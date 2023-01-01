阿毘達磨法蘊足論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨法蘊足論卷第四

尊者大目乾連造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

正勝品第七之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正勝品第七之餘

為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生惡不善法？謂未來五蓋。云何為令未生惡不善法不生故正勝？謂有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟，彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障寂滅。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。發勤精進者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生諸貪欲蓋永不復生。策心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。持心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲者，謂為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生惡不善法？謂未來五蓋。云何為令未生惡不善法不生故正勝？謂有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟，彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障寂滅。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。發勤精進者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生諸貪欲蓋永不復生。策心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。持心者，謂為令未生諸貪欲蓋永不生故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生諸貪欲蓋永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生諸貪欲蓋不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生諸貪欲蓋永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲者，謂為

令未生隨一種類惡不善法永不生故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。發勤精進者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。策心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。持心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，持心修習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令未生隨一種類惡不善法永不生故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。發勤精進者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。策心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。持心者，謂為令未生隨一種類惡不善法永不生故，持心修習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為令未生隨一種類惡不善法永不生故，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令未生隨一種類惡不善法不生正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生隨一種類惡不善法永不復生。起欲乃至策心持心，皆如前說。

為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生善法？謂未來四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令未生善法生故正勝？謂有苾芻，為生未生初靜慮故，如理思惟生初靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能生未生初靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。起欲者，謂為生未生初靜慮故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生初靜慮生。發勤精進者，謂為生未生初靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生初靜慮生。策心者，謂為生未生初靜慮故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生初靜慮生。持心者，謂為生未生初靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為生未生第三靜慮故，如理思惟生第三靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生第三靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。起欲者，謂為生未生第三靜慮故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生第三靜慮。發勤精進者，謂為生未生第三靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便生未生第三靜慮。策心者，謂為生未生第三靜慮故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生第三靜慮。持心者，謂為生未生第三靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，如理思惟生彼善法諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。起欲者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。發勤精進者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。策心者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。持心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心者，云何未生善法？謂未來四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令未生善法生故正勝？謂有苾芻，為生未生初靜慮故，如理思惟生初靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能生未生初靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。起欲者，謂為生未生初靜慮故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣喜、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令未生初靜慮生。發勤精進者，謂為生未生初靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便令未生初靜慮生。策心者，謂為生未生初靜慮故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令未生初靜慮生。持心者，謂為生未生初靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便令未生初靜慮生。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為生未生第三靜慮故，如理思惟生第三靜慮諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生第三靜慮正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。起欲者，謂為生未生第三靜慮故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生第三靜慮。發勤精進者，謂為生未生第三靜慮故，發勤精進，廣說乃至勵意不息，彼由此故便生未生第三靜慮。策心者，謂為生未生第三靜慮故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生第三靜慮。持心者，謂為生未生第三靜慮故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生第三靜慮。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，如理思惟生彼善法諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能生未生隨一種類出家遠離所生善法正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。起欲者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。發勤精進者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。策心者，謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。持心者，

謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生善法？謂過去現在四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故正勝？謂有苾芻，為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣憙、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，如理思惟能令已生隨一種類出 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂為生未生隨一種類出家遠離所生善法故，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便生未生隨一種類出家遠離所生善法。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生善法？謂過去現在四靜慮、三無色及餘隨一種類出家遠離所生善法。云何為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故正勝？謂有苾芻，為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生初靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，此道名為能令已生初靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，便起等起及生等生、聚集出現，欲樂欣憙、求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生初靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生初靜慮堅住乃至智作證。如初靜慮，第二靜慮亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，如理思惟能令已生第三靜慮堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生第三靜慮堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生第三靜慮堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生第三靜慮堅住乃至智作證。如第三靜慮，乃至無所有處，廣說亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，如理思惟能令已生隨一種類出

家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。云何此四名為正勝？謂此四種，無顛倒故，說名為正；有增上力，斷惡修善，故名為勝。復次此四，平等非不平等，實故諦故、如正理故、無顛倒故，說名為正；增故上故、最故妙故，具大功能，故名為勝。復次四正勝者，是假建立名想言說謂為正勝，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四正勝者，為斷已生惡不善法，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令未生惡不善法得不生故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為生未生諸善法故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。具如是能，故名正勝；亦名正斷，斷懈怠故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 家遠離所生善法堅住乃至智作證諸行相狀。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證正勝。彼於此道生已，修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。起欲者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。發勤精進者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。策心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，精勤修習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由修習如是心故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。持心者，謂為令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證故，持心修習八支聖道。彼於此道持心修習多修習故，便令已生隨一種類出家遠離所生善法堅住乃至智作證。云何此四名為正勝？謂此四種，無顛倒故，說名為正；有增上力，斷惡修善，故名為勝。復次此四，平等非不平等，實故諦故、如正理故、無顛倒故，說名為正；增故上故、最故妙故，具大功能，故名為勝。復次四正勝者，是假建立名想言說謂為正勝，過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故。復次四正勝者，為斷已生惡不善法，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令未生惡不善法得不生故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為生未生諸善法故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。為令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故，生起諸欲，發勤精進，策心持心。具如是能，故名正勝；亦名正斷，斷懈怠故。

神足品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足品第八之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：有四神足。何等為四？謂欲三摩地勝行成就神足，是名第一。勤三摩地勝行成就神足，是名第二。心三摩地勝行成就神足，是名第三。觀三摩地勝行成就神足，是名第四。欲三摩地勝行成就神足者，云何欲、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名欲三摩地勝行成就神足耶？此中欲者，謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣憙、求趣悕望，是名欲。三摩地者，謂欲增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂欲增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去欲得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進、策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進、策心持心。彼所有欲，若勤若信、若輕安、若念若正知、若思若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。如依過去欲，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷欲，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不樂欲，彼作是念：「我今不應於諸善法住不樂欲。然我理應於諸善法安住樂欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡欲，彼作是念：「我今不應生起惡欲。然我理應斷除惡欲、脩集善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡欲，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲，修集無貪無瞋無癡俱行善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡欲，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡欲。然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲，修集離貪瞋癡善欲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：有四神足。何等為四？謂欲三摩地勝行成就神足，是名第一。勤三摩地勝行成就神足，是名第二。心三摩地勝行成就神足，是名第三。觀三摩地勝行成就神足，是名第四。欲三摩地勝行成就神足者，云何欲、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名欲三摩地勝行成就神足耶？此中欲者，謂依出家遠離所生善法所起欲樂欣憙、求趣悕望，是名欲。三摩地者，謂欲增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂欲增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去欲得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進、策心持心。為令未生善法生故，起欲發勤精進、策心持心。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進、策心持心。彼所有欲，若勤若信、若輕安、若念若正知、若思若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。如依過去欲，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷欲，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住不樂欲，彼作是念：「我今不應於諸善法住不樂欲。然我理應於諸善法安住樂欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡欲，彼作是念：「我今不應生起惡欲。然我理應斷除惡欲、脩集善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡欲，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡欲。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡欲，修集無貪無瞋無癡俱行善欲。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡欲，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡欲。然我理應斷除不離貪瞋癡惡欲，修集離貪瞋癡善欲

。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住樂欲，彼作是念：「我於善法安住樂欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善欲，彼作是念：「我今生起如是善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善欲，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善欲，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。一切欲三摩地，皆從欲起、是欲所集、是欲種類、是欲所生，故名欲三摩地勝行成就神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住樂欲，彼作是念：「我於善法安住樂欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善欲，彼作是念：「我今生起如是善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善欲，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善欲，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善欲，甚為應理。」彼由此欲增上力故得三摩地，是謂欲三摩地。彼成就欲三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說欲三摩地，總名欲三摩地勝行成就神足。一切欲三摩地，皆從欲起、是欲所集、是欲種類、是欲所生，故名欲三摩地勝行成就神足。

勤三摩地勝行成就神足者，云何勤、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名勤三摩地勝行成就神足耶？此中勤者，謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名勤。三摩地者，謂勤增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂勤增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去勤得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。如依過去勤，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷勤，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱勤，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡勤，彼作是念：「我今不應生起惡勤。然我理應斷除惡勤、修集善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡勤，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤、修集無貪無瞋無癡俱行善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡勤，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡勤。然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤、脩集離貪瞋癡善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱勤，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤三摩地勝行成就神足者，云何勤、云何三摩地、云何勝、云何勝行，而名勤三摩地勝行成就神足耶？此中勤者，謂依出家遠離所生善法，所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息，是名勤。三摩地者，謂勤增上所起心住等住、近住安住、不散不亂、攝止等持、心一境性，是名三摩地。勝者，謂勤增上所起八支聖道，是名勝。勝行者，謂有苾芻，依過去勤得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。如依過去勤，依未來現在、善不善無記、欲界繫色界繫無色界繫、學無學非學非無學、見所斷脩所斷非所斷勤，廣說亦爾。復有苾芻，於諸善法住下羸劣弱極弱勤，彼作是念：「我今不應於諸善法住下羸劣弱極弱勤。然我理應於諸善法安住不下不羸不劣不弱不極弱勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起惡勤，彼作是念：「我今不應生起惡勤。然我理應斷除惡勤、修集善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起貪瞋癡俱行惡勤，彼作是念：「我今不應生起貪瞋癡俱行惡勤。然我理應斷除貪瞋癡俱行惡勤、修集無貪無瞋無癡俱行善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起不離貪瞋癡惡勤，彼作是念：「我今不應生起不離貪瞋癡惡勤。然我理應斷除不離貪瞋癡惡勤、脩集離貪瞋癡善勤。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，於諸善法安住不下乃至不極弱勤，彼作是念：「我於善法安住不下乃至不極弱勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得

三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善勤，彼作是念：「我今生起如是善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善勤，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善勤，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。一切勤三摩地，皆從勤起、是勤所集、是勤種類、是勤所生，故名勤三摩地勝行成就神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起善勤，彼作是念：「我今生起如是善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起無貪無瞋無癡俱行善勤，彼作是念：「我今生起無貪無瞋無癡俱行善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。復有苾芻，生起離貪瞋癡善勤，彼作是念：「我今生起離貪瞋癡善勤，甚為應理。」彼由此勤增上力故得三摩地，是謂勤三摩地。彼成就勤三摩地已，為令已生惡不善法斷故起欲，廣說乃至為令已生善法堅住乃至持心，彼所有欲若勤若信乃至若捨，是名勝行。即此勝行及前所說勤三摩地，總名勤三摩地勝行成就神足。一切勤三摩地，皆從勤起、是勤所集、是勤種類、是勤所生，故名勤三摩地勝行成就神足。