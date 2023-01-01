守護國界主陀羅尼經卷第二罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第二罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

陀羅尼品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大眾，復告一切法自在王菩薩摩訶薩言：「善男子！此會之中有二種人：一者、成就，二、未成就。我今重為未成就者以善方便隨順世諦譬喻言詞說一乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊如象王迴普觀大眾，復告一切法自在王菩薩摩訶薩言：「善男子！此會之中有二種人：一者、成就，二、未成就。我今重為未成就者以善方便隨順世諦譬喻言詞說一乘法。

「如世有法名迦樓羅，欲修此法應先圖畫迦樓羅像，審諦觀察，觀行純熟，然去畫像。手結印契，想其自身成迦樓羅，作五大觀：一者、觀地作白色觀，二者、觀水作綠色觀，三者、觀火作黃赤色觀，四者、觀風作黑色觀，五者、觀空作青色觀。此觀成已，一切諸毒皆成非毒——謂若有情毒、若非情毒——或令迴互、或取、或捨，縱任自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如世有法名迦樓羅，欲修此法應先圖畫迦樓羅像，審諦觀察，觀行純熟，然去畫像。手結印契，想其自身成迦樓羅，作五大觀：一者、觀地作白色觀，二者、觀水作綠色觀，三者、觀火作黃赤色觀，四者、觀風作黑色觀，五者、觀空作青色觀。此觀成已，一切諸毒皆成非毒——謂若有情毒、若非情毒——或令迴互、或取、或捨，縱任自在。

「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，若欲入觀，先當默念此前迴向陀羅尼門，然後當入毘盧遮那如來三昧。謂觀此身體成金剛，堅不可壞。當以身作金剛結跏——謂以右脚壓左髀上——端身正坐，舌根微動，脣齒相合作金剛語。金剛語者，謂無言聲，但心默念。以堅牢智諦觀自心以為月輪，當於鼻端不令馳散，清淨圓滿，色如凝雪、牛乳、水精，而此月輪為菩提心。此菩提心本無色相，為未成就諸眾生故，說如月輪。應以右手作金剛拳，當心握於左手頭指，此名能與無上菩提最尊勝印，即是本師毘盧遮那如來之印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是，若欲入觀，先當默念此前迴向陀羅尼門，然後當入毘盧遮那如來三昧。謂觀此身體成金剛，堅不可壞。當以身作金剛結跏——謂以右脚壓左髀上——端身正坐，舌根微動，脣齒相合作金剛語。金剛語者，謂無言聲，但心默念。以堅牢智諦觀自心以為月輪，當於鼻端不令馳散，清淨圓滿，色如凝雪、牛乳、水精，而此月輪為菩提心。此菩提心本無色相，為未成就諸眾生故，說如月輪。應以右手作金剛拳，當心握於左手頭指，此名能與無上菩提最尊勝印，即是本師毘盧遮那如來之印。」

爾時，世尊即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說陀羅尼曰：

「唵吽惹護(平)娑」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵吽惹護(平)娑」

「云何觀察此陀羅尼？當以唵字安前所觀月輪之中，置於頂上，觀此唵字色如珂雪。此想成已，即見自身坐月輪中，便得成就毘盧遮那。以如是等無量無邊微塵數智成就此身，是即名為具一切智、亦得名為具金剛智、是修觀者瑜伽之智、亦是般若波羅蜜多、亦即名為諸菩薩果。此果能得三種真實。何等為三？一者、得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧，二者、得前真實祕密真言，三者、得前真實祕密印契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀察此陀羅尼？當以唵字安前所觀月輪之中，置於頂上，觀此唵字色如珂雪。此想成已，即見自身坐月輪中，便得成就毘盧遮那。以如是等無量無邊微塵數智成就此身，是即名為具一切智、亦得名為具金剛智、是修觀者瑜伽之智、亦是般若波羅蜜多、亦即名為諸菩薩果。此果能得三種真實。何等為三？一者、得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧，二者、得前真實祕密真言，三者、得前真實祕密印契。

「前觀成已，便想頂上出白光明，復以百千萬億光明而為眷屬，下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天，其中所有一切眾生無始生死、無明黑闇、盲無智眼，以此般若波羅蜜燈開彼佛眼。如深山谷幽闇之處，日月光明所不能照，若然一燈，久遠闇瞑一切皆除。何以故？法如是故。毘盧遮那如來三昧放白色光亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「前觀成已，便想頂上出白光明，復以百千萬億光明而為眷屬，下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天，其中所有一切眾生無始生死、無明黑闇、盲無智眼，以此般若波羅蜜燈開彼佛眼。如深山谷幽闇之處，日月光明所不能照，若然一燈，久遠闇瞑一切皆除。何以故？法如是故。毘盧遮那如來三昧放白色光亦復如是。

「復次，善男子！行者從此三昧起已，次復入於不動三昧。面向西方，亦作如前金剛結跏，端身正坐。應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕，以拳執之，上出兩角，右手按地，此即名為能摧伏印，一切眾魔及諸外道、諸惑業等皆不能動，即是阿閦如來之印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！行者從此三昧起已，次復入於不動三昧。面向西方，亦作如前金剛結跏，端身正坐。應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕，以拳執之，上出兩角，右手按地，此即名為能摧伏印，一切眾魔及諸外道、諸惑業等皆不能動，即是阿閦如來之印。

「次亦默誦如上所說毘盧遮那如來真言，應以吽字處月輪中置於頂上，觀此吽字以為青色。觀想成已，次觀遍身皆作青色，此身即成阿閦如來。此觀成已，即從頂上放青色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現，各作此印，光照東方恒河沙數世界之中。其中眾生遇斯光者，所有欺奪、殺害、惡心皆悉捨離，寂靜不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次亦默誦如上所說毘盧遮那如來真言，應以吽字處月輪中置於頂上，觀此吽字以為青色。觀想成已，次觀遍身皆作青色，此身即成阿閦如來。此觀成已，即從頂上放青色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現，各作此印，光照東方恒河沙數世界之中。其中眾生遇斯光者，所有欺奪、殺害、惡心皆悉捨離，寂靜不動。

「善男子！行者從此三昧起已，復於南方面向北坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手如前執衣兩角，右手仰掌，名滿願印，此即寶生如來之印。次亦誦前毘盧遮那如來真言，作惹字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，如融金色。觀想成已，漸觀遍身皆融金色，此身即成寶生如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！行者從此三昧起已，復於南方面向北坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手如前執衣兩角，右手仰掌，名滿願印，此即寶生如來之印。次亦誦前毘盧遮那如來真言，作惹字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，如融金色。觀想成已，漸觀遍身皆融金色，此身即成寶生如來。

「此觀成已，即從頂上放金色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現，各為此印，一一菩薩各各手中雨如意寶，光照南方恒沙世界。其中眾生遇斯光者，所有願求皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此觀成已，即從頂上放金色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現，各為此印，一一菩薩各各手中雨如意寶，光照南方恒沙世界。其中眾生遇斯光者，所有願求皆得滿足。

「復於西方面向東坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手仰掌當於臍上，右手仰掌重左手上，以大母指令頭相拄，此印名為第一最勝三昧之印，能滅狂亂一切妄念，令心一境，即阿彌陀如來之印。亦誦如上毘盧遮那如來真言，作護(平聲)字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，如紅蓮華色。觀想成已，漸觀遍身皆紅蓮華色，此身即成阿彌陀如來。此觀成已，即從頂上放紅蓮華色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現，各為此印，入深三昧，光照西方恒沙世界，彼中眾生遇斯光者皆入三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於西方面向東坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手仰掌當於臍上，右手仰掌重左手上，以大母指令頭相拄，此印名為第一最勝三昧之印，能滅狂亂一切妄念，令心一境，即阿彌陀如來之印。亦誦如上毘盧遮那如來真言，作護(平聲)字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，如紅蓮華色。觀想成已，漸觀遍身皆紅蓮華色，此身即成阿彌陀如來。此觀成已，即從頂上放紅蓮華色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現，各為此印，入深三昧，光照西方恒沙世界，彼中眾生遇斯光者皆入三昧。

「復於北方面向南坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手如前執衣兩角，右手展掌竪其五指，當肩向外，名施無畏。此印能施一切眾生安樂無畏，一切惡人不能惱害，即不空成就如來之印。次亦誦上毘盧遮那如來真言，作娑(上)字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，具於五色。觀想成已，漸觀遍身皆作五色，成於不空成就如來。此觀成已，即從頂上放五色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量五色光明菩薩而現，各作此印，皆施無畏，光照北方恒沙世界，其中眾生遇斯光者悉得無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於北方面向南坐，亦作如上金剛結跏，端身正坐。左手如前執衣兩角，右手展掌竪其五指，當肩向外，名施無畏。此印能施一切眾生安樂無畏，一切惡人不能惱害，即不空成就如來之印。次亦誦上毘盧遮那如來真言，作娑(上)字觀，當以此字處月輪中，置於頂上，具於五色。觀想成已，漸觀遍身皆作五色，成於不空成就如來。此觀成已，即從頂上放五色光，亦以無數百千億光而為眷屬，一一光中皆有無量五色光明菩薩而現，各作此印，皆施無畏，光照北方恒沙世界，其中眾生遇斯光者悉得無畏。」

佛復告一切法自在王菩薩言：「如上所說自證之法，唯自證知，非言能說，離諸見相。為未成就諸眾生故，於無相中以相顯示、於無言說假以言宣——譬如空中乾闥婆城，非實現實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告一切法自在王菩薩言：「如上所說自證之法，唯自證知，非言能說，離諸見相。為未成就諸眾生故，於無相中以相顯示、於無言說假以言宣——譬如空中乾闥婆城，非實現實。」

爾時，佛復告一切法自在王菩薩及諸大眾言：「諸佛子！十方一切諸世界中無量無數百千萬億異類眾生，或有眾生諸根不具、或復具足五無間業、屠兒魁膾栴陀羅等，於一切皆不可思議三昧之中修習趣入悉皆有分，除五種人。何等為五？一者、不信，二者、斷見，三者、常見，四者、邪見，五者、懷疑，此五眾生不能趣入。何以故？此深三昧以大慈悲而為根本，如是五人無慈悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛復告一切法自在王菩薩及諸大眾言：「諸佛子！十方一切諸世界中無量無數百千萬億異類眾生，或有眾生諸根不具、或復具足五無間業、屠兒魁膾栴陀羅等，於一切皆不可思議三昧之中修習趣入悉皆有分，除五種人。何等為五？一者、不信，二者、斷見，三者、常見，四者、邪見，五者、懷疑，此五眾生不能趣入。何以故？此深三昧以大慈悲而為根本，如是五人無慈悲故。

「善男子！若復有人能暫修習此三昧者，身心輕安，即能生於五種三昧。何等為五？一者、剎那三昧，二者、微塵三昧，三者、漸現三昧，四者、起伏三昧，五者、安住三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若復有人能暫修習此三昧者，身心輕安，即能生於五種三昧。何等為五？一者、剎那三昧，二者、微塵三昧，三者、漸現三昧，四者、起伏三昧，五者、安住三昧。

「云何名為剎那三昧？謂觀月輪剎那剎那暫持相應尋復還失，是故名為剎那三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為剎那三昧？謂觀月輪剎那剎那暫持相應尋復還失，是故名為剎那三昧。

「云何名為微塵三昧？謂於三昧少分相應。譬如有人不識蜜味，得微塵許在其舌根，愛樂安樂，都忘飢渴、疾病之念，但更專心希求多得；此三昧心亦復如是，少分相應，悉忘一切煩惱飢渴，心得安樂，轉更求之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為微塵三昧？謂於三昧少分相應。譬如有人不識蜜味，得微塵許在其舌根，愛樂安樂，都忘飢渴、疾病之念，但更專心希求多得；此三昧心亦復如是，少分相應，悉忘一切煩惱飢渴，心得安樂，轉更求之。

「云何名為漸現三昧？謂由少得，愛樂安樂漸漸增勝，身毛皆竪，悲泣流淚。如黑物中見一白縷，此亦如是，由觀月輪得少分住，於無明闇煩惱之中見少定心微分顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為漸現三昧？謂由少得，愛樂安樂漸漸增勝，身毛皆竪，悲泣流淚。如黑物中見一白縷，此亦如是，由觀月輪得少分住，於無明闇煩惱之中見少定心微分顯現。

「云何名為起伏三昧？謂觀行未純，或起、或滅，如秤低昂，觀成惑滅、觀失惑生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為起伏三昧？謂觀行未純，或起、或滅，如秤低昂，觀成惑滅、觀失惑生。

「云何名為安住三昧？由前四定心得安住，悉能守護一切善法，增長新善，身心安樂。如盛夏中遠涉砂磧，熱渴日久，忽得雪山清冷美水，所有熱渴憂苦皆除；此亦如是，得此三昧，業惑苦惱一切皆遣，是為無上菩提芽生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為安住三昧？由前四定心得安住，悉能守護一切善法，增長新善，身心安樂。如盛夏中遠涉砂磧，熱渴日久，忽得雪山清冷美水，所有熱渴憂苦皆除；此亦如是，得此三昧，業惑苦惱一切皆遣，是為無上菩提芽生。

「善男子！如上所說，諸根不具、五無間業諸惡眾生尚於此中修入有分，何況一切比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷而不趣入？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如上所說，諸根不具、五無間業諸惡眾生尚於此中修入有分，何況一切比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷而不趣入？

「善男子！今此大眾無數眾生聞此法已，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，神通、十力、四無所畏念念增進，無數三昧皆悉現前——所謂厭離一切法三昧、超過一切法三昧、一切法平等三昧、離諸見稠林三昧、遠離無明闇三昧、一切法離相三昧、解脫一切著三昧、離一切懈怠三昧、甚深法發光三昧、如須彌山三昧、永無失壞三昧、摧壞魔軍三昧、不著三界三昧、出生光明三昧、常見如來三昧……，以如是等而為上首，無數三昧皆現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！今此大眾無數眾生聞此法已，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，神通、十力、四無所畏念念增進，無數三昧皆悉現前——所謂厭離一切法三昧、超過一切法三昧、一切法平等三昧、離諸見稠林三昧、遠離無明闇三昧、一切法離相三昧、解脫一切著三昧、離一切懈怠三昧、甚深法發光三昧、如須彌山三昧、永無失壞三昧、摧壞魔軍三昧、不著三界三昧、出生光明三昧、常見如來三昧……，以如是等而為上首，無數三昧皆現在前。

「復有無量種種眾生得於無數陀羅尼門，所謂觀諸法性陀羅尼門、發菩提心陀羅尼門、生菩提芽陀羅尼門、了金剛性陀羅尼門、得佛平等陀羅尼門、一切法本性清淨陀羅尼門、一切法本性攝受陀羅尼門、一切法本性不可得陀羅尼門、一切法出生智慧陀羅尼門、一切法皆悉成就陀羅尼門、一切法轉變自在陀羅尼門、一切法大光普照陀羅尼門、一切法遠離癡闇陀羅尼門、一切法心智清淨陀羅尼門、一切法皆不可得陀羅尼門、普散一切眾寶妙花陀羅尼門、本性顯現出生諸法陀羅尼門、遠離一切諸幻化法陀羅尼門、如鏡圓明出生影像陀羅尼門、出生一切眾生音聲陀羅尼門、令諸眾生最極歡喜陀羅尼門、巧順一切眾生音聲陀羅尼門、出生種種音聲字句陀羅尼門、無有障礙陀羅尼門、本性巧便陀羅尼門、解脫煩惱陀羅尼門、離一切塵陀羅尼門、分別字義陀羅尼門、解了諸法陀羅尼門、一切法無礙際陀羅尼門、猶如虛空陀羅尼門、猶如金剛陀羅尼門、近色光王陀羅尼門、得最尊勝陀羅尼門、不退轉眼陀羅尼門、法界出生陀羅尼門、常施安慰陀羅尼門、如師子吼陀羅尼門、超眾生福德陀羅尼門、離諸憂惱陀羅尼門、離諸過惡陀羅尼門、妙花莊嚴陀羅尼門、破諸疑網陀羅尼門、諸法順如陀羅尼門、出現諸法陀羅尼門、大聲清淨自在王陀羅尼門、無盡寶篋陀羅尼門、無邊漩澓陀羅尼門、海印陀羅尼門、蓮華莊嚴陀羅尼門、能入無著陀羅尼門、漸漸深入四無礙智陀羅尼門、一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門……，如是等法而為上首，無量無數陀羅尼門皆悉現前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無量種種眾生得於無數陀羅尼門，所謂觀諸法性陀羅尼門、發菩提心陀羅尼門、生菩提芽陀羅尼門、了金剛性陀羅尼門、得佛平等陀羅尼門、一切法本性清淨陀羅尼門、一切法本性攝受陀羅尼門、一切法本性不可得陀羅尼門、一切法出生智慧陀羅尼門、一切法皆悉成就陀羅尼門、一切法轉變自在陀羅尼門、一切法大光普照陀羅尼門、一切法遠離癡闇陀羅尼門、一切法心智清淨陀羅尼門、一切法皆不可得陀羅尼門、普散一切眾寶妙花陀羅尼門、本性顯現出生諸法陀羅尼門、遠離一切諸幻化法陀羅尼門、如鏡圓明出生影像陀羅尼門、出生一切眾生音聲陀羅尼門、令諸眾生最極歡喜陀羅尼門、巧順一切眾生音聲陀羅尼門、出生種種音聲字句陀羅尼門、無有障礙陀羅尼門、本性巧便陀羅尼門、解脫煩惱陀羅尼門、離一切塵陀羅尼門、分別字義陀羅尼門、解了諸法陀羅尼門、一切法無礙際陀羅尼門、猶如虛空陀羅尼門、猶如金剛陀羅尼門、近色光王陀羅尼門、得最尊勝陀羅尼門、不退轉眼陀羅尼門、法界出生陀羅尼門、常施安慰陀羅尼門、如師子吼陀羅尼門、超眾生福德陀羅尼門、離諸憂惱陀羅尼門、離諸過惡陀羅尼門、妙花莊嚴陀羅尼門、破諸疑網陀羅尼門、諸法順如陀羅尼門、出現諸法陀羅尼門、大聲清淨自在王陀羅尼門、無盡寶篋陀羅尼門、無邊漩澓陀羅尼門、海印陀羅尼門、蓮華莊嚴陀羅尼門、能入無著陀羅尼門、漸漸深入四無礙智陀羅尼門、一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門……，如是等法而為上首，無量無數陀羅尼門皆悉現前。」

爾時，一切法自在王菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是無數陀羅尼門，何等陀羅尼門能令菩薩總持諸佛所說妙法而不失壞？何等陀羅尼門能令菩薩說此法時辯才無盡？何等陀羅尼門能令菩薩說此法時一切眾生愛樂歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是無數陀羅尼門，何等陀羅尼門能令菩薩總持諸佛所說妙法而不失壞？何等陀羅尼門能令菩薩說此法時辯才無盡？何等陀羅尼門能令菩薩說此法時一切眾生愛樂歡喜？」

佛告一切法自在王菩薩言：「善男子！有八陀羅尼門，若受持者，能令菩薩總持佛法，辯才無盡，眾生樂聞。何等為八？所謂大聲清淨自在王陀羅尼門、無盡寶篋陀羅尼門、無邊漩澓陀羅尼門、海印陀羅尼門、蓮華莊嚴陀羅尼門、能入無著陀羅尼門、漸漸深入四無礙智陀羅尼門、一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門。菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習，即能總持一切如來所說妙法，辯才無盡，亦令眾生愛樂歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切法自在王菩薩言：「善男子！有八陀羅尼門，若受持者，能令菩薩總持佛法，辯才無盡，眾生樂聞。何等為八？所謂大聲清淨自在王陀羅尼門、無盡寶篋陀羅尼門、無邊漩澓陀羅尼門、海印陀羅尼門、蓮華莊嚴陀羅尼門、能入無著陀羅尼門、漸漸深入四無礙智陀羅尼門、一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門。菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習，即能總持一切如來所說妙法，辯才無盡，亦令眾生愛樂歡喜。」

爾時，一切法自在王菩薩白佛言：「世尊！唯願如來哀愍我等，廣分別說如此八種陀羅尼門。菩薩得聞，則能於此勤求趣入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩白佛言：「世尊！唯願如來哀愍我等，廣分別說如此八種陀羅尼門。菩薩得聞，則能於此勤求趣入。」

爾時，世尊告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！諦聽諦聽，善思念之，今當為汝廣分別說，令諸菩薩得入此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！諦聽諦聽，善思念之，今當為汝廣分別說，令諸菩薩得入此門。

「善男子！云何名為大聲清淨陀羅尼門？若有菩薩修習於此陀羅尼門，應以無著清淨妙念安住真實，心絕動搖，威儀凝靜，以決定心說微妙法，令一佛剎所有眾生隨其類音普聞其聲，悉解其義。如是，或二佛剎、或三佛剎、或十佛剎、或百佛剎、或千佛剎、二千、百千……，乃至十方無量無邊俱胝那由他百千佛剎，其中眾生亦各隨類普聞其聲，悉解其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何名為大聲清淨陀羅尼門？若有菩薩修習於此陀羅尼門，應以無著清淨妙念安住真實，心絕動搖，威儀凝靜，以決定心說微妙法，令一佛剎所有眾生隨其類音普聞其聲，悉解其義。如是，或二佛剎、或三佛剎、或十佛剎、或百佛剎、或千佛剎、二千、百千……，乃至十方無量無邊俱胝那由他百千佛剎，其中眾生亦各隨類普聞其聲，悉解其義。

「善男子！若此菩薩於眾會中處師子座，其座量高一俱盧舍，以師子王威力所持眾寶嚴飾。如是，或復半由旬量、一由旬量、千由旬量、或復量等須彌山王、或復其量高至梵天，隨諸眾生心之所樂，令其各見身座大小而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若此菩薩於眾會中處師子座，其座量高一俱盧舍，以師子王威力所持眾寶嚴飾。如是，或復半由旬量、一由旬量、千由旬量、或復量等須彌山王、或復其量高至梵天，隨諸眾生心之所樂，令其各見身座大小而為說法。

「正說法時，十方諸佛悉現其前，為此菩薩演說妙法。菩薩聞已，即能以此陀羅尼力一時聽聞總持不忘，深入義理，現證相應，身心怡暢，一一法中成一境性，一一字句聞無所聞，即於如是聽聞法時而常演說，無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「正說法時，十方諸佛悉現其前，為此菩薩演說妙法。菩薩聞已，即能以此陀羅尼力一時聽聞總持不忘，深入義理，現證相應，身心怡暢，一一法中成一境性，一一字句聞無所聞，即於如是聽聞法時而常演說，無有障礙。

「若諸菩薩深入如是一字聲門，一切諸法悉入此門、即從此門出生，演說一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩深入如是一字聲門，一切諸法悉入此門、即從此門出生，演說一切諸法。

「且初第一說阿(上短呼，下皆准之)字門出生無邊無數法門。所謂阿者，一切法無來，以一切法體無來故。又，阿字者，一切法無去，以一切法體無去故。又，阿字者，一切法無行，體無行故。又，阿字者，一切法無住，體無住故。又，阿字者，一切法無本性，體本清淨故。又，阿字者，一切法無根本，體初未生故。又，阿字者，一切法無終，體無初故。又，阿字者，一切法無盡，體無去處故。又，阿字者，一切法無生，體無行故。又，阿字者，一切法無出，體無作者故。又，阿字者，一切法無求，體無相故。又，阿字者，一切法無礙，體相涉入故。又，阿字者，一切法無滅，體無主宰故。又，阿字者，一切法無行處，體無願故。又，阿字者，一切法無生死，體離分別、無分別故。又，阿字者，一切法無言說，體極聲入故。又，阿字者，一切法不可說，體無聲故。又，阿字者，一切法無差別，體無處所故。又，阿字者，一切法無分別，體清淨故。又，阿字者，一切法無心意，體不可求故。又，阿字者，一切法無高下，體本平等故。又，阿字者，一切法不可解，體如虛空故。又，阿字者，一切法不可說，體過言道故。又，阿字者，一切法無限量，體無處所故。又，阿字者，一切法無生，體無生處故。又，阿字者，一切法無本淨，體本無相故。又，阿字者，一切法無我，體即我性故。又，阿字者，一切法無眾生，體本清淨故。又，阿字者，一切法無壽者，體無命根故。又，阿字者，一切法無補特伽羅，體離所取故。又，阿字者，一切法無本空，體性寂靜故。又，阿字者，一切法無相，體性實無際故。又，阿字者，一切法無和合，體性無生故。又，阿字者，一切法無行，體本無為故。又，阿字者，一切法無為，體過行、無行故。又，阿字者，一切法不共，體無能解人故。又，阿字者，一切法無聚會，體無積集故。又，阿字者，一切法無出，體無出處故。又，阿字者，一切法無本性，體本無身故。又，阿字者，一切法無相，體相本淨故。又，阿字者，一切法無業，體無作者故。又，阿字者，一切法無果，體無業道故。又，阿字者，一切法無種植，體無種子故。又，阿字者，一切法無境界，體不可取故。又，阿字者，一切法無地界，體無諸結故。又，阿字者，一切法無縛，體本散滅故。又，阿字者，一切法無聚散，體本無為故。又，阿字者，一切法無漏，體惑不生故。又，阿字者，一切法無自生，體初無生故。又，阿字者，一切法無濁，體無有對故。又，阿字者，一切法無對，體本無作故。又，阿字者，一切法無色，體無大種故。又，阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「且初第一說阿(上短呼，下皆准之)字門出生無邊無數法門。所謂阿者，一切法無來，以一切法體無來故。又，阿字者，一切法無去，以一切法體無去故。又，阿字者，一切法無行，體無行故。又，阿字者，一切法無住，體無住故。又，阿字者，一切法無本性，體本清淨故。又，阿字者，一切法無根本，體初未生故。又，阿字者，一切法無終，體無初故。又，阿字者，一切法無盡，體無去處故。又，阿字者，一切法無生，體無行故。又，阿字者，一切法無出，體無作者故。又，阿字者，一切法無求，體無相故。又，阿字者，一切法無礙，體相涉入故。又，阿字者，一切法無滅，體無主宰故。又，阿字者，一切法無行處，體無願故。又，阿字者，一切法無生死，體離分別、無分別故。又，阿字者，一切法無言說，體極聲入故。又，阿字者，一切法不可說，體無聲故。又，阿字者，一切法無差別，體無處所故。又，阿字者，一切法無分別，體清淨故。又，阿字者，一切法無心意，體不可求故。又，阿字者，一切法無高下，體本平等故。又，阿字者，一切法不可解，體如虛空故。又，阿字者，一切法不可說，體過言道故。又，阿字者，一切法無限量，體無處所故。又，阿字者，一切法無生，體無生處故。又，阿字者，一切法無本淨，體本無相故。又，阿字者，一切法無我，體即我性故。又，阿字者，一切法無眾生，體本清淨故。又，阿字者，一切法無壽者，體無命根故。又，阿字者，一切法無補特伽羅，體離所取故。又，阿字者，一切法無本空，體性寂靜故。又，阿字者，一切法無相，體性實無際故。又，阿字者，一切法無和合，體性無生故。又，阿字者，一切法無行，體本無為故。又，阿字者，一切法無為，體過行、無行故。又，阿字者，一切法不共，體無能解人故。又，阿字者，一切法無聚會，體無積集故。又，阿字者，一切法無出，體無出處故。又，阿字者，一切法無本性，體本無身故。又，阿字者，一切法無相，體相本淨故。又，阿字者，一切法無業，體無作者故。又，阿字者，一切法無果，體無業道故。又，阿字者，一切法無種植，體無種子故。又，阿字者，一切法無境界，體不可取故。又，阿字者，一切法無地界，體無諸結故。又，阿字者，一切法無縛，體本散滅故。又，阿字者，一切法無聚散，體本無為故。又，阿字者，一切法無漏，體惑不生故。又，阿字者，一切法無自生，體初無生故。又，阿字者，一切法無濁，體無有對故。又，阿字者，一切法無對，體本無作故。又，阿字者，一切法無色，體無大種故。又，阿

字者，一切法無受，體無受者故。又，阿字者，一切法無想，體過諸相故。又，阿字者，一切法無行，體離有愛故。又，阿字者，一切法無識，體無分別故。又，阿字者，一切法無界，體空平等故。又，阿字者，一切法無入，體過境界門故。又，阿字者，一切法無境界，體無去處故。又，阿字者，一切法無欲，體離分別故。又，阿字者，一切法無色，體無根本故。又，阿字者，一切法無無色，體難思見故。又，阿字者，一切法無亂，體無可亂故。又，阿字者，一切法不思議，體不可得故。又，阿字者，一切法無意，體本無二故。又，阿字者，一切法不可執受，體過境界道故。又，阿字者，一切法無阿賴邪，體無因緣故。又，阿字者，一切法無常，體本無因故。又，阿字者，一切法無斷，體不礙因故。又，阿字者，一切法無名，體無相貌故。又，阿字者，一切法無離，體不相入故。又阿字者，一切法無住，體無住處故。又，阿字者，一切法無熱惱，體無煩惱故。又阿字者，一切法無憂惱，體無惡業故。又，阿字者，一切法無習氣，體本無垢故。又，阿字者，一切法無垢，體本清淨故。又，阿字者，一切法無本清淨，體無形質故。又，阿字者，一切法無體，體無依止故。又，阿字者，一切法無依止，體無動作故。又，阿字者，一切法無動，體離執著故。又，阿字者，一切法無障礙，體同虛空故。又，阿字者，一切法同虛空，體無分別故。又，阿字者，一切法無色相，體無境界因故。又，阿字者，一切法無顯示，體皆相似故。又，阿字者，一切法無相似，體無境界故。又，阿字者，一切法無境界，體如虛空，常平等故。又，阿字者，一切法無闇，體無明故。又，阿字者，一切法無明，體無對故。又，阿字者，一切法無過，體妙善故。又，阿字者，一切法無是，體無妄故。又，阿字者，一切法無開解，體無動故。又，阿字者，一切法無見，體無色故。又，阿字者，一切法無聞，體無聲故。又，阿字者，一切法無嗅，體無香故。又，阿字者，一切法無嘗，體無味故。又，阿字者，一切法無觸，體無所觸故。又，阿字者，一切法無知，體本無法故。又，阿字者，一切法無念，體離心意識故。又，阿字者，一切法不思議，體性菩提平等，平等無高下故。又，阿字者，一切法寂靜，體本不生、亦不滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 字者，一切法無受，體無受者故。又，阿字者，一切法無想，體過諸相故。又，阿字者，一切法無行，體離有愛故。又，阿字者，一切法無識，體無分別故。又，阿字者，一切法無界，體空平等故。又，阿字者，一切法無入，體過境界門故。又，阿字者，一切法無境界，體無去處故。又，阿字者，一切法無欲，體離分別故。又，阿字者，一切法無色，體無根本故。又，阿字者，一切法無無色，體難思見故。又，阿字者，一切法無亂，體無可亂故。又，阿字者，一切法不思議，體不可得故。又，阿字者，一切法無意，體本無二故。又，阿字者，一切法不可執受，體過境界道故。又，阿字者，一切法無阿賴邪，體無因緣故。又，阿字者，一切法無常，體本無因故。又，阿字者，一切法無斷，體不礙因故。又，阿字者，一切法無名，體無相貌故。又，阿字者，一切法無離，體不相入故。又阿字者，一切法無住，體無住處故。又，阿字者，一切法無熱惱，體無煩惱故。又阿字者，一切法無憂惱，體無惡業故。又，阿字者，一切法無習氣，體本無垢故。又，阿字者，一切法無垢，體本清淨故。又，阿字者，一切法無本清淨，體無形質故。又，阿字者，一切法無體，體無依止故。又，阿字者，一切法無依止，體無動作故。又，阿字者，一切法無動，體離執著故。又，阿字者，一切法無障礙，體同虛空故。又，阿字者，一切法同虛空，體無分別故。又，阿字者，一切法無色相，體無境界因故。又，阿字者，一切法無顯示，體皆相似故。又，阿字者，一切法無相似，體無境界故。又，阿字者，一切法無境界，體如虛空，常平等故。又，阿字者，一切法無闇，體無明故。又，阿字者，一切法無明，體無對故。又，阿字者，一切法無過，體妙善故。又，阿字者，一切法無是，體無妄故。又，阿字者，一切法無開解，體無動故。又，阿字者，一切法無見，體無色故。又，阿字者，一切法無聞，體無聲故。又，阿字者，一切法無嗅，體無香故。又，阿字者，一切法無嘗，體無味故。又，阿字者，一切法無觸，體無所觸故。又，阿字者，一切法無知，體本無法故。又，阿字者，一切法無念，體離心意識故。又，阿字者，一切法不思議，體性菩提平等，平等無高下故。又，阿字者，一切法寂靜，體本不生、亦不滅故。

「善男子！菩薩如是得此大聲清淨陀羅尼門，入第一阿字時演說諸法，或經一年、或復十年、百年、千年、或百千年、或一小劫、或一大劫……，乃至無量無數大劫說此法時不離阿字。如說阿字義無有盡，說餘諸字亦復如是，不可窮盡。如是建立開示法眼，其義深遠，其語巧妙，具足清白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩如是得此大聲清淨陀羅尼門，入第一阿字時演說諸法，或經一年、或復十年、百年、千年、或百千年、或一小劫、或一大劫……，乃至無量無數大劫說此法時不離阿字。如說阿字義無有盡，說餘諸字亦復如是，不可窮盡。如是建立開示法眼，其義深遠，其語巧妙，具足清白。

「又，善男子！菩薩住此陀羅尼故，得身清淨，威儀寂靜故；得語清淨，辯才無礙故；得意清淨，慈悲觀察故；得施清淨，財法無悋，隨喜他施故；得戒清淨，無破、無穿、無缺漏故；得忍清淨，無怨、無對、無障礙故；得勤清淨，於妙事業無退轉故；得禪清淨，無著、無慢、亦無味故；得慧清淨，開智慧眼決癡膜故；得業清淨，普修一切勝善業故；得眼清淨，天眼遠見一切色故；得耳清淨，天耳遠聞諸佛法故；得鼻清淨，普嗅如來淨戒香故；得舌清淨，獲得隨心清淨味故；得身清淨，雖現處胎，胎不染故；得意清淨，善能分別微細法故；得色清淨，所有色相妙莊嚴故；得聲清淨，所聞皆是順法聲故；得香清淨，施戒聞香之所熏故；得味清淨，獲大丈夫上味相故；得觸清淨，身手所觸妙柔軟故；得法清淨，所知皆獲法明門故；得念清淨，所聞憶持無疑忘故；得心清淨，超越一切魔境界故；得行清淨，出過所解甚深法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩住此陀羅尼故，得身清淨，威儀寂靜故；得語清淨，辯才無礙故；得意清淨，慈悲觀察故；得施清淨，財法無悋，隨喜他施故；得戒清淨，無破、無穿、無缺漏故；得忍清淨，無怨、無對、無障礙故；得勤清淨，於妙事業無退轉故；得禪清淨，無著、無慢、亦無味故；得慧清淨，開智慧眼決癡膜故；得業清淨，普修一切勝善業故；得眼清淨，天眼遠見一切色故；得耳清淨，天耳遠聞諸佛法故；得鼻清淨，普嗅如來淨戒香故；得舌清淨，獲得隨心清淨味故；得身清淨，雖現處胎，胎不染故；得意清淨，善能分別微細法故；得色清淨，所有色相妙莊嚴故；得聲清淨，所聞皆是順法聲故；得香清淨，施戒聞香之所熏故；得味清淨，獲大丈夫上味相故；得觸清淨，身手所觸妙柔軟故；得法清淨，所知皆獲法明門故；得念清淨，所聞憶持無疑忘故；得心清淨，超越一切魔境界故；得行清淨，出過所解甚深法故。

「善男子！菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故，大聲普遍十方世界，光明普照，為彼一切世界眾生分別演說一切如來所說妙法，令彼一切法眼開明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故，大聲普遍十方世界，光明普照，為彼一切世界眾生分別演說一切如來所說妙法，令彼一切法眼開明。

「善男子！我今略說此大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德。若廣說者，復有無數無量無邊不可說義。如說於此一阿字門無量無邊不可窮盡，餘一一字亦復如是，皆以無著智慧之門漸漸修入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今略說此大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德。若廣說者，復有無數無量無邊不可說義。如說於此一阿字門無量無邊不可窮盡，餘一一字亦復如是，皆以無著智慧之門漸漸修入。

「復次，善男子！云何名為無盡寶篋陀羅尼門？善男子！謂一字中說一切法皆無窮盡。何等一切法無有窮盡？所謂說色無盡故，如是，說色無常無盡故、說色是苦無盡故、說色無我無盡故、說色寂滅無盡故、說色寂靜無盡故、說色如聚沫無盡故、說色如幻無盡故、說色如焰無盡故、說色如水中月無盡故、說色如夢無盡故、說色如響無盡故、說色如鏡中像無盡故、說色無本性無盡故、說色本無無盡故、說色無緣會無盡故、說色空門無盡故、說色無相無盡故、說色無願無盡故、說色無行無盡故、說色生法無盡故、說色無生無盡故、說色前際無盡故、說色中際無盡故、說色後際無盡故、說色寂滅無盡故、說色親近寂靜無盡故、說色無心行處無盡故、說色無言語道無盡故、說色不可思議無盡故、說色不可度量無盡故、說色無我無盡故、說色無眾生無盡故、說色無壽者無盡故、說色無養育者無盡故、說色無補特伽羅無盡故、說色無知無盡故、說色無造作無盡故、說色如草木瓦礫石壁無盡故、說色無求得無盡故、說色大種所生無盡故、說色無聲無盡故、說色無表無盡故、說色不可說無盡故、說色本味清淨無盡故、說色從因緣生無盡故、說色無斷無盡故、說色無聲無盡故、說色無造者無盡故、說色無受者無盡故、說色無業果無盡故、說色法界平等無盡故、說色住真如無盡故、說色住實際無盡故、說色無我所無盡故、說色無主宰無盡故、說色無執受無盡故、說色不可思無盡故、說色不可稱無盡故、說色不可量無盡故、說色無有邊無盡故、說色即菩提性無盡故、說色如空平等無盡故、說色即涅槃性無盡故……，如是，廣說界處等法、名、句、文身、一切佛法，皆悉入於此一字聲智慧之門，如以四大同一身篋。此亦如是，一字聲門包攝出生無盡智寶甚深法門，是故名為無盡寶篋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為無盡寶篋陀羅尼門？善男子！謂一字中說一切法皆無窮盡。何等一切法無有窮盡？所謂說色無盡故，如是，說色無常無盡故、說色是苦無盡故、說色無我無盡故、說色寂滅無盡故、說色寂靜無盡故、說色如聚沫無盡故、說色如幻無盡故、說色如焰無盡故、說色如水中月無盡故、說色如夢無盡故、說色如響無盡故、說色如鏡中像無盡故、說色無本性無盡故、說色本無無盡故、說色無緣會無盡故、說色空門無盡故、說色無相無盡故、說色無願無盡故、說色無行無盡故、說色生法無盡故、說色無生無盡故、說色前際無盡故、說色中際無盡故、說色後際無盡故、說色寂滅無盡故、說色親近寂靜無盡故、說色無心行處無盡故、說色無言語道無盡故、說色不可思議無盡故、說色不可度量無盡故、說色無我無盡故、說色無眾生無盡故、說色無壽者無盡故、說色無養育者無盡故、說色無補特伽羅無盡故、說色無知無盡故、說色無造作無盡故、說色如草木瓦礫石壁無盡故、說色無求得無盡故、說色大種所生無盡故、說色無聲無盡故、說色無表無盡故、說色不可說無盡故、說色本味清淨無盡故、說色從因緣生無盡故、說色無斷無盡故、說色無聲無盡故、說色無造者無盡故、說色無受者無盡故、說色無業果無盡故、說色法界平等無盡故、說色住真如無盡故、說色住實際無盡故、說色無我所無盡故、說色無主宰無盡故、說色無執受無盡故、說色不可思無盡故、說色不可稱無盡故、說色不可量無盡故、說色無有邊無盡故、說色即菩提性無盡故、說色如空平等無盡故、說色即涅槃性無盡故……，如是，廣說界處等法、名、句、文身、一切佛法，皆悉入於此一字聲智慧之門，如以四大同一身篋。此亦如是，一字聲門包攝出生無盡智寶甚深法門，是故名為無盡寶篋。

「我上略說此一門中少分之義如地一塵，若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我上略說此一門中少分之義如地一塵，若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。

「復次，善男子！云何名為無邊旋澓陀羅尼門？善男子！所言邊者，謂斷及常。十二因緣謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦、惱。言無邊者，即祕密界無斷、常等。趣入甚深，名為旋澓。是故，名為無邊旋澓陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！云何名為無邊旋澓陀羅尼門？善男子！所言邊者，謂斷及常。十二因緣謂無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老、死、憂、悲、苦、惱。言無邊者，即祕密界無斷、常等。趣入甚深，名為旋澓。是故，名為無邊旋澓陀羅尼門。

「又復，邊者，說名取捨；所言旋者，說不取捨故。又復，邊者，說有生滅；旋者，說無生滅故。又復，邊者，煩惱生死；旋者，本性清淨故。邊者，有相、無相；旋者，都無所行故。邊者，麁細思惟；旋者，無尋、無伺故。邊者，因及諸見；旋者智了因、見故。邊者，謂名及色；旋者，無有表示故。邊者，有為、無為；旋者，三輪清淨故。邊者，說內及外；旋者，識體無住故。邊者，謂業及果；旋者，無業果體故。邊者，善及不善；旋者，無有行體故。邊者，過及無過；旋者，體無有二故。邊者，謂業煩惱；旋者，體性光明故。邊者，我及無我；旋者，體性清淨故。邊者，生死涅槃；旋者，諸法本性即涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，邊者，說名取捨；所言旋者，說不取捨故。又復，邊者，說有生滅；旋者，說無生滅故。又復，邊者，煩惱生死；旋者，本性清淨故。邊者，有相、無相；旋者，都無所行故。邊者，麁細思惟；旋者，無尋、無伺故。邊者，因及諸見；旋者智了因、見故。邊者，謂名及色；旋者，無有表示故。邊者，有為、無為；旋者，三輪清淨故。邊者，說內及外；旋者，識體無住故。邊者，謂業及果；旋者，無業果體故。邊者，善及不善；旋者，無有行體故。邊者，過及無過；旋者，體無有二故。邊者，謂業煩惱；旋者，體性光明故。邊者，我及無我；旋者，體性清淨故。邊者，生死涅槃；旋者，諸法本性即涅槃故。

「善男子！如是略說，若廣說者，說邊有無量門、說旋亦無量門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是略說，若廣說者，說邊有無量門、說旋亦無量門。

「若諸菩薩住此旋澓陀羅尼門，隨順無邊一切深法，智無窮盡，或字、或義亦無窮盡，漸次趣入無邊旋澓陀羅尼門，以能隨順智光明故、隨順覺性本清淨故、開智慧明決癡膜故、隨順解脫覺體性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸菩薩住此旋澓陀羅尼門，隨順無邊一切深法，智無窮盡，或字、或義亦無窮盡，漸次趣入無邊旋澓陀羅尼門，以能隨順智光明故、隨順覺性本清淨故、開智慧明決癡膜故、隨順解脫覺體性故。」