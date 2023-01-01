佛說觀佛三昧海經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第十

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

念七佛品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念七佛品第十

佛告阿難：「若有眾生觀像心成，次當復觀過去七佛像。觀七佛者當勤精進，晝夜六時勤行六法，端坐正受當樂少語，除讀誦經廣演法教，終不宣說無義之語，常念諸佛心心相續，乃至無有一念之間不見佛時，心專精故不離佛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生觀像心成，次當復觀過去七佛像。觀七佛者當勤精進，晝夜六時勤行六法，端坐正受當樂少語，除讀誦經廣演法教，終不宣說無義之語，常念諸佛心心相續，乃至無有一念之間不見佛時，心專精故不離佛日。

「過去久遠有佛世尊，名毘婆尸佛，身高顯長六十由旬，其佛圓光百二十由旬，身紫金色八萬四千相，一一相中八萬四千好；一一好中無數金光；一一光中有恒沙化佛；一一化佛有恒沙色光；一一光中無數諸天、聲聞、比丘、菩薩大眾，以為侍者。人人各持一大寶華，華上皆有百千億寶摩尼網豔，網豔相次高百千丈以為佛光。是時佛身益更明顯，如百千日照紫金山，光明豔起化佛無數，一一化佛猶如百億日月俱出，令行者見。毘婆尸佛偏袒右肩出金色臂摩行者頂告言：『法子！汝行觀佛三昧，得念佛心故我來證汝，汝今可觀我真色身，從一一相次第觀之，汝當至心立金剛誓，我等先昔行佛道時與汝無異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去久遠有佛世尊，名毘婆尸佛，身高顯長六十由旬，其佛圓光百二十由旬，身紫金色八萬四千相，一一相中八萬四千好；一一好中無數金光；一一光中有恒沙化佛；一一化佛有恒沙色光；一一光中無數諸天、聲聞、比丘、菩薩大眾，以為侍者。人人各持一大寶華，華上皆有百千億寶摩尼網豔，網豔相次高百千丈以為佛光。是時佛身益更明顯，如百千日照紫金山，光明豔起化佛無數，一一化佛猶如百億日月俱出，令行者見。毘婆尸佛偏袒右肩出金色臂摩行者頂告言：『法子！汝行觀佛三昧，得念佛心故我來證汝，汝今可觀我真色身，從一一相次第觀之，汝當至心立金剛誓，我等先昔行佛道時與汝無異。』

「爾時毘婆尸佛慰行人已，即時化作大寶蓮華如須彌山，佛在華上結加趺坐，為於行者說念佛念法，及說百億旋陀羅尼。行者見已倍加歡喜敬禮彼佛。彼佛告曰：『若有眾生聞我名者、禮拜我者，除却五百億劫生死之罪，汝今見我消除諸障，得無量億旋陀羅尼，於未來世當得作佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時毘婆尸佛慰行人已，即時化作大寶蓮華如須彌山，佛在華上結加趺坐，為於行者說念佛念法，及說百億旋陀羅尼。行者見已倍加歡喜敬禮彼佛。彼佛告曰：『若有眾生聞我名者、禮拜我者，除却五百億劫生死之罪，汝今見我消除諸障，得無量億旋陀羅尼，於未來世當得作佛。』」

佛告阿難：「爾時行者見毘婆尸心歡喜故，我與六佛現其人前。上座毘婆尸，為此法子說念佛三昧。尸棄世尊身長四十二由旬，身紫金色，圓光四十五由旬，通身光明一百由旬，其光網中無數化佛，及諸菩薩聲聞大眾，諸天眷屬以為圍遶，隨從佛後右旋宛轉。是時行者見尸棄佛，復更增益無量百千陀羅尼門；復更增廣得見百千無數化佛。於未來世過算數劫，於其中間恒得值遇諸佛世尊，生菩薩家。」說是語時，復有無數百千天子，聞是事已見佛色身端嚴微妙，同時皆發三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時行者見毘婆尸心歡喜故，我與六佛現其人前。上座毘婆尸，為此法子說念佛三昧。尸棄世尊身長四十二由旬，身紫金色，圓光四十五由旬，通身光明一百由旬，其光網中無數化佛，及諸菩薩聲聞大眾，諸天眷屬以為圍遶，隨從佛後右旋宛轉。是時行者見尸棄佛，復更增益無量百千陀羅尼門；復更增廣得見百千無數化佛。於未來世過算數劫，於其中間恒得值遇諸佛世尊，生菩薩家。」說是語時，復有無數百千天子，聞是事已見佛色身端嚴微妙，同時皆發三菩提心。

「毘舍世尊舉身放光住行者前，其佛身長三十二由旬，圓光四十二由旬，通身光六十二由旬，身紫金色，光明威相如前無異。見此佛已復更增進諸陀羅尼三昧門，於未來世必定不疑生諸佛家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍世尊舉身放光住行者前，其佛身長三十二由旬，圓光四十二由旬，通身光六十二由旬，身紫金色，光明威相如前無異。見此佛已復更增進諸陀羅尼三昧門，於未來世必定不疑生諸佛家。

「拘留孫佛亦放光明住行者前，其佛身長二十五由旬，圓光三十二由旬，通身光五十由旬，相好具足如紫金山。見此佛者，常生淨國不處胞胎，臨命終時，諸佛世尊必來迎接。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘留孫佛亦放光明住行者前，其佛身長二十五由旬，圓光三十二由旬，通身光五十由旬，相好具足如紫金山。見此佛者，常生淨國不處胞胎，臨命終時，諸佛世尊必來迎接。

「拘那含牟尼佛放大光明住行者前，其佛身長二十由旬，圓光三十由旬，舉身光長四十由旬，光相具足。見此佛者，即得百億諸三昧門無數陀羅尼。若出定時，常得諸佛現前三昧，如此三昧證明行者，所以名諸佛現前三昧者。得此三昧，出定、入定、行、住、坐、臥，恒得覩見一切諸佛，以妙色身現其人前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「拘那含牟尼佛放大光明住行者前，其佛身長二十由旬，圓光三十由旬，舉身光長四十由旬，光相具足。見此佛者，即得百億諸三昧門無數陀羅尼。若出定時，常得諸佛現前三昧，如此三昧證明行者，所以名諸佛現前三昧者。得此三昧，出定、入定、行、住、坐、臥，恒得覩見一切諸佛，以妙色身現其人前。

「迦葉世尊放大光明住其人前，佛長十六丈，身紫金色相好具足。見此佛者，得寂滅光無言相三昧，於未來世恒住大空三昧海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉世尊放大光明住其人前，佛長十六丈，身紫金色相好具足。見此佛者，得寂滅光無言相三昧，於未來世恒住大空三昧海中。

「釋迦牟尼佛身長丈六，放紫金光住行者前。彌勒世尊身長十六丈。如是諸佛各入普現色身三昧現其人前，令其行者心得歡喜，以歡喜故是諸化佛各申右手摩行者頂。見七佛已見於彌勒，見彌勒已賢劫菩薩，一一次第逮及樓至，各放光明住行者前。時千菩薩各各讚歎念佛三昧，及為行者說諸菩薩性、說諸菩薩解脫、說諸菩薩慧，是名因觀像心得念佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦牟尼佛身長丈六，放紫金光住行者前。彌勒世尊身長十六丈。如是諸佛各入普現色身三昧現其人前，令其行者心得歡喜，以歡喜故是諸化佛各申右手摩行者頂。見七佛已見於彌勒，見彌勒已賢劫菩薩，一一次第逮及樓至，各放光明住行者前。時千菩薩各各讚歎念佛三昧，及為行者說諸菩薩性、說諸菩薩解脫、說諸菩薩慧，是名因觀像心得念佛三昧。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。修此三昧者，雖具煩惱不為煩惱之所使也，以是念佛三昧力故，十方諸佛放大光明現其人前，光明無比三界特尊。」佛說是語已，時梵天王復更勸請：「願佛世尊！說十方佛住行者前光明色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。修此三昧者，雖具煩惱不為煩惱之所使也，以是念佛三昧力故，十方諸佛放大光明現其人前，光明無比三界特尊。」佛說是語已，時梵天王復更勸請：「願佛世尊！說十方佛住行者前光明色相。」

念十方佛品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念十方佛品第十一

佛告阿難：「云何行者觀十方佛？觀十方佛者：東方為始，東方有世界，國名寶安隱，無量億寶有億千色以用合成，佛號善德，亦放無數光普照百千國；亦與無數億分身諸化佛住於行者前。身色如金山端嚴甚無比，坐大金剛窟，無數雜寶光莊嚴為堂閣，一一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹；一一寶樹下八萬四千師子座；一一師子座有一分身佛，結加趺坐三昧坐於寶樹下。善德佛世尊身長二百五十億那由他由旬，一一身毛孔無數億微塵一切勝相好；一一相好中有無數化佛；一一化佛高顯巍巍如須彌山，放大光明坐寶蓮華住虛空中。分身諸佛各各開現微妙光明，顯出無數百千化佛；一一化佛坐寶蓮華；一一蓮華有千幢幡；一一幢幡演出百億微妙音聲，是諸聲中教觀十方無數佛身。此相現時，見十方界猶如金剛，百億寶色不滅不壞，見此相已於諸佛前受法王子位，如是境界名性地菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何行者觀十方佛？觀十方佛者：東方為始，東方有世界，國名寶安隱，無量億寶有億千色以用合成，佛號善德，亦放無數光普照百千國；亦與無數億分身諸化佛住於行者前。身色如金山端嚴甚無比，坐大金剛窟，無數雜寶光莊嚴為堂閣，一一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹；一一寶樹下八萬四千師子座；一一師子座有一分身佛，結加趺坐三昧坐於寶樹下。善德佛世尊身長二百五十億那由他由旬，一一身毛孔無數億微塵一切勝相好；一一相好中有無數化佛；一一化佛高顯巍巍如須彌山，放大光明坐寶蓮華住虛空中。分身諸佛各各開現微妙光明，顯出無數百千化佛；一一化佛坐寶蓮華；一一蓮華有千幢幡；一一幢幡演出百億微妙音聲，是諸聲中教觀十方無數佛身。此相現時，見十方界猶如金剛，百億寶色不滅不壞，見此相已於諸佛前受法王子位，如是境界名性地菩薩。

「南方栴檀德佛，身相高顯，其佛國土琉璃為地恒沙寶色，於佛光中亦有無數百千堂閣，寶樹行列敷師子座，座上諸佛結加趺坐，寶幢幡蓋說法音聲，如佛海三昧說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方栴檀德佛，身相高顯，其佛國土琉璃為地恒沙寶色，於佛光中亦有無數百千堂閣，寶樹行列敷師子座，座上諸佛結加趺坐，寶幢幡蓋說法音聲，如佛海三昧說。

「西方無量明佛，國土清淨黃金為地，五百億寶色佛身光明，重閣講堂寶樹行列寶師子座，分身諸佛結加趺坐坐寶樹下，寶幢幡中亦說念佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方無量明佛，國土清淨黃金為地，五百億寶色佛身光明，重閣講堂寶樹行列寶師子座，分身諸佛結加趺坐坐寶樹下，寶幢幡中亦說念佛海。

「北方相德佛，其地頗梨色，有五百億寶光，寶樹行列，寶師子座重閣講堂幢幡光明，與向無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方相德佛，其地頗梨色，有五百億寶光，寶樹行列，寶師子座重閣講堂幢幡光明，與向無異。

「東南方無憂德佛，其地七寶色，一一色上有七百億雜色，寶樹行列重閣光明百億萬種，一一光明說佛功德海，如佛海說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方無憂德佛，其地七寶色，一一色上有七百億雜色，寶樹行列重閣光明百億萬種，一一光明說佛功德海，如佛海說。

「西南方寶施佛，其地五寶色，一一寶上五百億光明；一一光明化為五百億蓮華雲；一一蓮華雲上有百億重閣；一一重閣如百千萬億梵王宮；一一梵王宮中無數床座，光明蓮華所共合成，是諸座上有諸分身佛結加趺坐，演說諸佛大慈悲法，光明幢幡亦說佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方寶施佛，其地五寶色，一一寶上五百億光明；一一光明化為五百億蓮華雲；一一蓮華雲上有百億重閣；一一重閣如百千萬億梵王宮；一一梵王宮中無數床座，光明蓮華所共合成，是諸座上有諸分身佛結加趺坐，演說諸佛大慈悲法，光明幢幡亦說佛海。

「西北方華德佛，其佛國土琉璃頗梨色，一一色上有無數百千光；一一光化為五百億寶窟；一一窟中無數寶蓋；一一蓋中百億光明；一一光中無數分身佛，結加趺坐放大光明，其光明中說念佛三昧，因念佛三昧中，復更得見無數諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方華德佛，其佛國土琉璃頗梨色，一一色上有無數百千光；一一光化為五百億寶窟；一一窟中無數寶蓋；一一蓋中百億光明；一一光中無數分身佛，結加趺坐放大光明，其光明中說念佛三昧，因念佛三昧中，復更得見無數諸佛。

「東北方三乘行佛，其佛國土純白銀色百億萬光，光有千色，莊嚴國界極令清淨，分身化佛寶樹幢幡，行列莊嚴數不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方三乘行佛，其佛國土純白銀色百億萬光，光有千色，莊嚴國界極令清淨，分身化佛寶樹幢幡，行列莊嚴數不可知。

「上方廣眾德佛，其地五百億寶色，一一寶色無數光明；一一光明化為無數百億化佛；一一佛光中無量寶樹行列莊嚴；一一樹下百億寶師子座。諸佛在上結加趺坐，無數菩薩以為侍者，一切大眾皆悉住佛光明雲中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方廣眾德佛，其地五百億寶色，一一寶色無數光明；一一光明化為無數百億化佛；一一佛光中無量寶樹行列莊嚴；一一樹下百億寶師子座。諸佛在上結加趺坐，無數菩薩以為侍者，一切大眾皆悉住佛光明雲中。

「下方明德佛，其地金色、金光、金雲，於光雲中無數金堂七寶樓閣，百寶行樹羅列莊嚴。寶幢幡蓋數億千萬，一一樹下百億寶座諸堂樓閣，無數坐具狀如寶華，無數分身一切諸佛，坐寶樹下琉璃座上，眾華色間無數佛會。是諸世尊皆悉講說菩薩行法，如是十方無數化佛，一一化佛顯現光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方明德佛，其地金色、金光、金雲，於光雲中無數金堂七寶樓閣，百寶行樹羅列莊嚴。寶幢幡蓋數億千萬，一一樹下百億寶座諸堂樓閣，無數坐具狀如寶華，無數分身一切諸佛，坐寶樹下琉璃座上，眾華色間無數佛會。是諸世尊皆悉講說菩薩行法，如是十方無數化佛，一一化佛顯現光明。

「時十方佛各各悉坐金剛窟中，身量光明如善德佛及諸化佛，威神國土令行者見，如於明鏡自見面像，了了分明，見十方佛心歡喜故，不染諸法住於初心。時十方佛廣為行者各說相似六波羅蜜，聞是法已於初地下十心境界無有疑慮。見此事者，必聞諸佛說般若波羅蜜，聞第一義空心不驚疑，於諸法中得入空三昧，是名相似空相三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時十方佛各各悉坐金剛窟中，身量光明如善德佛及諸化佛，威神國土令行者見，如於明鏡自見面像，了了分明，見十方佛心歡喜故，不染諸法住於初心。時十方佛廣為行者各說相似六波羅蜜，聞是法已於初地下十心境界無有疑慮。見此事者，必聞諸佛說般若波羅蜜，聞第一義空心不驚疑，於諸法中得入空三昧，是名相似空相三昧。」

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子欲觀十方佛者，於念佛三昧中但知麁相，當自然知無量妙相。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。得此觀者見佛無數不可限量，入此定者名見一切諸佛色身，亦得漸漸入三空門。遊此空者諸佛力故心不著空，於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉，是名不忘菩提之心正順佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子欲觀十方佛者，於念佛三昧中但知麁相，當自然知無量妙相。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。得此觀者見佛無數不可限量，入此定者名見一切諸佛色身，亦得漸漸入三空門。遊此空者諸佛力故心不著空，於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉，是名不忘菩提之心正順佛道。」

說觀十方佛時，十方佛坐金剛山百寶窟中，各申右手摩阿難頂告言：「法子！汝持佛語，為未來世諸眾生等，當廣宣說慎勿妄傳，當為堅發三菩提心行念佛定正受者說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說觀十方佛時，十方佛坐金剛山百寶窟中，各申右手摩阿難頂告言：「法子！汝持佛語，為未來世諸眾生等，當廣宣說慎勿妄傳，當為堅發三菩提心行念佛定正受者說。」

佛告阿難：「此念佛三昧若成就者，有五因緣。何等為五？一者、持戒不犯。二者、不起邪見。三者、不生憍慢。四者、不恚不嫉。五者、勇猛精進如救頭然。行此五事，正念諸佛微妙色身令心不退，亦當讀誦大乘經典，以此功德念佛力故，疾疾得見無量諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此念佛三昧若成就者，有五因緣。何等為五？一者、持戒不犯。二者、不起邪見。三者、不生憍慢。四者、不恚不嫉。五者、勇猛精進如救頭然。行此五事，正念諸佛微妙色身令心不退，亦當讀誦大乘經典，以此功德念佛力故，疾疾得見無量諸佛。

「見諸佛者，獨一心淨不與他共，應當供養十方諸佛。云何供養？是人出定、入塔見像、念持經時，若禮一佛當作是念：『正遍知諸佛心智無有限礙，我今禮一佛即禮一切佛；若思惟一佛即見一切佛；見一一佛前有一行者，接足為禮皆是己身。』若以一華供養佛時，當作是念：『諸佛法身功德無量，不住不壞湛然常安，我今以華奉獻諸佛，願佛受之。』作是念已復當起想：『我所執華從草木生，持此供養可用擬想。』即當作想身諸毛孔，令一毛孔出無數華雲，以此華雲運想擬意供一切佛，一一佛上化成華臺諸佛受之，於十方界施作佛事，供養香時亦復如是！香烟香雲於十方界施作佛事，作佛事已還成金臺在行者前。若凡夫人欲供養者，手擎香爐執華供養，亦當起意作華香想，當發是願：『願此華香滿十方界，供養一切佛、化佛并菩薩、無數聲聞眾，受此香華雲以為光明臺，廣於無邊界無邊作佛事。』禮佛若坐禪，起是供養心，常當發是願。繒蓋、幢幡、音樂、偈頌，當作是願：『我今設此少分供具，願此供具遍供十方一切諸佛，諸佛受之，於幢幡中化光明雲；於妓樂中、偈頌之中演妙法音。』作是願已坐時應想，令身毛孔一一孔中作無量幢幡想；一一幢幡中作無量偈頌雲想。作是想時心如香爐，流出金色香烟香雲，身毛孔中如好華樹，踊出阿僧祇無量雜華雲，是諸華雲，於十方界諸佛之上，化為一切諸供養具。爾時當於身心分中，起一切供養具想。若得食飲、若施人一錢，當起空、無我想檀波羅蜜。如是等無量供養，皆當起心從心想出，供養十方一切諸佛，是名坐時無量功德從心想海生。如是坐時，入深禪定無量境界諸三昧海，但於心中，出息、入息、念念想想相續不絕；於一心中運其心意，作無數供具雲。上供諸佛下施一切，作是念者名學普施。此想成時，漸漸減消諸煩惱結，觀法無相，無相力故，當得甚深六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸佛者，獨一心淨不與他共，應當供養十方諸佛。云何供養？是人出定、入塔見像、念持經時，若禮一佛當作是念：『正遍知諸佛心智無有限礙，我今禮一佛即禮一切佛；若思惟一佛即見一切佛；見一一佛前有一行者，接足為禮皆是己身。』若以一華供養佛時，當作是念：『諸佛法身功德無量，不住不壞湛然常安，我今以華奉獻諸佛，願佛受之。』作是念已復當起想：『我所執華從草木生，持此供養可用擬想。』即當作想身諸毛孔，令一毛孔出無數華雲，以此華雲運想擬意供一切佛，一一佛上化成華臺諸佛受之，於十方界施作佛事，供養香時亦復如是！香烟香雲於十方界施作佛事，作佛事已還成金臺在行者前。若凡夫人欲供養者，手擎香爐執華供養，亦當起意作華香想，當發是願：『願此華香滿十方界，供養一切佛、化佛并菩薩、無數聲聞眾，受此香華雲以為光明臺，廣於無邊界無邊作佛事。』禮佛若坐禪，起是供養心，常當發是願。繒蓋、幢幡、音樂、偈頌，當作是願：『我今設此少分供具，願此供具遍供十方一切諸佛，諸佛受之，於幢幡中化光明雲；於妓樂中、偈頌之中演妙法音。』作是願已坐時應想，令身毛孔一一孔中作無量幢幡想；一一幢幡中作無量偈頌雲想。作是想時心如香爐，流出金色香烟香雲，身毛孔中如好華樹，踊出阿僧祇無量雜華雲，是諸華雲，於十方界諸佛之上，化為一切諸供養具。爾時當於身心分中，起一切供養具想。若得食飲、若施人一錢，當起空、無我想檀波羅蜜。如是等無量供養，皆當起心從心想出，供養十方一切諸佛，是名坐時無量功德從心想海生。如是坐時，入深禪定無量境界諸三昧海，但於心中，出息、入息、念念想想相續不絕；於一心中運其心意，作無數供具雲。上供諸佛下施一切，作是念者名學普施。此想成時，漸漸減消諸煩惱結，觀法無相，無相力故，當得甚深六波羅蜜。」

觀佛密行品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛密行品第十二

佛告阿難：「未來眾生其有得是念佛三昧者、觀諸佛相好者、得諸佛現前三昧者，當教是人密身口意，莫起邪命、莫生貢高。若起邪命及貢高法，當知此人是增上慢破滅佛法，多使眾生起不善心，亂和合僧顯異惑眾，是惡魔伴。如是惡人，雖復念佛失甘露味，此人生處，以貢高故身恒卑小，生下賤家貧窮諸衰，無量惡業以為嚴飾，如此種種眾多惡事，當自防護令永不生。若起如是邪命業者，此邪命業猶如狂象壞蓮華池，此邪命業亦復如是壞敗善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「未來眾生其有得是念佛三昧者、觀諸佛相好者、得諸佛現前三昧者，當教是人密身口意，莫起邪命、莫生貢高。若起邪命及貢高法，當知此人是增上慢破滅佛法，多使眾生起不善心，亂和合僧顯異惑眾，是惡魔伴。如是惡人，雖復念佛失甘露味，此人生處，以貢高故身恒卑小，生下賤家貧窮諸衰，無量惡業以為嚴飾，如此種種眾多惡事，當自防護令永不生。若起如是邪命業者，此邪命業猶如狂象壞蓮華池，此邪命業亦復如是壞敗善根。」

佛告阿難：「有念佛者，當自防護勿令放逸。念佛三昧人，若不防護生貢高者，邪命惡風吹憍慢火燒滅善法。善法者：所謂一切無量禪定。諸念佛法從諸心想生，是名功德藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有念佛者，當自防護勿令放逸。念佛三昧人，若不防護生貢高者，邪命惡風吹憍慢火燒滅善法。善法者：所謂一切無量禪定。諸念佛法從諸心想生，是名功德藏。」

佛告阿難：「譬如長者多財饒寶，唯有一子，長者自知將死不久，以諸庫藏委付其子。其子得已隨意遊戲，忽於一時值有王難，無量眾賊從四面來，競取藏物不能遮護。惟有一金乃是閻浮檀那紫金，重十六兩，金挺長短亦十六寸，此金一兩價直餘寶百千萬兩，為賊所逼無奈金何，即以穢物纏裹真金置泥團中，眾賊見已不識是金脚踐而去。賊去之後財主得金心大歡喜。念佛三昧亦復如是，當密藏之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「譬如長者多財饒寶，唯有一子，長者自知將死不久，以諸庫藏委付其子。其子得已隨意遊戲，忽於一時值有王難，無量眾賊從四面來，競取藏物不能遮護。惟有一金乃是閻浮檀那紫金，重十六兩，金挺長短亦十六寸，此金一兩價直餘寶百千萬兩，為賊所逼無奈金何，即以穢物纏裹真金置泥團中，眾賊見已不識是金脚踐而去。賊去之後財主得金心大歡喜。念佛三昧亦復如是，當密藏之。」

「復次阿難！譬如有人貧窮薄福，依諸豪賢以存性命。時有王子，遇行出遊執大寶瓶，於寶瓶內藏王印綬。是時貧者詐來親附，得王寶瓶擎持逃走。王子覺已，遺六大兵乘六黑象，手執利劍疾往追之。時持瓶人，走入深草空野澤中，見曠野澤滿中毒蛇，四面吐毒吸持瓶者。時貧窮人慞惶驚怖馳走東西，蛇亦隨之無藏避處，於空澤中見一大樹，蓊蔚扶踈甚適其意，頭戴寶瓶攀樹而上。既上樹已，六兵乘象駃疾如風尋復來至，貧人見已吞王寶印，持瓶冠頭以手覆面，坐貪惜故不忍見之。時六黑象以鼻絞樹令樹倒躄，貧人落地身體散壞唯金印在，寶瓶現光諸蛇見光四散馳走。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！譬如有人貧窮薄福，依諸豪賢以存性命。時有王子，遇行出遊執大寶瓶，於寶瓶內藏王印綬。是時貧者詐來親附，得王寶瓶擎持逃走。王子覺已，遺六大兵乘六黑象，手執利劍疾往追之。時持瓶人，走入深草空野澤中，見曠野澤滿中毒蛇，四面吐毒吸持瓶者。時貧窮人慞惶驚怖馳走東西，蛇亦隨之無藏避處，於空澤中見一大樹，蓊蔚扶踈甚適其意，頭戴寶瓶攀樹而上。既上樹已，六兵乘象駃疾如風尋復來至，貧人見已吞王寶印，持瓶冠頭以手覆面，坐貪惜故不忍見之。時六黑象以鼻絞樹令樹倒躄，貧人落地身體散壞唯金印在，寶瓶現光諸蛇見光四散馳走。」

佛告阿難：「住念佛者心印不壞，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「住念佛者心印不壞，亦復如是！

「復次阿難！譬如長者多饒財寶，無諸子息唯有一女。是時長者年過百歲，自知朽邁將死不久：『我此財寶無男兒故財應屬王。』作是思惟，喚其女子密告之言：『今有妙寶寶中上者當用遺汝，汝得此寶密藏令堅莫令王知。』女受父勅，持摩尼珠及諸珍寶藏之糞穢，室家大小皆亦不知。值世飢饉女夫告妻：『我家貧窮困於衣食，汝可他行求自活處。』妻白夫言：『我父長者臨命終時，以寶賜我，今在某處君可取之。』時夫掘取大獲珍寶并如意珠，持如意珠，燒香禮拜先發願言：『為我雨食。』隨語即雨百味飲食，如是種種隨意得寶。時夫得已告其妻言：『卿如天女能賜我寶，汝藏此寶我尚不知，況復他人？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！譬如長者多饒財寶，無諸子息唯有一女。是時長者年過百歲，自知朽邁將死不久：『我此財寶無男兒故財應屬王。』作是思惟，喚其女子密告之言：『今有妙寶寶中上者當用遺汝，汝得此寶密藏令堅莫令王知。』女受父勅，持摩尼珠及諸珍寶藏之糞穢，室家大小皆亦不知。值世飢饉女夫告妻：『我家貧窮困於衣食，汝可他行求自活處。』妻白夫言：『我父長者臨命終時，以寶賜我，今在某處君可取之。』時夫掘取大獲珍寶并如意珠，持如意珠，燒香禮拜先發願言：『為我雨食。』隨語即雨百味飲食，如是種種隨意得寶。時夫得已告其妻言：『卿如天女能賜我寶，汝藏此寶我尚不知，況復他人？』」

佛告阿難：「念佛三昧堅心不動，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「念佛三昧堅心不動，亦復如是！

「復次阿難！譬如有王暴虐違道，民罹其毒人怨神怒，國大亢旱求請神祇不能得雨。有臣白言：『大王當知，今此境內林藪之中，有一仙士五通無礙，王可祈請令其呪龍。』大王聞已欣踊無量，遣人詣林祈請仙人。神仙飛往大王殿前，高聲唱言：『大王無道，諸天龍神皆四散去不護王國，云何使我令請雨也？』王聞此語極懷慚愧，改悔先行所作惡事。仙人知王心已軟善，應念誦呪，神通力故天降甘露，地出湧泉潤澤一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！譬如有王暴虐違道，民罹其毒人怨神怒，國大亢旱求請神祇不能得雨。有臣白言：『大王當知，今此境內林藪之中，有一仙士五通無礙，王可祈請令其呪龍。』大王聞已欣踊無量，遣人詣林祈請仙人。神仙飛往大王殿前，高聲唱言：『大王無道，諸天龍神皆四散去不護王國，云何使我令請雨也？』王聞此語極懷慚愧，改悔先行所作惡事。仙人知王心已軟善，應念誦呪，神通力故天降甘露，地出湧泉潤澤一切。」

佛告阿難：「欲念佛者如王棄惡，得念佛者如善呪人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「欲念佛者如王棄惡，得念佛者如善呪人。

「復次阿難！譬如力士自恃大力數犯王法，王遣五人收捕力士幽閉囹圄。五處枷鎖極令牢固，奮力大怒舉體血現，枷鎖摧折踰牆逃逝，到海岸邊解髻明珠持雇船師，船師語言：『如此白石海中無數，我用是為？』力士長跪白船師言：『我此明珠有六種色。』即以黃繒裹珠置之水中，水即金色；復還收珠以白繒裹置之水中，水即變白；收取復以綠繒裹置之水中，水色變作綠琉璃色；收取以碧繒裹置之水中，水即變作真金精色；收取復以絳繒裹置之水中，水即變作車𤦲色；收取復以紫繒裹置之水中，水即變成天金剛色，水上復有紫摩尼光。船師見已，即取寶珠以大寶輿，輿勇猛士置大船上，望風舉帆疾如射箭到於彼岸。到彼岸已，心意泰然安隱無懼，大取珍寶報船師恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！譬如力士自恃大力數犯王法，王遣五人收捕力士幽閉囹圄。五處枷鎖極令牢固，奮力大怒舉體血現，枷鎖摧折踰牆逃逝，到海岸邊解髻明珠持雇船師，船師語言：『如此白石海中無數，我用是為？』力士長跪白船師言：『我此明珠有六種色。』即以黃繒裹珠置之水中，水即金色；復還收珠以白繒裹置之水中，水即變白；收取復以綠繒裹置之水中，水色變作綠琉璃色；收取以碧繒裹置之水中，水即變作真金精色；收取復以絳繒裹置之水中，水即變作車𤦲色；收取復以紫繒裹置之水中，水即變成天金剛色，水上復有紫摩尼光。船師見已，即取寶珠以大寶輿，輿勇猛士置大船上，望風舉帆疾如射箭到於彼岸。到彼岸已，心意泰然安隱無懼，大取珍寶報船師恩。」

佛告阿難：「行念佛者如大力士，𢱍心王枷鎖到慧彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「行念佛者如大力士，𢱍心王枷鎖到慧彼岸。

「復次阿難！譬如劫欲盡時二日竝出，山林樹木河池枯涸；三日出時，眾色火起；四日出時，大海消減三分留一；五日出時，大海竭盡；六日出時，須彌崩倒；七日出時，大地烔然乃至色界，唯金剛山不可摧破還住本際。念佛三昧亦復如是，行是定者，住過去佛實際海中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿難！譬如劫欲盡時二日竝出，山林樹木河池枯涸；三日出時，眾色火起；四日出時，大海消減三分留一；五日出時，大海竭盡；六日出時，須彌崩倒；七日出時，大地烔然乃至色界，唯金剛山不可摧破還住本際。念佛三昧亦復如是，行是定者，住過去佛實際海中。」

佛告阿難：「吾今欲與十方諸佛報念佛三昧恩。」爾時世尊說是語已，及十方諸佛賢劫菩薩，入一切色身光明三昧。時諸佛身一一毛孔，踊出眾多不可稱數妙化佛雲，是諸化佛結加趺坐住立空中。如是無數一切化佛，各申右手摩阿難頂，及勅釋提桓因：「汝等二人持是妙法慎莫忘失，為未來世濁惡眾生滅眾罪障故。如來正遍知今於大眾中說一切佛身相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「吾今欲與十方諸佛報念佛三昧恩。」爾時世尊說是語已，及十方諸佛賢劫菩薩，入一切色身光明三昧。時諸佛身一一毛孔，踊出眾多不可稱數妙化佛雲，是諸化佛結加趺坐住立空中。如是無數一切化佛，各申右手摩阿難頂，及勅釋提桓因：「汝等二人持是妙法慎莫忘失，為未來世濁惡眾生滅眾罪障故。如來正遍知今於大眾中說一切佛身相。」

爾時尊者阿難即從座起，頂禮佛足白佛言：「世尊！當何名此經？此法之要當云何持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難即從座起，頂禮佛足白佛言：「世尊！當何名此經？此法之要當云何持？」

佛告阿難：「此經名『繫想不動』，如是受持；亦名『觀佛白毫相』，如是受持；亦名『逆順觀如來身分』；亦名『一一毛孔分別如來身分』；亦名『觀三十二相八十隨形好諸智慧光明』；亦名『觀佛三昧海』；亦名『念佛三昧門』；亦名『諸佛妙華莊嚴色身』；亦名『說戒、定、慧、解脫、解脫知見、十力、四無所畏、十八不共法，果報所得微妙色身經』，汝好受持，慎勿忘失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名『繫想不動』，如是受持；亦名『觀佛白毫相』，如是受持；亦名『逆順觀如來身分』；亦名『一一毛孔分別如來身分』；亦名『觀三十二相八十隨形好諸智慧光明』；亦名『觀佛三昧海』；亦名『念佛三昧門』；亦名『諸佛妙華莊嚴色身』；亦名『說戒、定、慧、解脫、解脫知見、十力、四無所畏、十八不共法，果報所得微妙色身經』，汝好受持，慎勿忘失。」

佛說是語時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及菩薩大眾、天龍八部、一切鬼神，聞佛說是微妙身相，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、有得阿羅漢者，有種辟支佛道因緣者，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有得無生法忍者，數甚眾多不可稱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及菩薩大眾、天龍八部、一切鬼神，聞佛說是微妙身相，有得須陀洹、斯陀含、阿那含、有得阿羅漢者，有種辟支佛道因緣者，有發阿耨多羅三藐三菩提心者，有得無生法忍者，數甚眾多不可稱說。

時諸大眾聞佛說法恭敬頂禮，奉行佛語作禮求退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾聞佛說法恭敬頂禮，奉行佛語作禮求退。

是時阿難即從座起，合掌長跪白言：「世尊！如來今者一切身相皆已說竟，唯不顯說無見頂相。唯願天尊！少說頂相光明瑞應，令未來世凡愚眾生知佛勝相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難即從座起，合掌長跪白言：「世尊！如來今者一切身相皆已說竟，唯不顯說無見頂相。唯願天尊！少說頂相光明瑞應，令未來世凡愚眾生知佛勝相。」

爾時世尊即入頂三昧海，令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊出琉璃光，其光如水䗍文右旋，遍滿十方無數世界，如百億世界微塵數海，如是八萬四千諸毛髮中，皆出是水相；一一水相復過是百千萬倍數不可知。是諸琉璃水上，生眾多天寶蓮華，華有無數百千億葉，葉作無數百千億寶色，葉極小者遍覆三千大千世界。如是華上，一一鬚間有無量阿僧祇百千萬億恒河沙化佛；一一化佛頂肉髻相，流出眾光亦復如是。時諸佛身量同虛空不可得知；如是諸佛，佛佛相次盡世界海際。此相現時，於十方面，各有百億微塵數菩薩，身昇虛空現大神變，至釋迦牟尼佛所。時諸菩薩以佛神力故，暫見一毛孔中少分瑞相，應時即得無量百千金剛相陀羅尼。佛現是相時，賢劫千菩薩及十方諸佛皆現此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即入頂三昧海，令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊出琉璃光，其光如水䗍文右旋，遍滿十方無數世界，如百億世界微塵數海，如是八萬四千諸毛髮中，皆出是水相；一一水相復過是百千萬倍數不可知。是諸琉璃水上，生眾多天寶蓮華，華有無數百千億葉，葉作無數百千億寶色，葉極小者遍覆三千大千世界。如是華上，一一鬚間有無量阿僧祇百千萬億恒河沙化佛；一一化佛頂肉髻相，流出眾光亦復如是。時諸佛身量同虛空不可得知；如是諸佛，佛佛相次盡世界海際。此相現時，於十方面，各有百億微塵數菩薩，身昇虛空現大神變，至釋迦牟尼佛所。時諸菩薩以佛神力故，暫見一毛孔中少分瑞相，應時即得無量百千金剛相陀羅尼。佛現是相時，賢劫千菩薩及十方諸佛皆現此相。

時會大眾見此少分相者，須陀洹人如剎那頃成阿羅漢；觀因緣者不緣諸緣成阿羅漢；發心菩薩超越境界，增進甚深三昧海門住於性地；無生菩薩倍加增進無量勝法，住首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾見此少分相者，須陀洹人如剎那頃成阿羅漢；觀因緣者不緣諸緣成阿羅漢；發心菩薩超越境界，增進甚深三昧海門住於性地；無生菩薩倍加增進無量勝法，住首楞嚴三昧。

佛告阿難：「佛滅度後濁惡世中，若有眾生聞佛勝相，心不驚疑不生怖畏，當知是人能滅一切煩惱業障。聞佛勝相生隨喜者，除却千億劫極重惡業，後世生處，不落三塗不生八難處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後濁惡世中，若有眾生聞佛勝相，心不驚疑不生怖畏，當知是人能滅一切煩惱業障。聞佛勝相生隨喜者，除却千億劫極重惡業，後世生處，不落三塗不生八難處。」

佛說是語時，長老憍陳如等諸大比丘，彌勒等諸大菩薩、無量大眾，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，長老憍陳如等諸大比丘，彌勒等諸大菩薩、無量大眾，聞佛所說，皆大歡喜，頂戴奉行。