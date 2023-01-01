攝大乘論釋卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第六

無性菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

入所知相分第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入所知相分第四

論曰：如是已說所知相，入所知相云何應見？多聞熏習所依，非阿賴耶識所攝，如阿賴耶識成種子，如理作意所攝似法似義而生似所取事有見意言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是已說所知相，入所知相云何應見？多聞熏習所依，非阿賴耶識所攝，如阿賴耶識成種子，如理作意所攝似法似義而生似所取事有見意言。

釋曰：菩薩修習如是業已，如入現觀所應知相，今當顯說。多聞熏習所依者，謂於大乘而起多聞，聞法義已熏心心法相續所依，其少聞者無容得入此現觀故。如薄伽梵教授尊者羅怙羅經說如是言：唯願世尊教我現觀。世尊告曰：汝已受持正法藏耶？羅怙羅言：不也。世尊！世尊告曰：汝今且應受持法藏。如是等非阿賴耶識所攝者，謂此所依從最清淨法界流故、對治彼故，非彼性攝，彼相違故。如阿賴耶識成種子者，如阿賴耶識能為一切雜染法因。此所依性能為一切清淨法因，唯因性同故得為喻，非一切種。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩修習如是業已，如入現觀所應知相，今當顯說。多聞熏習所依者，謂於大乘而起多聞，聞法義已熏心心法相續所依，其少聞者無容得入此現觀故。如薄伽梵教授尊者羅怙羅經說如是言：唯願世尊教我現觀。世尊告曰：汝已受持正法藏耶？羅怙羅言：不也。世尊！世尊告曰：汝今且應受持法藏。如是等非阿賴耶識所攝者，謂此所依從最清淨法界流故、對治彼故，非彼性攝，彼相違故。如阿賴耶識成種子者，如阿賴耶識能為一切雜染法因。此所依性能為一切清淨法因，唯因性同故得為喻，非一切種。如有頌言：

為欲利益常放逸， 生盲不觀自樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲利益常放逸， 生盲不觀自樂者，

諸佛降靈現世間， 為彼宣說微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛降靈現世間， 為彼宣說微妙法，

譬如無價末尼寶， 能除眾毒不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如無價末尼寶， 能除眾毒不思議。

言似法者，謂契經等，如《十地》等。言似義者，謂彼所詮無我性等，似彼行相而生起故，說為似法似義而生似所取事者，如彼所取而顯現故。言有見者，謂耳識俱。言意言者，所謂意識。或與見分俱所取能取性，此即安立所取能取所依自性，如前已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言似法者，謂契經等，如《十地》等。言似義者，謂彼所詮無我性等，似彼行相而生起故，說為似法似義而生似所取事者，如彼所取而顯現故。言有見者，謂耳識俱。言意言者，所謂意識。或與見分俱所取能取性，此即安立所取能取所依自性，如前已說。

論曰：此中誰能悟入所應知相？大乘多聞熏習相續，已得逢事無量諸佛出現於世，已得一向決定勝解，已善積集諸善根故，善備福智資糧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中誰能悟入所應知相？大乘多聞熏習相續，已得逢事無量諸佛出現於世，已得一向決定勝解，已善積集諸善根故，善備福智資糧菩薩。

釋曰：用及用具皆待作者，故問入者誰能悟入。答此問言大乘多聞熏習相續等，謂依大乘法而起多聞熏習相續，已得逢事無量諸佛出現於世者，由此相續故得現前逢事諸佛出現於世。已得一向決定勝解者，由逢事佛於大乘法深生信解，非諸惡友引令猶豫。由此大乘多聞等三因緣故，能善積集無量善根，是則名為善備福智資糧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：用及用具皆待作者，故問入者誰能悟入。答此問言大乘多聞熏習相續等，謂依大乘法而起多聞熏習相續，已得逢事無量諸佛出現於世者，由此相續故得現前逢事諸佛出現於世。已得一向決定勝解者，由逢事佛於大乘法深生信解，非諸惡友引令猶豫。由此大乘多聞等三因緣故，能善積集無量善根，是則名為善備福智資糧菩薩。

論曰：何處能入？謂即於彼有見似法似義意言，大乘法相等所生起；勝解行地，見道、修道、究竟道中，於一切法唯有識性，隨聞勝解故、如理通達故、治一切障故、離一切障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：何處能入？謂即於彼有見似法似義意言，大乘法相等所生起；勝解行地，見道、修道、究竟道中，於一切法唯有識性，隨聞勝解故、如理通達故、治一切障故、離一切障故。

釋曰：何處能入者，問所入境及能入位。謂即於彼有見等者，謂於大乘法相所生，決定行相似法似義意言，能入於此境界。能入是用，所入境界，是業是持。於此意言或有能入，在勝解行地，於一切法唯識性中，但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中，如理通達此意言故。此中如理而通達者，謂通達彼非法非義，非所取非能取故。或有能入在修道中，由此修習對治煩惱所知障故。或有能入在究竟道中，最極清淨離諸障故。如是四種是能入位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：何處能入者，問所入境及能入位。謂即於彼有見等者，謂於大乘法相所生，決定行相似法似義意言，能入於此境界。能入是用，所入境界，是業是持。於此意言或有能入，在勝解行地，於一切法唯識性中，但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中，如理通達此意言故。此中如理而通達者，謂通達彼非法非義，非所取非能取故。或有能入在修道中，由此修習對治煩惱所知障故。或有能入在究竟道中，最極清淨離諸障故。如是四種是能入位。

論曰：由何能入？由善根力所任持故，謂三種相練磨心故、斷四處故、緣法義境止觀恒常慇重加行無放逸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由何能入？由善根力所任持故，謂三種相練磨心故、斷四處故、緣法義境止觀恒常慇重加行無放逸故。

釋曰：由何能入者，此問入因，謂由何因於此能入。由善根力所任持故等者，謂雖有善根力，而心或退屈，故說三種相練磨心故等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由何能入者，此問入因，謂由何因於此能入。由善根力所任持故等者，謂雖有善根力，而心或退屈，故說三種相練磨心故等。

論曰：無量諸世界無量人有情，剎那剎那證覺無上正等菩提，是為第一練磨其心。由此意樂能行施等波羅蜜多，我已獲得如是意樂，我由此故，少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿，是為第二練磨其心。若有成就諸有障善，於命終時即便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善無障礙善，云何爾時不當獲得一切圓滿，是名第三練磨其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：無量諸世界無量人有情，剎那剎那證覺無上正等菩提，是為第一練磨其心。由此意樂能行施等波羅蜜多，我已獲得如是意樂，我由此故，少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿，是為第二練磨其心。若有成就諸有障善，於命終時即便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善無障礙善，云何爾時不當獲得一切圓滿，是名第三練磨其心。

釋曰：無量諸世界等者，此言顯示初練磨心，引他例己令心增盛無有退屈。由此意樂者，顯示第二練磨其心。我已獲得如是意樂者，顯此意樂離諸弊縛，謂此意樂遠離慳悋、遠離欲尋、遠離恚尋、遠離懈怠、遠離惛沈及以睡眠、遠離無明。我由此故少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿者，謂已獲得殊勝意樂，便能任運修行施等，速令圓滿。若有成就等者，顯示第三練磨其心。諸有障善者，謂有成就諸世間善，未能永斷所治障故，說名有障。我有妙善等者，謂我能永斷所對治障，由無障善而成其善，云何當來而不證得圓滿佛果。練磨心者，謂策舉心，令其猛利，對治退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無量諸世界等者，此言顯示初練磨心，引他例己令心增盛無有退屈。由此意樂者，顯示第二練磨其心。我已獲得如是意樂者，顯此意樂離諸弊縛，謂此意樂遠離慳悋、遠離欲尋、遠離恚尋、遠離懈怠、遠離惛沈及以睡眠、遠離無明。我由此故少用功力修習施等波羅蜜多當得圓滿者，謂已獲得殊勝意樂，便能任運修行施等，速令圓滿。若有成就等者，顯示第三練磨其心。諸有障善者，謂有成就諸世間善，未能永斷所治障故，說名有障。我有妙善等者，謂我能永斷所對治障，由無障善而成其善，云何當來而不證得圓滿佛果。練磨心者，謂策舉心，令其猛利，對治退屈。

論曰：此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有頌：

人趣諸有情， 處數皆無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人趣諸有情， 處數皆無量，

念念證等覺， 故不應退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念證等覺， 故不應退屈。

諸淨心意樂， 能修行施等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸淨心意樂， 能修行施等，

此勝者已得， 故能修施等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此勝者已得， 故能修施等。

善者於死時， 得隨樂自滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善者於死時， 得隨樂自滿，

勝善由永斷， 圓滿云何無！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝善由永斷， 圓滿云何無！

釋曰：復以伽他攝如是義。人趣諸有情等者，其心怯弱名為退屈，勸彼不應心生退屈。謂我不能證覺無上正等菩提，名心怯弱。今勸進彼不應於己謂無功能，故無退屈。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復以伽他攝如是義。人趣諸有情等者，其心怯弱名為退屈，勸彼不應心生退屈。謂我不能證覺無上正等菩提，名心怯弱。今勸進彼不應於己謂無功能，故無退屈。如有頌言：

無量十方諸有情， 念念已證善逝果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量十方諸有情， 念念已證善逝果，

彼既丈夫我亦爾， 不應自輕而退屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼既丈夫我亦爾， 不應自輕而退屈。

諸淨心意樂能修行施等者，謂非不善及無記心而行施等，唯是善心故名淨心。如有世間不善無記散亂心中亦行施等，希願諸有及財位故；菩薩不爾，唯求無上正等菩提。言意樂者，謂能無礙修施等因，如先已說。此勝者已得故能修施等者，謂諸菩薩名為勝者，先已得此殊勝意樂，由此施等波羅蜜多任運而轉，如說而修故名已得。由此決定捨所對治，捨所治故不由功用，於其施等任運而轉。等者，等取戒乃至慧波羅蜜多。善者於死時者，謂由世間善而成善者，於命終時得。隨樂自滿者，謂得世間隨所愛樂自圓滿果，是乃至得有頂生義。勝善由永斷者，即是由彼永斷障善而成善義。圓滿云何無者，是隨所樂圓滿佛果，云何無義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸淨心意樂能修行施等者，謂非不善及無記心而行施等，唯是善心故名淨心。如有世間不善無記散亂心中亦行施等，希願諸有及財位故；菩薩不爾，唯求無上正等菩提。言意樂者，謂能無礙修施等因，如先已說。此勝者已得故能修施等者，謂諸菩薩名為勝者，先已得此殊勝意樂，由此施等波羅蜜多任運而轉，如說而修故名已得。由此決定捨所對治，捨所治故不由功用，於其施等任運而轉。等者，等取戒乃至慧波羅蜜多。善者於死時者，謂由世間善而成善者，於命終時得。隨樂自滿者，謂得世間隨所愛樂自圓滿果，是乃至得有頂生義。勝善由永斷者，即是由彼永斷障善而成善義。圓滿云何無者，是隨所樂圓滿佛果，云何無義。

論曰：由離聲聞獨覺作意，斷作意故；由於大乘諸疑離疑，以能永斷異慧疑故；由離所聞所思法中我我所執，斷法執故；由於現前現住安立一切相中無所作意無所分別，斷分別故。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由離聲聞獨覺作意，斷作意故；由於大乘諸疑離疑，以能永斷異慧疑故；由離所聞所思法中我我所執，斷法執故；由於現前現住安立一切相中無所作意無所分別，斷分別故。此中有頌：

現前自然住， 安立一切相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前自然住， 安立一切相，

智者不分別， 得最上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者不分別， 得最上菩提。

釋曰：今當顯示斷除四處。斷作意故者，斷除二乘分引作意。以能永斷異慧疑故者，謂於大乘甚深廣大不起異慧顛倒及疑。斷法執故者，謂於所聞所思法中能永斷除我我所執，謂我能聞、我能思覺、我所聽文、我所思義，如是執著一切皆無，於其勝義證現觀故。斷分別故者，謂於現前任運而轉色等現住及作功用，諸骨鎖等淨定安立一切所緣諸境界相，作意分別悉能永斷，乃至一切諸佛菩薩波羅蜜多如是等相，執著分別悉能永離。其頌義顯，不須重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今當顯示斷除四處。斷作意故者，斷除二乘分引作意。以能永斷異慧疑故者，謂於大乘甚深廣大不起異慧顛倒及疑。斷法執故者，謂於所聞所思法中能永斷除我我所執，謂我能聞、我能思覺、我所聽文、我所思義，如是執著一切皆無，於其勝義證現觀故。斷分別故者，謂於現前任運而轉色等現住及作功用，諸骨鎖等淨定安立一切所緣諸境界相，作意分別悉能永斷，乃至一切諸佛菩薩波羅蜜多如是等相，執著分別悉能永離。其頌義顯，不須重釋。

論曰：由何云何而得悟入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由何云何而得悟入？

釋曰：此中雙問作具、所作。由有作者入所作業，應知定有能入之具。自現觀相是所作事，決定應有如是如是所作方便。是故今當二俱解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中雙問作具、所作。由有作者入所作業，應知定有能入之具。自現觀相是所作事，決定應有如是如是所作方便。是故今當二俱解釋。

論曰：由聞熏習種類如理作意所攝似法似義有見意言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由聞熏習種類如理作意所攝似法似義有見意言。

釋曰：此中先辨能入之具種類之聲，即因言說是為因義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中先辨能入之具種類之聲，即因言說是為因義。

論曰：由四尋思，謂由名義自性差別假立尋思及由四種如實遍智，謂由名事自性差別假立如實遍智，如是皆同不可得故。以諸菩薩如是如實為入唯識勤修加行，即於似文似義意言推求文名唯是意言，推求依此文名之義亦唯意言，推求名義自性差別唯是假立。若時證得唯有意言，爾時證知若名若義自性差別皆是假立，自性差別義相無故，同不可得。由四尋思及由四種如實遍智，於此似文似義意言便能悟入唯有識性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由四尋思，謂由名義自性差別假立尋思及由四種如實遍智，謂由名事自性差別假立如實遍智，如是皆同不可得故。以諸菩薩如是如實為入唯識勤修加行，即於似文似義意言推求文名唯是意言，推求依此文名之義亦唯意言，推求名義自性差別唯是假立。若時證得唯有意言，爾時證知若名若義自性差別皆是假立，自性差別義相無故，同不可得。由四尋思及由四種如實遍智，於此似文似義意言便能悟入唯有識性。

釋曰：由四尋思及由四種如實遍智者，依如先說能悟入具發起如實所作方便，於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思，了知假有實無所得決定行智方便果相名如實智。此中名者，謂色受等亦攝名因名果句等，尋思此名唯意言性、唯假非實，不離意言名名尋思。義尋思者，如名身等所詮表得蘊界處等，推求此性唯假非實。如有種類種類相應差別可得，如是所詮能詮相應不應理故。推求依此文名之義亦唯意言者，尋思依名所表外事唯意言性，思惟此義似外相轉，實唯在內。推求名義自性差別唯是假立者，尋思名義二種自性唯假立相，謂色受等名義自性實無所有假立自性，譬如假立補特伽羅，尋思名義二種差別亦假立相，謂無常等名義差別唯假立故。若名若義自性差別皆是假立者，證知四種虛妄顯現依他起攝自性差別義相無故。同不可得者，了達四種遍計執義皆不可得。應知此中四種方便說名尋思，四種果智說名四種如實遍智。謂推求名唯是假立實不可得說名尋思，若即於此果智生時決定了知假有實無名如實智。如是於事自性差別假有實無，推求決定說亦應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由四尋思及由四種如實遍智者，依如先說能悟入具發起如實所作方便，於加行時推求行見假有實無方便因相說名尋思，了知假有實無所得決定行智方便果相名如實智。此中名者，謂色受等亦攝名因名果句等，尋思此名唯意言性、唯假非實，不離意言名名尋思。義尋思者，如名身等所詮表得蘊界處等，推求此性唯假非實。如有種類種類相應差別可得，如是所詮能詮相應不應理故。推求依此文名之義亦唯意言者，尋思依名所表外事唯意言性，思惟此義似外相轉，實唯在內。推求名義自性差別唯是假立者，尋思名義二種自性唯假立相，謂色受等名義自性實無所有假立自性，譬如假立補特伽羅，尋思名義二種差別亦假立相，謂無常等名義差別唯假立故。若名若義自性差別皆是假立者，證知四種虛妄顯現依他起攝自性差別義相無故。同不可得者，了達四種遍計執義皆不可得。應知此中四種方便說名尋思，四種果智說名四種如實遍智。謂推求名唯是假立實不可得說名尋思，若即於此果智生時決定了知假有實無名如實智。如是於事自性差別假有實無，推求決定說亦應爾。

論曰：於此悟入唯識性中，何所悟入？如何悟入？入唯識性，相見二性及種種性，若名、若義、自性、差別假、自性差別義，如是六種義皆無故、所取能取性現前故、一時現似種種相義而生起故，如闇中繩顯現似蛇。譬如繩上蛇非真實，以無有故。若已了知彼義無者，蛇覺雖滅，繩覺猶在。若以微細品類分析，此又虛妄色香味觸為其相故，此覺為依繩覺當滅。如是於彼似文似義六相意言，伏除非實六相義時，唯識性覺，猶如蛇覺亦當除遣，由圓成實自性覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於此悟入唯識性中，何所悟入？如何悟入？入唯識性，相見二性及種種性，若名、若義、自性、差別假、自性差別義，如是六種義皆無故、所取能取性現前故、一時現似種種相義而生起故，如闇中繩顯現似蛇。譬如繩上蛇非真實，以無有故。若已了知彼義無者，蛇覺雖滅，繩覺猶在。若以微細品類分析，此又虛妄色香味觸為其相故，此覺為依繩覺當滅。如是於彼似文似義六相意言，伏除非實六相義時，唯識性覺，猶如蛇覺亦當除遣，由圓成實自性覺故。

釋曰：於此悟入唯識性中，欲顯所入及入譬喻，故為此問。若義無有，於此悟入唯識性中，為何所入？此意難言：此唯識性即是其義，云何義無？為遮此難，故先說言入唯識性。謂此識義亦無義性，非唯外義是無所有。若無義性，云何得有十二處教？云何世間有義言說？為遮此難，故次說言相見二性雖無實義，識似內外二義顯現，無始言說熏習力故，識似義轉似了別用說名為見，故不相違。為唯悟入似相似見識別種類，為不爾耶？為答此問，故說悟入及種種性，謂唯一識，所取能取性差別故，於一時間分為二種。又於一識似三相現，所取、能取及自證分名為三相。如是三相，一識義分，非一非異，如餘處辨。於一識上有多相現，故名種種。名等六相無有義等，釋前三種。為答前問如何悟入，故復說言如闇中繩顯現似蛇，由此譬喻成立通達三種自性。譬如繩上蛇非真實，以無有故。如是似名似義意言，依他起上名等六種遍計所執亦非真實，以無有故。又於此中如依繩覺捨於蛇覺，如是依止唯識顯現依他起覺，捨於六義遍計執覺。如依色等細分之覺除遣繩覺，如是依止圓成實覺遣依他起迷亂之覺。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於此悟入唯識性中，欲顯所入及入譬喻，故為此問。若義無有，於此悟入唯識性中，為何所入？此意難言：此唯識性即是其義，云何義無？為遮此難，故先說言入唯識性。謂此識義亦無義性，非唯外義是無所有。若無義性，云何得有十二處教？云何世間有義言說？為遮此難，故次說言相見二性雖無實義，識似內外二義顯現，無始言說熏習力故，識似義轉似了別用說名為見，故不相違。為唯悟入似相似見識別種類，為不爾耶？為答此問，故說悟入及種種性，謂唯一識，所取能取性差別故，於一時間分為二種。又於一識似三相現，所取、能取及自證分名為三相。如是三相，一識義分，非一非異，如餘處辨。於一識上有多相現，故名種種。名等六相無有義等，釋前三種。為答前問如何悟入，故復說言如闇中繩顯現似蛇，由此譬喻成立通達三種自性。譬如繩上蛇非真實，以無有故。如是似名似義意言，依他起上名等六種遍計所執亦非真實，以無有故。又於此中如依繩覺捨於蛇覺，如是依止唯識顯現依他起覺，捨於六義遍計執覺。如依色等細分之覺除遣繩覺，如是依止圓成實覺遣依他起迷亂之覺。如有頌言：

於繩謂蛇智， 見繩了義無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於繩謂蛇智， 見繩了義無，

證見彼分時， 知如蛇智亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證見彼分時， 知如蛇智亂。

伏除非實六相義時者，是非有義，六種非實義非有為相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏除非實六相義時者，是非有義，六種非實義非有為相故。

論曰：如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所執性：悟入唯識故悟入依他起性。云何悟入圓成實性？若已滅除意言聞法熏習種類唯識之想，爾時菩薩已遣義想，一切似義無容得生，故似唯識亦不得生。由是因緣，住一切義無分別名，於法界中便得現見相應而住。爾時菩薩平等平等所緣能緣無分別智已得生起，由此菩薩名已悟入圓成實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所執性：悟入唯識故悟入依他起性。云何悟入圓成實性？若已滅除意言聞法熏習種類唯識之想，爾時菩薩已遣義想，一切似義無容得生，故似唯識亦不得生。由是因緣，住一切義無分別名，於法界中便得現見相應而住。爾時菩薩平等平等所緣能緣無分別智已得生起，由此菩薩名已悟入圓成實性。

釋曰：悟入意言似義相故悟入遍計所執性者，謂了知意言似義相現，無有遍計所執實義，由此故名悟入遍計所執自性。悟入唯識故悟入依他起性者，謂了知唯識無明解故，於無義中似義相現，由此悟入依他起性。為顯悟入圓成實性，故復說言已遣義想，即是已能除義想義。一切似義無容得生者，即是都無有能似義而生起義。故似唯識亦不得生者，所取無故能取亦無，即是唯識所成之義，亦不轉義。住一切義無分別名者，謂一切法是契經等名所依行處，名一切義。名有十種，前九種名有所分別，其第十名於一切義無所分別。安住如是於一切義無分別名，如說一切唯有其名。即如是名能起一切者，此中似名顯現識等假說為名。於法界中便得現見相應而住者，謂於法界內證相應而起勝解。平等平等者，謂如所緣都無所有，如是能緣亦無所有，是故所緣能緣二種平等平等。由此菩薩名已悟入圓成實性者，悟入遍計所執自性，依他起性是有餘故猶有作者，作用未息但名悟入。今於此中作者作用息滅究竟，名已悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：悟入意言似義相故悟入遍計所執性者，謂了知意言似義相現，無有遍計所執實義，由此故名悟入遍計所執自性。悟入唯識故悟入依他起性者，謂了知唯識無明解故，於無義中似義相現，由此悟入依他起性。為顯悟入圓成實性，故復說言已遣義想，即是已能除義想義。一切似義無容得生者，即是都無有能似義而生起義。故似唯識亦不得生者，所取無故能取亦無，即是唯識所成之義，亦不轉義。住一切義無分別名者，謂一切法是契經等名所依行處，名一切義。名有十種，前九種名有所分別，其第十名於一切義無所分別。安住如是於一切義無分別名，如說一切唯有其名。即如是名能起一切者，此中似名顯現識等假說為名。於法界中便得現見相應而住者，謂於法界內證相應而起勝解。平等平等者，謂如所緣都無所有，如是能緣亦無所有，是故所緣能緣二種平等平等。由此菩薩名已悟入圓成實性者，悟入遍計所執自性，依他起性是有餘故猶有作者，作用未息但名悟入。今於此中作者作用息滅究竟，名已悟入。

論曰：此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有頌：

法補特伽羅， 法義略廣性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法補特伽羅， 法義略廣性，

不淨淨究竟， 名所行差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨淨究竟， 名所行差別。

釋曰：如前所說住一切義無分別名，今以伽他顯示此名自境差別。初法名者，謂色受等。補特伽羅名者，謂天授等、隨信行等佛教中名。後法名者，謂契經、應頌等。義名者，謂此所詮殺害於父母、誅國及隨行等。略名者，謂一切法皆無我等。廣名者，謂色無我等。性名者，謂阿等諸字，是詞句因故。不淨名者，謂諸異生為諸煩惱垢所染故。淨名者，謂諸賢聖垢永斷故。究竟名者，謂總所緣，即般若波羅蜜多及十地等，以總略義為所緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前所說住一切義無分別名，今以伽他顯示此名自境差別。初法名者，謂色受等。補特伽羅名者，謂天授等、隨信行等佛教中名。後法名者，謂契經、應頌等。義名者，謂此所詮殺害於父母、誅國及隨行等。略名者，謂一切法皆無我等。廣名者，謂色無我等。性名者，謂阿等諸字，是詞句因故。不淨名者，謂諸異生為諸煩惱垢所染故。淨名者，謂諸賢聖垢永斷故。究竟名者，謂總所緣，即般若波羅蜜多及十地等，以總略義為所緣故。

論曰：如是菩薩悟入唯識性故，悟入所知相。悟入此故入極喜地，善達法界生如來家，得一切有情平等心性，得一切菩薩平等心性，得一切佛平等心性，此即名為菩薩見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是菩薩悟入唯識性故，悟入所知相。悟入此故入極喜地，善達法界生如來家，得一切有情平等心性，得一切菩薩平等心性，得一切佛平等心性，此即名為菩薩見道。

釋曰：善達法界者，於此法界深作證故。生如來家者，謂佛法界名如來家，於此證會故名為生，於此所緣勝智生故，轉先所依生餘依故，紹繼佛種令不斷絕。如餘續生餘眾同分，所生能生相續不斷託所生家，如是般若波羅蜜多證佛法界，名於中生、名真佛子。由此般若波羅蜜多於佛法界能正作證，樹自相續自在現前故名為生。如有說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：善達法界者，於此法界深作證故。生如來家者，謂佛法界名如來家，於此證會故名為生，於此所緣勝智生故，轉先所依生餘依故，紹繼佛種令不斷絕。如餘續生餘眾同分，所生能生相續不斷託所生家，如是般若波羅蜜多證佛法界，名於中生、名真佛子。由此般若波羅蜜多於佛法界能正作證，樹自相續自在現前故名為生。如有說言：

一切雄猛， 樂利他者， 生母養母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切雄猛， 樂利他者， 生母養母，

所生所育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生所育。

得一切有情平等心性者，遍見一切等無我故。如有說言：一切諸法皆如來藏，如是等。得一切菩薩平等心性者，得彼意樂平等性故。得一切佛平等心性者，得彼法身平等性故。此即名為菩薩見道者，見先未見勝法界故，譬如聲聞獨覺見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得一切有情平等心性者，遍見一切等無我故。如有說言：一切諸法皆如來藏，如是等。得一切菩薩平等心性者，得彼意樂平等性故。得一切佛平等心性者，得彼法身平等性故。此即名為菩薩見道者，見先未見勝法界故，譬如聲聞獨覺見道。

論曰：復次為何義故入唯識性？由緣總法出世止觀智故、由此後得種種相識智故，為斷及相阿賴耶識諸相種子、為長能觸法身種子、為轉所依、為欲證得一切佛法、為欲證得一切智智入唯識性。又後得智於一切阿賴耶識所生一切了別相中，見如幻等性無倒轉。是故菩薩譬如幻師，於所幻事於諸相中及說因果常無顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次為何義故入唯識性？由緣總法出世止觀智故、由此後得種種相識智故，為斷及相阿賴耶識諸相種子、為長能觸法身種子、為轉所依、為欲證得一切佛法、為欲證得一切智智入唯識性。又後得智於一切阿賴耶識所生一切了別相中，見如幻等性無倒轉。是故菩薩譬如幻師，於所幻事於諸相中及說因果常無顛倒。

釋曰：復次為何義故等者，問入唯識所須。次應答言為欲證得一切智智，而先方便如所說者，為欲開示次第言故、為欲饒益堪受如是所化類故。由緣總法者，緣一切法總相所顯真如為境，謂大乘教中所說一切法皆真如為性故。緣真如即是解了一切法性，若不爾者雖經多時無分別智亦應不生。言出世者，是無漏故、無分別故。止觀智故者，由三摩呬多無顛倒智故。種種相識者，謂安立諸法因性果性有上無上等，即是所取能取分義。為斷及相阿賴耶識諸相種子者，為斷阿賴耶識中似色等相諸法種子及能熏相，此即說斷種子因果。為長能觸法身種子者，為欲增長一切大乘多聞熏習，由此為先得法身故。為轉所依者，通達真如，諸心心法離垢生故，或復真如善清淨故。為欲證得一切佛法者，為欲生起力無畏等諸佛法故。為欲證得一切智智者，為欲證得無垢無礙諸佛智故。又後得智者，顯後得智有所作用。於一切阿賴耶識所生者，此舉所生為取其因。一切了別相中者，此顯其果，即是能取所取分中。見如幻等性無倒轉者，如實觀見依他起性如幻事等，無迷亂故。譬如幻師於所幻事者，於草木等幻惑因中無有顛倒，如實見故；於象馬等幻惑相中亦無顛倒，如實見故。如是菩薩見真實者，如實現見無有所取能取自性圓成實已，起於後得能發語言世俗淨智，知因果時及說法時常無顛倒。其聽聞者雖有顛倒，而聞熏習熏相續故，次第漸漸得無顛倒。由彼成辦所應作故，此後得智亦無差別無染污故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復次為何義故等者，問入唯識所須。次應答言為欲證得一切智智，而先方便如所說者，為欲開示次第言故、為欲饒益堪受如是所化類故。由緣總法者，緣一切法總相所顯真如為境，謂大乘教中所說一切法皆真如為性故。緣真如即是解了一切法性，若不爾者雖經多時無分別智亦應不生。言出世者，是無漏故、無分別故。止觀智故者，由三摩呬多無顛倒智故。種種相識者，謂安立諸法因性果性有上無上等，即是所取能取分義。為斷及相阿賴耶識諸相種子者，為斷阿賴耶識中似色等相諸法種子及能熏相，此即說斷種子因果。為長能觸法身種子者，為欲增長一切大乘多聞熏習，由此為先得法身故。為轉所依者，通達真如，諸心心法離垢生故，或復真如善清淨故。為欲證得一切佛法者，為欲生起力無畏等諸佛法故。為欲證得一切智智者，為欲證得無垢無礙諸佛智故。又後得智者，顯後得智有所作用。於一切阿賴耶識所生者，此舉所生為取其因。一切了別相中者，此顯其果，即是能取所取分中。見如幻等性無倒轉者，如實觀見依他起性如幻事等，無迷亂故。譬如幻師於所幻事者，於草木等幻惑因中無有顛倒，如實見故；於象馬等幻惑相中亦無顛倒，如實見故。如是菩薩見真實者，如實現見無有所取能取自性圓成實已，起於後得能發語言世俗淨智，知因果時及說法時常無顛倒。其聽聞者雖有顛倒，而聞熏習熏相續故，次第漸漸得無顛倒。由彼成辦所應作故，此後得智亦無差別無染污故。

論曰：於此悟入唯識性時，有四種三摩地，是四種順決擇分依止。云何應知？應知由四尋思於下品無義忍中有明得三摩地，是煖順決擇分依止。於上品無義忍中有明增三摩地，是頂順決擇分依止。復由四種如實遍智已入唯識，於無義中已得決定，有入真義一分三摩地，是諦順忍依止。從此無間伏唯識想，有無間三摩地，是世第一法依止。應知如是諸三摩地：是現觀邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：於此悟入唯識性時，有四種三摩地，是四種順決擇分依止。云何應知？應知由四尋思於下品無義忍中有明得三摩地，是煖順決擇分依止。於上品無義忍中有明增三摩地，是頂順決擇分依止。復由四種如實遍智已入唯識，於無義中已得決定，有入真義一分三摩地，是諦順忍依止。從此無間伏唯識想，有無間三摩地，是世第一法依止。應知如是諸三摩地：是現觀邊。

釋曰：於一切處入現觀時，皆有四種順決擇分，是前相故。現觀已顯故不重釋。由四尋思者，謂如前說推求名義自性差別假立為體。於下品無義忍中者，謂於下品覺慧愛樂諸義無所有中。明謂能照無有義智，所求果遂故名為得。此定創得無義智明，故得明得三摩地名，譬如最初求得火等。煖者即是煖品善根，譬如鑽火煖為前相，此亦如是真智前相。言依止者，謂是因義。言決擇者，即是現觀。此分即是法無我忍，引此善根說名為順，最居其上故名為頂。復由四種如實遍智者，謂如先說於名事等不可得中已得決定，如是轉時悟入唯識，似名等現決定了知都無有義。入真義一分三摩地者，唯能通達所取無故名入一分。由於此中了達義無，未能伏彼能取行相唯識令無，是故說此名諦順忍所依止定。順謂親近依所取無，令能取無。應知如是諸三摩地是現觀邊者，當知即是近彼轉義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於一切處入現觀時，皆有四種順決擇分，是前相故。現觀已顯故不重釋。由四尋思者，謂如前說推求名義自性差別假立為體。於下品無義忍中者，謂於下品覺慧愛樂諸義無所有中。明謂能照無有義智，所求果遂故名為得。此定創得無義智明，故得明得三摩地名，譬如最初求得火等。煖者即是煖品善根，譬如鑽火煖為前相，此亦如是真智前相。言依止者，謂是因義。言決擇者，即是現觀。此分即是法無我忍，引此善根說名為順，最居其上故名為頂。復由四種如實遍智者，謂如先說於名事等不可得中已得決定，如是轉時悟入唯識，似名等現決定了知都無有義。入真義一分三摩地者，唯能通達所取無故名入一分。由於此中了達義無，未能伏彼能取行相唯識令無，是故說此名諦順忍所依止定。順謂親近依所取無，令能取無。應知如是諸三摩地是現觀邊者，當知即是近彼轉義。

論曰：如是菩薩已入於地、已得見道、已入唯識，於修道中云何修行？於如所說安立十地，攝一切經皆現前中，由緣總法出世後得止觀智故，經於無量百千俱胝那庾多劫數修習故而得轉依，為欲證得三種佛身精勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如是菩薩已入於地、已得見道、已入唯識，於修道中云何修行？於如所說安立十地，攝一切經皆現前中，由緣總法出世後得止觀智故，經於無量百千俱胝那庾多劫數修習故而得轉依，為欲證得三種佛身精勤修行。

釋曰：於如所說安立十地者，謂隨彼彼戲論言說自相共相十種地中。由緣總法者，相雜緣故，無緣別法而修正智。若不爾者，無分別智所集資糧不應得有。出世者，是無分別智，後得即是清淨世間能安立智，此後得故清淨，有相境故世間。而得轉依者，謂經多劫修無分別後得智故而得轉依，謂心心法相續清淨。為欲證得三種佛身精勤修行者，後當廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於如所說安立十地者，謂隨彼彼戲論言說自相共相十種地中。由緣總法者，相雜緣故，無緣別法而修正智。若不爾者，無分別智所集資糧不應得有。出世者，是無分別智，後得即是清淨世間能安立智，此後得故清淨，有相境故世間。而得轉依者，謂經多劫修無分別後得智故而得轉依，謂心心法相續清淨。為欲證得三種佛身精勤修行者，後當廣說。

論曰：聲聞現觀、菩薩現觀，有何差別？謂菩薩現觀與聲聞異，由十一種差別應知。一由所緣差別，以大乘法為所緣故。二由資持差別，以大福智二種資糧為資持故。三由通達差別，以能通達補特伽羅法無我故。四由涅槃差別，攝受無住大涅槃故。五由地差別，依於十地而出離故。六七由清淨差別，斷煩惱習淨佛土故。八由於自他得平等心差別，成熟有情加行無休息故。九由生差別，生如來家故。十由受生差別，常於諸佛大集會中攝受生故。十一由果差別，十力無畏不共佛法無量功德果成滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：聲聞現觀、菩薩現觀，有何差別？謂菩薩現觀與聲聞異，由十一種差別應知。一由所緣差別，以大乘法為所緣故。二由資持差別，以大福智二種資糧為資持故。三由通達差別，以能通達補特伽羅法無我故。四由涅槃差別，攝受無住大涅槃故。五由地差別，依於十地而出離故。六七由清淨差別，斷煩惱習淨佛土故。八由於自他得平等心差別，成熟有情加行無休息故。九由生差別，生如來家故。十由受生差別，常於諸佛大集會中攝受生故。十一由果差別，十力無畏不共佛法無量功德果成滿故。

釋曰：聲聞菩薩現觀差別，略有十種或十一種。所緣差別中，菩薩現觀以大乘法為聞慧等三種所緣，聲聞現觀聲聞乘法為其所緣。資持差別中，福資糧者謂施戒忍三種加行，智資糧者謂精進靜慮及聞慧等。言資糧者，經無量劫所運集故。通達差別中，聲聞現觀唯能通達補特伽羅空無我理，菩薩現觀俱能通達補特伽羅法空無我。涅槃差別中，菩薩現觀攝受悲慧方便資糧，生死涅槃無所住著以為涅槃，聲聞現觀唯住無為以為涅槃。地差別中，菩薩現觀依於十地而得出離，聲聞乘中無有如是諸地建立。清淨差別中，菩薩現觀永斷煩惱并諸習氣，及能清淨眾寶佛土；聲聞現觀雖斷煩惱，未除習氣全，不能淨眾寶佛土。言習氣者，雖無煩惱，然其所作似有煩惱。自他平等心差別中，菩薩現觀證得自他平等法性，成熟有情加行無絕；聲聞現觀分別自他，唯修自利不修他利。生差別中，菩薩現觀於如來家法界中生，是佛真子，如輪王家生有相子，非如聲聞同於下賤無智婢子。受生差別中，菩薩現觀常於諸佛大集會中蓮花臺上結加趺坐，乃至成佛恒受化生，所言諸佛大集會者謂無漏界諸佛國土，非如聲聞處母胎等。果差別者，菩薩現觀，力無畏等無量功德眾所莊嚴，能無功用起作一切利有情事，證得法身以為勝果，餘用無漏轉生為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：聲聞菩薩現觀差別，略有十種或十一種。所緣差別中，菩薩現觀以大乘法為聞慧等三種所緣，聲聞現觀聲聞乘法為其所緣。資持差別中，福資糧者謂施戒忍三種加行，智資糧者謂精進靜慮及聞慧等。言資糧者，經無量劫所運集故。通達差別中，聲聞現觀唯能通達補特伽羅空無我理，菩薩現觀俱能通達補特伽羅法空無我。涅槃差別中，菩薩現觀攝受悲慧方便資糧，生死涅槃無所住著以為涅槃，聲聞現觀唯住無為以為涅槃。地差別中，菩薩現觀依於十地而得出離，聲聞乘中無有如是諸地建立。清淨差別中，菩薩現觀永斷煩惱并諸習氣，及能清淨眾寶佛土；聲聞現觀雖斷煩惱，未除習氣全，不能淨眾寶佛土。言習氣者，雖無煩惱，然其所作似有煩惱。自他平等心差別中，菩薩現觀證得自他平等法性，成熟有情加行無絕；聲聞現觀分別自他，唯修自利不修他利。生差別中，菩薩現觀於如來家法界中生，是佛真子，如輪王家生有相子，非如聲聞同於下賤無智婢子。受生差別中，菩薩現觀常於諸佛大集會中蓮花臺上結加趺坐，乃至成佛恒受化生，所言諸佛大集會者謂無漏界諸佛國土，非如聲聞處母胎等。果差別者，菩薩現觀，力無畏等無量功德眾所莊嚴，能無功用起作一切利有情事，證得法身以為勝果，餘用無漏轉生為果。

論曰：此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中有二頌：

名事互為客， 其性應尋思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名事互為客， 其性應尋思，

於二亦當推， 唯量及唯假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二亦當推， 唯量及唯假。

實智觀無義， 唯有分別三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實智觀無義， 唯有分別三，

彼無故此無， 是即入三性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無故此無， 是即入三性。

釋曰：以二伽他總攝尋思及尋思果，令易解了。名事互為客其性應尋思者，謂名於事為客，事於名亦爾。非如一類，謂聲與義相稱而生互相繫屬。於二亦當推唯量及唯假者，謂於自性及差別中，亦當推尋唯有分別唯有假立。其事云何？謂此二種唯有分別、唯有假立差別言說，都無真實自性差別。言實智者，謂從尋思所生四種如實遍智。觀無義者，謂觀其義本來無有。唯有分別三者，觀見唯有三種分別，謂名分別、自性假立分別、差別假立分別。彼無故此無者，謂義無故，觀此三種分別亦無。是即入三性者，如上所說即是悟入三種自性。謂初頌前半，觀名與事更互為客，即是悟入遍計所執自性。初頌後半，觀彼二種自性差別，唯有分別、唯有假立，即是悟入依他起自性。第二頌中即是悟入圓成實自性。此中但遣遍計所執各別心境，伏除分別不無其事。若不爾者，繫縛解脫俱不應成，淨與不淨皆無有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：以二伽他總攝尋思及尋思果，令易解了。名事互為客其性應尋思者，謂名於事為客，事於名亦爾。非如一類，謂聲與義相稱而生互相繫屬。於二亦當推唯量及唯假者，謂於自性及差別中，亦當推尋唯有分別唯有假立。其事云何？謂此二種唯有分別、唯有假立差別言說，都無真實自性差別。言實智者，謂從尋思所生四種如實遍智。觀無義者，謂觀其義本來無有。唯有分別三者，觀見唯有三種分別，謂名分別、自性假立分別、差別假立分別。彼無故此無者，謂義無故，觀此三種分別亦無。是即入三性者，如上所說即是悟入三種自性。謂初頌前半，觀名與事更互為客，即是悟入遍計所執自性。初頌後半，觀彼二種自性差別，唯有分別、唯有假立，即是悟入依他起自性。第二頌中即是悟入圓成實自性。此中但遣遍計所執各別心境，伏除分別不無其事。若不爾者，繫縛解脫俱不應成，淨與不淨皆無有故。

論曰：復有教授二頌，如《分別瑜伽論》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有教授二頌，如《分別瑜伽論》說：

菩薩於定位， 觀影唯是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於定位， 觀影唯是心，

義想既滅除， 審觀唯自想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義想既滅除， 審觀唯自想。

如是住內心， 知所取非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是住內心， 知所取非有，

次能取亦無， 後觸無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次能取亦無， 後觸無所得。

釋曰：誰能如是尋思得果？如是教授當復為誰？為答此問說於二頌。菩薩於定位觀影唯是心者，謂觀所有似法似義定所行影唯是內心。如經言：我說識所緣，唯識所現故。言菩薩者，即說能觀。於定位者，心住一境。義想既滅除者，謂由彼影遣其義想。審觀唯自想者，謂審觀察如是似法似義之相，唯我定心之所變現。如是住內心者，是心於爾時即住自心義。知所取非有次能取亦無者，謂先已了所取是無，如所取性既無所有，所取性上能取之性亦不得成。後觸無所得者，謂從此後證無二性所得真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：誰能如是尋思得果？如是教授當復為誰？為答此問說於二頌。菩薩於定位觀影唯是心者，謂觀所有似法似義定所行影唯是內心。如經言：我說識所緣，唯識所現故。言菩薩者，即說能觀。於定位者，心住一境。義想既滅除者，謂由彼影遣其義想。審觀唯自想者，謂審觀察如是似法似義之相，唯我定心之所變現。如是住內心者，是心於爾時即住自心義。知所取非有次能取亦無者，謂先已了所取是無，如所取性既無所有，所取性上能取之性亦不得成。後觸無所得者，謂從此後證無二性所得真如。

論曰：復有別五現觀伽他，如《大乘經莊嚴論》說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有別五現觀伽他，如《大乘經莊嚴論》說：

福德智慧二資糧， 菩薩善備無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德智慧二資糧， 菩薩善備無邊際，

於法思量善決已， 故了義趣唯言類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法思量善決已， 故了義趣唯言類。

若知諸義唯是言， 即住似彼唯心理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知諸義唯是言， 即住似彼唯心理，

便能現證真法界， 是故二相悉蠲除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便能現證真法界， 是故二相悉蠲除。

體知離心無別物， 由此即會心非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體知離心無別物， 由此即會心非有，

智者了達二皆無， 等住二無真法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者了達二皆無， 等住二無真法界。

慧者無分別智力， 周遍平等常順行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者無分別智力， 周遍平等常順行，

滅依榛梗過失聚， 如大良藥銷眾毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅依榛梗過失聚， 如大良藥銷眾毒。

佛說妙法善成立， 安慧并根法界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說妙法善成立， 安慧并根法界中，

了知念趣唯分別， 勇猛疾歸德海岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知念趣唯分別， 勇猛疾歸德海岸。

釋曰：福德智慧二資糧菩薩善備無邊際者，謂施等三波羅蜜多名福資糧，第六般若波羅蜜多名智資糧，精進俱修故通二種，靜慮亦爾。若緣無量，屬福資糧，其餘屬智，福智積集故名資糧。言善備者，是圓滿義。經無數時差別圓滿，名無邊際。於法思量善決已者，謂於一切契經等法，由定後智極善決定，得無猶豫故。了義趣唯言類者，是故能了一切義趣，唯用意言分別為因。若知諸義唯是言即住似彼唯心理者，謂若了知一切義相唯是意言，即能安心住似義相種種變現，唯心理中得決定故。此第二頌初半顯示菩薩在順決擇分位，初頌顯示此位加行。便能現證真法界是故二相悉蠲除者，由先了達義無所有，住唯心故，能除所取能取二相，現證無二真實法界，善決定智依此生故。此前半頌及後第三顯見道位，如所現證次當顯示。體知離心無別物由此即會心非有者，謂知離心無別一切所緣境界，由彼無故，能緣心性亦不得成。智者了達二皆無者，勝慧相應故名智者。於二無性能決定知，故名了達；遍計所執所緣能緣本來無性，名二皆無。等住二無真法界者，平等安住故名等住，所取能取悉皆遠離故言二無。如是現證法界非虛，名真法界。慧者無分別智力者，謂諸菩薩無分別智所有功能。周遍平等常順行者，謂總內外故名周遍。如所取無，能取亦爾，故名平等。隨順觀察契經等法其性平等，譬如虛空，故名順行。時恒故常。滅者除也。依謂一切雜染法因難可悟入，喻於榛梗。諸雜染法名為過失。習氣積集故名為聚。如大良藥銷眾毒者，其義易了。能除遠入諸過失，故如阿揭陀。此第四頌顯示修道。佛說妙法善成立者，謂牟尼尊所說正法極善成立。安慧并根法界中者，謂安其慧置佛所說善成立法，并其根本真法界中。根者，謂此是覺因故。或總緣法名為根本，謂一切經皆以十地為根本故。法依彼轉故名法界，即諸法空。了知念趣唯分別者，謂後得智依法界轉，了知念趣唯是分別，離分別外無所念法。謂彼所念契經等法，及所應念波羅蜜多并彼果等，遍計所執性皆無故。勇猛疾歸德海岸者，謂諸菩薩由先漸次修習現觀無分別智後得智故，速能證獲一切功德圓滿佛果。謂如來地超度無邊因位功德，名德海岸。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：福德智慧二資糧菩薩善備無邊際者，謂施等三波羅蜜多名福資糧，第六般若波羅蜜多名智資糧，精進俱修故通二種，靜慮亦爾。若緣無量，屬福資糧，其餘屬智，福智積集故名資糧。言善備者，是圓滿義。經無數時差別圓滿，名無邊際。於法思量善決已者，謂於一切契經等法，由定後智極善決定，得無猶豫故。了義趣唯言類者，是故能了一切義趣，唯用意言分別為因。若知諸義唯是言即住似彼唯心理者，謂若了知一切義相唯是意言，即能安心住似義相種種變現，唯心理中得決定故。此第二頌初半顯示菩薩在順決擇分位，初頌顯示此位加行。便能現證真法界是故二相悉蠲除者，由先了達義無所有，住唯心故，能除所取能取二相，現證無二真實法界，善決定智依此生故。此前半頌及後第三顯見道位，如所現證次當顯示。體知離心無別物由此即會心非有者，謂知離心無別一切所緣境界，由彼無故，能緣心性亦不得成。智者了達二皆無者，勝慧相應故名智者。於二無性能決定知，故名了達；遍計所執所緣能緣本來無性，名二皆無。等住二無真法界者，平等安住故名等住，所取能取悉皆遠離故言二無。如是現證法界非虛，名真法界。慧者無分別智力者，謂諸菩薩無分別智所有功能。周遍平等常順行者，謂總內外故名周遍。如所取無，能取亦爾，故名平等。隨順觀察契經等法其性平等，譬如虛空，故名順行。時恒故常。滅者除也。依謂一切雜染法因難可悟入，喻於榛梗。諸雜染法名為過失。習氣積集故名為聚。如大良藥銷眾毒者，其義易了。能除遠入諸過失，故如阿揭陀。此第四頌顯示修道。佛說妙法善成立者，謂牟尼尊所說正法極善成立。安慧并根法界中者，謂安其慧置佛所說善成立法，并其根本真法界中。根者，謂此是覺因故。或總緣法名為根本，謂一切經皆以十地為根本故。法依彼轉故名法界，即諸法空。了知念趣唯分別者，謂後得智依法界轉，了知念趣唯是分別，離分別外無所念法。謂彼所念契經等法，及所應念波羅蜜多并彼果等，遍計所執性皆無故。勇猛疾歸德海岸者，謂諸菩薩由先漸次修習現觀無分別智後得智故，速能證獲一切功德圓滿佛果。謂如來地超度無邊因位功德，名德海岸。如有頌言：

證三菩提時， 頓成圓滿果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證三菩提時， 頓成圓滿果，

度無邊德海， 至無等等位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度無邊德海， 至無等等位。

疾者速也。經無量劫乃成佛果，時既長久云何言疾？此義不然，時劫長遠唯分別故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾者速也。經無量劫乃成佛果，時既長久云何言疾？此義不然，時劫長遠唯分別故。如有頌言：

處夢謂經年， 寤乃須臾頃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處夢謂經年， 寤乃須臾頃，

故時雖無量， 攝在一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故時雖無量， 攝在一剎那。

又佛精進極熾然故，雖經多劫而謂少時。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又佛精進極熾然故，雖經多劫而謂少時。如有頌言：

愚修雖少時， 怠心疑已久； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚修雖少時， 怠心疑已久；

佛於無量劫， 勤勇謂須臾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無量劫， 勤勇謂須臾。

言勇猛者，即智慧力，成無分別後得智故，無所怯憚故名勇猛。此頌顯示至第一義最勝尊高究竟道位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言勇猛者，即智慧力，成無分別後得智故，無所怯憚故名勇猛。此頌顯示至第一義最勝尊高究竟道位。