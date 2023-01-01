守護國界主陀羅尼經卷第三罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第三罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

陀羅尼品第二之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼品第二之三

「復次，善男子！何等名為海印陀羅尼門？善男子！如大海水印現一切，謂四天下所有色相、或眾生色相、或非眾生色相、山澤、原阜、樹木、叢林、藥草、百穀、日、月、星辰、摩尼雲電、村營聚落、城邑王都，及與諸天男女宮殿、一切資具、香林池沼、渠河泉流、綺麗嚴飾……，如是等類上中下品一切色相，於大海中平等印現，故說大海為第一印、最勝妙印，希奇殊特，無等無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！何等名為海印陀羅尼門？善男子！如大海水印現一切，謂四天下所有色相、或眾生色相、或非眾生色相、山澤、原阜、樹木、叢林、藥草、百穀、日、月、星辰、摩尼雲電、村營聚落、城邑王都，及與諸天男女宮殿、一切資具、香林池沼、渠河泉流、綺麗嚴飾……，如是等類上中下品一切色相，於大海中平等印現，故說大海為第一印、最勝妙印，希奇殊特，無等無過。

「菩薩摩訶薩亦復如是，住此海印甚深三昧，得與一切眾生身平等印、得與眾生語平等印、得與眾生心平等印……，十方世界諸佛語業、轉妙法輪菩薩，皆從海印所流，於口門中平等演說，隨有所說皆與諸佛法印無違、亦無疑惑，能令法界一切眾生皆悉悟解，故說此印諸印中上。所謂：婀(上短)字印者，以一切法性無生故；囉字印者，以一切法無染著故；跛字印者，勝義諦門不可得故；者字印者，眼及諸行皆清淨故；娜字印者，名色性相不可得故；攞字印者，愛支因緣連續不斷，皆不現故；拏(上聲)字印者，悟入清淨十力門故；摩字印者，力及菩提分皆清淨故；拏(上重)字印者，離諸怨敵及憂惱故；灑字印者，六通圓滿，無罣礙故；嚩字印者，不二之道言語斷故；多(上聲)字印者，悟一切法真實義故；也字印者，稱如實理而演說故；瑟吒(二合)字印者，制伏任持不可得故；迦(上)字印者，遠離世論，無作者故；娑(上)字印者，悟四真諦皆平等故；莽(輕呼)字印者，悟一切法清淨道故；誐字印者，入甚深法，無行取故；娑他(上二合)字印者，顯示勢力不可得故；惹字印者，超過老死能所生故；濕嚩(二合)字印者，煩惱所行皆遠離故；馱字印者，法界體性不雜亂故；捨字印者，入深止觀皆滿足故；佉字印者，悟如虛空無盡法故；乞叉(二合)字印者，入於盡智、無生智故；娑(上)多也阿(四合)字印者，遠離昏沈、懈怠障故；枳穰(二合)字印者，一切眾生智慧體故；賀字印者，摧惡進善，體皆離故；婆(上)字印者，慣習觀察，覺悟體故；者車(上二合)字印者，遠離貪、瞋、癡覆性故；娑莽(二合)字印者，念不散動，無忘失故；訶婆(上二合)字印者，可以呼召請命體故；哆娑(二合)字印者，勇猛驅逐諸惑體故；伽(上)字印者，散滅重雲無明翳故；姹字印者，積集諸行窮盡體故；波羅(二合)字印者，隨順最勝寂照體故；頗字印者，周遍圓滿果報體故；娑迦(上二合)字印者，悟解一切蘊聚體故；也娑(上二合)字印者，能除老、死、一切病故；室者(二合)字印者，現前覺悟未曾有故；吒(上)字印者，斷生死道，得涅槃故；瑟姹(二合)字印者，悟解無邊無盡體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩亦復如是，住此海印甚深三昧，得與一切眾生身平等印、得與眾生語平等印、得與眾生心平等印……，十方世界諸佛語業、轉妙法輪菩薩，皆從海印所流，於口門中平等演說，隨有所說皆與諸佛法印無違、亦無疑惑，能令法界一切眾生皆悉悟解，故說此印諸印中上。所謂：婀(上短)字印者，以一切法性無生故；囉字印者，以一切法無染著故；跛字印者，勝義諦門不可得故；者字印者，眼及諸行皆清淨故；娜字印者，名色性相不可得故；攞字印者，愛支因緣連續不斷，皆不現故；拏(上聲)字印者，悟入清淨十力門故；摩字印者，力及菩提分皆清淨故；拏(上重)字印者，離諸怨敵及憂惱故；灑字印者，六通圓滿，無罣礙故；嚩字印者，不二之道言語斷故；多(上聲)字印者，悟一切法真實義故；也字印者，稱如實理而演說故；瑟吒(二合)字印者，制伏任持不可得故；迦(上)字印者，遠離世論，無作者故；娑(上)字印者，悟四真諦皆平等故；莽(輕呼)字印者，悟一切法清淨道故；誐字印者，入甚深法，無行取故；娑他(上二合)字印者，顯示勢力不可得故；惹字印者，超過老死能所生故；濕嚩(二合)字印者，煩惱所行皆遠離故；馱字印者，法界體性不雜亂故；捨字印者，入深止觀皆滿足故；佉字印者，悟如虛空無盡法故；乞叉(二合)字印者，入於盡智、無生智故；娑(上)多也阿(四合)字印者，遠離昏沈、懈怠障故；枳穰(二合)字印者，一切眾生智慧體故；賀字印者，摧惡進善，體皆離故；婆(上)字印者，慣習觀察，覺悟體故；者車(上二合)字印者，遠離貪、瞋、癡覆性故；娑莽(二合)字印者，念不散動，無忘失故；訶婆(上二合)字印者，可以呼召請命體故；哆娑(二合)字印者，勇猛驅逐諸惑體故；伽(上)字印者，散滅重雲無明翳故；姹字印者，積集諸行窮盡體故；波羅(二合)字印者，隨順最勝寂照體故；頗字印者，周遍圓滿果報體故；娑迦(上二合)字印者，悟解一切蘊聚體故；也娑(上二合)字印者，能除老、死、一切病故；室者(二合)字印者，現前覺悟未曾有故；吒(上)字印者，斷生死道，得涅槃故；瑟姹(二合)字印者，悟解無邊無盡體故。

「善男子！菩薩以如是等種種法相分別演說諸字印門，善男子！是名深入海印三昧陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩以如是等種種法相分別演說諸字印門，善男子！是名深入海印三昧陀羅尼門。

「復次，善男子！云何名為蓮華莊嚴陀羅尼門？善男子！菩薩住此陀羅尼門，隨彼無量大會之中說妙法時，即有廣大妙蓮花座涌現其前，種種色相殊妙莊嚴，其有見者情無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為蓮華莊嚴陀羅尼門？善男子！菩薩住此陀羅尼門，隨彼無量大會之中說妙法時，即有廣大妙蓮花座涌現其前，種種色相殊妙莊嚴，其有見者情無厭足。

「此座纔現，身便安處，即於空中雨眾寶花，種種花中出種種聲、種種聲中說種種法——所謂或甚深無量法、或說善巧名句法、或說種種諸譬喻門，如是，或說脩多羅、祇夜、和伽、羅那、伽他、搵陀那、尼陀那、本事、本生、方廣、希法、優波提舍，說如是等十二分教及種種門，皆為斷除一切眾生諸煩惱故。而菩薩心安住大捨，寂然正受，即能等引，如是音聲說法不斷，滅眾生苦，作諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此座纔現，身便安處，即於空中雨眾寶花，種種花中出種種聲、種種聲中說種種法——所謂或甚深無量法、或說善巧名句法、或說種種諸譬喻門，如是，或說脩多羅、祇夜、和伽、羅那、伽他、搵陀那、尼陀那、本事、本生、方廣、希法、優波提舍，說如是等十二分教及種種門，皆為斷除一切眾生諸煩惱故。而菩薩心安住大捨，寂然正受，即能等引，如是音聲說法不斷，滅眾生苦，作諸佛事。

「又於菩薩遍身毛孔出種種光，一一光中出生種種妙寶蓮華，一一花上有一菩薩，遍往十方無量無邊諸世界中而作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又於菩薩遍身毛孔出種種光，一一光中出生種種妙寶蓮華，一一花上有一菩薩，遍往十方無量無邊諸世界中而作佛事。

「是為初入蓮華莊嚴陀羅尼門，若廣說者，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為初入蓮華莊嚴陀羅尼門，若廣說者，不可窮盡。

「復次，善男子！云何名為能入無著陀羅尼門？善男子！菩薩住此陀羅尼門，於一法門心無所著，如是，若二、若三、若十、若百、若千、若百千、若俱胝、若那由他，乃至阿僧祇、無量無邊無等不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說法門，皆心平等而無所著，或恒河沙法門亦皆平等，心無所著。如是，閻浮提微塵數法門、四天下微塵數法門、三千大千世界微塵數法門亦無所著，若一佛剎、若十佛剎、若百、若千、若恒河沙佛剎微塵數法門……，乃至一切佛剎微塵數法門亦皆平等，心無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為能入無著陀羅尼門？善男子！菩薩住此陀羅尼門，於一法門心無所著，如是，若二、若三、若十、若百、若千、若百千、若俱胝、若那由他，乃至阿僧祇、無量無邊無等不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說法門，皆心平等而無所著，或恒河沙法門亦皆平等，心無所著。如是，閻浮提微塵數法門、四天下微塵數法門、三千大千世界微塵數法門亦無所著，若一佛剎、若十佛剎、若百、若千、若恒河沙佛剎微塵數法門……，乃至一切佛剎微塵數法門亦皆平等，心無所著。

「若說一門，攝如上說一切佛剎塵數法門皆入一門，一時演說。如於一門，若二、若三……，乃至無量無邊法門亦皆如是，一一門中攝一切門，一時演說。如是說時，心無所著、亦無所住，利益安樂一切眾生，其義深遠，稱如實理，次第無亂，文義具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若說一門，攝如上說一切佛剎塵數法門皆入一門，一時演說。如於一門，若二、若三……，乃至無量無邊法門亦皆如是，一一門中攝一切門，一時演說。如是說時，心無所著、亦無所住，利益安樂一切眾生，其義深遠，稱如實理，次第無亂，文義具足。

「善男子！是名能入無著陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名能入無著陀羅尼門。

「復次，善男子！云何名為漸漸深入四無礙智陀羅尼門？善男子！若諸菩薩安住於此陀羅尼門，得微細差別法門無盡智、得微細甚深義門無盡智、得微細詞門無盡智、得微細無邊辯門無盡智。得是智故，東方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其法；南方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其義；西方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其詞；北方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其辯。如是四方一切眾生一時發問種種法門，菩薩一念悉能領受，心無錯亂，明記無失。於一語業出種種音，一一音聲說一切法，隨諸眾生種類不同、所樂各異，皆得領解，踊躍歡喜，心願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為漸漸深入四無礙智陀羅尼門？善男子！若諸菩薩安住於此陀羅尼門，得微細差別法門無盡智、得微細甚深義門無盡智、得微細詞門無盡智、得微細無邊辯門無盡智。得是智故，東方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其法；南方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其義；西方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其詞；北方所有一切眾生同一道場，各隨類音善巧方便而問其辯。如是四方一切眾生一時發問種種法門，菩薩一念悉能領受，心無錯亂，明記無失。於一語業出種種音，一一音聲說一切法，隨諸眾生種類不同、所樂各異，皆得領解，踊躍歡喜，心願滿足。

「善男子！是為菩薩漸漸深入四無礙智陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩漸漸深入四無礙智陀羅尼門。

「復次，善男子！云何名為諸佛護持莊嚴陀羅尼門？善男子！菩薩得此陀羅尼故，於大會中處大法座，於其肉髻最處中心頂骨交際忽現如來，身鎔金色，相好莊嚴，而以右手摩菩薩頂，即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿，與佛平等，又得如來語業莊嚴具足圓滿、又得如來意業莊嚴具足圓滿……，得如是等種種佛法具足圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為諸佛護持莊嚴陀羅尼門？善男子！菩薩得此陀羅尼故，於大會中處大法座，於其肉髻最處中心頂骨交際忽現如來，身鎔金色，相好莊嚴，而以右手摩菩薩頂，即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿，與佛平等，又得如來語業莊嚴具足圓滿、又得如來意業莊嚴具足圓滿……，得如是等種種佛法具足圓滿。

「既得是已，隨此大會一切眾生心界不同、欲樂差別、所疑有異說種種法，或一日夜、或二、或三、半月、一月、一年、百年、或百千年，隨其心樂久近多少常說妙法，無有窮盡。如是說時，不飲、不食，不羸、不瘦，身心無倦，以是如來威德護持難思力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既得是已，隨此大會一切眾生心界不同、欲樂差別、所疑有異說種種法，或一日夜、或二、或三、半月、一月、一年、百年、或百千年，隨其心樂久近多少常說妙法，無有窮盡。如是說時，不飲、不食，不羸、不瘦，身心無倦，以是如來威德護持難思力故。

「菩薩又得四種大智。云何為四？所謂微細了知眾生心行各差別智、微細分別一切諸法無窮盡智、善能分別三乘修行諸次第智、具足圓滿隨順堪任演說法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩又得四種大智。云何為四？所謂微細了知眾生心行各差別智、微細分別一切諸法無窮盡智、善能分別三乘修行諸次第智、具足圓滿隨順堪任演說法智。

「善男子！是名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼門，若廣說者，無量無邊、等虛空界、無有窮盡、與如來等，皆為利益諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼門，若廣說者，無量無邊、等虛空界、無有窮盡、與如來等，皆為利益諸眾生故。

「善男子！是為八種陀羅尼門。若有菩薩安住此八陀羅尼門，則能總持一切如來及諸菩薩所說妙法，令諸菩薩辯才無盡。一切眾生若有聞者，愛樂歡喜，情無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為八種陀羅尼門。若有菩薩安住此八陀羅尼門，則能總持一切如來及諸菩薩所說妙法，令諸菩薩辯才無盡。一切眾生若有聞者，愛樂歡喜，情無厭足。」

爾時，一切法自在王菩薩聞此法已，心懷踊躍，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩聞此法已，心懷踊躍，以偈讚曰：

「善逝說八總持法， 決定令得微妙乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善逝說八總持法， 決定令得微妙乘，

演百千億脩多羅， 於義及文無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演百千億脩多羅， 於義及文無所著。

大聲清淨無邊際， 百千無量剎皆聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聲清淨無邊際， 百千無量剎皆聞，

能成眾生寂靜心， 是名大聲清淨義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成眾生寂靜心， 是名大聲清淨義。

一字演說一切法， 多劫無有窮盡時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一字演說一切法， 多劫無有窮盡時，

一一字門亦復然， 此住寶篋真言地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一字門亦復然， 此住寶篋真言地。

遠離諸邊得清淨， 平等無著同如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸邊得清淨， 平等無著同如來，

剎那正念煩惱除， 是名法義漩澓處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎那正念煩惱除， 是名法義漩澓處。

四天下中諸色相， 大海印現並無遺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天下中諸色相， 大海印現並無遺，

說此無思無盡門， 是名海印真言德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此無思無盡門， 是名海印真言德。

具大人相處大眾， 坐蓮華座雨天花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大人相處大眾， 坐蓮華座雨天花，

花演俱胝妙法門， 蓮華莊嚴總持用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 花演俱胝妙法門， 蓮華莊嚴總持用。

入一句法無所著， 億剎微塵句亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入一句法無所著， 億剎微塵句亦然，

句句演暢難思門， 無著總持皆自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 句句演暢難思門， 無著總持皆自在。

具足法義及詞辯， 四方眾生齊啟疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足法義及詞辯， 四方眾生齊啟疑，

自他疑網皆斷除， 此是四辯總持力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他疑網皆斷除， 此是四辯總持力。

菩薩昇於大法座， 頂上現佛如金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩昇於大法座， 頂上現佛如金山，

即舒右手相端嚴， 殷重摩於菩薩頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即舒右手相端嚴， 殷重摩於菩薩頂，

獲微妙辯同於佛， 此名護念佛莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲微妙辯同於佛， 此名護念佛莊嚴。

得入最勝總持門， 便獲難思無盡德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入最勝總持門， 便獲難思無盡德，

如蓮不染於三界， 五塵不動等須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮不染於三界， 五塵不動等須彌。

得此最勝陀羅尼， 無等智超三界轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 無等智超三界轉，

能師子吼無所畏， 摧諸外道碎邪山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能師子吼無所畏， 摧諸外道碎邪山。

得此最勝陀羅尼， 遠離受生諸業果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 遠離受生諸業果，

如地生長諸善法、 如水滌垢淨無餘、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地生長諸善法、 如水滌垢淨無餘、

如火焚燒不擇薪、 如風飄鼓無所住、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚燒不擇薪、 如風飄鼓無所住、

如醫善知於法藥， 除眾生病得安寧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醫善知於法藥， 除眾生病得安寧。

得此最勝陀羅尼， 智演諸法無傾動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 智演諸法無傾動，

如月圓明淨無點， 流光普照等無私。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月圓明淨無點， 流光普照等無私。

得此最勝陀羅尼， 眾會見者無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 眾會見者無厭足，

如日光輪平等照， 破生死闇覺群迷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日光輪平等照， 破生死闇覺群迷。

得此最勝陀羅尼， 能除有情諸渴愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 能除有情諸渴愛，

如轉輪王教十善、 如毘沙門富法財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如轉輪王教十善、 如毘沙門富法財。

得此最勝陀羅尼， 慈念眾生降法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 慈念眾生降法雨，

如龍興雲現威德， 震雷曜電並無思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如龍興雲現威德， 震雷曜電並無思。

得此最勝陀羅尼， 寂靜無心無執著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 寂靜無心無執著，

莊嚴微妙如帝釋， 大智隨機演法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴微妙如帝釋， 大智隨機演法門。

得此最勝陀羅尼， 猶如牛王處大眾、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 猶如牛王處大眾、

如大梵王住慈定， 遍觀世界盡超過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大梵王住慈定， 遍觀世界盡超過。

得此最勝陀羅尼， 常得五通無退轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 常得五通無退轉，

遍遊法界難思剎， 如梵天王遍梵宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊法界難思剎， 如梵天王遍梵宮。

得此最勝陀羅尼， 供養十方諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 供養十方諸佛海，

諸佛共觀如長子， 同時稱讚德難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛共觀如長子， 同時稱讚德難思。

得此最勝陀羅尼， 不久獲佛諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 不久獲佛諸功德，

辯才廣博無窮盡， 演說深廣脩多羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才廣博無窮盡， 演說深廣脩多羅。

得此最勝陀羅尼， 妙辯如鬘無斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 妙辯如鬘無斷絕，

智慧聰明無妄念， 無邊方便同虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧聰明無妄念， 無邊方便同虛空。

得此最勝陀羅尼， 憍慢諂詐皆除斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 憍慢諂詐皆除斷，

定慧雙流無斷絕， 慈悲俱起不相離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧雙流無斷絕， 慈悲俱起不相離。

得此最勝陀羅尼， 永斷世間諸過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 永斷世間諸過失，

善知眾生語言法， 心行根欲悉無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生語言法， 心行根欲悉無餘。

得此最勝陀羅尼， 說法纖毫無誤失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 說法纖毫無誤失，

念處、正斷及神足、 根、力、覺、道、定皆圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念處、正斷及神足、 根、力、覺、道、定皆圓。

得此最勝陀羅尼， 便獲殊妙淨法智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 便獲殊妙淨法智，

隨順諸度到彼岸， 通達四攝無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸度到彼岸， 通達四攝無有餘。

得此最勝陀羅尼， 能知善逝諸境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 能知善逝諸境界，

自然近佛深寂靜， 建立萬行調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然近佛深寂靜， 建立萬行調眾生。

得此最勝陀羅尼， 於一切時無錯亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 於一切時無錯亂，

獲得無垢蘊界入， 處胎不染不無知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無垢蘊界入， 處胎不染不無知。

得此最勝陀羅尼， 見佛如蓮心不著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 見佛如蓮心不著，

三業恒隨智慧轉， 動寂無礙利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業恒隨智慧轉， 動寂無礙利眾生。

得此最勝陀羅尼， 說法常蒙諸佛護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得此最勝陀羅尼， 說法常蒙諸佛護，

大智能作眾生主， 多劫讚歎不能窮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智能作眾生主， 多劫讚歎不能窮。」

爾時，世尊稱讚一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能讚說此陀羅尼，如諸佛說等無有異，我今隨喜。善男子！今此會中有六十億那由他出家菩薩及與無數百千萬億在家菩薩，聞此陀羅尼門皆得無生法忍，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊稱讚一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝能讚說此陀羅尼，如諸佛說等無有異，我今隨喜。善男子！今此會中有六十億那由他出家菩薩及與無數百千萬億在家菩薩，聞此陀羅尼門皆得無生法忍，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。」

守護國界主陀羅尼經大悲胎藏出生品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經大悲胎藏出生品第三

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，為佛作禮，合掌恭敬而白佛言：「世尊！如佛所說，心及虛空、陀羅尼、菩提無二無別，皆以大悲為其根者，而此大悲復以何法而為根本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，為佛作禮，合掌恭敬而白佛言：「世尊！如佛所說，心及虛空、陀羅尼、菩提無二無別，皆以大悲為其根者，而此大悲復以何法而為根本？」

佛告文殊師利菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快發斯問，為欲利樂多眾生故。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。善男子！此大悲根復以眾生受苦為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利菩薩言：「善哉，善哉！善男子！快發斯問，為欲利樂多眾生故。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。善男子！此大悲根復以眾生受苦為本。」

文殊師利復白佛言：「世尊！眾生受苦復以何法而為其本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復白佛言：「世尊！眾生受苦復以何法而為其本？」

佛言：「從煩惱生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從煩惱生。」

又問：「煩惱以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「煩惱以何為本？」

佛言：「從於種種顛倒邪見而生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從於種種顛倒邪見而生。」

又問：「種種顛倒邪見以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「種種顛倒邪見以何為本？」

佛言：「從虛妄分別生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從虛妄分別生。」

又問：「虛妄分別以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「虛妄分別以何為本？」

佛言：「此妄分別無有根本、無有色相，難知、難斷。善男子！以是義故，菩薩摩訶薩為諸眾生起大悲心，勞謙忘倦。譬如甘蔗及以胡麻，以物壓之，漿油便現。菩薩亦爾，大悲深重，復起十六大悲之心，作是念言：『傷哉，眾生常為身見之所繫縛，種種邪見以為窟宅。我當為彼演說妙法，悉令除斷。傷哉，眾生於斷、於常執著建立。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此妄分別無有根本、無有色相，難知、難斷。善男子！以是義故，菩薩摩訶薩為諸眾生起大悲心，勞謙忘倦。譬如甘蔗及以胡麻，以物壓之，漿油便現。菩薩亦爾，大悲深重，復起十六大悲之心，作是念言：『傷哉，眾生常為身見之所繫縛，種種邪見以為窟宅。我當為彼演說妙法，悉令除斷。傷哉，眾生於斷、於常執著建立。』」

文殊師利白佛言：「世尊！云何名為斷見？常見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！云何名為斷見？常見？」

佛言：「善男子！言斷見者，布施、供養皆無果報；善行、惡行，此世、後世，皆無有果；父母變化皆悉斷無。何以故？譬知燒木已成其灰，終無生理，是名斷見。言常見者，王常為王、貴常為貴，貧富、男女、端正、醜陋、象馬等類常無改易。何以故？譬如種子，隨其本類各別生芽，終無雜亂。善男子！此等眾生作如是見皆無果報，菩薩為彼起大悲心，開示演說緣起之門，令其信入因緣果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！言斷見者，布施、供養皆無果報；善行、惡行，此世、後世，皆無有果；父母變化皆悉斷無。何以故？譬知燒木已成其灰，終無生理，是名斷見。言常見者，王常為王、貴常為貴，貧富、男女、端正、醜陋、象馬等類常無改易。何以故？譬如種子，隨其本類各別生芽，終無雜亂。善男子！此等眾生作如是見皆無果報，菩薩為彼起大悲心，開示演說緣起之門，令其信入因緣果報。

「菩薩復念：『傷哉，眾生起四顛倒，無常計常、無樂計樂、無我計我、無淨計淨，我當為彼說甚深法，令除顛倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復念：『傷哉，眾生起四顛倒，無常計常、無樂計樂、無我計我、無淨計淨，我當為彼說甚深法，令除顛倒。

「『傷哉，眾生於其無我、無我所中計我、我所，我當為說微妙之法，令其除斷我、我所見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生於其無我、無我所中計我、我所，我當為說微妙之法，令其除斷我、我所見。

「『傷哉，眾生為諸蓋障之所覆蔽，貪箭中心，瞋火熾盛，身心俱焚，昏沈睡眠之所迷醉，掉舉惡作纏繞不捨，於甚深法常懷疑惑，我當為說微妙之法，令其隳裂諸蓋之網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生為諸蓋障之所覆蔽，貪箭中心，瞋火熾盛，身心俱焚，昏沈睡眠之所迷醉，掉舉惡作纏繞不捨，於甚深法常懷疑惑，我當為說微妙之法，令其隳裂諸蓋之網。

「『傷哉，眾生戀著六處，眼纔見色，隨色名相而生執著，耳聞音聲、鼻嗅香臭、舌嘗滋味、身觸細滑、意分別法，皆隨名相而生執著，我當為說深妙之法，令不樂著六處空聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生戀著六處，眼纔見色，隨色名相而生執著，耳聞音聲、鼻嗅香臭、舌嘗滋味、身觸細滑、意分別法，皆隨名相而生執著，我當為說深妙之法，令不樂著六處空聚。

「『傷哉，眾生多起諸慢——為慢、過慢、及慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。云何為慢？謂於下劣眾生計我勝彼。言過慢者，於己等者言我過彼。慢過慢者，於他勝己計我勝彼。言我慢者，於色計我乃至於識亦計於我，令心高舉。言增上慢者，增上聖法曾未獲得，向他人說：「我得聖法。」言卑慢者，於彼多分勝己之人言我少劣。言邪慢者，於己邪見無德之中謂己為正，翻詔他人以之為邪。如是等慢，我當為彼說甚深法，令其除斷，住於平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生多起諸慢——為慢、過慢、及慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢。云何為慢？謂於下劣眾生計我勝彼。言過慢者，於己等者言我過彼。慢過慢者，於他勝己計我勝彼。言我慢者，於色計我乃至於識亦計於我，令心高舉。言增上慢者，增上聖法曾未獲得，向他人說：「我得聖法。」言卑慢者，於彼多分勝己之人言我少劣。言邪慢者，於己邪見無德之中謂己為正，翻詔他人以之為邪。如是等慢，我當為彼說甚深法，令其除斷，住於平等。

「『傷哉，眾生趣向邪道，遠離聖道，我當為說正道之法，令遠邪徑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生趣向邪道，遠離聖道，我當為說正道之法，令遠邪徑。

「『傷哉，眾生為恩愛奴，受其驅策，妻妾男女以為枷鎖，杻械繫縛，染著耽味，不能捨離，令身、口、意不得自在，我當為彼說離貪法，令其三業動止無覊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生為恩愛奴，受其驅策，妻妾男女以為枷鎖，杻械繫縛，染著耽味，不能捨離，令身、口、意不得自在，我當為彼說離貪法，令其三業動止無覊。

「『傷哉，眾生更相鬪諍，瞋恚結恨互為怨讎，當為說法，令其除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生更相鬪諍，瞋恚結恨互為怨讎，當為說法，令其除斷。

「『傷哉，眾生遠善知識，隨逐惡友，不相捨離，如指與甲和合相依，造諸惡業無暫休息，當為說法，令捨惡友，近善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生遠善知識，隨逐惡友，不相捨離，如指與甲和合相依，造諸惡業無暫休息，當為說法，令捨惡友，近善知識。

「『傷哉，眾生貪求名利無有厭足如海吞流，得之彌盛如火益薪，遠離無垢實相智慧，我當為說真實之法，令斷名利，獲清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生貪求名利無有厭足如海吞流，得之彌盛如火益薪，遠離無垢實相智慧，我當為說真實之法，令斷名利，獲清淨智。

「『傷哉，眾生無明黑闇，無我法中橫起我見、眾生、壽命、補特伽羅，當為說法，斷除如是種種邪見，令去瞖膜，開淨智眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生無明黑闇，無我法中橫起我見、眾生、壽命、補特伽羅，當為說法，斷除如是種種邪見，令去瞖膜，開淨智眼。

「『傷哉，眾生生死牢獄輪迴禁繫，五蘊怨賊之所殺害，當為說法，令出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生生死牢獄輪迴禁繫，五蘊怨賊之所殺害，當為說法，令出三界。

「『傷哉，眾生為魔羂索之所繫縛，五欲纏繞不得出離，我當為說超魔之法，令絕魔羂，斷五欲纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生為魔羂索之所繫縛，五欲纏繞不得出離，我當為說超魔之法，令絕魔羂，斷五欲纏。

「『傷哉，眾生閉涅槃門，開生死路，當為說法，令閉三惡，入涅槃門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『傷哉，眾生閉涅槃門，開生死路，當為說法，令閉三惡，入涅槃門。』

「善男子！是為菩薩摩訶薩起十六種大悲之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩摩訶薩起十六種大悲之心。」

爾時，世尊復告文殊師利童子菩薩言：「善男子！此大悲門即是一切菩薩之母，菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業，日夜勤修，速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告文殊師利童子菩薩言：「善男子！此大悲門即是一切菩薩之母，菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業，日夜勤修，速得圓滿。

「云何名為三十二種不共事業？所謂菩薩若見一切愚癡重闇、長眠大夜無智眾生，便以智慧先自覺察，復以智慧覺悟一切愚癡眾生，是名菩薩第一不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為三十二種不共事業？所謂菩薩若見一切愚癡重闇、長眠大夜無智眾生，便以智慧先自覺察，復以智慧覺悟一切愚癡眾生，是名菩薩第一不共事業。

「若見眾生愛樂二乘，其心狹劣，菩薩便起廣大之心，令其安住大乘法中，是名菩薩第二不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生愛樂二乘，其心狹劣，菩薩便起廣大之心，令其安住大乘法中，是名菩薩第二不共事業。

「若見眾生愛樂非法，縱恣三業，無善法欲，菩薩自住正法園苑，復令眾生住正法中，是名菩薩第三不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生愛樂非法，縱恣三業，無善法欲，菩薩自住正法園苑，復令眾生住正法中，是名菩薩第三不共事業。

「若見眾生邪命自活，矯詐貪求，先以自身住於正命，復令眾生安住正命清淨法中，是名菩薩第四不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生邪命自活，矯詐貪求，先以自身住於正命，復令眾生安住正命清淨法中，是名菩薩第四不共事業。

「若見眾生撥無因果及一切法，起大邪見，自住正見，復令眾生安住無垢正見法中，是名菩薩第五不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生撥無因果及一切法，起大邪見，自住正見，復令眾生安住無垢正見法中，是名菩薩第五不共事業。

「若見眾生無知惡念積集煩惱，自以智眼安心正念，復令眾生住於正念，破無知闇，開智慧明，是名菩薩第六不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生無知惡念積集煩惱，自以智眼安心正念，復令眾生住於正念，破無知闇，開智慧明，是名菩薩第六不共事業。

「若見眾生棄捨正法、住不正法，先自安住正法之中，復令眾生解了正法，是名菩薩第七不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生棄捨正法、住不正法，先自安住正法之中，復令眾生解了正法，是名菩薩第七不共事業。

「若見眾生慳悋所覆，菩薩自身起無慳心，一切皆捨，復令眾生勤修捨行，是為菩薩第八不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生慳悋所覆，菩薩自身起無慳心，一切皆捨，復令眾生勤修捨行，是為菩薩第八不共事業。

「若見眾生毀犯淨戒，於表無表，不能遵行，便以淨戒莊嚴其身，復令眾生堅持淨戒，是名菩薩第九不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生毀犯淨戒，於表無表，不能遵行，便以淨戒莊嚴其身，復令眾生堅持淨戒，是名菩薩第九不共事業。

「若見眾生瞋恨熾然，蘊積諸惡，以慈忍力而自莊嚴，復令眾生安住此法，是名菩薩第十不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生瞋恨熾然，蘊積諸惡，以慈忍力而自莊嚴，復令眾生安住此法，是名菩薩第十不共事業。

「若見眾生身心懈怠，遠離精進，自以精進甲冑嚴身，復令眾生捨懈怠心，懃勇不惰，是名菩薩第十一不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生身心懈怠，遠離精進，自以精進甲冑嚴身，復令眾生捨懈怠心，懃勇不惰，是名菩薩第十一不共事業。

「若見眾生散亂妄念，菩薩自住三摩呬多寂靜觀察，亦令眾生捨亂住定，是名菩薩第十二不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生散亂妄念，菩薩自住三摩呬多寂靜觀察，亦令眾生捨亂住定，是名菩薩第十二不共事業。

「若見眾生惡慧無智，便以智慧而自莊嚴，復令眾生捨離惡慧，具足般若波羅蜜多，是名菩薩第十三不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生惡慧無智，便以智慧而自莊嚴，復令眾生捨離惡慧，具足般若波羅蜜多，是名菩薩第十三不共事業。

「若見眾生非理作意，行於邪道，菩薩即以善巧方便如理思惟，亦令眾生捨於非理，安住正道，是名菩薩第十四不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生非理作意，行於邪道，菩薩即以善巧方便如理思惟，亦令眾生捨於非理，安住正道，是名菩薩第十四不共事業。

「若見眾生昏亂，無知煩惱所害，菩薩自住隨念分別、種種分別、微細分別一切境界，遠離煩惱，復令眾生斷除煩惱，住正法中，是名菩薩第十五不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生昏亂，無知煩惱所害，菩薩自住隨念分別、種種分別、微細分別一切境界，遠離煩惱，復令眾生斷除煩惱，住正法中，是名菩薩第十五不共事業。

「若見眾生身見有見，牢獄所繫，而以智慧了達自身，不為見縛，復令眾生遠離身見，不計於有住正智慧，是名菩薩第十六不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生身見有見，牢獄所繫，而以智慧了達自身，不為見縛，復令眾生遠離身見，不計於有住正智慧，是名菩薩第十六不共事業。

「若見眾生諸根縱蕩，馳流境界不能制伏，而自柔和，心無放逸，復令眾生安住律儀，善守根門，三業調順，是名菩薩第十七不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生諸根縱蕩，馳流境界不能制伏，而自柔和，心無放逸，復令眾生安住律儀，善守根門，三業調順，是名菩薩第十七不共事業。

「若見眾生無慚無愧，不知恩報，斷滅善根，便以慚愧而自莊嚴，知恩知報，修諸善根，復為眾生說法開示，令具慚愧，能知恩德，圓滿善根，是名菩薩第十八不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生無慚無愧，不知恩報，斷滅善根，便以慚愧而自莊嚴，知恩知報，修諸善根，復為眾生說法開示，令具慚愧，能知恩德，圓滿善根，是名菩薩第十八不共事業。

「若見眾生為大瀑水波浪所沒，隨業漂溺，不能勉出，菩薩自現越渡瀑流到於彼岸，復令眾生斷除惡業，越生死流，到涅槃岸，是名菩薩第十九不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生為大瀑水波浪所沒，隨業漂溺，不能勉出，菩薩自現越渡瀑流到於彼岸，復令眾生斷除惡業，越生死流，到涅槃岸，是名菩薩第十九不共事業。

「若見眾生剛強難化，而以自身謙卑仁讓，承順師長，復令眾生安住謙敬，是名菩薩第二十不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生剛強難化，而以自身謙卑仁讓，承順師長，復令眾生安住謙敬，是名菩薩第二十不共事業。

「若見眾生心懷嫉妬，於修善者多生障礙，便以善根自嚴其身，復令眾生捨離猜忌障礙之心，安住正法，是名菩薩第二十一不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生心懷嫉妬，於修善者多生障礙，便以善根自嚴其身，復令眾生捨離猜忌障礙之心，安住正法，是名菩薩第二十一不共事業。

「若見眾生貧窮困苦，復無法財，菩薩示有資生無量、具七聖財，復令眾生無所乏少，住聖財中，是名菩薩第二十二不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生貧窮困苦，復無法財，菩薩示有資生無量、具七聖財，復令眾生無所乏少，住聖財中，是名菩薩第二十二不共事業。

「若見眾生長嬰病苦，四大毒蛇互相違反，傷害身心，菩薩即以無病功德而自莊嚴，復置眾生無諸病惱安樂法中，是名菩薩第二十三不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生長嬰病苦，四大毒蛇互相違反，傷害身心，菩薩即以無病功德而自莊嚴，復置眾生無諸病惱安樂法中，是名菩薩第二十三不共事業。

「若見眾生愚癡無智，遠智光明，菩薩便以智慧光明自嚴其身，復令眾生安住無癡智慧法中，是名菩薩第二十四不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生愚癡無智，遠智光明，菩薩便以智慧光明自嚴其身，復令眾生安住無癡智慧法中，是名菩薩第二十四不共事業。

「若見眾生樂著三界穢惡深坑、輪迴五道，菩薩巧能自出三界，復以善巧出三界道運諸眾生，是名菩薩第二十五不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生樂著三界穢惡深坑、輪迴五道，菩薩巧能自出三界，復以善巧出三界道運諸眾生，是名菩薩第二十五不共事業。

「若見眾生違背正道，行於邪徑，自安正法，復令眾生住正法中，是名菩薩第二十六不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生違背正道，行於邪徑，自安正法，復令眾生住正法中，是名菩薩第二十六不共事業。

「若見眾生愛著身命，嚴飾資養，冀其長存，不知此身無常不淨，無有慚愧，不知恩德，菩薩便現厭惡自身，棄捨榮好，復令眾生觀察無常，生厭離想，是名菩薩第二十七不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生愛著身命，嚴飾資養，冀其長存，不知此身無常不淨，無有慚愧，不知恩德，菩薩便現厭惡自身，棄捨榮好，復令眾生觀察無常，生厭離想，是名菩薩第二十七不共事業。

「若見眾生遠佛、法、僧，菩薩自身紹三寶種，復令眾生紹佛、法、僧，使不斷絕，是為菩薩第二十八不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生遠佛、法、僧，菩薩自身紹三寶種，復令眾生紹佛、法、僧，使不斷絕，是為菩薩第二十八不共事業。

「若見眾生退失善法，菩薩便以善法嚴身，復令眾生住善法中，是名菩薩第二十九不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生退失善法，菩薩便以善法嚴身，復令眾生住善法中，是名菩薩第二十九不共事業。

「若見眾生遠離師長，不行六念，菩薩則以六念自嚴，復令眾生常修六念，如實觀智，是名菩薩第三十不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生遠離師長，不行六念，菩薩則以六念自嚴，復令眾生常修六念，如實觀智，是名菩薩第三十不共事業。

「若見眾生業煩惱網之所縈覆，菩薩便現裂業惑網，亦令眾生絕生死因，安住正法，是名菩薩第三十一不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生業煩惱網之所縈覆，菩薩便現裂業惑網，亦令眾生絕生死因，安住正法，是名菩薩第三十一不共事業。

「若見眾生具諸不善，遠離善根，菩薩便自蠲除諸惡，具善莊嚴，復令眾生具足善根，遠離不善，是名菩薩第三十二不共事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見眾生具諸不善，遠離善根，菩薩便自蠲除諸惡，具善莊嚴，復令眾生具足善根，遠離不善，是名菩薩第三十二不共事業。

「善男子！是為菩薩三十二種不共事業，若諸菩薩安住此業，一切善法恒自增長，具足圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是為菩薩三十二種不共事業，若諸菩薩安住此業，一切善法恒自增長，具足圓滿。

「復次，善男子！菩薩復有無量事業。何以故？謂眾生無邊，眾生煩惱亦復如是無量無邊，菩薩隨彼一切眾生煩惱差別亦說無邊解脫門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩復有無量事業。何以故？謂眾生無邊，眾生煩惱亦復如是無量無邊，菩薩隨彼一切眾生煩惱差別亦說無邊解脫門故。

「善男子！假使恒河沙數世界滿中眾生所有之行——或聲聞行、或緣覺行……所有事業——比此菩薩最初所發菩提之心所有事業，百分不及一、千分不及一，如是，百千分、俱胝分、百俱胝分、千俱胝分、算分、歌羅分、數分、喻分、優波尼沙陀分皆不及一。何以故？二乘自為斷除煩惱，菩薩事業不為自身，普為除斷一切眾生諸煩惱故。是故，菩薩所有事業比於二乘最為殊勝，所得功德無量無邊。何以故？凡夫眾生所修事業，皆與一切顛倒相應；二乘所作，其心狹劣；菩薩事業遠離顛倒，無量無邊。是故，菩薩所得功德亦復如是無量無邊。以是義故，超過一切凡夫、二乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使恒河沙數世界滿中眾生所有之行——或聲聞行、或緣覺行……所有事業——比此菩薩最初所發菩提之心所有事業，百分不及一、千分不及一，如是，百千分、俱胝分、百俱胝分、千俱胝分、算分、歌羅分、數分、喻分、優波尼沙陀分皆不及一。何以故？二乘自為斷除煩惱，菩薩事業不為自身，普為除斷一切眾生諸煩惱故。是故，菩薩所有事業比於二乘最為殊勝，所得功德無量無邊。何以故？凡夫眾生所修事業，皆與一切顛倒相應；二乘所作，其心狹劣；菩薩事業遠離顛倒，無量無邊。是故，菩薩所得功德亦復如是無量無邊。以是義故，超過一切凡夫、二乘。」

爾時，文殊師利菩薩聞是法已，踊躍歡喜，遍身怡暢，心得清涼，而作是言：「希有，世尊！希有，世尊！善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門、大悲之門及與不共事業之門。我聞佛說，歡喜頂受，如法奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩聞是法已，踊躍歡喜，遍身怡暢，心得清涼，而作是言：「希有，世尊！希有，世尊！善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門、大悲之門及與不共事業之門。我聞佛說，歡喜頂受，如法奉行。」