攝大乘論釋卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第十

無性菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

果智分第十一之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果智分第十一之餘

論曰：復次諸佛法身甚深最甚深，此甚深相云何可見？此中有多頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次諸佛法身甚深最甚深，此甚深相云何可見？此中有多頌。

釋曰：諸佛法身甚深者，說此法身自性難覺，世聰明者所有覺慧尚不解故。最甚深者，說此法身差別難覺，諸聲聞等所有覺慧不能行故。如是甚深，以十二頌略當顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸佛法身甚深者，說此法身自性難覺，世聰明者所有覺慧尚不解故。最甚深者，說此法身差別難覺，諸聲聞等所有覺慧不能行故。如是甚深，以十二頌略當顯示。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛無生為生， 亦無住為住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無生為生， 亦無住為住，

諸事無功用， 第四食為食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸事無功用， 第四食為食。

釋曰：此頌顯生住業住甚深。佛無生為生者，諸佛無生而現有生，名生甚深。亦無住為住者，生死涅槃無住為住，此即安住無住涅槃，名住甚深。諸事無功用者，不由功用作一切事，猶如世間末尼、天樂，名業甚深。第四食為食者，食有四種：一不清淨依止住食，謂具縛者，由段等食令身安住。二淨不淨依止住食，謂若生在色無色界，由觸意思識食安住，已離欲故無有段食。預流向等是有學故，亦淨不淨依止住食，彼由四食自體安住。三一向淨依止住食，謂由四食阿羅漢等自體安住。四唯示現依止住食，謂佛世尊示現受用段等四食。如來食時實不受食，亦不假食自身安住，然順世間示現受食，示現假食其身安住。現受第四食得住故，名住甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯生住業住甚深。佛無生為生者，諸佛無生而現有生，名生甚深。亦無住為住者，生死涅槃無住為住，此即安住無住涅槃，名住甚深。諸事無功用者，不由功用作一切事，猶如世間末尼、天樂，名業甚深。第四食為食者，食有四種：一不清淨依止住食，謂具縛者，由段等食令身安住。二淨不淨依止住食，謂若生在色無色界，由觸意思識食安住，已離欲故無有段食。預流向等是有學故，亦淨不淨依止住食，彼由四食自體安住。三一向淨依止住食，謂由四食阿羅漢等自體安住。四唯示現依止住食，謂佛世尊示現受用段等四食。如來食時實不受食，亦不假食自身安住，然順世間示現受食，示現假食其身安住。現受第四食得住故，名住甚深。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

無異亦無量， 無數量一業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異亦無量， 無數量一業，

不堅業堅業， 諸佛具三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅業堅業， 諸佛具三身。

釋曰：此頌顯示安立數業甚深。無異者，顯安立甚深，以無差別而安立故。亦無量者，顯數甚深，此顯安立其數無量。無數量一業者，雖有無量而無別業。何者？一業變化受用業無差別，成他利故。不堅業堅業者，自性身業是其堅住，餘二身業是不堅住。如是一切，名業甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示安立數業甚深。無異者，顯安立甚深，以無差別而安立故。亦無量者，顯數甚深，此顯安立其數無量。無數量一業者，雖有無量而無別業。何者？一業變化受用業無差別，成他利故。不堅業堅業者，自性身業是其堅住，餘二身業是不堅住。如是一切，名業甚深。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

現等覺非有， 一切覺非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現等覺非有， 一切覺非無，

一一念無量， 有非有所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一念無量， 有非有所顯。

釋曰：此頌顯示現等覺甚深。現等覺非有者，依他起中遍計所執性非有故。一切覺非無者，依他起中圓成實性是真有故。一一念無量者，謂過無量殑伽沙數諸世界中，念念俱時有無量佛現等覺故。有非有所顯者，謂諸如來是有非有，空性所顯成尊位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示現等覺甚深。現等覺非有者，依他起中遍計所執性非有故。一切覺非無者，依他起中圓成實性是真有故。一一念無量者，謂過無量殑伽沙數諸世界中，念念俱時有無量佛現等覺故。有非有所顯者，謂諸如來是有非有，空性所顯成尊位故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

非染非離染， 由欲得出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非染非離染， 由欲得出離，

了知欲無欲， 悟入欲法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知欲無欲， 悟入欲法性。

釋曰：此頌顯示離欲甚深。云何非染？斷貪纏故。非離染者，非速永斷貪隨眠故。由欲得出離者，由留如是隨眠貪故，得大菩提；若斷如是貪隨眠者，應同聲聞等疾入涅槃故。了知欲無欲者，了知遍計所執貪欲無欲性故。悟入欲法性者，悟入作證欲法真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示離欲甚深。云何非染？斷貪纏故。非離染者，非速永斷貪隨眠故。由欲得出離者，由留如是隨眠貪故，得大菩提；若斷如是貪隨眠者，應同聲聞等疾入涅槃故。了知欲無欲者，了知遍計所執貪欲無欲性故。悟入欲法性者，悟入作證欲法真如。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸佛過諸蘊， 安住諸蘊中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛過諸蘊， 安住諸蘊中，

與彼非一異， 不捨而善寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼非一異， 不捨而善寂。

釋曰：此頌顯示斷蘊甚深。諸佛過諸蘊者，謂諸如來超過一切遍計所執色等諸聚，如實觀見遍計所執不可得故。安住諸蘊中者，謂佛安住法性蘊中。與彼非一異者，謂法性蘊與彼遍計所執諸蘊不可說異，遍計所執性本無故；不可說一，遍計所執順雜染故。法與法性，非一非異。不捨而善寂者，謂不棄捨法性諸蘊，即是妙善永寂滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示斷蘊甚深。諸佛過諸蘊者，謂諸如來超過一切遍計所執色等諸聚，如實觀見遍計所執不可得故。安住諸蘊中者，謂佛安住法性蘊中。與彼非一異者，謂法性蘊與彼遍計所執諸蘊不可說異，遍計所執性本無故；不可說一，遍計所執順雜染故。法與法性，非一非異。不捨而善寂者，謂不棄捨法性諸蘊，即是妙善永寂滅故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸佛事相雜， 猶如大海水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛事相雜， 猶如大海水，

我已現當作， 他利無是思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已現當作， 他利無是思。

釋曰：此頌顯示成熟甚深。諸佛事相雜者，謂諸如來所作一切利益安樂有情事業，展轉和同合成一味不可分別。問：此事如何等？答：猶如大海水。謂如大海，眾流所歸，水同一味不可分別，一切同作魚等饒益。我已現當作他利無是思者，離功用心思惟他利三時差別，而能任運起利他事，如帝釋等末尼天樂，雖無思慮而有作用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示成熟甚深。諸佛事相雜者，謂諸如來所作一切利益安樂有情事業，展轉和同合成一味不可分別。問：此事如何等？答：猶如大海水。謂如大海，眾流所歸，水同一味不可分別，一切同作魚等饒益。我已現當作他利無是思者，離功用心思惟他利三時差別，而能任運起利他事，如帝釋等末尼天樂，雖無思慮而有作用。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

眾生罪不現， 如月於破器； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生罪不現， 如月於破器；

遍滿諸世間， 由法光如日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿諸世間， 由法光如日。

釋曰：此頌顯示顯現甚深。問：若如來身是常住者，於一切時何故不現？答：眾生罪不現，如月於破器。如破器中水不得住，月影不現此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現非如來過，是眾生失。水喻等持清潤性故。如說如來是真妙善無漏法影有感斯現，若無感者猶如生盲不能覩見。遍滿諸世間由法光如日者，謂諸佛日放契經等正法言光，遍照一切有情世間，有緣斯見；餘不見者，是其自過，非如來失。如世間日流光遍照，有目者覩，盲者不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示顯現甚深。問：若如來身是常住者，於一切時何故不現？答：眾生罪不現，如月於破器。如破器中水不得住，月影不現此非月過，是器之失。眾生身中無奢摩他清潤定水，佛影不現非如來過，是眾生失。水喻等持清潤性故。如說如來是真妙善無漏法影有感斯現，若無感者猶如生盲不能覩見。遍滿諸世間由法光如日者，謂諸佛日放契經等正法言光，遍照一切有情世間，有緣斯見；餘不見者，是其自過，非如來失。如世間日流光遍照，有目者覩，盲者不見。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

或現等正覺， 或涅槃如火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現等正覺， 或涅槃如火，

此未曾非有， 諸佛身常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此未曾非有， 諸佛身常故。

釋曰：此頌顯示示現等覺涅槃甚深。或現等正覺或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者現等正覺，令其成熟速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。此未曾非有等，其義易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示示現等覺涅槃甚深。或現等正覺或涅槃如火者，如世間火，有處燒燃、有處息滅。諸佛亦爾，於諸善根未成熟者現等正覺，令其成熟速得解脫；於諸善根已得成熟已解脫者，現般涅槃，無所為故。此未曾非有等，其義易了。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛於非聖法， 人趣及惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於非聖法， 人趣及惡趣，

非梵行法中， 最勝自體住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非梵行法中， 最勝自體住。

釋曰：此頌顯示住甚深。於非聖法最勝自體住者，謂於不善，由最勝自體住最勝住，即空、無願及無相住，緣不善法而安住故。於人趣及惡趣最勝自體住者，謂於人趣及諸惡趣，由最勝自體住最勝住，即諸靜慮、諸等至住，由緣彼趣而安住故。非梵行法中最勝自體住者，謂於非梵行法中由最勝自體住最勝住，即四無量名為梵住，緣非梵行而安住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示住甚深。於非聖法最勝自體住者，謂於不善，由最勝自體住最勝住，即空、無願及無相住，緣不善法而安住故。於人趣及惡趣最勝自體住者，謂於人趣及諸惡趣，由最勝自體住最勝住，即諸靜慮、諸等至住，由緣彼趣而安住故。非梵行法中最勝自體住者，謂於非梵行法中由最勝自體住最勝住，即四無量名為梵住，緣非梵行而安住故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

佛一切處行， 亦不行一處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛一切處行， 亦不行一處，

於一切身現， 非六根所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切身現， 非六根所行。

釋曰：此頌顯示自體甚深。言自體者，即是如來常住法界及所成德總名自體。佛一切處行者，謂後得智遍行一切。於何遍行？謂善不善無記、有漏無漏、有為無為等差別境界。亦不行一處者，謂無分別智無分別故，不行一切差別境界。於一切身現者，謂變化身於一切處現受生故。非六根所行者，謂第一義常住法身，非諸生處那落迦等同分有情所能取故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示自體甚深。言自體者，即是如來常住法界及所成德總名自體。佛一切處行者，謂後得智遍行一切。於何遍行？謂善不善無記、有漏無漏、有為無為等差別境界。亦不行一處者，謂無分別智無分別故，不行一切差別境界。於一切身現者，謂變化身於一切處現受生故。非六根所行者，謂第一義常住法身，非諸生處那落迦等同分有情所能取故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

煩惱伏不滅， 如毒呪所害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱伏不滅， 如毒呪所害，

留惑至惑盡， 證佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 留惑至惑盡， 證佛一切智。

釋曰：此頌顯示斷煩惱甚深。煩惱伏不滅者，謂菩薩位中伏諸煩惱而未永斷。如毒呪所害者，譬如眾毒為神驗呪之所損害，體雖未滅而不為患。煩惱亦爾，由念智力伏現行纏，隨眠猶在。何故煩惱隨眠猶在？恐同聲聞乘速般涅槃故，由此道理煩惱為因，至煩惱盡得一切智。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示斷煩惱甚深。煩惱伏不滅者，謂菩薩位中伏諸煩惱而未永斷。如毒呪所害者，譬如眾毒為神驗呪之所損害，體雖未滅而不為患。煩惱亦爾，由念智力伏現行纏，隨眠猶在。何故煩惱隨眠猶在？恐同聲聞乘速般涅槃故，由此道理煩惱為因，至煩惱盡得一切智。如有頌言：

念智力所制， 煩惱證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念智力所制， 煩惱證菩提，

如毒呪所持， 過失成功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如毒呪所持， 過失成功德。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

煩惱成覺分， 生死為涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱成覺分， 生死為涅槃，

具大方便故， 諸佛不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大方便故， 諸佛不思議。

釋曰：此頌顯示不可思議甚深。謂諸煩惱轉成覺分，生死苦惱即為涅槃，如是因果非世間理可得思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示不可思議甚深。謂諸煩惱轉成覺分，生死苦惱即為涅槃，如是因果非世間理可得思議。

論曰：應知如是所說甚深有十二種，謂生住業住甚深、安立數業甚深、現等覺甚深、離欲甚深、斷蘊甚深、成熟甚深、顯現甚深、示現等覺涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、斷煩惱甚深、不可思議甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知如是所說甚深有十二種，謂生住業住甚深、安立數業甚深、現等覺甚深、離欲甚深、斷蘊甚深、成熟甚深、顯現甚深、示現等覺涅槃甚深、住甚深、顯示自體甚深、斷煩惱甚深、不可思議甚深。

釋曰：此十二種皆難覺了，故名甚深。一一別相如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此十二種皆難覺了，故名甚深。一一別相如前已說。

論曰：若諸菩薩念佛法身，由幾種念應修此念？略說菩薩念佛法身，由七種念應修此念。一者諸佛於一切法得自在轉，應修此念，於一切世界得無礙通故。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若諸菩薩念佛法身，由幾種念應修此念？略說菩薩念佛法身，由七種念應修此念。一者諸佛於一切法得自在轉，應修此念，於一切世界得無礙通故。此中有頌：

有情界周遍， 具障而闕因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情界周遍， 具障而闕因，

二種決定轉， 諸佛無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二種決定轉， 諸佛無自在。

二者如來其身常住，應修此念，真如無間解脫垢故。三者如來最勝無罪，應修此念，一切煩惱及所知障並離繫故。四者如來無有功用，應修此念，不作功用一切佛事無休息故。五者如來受大富樂，應修此念，清淨佛土大富樂故。六者如來離諸染污，應修此念，生在世間一切世法不能染故。七者如來能成大事，應修此念，示現等覺般涅槃等，一切有情未成熟者能令成熟，已成熟者令解脫故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者如來其身常住，應修此念，真如無間解脫垢故。三者如來最勝無罪，應修此念，一切煩惱及所知障並離繫故。四者如來無有功用，應修此念，不作功用一切佛事無休息故。五者如來受大富樂，應修此念，清淨佛土大富樂故。六者如來離諸染污，應修此念，生在世間一切世法不能染故。七者如來能成大事，應修此念，示現等覺般涅槃等，一切有情未成熟者能令成熟，已成熟者令解脫故。此中有二頌：

圓滿屬自心， 具常住清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿屬自心， 具常住清淨，

無功用能施， 有情大法樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用能施， 有情大法樂，

遍行無依止， 平等利多生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行無依止， 平等利多生，

一切佛智者， 應修一切念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛智者， 應修一切念。

釋曰：此顯菩薩修念諸佛法身功德。於一切法自在轉者，謂諸如來於一切法，由串習故得自在轉，暫起欲樂一切功德皆能圓滿現在前故。若諸如來普於一切無量無邊諸世界中神通無礙，何因緣故一切有情不般涅槃？由彼有障及無因故。前總明佛於一切法得自在轉，今別顯示佛於有情不得自在，故說伽他。有情界周遍具障而闕因者，謂具煩惱業異熟障故名具障，猛利煩惱諸無間業愚戅頑嚚如其次第。無涅槃因無種性故，名為闕因。二種決定轉者，謂作重業決定、受異熟決定。作重業決定者，謂數串習令同類因與等流果決定相續，如未生怨害父王等。受異熟決定者，謂作決定感異熟業，決定當受諸異熟果，如諸釋種決定應為毘盧宅迦王所殺害。諸佛於上所說有情，皆無自在令得涅槃。是故前雖總說如來於一切法得自在轉，今須別說不得自在。如來身常住者，最清淨真如為自體故、無改轉故、無變異故。如來最勝無罪者，謂諸煩惱及所知障罪永斷故。如來無功用者，謂如天樂，其義易了。如來受大富樂者，受用廣大清淨佛土功德莊嚴大法樂故。如來離染污者，如紅蓮花，其義易了。如來能成大事者，謂現等覺般涅槃等，成辦有情廣大義利，如所堪能令彼成熟得解脫故。如是七種所修念佛，復以二頌略攝其義。初圓滿言，貫通一切。屬自心圓滿者，此攝第一於一切法自在轉相。具常住圓滿者，此攝第二身常住相。具清淨圓滿者，此攝第三最勝無罪相。無功用圓滿者，此攝第四無功用相。能施有情大法樂圓滿者，此攝第五大法樂相。遍行無依止圓滿者，此攝第六一切世法不能染相。平等利多生圓滿者，此攝第七能成大事相，能作廣大利樂事故。一切佛者，謂諸如來圓滿功德。言智者者，謂大菩薩。應修一切念者，應修如是七種隨念。憶持明記令不忘失，是其念義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此顯菩薩修念諸佛法身功德。於一切法自在轉者，謂諸如來於一切法，由串習故得自在轉，暫起欲樂一切功德皆能圓滿現在前故。若諸如來普於一切無量無邊諸世界中神通無礙，何因緣故一切有情不般涅槃？由彼有障及無因故。前總明佛於一切法得自在轉，今別顯示佛於有情不得自在，故說伽他。有情界周遍具障而闕因者，謂具煩惱業異熟障故名具障，猛利煩惱諸無間業愚戅頑嚚如其次第。無涅槃因無種性故，名為闕因。二種決定轉者，謂作重業決定、受異熟決定。作重業決定者，謂數串習令同類因與等流果決定相續，如未生怨害父王等。受異熟決定者，謂作決定感異熟業，決定當受諸異熟果，如諸釋種決定應為毘盧宅迦王所殺害。諸佛於上所說有情，皆無自在令得涅槃。是故前雖總說如來於一切法得自在轉，今須別說不得自在。如來身常住者，最清淨真如為自體故、無改轉故、無變異故。如來最勝無罪者，謂諸煩惱及所知障罪永斷故。如來無功用者，謂如天樂，其義易了。如來受大富樂者，受用廣大清淨佛土功德莊嚴大法樂故。如來離染污者，如紅蓮花，其義易了。如來能成大事者，謂現等覺般涅槃等，成辦有情廣大義利，如所堪能令彼成熟得解脫故。如是七種所修念佛，復以二頌略攝其義。初圓滿言，貫通一切。屬自心圓滿者，此攝第一於一切法自在轉相。具常住圓滿者，此攝第二身常住相。具清淨圓滿者，此攝第三最勝無罪相。無功用圓滿者，此攝第四無功用相。能施有情大法樂圓滿者，此攝第五大法樂相。遍行無依止圓滿者，此攝第六一切世法不能染相。平等利多生圓滿者，此攝第七能成大事相，能作廣大利樂事故。一切佛者，謂諸如來圓滿功德。言智者者，謂大菩薩。應修一切念者，應修如是七種隨念。憶持明記令不忘失，是其念義。

論曰：復次諸佛清淨佛土相，云何應知？如菩薩藏百千契經序品中說。謂薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相。如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，蠲除一切煩惱災橫，遠離眾魔過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王之所建立大宮殿中。如是顯示清淨佛土，顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、任持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次諸佛清淨佛土相，云何應知？如菩薩藏百千契經序品中說。謂薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界，無量方所妙飾間列，周圓無際其量難測，超過三界所行之處，勝出世間善根所起，最極自在淨識為相。如來所都，諸大菩薩眾所雲集，無量天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等常所翼從，廣大法味喜樂所持，作諸眾生一切義利，蠲除一切煩惱災橫，遠離眾魔過諸莊嚴。如來莊嚴之所依處，大念慧行以為遊路，大止妙觀以為所乘，大空無相無願解脫為所入門，無量功德眾所莊嚴，大寶花王之所建立大宮殿中。如是顯示清淨佛土，顯色圓滿、形色圓滿、分量圓滿、方所圓滿、因圓滿、果圓滿、主圓滿、輔翼圓滿、眷屬圓滿、任持圓滿、事業圓滿、攝益圓滿、無畏圓滿、住處圓滿、路圓滿、乘圓滿、門圓滿、依持圓滿。

復次受用如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次受用如是清淨佛土，一向淨妙、一向安樂、一向無罪、一向自在。

釋曰：此依諸佛清淨佛土，說薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴等言。最勝光曜七寶莊嚴者，謂佛淨土光曜最勝，用七妙寶綺飾莊嚴，或即七寶最勝光曜。言七寶者，一金；二銀；三瑠璃；四牟娑洛寶；五遏濕摩揭娑寶，此復何等？所謂帝青大青等寶；六赤真珠寶，謂赤蟲所出名赤真珠；七羯鷄怛諾迦寶。放大光明普照一切無邊世界者，謂即最勝光曜七寶放大光明遍照一切無邊世界。或淨佛土放大光明，普照一切無邊世界，其體亦遍無邊世界。此上二句顯佛淨土顯色圓滿。無量方所妙飾間列者，謂佛淨土無量方所妙飾間列，如慧為先安布間飾，此句顯示形色圓滿。周圓無際其量難測者，謂佛淨土其量周圓無際難測，或復其量無邊際故周圓難測，此句顯示分量圓滿。超過三界所行之處者，謂佛淨土方處超過三界行處，非三界愛之所行故、非諸繫業異熟果故，此句顯示方所圓滿。勝出世間善根所起者，謂出世間善根為因，及後得勝善根為因，淨土生起；非自在等為淨土因。此句顯示因圓滿。最極自在淨識為相者，謂佛淨土最極自在清淨心識以為體相，唯有識故，非離識外別有寶等，即淨心識如是變現似眾寶等，此句顯示果圓滿。如來所都者，謂佛為主都此非餘，此句顯示主圓滿。諸大菩薩眾所雲集者，唯有已入大地菩薩止住其中補翼如來，非聲聞等，此句顯示輔翼圓滿。無量天龍藥叉等者，謂諸天等止住其中以為眷屬，此化非實。莫呼洛伽者，此攝大蟒。此句顯示眷屬圓滿。廣大法味喜樂所持者，謂淨土中大乘法味喜樂為食，此句顯示任持圓滿，食能任持諸身命故。作諸眾生一切義利者，食此食已作諸有情諸利樂事，此句顯示事業圓滿。蠲除一切煩惱災橫者，謂淨土中無諸煩惱所作災橫，此句顯示攝益圓滿。遠離眾魔者，謂離煩惱、蘊、死、天魔四種怨敵，此句顯示無畏圓滿。過諸莊嚴如來莊嚴之所依處者，謂過一切菩薩莊嚴如來莊嚴之所依處，此句顯示住處圓滿，於諸住處最為勝故。大念慧行以為遊路者，思所成慧名為大念，聞所成慧名為大慧，修所成慧名為大行。此句顯示路圓滿，遊路即是道之異名。大止妙觀以為所乘者，乘奢摩他、毘鉢舍那，遊三慧路往所趣園，勝諸聲聞獨覺菩薩所乘止觀，故名為大。此句顯示乘圓滿。大空無相無願解脫為所入門者，三解脫門為趣入處。門者通也，大義如前。此句顯示門圓滿。無量功德眾所莊嚴大寶花王之所建立者，譬如世間寶莊嚴具眾寶莊嚴，此佛淨土所依大寶紅蓮花王，無量功德眾所莊嚴，如地輪等依風輪住。如是淨土無量功德，眾所莊嚴大寶花王之所建立，此紅蓮花於眾花中最為殊勝，是故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此依諸佛清淨佛土，說薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴等言。最勝光曜七寶莊嚴者，謂佛淨土光曜最勝，用七妙寶綺飾莊嚴，或即七寶最勝光曜。言七寶者，一金；二銀；三瑠璃；四牟娑洛寶；五遏濕摩揭娑寶，此復何等？所謂帝青大青等寶；六赤真珠寶，謂赤蟲所出名赤真珠；七羯鷄怛諾迦寶。放大光明普照一切無邊世界者，謂即最勝光曜七寶放大光明遍照一切無邊世界。或淨佛土放大光明，普照一切無邊世界，其體亦遍無邊世界。此上二句顯佛淨土顯色圓滿。無量方所妙飾間列者，謂佛淨土無量方所妙飾間列，如慧為先安布間飾，此句顯示形色圓滿。周圓無際其量難測者，謂佛淨土其量周圓無際難測，或復其量無邊際故周圓難測，此句顯示分量圓滿。超過三界所行之處者，謂佛淨土方處超過三界行處，非三界愛之所行故、非諸繫業異熟果故，此句顯示方所圓滿。勝出世間善根所起者，謂出世間善根為因，及後得勝善根為因，淨土生起；非自在等為淨土因。此句顯示因圓滿。最極自在淨識為相者，謂佛淨土最極自在清淨心識以為體相，唯有識故，非離識外別有寶等，即淨心識如是變現似眾寶等，此句顯示果圓滿。如來所都者，謂佛為主都此非餘，此句顯示主圓滿。諸大菩薩眾所雲集者，唯有已入大地菩薩止住其中補翼如來，非聲聞等，此句顯示輔翼圓滿。無量天龍藥叉等者，謂諸天等止住其中以為眷屬，此化非實。莫呼洛伽者，此攝大蟒。此句顯示眷屬圓滿。廣大法味喜樂所持者，謂淨土中大乘法味喜樂為食，此句顯示任持圓滿，食能任持諸身命故。作諸眾生一切義利者，食此食已作諸有情諸利樂事，此句顯示事業圓滿。蠲除一切煩惱災橫者，謂淨土中無諸煩惱所作災橫，此句顯示攝益圓滿。遠離眾魔者，謂離煩惱、蘊、死、天魔四種怨敵，此句顯示無畏圓滿。過諸莊嚴如來莊嚴之所依處者，謂過一切菩薩莊嚴如來莊嚴之所依處，此句顯示住處圓滿，於諸住處最為勝故。大念慧行以為遊路者，思所成慧名為大念，聞所成慧名為大慧，修所成慧名為大行。此句顯示路圓滿，遊路即是道之異名。大止妙觀以為所乘者，乘奢摩他、毘鉢舍那，遊三慧路往所趣園，勝諸聲聞獨覺菩薩所乘止觀，故名為大。此句顯示乘圓滿。大空無相無願解脫為所入門者，三解脫門為趣入處。門者通也，大義如前。此句顯示門圓滿。無量功德眾所莊嚴大寶花王之所建立者，譬如世間寶莊嚴具眾寶莊嚴，此佛淨土所依大寶紅蓮花王，無量功德眾所莊嚴，如地輪等依風輪住。如是淨土無量功德，眾所莊嚴大寶花王之所建立，此紅蓮花於眾花中最為殊勝，是故

說名大寶花王。或即如來說名大王大法王故，此紅蓮花是佛依處，從主為名。所建立者，謂佛淨土依此花王，長時相續無有間絕。此句顯示依持圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說名大寶花王。或即如來說名大王大法王故，此紅蓮花是佛依處，從主為名。所建立者，謂佛淨土依此花王，長時相續無有間絕。此句顯示依持圓滿。

受用如是清淨佛土一向淨妙者，無不淨故，離糞穢故。一向安樂者，無有苦受及處中受故。一向無罪者，無有不善及無記故。一向自在者，不待外緣故，暫起於心眾事辦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受用如是清淨佛土一向淨妙者，無不淨故，離糞穢故。一向安樂者，無有苦受及處中受故。一向無罪者，無有不善及無記故。一向自在者，不待外緣故，暫起於心眾事辦故。

論曰：復次應知如是諸佛法界，於一切時能作五業：一者救濟一切有情災橫為業，於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫故。二者救濟惡趣為業，拔諸有情出不善處置善處故。三者救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四者救濟薩迦耶為業，授與能超三界道故。五者救濟乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種性諸聲聞等，安處令修大乘行故。於此五業應知諸佛業用平等。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次應知如是諸佛法界，於一切時能作五業：一者救濟一切有情災橫為業，於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫故。二者救濟惡趣為業，拔諸有情出不善處置善處故。三者救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四者救濟薩迦耶為業，授與能超三界道故。五者救濟乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩及不定種性諸聲聞等，安處令修大乘行故。於此五業應知諸佛業用平等。此中有頌：

因依事性行， 別故許業異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因依事性行， 別故許業異，

世間此別力， 無故非導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間此別力， 無故非導師。

釋曰：諸佛法界即是法身，應知恒時能作五業。救濟一切有情災橫為業者，因緣所生病等憂苦說名災橫。於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫者，如契經言：若見佛時，盲者得眼、聾者得耳、狂者得念，如是等。問：如說法身非六根境，云何今說盲得眼等能見法身為法身業。答：見法身者，由昔大願引發勢力成滿法身，次第發起變化身用，由此能令盲得眼等。由昔資糧引發勢力，證得法身任運起用如機關輪，以末歸本言見法身，實唯見化。救濟惡趣為業等者，拔不善處置於善處方名救濟，其因若無果亦無故。救濟非方便為業等言，其文顯了。救濟薩迦耶為業等者，迦耶名身，虛為名薩，其身虛為名薩迦耶。謂於其中為身見轉，即是三界有漏諸法。於彼說授出離法故，名為救濟。救濟乘為業等者，為令不定種性菩薩及聲聞等證大菩提，安立彼於大乘正行。應知諸佛於此五業悉皆平等，為顯此義復說頌言。因依事等世間因別故許業異者，謂天因別，人鬼等因各各差別，故業有異。諸佛不爾，因無別故，非業有異。世間依別故許業異者，依謂身體彼差別故，其業有異。如彼天授與彼祠授，依身別故，其業各異。諸佛不爾，法身無別，故業非異。世間事別故許業異者，事謂所作所用差別，事各別故，其業有異。如彼凡夫營農事別、商賈事別，如是一切。諸佛不爾，利眾生事無差別故，非業有異。世間性別故許業異者，性謂意樂。如彼世間利益意樂、安樂意樂，境界差別，故業有異。諸佛不爾，利益安樂一切有情，意樂無別，故業非異。世間行別故許業異者，行謂功用，如小功用能起小業，若大功用便起大業，功用別故，其業有異。諸佛不爾，一切所作皆無功用，故業非異。此別力無故非導師者，此因等五別力無故，非世導師五業差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸佛法界即是法身，應知恒時能作五業。救濟一切有情災橫為業者，因緣所生病等憂苦說名災橫。於暫見時便能救濟盲聾狂等諸災橫者，如契經言：若見佛時，盲者得眼、聾者得耳、狂者得念，如是等。問：如說法身非六根境，云何今說盲得眼等能見法身為法身業。答：見法身者，由昔大願引發勢力成滿法身，次第發起變化身用，由此能令盲得眼等。由昔資糧引發勢力，證得法身任運起用如機關輪，以末歸本言見法身，實唯見化。救濟惡趣為業等者，拔不善處置於善處方名救濟，其因若無果亦無故。救濟非方便為業等言，其文顯了。救濟薩迦耶為業等者，迦耶名身，虛為名薩，其身虛為名薩迦耶。謂於其中為身見轉，即是三界有漏諸法。於彼說授出離法故，名為救濟。救濟乘為業等者，為令不定種性菩薩及聲聞等證大菩提，安立彼於大乘正行。應知諸佛於此五業悉皆平等，為顯此義復說頌言。因依事等世間因別故許業異者，謂天因別，人鬼等因各各差別，故業有異。諸佛不爾，因無別故，非業有異。世間依別故許業異者，依謂身體彼差別故，其業有異。如彼天授與彼祠授，依身別故，其業各異。諸佛不爾，法身無別，故業非異。世間事別故許業異者，事謂所作所用差別，事各別故，其業有異。如彼凡夫營農事別、商賈事別，如是一切。諸佛不爾，利眾生事無差別故，非業有異。世間性別故許業異者，性謂意樂。如彼世間利益意樂、安樂意樂，境界差別，故業有異。諸佛不爾，利益安樂一切有情，意樂無別，故業非異。世間行別故許業異者，行謂功用，如小功用能起小業，若大功用便起大業，功用別故，其業有異。諸佛不爾，一切所作皆無功用，故業非異。此別力無故非導師者，此因等五別力無故，非世導師五業差別。

論曰：若此功德圓滿相應，諸佛法身不與聲聞獨覺乘共，以何意趣佛說一乘？此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若此功德圓滿相應，諸佛法身不與聲聞獨覺乘共，以何意趣佛說一乘？此中有二頌：

為引攝一類， 及任持所餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為引攝一類， 及任持所餘，

由不定種性， 諸佛說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由不定種性， 諸佛說一乘。

法無我解脫， 等故性不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無我解脫， 等故性不同，

得二意樂化， 究竟說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得二意樂化， 究竟說一乘。

釋曰：依此密意佛說一乘，二頌顯示。為引攝一類者，了知不定種性聲聞，趣彼解脫方便引攝，令依大乘而般涅槃，故說一乘。及任持所餘者，為欲任持其餘不定種性菩薩，恐於大乘精進退壞，故說一乘任持令住，勿彼菩薩依聲聞乘而般涅槃。法等故者，法謂真如，諸聲聞等乘雖差別同趣真如，所趣真如無有差別，故說一乘。無我等故者，補特伽羅無我同故。若實有異，補特伽羅可有乘別，此是聲聞、此是菩薩；既無實異補特伽羅，故說一乘。解脫等故者，謂彼三乘於煩惱障解脫無異。如世尊言：解脫解脫無有差別。由此意趣故說一乘。性不同故者，謂諸聲聞不定種性有差別故。謂迴向菩提聲聞身中，具有聲聞種性及佛種性，由此道理故說一乘。得二意樂故者，謂得二種意樂。一者諸佛於一切有情得同自體意樂，言彼即是我，我即是彼。由是因緣，此既成佛，彼亦成佛。是故名得第一意樂。二者世尊法花會上，與諸聲聞舍利子等授佛記別，為令攝得如是意樂：我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與彼名同，得授記別故。佛一言含二種益，謂諸聲聞攝得同佛自體意樂，及諸菩薩得授記別，由此道理故說一乘。言化故者，如世尊言：汝等苾芻！我憶往昔無量百返，依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛復依聲聞而般涅槃？是故此中有別意趣，謂為調伏聲聞種性所化有情，自化其身同彼乘類現般涅槃。由此義故，若聲聞乘若獨覺乘，即是大乘故。成一乘究竟故者，依究竟理故說一乘，非無歸別。由過此外無別勝乘，唯此一乘最為勝故，佛說一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依此密意佛說一乘，二頌顯示。為引攝一類者，了知不定種性聲聞，趣彼解脫方便引攝，令依大乘而般涅槃，故說一乘。及任持所餘者，為欲任持其餘不定種性菩薩，恐於大乘精進退壞，故說一乘任持令住，勿彼菩薩依聲聞乘而般涅槃。法等故者，法謂真如，諸聲聞等乘雖差別同趣真如，所趣真如無有差別，故說一乘。無我等故者，補特伽羅無我同故。若實有異，補特伽羅可有乘別，此是聲聞、此是菩薩；既無實異補特伽羅，故說一乘。解脫等故者，謂彼三乘於煩惱障解脫無異。如世尊言：解脫解脫無有差別。由此意趣故說一乘。性不同故者，謂諸聲聞不定種性有差別故。謂迴向菩提聲聞身中，具有聲聞種性及佛種性，由此道理故說一乘。得二意樂故者，謂得二種意樂。一者諸佛於一切有情得同自體意樂，言彼即是我，我即是彼。由是因緣，此既成佛，彼亦成佛。是故名得第一意樂。二者世尊法花會上，與諸聲聞舍利子等授佛記別，為令攝得如是意樂：我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩與彼名同，得授記別故。佛一言含二種益，謂諸聲聞攝得同佛自體意樂，及諸菩薩得授記別，由此道理故說一乘。言化故者，如世尊言：汝等苾芻！我憶往昔無量百返，依聲聞乘而般涅槃。云何已成佛復依聲聞而般涅槃？是故此中有別意趣，謂為調伏聲聞種性所化有情，自化其身同彼乘類現般涅槃。由此義故，若聲聞乘若獨覺乘，即是大乘故。成一乘究竟故者，依究竟理故說一乘，非無歸別。由過此外無別勝乘，唯此一乘最為勝故，佛說一乘。

論曰：如是諸佛同一法身，而佛有多，何緣可見？此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是諸佛同一法身，而佛有多，何緣可見？此中有頌：

一界中無二， 同時無量圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一界中無二， 同時無量圓，

次第轉非理， 故成有多佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第轉非理， 故成有多佛。

釋曰：一界中無二者，一世界中無有二佛，是故當言唯有一佛。同時無量圓者，無量菩薩修集資糧同時圓滿，多世界中現成佛果，是故諸佛當言有多。或有說言，一世界中前後次第無量菩薩成等正覺，非多世界同時多佛。為破此執，復言次第轉非理故。無有因緣，無量菩薩修集資糧同時圓滿，展轉相待次第成佛，是故諸佛同時有多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一界中無二者，一世界中無有二佛，是故當言唯有一佛。同時無量圓者，無量菩薩修集資糧同時圓滿，多世界中現成佛果，是故諸佛當言有多。或有說言，一世界中前後次第無量菩薩成等正覺，非多世界同時多佛。為破此執，復言次第轉非理故。無有因緣，無量菩薩修集資糧同時圓滿，展轉相待次第成佛，是故諸佛同時有多。

論曰：云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃？此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知於法身中佛非畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃？此中有頌：

一切障脫故， 所作無竟故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障脫故， 所作無竟故，

佛畢竟涅槃， 畢竟不涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛畢竟涅槃， 畢竟不涅槃。

釋曰：有大乘人謂佛畢竟不般涅槃，就無餘依涅槃界說。餘復謂佛畢竟涅槃，就有餘依涅槃界說。此二意趣定執非理。若正說者，應言諸佛非定畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃。佛一切障得解脫故，畢竟涅槃；所應作事無竟期故，諸佛畢竟不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有大乘人謂佛畢竟不般涅槃，就無餘依涅槃界說。餘復謂佛畢竟涅槃，就有餘依涅槃界說。此二意趣定執非理。若正說者，應言諸佛非定畢竟入於涅槃，亦非畢竟不入涅槃。佛一切障得解脫故，畢竟涅槃；所應作事無竟期故，諸佛畢竟不入涅槃。

論曰：何故受用身非即自性身？由六因故，一色身可見故、二無量佛眾會差別可見故、三隨勝解見自性不定可見故、四別別而見自性變動可見故、五菩薩聲聞及諸天等種種眾會間雜可見故、六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故，佛受用身即自性身，不應道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何故受用身非即自性身？由六因故，一色身可見故、二無量佛眾會差別可見故、三隨勝解見自性不定可見故、四別別而見自性變動可見故、五菩薩聲聞及諸天等種種眾會間雜可見故、六阿賴耶識與諸轉識轉依非理可見故，佛受用身即自性身，不應道理。

釋曰：色身可見故者，謂受用身有色可見，非自性身有色可見，故受用身非自性身。又受用身無量眾會受用色法差別可見，非自性身有此差別，故受用身非自性身。又受用身隨勝解見自性不定，如契經言：或有一類見受用佛，或有一類見是少年，或有一類見為童子，如是廣說。非自性身有此不定，故受用身非自性身。又受用身自性變動差別可見，一能見者先於一時見受用身形相別異，後於一時復見別異，非自性身其體變動，故受用身非自性身。又受用身，菩薩聲聞及諸天等種種眾會常所間雜，非自性身應有如是眾會間雜，故受用身非自性身。又見轉依非道理故，謂轉阿賴耶識得自性身，轉諸轉識得受用身，故受用身非自性身。由此六種不應正理，故受用身非自性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：色身可見故者，謂受用身有色可見，非自性身有色可見，故受用身非自性身。又受用身無量眾會受用色法差別可見，非自性身有此差別，故受用身非自性身。又受用身隨勝解見自性不定，如契經言：或有一類見受用佛，或有一類見是少年，或有一類見為童子，如是廣說。非自性身有此不定，故受用身非自性身。又受用身自性變動差別可見，一能見者先於一時見受用身形相別異，後於一時復見別異，非自性身其體變動，故受用身非自性身。又受用身，菩薩聲聞及諸天等種種眾會常所間雜，非自性身應有如是眾會間雜，故受用身非自性身。又見轉依非道理故，謂轉阿賴耶識得自性身，轉諸轉識得受用身，故受用身非自性身。由此六種不應正理，故受用身非自性身。

論曰：何因變化身非即自性身？由八因故。謂諸菩薩從久遠來得不退定，於覩史多及人中生，不應道理。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，書算數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已知惡說善說法教，往外道所，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已能善知三乘正道，修邪苦行，不應道理。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理。若離示現成等正覺，唯以化身於所餘處施作佛事即應。但於覩史多天成等正覺，何不施設遍於一切贍部洲中同時佛出？既不施設，無教無理。雖有多化，而不違彼無二如來出現世言，由一四洲攝世界故，如二輪王不同出世。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因變化身非即自性身？由八因故。謂諸菩薩從久遠來得不退定，於覩史多及人中生，不應道理。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，書算數印工巧論中及於受用欲塵行中不能正知，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已知惡說善說法教，往外道所，不應道理。又諸菩薩從久遠來，已能善知三乘正道，修邪苦行，不應道理。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理。若離示現成等正覺，唯以化身於所餘處施作佛事即應。但於覩史多天成等正覺，何不施設遍於一切贍部洲中同時佛出？既不施設，無教無理。雖有多化，而不違彼無二如來出現世言，由一四洲攝世界故，如二輪王不同出世。此中有頌：

佛微細化身， 多處胎平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛微細化身， 多處胎平等，

為顯一切種， 成等覺而轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯一切種， 成等覺而轉。

為欲利樂一切有情，發願修行證大菩提，畢竟涅槃，不應道理，願行無果成過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利樂一切有情，發願修行證大菩提，畢竟涅槃，不應道理，願行無果成過失故。

釋曰：由八因故，證變化身即自性身，不應正理。謂諸菩薩從久遠來，得不退定曾無退失，生於欲界覩史多天尚不應理，況生人中？非經多劫修不退定得欲界果，應正道理。故變化身異自性身，道理成就。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，廣說乃至修邪苦行，不應道理，其文易了無煩重釋。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理，此一切處皆相似故。由此道理，是變化身非自性身。若謂遠離餘贍部洲現成等覺，唯獨於此贍部洲中真證正覺，以變化身遍於餘處施作佛事；何故不許覩史多天真證等覺，化身來此諸四大洲施作佛事？若汝意謂一贍部洲成等正覺，餘處現化非不應理；若唯住在覩史多天成等正覺，一切四洲贍部洲內示現化身，何不應理？若定不許一切四洲現等正覺，無教無理故不可說。有贍部洲無佛出世，為不與彼契經相違，如契經說：無處無容，非前非後於一世界有二如來出現於世。若許一切贍部洲中同時多佛出現於世，與彼相違。為避此難，是故復言雖有多化而不違彼無二如來出現世等。彼契經說一四大洲名一世界，非千洲等。即彼經說，如二輪王不同時出。若不許佛多四大洲同時俱出，亦不應許有多輪王多四大洲同時俱出；若許唯一四大洲中無二輪王同時並出非千洲等，亦應許佛一四洲中無二並出非千洲等。復以伽他，現多化身顯具相覺。佛微細化身等者，如佛化身現入母胎，如是化作舍利子等多聲聞眾其相各異入自母胎，同時平等，為欲顯發一切種覺是尊勝故，佛作是化。次顯如來畢竟涅槃不應道理，謂為利樂一切有情，發願修行證大菩提。此願此行唯欲利樂一切有情，事猶未訖即便依彼畢竟涅槃而般涅槃，不應道理，行願二種應無果故。現涅槃者是變化身，非自性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由八因故，證變化身即自性身，不應正理。謂諸菩薩從久遠來，得不退定曾無退失，生於欲界覩史多天尚不應理，況生人中？非經多劫修不退定得欲界果，應正道理。故變化身異自性身，道理成就。又諸菩薩從久遠來常憶宿住，廣說乃至修邪苦行，不應道理，其文易了無煩重釋。又諸菩薩捨百拘胝諸贍部洲，但於一處成等正覺轉正法輪，不應道理，此一切處皆相似故。由此道理，是變化身非自性身。若謂遠離餘贍部洲現成等覺，唯獨於此贍部洲中真證正覺，以變化身遍於餘處施作佛事；何故不許覩史多天真證等覺，化身來此諸四大洲施作佛事？若汝意謂一贍部洲成等正覺，餘處現化非不應理；若唯住在覩史多天成等正覺，一切四洲贍部洲內示現化身，何不應理？若定不許一切四洲現等正覺，無教無理故不可說。有贍部洲無佛出世，為不與彼契經相違，如契經說：無處無容，非前非後於一世界有二如來出現於世。若許一切贍部洲中同時多佛出現於世，與彼相違。為避此難，是故復言雖有多化而不違彼無二如來出現世等。彼契經說一四大洲名一世界，非千洲等。即彼經說，如二輪王不同時出。若不許佛多四大洲同時俱出，亦不應許有多輪王多四大洲同時俱出；若許唯一四大洲中無二輪王同時並出非千洲等，亦應許佛一四洲中無二並出非千洲等。復以伽他，現多化身顯具相覺。佛微細化身等者，如佛化身現入母胎，如是化作舍利子等多聲聞眾其相各異入自母胎，同時平等，為欲顯發一切種覺是尊勝故，佛作是化。次顯如來畢竟涅槃不應道理，謂為利樂一切有情，發願修行證大菩提。此願此行唯欲利樂一切有情，事猶未訖即便依彼畢竟涅槃而般涅槃，不應道理，行願二種應無果故。現涅槃者是變化身，非自性身。

論曰：佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？此二所依法身常故。又等流身及變化身，以恒受用無休廢故、數數現化不永絕故，如常受樂、如常施食，如來身常應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？此二所依法身常故。又等流身及變化身，以恒受用無休廢故、數數現化不永絕故，如常受樂、如常施食，如來身常應知亦爾。

釋曰：有契經說如來身常。佛受用身及變化身既是無常，云何如來其身常住？謂此二身雖是無常，然依法身，法身常故亦說為常。言身常者，或體是常、或依常身，故名身常。此顯等流及變化身是異門常，非自性常。又受用身，以恒受用無休廢故，如常受樂。猶如世間言常受樂，雖非受樂常無間斷，而得說言此常受樂。佛受用身當知亦爾，雖非常住而或言常，以於彼彼菩薩眾中受大法樂無休廢故，佛變化身數數現化不永斷絕，別意言常，如常施食。猶如世間言常施食，雖非施食能常無間，然數數施期心不絕，名常施食。佛變化身當知亦爾，非無生滅說名為常，隨所化生數數示現，不永絕故密意言常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有契經說如來身常。佛受用身及變化身既是無常，云何如來其身常住？謂此二身雖是無常，然依法身，法身常故亦說為常。言身常者，或體是常、或依常身，故名身常。此顯等流及變化身是異門常，非自性常。又受用身，以恒受用無休廢故，如常受樂。猶如世間言常受樂，雖非受樂常無間斷，而得說言此常受樂。佛受用身當知亦爾，雖非常住而或言常，以於彼彼菩薩眾中受大法樂無休廢故，佛變化身數數現化不永斷絕，別意言常，如常施食。猶如世間言常施食，雖非施食能常無間，然數數施期心不絕，名常施食。佛變化身當知亦爾，非無生滅說名為常，隨所化生數數示現，不永絕故密意言常。

論曰：由六因故，諸佛世尊所現化身非畢竟住。一所作究竟，成熟有情已解脫故。二為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故。三為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故。四為令於佛深生渴仰，恐數見者生厭怠故。五令於自身發勤精進，知正說者難可得故。六為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由六因故，諸佛世尊所現化身非畢竟住。一所作究竟，成熟有情已解脫故。二為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故。三為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故。四為令於佛深生渴仰，恐數見者生厭怠故。五令於自身發勤精進，知正說者難可得故。六為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故。此中有二頌：

由所作究竟， 捨不樂涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由所作究竟， 捨不樂涅槃，

離輕毀諸佛， 深生於渴仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離輕毀諸佛， 深生於渴仰，

內自發正勤， 為極速成熟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內自發正勤， 為極速成熟，

故許佛化身， 而非畢竟住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故許佛化身， 而非畢竟住。

釋曰：為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故者，此顯如來入涅槃意。以如來身是無常故應樂涅槃，若求如來常住身時便背涅槃，世尊現滅顯身無常，令樂畢竟常涅槃故。為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故者，若謂諸佛其身常住，便於悟解甚深法教不勤方便，謂今不悟後定當悟。若數檢問諸弟子眾，便生輕毀，自執己見作如是言：我由此故定免彼問。若不住世，彼於何處當生輕毀？咸言：我等未得彼意。世尊涅槃，誰能無倒開悟我等？是故於法勤求覺悟。令於自身發勤精進，知正說者難可得故者，謂知世尊將般涅槃，便於自身發勤精進：佛是世間正說法者，彼若無有，世間無依。如是知已，發勤精進。為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故者，為修精進離捨善軛，乃至世尊未滅度來，我諸善根定須成熟。由是六因，佛變化身非畢竟住。為攝如是上所說義，故說伽他由所作等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為令捨離不樂涅槃，為求如來常住身故者，此顯如來入涅槃意。以如來身是無常故應樂涅槃，若求如來常住身時便背涅槃，世尊現滅顯身無常，令樂畢竟常涅槃故。為令捨離輕毀諸佛，令悟甚深正法教故者，若謂諸佛其身常住，便於悟解甚深法教不勤方便，謂今不悟後定當悟。若數檢問諸弟子眾，便生輕毀，自執己見作如是言：我由此故定免彼問。若不住世，彼於何處當生輕毀？咸言：我等未得彼意。世尊涅槃，誰能無倒開悟我等？是故於法勤求覺悟。令於自身發勤精進，知正說者難可得故者，謂知世尊將般涅槃，便於自身發勤精進：佛是世間正說法者，彼若無有，世間無依。如是知已，發勤精進。為諸有情極速成熟，令自精進不捨軛故者，為修精進離捨善軛，乃至世尊未滅度來，我諸善根定須成熟。由是六因，佛變化身非畢竟住。為攝如是上所說義，故說伽他由所作等。

論曰：諸佛法身無始時來無別無量，不應為得更作功用。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛法身無始時來無別無量，不應為得更作功用。此中有頌：

佛得無別無量因， 有情若捨勤功用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得無別無量因， 有情若捨勤功用，

證得恒時不成因， 斷如是因不應理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得恒時不成因， 斷如是因不應理。

釋曰：此中有難：諸佛法身無始時來，無別無量作證得因，為求佛果何須功用？復有難言：諸佛法身無始時來無別無量，一佛即能具足成辦一切有情諸利樂事，不應為得更作功用。為答此難，說佛得等。諸佛證得無始時來無別無量，若是有情為求佛果捨正勤因，如是證得恒不成因。由佛證得，非諸有情為求佛果捨正勤因，故無此難。若離正勤得佛果者，一切有情本應皆得，是故不應斷正勤因。又佛法界無始時來無別無量，普為一切作證得因，令諸菩薩悲願纏心勤求佛果。為作一切有情利樂，故求佛果發勤功用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中有難：諸佛法身無始時來，無別無量作證得因，為求佛果何須功用？復有難言：諸佛法身無始時來無別無量，一佛即能具足成辦一切有情諸利樂事，不應為得更作功用。為答此難，說佛得等。諸佛證得無始時來無別無量，若是有情為求佛果捨正勤因，如是證得恒不成因。由佛證得，非諸有情為求佛果捨正勤因，故無此難。若離正勤得佛果者，一切有情本應皆得，是故不應斷正勤因。又佛法界無始時來無別無量，普為一切作證得因，令諸菩薩悲願纏心勤求佛果。為作一切有情利樂，故求佛果發勤功用。

論曰：阿毘達磨大乘經中攝大乘品，我阿僧伽略釋究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：阿毘達磨大乘經中攝大乘品，我阿僧伽略釋究竟。

釋曰：我已略釋攝大乘竟。復說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：我已略釋攝大乘竟。復說頌曰：

我無性已發， 求佛果妙願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我無性已發， 求佛果妙願，

於淨境理教， 悲慧積于心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨境理教， 悲慧積于心。

從諸師正聞， 如實深信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸師正聞， 如實深信解，

專念現前故， 已述造斯釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專念現前故， 已述造斯釋。

於甚深廣大， 十義勤生福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於甚深廣大， 十義勤生福，

願一切世間， 得具相妙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願一切世間， 得具相妙智。