攝大乘論釋卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第七

無性菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

彼入因果分第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼入因果分第五

論曰：如是已說入所知相，彼入因果云何可見？謂由施、戒、忍、精進、靜慮、般若六種波羅蜜多。云何由六波羅蜜多得入唯識？復云何六波羅蜜多成彼入果？謂此菩薩不著財位，不犯尸羅，於苦無動，於修無懈，於如是等散動因中不現行時心專一境，便能如理簡擇諸法得入唯識。菩薩依六波羅蜜多入唯識已，證得六種清淨增上意樂所攝波羅蜜多。是故於此設離六種波羅蜜多現起加行，由於聖教得勝解故，及由愛重隨喜欣樂諸作意故，恒常無間相應方便修習六種波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說入所知相，彼入因果云何可見？謂由施、戒、忍、精進、靜慮、般若六種波羅蜜多。云何由六波羅蜜多得入唯識？復云何六波羅蜜多成彼入果？謂此菩薩不著財位，不犯尸羅，於苦無動，於修無懈，於如是等散動因中不現行時心專一境，便能如理簡擇諸法得入唯識。菩薩依六波羅蜜多入唯識已，證得六種清淨增上意樂所攝波羅蜜多。是故於此設離六種波羅蜜多現起加行，由於聖教得勝解故，及由愛重隨喜欣樂諸作意故，恒常無間相應方便修習六種波羅蜜多速得圓滿。

釋曰：入唯識因，謂加行時世間六種波羅蜜多，今當顯示。謂此菩薩不著財位者，無所貪求故名不著貪著，即是捨所對治，此即是施波羅蜜多所對治障，後五亦爾。不犯尸羅者，毀犯是戒波羅蜜多所對治障。於苦無動者，忿動是忍波羅蜜多所對治障。於修無懈者，懈是精進波羅蜜多所對治障。心專一境者，謂於靜慮波羅蜜多所對治障散動因中，遠離不轉，持心令定。便能如理簡擇諸法者，即是般若波羅蜜多。由此六種波羅蜜多得入唯識，既得入已證得清淨增上意樂所攝殊勝果分六種波羅蜜多。是故設離波羅蜜多現起加行，恒常無間修習六種波羅蜜多速得圓滿，為不爾耶？若於尸羅波羅蜜多不起加行，應是犯戒。此義不然，不起勉勵加行故。若於尸羅不起加行應有此失，非不發起勉勵加行而有此失。由於聖教得勝解等任運加行，是故無失。此中於聖教得勝解者，謂於波羅蜜多相應聖教，雖極甚深而能信解。愛重作意者，謂於已得波羅蜜多受功德味。隨喜作意者，謂於十方一切世界他相續中，或於各別自相續中波羅蜜多，深心慶喜。欣樂作意者，謂於未來，願我與此恒不相離及轉殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：入唯識因，謂加行時世間六種波羅蜜多，今當顯示。謂此菩薩不著財位者，無所貪求故名不著貪著，即是捨所對治，此即是施波羅蜜多所對治障，後五亦爾。不犯尸羅者，毀犯是戒波羅蜜多所對治障。於苦無動者，忿動是忍波羅蜜多所對治障。於修無懈者，懈是精進波羅蜜多所對治障。心專一境者，謂於靜慮波羅蜜多所對治障散動因中，遠離不轉，持心令定。便能如理簡擇諸法者，即是般若波羅蜜多。由此六種波羅蜜多得入唯識，既得入已證得清淨增上意樂所攝殊勝果分六種波羅蜜多。是故設離波羅蜜多現起加行，恒常無間修習六種波羅蜜多速得圓滿，為不爾耶？若於尸羅波羅蜜多不起加行，應是犯戒。此義不然，不起勉勵加行故。若於尸羅不起加行應有此失，非不發起勉勵加行而有此失。由於聖教得勝解等任運加行，是故無失。此中於聖教得勝解者，謂於波羅蜜多相應聖教，雖極甚深而能信解。愛重作意者，謂於已得波羅蜜多受功德味。隨喜作意者，謂於十方一切世界他相續中，或於各別自相續中波羅蜜多，深心慶喜。欣樂作意者，謂於未來，願我與此恒不相離及轉殊勝。

論曰：此中有三頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有三頌：

已圓滿白法， 及得利疾忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已圓滿白法， 及得利疾忍，

菩薩於自乘， 甚深廣大教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於自乘， 甚深廣大教。

等覺唯分別， 得無分別智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等覺唯分別， 得無分別智，

悕求勝解淨， 故意樂清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悕求勝解淨， 故意樂清淨。

前及此法流， 皆得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前及此法流， 皆得見諸佛，

了知菩提近， 以無難得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知菩提近， 以無難得故。

由此三頌總顯清淨增上意樂有八種相，謂資糧故、堪忍故、所緣故、作意故、對治故、自體故、瑞相故、勝利故。如其次第，諸句伽他應知顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此三頌總顯清淨增上意樂有八種相，謂資糧故、堪忍故、所緣故、作意故、對治故、自體故、瑞相故、勝利故。如其次第，諸句伽他應知顯示。

釋曰：此中顯說清淨增上意樂所有資糧、堪忍、所緣、作意、對治、自體、瑞相、勝利。已圓滿白法者，謂先於彼勝解行地善備資糧，白法圓滿是謂資糧。及得利疾忍者，謂簡軟中唯取上品諦察法忍，此忍轉時即是堪忍。菩薩於自乘甚深廣大教者，謂緣大乘深廣聖教，其義微細名為甚深，即法無我殊勝。威德相應名為廣大，即是虛空藏等諸三摩地。是謂所緣。等覺唯分別者，覺一切法唯有分別，是謂作意。得無分別智者，即是對治。悕求勝解淨故意樂清淨者，即是自體，由此意樂以信及欲為自體故。前及此法流皆得見諸佛者，即是瑞相。前謂意樂清淨位前，此謂於此三摩地中，法流即說在三摩地處於定中。見諸佛故了知菩提近以無難得故者，謂因見佛知菩提近，釋此義言無難得故，即是勝利。於此位中見菩提近，得此能得勝方便故，得不為難，修集資糧勢力成熟有堪能故。如是三頌，總釋清淨增上意樂八相差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中顯說清淨增上意樂所有資糧、堪忍、所緣、作意、對治、自體、瑞相、勝利。已圓滿白法者，謂先於彼勝解行地善備資糧，白法圓滿是謂資糧。及得利疾忍者，謂簡軟中唯取上品諦察法忍，此忍轉時即是堪忍。菩薩於自乘甚深廣大教者，謂緣大乘深廣聖教，其義微細名為甚深，即法無我殊勝。威德相應名為廣大，即是虛空藏等諸三摩地。是謂所緣。等覺唯分別者，覺一切法唯有分別，是謂作意。得無分別智者，即是對治。悕求勝解淨故意樂清淨者，即是自體，由此意樂以信及欲為自體故。前及此法流皆得見諸佛者，即是瑞相。前謂意樂清淨位前，此謂於此三摩地中，法流即說在三摩地處於定中。見諸佛故了知菩提近以無難得故者，謂因見佛知菩提近，釋此義言無難得故，即是勝利。於此位中見菩提近，得此能得勝方便故，得不為難，修集資糧勢力成熟有堪能故。如是三頌，總釋清淨增上意樂八相差別。

論曰：何因緣故波羅蜜多唯有六數？成立對治所治障故、證諸佛法所依處故、隨順成熟諸有情故、為欲對治不發趣因故，立施、戒波羅蜜多。不發趣因，謂著財位及著室家。為欲對治雖已發趣復退還因故，立忍、進波羅蜜多。退還因者，謂處生死有情違犯所生眾苦，及於長時善品加行所生疲怠。為欲對治雖已發趣不復退還而失壞因故，立定、慧波羅蜜多。失壞因者，謂諸散動及邪惡慧。如是成立對治所治障故，唯立六數。又前四波羅蜜多是不散動因，次一波羅蜜多不散動成就，此不散動為依止故如實等覺諸法真義，便能證得一切佛法。如是證諸佛法所依處故，唯立六數。由施波羅蜜多故，於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多故，於諸有情能不毀害。由忍波羅蜜多故，雖遭毀害而能忍受。由精進波羅蜜多故，能助經營彼所應作。即由如是攝利因緣，令諸有情於成熟事有所堪任。從此已後心未定者令其得定、心已定者令得解脫，於開悟時彼得成熟。如是隨順成熟一切有情，唯立六數應如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因緣故波羅蜜多唯有六數？成立對治所治障故、證諸佛法所依處故、隨順成熟諸有情故、為欲對治不發趣因故，立施、戒波羅蜜多。不發趣因，謂著財位及著室家。為欲對治雖已發趣復退還因故，立忍、進波羅蜜多。退還因者，謂處生死有情違犯所生眾苦，及於長時善品加行所生疲怠。為欲對治雖已發趣不復退還而失壞因故，立定、慧波羅蜜多。失壞因者，謂諸散動及邪惡慧。如是成立對治所治障故，唯立六數。又前四波羅蜜多是不散動因，次一波羅蜜多不散動成就，此不散動為依止故如實等覺諸法真義，便能證得一切佛法。如是證諸佛法所依處故，唯立六數。由施波羅蜜多故，於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多故，於諸有情能不毀害。由忍波羅蜜多故，雖遭毀害而能忍受。由精進波羅蜜多故，能助經營彼所應作。即由如是攝利因緣，令諸有情於成熟事有所堪任。從此已後心未定者令其得定、心已定者令得解脫，於開悟時彼得成熟。如是隨順成熟一切有情，唯立六數應如是知。

釋曰：次當開示最後頌中數相等義，先依立數說如是言。成立對治所治障等，謂三因緣，波羅蜜多數唯有六，不多不少。先當開示成立對治所治障故。為欲對治不發趣因故立施戒波羅蜜多，乃至為欲對治而失壞因故立定慧波羅蜜多。失壞因者，謂諸散動及邪惡慧顛倒執取。諸鄙惡智名邪惡慧，如諸外道是失壞因。餘句如文分明易了。證諸佛法所依處者，第二建立六數因緣。以是一切佛法因故，波羅蜜多唯有六數，不增不減。其義云何？謂前四波羅蜜多是不散動因，能令所治散動無故。靜慮波羅蜜多不散動成就，令不散動得圓滿故。依此靜慮波羅蜜多如實等覺諸法真義，能於所緣正遍知故。諸佛法者，謂十力等。證謂成辦。隨順成熟諸有情者，第三成立六數因緣。由施波羅蜜多於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多於諸有情能不毀害，不生惱故。由忍波羅蜜多雖遭毀害而能忍受，能忍受故能饒益他，不反報故。由精進波羅蜜多，助彼所作。由靜慮波羅蜜多，心未定者令其得定。由慧波羅蜜多，心已定者令得解脫。開悟時者，謂教授彼令於境界得悟入時。彼得成熟者，彼於境界已得成熟。言成熟者，謂所治障消融潰散如癰已熟，或能對治成滿可用如食已熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：次當開示最後頌中數相等義，先依立數說如是言。成立對治所治障等，謂三因緣，波羅蜜多數唯有六，不多不少。先當開示成立對治所治障故。為欲對治不發趣因故立施戒波羅蜜多，乃至為欲對治而失壞因故立定慧波羅蜜多。失壞因者，謂諸散動及邪惡慧顛倒執取。諸鄙惡智名邪惡慧，如諸外道是失壞因。餘句如文分明易了。證諸佛法所依處者，第二建立六數因緣。以是一切佛法因故，波羅蜜多唯有六數，不增不減。其義云何？謂前四波羅蜜多是不散動因，能令所治散動無故。靜慮波羅蜜多不散動成就，令不散動得圓滿故。依此靜慮波羅蜜多如實等覺諸法真義，能於所緣正遍知故。諸佛法者，謂十力等。證謂成辦。隨順成熟諸有情者，第三成立六數因緣。由施波羅蜜多於諸有情能正攝受。由戒波羅蜜多於諸有情能不毀害，不生惱故。由忍波羅蜜多雖遭毀害而能忍受，能忍受故能饒益他，不反報故。由精進波羅蜜多，助彼所作。由靜慮波羅蜜多，心未定者令其得定。由慧波羅蜜多，心已定者令得解脫。開悟時者，謂教授彼令於境界得悟入時。彼得成熟者，彼於境界已得成熟。言成熟者，謂所治障消融潰散如癰已熟，或能對治成滿可用如食已熟。

論曰：此六種相云何可見？由六種最勝故。一由所依最勝，謂菩提心為所依故。二由事最勝，謂具足現行故。三由處最勝，謂一切有情利益安樂事為依處故。四由方便善巧最勝，謂無分別智所攝受故。五由迴向最勝，謂迴向無上正等菩提故。六由清淨最勝，謂煩惱、所知二障無障所集起故。若施是波羅蜜多耶？設波羅蜜多是施耶？有施非波羅蜜多，應作四句。如於其施，如是於餘波羅蜜多亦作四句，如應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此六種相云何可見？由六種最勝故。一由所依最勝，謂菩提心為所依故。二由事最勝，謂具足現行故。三由處最勝，謂一切有情利益安樂事為依處故。四由方便善巧最勝，謂無分別智所攝受故。五由迴向最勝，謂迴向無上正等菩提故。六由清淨最勝，謂煩惱、所知二障無障所集起故。若施是波羅蜜多耶？設波羅蜜多是施耶？有施非波羅蜜多，應作四句。如於其施，如是於餘波羅蜜多亦作四句，如應當知。

釋曰：依所立相說如是言謂由六種最勝故等。六種最勝其言易了，不須別釋。具足現行故者，於內外事一切種類皆能捨故。無分別智所攝受故者，謂三輪清淨，施者、受者、施物分別皆遠離故。餘文易了。有是施非波羅蜜多者，謂離六種最勝而修布施。有是波羅蜜多非施者，謂六種最勝所集戒等。有亦施亦波羅蜜多者，謂六種最勝所集布施。有非施非波羅蜜多者，謂離六種最勝而修戒等。如於施中作是四句，如是於餘戒等五中，如其所應皆善安立。故有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依所立相說如是言謂由六種最勝故等。六種最勝其言易了，不須別釋。具足現行故者，於內外事一切種類皆能捨故。無分別智所攝受故者，謂三輪清淨，施者、受者、施物分別皆遠離故。餘文易了。有是施非波羅蜜多者，謂離六種最勝而修布施。有是波羅蜜多非施者，謂六種最勝所集戒等。有亦施亦波羅蜜多者，謂六種最勝所集布施。有非施非波羅蜜多者，謂離六種最勝而修戒等。如於施中作是四句，如是於餘戒等五中，如其所應皆善安立。故有頌言：

麟角喻無有， 六波羅蜜多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麟角喻無有， 六波羅蜜多，

唯我最勝尊， 上品到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯我最勝尊， 上品到彼岸。

論曰：何因緣故，如是六種波羅蜜多此次第說？謂前波羅蜜多隨順生後波羅蜜多故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何因緣故，如是六種波羅蜜多此次第說？謂前波羅蜜多隨順生後波羅蜜多故。

釋曰：隨順生後波羅蜜多故者，謂於財位不貪著已能守尸羅，具尸羅已便能忍受，能忍受已堪耐乖違故發精進，發精進已心便得定，心得定已能如實知，故此六種如是次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：隨順生後波羅蜜多故者，謂於財位不貪著已能守尸羅，具尸羅已便能忍受，能忍受已堪耐乖違故發精進，發精進已心便得定，心得定已能如實知，故此六種如是次第。

論曰：復次此諸波羅蜜多訓釋名言，云何可見？於諸世間、聲聞、獨覺施等善根最為殊勝，能到彼岸，是故通稱波羅蜜多。又能破裂慳悋貧窮，及能引得廣大財位福德資糧，故名為施。又能息滅惡戒惡趣，及能取得善趣等持，故名為戒。又能滅盡忿怒怨讎，及能善住自他安隱，故名為忍。又能遠離所有懈怠惡不善法，及能出生無量善法令其增長，故名精進。又能消除所有散動，及能引得內心安住，故名靜慮。又能除遣一切見趣諸邪惡慧，及能真實品別知法，故名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次此諸波羅蜜多訓釋名言，云何可見？於諸世間、聲聞、獨覺施等善根最為殊勝，能到彼岸，是故通稱波羅蜜多。又能破裂慳悋貧窮，及能引得廣大財位福德資糧，故名為施。又能息滅惡戒惡趣，及能取得善趣等持，故名為戒。又能滅盡忿怒怨讎，及能善住自他安隱，故名為忍。又能遠離所有懈怠惡不善法，及能出生無量善法令其增長，故名精進。又能消除所有散動，及能引得內心安住，故名靜慮。又能除遣一切見趣諸邪惡慧，及能真實品別知法，故名為慧。

釋曰：釋總名者，於諸世間聲聞獨覺施等善根最為殊勝，能到彼岸，是故通名波羅蜜多。到彼岸名，是最勝義。釋別名者，謂於因時能破慳悋，亦能引廣福德資糧，及於果時能裂貧窮得大財位，故名為施。餘釋別名其文易了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：釋總名者，於諸世間聲聞獨覺施等善根最為殊勝，能到彼岸，是故通名波羅蜜多。到彼岸名，是最勝義。釋別名者，謂於因時能破慳悋，亦能引廣福德資糧，及於果時能裂貧窮得大財位，故名為施。餘釋別名其文易了。

論曰：云何應知修習如是波羅蜜多？應知此修略有五種：一現起加行修、二勝解修、三作意修、四方便善巧修、五成所作事修。此中四修如前已說。成所作事修者，謂諸如來任運佛事無有休息，於其圓滿波羅蜜多，復更修習六到彼岸。又作意修者，謂修六種意樂所攝愛重、隨喜、欣樂作意，一廣大意樂、二長時意樂、三歡喜意樂、四荷恩意樂、五大志意樂、六純善意樂。若諸菩薩乃至若干無數大劫現證無上正等菩提，經爾所時一一剎那，假使頓捨一切身命，以殑伽河沙等世界盛滿七寶奉施如來，乃至安坐妙菩提座，如是菩薩布施意樂猶無厭足。經爾所時一一剎那，假使三千大千世界滿中熾火，於四威儀常乏一切資生眾具，戒、忍、精進、靜慮、般若心恒現行，乃至安坐妙菩提座。如是菩薩所有戒、忍、精進、靜慮、般若意樂猶無厭足，是名菩薩廣大意樂。又諸菩薩即於此中無厭意樂，乃至安坐妙菩提座常無間息，是名菩薩長時意樂。又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情，由此所作深生歡喜，蒙益有情所不能及，是名菩薩歡喜意樂。又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情，見彼於己有大恩德，不見自身於彼有恩，是名菩薩荷恩意樂。又諸菩薩即以如是六到彼岸所集善根，深心迴施一切有情，令得可愛勝果異熟，是名菩薩大志意樂。又諸菩薩復以如是六到彼岸所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提，是名菩薩純善意樂。如是菩薩修此六種意樂所攝愛重作意。又諸菩薩於餘菩薩六種意樂修習相應無量善根，深心隨喜，如是菩薩修此六種意樂所攝隨喜意樂。又諸菩薩深心欣樂一切有情六種意樂所攝六種到彼岸修，亦願自身與此六種到彼岸修恒不相離，乃至安坐妙菩提座，如是菩薩修此六種意樂所攝欣樂作意。若有聞此菩薩六種意樂所攝作意修已，但當能起一念信心，尚當發生無量福聚，諸惡業障亦當消滅，何況菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：云何應知修習如是波羅蜜多？應知此修略有五種：一現起加行修、二勝解修、三作意修、四方便善巧修、五成所作事修。此中四修如前已說。成所作事修者，謂諸如來任運佛事無有休息，於其圓滿波羅蜜多，復更修習六到彼岸。又作意修者，謂修六種意樂所攝愛重、隨喜、欣樂作意，一廣大意樂、二長時意樂、三歡喜意樂、四荷恩意樂、五大志意樂、六純善意樂。若諸菩薩乃至若干無數大劫現證無上正等菩提，經爾所時一一剎那，假使頓捨一切身命，以殑伽河沙等世界盛滿七寶奉施如來，乃至安坐妙菩提座，如是菩薩布施意樂猶無厭足。經爾所時一一剎那，假使三千大千世界滿中熾火，於四威儀常乏一切資生眾具，戒、忍、精進、靜慮、般若心恒現行，乃至安坐妙菩提座。如是菩薩所有戒、忍、精進、靜慮、般若意樂猶無厭足，是名菩薩廣大意樂。又諸菩薩即於此中無厭意樂，乃至安坐妙菩提座常無間息，是名菩薩長時意樂。又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情，由此所作深生歡喜，蒙益有情所不能及，是名菩薩歡喜意樂。又諸菩薩以其六種波羅蜜多饒益有情，見彼於己有大恩德，不見自身於彼有恩，是名菩薩荷恩意樂。又諸菩薩即以如是六到彼岸所集善根，深心迴施一切有情，令得可愛勝果異熟，是名菩薩大志意樂。又諸菩薩復以如是六到彼岸所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提，是名菩薩純善意樂。如是菩薩修此六種意樂所攝愛重作意。又諸菩薩於餘菩薩六種意樂修習相應無量善根，深心隨喜，如是菩薩修此六種意樂所攝隨喜意樂。又諸菩薩深心欣樂一切有情六種意樂所攝六種到彼岸修，亦願自身與此六種到彼岸修恒不相離，乃至安坐妙菩提座，如是菩薩修此六種意樂所攝欣樂作意。若有聞此菩薩六種意樂所攝作意修已，但當能起一念信心，尚當發生無量福聚，諸惡業障亦當消滅，何況菩薩。

釋曰：修謂數習。現起修等差別有五。現起加行修者，謂於施等無顛倒轉。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：修謂數習。現起修等差別有五。現起加行修者，謂於施等無顛倒轉。如有頌言：

施者殊勝， 信等具足， 恭敬應時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施者殊勝， 信等具足， 恭敬應時，

自手施等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自手施等。

又如頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如頌言：

利他加行於有情， 不簡有力若無力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利他加行於有情， 不簡有力若無力，

於一切時一切施， 隨力所能廣饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時一切施， 隨力所能廣饒益。

勝解修者，謂由信欲而生勝解，於佛聖教深印順故、生樂欲故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解修者，謂由信欲而生勝解，於佛聖教深印順故、生樂欲故。如有頌言：

雖於利業無功用， 而於佛教生勝解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於利業無功用， 而於佛教生勝解，

由信及欲共相應， 意樂常修無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由信及欲共相應， 意樂常修無懈廢。

作意修者，謂愛重隨喜欣樂作意所攝修習，如前已說。方便善巧修者，謂無分別智攝受修習，亦如前說。成所作事修者，謂諸如來到彼岸法雖極圓滿，為饒益他本願力故，不作功用隨彼所能現行施等所應作事。此即是修，為彼修故亦名為修。又聲欲說前作意修有差別義，謂修六種意樂所攝，乃至意樂猶無厭等。其言易了少處少說。無厭足者，謂無疲倦。經爾所時一一剎那，或有說言經爾所時為一剎那，謂經於三無數劫量為一剎那，如是剎那積集乃至得大菩提。經爾所時一一剎那，其義易了。滿中熾火者，顯乏少勝處。常乏一切資生眾具者，顯無苦對治資生眾具，為治諸苦而攝受故。於四威儀者，顯志廣大。雖乏勝處及資生具，而於一切四威儀中，修行戒等到彼岸心常現前故。長時意樂者，謂於久時無間息故。荷恩意樂者，謂深信解諸來求者是善友故。此即信彼諸來求者，施己可愛妙果異熟，是故荷恩。大志意樂者，謂此意樂大志相應，為欲利益諸有情故。迴己善根施與一切，如是意樂最為殊勝，是故說名大志意樂，純善意樂其義是一。立別名者，若以施等迴求三有財位圓滿，如是意樂悕求苦具，似有罪故不名純善。若以施等共諸有情迴求佛果，如是意樂不求苦具，都無罪故說名純善。修此六種意樂所攝三種作意，其言易了無煩重釋。諸惡業障亦當消滅者，謂令無果故，或治惡趣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意修者，謂愛重隨喜欣樂作意所攝修習，如前已說。方便善巧修者，謂無分別智攝受修習，亦如前說。成所作事修者，謂諸如來到彼岸法雖極圓滿，為饒益他本願力故，不作功用隨彼所能現行施等所應作事。此即是修，為彼修故亦名為修。又聲欲說前作意修有差別義，謂修六種意樂所攝，乃至意樂猶無厭等。其言易了少處少說。無厭足者，謂無疲倦。經爾所時一一剎那，或有說言經爾所時為一剎那，謂經於三無數劫量為一剎那，如是剎那積集乃至得大菩提。經爾所時一一剎那，其義易了。滿中熾火者，顯乏少勝處。常乏一切資生眾具者，顯無苦對治資生眾具，為治諸苦而攝受故。於四威儀者，顯志廣大。雖乏勝處及資生具，而於一切四威儀中，修行戒等到彼岸心常現前故。長時意樂者，謂於久時無間息故。荷恩意樂者，謂深信解諸來求者是善友故。此即信彼諸來求者，施己可愛妙果異熟，是故荷恩。大志意樂者，謂此意樂大志相應，為欲利益諸有情故。迴己善根施與一切，如是意樂最為殊勝，是故說名大志意樂，純善意樂其義是一。立別名者，若以施等迴求三有財位圓滿，如是意樂悕求苦具，似有罪故不名純善。若以施等共諸有情迴求佛果，如是意樂不求苦具，都無罪故說名純善。修此六種意樂所攝三種作意，其言易了無煩重釋。諸惡業障亦當消滅者，謂令無果故，或治惡趣故。

論曰：此諸波羅蜜多差別云何可見？應知一一各有三品。施三品者，一法施、二財施、三無畏施。戒三品者，一律儀戒、二攝善法戒、三饒益有情戒。忍三品者，一耐怨害忍、二安受苦忍、三諦察法忍。精進三品者，一被甲精進、二加行精進、三無怯弱無退轉無喜足精進。靜慮三品者，一安住靜慮、二引發靜慮、三成所作事靜慮。慧三品者，一無分別加行慧、二無分別慧、三無分別後得慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此諸波羅蜜多差別云何可見？應知一一各有三品。施三品者，一法施、二財施、三無畏施。戒三品者，一律儀戒、二攝善法戒、三饒益有情戒。忍三品者，一耐怨害忍、二安受苦忍、三諦察法忍。精進三品者，一被甲精進、二加行精進、三無怯弱無退轉無喜足精進。靜慮三品者，一安住靜慮、二引發靜慮、三成所作事靜慮。慧三品者，一無分別加行慧、二無分別慧、三無分別後得慧。

釋曰：由此一一波羅蜜多，各有三品顯示差別。言法施者，謂無染心如實宣說契經等法。言財施者，謂無染心捨資生具。無畏施者，謂止損害濟拔驚怖。又法施者為欲資益他諸善根，財施為欲資益他身，無畏施為欲資益他心。律儀戒者，謂於不善能遠離法防護受持，由能防護諸惡不善身語等業，故名律儀。此即是戒，此能建立後二尸羅，由自防護能修供養佛等善根，及能饒益諸有情故。攝善法戒，能令證得力無畏等一切佛法。饒益有情戒，能助有情如法所作平等分布無罪作業成熟有情。耐怨害忍是諸有情成熟轉因，安受苦忍是成佛因，寒熱飢渴種種苦事皆能忍受無退轉故。諦察法忍是前二忍所依止處，堪忍甚深廣大法故。被甲精進，謂最初時自勵我當作如是事，即是解釋契經所說初有勢句。加行精進，謂加行時如所意樂勤修加行，即是解釋契經所說次有勤句。無怯弱無退轉無喜足精進，謂隨意樂所作善事，乃至安坐妙菩提座終不放捨。於自疲苦心不退屈名無怯弱，於他逼惱心不移動名無退轉。乃至菩提，於其中間進修善品嘗無懈廢，名無喜足。如是三句如數解釋契經所說，有勇堅猛於諸善法不捨軛句。安住靜慮，為得現法樂住，離慢見愛得清淨故。引發靜慮，為能引發六神通等殊勝功德。成所作事靜慮，為欲饒益諸有情類，以能止息飢儉疾疫諸怖畏等苦惱事故。無分別加行慧，謂真觀前勝方便智。無分別慧，謂真觀智。無分別後得慧，謂現觀邊諸世俗智，能起種種說法等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由此一一波羅蜜多，各有三品顯示差別。言法施者，謂無染心如實宣說契經等法。言財施者，謂無染心捨資生具。無畏施者，謂止損害濟拔驚怖。又法施者為欲資益他諸善根，財施為欲資益他身，無畏施為欲資益他心。律儀戒者，謂於不善能遠離法防護受持，由能防護諸惡不善身語等業，故名律儀。此即是戒，此能建立後二尸羅，由自防護能修供養佛等善根，及能饒益諸有情故。攝善法戒，能令證得力無畏等一切佛法。饒益有情戒，能助有情如法所作平等分布無罪作業成熟有情。耐怨害忍是諸有情成熟轉因，安受苦忍是成佛因，寒熱飢渴種種苦事皆能忍受無退轉故。諦察法忍是前二忍所依止處，堪忍甚深廣大法故。被甲精進，謂最初時自勵我當作如是事，即是解釋契經所說初有勢句。加行精進，謂加行時如所意樂勤修加行，即是解釋契經所說次有勤句。無怯弱無退轉無喜足精進，謂隨意樂所作善事，乃至安坐妙菩提座終不放捨。於自疲苦心不退屈名無怯弱，於他逼惱心不移動名無退轉。乃至菩提，於其中間進修善品嘗無懈廢，名無喜足。如是三句如數解釋契經所說，有勇堅猛於諸善法不捨軛句。安住靜慮，為得現法樂住，離慢見愛得清淨故。引發靜慮，為能引發六神通等殊勝功德。成所作事靜慮，為欲饒益諸有情類，以能止息飢儉疾疫諸怖畏等苦惱事故。無分別加行慧，謂真觀前勝方便智。無分別慧，謂真觀智。無分別後得慧，謂現觀邊諸世俗智，能起種種說法等事。

論曰：如是相攝云何可見？由此能攝一切善法，是其相故、是隨順故、是等流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是相攝云何可見？由此能攝一切善法，是其相故、是隨順故、是等流故。

釋曰：由此能攝一切善法者，此答非理，不如問故。前總問言如是相攝云何可見？無此過失，說此能攝一切善法，其義已說。彼亦攝此一切善法者，謂施等信等諸念住等力等為後。是其相故者，是攝體相，謂此施等與彼施等更互相攝。是隨順故者，是攝隨順信等善法，施等善心彼所修故，於施等中彼隨轉故。信等即是諸善大施及念住等菩提分法。是等流故者，是攝等流，謂無諍等及十力等，是到彼岸等流果故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由此能攝一切善法者，此答非理，不如問故。前總問言如是相攝云何可見？無此過失，說此能攝一切善法，其義已說。彼亦攝此一切善法者，謂施等信等諸念住等力等為後。是其相故者，是攝體相，謂此施等與彼施等更互相攝。是隨順故者，是攝隨順信等善法，施等善心彼所修故，於施等中彼隨轉故。信等即是諸善大施及念住等菩提分法。是等流故者，是攝等流，謂無諍等及十力等，是到彼岸等流果故。如有頌言：

地及到彼岸， 諸佛法所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地及到彼岸， 諸佛法所依，

轉依法身等， 諸功德為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉依法身等， 諸功德為果。

論曰：如是所治攝諸雜染，云何可見？是此相故、是此因故、是此果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是所治攝諸雜染，云何可見？是此相故、是此因故、是此果故。

釋曰：如是所治慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散動、惡慧，云何能攝一切雜染？是此相故者，謂攝慳等差別自性，離他性故。是此因故者，謂不信等邪見為後慳等因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如是所治慳悋、犯戒、忿恚、懈怠、散動、惡慧，云何能攝一切雜染？是此相故者，謂攝慳等差別自性，離他性故。是此因故者，謂不信等邪見為後慳等因故。

論曰：如是六種波羅蜜多所得勝利，云何可見？謂諸菩薩流轉生死富貴攝故、大生攝故、大朋大屬之所攝故、廣大事業加行成就之所攝故、無諸惱害性薄塵垢之所攝故、善知一切工論明處之所攝故，勝生無罪乃至安坐妙菩提座，常能現作一切有情一切義利，是名勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是六種波羅蜜多所得勝利，云何可見？謂諸菩薩流轉生死富貴攝故、大生攝故、大朋大屬之所攝故、廣大事業加行成就之所攝故、無諸惱害性薄塵垢之所攝故、善知一切工論明處之所攝故，勝生無罪乃至安坐妙菩提座，常能現作一切有情一切義利，是名勝利。

釋曰：今當顯說波羅蜜多勝利功德。富貴攝故者，是施波羅蜜多所得勝利。勝生無罪乃至是名勝利，於一切處應遍配屬。大生攝故者，是戒波羅蜜多所得勝利，勝善趣攝故名大生。大朋大屬之所攝故者，是忍波羅蜜多所得勝利。朋謂親族，屬謂奴婢。廣大事業加行成就之所攝故者，是精進波羅蜜多所得勝利。廣大事業，謂輪王等。於中策勵名為加行，所作皆辦故名成就，由此所攝無所罣礙。無諸惱害性薄塵垢之所攝故者，是靜慮波羅蜜多所得勝利，由靜慮故感此威力。善知一切工論明處之所攝故者，是慧波羅蜜多所得勝利。勝生無罪者，雖同世間得最勝生，不如世間勝生有罪。既無有罪，時又無邊無間相續乃至菩提，非如世間唯自利益，常能現作一切有情一切義利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯說波羅蜜多勝利功德。富貴攝故者，是施波羅蜜多所得勝利。勝生無罪乃至是名勝利，於一切處應遍配屬。大生攝故者，是戒波羅蜜多所得勝利，勝善趣攝故名大生。大朋大屬之所攝故者，是忍波羅蜜多所得勝利。朋謂親族，屬謂奴婢。廣大事業加行成就之所攝故者，是精進波羅蜜多所得勝利。廣大事業，謂輪王等。於中策勵名為加行，所作皆辦故名成就，由此所攝無所罣礙。無諸惱害性薄塵垢之所攝故者，是靜慮波羅蜜多所得勝利，由靜慮故感此威力。善知一切工論明處之所攝故者，是慧波羅蜜多所得勝利。勝生無罪者，雖同世間得最勝生，不如世間勝生有罪。既無有罪，時又無邊無間相續乃至菩提，非如世間唯自利益，常能現作一切有情一切義利。

論曰：如是六種波羅蜜多互相決擇，云何可見？世尊於此一切六種波羅蜜多，或有處所以施聲說，或有處所以戒聲說，或有處所以忍聲說，或有處所以勤聲說，或有處所以定聲說，或有處所以慧聲說，如是所說有何意趣？謂於一切波羅蜜多修加行中，皆有一切波羅蜜多互相助成。如是意趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是六種波羅蜜多互相決擇，云何可見？世尊於此一切六種波羅蜜多，或有處所以施聲說，或有處所以戒聲說，或有處所以忍聲說，或有處所以勤聲說，或有處所以定聲說，或有處所以慧聲說，如是所說有何意趣？謂於一切波羅蜜多修加行中，皆有一切波羅蜜多互相助成。如是意趣。

釋曰：謂於一切波羅蜜多修加行中皆有一切波羅蜜多互相助成，如是意趣者，謂於一一修加行中即有一切更互相助。謂修施時，禁防、忍受、策勵、專心、能善了知業果相屬，如是施中即有餘轉。若修戒時，遠離慳悋、忿恚、懈怠、散動、邪見，如是戒中即有餘轉。修習所餘波羅蜜多，亦如是說。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：謂於一切波羅蜜多修加行中皆有一切波羅蜜多互相助成，如是意趣者，謂於一一修加行中即有一切更互相助。謂修施時，禁防、忍受、策勵、專心、能善了知業果相屬，如是施中即有餘轉。若修戒時，遠離慳悋、忿恚、懈怠、散動、邪見，如是戒中即有餘轉。修習所餘波羅蜜多，亦如是說。如有頌言：

施時無貪無犯戒， 無嫉無恚起慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施時無貪無犯戒， 無嫉無恚起慈心，

諸來求者便施與， 無惓無亂無異見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來求者便施與， 無惓無亂無異見。

復有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有頌言：

施性中現有， 六波羅蜜多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施性中現有， 六波羅蜜多，

財施無畏施， 法施所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施無畏施， 法施所攝故。

論曰：此中有一嗢拕南頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有一嗢拕南頌：

數相及次第， 訓詞修差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數相及次第， 訓詞修差別，

攝所治功德， 互決擇應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝所治功德， 互決擇應知。

釋曰：總攝前文，義如上釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：總攝前文，義如上釋。

攝大乘論釋彼修差別分第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋彼修差別分第六

論曰：如是已說彼入因果，彼修差別云何可見？由菩薩十地。何等為十？一極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。如是諸地安立為十，云何可見？為欲對治十種無明所治障故。所以者何？以於十相所知法界，有十無明所治障住。云何十相所知法界？謂初地中由遍行義，第二地中由最勝義，第三地中由勝流義，第四地中由無攝受義，第五地中由相續無差別義，第六地中由無雜染清淨義，第七地中由種種法無差別義，第八地中由不增不減義、相自在依止義、土自在依止義，第九地中由智自在依止義，第十地中由業自在依止義、陀羅尼門三摩地門自在依止義。此中有三頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說彼入因果，彼修差別云何可見？由菩薩十地。何等為十？一極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。如是諸地安立為十，云何可見？為欲對治十種無明所治障故。所以者何？以於十相所知法界，有十無明所治障住。云何十相所知法界？謂初地中由遍行義，第二地中由最勝義，第三地中由勝流義，第四地中由無攝受義，第五地中由相續無差別義，第六地中由無雜染清淨義，第七地中由種種法無差別義，第八地中由不增不減義、相自在依止義、土自在依止義，第九地中由智自在依止義，第十地中由業自在依止義、陀羅尼門三摩地門自在依止義。此中有三頌：

遍行最勝義， 及與勝流義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍行最勝義， 及與勝流義，

如是無攝義， 相續無別義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無攝義， 相續無別義，

無雜染淨義， 種種無別義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無雜染淨義， 種種無別義，

不增不減義， 四自在依義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不增不減義， 四自在依義，

法界中有十， 不染污無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界中有十， 不染污無明，

治此所治障， 故安立十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治此所治障， 故安立十地。

復次應知如是無明於聲聞等非染污，於諸菩薩是染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次應知如是無明於聲聞等非染污，於諸菩薩是染污。

釋曰：為欲顯示入所知相因果所攝波羅蜜多，隨其所應善修習已，能除見修所應斷障，故辯因果修位差別。由菩薩十地者，謂諸菩薩於此地中修習現觀，離過離貪修菩提分，觀察諸諦觀察緣起，於無相中若有功用若無功用，得勝辯才逮真灌頂，除滅所知、煩惱障等，故此修位有十地別。以於十相者，謂遍行等。所知法界者，謂由十相所顯法界。有十無明所治障住者，謂於十相有十無明十所治障為障而住，為斷此障修十相智，由十相智得入十地法無我智分位名地。謂初地中由遍行義者，即初地中一切法空，無有少法而非是空，故名遍行，了知此義得入初地。第二地中由最勝義者，謂此空理一切法中最為殊勝，如說離欲最為殊勝，了知此義得入二地。第三地中由勝流義者，謂此所流教法最勝故，捨身命求此善說不以為難，了知此義得入三地。第四地中由無攝受義者，謂契經等法愛斷故，不計我所，觀此非自非他所攝，了知此義得入四地。第五地中由相續無差別義者，謂了知此非如色等相續差別，了知此義得入五地。第六地中由無雜染清淨義者，謂知自性本無雜染亦無清淨，雜染為先後可淨故，了知此義得入六地。第七地中由種種法無差別義者，如契經等種種法別，此不如是，了知此義得入七地。第八地中由不增不減義者，謂法外無用所以不增，諸法不壞所以不減，或染法減時此無有減，淨法增時此無有增。相自在依止義土自在依止義者，謂即於此第八地中，所證法界是二自在，所依止處隨所求相欲令現前，如其勝解即能現前，名相自在。隨所希求金等寶土，如其勝解則能現前，名土自在。前諸地中雖亦得此無差別住，然作功用後乃得成；於此地中能無功用隨欲即成，故名自在。了知此義入第八地。第九地中由智自在依止義者，謂此地中得無礙辯所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言善能了知諸意趣義，如實成熟一切有情受勝法樂，了知此義得入九地。第十地中由業自在等依止義者，謂隨所欲得身語意業用自在，依五神通隨自作業皆能成辦，得文義持諸陀羅尼自在力故，能持一切佛所宣說文義無忘；得三摩地自在力故，於諸等至能持能斷，隨其所欲虛空藏等諸三摩地三摩鉢底而能現前。第十地中所證法界，是如此等自在所依，了知此義得入十地。如是無明於聲聞等非染污者，非所斷故，非所斷者不為入彼能治地故，於其涅槃不為障故。於諸菩薩是染污者，是所斷故，是所斷者正為入彼能治地故，菩薩所求一切種智，如是無明能為障故。入初地時已得通達一切法界，何故復立後後差別？為欲顯示諸住現行，故立後後諸地差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為欲顯示入所知相因果所攝波羅蜜多，隨其所應善修習已，能除見修所應斷障，故辯因果修位差別。由菩薩十地者，謂諸菩薩於此地中修習現觀，離過離貪修菩提分，觀察諸諦觀察緣起，於無相中若有功用若無功用，得勝辯才逮真灌頂，除滅所知、煩惱障等，故此修位有十地別。以於十相者，謂遍行等。所知法界者，謂由十相所顯法界。有十無明所治障住者，謂於十相有十無明十所治障為障而住，為斷此障修十相智，由十相智得入十地法無我智分位名地。謂初地中由遍行義者，即初地中一切法空，無有少法而非是空，故名遍行，了知此義得入初地。第二地中由最勝義者，謂此空理一切法中最為殊勝，如說離欲最為殊勝，了知此義得入二地。第三地中由勝流義者，謂此所流教法最勝故，捨身命求此善說不以為難，了知此義得入三地。第四地中由無攝受義者，謂契經等法愛斷故，不計我所，觀此非自非他所攝，了知此義得入四地。第五地中由相續無差別義者，謂了知此非如色等相續差別，了知此義得入五地。第六地中由無雜染清淨義者，謂知自性本無雜染亦無清淨，雜染為先後可淨故，了知此義得入六地。第七地中由種種法無差別義者，如契經等種種法別，此不如是，了知此義得入七地。第八地中由不增不減義者，謂法外無用所以不增，諸法不壞所以不減，或染法減時此無有減，淨法增時此無有增。相自在依止義土自在依止義者，謂即於此第八地中，所證法界是二自在，所依止處隨所求相欲令現前，如其勝解即能現前，名相自在。隨所希求金等寶土，如其勝解則能現前，名土自在。前諸地中雖亦得此無差別住，然作功用後乃得成；於此地中能無功用隨欲即成，故名自在。了知此義入第八地。第九地中由智自在依止義者，謂此地中得無礙辯所依止故，分證得智波羅蜜多，於一切法不隨其言善能了知諸意趣義，如實成熟一切有情受勝法樂，了知此義得入九地。第十地中由業自在等依止義者，謂隨所欲得身語意業用自在，依五神通隨自作業皆能成辦，得文義持諸陀羅尼自在力故，能持一切佛所宣說文義無忘；得三摩地自在力故，於諸等至能持能斷，隨其所欲虛空藏等諸三摩地三摩鉢底而能現前。第十地中所證法界，是如此等自在所依，了知此義得入十地。如是無明於聲聞等非染污者，非所斷故，非所斷者不為入彼能治地故，於其涅槃不為障故。於諸菩薩是染污者，是所斷故，是所斷者正為入彼能治地故，菩薩所求一切種智，如是無明能為障故。入初地時已得通達一切法界，何故復立後後差別？為欲顯示諸住現行，故立後後諸地差別。

謂為安住如其所得法界勝住品別現行，非唯證得便生喜足坦然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂為安住如其所得法界勝住品別現行，非唯證得便生喜足坦然而住。

論曰：復次何故初地說名極喜？由此最初得能成辦自他義利勝功德故。何故二地說名離垢？由極遠離犯戒垢故。何故三地說名發光？由無退轉等持等至所依止故，大法光明所依止故。何故四地說名焰慧？由諸菩提分法焚滅一切障故。何故五地名極難勝？由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。何故六地說名現前？由緣起智為所依止，能令般若波羅蜜多現在前故。何故七地說名遠行？至功用行最後邊故。何故八地說名不動？由一切相有功用行不能動故。何故九地說名善慧？由得最勝無礙智故。何故十地說名法雲？由得總緣一切法智，含藏一切陀羅尼門三摩地門，譬如大雲能覆如空廣大障故，又於法身能圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次何故初地說名極喜？由此最初得能成辦自他義利勝功德故。何故二地說名離垢？由極遠離犯戒垢故。何故三地說名發光？由無退轉等持等至所依止故，大法光明所依止故。何故四地說名焰慧？由諸菩提分法焚滅一切障故。何故五地名極難勝？由真諦智與世間智更互相違，合此難合令相應故。何故六地說名現前？由緣起智為所依止，能令般若波羅蜜多現在前故。何故七地說名遠行？至功用行最後邊故。何故八地說名不動？由一切相有功用行不能動故。何故九地說名善慧？由得最勝無礙智故。何故十地說名法雲？由得總緣一切法智，含藏一切陀羅尼門三摩地門，譬如大雲能覆如空廣大障故，又於法身能圓滿故。

釋曰：依聲轉因故作是說，由此最初得能成辦自他義利勝功能故。謂如菩薩入現觀時，得能成辦自他義利，最勝功能生極歡喜，非聲聞等入現觀時唯得成辦自利功能生如是喜，故不說彼名極喜地。若初地中不相應者，自後諸地亦不相應，此為先故。由極遠離犯戒垢者，謂此地中性戒成故，遠離一切毀戒穢垢。由無退轉等持等至所依止者，謂此地中證希有定，能發智光照了諸法，故名發光。得已不失名無退轉，諸靜慮定說名等持，諸無色定說名等至。或等持者，心一境相。言等至者，正受現前。大法光明所依止者，謂此地中與定相應無退轉故，於諸大乘契經等法得智光明，此地是彼所依因故，名為發光。言焰慧者，謂此地中有慧焰故，名為焰慧。此即一切菩提分法皆名為焰，燒諸障故。此菩提分多安住時，令諸煩惱皆成灰燼。極難勝者，最難可勝，謂真諦智是無分別，世間書印工論等智是有分別，真俗諦智更互相違，難可引發令其相應，此能和合令不相違，故極難勝。言現前者，最勝般若到彼岸住現在前故，謂此地中證緣起住，緣起智力令無分別最勝般若到彼岸住，自在現前知一切法無染無淨。言遠行者，至功用行最後邊故，謂此地中諸功用行最為究竟，一切法相雖不能動，而於無相猶有功用。言不動者，謂一切相及一切行皆悉不能動彼心故。第七地中雖一切相所不能動，不現行故；然不自在任運而轉，有加行故。第八地中任運而轉，不作加行，無功用故。是名七八二地差別。言善慧者，謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝，智即是慧故名善慧。四無礙者，法、義、詞、辯。由法無礙自在了知一切法句，由義無礙自在通達一切義理，由詞無礙自在分別一切言詞，由辯無礙遍於十方隨其所宜自在辯說。於此地中最初證得先未曾得無礙解智，故名善慧。言法雲者，由得總緣一切法智，總緣一切契經等法，不離真如。此一切法共相境智，譬如大雲，陀羅尼門三摩地門猶如淨水，智能藏彼如雲含水，有能生彼勝功能故。又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智覆隱如空廣大無邊惑智二障。言覆隱者，隔義斷義。又如大雲澍清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智出生無量殊勝功德，充滿所證所依法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依聲轉因故作是說，由此最初得能成辦自他義利勝功能故。謂如菩薩入現觀時，得能成辦自他義利，最勝功能生極歡喜，非聲聞等入現觀時唯得成辦自利功能生如是喜，故不說彼名極喜地。若初地中不相應者，自後諸地亦不相應，此為先故。由極遠離犯戒垢者，謂此地中性戒成故，遠離一切毀戒穢垢。由無退轉等持等至所依止者，謂此地中證希有定，能發智光照了諸法，故名發光。得已不失名無退轉，諸靜慮定說名等持，諸無色定說名等至。或等持者，心一境相。言等至者，正受現前。大法光明所依止者，謂此地中與定相應無退轉故，於諸大乘契經等法得智光明，此地是彼所依因故，名為發光。言焰慧者，謂此地中有慧焰故，名為焰慧。此即一切菩提分法皆名為焰，燒諸障故。此菩提分多安住時，令諸煩惱皆成灰燼。極難勝者，最難可勝，謂真諦智是無分別，世間書印工論等智是有分別，真俗諦智更互相違，難可引發令其相應，此能和合令不相違，故極難勝。言現前者，最勝般若到彼岸住現在前故，謂此地中證緣起住，緣起智力令無分別最勝般若到彼岸住，自在現前知一切法無染無淨。言遠行者，至功用行最後邊故，謂此地中諸功用行最為究竟，一切法相雖不能動，而於無相猶有功用。言不動者，謂一切相及一切行皆悉不能動彼心故。第七地中雖一切相所不能動，不現行故；然不自在任運而轉，有加行故。第八地中任運而轉，不作加行，無功用故。是名七八二地差別。言善慧者，謂得最勝四無礙解，無礙解智於諸智中最為殊勝，智即是慧故名善慧。四無礙者，法、義、詞、辯。由法無礙自在了知一切法句，由義無礙自在通達一切義理，由詞無礙自在分別一切言詞，由辯無礙遍於十方隨其所宜自在辯說。於此地中最初證得先未曾得無礙解智，故名善慧。言法雲者，由得總緣一切法智，總緣一切契經等法，不離真如。此一切法共相境智，譬如大雲，陀羅尼門三摩地門猶如淨水，智能藏彼如雲含水，有能生彼勝功能故。又如大雲覆隱虛空，如是總緣一切法智覆隱如空廣大無邊惑智二障。言覆隱者，隔義斷義。又如大雲澍清冷水充滿虛空，如是總緣一切法智出生無量殊勝功德，充滿所證所依法身。

論曰：得此諸地云何可見？由四種相：一得勝解，謂得諸地深信解故。二得正行，謂得諸地相應十種正法行故。三得通達，謂於初地達法界時遍能通達一切地故。四得成滿，謂修諸地到究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：得此諸地云何可見？由四種相：一得勝解，謂得諸地深信解故。二得正行，謂得諸地相應十種正法行故。三得通達，謂於初地達法界時遍能通達一切地故。四得成滿，謂修諸地到究竟故。

釋曰：依得諸地說如是言，由四種相。一得勝解謂得諸地深信解者，於地教法決定印可真實如是。二得正行謂得諸地相應十種正法行者，得於教法。十種法行，謂於諸地相應教法，書寫、供養、轉施、聽聞、披讀、受持、開示、諷誦、思惟、修習。三得通達謂於初地達法界時遍能通達一切地者，若於初地正通達時，速能通達後一切地，此種類故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依得諸地說如是言，由四種相。一得勝解謂得諸地深信解者，於地教法決定印可真實如是。二得正行謂得諸地相應十種正法行者，得於教法。十種法行，謂於諸地相應教法，書寫、供養、轉施、聽聞、披讀、受持、開示、諷誦、思惟、修習。三得通達謂於初地達法界時遍能通達一切地者，若於初地正通達時，速能通達後一切地，此種類故。如有頌言：

如竹破初節， 餘節速能破， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如竹破初節， 餘節速能破，

得初地真智， 諸地疾當成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得初地真智， 諸地疾當成。

四得成滿謂修諸地到究竟者，謂地地中果分成滿或最後滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四得成滿謂修諸地到究竟者，謂地地中果分成滿或最後滿。

論曰：修此諸地云何可見？謂諸菩薩於地地中修奢摩他、毘鉢舍那，由五相修。何等為五？謂集總修、無相修、無功用修、熾盛修、無喜足修，如是五修令諸菩薩成辦五果。謂念念中銷融一切麁重依止，離種種想得法苑樂，能正了知周遍無量無分限相大法光明，順清淨分無所分別無相現行，為令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：修此諸地云何可見？謂諸菩薩於地地中修奢摩他、毘鉢舍那，由五相修。何等為五？謂集總修、無相修、無功用修、熾盛修、無喜足修，如是五修令諸菩薩成辦五果。謂念念中銷融一切麁重依止，離種種想得法苑樂，能正了知周遍無量無分限相大法光明，順清淨分無所分別無相現行，為令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因。

釋曰：於地地中者，謂諸地非一，故作重言。奢摩他者，謂能對治諸散動定。毘鉢舍那者，謂能對治諸顛倒慧。於地地中修此二種，皆由五相數數修習，五相即是集總修等。集總修者，謂集一切總為一聚簡要修習，餘骨鎖等事境界觀亦集一切總為一聚要略修習，為簡彼故說無相修，於離眾相真法界中遣事差別而修習故。雖無相修或有功用，為顯此修不藉功力任運而轉故，次復說無功用修，離作功用任運轉故。雖無功用任運而修，或勝或劣二種不定故，復第四說熾盛修。言熾盛者，即是增勝。雖熾盛修，或少所得便生喜足，謂且修此餘何用為？故最後說無喜足修，非但無相及無功用熾盛而修。何者？為證最上佛果應勤修習。銷融一切麁重依止者，阿賴耶識名麁重依止，損壞彼聚故名銷融，如大良藥銷諸病塊。離種種想得法苑樂者，離我離法佛等相想。苑謂於中可以遊翫，法謂法界，法即是苑故名法苑，於此喜悅名法苑樂，證此故名得法苑樂。如王宮外上妙苑園，遊戲其中受勝喜樂，法界亦爾。能正了知周遍無量無分限相大法光明者，謂正通達十方無邊無分量相，顯照行故名法光明，如善誦習文字光明。順清淨分無所分別無相現行者，當來佛果名清淨分，此能引彼故名為順。無所分別無相現行，如佛輪王鮮白蓋等。為令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因者，謂第十地說名圓滿，若在佛地說名成辦，感此之因最為殊勝說名勝因，前前諸因所招集故說名後後。如是五修，隨其數量得五種果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於地地中者，謂諸地非一，故作重言。奢摩他者，謂能對治諸散動定。毘鉢舍那者，謂能對治諸顛倒慧。於地地中修此二種，皆由五相數數修習，五相即是集總修等。集總修者，謂集一切總為一聚簡要修習，餘骨鎖等事境界觀亦集一切總為一聚要略修習，為簡彼故說無相修，於離眾相真法界中遣事差別而修習故。雖無相修或有功用，為顯此修不藉功力任運而轉故，次復說無功用修，離作功用任運轉故。雖無功用任運而修，或勝或劣二種不定故，復第四說熾盛修。言熾盛者，即是增勝。雖熾盛修，或少所得便生喜足，謂且修此餘何用為？故最後說無喜足修，非但無相及無功用熾盛而修。何者？為證最上佛果應勤修習。銷融一切麁重依止者，阿賴耶識名麁重依止，損壞彼聚故名銷融，如大良藥銷諸病塊。離種種想得法苑樂者，離我離法佛等相想。苑謂於中可以遊翫，法謂法界，法即是苑故名法苑，於此喜悅名法苑樂，證此故名得法苑樂。如王宮外上妙苑園，遊戲其中受勝喜樂，法界亦爾。能正了知周遍無量無分限相大法光明者，謂正通達十方無邊無分量相，顯照行故名法光明，如善誦習文字光明。順清淨分無所分別無相現行者，當來佛果名清淨分，此能引彼故名為順。無所分別無相現行，如佛輪王鮮白蓋等。為令法身圓滿成辦能正攝受後後勝因者，謂第十地說名圓滿，若在佛地說名成辦，感此之因最為殊勝說名勝因，前前諸因所招集故說名後後。如是五修，隨其數量得五種果。

論曰：由增勝故，說十地中別修十種波羅蜜多。於前六地所修六種波羅蜜多，如先已說。後四地中所修四者，一方便善巧波羅蜜多，謂以前六波羅蜜多所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提故。二願波羅蜜多，謂發種種微妙大願，引攝當來波羅蜜多殊勝眾緣故。三力波羅蜜多，謂由思擇修習二力，令前六種波羅蜜多無間現行故。四智波羅蜜多，謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂，成熟有情故。又此四種波羅蜜多，應知般若波羅蜜多無分別智、後得智攝。又於一切地中非不修習一切波羅蜜多。如是法門是波羅蜜多藏之所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由增勝故，說十地中別修十種波羅蜜多。於前六地所修六種波羅蜜多，如先已說。後四地中所修四者，一方便善巧波羅蜜多，謂以前六波羅蜜多所集善根，共諸有情迴求無上正等菩提故。二願波羅蜜多，謂發種種微妙大願，引攝當來波羅蜜多殊勝眾緣故。三力波羅蜜多，謂由思擇修習二力，令前六種波羅蜜多無間現行故。四智波羅蜜多，謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂，成熟有情故。又此四種波羅蜜多，應知般若波羅蜜多無分別智、後得智攝。又於一切地中非不修習一切波羅蜜多。如是法門是波羅蜜多藏之所攝。

釋曰：由增勝故說十地中別修十種波羅蜜多者，謂決定說修差別義為不爾耶？一一地中具修十種波羅蜜多，是故不應但決定說此地修此波羅蜜多，由增勝言無此過失。此中但說增勝修義，不遮修餘，如契經說：初地布施波羅蜜多最為增勝，其餘一切波羅蜜多非不修習，隨力隨分乃至廣說。於前六地所修六種波羅蜜多如先已說者，謂極喜等前六地中，修布施等六到彼岸。後四地中所修四者，謂遠行等後四地中，修方便等四到彼岸。方便善巧者，謂不捨生死而求涅槃，是則說名方便善巧。若以前六波羅蜜多所集善根共諸有情，為欲饒益諸有情故不捨有情，當知即是不捨生死。若以此善迴求無上正等菩提，為證無上佛菩提故，當知即是希求涅槃。謂發種種微妙大願引攝當來波羅蜜多殊勝眾緣者，求未來世到彼岸緣，亦為饒益諸有情故，及為速證佛果涅槃，作是願言：若是處有到彼岸緣，願我未來當生於彼。如是等願無量無邊，故言種種。謂由思擇修習二力者，於此力中且說二種，其餘諸力亦攝在中。謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂成熟有情者，由施等六成立此智，復由此智成立六種。謂數相等種種品類，是則名為受用法樂。由此妙智能正了知此施此戒此忍進等，如所聞法饒益一切有情之類，是則名為饒益有情。又此四種波羅蜜多乃至後得智攝者，謂此所說方便等四，是無分別後得智攝。若立十種波羅蜜多，第六般若唯是根本無分別智。若立六種波羅蜜多，第六般若無分別智及後得智二智所攝。後得智中四到彼岸，亦在第六般若攝故。如是法門是波羅蜜多藏所攝者，一切大乘教法皆名波羅蜜多藏，如是十地法門是彼藏所攝。由一一地皆是一切到彼岸藏之所攝故，以此證知一切地中具修一切波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由增勝故說十地中別修十種波羅蜜多者，謂決定說修差別義為不爾耶？一一地中具修十種波羅蜜多，是故不應但決定說此地修此波羅蜜多，由增勝言無此過失。此中但說增勝修義，不遮修餘，如契經說：初地布施波羅蜜多最為增勝，其餘一切波羅蜜多非不修習，隨力隨分乃至廣說。於前六地所修六種波羅蜜多如先已說者，謂極喜等前六地中，修布施等六到彼岸。後四地中所修四者，謂遠行等後四地中，修方便等四到彼岸。方便善巧者，謂不捨生死而求涅槃，是則說名方便善巧。若以前六波羅蜜多所集善根共諸有情，為欲饒益諸有情故不捨有情，當知即是不捨生死。若以此善迴求無上正等菩提，為證無上佛菩提故，當知即是希求涅槃。謂發種種微妙大願引攝當來波羅蜜多殊勝眾緣者，求未來世到彼岸緣，亦為饒益諸有情故，及為速證佛果涅槃，作是願言：若是處有到彼岸緣，願我未來當生於彼。如是等願無量無邊，故言種種。謂由思擇修習二力者，於此力中且說二種，其餘諸力亦攝在中。謂由前六波羅蜜多成立妙智受用法樂成熟有情者，由施等六成立此智，復由此智成立六種。謂數相等種種品類，是則名為受用法樂。由此妙智能正了知此施此戒此忍進等，如所聞法饒益一切有情之類，是則名為饒益有情。又此四種波羅蜜多乃至後得智攝者，謂此所說方便等四，是無分別後得智攝。若立十種波羅蜜多，第六般若唯是根本無分別智。若立六種波羅蜜多，第六般若無分別智及後得智二智所攝。後得智中四到彼岸，亦在第六般若攝故。如是法門是波羅蜜多藏所攝者，一切大乘教法皆名波羅蜜多藏，如是十地法門是彼藏所攝。由一一地皆是一切到彼岸藏之所攝故，以此證知一切地中具修一切波羅蜜多。

論曰：復次凡經幾時修行諸地可得圓滿？有五補特伽羅，經三無數大劫。謂勝解行補特伽羅，經初無數大劫修行圓滿。清淨增上意樂行補特伽羅及有相行無相行補特伽羅，於前六地及第七地，經第二無數大劫修行圓滿。即此無功用行補特伽羅，從此已上至第十地，經第三無數大劫修行圓滿。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次凡經幾時修行諸地可得圓滿？有五補特伽羅，經三無數大劫。謂勝解行補特伽羅，經初無數大劫修行圓滿。清淨增上意樂行補特伽羅及有相行無相行補特伽羅，於前六地及第七地，經第二無數大劫修行圓滿。即此無功用行補特伽羅，從此已上至第十地，經第三無數大劫修行圓滿。此中有頌：

清淨增上力， 堅固心昇進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨增上力， 堅固心昇進，

名菩薩初修， 無數三大劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名菩薩初修， 無數三大劫。

釋曰：有五補特伽羅經三無數大劫者，應知唯一補特伽羅位差別故，建立五種，謂後所說勝解行等。勝解行者，未證真如，但依勝解勤修諸行，此經第一無數大劫修行圓滿。清淨增上意樂行者，謂得清淨增上意樂勤修諸行，此在六地名有相行，在第七地名無相行。如是二種補特伽羅，經於第二無數大劫修行圓滿。已上乃至第十地中，即此轉名無功用行，經於第三無數大劫修行圓滿。第八地中無功用行猶未成滿，第九第十地中此行方得成滿。此唯是一補特伽羅，異位相應差別成五，如預流等從無始來生死流轉。齊何當言三無數劫最初修行？為答此問故說伽他。清淨增上力者，謂善根力名清淨力，此即說有善根力者。若大願力名增上力，此意說有大願力者。有善根力故能降伏所治，有大願力故常值善知識。堅固心昇進者，雖遇惡友方便破壞，終不棄捨大菩提心。現世當來所修善法，運運增長終無退減。如是若時具善根力及大願力，大菩提心堅固不退，所修善法念念增進不生喜足，順舊而已，齊是名為最初修行三無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有五補特伽羅經三無數大劫者，應知唯一補特伽羅位差別故，建立五種，謂後所說勝解行等。勝解行者，未證真如，但依勝解勤修諸行，此經第一無數大劫修行圓滿。清淨增上意樂行者，謂得清淨增上意樂勤修諸行，此在六地名有相行，在第七地名無相行。如是二種補特伽羅，經於第二無數大劫修行圓滿。已上乃至第十地中，即此轉名無功用行，經於第三無數大劫修行圓滿。第八地中無功用行猶未成滿，第九第十地中此行方得成滿。此唯是一補特伽羅，異位相應差別成五，如預流等從無始來生死流轉。齊何當言三無數劫最初修行？為答此問故說伽他。清淨增上力者，謂善根力名清淨力，此即說有善根力者。若大願力名增上力，此意說有大願力者。有善根力故能降伏所治，有大願力故常值善知識。堅固心昇進者，雖遇惡友方便破壞，終不棄捨大菩提心。現世當來所修善法，運運增長終無退減。如是若時具善根力及大願力，大菩提心堅固不退，所修善法念念增進不生喜足，順舊而已，齊是名為最初修行三無數劫。

攝大乘論釋增上戒學分第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋增上戒學分第七

論曰：如是已說因果修差別。此中增上戒殊勝云何可見？如菩薩地正受菩薩律儀中說。復次應知略由四種殊勝故此殊勝：一由差別殊勝、二由共不共學處殊勝、三由廣大殊勝、四由甚深殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說因果修差別。此中增上戒殊勝云何可見？如菩薩地正受菩薩律儀中說。復次應知略由四種殊勝故此殊勝：一由差別殊勝、二由共不共學處殊勝、三由廣大殊勝、四由甚深殊勝。

釋曰：依增上戒而學故名增上戒學。如菩薩地正受菩薩律儀中說者，謂如彼尸羅波羅蜜多品中廣說。復次應知略由四種殊勝故，此殊勝等如後廣釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依增上戒而學故名增上戒學。如菩薩地正受菩薩律儀中說者，謂如彼尸羅波羅蜜多品中廣說。復次應知略由四種殊勝故，此殊勝等如後廣釋。

論曰：差別殊勝者，謂菩薩戒有三品別：一律儀戒、二攝善法戒、三饒益有情戒。此中律儀戒應知二戒建立義故，攝善法戒應知修集一切佛法建立義故，饒益有情戒應知成熟一切有情建立義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：差別殊勝者，謂菩薩戒有三品別：一律儀戒、二攝善法戒、三饒益有情戒。此中律儀戒應知二戒建立義故，攝善法戒應知修集一切佛法建立義故，饒益有情戒應知成熟一切有情建立義故。

釋曰：差別殊勝，謂諸菩薩具三種戒，即律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，聲聞乘等唯有一種律儀尸羅，是故菩薩望彼殊勝。律儀戒者，謂正受遠離一切品類惡不善法。攝善法戒者，謂正修集力無畏等一切佛法。饒益有情戒者，謂不顧自樂，隨所堪能令入三乘，捨生死苦證涅槃樂。律儀戒應知二戒建立義故者，是二戒因故。謂若防守身語意者，便能無倒修集一切清淨佛法，亦能成熟一切有情令入三乘，餘則不爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：差別殊勝，謂諸菩薩具三種戒，即律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，聲聞乘等唯有一種律儀尸羅，是故菩薩望彼殊勝。律儀戒者，謂正受遠離一切品類惡不善法。攝善法戒者，謂正修集力無畏等一切佛法。饒益有情戒者，謂不顧自樂，隨所堪能令入三乘，捨生死苦證涅槃樂。律儀戒應知二戒建立義故者，是二戒因故。謂若防守身語意者，便能無倒修集一切清淨佛法，亦能成熟一切有情令入三乘，餘則不爾。

論曰：共不共學處殊勝者，謂諸菩薩一切性罪不現行故與聲聞共，相似遮罪有現行故與彼不共。於此學處有聲聞犯菩薩不犯，有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒，聲聞唯有身語二戒，是故菩薩心亦有犯，非諸聲聞。以要言之，一切饒益有情無罪身語意業，菩薩一切皆應現行皆應修學，如是應知說名為共不共殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：共不共學處殊勝者，謂諸菩薩一切性罪不現行故與聲聞共，相似遮罪有現行故與彼不共。於此學處有聲聞犯菩薩不犯，有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒，聲聞唯有身語二戒，是故菩薩心亦有犯，非諸聲聞。以要言之，一切饒益有情無罪身語意業，菩薩一切皆應現行皆應修學，如是應知說名為共不共殊勝。

釋曰：殺盜婬等貪等所生名為性罪，斷生草等非貪等生說名遮罪。菩薩於中觀有利益而無罪者一切應修，聲聞不爾。又諸菩薩心亦有犯非諸聲聞，謂唯內起欲恚害等諸惡尋思，不為發起身語二業。一切饒益有情無罪身語意業者，謂能利益安樂有情，不發自他貪等煩惱。如是一切菩薩應修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：殺盜婬等貪等所生名為性罪，斷生草等非貪等生說名遮罪。菩薩於中觀有利益而無罪者一切應修，聲聞不爾。又諸菩薩心亦有犯非諸聲聞，謂唯內起欲恚害等諸惡尋思，不為發起身語二業。一切饒益有情無罪身語意業者，謂能利益安樂有情，不發自他貪等煩惱。如是一切菩薩應修。

論曰：廣大殊勝者，復由四種廣大故，一由種種無量學處廣大故、二由攝受無量福德廣大故、三由攝受一切有情利益安樂意樂廣大故、四由建立無上正等菩提廣大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：廣大殊勝者，復由四種廣大故，一由種種無量學處廣大故、二由攝受無量福德廣大故、三由攝受一切有情利益安樂意樂廣大故、四由建立無上正等菩提廣大故。

釋曰：種種無量學處廣大者，謂諸菩薩所學尸羅，種種品類無量差別，所以廣大。攝受無量福德廣大者，謂此尸羅能攝無量福德資糧，所以廣大。攝受一切有情利益安樂意樂廣大者，謂此尸羅攝諸有情，此世他世世出世間捨惡攝善，若因若果饒益意樂，所以廣大。建立無上正等菩提廣大者，謂此尸羅建大菩提，所以廣大。諸聲聞等無如是事，是故殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：種種無量學處廣大者，謂諸菩薩所學尸羅，種種品類無量差別，所以廣大。攝受無量福德廣大者，謂此尸羅能攝無量福德資糧，所以廣大。攝受一切有情利益安樂意樂廣大者，謂此尸羅攝諸有情，此世他世世出世間捨惡攝善，若因若果饒益意樂，所以廣大。建立無上正等菩提廣大者，謂此尸羅建大菩提，所以廣大。諸聲聞等無如是事，是故殊勝。

論曰：甚深殊勝者，謂諸菩薩由是品類方便善巧，行殺生等十種作業而無有罪，生無量福速證無上正等菩提。又諸菩薩現行變化身語兩業，應知亦是甚深尸羅。由此因緣或作國王，示行種種惱有情事，安立有情毘奈耶中。又現種種諸本生事，示行逼惱諸餘有情，真實攝受諸餘有情，先令他心深生淨信，後轉成熟。是名菩薩所學尸羅甚深殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：甚深殊勝者，謂諸菩薩由是品類方便善巧，行殺生等十種作業而無有罪，生無量福速證無上正等菩提。又諸菩薩現行變化身語兩業，應知亦是甚深尸羅。由此因緣或作國王，示行種種惱有情事，安立有情毘奈耶中。又現種種諸本生事，示行逼惱諸餘有情，真實攝受諸餘有情，先令他心深生淨信，後轉成熟。是名菩薩所學尸羅甚深殊勝。

釋曰：由是品類方便善巧者，謂諸菩薩悲願相應後得妙智。行殺生等十種作業而無有罪等者，謂愛樂善法、憎惡不善、見諸邪性說名後三，依止此故行殺等七而無有罪，生無量福速證菩提。或行前七不起後三，大數言十。或已伏除，為試彼力故心暫起，不能招苦故無有罪，能助道故生無量福。現行變化身語兩業者，謂依化身發起兩業，或依實身由化心發身語二業，意業無形不可變化。或雖現有貪瞋等事，於化有情無大義利，是故不說。安立有情毘奈耶中者，謂作國王制諸法律，示行逼惱令住其中。或一切善能滅眾惡，或大涅槃滅除生死名毘奈耶。又現種種諸本生事者，謂諸菩薩諸本生事化心所現，或久成佛復示現行諸本生事，饒益有情令菩薩學，故後說言是名菩薩所學尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由是品類方便善巧者，謂諸菩薩悲願相應後得妙智。行殺生等十種作業而無有罪等者，謂愛樂善法、憎惡不善、見諸邪性說名後三，依止此故行殺等七而無有罪，生無量福速證菩提。或行前七不起後三，大數言十。或已伏除，為試彼力故心暫起，不能招苦故無有罪，能助道故生無量福。現行變化身語兩業者，謂依化身發起兩業，或依實身由化心發身語二業，意業無形不可變化。或雖現有貪瞋等事，於化有情無大義利，是故不說。安立有情毘奈耶中者，謂作國王制諸法律，示行逼惱令住其中。或一切善能滅眾惡，或大涅槃滅除生死名毘奈耶。又現種種諸本生事者，謂諸菩薩諸本生事化心所現，或久成佛復示現行諸本生事，饒益有情令菩薩學，故後說言是名菩薩所學尸羅。

論曰：由此略說四種殊勝，應知菩薩尸羅律儀最為殊勝。如是差別菩薩學處，應知復有無量差別，如毘奈耶瞿沙方廣契經中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由此略說四種殊勝，應知菩薩尸羅律儀最為殊勝。如是差別菩薩學處，應知復有無量差別，如毘奈耶瞿沙方廣契經中說。

釋曰：今於此中略說四種殊勝之相，於毘奈耶瞿沙經中廣說復有無量殊勝。此經即是菩薩藏攝，故名方廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今於此中略說四種殊勝之相，於毘奈耶瞿沙經中廣說復有無量殊勝。此經即是菩薩藏攝，故名方廣。