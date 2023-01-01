阿毘達磨法蘊足論
尊者大目乾連造 唐 玄奘譯12卷CBETA T1537大于一万字 14 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
阿毘達磨法蘊足論卷第十
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尊者大目乾連造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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根品第十七
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一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬而白佛言：「我欲少問喬答摩尊。唯願聽許。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「根有幾種？」世尊告曰：「有二十二。何等二十二？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。此二十二，攝一切根。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬而白佛言：「我欲少問喬答摩尊。唯願聽許。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「根有幾種？」世尊告曰：「有二十二。何等二十二？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根、女根、男根、命根、樂根、苦根、喜根、憂根、捨根、信根、精進根、念根、定根、慧根、未知當知根、已知根、具知根。此二十二，攝一切根。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。
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云何眼根？謂眼於色已正當見及彼同分，是名眼根。又眼增上發眼識，於色已正當了別及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當礙及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當行及彼同分，是名眼根。如是過去未來現在諸所有眼，名為眼根，亦名所知、所識、所通達、所遍知、所斷、所解、所見、所得、所覺所現等覺、所了所等了、所觀所等觀、所審察、所決擇、所觸所等觸、所證所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄、或傍生、或鬼界、或天或人或中有及脩所成，所有名號異語增語、想等想施設言說謂名眼、名眼處、名眼界、名眼根、名見、名道路、名引導、名白、名淨、名藏、名門、名田、名事、名流、名池、名海、名瘡、名瘡門、名此岸。如是眼根，是內處攝。
云何眼根？謂眼於色已正當見及彼同分，是名眼根。又眼增上發眼識，於色已正當了別及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當礙及彼同分，是名眼根。又眼於色已正當行及彼同分，是名眼根。如是過去未來現在諸所有眼，名為眼根，亦名所知、所識、所通達、所遍知、所斷、所解、所見、所得、所覺所現等覺、所了所等了、所觀所等觀、所審察、所決擇、所觸所等觸、所證所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄、或傍生、或鬼界、或天或人或中有及脩所成，所有名號異語增語、想等想施設言說謂名眼、名眼處、名眼界、名眼根、名見、名道路、名引導、名白、名淨、名藏、名門、名田、名事、名流、名池、名海、名瘡、名瘡門、名此岸。如是眼根，是內處攝。
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云何耳根？謂耳於聲已正當聞及彼同分，是名耳根。又耳增上發耳識，於聲已正當了別及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當礙及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當行及彼同分，是名耳根。如是過去未來現在諸所有耳，名為耳根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至及脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名耳、名耳處、名耳界、名耳根、名聞、名道路乃至名此岸。如是耳根，是內處攝。
云何耳根？謂耳於聲已正當聞及彼同分，是名耳根。又耳增上發耳識，於聲已正當了別及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當礙及彼同分，是名耳根。又耳於聲已正當行及彼同分，是名耳根。如是過去未來現在諸所有耳，名為耳根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至及脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名耳、名耳處、名耳界、名耳根、名聞、名道路乃至名此岸。如是耳根，是內處攝。
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云何鼻根？謂鼻於香已正當嗅及彼同分，是名鼻根。鼻根增上發鼻識，於香已正當了別及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當礙及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當行及彼同分，是名鼻根。如是過去未來現在諸所有鼻，名為鼻根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至或中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名鼻、名鼻處、名鼻界、名鼻根、名嗅、名道路乃至名此岸。如是鼻根，是內處攝。
云何鼻根？謂鼻於香已正當嗅及彼同分，是名鼻根。鼻根增上發鼻識，於香已正當了別及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當礙及彼同分，是名鼻根。又鼻於香已正當行及彼同分，是名鼻根。如是過去未來現在諸所有鼻，名為鼻根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至或中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名鼻、名鼻處、名鼻界、名鼻根、名嗅、名道路乃至名此岸。如是鼻根，是內處攝。
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云何舌根？謂舌於味已正當嘗及彼同分，是名舌根。又舌增上發舌識，於味已正當了別及彼同分是名舌根。又舌於味已正當礙及彼同分，是名舌根。又舌於味已正當行及彼同分，是名舌根。如是過去未來現在諸所有舌，名為舌根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名舌、名舌處、名舌界、名舌根、名嘗、名道路乃至名此岸。如是舌根，是內處攝。
云何舌根？謂舌於味已正當嘗及彼同分，是名舌根。又舌增上發舌識，於味已正當了別及彼同分是名舌根。又舌於味已正當礙及彼同分，是名舌根。又舌於味已正當行及彼同分，是名舌根。如是過去未來現在諸所有舌，名為舌根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名舌、名舌處、名舌界、名舌根、名嘗、名道路乃至名此岸。如是舌根，是內處攝。
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云何身根？謂身於觸已正當覺及彼同分，是名身根。又身增上發身識，於觸已正當了別及彼同分，是名身根。又身於觸已正當礙及彼同分，是名身根。又身於觸已正當行及彼同分，是名身根。如是過去未來現在諸所有身，名為身根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名身、名身處、名身界、名身根、名覺、名道路乃至名此岸。如是身根，是內處攝。
云何身根？謂身於觸已正當覺及彼同分，是名身根。又身增上發身識，於觸已正當了別及彼同分，是名身根。又身於觸已正當礙及彼同分，是名身根。又身於觸已正當行及彼同分，是名身根。如是過去未來現在諸所有身，名為身根，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造淨色，或地獄乃至中有，非脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名身、名身處、名身界、名身根、名覺、名道路乃至名此岸。如是身根，是內處攝。
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云何女根？謂女女體女性、女勢分、女作用。此復云何？謂臍輪下、膝輪上，所有肉身筋脈流注。若於是處與男交會，發生平等領納樂受，是名女根。
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云何男根？謂男男體男性、男勢分、男作用。此復云何？謂臍輪下、膝輪上，所有肉身筋脈流注。若於是處與女交會，發生平等領納樂受，是名男根。
云何男根？謂男男體男性、男勢分、男作用。此復云何？謂臍輪下、膝輪上，所有肉身筋脈流注。若於是處與女交會，發生平等領納樂受，是名男根。
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云何命根？謂彼彼有情，在彼彼有情聚中，不移不轉、不破不沒、不失不退、壽住存活、護隨護、轉隨轉、是命、是命根，是名命根。
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云何意根？謂意於法已正當知及彼同分，是名意根。又意增上發意識，於法已正當了別及彼同分，是名意根。又意於法已正當礙及彼同分，是名意根。又意於法已正當行及彼同分，是名意根。如是過去未來現在諸所有意，名為意根，亦名所知乃至等所證。此復云何？謂心意識，或地獄乃至或中有，或脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名意、名意處、名意界、名意根、名知、名道路乃至名此岸。如是意根，是內處攝。
云何意根？謂意於法已正當知及彼同分，是名意根。又意增上發意識，於法已正當了別及彼同分，是名意根。又意於法已正當礙及彼同分，是名意根。又意於法已正當行及彼同分，是名意根。如是過去未來現在諸所有意，名為意根，亦名所知乃至等所證。此復云何？謂心意識，或地獄乃至或中有，或脩所成，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名意、名意處、名意界、名意根、名知、名道路乃至名此岸。如是意根，是內處攝。
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云何樂根？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂根。復次脩第三靜慮，順樂觸所生心樂，平等受受所攝，是名樂根。
云何樂根？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂根。復次脩第三靜慮，順樂觸所生心樂，平等受受所攝，是名樂根。
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云何苦根？謂順苦觸所生身苦，不平等受受所攝，是名苦根。
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云何喜根？謂順喜觸所生心喜，平等受受所攝，是名喜根。復次脩初二靜慮，順喜觸所生心喜，平等受受所攝，是名喜根。
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云何憂根？謂順憂觸所生心憂，不平等受受所攝，是名憂根。
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云何捨根？謂順捨觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。
云何捨根？謂順捨觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名捨根。
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云何信根？謂依出家遠離所生善法，所起諸信信性現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心澄淨，是名信根。復次學信無學信及一切非學非無學信，皆名信根。
云何信根？謂依出家遠離所生善法，所起諸信信性現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心澄淨，是名信根。復次學信無學信及一切非學非無學信，皆名信根。
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云何精進根？謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名精進根。復次學精進無學精進及一切非學非無學精進，皆名精進根。
云何精進根？謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名精進根。復次學精進無學精進及一切非學非無學精進，皆名精進根。
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云何念根？謂依出家遠離所生善法，所起諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名念根。復次學念無學念及一切善非學非無學念，皆名念根。
云何念根？謂依出家遠離所生善法，所起諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是名念根。復次學念無學念及一切善非學非無學念，皆名念根。
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云何定根？謂依出家遠離所生善法，所起心住等住近住安住、不散不亂、攝正等持、心一境性，是名定根。復次學定無學定及一切善非學非無學定，皆名定根。
云何定根？謂依出家遠離所生善法，所起心住等住近住安住、不散不亂、攝正等持、心一境性，是名定根。復次學定無學定及一切善非學非無學定，皆名定根。
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云何慧根？謂依出家遠離所生善法，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧，皆名慧根。
云何慧根？謂依出家遠離所生善法，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名慧根。復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧，皆名慧根。
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云何未知當知根？謂已入正性離生者，所有學慧慧根及隨信隨法行，於四聖諦未現觀，為現觀故諸根轉，是名未知當知根。
云何未知當知根？謂已入正性離生者，所有學慧慧根及隨信隨法行，於四聖諦未現觀，為現觀故諸根轉，是名未知當知根。
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云何已知根？謂已見諦者，所有學慧慧根及信勝解見至身證，於四聖諦已現觀而現觀，為斷餘煩惱故諸根轉，是名已知根。
云何已知根？謂已見諦者，所有學慧慧根及信勝解見至身證，於四聖諦已現觀而現觀，為斷餘煩惱故諸根轉，是名已知根。
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云何具知根？謂阿羅漢所有無學慧慧根，及慧解脫、俱解脫，於四聖諦已現觀而現觀，為得現法樂住故諸根轉，是名具知根。
云何具知根？謂阿羅漢所有無學慧慧根，及慧解脫、俱解脫，於四聖諦已現觀而現觀，為得現法樂住故諸根轉，是名具知根。
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處品第十八
處品第十八
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一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬，以諸愛語慰問世尊。佛亦愛言而慰問彼。相慰問已，退坐一面，曲躬合掌而白佛言：「我欲少問喬答摩尊，唯願聽許，略為宣說。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「一切法者，何謂一切？」世尊告曰：「一切法者，謂十二處。何等十二？謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，是謂十二。若有說言此非一切，言一切者更別有法。彼但有言而無實事，若還詰問便不能了。彼後審思，自生迷悶，以一切法非彼境故。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有梵志名曰生聞，來詣佛所，合掌恭敬，以諸愛語慰問世尊。佛亦愛言而慰問彼。相慰問已，退坐一面，曲躬合掌而白佛言：「我欲少問喬答摩尊，唯願聽許，略為宣說。」爾時世尊告彼梵志：「恣汝意問，吾當為說。」梵志問言：「一切法者，何謂一切？」世尊告曰：「一切法者，謂十二處。何等十二？謂眼處、色處、耳處、聲處、鼻處、香處、舌處、味處、身處、觸處、意處、法處，是謂十二。若有說言此非一切，言一切者更別有法。彼但有言而無實事，若還詰問便不能了。彼後審思，自生迷悶，以一切法非彼境故。」時彼梵志聞佛所說，歡喜踊躍，恭敬而去。
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云何眼處？謂如眼根，應說其相。
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云何色處？謂色為眼已正當見及彼同分，是名色處。又色為眼增上發眼識，已正當了別及彼同分，是名色處。又色於眼已正當礙及彼同分，是名色處。又色為眼已正當行及彼同分，是名色處。如是過去未來現在諸所有色，名為色處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，青黃赤白、雲烟塵霧、長短方圓高下、正不正、影光明暗、空一顯色，相雜紅紫碧綠皂褐，及餘所有眼根所見、眼識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說。謂名色、名色界、名色處、名彼岸。如是色處，是外處攝。
云何色處？謂色為眼已正當見及彼同分，是名色處。又色為眼增上發眼識，已正當了別及彼同分，是名色處。又色於眼已正當礙及彼同分，是名色處。又色為眼已正當行及彼同分，是名色處。如是過去未來現在諸所有色，名為色處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，青黃赤白、雲烟塵霧、長短方圓高下、正不正、影光明暗、空一顯色，相雜紅紫碧綠皂褐，及餘所有眼根所見、眼識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說。謂名色、名色界、名色處、名彼岸。如是色處，是外處攝。
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云何耳處？謂如耳根，應說其相。
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云何聲處？謂聲為耳已正當聞及彼同分，是名聲處。又聲為耳增上發耳識，已正當了別及彼同分，是名聲處。又聲於耳已正當礙及彼同分，是名聲處。又聲為耳已正當行及彼同分，是名聲處。如是過去未來現在諸所有聲，名為聲處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，象聲馬聲、車聲步聲、䗍聲鈴聲、大小鼓聲、歌聲詠聲、讚聲梵聲，及四大種互相觸聲，於晝夜分語言音聲，及餘所有耳根所聞、耳識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名聲、名聲界、名聲處、名彼岸。如是聲處，是外處攝。
云何聲處？謂聲為耳已正當聞及彼同分，是名聲處。又聲為耳增上發耳識，已正當了別及彼同分，是名聲處。又聲於耳已正當礙及彼同分，是名聲處。又聲為耳已正當行及彼同分，是名聲處。如是過去未來現在諸所有聲，名為聲處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，象聲馬聲、車聲步聲、䗍聲鈴聲、大小鼓聲、歌聲詠聲、讚聲梵聲，及四大種互相觸聲，於晝夜分語言音聲，及餘所有耳根所聞、耳識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名聲、名聲界、名聲處、名彼岸。如是聲處，是外處攝。
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云何鼻處？謂如鼻根，應說其相。
云何鼻處？謂如鼻根，應說其相。
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云何香處？謂香為鼻已正當嗅及彼同分，是名香處。又香為鼻增上發鼻識，已正當了別及彼同分，是名香處。又香於鼻已正當礙及彼同分，是名香處。又香為鼻已正當行及彼同分，是名香處。如是過去未來現在諸所有香，名為香處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根香莖香、枝香葉香、花香果香、好香惡香、平等香，及餘所有鼻根所嗅、鼻識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名香、名香界、名香處、名彼岸。如是香處，是外處攝。
云何香處？謂香為鼻已正當嗅及彼同分，是名香處。又香為鼻增上發鼻識，已正當了別及彼同分，是名香處。又香於鼻已正當礙及彼同分，是名香處。又香為鼻已正當行及彼同分，是名香處。如是過去未來現在諸所有香，名為香處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根香莖香、枝香葉香、花香果香、好香惡香、平等香，及餘所有鼻根所嗅、鼻識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名香、名香界、名香處、名彼岸。如是香處，是外處攝。
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云何舌處？謂如舌根，應說其相。
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云何味處？謂味為舌已正當嘗及彼同分，是名味處。又味為舌增上發舌識，已正當了別及彼同分，是名味處。又味於舌已正當礙及彼同分，是名味處。又味為舌已正當行及彼同分，是名味處。如是過去未來現在諸所有味，名為味處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根味莖味、枝味葉味、花味果味、食味飲味，及諸酒味、苦味酢味、甘味辛味、醎味淡味、可意味不可意味、順捨處味，及餘所有舌根所嘗、舌識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名味、名味界、名味處、名彼岸。如是味處，是外所攝。
云何味處？謂味為舌已正當嘗及彼同分，是名味處。又味為舌增上發舌識，已正當了別及彼同分，是名味處。又味於舌已正當礙及彼同分，是名味處。又味為舌已正當行及彼同分，是名味處。如是過去未來現在諸所有味，名為味處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種所造，根味莖味、枝味葉味、花味果味、食味飲味，及諸酒味、苦味酢味、甘味辛味、醎味淡味、可意味不可意味、順捨處味，及餘所有舌根所嘗、舌識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名味、名味界、名味處、名彼岸。如是味處，是外所攝。
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云何身處？謂如身根，應說其相。
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云何觸處？謂觸為身已正當覺及彼同分，是名觸處。又觸為身增上發身識，已正當了別及彼同分，是名觸處。又觸於身已正當礙及彼同分，是名觸處。又觸為身已正當行及彼同分，是名觸處。如是過去未來現在諸所有觸，名為觸處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種及四大種所造滑性澁性、輕性重性、冷煖、飢渴，及餘所有身根所覺、身識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名觸、名觸界、名觸處、名彼岸。如是觸處，是外所攝。
云何觸處？謂觸為身已正當覺及彼同分，是名觸處。又觸為身增上發身識，已正當了別及彼同分，是名觸處。又觸於身已正當礙及彼同分，是名觸處。又觸為身已正當行及彼同分，是名觸處。如是過去未來現在諸所有觸，名為觸處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂四大種及四大種所造滑性澁性、輕性重性、冷煖、飢渴，及餘所有身根所覺、身識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名觸、名觸界、名觸處、名彼岸。如是觸處，是外所攝。
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云何意處？謂如意根，應說其相。
云何意處？謂如意根，應說其相。
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云何法處？謂法為意已正當知，是名法處。又法為意增上發意識，已正當了別，是名法處。又法於意已正當礙，是名法處。又法為意已正當行，是名法處。如是過去未來現在諸所有法，名為法處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、信精進念定慧、尋伺、放逸不放逸、善根不善根無記根、一切結縛隨眠隨煩惱纏、諸所有智見現觀、得無想定滅定無想事、命根、眾同分住、得事、得處、得生老住無常、名身句身文身、虛空擇滅非擇滅，及餘所有意根所知、意識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名法、名法界、名法處、名彼岸。如是法處，是外處攝。
云何法處？謂法為意已正當知，是名法處。又法為意增上發意識，已正當了別，是名法處。又法於意已正當礙，是名法處。又法為意已正當行，是名法處。如是過去未來現在諸所有法，名為法處，亦名所知乃至所等證。此復云何？謂受、想、思、觸、作意、欲、勝解、信精進念定慧、尋伺、放逸不放逸、善根不善根無記根、一切結縛隨眠隨煩惱纏、諸所有智見現觀、得無想定滅定無想事、命根、眾同分住、得事、得處、得生老住無常、名身句身文身、虛空擇滅非擇滅，及餘所有意根所知、意識所了，所有名號、異語增語、想等想施設言說謂名法、名法界、名法處、名彼岸。如是法處，是外處攝。
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蘊品第十九
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一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有五種蘊。何等為五？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名五蘊。」
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有五種蘊。何等為五？謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名五蘊。」
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云何色蘊？謂諸所有色，一切皆是四大種及四大種所造，是名色蘊。云何受蘊？謂諸受等受、別受受性，受所攝，是名受蘊。
云何色蘊？謂諸所有色，一切皆是四大種及四大種所造，是名色蘊。云何受蘊？謂諸受等受、別受受性，受所攝，是名受蘊。
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復有二受，說名受蘊，謂身受、心受。云何身受？謂五識身相應諸受乃至受所攝，是名身受。云何心受？謂意識相應諸受乃至受所攝，是名心受。復有二受，說名受蘊，謂有味受、無味受。云何有味受？謂有漏作意相應諸受乃至受所攝，是名有味受。云何無味受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名無味受。有作是說，欲界作意相應受名有味受，色無色界作意相應受名無味受。今此義中有漏作意相應受名有味受，無漏作意相應受名無味受。如有味受無味受，如是墮受不墮受、耽嗜依受出離依受、順結受不順結受、順取受不順取受、順纏受不順纏受、世間受出世間受亦爾。
復有二受，說名受蘊，謂身受、心受。云何身受？謂五識身相應諸受乃至受所攝，是名身受。云何心受？謂意識相應諸受乃至受所攝，是名心受。復有二受，說名受蘊，謂有味受、無味受。云何有味受？謂有漏作意相應諸受乃至受所攝，是名有味受。云何無味受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名無味受。有作是說，欲界作意相應受名有味受，色無色界作意相應受名無味受。今此義中有漏作意相應受名有味受，無漏作意相應受名無味受。如有味受無味受，如是墮受不墮受、耽嗜依受出離依受、順結受不順結受、順取受不順取受、順纏受不順纏受、世間受出世間受亦爾。
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復有三受，說名受蘊，謂樂受、苦受、不苦不樂受。云何樂受？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂受。復次脩初第二第三靜慮，順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂受。云何苦受？謂順苦觸所生身苦心苦，不平等受受所攝，是名苦受。云何不苦不樂受？謂順不苦不樂觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。
復有三受，說名受蘊，謂樂受、苦受、不苦不樂受。云何樂受？謂順樂觸所生身樂心樂，平等受受所攝，是名樂受。復次脩初第二第三靜慮，順樂受觸所起心樂，平等受受所攝，是名樂受。云何苦受？謂順苦觸所生身苦心苦，不平等受受所攝，是名苦受。云何不苦不樂受？謂順不苦不樂觸所生身捨心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。復次脩未至定靜慮中間第四靜慮及無色定，順不苦不樂觸所生心捨，非平等非不平等受受所攝，是名不苦不樂受。
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復有四受，說名受蘊，謂欲界受、色界受、無色界受、不繫受。云何欲界受？謂欲界作意相應諸受乃至受所攝，是名欲界受。云何色界受？謂色界作意相應諸受乃至受所攝，是名色界受。云何無色界受？謂無色界作意相應諸受乃至受所攝，是名無色界受。云何不繫受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名不繫受。
復有四受，說名受蘊，謂欲界受、色界受、無色界受、不繫受。云何欲界受？謂欲界作意相應諸受乃至受所攝，是名欲界受。云何色界受？謂色界作意相應諸受乃至受所攝，是名色界受。云何無色界受？謂無色界作意相應諸受乃至受所攝，是名無色界受。云何不繫受？謂無漏作意相應諸受乃至受所攝，是名不繫受。
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復有五受，說為受蘊，謂樂受、苦受、喜受、憂受、捨受。如是五受，廣說如根品。
復有五受，說為受蘊，謂樂受、苦受、喜受、憂受、捨受。如是五受，廣說如根品。
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復有六受，說為受蘊，謂眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受。云何眼觸所生受？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，觸為緣故生受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因、眼觸為等起，是眼觸種類、是眼觸所生、與眼觸所生作意相應。於眼識所了別色諸受乃至受所攝，是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受，廣說亦爾。是名受蘊。
復有六受，說為受蘊，謂眼觸所生受、耳鼻舌身意觸所生受。云何眼觸所生受？謂眼及色為緣生眼識，三和合故生觸，觸為緣故生受。此中眼為增上、色為所緣、眼觸為因、眼觸為等起，是眼觸種類、是眼觸所生、與眼觸所生作意相應。於眼識所了別色諸受乃至受所攝，是名眼觸所生受。如是耳鼻舌身意觸所生受，廣說亦爾。是名受蘊。
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如受蘊，如是想蘊識蘊，如其所應，廣說亦爾。
如受蘊，如是想蘊識蘊，如其所應，廣說亦爾。
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云何行蘊？謂行蘊有二種：一、心相應行蘊；二、心不相應行蘊。云何心相應行蘊？謂思、觸、作意，廣說乃至諸所有智見現觀。復有所餘如是類法與心相應，是名心相應行蘊。云何心不相應行蘊？謂得、無想定廣說乃至文身。復有所餘如是類法不與心相應，是名心不相應行蘊。如是心相應行蘊及心不相應行蘊，總名行蘊。
云何行蘊？謂行蘊有二種：一、心相應行蘊；二、心不相應行蘊。云何心相應行蘊？謂思、觸、作意，廣說乃至諸所有智見現觀。復有所餘如是類法與心相應，是名心相應行蘊。云何心不相應行蘊？謂得、無想定廣說乃至文身。復有所餘如是類法不與心相應，是名心不相應行蘊。如是心相應行蘊及心不相應行蘊，總名行蘊。
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多界品第二十之一
多界品第二十之一
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一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時阿難陀獨居靜室作是思惟：「諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。」既思惟已，於日後分從靜室出，往世尊所，頂禮雙足退住一面，以所思事具白世尊。佛印可言：「如是如是。諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。如置火在乾蘆草舍、樓堂臺觀，亦被焚燒。愚夫亦爾，以無智故，起諸怖畏及災患等。慶喜當知，過去未來現在，怖畏災患擾惱，皆愚夫生、非諸智者，以諸智者不起彼故。慶喜當知，愚夫有怖畏、智者無怖畏。愚夫有災患、智者無災患。愚夫有擾惱、智者無擾惱。是故慶喜應知愚夫及智者法，知已遠離諸愚夫法，於智者法應正受行。」阿難陀言：「齊何施設諸愚夫數？」佛言：「若有於界、處、蘊及於緣起、處非處法不善巧者，是愚夫數。」阿難陀言：「齊何施設諸智者數？」佛言：「若有於界處蘊及於緣起、處非處法得善巧者，是智者數。」阿難陀言：「云何智者於界善巧？」佛言：「智者於十八界如實知見，是界善巧。謂如實知見，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見地界、水界、火界、風界、空界、識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、恚界、害界、無欲界、無恚界、無害界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見樂界、苦界、喜界、憂界、捨界、無明界。復於四界如實知見是界善巧，謂如實知見受界、想界、行界、識界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、色界、無色界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見色界、無色界、滅界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見過去界、未來界、現在界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見劣界、中界、妙界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見善界、不善界、無記界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見學界、無學界、非學非無學界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有漏界、無漏界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有為界、無為界。是名智者於界善巧。」阿難陀言：「云何智者於處善巧？」佛言：「智者於十二處如實知見是處善巧，謂如實知見眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處，是名智者於處善巧。」阿難陀言：「云何智者於蘊善巧？」佛言：「智者於五蘊如實知見是蘊善巧，謂如實知見色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名智者於蘊善巧。」阿難陀言：「云何智者於緣起善巧？」
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時阿難陀獨居靜室作是思惟：「諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。」既思惟已，於日後分從靜室出，往世尊所，頂禮雙足退住一面，以所思事具白世尊。佛印可言：「如是如是。諸起怖畏及起災患擾惱事者，皆是愚夫、非諸智者。如置火在乾蘆草舍、樓堂臺觀，亦被焚燒。愚夫亦爾，以無智故，起諸怖畏及災患等。慶喜當知，過去未來現在，怖畏災患擾惱，皆愚夫生、非諸智者，以諸智者不起彼故。慶喜當知，愚夫有怖畏、智者無怖畏。愚夫有災患、智者無災患。愚夫有擾惱、智者無擾惱。是故慶喜應知愚夫及智者法，知已遠離諸愚夫法，於智者法應正受行。」阿難陀言：「齊何施設諸愚夫數？」佛言：「若有於界、處、蘊及於緣起、處非處法不善巧者，是愚夫數。」阿難陀言：「齊何施設諸智者數？」佛言：「若有於界處蘊及於緣起、處非處法得善巧者，是智者數。」阿難陀言：「云何智者於界善巧？」佛言：「智者於十八界如實知見，是界善巧。謂如實知見，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見地界、水界、火界、風界、空界、識界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、恚界、害界、無欲界、無恚界、無害界。復於六界如實知見是界善巧，謂如實知見樂界、苦界、喜界、憂界、捨界、無明界。復於四界如實知見是界善巧，謂如實知見受界、想界、行界、識界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見欲界、色界、無色界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見色界、無色界、滅界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見過去界、未來界、現在界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見劣界、中界、妙界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見善界、不善界、無記界。復於三界如實知見是界善巧，謂如實知見學界、無學界、非學非無學界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有漏界、無漏界。復於二界如實知見是界善巧，謂如實知見有為界、無為界。是名智者於界善巧。」阿難陀言：「云何智者於處善巧？」佛言：「智者於十二處如實知見是處善巧，謂如實知見眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處，是名智者於處善巧。」阿難陀言：「云何智者於蘊善巧？」佛言：「智者於五蘊如實知見是蘊善巧，謂如實知見色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊，是名智者於蘊善巧。」阿難陀言：「云何智者於緣起善巧？」
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佛言：「智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧，謂如實知見依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。及如實知依此無彼無、此滅故彼滅，謂無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六處滅、六處滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅，如是便滅純大苦蘊。是名智者於緣起善巧。」阿難陀言：「云何智者於處非處善巧？」佛言：「智者於處非處如實知見是處非處善巧，謂如實知無處無容身語意惡行，感可愛可樂可欣可意異熟。有處有容身語意惡行，感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。無處無容身語意妙行，感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。有處有容身語意妙行，感可愛可樂可欣可意異熟。無處無容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。有處有容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。無處無容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。有處有容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。是處非處善巧。復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界。有處有容非前非後有一輪王生一世界。無處無容非前非後有二如來生一世界。有處有容非前非後有一如來生一世界。是處非處善巧。復如實知見無處無容女作輪王、帝釋、魔王、梵王，及證獨覺菩提、或證無上正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵王、及證獨覺菩提或證無上正等菩提。是處非處善巧。復如實知見無處無容具聖見者，故思害母、害父、害阿羅漢、破和合僧及起惡心出佛身血。有處有容諸異生者作五無間。無處無容具聖見者，故思斷眾生命。有處有容諸異生者，故思斷眾生命。無處無容具聖見者，故思越諸學處。有處有容諸異生者，故思越諸學處。無處無容具聖見者，捨勝學處趣劣學處，或求外道為師、或求外道為福田、或瞻仰外道沙門婆羅門面、或種種占卜諸吉祥事執為清淨，或受第八有。有處有容諸異生者，有如是事。是處非處善巧。復如實知見無處無容未斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。有處有容已斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中而能修習七等覺支。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中乃能修習七等覺支。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住
佛言：「智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧，謂如實知見依此有彼有、此生故彼生，謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六處、六處緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死發生愁歎苦憂擾惱，如是便集純大苦蘊。及如實知依此無彼無、此滅故彼滅，謂無明滅故行滅、行滅故識滅、識滅故名色滅、名色滅故六處滅、六處滅故觸滅、觸滅故受滅、受滅故愛滅、愛滅故取滅、取滅故有滅、有滅故生滅、生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅，如是便滅純大苦蘊。是名智者於緣起善巧。」阿難陀言：「云何智者於處非處善巧？」佛言：「智者於處非處如實知見是處非處善巧，謂如實知無處無容身語意惡行，感可愛可樂可欣可意異熟。有處有容身語意惡行，感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。無處無容身語意妙行，感不可愛不可樂不可欣不可意異熟。有處有容身語意妙行，感可愛可樂可欣可意異熟。無處無容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。有處有容行身語意惡行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。無處無容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終墮諸惡趣。有處有容行身語意妙行已，由此因緣身壞命終生諸善趣。是處非處善巧。復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界。有處有容非前非後有一輪王生一世界。無處無容非前非後有二如來生一世界。有處有容非前非後有一如來生一世界。是處非處善巧。復如實知見無處無容女作輪王、帝釋、魔王、梵王，及證獨覺菩提、或證無上正等菩提。有處有容男作輪王帝釋魔王梵王、及證獨覺菩提或證無上正等菩提。是處非處善巧。復如實知見無處無容具聖見者，故思害母、害父、害阿羅漢、破和合僧及起惡心出佛身血。有處有容諸異生者作五無間。無處無容具聖見者，故思斷眾生命。有處有容諸異生者，故思斷眾生命。無處無容具聖見者，故思越諸學處。有處有容諸異生者，故思越諸學處。無處無容具聖見者，捨勝學處趣劣學處，或求外道為師、或求外道為福田、或瞻仰外道沙門婆羅門面、或種種占卜諸吉祥事執為清淨，或受第八有。有處有容諸異生者，有如是事。是處非處善巧。復如實知見無處無容未斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。有處有容已斷五蓋令心染污、令慧力羸、障礙道品、違涅槃者，心善安住四念住中。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住中而能修習七等覺支。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中乃能修習七等覺支。無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心未善住四念住
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中而能修習七等覺支，而證聲聞獨覺無上菩提。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中已，能修習七等覺支，乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智者於處非處善巧。」阿難陀曰：「今此法門，其名何等？云何奉持？」佛告慶喜：「今此法門，名為四轉、亦名大法鏡、亦名甘露鼓、亦名多界，應如是持。」時阿難陀歡喜敬受。
中而能修習七等覺支，而證聲聞獨覺無上菩提。有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者，心已善住四念住中已，能修習七等覺支，乃能證得聲聞獨覺無上菩提。是名智者於處非處善巧。」阿難陀曰：「今此法門，其名何等？云何奉持？」佛告慶喜：「今此法門，名為四轉、亦名大法鏡、亦名甘露鼓、亦名多界，應如是持。」時阿難陀歡喜敬受。
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云何眼界？謂如眼根。云何色界？謂如色處。云何眼識界？謂眼色為緣所生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸了別異了別各別了別色，是名眼識界。餘五三界，隨其所應，廣說亦爾。
云何眼界？謂如眼根。云何色界？謂如色處。云何眼識界？謂眼色為緣所生眼識，此中眼為增上、色為所緣，於眼所識色，諸了別異了別各別了別色，是名眼識界。餘五三界，隨其所應，廣說亦爾。
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云何地界？謂地界有二種：一、內；二、外。云何內地界？謂此身內所有各別堅性堅類有執有受。此復云何？謂髮毛爪齒乃至糞穢。復有所餘身內各別堅性堅類有執有受，是名內地界。云何外地界？謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受。此復云何？謂大地山、諸石瓦礫、蜯蛤蝸牛、銅鐵錫鑞、末尼真珠、瑠璃螺貝、珊瑚璧玉、金銀石藏杵藏、頗胝迦、赤珠右旋、沙土草木、枝葉花果。或復有地依水輪住，復有所餘在此身外堅性堅類無執無受，是名外地界。前內此外，總名地界。
云何地界？謂地界有二種：一、內；二、外。云何內地界？謂此身內所有各別堅性堅類有執有受。此復云何？謂髮毛爪齒乃至糞穢。復有所餘身內各別堅性堅類有執有受，是名內地界。云何外地界？謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受。此復云何？謂大地山、諸石瓦礫、蜯蛤蝸牛、銅鐵錫鑞、末尼真珠、瑠璃螺貝、珊瑚璧玉、金銀石藏杵藏、頗胝迦、赤珠右旋、沙土草木、枝葉花果。或復有地依水輪住，復有所餘在此身外堅性堅類無執無受，是名外地界。前內此外，總名地界。
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云何水界？謂水界有二種：一、內；二、外。云何內水界？謂此身內所有各別濕性濕類有執有受。此復云何？謂諸淚汗乃至小便。復有所餘身內各別濕性濕類有執有受，是名內水界。云何外水界？謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受。此復云何？謂根莖枝葉花果等汁露、酒乳酪酥油蜜糖、池沼陂湖、殑伽河、鹽母那河、薩剌渝河、頞氏羅筏底河、莫呬河、東海西海南海北海、四大海水。或復有水依風輪住，復有所餘在此外濕性濕類無執無受，是名外水界。前內此外，總名水界。
云何水界？謂水界有二種：一、內；二、外。云何內水界？謂此身內所有各別濕性濕類有執有受。此復云何？謂諸淚汗乃至小便。復有所餘身內各別濕性濕類有執有受，是名內水界。云何外水界？謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受。此復云何？謂根莖枝葉花果等汁露、酒乳酪酥油蜜糖、池沼陂湖、殑伽河、鹽母那河、薩剌渝河、頞氏羅筏底河、莫呬河、東海西海南海北海、四大海水。或復有水依風輪住，復有所餘在此外濕性濕類無執無受，是名外水界。前內此外，總名水界。
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云何火界？謂火界有二種：一、內：二、外。云何內火界？謂此身內所有各別暖性暖類有執有受。此復云何？謂此身中諸所有熱等熱遍熱，由此所食所噉所飲正易消化，若此增盛令身燋熱。復有所餘身內各別暖性暖類有執有受，是名內火界。云何外火界？謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受。此復云何？謂地暖火、日藥末尼、宮殿星宿火聚燈焰、燒村燒城燒川燒野、燒十二十三十四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛烔然，或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘熱性熱類無執無受，是名外火界。前內此外，總名火界。
云何火界？謂火界有二種：一、內：二、外。云何內火界？謂此身內所有各別暖性暖類有執有受。此復云何？謂此身中諸所有熱等熱遍熱，由此所食所噉所飲正易消化，若此增盛令身燋熱。復有所餘身內各別暖性暖類有執有受，是名內火界。云何外火界？謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受。此復云何？謂地暖火、日藥末尼、宮殿星宿火聚燈焰、燒村燒城燒川燒野、燒十二十三十四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛烔然，或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木根莖枝葉花果等暖。復有所餘熱性熱類無執無受，是名外火界。前內此外，總名火界。
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云何風界？謂風界有二種：一、內；二外。云何內風界？謂此身內所有各別動性動類有執有受。此復云何？謂此身中，或上行風、或下行風、或傍行風、脇風背風、胸風肚風、心風臍風、嗢鉢羅風、蓽鉢羅風、刀風劍風針風、結風纏風、掣風努風強風、隨支節風、入出息風。復有所餘身內各別動性動類有執有受，是名內風界。云何外風界？謂此身外諸外所攝動性動類無執無受。此復云何？謂東風西風南風北風、有塵風無塵風、旋風暴風吠嵐婆風、小風大風無量風、風輪風、依空行風。復有所餘動性動類無執無受，是名外風界。前內此外，總名風界。
云何風界？謂風界有二種：一、內；二外。云何內風界？謂此身內所有各別動性動類有執有受。此復云何？謂此身中，或上行風、或下行風、或傍行風、脇風背風、胸風肚風、心風臍風、嗢鉢羅風、蓽鉢羅風、刀風劍風針風、結風纏風、掣風努風強風、隨支節風、入出息風。復有所餘身內各別動性動類有執有受，是名內風界。云何外風界？謂此身外諸外所攝動性動類無執無受。此復云何？謂東風西風南風北風、有塵風無塵風、旋風暴風吠嵐婆風、小風大風無量風、風輪風、依空行風。復有所餘動性動類無執無受，是名外風界。前內此外，總名風界。
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云何空界？謂空界有二種：一、內；二、外。云何內空界？謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何？謂此身中隨皮肉血骨髓等空、眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴，由此通貯所飲所食及令下棄。復有所餘身內各別空性空類，是名內空界。云何外空界？謂此身外諸外所攝空性空類無執無受。此復云何？謂外空逈隣呵伽色，是名外空界。前內此外，總名空界。云何識界？謂五識身及有漏意識，是名識界。
云何空界？謂空界有二種：一、內；二、外。云何內空界？謂此身內所有各別空性空類有執有受。此復云何？謂此身中隨皮肉血骨髓等空、眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴，由此通貯所飲所食及令下棄。復有所餘身內各別空性空類，是名內空界。云何外空界？謂此身外諸外所攝空性空類無執無受。此復云何？謂外空逈隣呵伽色，是名外空界。前內此外，總名空界。云何識界？謂五識身及有漏意識，是名識界。
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說一切有部法蘊足論卷第十
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