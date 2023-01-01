阿毘達磨法蘊足論
尊者大目乾連造 唐 玄奘譯12卷CBETA T1537大于一万字 14 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
阿毘達磨法蘊足論卷第八
阿毘達磨法蘊足論卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
尊者大目乾連造
尊者大目乾連造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三藏法師玄奘奉 詔譯
三藏法師玄奘奉 詔譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無色品第十三
無色品第十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無色。何等為四？謂有苾芻，超諸色想、滅有對想、不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是名第一。復有苾芻，超一切種空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。復有苾芻，超一切種識無邊處入無所有，無所有處具足住，是名第三。復有苾芻，超一切種無所有處入非想非非想處具足住，是名第四。」
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無色。何等為四？謂有苾芻，超諸色想、滅有對想、不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是名第一。復有苾芻，超一切種空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。復有苾芻，超一切種識無邊處入無所有，無所有處具足住，是名第三。復有苾芻，超一切種無所有處入非想非非想處具足住，是名第四。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
超諸色想者，云何諸色想？謂眼識相應想、等想、現前等想、解了取像已想當想，總名色想。有作是說，與五識相應想等想乃至已想當想，總名色想。今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想，總名色想。如是色想，爾時超越等超越，故名超諸色想滅。有對想者，云何有對想？謂耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。有作是說，瞋恚相應想等想乃至已想當想，總名有對想。今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。如是有對想，爾時斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，故名滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、所有不善想、所有非理所引想、所有障礙定想，總名種種想。彼想爾時不復引發、不復憶念、不復思惟、不復已思惟、不復當思惟，故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，云何空無邊處定加行、修何加行入空無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟第四靜慮為麁苦障，次應思惟空無邊處為靜妙離。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定，齊此未名空無邊處定加行，亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進，勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名空無邊處定加行，亦名入空無邊處定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，齊此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識，名空無邊處定俱有心。諸思等思乃至造心意業，名空無邊處定俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名空無邊處定俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名空無邊處定俱有諸法。如是諸法，亦名空無邊處定。
超諸色想者，云何諸色想？謂眼識相應想、等想、現前等想、解了取像已想當想，總名色想。有作是說，與五識相應想等想乃至已想當想，總名色想。今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想，總名色想。如是色想，爾時超越等超越，故名超諸色想滅。有對想者，云何有對想？謂耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。有作是說，瞋恚相應想等想乃至已想當想，總名有對想。今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。如是有對想，爾時斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，故名滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、所有不善想、所有非理所引想、所有障礙定想，總名種種想。彼想爾時不復引發、不復憶念、不復思惟、不復已思惟、不復當思惟，故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，云何空無邊處定加行、修何加行入空無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟第四靜慮為麁苦障，次應思惟空無邊處為靜妙離。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定，齊此未名空無邊處定加行，亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進，勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名空無邊處定加行，亦名入空無邊處定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，齊此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識，名空無邊處定俱有心。諸思等思乃至造心意業，名空無邊處定俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名空無邊處定俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名空無邊處定俱有諸法。如是諸法，亦名空無邊處定。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
超一切種空無邊處者，謂彼爾時於空無邊處想超越等超越，故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，云何識無邊處定加行、修何加行入識無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟空無邊處為麁苦障，次應思惟識無邊處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者，謂彼爾時於識無邊處想超越等超越，故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者，云何無所有處定加行、修何加行入無所有處定？謂於此定初修業者，先應思惟識無邊處為麁苦障，次應思惟無所有處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者，謂彼爾時於無所有處想超越等超越，故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者，云何非想非非想處定加行、修何加行入非想非非想處定？謂於此定初修業者，先應思惟無所有處為麁苦障，次應思惟非想非非想處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。
超一切種空無邊處者，謂彼爾時於空無邊處想超越等超越，故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，云何識無邊處定加行、修何加行入識無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟空無邊處為麁苦障，次應思惟識無邊處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者，謂彼爾時於識無邊處想超越等超越，故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者，云何無所有處定加行、修何加行入無所有處定？謂於此定初修業者，先應思惟識無邊處為麁苦障，次應思惟無所有處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者，謂彼爾時於無所有處想超越等超越，故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者，云何非想非非想處定加行、修何加行入非想非非想處定？謂於此定初修業者，先應思惟無所有處為麁苦障，次應思惟非想非非想處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
修定品第十四
修定品第十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四修定。何等為四？謂有修定，若習若修、若多所作，能令證得現法樂住。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得殊勝智見。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得勝分別慧。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得諸漏永盡。云何修定，若習若修若多所作，能令證得現法樂住？謂有苾芻，即於自身離生喜樂，滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，離生喜樂於自身中無有少分而不充滿，是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住。云何修定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見？謂有苾芻，於光明想善攝受、善思惟、善修習、善通達，若晝若夜無有差別、若前若後無有差別、若下若上無有差別，開心離蓋，修照俱心、除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見。云何修定，若習若修若多所作，能令證得勝分別慧？謂有苾芻，善知受生、善知受住、善知受滅盡沒，於此住念非不住念，及善知想、善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧。云何修定，若習若修若多所作，能令證得諸漏永盡？謂有苾芻，於五取蘊數數隨觀生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅，此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡。」爾時世尊為攝前義而說頌言：
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四修定。何等為四？謂有修定，若習若修、若多所作，能令證得現法樂住。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得殊勝智見。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得勝分別慧。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得諸漏永盡。云何修定，若習若修若多所作，能令證得現法樂住？謂有苾芻，即於自身離生喜樂，滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，離生喜樂於自身中無有少分而不充滿，是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住。云何修定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見？謂有苾芻，於光明想善攝受、善思惟、善修習、善通達，若晝若夜無有差別、若前若後無有差別、若下若上無有差別，開心離蓋，修照俱心、除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見。云何修定，若習若修若多所作，能令證得勝分別慧？謂有苾芻，善知受生、善知受住、善知受滅盡沒，於此住念非不住念，及善知想、善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧。云何修定，若習若修若多所作，能令證得諸漏永盡？謂有苾芻，於五取蘊數數隨觀生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅，此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡。」爾時世尊為攝前義而說頌言：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「斷欲想憂惱， 離惛沈惡作，
「斷欲想憂惱， 離惛沈惡作，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
得清淨捨念， 法尋伺前行。
得清淨捨念， 法尋伺前行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
現法樂為初， 次勝知見慧，
現法樂為初， 次勝知見慧，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
破無明等漏， 後證解脫果。」
破無明等漏， 後證解脫果。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
即於自身者，謂身亦名身、根亦名身、五色根亦名身、四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者，謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝，身輕安心輕安，是名喜樂。如是喜樂，從離欲惡不善法起等起、生等生、聚集出現，故名離生喜樂。滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅者，謂即於自四大種所造聚身，離生喜樂起等起、生等生、聚集出現。滋潤遍滋潤是一義，充滿遍充滿是一義，適悅遍適悅是一義，由下中上長養差別。譬如農夫，初以少水溉灌畦壠，爾時畦壠滋潤遍滋潤。次以中水溉灌畦壠，爾時畦壠充滿遍充滿。後以多水溉灌畦壠，爾時畦壠適悅遍適悅。苾芻亦爾，初以下品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身充滿遍充滿。後以上品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身適悅遍適悅離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿者，謂從足至頂，離生喜樂作長養事無不充滿。是名修定者，云何為定？謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，心住等住近住安住、不散不亂攝止等持心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習、恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得現法樂住者，謂於此定若習若修若多所作，於現法中證得樂住，可愛可樂、可欣可意，無所悕望、無所思慕、寂靜安隱，故名樂住。於此樂住得獲成就、親近觸證，故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，說名為定。即於此定若修若習、恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得現法樂住，義如前說。
即於自身者，謂身亦名身、根亦名身、五色根亦名身、四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者，謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝，身輕安心輕安，是名喜樂。如是喜樂，從離欲惡不善法起等起、生等生、聚集出現，故名離生喜樂。滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅者，謂即於自四大種所造聚身，離生喜樂起等起、生等生、聚集出現。滋潤遍滋潤是一義，充滿遍充滿是一義，適悅遍適悅是一義，由下中上長養差別。譬如農夫，初以少水溉灌畦壠，爾時畦壠滋潤遍滋潤。次以中水溉灌畦壠，爾時畦壠充滿遍充滿。後以多水溉灌畦壠，爾時畦壠適悅遍適悅。苾芻亦爾，初以下品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身充滿遍充滿。後以上品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身適悅遍適悅離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿者，謂從足至頂，離生喜樂作長養事無不充滿。是名修定者，云何為定？謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，心住等住近住安住、不散不亂攝止等持心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習、恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得現法樂住者，謂於此定若習若修若多所作，於現法中證得樂住，可愛可樂、可欣可意，無所悕望、無所思慕、寂靜安隱，故名樂住。於此樂住得獲成就、親近觸證，故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，說名為定。即於此定若修若習、恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得現法樂住，義如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
於光明想善攝受等者，云何光明定加行、修何加行入光明定？謂於此定初修業者，先應善取淨月輪相、或復善取淨日輪相、或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明、或復善取燈燭光明、或復善取焚燒城邑川土光明、或復善取焚燒山澤曠野光明，或復善取焚燒十擔、或二十擔、或三十擔、或四十擔、或五十擔、或百擔、或千擔、或百千擔、或無量百擔、或無量千擔、或無量百千擔薪火光明。此火光明，熾盛極熾盛、洞然遍洞然。隨取一種光明相已，審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，思惟所取諸光明相，齊此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟如是諸光明相。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名光明定加行，亦名入光明定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，思惟如是諸光明相，齊此名為已入光明定，而未名為光明定想。云何名為光明定想？謂即依止前光明定，思惟如前諸光明相諸想等想、解了取像已想當想，名光明定想。此光明定想，名光明想。於光明想善攝受者，謂於此想恭敬攝受、慇懃攝受、尊重攝受。思惟彼因、彼門、彼理、彼方便、彼行相，故名善攝受。善思惟者，謂數數起光明想已，數數思惟光明相想。善修習者，謂於此想數習數修數多所作，故名善修習。善通達者，謂於此想等了審了等審觀察，故名善通達。若晝若夜無有差別者，謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，夜分亦爾。如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後無有差別者，謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，背面亦爾。如於背面，對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，今時亦爾。如於今時，前時亦爾。故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者，謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，於上方亦爾。如於上方，於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者，謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者，謂遠離惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者，謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者，謂此心中不起闇昧相，唯起光明相，如燈燭光照了除闇。脩無量定者，謂修無量光明相定，是名修。定者。云何為定？謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住，乃至心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習恒作常作加行不捨，
於光明想善攝受等者，云何光明定加行、修何加行入光明定？謂於此定初修業者，先應善取淨月輪相、或復善取淨日輪相、或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明、或復善取燈燭光明、或復善取焚燒城邑川土光明、或復善取焚燒山澤曠野光明，或復善取焚燒十擔、或二十擔、或三十擔、或四十擔、或五十擔、或百擔、或千擔、或百千擔、或無量百擔、或無量千擔、或無量百千擔薪火光明。此火光明，熾盛極熾盛、洞然遍洞然。隨取一種光明相已，審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，思惟所取諸光明相，齊此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟如是諸光明相。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名光明定加行，亦名入光明定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，思惟如是諸光明相，齊此名為已入光明定，而未名為光明定想。云何名為光明定想？謂即依止前光明定，思惟如前諸光明相諸想等想、解了取像已想當想，名光明定想。此光明定想，名光明想。於光明想善攝受者，謂於此想恭敬攝受、慇懃攝受、尊重攝受。思惟彼因、彼門、彼理、彼方便、彼行相，故名善攝受。善思惟者，謂數數起光明想已，數數思惟光明相想。善修習者，謂於此想數習數修數多所作，故名善修習。善通達者，謂於此想等了審了等審觀察，故名善通達。若晝若夜無有差別者，謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，夜分亦爾。如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後無有差別者，謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，背面亦爾。如於背面，對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，今時亦爾。如於今時，前時亦爾。故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者，謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，於上方亦爾。如於上方，於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者，謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者，謂遠離惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者，謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者，謂此心中不起闇昧相，唯起光明相，如燈燭光照了除闇。脩無量定者，謂修無量光明相定，是名修。定者。云何為定？謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住，乃至心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習恒作常作加行不捨，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者，云何名為殊勝智見？謂於此定，若習若修若多所作至圓滿位，於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼，依此天眼生淨眼識，依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起，如是如是生淨眼識，依此眼識領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。有作是說，由意淨故勝解觀見，即人肉眼變成天眼，名勝智見。今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧，說名為智亦名為見，謂天眼識相應勝慧，領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。彼於此定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見，故名證得。復次光明想俱行心一境性，說名為定。即於此定，若修若習恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得殊勝智見，義如前說。
總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者，云何名為殊勝智見？謂於此定，若習若修若多所作至圓滿位，於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼，依此天眼生淨眼識，依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起，如是如是生淨眼識，依此眼識領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。有作是說，由意淨故勝解觀見，即人肉眼變成天眼，名勝智見。今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧，說名為智亦名為見，謂天眼識相應勝慧，領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。彼於此定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見，故名證得。復次光明想俱行心一境性，說名為定。即於此定，若修若習恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得殊勝智見，義如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
善知受生、善知受住、善知受滅盡沒者，謂審觀受生、審觀受住、審觀受滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀受生時具念正知，審觀受住時具念正知，審觀受滅盡沒時具念正知。及善想善知尋者，謂審觀想尋生、審觀想尋住、審觀想尋滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀想尋生時具念正知，審觀想尋住時具念正知，審觀想尋滅盡沒時具念正知，是名脩。定者，云何為定？謂彼爾時作如是念：「我於諸法應正思惟，不起不善法、起諸善法，不起無記法、起有記法，令不善法不久住、令諸善法得久住，令無記法不久住、令有記法得久住。」彼於爾時亦觀察心、亦觀察心所法。彼觀察心心所法時，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，謂於此定能得自在。能令證得勝分別慧者，謂於此定，若習若脩若多所作，能令一切不善慧、非理所引慧、所有不善障礙定慧，皆悉破壞、捨置不起，此相違慧生長堅住。由此故說，能令證得勝分別慧。即於此慧，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得勝分別慧，義如前說。
善知受生、善知受住、善知受滅盡沒者，謂審觀受生、審觀受住、審觀受滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀受生時具念正知，審觀受住時具念正知，審觀受滅盡沒時具念正知。及善想善知尋者，謂審觀想尋生、審觀想尋住、審觀想尋滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀想尋生時具念正知，審觀想尋住時具念正知，審觀想尋滅盡沒時具念正知，是名脩。定者，云何為定？謂彼爾時作如是念：「我於諸法應正思惟，不起不善法、起諸善法，不起無記法、起有記法，令不善法不久住、令諸善法得久住，令無記法不久住、令有記法得久住。」彼於爾時亦觀察心、亦觀察心所法。彼觀察心心所法時，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，謂於此定能得自在。能令證得勝分別慧者，謂於此定，若習若脩若多所作，能令一切不善慧、非理所引慧、所有不善障礙定慧，皆悉破壞、捨置不起，此相違慧生長堅住。由此故說，能令證得勝分別慧。即於此慧，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得勝分別慧，義如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
於五取蘊數數隨觀生滅而住等者，謂如實知色生及變壞、如實知受想行識生及變壞，是名脩。定者，云何為定？謂於五取蘊數數隨觀生滅而住，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得諸漏永盡者，漏謂三漏，即欲漏、有漏、無明漏。彼於此定，若習若脩若多所作，能令三漏盡等盡遍盡究竟盡，故名諸漏永盡。於此永盡，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得諸漏永盡，義如前說。
於五取蘊數數隨觀生滅而住等者，謂如實知色生及變壞、如實知受想行識生及變壞，是名脩。定者，云何為定？謂於五取蘊數數隨觀生滅而住，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得諸漏永盡者，漏謂三漏，即欲漏、有漏、無明漏。彼於此定，若習若脩若多所作，能令三漏盡等盡遍盡究竟盡，故名諸漏永盡。於此永盡，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得諸漏永盡，義如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
覺支品第十五之一
覺支品第十五之一
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面而白佛言：「世尊嘗說覺支。覺支此言何義？」世尊告曰：「此覺支言，顯七覺支。何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」時彼苾芻復白佛言：「云何覺支漸次而起、漸次而得，脩令圓滿？」佛告苾芻：「若有於身住循身觀，安住正念、遠離愚癡，爾時便起念覺支。得念覺支，脩令圓滿。彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支。得擇法覺支，脩令圓滿。彼由擇法發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支。得精進覺支，脩令圓滿。彼由精進發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支。得喜覺支，脩令圓滿。彼由此喜身心輕安，遠離麁重，爾時便起輕安覺支。得輕安覺支，脩令圓滿。彼由輕安便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支。得定覺支，脩令圓滿。彼由心定能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支。得捨覺支，脩令圓滿。於受、心、法住循受心法觀，廣說亦爾。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面而白佛言：「世尊嘗說覺支。覺支此言何義？」世尊告曰：「此覺支言，顯七覺支。何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」時彼苾芻復白佛言：「云何覺支漸次而起、漸次而得，脩令圓滿？」佛告苾芻：「若有於身住循身觀，安住正念、遠離愚癡，爾時便起念覺支。得念覺支，脩令圓滿。彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支。得擇法覺支，脩令圓滿。彼由擇法發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支。得精進覺支，脩令圓滿。彼由精進發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支。得喜覺支，脩令圓滿。彼由此喜身心輕安，遠離麁重，爾時便起輕安覺支。得輕安覺支，脩令圓滿。彼由輕安便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支。得定覺支，脩令圓滿。彼由心定能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支。得捨覺支，脩令圓滿。於受、心、法住循受心法觀，廣說亦爾。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何念覺支？謂世尊說：若聖弟子，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。脩習如是四念住時，所有無漏作意相應諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，總名為念，亦名念根、亦名念力、亦名念覺支、亦名正念，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患、於永涅槃深見功德。若阿羅漢，如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性，是名念覺支。
云何念覺支？謂世尊說：若聖弟子，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。脩習如是四念住時，所有無漏作意相應諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，總名為念，亦名念根、亦名念力、亦名念覺支、亦名正念，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患、於永涅槃深見功德。若阿羅漢，如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性，是名念覺支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何擇法覺支？謂世尊說：若聖弟子能如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生法。能如實知善不善法者，云何善法？謂善身語業、善心心所法、善心不相應行及擇滅，是名善法。云何不善法？謂不善身語業、不善心心所法、不善心不相應行，是名不善法。彼於如是善不善法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者，云何有罪法？謂三惡行、三不善根、十不善業道，是名有罪法。云何無罪法？謂三妙行、三善根、十善業道，是名無罪法。彼於如是有罪無罪法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有罪無罪法。能如實知應脩不應脩法者，云何應脩法？謂三妙行、三善根、十善業道、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、恭敬聽聞、密護根門、飲食知量、初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善，是名應脩法。復次四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道、四正行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，亦名應脩法。云何不應脩法？謂三惡行、三不善根、十不善業道、親近不善士、聽聞不正法、不如理作意、行非法行、不恭敬聽、不恭敬問、不密護根門、飲食不知量、初夜後夜常習睡眠不勤脩善，是名不應脩法。彼於如是應脩不應脩法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知應脩不應脩法。能如實知下劣勝妙法者，云何下劣法，謂不善法及有覆無記，是名下劣法。云何勝妙法？謂諸善法及無覆無記，是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者，云何黑白法？謂不善法名黑、善法名白，有罪法名黑、無罪法名白，不應脩法名黑、應脩法名白，下劣法名黑、勝妙法名白，是名黑白法。彼於如是黑白法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者，云何有敵對法？謂貪無貪互相敵對、瞋無瞋互相敵對、癡無癡互相敵對，是名有敵對法。彼於如是有敵對法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者，云何緣生法？謂緣起法及緣已生法，總名緣生法。彼於如是緣生法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法，廣說乃至緣生法時，所有無漏作意相應，於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通
云何擇法覺支？謂世尊說：若聖弟子能如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生法。能如實知善不善法者，云何善法？謂善身語業、善心心所法、善心不相應行及擇滅，是名善法。云何不善法？謂不善身語業、不善心心所法、不善心不相應行，是名不善法。彼於如是善不善法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者，云何有罪法？謂三惡行、三不善根、十不善業道，是名有罪法。云何無罪法？謂三妙行、三善根、十善業道，是名無罪法。彼於如是有罪無罪法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有罪無罪法。能如實知應脩不應脩法者，云何應脩法？謂三妙行、三善根、十善業道、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、恭敬聽聞、密護根門、飲食知量、初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善，是名應脩法。復次四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道、四正行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，亦名應脩法。云何不應脩法？謂三惡行、三不善根、十不善業道、親近不善士、聽聞不正法、不如理作意、行非法行、不恭敬聽、不恭敬問、不密護根門、飲食不知量、初夜後夜常習睡眠不勤脩善，是名不應脩法。彼於如是應脩不應脩法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知應脩不應脩法。能如實知下劣勝妙法者，云何下劣法，謂不善法及有覆無記，是名下劣法。云何勝妙法？謂諸善法及無覆無記，是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者，云何黑白法？謂不善法名黑、善法名白，有罪法名黑、無罪法名白，不應脩法名黑、應脩法名白，下劣法名黑、勝妙法名白，是名黑白法。彼於如是黑白法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者，云何有敵對法？謂貪無貪互相敵對、瞋無瞋互相敵對、癡無癡互相敵對，是名有敵對法。彼於如是有敵對法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者，云何緣生法？謂緣起法及緣已生法，總名緣生法。彼於如是緣生法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法，廣說乃至緣生法時，所有無漏作意相應，於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，總名為慧，亦名慧根、亦名慧力、亦名擇法覺支、亦名正見，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應，於法簡擇乃至毘鉢舍那，是名擇法覺支。
達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，總名為慧，亦名慧根、亦名慧力、亦名擇法覺支、亦名正見，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應，於法簡擇乃至毘鉢舍那，是名擇法覺支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何精進覺支？謂世尊說：若聖弟子，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心。彼脩如是四正勝時，所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，總名精進，亦名精進根、亦名精進力、亦名精進覺支、亦名正勤，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息，是名精進覺支。
云何精進覺支？謂世尊說：若聖弟子，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心。彼脩如是四正勝時，所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，總名精進，亦名精進根、亦名精進力、亦名精進覺支、亦名正勤，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息，是名精進覺支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
云何喜覺支，謂世尊說：大名當知！若聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊，是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼聖弟子以如是相隨念佛時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於如來所其心正直。心正直故，得義威勢、得法威勢，於如來所能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸佛所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法，善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。彼聖弟子以如是相隨念法時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於正法所其心正直，心正直故得義威勢，得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於正法所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。
云何喜覺支，謂世尊說：大名當知！若聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊，是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼聖弟子以如是相隨念佛時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於如來所其心正直。心正直故，得義威勢、得法威勢，於如來所能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸佛所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法，善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。彼聖弟子以如是相隨念法時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於正法所其心正直，心正直故得義威勢，得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於正法所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
復次大名！若聖弟子以如是相隨念僧伽，謂佛弟子具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。又佛弟子有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬，無上福田世所應供。彼聖弟子以如是相隨念僧時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於僧伽所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於僧伽所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於僧伽所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自戒，謂我淨戒不缺、不穿、不雜、不穢、堪受供養、無隱昧、善究竟、善受持、智者稱讚常無譏毀。彼聖弟子以如是相隨念自戒時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自戒所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自戒所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自戒所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自施，謂我今者善得勝利，雖居無量慳垢所纏眾生眾中，而心遠離一切慳垢能行惠施，雖處居家而能不著一切財寶舒手布施、作大祠祀、供養福田、惠捨具足、樂等分布。彼聖弟子以如是相隨念自施時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自施所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自施所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自施所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。如是諸天，成就信故、戒故、聞故、捨故、慧故，從此處沒生彼天中受諸快樂。我亦有信、戒、聞、捨、慧，亦當生彼，與諸天眾同受快樂。彼聖弟子以如是相隨念天時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於諸天所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於諸天所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸天所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時，所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合
復次大名！若聖弟子以如是相隨念僧伽，謂佛弟子具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。又佛弟子有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬，無上福田世所應供。彼聖弟子以如是相隨念僧時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於僧伽所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於僧伽所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於僧伽所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自戒，謂我淨戒不缺、不穿、不雜、不穢、堪受供養、無隱昧、善究竟、善受持、智者稱讚常無譏毀。彼聖弟子以如是相隨念自戒時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自戒所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自戒所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自戒所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自施，謂我今者善得勝利，雖居無量慳垢所纏眾生眾中，而心遠離一切慳垢能行惠施，雖處居家而能不著一切財寶舒手布施、作大祠祀、供養福田、惠捨具足、樂等分布。彼聖弟子以如是相隨念自施時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自施所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自施所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自施所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。如是諸天，成就信故、戒故、聞故、捨故、慧故，從此處沒生彼天中受諸快樂。我亦有信、戒、聞、捨、慧，亦當生彼，與諸天眾同受快樂。彼聖弟子以如是相隨念天時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於諸天所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於諸天所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸天所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時，所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不別離、歡欣悅預、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜，亦名喜覺支，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、住苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性，是名喜覺支。
不別離、歡欣悅預、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜，亦名喜覺支，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、住苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性，是名喜覺支。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
說一切有部法蘊足論卷第八
說一切有部法蘊足論卷第八
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话