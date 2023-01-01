阿毘達磨法蘊足論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿毘達磨法蘊足論卷第二

尊者大目乾連造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目乾連造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

預流支品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 預流支品第二

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四種法，若正勤脩，是人名為多有所作。何等為四？謂親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行。汝等苾芻應如是學：我當親近供養善士，恭敬一心聽聞正法，如理觀察甚深妙義，精進脩行法隨法行。」爾時世尊為攝前義而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「有四種法，若正勤脩，是人名為多有所作。何等為四？謂親近善士、聽聞正法、如理作意、法隨法行。汝等苾芻應如是學：我當親近供養善士，恭敬一心聽聞正法，如理觀察甚深妙義，精進脩行法隨法行。」爾時世尊為攝前義而說頌曰：

「善哉見善士， 能斷疑增慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉見善士， 能斷疑增慧，

令愚成智人， 慧者應親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令愚成智人， 慧者應親近。

善士應親近， 以親近彼時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善士應親近， 以親近彼時，

令疑斷慧增， 使愚成智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令疑斷慧增， 使愚成智故。」

云何為善士？謂佛及弟子。又諸所有補特伽羅，具戒具德、離諸瑕穢、成調善法、堪紹師位、成就勝德，知羞悔過、善守好學、具知具見、樂思擇、愛稱量、憙觀察性，聰敏具覺慧、息追求有慧類，離貪趣貪滅、離瞋趣瞋滅、離癡趣癡滅、調順趣調順、寂靜趣寂靜、解脫趣解脫、越度趣越度、妙覺趣妙覺、涅槃趣涅槃，樂調順諦、離憍放逸、好慧忍辱柔和、升直道如見，專自調伏、專自寂靜、專自涅槃，為纔支身遊諸國邑王都聚落求衣食等，具質直、具調順、具足質直及調順，具忍辱、具柔和，具足忍辱及柔和，具供養、具恭敬、具足供養及恭敬，具正行、具守根、具足正行及守根，具軌範、具所行、具足軌範及所行，具信尸羅及聞捨慧，自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信，自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧，是名善士。何故名善士？以所說善士，離非善法、成就善法，具足成就四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，故名善士。若能於此所說善士，親近承事恭敬供養，如是名為親近善士。云何名為聽聞正法？謂所親近供養善士，未顯了處為正顯了、未開悟處為正開悟，以慧通達深妙句義方便為其宣說施設安立開示，以無量門正為開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。云何名為以無量門正為開示苦真是苦？謂正開示生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略說一切五取蘊苦。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為善士？謂佛及弟子。又諸所有補特伽羅，具戒具德、離諸瑕穢、成調善法、堪紹師位、成就勝德，知羞悔過、善守好學、具知具見、樂思擇、愛稱量、憙觀察性，聰敏具覺慧、息追求有慧類，離貪趣貪滅、離瞋趣瞋滅、離癡趣癡滅、調順趣調順、寂靜趣寂靜、解脫趣解脫、越度趣越度、妙覺趣妙覺、涅槃趣涅槃，樂調順諦、離憍放逸、好慧忍辱柔和、升直道如見，專自調伏、專自寂靜、專自涅槃，為纔支身遊諸國邑王都聚落求衣食等，具質直、具調順、具足質直及調順，具忍辱、具柔和，具足忍辱及柔和，具供養、具恭敬、具足供養及恭敬，具正行、具守根、具足正行及守根，具軌範、具所行、具足軌範及所行，具信尸羅及聞捨慧，自具淨信亦能勸勵安立有情同具淨信，自具尸羅及聞捨慧亦能勸勵安立有情同具尸羅及聞捨慧，是名善士。何故名善士？以所說善士，離非善法、成就善法，具足成就四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，故名善士。若能於此所說善士，親近承事恭敬供養，如是名為親近善士。云何名為聽聞正法？謂所親近供養善士，未顯了處為正顯了、未開悟處為正開悟，以慧通達深妙句義方便為其宣說施設安立開示，以無量門正為開示，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道。云何名為以無量門正為開示苦真是苦？謂正開示生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略說一切五取蘊苦。如有頌言：

「諸蘊起為苦， 生及出亦苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸蘊起為苦， 生及出亦苦，

生已有老苦， 病苦與死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生已有老苦， 病苦與死苦，

煩惱生為苦， 生已住亦苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱生為苦， 生已住亦苦，

非聰敏悔苦， 不調伏死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聰敏悔苦， 不調伏死苦，

無智有情苦， 增羯吒私苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智有情苦， 增羯吒私苦，

愚夫生死苦， 多劫馳流苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚夫生死苦， 多劫馳流苦。」

此等名為以無量門正為開示苦真是苦。云何名為以無量門正為開示集真是集？謂正開示愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，為去來今眾苦因本、道路由緒，能作生緣起集等起，能起集等起現法中諸苦，身壞後苦由是出生。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名為以無量門正為開示苦真是苦。云何名為以無量門正為開示集真是集？謂正開示愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，為去來今眾苦因本、道路由緒，能作生緣起集等起，能起集等起現法中諸苦，身壞後苦由是出生。如有頌言：

「因愛棄良醫， 癰本榛藤渴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因愛棄良醫， 癰本榛藤渴，

未調伏一切， 數數感眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未調伏一切， 數數感眾苦。

如樹根未拔， 雖斫斫還生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如樹根未拔， 雖斫斫還生，

未拔愛隨眠， 數數感眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未拔愛隨眠， 數數感眾苦。

如毒箭在身， 損壞色力等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如毒箭在身， 損壞色力等，

眾生內有愛， 損壞諸善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生內有愛， 損壞諸善根。」

此等名為以無量門正為開示集真是集。云何名為以無量門正為開示滅真是滅？謂正開示，即上所說愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜永沒，名為舍宅、亦名洲渚、亦名救護、亦名歸依、亦名所趣、亦名無憂、亦名無病、亦名無動、亦名無沒、亦名無熾、亦名無熱、亦名安隱、亦名惔怕、亦名善事、亦名吉祥、亦名涅槃。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名為以無量門正為開示集真是集。云何名為以無量門正為開示滅真是滅？謂正開示，即上所說愛、後有愛、憙俱行愛、彼彼憙愛，無餘永斷、棄捨變吐、盡離染滅、寂靜永沒，名為舍宅、亦名洲渚、亦名救護、亦名歸依、亦名所趣、亦名無憂、亦名無病、亦名無動、亦名無沒、亦名無熾、亦名無熱、亦名安隱、亦名惔怕、亦名善事、亦名吉祥、亦名涅槃。如有頌言：

「究竟沙門果， 調伏所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「究竟沙門果， 調伏所稱讚，

我慢滅無餘， 永證甘露迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我慢滅無餘， 永證甘露迹。

所歸住趣宅， 勝宮佛所讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所歸住趣宅， 勝宮佛所讚，

惔怕滅無邊， 彼岸常安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惔怕滅無邊， 彼岸常安隱。

所依盡苦滅， 脫無窟究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依盡苦滅， 脫無窟究竟，

勝義旨應供， 智所習聖欣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝義旨應供， 智所習聖欣。

都無老病死， 無愁歎苦憂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都無老病死， 無愁歎苦憂，

微難見無邊， 滅諦無同類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微難見無邊， 滅諦無同類。」

此等名為以無量門正為開示滅真是滅。云何名為以無量門正為開示道真是道？謂正開示，此道此行於去來今眾苦，能斷能棄、能吐能盡、能離染、能滅、能寂靜、能令永滅沒。此復云何？謂八支聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名為以無量門正為開示滅真是滅。云何名為以無量門正為開示道真是道？謂正開示，此道此行於去來今眾苦，能斷能棄、能吐能盡、能離染、能滅、能寂靜、能令永滅沒。此復云何？謂八支聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如有頌言：

「此威猛一趣， 如鳥路清虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此威猛一趣， 如鳥路清虛，

牟尼定所行， 為眾數宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼定所行， 為眾數宣說。

哀愍說一趣， 見道盡生邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍說一趣， 見道盡生邊，

此道於瀑流， 去來今能度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道於瀑流， 去來今能度。

能究竟調靜， 能盡生死流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能究竟調靜， 能盡生死流，

能通達多界， 能開明眼道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能通達多界， 能開明眼道。

如殑伽駛流， 速趣於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如殑伽駛流， 速趣於大海，

開示廣慧道， 速證於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示廣慧道， 速證於涅槃。

哀愍一切眾， 轉未聞法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍一切眾， 轉未聞法輪，

教導諸天人， 稽首度有海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教導諸天人， 稽首度有海。」

此等名為以無量門正為開示道真是道。若於此等所說正法，樂聽、樂聞、樂受持、樂究竟、樂解了、樂觀察、樂尋思、樂推究、樂通達、樂觸、樂證、樂作證，為聞法故，履艱險徑、涉邊表路、遊平坦道皆無忌難；為受持故，數以耳根，對說法音，發勝耳識，如是名為聽聞正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等名為以無量門正為開示道真是道。若於此等所說正法，樂聽、樂聞、樂受持、樂究竟、樂解了、樂觀察、樂尋思、樂推究、樂通達、樂觸、樂證、樂作證，為聞法故，履艱險徑、涉邊表路、遊平坦道皆無忌難；為受持故，數以耳根，對說法音，發勝耳識，如是名為聽聞正法。

云何名為如理作意？謂從善士聞正法已，內自慶慰，歡喜踊躍：「奇哉世尊！能說如是深妙正法。佛所說苦實為真苦，佛所說集實為真集，佛所說滅實為真滅，佛所說道實為真道。」彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心，隨攝等攝作意發意，審正觀察深妙句義，如是名為如理作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為如理作意？謂從善士聞正法已，內自慶慰，歡喜踊躍：「奇哉世尊！能說如是深妙正法。佛所說苦實為真苦，佛所說集實為真集，佛所說滅實為真滅，佛所說道實為真道。」彼由如是內自慶慰歡喜踊躍引攝其心，隨攝等攝作意發意，審正觀察深妙句義，如是名為如理作意。

云何名為法隨法行？謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已，便生出離遠離所生五勝善法，謂信、精進及念、定、慧。彼於自內所生出離遠離所生五勝善法，脩習堅住無間脩習增上加行，如是名為法隨法行。精進修行法隨法行，便得趣入正性離生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為法隨法行？謂彼旋環如理作意審正觀察深妙義已，便生出離遠離所生五勝善法，謂信、精進及念、定、慧。彼於自內所生出離遠離所生五勝善法，脩習堅住無間脩習增上加行，如是名為法隨法行。精進修行法隨法行，便得趣入正性離生。

所以得入正性離生，由精進脩法隨法行。所以能脩法隨法行，由如理觀甚深妙義。所以能觀甚深妙義，由能恭敬聽聞正法。所以復能聽聞正法，由能親近供養善士。若能親近供養善士便聞正法，聞正法已便能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已便能進脩法隨法行，既精進脩法隨法行便得趣入正性離生。如山頂上天雨霖霪先溪㵎滿，溪㵎滿已小溝瀆滿，小溝瀆滿已大溝瀆滿，大溝瀆滿已小河滿，小河滿已大河滿，大河滿已大海滿，大海如是漸次方滿。聖道大海亦復如是，要先親近供養善士方聞正法，聞正法已方能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已方能進脩法隨法行，精進脩行法隨法行得圓滿已方得趣入正性離生。既得趣入正性離生，便名已生八支聖道，謂正見等如前已說。如是四種，名預流支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以得入正性離生，由精進脩法隨法行。所以能脩法隨法行，由如理觀甚深妙義。所以能觀甚深妙義，由能恭敬聽聞正法。所以復能聽聞正法，由能親近供養善士。若能親近供養善士便聞正法，聞正法已便能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已便能進脩法隨法行，既精進脩法隨法行便得趣入正性離生。如山頂上天雨霖霪先溪㵎滿，溪㵎滿已小溝瀆滿，小溝瀆滿已大溝瀆滿，大溝瀆滿已小河滿，小河滿已大河滿，大河滿已大海滿，大海如是漸次方滿。聖道大海亦復如是，要先親近供養善士方聞正法，聞正法已方能如理觀深妙義，如理觀察深妙義已方能進脩法隨法行，精進脩行法隨法行得圓滿已方得趣入正性離生。既得趣入正性離生，便名已生八支聖道，謂正見等如前已說。如是四種，名預流支。

由此四種，於聖道流能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證、能作證故，名預流支。又此四種，於所求義，由脩習多脩習，能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證。能作證故，名預流支。又此四種，於聖道流能隨順、能增長、能嚴飾、能磨瑩、能為常安助資糧故，名預流支。又此四種，由語增語、由想等想施設言說為預流支故，名預流支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此四種，於聖道流能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證、能作證故，名預流支。又此四種，於所求義，由脩習多脩習，能獲能得、能至隨至、能辦能滿、能觸能證。能作證故，名預流支。又此四種，於聖道流能隨順、能增長、能嚴飾、能磨瑩、能為常安助資糧故，名預流支。又此四種，由語增語、由想等想施設言說為預流支故，名預流支。

證淨品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證淨品第三之一

一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「若諸有情，於汝言教信心聽受、能奉行者，汝當哀愍方便勸勵，安立令住四證淨中。何等為四？謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒。所以者何？諸有地界水火風界，是四大種容可改易。若有成就此四證淨諸聖弟子，必無改易。由此多聞諸聖弟子成就如是四證淨故，若墮地獄、傍生、鬼界，無有是處。是故若有於汝言教信心聽受能奉行者，汝當哀愍方便勸勵安立，令住四證淨中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在室羅筏，住逝多林給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾：「若諸有情，於汝言教信心聽受、能奉行者，汝當哀愍方便勸勵，安立令住四證淨中。何等為四？謂佛證淨、法證淨、僧證淨、聖所愛戒。所以者何？諸有地界水火風界，是四大種容可改易。若有成就此四證淨諸聖弟子，必無改易。由此多聞諸聖弟子成就如是四證淨故，若墮地獄、傍生、鬼界，無有是處。是故若有於汝言教信心聽受能奉行者，汝當哀愍方便勸勵安立，令住四證淨中。」

云何佛證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念佛者，謂以此相、此門、此理，於諸佛所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念諸佛。所言謂者，謂如是相、如是狀、如是種、如是類，是故言謂。所言此者，謂如是戒、如是法、如是慧、如是通、如是解脫、如是多住，是故言此。言世尊者，如後當釋。言如來者，如世尊言：從菩薩證無上正等菩提夜，乃至佛無餘依般涅槃界夜，於其中間諸有所說、宣暢敷演，一切皆如，無有虛妄、無有變異、諦實如理無有顛倒，皆以如是如實正慧見已而說，故名如來。阿羅漢者，略有二種阿羅漢性：一者有為；二者無為。云何有為阿羅漢性？謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢性。云何無為阿羅漢性？謂貪瞋癡一切煩惱皆悉永斷，超一切趣、斷一切道，三火永靜、焦渴永息、憍逸永離、窟宅永破，度四瀑流，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢性。如來具足圓滿成就如是所說有為無為阿羅漢性，故名阿羅漢。又貪瞋癡及餘煩惱皆悉應斷，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名阿羅漢。又身語意三種惡行皆應永斷，如來於彼永斷遍知乃至廣說，故名阿羅漢。又過去佛皆已遠離惡不善法，所有雜染、後有熾然、苦異熟果皆得當來永不生法；今佛亦爾，故名阿羅漢。又佛世尊成就最勝吉祥功德，應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養，故名阿羅漢。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何佛證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念諸佛，謂此世尊是如來、阿羅漢、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念佛者，謂以此相、此門、此理，於諸佛所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念諸佛。所言謂者，謂如是相、如是狀、如是種、如是類，是故言謂。所言此者，謂如是戒、如是法、如是慧、如是通、如是解脫、如是多住，是故言此。言世尊者，如後當釋。言如來者，如世尊言：從菩薩證無上正等菩提夜，乃至佛無餘依般涅槃界夜，於其中間諸有所說、宣暢敷演，一切皆如，無有虛妄、無有變異、諦實如理無有顛倒，皆以如是如實正慧見已而說，故名如來。阿羅漢者，略有二種阿羅漢性：一者有為；二者無為。云何有為阿羅漢性？謂彼果得及彼得得，無學根力、無學尸羅、無學善根、十無學法及彼種類諸無學法，是名有為阿羅漢性。云何無為阿羅漢性？謂貪瞋癡一切煩惱皆悉永斷，超一切趣、斷一切道，三火永靜、焦渴永息、憍逸永離、窟宅永破，度四瀑流，無上究竟、無上寂靜、無上愛盡、離滅涅槃，是名無為阿羅漢性。如來具足圓滿成就如是所說有為無為阿羅漢性，故名阿羅漢。又貪瞋癡及餘煩惱皆悉應斷，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名阿羅漢。又身語意三種惡行皆應永斷，如來於彼永斷遍知乃至廣說，故名阿羅漢。又過去佛皆已遠離惡不善法，所有雜染、後有熾然、苦異熟果皆得當來永不生法；今佛亦爾，故名阿羅漢。又佛世尊成就最勝吉祥功德，應受上妙衣服飲食諸坐臥具醫藥資緣種種供養，故名阿羅漢。如有頌言：

「世所應受用， 種種上妙物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世所應受用， 種種上妙物，

如來皆應受， 故名阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來皆應受， 故名阿羅漢。」

正等覺者，如世尊言：諸所有法、一切正性，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又等法者，謂四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又於一切苦集滅道，能現觀道，能證預流果、一來果、不還果、阿羅漢果道，能證神境智作證通、天耳智作證通、他心智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通道，能盡貪瞋癡慢憍垢道，如來一切皆正等覺，至誠堅住慇重作意，以因、以門、以理、以相正等覺故，名正等覺。明行圓滿者，何等為明？謂佛所有無學三明：一者無學宿住隨念智作證明；二者無學死生智作證明；三者無學漏盡智作證明，是謂為明。何等為行？謂佛所有無學身律儀、語律儀、命清淨，是謂為行。又佛所有上妙威儀，往來顧視、屈申俯仰、服僧伽胝、執持衣鉢，悉皆嚴整，是謂為行。此行前明，總謂明行。如來具足圓滿成就如是明行，一向鮮白、一向微妙、一向無罪，是故名為明行圓滿。言善逝者，謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法，故名善逝。又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名善逝。又如過去諸佛世尊，皆乘如實無虛妄道，趣出世間殊勝功德，一至永至無復退還；今佛亦然，故名善逝。世間解者，謂五取蘊名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說五趣名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說六處名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說三界所攝諸處名為世間，從彼而生、從彼而起、從彼而出，因彼而生、因彼而起、因彼而出，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。無上丈夫者，如世尊言：所有有情，無足、二足、四足、多足，有色無色、有想無想非想非非想，如來於中最稱第一、最勝最尊、最上無上，由此故說無上丈夫。調御士者，謂佛世尊略以三種巧調御事，調御一切所化有情：一、於一類一向柔軟；二、於一類一向麁獷；三、於一類柔軟麁獷。云何如來於彼一類一向柔軟？謂為彼說此身妙行、此身妙行所感異熟，此語妙行、此語妙行所感異熟，此意妙行、此意妙行所感異熟，此天、此人，此善趣、此樂世、此涅槃，是名如來於彼一類一向柔軟。云何如來於彼一類一向麁獷？謂為彼說此身惡行、此身惡行所感異熟，此語惡行、此語惡行所感異熟，此意惡行、此意惡行所感異熟，此地獄、此傍生、此鬼界，此險難、此惡趣、此墮落，是名如來於彼一類一向麁獷。云何如來於彼一類柔軟麁獷？謂於時時為說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正等覺者，如世尊言：諸所有法、一切正性，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又等法者，謂四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，如來一切知見解了正等覺，故名正等覺。又於一切苦集滅道，能現觀道，能證預流果、一來果、不還果、阿羅漢果道，能證神境智作證通、天耳智作證通、他心智作證通、宿住隨念智作證通、死生智作證通、漏盡智作證通道，能盡貪瞋癡慢憍垢道，如來一切皆正等覺，至誠堅住慇重作意，以因、以門、以理、以相正等覺故，名正等覺。明行圓滿者，何等為明？謂佛所有無學三明：一者無學宿住隨念智作證明；二者無學死生智作證明；三者無學漏盡智作證明，是謂為明。何等為行？謂佛所有無學身律儀、語律儀、命清淨，是謂為行。又佛所有上妙威儀，往來顧視、屈申俯仰、服僧伽胝、執持衣鉢，悉皆嚴整，是謂為行。此行前明，總謂明行。如來具足圓滿成就如是明行，一向鮮白、一向微妙、一向無罪，是故名為明行圓滿。言善逝者，謂佛成就極樂安隱無艱無難往趣妙法，故名善逝。又貪瞋癡及餘煩惱所生種種難往趣法，如來於彼永斷遍知，如多羅樹永斷根頂無復遺餘，皆得當來永不生法，故名善逝。又如過去諸佛世尊，皆乘如實無虛妄道，趣出世間殊勝功德，一至永至無復退還；今佛亦然，故名善逝。世間解者，謂五取蘊名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說五趣名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說六處名為世間，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。又說三界所攝諸處名為世間，從彼而生、從彼而起、從彼而出，因彼而生、因彼而起、因彼而出，如來於彼知見解了正等覺，故名世間解。無上丈夫者，如世尊言：所有有情，無足、二足、四足、多足，有色無色、有想無想非想非非想，如來於中最稱第一、最勝最尊、最上無上，由此故說無上丈夫。調御士者，謂佛世尊略以三種巧調御事，調御一切所化有情：一、於一類一向柔軟；二、於一類一向麁獷；三、於一類柔軟麁獷。云何如來於彼一類一向柔軟？謂為彼說此身妙行、此身妙行所感異熟，此語妙行、此語妙行所感異熟，此意妙行、此意妙行所感異熟，此天、此人，此善趣、此樂世、此涅槃，是名如來於彼一類一向柔軟。云何如來於彼一類一向麁獷？謂為彼說此身惡行、此身惡行所感異熟，此語惡行、此語惡行所感異熟，此意惡行、此意惡行所感異熟，此地獄、此傍生、此鬼界，此險難、此惡趣、此墮落，是名如來於彼一類一向麁獷。云何如來於彼一類柔軟麁獷？謂於時時為說

身妙行、語妙行、意妙行；或於時時為說身妙行、語妙行、意妙行所感異熟；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行所感異熟；或於時時為說天人，善趣、樂世、涅槃；或於時時為說地獄、傍生、鬼界，險難、惡趣、墮落。是名如來於彼一類柔軟麁獷。如來於彼，以此三種巧調御事，如是調伏、如是止息、如是寂靜、如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱，如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱，令永調伏、令永止息、令永寂靜，得上調御、得勝調御、得勝清涼，永除曲穢，善滅慢覆及諂垢濁，是故如來名調御士。天人師者，如世尊告阿難陀言：我非但與苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦四眾為師，然我亦與諸天魔梵、沙門婆羅門等諸天人眾為師、為勝師、為隨師，為範、為勝範、為隨範，為將為導，是故如來名天人師。所言佛者，謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀等已能具起及得成就，故名為佛。且如有一大婆羅門來詣佛所，以妙伽他讚問佛曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身妙行、語妙行、意妙行；或於時時為說身妙行、語妙行、意妙行所感異熟；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行；或於時時為說身惡行、語惡行、意惡行所感異熟；或於時時為說天人，善趣、樂世、涅槃；或於時時為說地獄、傍生、鬼界，險難、惡趣、墮落。是名如來於彼一類柔軟麁獷。如來於彼，以此三種巧調御事，如是調伏、如是止息、如是寂靜、如是令其無餘永捨貪瞋癡等一切煩惱，如是令其無餘永盡貪瞋癡等一切煩惱，令永調伏、令永止息、令永寂靜，得上調御、得勝調御、得勝清涼，永除曲穢，善滅慢覆及諂垢濁，是故如來名調御士。天人師者，如世尊告阿難陀言：我非但與苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦四眾為師，然我亦與諸天魔梵、沙門婆羅門等諸天人眾為師、為勝師、為隨師，為範、為勝範、為隨範，為將為導，是故如來名天人師。所言佛者，謂於如來無學智見明鑒覺慧照現觀等已能具起及得成就，故名為佛。且如有一大婆羅門來詣佛所，以妙伽他讚問佛曰：

「稽首世導師， 名最上覺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首世導師， 名最上覺者，

何緣父母等， 號尊名佛陀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣父母等， 號尊名佛陀？」

世尊哀愍彼婆羅門，亦以伽他而告彼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊哀愍彼婆羅門，亦以伽他而告彼曰：

「婆羅門當知， 我如去來佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅門當知， 我如去來佛，

成就覺者相， 故我名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就覺者相， 故我名佛陀。

婆羅門當知， 我觀三世行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門當知， 我觀三世行，

皆有生滅法， 故我名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆有生滅法， 故我名佛陀。

婆羅門當知， 我於應知斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門當知， 我於應知斷，

證脩事已辦， 故我名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證脩事已辦， 故我名佛陀。

婆羅門當知， 我於一切境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門當知， 我於一切境，

具一切智見， 故我名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具一切智見， 故我名佛陀。

婆羅門當知， 我於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門當知， 我於無量劫，

脩諸純淨行， 經無量死生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脩諸純淨行， 經無量死生，

今於最後身， 離塵垢毒箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於最後身， 離塵垢毒箭，

證得無上覺， 故我名佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證得無上覺， 故我名佛陀。」

薄伽梵者，謂有善法名薄伽梵，成就無上諸善法故；或脩善法，名薄伽梵，已脩無上諸善法故。又佛世尊圓滿脩習身戒心慧，成就大悲我無限無量，成無量法，名薄伽梵。又佛世尊具大威德，能往能至、能壞能成、能自在轉，名薄伽梵。又佛世尊，永破一切貪瞋癡等惡不善法、永破雜染後有熾然苦異熟果、永破當來生老病死，名薄伽梵。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄伽梵者，謂有善法名薄伽梵，成就無上諸善法故；或脩善法，名薄伽梵，已脩無上諸善法故。又佛世尊圓滿脩習身戒心慧，成就大悲我無限無量，成無量法，名薄伽梵。又佛世尊具大威德，能往能至、能壞能成、能自在轉，名薄伽梵。又佛世尊，永破一切貪瞋癡等惡不善法、永破雜染後有熾然苦異熟果、永破當來生老病死，名薄伽梵。如有頌言：

「永破貪瞋癡， 惡不善法等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「永破貪瞋癡， 惡不善法等，

具勝無漏法， 故名薄伽梵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具勝無漏法， 故名薄伽梵。」

又佛世尊，於未聞法能自通達得最上覺，成現法智、無障礙智，善解當來脩梵行果，為諸弟子分別解說，設大法會普施有情，名薄伽梵。如有頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又佛世尊，於未聞法能自通達得最上覺，成現法智、無障礙智，善解當來脩梵行果，為諸弟子分別解說，設大法會普施有情，名薄伽梵。如有頌言：

「如來設法會， 普哀愍無依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來設法會， 普哀愍無依；

如是天人師， 稽首度有海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天人師， 稽首度有海。」

又佛世尊，為諸弟子隨宜說法，皆令歡喜恭敬信受、如教脩行，名稱普聞遍諸方域無不讚禮，名薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名佛證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又佛世尊，為諸弟子隨宜說法，皆令歡喜恭敬信受、如教脩行，名稱普聞遍諸方域無不讚禮，名薄伽梵。若聖弟子以如是相隨念諸佛，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名佛證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住佛證淨中。

云何法證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念正法，謂佛正法善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念法者，謂以此相、此門、此理，於正法所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念正法。言善說者，謂佛所說，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道，故名善說。若佛世尊非苦說苦、非集說集、非滅說滅、非道說道，可非善說；以佛世尊苦說為苦、集說為集、滅說為滅、道說為道，故佛正法名為善說。言現見者，謂正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故名現見。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，非現法中即入苦集滅道現觀，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名現見。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名現見。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，非現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為現見。言無熱者，謂八支聖道名為無熱。所以者何？熱謂煩惱。八支聖道中，一切煩惱無得無近得、無有無等有，故佛正法名為無熱。言應時者，謂八支聖道名為應時。所以者何？由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故名應時。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道，後方入苦集滅道現觀，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故佛正法名為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念正法，謂佛正法善說、現見、無熱、應時、引導、近觀、智者內證。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中，是故言此。言聖弟子者，聖謂佛法僧，歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念法者，謂以此相、此門、此理，於正法所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏、不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念正法。言善說者，謂佛所說，苦真是苦、集真是集、滅真是滅、道真是道，故名善說。若佛世尊非苦說苦、非集說集、非滅說滅、非道說道，可非善說；以佛世尊苦說為苦、集說為集、滅說為滅、道說為道，故佛正法名為善說。言現見者，謂正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故名現見。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，非現法中即入苦集滅道現觀，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，於現法中即入苦集滅道現觀，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名現見。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，非現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，於現法中即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為現見。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，於現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名現見。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，非現法中即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非現見；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為現見。言無熱者，謂八支聖道名為無熱。所以者何？熱謂煩惱。八支聖道中，一切煩惱無得無近得、無有無等有，故佛正法名為無熱。言應時者，謂八支聖道名為應時。所以者何？由正修習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故名應時。若正脩習世尊所說苦集滅道現觀道，後方入苦集滅道現觀，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說苦集滅道現觀道時，即入苦集滅道現觀，故佛正法名為

應時。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名應時。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所說隨眠道，後方斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為應時。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名應時。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道，後方證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為應時。言引導者，謂八支聖道名為引導。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅道現觀能引能導、能隨能逐，故佛正法名為引導。言近觀者，謂八支聖道名為近觀。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅道如實知見苦集滅道，故佛正法名為近觀。智者內證者，佛及佛弟子名為智者，世尊所說苦集滅道，智者自內知見、解了、正等覺為苦集滅道，故佛正法名智者內證。若聖弟子，以如是相隨念正法，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名法證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住法證淨中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時。又正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故名應時。若正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所說隨眠道，後方斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠道時，即斷見苦見集見滅見道所斷及脩所斷一切隨眠，故佛正法名為應時。又正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故名應時。若正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道，後方證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，世尊正法可非應時；以正脩習世尊所說能證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷隨眠滅道時，即證見苦見集見滅見道所斷及脩所斷諸隨眠滅，故佛正法名為應時。言引導者，謂八支聖道名為引導。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅道現觀能引能導、能隨能逐，故佛正法名為引導。言近觀者，謂八支聖道名為近觀。所以者何？以八支聖道脩習多脩習，能於苦集滅道如實知見苦集滅道，故佛正法名為近觀。智者內證者，佛及佛弟子名為智者，世尊所說苦集滅道，智者自內知見、解了、正等覺為苦集滅道，故佛正法名智者內證。若聖弟子，以如是相隨念正法，見為根本、證智相應，諸信信性、現前信性、隨順印可、愛慕愛慕性、心證心淨，是名法證淨。若能於此勸勵安立，當知是名方便勸勵安立令住法證淨中。

云何僧證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念於僧，謂佛弟子，具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。於此僧中，有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。佛弟子眾，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬、無上福田世所應供。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中、是故言此。言聖弟子者、聖謂佛法僧、歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念僧者、謂以此相、此門、此理，於諸僧所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏，不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念於僧。言妙行者，謂世尊說有四種行：一、苦遲通行；二、苦速通行；三、樂遲通行；四、樂速通行。佛弟子眾於此中行，故名妙行。又世尊說有四種行：一、不安隱行；二、安隱行；三、調伏行；四、寂靜行。佛弟子眾唯行後三，故名妙行。質直行者，謂八支聖道名為質直。所以者何？以八支聖道不迂不曲不迴、質直平坦一趣。佛弟子眾於此中行，名質直行。如理行者，謂八支聖道名為如理。佛弟子眾於此中行，名如理行。又世尊說四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支及正定，并資并具，名為如理。如世尊言：此一趣道，令諸有情皆得清淨、超諸愁歎、滅諸憂苦、證如理法，謂聖正定并資并具七聖道支，名聖正定資之與具。何等為七？謂初正見乃至正念。以聖正定？由七道支引導脩治方得成滿，故說名聖正定資具。佛弟子眾於此中行，名如理行。法隨法行者，謂涅槃名法，八支聖道名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又別解脫名法，別解脫律儀名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又身律儀、語律儀、命清淨名法，受持此法名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。和敬行者，謂佛弟子眾，一戒、一學、一說、一別解脫，同戒、同學、同說、同別解脫。受具百歲所應學處，初受具者亦於中學；初受具者所應學處，受具百歲亦於中學。如受具百歲所應學法，初受具者亦如是學；如初受具者所應學法，受具百歲亦如是學。佛弟子眾能於此中一戒性、一學性、一說性、一別解脫性、同戒性、同學性、同說性、同別解脫性，名和敬行。又佛弟子眾，互相恭敬、互相推讓，於長宿者起迎合掌、慰問禮拜、表相和敬。佛弟子眾如是而行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何僧證淨？如世尊言：此聖弟子，以如是相隨念於僧，謂佛弟子，具足妙行、質直行、如理行、法隨法行、和敬行、隨法行。於此僧中，有預流向、有預流果、有一來向、有一來果、有不還向、有不還果、有阿羅漢向、有阿羅漢果，如是總有四雙八隻補特伽羅。佛弟子眾，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫智見具足，應請、應屈、應恭敬、無上福田世所應供。所言此者，謂此欲界、或此世界、此贍部洲。又言此者，謂即此身，持等持、軀等軀、聚得自體。又言此者，謂此處生佛及弟子、諸仙牟尼、諸聰叡者、善調伏者、善調順者。又言此者，謂即於此教授教誡善說法中、是故言此。言聖弟子者、聖謂佛法僧、歸依佛法僧故名聖弟子。以如是相隨念僧者、謂以此相、此門、此理，於諸僧所起念隨念、專念憶念，不忘不失、不遺不漏，不失法性、心明記性，是故名為以如是相隨念於僧。言妙行者，謂世尊說有四種行：一、苦遲通行；二、苦速通行；三、樂遲通行；四、樂速通行。佛弟子眾於此中行，故名妙行。又世尊說有四種行：一、不安隱行；二、安隱行；三、調伏行；四、寂靜行。佛弟子眾唯行後三，故名妙行。質直行者，謂八支聖道名為質直。所以者何？以八支聖道不迂不曲不迴、質直平坦一趣。佛弟子眾於此中行，名質直行。如理行者，謂八支聖道名為如理。佛弟子眾於此中行，名如理行。又世尊說四念住、四正勝、四神足、五根、五力、七等覺支及正定，并資并具，名為如理。如世尊言：此一趣道，令諸有情皆得清淨、超諸愁歎、滅諸憂苦、證如理法，謂聖正定并資并具七聖道支，名聖正定資之與具。何等為七？謂初正見乃至正念。以聖正定？由七道支引導脩治方得成滿，故說名聖正定資具。佛弟子眾於此中行，名如理行。法隨法行者，謂涅槃名法，八支聖道名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又別解脫名法，別解脫律儀名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。又身律儀、語律儀、命清淨名法，受持此法名隨法。佛弟子眾於此中行，名法隨法行。和敬行者，謂佛弟子眾，一戒、一學、一說、一別解脫，同戒、同學、同說、同別解脫。受具百歲所應學處，初受具者亦於中學；初受具者所應學處，受具百歲亦於中學。如受具百歲所應學法，初受具者亦如是學；如初受具者所應學法，受具百歲亦如是學。佛弟子眾能於此中一戒性、一學性、一說性、一別解脫性、同戒性、同學性、同說性、同別解脫性，名和敬行。又佛弟子眾，互相恭敬、互相推讓，於長宿者起迎合掌、慰問禮拜、表相和敬。佛弟子眾如是而行

，名和敬行。隨法行者，謂八支聖道名為隨法。佛弟子眾於中隨順遊歷涉行，名隨法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，名和敬行。隨法行者，謂八支聖道名為隨法。佛弟子眾於中隨順遊歷涉行，名隨法行。