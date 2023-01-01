阿毘達磨法蘊足論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨法蘊足論卷第五

尊者大目乾連造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

神足品第八之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足品第八之餘

心三摩地勝行成就神足者，云何心、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名心三摩地勝行成就神足耶？此中心者，謂依出家遠離所生善法所起心意識，是名心。三摩地者，謂心增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂心增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去心得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。如依過去心，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷心，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱心，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡心，彼作是念：「我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心、脩集善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡心，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心、脩集無貪無瞋無癡俱行善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡心，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心、脩集離貪瞋癡善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱心，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心三摩地勝行成就神足者，云何心、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名心三摩地勝行成就神足耶？此中心者，謂依出家遠離所生善法所起心意識，是名心。三摩地者，謂心增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂心增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去心得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。如依過去心，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷心，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱心，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡心，彼作是念：「我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心、脩集善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡心，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心、脩集無貪無瞋無癡俱行善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡心，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心、脩集離貪瞋癡善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱心，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成

就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善心，彼作是念：「我今生起如是善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善心，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善心，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地，皆從心起、是心所集、是心種類、是心所生，故名心三摩地勝行成就神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善心，彼作是念：「我今生起如是善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善心，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善心，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地，皆從心起、是心所集、是心種類、是心所生，故名心三摩地勝行成就神足。

觀三摩地勝行成就神足者，云何觀、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名觀三摩地勝行成就神足耶？此中觀者，謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了、等了、近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名觀。三摩地者，謂觀增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂觀增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去觀得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷觀，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不審觀，彼作是念：「我今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡觀，彼作是念：「我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀、脩集善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡觀，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀、修集無貪無瞋無癡俱行善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡觀，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀、脩集離貪瞋癡善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住審觀，彼作是念：「我於善法安住審觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀三摩地勝行成就神足者，云何觀、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名觀三摩地勝行成就神足耶？此中觀者，謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了、等了、近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名觀。三摩地者，謂觀增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂觀增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去觀得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷觀，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不審觀，彼作是念：「我今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡觀，彼作是念：「我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀、脩集善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡觀，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀、修集無貪無瞋無癡俱行善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡觀，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀、脩集離貪瞋癡善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住審觀，彼作是念：「我於善法安住審觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，

是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善觀，彼作是念：「我今生起如是善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善觀，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善觀，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。一切觀三摩地，皆從觀起、是觀所集、是觀種類、是觀所生，故名觀三摩地勝行成就神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善觀，彼作是念：「我今生起如是善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善觀，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善觀，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。一切觀三摩地，皆從觀起、是觀所集、是觀種類、是觀所生，故名觀三摩地勝行成就神足。

云何此四名為神足？此中神者，謂所有神，已有神性、當有神性、今有神性。彼法即是變一為多、變多為一、或顯或隱，智見所變，牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空，能於地中或出或沒自在無礙。如身處水，能於堅障或在虛空引水令流。如依逈地結跏趺坐，凌空往還都無滯礙猶如飛鳥，此日月輪有大神用、具大威德，申手捫摸，如自應器不以為難，乃至梵世，轉變自在妙用難測，故名為神。此中足者，謂於彼法，精勤脩習無間無斷至成就位，能起彼法、能為彼依，故名為足。復次此四勝定，亦名為神、亦名為足，用難測故、能為勝德所依處故。復次四神足者，是假建立名想言說謂為神足，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四神足者，即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就，總名神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此四名為神足？此中神者，謂所有神，已有神性、當有神性、今有神性。彼法即是變一為多、變多為一、或顯或隱，智見所變，牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空，能於地中或出或沒自在無礙。如身處水，能於堅障或在虛空引水令流。如依逈地結跏趺坐，凌空往還都無滯礙猶如飛鳥，此日月輪有大神用、具大威德，申手捫摸，如自應器不以為難，乃至梵世，轉變自在妙用難測，故名為神。此中足者，謂於彼法，精勤脩習無間無斷至成就位，能起彼法、能為彼依，故名為足。復次此四勝定，亦名為神、亦名為足，用難測故、能為勝德所依處故。復次四神足者，是假建立名想言說謂為神足，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四神足者，即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就，總名神足。

念住品第九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住品第九之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去、未來苾芻脩習四念住法，應知亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去、未來苾芻脩習四念住法，應知亦爾。」

云何於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂？內身者，謂自身若在現相續中、已得不失。於此內身循身觀者，謂有苾芻，於此內身從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此身中唯有種種髮毛爪齒、塵垢皮肉、筋脈骨髓、脾腎心肺、肝膽腸胃、肪膏腦膜、膿血肚脂、淚汗涕唾、生熟二藏、大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。成就此觀，現行隨行、遍行遍隨行、動轉解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至毘鉢舍那，復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極，能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂、不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於此內身觀察思惟諸界差別，謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。復有苾芻，於此內身觀察思惟多諸過患，謂此身者如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動，勞疲羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。於彼外身循身觀者，謂有苾芻，於他身內從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂彼身中唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟諸界差別，謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟多諸過患，謂彼身者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂？內身者，謂自身若在現相續中、已得不失。於此內身循身觀者，謂有苾芻，於此內身從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此身中唯有種種髮毛爪齒、塵垢皮肉、筋脈骨髓、脾腎心肺、肝膽腸胃、肪膏腦膜、膿血肚脂、淚汗涕唾、生熟二藏、大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。成就此觀，現行隨行、遍行遍隨行、動轉解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至毘鉢舍那，復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極，能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂、不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於此內身觀察思惟諸界差別，謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。復有苾芻，於此內身觀察思惟多諸過患，謂此身者如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動，勞疲羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。於彼外身循身觀者，謂有苾芻，於他身內從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂彼身中唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟諸界差別，謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟多諸過患，謂彼身者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，

所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內身者，謂自身，若在現相續中、已得不失。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。合說二種，名內外身。於內外身循身觀者，謂有苾芻合自他身總為一聚，從足至頂隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此彼身唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟諸界差別，謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼身如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於此內受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。於此內受循受觀者，謂有苾芻於此內受，觀察思惟內受諸相，受樂受時如實知我受樂受，受苦受時如實知我受苦受，受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受。受樂身受時如實知我受樂身受，受苦身受時如實知我受苦身受，受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時如實知我受樂心受，受苦心受時如實知我受苦心受，受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時如實知我受樂有味受，受苦有味受時如實知我受苦有味受，受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受，受樂無味受時如實知我受樂無味受，受苦無味受時如實知我受苦無味受，受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜依受，受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜依受，受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時如實知我受樂出離依受，受苦出離依受時如實知我受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受。如是思惟內受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進，乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內身者，謂自身，若在現相續中、已得不失。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。合說二種，名內外身。於內外身循身觀者，謂有苾芻合自他身總為一聚，從足至頂隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此彼身唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟諸界差別，謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼身如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於此內受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。於此內受循受觀者，謂有苾芻於此內受，觀察思惟內受諸相，受樂受時如實知我受樂受，受苦受時如實知我受苦受，受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受。受樂身受時如實知我受樂身受，受苦身受時如實知我受苦身受，受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時如實知我受樂心受，受苦心受時如實知我受苦心受，受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時如實知我受樂有味受，受苦有味受時如實知我受苦有味受，受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受，受樂無味受時如實知我受樂無味受，受苦無味受時如實知我受苦無味受，受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜依受，受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜依受，受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時如實知我受樂出離依受，受苦出離依受時如實知我受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受。如是思惟內受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進，乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性

，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸受觀察思惟多諸過患，謂此諸受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外受者，謂自受，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸受。於彼外受循受觀者，謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相，受樂受時如實知彼受樂受，受苦受時如實知彼受苦受，受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受，受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受。如是思惟外受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外受觀，亦名受念住住。具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受觀察思惟多諸過患。謂彼諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。外受者，謂自受，若在現相續中，未得已失，及他有情所有諸受。合說二種，名內外受。於內外受循受觀者，謂有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟自他受相，受樂受時如實知受樂受，受苦受時如實知受苦受，受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受，受苦出離依受時如實知受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟諸受過患，謂此彼受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸受觀察思惟多諸過患，謂此諸受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外受者，謂自受，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸受。於彼外受循受觀者，謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相，受樂受時如實知彼受樂受，受苦受時如實知彼受苦受，受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受，受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受。如是思惟外受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外受觀，亦名受念住住。具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受觀察思惟多諸過患。謂彼諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。外受者，謂自受，若在現相續中，未得已失，及他有情所有諸受。合說二種，名內外受。於內外受循受觀者，謂有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟自他受相，受樂受時如實知受樂受，受苦受時如實知受苦受，受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受，受苦出離依受時如實知受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟諸受過患，謂此彼受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。

云何於此內心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。於此內心循心觀者，謂有苾芻，於此內心觀察思惟內心諸相，於內有貪心如實知是內有貪心，於內離貪心如實知是內離貪心。於內有瞋心如實知是內有瞋心，於內離瞋心如實知是內離瞋心。於內有癡心如實知是內有癡心，於內離癡心如實知是內離癡心。於內聚心如實知是內聚心，於內散心如實知是內散心。於內沈心如實知是內沈心，於內策心如實知是內策心。於內小心如實知是內小心，於內大心如實知是內大心。於內掉心如實知是內掉心，於內不掉心如實知是內不掉心。於內不靜心如實知是內不靜心，於內靜心如實知是內靜心。於內不定心如實知是內不定心，於內定心如實知是內定心。於內不脩心如實知是內不脩心，於內脩心如實知是內脩心。於內不解脫心如實知是內不解脫心，於內解脫心如實知是內解脫心。如是思惟內心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸，所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒滅除，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸心觀察思惟多諸過患，謂此心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。於彼外心循心觀者，謂有苾芻，於他諸心觀察思惟外心諸相，於外有貪心如實知是外有貪心，廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心。如是思惟外心相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於外諸心觀察思惟多諸過患，謂彼心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。合此二種，名內外心。於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何於此內心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。於此內心循心觀者，謂有苾芻，於此內心觀察思惟內心諸相，於內有貪心如實知是內有貪心，於內離貪心如實知是內離貪心。於內有瞋心如實知是內有瞋心，於內離瞋心如實知是內離瞋心。於內有癡心如實知是內有癡心，於內離癡心如實知是內離癡心。於內聚心如實知是內聚心，於內散心如實知是內散心。於內沈心如實知是內沈心，於內策心如實知是內策心。於內小心如實知是內小心，於內大心如實知是內大心。於內掉心如實知是內掉心，於內不掉心如實知是內不掉心。於內不靜心如實知是內不靜心，於內靜心如實知是內靜心。於內不定心如實知是內不定心，於內定心如實知是內定心。於內不脩心如實知是內不脩心，於內脩心如實知是內脩心。於內不解脫心如實知是內不解脫心，於內解脫心如實知是內解脫心。如是思惟內心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸，所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒滅除，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸心觀察思惟多諸過患，謂此心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。於彼外心循心觀者，謂有苾芻，於他諸心觀察思惟外心諸相，於外有貪心如實知是外有貪心，廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心。如是思惟外心相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於外諸心觀察思惟多諸過患，謂彼心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。合此二種，名內外心。於

內外心循心觀者，謂有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟自他心相，於有貪心如實知是有貪心，廣說乃至於解脫心如實知是解脫心。如是思惟諸心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼心如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外心循心觀者，謂有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟自他心相，於有貪心如實知是有貪心，廣說乃至於解脫心如實知是解脫心。如是思惟諸心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼心如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。