守護國界主陀羅尼經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第九

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

陀羅尼功德軌儀品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼功德軌儀品第九

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名祕密主金剛手，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！如佛所說陀羅尼門，如是一切陀羅尼門？云何名為陀羅尼門？何等陀羅尼能為一切陀羅尼母？何等陀羅尼普能利樂一切眾生？何等陀羅尼能令有情速得阿耨多羅三藐三菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名祕密主金剛手，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！如佛所說陀羅尼門，如是一切陀羅尼門？云何名為陀羅尼門？何等陀羅尼能為一切陀羅尼母？何等陀羅尼普能利樂一切眾生？何等陀羅尼能令有情速得阿耨多羅三藐三菩薩？」

爾時，世尊告祕密主金剛手言：「善哉，善哉！善男子！能問如來如是深義，我今為汝分別解說。善男子！有一陀羅尼即是一切陀羅尼母，名守護國界主。若有菩薩受持證得此陀羅尼，則得其身同如意寶，眾生見者所願滿足，亦能速得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告祕密主金剛手言：「善哉，善哉！善男子！能問如來如是深義，我今為汝分別解說。善男子！有一陀羅尼即是一切陀羅尼母，名守護國界主。若有菩薩受持證得此陀羅尼，則得其身同如意寶，眾生見者所願滿足，亦能速得無上菩提。」

爾時，金剛手聞是語已而白佛言：「善哉，世尊！願為我說此陀羅尼少分功能、軌儀、法則，我等聞已精勤修習，便能證得此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手聞是語已而白佛言：「善哉，世尊！願為我說此陀羅尼少分功能、軌儀、法則，我等聞已精勤修習，便能證得此陀羅尼。」

佛告祕密主言：「善男子！毘盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天眾已廣宣說，我今於此菩提樹下金剛道場為諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門，汝當諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告祕密主言：「善男子！毘盧遮那世尊色究竟天為天帝釋及諸天眾已廣宣說，我今於此菩提樹下金剛道場為諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門，汝當諦聽。

「善男子！陀羅尼母所謂oṃ唵字。所以者何？三字和合為唵字故，謂a婀、u烏、ma莾。一、婀字者，是菩提心義、是諸法門義，亦無二義、亦諸法果義、亦是性義、是自在義，猶如國王，黑白善惡隨心自在，又法身義，二、烏字者即報身義，三、莾字者是化身義。以合三字共為唵字，攝義無邊，故為一切陀羅尼首，與諸字義而作先導，即一切法所生之處。三世諸佛皆觀此字而得菩提，故為一切陀羅尼母，一切菩薩從此而生、一切諸佛從此出現，即是諸佛、一切菩薩、諸陀羅尼集會之處。猶如國王住於王城，臣佐輔翼、婇女圍遶，或出遊巡狩還歸皇居，必嚴四兵導從千萬，但言王住、王之往來，雖不說餘而無不攝；此陀羅尼亦復如是，雖說一字無所不收。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！陀羅尼母所謂oṃ唵字。所以者何？三字和合為唵字故，謂a婀、u烏、ma莾。一、婀字者，是菩提心義、是諸法門義，亦無二義、亦諸法果義、亦是性義、是自在義，猶如國王，黑白善惡隨心自在，又法身義，二、烏字者即報身義，三、莾字者是化身義。以合三字共為唵字，攝義無邊，故為一切陀羅尼首，與諸字義而作先導，即一切法所生之處。三世諸佛皆觀此字而得菩提，故為一切陀羅尼母，一切菩薩從此而生、一切諸佛從此出現，即是諸佛、一切菩薩、諸陀羅尼集會之處。猶如國王住於王城，臣佐輔翼、婇女圍遶，或出遊巡狩還歸皇居，必嚴四兵導從千萬，但言王住、王之往來，雖不說餘而無不攝；此陀羅尼亦復如是，雖說一字無所不收。」

爾時，祕密主金剛手復白佛言：「世尊！如佛所說，諸佛常住平等三昧，等視眾生猶如一子。今者云何但言守護國界主耶？諸有貧窮、孤惸、困苦、無依、無歸、無救、無護，何不愍念而守護耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祕密主金剛手復白佛言：「世尊！如佛所說，諸佛常住平等三昧，等視眾生猶如一子。今者云何但言守護國界主耶？諸有貧窮、孤惸、困苦、無依、無歸、無救、無護，何不愍念而守護耶？」

爾時，如來無上調御告祕密主金剛手言：「善男子！諦聽諦聽，當為汝說。諸佛如來非不住於平等三昧，由平等故，守護國王。善男子！譬如良醫見小嬰孩身縈疾病，不勝醫藥，乃以良藥令母服之，由母服藥力及於乳，其子飲乳疾病皆除；諸佛如來亦復如是，哀愍一切，守護國王。若護國王獲七勝益。何等為七？所謂若能守護國王即是守護國之太子、若守護太子即守護大臣、若守護大臣即守護百姓、若守護百姓即守護庫藏、若守護庫藏即守護四兵、若守護四兵即守護隣國，若能如是一切皆安。善男子！是故，國王與諸眾生為日、為月、為燈、為眼、為父、為母。若諸有情無眼、無燈、無日、無月、無父、無母，身命可存；若無國王，不可安立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來無上調御告祕密主金剛手言：「善男子！諦聽諦聽，當為汝說。諸佛如來非不住於平等三昧，由平等故，守護國王。善男子！譬如良醫見小嬰孩身縈疾病，不勝醫藥，乃以良藥令母服之，由母服藥力及於乳，其子飲乳疾病皆除；諸佛如來亦復如是，哀愍一切，守護國王。若護國王獲七勝益。何等為七？所謂若能守護國王即是守護國之太子、若守護太子即守護大臣、若守護大臣即守護百姓、若守護百姓即守護庫藏、若守護庫藏即守護四兵、若守護四兵即守護隣國，若能如是一切皆安。善男子！是故，國王與諸眾生為日、為月、為燈、為眼、為父、為母。若諸有情無眼、無燈、無日、無月、無父、無母，身命可存；若無國王，不可安立。

「又，善男子！如大龍池，龍若住時，水常盈滿，黿鼉魚鼈水族皆安；龍若去時，水便枯涸，水性之屬皆滅無餘。國王亦爾，若諸國王受持於此陀羅尼門，能令無量無數眾生現在安樂，長守尊貴，身壞命終得生善道。是知：國主善能關閉諸惡趣門，開示人天涅槃正路，故我偏說守護國王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！如大龍池，龍若住時，水常盈滿，黿鼉魚鼈水族皆安；龍若去時，水便枯涸，水性之屬皆滅無餘。國王亦爾，若諸國王受持於此陀羅尼門，能令無量無數眾生現在安樂，長守尊貴，身壞命終得生善道。是知：國主善能關閉諸惡趣門，開示人天涅槃正路，故我偏說守護國王。」

爾時，世尊復告祕密主金剛手言：「善男子！如汝所問軌儀法則，諦聽諦聽，我今為此陀羅尼故說金剛城大曼荼羅軌儀法則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告祕密主金剛手言：「善男子！如汝所問軌儀法則，諦聽諦聽，我今為此陀羅尼故說金剛城大曼荼羅軌儀法則。

「善男子！若欲建立曼荼羅時，金剛阿闍梨先擇其地，若山、若野。其地若有種種果木、軟草、名花，平坦可樂，或有清淨池沼、澄潭，泉流盈滿，諸佛稱讚，可以建立曼荼羅場，或大河側、或近龍池，蓮華莊嚴，所謂優鉢羅花、拘勿頭花、波頭摩花、芬陀利花……，復有鳧、雁、鴛鴦、白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、拘枳羅等諸妙鳥王翔集莊嚴，或是諸佛、及諸菩薩、獨覺、聲聞曾所止住寂靜可讚，諸天龍等所守護處，及餘城邑、聚落、僧房、舍宅、堂閣、塔廟、天祠、牛所住處、閑靜園苑、空舍之中並可建立此曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若欲建立曼荼羅時，金剛阿闍梨先擇其地，若山、若野。其地若有種種果木、軟草、名花，平坦可樂，或有清淨池沼、澄潭，泉流盈滿，諸佛稱讚，可以建立曼荼羅場，或大河側、或近龍池，蓮華莊嚴，所謂優鉢羅花、拘勿頭花、波頭摩花、芬陀利花……，復有鳧、雁、鴛鴦、白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、拘枳羅等諸妙鳥王翔集莊嚴，或是諸佛、及諸菩薩、獨覺、聲聞曾所止住寂靜可讚，諸天龍等所守護處，及餘城邑、聚落、僧房、舍宅、堂閣、塔廟、天祠、牛所住處、閑靜園苑、空舍之中並可建立此曼荼羅。

「若無如是稱法之處，不復簡擇，隨所便宜以用安置，但隨心地作曼荼羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無如是稱法之處，不復簡擇，隨所便宜以用安置，但隨心地作曼荼羅。

「復次，善男子！若阿闍梨選擇地時，其地若有沙石、瓦礫、樹根、株杌、髮、毛、爪、齒、糠䴬、灰炭、骸骨、塚墓、蛇窟、蟻穴……如是等地，不堪建立曼荼羅場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若阿闍梨選擇地時，其地若有沙石、瓦礫、樹根、株杌、髮、毛、爪、齒、糠䴬、灰炭、骸骨、塚墓、蛇窟、蟻穴……如是等地，不堪建立曼荼羅場。

「既擇地已，阿闍梨當選好宿直日，於清旦時、吉祥相時五體投地禮如來足，隨其力分、隨心廣狹以建壇場——量極大者，一千由旬，或復九百、七百、五百、三百、一百、一由旬量，或七肘量、五肘、三肘、或一肘量、或一手掌、乃至一爪甲量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既擇地已，阿闍梨當選好宿直日，於清旦時、吉祥相時五體投地禮如來足，隨其力分、隨心廣狹以建壇場——量極大者，一千由旬，或復九百、七百、五百、三百、一百、一由旬量，或七肘量、五肘、三肘、或一肘量、或一手掌、乃至一爪甲量。

「我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則：當畟方作面開一門，上安閥閱以為莊嚴，一面各自有三十二磔手之量，四周欄楯畫成三重，共十二角，以種種寶用作花鬘而為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則：當畟方作面開一門，上安閥閱以為莊嚴，一面各自有三十二磔手之量，四周欄楯畫成三重，共十二角，以種種寶用作花鬘而為莊嚴。

「於壇中心畫毘盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩，四方四佛各四菩薩，或安種子，一一菩薩各有一拘胝那由他菩薩以為眷屬，次安十二供養菩薩，最外一院安置十天，彼一一尊各有真言。五佛真言已如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於壇中心畫毘盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩，四方四佛各四菩薩，或安種子，一一菩薩各有一拘胝那由他菩薩以為眷屬，次安十二供養菩薩，最外一院安置十天，彼一一尊各有真言。五佛真言已如上說。

「唵(一) 薩怛嚩(二合)(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 薩怛嚩(二合)(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 囉怛曩(二合)(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 囉怛曩(二合)(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 達摩(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 達摩(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 羯摩(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 羯摩(二) 嚩(入)日哩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 薩埵嚩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 薩埵嚩(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉佐(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉佐(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉誐(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉誐(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 娑度(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 娑度(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉怛曩(二合)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉怛曩(二合)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 諦者(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 諦者(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 計覩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 計覩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 悉蜜多(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 悉蜜多(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 達摩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 達摩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 底乞史那(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 底乞史那(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 系覩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 系覩(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 磨灑(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 磨灑(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 羯磨(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 羯磨(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉乞灑(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 囉乞灑(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 藥乞灑(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 藥乞灑(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 珊第(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 珊第(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 攞洗(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 攞洗(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 摩㘑(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 摩㘑(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 儗諦(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 儗諦(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 儞哩(二合)諦(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 儞哩(二合)諦(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 努閉(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 努閉(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 補澁閉(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 補澁閉(二合引)(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 阿嚕計(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 阿嚕計(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 巘第(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 巘第(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 阿麌舍(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 阿麌舍(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 波(引)舍(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 波(引)舍(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 娑普(二合)吒(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 娑普(二合)吒(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 巘吒(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(入)折囉(二合引)(二) 巘吒(三) 娑嚩(二合引)賀(引)(四)

「唵(一) 因達囉(二合)也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 因達囉(二合)也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 阿仡迺(二合)裔(上)(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿仡迺(二合)裔(上)(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 閻麼也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 閻麼也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 泥(上)以低(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 泥(上)以低(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 嚩(上)嚕那也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 嚩(上)嚕那也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 麼那(平)吠(上)(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 麼那(平)吠(上)(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 拘米囉也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 拘米囉也(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 伊舍娜(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 伊舍娜(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 陀羅抳(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 陀羅抳(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)

「唵(一) 末囉(二合)沒泥(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 末囉(二合)沒泥(二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三)」

爾時，佛告祕密主言：「依此軌儀次第安布皆周畢已，其阿闍梨為入壇者先當授與三昧耶戒以為先導，然後灌頂。既灌頂已，然後教其念誦真言，脣齒相合，其舌微動，勿使出聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告祕密主言：「依此軌儀次第安布皆周畢已，其阿闍梨為入壇者先當授與三昧耶戒以為先導，然後灌頂。既灌頂已，然後教其念誦真言，脣齒相合，其舌微動，勿使出聲。

「量力記數及時多少以為常限，要當要期得勝境界，若無剋獲不出道場，如是精勤以求悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「量力記數及時多少以為常限，要當要期得勝境界，若無剋獲不出道場，如是精勤以求悉地。

「我今當說用珠差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今當說用珠差別。」

而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說偈言：

「佛部紹佛種， 當用菩提子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛部紹佛種， 當用菩提子；

金剛部中珠， 亦用金剛子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛部中珠， 亦用金剛子；

寶部之中用， 金等寶為珠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶部之中用， 金等寶為珠；

真珠為念珠， 諸佛所稱讚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠為念珠， 諸佛所稱讚；

蓮華部中用， 蓮華子為尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華部中用， 蓮華子為尊；

羯摩部中珠， 種種和合作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯摩部中珠， 種種和合作。

五部掐珠法， 用大拇指同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五部掐珠法， 用大拇指同，

佛部頭指承、 金剛部中指、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛部頭指承、 金剛部中指、

寶部無名指、 蓮華部合三、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶部無名指、 蓮華部合三、

羯摩四指承， 皆用於初節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯摩四指承， 皆用於初節。

金珠兩倍福， 真珠得俱胝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金珠兩倍福， 真珠得俱胝，

金剛、蓮子珠， 百千俱胝福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛、蓮子珠， 百千俱胝福，

若持菩提子、 及以和合珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持菩提子、 及以和合珠，

無數福莊嚴， 諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數福莊嚴， 諸佛之所說。

珠有一百八， 攝亂心不馳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠有一百八， 攝亂心不馳，

毘盧遮那印， 當鼻端繫想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那印， 當鼻端繫想。

為除煩惱等， 增長三摩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除煩惱等， 增長三摩提，

當想於本尊， 護摩勤念誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當想於本尊， 護摩勤念誦。

先觀月輪淨， 想自坐輪中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先觀月輪淨， 想自坐輪中，

發焰光熾然， 天光嚴自體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發焰光熾然， 天光嚴自體。

十方現在佛， 五色青白珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方現在佛， 五色青白珠，

莊嚴極可尊， 常觀現前住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴極可尊， 常觀現前住。

三千塵數佛， 悉來入我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千塵數佛， 悉來入我身，

我身等虛空， 扇底迦供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身等虛空， 扇底迦供養；

想菩薩歡喜， 是增長護摩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想菩薩歡喜， 是增長護摩；

忿怒入我身， 內外冤皆滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忿怒入我身， 內外冤皆滅；

美色菩薩入， 想敬愛相成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 美色菩薩入， 想敬愛相成。

瑜伽內護摩， 過去諸佛說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽內護摩， 過去諸佛說。」

爾時，世尊說此偈已，告祕密主金剛手言：「善男子！諦聽諦聽，此一字陀羅尼門即是一切陀羅尼母，無邊俱胝陀羅尼門以為眷屬。若有觀察此陀羅尼，無邊俱胝三昧現前。過去現在一切諸佛由觀察此陀羅尼故，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此偈已，告祕密主金剛手言：「善男子！諦聽諦聽，此一字陀羅尼門即是一切陀羅尼母，無邊俱胝陀羅尼門以為眷屬。若有觀察此陀羅尼，無邊俱胝三昧現前。過去現在一切諸佛由觀察此陀羅尼故，得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！我今為諸國王略說一字令得受持，若諸國王得一字觀，一剎那頃便得五種三昧現前，所有煩惱不復現起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今為諸國王略說一字令得受持，若諸國王得一字觀，一剎那頃便得五種三昧現前，所有煩惱不復現起。

「善男子！此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議，若善男子、善女人有能入此曼荼羅者，則為已見一切諸佛、一切菩薩。何以故？此曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議論甚深法處，若能入者，則為諸佛、一切菩薩證知護念，為諸如來法王真子，能為一切眾生之父，紹三寶種，斷三惡趣，開人天門，住不退地，遠一切罪，得三十七菩提分法、十力、無畏以為瓔珞而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議，若善男子、善女人有能入此曼荼羅者，則為已見一切諸佛、一切菩薩。何以故？此曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議論甚深法處，若能入者，則為諸佛、一切菩薩證知護念，為諸如來法王真子，能為一切眾生之父，紹三寶種，斷三惡趣，開人天門，住不退地，遠一切罪，得三十七菩提分法、十力、無畏以為瓔珞而自莊嚴。

「善男子！隨其城邑有此道場受持修行，四天大王、帝釋諸天、八部擁護，於此國土常無飢饉亦無冤敵，一切人畜無諸災疫，諸國小王欽德歸化，於諸王中殊勝第一，遠離一切憂患苦惱，隨其壽命安隱快樂，乃至夢中常見一切諸佛菩薩，轉身受生常得安樂，有大名稱，富有財寶，好行惠施，能修安忍，具足智慧，愛樂善法，生生常得宿住智慧，於百千世作轉輪王，那由他劫作天帝釋，百俱胝世常作人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！隨其城邑有此道場受持修行，四天大王、帝釋諸天、八部擁護，於此國土常無飢饉亦無冤敵，一切人畜無諸災疫，諸國小王欽德歸化，於諸王中殊勝第一，遠離一切憂患苦惱，隨其壽命安隱快樂，乃至夢中常見一切諸佛菩薩，轉身受生常得安樂，有大名稱，富有財寶，好行惠施，能修安忍，具足智慧，愛樂善法，生生常得宿住智慧，於百千世作轉輪王，那由他劫作天帝釋，百俱胝世常作人王。

「祕密主！若有善男子、善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施，若復有人為欲利樂一切眾生，發菩提心入此金剛曼荼羅者，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！若有善男子、善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施，若復有人為欲利樂一切眾生，發菩提心入此金剛曼荼羅者，其福勝彼。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「諸佛曼荼羅， 已說三身法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛曼荼羅， 已說三身法，

法身及報化， 相續次第成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身及報化， 相續次第成。

修佛菩提中， 最勝微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修佛菩提中， 最勝微妙法，

不久當成佛， 三身皆得圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當成佛， 三身皆得圓。

十方諸世尊， 共證知護念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世尊， 共證知護念，

當成法王子， 持佛種常全。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成法王子， 持佛種常全。

已斷惡趣因， 復遠諸苦果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已斷惡趣因， 復遠諸苦果，

隨順不退轉， 修行趣菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順不退轉， 修行趣菩提，

常安住懃修， 三十七道品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常安住懃修， 三十七道品，

又住四梵住、 無畏、十力中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又住四梵住、 無畏、十力中。

若見此道場， 遠離一切罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見此道場， 遠離一切罪，

應受人天等， 敬養尊重心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受人天等， 敬養尊重心。

現世成如來， 眾生癡闇滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世成如來， 眾生癡闇滅，

諸天恒見佛， 常護道場門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天恒見佛， 常護道場門。

金剛道場中， 若得灌頂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛道場中， 若得灌頂者，

法王子灌頂， 不久必當成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王子灌頂， 不久必當成。

千世為輪王， 那由他帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千世為輪王， 那由他帝釋，

億劫四王位， 無數世人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫四王位， 無數世人王。

十度悉皆圓， 安住於十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十度悉皆圓， 安住於十地，

成就十種智， 十自在皆通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就十種智， 十自在皆通。

趣三解脫門， 建立三乘法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣三解脫門， 建立三乘法，

隨順成佛地， 相好以莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順成佛地， 相好以莊嚴。

轉生所受身， 得樂大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉生所受身， 得樂大名稱，

能脫諸病惱， 智慧決無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫諸病惱， 智慧決無疑。

富貴施貧窮， 安忍愛樂善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富貴施貧窮， 安忍愛樂善，

生生知宿住， 世世盡端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生知宿住， 世世盡端嚴。

世界如恒沙， 滿中皆七寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界如恒沙， 滿中皆七寶，

淨心將布施， 緣覺及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心將布施， 緣覺及聲聞，

若發菩提心， 為利諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發菩提心， 為利諸含識，

入此道場者， 此福勝過前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此道場者， 此福勝過前。

從發菩提心， 生佛及菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從發菩提心， 生佛及菩薩，

從菩薩流出、 緣覺與聲聞、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從菩薩流出、 緣覺與聲聞、

及色究竟天、 剎利諸族姓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及色究竟天、 剎利諸族姓，

并餘諸善業， 凡夫之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并餘諸善業， 凡夫之所行，

菩提心出生， 菩薩不退地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心出生， 菩薩不退地。

故修諸勝行， 先發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故修諸勝行， 先發菩提心。」

爾時，祕密主金剛手聞說此已，白佛言：「世尊！我今聞此大金剛城曼荼羅——一切陀羅尼母、一切如來成正覺法心——得清淨歡喜踊躍，隨其所在國土城邑，若有建立此曼茶羅，我祕密主以陀羅尼而為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祕密主金剛手聞說此已，白佛言：「世尊！我今聞此大金剛城曼荼羅——一切陀羅尼母、一切如來成正覺法心——得清淨歡喜踊躍，隨其所在國土城邑，若有建立此曼茶羅，我祕密主以陀羅尼而為供養。」

即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說陀羅尼曰：

「曩謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)也耶(二) 曩謨嚩折囉(二合)播曩曳(平)(三) 摩賀(四) 藥乞叉(二合)犀那鉢戴曳(平)(五) 摩賀(引)麼攞(六) 鉢囉(二合)訖囉(二合)摩也(七) 摩賀嚩折囉(二合)(八) 謎囉嚩也(九) 唵(十) 阿沒㗚(二合)多(十一) 軍吒𠼝(十二) 吽(十三) 發(十四) 翳系(十五) 翳奚(十六) 阿劫臘摩(十七) 阿劫臘摩(十八) 阿迦哩灑(二合)也(十九) 阿迦哩灑(二合)也(二十) 嚩(入)質哩(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十一) 薩嚩弩瑟吒(二合)(二十二) 那伽難(上)(二十三) 室囉斯(上)(二十四) 頻那頻那(二十五) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十六) 跛吒(上)也跛吒(上)也(二十七) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十八) 吽吽吽(二十九) 癹癹癹(三十) 瞋陀瞋陀瞋陀(三十一) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(三十二) 薩嚩努瑟吒(二合)(三十三) 娜健難(三十四) 毘灑耶毘灑耶(三十五) 仡囉(二合)娑仡囉(二合)娑(三十六) 娑麼娑麼(三十七) 彌勃多(二合)入嚩(二合)囉(三十八) 摩哩那(三十九) 嚩(入)折哩(二合)娜(乃也反)(四十) 那賴也那賴也(四十一) 戶嚧戶嚧(四十二) 吽吽吽(四十三) 阿沒哩(二合)多(四十四) 嚩(入)哩灑(二合)儞(四十五) 嚩(入)哩殺覩(四十六) 禰嚩(上)娑(上)滿低曩(上鼻音乃也反)(四十七) 癹癹癹癹癹癹癹(四十八) 佉(上已下同)佉佉佉佉佉佉(四十九) 佉(上)呬(奚以反下同)佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬(五十) 攞攞攞(五十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(五十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)也耶(二) 曩謨嚩折囉(二合)播曩曳(平)(三) 摩賀(四) 藥乞叉(二合)犀那鉢戴曳(平)(五) 摩賀(引)麼攞(六) 鉢囉(二合)訖囉(二合)摩也(七) 摩賀嚩折囉(二合)(八) 謎囉嚩也(九) 唵(十) 阿沒㗚(二合)多(十一) 軍吒𠼝(十二) 吽(十三) 發(十四) 翳系(十五) 翳奚(十六) 阿劫臘摩(十七) 阿劫臘摩(十八) 阿迦哩灑(二合)也(十九) 阿迦哩灑(二合)也(二十) 嚩(入)質哩(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十一) 薩嚩弩瑟吒(二合)(二十二) 那伽難(上)(二十三) 室囉斯(上)(二十四) 頻那頻那(二十五) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十六) 跛吒(上)也跛吒(上)也(二十七) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(二十八) 吽吽吽(二十九) 癹癹癹(三十) 瞋陀瞋陀瞋陀(三十一) 嚩(入)折囉(二合)曩(上鼻音乃也反)(三十二) 薩嚩努瑟吒(二合)(三十三) 娜健難(三十四) 毘灑耶毘灑耶(三十五) 仡囉(二合)娑仡囉(二合)娑(三十六) 娑麼娑麼(三十七) 彌勃多(二合)入嚩(二合)囉(三十八) 摩哩那(三十九) 嚩(入)折哩(二合)娜(乃也反)(四十) 那賴也那賴也(四十一) 戶嚧戶嚧(四十二) 吽吽吽(四十三) 阿沒哩(二合)多(四十四) 嚩(入)哩灑(二合)儞(四十五) 嚩(入)哩殺覩(四十六) 禰嚩(上)娑(上)滿低曩(上鼻音乃也反)(四十七) 癹癹癹癹癹癹癹(四十八) 佉(上已下同)佉佉佉佉佉佉(四十九) 佉(上)呬(奚以反下同)佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬佉呬(五十) 攞攞攞(五十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(五十二)」

「世尊！我今復當說於念誦軌儀法則。金剛阿闍梨凡欲所為，要當先於一切眾生起慈悲心。若有國土亢陽無雨，金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所、或河流岸、或復小池，當結大界、或四方界、或四隅界，結護己身，此處作壇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我今復當說於念誦軌儀法則。金剛阿闍梨凡欲所為，要當先於一切眾生起慈悲心。若有國土亢陽無雨，金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所、或河流岸、或復小池，當結大界、或四方界、或四隅界，結護己身，此處作壇。

「壇上圖畫七頭龍王，散種種花、燒種種香、塗香、末香、花鬘、資具……種種供養，壇場四面懸青色幡、建赤色幢，當以穀、麥、油麻、大麥、臘沓子、銀、金、錢等投龍池中，右遶四面，合掌禮拜以為供養。次備飲食以為供養，謂酪密、酥、乳糜、白粳米飯……種種飲食，轉讀《大孔雀王經》，起大悲心，發大誓願，為諸眾生祈降甘雨。作是法已，若不降雨，當以忿怒尊陀羅尼念誦加持，我當自來，以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖。時龍雲中恭敬合掌，下微細雨普遍充洽，龍亦歡喜，唯除眾生有決定業甘雨不降，餘必應心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壇上圖畫七頭龍王，散種種花、燒種種香、塗香、末香、花鬘、資具……種種供養，壇場四面懸青色幡、建赤色幢，當以穀、麥、油麻、大麥、臘沓子、銀、金、錢等投龍池中，右遶四面，合掌禮拜以為供養。次備飲食以為供養，謂酪密、酥、乳糜、白粳米飯……種種飲食，轉讀《大孔雀王經》，起大悲心，發大誓願，為諸眾生祈降甘雨。作是法已，若不降雨，當以忿怒尊陀羅尼念誦加持，我當自來，以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖。時龍雲中恭敬合掌，下微細雨普遍充洽，龍亦歡喜，唯除眾生有決定業甘雨不降，餘必應心。

「念誦之時食三白食，所謂乳、酪、及白粳米，誦十萬遍便得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦之時食三白食，所謂乳、酪、及白粳米，誦十萬遍便得成就。

「若雨過多，便誦止雨陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若雨過多，便誦止雨陀羅尼曰：

「唵(一) 阿蜜㗚低底(二) 吽(三) 底瑟咤(二合)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 阿蜜㗚低底(二) 吽(三) 底瑟咤(二合)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五)」

「誦此陀羅尼七遍，或以鉢器、或瓶缸等盛蜀葵花，以鉢瓶等覆在地上便即晴明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此陀羅尼七遍，或以鉢器、或瓶缸等盛蜀葵花，以鉢瓶等覆在地上便即晴明。

「若他方冤敵來相侵擾，當誦此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若他方冤敵來相侵擾，當誦此陀羅尼曰：

「南謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)耶也(二) 唵(三) 阿蜜㗚多(四) 嚩日哩(二合)阿蜜㗚低(五) 吽(六) 孽捙孽捙(七) 曳(入)他蘇佉(八) 三昧也(九) 摩奴三末囉(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)耶也(二) 唵(三) 阿蜜㗚多(四) 嚩日哩(二合)阿蜜㗚低(五) 吽(六) 孽捙孽捙(七) 曳(入)他蘇佉(八) 三昧也(九) 摩奴三末囉(十) 娑嚩(二合引)賀(引)(十一)」

「燒安悉香，以花置掌中，作金剛合掌，誦此真言，四向散花，冤賊退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「燒安悉香，以花置掌中，作金剛合掌，誦此真言，四向散花，冤賊退散。

「若國土內一切災難、諸惡鬼神流行疫毒惱於人畜、及有他方冤敵侵擾，當作極大威德忿怒王金剛手甘露軍荼利金剛，啞啞而笑要勝祕密心法，亦取諸毒刺火焚念誦而作護摩，如上災難皆悉消滅。若欲効驗，先誦真言滿十萬遍即得悉地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若國土內一切災難、諸惡鬼神流行疫毒惱於人畜、及有他方冤敵侵擾，當作極大威德忿怒王金剛手甘露軍荼利金剛，啞啞而笑要勝祕密心法，亦取諸毒刺火焚念誦而作護摩，如上災難皆悉消滅。若欲効驗，先誦真言滿十萬遍即得悉地。

「若欲先知善惡吉凶定不定者，應當誦此陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲先知善惡吉凶定不定者，應當誦此陀羅尼曰：

「南謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)耶也(二) 南謨(三) 始戰(二合)拏嚩折囉(二合引)跛曩曳(四) 摩賀(五) 藥乞叉(二合)犀那鉢戴曳(平)(六) 翳鬘(七) 勿𮡢(亭也反)(八) 鉢囉乞叉(二合)茗(九) 娑茗(十) 勿𮡢(亭也反)(十一) 三沒哩𮡢(亭也反)覩(十二) 唵(十三) 阿蜜㗚(二合)低癹(十四) 怛儞也(二合)他(十五) 戰抳戰抳(十六) 印抳泯抳(十七) 僧羯𡂖摩(十八) 泯抳(十九) 阿尾奢矯禰(二十) 鉢囉(二合)尾奢矯禰(二十一) 阿悉泯(二十二) 阿麌瑟咤(二合)(二十三) 曼茶哩(二十四) 鉢扇努(二十五) 那囉迦(二十六) 那哩迦(二十七) 儞尾那(二十八) 斫蒭灑(二十九) 阿閉覩(三十) 摩努山(三十一) 斫蒭入(拈熠反)眠斫蒭(三十二) 跛囉(二合)嚩(入)多也(三十三) 覩系那紇哩(二合)單(三十四) 曳(入)寫紇哩(二合)單(三十五) 曳(入)怛囉(二合)(三十六) 悉他比單(三十七) 怛(三十八) 薩挽(三十九) 捺哩灑(二合)也(四十) 莎嚩(二合引)賀(四十一)(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)耶也(二) 南謨(三) 始戰(二合)拏嚩折囉(二合引)跛曩曳(四) 摩賀(五) 藥乞叉(二合)犀那鉢戴曳(平)(六) 翳鬘(七) 勿𮡢(亭也反)(八) 鉢囉乞叉(二合)茗(九) 娑茗(十) 勿𮡢(亭也反)(十一) 三沒哩𮡢(亭也反)覩(十二) 唵(十三) 阿蜜㗚(二合)低癹(十四) 怛儞也(二合)他(十五) 戰抳戰抳(十六) 印抳泯抳(十七) 僧羯𡂖摩(十八) 泯抳(十九) 阿尾奢矯禰(二十) 鉢囉(二合)尾奢矯禰(二十一) 阿悉泯(二十二) 阿麌瑟咤(二合)(二十三) 曼茶哩(二十四) 鉢扇努(二十五) 那囉迦(二十六) 那哩迦(二十七) 儞尾那(二十八) 斫蒭灑(二十九) 阿閉覩(三十) 摩努山(三十一) 斫蒭入(拈熠反)眠斫蒭(三十二) 跛囉(二合)嚩(入)多也(三十三) 覩系那紇哩(二合)單(三十四) 曳(入)寫紇哩(二合)單(三十五) 曳(入)怛囉(二合)(三十六) 悉他比單(三十七) 怛(三十八) 薩挽(三十九) 捺哩灑(二合)也(四十) 莎嚩(二合引)賀(四十一)(引)」

「次說持念軌儀。金剛阿闍梨先以瞿摩夷塗成方壇，以乳酪末作儞也(平二合)阿樂多(二合樂音闌格反)，各盛滿椀置壇四角。四角置燈，然後散花、燒安悉香。或於劍中、或鏡、或牆、或指、或掌、或燈、或佛像、或水精、或壇、或琉璃中，稱心所欲，見其善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說持念軌儀。金剛阿闍梨先以瞿摩夷塗成方壇，以乳酪末作儞也(平二合)阿樂多(二合樂音闌格反)，各盛滿椀置壇四角。四角置燈，然後散花、燒安悉香。或於劍中、或鏡、或牆、或指、或掌、或燈、或佛像、或水精、或壇、或琉璃中，稱心所欲，見其善惡。

「當以童男、或有童女身無瘢痕，清淨無過，澡浴身體，著鮮白衣，誦此真言用加持之。我當至彼，自現其身，隨其所問三世之事悉皆辯說，隨心疑惑悉皆斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以童男、或有童女身無瘢痕，清淨無過，澡浴身體，著鮮白衣，誦此真言用加持之。我當至彼，自現其身，隨其所問三世之事悉皆辯說，隨心疑惑悉皆斷除。

「若為癲癎鬼魅所著，當以楊枝及石榴枝以上真言加持七遍，燒安悉香，於地畫彼鬼神形像，令前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形像胸、背……等處。時彼病人如撻其身，嘷叫啼泣，叩頭求救，從今永去，不敢更來。時阿闍梨令鬼立誓：『若再來者，願我眷屬喪滅無餘。』鬼立誓後，更不再來，病者平復。非唯去病，種種勝事，此總持力皆得稱心，成就所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為癲癎鬼魅所著，當以楊枝及石榴枝以上真言加持七遍，燒安悉香，於地畫彼鬼神形像，令前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形像胸、背……等處。時彼病人如撻其身，嘷叫啼泣，叩頭求救，從今永去，不敢更來。時阿闍梨令鬼立誓：『若再來者，願我眷屬喪滅無餘。』鬼立誓後，更不再來，病者平復。非唯去病，種種勝事，此總持力皆得稱心，成就所作。」

爾時，世尊告祕密主金剛手菩薩言：「善哉，善哉！善男子！此陀羅尼能與未來一切眾生作大利益，一切如來悉皆隨喜。此陀羅尼能令眾生發菩提心，又令一切外道異見皆悉調伏，與諸佛法以為先導。隨諸國土有此總持，國無飢饉，人民安樂，國主無病，無復怨敵，佛法流通無諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告祕密主金剛手菩薩言：「善哉，善哉！善男子！此陀羅尼能與未來一切眾生作大利益，一切如來悉皆隨喜。此陀羅尼能令眾生發菩提心，又令一切外道異見皆悉調伏，與諸佛法以為先導。隨諸國土有此總持，國無飢饉，人民安樂，國主無病，無復怨敵，佛法流通無諸障礙。

「祕密主！菩薩以此陀羅尼為主覆護自身，能持種種陀羅尼寶於夜闇中而為明炬；又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴其身，以此陀羅尼而為先導、以此陀羅尼而為器仗，過、現、未來恒須執持；以此陀羅尼而為室宅，安住其中而行布施、守護淨戒、修習安忍、懃行精進、深入禪定、照明般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！菩薩以此陀羅尼為主覆護自身，能持種種陀羅尼寶於夜闇中而為明炬；又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴其身，以此陀羅尼而為先導、以此陀羅尼而為器仗，過、現、未來恒須執持；以此陀羅尼而為室宅，安住其中而行布施、守護淨戒、修習安忍、懃行精進、深入禪定、照明般若。

「祕密主！菩薩云何安住於此陀羅尼中而行布施？祕密主！以此菩薩不捨平等而行施故，謂陀羅尼平等故，布施平等；布施平等故，我平等；我平等故，眾生平等；眾生平等故，法平等；法平等故，菩提平等；菩提平等故，即陀羅尼平等。故此菩薩住陀羅尼能行布施，如是布施非隨煩惱而行布施，與勝義法相應布施，悉能捨離一切煩惱，名最勝捨。諸見不起，內外眷屬一切皆捨，祕密主！此是安住陀羅尼住處修行布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！菩薩云何安住於此陀羅尼中而行布施？祕密主！以此菩薩不捨平等而行施故，謂陀羅尼平等故，布施平等；布施平等故，我平等；我平等故，眾生平等；眾生平等故，法平等；法平等故，菩提平等；菩提平等故，即陀羅尼平等。故此菩薩住陀羅尼能行布施，如是布施非隨煩惱而行布施，與勝義法相應布施，悉能捨離一切煩惱，名最勝捨。諸見不起，內外眷屬一切皆捨，祕密主！此是安住陀羅尼住處修行布施。

「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修行淨戒？此菩薩見身、口、意本性寂靜而護持戒，於身、口、意心無所著，不依此世、不依他世，不依於內、不依於外，不依蘊界處、不依菩提，亦不依於陀羅尼門、不依涅槃及一切法，護持淨戒，亦不念言：『我能持戒。』是為菩薩安住總持護持淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修行淨戒？此菩薩見身、口、意本性寂靜而護持戒，於身、口、意心無所著，不依此世、不依他世，不依於內、不依於外，不依蘊界處、不依菩提，亦不依於陀羅尼門、不依涅槃及一切法，護持淨戒，亦不念言：『我能持戒。』是為菩薩安住總持護持淨戒。

「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修習安忍？此菩薩修忍辱時，不見自身、不見眾生、不見補特伽羅、不見壽者，不見於我及以我所，此菩薩內心清淨、眾生清淨、一切法清淨，以無所依依清淨心而行安忍。此菩薩修安忍時，無有少法而可修習、亦無少法而可損減、亦無少法而可增長、亦不為於少法生故、亦不為於少法滅故、亦不為於少法盡故、亦不為於少寂靜故、亦不為於一切眾生無我性故、亦不為於一切眾生寂靜性故、亦不為於無恐怖故、亦不為於身滅盡故、亦不為於語言盡故、亦不為於心意盡故，並不為於如是等法修習安忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修習安忍？此菩薩修忍辱時，不見自身、不見眾生、不見補特伽羅、不見壽者，不見於我及以我所，此菩薩內心清淨、眾生清淨、一切法清淨，以無所依依清淨心而行安忍。此菩薩修安忍時，無有少法而可修習、亦無少法而可損減、亦無少法而可增長、亦不為於少法生故、亦不為於少法滅故、亦不為於少法盡故、亦不為於少寂靜故、亦不為於一切眾生無我性故、亦不為於一切眾生寂靜性故、亦不為於無恐怖故、亦不為於身滅盡故、亦不為於語言盡故、亦不為於心意盡故，並不為於如是等法修習安忍。

「此菩薩於身修安忍時，為他所害，節節支解，當自觀察身與草木、牆壁、瓦礫等無有異。此菩薩於語修安忍時，為他毀辱，以妙言詞而酬答之。自在觀察言語性空，不可執持，體性寂靜，無有住處。又此法體皆不相待，剎那剎那不相續故，如是觀察修行安忍。此菩薩於心修安忍時，無有濁亂、亦無高下，見身與心各不相知，了見身心無有住處，此是菩薩安住總持修習安忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩於身修安忍時，為他所害，節節支解，當自觀察身與草木、牆壁、瓦礫等無有異。此菩薩於語修安忍時，為他毀辱，以妙言詞而酬答之。自在觀察言語性空，不可執持，體性寂靜，無有住處。又此法體皆不相待，剎那剎那不相續故，如是觀察修行安忍。此菩薩於心修安忍時，無有濁亂、亦無高下，見身與心各不相知，了見身心無有住處，此是菩薩安住總持修習安忍。

「祕密主！云何菩薩住陀羅尼懃行精進？此菩薩為欲增長諸善法故，勤行精進而觀法界，不見增長、不見損減，無少真實可得成就、無少顛倒可得壞滅，無世界成、無世界壞。依此清淨陀羅尼門觀察諸法亦復如是，不見善法而可增長、不見惡法而可減滅，彼諸法性無大、無小，無有住處，來無所從、去無所至，如是知見一切諸法，依如是法莊嚴自身。為令眾生真實解了顛倒法故而為說法，如是說時，觀察眾生實不可得；以知眾生不可得故，則一切法亦不可得。何以故？謂離眾生無有少法而可得者，離法亦無眾生可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！云何菩薩住陀羅尼懃行精進？此菩薩為欲增長諸善法故，勤行精進而觀法界，不見增長、不見損減，無少真實可得成就、無少顛倒可得壞滅，無世界成、無世界壞。依此清淨陀羅尼門觀察諸法亦復如是，不見善法而可增長、不見惡法而可減滅，彼諸法性無大、無小，無有住處，來無所從、去無所至，如是知見一切諸法，依如是法莊嚴自身。為令眾生真實解了顛倒法故而為說法，如是說時，觀察眾生實不可得；以知眾生不可得故，則一切法亦不可得。何以故？謂離眾生無有少法而可得者，離法亦無眾生可得。

「又，此法性即是我性，我性即是一切法性，一切法性即是佛性，此彼本性體平等故。觀察尋求如是佛法無少可得，法不可得故，佛不可得。又能觀心尚不可得，況所求法而當可得？內外能所二相俱忘，如是說法，此是菩薩安住總持勤行精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，此法性即是我性，我性即是一切法性，一切法性即是佛性，此彼本性體平等故。觀察尋求如是佛法無少可得，法不可得故，佛不可得。又能觀心尚不可得，況所求法而當可得？內外能所二相俱忘，如是說法，此是菩薩安住總持勤行精進。

「祕密主！菩薩云何住陀羅尼修習靜慮？此菩薩若入諸定，當入諸禪平等體性，非有成就、非無成就，觀察諸定無增、無減，不依諸境而有觀察，悟諸禪定及一切法平等體性，不亂、不滅、不相障礙，於諸靜慮支林功德，不依身求、不依心求。如是入時，依於實相真際法性而入於定，觀諸眾生體性平等、諸法無生，如是相應修習於定。如是入定，心不住內、亦不住外、亦不住心。此菩薩不住於識，超過一切有見眾生持戒入禪，亦悉超過一切外道五通神仙、聲聞、緣覺一切三昧三摩鉢底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！菩薩云何住陀羅尼修習靜慮？此菩薩若入諸定，當入諸禪平等體性，非有成就、非無成就，觀察諸定無增、無減，不依諸境而有觀察，悟諸禪定及一切法平等體性，不亂、不滅、不相障礙，於諸靜慮支林功德，不依身求、不依心求。如是入時，依於實相真際法性而入於定，觀諸眾生體性平等、諸法無生，如是相應修習於定。如是入定，心不住內、亦不住外、亦不住心。此菩薩不住於識，超過一切有見眾生持戒入禪，亦悉超過一切外道五通神仙、聲聞、緣覺一切三昧三摩鉢底。

「此菩薩所有禪定從陀羅尼而得出生，遠離諸見及諸煩惱，而皆迴向無上菩提，成就眾生，常住純一真實三昧，乃至涅槃無有變異，是為菩薩住陀羅尼修習靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此菩薩所有禪定從陀羅尼而得出生，遠離諸見及諸煩惱，而皆迴向無上菩提，成就眾生，常住純一真實三昧，乃至涅槃無有變異，是為菩薩住陀羅尼修習靜慮。

「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那？謂此菩薩以智慧眼明見諸法，非肉眼見、非天眼見。此菩薩如是見時，見法寂靜、見近寂靜，見無所行、見無合會，虛閑寂靜無有成就，此菩薩以如是見見一切法。若見少法，不名為見；不見少法，是名為見。何以故？若見法體，智慧不生；若無智慧，亦無無智、亦無有見。如是見法非有我見、非眾生見、非壽者見、非養育見、非士夫見、非補特伽羅見，如是見者是名見法。如是見法即見眾生虛妄顛倒，是故菩薩於諸眾生起極堅固大悲之心，作是念言：『奇哉，眾生！如是妙法如是清淨，云何而為煩惱所纏，恒受大苦？』為欲令其解脫妄苦而起大悲，是為菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祕密主！云何菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那？謂此菩薩以智慧眼明見諸法，非肉眼見、非天眼見。此菩薩如是見時，見法寂靜、見近寂靜，見無所行、見無合會，虛閑寂靜無有成就，此菩薩以如是見見一切法。若見少法，不名為見；不見少法，是名為見。何以故？若見法體，智慧不生；若無智慧，亦無無智、亦無有見。如是見法非有我見、非眾生見、非壽者見、非養育見、非士夫見、非補特伽羅見，如是見者是名見法。如是見法即見眾生虛妄顛倒，是故菩薩於諸眾生起極堅固大悲之心，作是念言：『奇哉，眾生！如是妙法如是清淨，云何而為煩惱所纏，恒受大苦？』為欲令其解脫妄苦而起大悲，是為菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那。」

佛言：「祕密主！我於無量無數劫中修習如是波羅蜜多，至最後身，六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提、成毘盧遮那。坐道場時，無量化佛猶如油麻遍滿虛空，諸佛同聲而告我言：『善男子！云何而求成等正覺？』我白佛言：『我是凡夫，未知求處，唯願慈悲為我解說。』是時，諸佛同告我言：『善男子！諦聽諦聽，當為汝說。汝今宜應當於鼻端想淨月輪，於月輪中作唵字觀。作是觀已，於夜後分得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！十方世界如恒河沙三世諸佛，不於月輪作唵字觀得成佛者，無有是處。何以故？唵字即是一切法門，亦是八萬四千法門寶炬關鑰。唵字即是毘盧遮那佛之真身、唵字即是一切陀羅尼母，從此能生一切如來，從如來生一切菩薩，從菩薩生一切眾生乃至少分所有善根。善男子！此陀羅尼具如是等不可思議威德功用，窮劫演說，劫數可盡，此陀羅尼功用威德不可窮盡。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「祕密主！我於無量無數劫中修習如是波羅蜜多，至最後身，六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提、成毘盧遮那。坐道場時，無量化佛猶如油麻遍滿虛空，諸佛同聲而告我言：『善男子！云何而求成等正覺？』我白佛言：『我是凡夫，未知求處，唯願慈悲為我解說。』是時，諸佛同告我言：『善男子！諦聽諦聽，當為汝說。汝今宜應當於鼻端想淨月輪，於月輪中作唵字觀。作是觀已，於夜後分得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！十方世界如恒河沙三世諸佛，不於月輪作唵字觀得成佛者，無有是處。何以故？唵字即是一切法門，亦是八萬四千法門寶炬關鑰。唵字即是毘盧遮那佛之真身、唵字即是一切陀羅尼母，從此能生一切如來，從如來生一切菩薩，從菩薩生一切眾生乃至少分所有善根。善男子！此陀羅尼具如是等不可思議威德功用，窮劫演說，劫數可盡，此陀羅尼功用威德不可窮盡。』」

爾時，世尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而說偈言：

「若離煩惱塵， 能斷一切垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若離煩惱塵， 能斷一切垢，

離垢心清淨， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢心清淨， 此寶炬總持。

若身、口、意淨， 平等起慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若身、口、意淨， 平等起慈心，

光明如淨月， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明如淨月， 此寶炬總持。

解脫諸二見， 遠離念與疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸二見， 遠離念與疑，

得智慧想心， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得智慧想心， 此寶炬總持。

入於念智門， 大智功德具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於念智門， 大智功德具，

如空際無垢， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空際無垢， 此寶炬總持。

不斷三寶種， 遠離三種垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不斷三寶種， 遠離三種垢，

脫三有惑苦， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫三有惑苦， 此寶炬總持。

滅盡貪、瞋、癡、 陰翳諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅盡貪、瞋、癡、 陰翳諸煩惱，

不為劫濁亂， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為劫濁亂， 此寶炬總持。

上、中、下世界， 所有諸音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上、中、下世界， 所有諸音聲，

妙入無塵相， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙入無塵相， 此寶炬總持。

具足甚深法， 無邊諸字句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足甚深法， 無邊諸字句，

脫我、所二見， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫我、所二見， 此寶炬總持。

妙建立四行， 具足於四禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙建立四行， 具足於四禪，

隨順得解脫， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順得解脫， 此寶炬總持。

得勝義法眼， 四攝梵住圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勝義法眼， 四攝梵住圓，

五通為先導， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五通為先導， 此寶炬總持。

建立妙念處， 常隨順正斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立妙念處， 常隨順正斷，

恒修四神足， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒修四神足， 此寶炬總持。

具信等五根， 安住於五力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具信等五根， 安住於五力，

速住七覺分， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速住七覺分， 此寶炬總持。

八正道引攝， 住於止觀峯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八正道引攝， 住於止觀峯，

俱解脫前導， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱解脫前導， 此寶炬總持。

自在行地滿， 常隨解脫道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在行地滿， 常隨解脫道，

永斷一切過， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷一切過， 此寶炬總持。

光明普照世， 如淨日月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明普照世， 如淨日月輪，

能令眼清淨， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令眼清淨， 此寶炬總持。

天眼妙清淨、 慧眼無翳障、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼妙清淨、 慧眼無翳障、

法眼亦清淨， 此寶炬總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法眼亦清淨， 此寶炬總持。

能淨煩惱魔、 及淨蘊魔道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨煩惱魔、 及淨蘊魔道，

死魔已降伏， 諸魔軍退滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死魔已降伏， 諸魔軍退滅。

總持自在住， 那由他剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持自在住， 那由他剎中，

見那由他佛， 聽聞無上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見那由他佛， 聽聞無上法。

聞斯廣大法， 真明力念持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞斯廣大法， 真明力念持，

文義悉皆圓， 廣為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文義悉皆圓， 廣為眾生說。

住此總持者， 於法微細知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此總持者， 於法微細知，

分別諸因緣， 心智剎那滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸因緣， 心智剎那滅。

滿此總持者， 無著無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿此總持者， 無著無所依，

三智眼已明， 安住三解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三智眼已明， 安住三解脫。

得此最勝持， 廣說真言要， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝持， 廣說真言要，

獲多總持法， 無量難可稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲多總持法， 無量難可稱。

諸定及解脫， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸定及解脫， 無量無有邊，

遊戲諸通明， 無邊門悉具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊戲諸通明， 無邊門悉具。

如大海無量， 能納諸細流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大海無量， 能納諸細流，

如是最勝明， 無邊法歸處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最勝明， 無邊法歸處。

欲悟無盡智、 善入無盡聲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲悟無盡智、 善入無盡聲、

永滅結縛源， 說此真明法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅結縛源， 說此真明法。

若欲諸色相、 種族悉崇高， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲諸色相、 種族悉崇高，

生生殊勝身， 獲得如意寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生生殊勝身， 獲得如意寶，

能入甚深教， 忍不出不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入甚深教， 忍不出不生，

智地不動搖， 說此總持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智地不動搖， 說此總持法。

無數諸菩薩， 求無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸菩薩， 求無上菩提，

得此陀羅尼， 菩提不難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此陀羅尼， 菩提不難得。

十方一切佛， 說法利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切佛， 說法利眾生，

得此最勝明， 辯才常不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝明， 辯才常不斷。

得此真明法， 說法皆不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此真明法， 說法皆不空，

知身根樂殊， 無量眾生喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身根樂殊， 無量眾生喜。

住此真明法， 轉於最勝輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此真明法， 轉於最勝輪，

眾生脫苦源， 最勝乘安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生脫苦源， 最勝乘安住。

那由他億劫， 讚歎此功能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他億劫， 讚歎此功能，

此功德無邊， 佛說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此功德無邊， 佛說不能盡。」

爾時，祕密主金剛手菩薩摩訶薩聞說此已，歡喜踊躍，即起合掌，右遶世尊，經百千匝還復本座，恭敬瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，祕密主金剛手菩薩摩訶薩聞說此已，歡喜踊躍，即起合掌，右遶世尊，經百千匝還復本座，恭敬瞻仰。

佛說此陀羅尼功德品時，三十二那由他菩薩得此陀羅尼，無量無數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此陀羅尼功德品時，三十二那由他菩薩得此陀羅尼，無量無數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。