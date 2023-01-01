阿毘達磨法蘊足論
尊者大目乾連造 唐 玄奘譯12卷CBETA T1537大于一万字 14 h
向佛经 GPT 提问
第 11 卷
阿毘達磨法蘊足論卷第十一
阿毘達磨法蘊足論卷第十一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者大目乾連造
尊者大目乾連造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
多界品第二十之餘
多界品第二十之餘
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何欲界？謂於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名欲界。復次欲貪及欲貪相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名欲界。云何恚界？謂於有情欲為損害乃至現為過患，總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名恚界。云何害界？謂以手塊刀杖等物，隨一苦具捶打有情，諸損等損害等害，瞋恚所起能起苦事，總名害界。復次諸害及害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名害界。
云何欲界？謂於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名欲界。復次欲貪及欲貪相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名欲界。云何恚界？謂於有情欲為損害乃至現為過患，總名恚界。復次瞋恚及瞋恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名恚界。云何害界？謂以手塊刀杖等物，隨一苦具捶打有情，諸損等損害等害，瞋恚所起能起苦事，總名害界。復次諸害及害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名害界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何無欲界？謂於欲界思惟過患，如是欲界是不善法、是下賤者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次為斷欲界，於無欲界思惟功德，如是無欲界是善法、是尊勝者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害、增長智慧、不礙彼類、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次思惟欲界，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法、迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無欲界。復次為斷欲界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次若思惟捨心定及道、捨心定相應，并無想定、滅定、擇滅。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次無欲及無欲相應受想行識，并所發起身業語業不相應行，總名無欲界。云何無恚界？謂於恚界思惟過患，如是恚界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次為斷恚界，於無恚界思惟功德，如是無恚界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次思惟恚界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無恚界。復次為斷恚界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚界。復次若思惟慈心定及道、慈心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚界。復次無恚及無恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無恚界。云何無害界？謂於害界思惟過患，如是害界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次為斷害界，於無害界思惟功德，如是不害界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次思惟害界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無害界。復次為斷害界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次若思惟悲心定及道、悲心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次無害及無害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無害界。
云何無欲界？謂於欲界思惟過患，如是欲界是不善法、是下賤者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所呵厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃，受持此法不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次為斷欲界，於無欲界思惟功德，如是無欲界是善法、是尊勝者信解受持，佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害、增長智慧、不礙彼類、不障涅槃，受持此法能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次思惟欲界，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法、迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無欲界。復次為斷欲界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次若思惟捨心定及道、捨心定相應，并無想定、滅定、擇滅。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無欲界。復次無欲及無欲相應受想行識，并所發起身業語業不相應行，總名無欲界。云何無恚界？謂於恚界思惟過患，如是恚界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次為斷恚界，於無恚界思惟功德，如是無恚界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無恚界。復次思惟恚界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無恚界。復次為斷恚界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚界。復次若思惟慈心定及道、慈心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息。是名無恚界。復次無恚及無恚相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無恚界。云何無害界？謂於害界思惟過患，如是害界是不善法乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次為斷害界，於無害界思惟功德，如是不害界是善法乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次思惟害界，如病如癰乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，是名無害界。復次為斷害界，思惟彼滅是滅是離、思惟彼道是道是出。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次若思惟悲心定及道、悲心定相應。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名無害界。復次無害及無害相應受想行識，并所等起身業語業不相應行，總名無害界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何樂界？謂順樂觸所起身樂心樂，平等受受所攝，是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂界。云何苦界？謂順苦觸所起身苦，不平等受受所攝，是名苦界。云何喜界？謂順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。復次脩初二靜慮，順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。云何憂界？謂順憂觸所起心憂，不平等受受所攝，是名憂界。云何捨界？謂順捨觸所起身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所起心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。云何無明界？謂三界無知，是名無明界。
云何樂界？謂順樂觸所起身樂心樂，平等受受所攝，是名樂界。復次脩第三靜慮順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂界。云何苦界？謂順苦觸所起身苦，不平等受受所攝，是名苦界。云何喜界？謂順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。復次脩初二靜慮，順喜觸所起心喜，平等受受所攝，是名喜界。云何憂界？謂順憂觸所起心憂，不平等受受所攝，是名憂界。云何捨界？謂順捨觸所起身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所起心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨界。云何無明界？謂三界無知，是名無明界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何受界？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。是名受界。云何想界？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想，是名想界。云何行界？謂六思身，即眼觸所生思乃至意觸所生思，是名行界。云何識界？謂六識身，即眼識乃至意識，是名識界。
云何受界？謂六受身，即眼觸所生受乃至意觸所生受。是名受界。云何想界？謂六想身，即眼觸所生想乃至意觸所生想，是名想界。云何行界？謂六思身，即眼觸所生思乃至意觸所生思，是名行界。云何識界？謂六識身，即眼識乃至意識，是名識界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何欲界，謂有諸法欲貪隨增，是名欲界。復次欲界繫十八界、十二處、五蘊，是名欲界。復次下從無間地獄，上至他化自在天，於中所有色受想行識，是名欲界。云何色界？謂有諸法色貪隨增，是名色界。復次色界繫十四界、十處、五蘊，是名色界。復次下從梵眾天，上至色究竟天，於中所有色受想行識，是名色界。云何無色界？謂有諸法無色貪隨增，是名無色界。復次無色界繫三界、二處、四蘊，是名無色界。復次如欲色界，處定建立不相雜亂，非無色界有如是事。然依定生勝劣差別，建立上下。下從空無邊處，上至非想非非想處，於中所有受想行識，是名無色界。
云何欲界，謂有諸法欲貪隨增，是名欲界。復次欲界繫十八界、十二處、五蘊，是名欲界。復次下從無間地獄，上至他化自在天，於中所有色受想行識，是名欲界。云何色界？謂有諸法色貪隨增，是名色界。復次色界繫十四界、十處、五蘊，是名色界。復次下從梵眾天，上至色究竟天，於中所有色受想行識，是名色界。云何無色界？謂有諸法無色貪隨增，是名無色界。復次無色界繫三界、二處、四蘊，是名無色界。復次如欲色界，處定建立不相雜亂，非無色界有如是事。然依定生勝劣差別，建立上下。下從空無邊處，上至非想非非想處，於中所有受想行識，是名無色界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何色界？謂欲、色界，總名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂擇滅、非擇滅，是名滅界。復次諸有色法，總名色界。除擇滅、非擇滅，餘無色法，是名無色界。擇滅、非擇滅，是名滅界。
云何色界？謂欲、色界，總名色界。云何無色界？謂四無色，是名無色界。云何滅界？謂擇滅、非擇滅，是名滅界。復次諸有色法，總名色界。除擇滅、非擇滅，餘無色法，是名無色界。擇滅、非擇滅，是名滅界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何過去界？謂過去五蘊，是名過去界。云何未來界？謂未來五蘊，是名未來界。云何現在界？謂現在五蘊，是名現在界。
云何過去界？謂過去五蘊，是名過去界。云何未來界？謂未來五蘊，是名未來界。云何現在界？謂現在五蘊，是名現在界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何劣界。謂不善有覆無記法，是名劣界。云何中界？謂有漏善及無覆無記法，是名中界。云何妙界？謂無漏善法，是名妙界。
云何劣界。謂不善有覆無記法，是名劣界。云何中界？謂有漏善及無覆無記法，是名中界。云何妙界？謂無漏善法，是名妙界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何善界？謂善身語業、心心所法、不相應行及擇滅，是名善界。云何不善界？謂不善身語業、心心所法、不相應行，是名不善界。云何無記界？謂無記色、心心所法、不相應行，及虛空、非擇滅，是名無記界。
云何善界？謂善身語業、心心所法、不相應行及擇滅，是名善界。云何不善界？謂不善身語業、心心所法、不相應行，是名不善界。云何無記界？謂無記色、心心所法、不相應行，及虛空、非擇滅，是名無記界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何學界？謂學五蘊，是名學界。云何無學界？謂無學五蘊，是名無學界。云何非學非無學界？謂有漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名非學非無學界。
云何學界？謂學五蘊，是名學界。云何無學界？謂無學五蘊，是名無學界。云何非學非無學界？謂有漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名非學非無學界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何有漏界，謂有漏五蘊，是名有漏界。云何無漏界？謂無漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名無漏界。
云何有漏界，謂有漏五蘊，是名有漏界。云何無漏界？謂無漏五蘊，及虛空、擇滅、非擇滅，是名無漏界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何有為界？謂五蘊，是名有為界。云何無為界？謂虛空及二滅，是名無為界。嗢拕南曰：
云何有為界？謂五蘊，是名有為界。云何無為界？謂虛空及二滅，是名無為界。嗢拕南曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
界有六十二， 十八界為初，
界有六十二， 十八界為初，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三六一四種， 六三兩種二。
三六一四種， 六三兩種二。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
緣起品第二十一之一
緣起品第二十一之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝宣說緣起、緣已生法，汝應諦聽，極善作意。云何緣起？謂依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。苾芻當知，生緣老死，若佛出世若不出世，如是緣起法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂生緣老死，如是乃至無明緣行應知亦爾。此中所有法性、法定、法理、法趣，是真、是實、是諦、是如，非妄非虛、非倒非異，是名緣起。云何名為緣已生法？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，如是名為緣已生法。苾芻當知，老死是無常、是有為、是所造作、是緣已生，盡法、沒法、離法、滅法。生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明亦爾。苾芻當知，我諸多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法，能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達，不依前際而起愚惑，謂我於過去世為曾有非有？何等我曾有？云何我曾有？不依後際而起愚惑，謂我於未來世為當有非有？何等我當有？云何我當有。亦不依內而起愚惑，謂何等是我？此我云何？我誰所有？我當有誰？今此有情從何而來？於此處沒當往何所？彼如是知如是見故，所有世間各別見趣，謂我論相應、有情論相應、命者論相應、吉凶論相應，瑩飾防護、執為己有，有苦有礙、有災有熱。彼於爾時得斷遍知，如斷樹根及多羅頂，無復勢力後永不生。所以者何？謂我多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達故。」時諸苾芻。歡喜敬受。
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝宣說緣起、緣已生法，汝應諦聽，極善作意。云何緣起？謂依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死，發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。苾芻當知，生緣老死，若佛出世若不出世，如是緣起法住法界，一切如來自然通達，等覺宣說施設建立，分別開示令其顯了，謂生緣老死，如是乃至無明緣行應知亦爾。此中所有法性、法定、法理、法趣，是真、是實、是諦、是如，非妄非虛、非倒非異，是名緣起。云何名為緣已生法？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，如是名為緣已生法。苾芻當知，老死是無常、是有為、是所造作、是緣已生，盡法、沒法、離法、滅法。生、有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明亦爾。苾芻當知，我諸多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法，能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達，不依前際而起愚惑，謂我於過去世為曾有非有？何等我曾有？云何我曾有？不依後際而起愚惑，謂我於未來世為當有非有？何等我當有？云何我當有。亦不依內而起愚惑，謂何等是我？此我云何？我誰所有？我當有誰？今此有情從何而來？於此處沒當往何所？彼如是知如是見故，所有世間各別見趣，謂我論相應、有情論相應、命者論相應、吉凶論相應，瑩飾防護、執為己有，有苦有礙、有災有熱。彼於爾時得斷遍知，如斷樹根及多羅頂，無復勢力後永不生。所以者何？謂我多聞賢聖弟子，於此緣起、緣已生法能以正慧如實善見、善知、善了、善思惟、善通達故。」時諸苾芻。歡喜敬受。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此中緣起、緣已生法，其體雖一而義有異，謂或有緣起非緣已生法、或有緣已生法非緣起、或有緣起亦緣已生法、或有非緣起亦非緣已生法。或有緣起非緣已生法者，無也。或有緣已生法非緣起者，謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。或有緣起亦緣已生法者，謂生定能生於老死，如是生支定能為緣、是緣起性及緣已生法性。如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明，應知亦爾。非緣起非緣已生法者，謂除前相。又生緣老死者，謂此生支雖異生異滅，而緣起理恒時決定。若過去生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若過去生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若佛出世時生非老死緣者，應佛不出世時生亦非老死緣。若佛不出世時生非老緣者，應佛出世時生亦非老緣。若緣起理有顛倒者，應成二分，不決定故。應可破壞，理雜亂故。若爾，不應施設緣起，佛不應說生緣老死。然佛所說生緣老死，理趣決定，去來今世、有佛無佛曾無改轉，法性恒然，不隱不沒、不傾不動，其理湛然。前聖後聖同所遊履，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異。是故佛說生緣老死，如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明緣行亦爾。
此中緣起、緣已生法，其體雖一而義有異，謂或有緣起非緣已生法、或有緣已生法非緣起、或有緣起亦緣已生法、或有非緣起亦非緣已生法。或有緣起非緣已生法者，無也。或有緣已生法非緣起者，謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。或有緣起亦緣已生法者，謂生定能生於老死，如是生支定能為緣、是緣起性及緣已生法性。如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明，應知亦爾。非緣起非緣已生法者，謂除前相。又生緣老死者，謂此生支雖異生異滅，而緣起理恒時決定。若過去生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若過去生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應過去生亦非老死緣。若未來生非老死緣者，應現在生亦非老死緣。若現在生非老死緣者，應未來生亦非老死緣。若佛出世時生非老死緣者，應佛不出世時生亦非老死緣。若佛不出世時生非老緣者，應佛出世時生亦非老緣。若緣起理有顛倒者，應成二分，不決定故。應可破壞，理雜亂故。若爾，不應施設緣起，佛不應說生緣老死。然佛所說生緣老死，理趣決定，去來今世、有佛無佛曾無改轉，法性恒然，不隱不沒、不傾不動，其理湛然。前聖後聖同所遊履，是真是實、是諦是如，非妄非虛、非倒非異。是故佛說生緣老死，如是有、取、愛、受、觸、六處、名色、識、行、無明緣行亦爾。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次無明緣行者，云何無明？謂於前際無知、後際無知、前後際無知，於內無知、外無知、內外無知，於業無知、異熟無知、業異熟無知，於善作業無知、惡作業無知、善惡作業無知，於因無知、因所生法無知，於佛法僧無知、於苦集滅道無知、於善不善法無知、於有罪無罪法無知、於應脩不應脩法無知、於下劣勝妙法無知、於黑白法無知、於有敵對法無知、於緣生無知、於六觸處如實無知。如是無知無見、非現觀、黑闇愚癡、無明盲冥、罩網纏裏、頑騃渾濁、障蓋發盲、發無明、發無智、發劣慧、障礙善品令不涅槃、無明漏、無明瀑流、無明軛、無明毒根、無明毒莖、無明毒枝、無明毒葉、無明毒花、無明毒果，癡等癡極癡欣等欣極欣、癡類癡生，總名無明。云何無明緣行？謂世尊說：苾芻當知，無明為因、無明為緣故，貪瞋癡起。此貪瞋癡性，是名無明緣行。復次如世尊說：苾芻當知，無明為前行、無明為幖幟故，起無量種惡不善法，謂無慚無愧等。由無慚無愧故起諸邪見，由邪見故起邪思惟，由邪思惟故起邪語，由邪語故起邪業，由邪業故起邪命，由邪命故起邪勤，由邪勤故起邪念，由邪念故起邪定。此邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定，是名無明緣行。復次如世尊說：苾芻當知，起無量種惡不善法，一切皆以無明為根、無明為集、是無明類、從無明生。墮無明趣者，不如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生諸法。不如實知此諸法故，便起邪見邪思惟乃至邪念邪定，是名無明緣行。復次《瓮喻經》中佛作是說：無明為緣，造福、非福及不動行。云何福行？謂有漏善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果，此果名福亦名福果。以是福業異熟果故，是名福行。云何非福行？謂諸不善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果，此果名非福，亦名非福果。是非福業異熟果故，是名非福行。云何不動行？謂四無色定。諸有漏善，是名不動行。云何無明為緣造非福行？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼復造非福行等，是名無明為緣造非福行。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何無明為緣造福行？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，與諸人眾同受快樂，於彼復造諸福
復次無明緣行者，云何無明？謂於前際無知、後際無知、前後際無知，於內無知、外無知、內外無知，於業無知、異熟無知、業異熟無知，於善作業無知、惡作業無知、善惡作業無知，於因無知、因所生法無知，於佛法僧無知、於苦集滅道無知、於善不善法無知、於有罪無罪法無知、於應脩不應脩法無知、於下劣勝妙法無知、於黑白法無知、於有敵對法無知、於緣生無知、於六觸處如實無知。如是無知無見、非現觀、黑闇愚癡、無明盲冥、罩網纏裏、頑騃渾濁、障蓋發盲、發無明、發無智、發劣慧、障礙善品令不涅槃、無明漏、無明瀑流、無明軛、無明毒根、無明毒莖、無明毒枝、無明毒葉、無明毒花、無明毒果，癡等癡極癡欣等欣極欣、癡類癡生，總名無明。云何無明緣行？謂世尊說：苾芻當知，無明為因、無明為緣故，貪瞋癡起。此貪瞋癡性，是名無明緣行。復次如世尊說：苾芻當知，無明為前行、無明為幖幟故，起無量種惡不善法，謂無慚無愧等。由無慚無愧故起諸邪見，由邪見故起邪思惟，由邪思惟故起邪語，由邪語故起邪業，由邪業故起邪命，由邪命故起邪勤，由邪勤故起邪念，由邪念故起邪定。此邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪勤、邪念、邪定，是名無明緣行。復次如世尊說：苾芻當知，起無量種惡不善法，一切皆以無明為根、無明為集、是無明類、從無明生。墮無明趣者，不如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生諸法。不如實知此諸法故，便起邪見邪思惟乃至邪念邪定，是名無明緣行。復次《瓮喻經》中佛作是說：無明為緣，造福、非福及不動行。云何福行？謂有漏善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果，此果名福亦名福果。以是福業異熟果故，是名福行。云何非福行？謂諸不善身業語業、心心所法、不相應行。如是諸行，長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果，此果名非福，亦名非福果。是非福業異熟果故，是名非福行。云何不動行？謂四無色定。諸有漏善，是名不動行。云何無明為緣造非福行？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼復造非福行等，是名無明為緣造非福行。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何無明為緣造福行？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，與諸人眾同受快樂，於彼復造諸福
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說人趣，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此悕求勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說梵眾天，梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天，隨其所應廣說亦爾。復有一類，於無想天繫心悕求，彼作是念：「願我當生無想天眾同分中。」因此悕求勤修加行，思惟諸想是麁苦障，思惟無想是靜妙離。由此思惟，能滅諸想安住無想。彼諸想滅住無想時，名無想定。入此定時，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，勤修加行，思惟諸想是麁苦障，思惟無想是靜妙離。由此思惟，能滅諸想安住無想。彼諸想滅住無想時，名無想定。入此定時，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。云何無明為緣造不動行？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此悕求勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。如說空無邊處，識無邊處、無所有處、非想非非想處應知亦
行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說人趣，四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此悕求勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼復造諸福行等，是名無明為緣造福行。如說梵眾天，梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天，隨其所應廣說亦爾。復有一類，於無想天繫心悕求，彼作是念：「願我當生無想天眾同分中。」因此悕求勤修加行，思惟諸想是麁苦障，思惟無想是靜妙離。由此思惟，能滅諸想安住無想。彼諸想滅住無想時，名無想定。入此定時，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故，勤修加行，思惟諸想是麁苦障，思惟無想是靜妙離。由此思惟，能滅諸想安住無想。彼諸想滅住無想時，名無想定。入此定時，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生無想天眾同分中，於彼亦能造少福行，是名無明為緣造福行。云何無明為緣造不動行？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此悕求勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼復能造不動行，是名無明為緣造不動行。如說空無邊處，識無邊處、無所有處、非想非非想處應知亦
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾。如是諸行，無明為緣、無明為依、無明為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名無明緣行。
爾。如是諸行，無明為緣、無明為依、無明為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名無明緣行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何行緣識？謂有一類，貪瞋癡俱生思為緣故，起貪瞋癡俱生諸識，是名行緣識。復有一類，無貪無瞋無癡俱生思為緣故，起無貪無瞋無癡俱生諸識，是名行緣識。復次眼及色為緣生眼識，此中眼是內有為行，色為外緣生眼識，是名行緣識。乃至意及法為緣生意識，此中意是內有為行，法為外緣生意識，是名行緣識。復次《瓮喻經》中佛作是說：造福非福不動行已，有隨福非福不動識。云何造非福行已有隨非福識？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名造非福行已有隨非福識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何造福行已有隨福識？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此悕求勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，離欲惡不善法乃至命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說梵眾天，梵輔天乃至無想天應知亦爾。云何造不動行已有隨不動識？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此欣求勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，超諸色想乃至造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。如說空無邊處天，乃至非想非非想天應知亦爾。如是諸識，行為緣、行為依、行為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名行緣識。
云何行緣識？謂有一類，貪瞋癡俱生思為緣故，起貪瞋癡俱生諸識，是名行緣識。復有一類，無貪無瞋無癡俱生思為緣故，起無貪無瞋無癡俱生諸識，是名行緣識。復次眼及色為緣生眼識，此中眼是內有為行，色為外緣生眼識，是名行緣識。乃至意及法為緣生意識，此中意是內有為行，法為外緣生意識，是名行緣識。復次《瓮喻經》中佛作是說：造福非福不動行已，有隨福非福不動識。云何造非福行已有隨非福識？謂有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此三惡行名非福行。由此因緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名造非福行已有隨非福識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。云何造福行已有隨福識？謂有一類，於人趣樂繫心悕求，彼作是念：「願我當生人趣同分，與諸人眾同受快樂。」因此悕求，造能感人趣身語意妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此三妙行名為福行。由此因緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心悕求，彼作是念：「願我當生梵眾天眾同分中。」因此悕求勤修加行，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，離欲惡不善法乃至命清淨，名為福行。由此因緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名造福行已有隨福識。如說梵眾天，梵輔天乃至無想天應知亦爾。云何造不動行已有隨不動識？謂有一類，於空無邊處天繫心悕求，彼作是念：「願我當生空無邊處天眾同分中。」因此欣求勤修加行，超諸色想滅有對想，不思惟種種想入無邊空，空無邊處具足住。於此定中，諸思等思現前等思已思當思、思性思類、造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。有不繫心悕求生彼，但由無明蔽動心故勤修加行，超諸色想乃至造心意業，名不動行。由此因緣，身壞命終生空無邊處天眾同分中，於彼起識，是名造不動行已有隨不動識。如說空無邊處天，乃至非想非非想天應知亦爾。如是諸識，行為緣、行為依、行為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名行緣識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何識緣名色？謂有一類，貪瞋癡俱生識為緣故，起貪瞋癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復有一類，無貪無瞋無癡俱生識為緣故，起無貪無瞋無癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨那地迦經》中佛作是說：若那地迦所愛親友變壞離散，便生愁歎苦憂擾惱。此愁俱生識為緣故，起愁俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何，謂健達縛最後心。心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐，此識無間於母胎中與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合，入母胎藏。云何為三，謂父母和合俱起染心，其母是時調適，及健達縛正現在前，如是三事和合，入母胎藏。此中健達縛最後心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐。此識無間入母胎藏，此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「名色為有緣不？」佛言：「有緣，此緣謂識。」佛告慶喜：「識若不入母胎藏者，名色得成羯剌藍不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「識若不入母胎藏者，名色得生此界中不？」「不也。世尊！」「識若初時已斷壞者，後時名色得增長不？」「不也。世尊！」「識若全無，為可施設有名色不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！一切名色，皆識為緣，是名識緣名色。」如是名色，識為緣、識為依、識為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名識緣名色。
云何識緣名色？謂有一類，貪瞋癡俱生識為緣故，起貪瞋癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復有一類，無貪無瞋無癡俱生識為緣故，起無貪無瞋無癡俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨那地迦經》中佛作是說：若那地迦所愛親友變壞離散，便生愁歎苦憂擾惱。此愁俱生識為緣故，起愁俱生身業語業，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何，謂健達縛最後心。心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐，此識無間於母胎中與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合，入母胎藏。云何為三，謂父母和合俱起染心，其母是時調適，及健達縛正現在前，如是三事和合，入母胎藏。此中健達縛最後心意識增長堅住，未斷未遍知、未滅未變吐。此識無間入母胎藏，此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名，是名識緣名色。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「名色為有緣不？」佛言：「有緣，此緣謂識。」佛告慶喜：「識若不入母胎藏者，名色得成羯剌藍不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「識若不入母胎藏者，名色得生此界中不？」「不也。世尊！」「識若初時已斷壞者，後時名色得增長不？」「不也。世尊！」「識若全無，為可施設有名色不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！一切名色，皆識為緣，是名識緣名色。」如是名色，識為緣、識為依、識為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名識緣名色。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何名色緣識？謂眼色為緣生眼識。此中眼及色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生眼識，是名名色緣識。乃至意法為緣生意識，此中諸意識所了色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生意識，是名名色緣識。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合入母胎藏，廣說乃至此識無間入母胎藏。此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。復有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此中身語惡行，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名名色緣識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心悕求，因此悕求造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。有不繫心希求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，因此希求勤修加行，離欲惡不善法乃至初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名名色緣識。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處，隨其所應當知亦爾。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「諸識為有緣不？」佛言：「有緣，此謂名色。」佛告慶喜：「若無名色，諸識轉不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「若無名色為所依止，後世所受生老死識為得生不？」「不也。世尊！」「若諸名色都無所有，為可施設有諸識不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！諸識皆以名色為緣，是名名色緣識。」如是諸識，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣識。
云何名色緣識？謂眼色為緣生眼識。此中眼及色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生眼識，是名名色緣識。乃至意法為緣生意識，此中諸意識所了色，名為色；即彼所生受想行識，名為名。於中作意等能助生意識，是名名色緣識。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合入母胎藏，廣說乃至此識無間入母胎藏。此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣起俱生識，是名名色緣識。復有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此中身語惡行，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄，於彼起識，是名名色緣識。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心悕求，因此悕求造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。有不繫心希求人樂，但由無明蔽動心故，造身語意三種妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣，於彼起識，是名名色緣識。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，因此希求勤修加行，離欲惡不善法乃至初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中，於彼起識，是名名色緣識。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處，隨其所應當知亦爾。復次《大因緣經》中尊者慶喜問佛：「諸識為有緣不？」佛言：「有緣，此謂名色。」佛告慶喜：「若無名色，諸識轉不？」阿難陀曰：「不也。世尊！」「若無名色為所依止，後世所受生老死識為得生不？」「不也。世尊！」「若諸名色都無所有，為可施設有諸識不？」「不也。世尊！」「是故慶喜！諸識皆以名色為緣，是名名色緣識。」如是諸識，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何名色緣六處？謂有一類，為寒所逼希求於暖，得好暖故，便起身中暖俱大種。此中若暖若暖俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色，眼耳鼻舌身及意根皆得增長，是名名色緣六處。為熱所逼希求於冷，應知亦爾。復有一類，為飢所逼希求於食，得好食故，便起身中食俱大種。此中若食若食俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，為渴所逼希求於飲，得好飲故，便起身中飲俱大種。此中若飲若飲俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，勞倦所逼希求止息、按摩睡眠，由遂意故，便起身中彼俱大種。此中若按摩等、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增上，是名名色緣六處。復有一類，於盛熱時熱渴所逼，入清涼池恣意飲浴，便起身中彼俱大種。此中若清冷水、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，是名名色緣六處。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合入母胎藏，廣說乃至此識無間入母胎藏。此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，是名名色緣六處。復有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此中身語惡行，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄六根生起，是名名色緣六處。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心希求，因此希求造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣六根生起，是名名色緣六處。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，因此希求勤修加行，離欲惡不善法乃至初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中六根生起，是名名色緣六處。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處天，隨其所應當知亦爾。是名名色緣六處。如是六處，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣六處。
云何名色緣六處？謂有一類，為寒所逼希求於暖，得好暖故，便起身中暖俱大種。此中若暖若暖俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色，眼耳鼻舌身及意根皆得增長，是名名色緣六處。為熱所逼希求於冷，應知亦爾。復有一類，為飢所逼希求於食，得好食故，便起身中食俱大種。此中若食若食俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，為渴所逼希求於飲，得好飲故，便起身中飲俱大種。此中若飲若飲俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復有一類，勞倦所逼希求止息、按摩睡眠，由遂意故，便起身中彼俱大種。此中若按摩等、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增上，是名名色緣六處。復有一類，於盛熱時熱渴所逼，入清涼池恣意飲浴，便起身中彼俱大種。此中若清冷水、若彼俱大種，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此名色六根增長，是名名色緣六處。復次《教誨頗勒窶那經》中佛作是說：頗勒窶那！識為食故，後有生起。此識云何？謂健達縛。廣說乃至與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，是名名色緣六處。復次《教誨莎底經》中佛作是說：三事和合入母胎藏，廣說乃至此識無間入母胎藏。此所託胎，名為色；即彼所生受想行識，名為名。爾時非理作意俱生名色為緣，母胎藏中六根生起，是名名色緣六處。復有一類，由貪瞋癡纏縛心故，造身語意三種惡行。此中身語惡行，名為色；意惡行，名為名。由此惡行名色為緣，身壞命終墮於地獄六根生起，是名名色緣六處。如說地獄，傍生、鬼界應知亦爾。復有一類，於人趣樂繫心希求，因此希求造能感人趣身語意妙行。此中身語妙行，名為色；意妙行，名為名。由此妙行名色為緣，身壞命終生於人趣六根生起，是名名色緣六處。如說人趣，四大王眾天乃至他化自在天應知亦爾。復有一類，於梵眾天繫心希求，因此希求勤修加行，離欲惡不善法乃至初靜慮具足住。於此定中，諸身律儀、語律儀、命清淨，名為色；即彼所生受想行識，名為名。由此為緣，身壞命終生梵眾天眾同分中六根生起，是名名色緣六處。如說梵眾天，梵輔天乃至非想非非想處天，隨其所應當知亦爾。是名名色緣六處。如是六處，名色為緣、名色為依、名色為建立故，起等起、生等生、聚集出現，故名名色緣六處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說一切有部法蘊足論卷第十一
說一切有部法蘊足論卷第十一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话