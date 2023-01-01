阿毘達磨法蘊足論卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨法蘊足論卷第八

尊者大目乾連造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

無色品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無色。何等為四？謂有苾芻，超諸色想、滅有對想、不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是名第一。復有苾芻，超一切種空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。復有苾芻，超一切種識無邊處入無所有，無所有處具足住，是名第三。復有苾芻，超一切種無所有處入非想非非想處具足住，是名第四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四無色。何等為四？謂有苾芻，超諸色想、滅有對想、不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足住，是名第一。復有苾芻，超一切種空無邊處入無邊識，識無邊處具足住，是名第二。復有苾芻，超一切種識無邊處入無所有，無所有處具足住，是名第三。復有苾芻，超一切種無所有處入非想非非想處具足住，是名第四。」

超諸色想者，云何諸色想？謂眼識相應想、等想、現前等想、解了取像已想當想，總名色想。有作是說，與五識相應想等想乃至已想當想，總名色想。今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想，總名色想。如是色想，爾時超越等超越，故名超諸色想滅。有對想者，云何有對想？謂耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。有作是說，瞋恚相應想等想乃至已想當想，總名有對想。今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。如是有對想，爾時斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，故名滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、所有不善想、所有非理所引想、所有障礙定想，總名種種想。彼想爾時不復引發、不復憶念、不復思惟、不復已思惟、不復當思惟，故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，云何空無邊處定加行、修何加行入空無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟第四靜慮為麁苦障，次應思惟空無邊處為靜妙離。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定，齊此未名空無邊處定加行，亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進，勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名空無邊處定加行，亦名入空無邊處定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，齊此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識，名空無邊處定俱有心。諸思等思乃至造心意業，名空無邊處定俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名空無邊處定俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名空無邊處定俱有諸法。如是諸法，亦名空無邊處定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超諸色想者，云何諸色想？謂眼識相應想、等想、現前等想、解了取像已想當想，總名色想。有作是說，與五識相應想等想乃至已想當想，總名色想。今此義中唯眼識相應想等想乃至已想當想，總名色想。如是色想，爾時超越等超越，故名超諸色想滅。有對想者，云何有對想？謂耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。有作是說，瞋恚相應想等想乃至已想當想，總名有對想。今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想，總名有對想。如是有對想，爾時斷遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，故名滅有對想。不思惟種種想者，云何種種想？謂有蓋纏者所有染污色聲香味觸想、所有不善想、所有非理所引想、所有障礙定想，總名種種想。彼想爾時不復引發、不復憶念、不復思惟、不復已思惟、不復當思惟，故名不思惟種種想。入無邊空空無邊處具足住者，云何空無邊處定加行、修何加行入空無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟第四靜慮為麁苦障，次應思惟空無邊處為靜妙離。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定，齊此未名空無邊處定加行，亦未名入空無邊處定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相。如是思惟發勤精進，勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名空無邊處定加行，亦名入空無邊處定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，齊此名為已入空無邊處定。又此定中諸心意識，名空無邊處定俱有心。諸思等思乃至造心意業，名空無邊處定俱有意業。諸心勝解、已勝解、當勝解，名空無邊處定俱有勝解。又此定中，若受若想乃至若慧等，名空無邊處定俱有諸法。如是諸法，亦名空無邊處定。

超一切種空無邊處者，謂彼爾時於空無邊處想超越等超越，故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，云何識無邊處定加行、修何加行入識無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟空無邊處為麁苦障，次應思惟識無邊處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者，謂彼爾時於識無邊處想超越等超越，故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者，云何無所有處定加行、修何加行入無所有處定？謂於此定初修業者，先應思惟識無邊處為麁苦障，次應思惟無所有處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者，謂彼爾時於無所有處想超越等超越，故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者，云何非想非非想處定加行、修何加行入非想非非想處定？謂於此定初修業者，先應思惟無所有處為麁苦障，次應思惟非想非非想處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超一切種空無邊處者，謂彼爾時於空無邊處想超越等超越，故名超一切種空無邊處。入無邊識識無邊處具足住者，云何識無邊處定加行、修何加行入識無邊處定？謂於此定初修業者，先應思惟空無邊處為麁苦障，次應思惟識無邊處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切識無邊處者，謂彼爾時於識無邊處想超越等超越，故名超一切種識無邊處。入無所有無所有處具足住者，云何無所有處定加行、修何加行入無所有處定？謂於此定初修業者，先應思惟識無邊處為麁苦障，次應思惟無所有處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。超一切種無所有處者，謂彼爾時於無所有處想超越等超越，故名超一切種無所有處。入非想非非想處具足住者，云何非想非非想處定加行、修何加行入非想非非想處定？謂於此定初修業者，先應思惟無所有處為麁苦障，次應思惟非想非非想處為靜妙離，餘廣說如空無邊處。

修定品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四修定。何等為四？謂有修定，若習若修、若多所作，能令證得現法樂住。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得殊勝智見。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得勝分別慧。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得諸漏永盡。云何修定，若習若修若多所作，能令證得現法樂住？謂有苾芻，即於自身離生喜樂，滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，離生喜樂於自身中無有少分而不充滿，是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住。云何修定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見？謂有苾芻，於光明想善攝受、善思惟、善修習、善通達，若晝若夜無有差別、若前若後無有差別、若下若上無有差別，開心離蓋，修照俱心、除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見。云何修定，若習若修若多所作，能令證得勝分別慧？謂有苾芻，善知受生、善知受住、善知受滅盡沒，於此住念非不住念，及善知想、善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧。云何修定，若習若修若多所作，能令證得諸漏永盡？謂有苾芻，於五取蘊數數隨觀生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅，此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡。」爾時世尊為攝前義而說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四修定。何等為四？謂有修定，若習若修、若多所作，能令證得現法樂住。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得殊勝智見。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得勝分別慧。復有修定，若習若修、若多所作，能令證得諸漏永盡。云何修定，若習若修若多所作，能令證得現法樂住？謂有苾芻，即於自身離生喜樂，滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，離生喜樂於自身中無有少分而不充滿，是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住。云何修定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見？謂有苾芻，於光明想善攝受、善思惟、善修習、善通達，若晝若夜無有差別、若前若後無有差別、若下若上無有差別，開心離蓋，修照俱心、除闇昧心，修無量定，是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見。云何修定，若習若修若多所作，能令證得勝分別慧？謂有苾芻，善知受生、善知受住、善知受滅盡沒，於此住念非不住念，及善知想、善知尋，於此住念非不住念，是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧。云何修定，若習若修若多所作，能令證得諸漏永盡？謂有苾芻，於五取蘊數數隨觀生滅而住，謂此是色、此是色集、此是色滅，此是受想行識、此是受想行識集、此是受想行識滅，是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡。」爾時世尊為攝前義而說頌言：

「斷欲想憂惱， 離惛沈惡作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斷欲想憂惱， 離惛沈惡作，

得清淨捨念， 法尋伺前行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得清淨捨念， 法尋伺前行。

現法樂為初， 次勝知見慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現法樂為初， 次勝知見慧，

破無明等漏， 後證解脫果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破無明等漏， 後證解脫果。」

即於自身者，謂身亦名身、根亦名身、五色根亦名身、四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者，謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝，身輕安心輕安，是名喜樂。如是喜樂，從離欲惡不善法起等起、生等生、聚集出現，故名離生喜樂。滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅者，謂即於自四大種所造聚身，離生喜樂起等起、生等生、聚集出現。滋潤遍滋潤是一義，充滿遍充滿是一義，適悅遍適悅是一義，由下中上長養差別。譬如農夫，初以少水溉灌畦壠，爾時畦壠滋潤遍滋潤。次以中水溉灌畦壠，爾時畦壠充滿遍充滿。後以多水溉灌畦壠，爾時畦壠適悅遍適悅。苾芻亦爾，初以下品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身充滿遍充滿。後以上品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身適悅遍適悅離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿者，謂從足至頂，離生喜樂作長養事無不充滿。是名修定者，云何為定？謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，心住等住近住安住、不散不亂攝止等持心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習、恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得現法樂住者，謂於此定若習若修若多所作，於現法中證得樂住，可愛可樂、可欣可意，無所悕望、無所思慕、寂靜安隱，故名樂住。於此樂住得獲成就、親近觸證，故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，說名為定。即於此定若修若習、恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得現法樂住，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於自身者，謂身亦名身、根亦名身、五色根亦名身、四大種所造聚亦名身。今此義中意說四大種所造聚名身。離生喜樂者，謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝，身輕安心輕安，是名喜樂。如是喜樂，從離欲惡不善法起等起、生等生、聚集出現，故名離生喜樂。滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅者，謂即於自四大種所造聚身，離生喜樂起等起、生等生、聚集出現。滋潤遍滋潤是一義，充滿遍充滿是一義，適悅遍適悅是一義，由下中上長養差別。譬如農夫，初以少水溉灌畦壠，爾時畦壠滋潤遍滋潤。次以中水溉灌畦壠，爾時畦壠充滿遍充滿。後以多水溉灌畦壠，爾時畦壠適悅遍適悅。苾芻亦爾，初以下品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身滋潤遍滋潤。次以中品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身充滿遍充滿。後以上品離生喜樂，長養大種所造聚身，爾時自身適悅遍適悅離生喜樂。於自身中無有少分而不充滿者，謂從足至頂，離生喜樂作長養事無不充滿。是名修定者，云何為定？謂即於自身離生喜樂滋潤遍滋潤、充滿遍充滿、適悅遍適悅故，心住等住近住安住、不散不亂攝止等持心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習、恒作常作加行不捨，總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得現法樂住者，謂於此定若習若修若多所作，於現法中證得樂住，可愛可樂、可欣可意，無所悕望、無所思慕、寂靜安隱，故名樂住。於此樂住得獲成就、親近觸證，故名證得。復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性，說名為定。即於此定若修若習、恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得現法樂住，義如前說。

於光明想善攝受等者，云何光明定加行、修何加行入光明定？謂於此定初修業者，先應善取淨月輪相、或復善取淨日輪相、或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明、或復善取燈燭光明、或復善取焚燒城邑川土光明、或復善取焚燒山澤曠野光明，或復善取焚燒十擔、或二十擔、或三十擔、或四十擔、或五十擔、或百擔、或千擔、或百千擔、或無量百擔、或無量千擔、或無量百千擔薪火光明。此火光明，熾盛極熾盛、洞然遍洞然。隨取一種光明相已，審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，思惟所取諸光明相，齊此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟如是諸光明相。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名光明定加行，亦名入光明定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，思惟如是諸光明相，齊此名為已入光明定，而未名為光明定想。云何名為光明定想？謂即依止前光明定，思惟如前諸光明相諸想等想、解了取像已想當想，名光明定想。此光明定想，名光明想。於光明想善攝受者，謂於此想恭敬攝受、慇懃攝受、尊重攝受。思惟彼因、彼門、彼理、彼方便、彼行相，故名善攝受。善思惟者，謂數數起光明想已，數數思惟光明相想。善修習者，謂於此想數習數修數多所作，故名善修習。善通達者，謂於此想等了審了等審觀察，故名善通達。若晝若夜無有差別者，謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，夜分亦爾。如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後無有差別者，謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，背面亦爾。如於背面，對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，今時亦爾。如於今時，前時亦爾。故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者，謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，於上方亦爾。如於上方，於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者，謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者，謂遠離惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者，謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者，謂此心中不起闇昧相，唯起光明相，如燈燭光照了除闇。脩無量定者，謂修無量光明相定，是名修。定者。云何為定？謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住，乃至心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習恒作常作加行不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於光明想善攝受等者，云何光明定加行、修何加行入光明定？謂於此定初修業者，先應善取淨月輪相、或復善取淨日輪相、或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明、或復善取燈燭光明、或復善取焚燒城邑川土光明、或復善取焚燒山澤曠野光明，或復善取焚燒十擔、或二十擔、或三十擔、或四十擔、或五十擔、或百擔、或千擔、或百千擔、或無量百擔、或無量千擔、或無量百千擔薪火光明。此火光明，熾盛極熾盛、洞然遍洞然。隨取一種光明相已，審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之。彼於爾時若心散亂馳流餘境，不能一趣不能守念令住一緣，思惟所取諸光明相，齊此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若爾時攝錄自心，令不散亂馳流餘境，能令一趣住念一緣，思惟如是諸光明相。如是思惟，發勤精進乃至勵意不息，是名光明定加行，亦名入光明定。彼於此道生已，修習多修習故，便令心住等住近住安住、一趣等持無二無退，思惟如是諸光明相，齊此名為已入光明定，而未名為光明定想。云何名為光明定想？謂即依止前光明定，思惟如前諸光明相諸想等想、解了取像已想當想，名光明定想。此光明定想，名光明想。於光明想善攝受者，謂於此想恭敬攝受、慇懃攝受、尊重攝受。思惟彼因、彼門、彼理、彼方便、彼行相，故名善攝受。善思惟者，謂數數起光明想已，數數思惟光明相想。善修習者，謂於此想數習數修數多所作，故名善修習。善通達者，謂於此想等了審了等審觀察，故名善通達。若晝若夜無有差別者，謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，夜分亦爾。如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，晝分亦爾。故名若晝若夜無有差別。若前若後無有差別者，謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，背面亦爾。如於背面，對面亦爾。復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，今時亦爾。如於今時，前時亦爾。故名若前若後無有差別。若下若上無有差別者，謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相，於上方亦爾。如於上方，於下方亦爾。故名若下若上無有差別。開心者，謂發起光明照了鮮淨俱行之心。離蓋者，謂遠離惛沈睡眠纏蓋心。用明了脩照俱心者，謂修習光明照了鮮淨俱行之心。除闇昧心者，謂此心中不起闇昧相，唯起光明相，如燈燭光照了除闇。脩無量定者，謂修無量光明相定，是名修。定者。云何為定？謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分別所起心住等住，乃至心一境性，總名為定。云何為修？謂於此定，若修若習恒作常作加行不捨，

總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者，云何名為殊勝智見？謂於此定，若習若修若多所作至圓滿位，於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼，依此天眼生淨眼識，依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起，如是如是生淨眼識，依此眼識領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。有作是說，由意淨故勝解觀見，即人肉眼變成天眼，名勝智見。今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧，說名為智亦名為見，謂天眼識相應勝慧，領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。彼於此定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見，故名證得。復次光明想俱行心一境性，說名為定。即於此定，若修若習恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得殊勝智見，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總名為修。若習若修若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得殊勝智見者，云何名為殊勝智見？謂於此定，若習若修若多所作至圓滿位，於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼，依此天眼生淨眼識，依此眼識能遍觀察前後左右上下諸色。如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起，如是如是生淨眼識，依此眼識領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。有作是說，由意淨故勝解觀見，即人肉眼變成天眼，名勝智見。今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧，說名為智亦名為見，謂天眼識相應勝慧，領受觀察彼彼諸色，是名此中殊勝智見。彼於此定，若習若修若多所作，能令證得殊勝智見。得獲成就親近觸證殊勝智見，故名證得。復次光明想俱行心一境性，說名為定。即於此定，若修若習恒作常作加行不捨，說名為修。若習若修若多所作，顯彼自在。能令證得殊勝智見，義如前說。

善知受生、善知受住、善知受滅盡沒者，謂審觀受生、審觀受住、審觀受滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀受生時具念正知，審觀受住時具念正知，審觀受滅盡沒時具念正知。及善想善知尋者，謂審觀想尋生、審觀想尋住、審觀想尋滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀想尋生時具念正知，審觀想尋住時具念正知，審觀想尋滅盡沒時具念正知，是名脩。定者，云何為定？謂彼爾時作如是念：「我於諸法應正思惟，不起不善法、起諸善法，不起無記法、起有記法，令不善法不久住、令諸善法得久住，令無記法不久住、令有記法得久住。」彼於爾時亦觀察心、亦觀察心所法。彼觀察心心所法時，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，謂於此定能得自在。能令證得勝分別慧者，謂於此定，若習若脩若多所作，能令一切不善慧、非理所引慧、所有不善障礙定慧，皆悉破壞、捨置不起，此相違慧生長堅住。由此故說，能令證得勝分別慧。即於此慧，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得勝分別慧，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知受生、善知受住、善知受滅盡沒者，謂審觀受生、審觀受住、審觀受滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀受生時具念正知，審觀受住時具念正知，審觀受滅盡沒時具念正知。及善想善知尋者，謂審觀想尋生、審觀想尋住、審觀想尋滅盡沒於此。住念非不住念者，謂審觀想尋生時具念正知，審觀想尋住時具念正知，審觀想尋滅盡沒時具念正知，是名脩。定者，云何為定？謂彼爾時作如是念：「我於諸法應正思惟，不起不善法、起諸善法，不起無記法、起有記法，令不善法不久住、令諸善法得久住，令無記法不久住、令有記法得久住。」彼於爾時亦觀察心、亦觀察心所法。彼觀察心心所法時，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，謂於此定能得自在。能令證得勝分別慧者，謂於此定，若習若脩若多所作，能令一切不善慧、非理所引慧、所有不善障礙定慧，皆悉破壞、捨置不起，此相違慧生長堅住。由此故說，能令證得勝分別慧。即於此慧，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次審觀受想尋俱行心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得勝分別慧，義如前說。

於五取蘊數數隨觀生滅而住等者，謂如實知色生及變壞、如實知受想行識生及變壞，是名脩。定者，云何為定？謂於五取蘊數數隨觀生滅而住，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得諸漏永盡者，漏謂三漏，即欲漏、有漏、無明漏。彼於此定，若習若脩若多所作，能令三漏盡等盡遍盡究竟盡，故名諸漏永盡。於此永盡，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得諸漏永盡，義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於五取蘊數數隨觀生滅而住等者，謂如實知色生及變壞、如實知受想行識生及變壞，是名脩。定者，云何為定？謂於五取蘊數數隨觀生滅而住，所起心住等住乃至心一境性，總名為定。云何為脩？謂於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，總名為脩。若習若脩若多所作者，顯於此定能得自在。能令證得諸漏永盡者，漏謂三漏，即欲漏、有漏、無明漏。彼於此定，若習若脩若多所作，能令三漏盡等盡遍盡究竟盡，故名諸漏永盡。於此永盡，得獲成就、親近觸證，故名證得。復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性，說名為定。即於此定，若脩若習恒作常作加行不捨，說名為脩。若習若脩若多所作，顯彼自在。能令證得諸漏永盡，義如前說。

覺支品第十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺支品第十五之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面而白佛言：「世尊嘗說覺支。覺支此言何義？」世尊告曰：「此覺支言，顯七覺支。何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」時彼苾芻復白佛言：「云何覺支漸次而起、漸次而得，脩令圓滿？」佛告苾芻：「若有於身住循身觀，安住正念、遠離愚癡，爾時便起念覺支。得念覺支，脩令圓滿。彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支。得擇法覺支，脩令圓滿。彼由擇法發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支。得精進覺支，脩令圓滿。彼由精進發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支。得喜覺支，脩令圓滿。彼由此喜身心輕安，遠離麁重，爾時便起輕安覺支。得輕安覺支，脩令圓滿。彼由輕安便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支。得定覺支，脩令圓滿。彼由心定能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支。得捨覺支，脩令圓滿。於受、心、法住循受心法觀，廣說亦爾。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。時有苾芻來詣佛所，到已頂禮世尊雙足，却住一面而白佛言：「世尊嘗說覺支。覺支此言何義？」世尊告曰：「此覺支言，顯七覺支。何等為七？謂念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」時彼苾芻復白佛言：「云何覺支漸次而起、漸次而得，脩令圓滿？」佛告苾芻：「若有於身住循身觀，安住正念、遠離愚癡，爾時便起念覺支。得念覺支，脩令圓滿。彼由此念，於法簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，爾時便起擇法覺支。得擇法覺支，脩令圓滿。彼由擇法發勤精進，心不下劣，爾時便起精進覺支。得精進覺支，脩令圓滿。彼由精進發生勝喜，遠離愛味，爾時便起喜覺支。得喜覺支，脩令圓滿。彼由此喜身心輕安，遠離麁重，爾時便起輕安覺支。得輕安覺支，脩令圓滿。彼由輕安便受快樂，樂故心定，爾時便起定覺支。得定覺支，脩令圓滿。彼由心定能滅貪憂，住增上捨，爾時便起捨覺支。得捨覺支，脩令圓滿。於受、心、法住循受心法觀，廣說亦爾。如是覺支，漸次而起、漸次而得，脩令圓滿。」

云何念覺支？謂世尊說：若聖弟子，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。脩習如是四念住時，所有無漏作意相應諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，總名為念，亦名念根、亦名念力、亦名念覺支、亦名正念，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患、於永涅槃深見功德。若阿羅漢，如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性，是名念覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何念覺支？謂世尊說：若聖弟子，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。脩習如是四念住時，所有無漏作意相應諸念隨念、專念憶念、不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，總名為念，亦名念根、亦名念力、亦名念覺支、亦名正念，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患、於永涅槃深見功德。若阿羅漢，如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性，是名念覺支。

云何擇法覺支？謂世尊說：若聖弟子能如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生法。能如實知善不善法者，云何善法？謂善身語業、善心心所法、善心不相應行及擇滅，是名善法。云何不善法？謂不善身語業、不善心心所法、不善心不相應行，是名不善法。彼於如是善不善法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者，云何有罪法？謂三惡行、三不善根、十不善業道，是名有罪法。云何無罪法？謂三妙行、三善根、十善業道，是名無罪法。彼於如是有罪無罪法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有罪無罪法。能如實知應脩不應脩法者，云何應脩法？謂三妙行、三善根、十善業道、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、恭敬聽聞、密護根門、飲食知量、初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善，是名應脩法。復次四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道、四正行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，亦名應脩法。云何不應脩法？謂三惡行、三不善根、十不善業道、親近不善士、聽聞不正法、不如理作意、行非法行、不恭敬聽、不恭敬問、不密護根門、飲食不知量、初夜後夜常習睡眠不勤脩善，是名不應脩法。彼於如是應脩不應脩法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知應脩不應脩法。能如實知下劣勝妙法者，云何下劣法，謂不善法及有覆無記，是名下劣法。云何勝妙法？謂諸善法及無覆無記，是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者，云何黑白法？謂不善法名黑、善法名白，有罪法名黑、無罪法名白，不應脩法名黑、應脩法名白，下劣法名黑、勝妙法名白，是名黑白法。彼於如是黑白法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者，云何有敵對法？謂貪無貪互相敵對、瞋無瞋互相敵對、癡無癡互相敵對，是名有敵對法。彼於如是有敵對法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者，云何緣生法？謂緣起法及緣已生法，總名緣生法。彼於如是緣生法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法，廣說乃至緣生法時，所有無漏作意相應，於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何擇法覺支？謂世尊說：若聖弟子能如實知善不善法、有罪無罪法、應脩不應脩法、下劣勝妙法、黑白法、有敵對法、緣生法。能如實知善不善法者，云何善法？謂善身語業、善心心所法、善心不相應行及擇滅，是名善法。云何不善法？謂不善身語業、不善心心所法、不善心不相應行，是名不善法。彼於如是善不善法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知善不善法。能如實知有罪無罪法者，云何有罪法？謂三惡行、三不善根、十不善業道，是名有罪法。云何無罪法？謂三妙行、三善根、十善業道，是名無罪法。彼於如是有罪無罪法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有罪無罪法。能如實知應脩不應脩法者，云何應脩法？謂三妙行、三善根、十善業道、親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行、恭敬聽聞、密護根門、飲食知量、初夜後夜曾不睡眠勤脩諸善，是名應脩法。復次四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八支聖道、四正行、四法迹、奢摩他、毘鉢舍那，亦名應脩法。云何不應脩法？謂三惡行、三不善根、十不善業道、親近不善士、聽聞不正法、不如理作意、行非法行、不恭敬聽、不恭敬問、不密護根門、飲食不知量、初夜後夜常習睡眠不勤脩善，是名不應脩法。彼於如是應脩不應脩法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知應脩不應脩法。能如實知下劣勝妙法者，云何下劣法，謂不善法及有覆無記，是名下劣法。云何勝妙法？謂諸善法及無覆無記，是名勝妙法。彼於如是下劣勝妙法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知下劣勝妙法。能如實知黑白法者，云何黑白法？謂不善法名黑、善法名白，有罪法名黑、無罪法名白，不應脩法名黑、應脩法名白，下劣法名黑、勝妙法名白，是名黑白法。彼於如是黑白法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知黑白法。能如實知有敵對法者，云何有敵對法？謂貪無貪互相敵對、瞋無瞋互相敵對、癡無癡互相敵對，是名有敵對法。彼於如是有敵對法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知有敵對法。能如實知緣生法者，云何緣生法？謂緣起法及緣已生法，總名緣生法。彼於如是緣生法，以如實正慧簡擇、極簡擇、遍尋思、遍伺察、審諦伺察，是名能如實知緣生法。彼如實知善不善法，廣說乃至緣生法時，所有無漏作意相應，於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了等了近了、機黠通

達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，總名為慧，亦名慧根、亦名慧力、亦名擇法覺支、亦名正見，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應，於法簡擇乃至毘鉢舍那，是名擇法覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，總名為慧，亦名慧根、亦名慧力、亦名擇法覺支、亦名正見，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應，於法簡擇乃至毘鉢舍那，是名擇法覺支。

云何精進覺支？謂世尊說：若聖弟子，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心。彼脩如是四正勝時，所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，總名精進，亦名精進根、亦名精進力、亦名精進覺支、亦名正勤，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息，是名精進覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何精進覺支？謂世尊說：若聖弟子，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心。彼脩如是四正勝時，所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，總名精進，亦名精進根、亦名精進力、亦名精進覺支、亦名正勤，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、作苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息，是名精進覺支。

云何喜覺支，謂世尊說：大名當知！若聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊，是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼聖弟子以如是相隨念佛時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於如來所其心正直。心正直故，得義威勢、得法威勢，於如來所能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸佛所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法，善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。彼聖弟子以如是相隨念法時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於正法所其心正直，心正直故得義威勢，得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於正法所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何喜覺支，謂世尊說：大名當知！若聖弟子以如是相隨念諸佛，謂此世尊，是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。彼聖弟子以如是相隨念佛時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於如來所其心正直。心正直故，得義威勢、得法威勢，於如來所能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸佛所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念正法，謂佛正法，善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。彼聖弟子以如是相隨念法時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於正法所其心正直，心正直故得義威勢，得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於正法所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。

復次大名！若聖弟子以如是相隨念僧伽，謂佛弟子具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。又佛弟子有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬，無上福田世所應供。彼聖弟子以如是相隨念僧時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於僧伽所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於僧伽所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於僧伽所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自戒，謂我淨戒不缺、不穿、不雜、不穢、堪受供養、無隱昧、善究竟、善受持、智者稱讚常無譏毀。彼聖弟子以如是相隨念自戒時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自戒所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自戒所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自戒所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自施，謂我今者善得勝利，雖居無量慳垢所纏眾生眾中，而心遠離一切慳垢能行惠施，雖處居家而能不著一切財寶舒手布施、作大祠祀、供養福田、惠捨具足、樂等分布。彼聖弟子以如是相隨念自施時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自施所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自施所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自施所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。如是諸天，成就信故、戒故、聞故、捨故、慧故，從此處沒生彼天中受諸快樂。我亦有信、戒、聞、捨、慧，亦當生彼，與諸天眾同受快樂。彼聖弟子以如是相隨念天時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於諸天所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於諸天所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸天所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時，所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次大名！若聖弟子以如是相隨念僧伽，謂佛弟子具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。又佛弟子有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。如是僧伽，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬，無上福田世所應供。彼聖弟子以如是相隨念僧時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於僧伽所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於僧伽所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於僧伽所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自戒，謂我淨戒不缺、不穿、不雜、不穢、堪受供養、無隱昧、善究竟、善受持、智者稱讚常無譏毀。彼聖弟子以如是相隨念自戒時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自戒所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自戒所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自戒所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念自施，謂我今者善得勝利，雖居無量慳垢所纏眾生眾中，而心遠離一切慳垢能行惠施，雖處居家而能不著一切財寶舒手布施、作大祠祀、供養福田、惠捨具足、樂等分布。彼聖弟子以如是相隨念自施時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於自施所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於自施所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於自施所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。復次大名！若聖弟子以如是相隨念諸天，謂有四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天。如是諸天，成就信故、戒故、聞故、捨故、慧故，從此處沒生彼天中受諸快樂。我亦有信、戒、聞、捨、慧，亦當生彼，與諸天眾同受快樂。彼聖弟子以如是相隨念天時，貪不纏心、瞋不纏心、癡不纏心，於諸天所其心正直，心正直故得義威勢、得法威勢，於諸天所能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受樂，樂故心定，心定故於不平等諸有情類得住平等，於有惱害諸有情類住無惱害，得預法流。於諸天所脩隨念故，乃至能證究竟涅槃。彼脩如是六隨念時，所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣、欣性欣類、適意悅意、喜性喜類、樂和合

不別離、歡欣悅預、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜，亦名喜覺支，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、住苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性，是名喜覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不別離、歡欣悅預、有堪任性、踊躍踊躍性、歡喜歡喜性，總名為喜，亦名喜覺支，是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉，能正盡苦、住苦邊際。諸有學者如所見諸行，思惟觀察令至究竟，於諸行中深見過患，於永涅槃深見功德。若阿羅漢、如解脫心，思惟觀察令至究竟，所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性，是名喜覺支。