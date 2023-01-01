佛說觀佛三昧海經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

本行品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本行品第八

佛告阿難：「如來有三十二大人相、八十種隨形好，金色光明，一一光明無量化佛，身諸毛孔一切變現，及佛色身略中略者，我今為此時會大眾及淨飯王，略說相好。佛生人間示同人事，同人相故說三十二，勝諸天故說八十好，為諸菩薩說八萬四千，諸妙相好佛實相好，我初成道摩伽陀國寂滅道場，為普賢、賢首等諸大菩薩，於《雜華經》已廣分別。此尊法中所以略說，為諸凡夫及四部弟子，謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、偷僧祇物、婬比丘尼、破八戒齋、作諸惡事、種種邪見，如是等人，若能至心一日一夜係念在前，觀佛如來一相好者，諸惡罪障皆悉盡滅。是故如來名婆伽婆、名阿羅呵、名三藐三佛陀、名功德日、名智滿月、名清涼池、名除罪珠、名光明藏、名智慧山、名戒品河、名迷衢導、名邪見燈、名破煩惱賊、名一切眾生父母、名大歸依處。若有歸依佛世尊者、若稱名者，除百千劫煩惱重障，何況正心修念佛定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如來有三十二大人相、八十種隨形好，金色光明，一一光明無量化佛，身諸毛孔一切變現，及佛色身略中略者，我今為此時會大眾及淨飯王，略說相好。佛生人間示同人事，同人相故說三十二，勝諸天故說八十好，為諸菩薩說八萬四千，諸妙相好佛實相好，我初成道摩伽陀國寂滅道場，為普賢、賢首等諸大菩薩，於《雜華經》已廣分別。此尊法中所以略說，為諸凡夫及四部弟子，謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、偷僧祇物、婬比丘尼、破八戒齋、作諸惡事、種種邪見，如是等人，若能至心一日一夜係念在前，觀佛如來一相好者，諸惡罪障皆悉盡滅。是故如來名婆伽婆、名阿羅呵、名三藐三佛陀、名功德日、名智滿月、名清涼池、名除罪珠、名光明藏、名智慧山、名戒品河、名迷衢導、名邪見燈、名破煩惱賊、名一切眾生父母、名大歸依處。若有歸依佛世尊者、若稱名者，除百千劫煩惱重障，何況正心修念佛定？」

佛告阿難：「如來往昔無量無邊阿僧祇劫，以智慧火燒煩惱薪，修無相定不非時證，是故獲得如是勝相，一一相中無量化佛，何況多相？若能係心觀一毛孔，是人名為行念佛定。以念佛故，十方諸佛常立其前，為說正法，此人即為能生三世諸如來種，何況具足念佛色身？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如來往昔無量無邊阿僧祇劫，以智慧火燒煩惱薪，修無相定不非時證，是故獲得如是勝相，一一相中無量化佛，何況多相？若能係心觀一毛孔，是人名為行念佛定。以念佛故，十方諸佛常立其前，為說正法，此人即為能生三世諸如來種，何況具足念佛色身？

「如來亦有無量法身，十力、無畏、三昧解脫諸神通事，如此妙處非汝凡夫所學境界，但當深心起隨喜想。起是想已當復係念念佛功德，念佛功德者，所謂：戒、定、智慧、解脫、解脫知見、金色三十二相、八十隨形好、十力、四無所畏、十八不共法、大悲三念處是。若有眾生一聞佛身如上功德相好光明，億億千劫不墮惡道，不生邪見雜穢之處，常得正見勤修不息。但聞佛名獲如是福，何況係念觀佛三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來亦有無量法身，十力、無畏、三昧解脫諸神通事，如此妙處非汝凡夫所學境界，但當深心起隨喜想。起是想已當復係念念佛功德，念佛功德者，所謂：戒、定、智慧、解脫、解脫知見、金色三十二相、八十隨形好、十力、四無所畏、十八不共法、大悲三念處是。若有眾生一聞佛身如上功德相好光明，億億千劫不墮惡道，不生邪見雜穢之處，常得正見勤修不息。但聞佛名獲如是福，何況係念觀佛三昧？」

爾時世尊說此語時，於虛空中有七寶臺，一一臺上有億寶蓋，天雨寶華供養釋迦牟尼佛。時文殊師利法王子，結加趺坐坐寶臺中，與十億菩薩住虛空中讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼大悲世尊！說佛身相示佛威儀，現佛光明顯諸化佛，為未來世凡愚眾生不見佛者，作見佛因。善哉阿難！慈悲法子！汝名歡喜。依名定實，善持佛語慎勿忘失，未來眾生聞汝說者即是見佛，思此義者具足見佛微妙色身。」爾時文殊說此語已，與諸菩薩眷屬大眾從空而下，敬禮佛足繞佛七匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此語時，於虛空中有七寶臺，一一臺上有億寶蓋，天雨寶華供養釋迦牟尼佛。時文殊師利法王子，結加趺坐坐寶臺中，與十億菩薩住虛空中讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼大悲世尊！說佛身相示佛威儀，現佛光明顯諸化佛，為未來世凡愚眾生不見佛者，作見佛因。善哉阿難！慈悲法子！汝名歡喜。依名定實，善持佛語慎勿忘失，未來眾生聞汝說者即是見佛，思此義者具足見佛微妙色身。」爾時文殊說此語已，與諸菩薩眷屬大眾從空而下，敬禮佛足繞佛七匝却住一面。

佛告文殊：「佛子！汝今在座作此觀時，地生蓮華縱廣正等滿一由旬。」文殊師利及諸菩薩坐蓮華上，爾時文殊師利法王子既已坐竟，白佛言：「世尊！我今自欲說於往昔本生因緣，唯願世尊加我威神！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「佛子！汝今在座作此觀時，地生蓮華縱廣正等滿一由旬。」文殊師利及諸菩薩坐蓮華上，爾時文殊師利法王子既已坐竟，白佛言：「世尊！我今自欲說於往昔本生因緣，唯願世尊加我威神！」

佛告文殊：「速說勿疑！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「速說勿疑！」

文殊師利告諸大眾，對尊者阿難：「阿難當知，我念過去無量數劫，復倍是數不可思算阿僧祇劫，彼世有佛名寶威德如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊！彼佛出時眾生弊惡與今無異，彼佛世尊亦長丈六身紫金色，說三乘法如釋迦文。爾時彼國有大長者名一切施，長者有子名曰戒護，在母胎時母信敬故，豫為其子受三歸依。子既生已年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛安行徐步，足下生華有大光明，見已歡喜為佛作禮，禮已諦觀目不暫捨，一見佛已即能除却百萬億那由他劫生死之罪。從是已後，恒得值遇百億那由他恒河沙佛，於諸佛所殖眾德本，是諸世尊皆說如是觀佛三昧，亦讚白毫大人相光，勸多眾生懺悔係念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告諸大眾，對尊者阿難：「阿難當知，我念過去無量數劫，復倍是數不可思算阿僧祇劫，彼世有佛名寶威德如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊！彼佛出時眾生弊惡與今無異，彼佛世尊亦長丈六身紫金色，說三乘法如釋迦文。爾時彼國有大長者名一切施，長者有子名曰戒護，在母胎時母信敬故，豫為其子受三歸依。子既生已年至八歲，父母請佛於家供養。童子見佛安行徐步，足下生華有大光明，見已歡喜為佛作禮，禮已諦觀目不暫捨，一見佛已即能除却百萬億那由他劫生死之罪。從是已後，恒得值遇百億那由他恒河沙佛，於諸佛所殖眾德本，是諸世尊皆說如是觀佛三昧，亦讚白毫大人相光，勸多眾生懺悔係念。

「過是已後復得值佛，名摩尼光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀！摩尼光佛出現世時，常放光明以作佛事度脫人民。如是二萬佛皆同一號，名摩尼光。時諸世尊皆以化佛微妙光明誘接眾生。次復有佛，名栴檀摩尼光，十號具足；如是百億佛皆號摩尼光，是諸世尊誓願力故，正以眉間白毫相光，覆護眾生除滅眾罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過是已後復得值佛，名摩尼光多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀！摩尼光佛出現世時，常放光明以作佛事度脫人民。如是二萬佛皆同一號，名摩尼光。時諸世尊皆以化佛微妙光明誘接眾生。次復有佛，名栴檀摩尼光，十號具足；如是百億佛皆號摩尼光，是諸世尊誓願力故，正以眉間白毫相光，覆護眾生除滅眾罪。

「復有佛出，名栴檀海如來、應供、正遍知，如是百萬佛皆同一字，名栴檀海。是諸世尊！以胸德字卍字印光化度眾生。時彼童子親侍諸佛間無空缺，禮拜供養合掌觀佛，觀佛功德因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸世尊亦以身色化度眾生，從是已後即得百千億念佛三昧，得百萬阿僧祇旋陀羅尼，既得此已諸佛現前說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有佛出，名栴檀海如來、應供、正遍知，如是百萬佛皆同一字，名栴檀海。是諸世尊！以胸德字卍字印光化度眾生。時彼童子親侍諸佛間無空缺，禮拜供養合掌觀佛，觀佛功德因緣力故，復得值遇百萬阿僧祇佛，彼諸世尊亦以身色化度眾生，從是已後即得百千億念佛三昧，得百萬阿僧祇旋陀羅尼，既得此已諸佛現前說無相法，須臾之間得首楞嚴三昧。

「時彼童子受三歸依，一禮佛故諦觀佛相心無疲厭，由此因緣值無數佛，何況係念具足思惟觀佛色身？時彼童子豈異人乎？今我身是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼童子受三歸依，一禮佛故諦觀佛相心無疲厭，由此因緣值無數佛，何況係念具足思惟觀佛色身？時彼童子豈異人乎？今我身是！」

爾時世尊讚文殊師利言：「善哉善哉！文殊師利！乃於昔時一禮佛故，得值爾許無數諸佛，何況未來我諸弟子勤觀佛者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚文殊師利言：「善哉善哉！文殊師利！乃於昔時一禮佛故，得值爾許無數諸佛，何況未來我諸弟子勤觀佛者？」

佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮拜者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸大菩薩為其和上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勅阿難：「汝持文殊師利語，遍告大眾及未來世眾生，若能禮拜者、若能念佛者、若能觀佛者，當知此人與文殊師利等無有異，捨身他世，文殊師利等諸大菩薩為其和上。」

說是語時菩薩眾中有一佛子，名曰財首，即從座起繞佛七匝恭敬禮拜，亦禮文殊師利足，以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上，及散文殊師利上，亦散尊者阿難！是諸天華當於佛上化為華臺，於華臺內有十方佛結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時菩薩眾中有一佛子，名曰財首，即從座起繞佛七匝恭敬禮拜，亦禮文殊師利足，以天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，而散佛上，及散文殊師利上，亦散尊者阿難！是諸天華當於佛上化為華臺，於華臺內有十方佛結加趺坐。

東方善德佛告大眾言：「汝等當知，我念過去無量世時有佛世尊，名寶威德上王如來、應、正遍知，彼佛出時亦如今日說三乘法。時彼佛世有一比丘有九弟子，與諸弟子往詣佛塔禮拜佛像，見一寶像嚴顯可觀，既敬禮已目諦視之說偈讚歎，隨壽脩短各自命終。既命終已，生於東方寶威德上王佛國土，在大蓮華結加趺坐忽然化生，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所淨修梵行，得念佛三昧海，既得此已諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者則我身是！南方栴檀德佛、西方無量明佛、北方相德佛、東南方無憂德佛、西南方寶施佛、西北方華德佛、東北方三乘行佛、上方廣眾德佛、下方明德佛，如是等十佛世尊，因由禮塔一讚偈故，於十方面得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方善德佛告大眾言：「汝等當知，我念過去無量世時有佛世尊，名寶威德上王如來、應、正遍知，彼佛出時亦如今日說三乘法。時彼佛世有一比丘有九弟子，與諸弟子往詣佛塔禮拜佛像，見一寶像嚴顯可觀，既敬禮已目諦視之說偈讚歎，隨壽脩短各自命終。既命終已，生於東方寶威德上王佛國土，在大蓮華結加趺坐忽然化生，從此已後恒得值遇無量諸佛，於諸佛所淨修梵行，得念佛三昧海，既得此已諸佛現前即與授記，於十方面隨意作佛。東方善德佛者則我身是！南方栴檀德佛、西方無量明佛、北方相德佛、東南方無憂德佛、西南方寶施佛、西北方華德佛、東北方三乘行佛、上方廣眾德佛、下方明德佛，如是等十佛世尊，因由禮塔一讚偈故，於十方面得成為佛，豈異人乎？我等十方佛是！」

時十方佛從空而下放千光明，顯現色身白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，各伸右手摩阿難頂告言：「法子！汝師和上釋迦牟尼！百千苦行無數精進，求佛智慧報得是身，光明色相今為汝說，汝持佛語為未來世，天、龍、大眾、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，廣說觀佛法及念佛三昧。」說是語已，然後問訊釋迦文佛：「起居安隱？」既問訊已，放大光明各還本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方佛從空而下放千光明，顯現色身白毫相光，各各皆坐釋迦佛床，各伸右手摩阿難頂告言：「法子！汝師和上釋迦牟尼！百千苦行無數精進，求佛智慧報得是身，光明色相今為汝說，汝持佛語為未來世，天、龍、大眾、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，廣說觀佛法及念佛三昧。」說是語已，然後問訊釋迦文佛：「起居安隱？」既問訊已，放大光明各還本國。

時會大眾見十方佛，及諸菩薩國土大小，如於明鏡見眾色像。財首菩薩所散之華，當文殊上即變化成四柱寶臺，於其臺內有四世尊，放身光明儼然而坐，東方阿閦、南方寶相、西方無量壽、北方微妙聲。時四世尊以金蓮華散釋迦佛，未至佛上化為華帳，有萬億葉，一一葉間百千化佛，化佛放光。光中復有無數化佛，寶帳成已四佛世尊從空而下，坐釋迦佛床讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼！乃能為於未來之世濁惡眾生，說三世佛白毫光相，令諸眾生得滅罪咎。所以者何？我念昔曾空王佛所出家學道，時四比丘共為同學，習學三世諸佛正法，煩惱覆心，不能堅持佛法寶藏，多不善業當墮惡道。空中聲言：『汝四比丘！空王如來雖復涅槃，汝之所犯謂無救者，汝等今當入塔觀佛，與佛在世等無有異。』我從空聲入塔觀像眉間毫相，即作是念：『如來在世光明色身與此何異？佛大人相願除我罪。』作是語已，如大山崩五體投地，懺悔諸罪觀佛眉間。懺悔因緣，從是已後八十億阿僧祇劫不墮惡道，生生常見十方諸佛，於諸佛所受持甚深念佛三昧，得三昧已諸佛現前授我記別。東方有國，國名妙喜，彼土有佛，號曰阿閦，即第一比丘是！南方有國，國名歡喜，佛號寶相，即第二比丘是！西方有國，國名極樂，佛號無量壽，第三比丘是！北方有國，國名蓮華莊嚴，佛號微妙聲，第四比丘是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾見十方佛，及諸菩薩國土大小，如於明鏡見眾色像。財首菩薩所散之華，當文殊上即變化成四柱寶臺，於其臺內有四世尊，放身光明儼然而坐，東方阿閦、南方寶相、西方無量壽、北方微妙聲。時四世尊以金蓮華散釋迦佛，未至佛上化為華帳，有萬億葉，一一葉間百千化佛，化佛放光。光中復有無數化佛，寶帳成已四佛世尊從空而下，坐釋迦佛床讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼！乃能為於未來之世濁惡眾生，說三世佛白毫光相，令諸眾生得滅罪咎。所以者何？我念昔曾空王佛所出家學道，時四比丘共為同學，習學三世諸佛正法，煩惱覆心，不能堅持佛法寶藏，多不善業當墮惡道。空中聲言：『汝四比丘！空王如來雖復涅槃，汝之所犯謂無救者，汝等今當入塔觀佛，與佛在世等無有異。』我從空聲入塔觀像眉間毫相，即作是念：『如來在世光明色身與此何異？佛大人相願除我罪。』作是語已，如大山崩五體投地，懺悔諸罪觀佛眉間。懺悔因緣，從是已後八十億阿僧祇劫不墮惡道，生生常見十方諸佛，於諸佛所受持甚深念佛三昧，得三昧已諸佛現前授我記別。東方有國，國名妙喜，彼土有佛，號曰阿閦，即第一比丘是！南方有國，國名歡喜，佛號寶相，即第二比丘是！西方有國，國名極樂，佛號無量壽，第三比丘是！北方有國，國名蓮華莊嚴，佛號微妙聲，第四比丘是！」

時四如來！各申右手摩阿難頂告言：「法王子！汝持佛語廣為未來諸眾生說。」三說此已各放光明還歸本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四如來！各申右手摩阿難頂告言：「法王子！汝持佛語廣為未來諸眾生說。」三說此已各放光明還歸本國。

財首菩薩所散諸華住阿難上者，化成華雲遍滿十方，一一雲間無數化佛，各申右手摩阿難頂告言：「法王子！諸佛如來所有化身，亦如我等，等無有異。汝今親見，當為未來一切眾生廣分別說，令諸眾生修行念佛。若念佛者，得見化佛與今無異，若有眾生聞汝所說，則為見佛除無量罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財首菩薩所散諸華住阿難上者，化成華雲遍滿十方，一一雲間無數化佛，各申右手摩阿難頂告言：「法王子！諸佛如來所有化身，亦如我等，等無有異。汝今親見，當為未來一切眾生廣分別說，令諸眾生修行念佛。若念佛者，得見化佛與今無異，若有眾生聞汝所說，則為見佛除無量罪。」

爾時財首菩薩白佛言：「世尊！我念過去無量世時，有佛世尊亦名釋迦牟尼！彼佛滅後有一王子名曰金幢，憍慢邪見不信正法。知識比丘名定自在，告王子言：『世有佛像眾寶嚴飾極為可愛，可暫入塔觀佛形像。』時彼王子隨善友語入塔觀像，見像相好，白言比丘：『佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？』作是語已比丘告言：『汝今見像若不能禮者，當稱：「南無佛！」』是時王子合掌恭敬稱：『南無佛！』還宮係念念塔中像，即於後夜夢見佛像。見佛像故心大歡喜，捨離邪見歸依三寶，隨壽命終，由前入塔稱南無佛因緣功德，恒得值遇九百萬億那由他佛，於諸佛所常勤精進，逮得甚深念佛三昧，三昧力故諸佛現前為其授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得甚深首楞嚴三昧。爾時王子，今我財首是也！」如是等諸大菩薩其數無量，各說本緣依念佛得，如《本生經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時財首菩薩白佛言：「世尊！我念過去無量世時，有佛世尊亦名釋迦牟尼！彼佛滅後有一王子名曰金幢，憍慢邪見不信正法。知識比丘名定自在，告王子言：『世有佛像眾寶嚴飾極為可愛，可暫入塔觀佛形像。』時彼王子隨善友語入塔觀像，見像相好，白言比丘：『佛像端嚴猶尚如此，況佛真身？』作是語已比丘告言：『汝今見像若不能禮者，當稱：「南無佛！」』是時王子合掌恭敬稱：『南無佛！』還宮係念念塔中像，即於後夜夢見佛像。見佛像故心大歡喜，捨離邪見歸依三寶，隨壽命終，由前入塔稱南無佛因緣功德，恒得值遇九百萬億那由他佛，於諸佛所常勤精進，逮得甚深念佛三昧，三昧力故諸佛現前為其授記，從是以來百萬阿僧祇劫不墮惡道，乃至今日獲得甚深首楞嚴三昧。爾時王子，今我財首是也！」如是等諸大菩薩其數無量，各說本緣依念佛得，如《本生經》說。

爾時世尊告諸大眾：「我念過去無數劫時，爾時有佛，號栴檀窟莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊！十號具足。在閻浮提諸德山中，於彼山中出家學道，足滿七劫成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼世有二童子，多聞無厭遊行國界問諸婆羅門。時有一婆羅門名牢度叉伽，告言：『童子！世間有佛名栴檀窟，汝等二人可詣彼所求論義法。』時二童子，長者名為一切喜見，第二童子名勇猛鎧，共詣佛所，各持天華共散如來。爾時世尊寂然禪定，入三昧王三昧身心不動，普現一切諸佛色身，光明無數如般若波羅蜜說。時二童子見佛色身及見光明，即時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪，恒得值遇無量無數百千諸佛，於諸佛所修行甚深念佛三昧，現前得見十方諸佛，為其演說不退法輪。爾時第一童子豈異人乎？今彌勒菩薩是！第二童子今我釋迦牟尼是！我與賢劫諸菩薩，曾於過去栴檀窟佛所，聞是諸佛色身變化觀佛三昧海，以是因緣功德力故，超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪，於此賢劫次第成佛，最後樓至如來亦於此處說觀佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸大眾：「我念過去無數劫時，爾時有佛，號栴檀窟莊嚴如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊！十號具足。在閻浮提諸德山中，於彼山中出家學道，足滿七劫成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼世有二童子，多聞無厭遊行國界問諸婆羅門。時有一婆羅門名牢度叉伽，告言：『童子！世間有佛名栴檀窟，汝等二人可詣彼所求論義法。』時二童子，長者名為一切喜見，第二童子名勇猛鎧，共詣佛所，各持天華共散如來。爾時世尊寂然禪定，入三昧王三昧身心不動，普現一切諸佛色身，光明無數如般若波羅蜜說。時二童子見佛色身及見光明，即時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪，恒得值遇無量無數百千諸佛，於諸佛所修行甚深念佛三昧，現前得見十方諸佛，為其演說不退法輪。爾時第一童子豈異人乎？今彌勒菩薩是！第二童子今我釋迦牟尼是！我與賢劫諸菩薩，曾於過去栴檀窟佛所，聞是諸佛色身變化觀佛三昧海，以是因緣功德力故，超越九百萬億阿僧祇劫生死之罪，於此賢劫次第成佛，最後樓至如來亦於此處說觀佛三昧。」

佛告阿難：「此觀佛三昧，是一切眾生犯罪者藥、破戒者護、失道者導、盲冥者眼、愚癡者慧、黑闇者燈、煩惱賊中是勇健將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此觀佛三昧，是一切眾生犯罪者藥、破戒者護、失道者導、盲冥者眼、愚癡者慧、黑闇者燈、煩惱賊中是勇健將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。」

佛告阿難：「汝今善持慎勿忘失，過去未來三世諸佛，是諸世尊皆說如是念佛三昧，我與賢劫諸大菩薩，因是念佛三昧力故，得一切智威神自在，如是十方無量諸佛，皆由此法成三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今善持慎勿忘失，過去未來三世諸佛，是諸世尊皆說如是念佛三昧，我與賢劫諸大菩薩，因是念佛三昧力故，得一切智威神自在，如是十方無量諸佛，皆由此法成三菩提。」

爾時尊者阿難佛神力故，自識宿命無數劫事，白佛言：「世尊！我念過去無數億劫，有佛世尊名日月燈明，十號具足。我於彼世見佛如來放大光明，其光遍照十方世界，皆作金色，一一光中有諸化佛，我見是已身心歡喜稱：『南無佛！』從是以來常得值遇百千諸佛聞佛說法，猶如瀉水置之異器憶持不忘，是故我今得見世尊親自供侍。」作是語已說諸偈頌，讚歎諸佛微妙色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難佛神力故，自識宿命無數劫事，白佛言：「世尊！我念過去無數億劫，有佛世尊名日月燈明，十號具足。我於彼世見佛如來放大光明，其光遍照十方世界，皆作金色，一一光中有諸化佛，我見是已身心歡喜稱：『南無佛！』從是以來常得值遇百千諸佛聞佛說法，猶如瀉水置之異器憶持不忘，是故我今得見世尊親自供侍。」作是語已說諸偈頌，讚歎諸佛微妙色身。

爾時空中有無數佛皆現光明，身身毛孔中所出化佛如釋迦文，皆告阿難言：「法子！汝今持是觀佛三昧，廣為一切大眾分別，令諸凡夫種見佛因。」說是語已化佛不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時空中有無數佛皆現光明，身身毛孔中所出化佛如釋迦文，皆告阿難言：「法子！汝今持是觀佛三昧，廣為一切大眾分別，令諸凡夫種見佛因。」說是語已化佛不現。

爾時世尊為囑累此事故，住立空中威儀自在，作十八變顯一切光，告阿難言：「若有眾生欲觀佛者，當如此觀。」佛說此語時，十二億天子得念佛三昧，現前受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為囑累此事故，住立空中威儀自在，作十八變顯一切光，告阿難言：「若有眾生欲觀佛者，當如此觀。」佛說此語時，十二億天子得念佛三昧，現前受記。

觀像品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀像品第九

爾時會中有菩薩摩訶薩名曰彌勒，即從座起，偏袒右肩頂禮佛足，脫身瓔珞奉上如來，以真珠華散佛世尊及文殊師利，所散瓔珞自然踊住於虛空中，化成八萬億寶臺，一一臺中有百億釋迦文佛，皆放光明普現色身，山林河海一切眾生所有妙色，星宿日月諸須彌山，諸天龍神及諸宮殿亦於中現，五通神仙百億呪術，九十五種諸邪見道，醫方技藝工巧文詠，皆於一毛顯現此事，世間邪見穢欲眾生所希見者，亦於光明悉自踊出。地獄、畜生、諸阿修羅，八難、四倒諸不祥事，受報好醜亦於此相自得覺知。所散珠華住佛上者，化作百億白色光明；住文殊上者，化作百千億微妙色光。此諸光明互相交絡，如大龍王蟠身相向，一一光中五億寶光，如僧伽梨割截分明，以金色光縫持令住，縷出入處生四寶華；一一華中賢劫菩薩結加趺坐，十方諸佛及諸化佛坐寶蓮華，為此賢劫諸大菩薩說般舟甚深三昧，亦讚觀佛最初因緣，惟無三昧念佛境界金剛譬定。說是法已是諸如來各申右手摩阿難頂告言：「法子！汝今應當善持佛語慎勿忘失。」爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！惟願天尊大慈大悲，憐愍一切未來世中，多有眾生造不善業，佛不現在，何所依怙可除罪咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩摩訶薩名曰彌勒，即從座起，偏袒右肩頂禮佛足，脫身瓔珞奉上如來，以真珠華散佛世尊及文殊師利，所散瓔珞自然踊住於虛空中，化成八萬億寶臺，一一臺中有百億釋迦文佛，皆放光明普現色身，山林河海一切眾生所有妙色，星宿日月諸須彌山，諸天龍神及諸宮殿亦於中現，五通神仙百億呪術，九十五種諸邪見道，醫方技藝工巧文詠，皆於一毛顯現此事，世間邪見穢欲眾生所希見者，亦於光明悉自踊出。地獄、畜生、諸阿修羅，八難、四倒諸不祥事，受報好醜亦於此相自得覺知。所散珠華住佛上者，化作百億白色光明；住文殊上者，化作百千億微妙色光。此諸光明互相交絡，如大龍王蟠身相向，一一光中五億寶光，如僧伽梨割截分明，以金色光縫持令住，縷出入處生四寶華；一一華中賢劫菩薩結加趺坐，十方諸佛及諸化佛坐寶蓮華，為此賢劫諸大菩薩說般舟甚深三昧，亦讚觀佛最初因緣，惟無三昧念佛境界金剛譬定。說是法已是諸如來各申右手摩阿難頂告言：「法子！汝今應當善持佛語慎勿忘失。」爾時彌勒菩薩白佛言：「世尊！惟願天尊大慈大悲，憐愍一切未來世中，多有眾生造不善業，佛不現在，何所依怙可除罪咎？」

佛告彌勒：「阿逸多！諦聽諦聽善思念之！如來滅後多有眾生，以不見佛作諸惡法，如是等人當令觀像，若觀像者，與觀我身等無有異。」說是語時空中有華，十方諸佛住立空中，叉手合掌讚言：「善哉佛子！善問此事，惟釋迦文救世苦者，為諸末後盲冥眾生說觀像法，今正是時慎勿疑慮。」彌勒菩薩重更慇懃勸請世尊說觀像法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒：「阿逸多！諦聽諦聽善思念之！如來滅後多有眾生，以不見佛作諸惡法，如是等人當令觀像，若觀像者，與觀我身等無有異。」說是語時空中有華，十方諸佛住立空中，叉手合掌讚言：「善哉佛子！善問此事，惟釋迦文救世苦者，為諸末後盲冥眾生說觀像法，今正是時慎勿疑慮。」彌勒菩薩重更慇懃勸請世尊說觀像法。

爾時世尊放常光明照尼拘樓陀精舍及十方國，皆作金色，佛神力故令金色地分為二分，一一分中五百億佛，從下方界皆自踊出住立空中，合掌讚歎彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉佛子！乃能憐愍未來眾生生末法者，勸請世尊說觀像相。」時諸化佛說此語已，踊身虛空作十八變。釋迦文佛即自微笑，笑時口中生大蓮華，其華有光如合百億日月星宿，眾宿月間百億化佛，結加趺坐坐師子床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放常光明照尼拘樓陀精舍及十方國，皆作金色，佛神力故令金色地分為二分，一一分中五百億佛，從下方界皆自踊出住立空中，合掌讚歎彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉佛子！乃能憐愍未來眾生生末法者，勸請世尊說觀像相。」時諸化佛說此語已，踊身虛空作十八變。釋迦文佛即自微笑，笑時口中生大蓮華，其華有光如合百億日月星宿，眾宿月間百億化佛，結加趺坐坐師子床。

爾時釋迦文佛告彌勒菩薩言：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者為未來世五苦眾生、犯禁比丘、不善惡人、五逆誹謗、行十六種惡律儀者，為如是等說除罪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦文佛告彌勒菩薩言：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者為未來世五苦眾生、犯禁比丘、不善惡人、五逆誹謗、行十六種惡律儀者，為如是等說除罪法。」

爾時阿難白佛：「世尊！佛涅槃後此等愚人，無依無怙無歸依處，云何如來說除罪法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛：「世尊！佛涅槃後此等愚人，無依無怙無歸依處，云何如來說除罪法？」

佛告阿難：「汝於佛法心未具解，如我在世歸依我者，名歸依佛、名歸依法、名歸依僧。佛滅度後濁惡世中，諸眾生等欲除罪咎，欲於現世得須陀洹至阿羅漢、欲發三菩提心、欲解十二因緣，當勤修習觀佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝於佛法心未具解，如我在世歸依我者，名歸依佛、名歸依法、名歸依僧。佛滅度後濁惡世中，諸眾生等欲除罪咎，欲於現世得須陀洹至阿羅漢、欲發三菩提心、欲解十二因緣，當勤修習觀佛三昧。」

阿難白佛言：「世尊！如來在世眾生現見，觀佛相好、觀佛光明，尚不了了，況佛滅後佛不現在，當云何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如來在世眾生現見，觀佛相好、觀佛光明，尚不了了，況佛滅後佛不現在，當云何觀？」

佛告阿難：「佛滅度後現前無佛，當觀佛像。觀佛像者，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、一切眾生欲觀像者，先入佛塔以好香泥及諸瓦土塗地令淨，隨其力能燒香散華供養佛像，說己過惡禮佛懺悔，如是伏心經一七日。復至眾中塗掃僧地除諸糞穢，向僧懺悔禮眾僧足，復經七日。如是供養心不疲厭，若出家人應誦毘尼，極令通利；若在家人孝養父母恭敬師長，調心令軟。心若不軟當強折伏令心調順，如調象馬不令失御。心柔順已，住於靖處燒眾名香，禮釋迦文而作是言：『南無大德、我大和上、應、正遍知、大悲世尊！願以慈雲覆護弟子。』作是語已五體投地泣淚像前，從地而起齊整衣服結加趺坐，繫念一處隨前眾生，繫心鼻端、繫心額上、繫心足指。如是種種隨意繫念專置一處，勿令馳散使心動搖，心若動搖舉舌拄腭，閉口閉目叉手端坐，一日至七日令身安隱，身安隱已然後想像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後現前無佛，當觀佛像。觀佛像者，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部、一切眾生欲觀像者，先入佛塔以好香泥及諸瓦土塗地令淨，隨其力能燒香散華供養佛像，說己過惡禮佛懺悔，如是伏心經一七日。復至眾中塗掃僧地除諸糞穢，向僧懺悔禮眾僧足，復經七日。如是供養心不疲厭，若出家人應誦毘尼，極令通利；若在家人孝養父母恭敬師長，調心令軟。心若不軟當強折伏令心調順，如調象馬不令失御。心柔順已，住於靖處燒眾名香，禮釋迦文而作是言：『南無大德、我大和上、應、正遍知、大悲世尊！願以慈雲覆護弟子。』作是語已五體投地泣淚像前，從地而起齊整衣服結加趺坐，繫念一處隨前眾生，繫心鼻端、繫心額上、繫心足指。如是種種隨意繫念專置一處，勿令馳散使心動搖，心若動搖舉舌拄腭，閉口閉目叉手端坐，一日至七日令身安隱，身安隱已然後想像。

「樂逆觀者：從像足指次第仰觀，初觀足指繫心令專，緣佛足指經一七日，閉目開目令了了見金像足指；漸次復觀兩足趺上令了了見；次觀鹿王𨄔，心既專已次第至髻，從髻觀面若不明了，復更懺悔倍自苦策，以戒淨故見佛像面，如真金鏡了了分明。作是觀已觀眉間毫，如頗梨珠右旋宛轉，此相現時見佛眉眼，如天畫師之所畫作，見是事已，次觀頂光令分明了，如是眾相名為逆觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂逆觀者：從像足指次第仰觀，初觀足指繫心令專，緣佛足指經一七日，閉目開目令了了見金像足指；漸次復觀兩足趺上令了了見；次觀鹿王𨄔，心既專已次第至髻，從髻觀面若不明了，復更懺悔倍自苦策，以戒淨故見佛像面，如真金鏡了了分明。作是觀已觀眉間毫，如頗梨珠右旋宛轉，此相現時見佛眉眼，如天畫師之所畫作，見是事已，次觀頂光令分明了，如是眾相名為逆觀。

「順觀像者：從頂上諸䗍文間，一一䗍文繫心諦觀，令心了了見佛䗍文，猶如黑絲右旋宛轉。次觀佛面，觀佛面已，具足觀身漸下至足，如是往返凡十四遍，諦觀一像極令了了，觀一成已出定入定，恒見立像在行者前，見一了了復想二像；見二像已次想三像，乃至想十皆令了了；見十像已想一室內滿中佛像間無空缺；滿一室已復更精進燒香散華，掃塔塗地澡浴眾僧，為父母師長案摩調身，洗浴身體上塗足油，四方乞食得好美者，先上師長分奉父母。作是行已發大誓願：『我今觀佛，以此功德不願人、天、聲聞、緣覺，正欲專求佛菩提道。』發是願已若實至心求大乘者，當行懺悔；行懺悔已次行請佛；行請佛已次行隨喜；行隨喜已次行迴向；行迴向已次行發願；行發願已正身端坐繫念在前，觀佛境界令漸廣大。一僧坊中滿中佛像，方身丈六，足下蓮華圓光一尋，及通身光摩尼焰相，及眾化佛化佛侍者，光明眾色皆令了了；一僧坊已令心復廣一頃地中滿中佛像。此想成已心得安隱身體悅樂，若行若止心想利故，見一頃地滿中佛像，香華供具及諸幢幡，皆隨像行，以心利故，左右前後盡見像行。心漸廣大，見百頃地滿中佛像，開目閉目皆令心想，想想不絕心心相續，如渴思飲。此想成已見一由旬滿中佛像漸增廣遠，滿百由旬見一切像三十二相、八十隨形好皆悉炳然。此想成已想一閻浮提八千由旬滿中佛像。此想成已次想東方弗婆提界八千六十由旬滿中佛像。此想成已復想西方瞿耶尼界廣八千九百由旬滿中佛像。此想成已復觀北方欝單越界一萬六千由旬滿中佛像。此想成已復更廣遠見百閻浮提滿中佛像。此想成已見百億四天下滿中佛像。此想成已唯除食時除便轉時，一切時中恒見佛像，虛空及地滿中佛像，像像相次間無空缺。念想成已身心歡喜，倍加精進，頂戴恭敬十二部經，於說法者起大師想；於佛法僧起父母想，令心調柔不起瞋想，設瞋恚時當於般若波羅蜜前，五體投地誠心懺悔，如上所說五法次第應行。念想成已閉目叉手端坐正受，更作遠想，滿十方界見一切像，身純金色放大光明。若有犯戒作不善者，先身犯戒及以今身，見諸佛像或黑或白；以懺悔故漸見紅色，見紅色已漸見金色；見金色已身心歡喜，勸請諸像使放光明，起此想時念想利故見一切像，舉身毛孔皆放光明，一一光明百億寶色；一一色中無量雜色，微妙境界悉自踊出，此念想成，名觀立像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「順觀像者：從頂上諸䗍文間，一一䗍文繫心諦觀，令心了了見佛䗍文，猶如黑絲右旋宛轉。次觀佛面，觀佛面已，具足觀身漸下至足，如是往返凡十四遍，諦觀一像極令了了，觀一成已出定入定，恒見立像在行者前，見一了了復想二像；見二像已次想三像，乃至想十皆令了了；見十像已想一室內滿中佛像間無空缺；滿一室已復更精進燒香散華，掃塔塗地澡浴眾僧，為父母師長案摩調身，洗浴身體上塗足油，四方乞食得好美者，先上師長分奉父母。作是行已發大誓願：『我今觀佛，以此功德不願人、天、聲聞、緣覺，正欲專求佛菩提道。』發是願已若實至心求大乘者，當行懺悔；行懺悔已次行請佛；行請佛已次行隨喜；行隨喜已次行迴向；行迴向已次行發願；行發願已正身端坐繫念在前，觀佛境界令漸廣大。一僧坊中滿中佛像，方身丈六，足下蓮華圓光一尋，及通身光摩尼焰相，及眾化佛化佛侍者，光明眾色皆令了了；一僧坊已令心復廣一頃地中滿中佛像。此想成已心得安隱身體悅樂，若行若止心想利故，見一頃地滿中佛像，香華供具及諸幢幡，皆隨像行，以心利故，左右前後盡見像行。心漸廣大，見百頃地滿中佛像，開目閉目皆令心想，想想不絕心心相續，如渴思飲。此想成已見一由旬滿中佛像漸增廣遠，滿百由旬見一切像三十二相、八十隨形好皆悉炳然。此想成已想一閻浮提八千由旬滿中佛像。此想成已次想東方弗婆提界八千六十由旬滿中佛像。此想成已復想西方瞿耶尼界廣八千九百由旬滿中佛像。此想成已復觀北方欝單越界一萬六千由旬滿中佛像。此想成已復更廣遠見百閻浮提滿中佛像。此想成已見百億四天下滿中佛像。此想成已唯除食時除便轉時，一切時中恒見佛像，虛空及地滿中佛像，像像相次間無空缺。念想成已身心歡喜，倍加精進，頂戴恭敬十二部經，於說法者起大師想；於佛法僧起父母想，令心調柔不起瞋想，設瞋恚時當於般若波羅蜜前，五體投地誠心懺悔，如上所說五法次第應行。念想成已閉目叉手端坐正受，更作遠想，滿十方界見一切像，身純金色放大光明。若有犯戒作不善者，先身犯戒及以今身，見諸佛像或黑或白；以懺悔故漸見紅色，見紅色已漸見金色；見金色已身心歡喜，勸請諸像使放光明，起此想時念想利故見一切像，舉身毛孔皆放光明，一一光明百億寶色；一一色中無量雜色，微妙境界悉自踊出，此念想成，名觀立像。」

佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。餘相現者別境界出，當疾除之。作是觀者，除却六十億劫生死之罪，亦名見佛，於未來世心想利故值遇賢劫千佛世尊，為其和上，於佛法中次第出家，一一佛所見佛身相了了分明，聞佛說法憶持不忘，於星宿劫光明佛所現前受記，麁心觀像尚得如是無量功德，況復繫念觀佛眉間白毫相光？」說是語時，大梵天王無量梵眾，持諸天華奉散世尊！脫身瓔珞以奉上佛！其華如雲在空中住，所上瓔珞變成金臺，於金臺中有金色光，其光變為七佛尊像，端嚴微妙色相悉具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。餘相現者別境界出，當疾除之。作是觀者，除却六十億劫生死之罪，亦名見佛，於未來世心想利故值遇賢劫千佛世尊，為其和上，於佛法中次第出家，一一佛所見佛身相了了分明，聞佛說法憶持不忘，於星宿劫光明佛所現前受記，麁心觀像尚得如是無量功德，況復繫念觀佛眉間白毫相光？」說是語時，大梵天王無量梵眾，持諸天華奉散世尊！脫身瓔珞以奉上佛！其華如雲在空中住，所上瓔珞變成金臺，於金臺中有金色光，其光變為七佛尊像，端嚴微妙色相悉具。

䗍髻梵王長跪合掌，勸請世尊而作是言：「如來大悲慈愍眾生，願為來世盲冥眾生，具足演說觀像相法，令諸眾生依佛所說恒得值遇諸佛世尊得念佛三昧，三昧力故令諸眾生遠離罪惡，以罪滅故現見諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 䗍髻梵王長跪合掌，勸請世尊而作是言：「如來大悲慈愍眾生，願為來世盲冥眾生，具足演說觀像相法，令諸眾生依佛所說恒得值遇諸佛世尊得念佛三昧，三昧力故令諸眾生遠離罪惡，以罪滅故現見諸佛。」

佛告梵王：「如是如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵王：「如是如是！如汝所說。」

爾時世尊復為來世諸眾生故，更說觀像坐法：「觀像坐者：至心繫念令前立像足下生華，此華生時當起想念：『令此大地作黃金色、作七寶色。』隨想而現，一一寶色黃金為界；一一界間生寶蓮華。作此想時有寶蓮華千葉具足，應想而現。既見花已，請諸想像令坐寶華。眾像坐時大地自然出大白光，如琉璃色白淨可愛，眾白光間百億菩薩白如雪山，從想像身毛孔中出，一一菩薩身毛孔中，出金色光其光如山，百千金色閻浮檀金，光明赫奕數不可知，應想而現；一一山頂有一想像高顯可觀，閻浮檀金色其光大盛，照十方界皆作金色，見地及空亦作金色，滿中金像、金光、金蓋、金臺、金華、金幡。見想菩薩純白玉色，手執白拂有執白華，當起想念極令鮮白。若餘雜想異境界現當疾除滅，若不除滅隨逐餘想，隨他境界喜發風病。此念佛想，是大甘露利益眾生，觀佛三昧，如服良藥利益四大，服此藥者不老不死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復為來世諸眾生故，更說觀像坐法：「觀像坐者：至心繫念令前立像足下生華，此華生時當起想念：『令此大地作黃金色、作七寶色。』隨想而現，一一寶色黃金為界；一一界間生寶蓮華。作此想時有寶蓮華千葉具足，應想而現。既見花已，請諸想像令坐寶華。眾像坐時大地自然出大白光，如琉璃色白淨可愛，眾白光間百億菩薩白如雪山，從想像身毛孔中出，一一菩薩身毛孔中，出金色光其光如山，百千金色閻浮檀金，光明赫奕數不可知，應想而現；一一山頂有一想像高顯可觀，閻浮檀金色其光大盛，照十方界皆作金色，見地及空亦作金色，滿中金像、金光、金蓋、金臺、金華、金幡。見想菩薩純白玉色，手執白拂有執白華，當起想念極令鮮白。若餘雜想異境界現當疾除滅，若不除滅隨逐餘想，隨他境界喜發風病。此念佛想，是大甘露利益眾生，觀佛三昧，如服良藥利益四大，服此藥者不老不死。」

佛告阿難：「若有眾生欲觀像坐，當如是觀。作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。若有眾生觀像坐者，除五百億劫生死之罪，未來值遇賢劫千佛，過賢劫已星宿劫中，值遇諸佛數滿十萬，一一佛所受持佛語，身心安隱終不謬亂；一一世尊現前授記，過算數劫得成為佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生欲觀像坐，當如是觀。作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。若有眾生觀像坐者，除五百億劫生死之罪，未來值遇賢劫千佛，過賢劫已星宿劫中，值遇諸佛數滿十萬，一一佛所受持佛語，身心安隱終不謬亂；一一世尊現前授記，過算數劫得成為佛。」

爾時世尊告阿難言：「若有眾生觀像坐已當觀像行。觀像行者：見十方界滿中像行，虛空及地見一一像從座而起；一一像起時五百億寶華；一一華中有無數光；一一光中無數化佛隨心想現，坐像起立未起中間當動身時，眉間白毫旋舒長短，猶如真佛放白光明，為百千色映飾金光，眾白光間無數銀像身白銀色，銀光，銀華、銀蓋、銀幡、銀臺，悉皆是銀。時眾金像與銀像俱動身欲起，諸像臍中各生蓮華，其蓮華中踊出無數百千化佛，一一化佛放金色光照行者身。是時行者，入定之時自見己身三十六物惡露不淨。不淨現時當疾除滅，而作是念：『三世諸佛身心清淨，我今學佛真淨法身，此不淨觀從貪愛生，虛偽不實用此觀為？』作是念已當自觀身，使諸不淨變為白玉，自見己身如白玉瓶內外俱空，作是觀時，宜服酥藥勿使身虛。此想成時，諸像皆起如前立住，見像立時當作想念請像令行。像既行已步步之中，足下生華成蓮華臺，見十方界滿中行像供具妓樂，諸天大眾恭敬圍遶，行像放光照諸大眾令作金色，銀像放光照諸大眾皆作銀色，白玉菩薩放白玉光令諸大眾作白玉色，雜色諸像放雜色光映飾其間。此想成已更起想念：『請諸行像，皆令以手悉摩我頭。』爾時諸像各申右手摩行者頭，是時眾像放大光明照行者身，光照身時，行者自見身黃金色。此想成已出定歡喜，復更至心禮敬諸佛修諸功德，以是功德迴向菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「若有眾生觀像坐已當觀像行。觀像行者：見十方界滿中像行，虛空及地見一一像從座而起；一一像起時五百億寶華；一一華中有無數光；一一光中無數化佛隨心想現，坐像起立未起中間當動身時，眉間白毫旋舒長短，猶如真佛放白光明，為百千色映飾金光，眾白光間無數銀像身白銀色，銀光，銀華、銀蓋、銀幡、銀臺，悉皆是銀。時眾金像與銀像俱動身欲起，諸像臍中各生蓮華，其蓮華中踊出無數百千化佛，一一化佛放金色光照行者身。是時行者，入定之時自見己身三十六物惡露不淨。不淨現時當疾除滅，而作是念：『三世諸佛身心清淨，我今學佛真淨法身，此不淨觀從貪愛生，虛偽不實用此觀為？』作是念已當自觀身，使諸不淨變為白玉，自見己身如白玉瓶內外俱空，作是觀時，宜服酥藥勿使身虛。此想成時，諸像皆起如前立住，見像立時當作想念請像令行。像既行已步步之中，足下生華成蓮華臺，見十方界滿中行像供具妓樂，諸天大眾恭敬圍遶，行像放光照諸大眾令作金色，銀像放光照諸大眾皆作銀色，白玉菩薩放白玉光令諸大眾作白玉色，雜色諸像放雜色光映飾其間。此想成已更起想念：『請諸行像，皆令以手悉摩我頭。』爾時諸像各申右手摩行者頭，是時眾像放大光明照行者身，光照身時，行者自見身黃金色。此想成已出定歡喜，復更至心禮敬諸佛修諸功德，以是功德迴向菩提。

「爾時復當更起想念：『我今想見眾多金像，行坐隨意未見神通。』起心作想，請諸行像及菩薩像作十八變。應念即作十八種變，見滿十方一切眾像，踊身空中作十八變威神自在，普現色身令行者見。見已歡喜請一切像令轉法輪，應念即時一一眾像異口同音讚歎持戒、讚歎念佛！想聞此已心大歡喜復加精進，以精進故心想得成，心想成時見十方界，一切大地山河石壁皆悉變化為金剛地，金剛地上踊出白光，眾白光間無數化佛坐寶蓮華，一一化佛放無數億百千光明；一一光明復化無數百千化佛。此想現時行者自見身諸毛孔出金色光遍照一切；若餘境起當疾除滅。如此心想疾於猛風，須臾之頃見無數化佛，行者心利如明眼人執頗梨鏡自觀面像，行者觀像亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時復當更起想念：『我今想見眾多金像，行坐隨意未見神通。』起心作想，請諸行像及菩薩像作十八變。應念即作十八種變，見滿十方一切眾像，踊身空中作十八變威神自在，普現色身令行者見。見已歡喜請一切像令轉法輪，應念即時一一眾像異口同音讚歎持戒、讚歎念佛！想聞此已心大歡喜復加精進，以精進故心想得成，心想成時見十方界，一切大地山河石壁皆悉變化為金剛地，金剛地上踊出白光，眾白光間無數化佛坐寶蓮華，一一化佛放無數億百千光明；一一光明復化無數百千化佛。此想現時行者自見身諸毛孔出金色光遍照一切；若餘境起當疾除滅。如此心想疾於猛風，須臾之頃見無數化佛，行者心利如明眼人執頗梨鏡自觀面像，行者觀像亦復如是！

「此想成已當作是念：『諸佛世尊住大寂滅，身心清淨無來無去，如我身者，四大五陰所共合成，如芭蕉樹中無堅實，如水上沫、如水中月、如鏡中像、如熱時焰、如野馬行、如乾闥婆城。』作是想已諸像尋滅有金色光，於金光間有金佛影，如鏡中像，行住坐臥四威儀中現一切色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此想成已當作是念：『諸佛世尊住大寂滅，身心清淨無來無去，如我身者，四大五陰所共合成，如芭蕉樹中無堅實，如水上沫、如水中月、如鏡中像、如熱時焰、如野馬行、如乾闥婆城。』作是想已諸像尋滅有金色光，於金光間有金佛影，如鏡中像，行住坐臥四威儀中現一切色。

「此想成時當念如來戒身，念戒身時見諸佛影，眉間光明猶如白絲，空中清淨至行者前，行者見已當作是念：『釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，過去世時以大戒身而自莊嚴，是故今日得戒、定、慧、解脫、解脫知見。』作此念時釋迦文佛坐琉璃窟，身紫金色端嚴微妙，與諸比丘、菩薩、大眾以為眷屬，住行者前告言：『法子！汝修觀佛三昧力故，我以涅槃相力示汝色身令汝諦觀，汝今坐禪不得多觀，汝後世人多作諸惡，但觀眉間白毫相光，作此觀時所見境界如上所說。』爾時一念情無所著心大歡喜，應時即得念佛三昧。念佛三昧者：見佛色身了了分明，亦見佛心一切境界；亦如上來觀佛心說；亦見佛身一切光明；亦如上觀佛身光說；亦見佛身一切毛孔，一一毛孔悉生八萬四千蓮華，一一華中復有八萬四千化佛，佛佛相次滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此想成時當念如來戒身，念戒身時見諸佛影，眉間光明猶如白絲，空中清淨至行者前，行者見已當作是念：『釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，過去世時以大戒身而自莊嚴，是故今日得戒、定、慧、解脫、解脫知見。』作此念時釋迦文佛坐琉璃窟，身紫金色端嚴微妙，與諸比丘、菩薩、大眾以為眷屬，住行者前告言：『法子！汝修觀佛三昧力故，我以涅槃相力示汝色身令汝諦觀，汝今坐禪不得多觀，汝後世人多作諸惡，但觀眉間白毫相光，作此觀時所見境界如上所說。』爾時一念情無所著心大歡喜，應時即得念佛三昧。念佛三昧者：見佛色身了了分明，亦見佛心一切境界；亦如上來觀佛心說；亦見佛身一切光明；亦如上觀佛身光說；亦見佛身一切毛孔，一一毛孔悉生八萬四千蓮華，一一華中復有八萬四千化佛，佛佛相次滿十方界。

「爾時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂，一切化佛亦申右手摩行者頂，得此觀者，名佛現前三昧；亦名念佛三昧；亦名觀佛色身三昧。爾時諸佛異口同音，各各皆為行者說法，雖未得道，見佛聞法總持不失，此名凡夫念佛三昧。得此三昧者，剎那剎那頃恒見諸佛，於念念頃聞佛說法，所謂大乘方等經典，一日一夜即得通利。父母生身惱濁惡世，以念佛故得聞總持，捨身他世必得見佛，於諸佛所得千萬億旋陀羅尼，得陀羅尼已八十億佛各申右手摩行者頂，一一諸佛皆說決言：『汝念佛故過星宿劫得成為佛，身相光明與我無異！』說是語已八十億佛一時放光，光中復有無量化佛，一一化佛皆說是語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂，一切化佛亦申右手摩行者頂，得此觀者，名佛現前三昧；亦名念佛三昧；亦名觀佛色身三昧。爾時諸佛異口同音，各各皆為行者說法，雖未得道，見佛聞法總持不失，此名凡夫念佛三昧。得此三昧者，剎那剎那頃恒見諸佛，於念念頃聞佛說法，所謂大乘方等經典，一日一夜即得通利。父母生身惱濁惡世，以念佛故得聞總持，捨身他世必得見佛，於諸佛所得千萬億旋陀羅尼，得陀羅尼已八十億佛各申右手摩行者頂，一一諸佛皆說決言：『汝念佛故過星宿劫得成為佛，身相光明與我無異！』說是語已八十億佛一時放光，光中復有無量化佛，一一化佛皆說是語。」

佛告阿難：「如是眾法名觀像法，若觀像時，自當更有無量百千諸勝境界。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是眾法名觀像法，若觀像時，自當更有無量百千諸勝境界。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」