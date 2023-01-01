顯揚聖教論
無著菩薩造 唐 玄奘譯20卷CBETA T1602大于一万字 23 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
顯揚聖教論卷第七無著菩薩造
顯揚聖教論卷第七無著菩薩造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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攝淨義品第二之三
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論曰：學十二種分別者，一差別分別、二生起分別、三轉異分別、四能治所治分別、五能引勝生定勝分別、六順法分別、七補特伽羅分別、八下中上分別、九瑜伽分別、十作意分別、十一引發分別、十二問答分別。
論曰：學十二種分別者，一差別分別、二生起分別、三轉異分別、四能治所治分別、五能引勝生定勝分別、六順法分別、七補特伽羅分別、八下中上分別、九瑜伽分別、十作意分別、十一引發分別、十二問答分別。
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差別分別者，謂分別三學差別。增上戒學差別者，如經中說：若諸比丘尸羅成就住，守別解脫律儀，軌則所行悉皆具足，於微細罪深見怖畏，受學學處，名具戒者。
差別分別者，謂分別三學差別。增上戒學差別者，如經中說：若諸比丘尸羅成就住，守別解脫律儀，軌則所行悉皆具足，於微細罪深見怖畏，受學學處，名具戒者。
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此中尸羅成就住者，謂於所受學處，身業無犯、語業無犯，不破不穴，如是尸羅成就住。
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守別解脫律儀者，謂七眾尸羅名別解脫律儀。即此尸羅眾差別故，建立多種律儀。此中義者，唯依比丘律儀相說。是名守別解脫律儀。
守別解脫律儀者，謂七眾尸羅名別解脫律儀。即此尸羅眾差別故，建立多種律儀。此中義者，唯依比丘律儀相說。是名守別解脫律儀。
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軌則具足者，謂或於威儀、或於所作、或於方便修善品中軌則具足，隨順世間、不違世間，隨順毘柰耶、不違毘柰耶。
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云何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶？謂若是時是處應行，及如是應行，即於是時是處如是正行，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀。如行，住坐臥亦如是知。
云何於威儀中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶？謂若是時是處應行，及如是應行，即於是時是處如是正行，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀。如行，住坐臥亦如是知。
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云何於所作中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶？謂著衣服、大小便利、用水齒木、入村乞食、迴還受用、洗鉢安置、洗足敷具。又復略作鉢業衣，及餘所有如法作業，是名所作。如其所應，若是時是處應作，及如是應作，即於是時是處如是正作，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀，是名於所作中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。
云何於所作中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶？謂著衣服、大小便利、用水齒木、入村乞食、迴還受用、洗鉢安置、洗足敷具。又復略作鉢業衣，及餘所有如法作業，是名所作。如其所應，若是時是處應作，及如是應作，即於是時是處如是正作，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀，是名於所作中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。
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云何於方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毘奈耶？謂讀誦經典和敬師長，修承事業瞻侍疾患，互起慈心與欲宣說，方便修習請問聽法精勤無墮，於諸聰慧同梵行者躬自供事，獎勸他人修行善品，及為宣說深妙之法，入靜密處結加趺坐。諸如是等及餘善法，是名方便修諸善品。如是於方便修習如所說善品中，若是時是處應修，及如是應修，即於是時是處如是正修。由如是修故，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀，是名方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。若如是相軌則具足，是名軌則具足。
云何於方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毘奈耶？謂讀誦經典和敬師長，修承事業瞻侍疾患，互起慈心與欲宣說，方便修習請問聽法精勤無墮，於諸聰慧同梵行者躬自供事，獎勸他人修行善品，及為宣說深妙之法，入靜密處結加趺坐。諸如是等及餘善法，是名方便修諸善品。如是於方便修習如所說善品中，若是時是處應修，及如是應修，即於是時是處如是正修。由如是修故，不為世間訶責譏毀，及不為聰慧正至善人、同法者、持律者、學律者訶責譏毀，是名方便修善品中軌則具足隨順不違世間及毘柰耶。若如是相軌則具足，是名軌則具足。
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所行具足者，謂五處非比丘所行。何等為五？一唱令家、二婬女家、三酤酒家、四王宮、五旃荼羅羯耻那家；及如來餘所制不應行處。除此餘是所行。如是以時行無過處，是名所行具足。
所行具足者，謂五處非比丘所行。何等為五？一唱令家、二婬女家、三酤酒家、四王宮、五旃荼羅羯耻那家；及如來餘所制不應行處。除此餘是所行。如是以時行無過處，是名所行具足。
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於微細罪深見怖畏者，謂犯小隨小學處，犯已可出者，皆名微細罪。復次若犯已少用功出者，名微細罪。若於此中深見怖畏，謂勿令我因此犯故便不堪任得所未得、悟所未悟、證所未證，勿復令我墮於惡趣起惡趣行，勿復令我後自悔責，勿為大師、諸天、聰慧同梵行者以法訶責，又勿令我惡名稱等流布十方。因見如是現法後法不可樂事，深生怖懼，為如是故，於小隨小學處乃至命難因緣終不故犯。設復失念或時犯已，疾疾悔過如法而出。如是名為於微細罪深見怖畏。
於微細罪深見怖畏者，謂犯小隨小學處，犯已可出者，皆名微細罪。復次若犯已少用功出者，名微細罪。若於此中深見怖畏，謂勿令我因此犯故便不堪任得所未得、悟所未悟、證所未證，勿復令我墮於惡趣起惡趣行，勿復令我後自悔責，勿為大師、諸天、聰慧同梵行者以法訶責，又勿令我惡名稱等流布十方。因見如是現法後法不可樂事，深生怖懼，為如是故，於小隨小學處乃至命難因緣終不故犯。設復失念或時犯已，疾疾悔過如法而出。如是名為於微細罪深見怖畏。
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受學學處者，謂先受別解脫律儀時，由白四羯磨受具足故，略已得聞學處體性；及於別解脫經所說過一百五十學處唯自誓受，我當盡學一切學處；復從鄔波柁耶、阿遮利耶，及諸共談論者、互問難者、數習近者、善同意者所數數聞已；又半月半月聞說別解脫經。由如是受一切學處故，名得別解脫律儀。從是已後，於諸所善學處無有毀犯，設有毀犯即如法出。若於先所誓受學處不善不達者，應如先所受，復於鄔波柁耶、阿遮利耶等所數數請問聽受令善達解，如尊所說不增不減善修學，已又無倒受持若文若義，如是名為受學學處。
受學學處者，謂先受別解脫律儀時，由白四羯磨受具足故，略已得聞學處體性；及於別解脫經所說過一百五十學處唯自誓受，我當盡學一切學處；復從鄔波柁耶、阿遮利耶，及諸共談論者、互問難者、數習近者、善同意者所數數聞已；又半月半月聞說別解脫經。由如是受一切學處故，名得別解脫律儀。從是已後，於諸所善學處無有毀犯，設有毀犯即如法出。若於先所誓受學處不善不達者，應如先所受，復於鄔波柁耶、阿遮利耶等所數數請問聽受令善達解，如尊所說不增不減善修學，已又無倒受持若文若義，如是名為受學學處。
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如是廣說尸羅律儀差別已。若略說彼義者，謂此中薄伽梵以三種相顯了戒蘊，一無失壞相、二自體相、三自體功德相。此中如前所說尸羅成就住者，此顯尸羅律儀無失壞相。次言守別解脫律儀者，此顯自體相。復言軌則所行悉具足者，此顯如所受別解脫律儀觀他增上功德名稱相。何以故？由他見此軌則所行具足相故，未信者信、已信者增長。由未信者依此信故，心無輕毀、無惡名聞。若不爾者，雖具足尸羅，由越軌則所行故，則無觀他增上德稱。若翻於此，則無過失。後言於微細罪深見怖畏受學學處者，此顯觀自增上功德名稱相。何以故？雖復軌則所行具足故得觀他增上功德名稱，然毀尸羅已，由此因緣，或生惡趣，或不堪任得所未得、悟所未悟、證所未證。若能於微細罪尚見怖畏，何況上品。又受學學處，由此因緣，身壞命終生於善趣，又復堪任得所未得、悟所未悟、證所未證。以是緣故，名尸羅律儀觀自增上功德名稱相。
如是廣說尸羅律儀差別已。若略說彼義者，謂此中薄伽梵以三種相顯了戒蘊，一無失壞相、二自體相、三自體功德相。此中如前所說尸羅成就住者，此顯尸羅律儀無失壞相。次言守別解脫律儀者，此顯自體相。復言軌則所行悉具足者，此顯如所受別解脫律儀觀他增上功德名稱相。何以故？由他見此軌則所行具足相故，未信者信、已信者增長。由未信者依此信故，心無輕毀、無惡名聞。若不爾者，雖具足尸羅，由越軌則所行故，則無觀他增上德稱。若翻於此，則無過失。後言於微細罪深見怖畏受學學處者，此顯觀自增上功德名稱相。何以故？雖復軌則所行具足故得觀他增上功德名稱，然毀尸羅已，由此因緣，或生惡趣，或不堪任得所未得、悟所未悟、證所未證。若能於微細罪尚見怖畏，何況上品。又受學學處，由此因緣，身壞命終生於善趣，又復堪任得所未得、悟所未悟、證所未證。以是緣故，名尸羅律儀觀自增上功德名稱相。
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復次此中薄伽梵顯三種尸羅性：一受尸羅性、二出離尸羅性、三修習尸羅性。初說尸羅成就住者，此顯受尸羅性。次說守別解脫律儀者，此顯出離尸羅性。何以故？由別解脫律儀所攝尸羅，說名增上戒學。依增上戒學故，能修增上心學及增上慧學。由依此故，能令一切苦永盡出離。如是出離，先依尸羅行然後方得，是故別解脫律儀說為出離尸羅性。後說軌則所行悉皆具足，於微細罪深見怖畏，受學學處者，此顯修習尸羅性。若依如是相修習別解脫律儀尸羅者，是名修習善修習。如是名為增上戒學差別分別。
復次此中薄伽梵顯三種尸羅性：一受尸羅性、二出離尸羅性、三修習尸羅性。初說尸羅成就住者，此顯受尸羅性。次說守別解脫律儀者，此顯出離尸羅性。何以故？由別解脫律儀所攝尸羅，說名增上戒學。依增上戒學故，能修增上心學及增上慧學。由依此故，能令一切苦永盡出離。如是出離，先依尸羅行然後方得，是故別解脫律儀說為出離尸羅性。後說軌則所行悉皆具足，於微細罪深見怖畏，受學學處者，此顯修習尸羅性。若依如是相修習別解脫律儀尸羅者，是名修習善修習。如是名為增上戒學差別分別。
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增上心學差別分別者，若比丘離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，初靜慮具足住。復尋伺寂靜內遍淨，心一趣性，無尋無伺三摩地生喜樂，第二靜慮具足住。復離喜故住捨念，正知身受樂，聖者宣說有捨念樂住，第三靜慮具足住。復斷樂，先已斷苦及喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，第四靜慮具足住。此差別義如前已說，是名增上心學差別分別。
增上心學差別分別者，若比丘離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，初靜慮具足住。復尋伺寂靜內遍淨，心一趣性，無尋無伺三摩地生喜樂，第二靜慮具足住。復離喜故住捨念，正知身受樂，聖者宣說有捨念樂住，第三靜慮具足住。復斷樂，先已斷苦及喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，第四靜慮具足住。此差別義如前已說，是名增上心學差別分別。
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增上慧學差別分別者，若比丘於苦聖諦如實知苦，於集聖諦如實知集，於苦滅聖諦如實知滅，於苦滅趣行聖諦如實知趣行，是名增上慧學差別分別。
增上慧學差別分別者，若比丘於苦聖諦如實知苦，於集聖諦如實知集，於苦滅聖諦如實知滅，於苦滅趣行聖諦如實知趣行，是名增上慧學差別分別。
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生起分別者，謂由尸羅成就故無悔，由無悔故生悅，生悅故心喜，心喜故身安，身安故受樂，受樂故心定，心定故觀如實，觀如實故起厭，起厭故離欲，離欲故解脫，解脫故自謂我證解脫，復起如是智見：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。
生起分別者，謂由尸羅成就故無悔，由無悔故生悅，生悅故心喜，心喜故身安，身安故受樂，受樂故心定，心定故觀如實，觀如實故起厭，起厭故離欲，離欲故解脫，解脫故自謂我證解脫，復起如是智見：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。
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轉異分別者，謂或有增上戒學，無增上心、無增上慧。或有增上戒學、增上心學，無增上慧。若有增上慧學，必有增上戒及增上心。
轉異分別者，謂或有增上戒學，無增上心、無增上慧。或有增上戒學、增上心學，無增上慧。若有增上慧學，必有增上戒及增上心。
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能治所治分別者，謂增上戒學是煩惱纏止息對治，增上心學是煩惱纏制伏對治，增上慧學是煩惱隨眠永斷對治。
能治所治分別者，謂增上戒學是煩惱纏止息對治，增上心學是煩惱纏制伏對治，增上慧學是煩惱隨眠永斷對治。
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能引勝生定勝分別者，謂增上戒學、增上心學能引清淨地及清淨勝生，增上慧學能引出世決定勝德。
能引勝生定勝分別者，謂增上戒學、增上心學能引清淨地及清淨勝生，增上慧學能引出世決定勝德。
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順法分別者，謂十種隨順學法：一先因、二順教、三如理方便、四無間殷重修、五猛利樂欲、六修持力、七身心麁重安息、八數數觀察、九無怯怖、十無增上慢。先因者，謂先世根熟及根成滿。順教者，謂無倒次第之教。如理方便者，謂如教修行，如是修時能生正見。無間殷重修者，謂如是方便時無空過，修習善品及至誠，速疾引發善品。猛利樂欲者，謂於增上解脫起證樂欲念：我何時證於眾聖具足住處。修持力者，謂二因緣得修持力：一性利根故、二長時純熟修故。身心麁重安息者，若由身疲倦起身心麁重，則易奪威儀令得安息。若由極尋伺起身心麁重，則內修寂靜令得安息。若由勵意極攝斂心，及沈下心惛沈睡眠纏起身心麁重，則修慧觀及淨勝作意令得安息。若由自性未斷煩惱順煩惱品身心麁重隨逐不離，則正修聖道令得安息。
順法分別者，謂十種隨順學法：一先因、二順教、三如理方便、四無間殷重修、五猛利樂欲、六修持力、七身心麁重安息、八數數觀察、九無怯怖、十無增上慢。先因者，謂先世根熟及根成滿。順教者，謂無倒次第之教。如理方便者，謂如教修行，如是修時能生正見。無間殷重修者，謂如是方便時無空過，修習善品及至誠，速疾引發善品。猛利樂欲者，謂於增上解脫起證樂欲念：我何時證於眾聖具足住處。修持力者，謂二因緣得修持力：一性利根故、二長時純熟修故。身心麁重安息者，若由身疲倦起身心麁重，則易奪威儀令得安息。若由極尋伺起身心麁重，則內修寂靜令得安息。若由勵意極攝斂心，及沈下心惛沈睡眠纏起身心麁重，則修慧觀及淨勝作意令得安息。若由自性未斷煩惱順煩惱品身心麁重隨逐不離，則正修聖道令得安息。
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數數觀察者，謂依尸羅數數觀察，惡作善作如實了知。若於惡作不為不應捨離，若於善作不為則應捨離；若於惡作為之則應捨離，若於善作為之不應捨離。如是觀察作意增上力故數數觀察，一切煩惱已斷未斷，若知已斷應深慶悅，若知未斷數數應修此對治道。無怯怖者，謂於時時中應知應觀於法，由不知不觀不證入故，生於怯怖，心有萎悴、心有虛乏。如是數數生時，心不執著除斷棄捨。無增上慢者，謂於所得所悟所證中，離增上慢不顛倒執，於已得中起已得想、於已悟中起已悟想、於已證中起已證想。如是十法，樂正修行諸學處者，由初中後隨順學處，是故名為隨順學法。此十法中，先因一種，隨順增上戒學最勝；餘之九種，隨順增上心學、增上慧學最勝。
數數觀察者，謂依尸羅數數觀察，惡作善作如實了知。若於惡作不為不應捨離，若於善作不為則應捨離；若於惡作為之則應捨離，若於善作為之不應捨離。如是觀察作意增上力故數數觀察，一切煩惱已斷未斷，若知已斷應深慶悅，若知未斷數數應修此對治道。無怯怖者，謂於時時中應知應觀於法，由不知不觀不證入故，生於怯怖，心有萎悴、心有虛乏。如是數數生時，心不執著除斷棄捨。無增上慢者，謂於所得所悟所證中，離增上慢不顛倒執，於已得中起已得想、於已悟中起已悟想、於已證中起已證想。如是十法，樂正修行諸學處者，由初中後隨順學處，是故名為隨順學法。此十法中，先因一種，隨順增上戒學最勝；餘之九種，隨順增上心學、增上慧學最勝。
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補特伽羅分別者，謂此三學通諸異生及見諦者、下中上品分別者，謂由行故及方便故。由行故者，謂苦遲通行名下品學，苦速通行及樂遲通行名中品學，樂速通行名上品學。由方便故者，不殷重方便及不無間方便修者名下品學，隨一方便修者名中品學，具二方便修者名上品學。
補特伽羅分別者，謂此三學通諸異生及見諦者、下中上品分別者，謂由行故及方便故。由行故者，謂苦遲通行名下品學，苦速通行及樂遲通行名中品學，樂速通行名上品學。由方便故者，不殷重方便及不無間方便修者名下品學，隨一方便修者名中品學，具二方便修者名上品學。
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瑜伽分別者，謂依四種瑜伽正學學處：一信、二欲、三正勤、四方便。
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信者，謂二行相及二依處。二行相者，一忍可行相、二清淨行相。二依處者，一觀法道理依處、二信解人威德依處。欲者，有四種欲：一為證得欲、二為問論欲、三為證資糧欲、四為方便修欲。為證得欲者，如一行者於上解脫起證樂欲，廣說如前。為問論欲者，如一行者起證欲已，趣僧伽藍中，詣有識者、同梵行者、正行智者所，為聞所未聞及已聞者明淨故。為證資糧欲者，如有行人於尸羅律儀清淨中、飲食知量中、覺悟方便中、正知住中及進上中起證樂欲。為方便修欲者，謂於無間方便中、殷重方便中、修聖道中，生希求作證樂欲。
信者，謂二行相及二依處。二行相者，一忍可行相、二清淨行相。二依處者，一觀法道理依處、二信解人威德依處。欲者，有四種欲：一為證得欲、二為問論欲、三為證資糧欲、四為方便修欲。為證得欲者，如一行者於上解脫起證樂欲，廣說如前。為問論欲者，如一行者起證欲已，趣僧伽藍中，詣有識者、同梵行者、正行智者所，為聞所未聞及已聞者明淨故。為證資糧欲者，如有行人於尸羅律儀清淨中、飲食知量中、覺悟方便中、正知住中及進上中起證樂欲。為方便修欲者，謂於無間方便中、殷重方便中、修聖道中，生希求作證樂欲。
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正勤者，謂四種正勤：一為聞法故、二為思惟故、三為修習故、四為障淨故。為聞法故者，謂為聞所未聞及已聞者明淨故，策勵於心方便修習所未委處。為思惟故者，如所聞法，獨在靜處思惟稱量觀察其義。為修習故者，謂處靜室數修止觀。為障淨故者，謂為淨諸蓋，晝夜精勤經行宴坐策勵於心，方便修習所未委處。
正勤者，謂四種正勤：一為聞法故、二為思惟故、三為修習故、四為障淨故。為聞法故者，謂為聞所未聞及已聞者明淨故，策勵於心方便修習所未委處。為思惟故者，如所聞法，獨在靜處思惟稱量觀察其義。為修習故者，謂處靜室數修止觀。為障淨故者，謂為淨諸蓋，晝夜精勤經行宴坐策勵於心，方便修習所未委處。
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方便者，亦有四種，謂守護尸羅及守護諸根增上力故，令根律儀清淨善住於念。由善住念故得不放逸，守護於心修習善法。由不放逸故，令其內心與止相應，及得增上慧觀察諸法。如是四種瑜伽分為十六行。此中由信故，信當得義。由信當得義故，於諸善法起修作欲。由修作欲故，晝夜精勤，住於策勵堅固勇猛。由正勤故，攝修方便，為令得所未得義故、悟所未悟義故、證所未證義故。是故此四種法說名瑜伽。
方便者，亦有四種，謂守護尸羅及守護諸根增上力故，令根律儀清淨善住於念。由善住念故得不放逸，守護於心修習善法。由不放逸故，令其內心與止相應，及得增上慧觀察諸法。如是四種瑜伽分為十六行。此中由信故，信當得義。由信當得義故，於諸善法起修作欲。由修作欲故，晝夜精勤，住於策勵堅固勇猛。由正勤故，攝修方便，為令得所未得義故、悟所未悟義故、證所未證義故。是故此四種法說名瑜伽。
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作意分別者，謂了相等七種作意。了相作意者，由作意故，了達欲界麁相及初靜慮靜相。云何了達欲界麁相？謂六種尋思諸欲過失，一義、二事、三相、四品類、五時、六道理。
作意分別者，謂了相等七種作意。了相作意者，由作意故，了達欲界麁相及初靜慮靜相。云何了達欲界麁相？謂六種尋思諸欲過失，一義、二事、三相、四品類、五時、六道理。
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尋思義者，謂尋思諸欲多諸過患、多諸累惱、多諸疫癘、多諸災橫。如是諸欲多諸過患，乃至多諸災橫，是為麁義。
尋思義者，謂尋思諸欲多諸過患、多諸累惱、多諸疫癘、多諸災橫。如是諸欲多諸過患，乃至多諸災橫，是為麁義。
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尋思事者，謂或於內諸欲起於貪欲，或於外諸欲起於貪欲。
尋思事者，謂或於內諸欲起於貪欲，或於外諸欲起於貪欲。
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尋思相者，謂尋思自相及共相。尋思自相者，謂此是煩惱欲、此是事欲。如是諸欲，或隨順樂、或隨順苦、或復隨順不苦不樂。隨順樂者，是貪欲依處及想心顛倒依處。隨順苦者，是瞋恚依處及忿恨依處。隨順不苦不樂者，是覆惱誑諂、無慚無愧依處及見倒依處。如是諸欲，或暴惡受之所隨行、或不暴惡受之所隨行，如是名為尋思諸欲自相尋思。共相者，謂尋思諸欲生苦乃至求不得苦，平等平等隨逐隨縛。受用欲者，雖復諸欲廣備，亦應解了是生苦等法，此廣備欲須臾變壞。如是名為尋思諸欲共相。
尋思相者，謂尋思自相及共相。尋思自相者，謂此是煩惱欲、此是事欲。如是諸欲，或隨順樂、或隨順苦、或復隨順不苦不樂。隨順樂者，是貪欲依處及想心顛倒依處。隨順苦者，是瞋恚依處及忿恨依處。隨順不苦不樂者，是覆惱誑諂、無慚無愧依處及見倒依處。如是諸欲，或暴惡受之所隨行、或不暴惡受之所隨行，如是名為尋思諸欲自相尋思。共相者，謂尋思諸欲生苦乃至求不得苦，平等平等隨逐隨縛。受用欲者，雖復諸欲廣備，亦應解了是生苦等法，此廣備欲須臾變壞。如是名為尋思諸欲共相。
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尋思品類者，謂尋思諸欲墮黑品類，如連鎖枯骨、如穢段肉、如草炬火、如一分炭火、如蟒毒蛇、如夢所見、猶如假借莊嚴之具、如樹杪果。又復尋思一切有情受追求所作苦、受親愛離壞所作苦、受無厭足所作苦、受不自在所作苦、受惡行所作苦。又薄伽梵言：我說習近諸欲有五過患，一諸欲少味。二習近欲者多諸苦惱多諸過患、三習近欲者無厭無足無休無息、四習近欲者諸結增長、五習近欲者無惡不造。又復聰慧正至善人，以無量門訶責諸欲，謂此諸欲增染無厭，眾所共有非法顛倒，諸惡行因增長欲愛，智者捨遠速疾散壞。依於諸緣放逸之地，其性無常為空為虛，誑失之法如幻如化誘誑愚夫。若現法欲、若後法欲，若天上欲、若人間欲，一切皆是魔之所行、魔所住處。又依彼欲能令心生無量種種惡不善法，謂貪瞋恨等諸障礙法，諸聖弟子學學處時能為障礙。由如是等差別過失多分尋思諸欲墮黑品類，如是名為尋思品類。
尋思品類者，謂尋思諸欲墮黑品類，如連鎖枯骨、如穢段肉、如草炬火、如一分炭火、如蟒毒蛇、如夢所見、猶如假借莊嚴之具、如樹杪果。又復尋思一切有情受追求所作苦、受親愛離壞所作苦、受無厭足所作苦、受不自在所作苦、受惡行所作苦。又薄伽梵言：我說習近諸欲有五過患，一諸欲少味。二習近欲者多諸苦惱多諸過患、三習近欲者無厭無足無休無息、四習近欲者諸結增長、五習近欲者無惡不造。又復聰慧正至善人，以無量門訶責諸欲，謂此諸欲增染無厭，眾所共有非法顛倒，諸惡行因增長欲愛，智者捨遠速疾散壞。依於諸緣放逸之地，其性無常為空為虛，誑失之法如幻如化誘誑愚夫。若現法欲、若後法欲，若天上欲、若人間欲，一切皆是魔之所行、魔所住處。又依彼欲能令心生無量種種惡不善法，謂貪瞋恨等諸障礙法，諸聖弟子學學處時能為障礙。由如是等差別過失多分尋思諸欲墮黑品類，如是名為尋思品類。
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尋思時者，謂於去來今世常恒相續尋思諸欲多諸累惱、多諸災橫、多諸過患，如是名為尋思於時。
尋思時者，謂於去來今世常恒相續尋思諸欲多諸累惱、多諸災橫、多諸過患，如是名為尋思於時。
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尋思道理者，謂此諸欲，由大資具、由大追求、由大勞倦，復由種種雜功業處，方得圓備成立增長。雖復如是外資生物增長成滿，然其法爾速疾散滅。又復父母、妻子、奴婢、諸作業者、朋友、官僚、兄弟親族等，雖暫集會不久散壞。又復內身麁色，四大所生、糜飯所長，常棄穢惡，澡浴按摩等雖復暫治所生苦惱，終是離散壞滅之法。為治飢渴苦故受諸飯食，為治寒熱苦惱及為覆障可羞慚處受畜衣服，為治惛睡逼苦及為對治行住疲苦受諸臥具，為治諸疾病苦受諸醫藥。如是諸欲皆為治苦，不應貪著，唯除應如重病所執治病之藥。或依聖教尋思如是如是諸欲麁相，或復內自智見發起，或復尋思隨順道理，或復尋思諸欲自性無始世來法爾成就，不思議法不應思議不應分別。如是名為尋思道理。如是六種了知諸欲麁相已，又復了知初靜慮靜相，謂於初靜慮中無如欲界極麁重相，由離如是欲麁相故，名初靜慮靜相。如是名為了知初靜慮靜相。由定地作意故，了知欲界麁相及初靜慮靜相，是名了相作意，此中猶有聞思間雜應知。
尋思道理者，謂此諸欲，由大資具、由大追求、由大勞倦，復由種種雜功業處，方得圓備成立增長。雖復如是外資生物增長成滿，然其法爾速疾散滅。又復父母、妻子、奴婢、諸作業者、朋友、官僚、兄弟親族等，雖暫集會不久散壞。又復內身麁色，四大所生、糜飯所長，常棄穢惡，澡浴按摩等雖復暫治所生苦惱，終是離散壞滅之法。為治飢渴苦故受諸飯食，為治寒熱苦惱及為覆障可羞慚處受畜衣服，為治惛睡逼苦及為對治行住疲苦受諸臥具，為治諸疾病苦受諸醫藥。如是諸欲皆為治苦，不應貪著，唯除應如重病所執治病之藥。或依聖教尋思如是如是諸欲麁相，或復內自智見發起，或復尋思隨順道理，或復尋思諸欲自性無始世來法爾成就，不思議法不應思議不應分別。如是名為尋思道理。如是六種了知諸欲麁相已，又復了知初靜慮靜相，謂於初靜慮中無如欲界極麁重相，由離如是欲麁相故，名初靜慮靜相。如是名為了知初靜慮靜相。由定地作意故，了知欲界麁相及初靜慮靜相，是名了相作意，此中猶有聞思間雜應知。
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勝解作意者，謂如其所應，尋思了達欲界麁相及初靜慮靜相，不為聞思之所間雜，純起修行勝解。緣麁靜相修習止觀修習之時，如所尋思麁靜之相數起勝解，是故名為勝解作意。
勝解作意者，謂如其所應，尋思了達欲界麁相及初靜慮靜相，不為聞思之所間雜，純起修行勝解。緣麁靜相修習止觀修習之時，如所尋思麁靜之相數起勝解，是故名為勝解作意。
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遠離作意者，謂多修習此種類故，為欲斷除初分煩惱，起對治道與斷煩惱能對治道俱生作意，名遠離作意。
遠離作意者，謂多修習此種類故，為欲斷除初分煩惱，起對治道與斷煩惱能對治道俱生作意，名遠離作意。
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攝樂作意者，謂已斷欲界初分煩惱，及已遠離彼品麁重，於後勝品斷及遠離起於憙樂。又於斷處見勝功德，證於少分遠離憙樂，於時時中以淨勝作意而自慶悅，為欲斷除惛沈睡眠掉舉纏故，是名攝樂作意。
攝樂作意者，謂已斷欲界初分煩惱，及已遠離彼品麁重，於後勝品斷及遠離起於憙樂。又於斷處見勝功德，證於少分遠離憙樂，於時時中以淨勝作意而自慶悅，為欲斷除惛沈睡眠掉舉纏故，是名攝樂作意。
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觀察作意者，謂如是正修樂斷樂修已，善品方便之所扶持，令欲界繫諸煩惱纏若行若住不復現行。如是行者復自思惟：我此身中為有貪欲、為無貪欲？而於諸欲境不執受耶？為自觀察故，隨於一境思惟勝妙清淨之相。而彼行者由未盡斷諸隨眠故，思惟如是淨妙相時，隨順染習、趣向染習、臨至染習，不住於捨亦不厭毀遮止違逆。行者爾時如是自知：我於諸欲未正遠離，心未解脫，故諸欲行繫攝我心。猶如持水法爾攝伏，我今定當倍修治道，令餘隨眠無餘斷故。倍復欣樂勝斷勝修，是名觀察作意。
觀察作意者，謂如是正修樂斷樂修已，善品方便之所扶持，令欲界繫諸煩惱纏若行若住不復現行。如是行者復自思惟：我此身中為有貪欲、為無貪欲？而於諸欲境不執受耶？為自觀察故，隨於一境思惟勝妙清淨之相。而彼行者由未盡斷諸隨眠故，思惟如是淨妙相時，隨順染習、趣向染習、臨至染習，不住於捨亦不厭毀遮止違逆。行者爾時如是自知：我於諸欲未正遠離，心未解脫，故諸欲行繫攝我心。猶如持水法爾攝伏，我今定當倍修治道，令餘隨眠無餘斷故。倍復欣樂勝斷勝修，是名觀察作意。
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方便究竟作意者，謂倍修習止品，樂斷樂修故，雙修止觀數數觀察。如是行者修習對治，時時觀察斷與未斷，令心遠離欲界煩惱繫縛。此暫時伏離，非是究竟永拔種子。行者爾時得初靜慮方便道，究竟一切煩惱對治作意，是名方便究竟作意。
方便究竟作意者，謂倍修習止品，樂斷樂修故，雙修止觀數數觀察。如是行者修習對治，時時觀察斷與未斷，令心遠離欲界煩惱繫縛。此暫時伏離，非是究竟永拔種子。行者爾時得初靜慮方便道，究竟一切煩惱對治作意，是名方便究竟作意。
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方便究竟果作意者，謂從此後無間，由前因緣故證入根本初靜慮定。此根本初靜慮俱生作意，是名方便究竟果作意。如初靜慮有七種作意，如是第二第三第四靜慮乃至非想非非想處定如其所應盡當知。
方便究竟果作意者，謂從此後無間，由前因緣故證入根本初靜慮定。此根本初靜慮俱生作意，是名方便究竟果作意。如初靜慮有七種作意，如是第二第三第四靜慮乃至非想非非想處定如其所應盡當知。
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復次麁相者，謂於一切下地，從欲界乃至無所有處，略有三種諸下地法而可厭離應知，一極苦住性、二極不寂靜住性、三極短壽住性。
復次麁相者，謂於一切下地，從欲界乃至無所有處，略有三種諸下地法而可厭離應知，一極苦住性、二極不寂靜住性、三極短壽住性。
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引發分別者，謂四種引發：一果引發、二離欲引發、三轉根引發、四勝德引發。
引發分別者，謂四種引發：一果引發、二離欲引發、三轉根引發、四勝德引發。
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問答分別者，謂無量門問答分別，今少顯示。問：增上戒學云何不清淨、云何清淨？答：有十種因，戒不清淨。何者為十？一初不如法受尸羅律儀、二極沈下、三極浮散、四放逸懈怠所攝、五發起邪願、六犯軌則攝、七犯邪命攝、八墮於二邊、九不能出離、十違越所受。
問答分別者，謂無量門問答分別，今少顯示。問：增上戒學云何不清淨、云何清淨？答：有十種因，戒不清淨。何者為十？一初不如法受尸羅律儀、二極沈下、三極浮散、四放逸懈怠所攝、五發起邪願、六犯軌則攝、七犯邪命攝、八墮於二邊、九不能出離、十違越所受。
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初不如法受尸羅律儀者，如有一人，或避王逼惱、或避強賊之所逼惱、或避債主逼惱、或因恐怖逼惱、或怖不活等故，出家受戒，不為營修聖道、不為清淨梵行、不為自調伏、不為自寂靜、不為自涅槃。諸如是等，是為不如法受尸羅律儀。
初不如法受尸羅律儀者，如有一人，或避王逼惱、或避強賊之所逼惱、或避債主逼惱、或因恐怖逼惱、或怖不活等故，出家受戒，不為營修聖道、不為清淨梵行、不為自調伏、不為自寂靜、不為自涅槃。諸如是等，是為不如法受尸羅律儀。
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極沈下者，如有一人無慚無愧，悔心微劣其性慢緩，於諸學處慢緩修習，如是名極沈下。
極沈下者，如有一人無慚無愧，悔心微劣其性慢緩，於諸學處慢緩修習，如是名極沈下。
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極浮散者，如有一人僻執所受非處生悔，於不應悔處而生悔故，於他人所非處而生陵蔑之心及損害心，數習不捨，如是名極浮散。
極浮散者，如有一人僻執所受非處生悔，於不應悔處而生悔故，於他人所非處而生陵蔑之心及損害心，數習不捨，如是名極浮散。
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放逸懈怠所攝者，如有一人，於過去世已有違犯，由忘念故而不如法起於對治，如是於未來現在起於違犯，由忘念故而不如法起於對治，先亦不起猛勵樂欲當於禁戒終不違犯，謂我當如是如是行、如是如是住，如所應行、如所應住令無所犯。又復如是行、如是住應可犯者而有毀犯。此人於前中後際及先時所作俱隨行時，皆現成就於放逸故。又執睡眠及與偃息以之為樂，慢緩嬾墮不樂修營，於梵行智人身不供侍。如是名為放逸懈怠所攝。
放逸懈怠所攝者，如有一人，於過去世已有違犯，由忘念故而不如法起於對治，如是於未來現在起於違犯，由忘念故而不如法起於對治，先亦不起猛勵樂欲當於禁戒終不違犯，謂我當如是如是行、如是如是住，如所應行、如所應住令無所犯。又復如是行、如是住應可犯者而有毀犯。此人於前中後際及先時所作俱隨行時，皆現成就於放逸故。又執睡眠及與偃息以之為樂，慢緩嬾墮不樂修營，於梵行智人身不供侍。如是名為放逸懈怠所攝。
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發起邪願者，如有一人，發起邪願行於梵行，謂我今所修戒禁梵行，當為天主、或作餘天，或復樂欲利養尊敬，謂從他人求諸利養及與尊敬，或唯願證利養尊敬，如是名為發起邪願。
發起邪願者，如有一人，發起邪願行於梵行，謂我今所修戒禁梵行，當為天主、或作餘天，或復樂欲利養尊敬，謂從他人求諸利養及與尊敬，或唯願證利養尊敬，如是名為發起邪願。
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犯軌則攝者，如有一人於諸威儀，或於所作，或於方便修善品中如前所說，凡有所行違於世間、越毘柰耶，如是名為犯軌則攝。
犯軌則攝者，如有一人於諸威儀，或於所作，或於方便修善品中如前所說，凡有所行違於世間、越毘柰耶，如是名為犯軌則攝。
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犯邪命攝者，如有一人，為性大欲及不知足，難養難滿，又以非法求覓一切衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具，不以法故。此人為求衣服飲食等因，顯己功德故，於他人前詐現非其自性及非串習威儀，又現諸根寂靜無有掉動，意令他人謂己有德，當有所施及以供事，謂衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具身業給使。又復此人形貌躁惡發言麁獷無所忌憚，嚴飾其身稱揚己名及與種姓，或復多聞、或廣持法，為得利養及恭敬故，而為他人宣說諸佛及佛弟子所演之法，或自說己實有功德或少增益。或令他人稱顯異相，為求多勝衣服飲食及餘沙門種種資具。雖復衣服無所闕少，故現受用弊壞衣服，意令信我長者居士知闕少故，便多施與上妙衣服。如衣服，餘沙門資命之具亦復如是。又於信敬婆羅門諸長者所不得如所欲物，或是所無、或是受用不可與故，而便逼切訶罵求索。或得下劣之物，輕毀退還，對施主前說如是語：咄善男子！有餘善男子善女人，若比於汝族姓下劣資財貧匱，尚能捨施如是如是妙可意物，況汝於彼族姓高勝富有財產，而以如是鄙可惡物施於我耶！諸如是等。或依詐現威儀、或依非法言說、或依稱顯異相、或依逼切訶罵、或依以利比引於利，非法求覓衣服飲食坐臥之具病緣醫藥及餘資具，不以法求，是謂邪命。如是名為犯邪命攝。
犯邪命攝者，如有一人，為性大欲及不知足，難養難滿，又以非法求覓一切衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具，不以法故。此人為求衣服飲食等因，顯己功德故，於他人前詐現非其自性及非串習威儀，又現諸根寂靜無有掉動，意令他人謂己有德，當有所施及以供事，謂衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥及餘資具身業給使。又復此人形貌躁惡發言麁獷無所忌憚，嚴飾其身稱揚己名及與種姓，或復多聞、或廣持法，為得利養及恭敬故，而為他人宣說諸佛及佛弟子所演之法，或自說己實有功德或少增益。或令他人稱顯異相，為求多勝衣服飲食及餘沙門種種資具。雖復衣服無所闕少，故現受用弊壞衣服，意令信我長者居士知闕少故，便多施與上妙衣服。如衣服，餘沙門資命之具亦復如是。又於信敬婆羅門諸長者所不得如所欲物，或是所無、或是受用不可與故，而便逼切訶罵求索。或得下劣之物，輕毀退還，對施主前說如是語：咄善男子！有餘善男子善女人，若比於汝族姓下劣資財貧匱，尚能捨施如是如是妙可意物，況汝於彼族姓高勝富有財產，而以如是鄙可惡物施於我耶！諸如是等。或依詐現威儀、或依非法言說、或依稱顯異相、或依逼切訶罵、或依以利比引於利，非法求覓衣服飲食坐臥之具病緣醫藥及餘資具，不以法求，是謂邪命。如是名為犯邪命攝。
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墮二邊者，如有一人，樂著受用諸欲妙樂，從他而得衣服等具，或如法或不如法，不見過患不知出離而受用之，此謂一邊。又如一人修自苦行，無量種種苦事煎迫其身，受行種種極苦禁戒，或依處棘刺、或依處灰、或依於杵、或依於板、或依髑髏、或復蹲住、或修蹲定、或復事火乃至日三、或復處水乃至日三、或翹一足視日隨轉，諸如是等及餘修自苦行，是第二邊。如是名為墮於二邊。
墮二邊者，如有一人，樂著受用諸欲妙樂，從他而得衣服等具，或如法或不如法，不見過患不知出離而受用之，此謂一邊。又如一人修自苦行，無量種種苦事煎迫其身，受行種種極苦禁戒，或依處棘刺、或依處灰、或依於杵、或依於板、或依髑髏、或復蹲住、或修蹲定、或復事火乃至日三、或復處水乃至日三、或翹一足視日隨轉，諸如是等及餘修自苦行，是第二邊。如是名為墮於二邊。
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不能出離者，如有一人，執見尸羅及餘禁戒，謂唯修習尸羅禁戒，當得清淨解脫出離。又復執見善守善淨諸外道戒，當得清淨解脫出離。如是二種非究竟淨故，不能出離。如是名為不能出離。
不能出離者，如有一人，執見尸羅及餘禁戒，謂唯修習尸羅禁戒，當得清淨解脫出離。又復執見善守善淨諸外道戒，當得清淨解脫出離。如是二種非究竟淨故，不能出離。如是名為不能出離。
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違越所受者，如有一人都無羞恥，曾不顧惜沙門儀範，違毀禁戒行諸惡法，內懷朽爛隨順下流，如穢蝸虫螺音狗行，非沙門稱沙門，無梵行稱梵行者，如是名為違越所受。由是十因，增上戒學而不清淨。若翻此者，是則清淨。
違越所受者，如有一人都無羞恥，曾不顧惜沙門儀範，違毀禁戒行諸惡法，內懷朽爛隨順下流，如穢蝸虫螺音狗行，非沙門稱沙門，無梵行稱梵行者，如是名為違越所受。由是十因，增上戒學而不清淨。若翻此者，是則清淨。
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增上心學淨不淨義者，如攝事品清淨靜慮中說。又由此清淨故，增上慧學清淨應知。如是等類問答分別無量無邊，准義應知。
增上心學淨不淨義者，如攝事品清淨靜慮中說。又由此清淨故，增上慧學清淨應知。如是等類問答分別無量無邊，准義應知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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菩提五種分別者，一種性、二方便、三時、四證覺、五解脫。
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種性者，聲聞菩提依鈍根種性，獨覺菩提依中根種性，無上正等菩提依利根種性。
種性者，聲聞菩提依鈍根種性，獨覺菩提依中根種性，無上正等菩提依利根種性。
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方便者，聲聞菩提由行六處善巧方便，獨覺菩提由多分行甚深緣起善巧方便，無上正等菩提由五明處善巧方便。
方便者，聲聞菩提由行六處善巧方便，獨覺菩提由多分行甚深緣起善巧方便，無上正等菩提由五明處善巧方便。
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時者，聲聞菩提極少三生修行而得，獨覺菩提由百大劫修行而得，無上正等菩提由三大劫阿僧企耶修行而得。
時者，聲聞菩提極少三生修行而得，獨覺菩提由百大劫修行而得，無上正等菩提由三大劫阿僧企耶修行而得。
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證覺者，聲聞菩提由師證覺，獨覺菩提唯誓自利無師證覺，無上正等菩提自利利他無師證覺。
證覺者，聲聞菩提由師證覺，獨覺菩提唯誓自利無師證覺，無上正等菩提自利利他無師證覺。
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解脫者，聲聞菩提、獨覺菩提所證轉依，解脫煩惱障，解脫身攝。無上正等菩提所證轉依，解脫一切煩惱障及所知障，解脫身攝及法身攝。
解脫者，聲聞菩提、獨覺菩提所證轉依，解脫煩惱障，解脫身攝。無上正等菩提所證轉依，解脫一切煩惱障及所知障，解脫身攝及法身攝。
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顯揚聖教論卷第七
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