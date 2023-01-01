守護國界主陀羅尼經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第四

大唐罽賓國三藏般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若共牟尼室利譯

入如來大悲不思議品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入如來大悲不思議品第四

爾時，文殊師利童子即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！唯願如來、應、正等覺為我宣說諸佛如來於諸眾生大悲隨轉。世尊！如來大悲為有幾種？以何為相？以何為因？以何為緣？為何所住？善哉，世尊！唯願為我具足宣說，及說如來一切智智現證事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬而白佛言：「世尊！唯願如來、應、正等覺為我宣說諸佛如來於諸眾生大悲隨轉。世尊！如來大悲為有幾種？以何為相？以何為因？以何為緣？為何所住？善哉，世尊！唯願為我具足宣說，及說如來一切智智現證事業。」

爾時，佛告文殊師利童子言：「善哉，善哉！善男子！善能諮問如是深義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一渧之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利童子言：「善哉，善哉！善男子！善能諮問如是深義。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一渧之相。

「善男子！一切如來於諸眾生所有大悲不生不滅。何以故？如來大悲常恒不斷、無時不轉，已於無量阿僧祇劫積集圓滿諸功德故，無去、無來，常恒不捨一切眾生，皆悉護念而攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切如來於諸眾生所有大悲不生不滅。何以故？如來大悲常恒不斷、無時不轉，已於無量阿僧祇劫積集圓滿諸功德故，無去、無來，常恒不捨一切眾生，皆悉護念而攝受故。

「如來大悲無量無邊、無有窮盡、甚深甚深、不可思議、堅固猛利、難解難入，非是語言所能宣說。何以故？善男子！譬如如來得大菩提，於諸眾生起大悲心亦復如是。云何如來得於菩提？善男子！佛得菩提，無有根本、無有住處。云何根本？云何住處？身見為根本、妄想為住處，而身見、妄想及與菩提平等平等，故說菩提無有根本、無有住處。依於此義，佛得菩提。一切眾生不覺不知，無有根本、無有住處，為欲令其如實覺悟，是故，如來普緣眾生而起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來大悲無量無邊、無有窮盡、甚深甚深、不可思議、堅固猛利、難解難入，非是語言所能宣說。何以故？善男子！譬如如來得大菩提，於諸眾生起大悲心亦復如是。云何如來得於菩提？善男子！佛得菩提，無有根本、無有住處。云何根本？云何住處？身見為根本、妄想為住處，而身見、妄想及與菩提平等平等，故說菩提無有根本、無有住處。依於此義，佛得菩提。一切眾生不覺不知，無有根本、無有住處，為欲令其如實覺悟，是故，如來普緣眾生而起大悲。

「復次，善男子！菩提寂靜、親近寂靜。言寂靜者，即是於內；親近寂靜，即是於外。何以故？眼空、我空、我所亦空，性如是故，名為寂靜；耳空、鼻空、舌空、身空、意空、我空、我所亦空，性如是故，名為寂靜。由眼空故，不行色境，是故名為親近寂靜；由耳、鼻、舌、身、意空，故不行聲、香、味、觸、法境，是故名為親近寂靜。如是寂靜、親近寂靜，眾生不知，欲令其知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提寂靜、親近寂靜。言寂靜者，即是於內；親近寂靜，即是於外。何以故？眼空、我空、我所亦空，性如是故，名為寂靜；耳空、鼻空、舌空、身空、意空、我空、我所亦空，性如是故，名為寂靜。由眼空故，不行色境，是故名為親近寂靜；由耳、鼻、舌、身、意空，故不行聲、香、味、觸、法境，是故名為親近寂靜。如是寂靜、親近寂靜，眾生不知，欲令其知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提本性清淨光明。何以故？心之實性本清淨故。云何清淨？性無合故，猶如虛空性清淨故、亦如虛空無有相故、亦如虛空性平等故，是故菩提名為最極清淨光明。此淨光明，童蒙凡夫不能覺知，客塵煩惱之所覆故，欲令眾生如實覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提本性清淨光明。何以故？心之實性本清淨故。云何清淨？性無合故，猶如虛空性清淨故、亦如虛空無有相故、亦如虛空性平等故，是故菩提名為最極清淨光明。此淨光明，童蒙凡夫不能覺知，客塵煩惱之所覆故，欲令眾生如實覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提無取捨。何以故？捨生死岸，橫截瀑流，至於彼岸，名為取捨。如來深入第一義諦，不見此岸、不見彼岸，以一切法無彼、此故，是故菩提無有取捨。凡夫不知無取、無捨，欲令其知是故，如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提無取捨。何以故？捨生死岸，橫截瀑流，至於彼岸，名為取捨。如來深入第一義諦，不見此岸、不見彼岸，以一切法無彼、此故，是故菩提無有取捨。凡夫不知無取、無捨，欲令其知是故，如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提無相，亦無觀察。云何無相？所謂眼識不可得故。云何名為無有觀察？眼識於色無分別故。如是，耳識不可得故，名為無相；耳識於聲不分別故，名無觀察。鼻識不可得故，名為無相；鼻識於香不分別故，名無觀察。舌識不可得故，名為無相；舌識於味不分別故，名無觀察。身識不可得故，名為無相；身識於觸不分別故，名無觀察。意識不可得故，名為無相；意識於法不分別故，名無觀察。如是，無相、無有觀察是聖者境，出過三界故，非凡小之所能知，為欲令其如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提無相，亦無觀察。云何無相？所謂眼識不可得故。云何名為無有觀察？眼識於色無分別故。如是，耳識不可得故，名為無相；耳識於聲不分別故，名無觀察。鼻識不可得故，名為無相；鼻識於香不分別故，名無觀察。舌識不可得故，名為無相；舌識於味不分別故，名無觀察。身識不可得故，名為無相；身識於觸不分別故，名無觀察。意識不可得故，名為無相；意識於法不分別故，名無觀察。如是，無相、無有觀察是聖者境，出過三界故，非凡小之所能知，為欲令其如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提非過去、非現在、非未來故，三際平等，斷絕三輪。云何名為斷絕三輪？於彼過去心不起故、於彼未來識不行故、於此現在意不作故，此心、意、識無有住處。云何名為三際平等？過去之事不可思量、未來之識不可宣示、現在之意不可說故。如是甚深三際平等、三輪清淨，眾生不知，為欲令其如實覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提非過去、非現在、非未來故，三際平等，斷絕三輪。云何名為斷絕三輪？於彼過去心不起故、於彼未來識不行故、於此現在意不作故，此心、意、識無有住處。云何名為三際平等？過去之事不可思量、未來之識不可宣示、現在之意不可說故。如是甚深三際平等、三輪清淨，眾生不知，為欲令其如實覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子，菩提無身，菩提無為。云何無身？所謂眼識不可知故，如是，耳、鼻、舌、身、意識不可知故。云何無為？無生、無滅亦無住故，故說無為遠離三相。如無為相，有為之相亦復如是。何以故？一切諸法性如是故。無性之性此性不無，此二無二是菩提性。如是無身及無為相，童蒙凡夫不覺不知，欲令知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子，菩提無身，菩提無為。云何無身？所謂眼識不可知故，如是，耳、鼻、舌、身、意識不可知故。云何無為？無生、無滅亦無住故，故說無為遠離三相。如無為相，有為之相亦復如是。何以故？一切諸法性如是故。無性之性此性不無，此二無二是菩提性。如是無身及無為相，童蒙凡夫不覺不知，欲令知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提不可壞，無所證跡。云何所證及不可壞？所謂：真如是所證跡，由無住處故不可壞；法界是所證，由無種種故不可壞；實際是所證，由不可動故不可壞；空門是所證，由不可得故不可壞；無相是所證，由無分別故不可壞；無願是所證，由不可求故不可壞；無眾生是所證，由無本性故不可壞；虛空是所證，由不可取故不可壞；無生是所證，由無有滅故不可壞；無為是所證，由無諸行故不可壞；菩提是所證，由於寂靜、親近寂靜故不可壞；涅槃是所證，由本無生故不可壞。如是所證跡及不可壞，眾生不知，欲令覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提不可壞，無所證跡。云何所證及不可壞？所謂：真如是所證跡，由無住處故不可壞；法界是所證，由無種種故不可壞；實際是所證，由不可動故不可壞；空門是所證，由不可得故不可壞；無相是所證，由無分別故不可壞；無願是所證，由不可求故不可壞；無眾生是所證，由無本性故不可壞；虛空是所證，由不可取故不可壞；無生是所證，由無有滅故不可壞；無為是所證，由無諸行故不可壞；菩提是所證，由於寂靜、親近寂靜故不可壞；涅槃是所證，由本無生故不可壞。如是所證跡及不可壞，眾生不知，欲令覺悟，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提不可以身得、不可以心得。何以故？身無知故、心如幻故，如是正知名得菩提，隨順世諦說有菩提，當知菩提體不可得、無能說者。於何不可得？若身、若心，若理、非理，若無、若有，若實、若虛皆不可得。云何不可說？一切諸法種種方便無能顯說此菩提故，無有少分而住於法。以無住故，非是文字言說境界。譬如虛空，無有住處，不可宣說；菩提亦爾，無住、無說。如來如是如實觀察，一切諸法皆不可說。何以故？一切法中無有語言，諸語言中亦無法故。如此妙法一切眾生不覺不知，欲令覺知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提不可以身得、不可以心得。何以故？身無知故、心如幻故，如是正知名得菩提，隨順世諦說有菩提，當知菩提體不可得、無能說者。於何不可得？若身、若心，若理、非理，若無、若有，若實、若虛皆不可得。云何不可說？一切諸法種種方便無能顯說此菩提故，無有少分而住於法。以無住故，非是文字言說境界。譬如虛空，無有住處，不可宣說；菩提亦爾，無住、無說。如來如是如實觀察，一切諸法皆不可說。何以故？一切法中無有語言，諸語言中亦無法故。如此妙法一切眾生不覺不知，欲令覺知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提不可取，無有依處。云何不可取？云何無依處？如來如實知見法故。所謂：眼不可得，故不可取；色不可得，故無依處。耳不可得，故不可取；聲不可得，故無依處。鼻不可得，故不可取；香不可得，故無依處。舌不可得，故不可取；味不可得，故無依處。身不可得，故不可取；觸不可得，故無依處。意不可得，故不可取；法不可得，故無依處。如來如是無取、無依，故於菩提現正等覺。由眼無取、色無依處故，識無所依；由耳無取、聲無依處故，識無所依；由鼻無取、香無依處故，識無所依；由舌無取、味無依處故，識無所依；由身無取、觸無依處故，識無所依；由意無取、法無依處故，識無所依。由無所依故，識無住處，一切眾生虛妄橫執識有住處。云何眾生識心住處？此有四種，所謂色蘊、受、想、行蘊，即是眾生識之住處。如來了知眾生住處即無住處、窮無住際，一切眾生不覺不知，欲令覺知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提不可取，無有依處。云何不可取？云何無依處？如來如實知見法故。所謂：眼不可得，故不可取；色不可得，故無依處。耳不可得，故不可取；聲不可得，故無依處。鼻不可得，故不可取；香不可得，故無依處。舌不可得，故不可取；味不可得，故無依處。身不可得，故不可取；觸不可得，故無依處。意不可得，故不可取；法不可得，故無依處。如來如是無取、無依，故於菩提現正等覺。由眼無取、色無依處故，識無所依；由耳無取、聲無依處故，識無所依；由鼻無取、香無依處故，識無所依；由舌無取、味無依處故，識無所依；由身無取、觸無依處故，識無所依；由意無取、法無依處故，識無所依。由無所依故，識無住處，一切眾生虛妄橫執識有住處。云何眾生識心住處？此有四種，所謂色蘊、受、想、行蘊，即是眾生識之住處。如來了知眾生住處即無住處、窮無住際，一切眾生不覺不知，欲令覺知，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！言菩提者，名體性空；由體空故，則菩提空；由體空故，一切法空。如來如是如其體空，於一切法現正等覺，以是義故，不以空覺而覺於空，此即名一三菩提智。謂若空、若菩提少分無二，空與菩提不可分別；與一切法亦復如是，無二、無二相。審諦觀察一切諸法，無名、無相，無有能行、亦無所行、無所趣向，無言、無說，無執、無取，是名為空。第一義中空亦叵得，但有言說。如說虛空，但有空言，空非言境，如是說空名不可說，是名為入一切法門，謂一切法無有名字，於無名中強以名說，如是名字於一切法無有住處。何以故？依一切相假立其名，相本性空，名依何立？如來如是以如實智知一切法。此云何知？知從本來，不生、不出、不起、不滅，無障、無礙、無相、無為，離心意識，無有名字、無有音聲，如是知見而得解脫。如是解脫，不縛、不解。何以故？性平等故。而諸凡夫不覺不知，欲令於彼如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！言菩提者，名體性空；由體空故，則菩提空；由體空故，一切法空。如來如是如其體空，於一切法現正等覺，以是義故，不以空覺而覺於空，此即名一三菩提智。謂若空、若菩提少分無二，空與菩提不可分別；與一切法亦復如是，無二、無二相。審諦觀察一切諸法，無名、無相，無有能行、亦無所行、無所趣向，無言、無說，無執、無取，是名為空。第一義中空亦叵得，但有言說。如說虛空，但有空言，空非言境，如是說空名不可說，是名為入一切法門，謂一切法無有名字，於無名中強以名說，如是名字於一切法無有住處。何以故？依一切相假立其名，相本性空，名依何立？如來如是以如實智知一切法。此云何知？知從本來，不生、不出、不起、不滅，無障、無礙、無相、無為，離心意識，無有名字、無有音聲，如是知見而得解脫。如是解脫，不縛、不解。何以故？性平等故。而諸凡夫不覺不知，欲令於彼如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提、虛空平等平等，而其虛空無等、無不等；菩提亦爾，無等、不等。何以故？諸法如實，無生、無滅故，一切法無等、不等。如來如是如實知見無等、不等，故於諸法現等正覺，是故於中無有少法說等、不等，於一切法如實而知。當云何知？知一切法無有根本、無生、無滅，一切諸法本無今有、已有還無，彼無生者亦無滅者。如是生滅，從因緣生、從因緣轉，此中無有少法可轉，如來為斷生死長遠危險道故，故說如是如實之法。一切眾生不覺不知斷生死道、亦復不知法性平等及不平等，欲令於彼如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提、虛空平等平等，而其虛空無等、無不等；菩提亦爾，無等、不等。何以故？諸法如實，無生、無滅故，一切法無等、不等。如來如是如實知見無等、不等，故於諸法現等正覺，是故於中無有少法說等、不等，於一切法如實而知。當云何知？知一切法無有根本、無生、無滅，一切諸法本無今有、已有還無，彼無生者亦無滅者。如是生滅，從因緣生、從因緣轉，此中無有少法可轉，如來為斷生死長遠危險道故，故說如是如實之法。一切眾生不覺不知斷生死道、亦復不知法性平等及不平等，欲令於彼如實知覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提所證即是如如。如菩提如，色亦如是，於第一義不即不離；如菩提如，於受、想、行、識如亦不即不離；如菩提如，於地界、如水、火、風界如亦不即不離；如菩提如，於眼界、色界、眼識界如亦不即不離；如菩提如，於耳界、聲界、耳識界如……，乃至意界、法界、意識界如亦不即不離。如是，諸蘊及界處等一切諸法不離於如。如來稱如知一切法，是故現前成等正覺，稱於性相等正覺故。如現在如，過去、未來亦復如是，前際不生、後際未至、中際寂靜，如是平等即是菩提真實所證。如是所證，一法不異一切法、一切法不異一法，以如實中若一、若二、若復多法俱不可得。如是所證，凡夫眾生不覺不知，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提所證即是如如。如菩提如，色亦如是，於第一義不即不離；如菩提如，於受、想、行、識如亦不即不離；如菩提如，於地界、如水、火、風界如亦不即不離；如菩提如，於眼界、色界、眼識界如亦不即不離；如菩提如，於耳界、聲界、耳識界如……，乃至意界、法界、意識界如亦不即不離。如是，諸蘊及界處等一切諸法不離於如。如來稱如知一切法，是故現前成等正覺，稱於性相等正覺故。如現在如，過去、未來亦復如是，前際不生、後際未至、中際寂靜，如是平等即是菩提真實所證。如是所證，一法不異一切法、一切法不異一法，以如實中若一、若二、若復多法俱不可得。如是所證，凡夫眾生不覺不知，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提無相，善入諸相。云何為相？云何無相？此中相者，謂始修起一切善法；言無相者，謂一切法皆不可得。又復，相者，是無住心所住之處；言無相者，即是無相三昧解脫。又復，相者，心心所法，稱量觀察一切諸法；言無相者，過於稱量，隨識作業。又復，相者，於有為法審細觀察；言無相者，於無為法現證相應。如是甚深相、無相門，凡夫不覺，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提無相，善入諸相。云何為相？云何無相？此中相者，謂始修起一切善法；言無相者，謂一切法皆不可得。又復，相者，是無住心所住之處；言無相者，即是無相三昧解脫。又復，相者，心心所法，稱量觀察一切諸法；言無相者，過於稱量，隨識作業。又復，相者，於有為法審細觀察；言無相者，於無為法現證相應。如是甚深相、無相門，凡夫不覺，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提無漏、無煩惱蘊。此中云何為漏？無漏？漏有四種，謂欲漏、有漏、無明漏、見漏。於此四漏皆悉遠離，故名無漏。云何名為無煩惱蘊？遠離四種煩惱蘊故，所謂遠離欲蘊、遠離邪見蘊、遠離我見蘊、遠離戒禁取蘊。此四煩惱皆為無明黑暗所覆，盲無智眼，欲貪渴愛使令乾燋、積集建立，故名為蘊。如來知此我見等惑無有根本，本來清淨，亦隨順知眾生清淨。若我清淨、若眾生清淨，無二、無二相，此無二相即無生義，此無生義即無滅義。於此無生、無滅之中，心、意、識等皆悉不轉，此心、意、識不轉之處分別不生。若有分別即生死法生，若無分別即解脫法生。若解脫法生即無明不起，若無明不起即十二有支不生，若十二有支不生即是無生，若無生者即是解脫，若解脫者即是了義，了義即是第一義諦。云何名為第一義諦？所謂無我。若無我者，即不可說；若不可說，即是因緣和合之義。如是，因緣和合之義即一切法義，一切法義即如來義。以是義故，若見因緣和合之法即見諸法，若見諸法即見如來。如是真見，第一義中審諦觀察不見少分。云何少分？所謂觀察。隨觀察心見其真實，名真實見，如是而知諸法平等，是故如來現等正覺。此之無漏、無煩惱蘊，凡夫眾生不覺不知，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提無漏、無煩惱蘊。此中云何為漏？無漏？漏有四種，謂欲漏、有漏、無明漏、見漏。於此四漏皆悉遠離，故名無漏。云何名為無煩惱蘊？遠離四種煩惱蘊故，所謂遠離欲蘊、遠離邪見蘊、遠離我見蘊、遠離戒禁取蘊。此四煩惱皆為無明黑暗所覆，盲無智眼，欲貪渴愛使令乾燋、積集建立，故名為蘊。如來知此我見等惑無有根本，本來清淨，亦隨順知眾生清淨。若我清淨、若眾生清淨，無二、無二相，此無二相即無生義，此無生義即無滅義。於此無生、無滅之中，心、意、識等皆悉不轉，此心、意、識不轉之處分別不生。若有分別即生死法生，若無分別即解脫法生。若解脫法生即無明不起，若無明不起即十二有支不生，若十二有支不生即是無生，若無生者即是解脫，若解脫者即是了義，了義即是第一義諦。云何名為第一義諦？所謂無我。若無我者，即不可說；若不可說，即是因緣和合之義。如是，因緣和合之義即一切法義，一切法義即如來義。以是義故，若見因緣和合之法即見諸法，若見諸法即見如來。如是真見，第一義中審諦觀察不見少分。云何少分？所謂觀察。隨觀察心見其真實，名真實見，如是而知諸法平等，是故如來現等正覺。此之無漏、無煩惱蘊，凡夫眾生不覺不知，我當令覺，是故如來於諸眾生大悲隨轉。

「復次，善男子！菩提清淨、無垢、無有處所。此中何法名為清淨？云何無垢？云何復名無有處所？所謂：空即清淨，無相即是無垢，無願即無處所；無生即是清淨，無行即是無垢，無起即無處所；諸法本性即是清淨，窮究清淨即是無垢，本性光明即無處所；體不可說即是清淨，體無分別即是無垢，離言寂默即無處所；真諦清淨，法性無垢，真實之際即無處所；知蘊清淨，知界本性即是無垢，知入遠離即無處所；知於過去盡智清淨，知於未來無生之智即是無垢，知於現在法界住處即無處所。有如是等清淨、無垢、無處所義，皆悉入於一所證中。言所證者即是寂靜，寂靜者即是寂滅，寂滅者即是親證，親證者即是無相，無相者即勝義諦，勝義諦者即虛空相。如虛空相，則菩提相亦復如是；如菩提相，一切法相亦復如是；如一切法，一切眾生亦復如是；如諸眾生，一切佛剎亦復如是；如一切剎，大般涅槃亦復如是。是故，我說一切諸法即涅槃相，此為究竟實際之相、無對之相，無始清淨、本來無垢、從本已來無有處所。如來如是於如是等種種色相見無色相，故於諸法現等正覺。等正覺已，遍觀十方，見諸眾生住不清淨、起於垢穢、執著處所，便於眾生普皆發起遊戲大悲，以善方便欲轉法輪，而念梵王未來誠請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩提清淨、無垢、無有處所。此中何法名為清淨？云何無垢？云何復名無有處所？所謂：空即清淨，無相即是無垢，無願即無處所；無生即是清淨，無行即是無垢，無起即無處所；諸法本性即是清淨，窮究清淨即是無垢，本性光明即無處所；體不可說即是清淨，體無分別即是無垢，離言寂默即無處所；真諦清淨，法性無垢，真實之際即無處所；知蘊清淨，知界本性即是無垢，知入遠離即無處所；知於過去盡智清淨，知於未來無生之智即是無垢，知於現在法界住處即無處所。有如是等清淨、無垢、無處所義，皆悉入於一所證中。言所證者即是寂靜，寂靜者即是寂滅，寂滅者即是親證，親證者即是無相，無相者即勝義諦，勝義諦者即虛空相。如虛空相，則菩提相亦復如是；如菩提相，一切法相亦復如是；如一切法，一切眾生亦復如是；如諸眾生，一切佛剎亦復如是；如一切剎，大般涅槃亦復如是。是故，我說一切諸法即涅槃相，此為究竟實際之相、無對之相，無始清淨、本來無垢、從本已來無有處所。如來如是於如是等種種色相見無色相，故於諸法現等正覺。等正覺已，遍觀十方，見諸眾生住不清淨、起於垢穢、執著處所，便於眾生普皆發起遊戲大悲，以善方便欲轉法輪，而念梵王未來誠請。

「爾時，尸葉大梵天王知佛所念，與梵眷屬八十億天前後圍繞，於梵宮沒，現如來前，頂禮佛足而白佛言：『唯願世尊轉於法輪，唯願善逝轉於法輪。』即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，尸葉大梵天王知佛所念，與梵眷屬八十億天前後圍繞，於梵宮沒，現如來前，頂禮佛足而白佛言：『唯願世尊轉於法輪，唯願善逝轉於法輪。』即說偈言：

「『如來所證最寂靜， 清淨無垢妙光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來所證最寂靜， 清淨無垢妙光明，

不可宣說無名言， 佛淨智慧方窮究。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可宣說無名言， 佛淨智慧方窮究。

為此經於多億劫， 難行苦行靡不經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此經於多億劫， 難行苦行靡不經，

無始癡愛我隨眠， 顛倒眾生令覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始癡愛我隨眠， 顛倒眾生令覺悟。

此會眾生多善利， 昔於佛所已修因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此會眾生多善利， 昔於佛所已修因，

唯願廣開甘露門， 轉最勝輪利含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願廣開甘露門， 轉最勝輪利含識。

彼當覺悟最上法， 摧破魔軍無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當覺悟最上法， 摧破魔軍無有餘，

引導邪徑諸眾生， 令住如來真正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引導邪徑諸眾生， 令住如來真正道。

如來大悲為最上， 為利一切不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大悲為最上， 為利一切不思議，

我今勸請天人師， 轉於最上微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今勸請天人師， 轉於最上微妙法。

如拘留孫佛所轉、 亦如拘那含牟尼、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如拘留孫佛所轉、 亦如拘那含牟尼、

迦葉善逝轉法輪， 今請世尊如是轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉善逝轉法輪， 今請世尊如是轉。

譬如大雲降甘雨， 藥草卉木皆發生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大雲降甘雨， 藥草卉木皆發生，

願佛興大慈悲雲， 遍降難思妙法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛興大慈悲雲， 遍降難思妙法雨。

如來初生師子吼， 誓普解脫諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來初生師子吼， 誓普解脫諸有情，

願澍法水應其時， 以滿人天深渴仰。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願澍法水應其時， 以滿人天深渴仰。』

「善男子！尸葉梵王說偈請已，我於爾時受梵王請，不捨如來遊戲大悲，於波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初轉於無上法輪——若沙門、若婆羅門、若天、魔、梵，一切世間所不能轉。轉法輪時，其無常聲普聞三千大千世界。時阿若憍陳如最初聞法，悟解得果。我於爾時而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！尸葉梵王說偈請已，我於爾時受梵王請，不捨如來遊戲大悲，於波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初轉於無上法輪——若沙門、若婆羅門、若天、魔、梵，一切世間所不能轉。轉法輪時，其無常聲普聞三千大千世界。時阿若憍陳如最初聞法，悟解得果。我於爾時而說偈言：

「『不可說甚深， 勝義無文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不可說甚深， 勝義無文字，

我說非無果， 陳如初悟解。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說非無果， 陳如初悟解。』

「善男子！我轉法輪時，復有無量無數眾生皆於如來遊戲大悲而得調伏，復有無量無數眾生發菩提心。是故，如來於諸眾生大悲常轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我轉法輪時，復有無量無數眾生皆於如來遊戲大悲而得調伏，復有無量無數眾生發菩提心。是故，如來於諸眾生大悲常轉。

「善男子！是為如來具足圓滿十六大悲，常住其中，不假功用，任運恒轉。為一眾生經恒沙劫於大地獄具受眾苦，而此眾生，或有調伏、或未調伏要令調伏，置於如來正法之中。如為一眾生，為一切眾生悉亦如是。如是經於無量劫中受地獄苦無有疲厭，大悲之心亦無減少。是故，如來於諸眾生大悲深重不可思議，二乘之悲如割皮膚，菩薩悲心如割脂肉，如來大悲深徹骨髓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為如來具足圓滿十六大悲，常住其中，不假功用，任運恒轉。為一眾生經恒沙劫於大地獄具受眾苦，而此眾生，或有調伏、或未調伏要令調伏，置於如來正法之中。如為一眾生，為一切眾生悉亦如是。如是經於無量劫中受地獄苦無有疲厭，大悲之心亦無減少。是故，如來於諸眾生大悲深重不可思議，二乘之悲如割皮膚，菩薩悲心如割脂肉，如來大悲深徹骨髓。

「又復，隨順佛智是聲聞悲，勸諸眾生發菩提心是菩薩悲，授當佛記是如來悲；因慈心起是聲聞悲，因化眾生是菩薩悲，因於究竟成熟眾生是佛大悲；求斷生死是聲聞悲，運度眾生至於彼岸是菩薩悲，普能度脫一切生死、一切煩惱至於彼岸是佛大悲。是故當知：如來大悲最為尊勝，為欲調伏諸眾生故，或經一劫、或復百劫、或百千劫久住於世，不入究竟無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，隨順佛智是聲聞悲，勸諸眾生發菩提心是菩薩悲，授當佛記是如來悲；因慈心起是聲聞悲，因化眾生是菩薩悲，因於究竟成熟眾生是佛大悲；求斷生死是聲聞悲，運度眾生至於彼岸是菩薩悲，普能度脫一切生死、一切煩惱至於彼岸是佛大悲。是故當知：如來大悲最為尊勝，為欲調伏諸眾生故，或經一劫、或復百劫、或百千劫久住於世，不入究竟無餘涅槃。

「善男子！乃往久遠過阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名栴檀舍多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，世界名有香，劫名最勝香，佛壽十六八萬四千歲，聲聞弟子其數十六八萬四千之所集會。彼如來身諸毛孔中恒流妙香，遍滿三千大千世界，一切普熏，無諸穢惡，垣墻、舍宅、樹木、山河……種種色相無不皆香，故此世界名為有香。其中眾生遇斯香者，三業清淨，具足眾善，捨家修道，深入四禪。此世界中一萬如來相續出現，皆同一號名栴檀舍，是故此劫名最勝香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往久遠過阿僧祇劫，爾時有佛出現於世，名栴檀舍多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，世界名有香，劫名最勝香，佛壽十六八萬四千歲，聲聞弟子其數十六八萬四千之所集會。彼如來身諸毛孔中恒流妙香，遍滿三千大千世界，一切普熏，無諸穢惡，垣墻、舍宅、樹木、山河……種種色相無不皆香，故此世界名為有香。其中眾生遇斯香者，三業清淨，具足眾善，捨家修道，深入四禪。此世界中一萬如來相續出現，皆同一號名栴檀舍，是故此劫名最勝香。

「栴檀舍如來作佛事已，涅槃時至，復以出過一切人天淨妙天眼遍觀眾生——何等眾生餘佛調伏、何等眾生我當調伏——乃見非想非非想天有一眾生，過去世中曾種善根，樂聞大乘，心得清淨，我應調伏。而此眾生尚經八萬四千劫住彼天中，過是已後方從天下生於人間，未知五欲，聞讚大乘便發阿耨多羅三藐三菩提心，於大菩提永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「栴檀舍如來作佛事已，涅槃時至，復以出過一切人天淨妙天眼遍觀眾生——何等眾生餘佛調伏、何等眾生我當調伏——乃見非想非非想天有一眾生，過去世中曾種善根，樂聞大乘，心得清淨，我應調伏。而此眾生尚經八萬四千劫住彼天中，過是已後方從天下生於人間，未知五欲，聞讚大乘便發阿耨多羅三藐三菩提心，於大菩提永不退轉。

「爾時，栴檀舍如來方便大悲遍觀察已，告諸比丘：『我於今夜當入涅槃。』便入大悲憐愍三昧。入三昧已，示現涅槃。佛滅度後，分布舍利，十方人天恭敬供養，正法住世八萬四千歲，利益安樂無量眾生，純以正法一味化人，無復像法流行於世。彼佛世尊雖示涅槃，以其大悲憐愍三昧神通力持，復住於世八萬四千劫，隱相好身，世無能覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，栴檀舍如來方便大悲遍觀察已，告諸比丘：『我於今夜當入涅槃。』便入大悲憐愍三昧。入三昧已，示現涅槃。佛滅度後，分布舍利，十方人天恭敬供養，正法住世八萬四千歲，利益安樂無量眾生，純以正法一味化人，無復像法流行於世。彼佛世尊雖示涅槃，以其大悲憐愍三昧神通力持，復住於世八萬四千劫，隱相好身，世無能覩。

「過於八萬四千劫已，彼一眾生住非想者方生人中大豪貴家，年始八歲。時彼如來從三昧起，至童子家，現相好身，住童子前——唯此童子及萬二千天子應調伏者得見如來，餘無能覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過於八萬四千劫已，彼一眾生住非想者方生人中大豪貴家，年始八歲。時彼如來從三昧起，至童子家，現相好身，住童子前——唯此童子及萬二千天子應調伏者得見如來，餘無能覩。

「時彼如來先為童子發起大乘，復為演說五欲過患，而告之言：『善男子！五欲過惡甚可怖畏。譬如高大五聚毒蛇，隨一毒蛇即便害人，況於五聚？亦如積集五聚毒藥，若嘗少分便能害人，況食五聚？是故，汝應勿生貪著。』爾時，童子聞是語已，觀其舍宅、資生之具、若男、若女、一切所有皆如毒蛇，深生厭離，便於阿耨多羅三藐三菩提發深重心，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼如來先為童子發起大乘，復為演說五欲過患，而告之言：『善男子！五欲過惡甚可怖畏。譬如高大五聚毒蛇，隨一毒蛇即便害人，況於五聚？亦如積集五聚毒藥，若嘗少分便能害人，況食五聚？是故，汝應勿生貪著。』爾時，童子聞是語已，觀其舍宅、資生之具、若男、若女、一切所有皆如毒蛇，深生厭離，便於阿耨多羅三藐三菩提發深重心，得不退轉。

「佛知童子身心澄淨，具足眾善，便與授記，告諸天子言：『今此童子過七十二阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提，名最勝寶如來、應、正等覺，出現於世。』佛授記時，餘人不聞，唯此童子及萬二千天子堪任法器皆悉得聞。時諸天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：『彼最勝寶如來若成佛時，我等當生彼佛國土。』時栴檀舍如來告諸天子：『當得往生，彼最勝寶如來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。』爾時，栴檀舍如來與彼菩薩授記別已，然後究竟入於涅槃，一切人天供養舍利。善男子！以是義故，一切如來大悲深重具足圓滿，非諸聲聞、緣覺境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知童子身心澄淨，具足眾善，便與授記，告諸天子言：『今此童子過七十二阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提，名最勝寶如來、應、正等覺，出現於世。』佛授記時，餘人不聞，唯此童子及萬二千天子堪任法器皆悉得聞。時諸天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願言：『彼最勝寶如來若成佛時，我等當生彼佛國土。』時栴檀舍如來告諸天子：『當得往生，彼最勝寶如來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。』爾時，栴檀舍如來與彼菩薩授記別已，然後究竟入於涅槃，一切人天供養舍利。善男子！以是義故，一切如來大悲深重具足圓滿，非諸聲聞、緣覺境界。

「善男子！如是法門能令汝等佛種不斷。若有眾生聞此法門，受持、讀誦、書寫、解說，乃至一字、一句、一偈所得善根，未入涅槃相續不斷。何以故？因不斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是法門能令汝等佛種不斷。若有眾生聞此法門，受持、讀誦、書寫、解說，乃至一字、一句、一偈所得善根，未入涅槃相續不斷。何以故？因不斷故。」

如來於此眾會之中說是大悲深法門時，有一恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，二恒河沙菩薩得隨順忍，三恒河沙菩薩得於如來十六大悲及一切佛灌頂法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來於此眾會之中說是大悲深法門時，有一恒河沙數眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，二恒河沙菩薩得隨順忍，三恒河沙菩薩得於如來十六大悲及一切佛灌頂法忍。

爾時，一切大眾聞此法門，踊躍歡喜，清涼悅澤傾竭身心，合掌向佛而白佛言：「善哉，如來！善哉，善逝！快說斯義。」即以人天種種供具以申供養，或以種種妙寶瓔珞、或以種種上妙衣服、或以種種珍膳飲食、或以法服幢幡傘蓋……，持如是等種種供具恭敬尊重供養於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾聞此法門，踊躍歡喜，清涼悅澤傾竭身心，合掌向佛而白佛言：「善哉，如來！善哉，善逝！快說斯義。」即以人天種種供具以申供養，或以種種妙寶瓔珞、或以種種上妙衣服、或以種種珍膳飲食、或以法服幢幡傘蓋……，持如是等種種供具恭敬尊重供養於佛。