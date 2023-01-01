守護國界主陀羅尼經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第五

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

入如來不思議甚深事業品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入如來不思議甚深事業品第五之一

爾時，世尊復告文殊師利童子言：「善男子！當云何知如來、應、正等覺現證事業？善男子！如來有三十二種正覺事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告文殊師利童子言：「善男子！當云何知如來、應、正等覺現證事業？善男子！如來有三十二種正覺事業。

「何等名為三十二種？善男子！如來於處、非處如實而知。善男子！云何為處？云何非處？言非處者，謂諸眾生無有方便，身、口、意業造不善行，若得可意愛樂隨心遂求果者，無有是處；所言處者，若諸眾生具有方便，身、口、意業造諸善行，獲得可意愛樂隨心遂求果者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等名為三十二種？善男子！如來於處、非處如實而知。善男子！云何為處？云何非處？言非處者，謂諸眾生無有方便，身、口、意業造不善行，若得可意愛樂隨心遂求果者，無有是處；所言處者，若諸眾生具有方便，身、口、意業造諸善行，獲得可意愛樂隨心遂求果者，斯有是處。

「復次，善男子！言非處者，若諸眾生無有方便，心懷慳悋得大富貴、破於淨戒得人天身、常有瞋恚獲端正報、身心懈怠得於智慧、散亂之人能得解脫、惡慧眾生能斷習氣諸煩惱者，無有是處；若諸眾生具有方便，修行布施得大富貴、護持淨戒得生人天、常修忍辱得端正報、勤行精進獲得智慧、心不散亂得正解脫、善修智慧能斷習氣諸煩惱者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！言非處者，若諸眾生無有方便，心懷慳悋得大富貴、破於淨戒得人天身、常有瞋恚獲端正報、身心懈怠得於智慧、散亂之人能得解脫、惡慧眾生能斷習氣諸煩惱者，無有是處；若諸眾生具有方便，修行布施得大富貴、護持淨戒得生人天、常修忍辱得端正報、勤行精進獲得智慧、心不散亂得正解脫、善修智慧能斷習氣諸煩惱者，斯有是處。

「復次，作五逆罪得心安樂，無有是處；淨持禁戒得心安樂，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，作五逆罪得心安樂，無有是處；淨持禁戒得心安樂，斯有是處。

「復次，若有眾生執著有見，得順忍者，無有是處；愛樂修空得隨順忍，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有眾生執著有見，得順忍者，無有是處；愛樂修空得隨順忍，斯有是處。

「復次，若諸眾生多住悔心，得心安樂，無有是處；若心無悔，得心安樂，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若諸眾生多住悔心，得心安樂，無有是處；若心無悔，得心安樂，斯有是處。

「復次，若令女人得轉輪王王四天下、或得帝釋、大梵天王、成佛出現，無有是處；若捨女人得男子身，作轉輪王王四天下、或作帝釋、大梵天王、及成佛者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若令女人得轉輪王王四天下、或得帝釋、大梵天王、成佛出現，無有是處；若捨女人得男子身，作轉輪王王四天下、或作帝釋、大梵天王、及成佛者，斯有是處。

「復次，若轉輪王非法治化，無有是處；若轉輪王正法治化，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若轉輪王非法治化，無有是處；若轉輪王正法治化，斯有是處。

「復次，若諸帝王貪猥驕奢，能理國政，無有是處；若諸帝王無貪簡易，能理國政，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若諸帝王貪猥驕奢，能理國政，無有是處；若諸帝王無貪簡易，能理國政，斯有是處。

「若諸人王執斷常見，令國政理，無有是處；若諸人王明信因果，國政乃理，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸人王執斷常見，令國政理，無有是處；若諸人王明信因果，國政乃理，斯有是處。

「若諸人王心不均平，能治國政，無有是處；若諸人王無私平等，能治國政，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸人王心不均平，能治國政，無有是處；若諸人王無私平等，能治國政，斯有是處。

「復次，北拘盧洲捨報身後墮三惡道，無有是處；若言北洲死後生天，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，北拘盧洲捨報身後墮三惡道，無有是處；若言北洲死後生天，斯有是處。

「復次，若行殺害而得長壽，乃至邪見、受行邪法得聖道者，無有是處；若不殺生得壽命長、乃至正見受行正法得聖道者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若行殺害而得長壽，乃至邪見、受行邪法得聖道者，無有是處；若不殺生得壽命長、乃至正見受行正法得聖道者，斯有是處。

「復次，阿羅漢向不定得果，無有是處；若羅漢向定得果者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿羅漢向不定得果，無有是處；若羅漢向定得果者，斯有是處。

「復次，須陀洹人受第八生，無有是處；若須陀洹無第八生，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須陀洹人受第八生，無有是處；若須陀洹無第八生，斯有是處。

「復次，若斯陀含受第三生，無有是處；若斯陀含無第三生，一生人天能盡苦際，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若斯陀含受第三生，無有是處；若斯陀含無第三生，一生人天能盡苦際，斯有是處。

「復次，若阿那含還生欲界，無有是處；若阿那含不生欲界，能盡苦際，得涅槃者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若阿那含還生欲界，無有是處；若阿那含不生欲界，能盡苦際，得涅槃者，斯有是處。

「復次，若阿羅漢受生死身，無有是處；若阿羅漢不受生死，入涅槃者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若阿羅漢受生死身，無有是處；若阿羅漢不受生死，入涅槃者，斯有是處。

「復次，若有人言：『除佛大師，更有聖人超過佛者。』無有是處；若言：『唯佛是天人師，更無過者。』斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言：『除佛大師，更有聖人超過佛者。』無有是處；若言：『唯佛是天人師，更無過者。』斯有是處。

「復次，若有人言得無生忍有退轉者，無有是處；若得無生不退轉者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言得無生忍有退轉者，無有是處；若得無生不退轉者，斯有是處。

「復次，若有人言坐菩提場不成正覺，無有是處；若坐道場決成正覺，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言坐菩提場不成正覺，無有是處；若坐道場決成正覺，斯有是處。

「復次，若有人言諸佛猶有煩惱習氣，無有是處；若言諸佛無煩惱習，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言諸佛猶有煩惱習氣，無有是處；若言諸佛無煩惱習，斯有是處。

「復次，若有人言一切如來智有障礙，無有是處；若言如來智無障礙，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言一切如來智有障礙，無有是處；若言如來智無障礙，斯有是處。

「復次，若有人言如來頂相有能見者，無有是處；若言如來無能見頂，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言如來頂相有能見者，無有是處；若言如來無能見頂，斯有是處。

「復次，若有人言佛不加威能知如來心之所住，無有是處；若言佛加方知如來心所住處，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言佛不加威能知如來心之所住，無有是處；若言佛加方知如來心所住處，斯有是處。

「復次，若有人言如來亦有不住三昧三摩呬多，無有是處；若言如來常在三昧等引功德，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言如來亦有不住三昧三摩呬多，無有是處；若言如來常在三昧等引功德，斯有是處。

「復次，若有人言一切如來言有虛妄及誤失者，無有是處；若言如來言無虛妄亦無誤失，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言一切如來言有虛妄及誤失者，無有是處；若言如來言無虛妄亦無誤失，斯有是處。

「復次，若有人言如來作業有錯誤者，無有是處；若言如來諸所作業無錯誤者，斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有人言如來作業有錯誤者，無有是處；若言如來諸所作業無錯誤者，斯有是處。

「善男子！以如是等說於如來知處、非處，有無量門非言所及，如於實諦無有變異，此是如來第一正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！以如是等說於如來知處、非處，有無量門非言所及，如於實諦無有變異，此是如來第一正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「大地可使行、 虛空可搖動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大地可使行、 虛空可搖動，

如來終不說， 非處以為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來終不說， 非處以為處。

虛空可為身， 同士夫五色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空可為身， 同士夫五色，

如來終不說， 非處以為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來終不說， 非處以為處。

一切處差別， 上、中、下不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處差別， 上、中、下不同，

如來已宣說， 決定無別異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來已宣說， 決定無別異；

一切非處別， 上、中、下不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切非處別， 上、中、下不同，

如來已宣說， 決定為非處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來已宣說， 決定為非處。

若處、若非處， 如來如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處、若非處， 如來如實知，

隨眾生樂欲， 具足而宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生樂欲， 具足而宣說。

沙門、婆羅門， 不知處、非處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門、婆羅門， 不知處、非處，

虛妄馳諸境， 佛智無不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄馳諸境， 佛智無不知。

眾生種種執， 非處求解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生種種執， 非處求解脫，

具得世所尊， 為說真實處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具得世所尊， 為說真實處。

彼執非法器， 故佛捨眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼執非法器， 故佛捨眾生，

機熟解脫時， 復當為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 機熟解脫時， 復當為宣說。

此為佛第一， 最勝事業門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為佛第一， 最勝事業門，

遠離諸過非， 能脫眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸過非， 能脫眾生苦。

是處、非處法， 無量無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處、非處法， 無量無有邊，

難屈無不摧， 斯名大仙力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難屈無不摧， 斯名大仙力。

「復次，善男子！如來於過去世、現在、未來所作行業誓願不同，種種處所、種種因緣、種種事相，種種異熟，無量差別皆如實知。云何而知？善男子！此中過去行業誓願善根為因，遠離不善，未來得果；若有過去行業誓願以不善根而為其因，遠離善根，未來得果，如是種種，如來一一皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來於過去世、現在、未來所作行業誓願不同，種種處所、種種因緣、種種事相，種種異熟，無量差別皆如實知。云何而知？善男子！此中過去行業誓願善根為因，遠離不善，未來得果；若有過去行業誓願以不善根而為其因，遠離善根，未來得果，如是種種，如來一一皆如實知。

「復次，若有行願未來漸減、若有行願未來漸增，若有行願現在漸減、未來漸增，若有行願現在漸增、未來漸減，若有行願現在、未來皆漸減少，若有行願現在、未來皆漸增長，如是種種皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有行願未來漸減、若有行願未來漸增，若有行願現在漸減、未來漸增，若有行願現在漸增、未來漸減，若有行願現在、未來皆漸減少，若有行願現在、未來皆漸增長，如是種種皆如實知。

「復次，若有行願現在小因、來世廣大，或現在廣大、未來微小，或初起微細、後漸增勝，或初廣大、後漸微細，如是種種皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有行願現在小因、來世廣大，或現在廣大、未來微小，或初起微細、後漸增勝，或初廣大、後漸微細，如是種種皆如實知。

「復次，若有行願當得聲聞、若有行願當得緣覺、若有行願當成佛因，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有行願當得聲聞、若有行願當得緣覺、若有行願當成佛因，皆如實知。

「復次，或有行願因苦果樂、或有行願因樂果苦、或有行願因果俱苦、或有行願因果俱樂，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，或有行願因苦果樂、或有行願因樂果苦、或有行願因果俱苦、或有行願因果俱樂，皆如實知。

「善男子！如是過去、現在、未來種種行業所感異熟，因、果相順猶如影、響，如來一一皆如實知。如是知已，隨其所應而為說法，是為如來第二正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是過去、現在、未來種種行業所感異熟，因、果相順猶如影、響，如來一一皆如實知。如是知已，隨其所應而為說法，是為如來第二正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來善巧智， 知眾生業果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來善巧智， 知眾生業果，

三世悉無遺， 智眼皆無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世悉無遺， 智眼皆無著。

善因當得樂、 異熟處人天、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善因當得樂、 異熟處人天、

惡是感苦因， 如來悉知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡是感苦因， 如來悉知見。

善業、不善業， 各各果當成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善業、不善業， 各各果當成，

善逝悉能知， 如摩尼在掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝悉能知， 如摩尼在掌。

有業甚微細， 當成廣大因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業甚微細， 當成廣大因，

初大後微細， 如來悉見知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初大後微細， 如來悉見知。

有業聲聞行、 有業緣覺因、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業聲聞行、 有業緣覺因、

有業成如來， 善逝悉知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有業成如來， 善逝悉知見。

或因樂果苦、 因苦果樂殊、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或因樂果苦、 因苦果樂殊、

因果苦皆同、 因果俱安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果苦皆同、 因果俱安樂，

業與於法性， 因果不相違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業與於法性， 因果不相違，

如來如實知， 性相皆窮究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來如實知， 性相皆窮究。

一切眾生界， 三世業輪迴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生界， 三世業輪迴，

一一無有差， 如來悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一無有差， 如來悉明了。

「復次，善男子！一切眾生無數樂欲種種差別，如來一一皆如實知。佛云何知？或有眾生住貪欲行、樂於瞋恚，或有眾生安住瞋恚、樂於婬欲，或有眾生安住愚癡、樂於婬欲及與瞋恚，如來一一皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切眾生無數樂欲種種差別，如來一一皆如實知。佛云何知？或有眾生住貪欲行、樂於瞋恚，或有眾生安住瞋恚、樂於婬欲，或有眾生安住愚癡、樂於婬欲及與瞋恚，如來一一皆如實知。

「或有眾生住善法中、樂欲不善，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生住善法中、樂欲不善，皆如實知。

「或有眾生所作微小、樂欲廣大，或有眾生所作廣大、樂欲微小，或有眾生初於因中、樂欲微小，至於果中、樂欲廣大，或有因中、樂欲廣大，至於果中、樂欲微小，如是種種皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生所作微小、樂欲廣大，或有眾生所作廣大、樂欲微小，或有眾生初於因中、樂欲微小，至於果中、樂欲廣大，或有因中、樂欲廣大，至於果中、樂欲微小，如是種種皆如實知。

「或有眾生樂邪見等、因中不定、當成決定，或有樂欲正中不定、當成決定，或有樂欲正因決定、當得解脫，彼彼差別如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有眾生樂邪見等、因中不定、當成決定，或有樂欲正中不定、當成決定，或有樂欲正因決定、當得解脫，彼彼差別如來悉知。

「或有樂欲當超欲界、或有樂欲當超色界、或有樂欲當超三界，如是一一，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有樂欲當超欲界、或有樂欲當超色界、或有樂欲當超三界，如是一一，如來悉知。

「或有樂欲日日減少、後當漸得、增勝廣大，或有樂欲最勝廣大、後漸減少、得不可意，如是種種皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有樂欲日日減少、後當漸得、增勝廣大，或有樂欲最勝廣大、後漸減少、得不可意，如是種種皆如實知。

「或有樂欲受種種生、得種種色、受用種種資生之具，如是差別如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有樂欲受種種生、得種種色、受用種種資生之具，如是差別如來悉知。

「或有樂欲處人天上、或有樂欲當得解脫，如是差別，如來一一皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有樂欲處人天上、或有樂欲當得解脫，如是差別，如來一一皆如實知。

「如是知已，隨其所應而為說法，是為如來第三正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是知已，隨其所應而為說法，是為如來第三正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「眾生種種欲、 意樂無數量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生種種欲、 意樂無數量，

如來一切智， 如實悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來一切智， 如實悉能知。

彼彼諸眾生， 住貪樂瞋恚、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼彼諸眾生， 住貪樂瞋恚、

住瞋樂癡冥， 一一如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住瞋樂癡冥， 一一如實知。

住癡樂欲貪、 住善樂不善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住癡樂欲貪、 住善樂不善，

其心種種變， 善逝悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心種種變， 善逝悉能知。

下劣因眾生， 心恒樂廣大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣因眾生， 心恒樂廣大，

住廣樂廣大、 住勝劣中求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住廣樂廣大、 住勝劣中求，

或復有眾生， 因劣果超勝、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復有眾生， 因劣果超勝、

因勝果中劣， 如來如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因勝果中劣， 如來如實知。

住邪不定中， 後時當決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住邪不定中， 後時當決定，

住正脫三界， 如來如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住正脫三界， 如來如實知。

或樂種種生、 色相及資具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或樂種種生、 色相及資具，

處於人天上， 解脫欲相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處於人天上， 解脫欲相應。

三世諸眾生， 樂欲佛皆了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸眾生， 樂欲佛皆了，

隨心為說法， 是第三業門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心為說法， 是第三業門。

「復次，善男子！如來於無數世界、種種界別皆如實知。佛云何知？謂知此世界其中眾生修諸功德、此界眾生造諸惡業、此界眾生修解脫業、此界眾生當得出世……，如是種種悉如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來於無數世界、種種界別皆如實知。佛云何知？謂知此世界其中眾生修諸功德、此界眾生造諸惡業、此界眾生修解脫業、此界眾生當得出世……，如是種種悉如實知。

「復次，善男子！如來知眼界、色界、眼識界。當云何知？有三因故，謂知內空、外空、內外空故。如是遍知，乃至知意界、法界、意識界，內空、外空、內外空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來知眼界、色界、眼識界。當云何知？有三因故，謂知內空、外空、內外空故。如是遍知，乃至知意界、法界、意識界，內空、外空、內外空故。

「復次，知於地界、水、火、風界皆如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，知於地界、水、火、風界皆如虛空。

「復次，知欲界、色界、無色界從於妄想分別所起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，知欲界、色界、無色界從於妄想分別所起。

「復次，知有為界，行相現前有窮盡故；知無為界，無行相故。知煩惱界，客塵相故；了煩惱流，可斷絕故。達其本性，光明相故；知諸行界，妄念無明為其相故；知涅槃界，智慧相故、正念相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，知有為界，行相現前有窮盡故；知無為界，無行相故。知煩惱界，客塵相故；了煩惱流，可斷絕故。達其本性，光明相故；知諸行界，妄念無明為其相故；知涅槃界，智慧相故、正念相故。

「善男子！如是如是，世界安立初現在前、世界轉滅、至於他世生起因緣、依住作業，如是差別，如來一一皆如實知。知已，隨應而為說法，此是如來第四正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是如是，世界安立初現在前、世界轉滅、至於他世生起因緣、依住作業，如是差別，如來一一皆如實知。知已，隨應而為說法，此是如來第四正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛於界善巧， 及住轉減時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛於界善巧， 及住轉減時，

少善大果成， 人師子能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少善大果成， 人師子能了。

有福、無福界， 福開解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有福、無福界， 福開解脫門，

解脫界不同， 一切智明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫界不同， 一切智明見。

如來知眼界、 色、識界俱空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來知眼界、 色、識界俱空；

耳界、鼻、舌、身、 意法空亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳界、鼻、舌、身、 意法空亦爾。

地、水、火、風界， 如實了皆空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地、水、火、風界， 如實了皆空；

三界妄念心， 人師子能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界妄念心， 人師子能了。

煩惱、空、塵相， 諸法性皆無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱、空、塵相， 諸法性皆無，

行不行如空， 斯涅槃三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不行如空， 斯涅槃三相。

世界不善起， 成已壞滅同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界不善起， 成已壞滅同，

此界及他方， 無念皆知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界及他方， 無念皆知見。

十方空無際， 有界佛能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方空無際， 有界佛能知，

佛智勝無涯， 眾生不能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智勝無涯， 眾生不能測。

此是清淨主， 第四調生門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是清淨主， 第四調生門，

修此不退還， 決證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修此不退還， 決證菩提果。

「復次，善男子！如來於諸眾生諸根勝、劣，精進、懈怠，若利、若鈍，皆如實知。云何能知？善男子！鈍根愚闇下劣眾生、中根、勝根皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來於諸眾生諸根勝、劣，精進、懈怠，若利、若鈍，皆如實知。云何能知？善男子！鈍根愚闇下劣眾生、中根、勝根皆如實知。

「復次，隨如是根分別生貪、隨如是根分別生瞋、隨如是根分別生癡、及託外境生貪瞋癡，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，隨如是根分別生貪、隨如是根分別生瞋、隨如是根分別生癡、及託外境生貪瞋癡，如來悉知。

「復次，隨根分別生貪瞋癡展轉增廣、或復隨根分別所生少貪瞋癡更不增長，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，隨根分別生貪瞋癡展轉增廣、或復隨根分別所生少貪瞋癡更不增長，如來悉知。

「復次，此根是善根因、此根即是不善根因、此根即是解脫道因、此根是出生死道因，如是種種如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，此根是善根因、此根即是不善根因、此根即是解脫道因、此根是出生死道因，如是種種如來悉知。

「復次，善男子！佛如實知眼、耳、鼻、舌、身、意六根，男、女、命根，苦根、樂根，憂、喜、捨根，信根、進根、念定慧根，未知當知根、已知根、具知根……，如是種種如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！佛如實知眼、耳、鼻、舌、身、意六根，男、女、命根，苦根、樂根，憂、喜、捨根，信根、進根、念定慧根，未知當知根、已知根、具知根……，如是種種如來悉知。

「復次，因於眼根心住耳根，不住鼻、舌、身等三根，因於耳根心住鼻根不住餘根、因於鼻根心住舌根、因於舌根心住身根、因於身根心住眼根……，如是種種根如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，因於眼根心住耳根，不住鼻、舌、身等三根，因於耳根心住鼻根不住餘根、因於鼻根心住舌根、因於舌根心住身根、因於身根心住眼根……，如是種種根如來悉知。

「復次，若有眾生有布施根、現持淨戒，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說檀波羅蜜；若有眾生有淨戒根、現行布施，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說尸波羅蜜；或有眾生有忍辱根、現行精進，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說忍波羅蜜；或有眾生有精進根、現行忍辱，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說勤波羅蜜；或有眾生有禪定根、現修智慧，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說禪波羅蜜；或有眾生有智慧根、現住禪定，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說甚深般若波羅蜜多，令其修習一切廣大菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，若有眾生有布施根、現持淨戒，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說檀波羅蜜；若有眾生有淨戒根、現行布施，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說尸波羅蜜；或有眾生有忍辱根、現行精進，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說忍波羅蜜；或有眾生有精進根、現行忍辱，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說勤波羅蜜；或有眾生有禪定根、現修智慧，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說禪波羅蜜；或有眾生有智慧根、現住禪定，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，是故為說甚深般若波羅蜜多，令其修習一切廣大菩提分法。

「復次，知此眾生有聲聞根，現修緣覺所行之行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪任聲聞，是故為說聲聞乘法；若有眾生有緣覺根，修聲聞行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪聞緣覺，是故為說緣覺之法；或有眾生有大乘根，修二乘行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪聞大法，為說大乘；復有眾生有下劣根，現修大乘，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，而為說法，令捨下劣，修習大乘；復有眾生不任法器，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，久未堪任，故且棄捨，待根熟時、堪任法器、發慇重心，如來當為慇懃說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，知此眾生有聲聞根，現修緣覺所行之行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪任聲聞，是故為說聲聞乘法；若有眾生有緣覺根，修聲聞行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪聞緣覺，是故為說緣覺之法；或有眾生有大乘根，修二乘行，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，堪聞大法，為說大乘；復有眾生有下劣根，現修大乘，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，而為說法，令捨下劣，修習大乘；復有眾生不任法器，如來知其從無始來諸根展轉有多差別，久未堪任，故且棄捨，待根熟時、堪任法器、發慇重心，如來當為慇懃說法。

「善男子！如來如是知諸眾生，若根已熟、若根未熟，欲出三界、或不欲出，如是種種如來悉知。當云何知？知其根本，云何修習、云何性、云何相、云何因、云何緣、云何思、云何果、云何報、云何究竟，如來一一皆如實知，此是如來第五正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來如是知諸眾生，若根已熟、若根未熟，欲出三界、或不欲出，如是種種如來悉知。當云何知？知其根本，云何修習、云何性、云何相、云何因、云何緣、云何思、云何果、云何報、云何究竟，如來一一皆如實知，此是如來第五正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛知根智到彼岸， 隨順眾生種種殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知根智到彼岸， 隨順眾生種種殊，

上、中、下品悉了知， 勝業能招解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上、中、下品悉了知， 勝業能招解脫果。

了煩惱際唯虛假， 厚薄輕重悉皆知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了煩惱際唯虛假， 厚薄輕重悉皆知，

善知諸惑對治門， 惡招生死善解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知諸惑對治門， 惡招生死善解脫。

知眼、至意、男、女、命、 苦、樂、憂、喜、及捨根、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眼、至意、男、女、命、 苦、樂、憂、喜、及捨根、

信、進、念、定、慧當知、 已知、具知根悉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信、進、念、定、慧當知、 已知、具知根悉了。

知因眼根唯住耳、 乃至因身住眼中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知因眼根唯住耳、 乃至因身住眼中，

施根持戒為說檀、 戒根行施為說戒、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施根持戒為說檀、 戒根行施為說戒、

忍根修懃為說忍、 進根修忍為說勤、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍根修懃為說忍、 進根修忍為說勤、

定根修慧說諸禪、 慧根住定說般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定根修慧說諸禪、 慧根住定說般若。

聲聞根修緣覺行， 以知根故說聲聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞根修緣覺行， 以知根故說聲聞；

緣覺根住聲聞行， 知根為說於緣覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺根住聲聞行， 知根為說於緣覺；

下劣遠離上乘法， 大悲為說諸度門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣遠離上乘法， 大悲為說諸度門；

根熟、未熟佛皆知， 是器為說捨非器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根熟、未熟佛皆知， 是器為說捨非器。

諸根行、相、修習、性、 隨其因緣及與思、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根行、相、修習、性、 隨其因緣及與思、

果、報、究竟如是知， 是佛第五真實業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果、報、究竟如是知， 是佛第五真實業。

「復次，善男子！如來於遍趣行皆如實知。當云何知？知正定眾生界、知不定眾生界、知邪定眾生界。云何而知正定眾生？謂此眾生有大因力，宿植多福，聰敏利根，智慧將開。如來如實知昔善已，或為說法、或不說法，稱其法器皆令解脫。云何而知不定眾生？謂彼眾生有大緣，力、根將成熟，若隨其心，得聞正法即得解脫、若不聞法不得解脫。如來為此不定眾生說於因緣和合之法，彼諸眾生隨機聞法，心得清淨，各證道果，如來為此不定眾生出興於世。云何知於邪定眾生？謂此眾生愚癡覆心，非是法器，更無方便可以化誘。譬如盲者對於日光，若為說法及不說法俱無利益、無解脫分。如來知其非是法器，便置捨之。為彼眾生，是故菩薩擐大悲甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來於遍趣行皆如實知。當云何知？知正定眾生界、知不定眾生界、知邪定眾生界。云何而知正定眾生？謂此眾生有大因力，宿植多福，聰敏利根，智慧將開。如來如實知昔善已，或為說法、或不說法，稱其法器皆令解脫。云何而知不定眾生？謂彼眾生有大緣，力、根將成熟，若隨其心，得聞正法即得解脫、若不聞法不得解脫。如來為此不定眾生說於因緣和合之法，彼諸眾生隨機聞法，心得清淨，各證道果，如來為此不定眾生出興於世。云何知於邪定眾生？謂此眾生愚癡覆心，非是法器，更無方便可以化誘。譬如盲者對於日光，若為說法及不說法俱無利益、無解脫分。如來知其非是法器，便置捨之。為彼眾生，是故菩薩擐大悲甲。

「復次，善男子！如來善知眾生三毒遍趣之行。知貪欲行有其三種。云何為三？謂或有貪欲從妙境生、或有貪欲從愛想生、或有貪欲從宿習生。知其瞋行亦有三種。云何為三？謂或有瞋毒從恚而生、或有瞋毒從違境生、或有瞋毒從於過去隨眠所生。知愚癡行亦有三種。云何為三？謂或有愚癡從無明生、或有愚癡從身見生、或有愚癡從疑心生。如是種種如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來善知眾生三毒遍趣之行。知貪欲行有其三種。云何為三？謂或有貪欲從妙境生、或有貪欲從愛想生、或有貪欲從宿習生。知其瞋行亦有三種。云何為三？謂或有瞋毒從恚而生、或有瞋毒從違境生、或有瞋毒從於過去隨眠所生。知愚癡行亦有三種。云何為三？謂或有愚癡從無明生、或有愚癡從身見生、或有愚癡從疑心生。如是種種如來悉知。

「復次，如來知其苦行速疾通達，知根利故；又知苦行遲緩通達，知根鈍故。知安樂行速疾通達，知根利故；知安樂行遲緩通達，知根鈍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如來知其苦行速疾通達，知根利故；又知苦行遲緩通達，知根鈍故。知安樂行速疾通達，知根利故；知安樂行遲緩通達，知根鈍故。

「復知有行遲緩通達，遠正念故；復知有行速疾通達，能堅持故。又復善知有速疾行遲鈍通達，數息觀故；有速疾行速疾通達，心不著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復知有行遲緩通達，遠正念故；復知有行速疾通達，能堅持故。又復善知有速疾行遲鈍通達，數息觀故；有速疾行速疾通達，心不著故。

「又復，善知擇法之行，謂或復有行慧多定少、或復有行定多慧少、或有定慧俱不具足、或有定慧二俱圓滿，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，善知擇法之行，謂或復有行慧多定少、或復有行定多慧少、或有定慧俱不具足、或有定慧二俱圓滿，如來悉知。

「或復有行心力具足身力不具、或復有行身力具足心力不具、或復有行二俱不具、或復有行二俱具足，如來一一皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復有行心力具足身力不具、或復有行身力具足心力不具、或復有行二俱不具、或復有行二俱具足，如來一一皆如實知。

「或復有行令身業淨口意不淨、或復有行令口意淨身業不淨、或令三業俱得清淨、或令三業俱不清淨，如是諸行或是三界生死之因、或解脫因，如來皆以無礙智眼一切隨轉，是為如來第六正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復有行令身業淨口意不淨、或復有行令口意淨身業不淨、或令三業俱得清淨、或令三業俱不清淨，如是諸行或是三界生死之因、或解脫因，如來皆以無礙智眼一切隨轉，是為如來第六正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「一切處行佛盡知， 正定眾生大因力、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切處行佛盡知， 正定眾生大因力、

不定眾生根熟相、 邪定、非器空有悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不定眾生根熟相、 邪定、非器空有悲。

貪行眾生三種因， 瞋恚、愚癡亦三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪行眾生三種因， 瞋恚、愚癡亦三種，

種種無邊煩惱界， 遍行因起佛皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無邊煩惱界， 遍行因起佛皆知。

苦行疾得因利根， 鈍根遲緩不能達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行疾得因利根， 鈍根遲緩不能達；

樂行速疾由根利， 鈍根劣弱佛皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂行速疾由根利， 鈍根劣弱佛皆知。

有行遲鈍漸澄清、 復有遲鈍頓清淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行遲鈍漸澄清、 復有遲鈍頓清淨、

有速疾行得微劣、 超過速疾無著因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有速疾行得微劣、 超過速疾無著因，

有行智增擇法生、 有行定增成法器、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行智增擇法生、 有行定增成法器、

有行俱少非法器、 定慧和合勝道生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行俱少非法器、 定慧和合勝道生，

有行心力具非身、 有身力具心不具、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行心力具非身、 有身力具心不具、

大威德故身心具， 一切見者悉皆知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大威德故身心具， 一切見者悉皆知。

有行不能淨語心、 或有能令身語淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行不能淨語心、 或有能令身語淨、

或有不能心永淨、 有行但能清淨心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有不能心永淨、 有行但能清淨心、

或有不能淨語言、 有行能令心語淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有不能淨語言、 有行能令心語淨、

或有不能身永淨、 有行三業淨無瑕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有不能身永淨、 有行三業淨無瑕，

有行建立生死因、 有行為因招解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有行建立生死因、 有行為因招解脫，

如是遍行佛皆了， 是第六業最勝門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是遍行佛皆了， 是第六業最勝門。

「復次，善男子！如來於一切靜慮、解脫等持等至，伏滅煩惱、生起因緣，皆如實知。佛云何知？謂知眾生煩惱生起，以何因生、以何緣生；滅惑清淨，何因能滅、何緣能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來於一切靜慮、解脫等持等至，伏滅煩惱、生起因緣，皆如實知。佛云何知？謂知眾生煩惱生起，以何因生、以何緣生；滅惑清淨，何因能滅、何緣能滅。

「此中煩惱生因緣者，謂不正思惟以為其因、無明為緣，無明為因、行為緣，行為因、識為緣，識為因、名色為緣，名色為因、六處為緣，六處為因、觸為緣，觸為因、受為緣，受為因、愛為緣，愛為因、取為緣，取為因、有為緣，有為因、生為緣，生為因、老死為緣，煩惱為因、業為緣，見為因、貪為緣，隨眠煩惱為因、現行煩惱為緣，此是煩惱生起因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中煩惱生因緣者，謂不正思惟以為其因、無明為緣，無明為因、行為緣，行為因、識為緣，識為因、名色為緣，名色為因、六處為緣，六處為因、觸為緣，觸為因、受為緣，受為因、愛為緣，愛為因、取為緣，取為因、有為緣，有為因、生為緣，生為因、老死為緣，煩惱為因、業為緣，見為因、貪為緣，隨眠煩惱為因、現行煩惱為緣，此是煩惱生起因緣。

「云何眾生滅諸煩惱所有因緣？有二種因有二種緣。云何為二？一、從他聞隨順法聲，二者、內心起於正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何眾生滅諸煩惱所有因緣？有二種因有二種緣。云何為二？一、從他聞隨順法聲，二者、內心起於正念。

「復次，有二種因有二種緣能令眾生清淨解脫，謂奢摩他心一境故、毘鉢舍那能善巧故。復次，有二種因有二種緣，不來智故、知來智故。復有二種因緣，微細觀察無生理故、近解脫故。復有二種因緣，具足行故、智慧解脫現在前故。復有二種因緣，謂盡智故、無生智故。復有二種因緣，隨順覺悟真諦理故、隨順獲得真諦智故。此是眾生除滅煩惱清淨因緣，如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有二種因有二種緣能令眾生清淨解脫，謂奢摩他心一境故、毘鉢舍那能善巧故。復次，有二種因有二種緣，不來智故、知來智故。復有二種因緣，微細觀察無生理故、近解脫故。復有二種因緣，具足行故、智慧解脫現在前故。復有二種因緣，謂盡智故、無生智故。復有二種因緣，隨順覺悟真諦理故、隨順獲得真諦智故。此是眾生除滅煩惱清淨因緣，如來悉知。

「復次，善男子！煩惱因緣無有數量、解脫因緣亦無有量、或有煩惱能與解脫以為因緣，觀實體故；或有解脫能與煩惱以為因緣，生執著故。如是廣大無障礙行。如來悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！煩惱因緣無有數量、解脫因緣亦無有量、或有煩惱能與解脫以為因緣，觀實體故；或有解脫能與煩惱以為因緣，生執著故。如是廣大無障礙行。如來悉知。

「善男子！如來禪定、智慧皆悉具足，謂離欲、惡、及不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮。初靜慮起滅尋伺等，隨順次第入八解脫三摩鉢底，逆次入住諸三摩地，或復超間橫竪無礙，住於等至顯示三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如來禪定、智慧皆悉具足，謂離欲、惡、及不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮。初靜慮起滅尋伺等，隨順次第入八解脫三摩鉢底，逆次入住諸三摩地，或復超間橫竪無礙，住於等至顯示三昧。

「如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別，如來三昧三摩鉢底不從因緣。入一三昧，一切三昧皆悉現前；一三昧起而能即入一切三昧。如來終不作如是念：『我今能入如是三昧。』而常三昧，無不定心。一切無能測知如來所有三昧，緣覺三昧超過聲聞、菩薩三昧超過緣覺、如來三昧超過菩薩，而佛三昧無能過者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別，如來三昧三摩鉢底不從因緣。入一三昧，一切三昧皆悉現前；一三昧起而能即入一切三昧。如來終不作如是念：『我今能入如是三昧。』而常三昧，無不定心。一切無能測知如來所有三昧，緣覺三昧超過聲聞、菩薩三昧超過緣覺、如來三昧超過菩薩，而佛三昧無能過者。

「如來智慧於一切處無障礙轉、無能過者，隨順教化一切聲聞生聲聞定；緣覺、菩薩亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來智慧於一切處無障礙轉、無能過者，隨順教化一切聲聞生聲聞定；緣覺、菩薩亦復如是。

「如來如是種種知已，隨其所應而為說法，此是如來第七正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來如是種種知已，隨其所應而為說法，此是如來第七正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「諸佛法王真實智， 知諸眾生染淨因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛法王真實智， 知諸眾生染淨因，

如是因緣煩惱生、 如是因緣得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是因緣煩惱生、 如是因緣得解脫。

邪思為因無明緣、 無明為因行為緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪思為因無明緣、 無明為因行為緣，

識與名色六處等， 有支因緣悉如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識與名色六處等， 有支因緣悉如是。

煩惱為因業為緣、 諸見為因貪為緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱為因業為緣、 諸見為因貪為緣，

隨眠結惑以為因、 現行煩惱以為緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠結惑以為因、 現行煩惱以為緣，

眾生解脫二因緣， 從他聞聲起隨順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生解脫二因緣， 從他聞聲起隨順，

內心正念觀空法， 解脫有海得超昇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心正念觀空法， 解脫有海得超昇。

止觀和合互相資， 無少去來而可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 止觀和合互相資， 無少去來而可得，

諦觀無生亦無滅， 親近解脫得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀無生亦無滅， 親近解脫得清涼。

住三種行長三明， 修習解脫不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住三種行長三明， 修習解脫不放逸，

盡無生智得實諦， 由此因緣清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡無生智得實諦， 由此因緣清淨心。

佛入正定三昧門， 出入滅定念具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛入正定三昧門， 出入滅定念具足，

法王禪定無等等， 入八解脫多等持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王禪定無等等， 入八解脫多等持。

逆順次第超間遊， 一定顯示無邊定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逆順次第超間遊， 一定顯示無邊定，

心無迫隘無分別， 雖常住定無定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無迫隘無分別， 雖常住定無定心。

聲聞、緣覺三摩提、 菩薩億千種種定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞、緣覺三摩提、 菩薩億千種種定，

佛三摩地過諸定， 此善巧業智難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛三摩地過諸定， 此善巧業智難量。

「復次，善男子！如來以宿住智知於自身及諸眾生過去無數宿住生事，所謂一生、二生、十生、百生、千生、萬生、億百千生，成劫、壞劫、成壞劫，無數成劫、無數壞劫、無數成壞劫，我及眾生如是名字、如是種姓、如是飲食、如是形相、如是色類、如是苦樂、如是處所、如是壽命、如是生死，於某處歿而生某處……，無數種種宿住之事皆悉憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來以宿住智知於自身及諸眾生過去無數宿住生事，所謂一生、二生、十生、百生、千生、萬生、億百千生，成劫、壞劫、成壞劫，無數成劫、無數壞劫、無數成壞劫，我及眾生如是名字、如是種姓、如是飲食、如是形相、如是色類、如是苦樂、如是處所、如是壽命、如是生死，於某處歿而生某處……，無數種種宿住之事皆悉憶念。

「復知彼彼眾生過去以如是因生此世界，如來知已，隨其所應而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復知彼彼眾生過去以如是因生此世界，如來知已，隨其所應而為說法。

「又如實知一切眾生過去心行，如是前念次第因滅，相續引起如是後念，或復緣闕後念不生，如是種種如來悉知。如一眾生，如是心滅、如是心生，輪轉不斷，無量無邊，恒河沙劫說不能盡。如一眾生，一切眾生亦復如是，念念生滅，心心相續，說不可盡，如來一一皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如實知一切眾生過去心行，如是前念次第因滅，相續引起如是後念，或復緣闕後念不生，如是種種如來悉知。如一眾生，如是心滅、如是心生，輪轉不斷，無量無邊，恒河沙劫說不能盡。如一眾生，一切眾生亦復如是，念念生滅，心心相續，說不可盡，如來一一皆如實知。

「假使盡於未來際劫說於如來所知宿住不可窮盡，故說如來宿住智慧不可思議、不可稱量、難知邊際、說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使盡於未來際劫說於如來所知宿住不可窮盡，故說如來宿住智慧不可思議、不可稱量、難知邊際、說不可盡。

「爾時如來出大悲聲，猶如牛王普告眾生：『汝等應當念念思惟往世久近曾種善根，或於佛所曾種善根、或二乘所種諸善根。』彼諸眾生以佛威力皆念昔善。如來知已，隨應說法。彼諸眾生得聞法已，如昔善根各於自乘得不退轉，是為如來第八正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來出大悲聲，猶如牛王普告眾生：『汝等應當念念思惟往世久近曾種善根，或於佛所曾種善根、或二乘所種諸善根。』彼諸眾生以佛威力皆念昔善。如來知已，隨應說法。彼諸眾生得聞法已，如昔善根各於自乘得不退轉，是為如來第八正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「佛世間燈念往劫， 無邊億數那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛世間燈念往劫， 無邊億數那由他，

諦了自己及眾生， 如掌觀五阿摩勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦了自己及眾生， 如掌觀五阿摩勒。

如是姓名、色分別、 壽命、住處、生死殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是姓名、色分別、 壽命、住處、生死殊，

以是因緣此處生， 善知時故為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣此處生， 善知時故為說法。

又知過去無邊劫， 眾生心心所不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知過去無邊劫， 眾生心心所不同，

無量種類各生心， 如來大智皆明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量種類各生心， 如來大智皆明了。

過去流注心不斷， 一一眾生佛悉知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去流注心不斷， 一一眾生佛悉知，

劫數量等恒河沙， 說彼無邊行無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫數量等恒河沙， 說彼無邊行無盡。

盡未來際所有劫， 不能說佛宿住因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際所有劫， 不能說佛宿住因，

智慧無等無有邊， 猶如大海無涯際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧無等無有邊， 猶如大海無涯際。

佛住利智勝通力， 念昔所修白淨因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住利智勝通力， 念昔所修白淨因，

及彼眾生種善根， 過去或曾供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼眾生種善根， 過去或曾供養佛，

佛威神力令憶念， 如先所作白法因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛威神力令憶念， 如先所作白法因，

念已示教住三乘， 清淨解脫恒無退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念已示教住三乘， 清淨解脫恒無退。

善逝過去因無量， 一切眾生難測量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝過去因無量， 一切眾生難測量，

以此第八業為因， 無數眾生悉調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此第八業為因， 無數眾生悉調伏。

「復次，善男子！如來天眼清淨過於人眼，見諸眾生死此生彼——所謂下劣、最勝，善色、惡色，若好、若醜……，如是種種隨業受生——或有眾生具身惡行、或有眾生具口惡行、或有眾生具意惡行，或謗賢聖及邪見等業因緣故，捨此身已墮於地獄；復有眾生具身善行、或有眾生具口善行、或有眾生具意善行，不謗賢聖及正見等業因緣故，捨是身已生於天上，如來天眼皆悉知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來天眼清淨過於人眼，見諸眾生死此生彼——所謂下劣、最勝，善色、惡色，若好、若醜……，如是種種隨業受生——或有眾生具身惡行、或有眾生具口惡行、或有眾生具意惡行，或謗賢聖及邪見等業因緣故，捨此身已墮於地獄；復有眾生具身善行、或有眾生具口善行、或有眾生具意善行，不謗賢聖及正見等業因緣故，捨是身已生於天上，如來天眼皆悉知見。

「如是十方盡於法界極虛空界無量無邊，超過數量所有世界，於其中間或有世界劫火洞然空無所有，或有世界種種眾生死此生彼，或諸菩薩遊行諸剎，或諸如來趣於道樹證大菩提、轉正法輪、應盡晦跡、示入涅槃，各各聲聞現得解脫或入涅槃，彼彼緣覺現種種通，能令遇者功德增長……，如是種種佛皆明見，如對目前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方盡於法界極虛空界無量無邊，超過數量所有世界，於其中間或有世界劫火洞然空無所有，或有世界種種眾生死此生彼，或諸菩薩遊行諸剎，或諸如來趣於道樹證大菩提、轉正法輪、應盡晦跡、示入涅槃，各各聲聞現得解脫或入涅槃，彼彼緣覺現種種通，能令遇者功德增長……，如是種種佛皆明見，如對目前。

「復見世界無有身相諸眾生等，非外五通天眼所見、亦非二乘及菩薩眼之所能見，唯有如來天眼明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復見世界無有身相諸眾生等，非外五通天眼所見、亦非二乘及菩薩眼之所能見，唯有如來天眼明見。

「或有其地量如車輪，其無身相諸眾生等充滿其中，多於三千大千世界所有人天，佛皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有其地量如車輪，其無身相諸眾生等充滿其中，多於三千大千世界所有人天，佛皆明見。

「以淨天眼微細觀察一切世界所有眾生堪調伏者，令其一一各見佛身而現其前，彼彼眾生互不相知，是為如來第九正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以淨天眼微細觀察一切世界所有眾生堪調伏者，令其一一各見佛身而現其前，彼彼眾生互不相知，是為如來第九正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「如來光明淨天眼， 威德照見劫無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來光明淨天眼， 威德照見劫無邊，

十方一切剎難思， 眾生受生各何相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切剎難思， 眾生受生各何相。

或有已現當生別， 有色、無色種種殊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有已現當生別， 有色、無色種種殊，

或人天趣或三塗， 下、中、上品生非一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或人天趣或三塗， 下、中、上品生非一，

垂歿將生種種異， 一切見者見無遺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂歿將生種種異， 一切見者見無遺，

造罪惡趣所沈淪， 修福超處人天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造罪惡趣所沈淪， 修福超處人天上。

或有修行菩薩行， 入出種植菩提根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有修行菩薩行， 入出種植菩提根，

或坐道樹摧眾魔， 覺悟最勝菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或坐道樹摧眾魔， 覺悟最勝菩提道，

轉妙法輪皆自在， 人天解脫量難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉妙法輪皆自在， 人天解脫量難思，

作佛事已示涅槃， 如來天眼皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛事已示涅槃， 如來天眼皆明見。

或從師聞獲正念， 履踐寂滅得清涼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或從師聞獲正念， 履踐寂滅得清涼，

或超有海不由師， 解脫安樂如來見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或超有海不由師， 解脫安樂如來見。

或有無數聲聞眾、 或復修行緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有無數聲聞眾、 或復修行緣覺乘，

彼眾生界無有邊， 佛淨天眼皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾生界無有邊， 佛淨天眼皆明見。

或有眾生無色相， 等車輪量有眾多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生無色相， 等車輪量有眾多，

過三千界內人天， 如是微細如來見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過三千界內人天， 如是微細如來見。

佛見一一眾生界， 流轉五道無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛見一一眾生界， 流轉五道無有邊，

一切智了無眾生， 以大慈悲故調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智了無眾生， 以大慈悲故調伏。

或有利根應度者， 各見如來現在前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有利根應度者， 各見如來現在前，

為說勝法愜其心， 此佛第九天眼業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說勝法愜其心， 此佛第九天眼業。

「復次，善男子！如來一切諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫，慧善解脫，自覺現前，具足圓滿，作師子吼，發如是言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』如來知此究盡煩惱，極無垢染，清淨光明，一切習氣無不永滅。聲聞斷惑，有盡有量，習氣不除；緣覺盡惑亦有分量，遠離大悲，闕無礙辯；唯有如來一剎那心平等相應，一切煩惱、諸相煩惱、根本煩惱、習氣煩惱永盡無餘，大悲善攝，辯才無畏，皆悉圓滿，一切世間無能過者。何以故？諸佛如來永滅一切諸業習氣、煩惱習氣、威儀誤失諸習氣故。譬如虛空，本性清淨，一切煙塵無所依住；如來亦爾，得於煩惱究盡之智，諸業煩惱、一切習氣無所依住。而如來心以無住相、煩惱盡處、智平等中微妙安住，為斷眾生一切煩惱、有漏五蘊而說妙法，作如是言：『哀哉，眾生於無事中橫生煩惱，汝等應當如實思惟，揀擇觀察。』復為眾生種種善巧、種種譬喻說煩惱性本無所有，彼諸眾生如實觀已，不見少法而可執持，種種煩惱任運永滅，入於涅槃，此是如來第十正覺事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！如來一切諸漏已盡，無復煩惱，心善解脫，慧善解脫，自覺現前，具足圓滿，作師子吼，發如是言：『我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。』如來知此究盡煩惱，極無垢染，清淨光明，一切習氣無不永滅。聲聞斷惑，有盡有量，習氣不除；緣覺盡惑亦有分量，遠離大悲，闕無礙辯；唯有如來一剎那心平等相應，一切煩惱、諸相煩惱、根本煩惱、習氣煩惱永盡無餘，大悲善攝，辯才無畏，皆悉圓滿，一切世間無能過者。何以故？諸佛如來永滅一切諸業習氣、煩惱習氣、威儀誤失諸習氣故。譬如虛空，本性清淨，一切煙塵無所依住；如來亦爾，得於煩惱究盡之智，諸業煩惱、一切習氣無所依住。而如來心以無住相、煩惱盡處、智平等中微妙安住，為斷眾生一切煩惱、有漏五蘊而說妙法，作如是言：『哀哉，眾生於無事中橫生煩惱，汝等應當如實思惟，揀擇觀察。』復為眾生種種善巧、種種譬喻說煩惱性本無所有，彼諸眾生如實觀已，不見少法而可執持，種種煩惱任運永滅，入於涅槃，此是如來第十正覺事業。」

爾時，世尊欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義而說偈言：

「十力世尊力圓滿， 成就廣大甚深門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力世尊力圓滿， 成就廣大甚深門，

煩惱障盡智相應， 得勝菩提最寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱障盡智相應， 得勝菩提最寂靜。

聲聞滅惑得盡智， 有量習氣猶未除； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞滅惑得盡智， 有量習氣猶未除；

緣覺斷惑得菩提， 大悲辯才皆不具； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺斷惑得菩提， 大悲辯才皆不具；

佛為世主人中勝， 惑習俱滅德皆圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為世主人中勝， 惑習俱滅德皆圓，

盡煩惱際大悲增， 辯才無量皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡煩惱際大悲增， 辯才無量皆成就。

佛住究盡煩惱智， 知眾生惑妄非真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛住究盡煩惱智， 知眾生惑妄非真，

愍行邪道諸有情， 不履如來正法跡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍行邪道諸有情， 不履如來正法跡。

大悲猛利為物說， 無常苦、空、無我門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲猛利為物說， 無常苦、空、無我門，

汝等思惟本性空， 常得最勝妙寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等思惟本性空， 常得最勝妙寂靜。

不得眾生數取趣， 作者及與摩納婆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得眾生數取趣， 作者及與摩納婆，

為著邪見諸眾生， 大覺興悲說解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為著邪見諸眾生， 大覺興悲說解脫。

於一切時無厭倦， 未曾一念捨眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切時無厭倦， 未曾一念捨眾生；

常住三昧無動搖， 為利眾生演妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住三昧無動搖， 為利眾生演妙法。

如是等相佛事業， 十力住於力地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等相佛事業， 十力住於力地中，

轉無等等最勝輪， 能摧怨敵難傾動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無等等最勝輪， 能摧怨敵難傾動。」