守護國界主陀羅尼經卷第六罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第六罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

入如來不思議甚深事業品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入如來不思議甚深事業品第五之二

「復次，善男子！如來安住四無所畏，能作種種諸佛事業：謂知自身即是無上正等正覺，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來世尊非正覺者。』以何因緣說諸如來是正等覺？謂諸如來於一切法平等正覺，無有高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來安住四無所畏，能作種種諸佛事業：謂知自身即是無上正等正覺，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來世尊非正覺者。』以何因緣說諸如來是正等覺？謂諸如來於一切法平等正覺，無有高下。

「何等一切法？所謂：凡夫法、有學法、無學法，緣覺法、菩薩法、諸佛法，如是諸法皆等正覺。復有世間法、出世間法，善法、不善法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，如是諸法如來正覺，體平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等一切法？所謂：凡夫法、有學法、無學法，緣覺法、菩薩法、諸佛法，如是諸法皆等正覺。復有世間法、出世間法，善法、不善法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，如是諸法如來正覺，體平等故。

「云何平等？謂空平等，見一切法本性空故；無相平等，相本性故；無願平等，三界性故；無生平等，生本性故；無行平等，行本性故；無出平等，出本性故；無阿賴耶平等，心本性故；如是真諦平等，三世性故；智脫平等，無明有愛本體性故；涅槃平等，生死輪轉本體性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何平等？謂空平等，見一切法本性空故；無相平等，相本性故；無願平等，三界性故；無生平等，生本性故；無行平等，行本性故；無出平等，出本性故；無阿賴耶平等，心本性故；如是真諦平等，三世性故；智脫平等，無明有愛本體性故；涅槃平等，生死輪轉本體性故。

「如是一切諸平等法，如來正覺，以是因緣故，說如來真是無上正等覺者。成於如是正等覺故，以大悲心出妙言詞，為諸眾生說種種法，示解脫道，令出苦際。餘諸眾生實非大師，自言我是正等覺者，如來為此諸眾生故，自唱德號，作如是言：『唯我如來是正等覺。』令非法器皆成法器，是為如來第十一正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是一切諸平等法，如來正覺，以是因緣故，說如來真是無上正等覺者。成於如是正等覺故，以大悲心出妙言詞，為諸眾生說種種法，示解脫道，令出苦際。餘諸眾生實非大師，自言我是正等覺者，如來為此諸眾生故，自唱德號，作如是言：『唯我如來是正等覺。』令非法器皆成法器，是為如來第十一正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「自然覺悟者， 覺諸法平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自然覺悟者， 覺諸法平等，

是故號如來， 正覺平等見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故號如來， 正覺平等見。

一切凡夫法， 與佛法平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡夫法， 與佛法平等；

有學及無學、 緣覺法亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有學及無學、 緣覺法亦然；

世及出世法， 此二亦平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世及出世法， 此二亦平等；

善及不善法， 與涅槃平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善及不善法， 與涅槃平等。

空法、無相法、 無願、無生法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空法、無相法、 無願、無生法、

無行等諸法， 平等而顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無行等諸法， 平等而顯示。

佛大悲廣說， 覺悟諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛大悲廣說， 覺悟諸眾生，

聞法得解脫， 是佛最勝業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法得解脫， 是佛最勝業。

「復次，善男子！如來自知諸漏煩惱已究竟盡，一切世間若天、若人，無有能作如是說言：『如來諸漏煩惱未盡。』云何如來諸漏煩惱已究竟盡？所謂：於欲煩惱心得解脫，一切欲行、習氣、煩惱證滅諦故；於有煩惱心得解脫，一切瞋行、習氣、煩惱證滅諦故；無明煩惱心得解脫，諸愚癡行、習氣、煩惱證滅諦故；於見煩惱心得解脫，諸煩惱行及與習氣證滅諦故。以是義故，隨順俗諦，說於如來諸漏煩惱究竟永盡。聖者慧眼稱於真諦，觀察現證無有少法而可得者，所謂：若能滅智、若所滅惑、若思、若修，乃至現證俱不可得。何以故？彼自性盡，無不盡時，不從因緣待對說盡，如是盡者是真實盡。此真實盡不與餘法而作因緣，故此盡者即是無為，即此法中無生、無滅、亦無有住。此無生滅，若佛出世、若不出世，法界常住；如法界常，此智成就亦復如是。如此成就即非成就，若能如是如所教住得無煩惱，非斷煩惱得煩惱無。如來大悲隨順俗諦，為眾生說滅煩惱法，是為如來第十二正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來自知諸漏煩惱已究竟盡，一切世間若天、若人，無有能作如是說言：『如來諸漏煩惱未盡。』云何如來諸漏煩惱已究竟盡？所謂：於欲煩惱心得解脫，一切欲行、習氣、煩惱證滅諦故；於有煩惱心得解脫，一切瞋行、習氣、煩惱證滅諦故；無明煩惱心得解脫，諸愚癡行、習氣、煩惱證滅諦故；於見煩惱心得解脫，諸煩惱行及與習氣證滅諦故。以是義故，隨順俗諦，說於如來諸漏煩惱究竟永盡。聖者慧眼稱於真諦，觀察現證無有少法而可得者，所謂：若能滅智、若所滅惑、若思、若修，乃至現證俱不可得。何以故？彼自性盡，無不盡時，不從因緣待對說盡，如是盡者是真實盡。此真實盡不與餘法而作因緣，故此盡者即是無為，即此法中無生、無滅、亦無有住。此無生滅，若佛出世、若不出世，法界常住；如法界常，此智成就亦復如是。如此成就即非成就，若能如是如所教住得無煩惱，非斷煩惱得煩惱無。如來大悲隨順俗諦，為眾生說滅煩惱法，是為如來第十二正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈曰：

「佛無欲習氣， 故無欲煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無欲習氣， 故無欲煩惱；

瞋恚習氣盡， 有煩惱不生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚習氣盡， 有煩惱不生；

善逝離無明， 由滅癡根本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝離無明， 由滅癡根本；

諸惑習氣盡， 見惑則不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑習氣盡， 見惑則不生。

佛依俗諦門， 故說煩惱盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛依俗諦門， 故說煩惱盡，

真中不可得， 無減亦無增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真中不可得， 無減亦無增。

盡智不對緣， 聖知本自盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡智不對緣， 聖知本自盡，

由無三相故， 此盡即無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無三相故， 此盡即無為。

法界常不遷， 知此到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界常不遷， 知此到彼岸，

知已如是說， 此業佛能窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知已如是說， 此業佛能窮。

「復次，善男子！如來平等，於諸障礙、無障礙法如實了知，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來所說障礙之法非障礙者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來平等，於諸障礙、無障礙法如實了知，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來所說障礙之法非障礙者。』

「此中云何為障礙法？謂有一法能為障礙，即濁亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中云何為障礙法？謂有一法能為障礙，即濁亂心。

「復有二法能為障礙，謂無慚、無愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二法能為障礙，謂無慚、無愧。

「復有三法能為障礙，謂身惡行、口惡行、意惡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三法能為障礙，謂身惡行、口惡行、意惡行。

「復有四法能為障礙，謂以貪故而行非法、或以瞋故而行非法、有以癡故而行非法、有以怖畏而行非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法能為障礙，謂以貪故而行非法、或以瞋故而行非法、有以癡故而行非法、有以怖畏而行非法。

「復有五法能為障礙，謂殺生、偷盜、邪行、妄語、及飲諸酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五法能為障礙，謂殺生、偷盜、邪行、妄語、及飲諸酒。

「復有六法能為障礙，謂不尊敬佛、不尊敬法、不尊敬僧、不尊敬戒、不尊敬定、不能尊敬諸善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六法能為障礙，謂不尊敬佛、不尊敬法、不尊敬僧、不尊敬戒、不尊敬定、不能尊敬諸善知識。

「復有七法能為障礙，謂慢、過慢、及慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七法能為障礙，謂慢、過慢、及慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。

「復有八法能為障礙，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八法能為障礙，謂邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定。

「復有九法能為障礙。云何為九？謂已惱害我、現惱害我、當惱害我、過去憎我善友、現在憎我善友、未來憎我善友、過去愛我怨家、現在愛我怨家、未來愛我怨家，於此九種憶念對境增不善心，名為障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九法能為障礙。云何為九？謂已惱害我、現惱害我、當惱害我、過去憎我善友、現在憎我善友、未來憎我善友、過去愛我怨家、現在愛我怨家、未來愛我怨家，於此九種憶念對境增不善心，名為障礙。

「復有十法能為障礙。云何為十？所謂殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見，是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十法能為障礙。云何為十？所謂殺生、偷盜、邪行、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見，是名為十。

「如是，乃至起不善念、樂著因緣、安住一切煩惱結使、常與顛倒障礙相應、愛見煩惱堅執不捨，凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應……，如是一切皆名障礙，如來悉知，亦為眾生如實說，於無障礙法令其障礙永斷不生，是為如來第十三正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，乃至起不善念、樂著因緣、安住一切煩惱結使、常與顛倒障礙相應、愛見煩惱堅執不捨，凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應……，如是一切皆名障礙，如來悉知，亦為眾生如實說，於無障礙法令其障礙永斷不生，是為如來第十三正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛覺障礙法， 不能證解脫： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛覺障礙法， 不能證解脫：

謂心不清淨， 無慚及無愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂心不清淨， 無慚及無愧，

身語意業中， 無有無表戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身語意業中， 無有無表戒，

貪欲、瞋、癡怖， 起惡行無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲、瞋、癡怖， 起惡行無邊，

殺、盜、及邪婬、 妄言、飲諸酒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺、盜、及邪婬、 妄言、飲諸酒，

六不敬、七慢、 八邪道常行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六不敬、七慢、 八邪道常行，

九惱、十惡因， 佛說皆障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九惱、十惡因， 佛說皆障礙。

修習不善念， 不得解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習不善念， 不得解脫門，

佛知顛倒源， 無中堅執著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知顛倒源， 無中堅執著，

慈悲為說法， 令離障礙因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲為說法， 令離障礙因。

「復次，善男子！如來如實宣說能盡苦道，一切眾生依此修習皆得解脫。於此義中，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來所說非解脫道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來如實宣說能盡苦道，一切眾生依此修習皆得解脫。於此義中，一切世間若天、若人，無有能作如理說言：『如來所說非解脫道。』

「云何名為真解脫道？所謂一道是解脫道，於諸眾生起清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為真解脫道？所謂一道是解脫道，於諸眾生起清淨心。

「復有二道是解脫道，謂奢摩他、毘鉢舍那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二道是解脫道，謂奢摩他、毘鉢舍那。

「復有三道是解脫道，謂空、無相、無願法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三道是解脫道，謂空、無相、無願法門。

「復有四道是解脫道，謂四念處。云何為四？謂身、受、心、法。云何身念處？謂觀內身，循身觀，心得安住；觀外身，循身觀，心得安住；觀內外身，循身觀，心得安住，是名身念處。云何為受念處？謂觀內受、外受、內外受，循受觀，心得安住。云何為心念處？謂觀內心、外心、內外心，循心觀，心得安住。云何為法念處？謂觀內法、外法、內外法，循法觀，心得安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四道是解脫道，謂四念處。云何為四？謂身、受、心、法。云何身念處？謂觀內身，循身觀，心得安住；觀外身，循身觀，心得安住；觀內外身，循身觀，心得安住，是名身念處。云何為受念處？謂觀內受、外受、內外受，循受觀，心得安住。云何為心念處？謂觀內心、外心、內外心，循心觀，心得安住。云何為法念處？謂觀內法、外法、內外法，循法觀，心得安住。

「復有五道是解脫道。云何為五？所謂信根、進根、念根、定根、慧根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有五道是解脫道。云何為五？所謂信根、進根、念根、定根、慧根。

「復有六道是解脫道。云何為六？所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有六道是解脫道。云何為六？所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。

「復有七道是解脫道。云何為七？所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、定覺分、捨覺分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有七道是解脫道。云何為七？所謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、輕安覺分、定覺分、捨覺分。

「復有八道是解脫道。云何為八？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八道是解脫道。云何為八？所謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

「復有九道是解脫道，謂初禪、二禪、三禪、四禪、空處、識處、無所有處、非想非非想處、滅受想定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有九道是解脫道，謂初禪、二禪、三禪、四禪、空處、識處、無所有處、非想非非想處、滅受想定。

「復有十道是解脫道，謂不殺生、不偷盜、不邪行、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不邪見，是名為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十道是解脫道，謂不殺生、不偷盜、不邪行、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不邪見，是名為十。

「如是，所有一切諸善菩提分法——或戒蘊相應、定蘊相應、慧蘊相應、解脫蘊相應、解脫知見蘊相應、或聖諦相應——皆解脫道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，所有一切諸善菩提分法——或戒蘊相應、定蘊相應、慧蘊相應、解脫蘊相應、解脫知見蘊相應、或聖諦相應——皆解脫道。

「復有解脫道，所謂真正中道，無少可得，不增、不減，不取、不捨，不攝、不散。得真實道，二念不生，以一切法本無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有解脫道，所謂真正中道，無少可得，不增、不減，不取、不捨，不攝、不散。得真實道，二念不生，以一切法本無二故。

「如來於此解脫道中真實知見，亦為眾生如是宣說，有修習者能盡苦源，此是如來第十四正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來於此解脫道中真實知見，亦為眾生如是宣說，有修習者能盡苦源，此是如來第十四正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「修習清淨道， 增益無量樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修習清淨道， 增益無量樂，

能趣甘露徑， 佛智自然知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能趣甘露徑， 佛智自然知。

所有眾善因， 是佛菩提分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾善因， 是佛菩提分，

修者得解脫， 無能說為非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修者得解脫， 無能說為非。

正念滅塵勞， 能與善和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念滅塵勞， 能與善和合，

遠非不執著， 得安樂涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠非不執著， 得安樂涅槃。

善巧觀因緣， 如空無有所、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧觀因緣， 如空無有所、

如幻亦如夢， 能脫生死流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻亦如夢， 能脫生死流。

依定起悲心， 脫諸有輪轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依定起悲心， 脫諸有輪轉，

此是大仙業， 世間無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是大仙業， 世間無等倫。

「復次，善男子！如來身無誤失，一切凡夫、若勝智者求得如來少分過失無有是處。何以故？如來身業儀範端嚴，行無顧眄，被僧伽梨、著衣持鉢、行住坐臥、進止迴旋、入出村坊、往來城邑……，如是一切審諦安詳。足不履地而令於地千輻輪相出現分明，復有蓮華香潔殊妙而承其足。凡諸蠢動觸如來跡，七日七夜安隱泰然，後生人天受勝妙樂。如來袈裟離身四寸而不墮落，旋嵐猛風不能飄動，身常光明，凡所照觸，乃至下濟阿鼻地獄離苦清涼。由如是等故，說如來身業無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來身無誤失，一切凡夫、若勝智者求得如來少分過失無有是處。何以故？如來身業儀範端嚴，行無顧眄，被僧伽梨、著衣持鉢、行住坐臥、進止迴旋、入出村坊、往來城邑……，如是一切審諦安詳。足不履地而令於地千輻輪相出現分明，復有蓮華香潔殊妙而承其足。凡諸蠢動觸如來跡，七日七夜安隱泰然，後生人天受勝妙樂。如來袈裟離身四寸而不墮落，旋嵐猛風不能飄動，身常光明，凡所照觸，乃至下濟阿鼻地獄離苦清涼。由如是等故，說如來身業無失。

「復次，善男子！如來語業無有誤失，一切凡夫若愚、若智，求得過失無有是處。何以故？善男子！如來知時而發言故，時語、真語、實語、義語，如說而行，無有錯誤，言不再發，一切眾生聞皆歡喜，以深字義莊嚴語言，一音說法異類等解。以是義故，說於如來語無誤失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來語業無有誤失，一切凡夫若愚、若智，求得過失無有是處。何以故？善男子！如來知時而發言故，時語、真語、實語、義語，如說而行，無有錯誤，言不再發，一切眾生聞皆歡喜，以深字義莊嚴語言，一音說法異類等解。以是義故，說於如來語無誤失。

「復次，善男子！如來意業無有誤失，一切凡夫若愚、若智，求得過失無有是處。何以故？如來常住三摩呬多，行諸佛行，常無散亂，以無著智知一切法，是故如來意業無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來意業無有誤失，一切凡夫若愚、若智，求得過失無有是處。何以故？如來常住三摩呬多，行諸佛行，常無散亂，以無著智知一切法，是故如來意業無失。

「善男子！如來自住無誤失法，亦為眾生說如是法，令得如來無誤失法，是為如來第十五正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來自住無誤失法，亦為眾生說如是法，令得如來無誤失法，是為如來第十五正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「三界獨尊無誤失， 身、口、意業淨無瑕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三界獨尊無誤失， 身、口、意業淨無瑕；

世尊內無煩惱非， 普能利益諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊內無煩惱非， 普能利益諸含識。

欲斷眾生諸過失， 為說最勝寂靜門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲斷眾生諸過失， 為說最勝寂靜門，

令無誤失同世尊， 此第十五如來業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無誤失同世尊， 此第十五如來業。

「復次，善男子！如來無有異相、苦樂等聲，是故，一切人天、外道、若魔、若梵，無能說佛聲有過失。無何等聲？所謂如來無憂喜聲。何以故？離愛恚故。一切眾生種種供養、恭敬、讚歎，不生歡喜心亦不高；一切眾生不修敬養、毀謗罵辱，不生瞋恚心亦不下。如來無悔恨聲。何以故？所作事業無少艱難，已究竟故。如來無諍論聲。何以故？往昔常樂住阿蘭若，離我、我所，無取、無求，已脫煩惱諸結縛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來無有異相、苦樂等聲，是故，一切人天、外道、若魔、若梵，無能說佛聲有過失。無何等聲？所謂如來無憂喜聲。何以故？離愛恚故。一切眾生種種供養、恭敬、讚歎，不生歡喜心亦不高；一切眾生不修敬養、毀謗罵辱，不生瞋恚心亦不下。如來無悔恨聲。何以故？所作事業無少艱難，已究竟故。如來無諍論聲。何以故？往昔常樂住阿蘭若，離我、我所，無取、無求，已脫煩惱諸結縛故。

「善男子！如來自住無異相聲，亦為眾生說如是法，令離如是異相之聲，是為如來第十六正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來自住無異相聲，亦為眾生說如是法，令離如是異相之聲，是為如來第十六正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「恭敬讚歎心不高、 輕慢毀呰心不下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恭敬讚歎心不高、 輕慢毀呰心不下，

遠離愛恚非法故， 先世妙行無譏嫌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離愛恚非法故， 先世妙行無譏嫌。

佛阿蘭若昔修持， 我所取結皆無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛阿蘭若昔修持， 我所取結皆無有，

住如是法如是說， 此最勝業唯如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住如是法如是說， 此最勝業唯如來。

「復次，善男子！如來無忘失念故，無少法而不明記。於何無忘？謂諸靜慮、解脫三昧、三摩鉢底，如是法中皆無忘失；又知眾生心行起動，顧視往來，隨宜說法亦無忘失；法義詞辯，無所畏中亦無忘失。如來自住無著智慧三世法中念無忘失，亦為眾生說如是法，令得於念無有忘失，是為如來第十七正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來無忘失念故，無少法而不明記。於何無忘？謂諸靜慮、解脫三昧、三摩鉢底，如是法中皆無忘失；又知眾生心行起動，顧視往來，隨宜說法亦無忘失；法義詞辯，無所畏中亦無忘失。如來自住無著智慧三世法中念無忘失，亦為眾生說如是法，令得於念無有忘失，是為如來第十七正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「最勝法王無忘失， 禪定、法智等無遺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最勝法王無忘失， 禪定、法智等無遺，

眾生心行悉皆知， 隨宜為說無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心行悉皆知， 隨宜為說無所畏。

三世諸乘一切法， 無著智慧並無忘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸乘一切法， 無著智慧並無忘，

隨無忘失說亦然， 最勝丈夫之事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨無忘失說亦然， 最勝丈夫之事業。

「復次，善男子！一切如來無不定心，謂行、住、坐、臥、飲食、語、默……，如是時中常住甚深三摩呬多，入諸三昧，到於彼岸，於諸禪定無有障礙，一切世間人天之類，無一能觀如來所住三摩呬多，唯除世尊威德所被。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切如來無不定心，謂行、住、坐、臥、飲食、語、默……，如是時中常住甚深三摩呬多，入諸三昧，到於彼岸，於諸禪定無有障礙，一切世間人天之類，無一能觀如來所住三摩呬多，唯除世尊威德所被。

「如來自住無不定心，亦為眾生說如是法令捨散亂，此是如來第十八正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來自住無不定心，亦為眾生說如是法令捨散亂，此是如來第十八正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來常住三摩地， 行、住、坐、臥、一切時、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來常住三摩地， 行、住、坐、臥、一切時、

飲食、語、默利眾生， 恒處三昧無搖動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲食、語、默利眾生， 恒處三昧無搖動。

十方世界眾生類， 無能測佛三昧心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界眾生類， 無能測佛三昧心，

亦為眾生說此門， 是佛難思之事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為眾生說此門， 是佛難思之事業。

「復次，善男子！一切如來無種種想，以離種種諸異想故，心無高下。云何如來無種種想？所謂：於諸佛剎無種種想，佛剎體性同於虛空，無有盡故；於諸眾生無種種想，眾生本性同無我故；於諸佛中無種種想，同平等智證真法界一相，無雜、無破壞故；於佛法中無種種想，一切諸法性無染故。見持戒者，不生愛念；見毀禁戒，不生瞋恚。自他得利，心不增高；自他失利，心不減少。於正見者亦不尊重，於邪見者亦不輕賤。何以故？如來住於平等性故。如來自住諸法平等無種種想，亦為眾生說如是法，令離諸想，此是如來第十九正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切如來無種種想，以離種種諸異想故，心無高下。云何如來無種種想？所謂：於諸佛剎無種種想，佛剎體性同於虛空，無有盡故；於諸眾生無種種想，眾生本性同無我故；於諸佛中無種種想，同平等智證真法界一相，無雜、無破壞故；於佛法中無種種想，一切諸法性無染故。見持戒者，不生愛念；見毀禁戒，不生瞋恚。自他得利，心不增高；自他失利，心不減少。於正見者亦不尊重，於邪見者亦不輕賤。何以故？如來住於平等性故。如來自住諸法平等無種種想，亦為眾生說如是法，令離諸想，此是如來第十九正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「善逝等無諸異想， 謂利眾生佛法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善逝等無諸異想， 謂利眾生佛法中，

如是諸想永皆無， 大名稱者之所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸想永皆無， 大名稱者之所住。

持戒、破戒，及得、失， 易調、難調皆等心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒、破戒，及得、失， 易調、難調皆等心，

兩足尊為諸眾生， 說法令脫諸邪執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩足尊為諸眾生， 說法令脫諸邪執。

「復次，善男子！如來正覺無不擇捨。何以故？如來修習諸善道捨，非不修習而有所捨。所謂修習身戒、心慧，如是而捨。如來捨者與智相應，非是無知，是出世道。聖解脫捨非是世間，非聖解脫而有所捨。如是捨者，不捨大悲，能轉梵行，利益眾生自然成就，非是待對因緣和合而得成就。是如來捨無有高下，平等安住，得不動搖，體無有二，遠離二相，有量、無量悉皆超越，待時而捨，不過於時，非心意識動念境界，非假安立、非有分別、非是積聚、非差別見，如是捨者是真勝義，常恒不變。此是如來圓滿大捨，亦為眾生說如斯法，令得如是圓滿大捨，是為如來第二十正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來正覺無不擇捨。何以故？如來修習諸善道捨，非不修習而有所捨。所謂修習身戒、心慧，如是而捨。如來捨者與智相應，非是無知，是出世道。聖解脫捨非是世間，非聖解脫而有所捨。如是捨者，不捨大悲，能轉梵行，利益眾生自然成就，非是待對因緣和合而得成就。是如來捨無有高下，平等安住，得不動搖，體無有二，遠離二相，有量、無量悉皆超越，待時而捨，不過於時，非心意識動念境界，非假安立、非有分別、非是積聚、非差別見，如是捨者是真勝義，常恒不變。此是如來圓滿大捨，亦為眾生說如斯法，令得如是圓滿大捨，是為如來第二十正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來無有不擇捨， 修最勝道善因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來無有不擇捨， 修最勝道善因緣，

身戒、心慧次第修， 人中最勝無愛恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身戒、心慧次第修， 人中最勝無愛恚。

非假分別、無分別， 非積集捨共相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非假分別、無分別， 非積集捨共相應，

真實不變大捨中， 廣為眾生如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實不變大捨中， 廣為眾生如是說。

「復次，善男子！諸佛如來樂欲無減，謂善法欲。云何名為善法之欲？所謂如來大慈欲無減、大悲欲無減、說法欲無減、調伏眾生欲無減、成熟眾生欲無減、樂處寂靜欲無減、勸諸眾生發菩提心欲無減、令諸眾生紹三寶種欲無減。如來無有隨心惡欲，凡有善欲，智為先導。自滿善欲，亦為眾生說如是法，令得如來最勝圓滿一切智欲，此是如來第二十一正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸佛如來樂欲無減，謂善法欲。云何名為善法之欲？所謂如來大慈欲無減、大悲欲無減、說法欲無減、調伏眾生欲無減、成熟眾生欲無減、樂處寂靜欲無減、勸諸眾生發菩提心欲無減、令諸眾生紹三寶種欲無減。如來無有隨心惡欲，凡有善欲，智為先導。自滿善欲，亦為眾生說如是法，令得如來最勝圓滿一切智欲，此是如來第二十一正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛善法欲已圓極， 慈悲常轉度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛善法欲已圓極， 慈悲常轉度眾生，

成熟勸發菩提心， 紹三寶種不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟勸發菩提心， 紹三寶種不斷絕。

不順貪欲、瞋、癡怖， 凡有所欲智為先， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不順貪欲、瞋、癡怖， 凡有所欲智為先，

最勝智者如是知， 哀愍眾生多懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智者如是知， 哀愍眾生多懈怠。

無善法欲多惡欲， 教令善欲正勤修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無善法欲多惡欲， 教令善欲正勤修，

無等智業利眾生， 有情因此皆調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等智業利眾生， 有情因此皆調伏。

「復次，善男子！如來所有精進無減。如來於何精進無減？所謂調伏眾生，審諦觀察，精進無減。若有眾生專心聽法而為演說，不憚劬勞，精進無減；若有眾生一劫聽法，身心無倦，佛亦一劫、或過一劫不起于座、不飲不食，說法無斷。若復過於恒沙剎外有一眾生堪任調伏，即往教化，令修正行，而佛身心無有懈倦。安樂寂靜，自行精進，得聖解脫，亦為眾生讚歎精進，是為如來第二十二正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來所有精進無減。如來於何精進無減？所謂調伏眾生，審諦觀察，精進無減。若有眾生專心聽法而為演說，不憚劬勞，精進無減；若有眾生一劫聽法，身心無倦，佛亦一劫、或過一劫不起于座、不飲不食，說法無斷。若復過於恒沙剎外有一眾生堪任調伏，即往教化，令修正行，而佛身心無有懈倦。安樂寂靜，自行精進，得聖解脫，亦為眾生讚歎精進，是為如來第二十二正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「精進出生人師子， 是故常讚於精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進出生人師子， 是故常讚於精進，

念念勇悍無減時， 有堪聞法恒宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念勇悍無減時， 有堪聞法恒宣說。

善逝精進無休息， 身、口、意業不疲勞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝精進無休息， 身、口、意業不疲勞，

自然堅猛離諸非， 亦勸眾生起精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然堅猛離諸非， 亦勸眾生起精進。

「復次，善男子！如來正覺於一切時、遍一切處正念無減。云何時處正念無減？善男子！如來始從無間道、後得阿耨多羅三藐三菩提，即觀三世一切眾生心行相續，生滅流注。如是知已，念念不忘，不求、不退，故常無減。如來普能觀察三聚，正念無減，所謂深入眾生諸根心行，雖無動念尋伺分別，而為說法無有錯亂。是故，如來念無減少，亦為眾生說如斯法令念無減，是為如來第二十三正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來正覺於一切時、遍一切處正念無減。云何時處正念無減？善男子！如來始從無間道、後得阿耨多羅三藐三菩提，即觀三世一切眾生心行相續，生滅流注。如是知已，念念不忘，不求、不退，故常無減。如來普能觀察三聚，正念無減，所謂深入眾生諸根心行，雖無動念尋伺分別，而為說法無有錯亂。是故，如來念無減少，亦為眾生說如斯法令念無減，是為如來第二十三正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛念非思常不減， 知眾生界盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛念非思常不減， 知眾生界盡無餘，

自從覺悟大菩提， 三世遍知無再念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自從覺悟大菩提， 三世遍知無再念。

善知眾生心行別、 諸根樂欲各不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生心行別、 諸根樂欲各不同，

住無功用業常恒， 亦為眾生說勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住無功用業常恒， 亦為眾生說勝法。

「復次，善男子！如來所有三昧無減。云何如來三昧無減？如來三昧於一切法平等無二、無高無下，如一切法真實義諦。何以故？謂三昧平等即是諸法體性平等，此性平等即三昧平等，三昧平等即是如來。以是義故，說佛三昧得於諸法平等之性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來所有三昧無減。云何如來三昧無減？如來三昧於一切法平等無二、無高無下，如一切法真實義諦。何以故？謂三昧平等即是諸法體性平等，此性平等即三昧平等，三昧平等即是如來。以是義故，說佛三昧得於諸法平等之性。

「云何諸法平等之性？謂染欲際平等即離欲際平等、瞋恚際平等即離瞋際平等、愚癡際平等即離愚癡際平等、有為際平等即無為際平等、生死際平等即涅槃際平等，入此平等，是故說名如來所有三摩呬多三昧無減。何以無減？與此平等無增減故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何諸法平等之性？謂染欲際平等即離欲際平等、瞋恚際平等即離瞋際平等、愚癡際平等即離愚癡際平等、有為際平等即無為際平等、生死際平等即涅槃際平等，入此平等，是故說名如來所有三摩呬多三昧無減。何以無減？與此平等無增減故。

「又，佛三昧不與眼合、不與耳合、不與鼻、舌、身、意和合，如來無有分別根故。如來三昧又亦不與地界和合、亦不合於水、火、風界、亦不合於三界三世，此不和合體性平等，不增不減。是故，說言如來三昧不增不減，亦為眾生說如斯法，皆令得此三昧無減，此是如來第二十四正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛三昧不與眼合、不與耳合、不與鼻、舌、身、意和合，如來無有分別根故。如來三昧又亦不與地界和合、亦不合於水、火、風界、亦不合於三界三世，此不和合體性平等，不增不減。是故，說言如來三昧不增不減，亦為眾生說如斯法，皆令得此三昧無減，此是如來第二十四正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來三昧無增減， 常在等引利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來三昧無增減， 常在等引利眾生，

體性平等無高低， 不與諸法而和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性平等無高低， 不與諸法而和合。

觀察地、水、火、風界， 欲色、無色界亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察地、水、火、風界， 欲色、無色界亦然，

恒說無減無合門， 是故如來定無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒說無減無合門， 是故如來定無減。

「復次，善男子！如來智慧無減。云何名為智慧無減？所謂現證一切諸法自體之智，普為一切差別眾生開示演說，一切法智善巧無礙微細甚深，無有盡智分析一句入無數句，百千億劫受持演說，無窮盡智別別諮問各各斷疑，於一切處皆無著智。能說三乘差別次第相續之智、能知眾生八萬四千心行差別，亦以八萬四千法蘊隨機說智，調伏眾生不失時智。以是義故，說於如來智慧無邊、無際、無盡，有無量門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來智慧無減。云何名為智慧無減？所謂現證一切諸法自體之智，普為一切差別眾生開示演說，一切法智善巧無礙微細甚深，無有盡智分析一句入無數句，百千億劫受持演說，無窮盡智別別諮問各各斷疑，於一切處皆無著智。能說三乘差別次第相續之智、能知眾生八萬四千心行差別，亦以八萬四千法蘊隨機說智，調伏眾生不失時智。以是義故，說於如來智慧無邊、無際、無盡，有無量門。

「此是如來智慧無減，亦為眾生如是宣說，令得如來無盡智慧，是為如來第二十五正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是如來智慧無減，亦為眾生如是宣說，令得如來無盡智慧，是為如來第二十五正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「一切教中智現前， 無礙自在到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切教中智現前， 無礙自在到彼岸，

自然說法利含識， 隨根一句入無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然說法利含識， 隨根一句入無邊。

解眾生行難稱量， 為說八萬四千法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解眾生行難稱量， 為說八萬四千法，

智慧無邊不可減， 最勝十力業難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無邊不可減， 最勝十力業難思。

「復次，善男子！如來世尊解脫無減。云何如來解脫無減？謂聲聞解脫隨順聲得；緣覺解脫悟因緣生；如來解脫，遠離一切執著所起，不緣前際、不入後際、不著現在，於眼、於色不著二相，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法亦爾，不著二相，故名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來世尊解脫無減。云何如來解脫無減？謂聲聞解脫隨順聲得；緣覺解脫悟因緣生；如來解脫，遠離一切執著所起，不緣前際、不入後際、不著現在，於眼、於色不著二相，耳、聲，鼻、香，舌、味，身、觸，意、法亦爾，不著二相，故名解脫。

「復有微細，若執、若著、若意分別，遠離此三即得解脫，見心自性智慧光明。故此解脫即是智慧，是故說言一剎那心與智相應即得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有微細，若執、若著、若意分別，遠離此三即得解脫，見心自性智慧光明。故此解脫即是智慧，是故說言一剎那心與智相應即得阿耨多羅三藐三菩提。

「如來如是等正覺已，亦為眾生說如是法令得解脫，此是如來第二十六正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來如是等正覺已，亦為眾生說如是法令得解脫，此是如來第二十六正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「聲聞隨順聲解脫， 辟支佛悟因緣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聲聞隨順聲解脫， 辟支佛悟因緣生，

善逝解脫如虛空， 無垢無著最尊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝解脫如虛空， 無垢無著最尊勝。

了知過去心流注， 本性解脫得無羈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知過去心流注， 本性解脫得無羈，

於無繫縛如實知， 故說解脫不可減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無繫縛如實知， 故說解脫不可減。

「復次，善男子！如來身業智為先導、隨智慧行，所謂如來身業具足圓滿，或有眾生纔見佛身而調伏者、或聞語言而調伏者、或見默然而調伏者、或受飲食而調伏者，如是，或四威儀、或覩相好、或不見頂、或復顧視、或放光明、舉足下足、入出城邑聚落之時，眾生見者皆得調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來身業智為先導、隨智慧行，所謂如來身業具足圓滿，或有眾生纔見佛身而調伏者、或聞語言而調伏者、或見默然而調伏者、或受飲食而調伏者，如是，或四威儀、或覩相好、或不見頂、或復顧視、或放光明、舉足下足、入出城邑聚落之時，眾生見者皆得調伏。

「故佛威儀無有少分不能調伏一切眾生，是故說言如來身業智為先導、隨智慧轉，此是如來第二十七正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「故佛威儀無有少分不能調伏一切眾生，是故說言如來身業智為先導、隨智慧轉，此是如來第二十七正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「若見最勝身威儀， 或出、或入、或相好、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見最勝身威儀， 或出、或入、或相好、

或見烏瑟尼沙相， 皆置眾生調伏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見烏瑟尼沙相， 皆置眾生調伏中。

最勝尊或放光明， 無量眾生悉安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝尊或放光明， 無量眾生悉安樂，

光所觸者皆調伏， 兩足尊業勝難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光所觸者皆調伏， 兩足尊業勝難量。

「復次，善男子！如來所有一切語業智為先導、隨順智行。云何名為隨順智行？如來說法無有障礙，能具足說，文義無缺，所發言聲入眾生心，發生智慧——謂不高聲、不下聲、正直聲、不怯怖聲、不謇澁聲、不麁獷聲、無稠林聲、極柔軟聲、有堪任聲、不𥕶破聲、恒審定聲、不太疾聲、不太遲聲、無差互聲、善分析聲、妙言詞聲、妙深遠聲、妙廣大聲、涌泉聲、不斷聲、潤熟聲、深美聲、和合聲、莊嚴聲、利益聲、清徹聲、無塵聲、無煩惱聲、無垢染聲、無愚癡聲、極熾盛聲、無所著聲、善解脫聲、極清淨聲、無委曲聲、無下劣聲、無堅硬聲、無慢緩聲、能生安樂聲、令身清淨聲、令心歡喜聲、熙怡先導聲、先意問訊聲、能淨貪欲聲、不起瞋恚聲、能滅愚癡聲、能吞眾魔聲、能摧惡業聲、能燒外論聲、隨順覺悟聲、如擊天鼓聲、智者聞喜聲、釋提桓因聲、大梵天王聲、大海波潮聲、雲雷普震聲、大地震動聲、迦陵頗伽聲、拘抧羅鳥聲、命命之鳥聲、鹿王聲、牛王聲、雁王聲、鶴唳聲、孔雀聲、箜篌聲、篳篥聲、琵琶聲、箏聲、笛聲、䗍聲、鼓聲、易解聲、分明聲、可愛聲、樂聞聲、甚深聲、無厭聲、令耳安樂聲、能生善根聲、字句圓滿聲、妙詞句字聲、利益和合聲、與法和合聲、善知時節聲、一切時合聲、無有非時聲、說昔諸根展轉相續聲、莊嚴布施聲、能持淨戒聲、能生安忍聲、猛利精進聲、堪任靜慮聲、廣大智慧聲、大慈和合聲、無倦大悲聲、光明法喜聲、深廣大捨聲、安住三乘聲、不斷三寶聲、分別三聚聲、淨三脫門聲、修習諸諦聲、修習諸智聲、智者相應聲、聖者讚歎聲、隨順虛空聲、無有分量聲、諸相具足聲……。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來所有一切語業智為先導、隨順智行。云何名為隨順智行？如來說法無有障礙，能具足說，文義無缺，所發言聲入眾生心，發生智慧——謂不高聲、不下聲、正直聲、不怯怖聲、不謇澁聲、不麁獷聲、無稠林聲、極柔軟聲、有堪任聲、不𥕶破聲、恒審定聲、不太疾聲、不太遲聲、無差互聲、善分析聲、妙言詞聲、妙深遠聲、妙廣大聲、涌泉聲、不斷聲、潤熟聲、深美聲、和合聲、莊嚴聲、利益聲、清徹聲、無塵聲、無煩惱聲、無垢染聲、無愚癡聲、極熾盛聲、無所著聲、善解脫聲、極清淨聲、無委曲聲、無下劣聲、無堅硬聲、無慢緩聲、能生安樂聲、令身清淨聲、令心歡喜聲、熙怡先導聲、先意問訊聲、能淨貪欲聲、不起瞋恚聲、能滅愚癡聲、能吞眾魔聲、能摧惡業聲、能燒外論聲、隨順覺悟聲、如擊天鼓聲、智者聞喜聲、釋提桓因聲、大梵天王聲、大海波潮聲、雲雷普震聲、大地震動聲、迦陵頗伽聲、拘抧羅鳥聲、命命之鳥聲、鹿王聲、牛王聲、雁王聲、鶴唳聲、孔雀聲、箜篌聲、篳篥聲、琵琶聲、箏聲、笛聲、䗍聲、鼓聲、易解聲、分明聲、可愛聲、樂聞聲、甚深聲、無厭聲、令耳安樂聲、能生善根聲、字句圓滿聲、妙詞句字聲、利益和合聲、與法和合聲、善知時節聲、一切時合聲、無有非時聲、說昔諸根展轉相續聲、莊嚴布施聲、能持淨戒聲、能生安忍聲、猛利精進聲、堪任靜慮聲、廣大智慧聲、大慈和合聲、無倦大悲聲、光明法喜聲、深廣大捨聲、安住三乘聲、不斷三寶聲、分別三聚聲、淨三脫門聲、修習諸諦聲、修習諸智聲、智者相應聲、聖者讚歎聲、隨順虛空聲、無有分量聲、諸相具足聲……。

「善男子！如來語業具足如是無量音聲故，說如來一切語業智為先導、隨智慧轉，是為如來第二十八正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來語業具足如是無量音聲故，說如來一切語業智為先導、隨智慧轉，是為如來第二十八正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛語無等淨無瑕， 一切功德皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語無等淨無瑕， 一切功德皆圓滿，

一音普遍無邊剎， 各各得聞隨類音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一音普遍無邊剎， 各各得聞隨類音。

或有得聞聲聞聲、 或有得聞緣覺法、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有得聞聲聞聲、 或有得聞緣覺法、

或聞如來大威德， 便發無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞如來大威德， 便發無上菩提心。

文字句義悉皆圓， 次第安布俱無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字句義悉皆圓， 次第安布俱無礙，

而心無有異分別， 能說難思妙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而心無有異分別， 能說難思妙法門。

如是人中最勝聲， 所出音聲如谷響， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人中最勝聲， 所出音聲如谷響，

無功無心而普應， 無聲之聲悅物心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功無心而普應， 無聲之聲悅物心。」