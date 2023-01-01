守護國界主陀羅尼經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主陀羅尼經卷第一

罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下，與大比丘眾七千人俱，皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，已作所作、已辦所辦，心善解脫、慧善解脫，猶如大龍得宿住智，已捨重擔，逮得己利，盡三有結，無復後有，於一切法得真實智，深入法性，到於彼岸，於法善巧，從法化生，於順、於違心無染著，發言和悅，先意問訊，梵行清淨，正念明潔，於解脫道已得圓滿——唯有阿難住於學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下，與大比丘眾七千人俱，皆是大阿羅漢——諸漏已盡，無復煩惱，已作所作、已辦所辦，心善解脫、慧善解脫，猶如大龍得宿住智，已捨重擔，逮得己利，盡三有結，無復後有，於一切法得真實智，深入法性，到於彼岸，於法善巧，從法化生，於順、於違心無染著，發言和悅，先意問訊，梵行清淨，正念明潔，於解脫道已得圓滿——唯有阿難住於學地。

復有菩薩摩訶薩八萬四千人，皆於一生當得菩提，於一切智任運深入至於源底，十方諸佛常現在前，得無染著陀羅尼門，住首楞嚴諸三昧門，得大自在，遊戲神通諸解脫門，已離一切煩惱障礙，以大慈悲普覆十方一切世界，遍遊法界無邊剎海，以無住相入虛空性，常勤利益一切眾生，於佛境界已得善巧，心意智慧廣大無量猶如虛空、甚深無際猶如大海、安住不動如須彌山、無所染著猶如蓮華、內外清淨如摩尼寶、光明熾盛如鎔真金，具如是等無量無邊諸功德聚。其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、普觀菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普焰菩薩摩訶薩、勝意菩薩摩訶薩、增長意菩薩摩訶薩、無邊意菩薩、方廣意菩薩、廣大意菩薩、無盡意菩薩、持地意菩薩、持眾生意菩薩、得勝意菩薩、善分別意菩薩、陀羅尼自在王菩薩、執寶炬菩薩、寶印手菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶生菩薩、寶峯菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、吉祥藏菩薩、無垢藏菩薩、清淨藏菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、三昧藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、大勢至菩薩、普見菩薩、蓮華眼菩薩、廣嚴眼菩薩、普威儀菩薩、普端嚴菩薩、普行意菩薩、智慧意菩薩、法意菩薩、金剛意菩薩、師子遊戲菩薩、大雲自在王菩薩、師子威猛音菩薩、廣大深妙聲菩薩、無染著菩薩、離諸垢菩薩、月光焰菩薩、日光焰菩薩、智光焰菩薩、智吉祥菩薩、月吉祥菩薩、蓮華吉祥菩薩、賢吉祥菩薩、寶吉祥菩薩、妙吉祥童子菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩……等而為上首，皆於賢劫當得菩提，與如是等菩薩摩訶薩八萬四千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩八萬四千人，皆於一生當得菩提，於一切智任運深入至於源底，十方諸佛常現在前，得無染著陀羅尼門，住首楞嚴諸三昧門，得大自在，遊戲神通諸解脫門，已離一切煩惱障礙，以大慈悲普覆十方一切世界，遍遊法界無邊剎海，以無住相入虛空性，常勤利益一切眾生，於佛境界已得善巧，心意智慧廣大無量猶如虛空、甚深無際猶如大海、安住不動如須彌山、無所染著猶如蓮華、內外清淨如摩尼寶、光明熾盛如鎔真金，具如是等無量無邊諸功德聚。其名曰：普賢菩薩摩訶薩、普眼菩薩摩訶薩、普觀菩薩摩訶薩、普光菩薩摩訶薩、普焰菩薩摩訶薩、勝意菩薩摩訶薩、增長意菩薩摩訶薩、無邊意菩薩、方廣意菩薩、廣大意菩薩、無盡意菩薩、持地意菩薩、持眾生意菩薩、得勝意菩薩、善分別意菩薩、陀羅尼自在王菩薩、執寶炬菩薩、寶印手菩薩、寶冠菩薩、寶髻菩薩、寶積菩薩、寶生菩薩、寶峯菩薩、寶幢菩薩、金剛藏菩薩、吉祥藏菩薩、無垢藏菩薩、清淨藏菩薩、如來藏菩薩、智藏菩薩、日藏菩薩、三昧藏菩薩、蓮華藏菩薩、解脫月菩薩、普月菩薩、大勢至菩薩、普見菩薩、蓮華眼菩薩、廣嚴眼菩薩、普威儀菩薩、普端嚴菩薩、普行意菩薩、智慧意菩薩、法意菩薩、金剛意菩薩、師子遊戲菩薩、大雲自在王菩薩、師子威猛音菩薩、廣大深妙聲菩薩、無染著菩薩、離諸垢菩薩、月光焰菩薩、日光焰菩薩、智光焰菩薩、智吉祥菩薩、月吉祥菩薩、蓮華吉祥菩薩、賢吉祥菩薩、寶吉祥菩薩、妙吉祥童子菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩……等而為上首，皆於賢劫當得菩提，與如是等菩薩摩訶薩八萬四千人。

復有無量四大王眾天，四大天王而為上首；復有無量忉利天子，釋提桓因而為上首；復有無量須夜摩天子，夜摩天王而為上首；復有無量兜率天子，兜率天王而為上首；復有無量化樂天子，妙化樂天王而為上首；復有無量他化自在天子，他化自在天王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量四大王眾天，四大天王而為上首；復有無量忉利天子，釋提桓因而為上首；復有無量須夜摩天子，夜摩天王而為上首；復有無量兜率天子，兜率天王而為上首；復有無量化樂天子，妙化樂天王而為上首；復有無量他化自在天子，他化自在天王而為上首。

復有日光天子、滿月天子、商主天子，各與無量天子眷屬俱；復有大梵天王與無量梵眾俱；復有淨居諸天、摩醯首羅天王，各與無量眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有日光天子、滿月天子、商主天子，各與無量天子眷屬俱；復有大梵天王與無量梵眾俱；復有淨居諸天、摩醯首羅天王，各與無量眷屬俱。

如是，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，各與無量百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，無量天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，各與無量百千眷屬俱。

復有無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各與眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各與眷屬俱。

如是無邊一切眾會各至佛所，頂禮佛足，退坐一面，恭敬圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無邊一切眾會各至佛所，頂禮佛足，退坐一面，恭敬圍繞。

爾時，如來處於眾會，坐金剛座——威德巍巍超過一切，如須彌山出于大海；光相炳曜，映奪一切，譬如朗日高昇虛空；見者清涼，如秋滿月；身心寂靜，如大梵王；眾所敬畏，如天帝釋；具七聖寶，如轉輪王；決定宣說法空無我，如師子吼；光明照徹一切世界，如夜暗中而然大火；放種種光普照十方一切世界，如天摩尼及眾寶聚；無所分別，降伏魔怨，摧諸異見，如大象王；於順於違，心無垢濁，如清淨池；處眾無畏，猶如師子；智慧深廣，無量無邊、無能至底，能生一切功德寶聚，猶如大海；普雨法雨，潤洽一切生長成熟，猶如大龍，具如是等無量功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來處於眾會，坐金剛座——威德巍巍超過一切，如須彌山出于大海；光相炳曜，映奪一切，譬如朗日高昇虛空；見者清涼，如秋滿月；身心寂靜，如大梵王；眾所敬畏，如天帝釋；具七聖寶，如轉輪王；決定宣說法空無我，如師子吼；光明照徹一切世界，如夜暗中而然大火；放種種光普照十方一切世界，如天摩尼及眾寶聚；無所分別，降伏魔怨，摧諸異見，如大象王；於順於違，心無垢濁，如清淨池；處眾無畏，猶如師子；智慧深廣，無量無邊、無能至底，能生一切功德寶聚，猶如大海；普雨法雨，潤洽一切生長成熟，猶如大龍，具如是等無量功德。

爾時，一切眾會一心合掌瞻仰如來，生難遭想，如來大悲慈眼普觀，身光普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切眾會一心合掌瞻仰如來，生難遭想，如來大悲慈眼普觀，身光普照。

當爾之時，菩提樹王於其四面各七由旬地上虛空天龍八部一切眾會周匝遍滿，無有微塵毛端量處而無聖眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，菩提樹王於其四面各七由旬地上虛空天龍八部一切眾會周匝遍滿，無有微塵毛端量處而無聖眾。

如來所處金剛之座高一由旬，縱廣正等各半由旬，以無量種百千萬億微妙天衣而敷其上，懸眾寶蓋，垂諸網鐸，眾寶繒綵以為幢幡，羅列建立，周匝垂掛於座四周。皆以金剛而為其地，平坦如掌，清淨潤澤，香潔柔軟，蹈則沒足、舉則還復，眾生見者欣樂無厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所處金剛之座高一由旬，縱廣正等各半由旬，以無量種百千萬億微妙天衣而敷其上，懸眾寶蓋，垂諸網鐸，眾寶繒綵以為幢幡，羅列建立，周匝垂掛於座四周。皆以金剛而為其地，平坦如掌，清淨潤澤，香潔柔軟，蹈則沒足、舉則還復，眾生見者欣樂無厭。

爾時，諸天為供養佛，雨天妙花——所謂瞻博迦花、阿提目多伽花、婆利師迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花……——以如是等種種天花而散佛上及諸大眾，遍覆其地，微風吹動，出殊妙香，飄滌諸穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸天為供養佛，雨天妙花——所謂瞻博迦花、阿提目多伽花、婆利師迦花、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花……——以如是等種種天花而散佛上及諸大眾，遍覆其地，微風吹動，出殊妙香，飄滌諸穢。

忽於其地涌出無數百寶蓮華，大如車輪，真金為葉，各百千萬，以吠瑠璃而為其莖、帝青摩尼以為其臺、阿濕摩竭磨寶以為其鬚，發眾妙香出過諸天，其花柔軟，光淨細滑。眾生見者，情無厭足；若有觸者，能除熱惱，身心清涼。如是皆為供養如來，故現斯瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽於其地涌出無數百寶蓮華，大如車輪，真金為葉，各百千萬，以吠瑠璃而為其莖、帝青摩尼以為其臺、阿濕摩竭磨寶以為其鬚，發眾妙香出過諸天，其花柔軟，光淨細滑。眾生見者，情無厭足；若有觸者，能除熱惱，身心清涼。如是皆為供養如來，故現斯瑞。

當爾之時，去金剛座於其四隅不近不遠，各有寶樹從地涌出，其樹各以七寶所成，樹身高聳二由旬半，枝葉周布覆一由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當爾之時，去金剛座於其四隅不近不遠，各有寶樹從地涌出，其樹各以七寶所成，樹身高聳二由旬半，枝葉周布覆一由旬。

爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩於眾會中瞻仰如來處金剛座——威德特尊，光明炳著，蔽於大眾，逾百千日，映餘光輝，一切眾會觀無厭足，發清淨心——即從座起，䠒跪合掌，以妙伽他而讚佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子菩薩摩訶薩於眾會中瞻仰如來處金剛座——威德特尊，光明炳著，蔽於大眾，逾百千日，映餘光輝，一切眾會觀無厭足，發清淨心——即從座起，䠒跪合掌，以妙伽他而讚佛言：

「如來威容不可量， 超出人天及眾聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來威容不可量， 超出人天及眾聖，

譬如滿月澄空界， 一切星宿奪光暉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如滿月澄空界， 一切星宿奪光暉。

佛處慈悲大海中， 放百千光而照耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛處慈悲大海中， 放百千光而照耀，

譬如須彌出巨海， 諸天依住放光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌出巨海， 諸天依住放光明。

當住解脫禪定中， 自在光明照一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當住解脫禪定中， 自在光明照一切，

譬如三千大梵主， 寂靜光超諸梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如三千大梵主， 寂靜光超諸梵天。

功德智慧以嚴心， 寶相嚴身光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智慧以嚴心， 寶相嚴身光普照，

如帝釋光及智慧， 超過一切忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如帝釋光及智慧， 超過一切忉利天。

大慈悲意自莊嚴， 安立眾生於聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲意自莊嚴， 安立眾生於聖道，

如四天王能護世， 慰喻教化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如四天王能護世， 慰喻教化諸眾生。

佛日恒放法光明， 普照眾生滅邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日恒放法光明， 普照眾生滅邪見，

譬如千日光明照， 映奪摩尼火等光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如千日光明照， 映奪摩尼火等光。

佛面圓滿相端嚴， 見者歡悅心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛面圓滿相端嚴， 見者歡悅心清淨，

譬如中宵圓淨月， 眾生樂見得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如中宵圓淨月， 眾生樂見得清涼。

大仙恒放智光明， 滅除一切無明暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙恒放智光明， 滅除一切無明暗，

如夜高山大火聚， 無遠不照發光耀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夜高山大火聚， 無遠不照發光耀。

佛說無我、諸法空， 一切外道皆驚怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說無我、諸法空， 一切外道皆驚怖，

如山窟中師子吼， 百獸聞者喪精光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如山窟中師子吼， 百獸聞者喪精光。

佛身如鎔紫金山， 光明映蔽於大眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身如鎔紫金山， 光明映蔽於大眾；

亦如摩尼寶光曜， 超奪一切寶光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如摩尼寶光曜， 超奪一切寶光明。

福德智慧方便門， 精勤一切皆善巧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德智慧方便門， 精勤一切皆善巧，

遍觀世界無倫匹， 況復能過於世尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀世界無倫匹， 況復能過於世尊？

我見大雄哀世間， 智慧大海光明照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見大雄哀世間， 智慧大海光明照，

五體投於佛足下， 踊躍歡喜難自持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五體投於佛足下， 踊躍歡喜難自持。

我讚如來世間燈， 能生功德最勝智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我讚如來世間燈， 能生功德最勝智，

以此福聚利含識， 一切速證大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此福聚利含識， 一切速證大菩提。」

爾時，文殊師利童子菩薩摩訶薩說此伽他稱讚佛已，合掌恭敬，瞻仰如來，目不暫捨，一心思惟如來所住微妙法性甚深難入，非可見相難見難解，非是凡愚外道境界，微妙寂靜不可思議，能生諸佛無等等智不可思議，流出法界差別教法不可思議，唯有如來究盡明了，住無所住虛空境界，現證諸法本性清淨真實之際，得於諸佛無礙解脫，常住不變，安樂寂靜，其身充滿一切剎土，普現一切眾生之前，入於三際平等源底，非是心識稱量境界，於無量劫思惟宣說不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子菩薩摩訶薩說此伽他稱讚佛已，合掌恭敬，瞻仰如來，目不暫捨，一心思惟如來所住微妙法性甚深難入，非可見相難見難解，非是凡愚外道境界，微妙寂靜不可思議，能生諸佛無等等智不可思議，流出法界差別教法不可思議，唯有如來究盡明了，住無所住虛空境界，現證諸法本性清淨真實之際，得於諸佛無礙解脫，常住不變，安樂寂靜，其身充滿一切剎土，普現一切眾生之前，入於三際平等源底，非是心識稱量境界，於無量劫思惟宣說不可窮盡。

文殊師利如是審諦、微細觀察深法性已，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利如是審諦、微細觀察深法性已，默然而住。

守護國界主經陀羅尼品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護國界主經陀羅尼品第二之一

爾時，世尊常住三世平等法性而入三昧，名普隨順眾生心行。以三昧力，於時會中所應調伏一切大眾，各各見佛種種不同——所謂或有眾生見於如來相好之身、或有眾生見聲聞身、或有眾生見菩薩身、或有眾生見梵天身、或有眾生見大自在天身、或有眾生見那羅延天身……，如是，乃至天龍八部、人非人等種種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊常住三世平等法性而入三昧，名普隨順眾生心行。以三昧力，於時會中所應調伏一切大眾，各各見佛種種不同——所謂或有眾生見於如來相好之身、或有眾生見聲聞身、或有眾生見菩薩身、或有眾生見梵天身、或有眾生見大自在天身、或有眾生見那羅延天身……，如是，乃至天龍八部、人非人等種種差別。

其無信者都無所見，猶如生盲不見日月；其得見者，隨其種類而見其身種種威儀、隨其類音聞種種聲、隨其所樂聞種種法、隨其力能生種種解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其無信者都無所見，猶如生盲不見日月；其得見者，隨其種類而見其身種種威儀、隨其類音聞種種聲、隨其所樂聞種種法、隨其力能生種種解。

雖隨眾生如是知見，而如來身一味無二，所謂一解脫味。猶如虛空，離於一切麁細分別及無分別；亦如大地，能為一切世、出世間天龍八部依持而住，生長成熟而無厭倦；又如火大，能燒眾生諸煩惱薪無有厭倦；亦如風大，能飄一切煩惱塵垢亦無厭倦；又如水大，悉能滋長一切眾生所有善根，除煩惱熱，得清涼樂，亦無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖隨眾生如是知見，而如來身一味無二，所謂一解脫味。猶如虛空，離於一切麁細分別及無分別；亦如大地，能為一切世、出世間天龍八部依持而住，生長成熟而無厭倦；又如火大，能燒眾生諸煩惱薪無有厭倦；亦如風大，能飄一切煩惱塵垢亦無厭倦；又如水大，悉能滋長一切眾生所有善根，除煩惱熱，得清涼樂，亦無厭倦。

爾時，世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明，其光鮮白。復以無量百千光明而為眷屬普照世間，下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天，一切所有皆同白色。其中眾生皆見一切山、林、河、海、情、非情物皆同鮮白，猶如乳色，亦如雪山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明，其光鮮白。復以無量百千光明而為眷屬普照世間，下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天，一切所有皆同白色。其中眾生皆見一切山、林、河、海、情、非情物皆同鮮白，猶如乳色，亦如雪山。

又從口中放大光明如帝青色，亦以無量百千光明而為眷屬照於東方，從金剛座東盡恒河沙世界，其中所有山、河、石、壁、草木、叢林、情、非情境皆帝青色，彼中眾生皆見一切如帝青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從口中放大光明如帝青色，亦以無量百千光明而為眷屬照於東方，從金剛座東盡恒河沙世界，其中所有山、河、石、壁、草木、叢林、情、非情境皆帝青色，彼中眾生皆見一切如帝青色。

復於右肩放大光明如鎔金色，亦以無量百千光明而為眷屬照於南方，從金剛座南盡於南方恒沙世界，其中所有皆鎔金色，彼諸眾生亦見一切皆鎔金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於右肩放大光明如鎔金色，亦以無量百千光明而為眷屬照於南方，從金剛座南盡於南方恒沙世界，其中所有皆鎔金色，彼諸眾生亦見一切皆鎔金色。

復於背上放大光明，紅頗梨色，亦以無量百千光明而為眷屬照於西方，從金剛座西盡於西方恒沙世界，其中所有皆紅頗梨色，彼中眾生亦見一切皆頗梨色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於背上放大光明，紅頗梨色，亦以無量百千光明而為眷屬照於西方，從金剛座西盡於西方恒沙世界，其中所有皆紅頗梨色，彼中眾生亦見一切皆頗梨色。

復於左肩放五色光——所謂青、黃、赤、白、及於綠色——亦以無量百千光明而為眷屬照於北方，從金剛座北盡於北方恒沙世界，其中所有悉皆五色，彼中眾生亦見一切皆具五色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於左肩放五色光——所謂青、黃、赤、白、及於綠色——亦以無量百千光明而為眷屬照於北方，從金剛座北盡於北方恒沙世界，其中所有悉皆五色，彼中眾生亦見一切皆具五色。

如是，所照一切世界，一一下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天照諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，所照一切世界，一一下至阿鼻地獄、上至阿迦尼吒天照諸世界。

作佛事已，收光歸本。其白色光還從上下來至佛所，右遶如來經三匝已，從佛頂入；帝青色光還從東方來至佛所，右遶三匝，從佛口入；鎔金色光還從南方來至佛所，右遶三匝，入佛右肩；紅頗梨色光還從西方來至佛所，右遶三匝，入如來背；五色光明還從北方來至佛所，右遶三匝，入佛左肩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛事已，收光歸本。其白色光還從上下來至佛所，右遶如來經三匝已，從佛頂入；帝青色光還從東方來至佛所，右遶三匝，從佛口入；鎔金色光還從南方來至佛所，右遶三匝，入佛右肩；紅頗梨色光還從西方來至佛所，右遶三匝，入如來背；五色光明還從北方來至佛所，右遶三匝，入佛左肩。

雖此光明展照還收，而如來身體無增減。譬如月光，遍照虛空，無有增減；亦如油水及以融酥投沙聚中，亦無增減；又如雪山騰出浮雲，遍滿虛空，須臾卷攝，還歸雪山，纖毫無跡，而其雪山體無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖此光明展照還收，而如來身體無增減。譬如月光，遍照虛空，無有增減；亦如油水及以融酥投沙聚中，亦無增減；又如雪山騰出浮雲，遍滿虛空，須臾卷攝，還歸雪山，纖毫無跡，而其雪山體無增減。

爾時，世尊復入三昧，而此三昧無有名字、無言無說、不可思議，即一切智智諸佛境界。入三昧已，時此大地六種震動——所謂東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復入三昧，而此三昧無有名字、無言無說、不可思議，即一切智智諸佛境界。入三昧已，時此大地六種震動——所謂東涌西沒、西涌東沒、南涌北沒、北涌南沒、中涌邊沒、邊涌中沒。

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名一切法自在王，承佛神力，即從座起，整身威儀，偏袒右肩，頂禮佛足，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！何因何緣放大光明、地六震動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名一切法自在王，承佛神力，即從座起，整身威儀，偏袒右肩，頂禮佛足，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！何因何緣放大光明、地六震動？」

爾時，佛告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善能啟發斯問，吾當為汝分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善能啟發斯問，吾當為汝分別解說。

「善男子！有四因緣放斯光明，大地震動。何等為四？一者、三世諸佛皆因入此勝三昧故得阿耨多羅三藐三菩提，我亦如是三無數劫具修諸度，六年苦行不證菩提，由入此定便得無上正等菩提，以是因緣，故現斯瑞。二者、由此三昧，既無言說，體性寂滅不可宣示，欲以方便善巧力故為眾生說，故現斯瑞。三者、我昔於此菩提樹下得是三昧，成等正覺，為報恩故，今於是處說此三昧，三世諸佛亦復如是，皆於此處說此三昧，故現斯瑞。四者、欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩，及摩伽陀國主、阿闍世王，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉，此諸眾會及與法界一切眾生說此三昧，以是因緣，故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有四因緣放斯光明，大地震動。何等為四？一者、三世諸佛皆因入此勝三昧故得阿耨多羅三藐三菩提，我亦如是三無數劫具修諸度，六年苦行不證菩提，由入此定便得無上正等菩提，以是因緣，故現斯瑞。二者、由此三昧，既無言說，體性寂滅不可宣示，欲以方便善巧力故為眾生說，故現斯瑞。三者、我昔於此菩提樹下得是三昧，成等正覺，為報恩故，今於是處說此三昧，三世諸佛亦復如是，皆於此處說此三昧，故現斯瑞。四者、欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩，及摩伽陀國主、阿闍世王，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉，此諸眾會及與法界一切眾生說此三昧，以是因緣，故現斯瑞。」

爾時，大眾聞此說已，踊躍歡喜，身心清涼，悲感欣慕，不能自持。譬如有人毒箭中心，更無所思，唯思：「良醫拔除毒箭，令我安樂。」諸菩薩眾亦復如是不思議法，唯希如來說此三昧，拔諸有情生死大夜、無明黑暗、無所知見，破諸煩惱，開正法眼，得智光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞此說已，踊躍歡喜，身心清涼，悲感欣慕，不能自持。譬如有人毒箭中心，更無所思，唯思：「良醫拔除毒箭，令我安樂。」諸菩薩眾亦復如是不思議法，唯希如來說此三昧，拔諸有情生死大夜、無明黑暗、無所知見，破諸煩惱，開正法眼，得智光明。

時此眾會雖生此念，佛威德故，不敢諮問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此眾會雖生此念，佛威德故，不敢諮問。

爾時，一切法自在王菩薩摩訶薩承佛神力，五體投地，頂禮佛足，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！彼不可思議一切智智諸佛境界三昧，為以何法而為其因？復以何法而為根本？云何修習？云何究竟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩摩訶薩承佛神力，五體投地，頂禮佛足，䠒跪合掌而白佛言：「世尊！彼不可思議一切智智諸佛境界三昧，為以何法而為其因？復以何法而為根本？云何修習？云何究竟？」

爾時，世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善能諮問斯義，於未來世多所利益、多所安樂一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。善男子！此深三昧以菩提心而為其因，以大慈悲而為根本，方便修習無上菩提以為究竟。善男子！此中何者名為菩提？善男子！欲知菩提，當了自心；若了自心，即了菩提。何以故？心與菩提真實之相，畢竟推求俱不可得，同於虛空故，菩提相即虛空相。是故，菩提無所證相、無能證相，亦無能所契合之相。何以故？菩提畢竟無諸相故。善男子！以一切法即虛空相，是故，菩提畢竟無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善能諮問斯義，於未來世多所利益、多所安樂一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。善男子！此深三昧以菩提心而為其因，以大慈悲而為根本，方便修習無上菩提以為究竟。善男子！此中何者名為菩提？善男子！欲知菩提，當了自心；若了自心，即了菩提。何以故？心與菩提真實之相，畢竟推求俱不可得，同於虛空故，菩提相即虛空相。是故，菩提無所證相、無能證相，亦無能所契合之相。何以故？菩提畢竟無諸相故。善男子！以一切法即虛空相，是故，菩提畢竟無相。」

爾時，一切法自在王菩薩復白佛言：「世尊！若此菩提相同虛空，一切智體當何所求？云何證得菩提現前？一切智智當於何生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩復白佛言：「世尊！若此菩提相同虛空，一切智體當何所求？云何證得菩提現前？一切智智當於何生？」

佛告一切法自在王菩薩言：「善男子！一切智體當於心求，一切智智及與菩提從心而生。何以故？心之實性本清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告一切法自在王菩薩言：「善男子！一切智體當於心求，一切智智及與菩提從心而生。何以故？心之實性本清淨故。

「善男子！此心之性，不在內、不在外、不在中間。善男子！一切如來說此心相，非青、非黃、非赤、非白、非紅、非紫亦非金色，非長、非短、非圓、非方，非明、非暗，非男、非女、非非男女、亦復非是亦男亦女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此心之性，不在內、不在外、不在中間。善男子！一切如來說此心相，非青、非黃、非赤、非白、非紅、非紫亦非金色，非長、非短、非圓、非方，非明、非暗，非男、非女、非非男女、亦復非是亦男亦女。

「善男子！此心非欲界性、非色界性、非無色界性，非天、非龍、非夜叉、非乾闥婆、非阿脩羅、非迦樓羅、非緊那羅、非摩睺羅伽、人非人等一切同類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此心非欲界性、非色界性、非無色界性，非天、非龍、非夜叉、非乾闥婆、非阿脩羅、非迦樓羅、非緊那羅、非摩睺羅伽、人非人等一切同類。

「善男子！此心不住於眼、亦復不住耳、鼻、舌、身、意，於三世中亦不可見。何以故？此心同於虛空相故。以是義故，遠離一切麁細分別。何以故？此虛空性即心性故，如其心性即菩提性，如菩提性即陀羅尼性。善男子！是故此心、虛空、菩提、陀羅尼性，無二、無二分，無別、無斷。如是一切皆以大慈大悲而為根本，方便波羅蜜之所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此心不住於眼、亦復不住耳、鼻、舌、身、意，於三世中亦不可見。何以故？此心同於虛空相故。以是義故，遠離一切麁細分別。何以故？此虛空性即心性故，如其心性即菩提性，如菩提性即陀羅尼性。善男子！是故此心、虛空、菩提、陀羅尼性，無二、無二分，無別、無斷。如是一切皆以大慈大悲而為根本，方便波羅蜜之所攝受。

「善男子！是故當知：我今於此諸菩薩等大眾之中說如是法，為淨廣大菩提心故、為令一切了自心故。是故，一切法自在王！若有善男子、善女人欲知菩提真實性者，當了自心，如其心性即菩提性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是故當知：我今於此諸菩薩等大眾之中說如是法，為淨廣大菩提心故、為令一切了自心故。是故，一切法自在王！若有善男子、善女人欲知菩提真實性者，當了自心，如其心性即菩提性。

「云何而能了知心性？謂此心性於一切相——若形、若顯，若復色蘊、受、想、行、識，若復色塵、聲、香、味、觸，若有執受、若無執受，若十二入、若十八界……，如是等法——觀察推求竟不可得。善男子！若諸菩薩如是了知，即得成就第一清淨法光明門。住此門已，任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。菩薩獲得此三昧已，與一切佛平等平等，及得一切眾生語言陀羅尼三昧、復得隨順諸眾生心陀羅尼門，常能無間利益眾生，於無為界具足圓滿，遠離斷、常……六十二等一切邪見，正見圓明。善男子！若諸菩薩住是三昧，一切佛法不作功用任運成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何而能了知心性？謂此心性於一切相——若形、若顯，若復色蘊、受、想、行、識，若復色塵、聲、香、味、觸，若有執受、若無執受，若十二入、若十八界……，如是等法——觀察推求竟不可得。善男子！若諸菩薩如是了知，即得成就第一清淨法光明門。住此門已，任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。菩薩獲得此三昧已，與一切佛平等平等，及得一切眾生語言陀羅尼三昧、復得隨順諸眾生心陀羅尼門，常能無間利益眾生，於無為界具足圓滿，遠離斷、常……六十二等一切邪見，正見圓明。善男子！若諸菩薩住是三昧，一切佛法不作功用任運成就。

「善男子！我今略說，若有能住此三昧者，無量無邊無數功德皆悉圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今略說，若有能住此三昧者，無量無邊無數功德皆悉圓滿。」

爾時，一切法自在王菩薩復白佛言：「世尊！如佛所說，如虛空性即是心性，如於心性即菩提性，如菩提性即陀羅尼性。其虛空性、心性、菩提性、陀羅尼性無二無別者，如是之義甚深甚深、難可通達、難得趣入、不可思議，超過心地，非是凡愚劣解所知。於此會中有二種人：一者、滿足菩薩位人則得利益，二者、未得成就菩薩功德——謂摩伽陀國主、阿闍世王，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷……等無量眾生——則無利益，此諸凡愚猶如生盲不見燈光、又如聾人不聞細語、如砂鹵地不生蓮華。世尊！如有國王、大臣、長者，於飢儉世食眾甘美天諸珍膳，昇高樓閣，告於無量飢餓眾生作如是言：『我食如是種種上味。』雖作是言，於諸飢人都無所益。今佛所說，於此眾會未成就者亦復如是，都無利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切法自在王菩薩復白佛言：「世尊！如佛所說，如虛空性即是心性，如於心性即菩提性，如菩提性即陀羅尼性。其虛空性、心性、菩提性、陀羅尼性無二無別者，如是之義甚深甚深、難可通達、難得趣入、不可思議，超過心地，非是凡愚劣解所知。於此會中有二種人：一者、滿足菩薩位人則得利益，二者、未得成就菩薩功德——謂摩伽陀國主、阿闍世王，及比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷……等無量眾生——則無利益，此諸凡愚猶如生盲不見燈光、又如聾人不聞細語、如砂鹵地不生蓮華。世尊！如有國王、大臣、長者，於飢儉世食眾甘美天諸珍膳，昇高樓閣，告於無量飢餓眾生作如是言：『我食如是種種上味。』雖作是言，於諸飢人都無所益。今佛所說，於此眾會未成就者亦復如是，都無利益。」

爾時，佛告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！善能諮問如是深法，多所利樂一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝及此眾會以諸方便示教汝等，令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告一切法自在王菩薩言：「善哉，善哉！善男子！善能諮問如是深法，多所利樂一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝及此眾會以諸方便示教汝等，令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。

「善男子！若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者、若欲善能知自心者、若有欲以大慈悲手於生死泥拔眾生者，應先發起大慈悲心，普為眾生歸依三寶，受菩薩戒，發菩提心，至誠懺悔，作如是言：『唯願十方一切諸佛及與住地得金剛智諸大菩薩當證知我、當憶念我，我某甲等發菩提心，未住妙道，今將身命歸依十方一切三寶，唯願諸佛、諸大菩薩起慈悲心，哀愍攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者、若欲善能知自心者、若有欲以大慈悲手於生死泥拔眾生者，應先發起大慈悲心，普為眾生歸依三寶，受菩薩戒，發菩提心，至誠懺悔，作如是言：『唯願十方一切諸佛及與住地得金剛智諸大菩薩當證知我、當憶念我，我某甲等發菩提心，未住妙道，今將身命歸依十方一切三寶，唯願諸佛、諸大菩薩起慈悲心，哀愍攝受。

「『我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中，沈溺惡趣，入苦籠檻，顛墜諸惡。無明羅剎有大力勢，諸煩惱怨長夜逼迫，無主無救、無歸無依、無有所趣、無有教導，住於邪見險惡道中，趣向生死、背捨涅槃，入三惡道不能自出，墮於險惡廣大深坑。追逐惡友、隨順惡教，遠離一切諸善知識，都不覺知何者為損、何者為益、何者是善、何者是惡？為不善法繫著不捨，棄背一切三乘聖人。長夜常為生、老、病、死、憂、悲、苦、惱種種惑業之所羅網，憂迫恐怖，恒失本心自性寂靜。遠離種種三摩地門、陀羅尼門、諸地、諸忍般若波羅蜜多甚深住處，亦復遠離慈、悲、喜、捨、諸菩薩戒、四無礙智、六通、十力、四無所畏、無忘失法、無住涅槃一切隨眠、我身具足一切功德、我身空無、七菩提分、八聖道分……，如是等法百千萬種悉皆遠離，無數苦惱、障礙、留難恒所惱害。唯願諸佛、諸大菩薩起大慈悲，哀愍護念，與我為主、為救、為歸、為依、為趣，願令我等速得圓滿大菩提道，及於無量菩提眷屬、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八不共、四攝三昧解脫、總持六通諸度福德智慧……，如是一切諸功德海願令我等皆得滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中，沈溺惡趣，入苦籠檻，顛墜諸惡。無明羅剎有大力勢，諸煩惱怨長夜逼迫，無主無救、無歸無依、無有所趣、無有教導，住於邪見險惡道中，趣向生死、背捨涅槃，入三惡道不能自出，墮於險惡廣大深坑。追逐惡友、隨順惡教，遠離一切諸善知識，都不覺知何者為損、何者為益、何者是善、何者是惡？為不善法繫著不捨，棄背一切三乘聖人。長夜常為生、老、病、死、憂、悲、苦、惱種種惑業之所羅網，憂迫恐怖，恒失本心自性寂靜。遠離種種三摩地門、陀羅尼門、諸地、諸忍般若波羅蜜多甚深住處，亦復遠離慈、悲、喜、捨、諸菩薩戒、四無礙智、六通、十力、四無所畏、無忘失法、無住涅槃一切隨眠、我身具足一切功德、我身空無、七菩提分、八聖道分……，如是等法百千萬種悉皆遠離，無數苦惱、障礙、留難恒所惱害。唯願諸佛、諸大菩薩起大慈悲，哀愍護念，與我為主、為救、為歸、為依、為趣，願令我等速得圓滿大菩提道，及於無量菩提眷屬、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八不共、四攝三昧解脫、總持六通諸度福德智慧……，如是一切諸功德海願令我等皆得滿足。

「『又復，十方一切諸佛、諸大菩薩，當證知我、當哀愍我，受我供養，願令供具積集圓滿，及與我身充遍十方一切世界，及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具，現前供養諸佛菩薩，所謂種種妙寶，諸天宮殿各以妙寶而為莊嚴，眾寶欄楯分布行列，寶樹、寶山以為映帶，寶座、寶蓋、寶幢、寶幡、寶器、寶珠、寶鈴、寶網，寶光、寶焰、及寶功德，一一無量無數寶洲、摩尼寶聚充滿其中，諸寶燈樹種種妙寶間錯莊嚴，金焰發輝，寶網羅覆。復有無數妙寶蓮華，閻浮檀金以為其臺，真金為葉，菡萏敷榮。興天寶雲，雨天寶雨，降天寶樹，散天寶花，發眾寶光，開眾寶藏。復有無數閻浮檀金，諸天宮殿眾寶莊嚴，妙寶廊宇，金剛為牆，眾寶攔楯周匝圍遶；種種天仙眾妙園苑，花林香草芬敷布濩；無數龍宮、阿脩羅宮，各有種種林木、殿堂、香花、寶器。以如是等無量無邊曾未受用眾寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又復，十方一切諸佛、諸大菩薩，當證知我、當哀愍我，受我供養，願令供具積集圓滿，及與我身充遍十方一切世界，及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具，現前供養諸佛菩薩，所謂種種妙寶，諸天宮殿各以妙寶而為莊嚴，眾寶欄楯分布行列，寶樹、寶山以為映帶，寶座、寶蓋、寶幢、寶幡、寶器、寶珠、寶鈴、寶網，寶光、寶焰、及寶功德，一一無量無數寶洲、摩尼寶聚充滿其中，諸寶燈樹種種妙寶間錯莊嚴，金焰發輝，寶網羅覆。復有無數妙寶蓮華，閻浮檀金以為其臺，真金為葉，菡萏敷榮。興天寶雲，雨天寶雨，降天寶樹，散天寶花，發眾寶光，開眾寶藏。復有無數閻浮檀金，諸天宮殿眾寶莊嚴，妙寶廊宇，金剛為牆，眾寶攔楯周匝圍遶；種種天仙眾妙園苑，花林香草芬敷布濩；無數龍宮、阿脩羅宮，各有種種林木、殿堂、香花、寶器。以如是等無量無邊曾未受用眾寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩。

「『復攝十方一切世界種種妙藥、及天甘露、天諸珍饍，色、香、美、味皆悉具足。又攝十方一切世界諸妙香樹、龍腦香樹、栴檀香樹、隨時香樹、大葉香樹——其樹四時花敷相續，香氣美妙，若有嗅者，沈寂虛凝——如是無量種種香樹，芬芳郁烈，能奪人心。復有種種無有主宰如意等樹，隨心所願皆得滿足。大海之中種種摩尼及如意寶。復有種種寶迷盧山、摩訶迷盧山、羯邏斯山、健馱末陀山、摩羅耶山、尾儞耶山、民陀羅山、摩訶民陀羅山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、金剛山……等如是山頂種種寶莊嚴，種種寶樓閣、種種寶巖窟、種種寶帳蓋、種種寶堂宇、種種寶階陛、種種寶窓牖、種種寶塗飾、種種寶梁柱、種種寶庫藏、吠瑠璃等種種寶牆。復有奇妙種種色類無有主宰諸天宮殿。復有種種俱蘇摩……等天諸妙花，見者無厭，清涼悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復攝十方一切世界種種妙藥、及天甘露、天諸珍饍，色、香、美、味皆悉具足。又攝十方一切世界諸妙香樹、龍腦香樹、栴檀香樹、隨時香樹、大葉香樹——其樹四時花敷相續，香氣美妙，若有嗅者，沈寂虛凝——如是無量種種香樹，芬芳郁烈，能奪人心。復有種種無有主宰如意等樹，隨心所願皆得滿足。大海之中種種摩尼及如意寶。復有種種寶迷盧山、摩訶迷盧山、羯邏斯山、健馱末陀山、摩羅耶山、尾儞耶山、民陀羅山、摩訶民陀羅山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、金剛山……等如是山頂種種寶莊嚴，種種寶樓閣、種種寶巖窟、種種寶帳蓋、種種寶堂宇、種種寶階陛、種種寶窓牖、種種寶塗飾、種種寶梁柱、種種寶庫藏、吠瑠璃等種種寶牆。復有奇妙種種色類無有主宰諸天宮殿。復有種種俱蘇摩……等天諸妙花，見者無厭，清涼悅樂。

「『復有種種諸妙音聲，能令聞者身心安樂，無諸熱惱而得清涼，斷伏貪、瞋，散滅癡毒，摧壞惡業令無有餘，所謂天帝釋聲、梵天王聲、種種天聲、諸大仙女歌詠之聲……。天諸樂器不因拊擊出微妙聲，簫、笛、箜篌、琵琶、琴、瑟、螺貝等聲、忉利天鼓聲、牟陀羅鼓聲……。復有種種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲——所謂白鶴、孔雀、鳧雁、鴛鴦、拘枳羅鳥、命命之鳥、迦陵頻伽……種種好鳥鳴囀之聲——及鹿王等諸妙音聲。復有種種雲聲、地聲、水聲、火聲、風聲、大海波濤聲……如是等聲，若人聞者，悉能解了，愛樂無厭，耳根安靜。其聲深遠，諦實清徹，能生善根，文字名句悉皆具足，與義相應，契深法理，善合時宜——所謂三乘平等聲、演說三明聲、莊嚴檀那波羅蜜聲、清淨尸羅波羅蜜聲、能生羼提波羅蜜聲、勤修精進波羅蜜聲、成就禪那波羅蜜聲、廣大般若波羅蜜聲、與心和合大慈聲、與覺和合大悲聲、光影和合大喜聲、同於虛空大捨聲、出生三乘聲、不斷三寶聲、分別三聚聲、清淨三空聲、觀察四諦聲、觀察智慧聲、智者不毀聲、聖者稱讚聲、量等虛空聲……，出如是等清淨音聲迴向供養諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有種種諸妙音聲，能令聞者身心安樂，無諸熱惱而得清涼，斷伏貪、瞋，散滅癡毒，摧壞惡業令無有餘，所謂天帝釋聲、梵天王聲、種種天聲、諸大仙女歌詠之聲……。天諸樂器不因拊擊出微妙聲，簫、笛、箜篌、琵琶、琴、瑟、螺貝等聲、忉利天鼓聲、牟陀羅鼓聲……。復有種種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲——所謂白鶴、孔雀、鳧雁、鴛鴦、拘枳羅鳥、命命之鳥、迦陵頻伽……種種好鳥鳴囀之聲——及鹿王等諸妙音聲。復有種種雲聲、地聲、水聲、火聲、風聲、大海波濤聲……如是等聲，若人聞者，悉能解了，愛樂無厭，耳根安靜。其聲深遠，諦實清徹，能生善根，文字名句悉皆具足，與義相應，契深法理，善合時宜——所謂三乘平等聲、演說三明聲、莊嚴檀那波羅蜜聲、清淨尸羅波羅蜜聲、能生羼提波羅蜜聲、勤修精進波羅蜜聲、成就禪那波羅蜜聲、廣大般若波羅蜜聲、與心和合大慈聲、與覺和合大悲聲、光影和合大喜聲、同於虛空大捨聲、出生三乘聲、不斷三寶聲、分別三聚聲、清淨三空聲、觀察四諦聲、觀察智慧聲、智者不毀聲、聖者稱讚聲、量等虛空聲……，出如是等清淨音聲迴向供養諸佛菩薩。

「『復有種種花樹發妙花香，種種鬘樹垂諸鬘帶，種種幢樹高顯建立，種種幡樹接影連輝。持如是等一切妙物，以無我心迴向供養一切諸佛、諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有種種花樹發妙花香，種種鬘樹垂諸鬘帶，種種幢樹高顯建立，種種幡樹接影連輝。持如是等一切妙物，以無我心迴向供養一切諸佛、諸大菩薩。

「『復以一切佛眼所見十方無邊一切世界大供養雲以為供養——所謂種種花雲、種種香雲、鬘雲、帳雲、塗香雲、末香雲、寶蓋雲、寶座雲、寶幢雲、寶幡雲、妙寶衣服雲、眾寶資具雲、天諸上味雲、摩尼寶聚雲……，如是種種無量色類諸寶供雲，迴向供養一切諸佛、諸菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復以一切佛眼所見十方無邊一切世界大供養雲以為供養——所謂種種花雲、種種香雲、鬘雲、帳雲、塗香雲、末香雲、寶蓋雲、寶座雲、寶幢雲、寶幡雲、妙寶衣服雲、眾寶資具雲、天諸上味雲、摩尼寶聚雲……，如是種種無量色類諸寶供雲，迴向供養一切諸佛、諸菩薩等。

「『復當願以小千世界為一燈盞，滿中香油百須彌量以為其炷，然以寶焰，發大光明，供養一切諸佛菩薩，如是供養無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復當願以小千世界為一燈盞，滿中香油百須彌量以為其炷，然以寶焰，發大光明，供養一切諸佛菩薩，如是供養無有窮盡。

「『復當勸請一切如來往菩提樹降伏眾魔，成等正覺，轉妙法輪，久住大劫，莫般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復當勸請一切如來往菩提樹降伏眾魔，成等正覺，轉妙法輪，久住大劫，莫般涅槃。

「『復應以此種種善根迴向眾生，願諸眾生速證阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向時，不見能迴向心、不取所向之境、不著所迴善根，三輪清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復應以此種種善根迴向眾生，願諸眾生速證阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向時，不見能迴向心、不取所向之境、不著所迴善根，三輪清淨。

「『復次，一切如來、一切菩薩、一切眾生如是等類所有功德，我皆隨喜。』復作是願：『以此善根，願令我等一切諸障、極重惡業皆得消滅。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復次，一切如來、一切菩薩、一切眾生如是等類所有功德，我皆隨喜。』復作是願：『以此善根，願令我等一切諸障、極重惡業皆得消滅。』」

爾時，世尊即說迴向陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即說迴向陀羅尼曰：

「唵(一) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(二) 微麼(引)曩(三) 娑(引)囉(四) 摩訶斫迦囉(二合)(五) 嚩(上)(六) 吽(長聲)(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 娑麼(二合)囉娑麼(二合)囉(二) 微麼(引)曩(三) 娑(引)囉(四) 摩訶斫迦囉(二合)(五) 嚩(上)(六) 吽(長聲)(七)」

佛言：「如上所說種種供具，以此迴向陀羅尼力，於諸佛前悉得成就真實供養，一切諸佛皆悉攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如上所說種種供具，以此迴向陀羅尼力，於諸佛前悉得成就真實供養，一切諸佛皆悉攝受。

「若善男子及善女人有能於此大迴向輪陀羅尼門——若時、非時，若晝、若夜——默念一遍，觀察運想，以前供具恭敬供養諸佛菩薩，由此力故，五無間等極重罪業皆得消滅，何況輕罪而不除滅？一切煩惱皆得輕微，如前所說十力、無畏……諸功德等皆悉具足。若人暫於此陀羅尼思惟一遍，便得百轉生帝釋宮，復得百轉生梵王宮，於夜夢中見佛菩薩為說妙法，無諸惡夢，於諸總持皆得成就，執金剛菩薩護念攝受，隨願往生諸佛淨土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子及善女人有能於此大迴向輪陀羅尼門——若時、非時，若晝、若夜——默念一遍，觀察運想，以前供具恭敬供養諸佛菩薩，由此力故，五無間等極重罪業皆得消滅，何況輕罪而不除滅？一切煩惱皆得輕微，如前所說十力、無畏……諸功德等皆悉具足。若人暫於此陀羅尼思惟一遍，便得百轉生帝釋宮，復得百轉生梵王宮，於夜夢中見佛菩薩為說妙法，無諸惡夢，於諸總持皆得成就，執金剛菩薩護念攝受，隨願往生諸佛淨土。」