顯揚聖教論
無著菩薩造 唐 玄奘譯20卷CBETA T1602大于一万字 23 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
顯揚聖教論卷第二無著菩薩造
顯揚聖教論卷第二無著菩薩造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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攝事品第一之二
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如是已說雜染，諦今當說。頌曰：
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諸諦有六種。
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論曰：諦有六種，一世俗諦，二勝義諦，三苦諦，四集諦，五滅諦，六道諦。世俗諦者，謂名句文身，及依彼義一切言說，及依言說所解了義。又曾得世間心及心法，及彼所行境義。
論曰：諦有六種，一世俗諦，二勝義諦，三苦諦，四集諦，五滅諦，六道諦。世俗諦者，謂名句文身，及依彼義一切言說，及依言說所解了義。又曾得世間心及心法，及彼所行境義。
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勝義諦者，謂聖智，及彼所行境義，及彼相應心心法等。
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苦諦者，此有二種：一世俗諦所攝、二勝義諦所攝。世俗諦所攝者，如經中說：生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。勝義諦所攝者，如經中說：略攝一切五取蘊苦。
苦諦者，此有二種：一世俗諦所攝、二勝義諦所攝。世俗諦所攝者，如經中說：生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦。勝義諦所攝者，如經中說：略攝一切五取蘊苦。
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集諦者、此有四種：一全攝、二勝攝、三世俗諦攝、四勝義諦攝。全攝者，謂一切三界煩惱及業，皆名集諦。勝攝者，謂緣已得未得自體及境所起愛、後有愛、喜俱行愛，處處喜愛，皆名集諦。世俗諦攝者，若因能感世俗諦所攝苦諦。勝義諦攝者，若因能感勝義諦所攝苦諦。滅諦者，亦有四種，如前所說。全攝者，謂全攝集諦無餘斷棄，吐盡、離欲、滅沒、寂靜。勝攝者，謂勝攝集諦，無餘斷棄，如是廣說。世俗諦攝者，謂於世俗諦所攝集諦無餘斷棄，如是廣說。勝義諦攝者，謂於勝義諦所攝集諦無餘斷棄，如是廣說。
集諦者、此有四種：一全攝、二勝攝、三世俗諦攝、四勝義諦攝。全攝者，謂一切三界煩惱及業，皆名集諦。勝攝者，謂緣已得未得自體及境所起愛、後有愛、喜俱行愛，處處喜愛，皆名集諦。世俗諦攝者，若因能感世俗諦所攝苦諦。勝義諦攝者，若因能感勝義諦所攝苦諦。滅諦者，亦有四種，如前所說。全攝者，謂全攝集諦無餘斷棄，吐盡、離欲、滅沒、寂靜。勝攝者，謂勝攝集諦，無餘斷棄，如是廣說。世俗諦攝者，謂於世俗諦所攝集諦無餘斷棄，如是廣說。勝義諦攝者，謂於勝義諦所攝集諦無餘斷棄，如是廣說。
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道諦者，亦有四種，如前所說。全攝者，謂一切覺分。勝攝者，謂八聖道支。世俗諦攝者，謂於世俗諦所攝苦諦集諦滅諦，為遍知故、為永斷故、為作證故。一切聖道勝義諦攝者，謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦，為遍知故，如是廣說。
道諦者，亦有四種，如前所說。全攝者，謂一切覺分。勝攝者，謂八聖道支。世俗諦攝者，謂於世俗諦所攝苦諦集諦滅諦，為遍知故、為永斷故、為作證故。一切聖道勝義諦攝者，謂於勝義諦所攝苦諦集諦滅諦，為遍知故，如是廣說。
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苦集滅道聖諦義者，若於此處聖智所行，此處苦集滅道是諦，由諸聖者咸謂此是諦，是故說名聖諦。如是已說諦，依止今當說。頌曰：
苦集滅道聖諦義者，若於此處聖智所行，此處苦集滅道是諦，由諸聖者咸謂此是諦，是故說名聖諦。如是已說諦，依止今當說。頌曰：
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依止八與二。
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論曰：依止有八種。何等為八？謂四靜慮及四無色。復有二種。何等為二？謂初靜慮有二種，世及出世，乃至無所有處有二種，世及出世；非想非非想處唯是世間。
論曰：依止有八種。何等為八？謂四靜慮及四無色。復有二種。何等為二？謂初靜慮有二種，世及出世，乃至無所有處有二種，世及出世；非想非非想處唯是世間。
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世間初靜慮者，謂或緣離欲界欲增上教法、或緣離彼增上教授為境界已，由世間道作意觀察熾然修習等故而得轉依，然不深入所知義故，不能永害隨眠、自地煩惱之所依處，是退還法。自地三摩地心及心法之所依止，如世間初靜慮，如是乃至世間非想非非想處，各緣離下地欲增上教法，廣說如前。出世間初靜慮者，謂先以如是行、如是狀、如是相作意入初靜慮，今不以如是行、如是狀、如是相作意，然或於色受想行識所攝諸法，思惟如病如癰如箭障礙無常苦空無我，或復思惟苦是苦、集是集、滅是滅、道是道，或復思惟真如、法性、實際。如是於諸法中思惟如病乃至實際已，於如是法心生厭怖。生厭怖已，於不死界攝心而住，或於真如法性實際攝心而住。此處無分別智及彼相應心及心法，及彼所依止轉依，由深入所知義故，則能永害隨眠，非一切煩惱之所依處，不退轉法。如是名為出世間初靜慮乃至無所有處。應當廣說，於諸靜慮及與無色，復有四種應知：一雜染、二潔白、三建立、四清淨。雜染者，謂於上靜慮起深愛味、見慢及疑。愛味者，謂有十種：一俱生作意愛味、二分別所起作意愛味、三自地作意愛味、四異地作意愛味、五過去愛味、六未來愛味、七現在愛味、八下愛味、九中愛味、十上愛味。
世間初靜慮者，謂或緣離欲界欲增上教法、或緣離彼增上教授為境界已，由世間道作意觀察熾然修習等故而得轉依，然不深入所知義故，不能永害隨眠、自地煩惱之所依處，是退還法。自地三摩地心及心法之所依止，如世間初靜慮，如是乃至世間非想非非想處，各緣離下地欲增上教法，廣說如前。出世間初靜慮者，謂先以如是行、如是狀、如是相作意入初靜慮，今不以如是行、如是狀、如是相作意，然或於色受想行識所攝諸法，思惟如病如癰如箭障礙無常苦空無我，或復思惟苦是苦、集是集、滅是滅、道是道，或復思惟真如、法性、實際。如是於諸法中思惟如病乃至實際已，於如是法心生厭怖。生厭怖已，於不死界攝心而住，或於真如法性實際攝心而住。此處無分別智及彼相應心及心法，及彼所依止轉依，由深入所知義故，則能永害隨眠，非一切煩惱之所依處，不退轉法。如是名為出世間初靜慮乃至無所有處。應當廣說，於諸靜慮及與無色，復有四種應知：一雜染、二潔白、三建立、四清淨。雜染者，謂於上靜慮起深愛味、見慢及疑。愛味者，謂有十種：一俱生作意愛味、二分別所起作意愛味、三自地作意愛味、四異地作意愛味、五過去愛味、六未來愛味、七現在愛味、八下愛味、九中愛味、十上愛味。
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潔白者，謂淨及無漏。淨者復有三種：一引發故、二上練故、三除垢所攝堪任故。無漏者，此亦三種：一出世間無漏、二此等流無漏、三離繫無漏。
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建立者，此復四種：一建立近分、二建立根本、三建立定、四建立生。
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建立近分及根本者，如經中說：所謂此身離生喜樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂初靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分離生喜樂所不遍滿者，是謂初靜慮根本。
建立近分及根本者，如經中說：所謂此身離生喜樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂初靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分離生喜樂所不遍滿者，是謂初靜慮根本。
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如經中說：即於此身等持所生喜樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂第二靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分等持所生喜樂所不遍滿者，是謂第二靜慮根本。如經中說：即於此身離喜之樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂第三靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分離喜之樂所不遍滿者，是謂第三靜慮根本。如經中說：即於此身，清淨心及潔白心意解遍滿具足住者，是謂第四靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分清淨心及潔白心所不遍滿者，是謂第四靜慮根本。
如經中說：即於此身等持所生喜樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂第二靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分等持所生喜樂所不遍滿者，是謂第二靜慮根本。如經中說：即於此身離喜之樂之所滋潤、遍滋潤、遍適悅、遍流布者，是謂第三靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分離喜之樂所不遍滿者，是謂第三靜慮根本。如經中說：即於此身，清淨心及潔白心意解遍滿具足住者，是謂第四靜慮近分。如經又說：即此身中一切處，無有少分清淨心及潔白心所不遍滿者，是謂第四靜慮根本。
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如經中說：一切色想出過故、一切有對想滅沒故、一切種想不作意故，入無邊虛空虛空無邊處者，是謂虛空無邊處近分。如經又說：具足住者，是謂虛空無邊處根本。
如經中說：一切色想出過故、一切有對想滅沒故、一切種想不作意故，入無邊虛空虛空無邊處者，是謂虛空無邊處近分。如經又說：具足住者，是謂虛空無邊處根本。
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如經中說：出過一切虛空無邊處，入無邊識識無邊處者，是謂識無邊處近分。如經又說：具足住者，是謂識無邊處根本。
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如經中說：超過一切識無邊處，入無少所有無所有處者，是謂無所有處近分。如經又說：具足住者，是謂無所有處根本。
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如經中說：超過一切無所有處，入非有想非無想非想非非想處者，是謂非想非非想處近分。如經又說：具足住者，是謂非想非非想處根本。
如經中說：超過一切無所有處，入非有想非無想非想非非想處者，是謂非想非非想處近分。如經又說：具足住者，是謂非想非非想處根本。
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建立定者，如經中說：離欲惡不善法故，有尋有伺離生喜樂，初靜慮具足住。離欲者，謂或緣離欲界欲增上教法、或緣彼教授為境界已，斷欲界煩惱雜染。離惡不善法者，謂斷欲界業，雜染法能墮惡趣，故名為惡。能障於善，故名不善。尋者，謂能對治二種雜染，出離尋、無恚尋、無害尋。伺者，謂能對治二種雜染，出離伺、無恚伺、無害伺。離者，謂由修習對治，斷所治障所得轉依。生者，謂從此所生。喜者，謂已轉依者依於轉識，心悅心勇心適心調安適受受所攝。樂者，謂已轉依者依阿賴耶識，能攝所依，令身怡悅安適受受所攝。初者，謂次第定中此數最先故。靜慮者，謂已斷欲界雜染之法，尋伺喜樂所依，依於轉依，心住一境性。具足者，謂修習。圓滿住者，謂於入住出隨意自在。
建立定者，如經中說：離欲惡不善法故，有尋有伺離生喜樂，初靜慮具足住。離欲者，謂或緣離欲界欲增上教法、或緣彼教授為境界已，斷欲界煩惱雜染。離惡不善法者，謂斷欲界業，雜染法能墮惡趣，故名為惡。能障於善，故名不善。尋者，謂能對治二種雜染，出離尋、無恚尋、無害尋。伺者，謂能對治二種雜染，出離伺、無恚伺、無害伺。離者，謂由修習對治，斷所治障所得轉依。生者，謂從此所生。喜者，謂已轉依者依於轉識，心悅心勇心適心調安適受受所攝。樂者，謂已轉依者依阿賴耶識，能攝所依，令身怡悅安適受受所攝。初者，謂次第定中此數最先故。靜慮者，謂已斷欲界雜染之法，尋伺喜樂所依，依於轉依，心住一境性。具足者，謂修習。圓滿住者，謂於入住出隨意自在。
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又如經說：尋伺寂靜故、內等淨故、心定一趣故，無尋無伺三摩地生喜樂，第二靜慮具足住。尋伺寂靜者，謂或緣離初靜慮欲增上教法、或緣彼教授為境界已，初靜慮地尋伺寂靜不復現行。內等淨者，謂為對治尋伺故攝念正知，於自內體其心捨住，遠離尋伺塵濁法故，名內等淨。心定一趣者，謂如是入時多相續住，諸尋伺法恒不現行。無尋無伺者，謂證得尋伺斷法。三摩地者，謂已轉依者心住一境性。生者，謂從三摩地所生喜及樂，已如前說。第二靜慮者，謂尋伺寂靜，內體遍淨，三摩地所生喜樂所依，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
又如經說：尋伺寂靜故、內等淨故、心定一趣故，無尋無伺三摩地生喜樂，第二靜慮具足住。尋伺寂靜者，謂或緣離初靜慮欲增上教法、或緣彼教授為境界已，初靜慮地尋伺寂靜不復現行。內等淨者，謂為對治尋伺故攝念正知，於自內體其心捨住，遠離尋伺塵濁法故，名內等淨。心定一趣者，謂如是入時多相續住，諸尋伺法恒不現行。無尋無伺者，謂證得尋伺斷法。三摩地者，謂已轉依者心住一境性。生者，謂從三摩地所生喜及樂，已如前說。第二靜慮者，謂尋伺寂靜，內體遍淨，三摩地所生喜樂所依，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
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又如經說：由離喜故，住捨念正知及樂身正受，聖者宣說成就捨念樂住，第三靜慮具足住。離喜者，謂或緣離第二靜慮欲增上教法、或緣彼教授為境界已，見第二靜慮喜相過失。住捨者，謂於已生喜想及作意，不忍可故、有厭離故，不染污住心平等、心正直、心無轉動而安住性。念者，謂於已觀察喜不行相中不忘明了，令喜決定不復現行。正知者，謂或時失念喜復現行，於現行喜相分別正知。樂者，謂已轉依者，離喜離勇安適受受所攝。身者，謂已轉依者，若轉識、若阿賴耶識，心性無別，總名為身。正受者，謂已轉依者，能攝受身令身怡悅，總集說為樂身正受。此處樂受深極寂靜、最勝微妙，上下所無。聖者者，謂佛及佛弟子。宣說者，謂顯示施設。成就捨念樂住者，謂此地已上無妙樂故，下地亦無如是勝樂及無捨念以為對治。第三靜慮者，謂離喜已，捨念正知樂所依止，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
又如經說：由離喜故，住捨念正知及樂身正受，聖者宣說成就捨念樂住，第三靜慮具足住。離喜者，謂或緣離第二靜慮欲增上教法、或緣彼教授為境界已，見第二靜慮喜相過失。住捨者，謂於已生喜想及作意，不忍可故、有厭離故，不染污住心平等、心正直、心無轉動而安住性。念者，謂於已觀察喜不行相中不忘明了，令喜決定不復現行。正知者，謂或時失念喜復現行，於現行喜相分別正知。樂者，謂已轉依者，離喜離勇安適受受所攝。身者，謂已轉依者，若轉識、若阿賴耶識，心性無別，總名為身。正受者，謂已轉依者，能攝受身令身怡悅，總集說為樂身正受。此處樂受深極寂靜、最勝微妙，上下所無。聖者者，謂佛及佛弟子。宣說者，謂顯示施設。成就捨念樂住者，謂此地已上無妙樂故，下地亦無如是勝樂及無捨念以為對治。第三靜慮者，謂離喜已，捨念正知樂所依止，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
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又如經說：由斷樂故，及先已斷苦喜憂故，不苦不樂捨念清淨，第四靜慮具足住。斷樂者，謂入第四靜慮時。先已斷苦者，謂入第二靜慮時。先已斷喜者，謂入第三靜慮時。先已斷憂者，謂入初靜慮時。不苦不樂者，謂已轉依者，非安適非不安適，受受所攝色界最極增上寂靜，最勝攝受無有動搖。捨清淨者，謂超過尋伺喜樂三地一切動故，心平等性、心正直性、心無轉動而安住性。念清淨者，謂超過尋伺喜樂三地一切動故，心不忘失而明了性。第四者，由次第定中第四數故。靜慮者，謂樂斷故，不苦不樂捨念清淨之所依止，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
又如經說：由斷樂故，及先已斷苦喜憂故，不苦不樂捨念清淨，第四靜慮具足住。斷樂者，謂入第四靜慮時。先已斷苦者，謂入第二靜慮時。先已斷喜者，謂入第三靜慮時。先已斷憂者，謂入初靜慮時。不苦不樂者，謂已轉依者，非安適非不安適，受受所攝色界最極增上寂靜，最勝攝受無有動搖。捨清淨者，謂超過尋伺喜樂三地一切動故，心平等性、心正直性、心無轉動而安住性。念清淨者，謂超過尋伺喜樂三地一切動故，心不忘失而明了性。第四者，由次第定中第四數故。靜慮者，謂樂斷故，不苦不樂捨念清淨之所依止，依於轉依，心住一境性。餘如前說。
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又如經說：一切色想出過故、有對想滅沒故、種種想不作意故，入無邊虛空，虛空無邊處具足住。一切者，謂諸行相。色想者，謂顯色想。出過者，謂離彼欲故。如出過義，有對想滅沒、種種想不作意，如是應知。有對想者，謂彼所依四大想及餘所造色想。種種想者，謂即於四大及造色中，長短麁細方圓高下正及不正光影明闇，如是等類假色所攝種種想。若正入無邊虛空處時，有對之想不現前故滅，及種種想不起作意，由如是故超彼能依一切色想。無邊者，謂十方諸相不可分別。虛空者，謂色對治所緣境界。虛空無邊處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
又如經說：一切色想出過故、有對想滅沒故、種種想不作意故，入無邊虛空，虛空無邊處具足住。一切者，謂諸行相。色想者，謂顯色想。出過者，謂離彼欲故。如出過義，有對想滅沒、種種想不作意，如是應知。有對想者，謂彼所依四大想及餘所造色想。種種想者，謂即於四大及造色中，長短麁細方圓高下正及不正光影明闇，如是等類假色所攝種種想。若正入無邊虛空處時，有對之想不現前故滅，及種種想不起作意，由如是故超彼能依一切色想。無邊者，謂十方諸相不可分別。虛空者，謂色對治所緣境界。虛空無邊處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
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又如經說：超過一切虛空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住。超過一切虛空無邊處者，謂超過近分及與根本。無邊識者，謂緣無邊虛空之識，今緣此為境界。識無邊處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
又如經說：超過一切虛空無邊處，入無邊識，識無邊處具足住。超過一切虛空無邊處者，謂超過近分及與根本。無邊識者，謂緣無邊虛空之識，今緣此為境界。識無邊處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
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又如經說：超過一切識無邊處，入無少所有，無所有處具足住。超過一切識無邊處者，謂超過近分及與根本。無少所有者，謂於識處上境界推求之時無少所得，除無所有無別境界，由唯見此境極寂靜故。無所有處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
又如經說：超過一切識無邊處，入無少所有，無所有處具足住。超過一切識無邊處者，謂超過近分及與根本。無少所有者，謂於識處上境界推求之時無少所得，除無所有無別境界，由唯見此境極寂靜故。無所有處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
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又如經說：超過一切無所有處，入非有想非無想，非想非非想處具足住。超過一切無所有處者，謂超過近分及與根本。非有想者，謂超過無所有想。非無想者，謂於無所有處上境界推求之時，唯得緣無所有極細心及心法，由唯見此境極寂靜故。非想非非想處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
又如經說：超過一切無所有處，入非有想非無想，非想非非想處具足住。超過一切無所有處者，謂超過近分及與根本。非有想者，謂超過無所有想。非無想者，謂於無所有處上境界推求之時，唯得緣無所有極細心及心法，由唯見此境極寂靜故。非想非非想處者，謂此處轉依及能依定。餘如前說。
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建立生者，謂先於此間修下中上初靜慮者，後生彼處受三天果，謂梵身天、梵輔天、大梵天。若善修習無尋有伺初靜慮者，生大梵天果，更無異所勝彼處故。若先於此間修下中上第二靜慮者，後生彼處受三天果，謂少光天、無量光天、極淨光天。若先於此間修下中上第三靜慮者，後生彼處受三天果，謂少淨天、無量淨天、遍淨天。若先於此間修下中上第四靜慮者，後生彼處受三天果，謂無雲天、福生天、廣果天。從是已上離色貪故，無方處差別，雖有修習下中上因，然不建立生果差別。若下中上修虛空無邊處者，受虛空無邊處天生果。若下中上修識無邊處者，受識無邊處天生果。若下中上修無所有處者，受無所有處天生果。若下中上修非想非非想處者，受非想非非想處天生果。由定寂靜有差別故，及由住時滿不滿故，彼有差別。又由多住愛味初靜慮乃至非想非非想處故，不盡壽命而有中夭。若雜修下品世間及無漏第四靜慮者，受無煩淨宮天生果。若雜修中品者，受無熱淨宮天生果。若雜修上品者，受妙現淨宮天生果。若雜修上勝品者，受妙見淨宮天生果。若雜修上極品者，受無礙究竟淨宮天生果。若善修習菩薩無量不思議三摩地所引第十地中第四靜慮者，受出過淨宮大自在天生果。清淨者，謂邊際初靜慮，依此引生一切勝德及速疾神通。如初靜慮清淨之相，餘靜慮及諸無色應如是知。此中無色差別者，謂發彼地解脫等功德。如是彼諸靜慮及無色定，雜染潔白建立清淨差別，應知如是。已說依止，覺分今當說。頌曰：
建立生者，謂先於此間修下中上初靜慮者，後生彼處受三天果，謂梵身天、梵輔天、大梵天。若善修習無尋有伺初靜慮者，生大梵天果，更無異所勝彼處故。若先於此間修下中上第二靜慮者，後生彼處受三天果，謂少光天、無量光天、極淨光天。若先於此間修下中上第三靜慮者，後生彼處受三天果，謂少淨天、無量淨天、遍淨天。若先於此間修下中上第四靜慮者，後生彼處受三天果，謂無雲天、福生天、廣果天。從是已上離色貪故，無方處差別，雖有修習下中上因，然不建立生果差別。若下中上修虛空無邊處者，受虛空無邊處天生果。若下中上修識無邊處者，受識無邊處天生果。若下中上修無所有處者，受無所有處天生果。若下中上修非想非非想處者，受非想非非想處天生果。由定寂靜有差別故，及由住時滿不滿故，彼有差別。又由多住愛味初靜慮乃至非想非非想處故，不盡壽命而有中夭。若雜修下品世間及無漏第四靜慮者，受無煩淨宮天生果。若雜修中品者，受無熱淨宮天生果。若雜修上品者，受妙現淨宮天生果。若雜修上勝品者，受妙見淨宮天生果。若雜修上極品者，受無礙究竟淨宮天生果。若善修習菩薩無量不思議三摩地所引第十地中第四靜慮者，受出過淨宮大自在天生果。清淨者，謂邊際初靜慮，依此引生一切勝德及速疾神通。如初靜慮清淨之相，餘靜慮及諸無色應如是知。此中無色差別者，謂發彼地解脫等功德。如是彼諸靜慮及無色定，雜染潔白建立清淨差別，應知如是。已說依止，覺分今當說。頌曰：
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覺分有眾多， 最初三十七。
覺分有眾多， 最初三十七。
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論曰：菩提分法品類多種，最初勝者有三十七，謂四念住等，廣說如經。
論曰：菩提分法品類多種，最初勝者有三十七，謂四念住等，廣說如經。
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四念住者，一身念住，謂或緣於身、或復緣身增上教法、或緣彼教授為境界已，由聞思修之所生慧，或唯影像或事成就，於身境處善安住念，為令於身得離繫故。如於身念住，如是於受、心、法念住應知亦爾。此中差別者，謂各於自境如其所應，乃至為令於法得離繫故。又一切處應說與念相應心及心法。如是發起觀察心時，所緣之境有四種事，一心所執事、二心領納事、三心了別事、四心染淨事。
四念住者，一身念住，謂或緣於身、或復緣身增上教法、或緣彼教授為境界已，由聞思修之所生慧，或唯影像或事成就，於身境處善安住念，為令於身得離繫故。如於身念住，如是於受、心、法念住應知亦爾。此中差別者，謂各於自境如其所應，乃至為令於法得離繫故。又一切處應說與念相應心及心法。如是發起觀察心時，所緣之境有四種事，一心所執事、二心領納事、三心了別事、四心染淨事。
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四正斷者，廣說如經。一、已生惡不善法，為令斷故，生欲策勵發起正勤策心持心。已生者，謂麁纏所攝。惡不善法者，謂能起惡行欲界煩惱及隨煩惱。惡不善義，已如前說。為令斷故者，謂修彼對治，令微薄故。生欲者，謂起證斷樂。欲策勵者，謂不忍受惡，及歸趣斷故。發起正勤者，謂多種堅固修彼對治。此上三句，顯不定地中聞思兩慧下品對治。策心者，謂修彼對治修慧現行，若心沈沒煩惱染污，策心令舉故。持心者，謂即此對治現行之時，若心浮舉煩惱染污，持心令下故。二、未生惡不善法，為不生故，乃至廣說。未生者，謂增盛隨眠所攝，能起麁纏之因。為不生故者，謂令麁纏不現行故。生欲者，謂起為證不現行。欲策勵者，謂由不忘住為令不現行，善住念故。發起正勤、策心持心，皆如前說。三、未生善法為令生故，乃至廣說。未生者，謂所未得。善法者，謂聞思修所生三慧，由無過義故名為善。為令生故者，謂令彼得故生。欲者，謂起證得欲。策勵者，謂求彼攝受正方便故。發起正勤者，謂長時殷重多堅修習。此上三句，顯得不定地對治惡不善法，聞思兩慧所攝善法。策心持心者，謂為得修慧故。餘如前說。四、已生善法令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大，生欲策勵，乃至廣說。已生者，謂已得故。令住者，謂聞慧。令不忘者，謂思慧。令修滿者，謂修慧。此上三句，顯唯守護已所得善。令倍修令增長令廣大者，如其次第，不唯於彼生知足故。生欲者，謂起證得欲。餘如前說。
四正斷者，廣說如經。一、已生惡不善法，為令斷故，生欲策勵發起正勤策心持心。已生者，謂麁纏所攝。惡不善法者，謂能起惡行欲界煩惱及隨煩惱。惡不善義，已如前說。為令斷故者，謂修彼對治，令微薄故。生欲者，謂起證斷樂。欲策勵者，謂不忍受惡，及歸趣斷故。發起正勤者，謂多種堅固修彼對治。此上三句，顯不定地中聞思兩慧下品對治。策心者，謂修彼對治修慧現行，若心沈沒煩惱染污，策心令舉故。持心者，謂即此對治現行之時，若心浮舉煩惱染污，持心令下故。二、未生惡不善法，為不生故，乃至廣說。未生者，謂增盛隨眠所攝，能起麁纏之因。為不生故者，謂令麁纏不現行故。生欲者，謂起為證不現行。欲策勵者，謂由不忘住為令不現行，善住念故。發起正勤、策心持心，皆如前說。三、未生善法為令生故，乃至廣說。未生者，謂所未得。善法者，謂聞思修所生三慧，由無過義故名為善。為令生故者，謂令彼得故生。欲者，謂起證得欲。策勵者，謂求彼攝受正方便故。發起正勤者，謂長時殷重多堅修習。此上三句，顯得不定地對治惡不善法，聞思兩慧所攝善法。策心持心者，謂為得修慧故。餘如前說。四、已生善法令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大，生欲策勵，乃至廣說。已生者，謂已得故。令住者，謂聞慧。令不忘者，謂思慧。令修滿者，謂修慧。此上三句，顯唯守護已所得善。令倍修令增長令廣大者，如其次第，不唯於彼生知足故。生欲者，謂起證得欲。餘如前說。
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四神足者，廣說如經。一、欲增上故得三摩地。如有行者先世修習上品善根，於大師所或於有智同梵行處，生信生欲聽聞正法。如所信欲聞正法已，展轉證得心住一境性。由此欲故三摩地成就。已生未生惡不善法，令斷令不起故，生欲乃至持心；若未生彼對治善法，令其生故；若已生者，令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大故，生欲乃至持心。如是行者復修欲、策勵、信、安、正念、正知、思、捨八種斷行。由此欲故三摩地成就者，謂於此中而得自在。已生未生惡不善法者，謂彼下品諸纏所攝及彼微薄未損未害隨眠所攝。令斷令不起者，謂為離已生軟品纏故，及為損害微薄隨眠故。生欲乃至持心，如前廣說。若未生彼對治善法令其生故；若已生者，令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大故，生欲乃至持心，如前廣說應知。如是行者者，謂如是修行多時住者。復修欲者，謂欲證彼不現行及損害故。策勵者，謂欲為因，於奢摩他、毘鉢舍那發起正勤故。信者，謂生欲之因，於彼損害及所得中決定信故。安者，謂因策勵除身心麁重，令身心堪任故。正念者，謂於防護沈下浮舉隨煩惱中，令心不忘故。正知者，謂或時失念隨煩惱現行之時，分別正知故。思者，謂於止舉中造作心故。捨者，謂於不染住心平等、心正直、心無轉動性。如是一切諸神足中，八種斷行應知。此中差別者，第二、勤增上故得三摩地。如有行者依於教授及教誡法，或在空閑、或居林樹、或止靜室，於如是處長時勇猛純熟熾然正勤，證得心住一境性。由正勤故三摩地成就。餘如前說。第三、心增上故得三摩地。如有行者先已修習奢摩他行，由此因緣思惟內法，速疾證得心住一境性。由修心故三摩地成就。餘如前說。第四、觀增上故得三摩地。如有行者多聞聞持，其聞積集，獨處閑靜，即於彼法以慧簡擇、極細簡擇、遍覺觀察，因此證得心住一境性。由觀察故三摩地成就。餘如前說。
四神足者，廣說如經。一、欲增上故得三摩地。如有行者先世修習上品善根，於大師所或於有智同梵行處，生信生欲聽聞正法。如所信欲聞正法已，展轉證得心住一境性。由此欲故三摩地成就。已生未生惡不善法，令斷令不起故，生欲乃至持心；若未生彼對治善法，令其生故；若已生者，令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大故，生欲乃至持心。如是行者復修欲、策勵、信、安、正念、正知、思、捨八種斷行。由此欲故三摩地成就者，謂於此中而得自在。已生未生惡不善法者，謂彼下品諸纏所攝及彼微薄未損未害隨眠所攝。令斷令不起者，謂為離已生軟品纏故，及為損害微薄隨眠故。生欲乃至持心，如前廣說。若未生彼對治善法令其生故；若已生者，令住、令不忘、令修滿、令倍修、令增長、令廣大故，生欲乃至持心，如前廣說應知。如是行者者，謂如是修行多時住者。復修欲者，謂欲證彼不現行及損害故。策勵者，謂欲為因，於奢摩他、毘鉢舍那發起正勤故。信者，謂生欲之因，於彼損害及所得中決定信故。安者，謂因策勵除身心麁重，令身心堪任故。正念者，謂於防護沈下浮舉隨煩惱中，令心不忘故。正知者，謂或時失念隨煩惱現行之時，分別正知故。思者，謂於止舉中造作心故。捨者，謂於不染住心平等、心正直、心無轉動性。如是一切諸神足中，八種斷行應知。此中差別者，第二、勤增上故得三摩地。如有行者依於教授及教誡法，或在空閑、或居林樹、或止靜室，於如是處長時勇猛純熟熾然正勤，證得心住一境性。由正勤故三摩地成就。餘如前說。第三、心增上故得三摩地。如有行者先已修習奢摩他行，由此因緣思惟內法，速疾證得心住一境性。由修心故三摩地成就。餘如前說。第四、觀增上故得三摩地。如有行者多聞聞持，其聞積集，獨處閑靜，即於彼法以慧簡擇、極細簡擇、遍覺觀察，因此證得心住一境性。由觀察故三摩地成就。餘如前說。
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五根者，廣說如經。一、信根，由世間道，令心清淨鮮白無穢，離隨煩惱得住不動。從是已後求諦現觀修習方便，為永斷隨眠故。為得彼對治故，起增上信。二、正勤根，謂依信根增進勇猛，與信俱行。三、念根，謂依正勤明了不忘，與彼俱行。四、等持根，謂依念根心住一境，與彼俱行。五、慧根，謂依等持根簡擇諸法，與彼俱行。
五根者，廣說如經。一、信根，由世間道，令心清淨鮮白無穢，離隨煩惱得住不動。從是已後求諦現觀修習方便，為永斷隨眠故。為得彼對治故，起增上信。二、正勤根，謂依信根增進勇猛，與信俱行。三、念根，謂依正勤明了不忘，與彼俱行。四、等持根，謂依念根心住一境，與彼俱行。五、慧根，謂依等持根簡擇諸法，與彼俱行。
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五力者，廣說如經。即信根等，由善修習、多修習故，不復為彼不信等法之所雜亂，復能對治諸雜亂法。不可伏義，說名為力。
五力者，廣說如經。即信根等，由善修習、多修習故，不復為彼不信等法之所雜亂，復能對治諸雜亂法。不可伏義，說名為力。
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七遍覺支者，廣說如經。一、念遍覺支，謂由世間道得備善力見道現前，由先修習世間念遍覺支，引得出世無功用無分別，於諦明了於諦不忘。二、擇法遍覺支，謂由先所引無功用無分別，依止於念與念俱行，於諦解了於諦覺悟。如是一切諸遍覺支，由先所引無功用無分別，後依止前與彼俱行，皆應了知。是中差別者，第三、正勤遍覺支，於諦心勇。第四、喜遍覺支，於諦心悅。第五、安遍覺支，於真諦中身心堪任。第六、三摩地遍覺支，於真諦中心住一境。第七、捨遍覺支，於真諦心平等、心正直、心無轉動性。
七遍覺支者，廣說如經。一、念遍覺支，謂由世間道得備善力見道現前，由先修習世間念遍覺支，引得出世無功用無分別，於諦明了於諦不忘。二、擇法遍覺支，謂由先所引無功用無分別，依止於念與念俱行，於諦解了於諦覺悟。如是一切諸遍覺支，由先所引無功用無分別，後依止前與彼俱行，皆應了知。是中差別者，第三、正勤遍覺支，於諦心勇。第四、喜遍覺支，於諦心悅。第五、安遍覺支，於真諦中身心堪任。第六、三摩地遍覺支，於真諦中心住一境。第七、捨遍覺支，於真諦心平等、心正直、心無轉動性。
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又如經說：即於是中復善修習寂靜依止，乃至廣說。寂靜依止者，謂欲界寂靜依故。離欲依止者，謂色無色界離欲依故。滅依止者，謂已得蘊界處無餘永斷依故。趣向棄捨者，謂未來蘊界處不相續故。
又如經說：即於是中復善修習寂靜依止，乃至廣說。寂靜依止者，謂欲界寂靜依故。離欲依止者，謂色無色界離欲依故。滅依止者，謂已得蘊界處無餘永斷依故。趣向棄捨者，謂未來蘊界處不相續故。
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八聖道支者，廣說如經。一、正見，謂於見道中得遍覺支時見清淨，及於修道中安立後得遍覺支見清淨，總合此二名為正見。二、正思惟，謂依正見與彼俱行離欲思惟、無恚思惟、無害思惟，於修道中相續作意思惟諸諦，與無漏作意相應，令心趣入極趣入、尋求極尋求，現前尋求覺了計算，觀察思惟思惟性。三、正語，謂於修道中依正思惟，由相續無漏作意思惟諸諦故，得四種語業，聖愛戒所攝，不樂離樂除滅種種離，澄淨防護不作離作，不行不毀不犯，橋梁船筏遠離不違越，不種種違越性。四、正業，謂於修道中由相續無漏作意思惟諸諦故，得三種身業，聖愛戒所攝，不樂離樂除滅種種離，廣說如前。五、正命，謂於修道中乃至思惟諸諦故，遠離所作邪命惡法，聖愛戒所攝，廣說如前。六、正策勵，謂於修道中乃至思惟諸諦故，於所修習念住、正斷、神足、根、力之中，欲樂、正勤、策勵、勇猛、堪任、難制、心正奮發、相續精進性。七、正念，謂於修道中乃至思惟諸諦故，或依奢摩他道、或依毘鉢舍那道、或依雙道，於所修習擇法、正勤、喜、安、等持、捨遍覺支中，念及正念、隨念、諸念不忘念心明了性，及不忘失、極不忘失、極不忘失諸法性。八、正等持，謂於修道中乃至思惟諸諦故，又依三道於所修中正念攝故，心住、安住、近住、等住、不亂不散、正攝持奢摩他心住一境性。此諸道支，後依於前相應俱起應知。復次頌曰：
八聖道支者，廣說如經。一、正見，謂於見道中得遍覺支時見清淨，及於修道中安立後得遍覺支見清淨，總合此二名為正見。二、正思惟，謂依正見與彼俱行離欲思惟、無恚思惟、無害思惟，於修道中相續作意思惟諸諦，與無漏作意相應，令心趣入極趣入、尋求極尋求，現前尋求覺了計算，觀察思惟思惟性。三、正語，謂於修道中依正思惟，由相續無漏作意思惟諸諦故，得四種語業，聖愛戒所攝，不樂離樂除滅種種離，澄淨防護不作離作，不行不毀不犯，橋梁船筏遠離不違越，不種種違越性。四、正業，謂於修道中由相續無漏作意思惟諸諦故，得三種身業，聖愛戒所攝，不樂離樂除滅種種離，廣說如前。五、正命，謂於修道中乃至思惟諸諦故，遠離所作邪命惡法，聖愛戒所攝，廣說如前。六、正策勵，謂於修道中乃至思惟諸諦故，於所修習念住、正斷、神足、根、力之中，欲樂、正勤、策勵、勇猛、堪任、難制、心正奮發、相續精進性。七、正念，謂於修道中乃至思惟諸諦故，或依奢摩他道、或依毘鉢舍那道、或依雙道，於所修習擇法、正勤、喜、安、等持、捨遍覺支中，念及正念、隨念、諸念不忘念心明了性，及不忘失、極不忘失、極不忘失諸法性。八、正等持，謂於修道中乃至思惟諸諦故，又依三道於所修中正念攝故，心住、安住、近住、等住、不亂不散、正攝持奢摩他心住一境性。此諸道支，後依於前相應俱起應知。復次頌曰：
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智與解脫門， 行迹及止觀。
智與解脫門， 行迹及止觀。
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論曰：智者，謂十種智，廣說如經。一、法智，謂於共了現見所知諸義境界無漏之智。二、種類智，謂於不共了、不現見所知義境無漏之智。三、他心智，謂修所生修果，能知他心及心法智，及諸如來知諸眾生隨其意解、隨其隨眠教授教誡轉起妙智。四、世俗智，謂世間慧，由依此故如來為諸眾生隨其意解、隨其隨眠宣說妙法。五、苦智，謂於有漏諸行之中，無常、苦、空、離我思惟，若智若見明了覺悟慧觀察性。六、集智，謂於有漏諸行因中，因、集、生、緣思惟，若智若見，餘如前說。七、滅智，謂於有漏諸行滅中，滅、靜、妙、離思惟，若智若見，餘如前說。八、道智，謂於能斷有漏諸行無漏道中，道、如、行、出思惟，若智若見，餘如前說。九、盡智，謂苦已知、集已斷、滅已證、道已修，或緣盡境或復為盡，若智若見，餘如前說。十、無生智，謂苦已知不復當知、集已斷不復當斷、滅已證不復當證、道已修不復當修，或緣無生境或為無生，若智若見，餘如前說。
論曰：智者，謂十種智，廣說如經。一、法智，謂於共了現見所知諸義境界無漏之智。二、種類智，謂於不共了、不現見所知義境無漏之智。三、他心智，謂修所生修果，能知他心及心法智，及諸如來知諸眾生隨其意解、隨其隨眠教授教誡轉起妙智。四、世俗智，謂世間慧，由依此故如來為諸眾生隨其意解、隨其隨眠宣說妙法。五、苦智，謂於有漏諸行之中，無常、苦、空、離我思惟，若智若見明了覺悟慧觀察性。六、集智，謂於有漏諸行因中，因、集、生、緣思惟，若智若見，餘如前說。七、滅智，謂於有漏諸行滅中，滅、靜、妙、離思惟，若智若見，餘如前說。八、道智，謂於能斷有漏諸行無漏道中，道、如、行、出思惟，若智若見，餘如前說。九、盡智，謂苦已知、集已斷、滅已證、道已修，或緣盡境或復為盡，若智若見，餘如前說。十、無生智，謂苦已知不復當知、集已斷不復當斷、滅已證不復當證、道已修不復當修，或緣無生境或為無生，若智若見，餘如前說。
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解脫門者，謂三解脫門：一空解脫門、二無相解脫門、三無願解脫門。空有二種：一所知、二智。所知者，謂於眾生遍計性所執法中，及法遍計性所執法中，此二遍計性俱離無性，及彼所餘無我有性。於諸法中遍計性無，即是無我性有；於諸法中無我性有，即是遍計性無，即於此中有及非有無二之性無分別境。智者，謂緣彼境如實了知。無相亦有二種：一所知、二智。所知者，謂即所知空境，由此境相一切諸相之所不行。智者，謂如前說。無願亦有二種：一所知、二智。所知者，謂由無智故顛倒所起諸行相貌。智者，謂緣彼境厭惡了知。空行者，謂於諸行我不可得，及諸相中世俗分別法不可得。無相行者，謂即於諸行中眾生無我性可得，及諸相中世俗分別法無我性可得，及於滅中滅、靜、妙、離行。無願行者，謂無常、苦、不淨，如病如癰如箭，因、集、生、緣行。緣智空道作道、如、行、出行，此亦是空行。緣智無相道作道、如、行、出行，此亦是無相行。緣智無願道作道、如、行、出行，此亦是無願行。若無差別總名空無相無願者，此通聞思修所生之慧，世及出世應知。若名空、無相、無願三摩地者，唯是修所生慧，通世出世應知。若名空、無相、無願解脫門者，此唯出世應知。
解脫門者，謂三解脫門：一空解脫門、二無相解脫門、三無願解脫門。空有二種：一所知、二智。所知者，謂於眾生遍計性所執法中，及法遍計性所執法中，此二遍計性俱離無性，及彼所餘無我有性。於諸法中遍計性無，即是無我性有；於諸法中無我性有，即是遍計性無，即於此中有及非有無二之性無分別境。智者，謂緣彼境如實了知。無相亦有二種：一所知、二智。所知者，謂即所知空境，由此境相一切諸相之所不行。智者，謂如前說。無願亦有二種：一所知、二智。所知者，謂由無智故顛倒所起諸行相貌。智者，謂緣彼境厭惡了知。空行者，謂於諸行我不可得，及諸相中世俗分別法不可得。無相行者，謂即於諸行中眾生無我性可得，及諸相中世俗分別法無我性可得，及於滅中滅、靜、妙、離行。無願行者，謂無常、苦、不淨，如病如癰如箭，因、集、生、緣行。緣智空道作道、如、行、出行，此亦是空行。緣智無相道作道、如、行、出行，此亦是無相行。緣智無願道作道、如、行、出行，此亦是無願行。若無差別總名空無相無願者，此通聞思修所生之慧，世及出世應知。若名空、無相、無願三摩地者，唯是修所生慧，通世出世應知。若名空、無相、無願解脫門者，此唯出世應知。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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行者，謂四種行，廣說如經。一、苦遲通，謂鈍根者，未得現法樂住，為盡諸漏若道若行。二、苦速通，謂利根者，餘如前說。三、樂遲通，謂鈍根者，已得現法樂住，為盡諸漏若道若行。四、樂速通，謂利根者，餘如前說。
行者，謂四種行，廣說如經。一、苦遲通，謂鈍根者，未得現法樂住，為盡諸漏若道若行。二、苦速通，謂利根者，餘如前說。三、樂遲通，謂鈍根者，已得現法樂住，為盡諸漏若道若行。四、樂速通，謂利根者，餘如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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迹者，謂四法迹，廣說如經。一、無貪迹，謂能持尸羅蘊法義故名迹，若未受者令進受，若已受者令守護令增長令廣大。如無貪，第二無瞋亦爾。三、正念迹，謂能持三摩地蘊法義故名迹，未生者令生，已生者令增廣。四、正等持迹，謂能持慧蘊解脫、解脫智見蘊法義故名迹，若未生未證者令生令證，若已生已證者令增令廣。
迹者，謂四法迹，廣說如經。一、無貪迹，謂能持尸羅蘊法義故名迹，若未受者令進受，若已受者令守護令增長令廣大。如無貪，第二無瞋亦爾。三、正念迹，謂能持三摩地蘊法義故名迹，未生者令生，已生者令增廣。四、正等持迹，謂能持慧蘊解脫、解脫智見蘊法義故名迹，若未生未證者令生令證，若已生已證者令增令廣。
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止者，謂於如所聞思法中正修行時，由緣三摩地影像境作意故、得安三摩地故，住心於內。
止者，謂於如所聞思法中正修行時，由緣三摩地影像境作意故、得安三摩地故，住心於內。
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觀者，謂於如所聞思法中正修行時，由緣三摩地影像境作意故、得安三摩地故，簡擇諸法。復次頌曰：
觀者，謂於如所聞思法中正修行時，由緣三摩地影像境作意故、得安三摩地故，簡擇諸法。復次頌曰：
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居處及所依， 發心與悲愍，
居處及所依， 發心與悲愍，
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諸行、通達性， 地、波羅蜜多。
諸行、通達性， 地、波羅蜜多。
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論曰：居處者，謂四居處，廣說如經。一、慧居處，謂諦觀方便世間之慧，為安立證諦出世智義故。二諦居處，謂已得諦觀出世慧，為安立有事顛倒斷義故。三、捨居處，謂有事顛倒斷，為安立無餘煩惱息滅義故。四、寂靜居處，謂無餘煩惱寂靜，為安立一切苦不生義故。所依者，謂四種依，廣說如經。一、依法不依眾生，謂若法是如來所說或弟子說十二分教隨學隨轉，不隨眾生所行行學亦不隨轉。二、依義不依文，謂若法非飾詞者所造綺文字句，唯能顯了獨滿清淨鮮白梵行，於此法中恭敬信解，非於能顯顛倒梵行及不顯了梵行但飾詞者所造綺文字句。三、依了義經不依不了義經，謂於如來所說相似甚深空性相應隨順諸緣緣起法中不妄執著，如言淺義亦不住自內見取心，唯勤尋究顯了義經。四、依智不依識，謂不唯聽聞而生知足便不進修法隨法行，然為盡諸漏，勤求自內證真諦智。
論曰：居處者，謂四居處，廣說如經。一、慧居處，謂諦觀方便世間之慧，為安立證諦出世智義故。二諦居處，謂已得諦觀出世慧，為安立有事顛倒斷義故。三、捨居處，謂有事顛倒斷，為安立無餘煩惱息滅義故。四、寂靜居處，謂無餘煩惱寂靜，為安立一切苦不生義故。所依者，謂四種依，廣說如經。一、依法不依眾生，謂若法是如來所說或弟子說十二分教隨學隨轉，不隨眾生所行行學亦不隨轉。二、依義不依文，謂若法非飾詞者所造綺文字句，唯能顯了獨滿清淨鮮白梵行，於此法中恭敬信解，非於能顯顛倒梵行及不顯了梵行但飾詞者所造綺文字句。三、依了義經不依不了義經，謂於如來所說相似甚深空性相應隨順諸緣緣起法中不妄執著，如言淺義亦不住自內見取心，唯勤尋究顯了義經。四、依智不依識，謂不唯聽聞而生知足便不進修法隨法行，然為盡諸漏，勤求自內證真諦智。
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發心者，謂諸菩薩發菩提心。若諸菩薩住菩薩法性，為欲利益十方世界所有有情，依彼行相強勝因緣，於阿耨多羅三藐三菩提發大誓願，受發心法，謂我必定當證阿耨多羅三藐三菩提，為度十方一切有情令離諸煩惱故，及離諸苦難故。此受發心復有二種：一世俗發心、二證法性發心。世俗發心者，謂如有一，隨智者前恭敬而住，起增上意發誓願言：長老憶念。或言：聖者憶念。或言：鄔波拕耶！我如是名，從今日始發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲饒益諸有情故。從今已往，凡我所修布施、持戒、忍辱、正勤、靜慮及慧，一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願尊證知我是菩薩。第二第三亦復如是。證法性發心者，謂如有一，已過第一劫阿僧企耶，已證菩薩初極喜地，已入菩薩定無生位，已如實知無上菩提及菩提方便，已悟自身將近等近大菩提果，證解自他悉平等故得大我意，已至不住流轉寂滅菩薩道故，得廣大意。由如是故，於大菩提願不退轉，是謂證法性發心。
發心者，謂諸菩薩發菩提心。若諸菩薩住菩薩法性，為欲利益十方世界所有有情，依彼行相強勝因緣，於阿耨多羅三藐三菩提發大誓願，受發心法，謂我必定當證阿耨多羅三藐三菩提，為度十方一切有情令離諸煩惱故，及離諸苦難故。此受發心復有二種：一世俗發心、二證法性發心。世俗發心者，謂如有一，隨智者前恭敬而住，起增上意發誓願言：長老憶念。或言：聖者憶念。或言：鄔波拕耶！我如是名，從今日始發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲饒益諸有情故。從今已往，凡我所修布施、持戒、忍辱、正勤、靜慮及慧，一切皆為證得阿耨多羅三藐三菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願尊證知我是菩薩。第二第三亦復如是。證法性發心者，謂如有一，已過第一劫阿僧企耶，已證菩薩初極喜地，已入菩薩定無生位，已如實知無上菩提及菩提方便，已悟自身將近等近大菩提果，證解自他悉平等故得大我意，已至不住流轉寂滅菩薩道故，得廣大意。由如是故，於大菩提願不退轉，是謂證法性發心。
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悲愍者，謂如是已發心菩薩，於十方世界，或三種退墮苦有情、或五趣定苦有情、或四種極苦有情、或六種重苦苦有情、或三種相苦苦有情，諸如是所令離苦行，不害為性。
悲愍者，謂如是已發心菩薩，於十方世界，或三種退墮苦有情、或五趣定苦有情、或四種極苦有情、或六種重苦苦有情、或三種相苦苦有情，諸如是所令離苦行，不害為性。
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諸行者，謂十種法行，廣說如經。一、於菩薩藏法若多若少尊重恭敬書持法行。二、若劣若勝諸供養具供養法行。三、若自書已，由矜愍心施他法行。四、若他發意恭敬尊重，以微妙聲宣揚闡讀，由宗仰故諦聽法行。五、發淨信解恭敬重心披讀法行。六、為欲修習法隨法行，從師受已諷誦法行。七、既諷誦已，為堅持故以廣妙音溫習法行。八、悲愍他故傳授與彼，隨其廣略開演法行。九、獨處閑靜極善研尋，稱理觀察思惟法行。十、如所思惟修行奢摩他、毘鉢舍那，為欲趣入乃至為令諸所求義成就法行。
諸行者，謂十種法行，廣說如經。一、於菩薩藏法若多若少尊重恭敬書持法行。二、若劣若勝諸供養具供養法行。三、若自書已，由矜愍心施他法行。四、若他發意恭敬尊重，以微妙聲宣揚闡讀，由宗仰故諦聽法行。五、發淨信解恭敬重心披讀法行。六、為欲修習法隨法行，從師受已諷誦法行。七、既諷誦已，為堅持故以廣妙音溫習法行。八、悲愍他故傳授與彼，隨其廣略開演法行。九、獨處閑靜極善研尋，稱理觀察思惟法行。十、如所思惟修行奢摩他、毘鉢舍那，為欲趣入乃至為令諸所求義成就法行。
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顯揚聖教論卷第二
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