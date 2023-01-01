顯揚聖教論卷第八無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯揚聖教論卷第八無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

攝淨義品第二之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝淨義品第二之四

如是分別聞、歸等已。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別聞、歸等已。復次頌曰：

聖行、無上乘、 大菩提、功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖行、無上乘、 大菩提、功德，

異論、論法、釋， 應知各多種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異論、論法、釋， 應知各多種。

論曰：聖行多種者，謂四聖行：一到彼岸行、二菩提分行、三神通行、四成熟有情行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：聖行多種者，謂四聖行：一到彼岸行、二菩提分行、三神通行、四成熟有情行。

到彼岸行者，謂如前所說十波羅蜜多，是名到彼岸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼岸行者，謂如前所說十波羅蜜多，是名到彼岸行。

菩提分行者，謂如前所說四念住等一切三十七覺分法，及四種尋思、四種如實遍智，是名菩提分行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分行者，謂如前所說四念住等一切三十七覺分法，及四種尋思、四種如實遍智，是名菩提分行。

神通行者，謂如前所說六種神通，名神通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通行者，謂如前所說六種神通，名神通行。

成熟有情行者，謂如前所說二種無量：一所調伏無量、二調伏方便無量。復有六種成熟，一成熟自體、二所成熟者、三成熟差別、四成熟方便、五能成熟者、六已成熟者相。如是名為成熟有情行應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟有情行者，謂如前所說二種無量：一所調伏無量、二調伏方便無量。復有六種成熟，一成熟自體、二所成熟者、三成熟差別、四成熟方便、五能成熟者、六已成熟者相。如是名為成熟有情行應知。

無上乘多種者，謂五種大乘：一種子、二趣入、三次第、四正行、五正行果。如其次第，〈菩薩地〉中種性品、發心品、住品、餘諸品大菩提建立二品所攝應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上乘多種者，謂五種大乘：一種子、二趣入、三次第、四正行、五正行果。如其次第，〈菩薩地〉中種性品、發心品、住品、餘諸品大菩提建立二品所攝應知。

大菩提多種者，謂五種大菩提，一自性、二功用、三方便、四轉、五滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩提多種者，謂五種大菩提，一自性、二功用、三方便、四轉、五滅。

自性者，謂超過一切聲聞獨覺所得轉依。此有四種應知，一生起依止、二不生依止、三善觀察所知果、四法界淨相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性者，謂超過一切聲聞獨覺所得轉依。此有四種應知，一生起依止、二不生依止、三善觀察所知果、四法界淨相。

生起依止者，謂佛相續出世間道，依此轉依方得生起，非不生起。若離此轉依亦生起者，未轉依前應已生起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起依止者，謂佛相續出世間道，依此轉依方得生起，非不生起。若離此轉依亦生起者，未轉依前應已生起。

不生依止者，謂一切煩惱及彼習氣，依此轉依不復生起。若不爾者，未轉依前眾緣和合一切煩惱及彼習氣，永更不生已應可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生依止者，謂一切煩惱及彼習氣，依此轉依不復生起。若不爾者，未轉依前眾緣和合一切煩惱及彼習氣，永更不生已應可得。

善觀察所知果者，謂此轉依是善通達所知、實際所知真如果。若不爾者，諸佛自體應更了知、應更斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善觀察所知果者，謂此轉依是善通達所知、實際所知真如果。若不爾者，諸佛自體應更了知、應更斷滅。

法界淨相者，謂此轉依無眾相故，極善清淨法界所顯。若不爾者，應是無常可思議法。然此轉依是常住相，不可思議無二所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界淨相者，謂此轉依無眾相故，極善清淨法界所顯。若不爾者，應是無常可思議法。然此轉依是常住相，不可思議無二所顯。

此不可思議性復有五種應知，一自性、二處所、三住、四一性異性、五成立所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不可思議性復有五種應知，一自性、二處所、三住、四一性異性、五成立所作。

自性者，此轉依性即色離色不可思議。如是即受想行識離受想行識不可思議，地界水界火界風界若即若離不可思議，眼處耳處鼻處舌處身處意處等若即若離不可思議，若有若無等不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性者，此轉依性即色離色不可思議。如是即受想行識離受想行識不可思議，地界水界火界風界若即若離不可思議，眼處耳處鼻處舌處身處意處等若即若離不可思議，若有若無等不可思議。

處所者，此轉依性若在欲界若離欲界不可思議，若在色無色界若離色無色界不可思議，人間天上若在若離不可思議，十方世界若在若離不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處所者，此轉依性若在欲界若離欲界不可思議，若在色無色界若離色無色界不可思議，人間天上若在若離不可思議，十方世界若在若離不可思議。

住者，謂此轉依住如是如是狀貌安樂住不可思議住，如是如是狀貌奢摩他住不可思議住，有心住不可思議住、無心住不可思議住，如是如是狀貌聖住不可思議住、如是如是狀貌天住梵住不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住者，謂此轉依住如是如是狀貌安樂住不可思議住，如是如是狀貌奢摩他住不可思議住，有心住不可思議住、無心住不可思議住，如是如是狀貌聖住不可思議住、如是如是狀貌天住梵住不可思議。

一性異性者，一切諸佛同處一無漏界中，一性異性不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一性異性者，一切諸佛同處一無漏界中，一性異性不可思議。

成立所作者，謂諸佛如來其性平等，智慧勢力威德平等，住無漏界依止轉依，為利一切諸有情故，成立如是如是利有情事不可思議。此復二因緣故不可思議應知，一以離言說義過言語道故不可思議、二以出世間義世無比故不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成立所作者，謂諸佛如來其性平等，智慧勢力威德平等，住無漏界依止轉依，為利一切諸有情故，成立如是如是利有情事不可思議。此復二因緣故不可思議應知，一以離言說義過言語道故不可思議、二以出世間義世無比故不可思議。

功用者，略而言之十種自在名為功用。何者為十？一壽自在、二心自在、三眾具自在、四業自在、五生自在、六願自在、七勝解自在、八神變自在、九智自在、十法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功用者，略而言之十種自在名為功用。何者為十？一壽自在、二心自在、三眾具自在、四業自在、五生自在、六願自在、七勝解自在、八神變自在、九智自在、十法自在。

方便者，略而言之四種變化名為方便。一未成熟者令成熟故，現諸菩薩所行行變化；二已成熟者令解脫故，於三千大千世界百拘胝贍部洲同時顯現如來變化；三方便攝受聲聞變化；四為彼所調伏有情顯現一切獨覺變化。佛薄伽梵於此四種變化法中，十方世界無礙作用應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便者，略而言之四種變化名為方便。一未成熟者令成熟故，現諸菩薩所行行變化；二已成熟者令解脫故，於三千大千世界百拘胝贍部洲同時顯現如來變化；三方便攝受聲聞變化；四為彼所調伏有情顯現一切獨覺變化。佛薄伽梵於此四種變化法中，十方世界無礙作用應知。

轉者，有二種應知，一暫時轉、二究竟轉。暫時轉者，謂乃至有情未成熟未解脫，諸佛如來化轉不息。究竟轉者，如無盡不可思議諸佛威德明轉，為諸有情作利益事，流轉不息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉者，有二種應知，一暫時轉、二究竟轉。暫時轉者，謂乃至有情未成熟未解脫，諸佛如來化轉不息。究竟轉者，如無盡不可思議諸佛威德明轉，為諸有情作利益事，流轉不息故。

滅者，有二種應知，一暫時滅、二究竟滅。暫時滅者，於已成熟已解脫有情，諸佛如來暫時示現入般涅槃，非是究竟。究竟滅者，謂一切煩惱及彼習氣及所依苦究竟永盡應知。功德多種者，嗢拕南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅者，有二種應知，一暫時滅、二究竟滅。暫時滅者，於已成熟已解脫有情，諸佛如來暫時示現入般涅槃，非是究竟。究竟滅者，謂一切煩惱及彼習氣及所依苦究竟永盡應知。功德多種者，嗢拕南曰：

殊特、非殊特， 平等心、利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊特、非殊特， 平等心、利益，

報恩與欣讚， 不虛方便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩與欣讚， 不虛方便行。

論曰：殊特者，謂諸菩薩修學無上正等覺乘時，有五種殊特之法應知。何等為五？一於一切有情非有因緣而起親愛、二唯為利益諸有情故常處流轉忍受大苦、三於多煩惱難調有情善能解了調伏方便、四於極難解真實義理能隨悟入、五具足不思議威德。如是五法非餘有情所共有，故名為殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：殊特者，謂諸菩薩修學無上正等覺乘時，有五種殊特之法應知。何等為五？一於一切有情非有因緣而起親愛、二唯為利益諸有情故常處流轉忍受大苦、三於多煩惱難調有情善能解了調伏方便、四於極難解真實義理能隨悟入、五具足不思議威德。如是五法非餘有情所共有，故名為殊特。

非殊特者，謂諸菩薩修學無上正等覺乘時，有五種非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故，則五種殊特法成就顯現。何等為五？謂諸菩薩以因利他苦即為己樂，是故菩薩恒遍受行利他因苦，是名第一非殊特法。又諸菩薩雖善了知生死涅槃過失功德，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，恒誓受行處生死法，是名第二非殊特法。又諸菩薩雖善了知默然樂味，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，恒勤方便而為說法，是名第三非殊特法。又諸菩薩雖已積集六波羅蜜多善根，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，以清淨意而施與之，又不期彼施果異熟，是名第四非殊特法。又諸菩薩以他利益事即為自利益事，是故菩薩恒現受行一切有情利益之事，是名第五非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故，則五種殊特法成就顯現應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非殊特者，謂諸菩薩修學無上正等覺乘時，有五種非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故，則五種殊特法成就顯現。何等為五？謂諸菩薩以因利他苦即為己樂，是故菩薩恒遍受行利他因苦，是名第一非殊特法。又諸菩薩雖善了知生死涅槃過失功德，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，恒誓受行處生死法，是名第二非殊特法。又諸菩薩雖善了知默然樂味，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，恒勤方便而為說法，是名第三非殊特法。又諸菩薩雖已積集六波羅蜜多善根，而樂令有情畢竟清淨即為己樂，是故菩薩為淨有情增上力故，以清淨意而施與之，又不期彼施果異熟，是名第四非殊特法。又諸菩薩以他利益事即為自利益事，是故菩薩恒現受行一切有情利益之事，是名第五非殊特法。菩薩摩訶薩由成就此五種法故，則五種殊特法成就顯現應知。

平等心者，謂諸菩薩於一切有情所有五種平等心。一菩薩摩訶薩初發心時，如為得大菩提故起大誓願，如是亦為利益諸有情故起平等心。二菩薩摩訶薩於諸有情起悲愍俱平等之心。三菩薩摩訶薩於諸有情起如一子愛俱平等之心。四菩薩摩訶薩於從眾緣已生諸行，知是所想有情事已，了達一有情法性即是一切有情法性，於一切有情所起平等法性智俱平等之心。五菩薩摩訶薩如於一有情行利益行，如是於一切有情亦行利益行，故於一切有情所起欲作利益事俱平等之心。如是名為菩薩摩訶薩於諸有情起於五種平等之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等心者，謂諸菩薩於一切有情所有五種平等心。一菩薩摩訶薩初發心時，如為得大菩提故起大誓願，如是亦為利益諸有情故起平等心。二菩薩摩訶薩於諸有情起悲愍俱平等之心。三菩薩摩訶薩於諸有情起如一子愛俱平等之心。四菩薩摩訶薩於從眾緣已生諸行，知是所想有情事已，了達一有情法性即是一切有情法性，於一切有情所起平等法性智俱平等之心。五菩薩摩訶薩如於一有情行利益行，如是於一切有情亦行利益行，故於一切有情所起欲作利益事俱平等之心。如是名為菩薩摩訶薩於諸有情起於五種平等之心。

利益者，謂菩薩摩訶薩於諸有情作一切利益事，有五種相應知。何等為五？一於違損事說正命法而引攝之；二於不隨順能饒益事說隨順法而引攝之；三無依苦惱貧匱無怙有情為作依怙而引攝之；四宣說趣於善趣之道而引攝之；五宣說三乘趣涅槃道而引攝之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益者，謂菩薩摩訶薩於諸有情作一切利益事，有五種相應知。何等為五？一於違損事說正命法而引攝之；二於不隨順能饒益事說隨順法而引攝之；三無依苦惱貧匱無怙有情為作依怙而引攝之；四宣說趣於善趣之道而引攝之；五宣說三乘趣涅槃道而引攝之。

報恩者，謂菩薩摩訶薩於有恩有情所起於五種反報利益。何等為五？一安處有情令學己德；二方便安處令學他德；三無依無怙苦惱貧匱者為作依怙；四勸令供養諸佛如來；五令自書寫佛所說法及受持供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩者，謂菩薩摩訶薩於有恩有情所起於五種反報利益。何等為五？一安處有情令學己德；二方便安處令學他德；三無依無怙苦惱貧匱者為作依怙；四勸令供養諸佛如來；五令自書寫佛所說法及受持供養。

欣讚者，有五種處，菩薩摩訶薩常應欣讚。何等為五？一值佛出世而得承事；二於如來所常聞六波羅蜜多相應菩薩藏法；三於成熟一切有情行堪任修習；四速證無上正等菩提；五證菩提已菩薩聲聞大眾和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣讚者，有五種處，菩薩摩訶薩常應欣讚。何等為五？一值佛出世而得承事；二於如來所常聞六波羅蜜多相應菩薩藏法；三於成熟一切有情行堪任修習；四速證無上正等菩提；五證菩提已菩薩聲聞大眾和合。

不虛方便行者，謂菩薩摩訶薩於諸有情有五種不虛利益方便勝行。何等為五？一菩薩摩訶薩於諸有情以利益安樂意為先。二菩薩摩訶薩成就不顛倒覺，於利益安樂事如實了知。三以隨宜方便說種種法，令諸有情隨所堪任悉得調伏，此唯如來究竟堪能。四菩薩摩訶薩於一切時心無厭倦。五菩薩摩訶薩平等大悲，於下中上諸有情所心無偏黨。復次嗢拕南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不虛方便行者，謂菩薩摩訶薩於諸有情有五種不虛利益方便勝行。何等為五？一菩薩摩訶薩於諸有情以利益安樂意為先。二菩薩摩訶薩成就不顛倒覺，於利益安樂事如實了知。三以隨宜方便說種種法，令諸有情隨所堪任悉得調伏，此唯如來究竟堪能。四菩薩摩訶薩於一切時心無厭倦。五菩薩摩訶薩平等大悲，於下中上諸有情所心無偏黨。復次嗢拕南曰：

不顛倒方便， 退墮與勝進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不顛倒方便， 退墮與勝進，

相似、實功德， 善調伏有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似、實功德， 善調伏有情。

論曰：不顛倒方便者，謂菩薩摩訶薩有五種方便，攝一切正方便應知。何等為五？一隨護方便、二無過方便、三擇力方便、四淨勝意樂方便、五入決定方便。隨護方便者，謂菩薩摩訶薩善護聰叡，以俱生智速攝受法。又善護憶念，由憶念故所攝受法持不忘失。又善護智慧，由智慧故於所攝受法善觀察義正慧通達，由遠離隨順聰叡憶念智慧退分因故，及由親近修習隨順住分勝分因故。又善護自心，由善防護諸根門故。又善護他心，由正方便護他心故。無過方便者，謂菩薩摩訶薩於諸善法無倒勇猛，無量無間迴向菩提。擇力方便者，謂即此一切住勝解行地中應知。淨勝意樂方便者，謂住淨勝意樂地及行正行地應知。入決定方便者，謂住決定地決定行地到究竟地應知。如是五種方便，總攝菩薩一切正方便應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：不顛倒方便者，謂菩薩摩訶薩有五種方便，攝一切正方便應知。何等為五？一隨護方便、二無過方便、三擇力方便、四淨勝意樂方便、五入決定方便。隨護方便者，謂菩薩摩訶薩善護聰叡，以俱生智速攝受法。又善護憶念，由憶念故所攝受法持不忘失。又善護智慧，由智慧故於所攝受法善觀察義正慧通達，由遠離隨順聰叡憶念智慧退分因故，及由親近修習隨順住分勝分因故。又善護自心，由善防護諸根門故。又善護他心，由正方便護他心故。無過方便者，謂菩薩摩訶薩於諸善法無倒勇猛，無量無間迴向菩提。擇力方便者，謂即此一切住勝解行地中應知。淨勝意樂方便者，謂住淨勝意樂地及行正行地應知。入決定方便者，謂住決定地決定行地到究竟地應知。如是五種方便，總攝菩薩一切正方便應知。

退墮者，謂諸菩薩五退分法應知，一不敬正法及說法者、二放逸懈怠、三習近煩惱、四習近惡行、五與餘菩薩校量勝劣起增上慢及於法顛倒起增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退墮者，謂諸菩薩五退分法應知，一不敬正法及說法者、二放逸懈怠、三習近煩惱、四習近惡行、五與餘菩薩校量勝劣起增上慢及於法顛倒起增上慢。

勝進者，謂諸菩薩五勝分法，即如其次第翻前五種黑品應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝進者，謂諸菩薩五勝分法，即如其次第翻前五種黑品應知。

相似功德者，謂諸菩薩五種相似功德，實是過失應知。一於暴惡犯戒諸有情所，以是因緣作不饒益；二詐現具足威儀；三於隨順世間矯飾文詞及外道書論相應諸法，得預智者聰叡者數；四修行有罪施等善行；五宣說建立相似正法廣令流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似功德者，謂諸菩薩五種相似功德，實是過失應知。一於暴惡犯戒諸有情所，以是因緣作不饒益；二詐現具足威儀；三於隨順世間矯飾文詞及外道書論相應諸法，得預智者聰叡者數；四修行有罪施等善行；五宣說建立相似正法廣令流布。

實功德者，謂諸菩薩五種真實功德應知。一於暴惡犯戒諸有情所，以是因緣起增上悲心；二自性具足威儀；三於如來所說清淨真實若教若證，得預智者、聰叡者數；四修習無罪施等善行；五開示正法遮彼相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實功德者，謂諸菩薩五種真實功德應知。一於暴惡犯戒諸有情所，以是因緣起增上悲心；二自性具足威儀；三於如來所說清淨真實若教若證，得預智者、聰叡者數；四修習無罪施等善行；五開示正法遮彼相似。

善調伏有情者，謂諸菩薩略於十處無倒調伏所化有情，一於離惡行處、二於離愛欲處、三於無違犯犯已出處、四於守護一切諸根門處、五於正知住處、六於離憒閙處、七於遠離一切惡尋思處、八於離障處、九於離煩惱纏處、十於離煩惱品麁重處。復次嗢拕南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善調伏有情者，謂諸菩薩略於十處無倒調伏所化有情，一於離惡行處、二於離愛欲處、三於無違犯犯已出處、四於守護一切諸根門處、五於正知住處、六於離憒閙處、七於遠離一切惡尋思處、八於離障處、九於離煩惱纏處、十於離煩惱品麁重處。復次嗢拕南曰：

諸菩薩受記， 墮於決定數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩受記， 墮於決定數，

定作、常應作， 最勝法應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定作、常應作， 最勝法應知。

論曰：諸菩薩受記者，謂諸菩薩於六種位蒙諸如來授無上正等菩提記。一於種性位未發菩提心；二已發菩提心；三現前住；四不現前住；五有時限，謂齊爾所時當證無上正等菩提；六無時限，謂不說決定時限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸菩薩受記者，謂諸菩薩於六種位蒙諸如來授無上正等菩提記。一於種性位未發菩提心；二已發菩提心；三現前住；四不現前住；五有時限，謂齊爾所時當證無上正等菩提；六無時限，謂不說決定時限。

墮於決定數者，謂諸菩薩有三種墮決定位，一種性墮決定、二發心墮決定、三不虛行墮決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮於決定數者，謂諸菩薩有三種墮決定位，一種性墮決定、二發心墮決定、三不虛行墮決定。

種性墮決定者，謂諸菩薩住種性位，便墮菩薩決定之數。何以故？由諸菩薩成就種性，若遇勝緣必定堪任證阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性墮決定者，謂諸菩薩住種性位，便墮菩薩決定之數。何以故？由諸菩薩成就種性，若遇勝緣必定堪任證阿耨多羅三藐三菩提故。

發心墮決定者，謂諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提起決定心，乃至證於無上正等覺，不復退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心墮決定者，謂諸菩薩於阿耨多羅三藐三菩提起決定心，乃至證於無上正等覺，不復退轉。

不虛行墮決定者，謂諸菩薩已得自在，如其所欲隨所造修諸菩薩行無有空過。依此最後墮決定位故，如來為諸菩薩授墮決定記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不虛行墮決定者，謂諸菩薩已得自在，如其所欲隨所造修諸菩薩行無有空過。依此最後墮決定位故，如來為諸菩薩授墮決定記。

定作者，謂諸菩薩於五種處決定應作，若不作者必不堪任證於無上正等菩提。云何為五？一發菩提心、二於諸有情起於憐愍、三勇猛精勤、四於五明處方便修習、五心無厭倦。常應作者，謂諸菩薩於五種處常應修作，一常應修作不放逸行、二無依無怙苦惱有情為作依怙、三常應修作供養佛行、四常應遍知誤失不誤失、五於一切所作若行若住諸作意中常應修作，大菩提心以為導首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定作者，謂諸菩薩於五種處決定應作，若不作者必不堪任證於無上正等菩提。云何為五？一發菩提心、二於諸有情起於憐愍、三勇猛精勤、四於五明處方便修習、五心無厭倦。常應作者，謂諸菩薩於五種處常應修作，一常應修作不放逸行、二無依無怙苦惱有情為作依怙、三常應修作供養佛行、四常應遍知誤失不誤失、五於一切所作若行若住諸作意中常應修作，大菩提心以為導首。

最勝法者，謂諸菩薩於十種同意最勝法，應受持、應建立，以為最上。云何為十？一菩薩種性於諸種性最為殊勝、二初發菩提心於諸正願最為殊勝、三正勤般若於一切度最為殊勝、四愛語於諸攝法最為殊勝、五如來於諸有情最為殊勝、六悲於諸無量最為殊勝、七第四靜慮於諸靜慮最為殊勝、八空三摩地於三三摩地最為殊勝、九滅盡定於九次第定最為殊勝、十清淨方便善巧於諸方便善巧最為殊勝。復次嗢拕南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝法者，謂諸菩薩於十種同意最勝法，應受持、應建立，以為最上。云何為十？一菩薩種性於諸種性最為殊勝、二初發菩提心於諸正願最為殊勝、三正勤般若於一切度最為殊勝、四愛語於諸攝法最為殊勝、五如來於諸有情最為殊勝、六悲於諸無量最為殊勝、七第四靜慮於諸靜慮最為殊勝、八空三摩地於三三摩地最為殊勝、九滅盡定於九次第定最為殊勝、十清淨方便善巧於諸方便善巧最為殊勝。復次嗢拕南曰：

諸施設建立， 一切法尋思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸施設建立， 一切法尋思，

及如實遍智， 并及諸無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及如實遍智， 并及諸無量，

宣說果利益， 大乘性與攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說果利益， 大乘性與攝，

菩薩十應知， 建立諸名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十應知， 建立諸名號。

論曰：諸施設建立者，謂諸菩薩四種施設建立。唯有如來及諸菩薩能正施設建立，非餘一切若天若人、若沙門若婆羅門所能施設建立，除竊佛法安置己論。何等為四？一法施設建立、二諦施設建立、三道理施設建立、四乘施設建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸施設建立者，謂諸菩薩四種施設建立。唯有如來及諸菩薩能正施設建立，非餘一切若天若人、若沙門若婆羅門所能施設建立，除竊佛法安置己論。何等為四？一法施設建立、二諦施設建立、三道理施設建立、四乘施設建立。

法施設建立者，謂素怛纜等十二分教次第撰集、次第安置、次第製造，是名法施設建立。諦施設建立者，謂或立一諦，以不虛妄義唯是一更無第二。或立二諦，一世俗諦、二勝義諦。或立三諦，一相諦、二詮諦、三用諦。或立四諦，一苦諦、二集諦、三滅諦、四道諦。或立五諦，一因諦、二果諦、三能知諦、四所知諦、五不二諦。或立六諦，一真諦、二妄諦、三應知諦、四應斷諦、五應證諦、六應修諦。或立七諦，一愛味諦、二過患諦、三出離諦、四法性諦、五勝解諦、六聖諦、七非聖諦。或立八諦，一行苦諦、二壞苦諦、三苦苦諦、四流轉諦、五流息諦、六雜染諦、七清淨諦、八正方便諦。或立九諦，一無常諦、二苦諦、三空諦、四無我諦、五有愛諦、六無有愛諦、七彼斷方便諦、八有餘依涅槃諦、九無餘依涅槃諦。或立十諦，一逼切苦諦、二所受用不具足苦諦、三界性乖違苦諦、四愛壞苦諦、五麁重苦諦、六業諦、七煩惱諦、八聽聞正法如理作意諦、九正見諦、十正見果諦。如是名為菩薩諦施設建立，若廣分別無量應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施設建立者，謂素怛纜等十二分教次第撰集、次第安置、次第製造，是名法施設建立。諦施設建立者，謂或立一諦，以不虛妄義唯是一更無第二。或立二諦，一世俗諦、二勝義諦。或立三諦，一相諦、二詮諦、三用諦。或立四諦，一苦諦、二集諦、三滅諦、四道諦。或立五諦，一因諦、二果諦、三能知諦、四所知諦、五不二諦。或立六諦，一真諦、二妄諦、三應知諦、四應斷諦、五應證諦、六應修諦。或立七諦，一愛味諦、二過患諦、三出離諦、四法性諦、五勝解諦、六聖諦、七非聖諦。或立八諦，一行苦諦、二壞苦諦、三苦苦諦、四流轉諦、五流息諦、六雜染諦、七清淨諦、八正方便諦。或立九諦，一無常諦、二苦諦、三空諦、四無我諦、五有愛諦、六無有愛諦、七彼斷方便諦、八有餘依涅槃諦、九無餘依涅槃諦。或立十諦，一逼切苦諦、二所受用不具足苦諦、三界性乖違苦諦、四愛壞苦諦、五麁重苦諦、六業諦、七煩惱諦、八聽聞正法如理作意諦、九正見諦、十正見果諦。如是名為菩薩諦施設建立，若廣分別無量應知。

道理施設建立者，有四種道理，一觀待道理、二作用道理、三證成道理、四法爾道理，是名道理施設建立應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道理施設建立者，有四種道理，一觀待道理、二作用道理、三證成道理、四法爾道理，是名道理施設建立應知。

乘施設建立者，謂聲聞、獨覺、無上大乘，各有七種施設建立應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乘施設建立者，謂聲聞、獨覺、無上大乘，各有七種施設建立應知。

聲聞乘七種施設建立者，一於四聖諦諸無倒慧、二此慧所依、三此慧所緣、四此慧伴類、五慧所作業、六助慧資糧、七慧所證果。如聲聞乘，如是七種施設建立，獨覺乘亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞乘七種施設建立者，一於四聖諦諸無倒慧、二此慧所依、三此慧所緣、四此慧伴類、五慧所作業、六助慧資糧、七慧所證果。如聲聞乘，如是七種施設建立，獨覺乘亦爾。

無上大乘七種施設建立者，一緣離言說一切法真如無分別平等出離慧、二此慧所依、三此慧所緣、四此慧伴類、五慧所作業、六助慧資糧、七慧所證果。是名三乘七種施設建立應知。如是三世諸佛菩薩，皆由此四正施設、正建立，無增無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大乘七種施設建立者，一緣離言說一切法真如無分別平等出離慧、二此慧所依、三此慧所緣、四此慧伴類、五慧所作業、六助慧資糧、七慧所證果。是名三乘七種施設建立應知。如是三世諸佛菩薩，皆由此四正施設、正建立，無增無減。

一切法尋思者，謂諸菩薩於一切法為欲證得如實遍智，起四尋思，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法尋思者，謂諸菩薩於一切法為欲證得如實遍智，起四尋思，如前已說。

如實遍智者，謂諸菩薩於一切法起四種如實遍智，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實遍智者，謂諸菩薩於一切法起四種如實遍智，如前已說。

諸無量者，謂諸菩薩依五無量，能起一切善巧作用。何者為五？一有情界無量、二世界無量、三法界無量、四所調伏界無量、五調伏方便界無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無量者，謂諸菩薩依五無量，能起一切善巧作用。何者為五？一有情界無量、二世界無量、三法界無量、四所調伏界無量、五調伏方便界無量。

有情界無量者，謂六十四種有情眾，一那洛迦、二傍生、三鬼趣、四天、五人、六剎帝利、七婆羅門、八吠舍、九戍達羅、十女、十一男、十二非男非女、十三下品、十四中品、十五上品、十六在家、十七出家、十八苦行、十九律儀、二十不律儀、二十一非律儀非不律儀、二十二已離欲、二十三未離欲、二十四邪定聚、二十五正定聚、二十六不定聚、二十七苾芻、二十八苾芻尼、二十九式叉摩那、三十勤策男、三十一勤策女、三十二鄔波索迦、三十三鄔波斯迦、三十四習三摩地者、三十五溫誦經者、三十六供侍病者、三十七長宿、三十八中年、三十九少年、四十阿遮利耶、四十一鄔波柁耶、四十二共住、四十三近住、四十四賓客、四十五監僧事者、四十六樂利養者、四十七樂恭敬者、四十八樂遠離者、四十九多聞者、五十有智者、五十一大福者、五十二法隨法行者、五十三持素怛纜者、五十四持毘柰耶者、五十五持摩怛理迦者、五十六異生者、五十七見諦者、五十八學者、五十九無學者、六十聲聞、六十一獨覺、六十二菩提薩埵、六十三轉輪聖王、六十四如來，若依身相續差別則無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情界無量者，謂六十四種有情眾，一那洛迦、二傍生、三鬼趣、四天、五人、六剎帝利、七婆羅門、八吠舍、九戍達羅、十女、十一男、十二非男非女、十三下品、十四中品、十五上品、十六在家、十七出家、十八苦行、十九律儀、二十不律儀、二十一非律儀非不律儀、二十二已離欲、二十三未離欲、二十四邪定聚、二十五正定聚、二十六不定聚、二十七苾芻、二十八苾芻尼、二十九式叉摩那、三十勤策男、三十一勤策女、三十二鄔波索迦、三十三鄔波斯迦、三十四習三摩地者、三十五溫誦經者、三十六供侍病者、三十七長宿、三十八中年、三十九少年、四十阿遮利耶、四十一鄔波柁耶、四十二共住、四十三近住、四十四賓客、四十五監僧事者、四十六樂利養者、四十七樂恭敬者、四十八樂遠離者、四十九多聞者、五十有智者、五十一大福者、五十二法隨法行者、五十三持素怛纜者、五十四持毘柰耶者、五十五持摩怛理迦者、五十六異生者、五十七見諦者、五十八學者、五十九無學者、六十聲聞、六十一獨覺、六十二菩提薩埵、六十三轉輪聖王、六十四如來，若依身相續差別則無量無邊。

世界無量者，謂十方無量世界無量名差別。如此世界名曰索訶，此界梵王名索訶主，如是等無量差別應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界無量者，謂十方無量世界無量名差別。如此世界名曰索訶，此界梵王名索訶主，如是等無量差別應知。

法界無量者，謂善法、不善法、無記法，如是等差別門無量應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無量者，謂善法、不善法、無記法，如是等差別門無量應知。

所調伏界無量者，或立一種所調伏，謂一切有情中可調伏者是一類故。或立二種，一具縛、二不具縛。或立三種，一鈍根、二中根、三利根。或立四種，一剎帝利、二婆羅門、三吠舍、四戍達羅。或立五種，一貪行、二瞋行、三癡行、四慢行、五覺行。或立六種，一在家、二出家、三成熟、四未成熟、五解脫、六未解脫。或立七種，一信敬；二輕毀；三中庸；四廣說；五略開智；六常所調伏；七隨緣所引，謂遇如是如是緣即如是如是轉變。或立八種，謂八部眾，從剎帝利眾乃至梵眾。或立九種，一如來所化、二聲聞所化、三獨覺所化、四菩薩所化、五難調伏、六易調伏、七軟語調伏、八訶擯調伏、九或遠或近調伏。或立十種，一那落迦、二傍生、三鬼趣、四欲界天、五人、六中有、七色有、八無色有、九有想無想、十非有想非無想。如是略說五十五種，若依相續差別則有無量應知。問：有情界無量、所調伏界無量，有何差別？答：有情界者，謂無差別，一切有情若有種性、若無種性。所調伏界者，謂唯有種性諸位差別；調伏方便界無量者，已如前說應知。此亦差別分別有無量種。問：何故唯略說此五無量？答：諸菩薩摩訶薩專為修習利眾生行，是故初立有情界無量。是諸有情依於處所可得受化，是故第二立世界無量。是諸有情於多世界由種種法得有染淨差別，是故第三立法界無量。觀有情中堪能究竟解脫苦者，建立第四所調伏界無量。若諸方便善巧能令有情證於解脫，建立第五調伏方便界無量。是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所調伏界無量者，或立一種所調伏，謂一切有情中可調伏者是一類故。或立二種，一具縛、二不具縛。或立三種，一鈍根、二中根、三利根。或立四種，一剎帝利、二婆羅門、三吠舍、四戍達羅。或立五種，一貪行、二瞋行、三癡行、四慢行、五覺行。或立六種，一在家、二出家、三成熟、四未成熟、五解脫、六未解脫。或立七種，一信敬；二輕毀；三中庸；四廣說；五略開智；六常所調伏；七隨緣所引，謂遇如是如是緣即如是如是轉變。或立八種，謂八部眾，從剎帝利眾乃至梵眾。或立九種，一如來所化、二聲聞所化、三獨覺所化、四菩薩所化、五難調伏、六易調伏、七軟語調伏、八訶擯調伏、九或遠或近調伏。或立十種，一那落迦、二傍生、三鬼趣、四欲界天、五人、六中有、七色有、八無色有、九有想無想、十非有想非無想。如是略說五十五種，若依相續差別則有無量應知。問：有情界無量、所調伏界無量，有何差別？答：有情界者，謂無差別，一切有情若有種性、若無種性。所調伏界者，謂唯有種性諸位差別；調伏方便界無量者，已如前說應知。此亦差別分別有無量種。問：何故唯略說此五無量？答：諸菩薩摩訶薩專為修習利眾生行，是故初立有情界無量。是諸有情依於處所可得受化，是故第二立世界無量。是諸有情於多世界由種種法得有染淨差別，是故第三立法界無量。觀有情中堪能究竟解脫苦者，建立第四所調伏界無量。若諸方便善巧能令有情證於解脫，建立第五調伏方便界無量。是故諸菩薩摩訶薩依是五無量能起一切善巧作用。

宣說果利益者，謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，有五種廣大果利益應知。云何為五？一或有有情聞說正法時，遠塵離垢於諸法中得法眼生。二或有有情即說是正法時，得諸漏盡。三或有有情因說此法，發於無上正等覺心。四或有有情聞說此法，即得菩薩最勝法忍。五或有有情聞佛菩薩說正法已，受持修行展轉宣說，令正法眼久住不滅。是名五種宣說廣大果利益應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說果利益者，謂諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，有五種廣大果利益應知。云何為五？一或有有情聞說正法時，遠塵離垢於諸法中得法眼生。二或有有情即說是正法時，得諸漏盡。三或有有情因說此法，發於無上正等覺心。四或有有情聞說此法，即得菩薩最勝法忍。五或有有情聞佛菩薩說正法已，受持修行展轉宣說，令正法眼久住不滅。是名五種宣說廣大果利益應知。

大乘性者，謂菩薩乘與七大性相應故，說名大乘。云何為七？一法大性，謂十二分教中菩薩藏所攝方廣之教。二發心大性，謂已發無上正等覺心。三勝解大性，謂於前所說法大性境起勝信解。四勝意樂大性，謂已超過勝解行地入淨勝意樂地。五資糧大性，謂已成就福智二種大資糧故，能證無上正等菩提。六時大性，謂三大劫阿僧企耶時能證無上正等菩提。七成滿大性，謂即無上正等菩提。此所成滿菩提自體，比餘成滿自體尚無與等，何況超勝此中法大性乃至時大性。此之六種是成滿大性之因，成滿大性一種是前六之果應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘性者，謂菩薩乘與七大性相應故，說名大乘。云何為七？一法大性，謂十二分教中菩薩藏所攝方廣之教。二發心大性，謂已發無上正等覺心。三勝解大性，謂於前所說法大性境起勝信解。四勝意樂大性，謂已超過勝解行地入淨勝意樂地。五資糧大性，謂已成就福智二種大資糧故，能證無上正等菩提。六時大性，謂三大劫阿僧企耶時能證無上正等菩提。七成滿大性，謂即無上正等菩提。此所成滿菩提自體，比餘成滿自體尚無與等，何況超勝此中法大性乃至時大性。此之六種是成滿大性之因，成滿大性一種是前六之果應知。

攝者，謂八種法能具足攝一切大乘，一菩薩藏教、二於菩薩藏中顯示諸法真實義教、三於菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大甚深威德教、四於上所說如理聽聞、五先如理思趣勝意樂、六得勝意樂入初修行、七由入修行為先故修果成就、八由修果成就故究竟出離。菩薩摩訶薩由如是修學，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝者，謂八種法能具足攝一切大乘，一菩薩藏教、二於菩薩藏中顯示諸法真實義教、三於菩薩藏中顯示一切諸佛菩薩不可思議最勝廣大甚深威德教、四於上所說如理聽聞、五先如理思趣勝意樂、六得勝意樂入初修行、七由入修行為先故修果成就、八由修果成就故究竟出離。菩薩摩訶薩由如是修學，證得無上正等菩提。

菩薩十應知者，謂如是修學能證無上正等菩提諸菩薩，略有十種應知。一安住種性、二趣入、三不淨勝意樂、四淨勝意樂、五未成熟、六已成熟、七未得決定、八已得決定、九一生所繫、十住最後有。此中安住種性菩薩，若方便修學發菩提心，即名趣入。既趣入已，乃至未入淨勝意樂地，即名不淨勝意樂；若得入者，名淨勝意樂。即淨勝意樂菩薩乃至未入到究竟地，名未成熟；若得入者，名已成熟。即未成熟中乃至未入決定行地，名不決定；若得入者，名得決定。已成熟中復有二種：一、一生所繫，謂此生後無間證得阿耨多羅三藐三菩提。二、住最後有，謂即在此生證得無上正等菩提。如是從住種性乃至無上正等菩提，如前所說十種菩薩盡攝一切菩薩。如前所說菩薩學處，盡攝菩薩所有學處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩十應知者，謂如是修學能證無上正等菩提諸菩薩，略有十種應知。一安住種性、二趣入、三不淨勝意樂、四淨勝意樂、五未成熟、六已成熟、七未得決定、八已得決定、九一生所繫、十住最後有。此中安住種性菩薩，若方便修學發菩提心，即名趣入。既趣入已，乃至未入淨勝意樂地，即名不淨勝意樂；若得入者，名淨勝意樂。即淨勝意樂菩薩乃至未入到究竟地，名未成熟；若得入者，名已成熟。即未成熟中乃至未入決定行地，名不決定；若得入者，名得決定。已成熟中復有二種：一、一生所繫，謂此生後無間證得阿耨多羅三藐三菩提。二、住最後有，謂即在此生證得無上正等菩提。如是從住種性乃至無上正等菩提，如前所說十種菩薩盡攝一切菩薩。如前所說菩薩學處，盡攝菩薩所有學處。

建立諸名號者，謂諸菩薩無有差別，隨德眾名，所謂菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧、最上明照、最勝之子、最勝所依、最勝所使、最勝萌芽，亦名猛健、亦名上軌範師、亦名商主、亦名具大名稱、亦名成就慈悲、亦名大福、亦名富自在、亦名大法師。如是等十方無邊世界中，依無量內德差別施設無數名號應知。是中若諸菩薩自稱我是菩薩，而不正勤修諸菩薩所有學處，當知此是相似菩薩，非實菩薩。若諸菩薩自稱菩薩，亦復勤修菩薩學處，當知此即真實菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立諸名號者，謂諸菩薩無有差別，隨德眾名，所謂菩提薩埵摩訶薩埵成就覺慧、最上明照、最勝之子、最勝所依、最勝所使、最勝萌芽，亦名猛健、亦名上軌範師、亦名商主、亦名具大名稱、亦名成就慈悲、亦名大福、亦名富自在、亦名大法師。如是等十方無邊世界中，依無量內德差別施設無數名號應知。是中若諸菩薩自稱我是菩薩，而不正勤修諸菩薩所有學處，當知此是相似菩薩，非實菩薩。若諸菩薩自稱菩薩，亦復勤修菩薩學處，當知此即真實菩薩。