有九種遍知，謂欲繫見苦集所斷斷初遍知、色無色繫見苦集所斷斷二遍知、欲繫見滅所斷斷三遍知、色無色繫見滅所斷斷四遍知、欲繫見道所斷斷五遍知、色無色繫見道所斷斷六遍知、順下分結斷七遍知、色愛盡八遍知、無色愛盡九遍知。若廣分別，如〈三摩呬多地〉。又有三解脫門，謂空、無願、無相，此亦如〈三摩呬多地〉廣說。是中諸法應當觀察，幾種作意之所思惟？幾智所知？幾識所識？幾種遍知之所遍知？幾解脫門之所解脫？以如是等無量觀門應觀諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意義者，有七種作意，謂了相等，如前說。若廣分別，如〈聲聞地〉。復有十智，謂苦智、集智、滅智、道智、法智、種類智、他心智、世俗智、盡智、無生智，若廣分別，如〈聲聞地〉。復有六識身，所謂眼識乃至意識，如前略釋。若廣分別，如〈五識身相應地〉及〈意地〉。復有九種遍知，謂欲繫見苦集所斷斷初遍知、色無色繫見苦集所斷斷二遍知、欲繫見滅所斷斷三遍知、色無色繫見滅所斷斷四遍知、欲繫見道所斷斷五遍知、色無色繫見道所斷斷六遍知、順下分結斷七遍知、色愛盡八遍知、無色愛盡九遍知。若廣分別，如〈三摩呬多地〉。又有三解脫門，謂空、無願、無相，此亦如〈三摩呬多地〉廣說。是中諸法應當觀察，幾種作意之所思惟？幾智所知？幾識所識？幾種遍知之所遍知？幾解脫門之所解脫？以如是等無量觀門應觀諸法。

處所義者，略有三種：一事依處、二時依處、三補特伽羅依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處所義者，略有三種：一事依處、二時依處、三補特伽羅依處。

事依處者，復有三種：一根本事依處、二得方便事依處、三愍他事依處。根本事依處有六種：一善趣、二惡趣、三退墮、四升進、五流轉、六寂滅。得方便事依處者，有十二種，謂十二種行：一欲行、二離行、三善行、四不善行、五苦行、六非苦行、七順退分行、八順進分行、九染污行、十清淨行、十一自義行、十二他義行。愍他事依處者，有五種：一令離欲、二示現、三教導、四讚勵、五慶慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事依處者，復有三種：一根本事依處、二得方便事依處、三愍他事依處。根本事依處有六種：一善趣、二惡趣、三退墮、四升進、五流轉、六寂滅。得方便事依處者，有十二種，謂十二種行：一欲行、二離行、三善行、四不善行、五苦行、六非苦行、七順退分行、八順進分行、九染污行、十清淨行、十一自義行、十二他義行。愍他事依處者，有五種：一令離欲、二示現、三教導、四讚勵、五慶慰。

此中善趣者，謂人天。惡趣者，謂那洛迦等。退墮者，復有二種，謂不方他及方他。不方他者，所謂自然壽命退減。如壽命，當知色、力、安樂、辨等亦爾。方他者，謂族姓退減、自在增上退減，少枝屬言，不肅弊惡慧，不能證獲微妙廣大色香味觸，於諸勝妙所受用具心不憙樂。如是等類名為退墮。翻此退墮，如其所應即名昇進。流轉者，謂即此善趣、惡趣、退墮、昇進。寂滅者，謂有餘依、無餘依寂滅界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中善趣者，謂人天。惡趣者，謂那洛迦等。退墮者，復有二種，謂不方他及方他。不方他者，所謂自然壽命退減。如壽命，當知色、力、安樂、辨等亦爾。方他者，謂族姓退減、自在增上退減，少枝屬言，不肅弊惡慧，不能證獲微妙廣大色香味觸，於諸勝妙所受用具心不憙樂。如是等類名為退墮。翻此退墮，如其所應即名昇進。流轉者，謂即此善趣、惡趣、退墮、昇進。寂滅者，謂有餘依、無餘依寂滅界。

欲行者，如十種欲所引中說。離行者，謂即於彼所受用事，知無常已厭欲出家，受持禁戒守護根門等。善行者，謂施戒修有漏善行。不善行者，謂三種惡行。苦行者，謂露形無衣，如是等乃至廣說。非苦行者，謂受用如法所得資具，棄捨樂行遠離二邊，所謂受用欲樂行邊及與受用自苦行邊，勤行中道依止於法，求衣鉢等及正受用。順退分行者，謂若行能障昇進分等。順進分行者，謂與上相違。染污行者，如《鸚鵡經》說略有三種，謂業雜染、煩惱雜染、流轉雜染。當知此等有九根本句，謂業雜染有三句，一貪、二瞋、三癡。煩惱雜染有四句，謂四顛倒。流轉雜染有二句，謂無明及有愛。所以者何？由三不善根生起種種業雜染故，由四顛倒能發種種煩惱雜染故，由無明門引生種種諸出家者流轉雜染故，由有愛門引生種種諸在家者流轉雜染故。清淨行者，略有三學五地。此三學等，當知亦有九根本句，謂增上戒學、增上心學所攝無貪無瞋無癡，在資糧地及方便地；增上慧學所攝四無顛倒明及解脫，在見地修地及究竟地。自義行者，謂自利行，如聲聞獨覺，彼雖或時起利他行，然本期願為自利故，亦名自義。他義行者，謂利他行，如佛菩薩，究竟利益無量眾生，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲行者，如十種欲所引中說。離行者，謂即於彼所受用事，知無常已厭欲出家，受持禁戒守護根門等。善行者，謂施戒修有漏善行。不善行者，謂三種惡行。苦行者，謂露形無衣，如是等乃至廣說。非苦行者，謂受用如法所得資具，棄捨樂行遠離二邊，所謂受用欲樂行邊及與受用自苦行邊，勤行中道依止於法，求衣鉢等及正受用。順退分行者，謂若行能障昇進分等。順進分行者，謂與上相違。染污行者，如《鸚鵡經》說略有三種，謂業雜染、煩惱雜染、流轉雜染。當知此等有九根本句，謂業雜染有三句，一貪、二瞋、三癡。煩惱雜染有四句，謂四顛倒。流轉雜染有二句，謂無明及有愛。所以者何？由三不善根生起種種業雜染故，由四顛倒能發種種煩惱雜染故，由無明門引生種種諸出家者流轉雜染故，由有愛門引生種種諸在家者流轉雜染故。清淨行者，略有三學五地。此三學等，當知亦有九根本句，謂增上戒學、增上心學所攝無貪無瞋無癡，在資糧地及方便地；增上慧學所攝四無顛倒明及解脫，在見地修地及究竟地。自義行者，謂自利行，如聲聞獨覺，彼雖或時起利他行，然本期願為自利故，亦名自義。他義行者，謂利他行，如佛菩薩，究竟利益無量眾生，乃至廣說。

令離欲者，訶毀六種黑品諸行，示現過患令離愛欲。示現者，為令受學白品行故，示現四種真實道理。教導者，謂示現已得。信解者，令於學處正受正行。由已於彼得自在故，而告之曰：汝等今者於如是如是事，應正作、應隨學。讚勵者，謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈，爾時稱讚策發彼心，令於所知所行所得中堪有勢力。慶慰者，謂彼有情於法隨法勇猛正行，即應如實讚說令其欣喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離欲者，訶毀六種黑品諸行，示現過患令離愛欲。示現者，為令受學白品行故，示現四種真實道理。教導者，謂示現已得。信解者，令於學處正受正行。由已於彼得自在故，而告之曰：汝等今者於如是如是事，應正作、應隨學。讚勵者，謂彼有情若於所知所行所得中心生退屈，爾時稱讚策發彼心，令於所知所行所得中堪有勢力。慶慰者，謂彼有情於法隨法勇猛正行，即應如實讚說令其欣喜。

復次令離欲、示現者，或有令離欲而不示現。如教導他令其離欲，而謂彼曰：如某所言不應作者，汝今必定不應復作。或怖彼言：汝若作者，我當解作。或復求彼：汝若是我親愛友者，必不應作。或復示現不令離欲，如處中者示現有情功德過失，而不遮彼令不造過。或有亦示現亦離欲，如示彼過令其遠離。教導者，初未受學令其受學。讚勵者，學已未進令其昇進。慶慰者，有五種勝利：一令彼於已所證心得決定、二令餘於彼所證勝德起心趣求、三令誹謗者心處中住、四令不信者心生淨信、五令已信者倍復增長。若有慶慰他人善事，當知是人造作增長能感悅意眾天生業；若命終已，彼彼所生常聞悅意美妙音聲無不悅意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次令離欲、示現者，或有令離欲而不示現。如教導他令其離欲，而謂彼曰：如某所言不應作者，汝今必定不應復作。或怖彼言：汝若作者，我當解作。或復求彼：汝若是我親愛友者，必不應作。或復示現不令離欲，如處中者示現有情功德過失，而不遮彼令不造過。或有亦示現亦離欲，如示彼過令其遠離。教導者，初未受學令其受學。讚勵者，學已未進令其昇進。慶慰者，有五種勝利：一令彼於已所證心得決定、二令餘於彼所證勝德起心趣求、三令誹謗者心處中住、四令不信者心生淨信、五令已信者倍復增長。若有慶慰他人善事，當知是人造作增長能感悅意眾天生業；若命終已，彼彼所生常聞悅意美妙音聲無不悅意。

復次欲行，或有能感善趣，如為欲故造後善業；或有能感惡趣，如以非法攝受諸欲。離行，行若毀犯能感惡趣，若無毀犯能感善趣及作寂滅資糧。善行，能感善趣及為寂滅資糧。不善行，能感惡趣。苦行，由依邪見苦自身故能感惡趣。非苦行，能為寂滅資糧及感善趣。順退分行，能感退墮。順進分行，能感昇進。染污行，能感流轉。清淨行，能證寂滅。自義行，唯令自己感善趣引昇進證寂滅。他義行，俱令自他生善趣引昇進證寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次欲行，或有能感善趣，如為欲故造後善業；或有能感惡趣，如以非法攝受諸欲。離行，行若毀犯能感惡趣，若無毀犯能感善趣及作寂滅資糧。善行，能感善趣及為寂滅資糧。不善行，能感惡趣。苦行，由依邪見苦自身故能感惡趣。非苦行，能為寂滅資糧及感善趣。順退分行，能感退墮。順進分行，能感昇進。染污行，能感流轉。清淨行，能證寂滅。自義行，唯令自己感善趣引昇進證寂滅。他義行，俱令自他生善趣引昇進證寂滅。

如是三事，根本事有六種，所謂善趣乃至涅槃。得方便事有十二種，謂十二行。悲愍他事有五種，所謂五種悲愍眾生。此中由根本事增上力故，依十二行如其所應令他離欲，乃至慶慰時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三事，根本事有六種，所謂善趣乃至涅槃。得方便事有十二種，謂十二行。悲愍他事有五種，所謂五種悲愍眾生。此中由根本事增上力故，依十二行如其所應令他離欲，乃至慶慰時。

依處者，略有三種：一過去言依、二未來言依、三現在言依，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依處者，略有三種：一過去言依、二未來言依、三現在言依，如經廣說。

補特伽羅依處者，謂鈍根等二十七種數取趣應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 補特伽羅依處者，謂鈍根等二十七種數取趣應知。

如上所說，事、時、補特伽羅，佛薄伽梵依此三處流布聖教，故名依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如上所說，事、時、補特伽羅，佛薄伽梵依此三處流布聖教，故名依處。

過患義者，謂於應毀厭義而起毀厭，或法或眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過患義者，謂於應毀厭義而起毀厭，或法或眾生。

勝利義者，略而言之，於可稱讚義而起稱讚，或法或眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝利義者，略而言之，於可稱讚義而起稱讚，或法或眾生。

所治義者，略而言之，一切雜染行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所治義者，略而言之，一切雜染行。

能治義者，謂一切清淨行。如貪是所治、不淨是能治，瞋是所治、慈為能治，如是等盡當知。略義者，謂說諸法通種類義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能治義者，謂一切清淨行。如貪是所治、不淨是能治，瞋是所治、慈為能治，如是等盡當知。略義者，謂說諸法通種類義。

廣義者，謂說諸法別種類義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣義者，謂說諸法別種類義。

復次說不了義經故、說了義經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次說不了義經故、說了義經故。

復次略義有二種：一名略、二義略。廣義亦二種，謂名廣及義廣。如薄伽梵說：舍利子！我能廣略宣說正法，然悟解者甚難可得。於彼經中，長行文廣義略，伽他義廣文略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次略義有二種：一名略、二義略。廣義亦二種，謂名廣及義廣。如薄伽梵說：舍利子！我能廣略宣說正法，然悟解者甚難可得。於彼經中，長行文廣義略，伽他義廣文略。

為攝十義，故說中間。嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為攝十義，故說中間。嗢柁南曰：

諸地相作意， 依處德非德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地相作意， 依處德非德，

所對治能治， 略廣義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所對治能治， 略廣義應知。

復次如是略說佛教體性十種義已，諸說法者應依聖教尋求十種若具不具，既自求已應為他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如是略說佛教體性十種義已，諸說法者應依聖教尋求十種若具不具，既自求已應為他說。

如是建立文義體性已，諸說法者應以五相隨順解釋一切佛經，謂初應略說法要、次應說等起、次應釋義、次應釋難、後應辯次第。法者，略有十二種，謂契經等十二分教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是建立文義體性已，諸說法者應以五相隨順解釋一切佛經，謂初應略說法要、次應說等起、次應釋義、次應釋難、後應辯次第。法者，略有十二種，謂契經等十二分教。

契經者，謂縫綴義，多分長行直說攝諸法體。應頌者，謂長行後諷頌及略舉所說不了義經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 契經者，謂縫綴義，多分長行直說攝諸法體。應頌者，謂長行後諷頌及略舉所說不了義經。

記別者，謂廣分別略所舉義，及記命過弟子生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記別者，謂廣分別略所舉義，及記命過弟子生處。

諷頌者，謂以一句說、或二句說、或三四五六句等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諷頌者，謂以一句說、或二句說、或三四五六句等說。

自說者，謂不請而說，為令弟子得勝解故，為令上品所化眾生安住勝理，自然而說，名為自說。如經言：世尊今者自然宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自說者，謂不請而說，為令弟子得勝解故，為令上品所化眾生安住勝理，自然而說，名為自說。如經言：世尊今者自然宣說。

因緣者，謂因請問說。如經言：世尊於一時中，因沒力伽羅子，為諸苾芻宣說法要。又依別解脫增上道毘奈耶所有言說，謂依如是如是因緣、依如是如是事，世尊說如是如是語。是名因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣者，謂因請問說。如經言：世尊於一時中，因沒力伽羅子，為諸苾芻宣說法要。又依別解脫增上道毘奈耶所有言說，謂依如是如是因緣、依如是如是事，世尊說如是如是語。是名因緣。

譬喻者，謂有譬喻經，由譬喻故隱義明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻者，謂有譬喻經，由譬喻故隱義明了。

本事者，謂除本生，宣說前際諸所有事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事者，謂除本生，宣說前際諸所有事。

本生者，謂宣說己身於過去世行菩薩行時諸本生事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本生者，謂宣說己身於過去世行菩薩行時諸本生事。

方廣者，謂說菩薩道，如說十地四菩薩行等，及說如來百四十不共佛法，謂四一切種清淨乃至一切種妙智，如〈菩薩地〉廣說。又法無量故、義深廣故、時長遠故，謂極勇猛，經三大劫阿僧企耶方得成滿，故名方廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方廣者，謂說菩薩道，如說十地四菩薩行等，及說如來百四十不共佛法，謂四一切種清淨乃至一切種妙智，如〈菩薩地〉廣說。又法無量故、義深廣故、時長遠故，謂極勇猛，經三大劫阿僧企耶方得成滿，故名方廣。

希法者，謂佛及諸弟子說希奇法。如諸經中因希有事故起於言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希法者，謂佛及諸弟子說希奇法。如諸經中因希有事故起於言說。

論議者，謂諸經所攝摩怛履迦。且如諸了義經皆名摩怛履迦，所謂如來自廣分別諸法體相；又諸弟子已見聖迹，依自所證無倒顯示諸法體相，亦名摩怛履迦。摩怛履迦亦名阿毘達磨，猶如世間一切書算詩論皆有本母，當知經中研究法相所有言說亦復如是。又如世間若無諸字本母，字不顯了。如是十二分教中若不建立諸法體相，法不明了。若建立已，諸法自相共相皆得顯現。又復能顯無雜法相故。即此摩怛履迦名阿毘達磨，依此摩怛履迦所餘解釋諸經義者，亦名鄔波第鑠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論議者，謂諸經所攝摩怛履迦。且如諸了義經皆名摩怛履迦，所謂如來自廣分別諸法體相；又諸弟子已見聖迹，依自所證無倒顯示諸法體相，亦名摩怛履迦。摩怛履迦亦名阿毘達磨，猶如世間一切書算詩論皆有本母，當知經中研究法相所有言說亦復如是。又如世間若無諸字本母，字不顯了。如是十二分教中若不建立諸法體相，法不明了。若建立已，諸法自相共相皆得顯現。又復能顯無雜法相故。即此摩怛履迦名阿毘達磨，依此摩怛履迦所餘解釋諸經義者，亦名鄔波第鑠。

等起者，略有三種，謂事、時、補特伽羅依處別故。如經中說：於如是時，為如是補特伽羅，依如是行，令彼離欲乃至慶慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等起者，略有三種，謂事、時、補特伽羅依處別故。如經中說：於如是時，為如是補特伽羅，依如是行，令彼離欲乃至慶慰。

義者，略有二種：一總義、二別義。當知總義復有四種：一引了義經、二分別事究竟、三行、四果。行復二種，謂邪行、正行。果亦二種，謂邪行果、正行果。當知別義亦有四種，一分別差別名、二分別自體相、三訓釋名言、四義門差別。訓釋名言復由五種方便，一由相、二由自體、三由業、四由法、五由因果。義門差別亦有五種應知：一自體差別、二界差別、三時差別、四位差別、五補特伽羅差別。自體差別者，謂色自體有十色處差別，受自體有三受差別，想自體有六想差別，行自體有三行差別，識自體有六識差別，如是等類自體差別應知。界差別者，謂欲界、色界、無色界。時差別者，謂去、來、今。位差別者，當知差別二十五種，謂下、中、上三位，苦、樂、不苦不樂三位，善、不善、無記三位，聞、思、修三位，增上戒、增上心、增上慧三位，內、外二位，所取、能取二位，所治、能治二位，現前、不現前二位，及因、果二位。補特伽羅差別者，如前所說二十七種應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義者，略有二種：一總義、二別義。當知總義復有四種：一引了義經、二分別事究竟、三行、四果。行復二種，謂邪行、正行。果亦二種，謂邪行果、正行果。當知別義亦有四種，一分別差別名、二分別自體相、三訓釋名言、四義門差別。訓釋名言復由五種方便，一由相、二由自體、三由業、四由法、五由因果。義門差別亦有五種應知：一自體差別、二界差別、三時差別、四位差別、五補特伽羅差別。自體差別者，謂色自體有十色處差別，受自體有三受差別，想自體有六想差別，行自體有三行差別，識自體有六識差別，如是等類自體差別應知。界差別者，謂欲界、色界、無色界。時差別者，謂去、來、今。位差別者，當知差別二十五種，謂下、中、上三位，苦、樂、不苦不樂三位，善、不善、無記三位，聞、思、修三位，增上戒、增上心、增上慧三位，內、外二位，所取、能取二位，所治、能治二位，現前、不現前二位，及因、果二位。補特伽羅差別者，如前所說二十七種應知。

釋難者，若自設難、若他設難，皆應解釋。當知設難略有五因：一、為未了義得顯了故，如言：此文有何義耶？二、語相違故，如言：何故薄伽梵前後說異？三、理相違故，如有顯示與四道理相違之義。四、不定顯示故，如言：何故薄伽梵於一種義種種異門差別顯示？五、究竟不可見故，如言：內我之體有何相貌，而常恒不變自性正住？如是等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋難者，若自設難、若他設難，皆應解釋。當知設難略有五因：一、為未了義得顯了故，如言：此文有何義耶？二、語相違故，如言：何故薄伽梵前後說異？三、理相違故，如有顯示與四道理相違之義。四、不定顯示故，如言：何故薄伽梵於一種義種種異門差別顯示？五、究竟不可見故，如言：內我之體有何相貌，而常恒不變自性正住？如是等類。

於此五難，如其次第應當解釋。謂於不了義難，方便顯了；於語相違難，隨順會通；如於語相違難，隨順會通；如是於不定顯示難、究竟不可見難亦爾。於理相違難，或以黑教道理而判決之，或復顯示四種道理，或顯因果相應道理，謂此言顯果或復顯因。又於問難應設四記：決定記者，謂為如理問者無倒建立諸法體相故；分別記者，謂為如理不如理問者開示差別相故；反詰記者，謂為止息戲諍論故；默置記者，有四種因，謂無體性故乃至彼相法爾故，如前已說。若廣分別，如〈思所成地〉。又如有問如來滅後為有為無等，此於世俗諦及勝義諦理趣皆不可記，是故默置。以約勝義無如來故，不可記別；若約世俗所依能依，道理違故，及斷滅果非真實故，亦不可記如來滅後是有無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此五難，如其次第應當解釋。謂於不了義難，方便顯了；於語相違難，隨順會通；如於語相違難，隨順會通；如是於不定顯示難、究竟不可見難亦爾。於理相違難，或以黑教道理而判決之，或復顯示四種道理，或顯因果相應道理，謂此言顯果或復顯因。又於問難應設四記：決定記者，謂為如理問者無倒建立諸法體相故；分別記者，謂為如理不如理問者開示差別相故；反詰記者，謂為止息戲諍論故；默置記者，有四種因，謂無體性故乃至彼相法爾故，如前已說。若廣分別，如〈思所成地〉。又如有問如來滅後為有為無等，此於世俗諦及勝義諦理趣皆不可記，是故默置。以約勝義無如來故，不可記別；若約世俗所依能依，道理違故，及斷滅果非真實故，亦不可記如來滅後是有無等。

次第者，略有三種：一圓滿次第、二解釋次第、三能成次第。為顯此三次第，略引聖教。如世尊言：我出家時盛美、第一盛美、最極盛美。此言即顯盛美圓滿次第。又復說言：曾處我父淨飯王宮，顏容端正，乃至廣說。此言即顯盛美解釋次第。又言：為何義故盛美出家？由見老病死等法故。此言即顯能成次第。又復經中略說諸法，如言三受，苦、樂、不苦不樂如是等。此中唯顯圓滿次第。由所餘句圓滿此受，故名圓滿。如受，應知四聖諦中先說初句，後後次第隨順分析亦爾。能成次第，有二種，或以前句成立後句，或以後句成立前句。當知解釋次第亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第者，略有三種：一圓滿次第、二解釋次第、三能成次第。為顯此三次第，略引聖教。如世尊言：我出家時盛美、第一盛美、最極盛美。此言即顯盛美圓滿次第。又復說言：曾處我父淨飯王宮，顏容端正，乃至廣說。此言即顯盛美解釋次第。又言：為何義故盛美出家？由見老病死等法故。此言即顯能成次第。又復經中略說諸法，如言三受，苦、樂、不苦不樂如是等。此中唯顯圓滿次第。由所餘句圓滿此受，故名圓滿。如受，應知四聖諦中先說初句，後後次第隨順分析亦爾。能成次第，有二種，或以前句成立後句，或以後句成立前句。當知解釋次第亦爾。

師者，謂成就十法，名說法師眾相圓滿。一善於法義，謂於六種法十種義善能解了。二能廣宣說，謂多聞聞持其聞積集。三具足無畏，謂於剎帝利等勝大眾中宣說正法無有怯懼。又因此故，聲不嘶破、腋不流汗、念無忘失。四言詞善巧，謂語工圓滿、八分成就、言詞具足、處眾說法。語工圓滿者，謂文句相應助伴等，乃至廣說。八分成就者，謂上首美妙等，乃至廣說。五善方便說，謂二十種善方便說，如以時殷重等相。六具足成就法隨法行，謂不唯聽聞語言為極，要如說行。七威儀具足，謂說正法時，手足不亂、不搖頭動眉，口面支節無有改變，進止去來端嚴庠序。八勇猛精勤，謂常樂聽聞所未聞法，於已聞法轉令明淨，不捨瑜伽不捨作意，心不捨離內奢摩他。九無有疲厭，謂為四眾廣宣妙法身心無倦。十具足忍力，謂罵弄訶責終不反報，若被輕蔑不生忿慼，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師者，謂成就十法，名說法師眾相圓滿。一善於法義，謂於六種法十種義善能解了。二能廣宣說，謂多聞聞持其聞積集。三具足無畏，謂於剎帝利等勝大眾中宣說正法無有怯懼。又因此故，聲不嘶破、腋不流汗、念無忘失。四言詞善巧，謂語工圓滿、八分成就、言詞具足、處眾說法。語工圓滿者，謂文句相應助伴等，乃至廣說。八分成就者，謂上首美妙等，乃至廣說。五善方便說，謂二十種善方便說，如以時殷重等相。六具足成就法隨法行，謂不唯聽聞語言為極，要如說行。七威儀具足，謂說正法時，手足不亂、不搖頭動眉，口面支節無有改變，進止去來端嚴庠序。八勇猛精勤，謂常樂聽聞所未聞法，於已聞法轉令明淨，不捨瑜伽不捨作意，心不捨離內奢摩他。九無有疲厭，謂為四眾廣宣妙法身心無倦。十具足忍力，謂罵弄訶責終不反報，若被輕蔑不生忿慼，乃至廣說。

說眾者，謂處於五眾宣八種言。何等為八？一可憙樂言、二善開發言、三善釋難言、四善分析言、五善順入言、六引餘證言、七勝辯才言、八隨宗趣言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說眾者，謂處於五眾宣八種言。何等為八？一可憙樂言、二善開發言、三善釋難言、四善分析言、五善順入言、六引餘證言、七勝辯才言、八隨宗趣言。

五眾者，一在家眾、二出家眾、三清淨信眾、四邪怨眾、五中平眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五眾者，一在家眾、二出家眾、三清淨信眾、四邪怨眾、五中平眾。

可憙樂言者，有五種相應知，一有證因、二有譬喻、三語業具足、四文字句美、五言詞顯了。善開發言者，開深隱義令顯現故，辯麁顯義令深邃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可憙樂言者，有五種相應知，一有證因、二有譬喻、三語業具足、四文字句美、五言詞顯了。善開發言者，開深隱義令顯現故，辯麁顯義令深邃故。

善釋難言者，能善解釋五種難故，如前應知。善分析言者，析一一法，依增一道理乃至十種，或復過此，善分別故。如依一法建立二種三種四念住等，乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善釋難言者，能善解釋五種難故，如前應知。善分析言者，析一一法，依增一道理乃至十種，或復過此，善分別故。如依一法建立二種三種四念住等，乃至廣說。

善順入言者，唯善顯釋契經、應頌等十二分教，終不引攝邪道異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善順入言者，唯善顯釋契經、應頌等十二分教，終不引攝邪道異論。

引餘證言者，謂引餘經成立所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引餘證言者，謂引餘經成立所說。

勝辯才言者，隨自所忍，善分別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝辯才言者，隨自所忍，善分別義。

隨宗趣言者，謂依摩怛履迦分別顯示，或依餘無倒說者所說言教如理解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨宗趣言者，謂依摩怛履迦分別顯示，或依餘無倒說者所說言教如理解釋。

復次處在家眾，應依毀諸惡行、稱讚善行現前說法，令其止息及進修故。處出家眾，應依增上戒等三學現前說法，令彼速疾修圓滿故。處淨等眾，應依聖教廣大威德現前說法，如其次第令倍增長、令處中住、令生淨信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次處在家眾，應依毀諸惡行、稱讚善行現前說法，令其止息及進修故。處出家眾，應依增上戒等三學現前說法，令彼速疾修圓滿故。處淨等眾，應依聖教廣大威德現前說法，如其次第令倍增長、令處中住、令生淨信故。