攝大乘論釋卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝大乘論釋卷第五

無性菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

所知相分第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所知相分第三之二

論曰：復次云何得知如依他起自性，遍計所執自性顯現而非稱體？由名前覺無，稱體相違故；由名有眾多，多體相違故；由名不決定，雜體相違故。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次云何得知如依他起自性，遍計所執自性顯現而非稱體？由名前覺無，稱體相違故；由名有眾多，多體相違故；由名不決定，雜體相違故。此中有二頌：

由名前覺無， 多名不決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由名前覺無， 多名不決定，

成稱體多體， 雜體相違故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成稱體多體， 雜體相違故。

法無而可得， 無染而有淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無而可得， 無染而有淨，

應知如幻等， 亦復似虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知如幻等， 亦復似虛空。

釋曰：如依他起，遍計所執分雖顯現可得，而非稱彼體。為顯此義，故說由名前覺無等。若依他起與遍計所執同一相者，離取其名，於遍計所執應生其覺。如不可說自所領受現量所得依他起中，不待於名而生其覺。既無此事，故依他起、遍計所執其體相稱，與理相違。由名有眾多多體相違故者，由意解力，依他起中計度於義，於一義中立眾多名，如尼犍荼書一物立多名。於一牛上立種種名，非於一物有多自性而不相違故。依他起、遍計所執不同一相。由名不決定雜體相違故者，於多物類隨其所欲建立一名，又一種名隨處隨時別目諸義，若名與義同一相者，義應相雜。既無此事，故不如名而有其義。於伽他中，初一伽他以句略攝上所說義，易受持故。後一伽他就遍計所執及圓成實釋通疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如依他起，遍計所執分雖顯現可得，而非稱彼體。為顯此義，故說由名前覺無等。若依他起與遍計所執同一相者，離取其名，於遍計所執應生其覺。如不可說自所領受現量所得依他起中，不待於名而生其覺。既無此事，故依他起、遍計所執其體相稱，與理相違。由名有眾多多體相違故者，由意解力，依他起中計度於義，於一義中立眾多名，如尼犍荼書一物立多名。於一牛上立種種名，非於一物有多自性而不相違故。依他起、遍計所執不同一相。由名不決定雜體相違故者，於多物類隨其所欲建立一名，又一種名隨處隨時別目諸義，若名與義同一相者，義應相雜。既無此事，故不如名而有其義。於伽他中，初一伽他以句略攝上所說義，易受持故。後一伽他就遍計所執及圓成實釋通疑難。

論曰：復次何故如所顯現實無所有，而依他起自性非一切一切都無所有？此若無者，圓成實自性亦無所有，此若無者則一切皆無。若依他起及圓成實自性無有，應成無有染淨過失。既現可得雜染清淨，是故不應一切皆無。此中有頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次何故如所顯現實無所有，而依他起自性非一切一切都無所有？此若無者，圓成實自性亦無所有，此若無者則一切皆無。若依他起及圓成實自性無有，應成無有染淨過失。既現可得雜染清淨，是故不應一切皆無。此中有頌：

若無依他起， 圓成實亦無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無依他起， 圓成實亦無，

一切種若無， 恒時無染淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種若無， 恒時無染淨。

釋曰：非一切都無所有者，非一切種顯現所依所緣根本都無所有。又一切者，謂一切時。圓成實自性亦無所有者，若無雜染，清淨亦無。問：二性若無，圓成實性最應成就。何故言無？答：自性清淨圓成實性可爾，離垢清淨圓成實性不爾。頌文易了不須重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：非一切都無所有者，非一切種顯現所依所緣根本都無所有。又一切者，謂一切時。圓成實自性亦無所有者，若無雜染，清淨亦無。問：二性若無，圓成實性最應成就。何故言無？答：自性清淨圓成實性可爾，離垢清淨圓成實性不爾。頌文易了不須重釋。

論曰：諸佛世尊於大乘中說方廣教，彼教中言：云何應知遍計所執自性？應知異門說無所有。云何應知依他起自性？應知譬如幻、焰、夢、像、光影、谷響、水月、變化。云何應知圓成實自性？應知宣說四清淨法。何等名為四清淨法？一者自性清淨，謂真如、空、實際、無相、勝義、法界。二者離垢清淨，謂即此離一切障垢。三者得此道清淨，謂一切菩提分法、波羅蜜多等。四者生此境清淨，謂諸大乘妙正法教，由此法教清淨緣故，非遍計所執自性；最淨法界等流性故，非依他起自性。如是四法總攝一切清淨法盡。此中有二頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：諸佛世尊於大乘中說方廣教，彼教中言：云何應知遍計所執自性？應知異門說無所有。云何應知依他起自性？應知譬如幻、焰、夢、像、光影、谷響、水月、變化。云何應知圓成實自性？應知宣說四清淨法。何等名為四清淨法？一者自性清淨，謂真如、空、實際、無相、勝義、法界。二者離垢清淨，謂即此離一切障垢。三者得此道清淨，謂一切菩提分法、波羅蜜多等。四者生此境清淨，謂諸大乘妙正法教，由此法教清淨緣故，非遍計所執自性；最淨法界等流性故，非依他起自性。如是四法總攝一切清淨法盡。此中有二頌：

幻等說於生， 說無計所執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻等說於生， 說無計所執，

若說四清淨， 是謂圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說四清淨， 是謂圓成實。

自性與離垢， 清淨道所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性與離垢， 清淨道所緣，

一切清淨法， 皆四相所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切清淨法， 皆四相所攝。

釋曰：大乘教中欲方便說三種自性，故先為問。應知異門說無所有者，說遍計所執即是異門，說無所有畢竟無故。依他起性如幻焰等義之差別，次後當說。自性清淨者，謂此自性異生位中亦是清淨。謂真如者，性無變故，是一切法平等共相。即由此故，聖教中說一切有情有如來藏。空者，謂於依他起上遍計所執永無所顯真實理性。言實際者，真故名實，究竟名際。際聲即是邊際言故，如弓邊際。言無相者，永離一切色等相故。言勝義者，即是勝智所證義故。言法界者，謂是一切淨法因故。此法界聲是法界因言，如金界等離垢清淨。其文易了不須重釋。得此道清淨者，是能證得離垢真如清淨道義。言菩提者，永斷煩惱及所知障，無垢無礙智為自性，隨順彼故說名為分，即念住等三十七品及與十種波羅蜜多。波羅蜜多後當廣說。等者，等取一切聖道。生此境清淨者，此即此前菩提分等所說聖道。餘文二頌其義易了不須重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大乘教中欲方便說三種自性，故先為問。應知異門說無所有者，說遍計所執即是異門，說無所有畢竟無故。依他起性如幻焰等義之差別，次後當說。自性清淨者，謂此自性異生位中亦是清淨。謂真如者，性無變故，是一切法平等共相。即由此故，聖教中說一切有情有如來藏。空者，謂於依他起上遍計所執永無所顯真實理性。言實際者，真故名實，究竟名際。際聲即是邊際言故，如弓邊際。言無相者，永離一切色等相故。言勝義者，即是勝智所證義故。言法界者，謂是一切淨法因故。此法界聲是法界因言，如金界等離垢清淨。其文易了不須重釋。得此道清淨者，是能證得離垢真如清淨道義。言菩提者，永斷煩惱及所知障，無垢無礙智為自性，隨順彼故說名為分，即念住等三十七品及與十種波羅蜜多。波羅蜜多後當廣說。等者，等取一切聖道。生此境清淨者，此即此前菩提分等所說聖道。餘文二頌其義易了不須重釋。

論曰：復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻？於依他起自性為除他虛妄疑故。他復云何於依他起自性有虛妄疑？由他於此有如是疑：云何實無有義而成所行境界？為除此疑說幻事喻。云何無義心心法轉？為除此疑說陽焰喻。云何無義有愛非愛受用差別？為除此疑說所夢喻。云何無義淨不淨業愛非愛果差別而生？為除此疑說影像喻。云何無義種種識轉？為除此疑說光影喻。云何無義種種戲論言說而轉？為除此疑說谷響喻。云何無義而有實取諸三摩地所行境轉？為除此疑說水月喻。云何無義有諸菩薩無顛倒心，為辨有情諸利樂事故思受生？為除此疑說變化喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻？於依他起自性為除他虛妄疑故。他復云何於依他起自性有虛妄疑？由他於此有如是疑：云何實無有義而成所行境界？為除此疑說幻事喻。云何無義心心法轉？為除此疑說陽焰喻。云何無義有愛非愛受用差別？為除此疑說所夢喻。云何無義淨不淨業愛非愛果差別而生？為除此疑說影像喻。云何無義種種識轉？為除此疑說光影喻。云何無義種種戲論言說而轉？為除此疑說谷響喻。云何無義而有實取諸三摩地所行境轉？為除此疑說水月喻。云何無義有諸菩薩無顛倒心，為辨有情諸利樂事故思受生？為除此疑說變化喻。

釋曰：虛妄疑者，於虛妄義所起諸疑。云何無義遍計度時分明顯現似所行境？為遮此疑說幻事喻，如實無象而有幻象所緣境界；依他起性亦復如是，雖無色等所緣六處，遍計度時似有所緣六處顯現。又如陽焰於飄動時實無有水而有水覺；外器世間亦復如是。又如夢中睡眠所起心心法聚極成昧略，雖無女等種種境義，有愛非愛境界受用；覺時亦爾。又如影像，於鏡等中還見本質，而謂我今別見影像，而此影像實無所有；非等引地善惡思業，本質為緣影像果生，亦復如是。又如光影，由弄影者映蔽其光起種種影；定等地中種種諸識，於無實義差別而轉。又如谷響實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界；種種言說語業亦爾。又如水月，由水潤滑澄清性故，雖無有月而月可取；緣實義境之所熏修潤漬為性諸三摩地相應之意亦復如是，雖無所緣實義境界而似有轉。此與影像有何差別？定不定地而有差別。有說面等眾緣和合，水鏡等中面等影生分明可取，如眾彩力頗胝迦等種種色生，為不爾耶？所取差別，如離水鏡月面等影分明可得，頗胝迦等所現眾色則不如是，故非同喻。又非我等許有水等種種實義，有法不成，故非比量。又如變化，依此變化說名變化，雖無有實而能化者無有顛倒，於所化事勤作功用；菩薩亦爾，雖無遍計所執有情，於依他起諸有情類由哀愍故，而往彼彼諸所生處攝受自體。應知此中唯有爾所虛妄疑事，所謂內外受用差別。身業語業三種意業非等引地，若等引地若無顛倒，於此八事諸佛世尊說八種喻，諸有智者聞是所說，於定不定二地義中能正解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：虛妄疑者，於虛妄義所起諸疑。云何無義遍計度時分明顯現似所行境？為遮此疑說幻事喻，如實無象而有幻象所緣境界；依他起性亦復如是，雖無色等所緣六處，遍計度時似有所緣六處顯現。又如陽焰於飄動時實無有水而有水覺；外器世間亦復如是。又如夢中睡眠所起心心法聚極成昧略，雖無女等種種境義，有愛非愛境界受用；覺時亦爾。又如影像，於鏡等中還見本質，而謂我今別見影像，而此影像實無所有；非等引地善惡思業，本質為緣影像果生，亦復如是。又如光影，由弄影者映蔽其光起種種影；定等地中種種諸識，於無實義差別而轉。又如谷響實無有聲，而令聽者似聞多種言說境界；種種言說語業亦爾。又如水月，由水潤滑澄清性故，雖無有月而月可取；緣實義境之所熏修潤漬為性諸三摩地相應之意亦復如是，雖無所緣實義境界而似有轉。此與影像有何差別？定不定地而有差別。有說面等眾緣和合，水鏡等中面等影生分明可取，如眾彩力頗胝迦等種種色生，為不爾耶？所取差別，如離水鏡月面等影分明可得，頗胝迦等所現眾色則不如是，故非同喻。又非我等許有水等種種實義，有法不成，故非比量。又如變化，依此變化說名變化，雖無有實而能化者無有顛倒，於所化事勤作功用；菩薩亦爾，雖無遍計所執有情，於依他起諸有情類由哀愍故，而往彼彼諸所生處攝受自體。應知此中唯有爾所虛妄疑事，所謂內外受用差別。身業語業三種意業非等引地，若等引地若無顛倒，於此八事諸佛世尊說八種喻，諸有智者聞是所說，於定不定二地義中能正解了。

論曰：世尊依何密意於《梵問經》中說：如來不得生死不得涅槃。於依他起自性中，依遍計所執自性及圓成實自性，生死涅槃無差別密意。何以故？即此依他起自性，由遍計所執分成生死，由圓成實分成涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世尊依何密意於《梵問經》中說：如來不得生死不得涅槃。於依他起自性中，依遍計所執自性及圓成實自性，生死涅槃無差別密意。何以故？即此依他起自性，由遍計所執分成生死，由圓成實分成涅槃故。

釋曰：世尊依何密意乃至無差別密意者，若問若答兩段本文，其義易了不須重釋。何以故下，釋上生死涅槃無差別密意。若遣遍計永無，復餘不得、生死不得，此時便得觀見寂滅涅槃。然此中說偏一不成無差別性，為遣愚夫定性差別顛倒執著，亦即顯示依他起義依二自性不決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：世尊依何密意乃至無差別密意者，若問若答兩段本文，其義易了不須重釋。何以故下，釋上生死涅槃無差別密意。若遣遍計永無，復餘不得、生死不得，此時便得觀見寂滅涅槃。然此中說偏一不成無差別性，為遣愚夫定性差別顛倒執著，亦即顯示依他起義依二自性不決定故。

論曰：《阿毘達磨大乘經》中，薄伽梵說法有三種：一雜染分、二清淨分、三彼二分。依何密意作如是說？於依他起自性中，遍計所執自性是雜染分，圓成實自性是清淨分，即依他起是彼二分。依此密意作如是說。於此義中以何喻顯？以金土藏為喻顯示。譬如世間金土藏中三法可得，一地界、二土、三金。於地界中土非實有而現可得，金是實有而不可得。火燒煉時，土相不現、金相顯現。又此地界，土顯現時虛妄顯現，金顯現時真實顯現，是故地界是彼二分。識亦如是，無分別智火未燒時，於此識中所有虛妄遍計所執自性顯現，所有真實圓成實自性不顯現。此識若為無分別智火所燒時，於此識中所有真實圓成實自性顯現，所有虛妄遍計所執自性不顯現。是故此虛妄分別識依他起自性，有彼二分，如金土藏中所有地界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：《阿毘達磨大乘經》中，薄伽梵說法有三種：一雜染分、二清淨分、三彼二分。依何密意作如是說？於依他起自性中，遍計所執自性是雜染分，圓成實自性是清淨分，即依他起是彼二分。依此密意作如是說。於此義中以何喻顯？以金土藏為喻顯示。譬如世間金土藏中三法可得，一地界、二土、三金。於地界中土非實有而現可得，金是實有而不可得。火燒煉時，土相不現、金相顯現。又此地界，土顯現時虛妄顯現，金顯現時真實顯現，是故地界是彼二分。識亦如是，無分別智火未燒時，於此識中所有虛妄遍計所執自性顯現，所有真實圓成實自性不顯現。此識若為無分別智火所燒時，於此識中所有真實圓成實自性顯現，所有虛妄遍計所執自性不顯現。是故此虛妄分別識依他起自性，有彼二分，如金土藏中所有地界。

釋曰：金土藏中三法可得，喻三自性。地界者，用堅鞕為性。藏者，即是金土種子。金土者，是顯色形色，如其次第大種所造為三法體。土顯現時虛妄顯現者，非彼性故。金顯現時真實顯現者，是彼性故。是故地界是彼二分者，是彼土金二種分故。地界則喻依他起性，土喻遍計所執自性，金者則喻圓成實性。識亦如是者，以法合喻。由唯識性是依他起，遍計所執及圓成實是此性分，無分別智火所燒時，真實虛妄二種性分如其次第一則顯現、一不顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：金土藏中三法可得，喻三自性。地界者，用堅鞕為性。藏者，即是金土種子。金土者，是顯色形色，如其次第大種所造為三法體。土顯現時虛妄顯現者，非彼性故。金顯現時真實顯現者，是彼性故。是故地界是彼二分者，是彼土金二種分故。地界則喻依他起性，土喻遍計所執自性，金者則喻圓成實性。識亦如是者，以法合喻。由唯識性是依他起，遍計所執及圓成實是此性分，無分別智火所燒時，真實虛妄二種性分如其次第一則顯現、一不顯現。

論曰：世尊有處說一切法常，有處說一切法無常，有處說一切法非常非無常。依何密意作如是說？謂依他起自性由圓成實性分是常，由遍計所執性分是無常。由彼二分非常非無常，依此密意作如是說。如常無常無二，如是苦樂無二、淨不淨無二、空不空無二、我無我無二、寂靜不寂靜無二、有自性無自性無二、生不生無二、滅不滅無二、本來寂靜非本來寂靜無二、自性涅槃非自性涅槃無二、生死涅槃無二亦爾。如是等差別，一切諸佛密意語言，由三自性應隨決了，如前說常無常等門。此中有多頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：世尊有處說一切法常，有處說一切法無常，有處說一切法非常非無常。依何密意作如是說？謂依他起自性由圓成實性分是常，由遍計所執性分是無常。由彼二分非常非無常，依此密意作如是說。如常無常無二，如是苦樂無二、淨不淨無二、空不空無二、我無我無二、寂靜不寂靜無二、有自性無自性無二、生不生無二、滅不滅無二、本來寂靜非本來寂靜無二、自性涅槃非自性涅槃無二、生死涅槃無二亦爾。如是等差別，一切諸佛密意語言，由三自性應隨決了，如前說常無常等門。此中有多頌：

如法實不有， 如現非一種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法實不有， 如現非一種，

非法非非法， 故說無二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非法非非法， 故說無二義。

依一分開顯， 或有或非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依一分開顯， 或有或非有，

依二分說言， 非有非非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依二分說言， 非有非非有。

如顯現非有， 是故說為無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如顯現非有， 是故說為無，

由如是顯現， 是故說為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如是顯現， 是故說為有。

自然自體無， 自性不堅住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然自體無， 自性不堅住，

如執取不有， 故許無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如執取不有， 故許無自性。

由無性故成， 後後所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無性故成， 後後所依止，

無生滅本寂， 自性般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生滅本寂， 自性般涅槃。

釋曰：世尊有處說一切法常等者，謂依他起法性真如，體是常住。遍計所執自性分邊，體是無常。此常無故，此性常無，故名無常，非有生滅故名無常。二分所依說為非常亦非無常，是無二性。樂者，即是圓成實分。苦者，即是遍計所執分。無二者，是依他起分。如是淨不淨、空不空、我無我、寂靜不寂靜、有自性無自性、生不生、滅不滅、本來寂靜非本來寂靜、自性涅槃非自性涅槃、生死涅槃無二等，如其所應皆依三性以釋差別。為令有情易受持故，復說如法實不有等，長行結句易可知故。如所顯現，非有性故非法，而顯現故非非法，由此非法非非法故，說無二義，如是應釋。依一分開顯或有或非有，如所顯現，不如是有而有顯現，故依二分說言非有亦非非有，無二性故，如前應知。如顯現非有者，我性法性、所取能取如是等體皆無有性，非量所證故說為無。由如是顯現者，如薩迦耶見，實無我我所，但由無始時來戲論熏習轉變力故似有顯現，此亦如是故說為有，由靜慮門無二聲轉非如異類。若爾，為不同離繫論，豈有相似？彼依邪見、此依正見，彼執非一互相違性，但不欲違一切所見，故說無二。此佛法中依他起性，於二性中不定屬一，故說無二。是故彼此其理極遠。自然自體無者，依眾緣故名自然無。前生剎那已故非新，名自體無自性。不堅住者，一剎那後性滅壞故。此無自性，理共聲聞。如執取不有故許無自性者，此是不共無自性理。如有顛倒執有我等，如是愚夫所執諸法都無所有故，大乘中許一切法皆無自性。由無性故成者，由無自性無生滅等道理成立。後後所依止者，由無自性故無有生，由無生故即無有滅，無生滅故本來寂靜，本寂靜故自性涅槃。應知此中後後諸句，依前前句而得解釋。如是四種方便勝行，隨順能入菩薩現觀，譬如聲聞無常等行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：世尊有處說一切法常等者，謂依他起法性真如，體是常住。遍計所執自性分邊，體是無常。此常無故，此性常無，故名無常，非有生滅故名無常。二分所依說為非常亦非無常，是無二性。樂者，即是圓成實分。苦者，即是遍計所執分。無二者，是依他起分。如是淨不淨、空不空、我無我、寂靜不寂靜、有自性無自性、生不生、滅不滅、本來寂靜非本來寂靜、自性涅槃非自性涅槃、生死涅槃無二等，如其所應皆依三性以釋差別。為令有情易受持故，復說如法實不有等，長行結句易可知故。如所顯現，非有性故非法，而顯現故非非法，由此非法非非法故，說無二義，如是應釋。依一分開顯或有或非有，如所顯現，不如是有而有顯現，故依二分說言非有亦非非有，無二性故，如前應知。如顯現非有者，我性法性、所取能取如是等體皆無有性，非量所證故說為無。由如是顯現者，如薩迦耶見，實無我我所，但由無始時來戲論熏習轉變力故似有顯現，此亦如是故說為有，由靜慮門無二聲轉非如異類。若爾，為不同離繫論，豈有相似？彼依邪見、此依正見，彼執非一互相違性，但不欲違一切所見，故說無二。此佛法中依他起性，於二性中不定屬一，故說無二。是故彼此其理極遠。自然自體無者，依眾緣故名自然無。前生剎那已故非新，名自體無自性。不堅住者，一剎那後性滅壞故。此無自性，理共聲聞。如執取不有故許無自性者，此是不共無自性理。如有顛倒執有我等，如是愚夫所執諸法都無所有故，大乘中許一切法皆無自性。由無性故成者，由無自性無生滅等道理成立。後後所依止者，由無自性故無有生，由無生故即無有滅，無生滅故本來寂靜，本寂靜故自性涅槃。應知此中後後諸句，依前前句而得解釋。如是四種方便勝行，隨順能入菩薩現觀，譬如聲聞無常等行。

論曰：復有四種意趣、四種祕密，一切佛言應隨決了。四意趣者，一平等意趣，謂如說言：我昔曾於彼時彼分，即名勝觀正等覺者。二別時意趣，謂如說言：若誦多寶如來名者，便於無上正等菩提已得決定。又如說言：由唯發願，便得往生極樂世界。三別義意趣，謂如說言：若已逢事爾所殑伽河沙等佛，於大乘法方能解義。四補特伽羅意樂意趣，謂如為一補特伽羅先讚布施，後還毀訾。如於布施，如是尸羅及一分修，當知亦爾。如是名為四種意趣。四祕密者，一令入祕密，謂聲聞乘中或大乘中，依世俗諦理說有補特伽羅及有諸法自性差別。二相祕密，謂於是處說諸法相顯三自性。三對治祕密，謂於是處說行對治八萬四千。四轉變祕密，謂於是處以其別義諸言諸字即顯別義。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復有四種意趣、四種祕密，一切佛言應隨決了。四意趣者，一平等意趣，謂如說言：我昔曾於彼時彼分，即名勝觀正等覺者。二別時意趣，謂如說言：若誦多寶如來名者，便於無上正等菩提已得決定。又如說言：由唯發願，便得往生極樂世界。三別義意趣，謂如說言：若已逢事爾所殑伽河沙等佛，於大乘法方能解義。四補特伽羅意樂意趣，謂如為一補特伽羅先讚布施，後還毀訾。如於布施，如是尸羅及一分修，當知亦爾。如是名為四種意趣。四祕密者，一令入祕密，謂聲聞乘中或大乘中，依世俗諦理說有補特伽羅及有諸法自性差別。二相祕密，謂於是處說諸法相顯三自性。三對治祕密，謂於是處說行對治八萬四千。四轉變祕密，謂於是處以其別義諸言諸字即顯別義。如有頌言：

覺不堅為堅， 善住於顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺不堅為堅， 善住於顛倒，

極煩惱所惱， 得最上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極煩惱所惱， 得最上菩提。

釋曰：遠觀於他欲作攝受，名為意趣。近觀於他欲令悟入，說名祕密。平等意趣者，謂一論佛由資糧等互相似故，說我昔曾於彼時等。如有意緣互相似性，作如是言：彼即是我。然非昔時毘鉢尸佛即今世尊釋迦牟尼。別時意趣者，謂觀懈怠不能於法精勤學者，故說是言：若誦多寶如來名者便得決定。由唯發願便得往生極樂世界。此意長養先時善根，如世間說但由一錢而得於千。別義意趣者，謂證相大乘法義與教相大乘法義甚有差別，由此意趣作如是言：若已逢事爾所殑伽河沙等佛，於大乘法方能解義。極懸遠故。於大乘法簡取聖者自內所證，簡去隨言所解了義。補特伽羅意樂意趣者，先為慳貪讚歎布施，後為樂施毀訾布施；先為犯戒讚歎尸羅，後為持戒毀訾尸羅，為欲令修勝品善故。一分修者，謂世間修。令入祕密者，謂有處說補特伽羅及一切法自性差別，為令悟入世俗諦理，如聲聞乘中說有化生諸有情等，如大乘中為化怖斷諸有情故說心常等。相祕密者，為令悟入所知相故。對治祕密者，謂為對治所治貪等諸行差別八萬四千。轉變祕密者，謂於字義轉變差別。覺不堅為堅者，剛強流散說名為堅。非此堅故說名不堅，即是調柔無散亂定。即於此中起堅固慧覺，彼為堅善。住於顛倒者，謂於四顛倒善能安住，知是顛倒決定無動。極煩惱所惱者，為化有情精進劬勞所疲倦故。如有頌言：處生死久惱，但由於大悲，如是等。得最上菩提者，是得諸佛三菩提義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：遠觀於他欲作攝受，名為意趣。近觀於他欲令悟入，說名祕密。平等意趣者，謂一論佛由資糧等互相似故，說我昔曾於彼時等。如有意緣互相似性，作如是言：彼即是我。然非昔時毘鉢尸佛即今世尊釋迦牟尼。別時意趣者，謂觀懈怠不能於法精勤學者，故說是言：若誦多寶如來名者便得決定。由唯發願便得往生極樂世界。此意長養先時善根，如世間說但由一錢而得於千。別義意趣者，謂證相大乘法義與教相大乘法義甚有差別，由此意趣作如是言：若已逢事爾所殑伽河沙等佛，於大乘法方能解義。極懸遠故。於大乘法簡取聖者自內所證，簡去隨言所解了義。補特伽羅意樂意趣者，先為慳貪讚歎布施，後為樂施毀訾布施；先為犯戒讚歎尸羅，後為持戒毀訾尸羅，為欲令修勝品善故。一分修者，謂世間修。令入祕密者，謂有處說補特伽羅及一切法自性差別，為令悟入世俗諦理，如聲聞乘中說有化生諸有情等，如大乘中為化怖斷諸有情故說心常等。相祕密者，為令悟入所知相故。對治祕密者，謂為對治所治貪等諸行差別八萬四千。轉變祕密者，謂於字義轉變差別。覺不堅為堅者，剛強流散說名為堅。非此堅故說名不堅，即是調柔無散亂定。即於此中起堅固慧覺，彼為堅善。住於顛倒者，謂於四顛倒善能安住，知是顛倒決定無動。極煩惱所惱者，為化有情精進劬勞所疲倦故。如有頌言：處生死久惱，但由於大悲，如是等。得最上菩提者，是得諸佛三菩提義。

論曰：若有欲造大乘法釋，略由三相應造其釋，一者由說緣起、二者由說從緣所生法相、三者由說語義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若有欲造大乘法釋，略由三相應造其釋，一者由說緣起、二者由說從緣所生法相、三者由說語義。

釋曰：為欲開曉諸造釋者解釋道理，故說略由三相等言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為欲開曉諸造釋者解釋道理，故說略由三相等言。

論曰：此中說緣起者，如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：此中說緣起者，如說：

言熏習所生， 諸法此依彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言熏習所生， 諸法此依彼，

異熟與轉識， 更互為緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異熟與轉識， 更互為緣生。

釋曰：如是緣起及緣生法，所知依處已辨其相，已解三種緣起相故。今於此中復略顯示阿賴耶識與其轉識互為因果，故伽他中說言熏習所生等言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如是緣起及緣生法，所知依處已辨其相，已解三種緣起相故。今於此中復略顯示阿賴耶識與其轉識互為因果，故伽他中說言熏習所生等言。

論曰：復次彼轉識相法，有相有見，識為自性。又彼以依處為相、遍計所執為相、法性為相，由此顯示三自性相。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次彼轉識相法，有相有見，識為自性。又彼以依處為相、遍計所執為相、法性為相，由此顯示三自性相。如說：

從有相有見， 應知彼三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從有相有見， 應知彼三相。

復次云何應釋彼相？謂遍計所執相於依他起相中實無所有，圓成實相於中實有。由此二種非有及有，非得及得，未見已見真者同時。謂於依他起自性中，無遍計所執故，有圓成實故。於此轉時，若得彼即不得此，若得此即不得彼。如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次云何應釋彼相？謂遍計所執相於依他起相中實無所有，圓成實相於中實有。由此二種非有及有，非得及得，未見已見真者同時。謂於依他起自性中，無遍計所執故，有圓成實故。於此轉時，若得彼即不得此，若得此即不得彼。如說：

依他所執無， 成實於中有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依他所執無， 成實於中有，

故得及不得， 其中二平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得及不得， 其中二平等。

釋曰：有相有見識為自性者，此如先說。相識自性，謂色識等及眼識等。見識自性，謂根識識等。又彼以依處為相者，謂依他起相是二自性所依處故。遍計所執為相者，即是遍計所執自性。法性為相者，謂即於此淨分安立。為顯此義，說半頌言：從有相有見，應知彼三相。未見已見真者同時者，謂若爾時未見真者，於依他起自性中見圓成實無、遍計所執有。即於此時已見真者，見遍計所執無、圓成實有。何處誰無？依他所執無者，於依他起中遍計所執無故，於中何有？成實於中有者，於依他起中圓成實有故。此中妄見愚夫由顛倒見，非有見有、有見非有。真見聖者由無倒見，有見為有、無見為無。為顯此義，下半頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有相有見識為自性者，此如先說。相識自性，謂色識等及眼識等。見識自性，謂根識識等。又彼以依處為相者，謂依他起相是二自性所依處故。遍計所執為相者，即是遍計所執自性。法性為相者，謂即於此淨分安立。為顯此義，說半頌言：從有相有見，應知彼三相。未見已見真者同時者，謂若爾時未見真者，於依他起自性中見圓成實無、遍計所執有。即於此時已見真者，見遍計所執無、圓成實有。何處誰無？依他所執無者，於依他起中遍計所執無故，於中何有？成實於中有者，於依他起中圓成實有故。此中妄見愚夫由顛倒見，非有見有、有見非有。真見聖者由無倒見，有見為有、無見為無。為顯此義，下半頌言：

故得及不得， 其中二平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得及不得， 其中二平等。

論曰：說語義者，謂先說初句，後以餘句分別顯示，或由德處、或由義處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：說語義者，謂先說初句，後以餘句分別顯示，或由德處、或由義處。

釋曰：如是不觀說者意趣釋諸義已，今當隨順說者意趣釋說語義。或由德處或由義處者，謂由德意趣由義意趣，已得在、已圓滿饒益，故名為德；未得在、已隨順趣，求故名為義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如是不觀說者意趣釋諸義已，今當隨順說者意趣釋說語義。或由德處或由義處者，謂由德意趣由義意趣，已得在、已圓滿饒益，故名為德；未得在、已隨順趣，求故名為義。

論曰：由德處者，謂說佛功德最清淨覺，不二現行，趣無相法，住於佛住，逮得一切佛平等性，到無障處，不可轉法，所行無礙，其所安立不可思議，遊於三世平等法性，其身流布一切世界，於一切法智無疑滯，於一切行成就大覺，於諸法智無有疑惑，凡所現身不可分別，一切菩薩等所求智，得佛無二住勝彼岸，不相間雜如來解脫妙智究竟，證無中邊佛地平等，極於法界，盡虛空性，窮未來際。最清淨覺者，應知此句由所餘句分別顯示，如是乃成善說法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：由德處者，謂說佛功德最清淨覺，不二現行，趣無相法，住於佛住，逮得一切佛平等性，到無障處，不可轉法，所行無礙，其所安立不可思議，遊於三世平等法性，其身流布一切世界，於一切法智無疑滯，於一切行成就大覺，於諸法智無有疑惑，凡所現身不可分別，一切菩薩等所求智，得佛無二住勝彼岸，不相間雜如來解脫妙智究竟，證無中邊佛地平等，極於法界，盡虛空性，窮未來際。最清淨覺者，應知此句由所餘句分別顯示，如是乃成善說法性。

最清淨覺者，謂佛世尊最清淨覺，應知是佛二十一種功德所攝。謂於所知一向無障轉功德，於有無無二相真如最勝清淨能入功德，無功用佛事不休息住功德，於法身中所依意樂作業無差別功德，修一切障對治功德，降伏一切外道功德，生在世間不為世法所礙功德，安立正法功德，授記功德，於一切世界示現受用變化身功德，斷疑功德，令入種種行功德，當來法生妙智功德，如其勝解示現功德，無量所依調伏有情加行功德，平等法身波羅蜜多成滿功德，隨其勝解示現差別佛土功德，三種佛身方處無分限功德，窮生死際常現利益安樂一切有情功德，無盡功德等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最清淨覺者，謂佛世尊最清淨覺，應知是佛二十一種功德所攝。謂於所知一向無障轉功德，於有無無二相真如最勝清淨能入功德，無功用佛事不休息住功德，於法身中所依意樂作業無差別功德，修一切障對治功德，降伏一切外道功德，生在世間不為世法所礙功德，安立正法功德，授記功德，於一切世界示現受用變化身功德，斷疑功德，令入種種行功德，當來法生妙智功德，如其勝解示現功德，無量所依調伏有情加行功德，平等法身波羅蜜多成滿功德，隨其勝解示現差別佛土功德，三種佛身方處無分限功德，窮生死際常現利益安樂一切有情功德，無盡功德等。

釋曰：最清淨覺者，此是初句，由所餘句開顯其義，如是乃名善說法性，謂以多德辯說一德。謂於所知一向無障轉功德者，此即開示不二現行。謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無礙故，非如聲聞等智有處有障有處無障二種或二處現行。此中無有如是所說二種現行，是故說名不二現行，由此故名最清淨覺，有大功能智斷滿故。後諸句中皆應如是互相配屬。於有無無二相真如最清淨能入功德者，此即開示趣無相法，謂此真如有圓成實相、無遍計所執相，由此道理名無二相，無有無相是實有故，無有有相所執無故。最勝清淨能入功德者，謂即真如最勝清淨，一切法中最第一故，遠離一切客塵垢故。於此真如自既能入亦令他入，是故說為最勝清淨能入功德。由此如前應當配屬，自既清淨亦令他淨故。無功用佛事不休息住功德者，此即開示住於佛住，謂不作功用於諸佛事，有情等中能無間斷，隨其所應恒正安住聖天梵住。非如聲聞要作功用，方能成辦利有情事。非如外道雖有所住，而非殊勝天住。即是四種靜慮梵住，即是悲等無量。聖住即是空無相等。於法身中所依意樂作事無差別功德者，即是開示逮得一切佛平等性。所依無差別者，一切皆依清淨智故。意樂無差別者，一切皆有利益安樂一切有情勝意樂故。作業無差別者，一切皆作受用變化利他事故，非如聲聞等唯有所依故。修一切障對治功德者，即是開示到無障處，謂已串習一切煩惱及所知障對治聖道，一切種智定自在性已到永離一切障氣所依趣處。降伏一切外道功德者，即是開示不可轉法，謂教證二法皆不為他所能動轉，無有餘法勝過此故。生在世間不為世法所礙功德者，即是開示所行無礙，謂若於中常所遊履說名所行，雖行世間而於其中非利衰等愛恚世法所能拘礙。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：最清淨覺者，此是初句，由所餘句開顯其義，如是乃名善說法性，謂以多德辯說一德。謂於所知一向無障轉功德者，此即開示不二現行。謂佛一向無障礙智，於一切事品類差別無著無礙故，非如聲聞等智有處有障有處無障二種或二處現行。此中無有如是所說二種現行，是故說名不二現行，由此故名最清淨覺，有大功能智斷滿故。後諸句中皆應如是互相配屬。於有無無二相真如最清淨能入功德者，此即開示趣無相法，謂此真如有圓成實相、無遍計所執相，由此道理名無二相，無有無相是實有故，無有有相所執無故。最勝清淨能入功德者，謂即真如最勝清淨，一切法中最第一故，遠離一切客塵垢故。於此真如自既能入亦令他入，是故說為最勝清淨能入功德。由此如前應當配屬，自既清淨亦令他淨故。無功用佛事不休息住功德者，此即開示住於佛住，謂不作功用於諸佛事，有情等中能無間斷，隨其所應恒正安住聖天梵住。非如聲聞要作功用，方能成辦利有情事。非如外道雖有所住，而非殊勝天住。即是四種靜慮梵住，即是悲等無量。聖住即是空無相等。於法身中所依意樂作事無差別功德者，即是開示逮得一切佛平等性。所依無差別者，一切皆依清淨智故。意樂無差別者，一切皆有利益安樂一切有情勝意樂故。作業無差別者，一切皆作受用變化利他事故，非如聲聞等唯有所依故。修一切障對治功德者，即是開示到無障處，謂已串習一切煩惱及所知障對治聖道，一切種智定自在性已到永離一切障氣所依趣處。降伏一切外道功德者，即是開示不可轉法，謂教證二法皆不為他所能動轉，無有餘法勝過此故。生在世間不為世法所礙功德者，即是開示所行無礙，謂若於中常所遊履說名所行，雖行世間而於其中非利衰等愛恚世法所能拘礙。如有頌言：

諸佛常遊於世間， 利樂一切有情類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常遊於世間， 利樂一切有情類，

八法熱風邪分別， 不能傾動不拘礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八法熱風邪分別， 不能傾動不拘礙。

安立正法功德者，即是開示其所安立不可思議，謂契經等十二分教名所安立，安立彼彼自相共相故。如是安立，非諸愚夫覺所行故。出世間故不可思議，此所安立不可思議即是功德，如前配屬。授記功德者，即是開示遊於三世平等法性，謂於三世平等法性能遍遊涉，以於三世平等性中能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故。於一切世界示現受用變化身功德者，此即開示其身流布一切世界，謂隨所化遍諸世界，示現兩身利樂彼故。斷疑功德者，即是開示於一切法智無疑滯，於一切境善決定故，非於諸法自不決定能決他疑，非離決定能斷疑故。令入種種行功德者，即是開示於一切行成就大覺。當來法生妙智功德者，即是開示於諸法智無有疑惑，謂聖聲聞言此全無少分善根而棄捨者，佛薄伽梵知彼後時善法當生，現證知彼餘生微少善根種子所隨逐故。如其勝解示現功德者，即是開示凡所現身不可分別，謂隨有情種種勝解現金色等，雖現此身而無分別，如末尼珠及簫笛等，廣說如彼《如來密經》無量所依。調伏有情加行功德者，即是開示一切菩薩等所求智，謂由無量菩薩所依，為欲調伏諸有情故，發起加行佛增上力，聞法為先獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉相續無間而轉，由此證得一切菩薩等所求智。平等法身波羅蜜多成滿功德者，即是開示得佛無二住勝彼岸，謂無二故名為平等，依平等法身波羅蜜多果位成滿故。或平等者無減無增，於法身中波羅蜜多一切成滿，其中無有或增或減，非如於彼菩薩地中波羅蜜多有增有減。隨其勝解示現差別佛土功德者，即是開示不相間雜如來解脫妙智究竟，謂觀眾生勝解差別，現金銀等種種佛土不相間雜，世尊勝解現在前時，隨眾所樂悉皆顯現，無不了知，是故說名如來解脫妙智究竟。此中勝解，說為解脫，三種佛身方處無分限功德者，即是開示證無中邊佛地平等，謂如世界無中無邊，佛地亦爾，功德方處無有分限。或復世界方處無邊，諸佛三身即於其中稱世界量平等遍滿，以法身等即住如是諸世界中非餘處故。或法身等於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。窮生死際常現利益安樂一切有情功德者，即是開示極於法界，謂此法界最清淨故，能起等流契經等法，極此法界於當來世一切有情，如其所應常能現作利益安樂。無盡功德者，即是開示盡虛空性，謂彼虛空無障為性，於有對物不障為業。性者界也，持自相故，非諸間穴明闇為性。窮盡如是虛空自性，如彼虛空無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，於一切時現前容受一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立正法功德者，即是開示其所安立不可思議，謂契經等十二分教名所安立，安立彼彼自相共相故。如是安立，非諸愚夫覺所行故。出世間故不可思議，此所安立不可思議即是功德，如前配屬。授記功德者，即是開示遊於三世平等法性，謂於三世平等法性能遍遊涉，以於三世平等性中能隨解了過去未來曾當轉事，皆如現在而授記故。於一切世界示現受用變化身功德者，此即開示其身流布一切世界，謂隨所化遍諸世界，示現兩身利樂彼故。斷疑功德者，即是開示於一切法智無疑滯，於一切境善決定故，非於諸法自不決定能決他疑，非離決定能斷疑故。令入種種行功德者，即是開示於一切行成就大覺。當來法生妙智功德者，即是開示於諸法智無有疑惑，謂聖聲聞言此全無少分善根而棄捨者，佛薄伽梵知彼後時善法當生，現證知彼餘生微少善根種子所隨逐故。如其勝解示現功德者，即是開示凡所現身不可分別，謂隨有情種種勝解現金色等，雖現此身而無分別，如末尼珠及簫笛等，廣說如彼《如來密經》無量所依。調伏有情加行功德者，即是開示一切菩薩等所求智，謂由無量菩薩所依，為欲調伏諸有情故，發起加行佛增上力，聞法為先獲得妙智。異類菩薩攝受付囑，展轉相續無間而轉，由此證得一切菩薩等所求智。平等法身波羅蜜多成滿功德者，即是開示得佛無二住勝彼岸，謂無二故名為平等，依平等法身波羅蜜多果位成滿故。或平等者無減無增，於法身中波羅蜜多一切成滿，其中無有或增或減，非如於彼菩薩地中波羅蜜多有增有減。隨其勝解示現差別佛土功德者，即是開示不相間雜如來解脫妙智究竟，謂觀眾生勝解差別，現金銀等種種佛土不相間雜，世尊勝解現在前時，隨眾所樂悉皆顯現，無不了知，是故說名如來解脫妙智究竟。此中勝解，說為解脫，三種佛身方處無分限功德者，即是開示證無中邊佛地平等，謂如世界無中無邊，佛地亦爾，功德方處無有分限。或復世界方處無邊，諸佛三身即於其中稱世界量平等遍滿，以法身等即住如是諸世界中非餘處故。或法身等於佛地中平等遍滿，無中無邊無有分限。此法身等遍一切處，為諸眾生現作饒益，然非自性無中無邊。窮生死際常現利益安樂一切有情功德者，即是開示極於法界，謂此法界最清淨故，能起等流契經等法，極此法界於當來世一切有情，如其所應常能現作利益安樂。無盡功德者，即是開示盡虛空性，謂彼虛空無障為性，於有對物不障為業。性者界也，持自相故，非諸間穴明闇為性。窮盡如是虛空自性，如彼虛空無邊無際、無盡無減、無生無滅、無有變易，於一切時現前容受一切

質礙。法身亦爾，常現前作一切有情利樂為相，盡一切界遍作眾生諸饒益事無有休息。等者，等取究竟功德，即是開示窮未來際，謂此功德窮未來際常無間斷，窮於未來無際之際，顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 質礙。法身亦爾，常現前作一切有情利樂為相，盡一切界遍作眾生諸饒益事無有休息。等者，等取究竟功德，即是開示窮未來際，謂此功德窮未來際常無間斷，窮於未來無際之際，顯佛功德永無窮盡，所化有情永無盡故。

由此功德之所莊嚴最清淨覺，顯薄伽梵異諸聲聞獨覺菩薩覺最勝故。云何而得此最勝覺？故次說言不二現行。諸聲聞等於所知境有二現行，所謂正智不染無智。佛無此故，智德圓滿。為顯如來斷德圓滿，故次說言趣無相法，不住生死涅槃相故。以何方便得此涅槃？故次說言住於佛住，由薄伽梵於空大悲善安住故，不住生死不住涅槃。如是佛住與餘為共為不共耶？故次說言逮得一切佛平等性，諸佛一切行相展轉和雜住故。如是已說自利圓滿，次當廣說利他圓滿。為顯已得一切所化障礙對治，故次說言到無障處。有諸魔等能退轉法、能轉有情所作義利，今於此中無有是事，故次說言不可轉法。於諸所作有情利益安樂事中，無有高下能為拘礙，故次說言所行無礙。依此方便能作有情諸饒益事，故次說言其所安立不可思議。如是加行，諸佛世尊為性平等、為各差別？不爾，何者？遊於三世平等法性，三世諸佛利有情事皆相似故。如是所作利有情事，為於一一諸世界中次第作耶？不爾。何者？其身流布一切世界，頓於一切諸世界中現成佛故。為顯能斷於彼彼處所生起疑，故次說言於一切法智無疑滯。所化有情種性別故，如其所應方便化導。為欲顯此巧方便智，故次說言於一切行成就大覺。即依如是所化有情有能無能善巧差別，故次說言於諸法智無有疑惑，即於所化有情邪正及俱行中，所應現相不可分別。為現此事，故次說言凡所現身不可分別，引發任持不定種性聲聞菩薩故讚大乘。為顯此事，故次說言一切菩薩等所求智。為遮所化諸有情類，於大師所疑一切智非一切智，故次說言得佛無二住勝彼岸。聞一切佛得平等言，即謂一切應同一性。為遮此疑，故次說言不相間雜如來解脫妙智究竟。非一非異其相云何？為答此問，故次說言證無中邊佛地平等常無常等。一切皆是二邊相攝，云何無相？為避此難，故次說言極於法界，謂最清淨離諸戲論是法界相。如是種類利眾生事，為經幾時？故次說言盡虛空性窮未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此功德之所莊嚴最清淨覺，顯薄伽梵異諸聲聞獨覺菩薩覺最勝故。云何而得此最勝覺？故次說言不二現行。諸聲聞等於所知境有二現行，所謂正智不染無智。佛無此故，智德圓滿。為顯如來斷德圓滿，故次說言趣無相法，不住生死涅槃相故。以何方便得此涅槃？故次說言住於佛住，由薄伽梵於空大悲善安住故，不住生死不住涅槃。如是佛住與餘為共為不共耶？故次說言逮得一切佛平等性，諸佛一切行相展轉和雜住故。如是已說自利圓滿，次當廣說利他圓滿。為顯已得一切所化障礙對治，故次說言到無障處。有諸魔等能退轉法、能轉有情所作義利，今於此中無有是事，故次說言不可轉法。於諸所作有情利益安樂事中，無有高下能為拘礙，故次說言所行無礙。依此方便能作有情諸饒益事，故次說言其所安立不可思議。如是加行，諸佛世尊為性平等、為各差別？不爾，何者？遊於三世平等法性，三世諸佛利有情事皆相似故。如是所作利有情事，為於一一諸世界中次第作耶？不爾。何者？其身流布一切世界，頓於一切諸世界中現成佛故。為顯能斷於彼彼處所生起疑，故次說言於一切法智無疑滯。所化有情種性別故，如其所應方便化導。為欲顯此巧方便智，故次說言於一切行成就大覺。即依如是所化有情有能無能善巧差別，故次說言於諸法智無有疑惑，即於所化有情邪正及俱行中，所應現相不可分別。為現此事，故次說言凡所現身不可分別，引發任持不定種性聲聞菩薩故讚大乘。為顯此事，故次說言一切菩薩等所求智。為遮所化諸有情類，於大師所疑一切智非一切智，故次說言得佛無二住勝彼岸。聞一切佛得平等言，即謂一切應同一性。為遮此疑，故次說言不相間雜如來解脫妙智究竟。非一非異其相云何？為答此問，故次說言證無中邊佛地平等常無常等。一切皆是二邊相攝，云何無相？為避此難，故次說言極於法界，謂最清淨離諸戲論是法界相。如是種類利眾生事，為經幾時？故次說言盡虛空性窮未來際。

論曰：復次由義處者，如說若諸菩薩成就三十二法乃名菩薩，謂於一切有情起利益安樂增上意樂故，令入一切智智故、自知我今何假智故、摧伏慢故、堅牢勝意樂故、非假憐愍故、於親非親平等心故、永作善友乃至涅槃為後邊故、應量而語故、含笑先言故、無限大悲故、於所受事無退弱故、無厭倦意故、聞義無厭故、於自作罪深見過故、於他作罪不瞋而誨故、於一切威儀中恒修治菩提心故、不希異熟而行施故、不依一切有趣受持戒故、於諸有情無有恚礙而行忍故、為欲攝受一切善法勤精進故、捨無色界修靜慮故、方便相應修般若故、由四攝事攝方便故、於持戒破戒善友無二故、以慇重心聽聞正法故、以慇重心住阿練若故、於世雜事不愛樂故、於下劣乘曾不欣樂故、於大乘中深見功德故、遠離惡友故、親近善友故、恒修治四梵住故、常遊戲五神通故、依趣智故、於住正行不住正行諸有情類不棄捨故、言決定故、重諦實故、大菩提心恒為首故。如是諸句應知皆是初句差別，謂於一切有情起利益安樂增上意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：復次由義處者，如說若諸菩薩成就三十二法乃名菩薩，謂於一切有情起利益安樂增上意樂故，令入一切智智故、自知我今何假智故、摧伏慢故、堅牢勝意樂故、非假憐愍故、於親非親平等心故、永作善友乃至涅槃為後邊故、應量而語故、含笑先言故、無限大悲故、於所受事無退弱故、無厭倦意故、聞義無厭故、於自作罪深見過故、於他作罪不瞋而誨故、於一切威儀中恒修治菩提心故、不希異熟而行施故、不依一切有趣受持戒故、於諸有情無有恚礙而行忍故、為欲攝受一切善法勤精進故、捨無色界修靜慮故、方便相應修般若故、由四攝事攝方便故、於持戒破戒善友無二故、以慇重心聽聞正法故、以慇重心住阿練若故、於世雜事不愛樂故、於下劣乘曾不欣樂故、於大乘中深見功德故、遠離惡友故、親近善友故、恒修治四梵住故、常遊戲五神通故、依趣智故、於住正行不住正行諸有情類不棄捨故、言決定故、重諦實故、大菩提心恒為首故。如是諸句應知皆是初句差別，謂於一切有情起利益安樂增上意樂。

此利益安樂增上意樂句，有十六業差別應知。此中十六業者，一展轉加行業；二無顛倒業；三不待他請自然加行業；四不動壞業；五無求染業，此有三句差別應知，謂無染繫故、於恩非恩無愛恚故、於生生中恒隨轉故；六相稱語身業，此有二句差別應知；七於樂於苦於無二中平等業；八無下劣業；九無退轉業；十攝方便業；十一厭惡所治業，此有二句差別應知；十二無間作意業；十三勝進行業，此有七句差別應知，謂六波羅蜜多正加行故及四攝事正加行故；十四成滿加行業，此有六句差別應知，謂親近善士故、聽聞正法故、住阿練若故、離惡尋思故、作意功德故，此復有二句差別應知，助伴、功德，故此復有二句差別應知；十五成滿業，此有三句差別應知，謂無量清淨故、得大威力故、證得功德故；十六安立彼業，此有四句差別應知，謂御眾功德故、決定無疑教授教誡故、財法攝一故、無雜染心故。如是諸句應知皆是初句差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此利益安樂增上意樂句，有十六業差別應知。此中十六業者，一展轉加行業；二無顛倒業；三不待他請自然加行業；四不動壞業；五無求染業，此有三句差別應知，謂無染繫故、於恩非恩無愛恚故、於生生中恒隨轉故；六相稱語身業，此有二句差別應知；七於樂於苦於無二中平等業；八無下劣業；九無退轉業；十攝方便業；十一厭惡所治業，此有二句差別應知；十二無間作意業；十三勝進行業，此有七句差別應知，謂六波羅蜜多正加行故及四攝事正加行故；十四成滿加行業，此有六句差別應知，謂親近善士故、聽聞正法故、住阿練若故、離惡尋思故、作意功德故，此復有二句差別應知，助伴、功德，故此復有二句差別應知；十五成滿業，此有三句差別應知，謂無量清淨故、得大威力故、證得功德故；十六安立彼業，此有四句差別應知，謂御眾功德故、決定無疑教授教誡故、財法攝一故、無雜染心故。如是諸句應知皆是初句差別。

釋曰：三十二法由十六業分別顯示，說彼業故。利益安樂增上意樂故者，或有利益而非安樂，如盛貪者強修梵行。或有安樂而非利益，如樂欲者受用種種有罪境界。或有利益亦是安樂，如薄塵者樂修梵行。此中菩薩作如是心：云何皆令一切有情當得無上利益安樂？言意樂者，欲及勝解以為自性，此意樂勝故名增上意樂。令入一切智智故者，是展轉加行業之所解釋，譬如一燈轉然千燈。由此業故，利益安樂增上意樂則得顯現。如是於後一切句中，利益安樂增上意樂皆應配釋。自知我今何假智故者，是無顛倒業之所解釋。或有利樂增上意樂而是顛倒，故須自知我今何假。由此智故說無倒業，謂我唯有如是聞慧了知教證，自有堪能起隨所應無倒加行。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：三十二法由十六業分別顯示，說彼業故。利益安樂增上意樂故者，或有利益而非安樂，如盛貪者強修梵行。或有安樂而非利益，如樂欲者受用種種有罪境界。或有利益亦是安樂，如薄塵者樂修梵行。此中菩薩作如是心：云何皆令一切有情當得無上利益安樂？言意樂者，欲及勝解以為自性，此意樂勝故名增上意樂。令入一切智智故者，是展轉加行業之所解釋，譬如一燈轉然千燈。由此業故，利益安樂增上意樂則得顯現。如是於後一切句中，利益安樂增上意樂皆應配釋。自知我今何假智故者，是無顛倒業之所解釋。或有利樂增上意樂而是顛倒，故須自知我今何假。由此智故說無倒業，謂我唯有如是聞慧了知教證，自有堪能起隨所應無倒加行。如有頌言：

諸有自稱量， 勤求所求處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有自稱量， 勤求所求處，

彼不逮劬勞， 而能到所到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼不逮劬勞， 而能到所到。

如是等頌應當廣說。摧伏慢故者，是不待他請自然加行業之所解釋。他雖不請，自然往彼為說正法。堅牢勝意樂故者，是不動壞業之所解釋。生死眾苦不能動壞所發心故，非假憐愍故，於親非親平等心故。永作善友乃至涅槃為後邊故者，是無求染業三種差別之所解釋。若有染繫，由愛染因假作憐愍暫時攝受。若無染繫，非假憐愍，於一切時恒不捨離。若依愛染而作憐愍，於親非親有愛有恚心不平等。若無染心，則於二品平等而轉。若有愛染而作憐愍，但至命終憐愍隨轉。若無愛染而生憐愍，於生生中憐愍之心恒常隨轉，是故菩薩乃至涅槃永作善友。應量而語含笑先言故者，此是二種利益安樂增上意樂相稱語身業之所解釋。無限大悲故者，是平等業之所解釋。若唯於苦而起大悲，非樂非捨非平等業一分轉故。菩薩大悲，於樂於苦於非苦樂所攝有情，皆被生死眾苦隨逐，平等憐愍無有差別，是故說此名平等業。於所受事無退弱故者，是無下劣業之所解釋。專為拔濟一切有情，猶如重擔，見此重擔心無怯懼不捨勤苦，如擔而辦，是故說名無下劣業。無厭倦意故者，是無退轉業之所解釋。所化有情諸邪惡行不能退轉，利益安樂增上意樂相應業故。聞義無厭故者，是攝方便業之所解釋，聞謂所聞契經等法、非汎所聞，義謂即彼所詮之義，於此聞義常無厭足。此是能攝成熟有情巧方便性，是故說名攝方便業。聞義無足如所堪能，應正道理而化導故。於自作罪深見過故，於他作罪不瞋而誨故者，是厭惡所治業之所解釋。此中所治謂貪瞋等，欲令遠離故名厭惡。若於自罪深見過失速疾厭離，方能制他所不應作，言威肅故，非餘能制。如契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等頌應當廣說。摧伏慢故者，是不待他請自然加行業之所解釋。他雖不請，自然往彼為說正法。堅牢勝意樂故者，是不動壞業之所解釋。生死眾苦不能動壞所發心故，非假憐愍故，於親非親平等心故。永作善友乃至涅槃為後邊故者，是無求染業三種差別之所解釋。若有染繫，由愛染因假作憐愍暫時攝受。若無染繫，非假憐愍，於一切時恒不捨離。若依愛染而作憐愍，於親非親有愛有恚心不平等。若無染心，則於二品平等而轉。若有愛染而作憐愍，但至命終憐愍隨轉。若無愛染而生憐愍，於生生中憐愍之心恒常隨轉，是故菩薩乃至涅槃永作善友。應量而語含笑先言故者，此是二種利益安樂增上意樂相稱語身業之所解釋。無限大悲故者，是平等業之所解釋。若唯於苦而起大悲，非樂非捨非平等業一分轉故。菩薩大悲，於樂於苦於非苦樂所攝有情，皆被生死眾苦隨逐，平等憐愍無有差別，是故說此名平等業。於所受事無退弱故者，是無下劣業之所解釋。專為拔濟一切有情，猶如重擔，見此重擔心無怯懼不捨勤苦，如擔而辦，是故說名無下劣業。無厭倦意故者，是無退轉業之所解釋。所化有情諸邪惡行不能退轉，利益安樂增上意樂相應業故。聞義無厭故者，是攝方便業之所解釋，聞謂所聞契經等法、非汎所聞，義謂即彼所詮之義，於此聞義常無厭足。此是能攝成熟有情巧方便性，是故說名攝方便業。聞義無足如所堪能，應正道理而化導故。於自作罪深見過故，於他作罪不瞋而誨故者，是厭惡所治業之所解釋。此中所治謂貪瞋等，欲令遠離故名厭惡。若於自罪深見過失速疾厭離，方能制他所不應作，言威肅故，非餘能制。如契經言：

若自住邪行， 便受他譏論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自住邪行， 便受他譏論，

是人終不能， 制止他過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人終不能， 制止他過失。

世俗亦言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世俗亦言：

若自犯愆過， 經時不觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自犯愆過， 經時不觀察，

不如理遠離， 慢不取其德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如理遠離， 慢不取其德。

若懷瞋忿誨他所犯，以非利益非方便故，言不威肅，他轉違背起諸邪行。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若懷瞋忿誨他所犯，以非利益非方便故，言不威肅，他轉違背起諸邪行。如有頌言：

憐愍如一子， 誨舉他所犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍如一子， 誨舉他所犯，

決定令受持， 後不復當犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定令受持， 後不復當犯。

於一切威儀中恒修治菩提心故者，是無間作意業之所解釋。普於一切所作事中，無間修治菩提心故。如《所行清淨契經》中說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切威儀中恒修治菩提心故者，是無間作意業之所解釋。普於一切所作事中，無間修治菩提心故。如《所行清淨契經》中說：

若見坐時， 發如是心， 願諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見坐時， 發如是心， 願諸眾生，

坐菩提座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐菩提座。

如是等頌，不悕異熟而行施故。乃至由四攝事攝方便故者，是勝進行業七句差別之所解釋。即六波羅蜜多及四攝事。離如所說所治過等，於極喜等後後地中轉得增勝趣向成滿，因名為業，是所作故。此中四種波羅蜜多易故不釋，有差別者今當略釋。捨無色界修靜慮故者，菩薩不生無色界中，於彼不見能作利樂有情事故。亦不數入無色等至，不見彼處有多功德之所依故。捨是離義方便相應修般若者，大悲相應修習妙慧，能作有情諸利樂事。此若無者，於諸有情利益安樂此事應無，專為此事求佛果故。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等頌，不悕異熟而行施故。乃至由四攝事攝方便故者，是勝進行業七句差別之所解釋。即六波羅蜜多及四攝事。離如所說所治過等，於極喜等後後地中轉得增勝趣向成滿，因名為業，是所作故。此中四種波羅蜜多易故不釋，有差別者今當略釋。捨無色界修靜慮故者，菩薩不生無色界中，於彼不見能作利樂有情事故。亦不數入無色等至，不見彼處有多功德之所依故。捨是離義方便相應修般若者，大悲相應修習妙慧，能作有情諸利樂事。此若無者，於諸有情利益安樂此事應無，專為此事求佛果故。如有頌言：

雙修習慧悲， 能作他利樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙修習慧悲， 能作他利樂，

利他行正道， 一向趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利他行正道， 一向趣菩提。

四攝事者，布施、愛語、利行、同義。由布施故能攝受他，由愛語故方便開解為說法相，由利行故隨其所應勸彼修善，由同義故於最後時令彼同得不共功德。或由布施故令成法器，由愛語故得法勝解，由利行故依法勝解發起正行，由同義故令所起行轉得清淨轉復微妙，由此具攝方便自性。於持戒破戒善友無二故，乃至親近善友故者，是成滿加行業六句差別之所解釋。由此加行能令成滿，是故說名成滿加行，此即是業。由親近善士等六句，釋經所說八句。作意功德、助伴功德各釋二故。有善尸羅故名持戒，有惡尸羅故名破戒。於此二種能說法者，為聞法故、恭敬法故，起善友想無有差別，是故說言善友無二。由是因緣，於破戒者不應一向謂非善友。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝事者，布施、愛語、利行、同義。由布施故能攝受他，由愛語故方便開解為說法相，由利行故隨其所應勸彼修善，由同義故於最後時令彼同得不共功德。或由布施故令成法器，由愛語故得法勝解，由利行故依法勝解發起正行，由同義故令所起行轉得清淨轉復微妙，由此具攝方便自性。於持戒破戒善友無二故，乃至親近善友故者，是成滿加行業六句差別之所解釋。由此加行能令成滿，是故說名成滿加行，此即是業。由親近善士等六句，釋經所說八句。作意功德、助伴功德各釋二故。有善尸羅故名持戒，有惡尸羅故名破戒。於此二種能說法者，為聞法故、恭敬法故，起善友想無有差別，是故說言善友無二。由是因緣，於破戒者不應一向謂非善友。如有頌言：

若有戒足雖羸劣， 而能辯說利多人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有戒足雖羸劣， 而能辯說利多人，

如佛大師應供養， 愛彼善說故相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛大師應供養， 愛彼善說故相似。

以慇重心聽聞正法者，謂如所說廣義等中，由十六行應聽聞法。以慇重心住阿練若者，遠離聚落過俱盧舍名阿練若，於中居止說名為住。如應而住無有慢緩，名慇重心。於世雜事不愛樂者，不愛世間歌笑舞等種種雜事，即是遠離欲等相應不正尋思。作意功德者，捨愛聲聞獨覺乘故，大乘功德愛相應故。助伴功德者，遠惡友故，近善友故，恒修治四梵住故，常遊戲五神通故。依趣智故者，是成滿業之所解釋。謂成滿相名成滿業，此中業聲是相別名。無量清淨等三句，釋前恒修治四梵住等三句。慈悲喜捨四種無量名四梵住，由此表知所有內德成滿清淨故得相聲。遊戲五通名為威力。漏盡智通是解脫智名大威力，或取菩薩增上神通名大威力，如是亦名成滿之相。證得功德者，謂已證得現前自在。此即解釋，依趣智故各別內證，名依趣智。不唯於義，依趣於識非寂靜故。於住正行不住正行等，是安立彼業四句差別之所解釋。由此安立利益安樂增上意樂，此即是業，是故說名安立彼業。御眾功德者，謂於持戒犯戒有情驅擯攝受，俱欲令其出不善處安立善處，名不棄捨。言決定故者，謂決定無疑教授教誡，言威肅故，言若不定即不威肅。重諦實故者，謂財法二攝合成一種，積集財法無異分別，平等分布如先所許，如是施與除現所無。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慇重心聽聞正法者，謂如所說廣義等中，由十六行應聽聞法。以慇重心住阿練若者，遠離聚落過俱盧舍名阿練若，於中居止說名為住。如應而住無有慢緩，名慇重心。於世雜事不愛樂者，不愛世間歌笑舞等種種雜事，即是遠離欲等相應不正尋思。作意功德者，捨愛聲聞獨覺乘故，大乘功德愛相應故。助伴功德者，遠惡友故，近善友故，恒修治四梵住故，常遊戲五神通故。依趣智故者，是成滿業之所解釋。謂成滿相名成滿業，此中業聲是相別名。無量清淨等三句，釋前恒修治四梵住等三句。慈悲喜捨四種無量名四梵住，由此表知所有內德成滿清淨故得相聲。遊戲五通名為威力。漏盡智通是解脫智名大威力，或取菩薩增上神通名大威力，如是亦名成滿之相。證得功德者，謂已證得現前自在。此即解釋，依趣智故各別內證，名依趣智。不唯於義，依趣於識非寂靜故。於住正行不住正行等，是安立彼業四句差別之所解釋。由此安立利益安樂增上意樂，此即是業，是故說名安立彼業。御眾功德者，謂於持戒犯戒有情驅擯攝受，俱欲令其出不善處安立善處，名不棄捨。言決定故者，謂決定無疑教授教誡，言威肅故，言若不定即不威肅。重諦實故者，謂財法二攝合成一種，積集財法無異分別，平等分布如先所許，如是施與除現所無。如有頌言：

財供養能令， 眾生盡壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財供養能令， 眾生盡壽命，

法供養能令， 究竟天寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法供養能令， 究竟天寂靜。

大菩提心恒為首故者，是無雜染心之所解釋。由菩提心所攝受故，凡有所作終不貪求他供事等，唯求證得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大菩提心恒為首故者，是無雜染心之所解釋。由菩提心所攝受故，凡有所作終不貪求他供事等，唯求證得無上菩提。

論曰：如說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如說：

由最初句故， 句別德種類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由最初句故， 句別德種類，

由最初句故， 句別義差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由最初句故， 句別義差別。

釋曰：此伽他中其義易解，無勞重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此伽他中其義易解，無勞重釋。