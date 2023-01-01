守護國界主陀羅尼經卷第七罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第七罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

入如來不思議甚深事業品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時，世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言：「善男子！如來意業智為先導、隨智慧轉。云何意業隨智慧轉？善男子！如來無有心意識過。何以故？如來心意識俱不可知，但從佛智而顯現故、如來智慧而為主故。善男子！如來智慧隨順一切眾生心轉、隨順趣入諸眾生意、隨順解了諸眾生識，出生諸法及諸三昧。是故，如來心意識等無能知者，超過因地，遠離緣生，非三有道，解脫諸慢、諸魔事業、諂誑幻惑、我我所執、愚癡無明、黑闇翳障，妙修道品而無散亂，無所分別，入平等性，猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言：「善男子！如來意業智為先導、隨智慧轉。云何意業隨智慧轉？善男子！如來無有心意識過。何以故？如來心意識俱不可知，但從佛智而顯現故、如來智慧而為主故。善男子！如來智慧隨順一切眾生心轉、隨順趣入諸眾生意、隨順解了諸眾生識，出生諸法及諸三昧。是故，如來心意識等無能知者，超過因地，遠離緣生，非三有道，解脫諸慢、諸魔事業、諂誑幻惑、我我所執、愚癡無明、黑闇翳障，妙修道品而無散亂，無所分別，入平等性，猶如虛空。

「有如是等無量事業，一一皆以智為先導，是為如來第二十九正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有如是等無量事業，一一皆以智為先導，是為如來第二十九正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「兩足尊心不可量， 淨智因緣世中勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足尊心不可量， 淨智因緣世中勝，

佛智等同於法界， 隨順普入眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智等同於法界， 隨順普入眾生心。

禪定、解脫悉皆圓， 心意分別無搖動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定、解脫悉皆圓， 心意分別無搖動，

超過魔境及魔業， 無垢無變如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過魔境及魔業， 無垢無變如虛空。

「復次，善男子！如來正覺見過去世無著無礙，智慧隨轉。智云何轉？所謂：過去種種佛剎顯現成壞，無量無數，如來悉知；彼諸剎中卉木叢林、藤蘿藥草，如來悉知；彼剎所有眾生之類，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想，如是，一切如來悉知；彼諸剎中有情、非情種種音聲，如來悉知；彼剎所有如來出現說種種法，種種眾會比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切眾生於三乘中各得調伏，種種壽量、種種法住，如來悉知；彼諸眾生出息、入息，種種飲食、種種資具、種種相貌、種種根器、種種行解、種種心性、死此生彼，剎那流注、生滅相續，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來正覺見過去世無著無礙，智慧隨轉。智云何轉？所謂：過去種種佛剎顯現成壞，無量無數，如來悉知；彼諸剎中卉木叢林、藤蘿藥草，如來悉知；彼剎所有眾生之類，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色，有想、無想、非有想、非無想，如是，一切如來悉知；彼諸剎中有情、非情種種音聲，如來悉知；彼剎所有如來出現說種種法，種種眾會比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、一切眾生於三乘中各得調伏，種種壽量、種種法住，如來悉知；彼諸眾生出息、入息，種種飲食、種種資具、種種相貌、種種根器、種種行解、種種心性、死此生彼，剎那流注、生滅相續，如來悉知。

「如是一切現量所得，非比量知。云何現量？謂不動念如實而知，非流注心入於過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一切現量所得，非比量知。云何現量？謂不動念如實而知，非流注心入於過去。

「如是知時智慧具足，隨眾生心種種說法，是名如來第三十正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是知時智慧具足，隨眾生心種種說法，是名如來第三十正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛智無量無所著， 知過去剎佛眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智無量無所著， 知過去剎佛眾生，

說法大會名相殊、 心行根欲多差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法大會名相殊、 心行根欲多差別，

各依三乘得調伏， 究竟同歸解脫源， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各依三乘得調伏， 究竟同歸解脫源，

及知生滅流注心， 一切見者真實覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及知生滅流注心， 一切見者真實覺。

「復次，善男子！如來智慧見未來世無著無礙，如見現在。此云何見？謂所有未來種種眾生、種種諸法、種種剎土，當生、當滅，曾住、當住……，如是一切如來悉知；所有剎劫當燒、當盡、當成、當住，剎中當成所有諸地——樹木叢林、百卉藥草，麁色、細色，日月星宿、乃至微塵——皆如實知；一一剎中，諸佛當現、當有聲聞、當成緣覺、當成菩薩、當有資具，出息、入息、往來進止、取捨威儀，如來悉知；種種剎中如是眾生當得解脫，於三乘中解脫差別，如來悉知；又彼剎中一切眾生所有諸蘊、諸入、諸界，心、心所法，當生、當滅，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來智慧見未來世無著無礙，如見現在。此云何見？謂所有未來種種眾生、種種諸法、種種剎土，當生、當滅，曾住、當住……，如是一切如來悉知；所有剎劫當燒、當盡、當成、當住，剎中當成所有諸地——樹木叢林、百卉藥草，麁色、細色，日月星宿、乃至微塵——皆如實知；一一剎中，諸佛當現、當有聲聞、當成緣覺、當成菩薩、當有資具，出息、入息、往來進止、取捨威儀，如來悉知；種種剎中如是眾生當得解脫，於三乘中解脫差別，如來悉知；又彼剎中一切眾生所有諸蘊、諸入、諸界，心、心所法，當生、當滅，如來悉知。

「雖於一切皆如實知，而如來心亦不流注入於未來，為令眾生悟未來性說如是法，是為如來第三十一正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖於一切皆如實知，而如來心亦不流注入於未來，為令眾生悟未來性說如是法，是為如來第三十一正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛未來世無垢眼， 遍見所有已當成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛未來世無垢眼， 遍見所有已當成，

一切諸佛及剎中， 無有纖毫知不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛及剎中， 無有纖毫知不盡。

彼彼事中無錯亂， 復細觀見未來因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼事中無錯亂， 復細觀見未來因，

隨眾生心說法門， 此兩足尊超勝業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生心說法門， 此兩足尊超勝業。

「復次，善男子！如來知見現在無著、無障礙轉。此云何轉？謂於十方現前所有一切佛剎，以三種因微細知見，謂知其相若生若滅。知何等法？謂一切諸佛、一切菩薩、一切聲聞、一切緣覺，一切細色、一切麁色，如來悉知。一切地界微細分析各以若干微塵所成、一切水界以毛滴之知其數量、一切火界焰之起滅悉知其數、一切風界色相飄擊若干微塵，十方虛空以一毛端周遍度量知其邊際，如是等境盡知其相，亦知其生、亦知其滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來知見現在無著、無障礙轉。此云何轉？謂於十方現前所有一切佛剎，以三種因微細知見，謂知其相若生若滅。知何等法？謂一切諸佛、一切菩薩、一切聲聞、一切緣覺，一切細色、一切麁色，如來悉知。一切地界微細分析各以若干微塵所成、一切水界以毛滴之知其數量、一切火界焰之起滅悉知其數、一切風界色相飄擊若干微塵，十方虛空以一毛端周遍度量知其邊際，如是等境盡知其相，亦知其生、亦知其滅。

「亦以三種知眾生界：知地獄界、生地獄因、出地獄因；知畜生界、生畜生因、捨畜生因；知焰摩界、焰摩生因、焰摩滅因；知於人界、生人趣因、失人趣因；知諸天界、生天之因、天退沒因……，如是一切，如來現前皆悉了知。知諸眾生心之流注，有煩惱心、無煩惱心，若干眾生諸根調伏、若干眾生諸根不調，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦以三種知眾生界：知地獄界、生地獄因、出地獄因；知畜生界、生畜生因、捨畜生因；知焰摩界、焰摩生因、焰摩滅因；知於人界、生人趣因、失人趣因；知諸天界、生天之因、天退沒因……，如是一切，如來現前皆悉了知。知諸眾生心之流注，有煩惱心、無煩惱心，若干眾生諸根調伏、若干眾生諸根不調，如來悉知。

「如來如是於現前境無二智轉不二現行，亦為眾生如是宣說，是為如來第三十二正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來如是於現前境無二智轉不二現行，亦為眾生如是宣說，是為如來第三十二正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來境界無邊際， 不可思議不可稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來境界無邊際， 不可思議不可稱，

無有等等如虛空， 一切眾生豈能測？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有等等如虛空， 一切眾生豈能測？

十方所有眾生類， 現前境界事業殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有眾生類， 現前境界事業殊，

如來一切悉能知， 最勝自然之智業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一切悉能知， 最勝自然之智業。

「善男子！此三十二如來甚深事業，諸佛皆悉具足圓滿，為欲調伏一切眾生、令其悟入，略說少分，而實如來所有事業無量無邊，非可宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此三十二如來甚深事業，諸佛皆悉具足圓滿，為欲調伏一切眾生、令其悟入，略說少分，而實如來所有事業無量無邊，非可宣說。

「善男子！如來復有真實事業，無有分量、不可思議，一切世間所不能測、一切文字所不能宣、一切心識不能解了、一切智慧不能趣入，周遍一切安立剎土，隨順一切佛平等智，超過一切世間事業，種種施為而無所作，體性平等猶如虛空，法界現前無有分別。何以故？善男子！諸佛世尊顯示法界無二性故，種種諸法、種種眾生、種種剎土、種種心識、種種解脫、種種涅槃……，如是諸法若體、若相，畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來復有真實事業，無有分量、不可思議，一切世間所不能測、一切文字所不能宣、一切心識不能解了、一切智慧不能趣入，周遍一切安立剎土，隨順一切佛平等智，超過一切世間事業，種種施為而無所作，體性平等猶如虛空，法界現前無有分別。何以故？善男子！諸佛世尊顯示法界無二性故，種種諸法、種種眾生、種種剎土、種種心識、種種解脫、種種涅槃……，如是諸法若體、若相，畢竟空故。

「善男子！如來如是自覺法界一味無相、離因緣法，欲令眾生平等悟入猶如虛空無礙法故，為諸眾生轉不退轉無上法輪。善男子！譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶，善知寶性，採之山石，以乞叉羅藥用水塗磨，以羖羊毛緂以瑩拭。瑩拭不已，又以別藥名利醋味，和水潤之，軟木揩拭。功猶未已，復用摩訶薜舍遮藥以微細物而瑩拭之。尚未有光便入熾火焚燒七日，餘石礦穢一切消除，知非假寶，名為無價摩訶琉璃摩尼妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來如是自覺法界一味無相、離因緣法，欲令眾生平等悟入猶如虛空無礙法故，為諸眾生轉不退轉無上法輪。善男子！譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶，善知寶性，採之山石，以乞叉羅藥用水塗磨，以羖羊毛緂以瑩拭。瑩拭不已，又以別藥名利醋味，和水潤之，軟木揩拭。功猶未已，復用摩訶薜舍遮藥以微細物而瑩拭之。尚未有光便入熾火焚燒七日，餘石礦穢一切消除，知非假寶，名為無價摩訶琉璃摩尼妙寶。

「善男子！諸佛如來亦復如是，知諸眾生愛樂生死、不淨垢穢，為說無常苦、空、無我、不淨之法令生厭離，入於聖法調伏身心。如是，如來精進未息，次為說空、無相、無願故，令其知見覺悟佛眼。如來精進亦復未已，次復為轉不退法輪。如來精進亦未休息，最後為說三輪清淨如來境界，令諸眾生明了因緣，見法本性，乃至普入一切如來平等法體。善男子！是故汝等應如是解不可思議如來事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸佛如來亦復如是，知諸眾生愛樂生死、不淨垢穢，為說無常苦、空、無我、不淨之法令生厭離，入於聖法調伏身心。如是，如來精進未息，次為說空、無相、無願故，令其知見覺悟佛眼。如來精進亦復未已，次復為轉不退法輪。如來精進亦未休息，最後為說三輪清淨如來境界，令諸眾生明了因緣，見法本性，乃至普入一切如來平等法體。善男子！是故汝等應如是解不可思議如來事業。

「若諸菩薩安住於此不可思議如來事業，雖於諸法心得平等，而隨順知一切諸法，離諸過失；雖能隨順三世平等，而不斷絕三寶種性；雖知身性猶如虛空本無搖動，而於十方一切佛剎普現其身；雖知諸法體不可說，而以語言出隨類音說一切法；雖隨眾生心行不同說諸因緣，而離眾生及諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩安住於此不可思議如來事業，雖於諸法心得平等，而隨順知一切諸法，離諸過失；雖能隨順三世平等，而不斷絕三寶種性；雖知身性猶如虛空本無搖動，而於十方一切佛剎普現其身；雖知諸法體不可說，而以語言出隨類音說一切法；雖隨眾生心行不同說諸因緣，而離眾生及諸法相。

「善男子！諸佛如來為欲清淨菩薩心故出興於世，而實如來無有變異，常住於此難思事業，不捨精進，授菩薩記，說法不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸佛如來為欲清淨菩薩心故出興於世，而實如來無有變異，常住於此難思事業，不捨精進，授菩薩記，說法不斷。」

爾時，世尊說此如來難思事業深法門已，十方無量阿僧企耶出過算數諸佛剎土地六震動，放大光明，雨眾天花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此如來難思事業深法門已，十方無量阿僧企耶出過算數諸佛剎土地六震動，放大光明，雨眾天花。

此大會中諸大威德無量菩薩、欲色諸天、南閻浮提十六大國及諸小王、龍神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞此法門，心淨歡喜，踊躍無量，以諸供具供養於佛，所謂種種妙花、種種名香、塗香、末香、衣服、瓔珞、幢幡、鬘蓋以為供養，或以種種微妙音聲歌詠、讚歎、恭敬供養，或以頂上髻中明珠、額上明珠、耳璫頸珠而用供養，或以摩尼妙寶瓔珞、真珠瓔珞、月形瓔珞、嚴諸身分種種瓔珞、寶鎖、寶印、寶釧、寶鐶、寶鏡、寶帶、寶篋、寶冠、眾妙衣服、種種嚴具、諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大會中諸大威德無量菩薩、欲色諸天、南閻浮提十六大國及諸小王、龍神、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷聞此法門，心淨歡喜，踊躍無量，以諸供具供養於佛，所謂種種妙花、種種名香、塗香、末香、衣服、瓔珞、幢幡、鬘蓋以為供養，或以種種微妙音聲歌詠、讚歎、恭敬供養，或以頂上髻中明珠、額上明珠、耳璫頸珠而用供養，或以摩尼妙寶瓔珞、真珠瓔珞、月形瓔珞、嚴諸身分種種瓔珞、寶鎖、寶印、寶釧、寶鐶、寶鏡、寶帶、寶篋、寶冠、眾妙衣服、種種嚴具、諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養。

或以種種妙寶供養，所謂吠琉璃寶、閻浮洲寶、阿濕摩蘖磨寶、室利蘖摩寶、因陀羅尼羅寶、紅頗胝迦寶、如火色寶、火焰光寶、無邊色寶……，如是等寶奉獻於佛以為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以種種妙寶供養，所謂吠琉璃寶、閻浮洲寶、阿濕摩蘖磨寶、室利蘖摩寶、因陀羅尼羅寶、紅頗胝迦寶、如火色寶、火焰光寶、無邊色寶……，如是等寶奉獻於佛以為供養。

復有眾生以金、銀……等種種寶末而為供養，或以沈香、多伽樓香、隨時之香、妙栴檀香、龍花鬚香、赤真珠香……，以如是等種種香末而以奉散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有眾生以金、銀……等種種寶末而為供養，或以沈香、多伽樓香、隨時之香、妙栴檀香、龍花鬚香、赤真珠香……，以如是等種種香末而以奉散。

或復有散種種天花以為供養，所謂波利耶怛羅迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮迦花、摩訶盧遮迦花、薩他(上)羅花、摩訶薩他(上)羅花、斫羯羅花、無垢斫羯羅花、百葉花、千葉花、百千葉花、普光花、普香花、光焰花、最勝花、無邊色花、大普遍花、愛樂見花……而以供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有散種種天花以為供養，所謂波利耶怛羅迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花、盧遮迦花、摩訶盧遮迦花、薩他(上)羅花、摩訶薩他(上)羅花、斫羯羅花、無垢斫羯羅花、百葉花、千葉花、百千葉花、普光花、普香花、光焰花、最勝花、無邊色花、大普遍花、愛樂見花……而以供養。

或有眾生散陸生花，所謂嚩哩色枳花、蘇曼那花、拘蘇摩花、阿提目多迦花、瞻博迦花、阿輸迦花、馱努色迦哩迦花、波吒羅花、目真隣陀花、摩訶目真隣陀花……。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生散陸生花，所謂嚩哩色枳花、蘇曼那花、拘蘇摩花、阿提目多迦花、瞻博迦花、阿輸迦花、馱努色迦哩迦花、波吒羅花、目真隣陀花、摩訶目真隣陀花……。

或有眾生以水生花奉散供養，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、芬陀利花……，散如是等種種妙花供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生以水生花奉散供養，所謂優鉢羅花、波頭摩花、拘物頭花、芬陀利花……，散如是等種種妙花供養於佛。

一切諸天於虛空中奏諸天樂，清雅寥亮，微妙音聲以為供養，所謂簫、笛、箜篌、琵琶、螺貝、種種天鼓、美妙聲鼓……，種種歌舞，恭敬稱歎供養於佛。復雨種種天諸妙花、種種末香、種種妙寶、種種瓔珞、種種衣服……，如是微妙諸天供具供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天於虛空中奏諸天樂，清雅寥亮，微妙音聲以為供養，所謂簫、笛、箜篌、琵琶、螺貝、種種天鼓、美妙聲鼓……，種種歌舞，恭敬稱歎供養於佛。復雨種種天諸妙花、種種末香、種種妙寶、種種瓔珞、種種衣服……，如是微妙諸天供具供養於佛。

爾時，十方所有世界諸大菩薩摩訶薩眾俱來集會及此眾中諸菩薩等，為供養佛，皆昇虛空，各各變身作天形像。纔變身已，菩薩力故，以眾寶網遍覆大會。其網周匝遶菩提樹，於其四面各四由旬，皆厚八步，種種真珠、瓔珞周垂，懸眾網鐸，寶鈴和鳴，眾寶蓮華以為校飾。其珠瓔珞，一一珠中皆有無量無數菩薩俱時出現，現已恭敬遶佛七匝。遶佛畢已，為諸菩薩一一各化眾寶蓮華師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方所有世界諸大菩薩摩訶薩眾俱來集會及此眾中諸菩薩等，為供養佛，皆昇虛空，各各變身作天形像。纔變身已，菩薩力故，以眾寶網遍覆大會。其網周匝遶菩提樹，於其四面各四由旬，皆厚八步，種種真珠、瓔珞周垂，懸眾網鐸，寶鈴和鳴，眾寶蓮華以為校飾。其珠瓔珞，一一珠中皆有無量無數菩薩俱時出現，現已恭敬遶佛七匝。遶佛畢已，為諸菩薩一一各化眾寶蓮華師子之座。

爾時，十方無量佛剎一一如來皆以自在威神力故，各令如意寶樹、寶網及諸希有殊特供具，平等普至娑婆世界菩提樹下，羅列寶樹，周匝圍遶，分布供具，莊嚴道場，為欲供養釋迦如來及此經故。作此莊嚴供養之時，此會無量無數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方無量佛剎一一如來皆以自在威神力故，各令如意寶樹、寶網及諸希有殊特供具，平等普至娑婆世界菩提樹下，羅列寶樹，周匝圍遶，分布供具，莊嚴道場，為欲供養釋迦如來及此經故。作此莊嚴供養之時，此會無量無數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量菩薩得無生法忍。

爾時，世尊普觀一切菩薩大眾，作如是言：「諸佛子等！誰能發起廣大誓願，以大威德，能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場——瓔珞網覆菩薩住處及十方來諸如意樹花菓間列，發焰含輝，常無變易？待彌勒佛下生之時，年方十六，坐於道場，正覺始圓，說此《守護國界主經》，開示演說此陀羅尼，當爾之時以申供養；乃至賢劫千佛出現，亦復如是以為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊普觀一切菩薩大眾，作如是言：「諸佛子等！誰能發起廣大誓願，以大威德，能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場——瓔珞網覆菩薩住處及十方來諸如意樹花菓間列，發焰含輝，常無變易？待彌勒佛下生之時，年方十六，坐於道場，正覺始圓，說此《守護國界主經》，開示演說此陀羅尼，當爾之時以申供養；乃至賢劫千佛出現，亦復如是以為供養。」

說是語時，於此會中有一菩薩名神通自在王，於蓮花座整身威儀，右膝著於蓮花之臺，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我能如是，如佛教勅留此道場，供養慈氏……，乃至賢劫一切如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，於此會中有一菩薩名神通自在王，於蓮花座整身威儀，右膝著於蓮花之臺，恭敬合掌而白佛言：「世尊！我能如是，如佛教勅留此道場，供養慈氏……，乃至賢劫一切如來、應、正等覺。」

爾時，會中有神通魔——名妙建立，住四大洲——聞此語已，即白神通自在王菩薩言：「聖者！以何等器安置於此眾寶瓔珞莊嚴道場，經爾所時令不損壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有神通魔——名妙建立，住四大洲——聞此語已，即白神通自在王菩薩言：「聖者！以何等器安置於此眾寶瓔珞莊嚴道場，經爾所時令不損壞？」

時神通自在王菩薩語彼魔言：「仁者當知：一切器物速疾破壞，多諸障礙；虛空為器，不可損壞，無有障礙，一切器中此為最勝。汝勿瞬目諦觀我身，自當見我廣大之器。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時神通自在王菩薩語彼魔言：「仁者當知：一切器物速疾破壞，多諸障礙；虛空為器，不可損壞，無有障礙，一切器中此為最勝。汝勿瞬目諦觀我身，自當見我廣大之器。」

魔如其教，諦觀菩薩，見菩薩身臍輪之中有一世界名水光王，謂此世界大水彌漫，猶如大海，故立其名。於此界中有一如來，名吉祥寶蓮花如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，唯有清淨大菩薩眾，於其水中彌漫生於眾寶蓮花。吉祥如來坐寶花王，諸菩薩眾俱坐寶花，恭敬圍遶。時彼如來於大眾中說深妙法，示教利喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔如其教，諦觀菩薩，見菩薩身臍輪之中有一世界名水光王，謂此世界大水彌漫，猶如大海，故立其名。於此界中有一如來，名吉祥寶蓮花如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，唯有清淨大菩薩眾，於其水中彌漫生於眾寶蓮花。吉祥如來坐寶花王，諸菩薩眾俱坐寶花，恭敬圍遶。時彼如來於大眾中說深妙法，示教利喜。

時神通魔見是事已，即起合掌，恭敬禮拜神通自在王菩薩。爾時，菩薩而告之言：「仁者見於菩薩如是廣大器不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時神通魔見是事已，即起合掌，恭敬禮拜神通自在王菩薩。爾時，菩薩而告之言：「仁者見於菩薩如是廣大器不？」

魔言：「已見。奇哉，大士！能辦是事。如是大器百千俱胝那由他劫亦不可壞，故此大寶莊嚴道場任持無缺、無垢、清淨、無有變異，于何不可？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「已見。奇哉，大士！能辦是事。如是大器百千俱胝那由他劫亦不可壞，故此大寶莊嚴道場任持無缺、無垢、清淨、無有變異，于何不可？」

時神通魔說此語已，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事、未曾聞此法門之時，於聲聞乘懃行精進，欲出三界，自求涅槃。我於今日見聞是已，便於阿耨多羅三藐三菩提發起決定極深重心。世尊！設令我於恒河沙劫處大地獄、受種種苦，然後得成阿耨多羅三藐三菩提，我甘此苦，終不捨於菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時神通魔說此語已，頂禮佛足而白佛言：「世尊！我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事、未曾聞此法門之時，於聲聞乘懃行精進，欲出三界，自求涅槃。我於今日見聞是已，便於阿耨多羅三藐三菩提發起決定極深重心。世尊！設令我於恒河沙劫處大地獄、受種種苦，然後得成阿耨多羅三藐三菩提，我甘此苦，終不捨於菩提之心。」

爾時，世尊稱讚魔言：「善哉，善哉！汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑，不久亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊稱讚魔言：「善哉，善哉！汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑，不久亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德。」

守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六之一

爾時，十方種種佛剎諸來菩薩，及此大會天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷心生渴仰，欲聞妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方種種佛剎諸來菩薩，及此大會天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷心生渴仰，欲聞妙法。

爾時，世尊知此眾會心之所念——樂聞深法，堪持法藏——歡喜怡暢，復欲重為開示，顯說《守護國界主陀羅尼經》，放大人相無見頂光，此光名為不捨精進，光遍繞此菩薩大會經七匝已，復繞文殊師利童子百千萬匝。作是事已，入文殊頂。其光入已，令文殊身及其所處師子之座威德光明過於大眾百千萬倍，猶如滿月映奪眾星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知此眾會心之所念——樂聞深法，堪持法藏——歡喜怡暢，復欲重為開示，顯說《守護國界主陀羅尼經》，放大人相無見頂光，此光名為不捨精進，光遍繞此菩薩大會經七匝已，復繞文殊師利童子百千萬匝。作是事已，入文殊頂。其光入已，令文殊身及其所處師子之座威德光明過於大眾百千萬倍，猶如滿月映奪眾星。

爾時，文殊師利童子蒙佛威神，即從座起，偏袒右肩，䠒跪合掌，讚佛功德而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子蒙佛威神，即從座起，偏袒右肩，䠒跪合掌，讚佛功德而說偈言：

「佛放身智大光明， 普眼見盡無餘義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛放身智大光明， 普眼見盡無餘義，

本性自然諸善巧， 不思議德悉皆圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性自然諸善巧， 不思議德悉皆圓。

丈夫牛王放大光， 普照遍淨於三業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫牛王放大光， 普照遍淨於三業，

遶我經於百千匝， 繞已從頂入身心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遶我經於百千匝， 繞已從頂入身心。

我昔智慧及辯才， 總持光照皆微劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔智慧及辯才， 總持光照皆微劣，

人天主光纔觸我， 超過千倍勝於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天主光纔觸我， 超過千倍勝於前。

清涼我身淨我心， 踊躍歡喜皆平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼我身淨我心， 踊躍歡喜皆平等，

佛智妙辯無邊際， 悉皆流入我身中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智妙辯無邊際， 悉皆流入我身中。

如來威德量難知， 少力不能持念此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來威德量難知， 少力不能持念此，

承佛智力今諮問， 為欲利樂諸眾生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛智力今諮問， 為欲利樂諸眾生、

為入菩薩諸行門、 復令諸佛出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為入菩薩諸行門、 復令諸佛出興世，

神通放光灌頂智， 願成此德問如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通放光灌頂智， 願成此德問如來。

此眾集會廣無邊， 最上乘中已修入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾集會廣無邊， 最上乘中已修入，

餘未得者傾心念， 為利樂彼問如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘未得者傾心念， 為利樂彼問如來。

願無等智順時機， 開妙法藏利含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願無等智順時機， 開妙法藏利含識，

魔王眷屬當摧殄， 於如來教善修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王眷屬當摧殄， 於如來教善修行。

大雄智慧無有邊， 善巧無窮無際限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大雄智慧無有邊， 善巧無窮無際限，

而我智慧不能了， 是故諮問於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而我智慧不能了， 是故諮問於如來。

世尊智慧如實知， 於無量劫長時轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊智慧如實知， 於無量劫長時轉，

曠劫懃修今自在， 願開佛智示眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠劫懃修今自在， 願開佛智示眾生。」

爾時，文殊師利菩薩說此偈已，白佛言：「世尊！如來境界不可思議，非是菩薩稱量境界。而佛智慧說法無倦，大悲憐愍，不捨眾生故，我承佛力敢欲諮問。世尊！云何名為菩薩瓔珞？云何菩薩瓔珞莊嚴？云何菩薩得殊勝行？云何菩薩得不思議妙法光明，遠離愚闇及諸疑惑？云何菩薩得於如來，大法明門悉能清淨？善哉，世尊！唯願為我決定宣說諸菩薩眾出生法門。若諸菩薩得聞此已，能破眾魔、煩惱怨敵，入一切法永無疑惑，現前了知如來境界，漸次深入諸菩薩境，復能漸入一切智境，知眾生心、淨眾生行，遊諸佛剎，摧伏魔軍，速能攝受一切佛教，於一切法自在而轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩說此偈已，白佛言：「世尊！如來境界不可思議，非是菩薩稱量境界。而佛智慧說法無倦，大悲憐愍，不捨眾生故，我承佛力敢欲諮問。世尊！云何名為菩薩瓔珞？云何菩薩瓔珞莊嚴？云何菩薩得殊勝行？云何菩薩得不思議妙法光明，遠離愚闇及諸疑惑？云何菩薩得於如來，大法明門悉能清淨？善哉，世尊！唯願為我決定宣說諸菩薩眾出生法門。若諸菩薩得聞此已，能破眾魔、煩惱怨敵，入一切法永無疑惑，現前了知如來境界，漸次深入諸菩薩境，復能漸入一切智境，知眾生心、淨眾生行，遊諸佛剎，摧伏魔軍，速能攝受一切佛教，於一切法自在而轉。」

爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能發起大勇猛心作師子吼，問於如來如是妙義。汝已能於一切如來無量境界明了通達，能問斯義。善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說如是境界及餘無量諸功德法，皆令汝等速得圓滿，於一切法自在而轉。」文殊師利：「唯然受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告文殊師利菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能發起大勇猛心作師子吼，問於如來如是妙義。汝已能於一切如來無量境界明了通達，能問斯義。善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說如是境界及餘無量諸功德法，皆令汝等速得圓滿，於一切法自在而轉。」文殊師利：「唯然受教。」

佛告文殊師利言：「善男子！一切菩薩皆悉具有四種瓔珞。云何為四？所謂戒為瓔珞、定為瓔珞、慧為瓔珞、陀羅尼門以為瓔珞，是名為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利言：「善男子！一切菩薩皆悉具有四種瓔珞。云何為四？所謂戒為瓔珞、定為瓔珞、慧為瓔珞、陀羅尼門以為瓔珞，是名為四。

「善男子！云何名為戒為瓔珞？善男子！菩薩有一淨戒瓔珞，謂於眾生起無瞋恚、無障礙心，令諸眾生見皆歡喜，無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為戒為瓔珞？善男子！菩薩有一淨戒瓔珞，謂於眾生起無瞋恚、無障礙心，令諸眾生見皆歡喜，無有厭足。

「復次，善男子！菩薩有二淨戒瓔珞，所謂閉惡趣門、開人天路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有二淨戒瓔珞，所謂閉惡趣門、開人天路。

「復次，善男子！菩薩有三淨戒瓔珞，謂身、口、意皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有三淨戒瓔珞，謂身、口、意皆悉清淨。

「復次，善男子！菩薩有四淨戒瓔珞，謂所欲皆遂、所願皆成、所樂皆得、始終究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有四淨戒瓔珞，謂所欲皆遂、所願皆成、所樂皆得、始終究竟。

「復次，善男子！菩薩有五淨戒瓔珞，謂具足三昧、具足智慧、具足解脫、具足解脫知見、具足大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有五淨戒瓔珞，謂具足三昧、具足智慧、具足解脫、具足解脫知見、具足大般涅槃。

「復次，善男子！菩薩有六淨戒瓔珞，謂不破戒，終無悔故；不穿漏戒，無餘過故；不雜戒，無和合故；清淨戒，長白法故；自在戒，隨意所往，體具足故；自在轉戒，於一切時智自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有六淨戒瓔珞，謂不破戒，終無悔故；不穿漏戒，無餘過故；不雜戒，無和合故；清淨戒，長白法故；自在戒，隨意所往，體具足故；自在轉戒，於一切時智自在故。

「復次，善男子！菩薩有七淨戒瓔珞，所謂施得清淨、忍得清淨、勤得清淨、定得清淨、慧得清淨、方便得清淨、不放逸得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有七淨戒瓔珞，所謂施得清淨、忍得清淨、勤得清淨、定得清淨、慧得清淨、方便得清淨、不放逸得清淨。

「復次，善男子！菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿，所謂十地圓滿、不悔圓滿、不懈怠圓滿、不嫌恨圓滿、供養佛圓滿、離八難圓滿、修布施圓滿、得善友圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿，所謂十地圓滿、不悔圓滿、不懈怠圓滿、不嫌恨圓滿、供養佛圓滿、離八難圓滿、修布施圓滿、得善友圓滿。

「復次，善男子！菩薩有九淨戒瓔珞。云何為九？所謂得無所畏、得無驚怖、得決定心、得近寂靜、得調伏心、得無貪心、得勇悍心、得知一切眾生心念、得寂靜地，是名為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有九淨戒瓔珞。云何為九？所謂得無所畏、得無驚怖、得決定心、得近寂靜、得調伏心、得無貪心、得勇悍心、得知一切眾生心念、得寂靜地，是名為九。

「復次，善男子！菩薩。有十淨戒瓔珞。云何為十？所謂：身瓔珞，圓滿相好為莊嚴故；語瓔珞，如說修行為莊嚴故；意瓔珞，以無煩惱為莊嚴故；剎土瓔珞，以圓滿願為莊嚴故；利他瓔珞，能清淨心為莊嚴故；生處瓔珞，不造諸惡為莊嚴故；菩薩行瓔珞，隨學佛行為莊嚴故；智慧瓔珞，了一切法皆悉幻化為莊嚴故；菩提場瓔珞，一切善根皆悉迴向為莊嚴故；力無所畏、佛不共法以為瓔珞，不捨淨戒，根本體性為莊嚴故，是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩。有十淨戒瓔珞。云何為十？所謂：身瓔珞，圓滿相好為莊嚴故；語瓔珞，如說修行為莊嚴故；意瓔珞，以無煩惱為莊嚴故；剎土瓔珞，以圓滿願為莊嚴故；利他瓔珞，能清淨心為莊嚴故；生處瓔珞，不造諸惡為莊嚴故；菩薩行瓔珞，隨學佛行為莊嚴故；智慧瓔珞，了一切法皆悉幻化為莊嚴故；菩提場瓔珞，一切善根皆悉迴向為莊嚴故；力無所畏、佛不共法以為瓔珞，不捨淨戒，根本體性為莊嚴故，是名為十。

「善男子！云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴？善男子！菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴。云何為一？謂於一切眾生界中發起慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴？善男子！菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴。云何為一？謂於一切眾生界中發起慈心。

「善男子！菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴，謂質直心及柔軟心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴，謂質直心及柔軟心。

「菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴，所謂非幻、非諂、非假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴，所謂非幻、非諂、非假。

「菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴，謂不隨順欲、不隨順瞋、不順於癡、不順於怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴，謂不隨順欲、不隨順瞋、不順於癡、不順於怖。

「菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴，所謂斷於五種障礙：一者、愛欲，二者、瞋害，三者、昏沈，四者、掉悔，五者、疑心，斷此五蓋以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有五種三昧瓔珞莊嚴，所謂斷於五種障礙：一者、愛欲，二者、瞋害，三者、昏沈，四者、掉悔，五者、疑心，斷此五蓋以為莊嚴。

「菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴，謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴，謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。

「菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴，謂不忘失菩提之心，隨順修學七菩提分，謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、捨覺分、定覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴，謂不忘失菩提之心，隨順修學七菩提分，謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、捨覺分、定覺分。

「菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴，謂八聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴，謂八聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴。云何為九？善男子！此菩薩心無有忘失，大悲威力不捨眾生，修習建立九次第定，謂離欲、惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入於初禪得圓滿住；除滅尋伺，內淨一心，無尋無伺，定生喜樂，入第二禪得圓滿住；離喜住捨，有念正知，身受樂，諸聖所說能捨有念受樂，入第三禪得圓滿住；斷樂先除苦，憂喜已滅，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪得圓滿住；超一切色想，滅有對想，不念種種想，入無邊虛空，於空無邊處得圓滿住；超過一切空無邊處，入無邊識，於無邊識處得圓滿住；超一切識無邊處，入無少所有，於無所有處得圓滿住；超過一切無所有處，入非想非非想處，於非想非非想處得圓滿住；超過一切非想非非想處，入滅受想定，於滅受想定得圓滿住。如是善巧方便力故，真際現前，由先滅力於此安住，然後利樂一切眾生，隨諸法門令得成熟，是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴。云何為九？善男子！此菩薩心無有忘失，大悲威力不捨眾生，修習建立九次第定，謂離欲、惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入於初禪得圓滿住；除滅尋伺，內淨一心，無尋無伺，定生喜樂，入第二禪得圓滿住；離喜住捨，有念正知，身受樂，諸聖所說能捨有念受樂，入第三禪得圓滿住；斷樂先除苦，憂喜已滅，不苦不樂，捨念清淨，入第四禪得圓滿住；超一切色想，滅有對想，不念種種想，入無邊虛空，於空無邊處得圓滿住；超過一切空無邊處，入無邊識，於無邊識處得圓滿住；超一切識無邊處，入無少所有，於無所有處得圓滿住；超過一切無所有處，入非想非非想處，於非想非非想處得圓滿住；超過一切非想非非想處，入滅受想定，於滅受想定得圓滿住。如是善巧方便力故，真際現前，由先滅力於此安住，然後利樂一切眾生，隨諸法門令得成熟，是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴。

「善男子！菩薩復有十種三昧瓔珞莊嚴。何等為十？所謂法性無亂故、妙定圓滿故、不捨精進故、常樂寂靜故、不斷善根故、心不散亂故、身得安樂故、觀察諸法故、得心自在故、得聖種性故。善男子！此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩復有十種三昧瓔珞莊嚴。何等為十？所謂法性無亂故、妙定圓滿故、不捨精進故、常樂寂靜故、不斷善根故、心不散亂故、身得安樂故、觀察諸法故、得心自在故、得聖種性故。善男子！此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴。

「善男子！云何名為菩薩智慧瓔珞莊嚴？善男子！菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴。云何為一？所謂一切法中斷除疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為菩薩智慧瓔珞莊嚴？善男子！菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴。云何為一？所謂一切法中斷除疑惑。

「復次，善男子！菩薩復有二種智慧瓔珞莊嚴，謂遠離惡作、現起煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩復有二種智慧瓔珞莊嚴，謂遠離惡作、現起煩惱。

「菩薩復有三種智慧瓔珞莊嚴，謂斷除愚癡、破無明藏、除去黑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有三種智慧瓔珞莊嚴，謂斷除愚癡、破無明藏、除去黑暗。

「菩薩復有四種智慧瓔珞莊嚴，謂知苦智慧、斷集智慧、證滅智慧、修道智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有四種智慧瓔珞莊嚴，謂知苦智慧、斷集智慧、證滅智慧、修道智慧。

「菩薩復有五種智慧瓔珞莊嚴，謂戒蘊清淨，戒體如空不可得故；定蘊清淨，發勝智慧起動念故；解脫蘊清淨，一切諸法體無二故；解脫知見蘊清淨，了知三世體平等故；法蘊清淨，諸法體性無染著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有五種智慧瓔珞莊嚴，謂戒蘊清淨，戒體如空不可得故；定蘊清淨，發勝智慧起動念故；解脫蘊清淨，一切諸法體無二故；解脫知見蘊清淨，了知三世體平等故；法蘊清淨，諸法體性無染著故。

「菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴，謂布施波羅蜜多三輪清淨，謂我輪清淨，知我如幻，體平等故；眾生輪清淨，了所化生皆如夢故；菩提心輪清淨，不求世間異熟果故。淨戒波羅蜜多三輪清淨，謂身輪清淨，猶如鏡像，體平等故；語輪清淨，猶如谷響，體平等故；意輪清淨，了心如幻，體平等故。安忍波羅蜜多三輪清淨，謂離瞋清淨，忍受麁惡加毀辱故；離愛清淨，斷於稱讚敬養等故；斷支節清淨，觀察法身體無二故。精進波羅蜜多三輪清淨，謂無功用清淨，觀察生死猶如夢故；堅固清淨，心如金剛不可壞故；取捨清淨，超過諸相，無取捨故。靜慮波羅蜜多三輪清淨，謂本性清淨，無轉智故；妙觀清淨，無執著故；因緣清淨，生神通故。方便波羅蜜多三輪清淨，謂財攝清淨，成熟一切眾生界故；總持清淨，受持一切妙法門故；大願清淨，莊嚴種種淨佛剎故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴，謂布施波羅蜜多三輪清淨，謂我輪清淨，知我如幻，體平等故；眾生輪清淨，了所化生皆如夢故；菩提心輪清淨，不求世間異熟果故。淨戒波羅蜜多三輪清淨，謂身輪清淨，猶如鏡像，體平等故；語輪清淨，猶如谷響，體平等故；意輪清淨，了心如幻，體平等故。安忍波羅蜜多三輪清淨，謂離瞋清淨，忍受麁惡加毀辱故；離愛清淨，斷於稱讚敬養等故；斷支節清淨，觀察法身體無二故。精進波羅蜜多三輪清淨，謂無功用清淨，觀察生死猶如夢故；堅固清淨，心如金剛不可壞故；取捨清淨，超過諸相，無取捨故。靜慮波羅蜜多三輪清淨，謂本性清淨，無轉智故；妙觀清淨，無執著故；因緣清淨，生神通故。方便波羅蜜多三輪清淨，謂財攝清淨，成熟一切眾生界故；總持清淨，受持一切妙法門故；大願清淨，莊嚴種種淨佛剎故。

「菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴，所謂無念智慧，住於離念，四念住故；無生滅智，住正斷故；身心寂靜，住神足故；具知根智，住諸根故；摧破四魔，住諸力故；知法本性，住七覺故；知去來智，住八聖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴，所謂無念智慧，住於離念，四念住故；無生滅智，住正斷故；身心寂靜，住神足故；具知根智，住諸根故；摧破四魔，住諸力故；知法本性，住七覺故；知去來智，住八聖故。

「菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴，謂知妙正智，入寂靜故；知深觀智，無翳障故；知諸蘊智，悟法蘊故；知諸界智，空平等故；知諸處智，了空聚故；知因緣智，住無我故；知真諦智，心無亂故；知厭離智，如實觀察真實法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴，謂知妙正智，入寂靜故；知深觀智，無翳障故；知諸蘊智，悟法蘊故；知諸界智，空平等故；知諸處智，了空聚故；知因緣智，住無我故；知真諦智，心無亂故；知厭離智，如實觀察真實法故。

「菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴。云何為九？謂知過去智，前際清淨故；知未來智，後際清淨故；知現在智，中際清淨故；知正定智，因無滅故；知不定智，緣和合故；知邪定智，邪業成故；佛平等智，法身德故；法平等智，法無染故；僧平等智，無為德故，是名為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴。云何為九？謂知過去智，前際清淨故；知未來智，後際清淨故；知現在智，中際清淨故；知正定智，因無滅故；知不定智，緣和合故；知邪定智，邪業成故；佛平等智，法身德故；法平等智，法無染故；僧平等智，無為德故，是名為九。

「菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴。何等為十？所謂知如幻智，積集相故；知如夢智，分別相故；知如焰智，輪轉相故；知如像智，不往來故；知如影智，因緣合故；知如響智，緣起相故；知法界智，不可壞故；知真如智，無住相故；知真際智，湛然淨故；知有為智，無為性故，是名為十。善男子！是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴。何等為十？所謂知如幻智，積集相故；知如夢智，分別相故；知如焰智，輪轉相故；知如像智，不往來故；知如影智，因緣合故；知如響智，緣起相故；知法界智，不可壞故；知真如智，無住相故；知真際智，湛然淨故；知有為智，無為性故，是名為十。善男子！是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴。

「善男子！云何名為一切菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴？善男子！菩薩有一陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何為一？所謂正念不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為一切菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴？善男子！菩薩有一陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何為一？所謂正念不忘。

「復次，善男子！菩薩有二陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂文持、義持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有二陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂文持、義持。

「菩薩有三陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂於義善巧、於文善巧、分析善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有三陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂於義善巧、於文善巧、分析善巧。

「菩薩有四陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂不著語、不謇澁語、分明辯語、無雜亂語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有四陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂不著語、不謇澁語、分明辯語、無雜亂語。

「菩薩有五陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂知所聞義隨順行故、知諸文身隨順行故、知了義經隨順行故、知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故、知諸世間出世間法隨順行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有五陀羅尼門瓔珞莊嚴，謂知所聞義隨順行故、知諸文身隨順行故、知了義經隨順行故、知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故、知諸世間出世間法隨順行故。

「菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂如所說理而修行故、證真起說隨宜演故、所言誠諦無諂誑故、言常威德不捨大悲說正法故、善知根器巧能演說無增減故、得世間智知時而說不非時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂如所說理而修行故、證真起說隨宜演故、所言誠諦無諂誑故、言常威德不捨大悲說正法故、善知根器巧能演說無增減故、得世間智知時而說不非時故。

「菩薩有七陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂迅疾辯、捷利辯、如意辯、無著辯、威德辯、無錯謬辯、一切世間最上妙辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有七陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂迅疾辯、捷利辯、如意辯、無著辯、威德辯、無錯謬辯、一切世間最上妙辯。

「菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂善知天語、龍語、夜叉語、乾闥婆語、阿修羅語、迦樓羅語、緊那羅語、摩睺羅加、人非人等……，乃至一切眾生語言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴，所謂善知天語、龍語、夜叉語、乾闥婆語、阿修羅語、迦樓羅語、緊那羅語、摩睺羅加、人非人等……，乃至一切眾生語言。

「菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴。何等為九？所謂處眾無畏、摧諸異學、說法無畏、善答問難、知廣大說、知隨意說、行正直行、顯金剛力、示現劫燒破著常想、說諸乘法成就眾生，是名為九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴。何等為九？所謂處眾無畏、摧諸異學、說法無畏、善答問難、知廣大說、知隨意說、行正直行、顯金剛力、示現劫燒破著常想、說諸乘法成就眾生，是名為九。

「菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何為十？所謂善能除斷一切疑難、善知一切廣大法門、善得無師自然智慧、善說無盡字句法門、善說一切圓滿深義、善能開示無邊佛法、善說無邊煩惱過患、善說無量深解脫門、善能深入眾生根性、善入如來無著無礙辯才智慧。是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何為十？所謂善能除斷一切疑難、善知一切廣大法門、善得無師自然智慧、善說無盡字句法門、善說一切圓滿深義、善能開示無邊佛法、善說無邊煩惱過患、善說無量深解脫門、善能深入眾生根性、善入如來無著無礙辯才智慧。是名為十。

「善男子！是名菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴。」