阿毘達磨法蘊足論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨法蘊足論卷第三

尊者大目乾連造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

證淨品第三之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證淨品第三之餘

於此僧中者，佛弟子眾中此即顯聚、顯蘊、顯部、顯要略義。預流向者，已得無間道能證預流果，謂此無間證預流果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道先未能斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，名預流向。預流果者，謂現法中已於三結永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑。彼住此斷中，未能進求一來果證，名預流果。一來向者，已得無間道能證一來果，謂此無間證一來果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先已斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住預流果已能進求一來果證，名一來向。一來果者，謂現法中已於三結永斷遍知，及斷多分貪欲瞋恚。彼住此斷中，未能進求不還果證，名一來果。不還向者，已得無間道能證不還果，謂此無間證不還果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先永斷，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住一來果已能進求不還果證，名不還向。不還果者，謂現法中於五順下分結已永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑、貪欲、瞋恚。彼住此斷中，未能進求阿羅漢果證，名不還果。阿羅漢向者，已得無間道能證阿羅漢果，謂此無間證得最上阿羅漢果。或住不還果已，能進求阿羅漢果證，名阿羅漢向。阿羅漢果者，謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，名阿羅漢果。言四雙補特伽羅者，謂預流向、預流果是第一雙，一來向、一來果是第二雙，不還向、不還果是第三雙，阿羅漢向、阿羅漢果是第四雙。八隻補特伽羅者，謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別。佛弟子眾者，顯示開曉佛弟子眾具勝功德。戒具足者，謂學無學僧成就具足學無學戒。定具足者，謂學無學僧成就具足學無學定。慧具足者，謂學無學僧成就具足學無學慧。解脫具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫。解脫智見具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫智見。言應請者，謂應惠施、應供養、應祠祀，故言應請。言應屈者，謂已惠施、善惠施、已供養、善供養、已祠祀、善祠祀，少作功勞獲大果利，故名應屈。應恭敬者，謂若識知若不識知，皆應起迎曲躬合掌稽首接足，而讚問言：「正至正行得安樂不？」名應恭敬。言無上者，如世尊告苾芻眾言：一切和合部類眾中，佛弟子眾最為第一、最尊最勝、最上無上，故名無上。言福田者，如世尊告阿難陀言：我不見有諸天魔梵、沙門婆羅門等天人眾中，堪受已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，如我僧者。阿難當知，若於我僧已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，作少功勞獲大果利。又如天帝至鷲峯山，以妙伽他讚問佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此僧中者，佛弟子眾中此即顯聚、顯蘊、顯部、顯要略義。預流向者，已得無間道能證預流果，謂此無間證預流果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道先未能斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，名預流向。預流果者，謂現法中已於三結永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑。彼住此斷中，未能進求一來果證，名預流果。一來向者，已得無間道能證一來果，謂此無間證一來果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先已斷多分品類，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住預流果已能進求一來果證，名一來向。一來果者，謂現法中已於三結永斷遍知，及斷多分貪欲瞋恚。彼住此斷中，未能進求不還果證，名一來果。不還向者，已得無間道能證不還果，謂此無間證不還果。彼於欲界貪欲瞋恚，由世間道或先永斷，於四聖諦先未現觀今脩現觀，或住一來果已能進求不還果證，名不還向。不還果者，謂現法中於五順下分結已永斷遍知，謂有身見、戒禁取、疑、貪欲、瞋恚。彼住此斷中，未能進求阿羅漢果證，名不還果。阿羅漢向者，已得無間道能證阿羅漢果，謂此無間證得最上阿羅漢果。或住不還果已，能進求阿羅漢果證，名阿羅漢向。阿羅漢果者，謂現法中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，名阿羅漢果。言四雙補特伽羅者，謂預流向、預流果是第一雙，一來向、一來果是第二雙，不還向、不還果是第三雙，阿羅漢向、阿羅漢果是第四雙。八隻補特伽羅者，謂顯安立預流向等補特伽羅八種各別。佛弟子眾者，顯示開曉佛弟子眾具勝功德。戒具足者，謂學無學僧成就具足學無學戒。定具足者，謂學無學僧成就具足學無學定。慧具足者，謂學無學僧成就具足學無學慧。解脫具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫。解脫智見具足者，謂學無學僧成就具足學無學解脫智見。言應請者，謂應惠施、應供養、應祠祀，故言應請。言應屈者，謂已惠施、善惠施、已供養、善供養、已祠祀、善祠祀，少作功勞獲大果利，故名應屈。應恭敬者，謂若識知若不識知，皆應起迎曲躬合掌稽首接足，而讚問言：「正至正行得安樂不？」名應恭敬。言無上者，如世尊告苾芻眾言：一切和合部類眾中，佛弟子眾最為第一、最尊最勝、最上無上，故名無上。言福田者，如世尊告阿難陀言：我不見有諸天魔梵、沙門婆羅門等天人眾中，堪受已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，如我僧者。阿難當知，若於我僧已惠施善惠施、已供養善供養、已祠祀善祠祀，作少功勞獲大果利。又如天帝至鷲峯山，以妙伽他讚問佛曰：

「稽首能辯說， 到諸法彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首能辯說， 到諸法彼岸，

超一切恐怖， 大喬答摩尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超一切恐怖， 大喬答摩尊。

有無量眾生， 樂福脩布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無量眾生， 樂福脩布施，

恒發至誠信， 脩諸有依福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒發至誠信， 脩諸有依福。

願佛垂哀愍， 說真勝福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛垂哀愍， 說真勝福田，

令無量眾生， 少施獲大果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量眾生， 少施獲大果。」

世尊哀愍諸眾生故，以妙伽他告天帝曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊哀愍諸眾生故，以妙伽他告天帝曰：

「若無量眾生， 樂福脩布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無量眾生， 樂福脩布施，

恒發至誠信， 脩有依福者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒發至誠信， 脩有依福者。

我今為汝等， 說真勝福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今為汝等， 說真勝福田，

令無量眾生， 少施獲大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無量眾生， 少施獲大果。

若行四聖向， 及住四聖果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行四聖向， 及住四聖果，

是應供真僧， 具勝戒定慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是應供真僧， 具勝戒定慧。

此真勝僧田， 功德甚廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此真勝僧田， 功德甚廣大，

能無量潤益， 猶如四大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能無量潤益， 猶如四大海。

調御勝弟子， 已發法光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御勝弟子， 已發法光明，

堪受勝供養， 及受勝祠祀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪受勝供養， 及受勝祠祀。

於少僧行施， 即施一切僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於少僧行施， 即施一切僧，

必當獲大果， 一切智稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必當獲大果， 一切智稱讚。

於諸福田中， 僧田最為勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸福田中， 僧田最為勝，

諸佛所稱歎， 施獲最上福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所稱歎， 施獲最上福。

於佛弟子眾， 少施獲大果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛弟子眾， 少施獲大果，

故諸聰慧人， 當供養僧眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故諸聰慧人， 當供養僧眾。

聖眾持妙法， 具明行等持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖眾持妙法， 具明行等持，

故於僧寶中， 行施最為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於僧寶中， 行施最為上。

以三種淨心， 施僧衣飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三種淨心， 施僧衣飲食，

必獲殊勝報， 成人天善士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必獲殊勝報， 成人天善士。

定於生生中， 離塵垢毒箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定於生生中， 離塵垢毒箭，

超過諸惡趣， 受人天勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過諸惡趣， 受人天勝樂。

自正集珍財， 自手而行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自正集珍財， 自手而行施，

為利自他故， 必獲於大果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利自他故， 必獲於大果。

諸有聰慧人， 淨信心行施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聰慧人， 淨信心行施，

當生安樂界， 受妙樂聰明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當生安樂界， 受妙樂聰明。」

由如是說，故名福田。世應供者，謂聖弟子能淨世間，應供器故；已行應供，清淨道故；成就應供，三淨業故，名世應供。若聖弟子以如是相隨念僧伽，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名僧證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住僧證淨中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如是說，故名福田。世應供者，謂聖弟子能淨世間，應供器故；已行應供，清淨道故；成就應供，三淨業故，名世應供。若聖弟子以如是相隨念僧伽，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名僧證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住僧證淨中。

云何聖所愛戒？謂無漏身律儀、語律儀、命清淨，是名聖所愛戒。何故名為聖所愛戒？謂諸佛及弟子名為聖，彼於此戒愛慕欣喜、忍順不逆，是故名為聖所愛戒。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聖所愛戒？謂無漏身律儀、語律儀、命清淨，是名聖所愛戒。何故名為聖所愛戒？謂諸佛及弟子名為聖，彼於此戒愛慕欣喜、忍順不逆，是故名為聖所愛戒。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住聖所愛戒中。

沙門果品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門果品第四

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四沙門果。何等為四？謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四沙門果。何等為四？謂預流果、一來果、不還果、阿羅漢果。」

云何預流果？謂預流果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為預流果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為預流果。所言無為預流果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為預流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何預流果？謂預流果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為預流果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為預流果。所言無為預流果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為預流果。

云何一來果？謂一來果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為一來果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為一來果。所言無為一來果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，并貪瞋癡多分永斷及彼種類結法多分永斷，是名無為一來果。云何不還果？謂不還果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為不還果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為不還果。所言無為不還果者，謂於此中五順下分結永斷及彼種類結法永斷，即是九十二諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為不還果。云何阿羅漢果？謂阿羅漢果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為阿羅漢果者，謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢果。所言無為阿羅漢果者，謂於此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，超一切趣、斷一切道，三火永靜、渡四瀑流、憍逸永離、燋渴永息、窟宅永破，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一來果？謂一來果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為一來果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為一來果。所言無為一來果者，謂於此中三結永斷及彼種類結法永斷，即是八十八諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，并貪瞋癡多分永斷及彼種類結法多分永斷，是名無為一來果。云何不還果？謂不還果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為不還果者，謂彼果得及彼得得，有學根力、有學尸羅、有學善根、八有學法及彼種類諸有學法，是名有為不還果。所言無為不還果者，謂於此中五順下分結永斷及彼種類結法永斷，即是九十二諸隨眠永斷及彼種類結法永斷，是名無為不還果。云何阿羅漢果？謂阿羅漢果略有二種：一者有為；二者無為。所言有為阿羅漢果者，謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢果。所言無為阿羅漢果者，謂於此中貪瞋癡等一切煩惱皆已永斷，超一切趣、斷一切道，三火永靜、渡四瀑流、憍逸永離、燋渴永息、窟宅永破，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢果。

通行品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通行品第五

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四通行。何等為四？謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四通行。何等為四？謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。」

云何名為苦遲通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊，𣣋辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐，便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起昧、鈍、羸、劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏：欲、有、無明。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行，超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果修作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦遲通行，是故名為苦遲通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為苦遲通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊，𣣋辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐，便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起昧、鈍、羸、劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏：欲、有、無明。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行，超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果修作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行。以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦遲通行，是故名為苦遲通行。

云何名為苦速通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊𣣋辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐。便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起明、利、強、盛信等五根。如是五根，明故、利故、強故、盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦速通行。又如是行，於所求義由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦速通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦速通行，是故名為苦速通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為苦速通行？如世尊說：諸有苾芻，由五取蘊𣣋辱傷毀。彼因如是五種取蘊逼切拘執，如扼重擔乃至命終恒常隨逐。便於如是五取蘊中深生厭賤、呵毀拒逆。即於如是五取蘊中所生厭賤、呵毀拒逆，此中名苦。由此便起明、利、強、盛信等五根。如是五根，明故、利故、強故、盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於預流果、一來、不還、阿羅漢果脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故、門故、理故、相故脩通達行，是故名為苦速通行。又如是行，於所求義由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為苦速通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為苦速通行，是故名為苦速通行。

云何名為樂遲通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，於初靜慮具足安住。尋伺止息，內等淨心一趣，無尋無伺定生喜樂，於第二靜慮具足安住。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖所說具捨、念、安樂住，於第三靜慮具足安住。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起昧鈍羸劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故修通達行，是故名為樂遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為樂遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂遲通行，是故名為樂遲通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為樂遲通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，有尋有伺離生喜樂，於初靜慮具足安住。尋伺止息，內等淨心一趣，無尋無伺定生喜樂，於第二靜慮具足安住。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖所說具捨、念、安樂住，於第三靜慮具足安住。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂捨念清淨，於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起昧鈍羸劣信等五根。如是五根，昧故鈍故羸故劣故，能遲證得無上漏盡。此言遲者，非急非疾、非駛非易、非速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡，故名漏盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等修永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故修通達行，是故名為樂遲通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為樂遲通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂遲通行，是故名為樂遲通行。

云何名為樂速通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，廣說乃至於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起明利強盛信等五根。如是五根，明故利故強故盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故脩通達行，是故名為樂速通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為樂速通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂速通行，是故名為樂速通行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為樂速通行？如世尊說：諸有苾芻，離欲惡不善法，廣說乃至於第四靜慮具足安住。彼於爾時，非思自害、非思害他、非思俱害，能思自利、能思利他、能利多生、能樂多生、能愍世間、能義利樂諸天人眾。諸無害等，此中名樂，由此便起明利強盛信等五根。如是五根，明故利故強故盛故，能速證得無上漏盡。此言速者，能急能疾、能駛能易、能速證得。言無上者，如世尊說：於諸有為無為法中，我說離染最為第一、最尊最勝、最上無上。於無上法能得隨得、能觸等觸、能證作證，故名證得。言漏盡者，漏謂三漏。於此三漏，能盡等盡、遍盡永盡、滅盡圓盡。言通行者，謂即此行超越勇猛精進策勵生欲翹勤，於四聖諦脩現觀行，於不還果、阿羅漢果脩作證行，於神境智作證通及天耳智作證通、心差別智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通脩作證行，於貪瞋癡慢憍垢等脩永盡行，以極恭敬安住殷重思惟遍攝諸心所已，因故門故理故相故脩通達行，是故名為樂速通行。又如是行，於所求義，由脩習多脩習，能得隨得、能觸等觸、能證作證，是故名為樂速通行。又如是行，由語增語、由想等想施設言說為樂速通行，是故名為樂速通行。

此中若於苦遲通行脩習多脩習，能令苦速通行速得圓滿。若於樂遲通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。又若於彼苦遲通行脩習多脩習，能令樂遲通行速得圓滿。若於苦速通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中若於苦遲通行脩習多脩習，能令苦速通行速得圓滿。若於樂遲通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。又若於彼苦遲通行脩習多脩習，能令樂遲通行速得圓滿。若於苦速通行脩習多脩習，能令樂速通行速得圓滿。

聖種品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖種品第六

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四聖種，是最勝、是種姓、是可樂，現無雜穢、曾無雜穢、當無雜穢。一切沙門或婆羅門、或天魔梵、或餘世間，無能以法而譏毀者。何等為四？謂我多聞賢聖弟子，隨得衣服便生喜足、讚歎喜足，不為求覓衣服因緣，令諸世間而生譏論。若求不得，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。若求得已，如法受用，不生染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。於受用時，能見過患正知出離。彼由隨得衣服喜足，終不自舉𣣋蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。如是弟子，隨得飲食便生喜足，廣說如前。如是弟子，隨得臥具便生喜足，廣說如前。如是弟子，愛斷樂斷精勤隨學，於斷愛樂愛脩樂脩，精勤隨學於脩愛樂。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉𣣋蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。謂我多聞賢聖弟子，成就如是四聖種者，若依東西南北方住，不樂居彼而彼樂居，於樂不樂俱能含忍。」爾時世尊為攝前義而說頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四聖種，是最勝、是種姓、是可樂，現無雜穢、曾無雜穢、當無雜穢。一切沙門或婆羅門、或天魔梵、或餘世間，無能以法而譏毀者。何等為四？謂我多聞賢聖弟子，隨得衣服便生喜足、讚歎喜足，不為求覓衣服因緣，令諸世間而生譏論。若求不得，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。若求得已，如法受用，不生染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。於受用時，能見過患正知出離。彼由隨得衣服喜足，終不自舉𣣋蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。如是弟子，隨得飲食便生喜足，廣說如前。如是弟子，隨得臥具便生喜足，廣說如前。如是弟子，愛斷樂斷精勤隨學，於斷愛樂愛脩樂脩，精勤隨學於脩愛樂。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉𣣋蔑於他，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。謂我多聞賢聖弟子，成就如是四聖種者，若依東西南北方住，不樂居彼而彼樂居，於樂不樂俱能含忍。」爾時世尊為攝前義而說頌曰。

「勇不樂居彼， 而彼樂勇居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇不樂居彼， 而彼樂勇居，

於樂不樂中， 勇者俱含忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於樂不樂中， 勇者俱含忍。

既棄捨諸欲， 無物能拘礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既棄捨諸欲， 無物能拘礙，

如贍部真金， 誰復應譏毀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如贍部真金， 誰復應譏毀。」

有四聖種是最勝者，謂四聖種是一切佛及諸弟子共所施設為最勝故。是種姓者，謂四聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓故。是可樂者，謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠已來晝夜等時可樂法故。現無雜穢者，謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。曾無雜穢者，謂四聖種不為過去惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。當無雜穢者，謂四聖種不為未來惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。諸沙門等無能以法而譏毀者，謂四聖種，非一切佛及諸弟子、或諸賢貴、或諸善士而能譏毀，謂此聖種是不善法、是下賤者，信解受持能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃；受持此法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃，聖種非彼譏毀法故。隨得衣服便生喜足者，謂隨所得糞掃衣服，或隨所得施主衣服，若好若惡便生喜足，取得蔽身障寒等故。讚歎喜足者，謂數讚歎。於隨所得衣服喜足，謂此喜足，能引長夜少欲喜足、易滿易養，損減諸惡、增長諸善，能速圓滿杜多功德，於諸資具能善知量，能令自他身心嚴淨。數讚歎者，非數發言，但有此見隨緣而說，令他欽重此喜足故。非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者，謂佛弟子，非如一類，為求衣服往施主家，詐現威儀、矯設言論、現相研磨、以利求利，令諸世間多生譏論。諸佛弟子與彼相違故，不令他生諸譏論。若求不得終不懊歎等者，謂佛弟子求覓衣食不遂意時，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。懊謂心熱等熱遍熱，內憤燋惶、愁憂悔恨，如箭入心不能自處。煩冤懇切，總名為懊。歎謂如是心熱惱已，作是思惟：「我無衣服，當設何等方略自濟？」因斯發起種種語言、述所思惟，總名為歎。引頸悕望者，謂懊歎已，復引頸悕望施主迴意。拊胸迷悶者，謂久待不得，絕所悕望、拊胸迷悶。諸佛弟子皆無是事。若求得已如法受用不生染著等者，謂佛弟子求得衣服如法受用，心無染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。染著等言皆顯貪愛，前後輕重分位差別。於受用時能見過患正知出離者，謂佛弟子受用所得諸衣服時，能見過患，謂此衣服無常轉動，求時勞倦、受用非理生長疾病、是失壞法、是增減法，暫得還失迅速不停，本無今有、有已還無不可保信。又受用時，正知出離、成就趣向，出離慧故，為趣涅槃受用衣服。又受用時，先調貪欲、次斷貪欲、後出貪欲，由此因緣心於衣服離染解脫。彼由隨得衣服喜足，終不自舉𣣋蔑他者，謂佛弟子雖於所得衣服喜足，而不自舉𣣋蔑於他。非如一類由此喜足而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足、少事少務少 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四聖種是最勝者，謂四聖種是一切佛及諸弟子共所施設為最勝故。是種姓者，謂四聖種是一切佛及諸弟子古昔不共家種姓故。是可樂者，謂四聖種是一切佛及諸弟子久遠已來晝夜等時可樂法故。現無雜穢者，謂四聖種不為現在惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。曾無雜穢者，謂四聖種不為過去惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。當無雜穢者，謂四聖種不為未來惡不善法親近塗染，性不雜彼，能遠離故。諸沙門等無能以法而譏毀者，謂四聖種，非一切佛及諸弟子、或諸賢貴、或諸善士而能譏毀，謂此聖種是不善法、是下賤者，信解受持能為自害、能為他害、能為俱害、能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃；受持此法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃，聖種非彼譏毀法故。隨得衣服便生喜足者，謂隨所得糞掃衣服，或隨所得施主衣服，若好若惡便生喜足，取得蔽身障寒等故。讚歎喜足者，謂數讚歎。於隨所得衣服喜足，謂此喜足，能引長夜少欲喜足、易滿易養，損減諸惡、增長諸善，能速圓滿杜多功德，於諸資具能善知量，能令自他身心嚴淨。數讚歎者，非數發言，但有此見隨緣而說，令他欽重此喜足故。非為求覓衣服因緣令諸世間生譏論者，謂佛弟子，非如一類，為求衣服往施主家，詐現威儀、矯設言論、現相研磨、以利求利，令諸世間多生譏論。諸佛弟子與彼相違故，不令他生諸譏論。若求不得終不懊歎等者，謂佛弟子求覓衣食不遂意時，終不懊歎、引頸悕望、拊胸迷悶。懊謂心熱等熱遍熱，內憤燋惶、愁憂悔恨，如箭入心不能自處。煩冤懇切，總名為懊。歎謂如是心熱惱已，作是思惟：「我無衣服，當設何等方略自濟？」因斯發起種種語言、述所思惟，總名為歎。引頸悕望者，謂懊歎已，復引頸悕望施主迴意。拊胸迷悶者，謂久待不得，絕所悕望、拊胸迷悶。諸佛弟子皆無是事。若求得已如法受用不生染著等者，謂佛弟子求得衣服如法受用，心無染著、耽嗜迷悶、藏護貯積。染著等言皆顯貪愛，前後輕重分位差別。於受用時能見過患正知出離者，謂佛弟子受用所得諸衣服時，能見過患，謂此衣服無常轉動，求時勞倦、受用非理生長疾病、是失壞法、是增減法，暫得還失迅速不停，本無今有、有已還無不可保信。又受用時，正知出離、成就趣向，出離慧故，為趣涅槃受用衣服。又受用時，先調貪欲、次斷貪欲、後出貪欲，由此因緣心於衣服離染解脫。彼由隨得衣服喜足，終不自舉𣣋蔑他者，謂佛弟子雖於所得衣服喜足，而不自舉𣣋蔑於他。非如一類由此喜足而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足、少事少務少

所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、能速圓滿杜多功德、於諸資具能善知量、能善為他讚歎喜足。」非如一類由此喜足𣣋蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至能善為他讚歎喜足。」諸佛弟子皆無是事。而能策勤正知繫念者，謂佛弟子於隨所得衣服喜足，如法受用不生染著，能見過患正知出離，不自憍舉不𣣋蔑他，復能策勤正知繫念。言策勤者，顯正精進。正知者，顯正見。繫念者，顯正念。此略顯示三種道支，是名安住古昔聖種者。初是名言，顯佛弟子成就前說調善意樂。後古昔聖種言，顯去來今一切賢聖，皆於如是聖種脩習及多脩習方至究竟。中安住言，顯佛弟子於隨所得衣服喜足，增上所生善有漏道及無漏道，安住等住遍住近住。如是弟子隨得飲食便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨乞匃所得飲食、或隨迎請所得飲食，若好若惡便生喜足，取得支身除飢渴故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子隨得臥具便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨所得樹下臥具、或隨所得房閣臥具，若好若惡，便生喜足，取得資身除勞倦故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子愛斷等者，謂佛多聞賢聖弟子，愛斷愛脩、樂斷樂脩，精勤隨學斷脩愛樂。云何愛斷愛脩？謂若未斷惡不善法、未脩善法，彼於斷脩無愛無勝愛、有引頸悕望。若有已斷惡不善法、已脩善法，彼於斷修有愛有勝愛、無引頸悕望。云何樂斷樂脩？謂於斷脩有樂有勝樂。云何精勤隨學斷脩愛樂？謂於斷脩愛樂為增上故，精勤隨學。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉𣣋蔑他者，謂佛弟子雖於斷脩愛樂精勤隨學，而不自舉𣣋蔑於他。非如一類由此愛樂而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足，少事少務少所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」非如一類由此愛樂𣣋蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」諸佛弟子皆無是事，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。廣釋如前。有差別者，中安住言，顯佛弟子於斷脩愛樂增上所生善有漏道及無漏道，安住等住、遍住近住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、能速圓滿杜多功德、於諸資具能善知量、能善為他讚歎喜足。」非如一類由此喜足𣣋蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至能善為他讚歎喜足。」諸佛弟子皆無是事。而能策勤正知繫念者，謂佛弟子於隨所得衣服喜足，如法受用不生染著，能見過患正知出離，不自憍舉不𣣋蔑他，復能策勤正知繫念。言策勤者，顯正精進。正知者，顯正見。繫念者，顯正念。此略顯示三種道支，是名安住古昔聖種者。初是名言，顯佛弟子成就前說調善意樂。後古昔聖種言，顯去來今一切賢聖，皆於如是聖種脩習及多脩習方至究竟。中安住言，顯佛弟子於隨所得衣服喜足，增上所生善有漏道及無漏道，安住等住遍住近住。如是弟子隨得飲食便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨乞匃所得飲食、或隨迎請所得飲食，若好若惡便生喜足，取得支身除飢渴故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子隨得臥具便生喜足者，謂佛多聞賢聖弟子，於隨所得樹下臥具、或隨所得房閣臥具，若好若惡，便生喜足，取得資身除勞倦故。廣說如前者，讚歎喜足等廣說如前，於隨所得衣服喜足。如是弟子愛斷等者，謂佛多聞賢聖弟子，愛斷愛脩、樂斷樂脩，精勤隨學斷脩愛樂。云何愛斷愛脩？謂若未斷惡不善法、未脩善法，彼於斷脩無愛無勝愛、有引頸悕望。若有已斷惡不善法、已脩善法，彼於斷修有愛有勝愛、無引頸悕望。云何樂斷樂脩？謂於斷脩有樂有勝樂。云何精勤隨學斷脩愛樂？謂於斷脩愛樂為增上故，精勤隨學。彼由如是斷脩愛樂，終不自舉𣣋蔑他者，謂佛弟子雖於斷脩愛樂精勤隨學，而不自舉𣣋蔑於他。非如一類由此愛樂而自憍舉，作是念言：「我有如是少欲喜足，少事少務少所作少顧戀、易滿易養、損減諸惡增長諸善、愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」非如一類由此愛樂𣣋蔑於他，作是念言：「餘苾芻等皆無如是少欲喜足少事少務，廣說乃至愛斷愛脩樂斷樂脩、精勤隨學斷脩愛樂。」諸佛弟子皆無是事，而能策勤正知繫念，是名安住古昔聖種。廣釋如前。有差別者，中安住言，顯佛弟子於斷脩愛樂增上所生善有漏道及無漏道，安住等住、遍住近住。

正勝品第七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正勝品第七之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四正勝。何等為四？謂有苾芻，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是名第一。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是名第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是名第三。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是名第四。」爾時世尊為攝前義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四正勝。何等為四？謂有苾芻，為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心，是名第一。為令未生惡不善法不生故，起欲發勤精進策心持心，是名第二。為令未生善法生故，起欲發勤精進策心持心，是名第三。為令已生善法堅住不忘脩滿倍增廣大智作證故，起欲發勤精進策心持心，是名第四。」爾時世尊為攝前義而說頌曰：

「初脩正勝時， 已勝生死有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初脩正勝時， 已勝生死有，

若脩至彼岸， 能摧滅魔軍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若脩至彼岸， 能摧滅魔軍。

離塵垢諸德， 非惡緣所退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵垢諸德， 非惡緣所退，

到彼岸涅槃， 證無餘極樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到彼岸涅槃， 證無餘極樂。」

為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生惡不善法？謂過去現在五蓋：一、貪欲蓋；二、瞋恚蓋；三、惛沈睡眠蓋；四、掉舉惡作蓋；五、疑蓋。云何為令已生惡不善法斷故正勝？謂有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害，能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲者，謂為斷已生貪欲蓋故，便起等起及生等生聚集出現，欲樂欣憙求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷已生諸貪欲蓋。發勤精進者，謂為斷已生貪欲蓋故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷已生諸貪欲蓋。策心者，謂為斷已生貪欲蓋故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷已生諸貪欲蓋。持心者，謂為斷已生貪欲蓋故，持心脩習八支聖道，所謂正見乃至正定。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害，增長智慧、不礙彼類、不障涅槃、能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法，迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生諸貪欲蓋，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟，彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令已生惡不善法斷故，起欲發勤精進策心持心者，云何已生惡不善法？謂過去現在五蓋：一、貪欲蓋；二、瞋恚蓋；三、惛沈睡眠蓋；四、掉舉惡作蓋；五、疑蓋。云何為令已生惡不善法斷故正勝？謂有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所訶厭，能為自害、能為他害、能為俱害，能滅智慧、能礙彼類、能障涅槃。受持彼法，不生通慧、不引菩提、不證涅槃。如是思惟，發勤精進勇健勢猛，熾盛難制勵意不息。此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲者，謂為斷已生貪欲蓋故，便起等起及生等生聚集出現，欲樂欣憙求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷已生諸貪欲蓋。發勤精進者，謂為斷已生貪欲蓋故，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷已生諸貪欲蓋。策心者，謂為斷已生貪欲蓋故，精勤脩習喜俱行心、欣俱行心、策勵俱行心、不下劣俱行心、不闇昧俱行心、捨俱行心、定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷已生諸貪欲蓋。持心者，謂為斷已生貪欲蓋故，持心脩習八支聖道，所謂正見乃至正定。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持。佛及弟子、賢貴善士共所欣讚，不為自害、不為他害、不為俱害，增長智慧、不礙彼類、不障涅槃、能生通慧、能引菩提、能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生貪欲蓋故，如理思惟彼貪欲蓋，如病如癰、如箭惱害、無常苦空非我轉動、勞倦羸篤、是失壞法，迅速不停、衰朽非恒、不可保信、是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生諸貪欲蓋，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生諸貪欲蓋永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷已生諸貪欲蓋。起欲乃至策心持心，皆如前說。如貪欲蓋，餘四亦爾。有差別者，應說自名。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟，彼惡不善法多諸過患，謂是不善法、是下賤者信解受持，廣說乃至不證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，

此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷隨一種類已生惡不善法。發勤精進者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷隨一種類已生惡不善法。策心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷隨一種類已生惡不善法。持心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，便起等起，廣說乃至求趣悕望。彼由生起此諸欲故，便斷隨一種類已生惡不善法。發勤精進者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，發勤精進，廣說乃至勵意不息。彼由此故，便斷隨一種類已生惡不善法。策心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，精勤脩習喜俱行心，廣說乃至定俱行心。彼由脩習如是心故，便斷隨一種類已生惡不善法。持心者，謂為斷已生隨一種類惡不善法，持心脩習八支聖道。彼於此道持心脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟出家功德，如是出家是真善法、是尊勝者信解受持，廣說乃至能證涅槃。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟彼惡不善法，如病如癰，廣說乃至是變壞法。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。復有苾芻，為斷已生隨一種類惡不善法，如理思惟滅為寂靜、道能出離。如是思惟，發勤精進，廣說乃至勵意不息，此道名為能令已生隨一種類惡不善法永斷正勝。彼於此道生已，脩習多脩習故，便斷隨一種類已生惡不善法。起欲乃至策心持心，皆如前說。