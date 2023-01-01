攝大乘論釋卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第九

無性菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

果斷分第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果斷分第十

論曰：如是已說增上慧殊勝，彼果斷殊勝云何可見？斷謂菩薩無住涅槃，以捨雜染、不捨生死二所依止轉依為相。此中生死，謂依他起性雜染分。涅槃，謂依他起性清淨分。二所依止，謂通二分依他起性。轉依，謂即依他起性對治起時，轉捨雜染分，轉得清淨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說增上慧殊勝，彼果斷殊勝云何可見？斷謂菩薩無住涅槃，以捨雜染、不捨生死二所依止轉依為相。此中生死，謂依他起性雜染分。涅槃，謂依他起性清淨分。二所依止，謂通二分依他起性。轉依，謂即依他起性對治起時，轉捨雜染分，轉得清淨分。

釋曰：無分別智能治既生，一切所治決定應斷，故彼無間說斷殊勝。無住涅槃者，不同世間聲聞獨覺安住生死或涅槃故。以捨雜染不捨生死者，害彼勢力如彼呪蛇，雖不棄捨而無染故。二所依止轉依為相者，或依主釋或持業釋。住此轉依如無色界，若依自利，與殊勝慧共相應故，不容煩惱；若依利他，由與大悲共相應故，現處生死而不棄捨。此中何者生死涅槃依止轉依，皆應顯說。生死謂依他起性雜染分者，謂心心法煩惱迷亂，生死過失相續不絕遍計所執分。涅槃謂依他起性清淨分者，謂畢竟轉遍計所執圓成實分。二所依止謂通二分依他起性者，謂二所依依他起性。轉依謂即依他起性者，謂心心法依他起性，是諸雜染轉滅所依，又是一切佛法所依。如有說言：此是一切佛法諸地波羅蜜多果。所依等云何轉依？何者轉依？謂即於此依他起性對治起時者，無分別智起時。轉捨雜染分者，轉滅一切所取能取諸迷亂分。轉得清淨分者，捨彼所取能取性故，轉得遠離所取能取自內所證絕諸戲論最清淨分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無分別智能治既生，一切所治決定應斷，故彼無間說斷殊勝。無住涅槃者，不同世間聲聞獨覺安住生死或涅槃故。以捨雜染不捨生死者，害彼勢力如彼呪蛇，雖不棄捨而無染故。二所依止轉依為相者，或依主釋或持業釋。住此轉依如無色界，若依自利，與殊勝慧共相應故，不容煩惱；若依利他，由與大悲共相應故，現處生死而不棄捨。此中何者生死涅槃依止轉依，皆應顯說。生死謂依他起性雜染分者，謂心心法煩惱迷亂，生死過失相續不絕遍計所執分。涅槃謂依他起性清淨分者，謂畢竟轉遍計所執圓成實分。二所依止謂通二分依他起性者，謂二所依依他起性。轉依謂即依他起性者，謂心心法依他起性，是諸雜染轉滅所依，又是一切佛法所依。如有說言：此是一切佛法諸地波羅蜜多果。所依等云何轉依？何者轉依？謂即於此依他起性對治起時者，無分別智起時。轉捨雜染分者，轉滅一切所取能取諸迷亂分。轉得清淨分者，捨彼所取能取性故，轉得遠離所取能取自內所證絕諸戲論最清淨分。

論曰：又此轉依略有六種。一損力益能轉，謂由勝解力聞熏習住故，及由有羞恥，令諸煩惱少分現行、不現行故。二通達轉，謂諸菩薩已入大地，於真實非真實、顯現不顯現，現前住故，乃至六地。三修習轉，謂猶有障一切相不顯現，真實顯現故，乃至十地。四果圓滿轉，謂永無障，一切相不顯現，最清淨真實顯現，於一切相得自在故。五下劣轉，謂聲聞等唯能通達補特伽羅空無我性，一向背生死、一向捨生死故。六廣大轉，謂諸菩薩兼通達法空無我性，即於生死見為寂靜，雖斷雜染而不捨故。若諸菩薩住下劣轉，有何過失？不顧一切有情利益安樂事故，違越一切菩薩法故，與下劣乘同解脫故，是為過失。若諸菩薩住廣大轉，有何功德？生死法中以自轉依為所依止，得自在故，於一切趣示現一切有情之身，於最勝生及三乘中種種調伏，方便善巧安立所化諸有情故，是為功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：又此轉依略有六種。一損力益能轉，謂由勝解力聞熏習住故，及由有羞恥，令諸煩惱少分現行、不現行故。二通達轉，謂諸菩薩已入大地，於真實非真實、顯現不顯現，現前住故，乃至六地。三修習轉，謂猶有障一切相不顯現，真實顯現故，乃至十地。四果圓滿轉，謂永無障，一切相不顯現，最清淨真實顯現，於一切相得自在故。五下劣轉，謂聲聞等唯能通達補特伽羅空無我性，一向背生死、一向捨生死故。六廣大轉，謂諸菩薩兼通達法空無我性，即於生死見為寂靜，雖斷雜染而不捨故。若諸菩薩住下劣轉，有何過失？不顧一切有情利益安樂事故，違越一切菩薩法故，與下劣乘同解脫故，是為過失。若諸菩薩住廣大轉，有何功德？生死法中以自轉依為所依止，得自在故，於一切趣示現一切有情之身，於最勝生及三乘中種種調伏，方便善巧安立所化諸有情故，是為功德。

釋曰：損力益能轉等者，謂由勝解力及聞熏習力，損減依附異熟識中煩惱熏習，增益所習淨法功能。又由勝解聞熏習，住有羞恥故，令諸煩惱少分現行或不現行。通達轉等者，謂已證入菩薩大地，於真非真或現不現，無分別智有間無間而現行故。或時真現，謂入觀時。或非真現，謂出觀時。非真與真於此二時，如其次第說現不現。此現不現乃至六地。修習轉等者，由所知障說名有障。此轉依位乃至十地，諸相不現唯真顯現。果圓滿轉等者，由一切障說名無障，以一切障永無有故，得一切相皆不顯現，得最清淨真實顯現。依此轉依於一切相得大自在，以於諸相得自在故，隨其所樂利樂有情。下劣轉等，其言易了無煩重釋。廣大轉等者，謂於雜染斷而不捨，於生死中達無我故。斷諸雜染，即於其中見寂靜故而不棄捨。住下劣轉有何過失等，其文易解。住廣大轉有何功德等者，於一切法得自在故，於一切趣示顯一切同分之身，種種調伏方便善巧，安立所化有感有情，置最勝生及三乘中。最勝生者，謂諸世間安樂生處。應知此是說法功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：損力益能轉等者，謂由勝解力及聞熏習力，損減依附異熟識中煩惱熏習，增益所習淨法功能。又由勝解聞熏習，住有羞恥故，令諸煩惱少分現行或不現行。通達轉等者，謂已證入菩薩大地，於真非真或現不現，無分別智有間無間而現行故。或時真現，謂入觀時。或非真現，謂出觀時。非真與真於此二時，如其次第說現不現。此現不現乃至六地。修習轉等者，由所知障說名有障。此轉依位乃至十地，諸相不現唯真顯現。果圓滿轉等者，由一切障說名無障，以一切障永無有故，得一切相皆不顯現，得最清淨真實顯現。依此轉依於一切相得大自在，以於諸相得自在故，隨其所樂利樂有情。下劣轉等，其言易了無煩重釋。廣大轉等者，謂於雜染斷而不捨，於生死中達無我故。斷諸雜染，即於其中見寂靜故而不棄捨。住下劣轉有何過失等，其文易解。住廣大轉有何功德等者，於一切法得自在故，於一切趣示顯一切同分之身，種種調伏方便善巧，安立所化有感有情，置最勝生及三乘中。最勝生者，謂諸世間安樂生處。應知此是說法功德。

論曰：此中有多頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有多頌：

諸凡夫覆真， 一向顯虛妄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸凡夫覆真， 一向顯虛妄；

諸菩薩捨妄， 一向顯真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩捨妄， 一向顯真實。

應知顯不顯， 真義非真義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知顯不顯， 真義非真義，

轉依即解脫， 隨欲自在行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉依即解脫， 隨欲自在行。

於生死涅槃， 若起平等智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於生死涅槃， 若起平等智，

爾時由此證， 生死即涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時由此證， 生死即涅槃；

由是於生死， 非捨非不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是於生死， 非捨非不捨，

亦即於涅槃， 非得非不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦即於涅槃， 非得非不得。

釋曰：為顯轉依復說多頌。諸凡夫覆真等者，謂如凡夫無明未斷、真義不顯，故說名覆。無明力故，一切虛妄皆悉顯現。菩薩不爾，無明斷故，通達虛妄皆無所有故名捨妄，唯有真義一向顯現。由此道理，應知顯不顯真義非真義者，謂圓成實真義顯現，遍計所執非真實義皆不顯現。言轉依者，謂非真義皆不顯現，所有真義皆悉顯現，故名轉依。即解脫者，謂即轉依名為解脫。隨欲自在行者，謂此轉依解脫自在，於諸世間得隨欲行，由隨所欲所作自在故名解脫，非如斬首捨離身命名為解脫。於生死涅槃若起平等智等者，謂遍計所執自性名為生死，此即無性，無性即空，空即涅槃圓成實性。由是於生死非捨非不捨等者，謂即生死是涅槃故說名非捨，無復生死名想轉故名非不捨。非離生死別得涅槃故名非得，即於此中證涅槃故名非不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為顯轉依復說多頌。諸凡夫覆真等者，謂如凡夫無明未斷、真義不顯，故說名覆。無明力故，一切虛妄皆悉顯現。菩薩不爾，無明斷故，通達虛妄皆無所有故名捨妄，唯有真義一向顯現。由此道理，應知顯不顯真義非真義者，謂圓成實真義顯現，遍計所執非真實義皆不顯現。言轉依者，謂非真義皆不顯現，所有真義皆悉顯現，故名轉依。即解脫者，謂即轉依名為解脫。隨欲自在行者，謂此轉依解脫自在，於諸世間得隨欲行，由隨所欲所作自在故名解脫，非如斬首捨離身命名為解脫。於生死涅槃若起平等智等者，謂遍計所執自性名為生死，此即無性，無性即空，空即涅槃圓成實性。由是於生死非捨非不捨等者，謂即生死是涅槃故說名非捨，無復生死名想轉故名非不捨。非離生死別得涅槃故名非得，即於此中證涅槃故名非不得。

攝大乘論釋彼果智分第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋彼果智分第十一之一

論曰：如是已說彼果斷殊勝，彼果智殊勝云何可見？謂由三種佛身應知彼果智殊勝：一由自性身、二由受用身、三由變化身。此中自性身者，謂諸如來法身，一切法自在轉所依止故。受用身者，謂依法身種種諸佛眾會所顯，清淨佛土大乘法樂為所受故。變化身者，亦依法身，從覩史多天宮現沒、受生、受欲、踰城出家、往外道所修諸苦行、證大菩提、轉大法輪、入大涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說彼果斷殊勝，彼果智殊勝云何可見？謂由三種佛身應知彼果智殊勝：一由自性身、二由受用身、三由變化身。此中自性身者，謂諸如來法身，一切法自在轉所依止故。受用身者，謂依法身種種諸佛眾會所顯，清淨佛土大乘法樂為所受故。變化身者，亦依法身，從覩史多天宮現沒、受生、受欲、踰城出家、往外道所修諸苦行、證大菩提、轉大法輪、入大涅槃故。

釋曰：由斷所斷獲得無垢無罣礙智故，斷殊勝無間次說果智殊勝。自性身中非假所立故名自性，是所依止故名為身，法性即身故名法身。或是諸法所依止處故名法身。言一切法自在轉所依止者，謂於一切法得自在轉，亦所依止故名一切法自在轉所依止。或依持業釋。受用身中依法身者，由有彼故而得有此。種種諸佛眾會所顯者，謂有佛土諸大菩薩眾所雲集，由此了知故名所顯，即是西方極樂土等。清淨佛土大乘法樂為所受故者，謂於清淨佛國土中受用種種大乘法樂，領解義故。或於清淨佛國土中受用種種金銀等寶，諸佛菩薩展轉受用妙色身等，及受經等種種法義，安立自相及共相故。何者所依？復是誰依？謂前無垢無罣礙智，由此妙智增上力故能令安住不可思議解脫。已入大地諸大菩薩，清淨佛土大乘法樂相現智生。變化身中依法身者，如前已說，謂由果智殊勝力故，從覩史多天宮現沒乃至涅槃。此即能令餘相續中，與人同分識相生起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由斷所斷獲得無垢無罣礙智故，斷殊勝無間次說果智殊勝。自性身中非假所立故名自性，是所依止故名為身，法性即身故名法身。或是諸法所依止處故名法身。言一切法自在轉所依止者，謂於一切法得自在轉，亦所依止故名一切法自在轉所依止。或依持業釋。受用身中依法身者，由有彼故而得有此。種種諸佛眾會所顯者，謂有佛土諸大菩薩眾所雲集，由此了知故名所顯，即是西方極樂土等。清淨佛土大乘法樂為所受故者，謂於清淨佛國土中受用種種大乘法樂，領解義故。或於清淨佛國土中受用種種金銀等寶，諸佛菩薩展轉受用妙色身等，及受經等種種法義，安立自相及共相故。何者所依？復是誰依？謂前無垢無罣礙智，由此妙智增上力故能令安住不可思議解脫。已入大地諸大菩薩，清淨佛土大乘法樂相現智生。變化身中依法身者，如前已說，謂由果智殊勝力故，從覩史多天宮現沒乃至涅槃。此即能令餘相續中，與人同分識相生起。

論曰：此中說一嗢拕南頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中說一嗢拕南頌：

相證得自在， 依止及攝持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相證得自在， 依止及攝持，

差別德甚深， 念業明諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別德甚深， 念業明諸佛。

釋曰：略標總義名嗢拕南，相證得等是所標義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：略標總義名嗢拕南，相證得等是所標義。

論曰：諸佛法身以何為相？應知法身略有五相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛法身以何為相？應知法身略有五相。

釋曰：初總標相復有五種，下轉依等別釋五相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初總標相復有五種，下轉依等別釋五相。

論曰：一、轉依為相，謂轉滅一切障雜染分依他起性故，轉得解脫一切障，於法自在轉現前清淨分依他起性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：一、轉依為相，謂轉滅一切障雜染分依他起性故，轉得解脫一切障，於法自在轉現前清淨分依他起性故。

釋曰：轉滅一切障雜染分依他起性故者，謂轉雜染分依他起性似所取相及能取相，令永不生故。轉得解脫一切障，於法自在轉現前清淨分依他起性故者，謂轉得所取能取無性所顯離垢真如圓成實性，及得於一切法自在而轉，現在前因極清淨分依他起性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：轉滅一切障雜染分依他起性故者，謂轉雜染分依他起性似所取相及能取相，令永不生故。轉得解脫一切障，於法自在轉現前清淨分依他起性故者，謂轉得所取能取無性所顯離垢真如圓成實性，及得於一切法自在而轉，現在前因極清淨分依他起性故。

論曰：二、白法所成為相，謂六波羅蜜多圓滿得十自在故。此中壽自在、心自在、眾具自在，由施波羅蜜多圓滿故。業自在、生自在，由戒波羅蜜多圓滿故。勝解自在，由忍波羅蜜多圓滿故。願自在，由精進波羅蜜多圓滿故。神力自在，五通所攝，由靜慮波羅蜜多圓滿故。智自在、法自在，由般若波羅蜜多圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：二、白法所成為相，謂六波羅蜜多圓滿得十自在故。此中壽自在、心自在、眾具自在，由施波羅蜜多圓滿故。業自在、生自在，由戒波羅蜜多圓滿故。勝解自在，由忍波羅蜜多圓滿故。願自在，由精進波羅蜜多圓滿故。神力自在，五通所攝，由靜慮波羅蜜多圓滿故。智自在、法自在，由般若波羅蜜多圓滿故。

釋曰：白法所成為相等者，謂諸聲聞所得轉依，唯是煩惱永斷所顯，無有白法所成為相。若諸菩薩所得轉依，修習六種波羅蜜多極圓滿故，白法自性十種自在以為其相，於此時中無有一念是無記分，況染污分。此中已下釋十自在。壽自在者，謂隨所欲能捨命故。心自在者，謂於生死無染污故。又隨意樂能正為他引攝眾具，於中自在運轉其心名心自在。眾具自在者，謂飲食等諸資生具，隨意所樂能積集故。眾具、資財其義是一。由施波羅蜜多圓滿故者，謂由法施、無畏施、財施圓滿，如其所應得此果故。業自在者，謂於諸業得大自在，唯作善業非惡無記，及於其中勸他作故。生自在者，謂於一切應所生處，如其所欲現受生故。由戒波羅蜜多圓滿故者，謂二自在是尸羅果，由具戒者唯造善業故，又具戒者所願皆成故。勝解自在者，謂於地等發起勝解令成金等，如所勝解地等金等隨勝解轉。由忍波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是其忍果，如昔因時樂修忍故，隨諸有情心所樂轉故，今獲得地等金等隨勝解轉。願自在者，謂隨所願一切事成，由精進波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是精進果，由昔因時修精進故，於諸有情諸利樂事無有懈廢，故於今時所願自在。神力自在五通所攝者，謂隨意樂引發種種最勝神通。由靜慮波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是靜慮果，由昔因時樂修定故，隨諸有情所應作事，證入種種靜慮等至，故於今時得定所作神通自在。智自在者，謂隨所有種種言音，智現前故。法自在者，謂隨意樂宣說契經應頌等故。由般若波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是般若果，由昔因時樂修慧故，隨其類音為說正法故，今證得殊勝般若，妙達言音巧說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：白法所成為相等者，謂諸聲聞所得轉依，唯是煩惱永斷所顯，無有白法所成為相。若諸菩薩所得轉依，修習六種波羅蜜多極圓滿故，白法自性十種自在以為其相，於此時中無有一念是無記分，況染污分。此中已下釋十自在。壽自在者，謂隨所欲能捨命故。心自在者，謂於生死無染污故。又隨意樂能正為他引攝眾具，於中自在運轉其心名心自在。眾具自在者，謂飲食等諸資生具，隨意所樂能積集故。眾具、資財其義是一。由施波羅蜜多圓滿故者，謂由法施、無畏施、財施圓滿，如其所應得此果故。業自在者，謂於諸業得大自在，唯作善業非惡無記，及於其中勸他作故。生自在者，謂於一切應所生處，如其所欲現受生故。由戒波羅蜜多圓滿故者，謂二自在是尸羅果，由具戒者唯造善業故，又具戒者所願皆成故。勝解自在者，謂於地等發起勝解令成金等，如所勝解地等金等隨勝解轉。由忍波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是其忍果，如昔因時樂修忍故，隨諸有情心所樂轉故，今獲得地等金等隨勝解轉。願自在者，謂隨所願一切事成，由精進波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是精進果，由昔因時修精進故，於諸有情諸利樂事無有懈廢，故於今時所願自在。神力自在五通所攝者，謂隨意樂引發種種最勝神通。由靜慮波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是靜慮果，由昔因時樂修定故，隨諸有情所應作事，證入種種靜慮等至，故於今時得定所作神通自在。智自在者，謂隨所有種種言音，智現前故。法自在者，謂隨意樂宣說契經應頌等故。由般若波羅蜜多圓滿故者，謂此自在是般若果，由昔因時樂修慧故，隨其類音為說正法故，今證得殊勝般若，妙達言音巧說正法。

論曰：三、無二為相，謂有無無二為相，由一切法無所有故，空所顯相是實有故。有為無為無二為相，由業煩惱非所為故，自在示現有為相故。異性一性無二為相，由一切佛所依無差別故，無量相續現等覺故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：三、無二為相，謂有無無二為相，由一切法無所有故，空所顯相是實有故。有為無為無二為相，由業煩惱非所為故，自在示現有為相故。異性一性無二為相，由一切佛所依無差別故，無量相續現等覺故。此中有二頌：

我執不有故， 於中無別依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我執不有故， 於中無別依，

隨前能證別， 故施設有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨前能證別， 故施設有異。

種性異非虛， 圓滿無初故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種性異非虛， 圓滿無初故，

無垢依無別， 故非一非多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢依無別， 故非一非多。

釋曰：有無無二為相者，謂非有相，以一切法遍計所執皆無有故；亦非無相，以空所顯自性有故。有為無為無二為相者，以業煩惱非所為故，非有為相；於能示現似有為法得大自在，數數示現似有為故，非無為相。異性一性無二為相者，以佛法身體是其一，故非異相；無量依止各別證得，故非一相。俱一無故，名無二相。復以二頌攝如是義令其易了，所謂我執不有故等。若於是處有其我執計自為我，執外為他，即於其中分別自他此彼各異。於法身中無有我執，故無分別此彼有異。若爾，云何說有多佛？隨前能證有差別故，施設有異。謂隨菩薩能證位別施設有異，隨順世間名言故說，此是釋迦牟尼、此是勝觀佛等。種性異故者，謂本因性有差別故，非唯一佛。種性有二：一本性住種性，謂無始來六處殊勝展轉相續法爾所得。二習所成種性，謂從先來善友力等數習所成。本性住性有差別故，習所成性有其多種。種性多故，執唯一佛更無餘佛不應道理。非虛故者，有多菩薩依前種性，各別修集菩提資糧。若唯一佛一證菩提，餘無所證，彼集資糧應空無果，不應道理。圓滿故者，謂諸如來遍於各別所化有情，成立利益安樂正事，謂於三乘如應安立。若唯一佛，是則不可安立有情置於佛乘，以更無有第二佛故，是則如來所作佛事應不圓滿，是故定應許有多佛。無初故者，謂諸如來前前出世，猶如生死無有最初，離集資糧自然成佛不應理故，離逢事佛能集資糧不應理故，由此決定非唯一佛。又不應執定有多佛，無垢所依無差別故。無漏法界名無垢依，由智殊勝畢竟遣除客塵垢故。於此無漏真法界中，不可定執諸佛有異，是故諸佛非一非多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有無無二為相者，謂非有相，以一切法遍計所執皆無有故；亦非無相，以空所顯自性有故。有為無為無二為相者，以業煩惱非所為故，非有為相；於能示現似有為法得大自在，數數示現似有為故，非無為相。異性一性無二為相者，以佛法身體是其一，故非異相；無量依止各別證得，故非一相。俱一無故，名無二相。復以二頌攝如是義令其易了，所謂我執不有故等。若於是處有其我執計自為我，執外為他，即於其中分別自他此彼各異。於法身中無有我執，故無分別此彼有異。若爾，云何說有多佛？隨前能證有差別故，施設有異。謂隨菩薩能證位別施設有異，隨順世間名言故說，此是釋迦牟尼、此是勝觀佛等。種性異故者，謂本因性有差別故，非唯一佛。種性有二：一本性住種性，謂無始來六處殊勝展轉相續法爾所得。二習所成種性，謂從先來善友力等數習所成。本性住性有差別故，習所成性有其多種。種性多故，執唯一佛更無餘佛不應道理。非虛故者，有多菩薩依前種性，各別修集菩提資糧。若唯一佛一證菩提，餘無所證，彼集資糧應空無果，不應道理。圓滿故者，謂諸如來遍於各別所化有情，成立利益安樂正事，謂於三乘如應安立。若唯一佛，是則不可安立有情置於佛乘，以更無有第二佛故，是則如來所作佛事應不圓滿，是故定應許有多佛。無初故者，謂諸如來前前出世，猶如生死無有最初，離集資糧自然成佛不應理故，離逢事佛能集資糧不應理故，由此決定非唯一佛。又不應執定有多佛，無垢所依無差別故。無漏法界名無垢依，由智殊勝畢竟遣除客塵垢故。於此無漏真法界中，不可定執諸佛有異，是故諸佛非一非多。

論曰：四、常住為相，謂真如清淨相故、本願所引故、所應作事無竟期故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：四、常住為相，謂真如清淨相故、本願所引故、所應作事無竟期故。

釋曰：恒無變易相續無斷，是故說言常住為相，由三因緣成立此相。真如清淨相故者，此顯真如性常無變，顯成佛果說為法身，性若變易即非真如，是故常住。本願所引故者，謂諸如來皆先發起如是大願：我當度脫無量有情令般涅槃。諸有情類未般涅槃，願所引果相續不絕，是故常住。此願所引離相續常，道理不成。所應作事無竟期故者，謂先大願所應作事無究竟期，諸有情類量無邊故，乃至有情相續不斷，佛所作事恒無斷故，說名為常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：恒無變易相續無斷，是故說言常住為相，由三因緣成立此相。真如清淨相故者，此顯真如性常無變，顯成佛果說為法身，性若變易即非真如，是故常住。本願所引故者，謂諸如來皆先發起如是大願：我當度脫無量有情令般涅槃。諸有情類未般涅槃，願所引果相續不絕，是故常住。此願所引離相續常，道理不成。所應作事無竟期故者，謂先大願所應作事無究竟期，諸有情類量無邊故，乃至有情相續不斷，佛所作事恒無斷故，說名為常。

論曰：五、不可思議為相，謂真如清淨自內證故、無有世間喻能喻故、非諸尋思所行處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：五、不可思議為相，謂真如清淨自內證故、無有世間喻能喻故、非諸尋思所行處故。

釋曰：言思議者，謂依道理審諦思惟，起分別智，尋思所攝、譬喻所顯。諸佛非此所行處故不可思議。超過一切尋思地故，唯應信解不應思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：言思議者，謂依道理審諦思惟，起分別智，尋思所攝、譬喻所顯。諸佛非此所行處故不可思議。超過一切尋思地故，唯應信解不應思議。

論曰：復次云何如是法身最初證得？謂緣總相大乘法境無分別智及後得智，五相善修，於一切地善集資糧，金剛喻定破滅微細難破障故，此定無間離一切障故得轉依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次云何如是法身最初證得？謂緣總相大乘法境無分別智及後得智，五相善修，於一切地善集資糧，金剛喻定破滅微細難破障故，此定無間離一切障故得轉依。

釋曰：信解亦名初得法身。法行亦爾，為簡彼故說現證得。但言證得非生起者，體是常故，緣總相等其義易了。五相善修者，謂無生、無滅、本來寂靜、自性涅槃及無自性，名為五相。又集總等五相善修，成辦五果，謂念念中銷融一切麁重依止，離種種想，得法苑樂，能正了知周遍無量無分限相，大法光明順清淨分無所分別無相現行，為令法身圓滿成辦，能正攝受後後勝因。破滅微細難破障故者，顯示此定喻金剛因，譬如金剛其性堅固能破難破。如是此定超諸下類，能破難破不染無知，能發無上清淨智道，故譬金剛，此定無間離一切障故。得轉依者，由無分別及後得智，故證轉依得佛法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：信解亦名初得法身。法行亦爾，為簡彼故說現證得。但言證得非生起者，體是常故，緣總相等其義易了。五相善修者，謂無生、無滅、本來寂靜、自性涅槃及無自性，名為五相。又集總等五相善修，成辦五果，謂念念中銷融一切麁重依止，離種種想，得法苑樂，能正了知周遍無量無分限相，大法光明順清淨分無所分別無相現行，為令法身圓滿成辦，能正攝受後後勝因。破滅微細難破障故者，顯示此定喻金剛因，譬如金剛其性堅固能破難破。如是此定超諸下類，能破難破不染無知，能發無上清淨智道，故譬金剛，此定無間離一切障故。得轉依者，由無分別及後得智，故證轉依得佛法身。

論曰：復次法身由幾自在而得自在？略由五種：一由佛土、自身、相好、無邊音聲、無見頂相自在，由轉色蘊依故。二由無罪無量廣大樂住自在，由轉受蘊依故。三由辯說一切名身句身文身自在，由轉想蘊依故。四由現化、變易、引攝大眾、引攝白法自在，由轉行蘊依故。五由圓鏡、平等、觀察、成所作智自在，由轉識蘊依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次法身由幾自在而得自在？略由五種：一由佛土、自身、相好、無邊音聲、無見頂相自在，由轉色蘊依故。二由無罪無量廣大樂住自在，由轉受蘊依故。三由辯說一切名身句身文身自在，由轉想蘊依故。四由現化、變易、引攝大眾、引攝白法自在，由轉行蘊依故。五由圓鏡、平等、觀察、成所作智自在，由轉識蘊依故。

釋曰：由轉五蘊依故，得五自在。諸聲聞等怖畏苦故永斷諸蘊，如愚癩人自捨身命。若諸菩薩攝巧方便，轉滅有罪色等諸蘊，轉起無罪色等諸蘊。如智癩人求諸良藥，轉有病身成無病身。此中由轉色蘊依故，得能示現佛土自在，如其所欲現金銀等諸佛土故。得能示現自身自在，隨心所思皆能示現，於其種種大集會中，隨諸所化有情機宜各別現故。得能示現相好自在，隨所愛樂示現種種妙相好故。得能示現無邊音聲、無見頂相二種自在，現佛音聲量無邊故、現佛頂相無能見故。由轉受蘊依故，得無罪無量廣大樂住自在，應知此中離煩惱故名為無罪，有眾多故名為無量，超過一切三界樂故名為廣大。由轉想蘊依故，得能辯說一切名身句身文身自在，以能取相是想自性，由攝如是資糧為因，轉得如是功能差別，由此能於名身等事隨其所欲自在能住。由轉行蘊依故，得能現化變易引攝大眾引攝白法自在，謂行蘊中思最為勝，由此思故於現化等自在。能轉現化自在者，如其所欲能現化故。變易自在者，如其所欲轉變地等成金等故。引攝大眾自在者，如意所樂引攝天等諸大眾故。引攝白法自在者，如意所樂令無漏法現在前故。由轉阿賴耶識等八事識蘊得大圓鏡智等四種妙智，如數次第或隨所應。當知此中轉阿賴耶識故得大圓鏡智，雖所識境不現在前，而能不忘不限時處，於一切境常不愚迷，無分別行能起受用佛智影像。轉染污末那故得平等性智，初現觀時先已證得，於修道位轉復清淨，由此安住無住涅槃，大慈大悲恒與相應，能隨所樂現佛影像。轉意識故得妙觀察智，具足一切陀羅尼門三摩地門，猶如寶藏，於大會中能現一切自在作用，能斷諸疑能雨法雨。轉五識故得成所作智，普於十方一切世界能現變化，從覩史多天宮而沒乃至涅槃，能現住持一切有情利樂事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由轉五蘊依故，得五自在。諸聲聞等怖畏苦故永斷諸蘊，如愚癩人自捨身命。若諸菩薩攝巧方便，轉滅有罪色等諸蘊，轉起無罪色等諸蘊。如智癩人求諸良藥，轉有病身成無病身。此中由轉色蘊依故，得能示現佛土自在，如其所欲現金銀等諸佛土故。得能示現自身自在，隨心所思皆能示現，於其種種大集會中，隨諸所化有情機宜各別現故。得能示現相好自在，隨所愛樂示現種種妙相好故。得能示現無邊音聲、無見頂相二種自在，現佛音聲量無邊故、現佛頂相無能見故。由轉受蘊依故，得無罪無量廣大樂住自在，應知此中離煩惱故名為無罪，有眾多故名為無量，超過一切三界樂故名為廣大。由轉想蘊依故，得能辯說一切名身句身文身自在，以能取相是想自性，由攝如是資糧為因，轉得如是功能差別，由此能於名身等事隨其所欲自在能住。由轉行蘊依故，得能現化變易引攝大眾引攝白法自在，謂行蘊中思最為勝，由此思故於現化等自在。能轉現化自在者，如其所欲能現化故。變易自在者，如其所欲轉變地等成金等故。引攝大眾自在者，如意所樂引攝天等諸大眾故。引攝白法自在者，如意所樂令無漏法現在前故。由轉阿賴耶識等八事識蘊得大圓鏡智等四種妙智，如數次第或隨所應。當知此中轉阿賴耶識故得大圓鏡智，雖所識境不現在前，而能不忘不限時處，於一切境常不愚迷，無分別行能起受用佛智影像。轉染污末那故得平等性智，初現觀時先已證得，於修道位轉復清淨，由此安住無住涅槃，大慈大悲恒與相應，能隨所樂現佛影像。轉意識故得妙觀察智，具足一切陀羅尼門三摩地門，猶如寶藏，於大會中能現一切自在作用，能斷諸疑能雨法雨。轉五識故得成所作智，普於十方一切世界能現變化，從覩史多天宮而沒乃至涅槃，能現住持一切有情利樂事故。

論曰：復次法身由幾種處應知依止？略由三處：一由種種佛住依止。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次法身由幾種處應知依止？略由三處：一由種種佛住依止。此中有二頌：

諸佛證得五性喜， 皆由等證自界故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛證得五性喜， 皆由等證自界故，

離喜都由不證此， 故求喜者應等證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離喜都由不證此， 故求喜者應等證。

由能無量及事成， 法味義德俱圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由能無量及事成， 法味義德俱圓滿，

得喜最勝無過失， 諸佛見常無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得喜最勝無過失， 諸佛見常無盡故。

二由種種受用身依止，但為成熟諸菩薩故。三由種種變化身依止，多為成熟聲聞等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二由種種受用身依止，但為成熟諸菩薩故。三由種種變化身依止，多為成熟聲聞等故。

釋曰：由幾種處應知依止者，此問法身與幾種法為所依止。略由三處者，廣即無量功德依止，今且略說但由三處。由種種佛住依止者，由諸如來所得法身，與所安住種種天住、聖住、梵住為所依止。諸天住中，如來多住第四靜慮；諸聖住中，如來多住空解脫門；諸梵住中，多住其悲。如是種種如來所住勝聲聞等，為顯如來所證涅槃勝聲聞等所得涅槃，故說諸佛證得五性喜等。證自界者，證自法界。於此修治正作證故，名為等證。言離喜者，謂諸如來證自法界，安住五喜。諸聲聞等證，如斬首永滅，涅槃遠離。如是最勝歡喜故求喜者應等證者，謂諸菩薩勤求五喜，應正求證此真法界。何等為五？所求勝喜，故次說言由能無量及事成等，由因別故爾所喜異。能謂堪能。言無量者，謂過無量殑伽沙數。諸佛如來所有堪能，同依法身，一切和雜平等無異。由見如是能無量故，生大歡喜。及者集義，事者所作，一切有情諸利樂事，隨彼所能無倒安立於三乘等。成謂成辦，經無量時此所作事無礙轉故。由見堪能，所應作事亦無量故，生大歡喜。言法味者，謂契經等無上法味，謂證真諦所得理味。義圓滿者，謂契經等法所詮義皆得圓滿，隨自意樂現在前故。德圓滿者，謂神通等功德圓滿，由見法味亦無量故，見義圓滿亦無量故，見德圓滿亦無量故，生大歡喜。復有說言，義謂涅槃，德謂隨樂所起功德，俱圓滿故並生大喜。得喜最勝無過失，諸佛見常無盡故者，謂諸如來見自身中真如一味，能無量等所生大喜，雖入涅槃亦常無盡，是故最勝無有過失。出三界故名為最勝，煩惱所知二障并習皆永斷故名無過失。由種種受用身依止等者，謂由法身為增上緣彼得轉故，說名依止。非如日光依日道理。與變化身為所依止，其義亦爾。言多為者，攝取勝解行地菩薩，以劣信解諸聲聞等雖見佛身不應成熟，初業菩薩當知亦爾。已入大地諸菩薩眾，不由化身方得成熟，通達甚深廣大法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由幾種處應知依止者，此問法身與幾種法為所依止。略由三處者，廣即無量功德依止，今且略說但由三處。由種種佛住依止者，由諸如來所得法身，與所安住種種天住、聖住、梵住為所依止。諸天住中，如來多住第四靜慮；諸聖住中，如來多住空解脫門；諸梵住中，多住其悲。如是種種如來所住勝聲聞等，為顯如來所證涅槃勝聲聞等所得涅槃，故說諸佛證得五性喜等。證自界者，證自法界。於此修治正作證故，名為等證。言離喜者，謂諸如來證自法界，安住五喜。諸聲聞等證，如斬首永滅，涅槃遠離。如是最勝歡喜故求喜者應等證者，謂諸菩薩勤求五喜，應正求證此真法界。何等為五？所求勝喜，故次說言由能無量及事成等，由因別故爾所喜異。能謂堪能。言無量者，謂過無量殑伽沙數。諸佛如來所有堪能，同依法身，一切和雜平等無異。由見如是能無量故，生大歡喜。及者集義，事者所作，一切有情諸利樂事，隨彼所能無倒安立於三乘等。成謂成辦，經無量時此所作事無礙轉故。由見堪能，所應作事亦無量故，生大歡喜。言法味者，謂契經等無上法味，謂證真諦所得理味。義圓滿者，謂契經等法所詮義皆得圓滿，隨自意樂現在前故。德圓滿者，謂神通等功德圓滿，由見法味亦無量故，見義圓滿亦無量故，見德圓滿亦無量故，生大歡喜。復有說言，義謂涅槃，德謂隨樂所起功德，俱圓滿故並生大喜。得喜最勝無過失，諸佛見常無盡故者，謂諸如來見自身中真如一味，能無量等所生大喜，雖入涅槃亦常無盡，是故最勝無有過失。出三界故名為最勝，煩惱所知二障并習皆永斷故名無過失。由種種受用身依止等者，謂由法身為增上緣彼得轉故，說名依止。非如日光依日道理。與變化身為所依止，其義亦爾。言多為者，攝取勝解行地菩薩，以劣信解諸聲聞等雖見佛身不應成熟，初業菩薩當知亦爾。已入大地諸菩薩眾，不由化身方得成熟，通達甚深廣大法故。

論曰：應知法身由幾佛法之所攝持？略由六種。一由清淨，謂轉阿賴耶識得法身故。二由異熟，謂轉色根得異熟智故。三由安住，謂轉欲行等住，得無量智住故。四由自在，謂轉種種攝受業自在，得一切世界無礙神通智自在故。五由言說，謂轉一切見聞覺知言說戲論，得令一切有情心喜辯說，智自在故。六由拔濟，謂轉拔濟一切災橫過失，得拔濟一切有情一切災橫過失智故。應知法身由此所說六種佛法之所攝持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知法身由幾佛法之所攝持？略由六種。一由清淨，謂轉阿賴耶識得法身故。二由異熟，謂轉色根得異熟智故。三由安住，謂轉欲行等住，得無量智住故。四由自在，謂轉種種攝受業自在，得一切世界無礙神通智自在故。五由言說，謂轉一切見聞覺知言說戲論，得令一切有情心喜辯說，智自在故。六由拔濟，謂轉拔濟一切災橫過失，得拔濟一切有情一切災橫過失智故。應知法身由此所說六種佛法之所攝持。

釋曰：就自性攝以顯攝持法身自性。由清淨者，謂由清淨佛法攝持法身自性，以其法身體清淨故。淨誰轉誰而得清淨？為答此問說如是言轉阿賴耶識得法身故。由阿賴耶識執持一切雜染種子，對治起時轉滅如是一切染種，轉得隨順一切無罪圓滿功德。譬如世間阿揭陀藥，能變有毒令成無毒，故說名轉。由異熟者，謂由異熟佛法攝持。法身自性轉色根者，謂轉眼等有色諸根。得異熟智者，謂所轉捨是異熟故，假說轉得亦名異熟。如昔所得異熟諸根，今得善智假名異熟。由安住者，謂由安住佛法攝持法身自性。轉欲行等者，謂等取勝解行等，由轉彼故證得息滅一切有情諸災患智。由自在者，謂由自在佛法攝持法身自性。攝受業者，謂諸世間商賈營農事王等業，由轉彼故證得無礙神通自在。由言說者，謂由言說佛法攝持法身自性。由轉世間見等言說，證得見聞覺知自在，由此逮得一切有情心喜妙智。由拔濟者，謂由拔濟佛法攝持法身自性。災橫等者，謂如世間國王家等所生憂苦，或親友力、或財寶力而能息除。由轉此故，證得息除一切有情一切災橫過失妙智，轉捨如是六種世法，轉得如是六種佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：就自性攝以顯攝持法身自性。由清淨者，謂由清淨佛法攝持法身自性，以其法身體清淨故。淨誰轉誰而得清淨？為答此問說如是言轉阿賴耶識得法身故。由阿賴耶識執持一切雜染種子，對治起時轉滅如是一切染種，轉得隨順一切無罪圓滿功德。譬如世間阿揭陀藥，能變有毒令成無毒，故說名轉。由異熟者，謂由異熟佛法攝持。法身自性轉色根者，謂轉眼等有色諸根。得異熟智者，謂所轉捨是異熟故，假說轉得亦名異熟。如昔所得異熟諸根，今得善智假名異熟。由安住者，謂由安住佛法攝持法身自性。轉欲行等者，謂等取勝解行等，由轉彼故證得息滅一切有情諸災患智。由自在者，謂由自在佛法攝持法身自性。攝受業者，謂諸世間商賈營農事王等業，由轉彼故證得無礙神通自在。由言說者，謂由言說佛法攝持法身自性。由轉世間見等言說，證得見聞覺知自在，由此逮得一切有情心喜妙智。由拔濟者，謂由拔濟佛法攝持法身自性。災橫等者，謂如世間國王家等所生憂苦，或親友力、或財寶力而能息除。由轉此故，證得息除一切有情一切災橫過失妙智，轉捨如是六種世法，轉得如是六種佛法。

論曰：諸佛法身當言有異、當言無異？依止、意樂、業無別故，當言無異；無量依身現等覺故，當言有異。如說佛法身，受用身亦爾，意樂及業無差別故，當言無異；不由依止無差別故，無量依止差別轉故。應知變化身，如受用身說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛法身當言有異、當言無異？依止、意樂、業無別故，當言無異；無量依身現等覺故，當言有異。如說佛法身，受用身亦爾，意樂及業無差別故，當言無異；不由依止無差別故，無量依止差別轉故。應知變化身，如受用身說。

釋曰：諸佛法身，依止意樂作業無別，故無有異。諸佛真如無有異故，依止無別。一切皆為利益安樂一切有情，意樂同故，意樂無別。一切皆同利他為勝，現等正覺般涅槃等種種作業，故業無別。無量依身現等覺故當言有異者，謂由無量別別依身，菩提薩埵現成佛故，非無有異，如前廣說。如說法身受用亦爾，此說意樂及業無別，不說依止無有差別，無量依止差別轉故。謂於一切別世界中，諸佛國土、眾會名號、身量相好、受法樂等各不同故。佛變化身應知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸佛法身，依止意樂作業無別，故無有異。諸佛真如無有異故，依止無別。一切皆為利益安樂一切有情，意樂同故，意樂無別。一切皆同利他為勝，現等正覺般涅槃等種種作業，故業無別。無量依身現等覺故當言有異者，謂由無量別別依身，菩提薩埵現成佛故，非無有異，如前廣說。如說法身受用亦爾，此說意樂及業無別，不說依止無有差別，無量依止差別轉故。謂於一切別世界中，諸佛國土、眾會名號、身量相好、受法樂等各不同故。佛變化身應知亦爾。

論曰：應知法身幾德相應？謂最清淨四無量、解脫、勝處、遍處、無諍、願智、四無礙解、六神通、三十二大士相、八十隨好、四一切相清淨、十力、四無畏、三不護、三念住、拔除習氣、無忘失法、大悲、十八不共佛法、一切相妙智等功德相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：應知法身幾德相應？謂最清淨四無量、解脫、勝處、遍處、無諍、願智、四無礙解、六神通、三十二大士相、八十隨好、四一切相清淨、十力、四無畏、三不護、三念住、拔除習氣、無忘失法、大悲、十八不共佛法、一切相妙智等功德相應。

釋曰：此中顯說諸佛世尊共聲聞等所有清淨殊勝功德。最清淨者，顯此功德永斷煩惱及所知障身中起故。如是所說最清淨言，應知遍在一一功德。四無量者，謂緣無量有情為境，慈悲喜捨。言解脫者，謂八解脫，所謂有色觀諸色等。言勝處者，謂八勝處。言遍處者，謂十遍處。無諍、願智更無差別。四無礙解者，謂法無礙解、義無礙解、訓詞無礙解、辯說無礙解。六神通者，謂如意通為初，漏盡智為後。三十二大士相者，謂妙輪相印手足等。八十隨好者，謂鼻脩直等。四一切相清淨者，謂所依清淨、所緣清淨、心清淨、智清淨。言十力者，謂處非處智力、業異熟智力、靜慮解脫等持等至智力、根勝劣智力、種種勝解智力、種種界智力、遍趣行智力、宿住隨念智力、死生智力、漏盡智力。四無畏者，謂佛世尊自發誠言：我是真實正等覺者。若有難言：於如是法不正等覺。我於彼難正見無緣，是第一無畏。又發誠言：我是真實諸漏盡者。若有難言：如是如是諸漏未盡。我於彼難正見無緣，是第二無畏。又發誠言：我為弟子說出離道。若有難言：修如是道非正出苦。我於彼難正見無緣，是第三無畏。又發誠言：我為弟子說障礙法染必為障。若有難言：雖染彼法不能為障。我於彼難正見無緣，是第四無畏。於此四中皆應廣說，正見彼難無有緣故得大安隱，得安隱故都無所畏。三不護者，謂諸如來所有身業清淨現行，無不清淨現行身業慮恐他知可須藏護，如是名為第一不護。如說身業，語業意業亦如是說，是三不護。三念住者，謂諸如來說正法時，一類弟子恭敬屬耳、住奉教心、精進修行、法隨法行，如來於彼無悅無喜心不踊躍。一類弟子不生恭敬，翻前廣說，如來於彼不生恚恨、不生不忍，非不保任。一類弟子亦生恭敬亦不恭敬，乃至廣說，如來於彼其心無二，謂不喜悅亦不恚恨，於彼一切遍住妙捨。拔除習氣者，謂永拔除雖無煩惱而有煩惱相似所作騰躍等事。無忘失法者，謂於利樂諸有情事正念正知不過時分。言大悲者，謂於有情利樂意樂大義當說。十八不共佛法者，謂不同義是不共義。即諸如來無有誤失。如阿羅漢雖盡諸漏為乞食故出遊城邑，或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共同遊止，或於一時足踐叢刺諸惡蛇等齊足跳躑，或於一時入如是舍與諸母邑不依正理而作語言，或於林野捨棄好道而行惡路，或與怨賊師子猛獸及他妻等同共遊止；如是等類諸阿羅漢所有誤失，諸佛皆無。又諸如來無卒暴音。如阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路，或入空宅揚聲叫喚發大暴音，或因不染習氣過失聚脣露齒而現大笑；如是等類諸阿羅漢卒暴音聲，諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中顯說諸佛世尊共聲聞等所有清淨殊勝功德。最清淨者，顯此功德永斷煩惱及所知障身中起故。如是所說最清淨言，應知遍在一一功德。四無量者，謂緣無量有情為境，慈悲喜捨。言解脫者，謂八解脫，所謂有色觀諸色等。言勝處者，謂八勝處。言遍處者，謂十遍處。無諍、願智更無差別。四無礙解者，謂法無礙解、義無礙解、訓詞無礙解、辯說無礙解。六神通者，謂如意通為初，漏盡智為後。三十二大士相者，謂妙輪相印手足等。八十隨好者，謂鼻脩直等。四一切相清淨者，謂所依清淨、所緣清淨、心清淨、智清淨。言十力者，謂處非處智力、業異熟智力、靜慮解脫等持等至智力、根勝劣智力、種種勝解智力、種種界智力、遍趣行智力、宿住隨念智力、死生智力、漏盡智力。四無畏者，謂佛世尊自發誠言：我是真實正等覺者。若有難言：於如是法不正等覺。我於彼難正見無緣，是第一無畏。又發誠言：我是真實諸漏盡者。若有難言：如是如是諸漏未盡。我於彼難正見無緣，是第二無畏。又發誠言：我為弟子說出離道。若有難言：修如是道非正出苦。我於彼難正見無緣，是第三無畏。又發誠言：我為弟子說障礙法染必為障。若有難言：雖染彼法不能為障。我於彼難正見無緣，是第四無畏。於此四中皆應廣說，正見彼難無有緣故得大安隱，得安隱故都無所畏。三不護者，謂諸如來所有身業清淨現行，無不清淨現行身業慮恐他知可須藏護，如是名為第一不護。如說身業，語業意業亦如是說，是三不護。三念住者，謂諸如來說正法時，一類弟子恭敬屬耳、住奉教心、精進修行、法隨法行，如來於彼無悅無喜心不踊躍。一類弟子不生恭敬，翻前廣說，如來於彼不生恚恨、不生不忍，非不保任。一類弟子亦生恭敬亦不恭敬，乃至廣說，如來於彼其心無二，謂不喜悅亦不恚恨，於彼一切遍住妙捨。拔除習氣者，謂永拔除雖無煩惱而有煩惱相似所作騰躍等事。無忘失法者，謂於利樂諸有情事正念正知不過時分。言大悲者，謂於有情利樂意樂大義當說。十八不共佛法者，謂不同義是不共義。即諸如來無有誤失。如阿羅漢雖盡諸漏為乞食故出遊城邑，或於一時與惡象惡馬惡牛惡狗等共同遊止，或於一時足踐叢刺諸惡蛇等齊足跳躑，或於一時入如是舍與諸母邑不依正理而作語言，或於林野捨棄好道而行惡路，或與怨賊師子猛獸及他妻等同共遊止；如是等類諸阿羅漢所有誤失，諸佛皆無。又諸如來無卒暴音。如阿羅漢或於一時遊行林野迷失道路，或入空宅揚聲叫喚發大暴音，或因不染習氣過失聚脣露齒而現大笑；如是等類諸阿羅漢卒暴音聲，諸

佛皆無。又諸如來無忘失念。如阿羅漢有不染污久遠所作久遠所說諸忘失念；諸佛皆無。又諸如來無種種想。如阿羅漢於有餘生死一向起極厭逆想，於無餘涅槃一向起極寂靜想；如來於彼有餘生死無餘涅槃無差別想，住最勝捨。又諸如來無不定心。如阿羅漢歛心方定、出即不定；如來於彼一切分位無不定心。又諸如來無不擇捨。如阿羅漢不以智慧簡擇有情諸利樂事而便棄捨；如來無有如是等類不擇而捨。又諸如來無有欲等六種退失。如阿羅漢於能永淨所知障中有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退；如是六退諸佛皆無。又諸如來身語意業，智為前導隨智而轉。如阿羅漢或於一時善身業轉、或於一時無記業轉，語業意業當知亦爾；如來三業智前導故、隨智轉故，無有無記。智等起故名智前導，智俱行故名隨智轉。又諸如來於三世境若知若見無著無礙。如阿羅漢於三世事非暫起心即能解故知見有著，不能一切悉了知故知見有礙；如來於彼三世事中，暫起心時即遍解知一切境界，是故知見無著無礙。由是因緣，此十八種一一皆名不共佛法。一切相妙智者，謂於一切蘊界處中善能了知。一切行相等者，等餘無量功德法身相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛皆無。又諸如來無忘失念。如阿羅漢有不染污久遠所作久遠所說諸忘失念；諸佛皆無。又諸如來無種種想。如阿羅漢於有餘生死一向起極厭逆想，於無餘涅槃一向起極寂靜想；如來於彼有餘生死無餘涅槃無差別想，住最勝捨。又諸如來無不定心。如阿羅漢歛心方定、出即不定；如來於彼一切分位無不定心。又諸如來無不擇捨。如阿羅漢不以智慧簡擇有情諸利樂事而便棄捨；如來無有如是等類不擇而捨。又諸如來無有欲等六種退失。如阿羅漢於能永淨所知障中有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退；如是六退諸佛皆無。又諸如來身語意業，智為前導隨智而轉。如阿羅漢或於一時善身業轉、或於一時無記業轉，語業意業當知亦爾；如來三業智前導故、隨智轉故，無有無記。智等起故名智前導，智俱行故名隨智轉。又諸如來於三世境若知若見無著無礙。如阿羅漢於三世事非暫起心即能解故知見有著，不能一切悉了知故知見有礙；如來於彼三世事中，暫起心時即遍解知一切境界，是故知見無著無礙。由是因緣，此十八種一一皆名不共佛法。一切相妙智者，謂於一切蘊界處中善能了知。一切行相等者，等餘無量功德法身相應。

論曰：此中有多頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有多頌。

釋曰：於此法身能依不共諸功德中，以讚頌門結句道理分別開示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於此法身能依不共諸功德中，以讚頌門結句道理分別開示。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

憐愍諸有情， 起和合遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸有情， 起和合遠離，

常不捨利樂， 四意樂歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常不捨利樂， 四意樂歸禮。

釋曰：今此頌中顯四無量。憐愍諸有情者，是總句。起和合意樂者，顯慈無量，欲令有情樂和合故。起遠離意樂者，顯悲無量，欲令有情遠離苦故。起常不捨意樂者，顯喜無量，欲令有情不捨樂故。起利樂意樂者，顯捨無量，欲令有情獲得利益及安樂故。捨謂棄捨，欲令有情捨樂受等煩惱隨眠不捨有情。又處中住說名為捨。緣此功德，歸依敬禮諸佛法身，故名歸禮。餘頌准此一切應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今此頌中顯四無量。憐愍諸有情者，是總句。起和合意樂者，顯慈無量，欲令有情樂和合故。起遠離意樂者，顯悲無量，欲令有情遠離苦故。起常不捨意樂者，顯喜無量，欲令有情不捨樂故。起利樂意樂者，顯捨無量，欲令有情獲得利益及安樂故。捨謂棄捨，欲令有情捨樂受等煩惱隨眠不捨有情。又處中住說名為捨。緣此功德，歸依敬禮諸佛法身，故名歸禮。餘頌准此一切應知。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

解脫一切障， 牟尼勝世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切障， 牟尼勝世間，

智周遍所知， 心解脫歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智周遍所知， 心解脫歸禮。

釋曰：解脫一切障者，此句顯示諸佛解脫勝聲聞等。牟尼勝世間者，此句顯示諸佛勝處勝聲聞等。智周遍所知者，此句顯示諸佛遍處勝聲聞等，非如聲聞乘等唯有八種解脫、八種勝處、十種遍處。解脫為先而有勝處，勝處為先而有遍處，由此門故作意思惟解脫一切障，勝一切世間。智周一切境心解脫者，具上三德心離繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：解脫一切障者，此句顯示諸佛解脫勝聲聞等。牟尼勝世間者，此句顯示諸佛勝處勝聲聞等。智周遍所知者，此句顯示諸佛遍處勝聲聞等，非如聲聞乘等唯有八種解脫、八種勝處、十種遍處。解脫為先而有勝處，勝處為先而有遍處，由此門故作意思惟解脫一切障，勝一切世間。智周一切境心解脫者，具上三德心離繫縛。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

能滅諸有情， 一切惑無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅諸有情， 一切惑無餘，

害煩惱有染， 常哀愍歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 害煩惱有染， 常哀愍歸禮。

釋曰：此頌顯無諍，世俗智為性。不同聲聞所得無諍，將入城邑先審觀察，若一有情當緣我身隨起一種煩惱諍者，即便不入。如來觀見雖諸有情當緣佛身起諸煩惱，若彼堪任受佛化者，即便往彼方便調伏，令滅煩惱。能滅諸有情一切惑無餘者，非如聲聞住無諍定，方便遠離不令自身作少有情生煩惱緣，唯伏欲界有事煩惱，非餘煩惱。諸佛不爾，方便能滅一切有情一切煩惱令無有餘。害煩惱者，唯害煩惱不害有情。有染常哀愍者，若諸有情有煩惱染，佛常哀愍而不訶害。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯無諍，世俗智為性。不同聲聞所得無諍，將入城邑先審觀察，若一有情當緣我身隨起一種煩惱諍者，即便不入。如來觀見雖諸有情當緣佛身起諸煩惱，若彼堪任受佛化者，即便往彼方便調伏，令滅煩惱。能滅諸有情一切惑無餘者，非如聲聞住無諍定，方便遠離不令自身作少有情生煩惱緣，唯伏欲界有事煩惱，非餘煩惱。諸佛不爾，方便能滅一切有情一切煩惱令無有餘。害煩惱者，唯害煩惱不害有情。有染常哀愍者，若諸有情有煩惱染，佛常哀愍而不訶害。如有頌言：

如呪鬼良醫， 治諸鬼所魅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如呪鬼良醫， 治諸鬼所魅，

但訶害鬼魅， 非鬼所魅者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但訶害鬼魅， 非鬼所魅者。

如是大悲尊， 治煩惱所魅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大悲尊， 治煩惱所魅，

但訶害煩惱， 不訶害有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但訶害煩惱， 不訶害有情。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

無功用無著， 無礙常寂定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用無著， 無礙常寂定，

於一切問難， 能解釋歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切問難， 能解釋歸禮。

釋曰：此頌顯願智勝聲聞等，由五相故，謂無功用故、無著故、無礙故、常寂定故、一切疑難能解釋故。諸聲聞等所得願智，隨其所願而入於定，唯能知此不知其餘。佛即不爾，由無功用智不作功用，如末尼、天樂隨願能知一切境界，由無著智於所知境皆無滯故、由無礙智斷煩惱障并習氣故、由常寂定定障斷故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯願智勝聲聞等，由五相故，謂無功用故、無著故、無礙故、常寂定故、一切疑難能解釋故。諸聲聞等所得願智，隨其所願而入於定，唯能知此不知其餘。佛即不爾，由無功用智不作功用，如末尼、天樂隨願能知一切境界，由無著智於所知境皆無滯故、由無礙智斷煩惱障并習氣故、由常寂定定障斷故。如有頌言：

那伽行寂定， 那伽住寂定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那伽行寂定， 那伽住寂定，

那伽坐寂定， 那伽臥寂定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那伽坐寂定， 那伽臥寂定。

由此所發微妙願智，於一切時善能解釋一切問難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此所發微妙願智，於一切時善能解釋一切問難。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

於所依能依， 所說言及智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所依能依， 所說言及智，

能說無礙慧， 常善說歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說無礙慧， 常善說歸禮。

釋曰：此頌顯示四無礙解。言所依者，謂諸教法，即契經等。言能依者，謂所詮義。如是二種皆名所說，所作業故。言智二種皆是能說，作者作具等所起故。無礙慧者，謂於此中無退轉智。常善說者，由具四種無礙解故，常能善說。若於所依無礙覺慧名法無礙，於法異門無罣礙故。若於能依無礙覺慧名義無礙，於一切法自相共相無罣礙故，或於諸法別義意趣無罣礙故。若於其言無礙覺慧名訓詞無礙，於諸國土各別境界種種言詞，隨自展轉異想隨說無罣礙故，或於諸法訓釋言詞無罣礙故。若於分析諸法智中無礙覺慧名辯說無礙，於能辯析諸法智中無罣礙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示四無礙解。言所依者，謂諸教法，即契經等。言能依者，謂所詮義。如是二種皆名所說，所作業故。言智二種皆是能說，作者作具等所起故。無礙慧者，謂於此中無退轉智。常善說者，由具四種無礙解故，常能善說。若於所依無礙覺慧名法無礙，於法異門無罣礙故。若於能依無礙覺慧名義無礙，於一切法自相共相無罣礙故，或於諸法別義意趣無罣礙故。若於其言無礙覺慧名訓詞無礙，於諸國土各別境界種種言詞，隨自展轉異想隨說無罣礙故，或於諸法訓釋言詞無罣礙故。若於分析諸法智中無礙覺慧名辯說無礙，於能辯析諸法智中無罣礙故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

為彼諸有情， 故現知言行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼諸有情， 故現知言行，

往來及出離， 善教者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來及出離， 善教者歸禮。

釋曰：此頌顯示六種神通。為彼諸有情者，此是總句。善教者，言一一皆有。善者妙也。教者言也。為令勝進說微妙言，名善教者故。現善教者，是如意通，隨所應化故往其所，現大神變善教彼故。知言善教者，是天耳通，聽聞遠住有義言詞一切音聲，如其所應為說法故。知行善教者，是心差別通，知心勝劣，善教彼故。知往善教者，是宿住隨念智通，了達過去善教彼故。知來善教者，是死生智通，了達未來善教彼故。知出離善教者，是漏盡智通，知斷煩惱善教彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示六種神通。為彼諸有情者，此是總句。善教者，言一一皆有。善者妙也。教者言也。為令勝進說微妙言，名善教者故。現善教者，是如意通，隨所應化故往其所，現大神變善教彼故。知言善教者，是天耳通，聽聞遠住有義言詞一切音聲，如其所應為說法故。知行善教者，是心差別通，知心勝劣，善教彼故。知往善教者，是宿住隨念智通，了達過去善教彼故。知來善教者，是死生智通，了達未來善教彼故。知出離善教者，是漏盡智通，知斷煩惱善教彼故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸眾生見尊， 皆審知善士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生見尊， 皆審知善士，

暫見便深信， 開導者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暫見便深信， 開導者歸禮。

釋曰：此頌顯示諸相隨好，法身是現相好所依故，就相好歸禮法身。諸眾生見尊皆審知善士者，一切世間由見世尊具相隨好，皆悉審知是大善士。諸眾生者，通攝當時及於後時堪受化者。暫見便深信者，暫見世尊具相隨好，便深淨信，知是世間善開導者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示諸相隨好，法身是現相好所依故，就相好歸禮法身。諸眾生見尊皆審知善士者，一切世間由見世尊具相隨好，皆悉審知是大善士。諸眾生者，通攝當時及於後時堪受化者。暫見便深信者，暫見世尊具相隨好，便深淨信，知是世間善開導者。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

攝受住持捨， 現化及變易， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受住持捨， 現化及變易，

等持智自在， 隨證得歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等持智自在， 隨證得歸禮。

釋曰：此頌顯示四一切相清淨。攝受住持捨者，顯所依清淨，依止靜慮如其所欲隨樂長短，能於自身攝受住持棄捨自在。現化及變易者，顯所緣清淨。化作種種未曾生色，名為現化。轉變種種已曾生色成金銀等，名為變易。於此一切變化品類皆得自在。等持自在者，顯心清淨，隨其所欲三摩地門自在而轉，一一剎那如其意樂能入諸定。智自在者，顯智清淨，如其所欲陀羅尼門任持自在。隨證得者，隨順證得上四清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示四一切相清淨。攝受住持捨者，顯所依清淨，依止靜慮如其所欲隨樂長短，能於自身攝受住持棄捨自在。現化及變易者，顯所緣清淨。化作種種未曾生色，名為現化。轉變種種已曾生色成金銀等，名為變易。於此一切變化品類皆得自在。等持自在者，顯心清淨，隨其所欲三摩地門自在而轉，一一剎那如其意樂能入諸定。智自在者，顯智清淨，如其所欲陀羅尼門任持自在。隨證得者，隨順證得上四清淨。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

方便歸依淨， 及大乘出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便歸依淨， 及大乘出離，

於此誑眾生， 摧魔者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此誑眾生， 摧魔者歸禮。

釋曰：此頌顯十力。謂於善趣惡趣方便諸業，歸依世出世淨。大乘出離四種義中魔誑眾生，此中顯說能摧彼魔十力業用。言方便者，善趣方便謂諸善業，惡趣方便謂不善業。宣說如是趣方便時，魔於其中誑惑而住，言不如是，與是相違，說不善業為善趣方便，說諸善業為惡趣方便，或說一切皆無有因，或說一切自在天等以為其因。處非處力能摧彼說。訓釋詞者，處名所以，有所容受。若無所以，無所容受說名非處。謂無處無容諸眾生類，無因惡因而當得有。此復云何？由此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行等，非自在天等，令次第得生。言歸依者，所謂諸業。如說世間皆由自業，業為依止、業作歸依。說此業時，魔於其中誑惑而住，廣如前說。由第二業異熟智力，能摧彼說無所罣礙，謂諸有情業所分別高下勝劣，不由無因自在天等，廣如前說。所言淨者，謂世間淨及出世淨，暫時畢竟伏諸煩惱永害隨眠，由諸靜慮、等持、等至及聖道故。說此淨時，魔於其中誑惑而住，廣如前說。由靜慮等持等至智力，能摧彼說無所罣礙。及大乘出離者，此顯餘力所作業用。謂說大乘究竟出離佛果德時，魔於其中誑惑而住，言此無上正等菩提極難可得，宜求聲聞究竟出離。由餘七力能摧彼說無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯十力。謂於善趣惡趣方便諸業，歸依世出世淨。大乘出離四種義中魔誑眾生，此中顯說能摧彼魔十力業用。言方便者，善趣方便謂諸善業，惡趣方便謂不善業。宣說如是趣方便時，魔於其中誑惑而住，言不如是，與是相違，說不善業為善趣方便，說諸善業為惡趣方便，或說一切皆無有因，或說一切自在天等以為其因。處非處力能摧彼說。訓釋詞者，處名所以，有所容受。若無所以，無所容受說名非處。謂無處無容諸眾生類，無因惡因而當得有。此復云何？由此有故彼有，此生故彼生，謂無明緣行等，非自在天等，令次第得生。言歸依者，所謂諸業。如說世間皆由自業，業為依止、業作歸依。說此業時，魔於其中誑惑而住，廣如前說。由第二業異熟智力，能摧彼說無所罣礙，謂諸有情業所分別高下勝劣，不由無因自在天等，廣如前說。所言淨者，謂世間淨及出世淨，暫時畢竟伏諸煩惱永害隨眠，由諸靜慮、等持、等至及聖道故。說此淨時，魔於其中誑惑而住，廣如前說。由靜慮等持等至智力，能摧彼說無所罣礙。及大乘出離者，此顯餘力所作業用。謂說大乘究竟出離佛果德時，魔於其中誑惑而住，言此無上正等菩提極難可得，宜求聲聞究竟出離。由餘七力能摧彼說無所罣礙。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

能說智及斷， 出離能障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說智及斷， 出離能障礙，

自他利非餘， 外道伏歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他利非餘， 外道伏歸禮。

釋曰：此頌顯示四無所畏。能說智者，謂佛誠言：我是真實正等覺者。即是遍知一切法。智能說斷者，謂佛誠言：我是真實諸漏盡者。即是煩惱諸漏永盡。如是二種依自利說。能說出離者，謂佛誠言：我為弟子說出離法。真實出離。能說能障礙者，謂佛誠言：我為弟子說能障法。真實能礙。如是二種依利他說。如是四種名自他利。非餘外道伏者，顯離怖畏釋無畏義。非餘外道所能降伏，是故無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示四無所畏。能說智者，謂佛誠言：我是真實正等覺者。即是遍知一切法。智能說斷者，謂佛誠言：我是真實諸漏盡者。即是煩惱諸漏永盡。如是二種依自利說。能說出離者，謂佛誠言：我為弟子說出離法。真實出離。能說能障礙者，謂佛誠言：我為弟子說能障法。真實能礙。如是二種依利他說。如是四種名自他利。非餘外道伏者，顯離怖畏釋無畏義。非餘外道所能降伏，是故無畏。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

處眾能伏說， 遠離二雜染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處眾能伏說， 遠離二雜染，

無護無忘失， 攝御眾歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無護無忘失， 攝御眾歸禮。

釋曰：此頌顯示不護念住。處眾能伏說者，謂處大眾能伏他說。以身業等及諸威儀，皆無醜惡可須藏護，恐彼譏嫌，是故處眾能伏他說，如是即明三種不護。遠離二雜染者，謂恭敬聽、不恭敬聽弟子眾中善住念故，遠離愛恚，如是即明三種念住。由此無護無忘失故，能善攝御諸弟子眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示不護念住。處眾能伏說者，謂處大眾能伏他說。以身業等及諸威儀，皆無醜惡可須藏護，恐彼譏嫌，是故處眾能伏他說，如是即明三種不護。遠離二雜染者，謂恭敬聽、不恭敬聽弟子眾中善住念故，遠離愛恚，如是即明三種念住。由此無護無忘失故，能善攝御諸弟子眾。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

遍一切行住， 無非圓智事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍一切行住， 無非圓智事，

一切時遍知， 實義者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時遍知， 實義者歸禮。

釋曰：此頌顯示拔除習氣。遍一切行住者，謂於聚落或於城邑為乞食故，往返經行於樹下等，身四威儀寂然而住。無非圓智事者，謂聲聞等雖盡煩惱猶有習氣，隨縛所作掉舉等事。如彼尊者大目揵連，五百生中常作獼猴，由彼習氣所隨縛故，雖離煩惱而聞樂時作獼猴跳躑。有一獨覺，昔多生中曾作婬女，今餘習故時莊飾面。如是等類，非一切智所應作事，世尊皆無，是名如來不共功德。一切時遍知實義者者，非如外道掊刺拏等，非是真實一切智者，故說如來是其實義一切智者。順結頌法故顛倒說，或此句義前後各別。一切時遍知者，此顯佛是一切智者。實義者者，此顯佛是有實義者，如人有杖說為杖者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示拔除習氣。遍一切行住者，謂於聚落或於城邑為乞食故，往返經行於樹下等，身四威儀寂然而住。無非圓智事者，謂聲聞等雖盡煩惱猶有習氣，隨縛所作掉舉等事。如彼尊者大目揵連，五百生中常作獼猴，由彼習氣所隨縛故，雖離煩惱而聞樂時作獼猴跳躑。有一獨覺，昔多生中曾作婬女，今餘習故時莊飾面。如是等類，非一切智所應作事，世尊皆無，是名如來不共功德。一切時遍知實義者者，非如外道掊刺拏等，非是真實一切智者，故說如來是其實義一切智者。順結頌法故顛倒說，或此句義前後各別。一切時遍知者，此顯佛是一切智者。實義者者，此顯佛是有實義者，如人有杖說為杖者。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

諸有情利樂， 所作不過時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有情利樂， 所作不過時，

所作常無虛， 無忘失歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作常無虛， 無忘失歸禮。

釋曰：此頌顯示無忘失法。諸有情利樂所作不過時者，謂佛世尊若有所化，若於爾時應有所作，即便為彼即於爾時，作所應作終不失時。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示無忘失法。諸有情利樂所作不過時者，謂佛世尊若有所化，若於爾時應有所作，即便為彼即於爾時，作所應作終不失時。如有頌言：

譬如大海水， 奔潮必應時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 奔潮必應時，

佛哀愍眾生， 赴感常無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛哀愍眾生， 赴感常無失。

所作常無虛者，謂佛所作不空無果。無忘失者，所作應時常無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作常無虛者，謂佛所作不空無果。無忘失者，所作應時常無忘失。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

晝夜常六返， 觀一切世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常六返， 觀一切世間，

與大悲相應， 利樂意歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大悲相應， 利樂意歸禮。

釋曰：此顯大悲，利益安樂意樂為體。此言大者，福智資糧圓滿證故，令脫三苦為行相故，三界有情為所緣故，於諸有情心平等故，決定無有勝此者故。晝夜常六返觀一切世間者，此顯大悲所作業用。謂佛世尊於晝夜分，各三時觀一切世間，誰善法增、誰善法減？誰善根熟、誰根未熟？誰是堪受勝生法器、誰是堪受定勝法器？誰是佛乘器、誰是餘乘器？如是等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此顯大悲，利益安樂意樂為體。此言大者，福智資糧圓滿證故，令脫三苦為行相故，三界有情為所緣故，於諸有情心平等故，決定無有勝此者故。晝夜常六返觀一切世間者，此顯大悲所作業用。謂佛世尊於晝夜分，各三時觀一切世間，誰善法增、誰善法減？誰善根熟、誰根未熟？誰是堪受勝生法器、誰是堪受定勝法器？誰是佛乘器、誰是餘乘器？如是等。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

由行及由證， 由智及由業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由行及由證， 由智及由業，

於一切三乘， 最勝者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切三乘， 最勝者歸禮。

釋曰：此顯十八不共佛法。言由行者，此說行時一切事業，即是如來無有誤失，乃至無有不擇而捨。及由證者，即是住時六種無退，謂欲無退乃至第六解脫無退。言由智者，謂於三世無著無礙智見而轉。及由業者，即是如來身語意業，智為前導隨智而轉。於一切三乘最勝者者，此顯佛於一切聲聞及獨覺乘最為殊勝，由與十八不共功德具相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此顯十八不共佛法。言由行者，此說行時一切事業，即是如來無有誤失，乃至無有不擇而捨。及由證者，即是住時六種無退，謂欲無退乃至第六解脫無退。言由智者，謂於三世無著無礙智見而轉。及由業者，即是如來身語意業，智為前導隨智而轉。於一切三乘最勝者者，此顯佛於一切聲聞及獨覺乘最為殊勝，由與十八不共功德具相應故。

論曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：

由三身至得， 具相大菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由三身至得， 具相大菩提，

一切處他疑， 最勝者歸禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處他疑， 最勝者歸禮。

釋曰：此頌顯示一切相妙智性。一切行相皆正了知，名一切相妙智。此妙智體，名一切相妙智性，即是一切所知境界，一切行相殊勝智體。言三身者，謂自性等，由此三身至得具相無垢無礙妙智自性大菩提果。言具相者，具一切相。有說無常等十六種行相名一切相，菩提用彼為先因故。有餘復說，即此及餘一切諸法皆無自性，無生無滅本來寂靜自性涅槃無所得相，名一切相。有餘復說，非於此中說治所治諸品類相，然說一切義利圓滿，如如意珠具一切相。我今觀此一切相者，即是一切障斷品類。所以者何？永斷一切障品類故，謂斷一切所知障品及斷一切習氣品故。又此具相大菩提者，即是正知一切境相，是故能斷一切他疑。一切處者一切世間他疑，即是所有人天一切疑惑，於此他疑皆悉能斷。由此能斷一切人天疑惑作用，顯一切相妙智殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此頌顯示一切相妙智性。一切行相皆正了知，名一切相妙智。此妙智體，名一切相妙智性，即是一切所知境界，一切行相殊勝智體。言三身者，謂自性等，由此三身至得具相無垢無礙妙智自性大菩提果。言具相者，具一切相。有說無常等十六種行相名一切相，菩提用彼為先因故。有餘復說，即此及餘一切諸法皆無自性，無生無滅本來寂靜自性涅槃無所得相，名一切相。有餘復說，非於此中說治所治諸品類相，然說一切義利圓滿，如如意珠具一切相。我今觀此一切相者，即是一切障斷品類。所以者何？永斷一切障品類故，謂斷一切所知障品及斷一切習氣品故。又此具相大菩提者，即是正知一切境相，是故能斷一切他疑。一切處者一切世間他疑，即是所有人天一切疑惑，於此他疑皆悉能斷。由此能斷一切人天疑惑作用，顯一切相妙智殊勝。

論曰：諸佛法身與如是等功德相應，復與所餘自性、因、果、業、相應、轉功德相應，是故應知諸佛法身無上功德。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛法身與如是等功德相應，復與所餘自性、因、果、業、相應、轉功德相應，是故應知諸佛法身無上功德。此中有二頌：

尊成實勝義， 一切地皆出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊成實勝義， 一切地皆出，

至諸眾生上， 解脫諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至諸眾生上， 解脫諸有情。

無盡無等德， 相應現世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡無等德， 相應現世間，

及眾會可見， 非見人天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及眾會可見， 非見人天等。

釋曰：法身與此功德相應，復與餘六功德相應，此略標義。二頌廣釋。尊成實勝義者，謂佛法身成實勝義，真如所顯，此即宣說法身自性功德相應，說力差別相應無失，譬如說火，煖德相應。一切地皆出者，是極喜等一切十地皆出離義，此則成實勝義之因。至諸眾生上者，一切智性於諸有情最為殊勝，此即成實勝義之果。解脫諸有情者，即是成實勝義之業。無盡無等德相應者，與諸功德相屬相應，無邊不共力無畏等無盡無等德相應故。現世間及眾會可見者，謂變化身出現世間，及受用身處大眾會，二皆可見。非見人天等者，謂佛法身非人天等之所能見。此說世尊三身差別，以顯轉義。轉謂體性轉變差別，於三身中，二身可見、一非可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：法身與此功德相應，復與餘六功德相應，此略標義。二頌廣釋。尊成實勝義者，謂佛法身成實勝義，真如所顯，此即宣說法身自性功德相應，說力差別相應無失，譬如說火，煖德相應。一切地皆出者，是極喜等一切十地皆出離義，此則成實勝義之因。至諸眾生上者，一切智性於諸有情最為殊勝，此即成實勝義之果。解脫諸有情者，即是成實勝義之業。無盡無等德相應者，與諸功德相屬相應，無邊不共力無畏等無盡無等德相應故。現世間及眾會可見者，謂變化身出現世間，及受用身處大眾會，二皆可見。非見人天等者，謂佛法身非人天等之所能見。此說世尊三身差別，以顯轉義。轉謂體性轉變差別，於三身中，二身可見、一非可見。