阿毘達磨法蘊足論
尊者大目乾連造 唐 玄奘譯12卷CBETA T1537大于一万字 14 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
阿毘達磨法蘊足論卷第五
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尊者大目乾連造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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神足品第八之餘
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心三摩地勝行成就神足者，云何心、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名心三摩地勝行成就神足耶？此中心者，謂依出家遠離所生善法所起心意識，是名心。三摩地者，謂心增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂心增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去心得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。如依過去心，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷心，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱心，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡心，彼作是念：「我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心、脩集善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡心，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心、脩集無貪無瞋無癡俱行善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡心，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心、脩集離貪瞋癡善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱心，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成
心三摩地勝行成就神足者，云何心、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名心三摩地勝行成就神足耶？此中心者，謂依出家遠離所生善法所起心意識，是名心。三摩地者，謂心增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂心增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去心得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。如依過去心，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷心，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱心，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱心。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡心，彼作是念：「我今不應生起惡心。然我理應斷除惡心、脩集善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡心，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡心。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡心、脩集無貪無瞋無癡俱行善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡心，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡心。然我理應斷除不離貪瞋癡惡心、脩集離貪瞋癡善心。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱心，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成
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就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善心，彼作是念：「我今生起如是善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善心，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善心，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地，皆從心起、是心所集、是心種類、是心所生，故名心三摩地勝行成就神足。
就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善心，彼作是念：「我今生起如是善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善心，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善心，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善心，甚為應理。」彼由此心增上力故得三摩地，是謂心三摩地。彼成就心三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說心三摩地，總名心三摩地勝行成就神足。一切心三摩地，皆從心起、是心所集、是心種類、是心所生，故名心三摩地勝行成就神足。
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觀三摩地勝行成就神足者，云何觀、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名觀三摩地勝行成就神足耶？此中觀者，謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了、等了、近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名觀。三摩地者，謂觀增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂觀增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去觀得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷觀，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不審觀，彼作是念：「我今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡觀，彼作是念：「我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀、脩集善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡觀，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀、修集無貪無瞋無癡俱行善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡觀，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀、脩集離貪瞋癡善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住審觀，彼作是念：「我於善法安住審觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，
觀三摩地勝行成就神足者，云何觀、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名觀三摩地勝行成就神足耶？此中觀者，謂依出家遠離所生善法所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇、解了、等了、近了、機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是名觀。三摩地者，謂觀增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂觀增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去觀得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。如依過去觀，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷觀，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不審觀，彼作是念：「我今不應於諸善法住不審觀。然我理應於諸善法安住審觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡觀，彼作是念：「我今不應生起惡觀。然我理應斷除惡觀、脩集善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡觀，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡觀。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡觀、修集無貪無瞋無癡俱行善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡觀，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡觀。然我理應斷除不離貪瞋癡惡觀、脩集離貪瞋癡善觀。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住審觀，彼作是念：「我於善法安住審觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，
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是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善觀，彼作是念：「我今生起如是善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善觀，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善觀，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。一切觀三摩地，皆從觀起、是觀所集、是觀種類、是觀所生，故名觀三摩地勝行成就神足。
是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善觀，彼作是念：「我今生起如是善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善觀，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善觀，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善觀，甚為應理。」彼由此觀增上力故得三摩地，是謂觀三摩地。彼成就觀三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說觀三摩地，總名觀三摩地勝行成就神足。一切觀三摩地，皆從觀起、是觀所集、是觀種類、是觀所生，故名觀三摩地勝行成就神足。
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云何此四名為神足？此中神者，謂所有神，已有神性、當有神性、今有神性。彼法即是變一為多、變多為一、或顯或隱，智見所變，牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空，能於地中或出或沒自在無礙。如身處水，能於堅障或在虛空引水令流。如依逈地結跏趺坐，凌空往還都無滯礙猶如飛鳥，此日月輪有大神用、具大威德，申手捫摸，如自應器不以為難，乃至梵世，轉變自在妙用難測，故名為神。此中足者，謂於彼法，精勤脩習無間無斷至成就位，能起彼法、能為彼依，故名為足。復次此四勝定，亦名為神、亦名為足，用難測故、能為勝德所依處故。復次四神足者，是假建立名想言說謂為神足，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四神足者，即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就，總名神足。
云何此四名為神足？此中神者，謂所有神，已有神性、當有神性、今有神性。彼法即是變一為多、變多為一、或顯或隱，智見所變，牆壁石等堅厚障物身過無礙如履虛空，能於地中或出或沒自在無礙。如身處水，能於堅障或在虛空引水令流。如依逈地結跏趺坐，凌空往還都無滯礙猶如飛鳥，此日月輪有大神用、具大威德，申手捫摸，如自應器不以為難，乃至梵世，轉變自在妙用難測，故名為神。此中足者，謂於彼法，精勤脩習無間無斷至成就位，能起彼法、能為彼依，故名為足。復次此四勝定，亦名為神、亦名為足，用難測故、能為勝德所依處故。復次四神足者，是假建立名想言說謂為神足，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四神足者，即前所說欲勤心觀四三摩地勝行成就，總名神足。
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念住品第九之一
念住品第九之一
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一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去、未來苾芻脩習四念住法，應知亦爾。」
一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「吾當為汝略說脩習四念住法。謂有苾芻，於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於彼外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂。於內外俱受、心、法三，廣說亦爾。是現脩習四念住法。過去、未來苾芻脩習四念住法，應知亦爾。」
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云何於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂？內身者，謂自身若在現相續中、已得不失。於此內身循身觀者，謂有苾芻，於此內身從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此身中唯有種種髮毛爪齒、塵垢皮肉、筋脈骨髓、脾腎心肺、肝膽腸胃、肪膏腦膜、膿血肚脂、淚汗涕唾、生熟二藏、大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。成就此觀，現行隨行、遍行遍隨行、動轉解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至毘鉢舍那，復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極，能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂、不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於此內身觀察思惟諸界差別，謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。復有苾芻，於此內身觀察思惟多諸過患，謂此身者如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動，勞疲羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。於彼外身循身觀者，謂有苾芻，於他身內從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂彼身中唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟諸界差別，謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟多諸過患，謂彼身者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，
云何於此內身住循身觀，若具正勤正知正念，除世貪憂？內身者，謂自身若在現相續中、已得不失。於此內身循身觀者，謂有苾芻，於此內身從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此身中唯有種種髮毛爪齒、塵垢皮肉、筋脈骨髓、脾腎心肺、肝膽腸胃、肪膏腦膜、膿血肚脂、淚汗涕唾、生熟二藏、大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇、極簡擇、最極簡擇，解了、等了、近了，機黠通達、審察聰叡、覺明慧行、毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。成就此觀，現行隨行、遍行遍隨行、動轉解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至毘鉢舍那，復能於此所起勝慧轉成上品上勝上極，能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，執藏防護堅著、愛樂迷悶、耽嗜遍耽嗜、內縛悕求、耽湎苦集、貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂、不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知、遠離極遠離、調伏極調伏、隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於此內身觀察思惟諸界差別，謂此身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。復有苾芻，於此內身觀察思惟多諸過患，謂此身者如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動，勞疲羸篤是失壞法，迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於彼外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。於彼外身循身觀者，謂有苾芻，於他身內從足至頂，隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂彼身中唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟諸界差別，謂彼身中唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於他身內觀察思惟多諸過患，謂彼身者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內身者，謂自身，若在現相續中、已得不失。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。合說二種，名內外身。於內外身循身觀者，謂有苾芻合自他身總為一聚，從足至頂隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此彼身唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟諸界差別，謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼身如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於此內受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。於此內受循受觀者，謂有苾芻於此內受，觀察思惟內受諸相，受樂受時如實知我受樂受，受苦受時如實知我受苦受，受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受。受樂身受時如實知我受樂身受，受苦身受時如實知我受苦身受，受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時如實知我受樂心受，受苦心受時如實知我受苦心受，受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時如實知我受樂有味受，受苦有味受時如實知我受苦有味受，受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受，受樂無味受時如實知我受樂無味受，受苦無味受時如實知我受苦無味受，受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜依受，受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜依受，受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時如實知我受樂出離依受，受苦出離依受時如實知我受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受。如是思惟內受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進，乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性
所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外身住循身觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內身者，謂自身，若在現相續中、已得不失。外身者，謂自身，若在現相續中、未得已失，及他有情所有身相。合說二種，名內外身。於內外身循身觀者，謂有苾芻合自他身總為一聚，從足至頂隨其處所觀察思惟，種種不淨穢惡充滿，謂此彼身唯有種種髮毛爪齒，廣說乃至大小便利。如是思惟不淨相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟諸界差別，謂此彼身唯有種種地界水界火界風界空界識界。如是思惟諸界相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他身總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼身如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟身過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外身觀，亦名身念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於此內受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。於此內受循受觀者，謂有苾芻於此內受，觀察思惟內受諸相，受樂受時如實知我受樂受，受苦受時如實知我受苦受，受不苦不樂受時如實知我受不苦不樂受。受樂身受時如實知我受樂身受，受苦身受時如實知我受苦身受，受不苦不樂身受時如實知我受不苦不樂身受。受樂心受時如實知我受樂心受，受苦心受時如實知我受苦心受，受不苦不樂心受時如實知我受不苦不樂心受。受樂有味受時如實知我受樂有味受，受苦有味受時如實知我受苦有味受，受不苦不樂有味受時如實知我受不苦不樂有味受，受樂無味受時如實知我受樂無味受，受苦無味受時如實知我受苦無味受，受不苦不樂無味受時如實知我受不苦不樂無味受。受樂耽嗜依受時如實知我受樂耽嗜依受，受苦耽嗜依受時如實知我受苦耽嗜依受，受不苦不樂耽嗜依受時如實知我受不苦不樂耽嗜依受。受樂出離依受時如實知我受樂出離依受，受苦出離依受時如實知我受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知我受不苦不樂出離依受。如是思惟內受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進，乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性
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，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸受觀察思惟多諸過患，謂此諸受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外受者，謂自受，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸受。於彼外受循受觀者，謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相，受樂受時如實知彼受樂受，受苦受時如實知彼受苦受，受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受，受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受。如是思惟外受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外受觀，亦名受念住住。具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受觀察思惟多諸過患。謂彼諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。外受者，謂自受，若在現相續中，未得已失，及他有情所有諸受。合說二種，名內外受。於內外受循受觀者，謂有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟自他受相，受樂受時如實知受樂受，受苦受時如實知受苦受，受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受，受苦出離依受時如實知受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟諸受過患，謂此彼受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。
，名具正念。於諸欲境諸貪等貪，乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒除滅，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸受觀察思惟多諸過患，謂此諸受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外受者，謂自受，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸受。於彼外受循受觀者，謂有苾芻於他諸受觀察思惟外受諸相，受樂受時如實知彼受樂受，受苦受時如實知彼受苦受，受不苦不樂受時如實知彼受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知彼受樂出離依受，受苦出離依受時如實知彼受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知彼受不苦不樂出離依受。如是思惟外受相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外受觀，亦名受念住住。具正勤正知正念。除世貪憂。亦如前說。復有苾芻。於外諸受觀察思惟多諸過患。謂彼諸受如病如癰。廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時。所起於法簡擇乃至毘鉢舍那。是循外受觀。亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外受住循受觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內受者，謂自受，若在現相續中、已得不失。外受者，謂自受，若在現相續中，未得已失，及他有情所有諸受。合說二種，名內外受。於內外受循受觀者，謂有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟自他受相，受樂受時如實知受樂受，受苦受時如實知受苦受，受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受。廣說乃至受樂出離依受時如實知受樂出離依受，受苦出離依受時如實知受苦出離依受，受不苦不樂出離依受時如實知受不苦不樂出離依受。如是思惟諸受相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他受總為一聚，觀察思惟諸受過患，謂此彼受如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟受過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外受觀，亦名受念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。
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云何於此內心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。於此內心循心觀者，謂有苾芻，於此內心觀察思惟內心諸相，於內有貪心如實知是內有貪心，於內離貪心如實知是內離貪心。於內有瞋心如實知是內有瞋心，於內離瞋心如實知是內離瞋心。於內有癡心如實知是內有癡心，於內離癡心如實知是內離癡心。於內聚心如實知是內聚心，於內散心如實知是內散心。於內沈心如實知是內沈心，於內策心如實知是內策心。於內小心如實知是內小心，於內大心如實知是內大心。於內掉心如實知是內掉心，於內不掉心如實知是內不掉心。於內不靜心如實知是內不靜心，於內靜心如實知是內靜心。於內不定心如實知是內不定心，於內定心如實知是內定心。於內不脩心如實知是內不脩心，於內脩心如實知是內脩心。於內不解脫心如實知是內不解脫心，於內解脫心如實知是內解脫心。如是思惟內心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸，所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒滅除，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸心觀察思惟多諸過患，謂此心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。於彼外心循心觀者，謂有苾芻，於他諸心觀察思惟外心諸相，於外有貪心如實知是外有貪心，廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心。如是思惟外心相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於外諸心觀察思惟多諸過患，謂彼心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。合此二種，名內外心。於
云何於此內心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。於此內心循心觀者，謂有苾芻，於此內心觀察思惟內心諸相，於內有貪心如實知是內有貪心，於內離貪心如實知是內離貪心。於內有瞋心如實知是內有瞋心，於內離瞋心如實知是內離瞋心。於內有癡心如實知是內有癡心，於內離癡心如實知是內離癡心。於內聚心如實知是內聚心，於內散心如實知是內散心。於內沈心如實知是內沈心，於內策心如實知是內策心。於內小心如實知是內小心，於內大心如實知是內大心。於內掉心如實知是內掉心，於內不掉心如實知是內不掉心。於內不靜心如實知是內不靜心，於內靜心如實知是內靜心。於內不定心如實知是內不定心，於內定心如實知是內定心。於內不脩心如實知是內不脩心，於內脩心如實知是內脩心。於內不解脫心如實知是內不解脫心，於內解脫心如實知是內解脫心。如是思惟內心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。成就此觀，現行隨行乃至解行，說名為住。彼觀行者，能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速，名具正勤。彼觀行者，能起於法簡擇乃至能圓滿極圓滿，名具正知。彼觀行者，具念隨念乃至心明記性，名具正念。於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生，總名為貪。順憂受觸，所起心憂不平等受，慼受所攝，總名為憂。彼觀行者脩此觀時，於世所起貪憂二法，能斷能遍知乃至隱沒滅除，是故說彼除世貪憂。復有苾芻，於內諸心觀察思惟多諸過患，謂此心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，皆如前說。云何於彼外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。於彼外心循心觀者，謂有苾芻，於他諸心觀察思惟外心諸相，於外有貪心如實知是外有貪心，廣說乃至於外解脫心如實知是外解脫心。如是思惟外心相時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，於外諸心觀察思惟多諸過患，謂彼心者如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。云何於內外心住循心觀？若具正勤正知正念，除世貪憂。內心者，謂自心，若在現相續中、已得不失。外心者，謂自心，若在現相續中、未得已失，及他有情所有諸心。合此二種，名內外心。於
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內外心循心觀者，謂有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟自他心相，於有貪心如實知是有貪心，廣說乃至於解脫心如實知是解脫心。如是思惟諸心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼心如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。
內外心循心觀者，謂有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟自他心相，於有貪心如實知是有貪心，廣說乃至於解脫心如實知是解脫心。如是思惟諸心相時，所有於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。復有苾芻，合自他心總為一聚，觀察思惟多諸過患，謂此彼心如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟心過患時，所起於法簡擇乃至毘鉢舍那，是循內外心觀，亦名心念住。住具正勤正知正念，除世貪憂，亦如前說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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說一切有部法蘊足論卷第五
說一切有部法蘊足論卷第五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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