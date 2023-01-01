佛說觀佛三昧海經
東晉 佛陀跋陀羅譯10卷CBETA T0643大于一万字 12 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
佛說觀佛三昧海經卷第八
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東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
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觀馬王藏品第七
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佛告阿難：「未來眾生云何當觀如來陰馬藏相？陰馬藏相者：我在家時，耶輸陀羅及五百侍女咸作是念：『太子生世多諸奇特，唯有一事於我有疑？』婇女眾中有一女子名修曼那，即白妃言：『太子者神人也。《毘陀經》說：若有神人質性清淨，以梵行故身根平滿。太子今者似梵行人，納妃多載，其諸婇女奉事歷年，不見身根況有世事？』復有一女名曰淨意，白言：『大家！我事太子經十八年，未見太子有便利患，況有諸欲？』爾時諸女各各異說，皆謂太子是不能男。太子晝寢，皆聞諸女欲見太子陰馬藏相。是時太子，誓願力故應諸女人，安徐轉身內衣被發，見金色身光明晃耀，雙膝暫開，咸覩聖體平如滿月，有金色光猶如日輪。諸女歡喜：『如此神人實可敬愛，但於我等世情望絕！』作是語已悲泣雨淚。爾時太子！於其根處出白蓮華，其色紅白，上一下二三華相連，諸女見已復相謂言：『如此神人有蓮華相，此人云何心有染著？』作是語已噎不能言。是時華中忽有身根如童子形，諸女見已更相謂言：『太子今者現奇特事，忽有身根如是漸漸如丈夫形。』諸女見此滿已情願不勝悅喜。
佛告阿難：「未來眾生云何當觀如來陰馬藏相？陰馬藏相者：我在家時，耶輸陀羅及五百侍女咸作是念：『太子生世多諸奇特，唯有一事於我有疑？』婇女眾中有一女子名修曼那，即白妃言：『太子者神人也。《毘陀經》說：若有神人質性清淨，以梵行故身根平滿。太子今者似梵行人，納妃多載，其諸婇女奉事歷年，不見身根況有世事？』復有一女名曰淨意，白言：『大家！我事太子經十八年，未見太子有便利患，況有諸欲？』爾時諸女各各異說，皆謂太子是不能男。太子晝寢，皆聞諸女欲見太子陰馬藏相。是時太子，誓願力故應諸女人，安徐轉身內衣被發，見金色身光明晃耀，雙膝暫開，咸覩聖體平如滿月，有金色光猶如日輪。諸女歡喜：『如此神人實可敬愛，但於我等世情望絕！』作是語已悲泣雨淚。爾時太子！於其根處出白蓮華，其色紅白，上一下二三華相連，諸女見已復相謂言：『如此神人有蓮華相，此人云何心有染著？』作是語已噎不能言。是時華中忽有身根如童子形，諸女見已更相謂言：『太子今者現奇特事，忽有身根如是漸漸如丈夫形。』諸女見此滿已情願不勝悅喜。
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「現此相時羅睺羅母，見彼身根花花相次如天劫貝，一一花上乃有無數大身菩薩，手執白花圍繞身根，現已還沒如前日輪。此名菩薩陰馬藏相。如來今者成菩提道，是大丈夫具男子身，復當為汝顯現男相。」
「現此相時羅睺羅母，見彼身根花花相次如天劫貝，一一花上乃有無數大身菩薩，手執白花圍繞身根，現已還沒如前日輪。此名菩薩陰馬藏相。如來今者成菩提道，是大丈夫具男子身，復當為汝顯現男相。」
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佛告阿難：「汝未出家，時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆，乳養彼王經十五載。王既長大，合掌長跪從王求願，白言大王：『我雖卑賤，乳養大王勤劬歷年，伏惟大王乞賜一願！』王白：『乳母欲求何等？』乳母即言：『在王宮中如功德天，一切無乏，唯闕一事，所謂女人情願所幸。』王白乳母：『當以乳母配一大臣義同伉儷。』乳母不願，白言大王：『貴人多事非我所樂，願勅國內一切男子，十五已上三十已還皆悉從我。若能來者，我施彼人一大金錢；形醜陋者當施銀錢。』時彼國王，報乳母恩造一高樓，宣令國內勅諸男子：『如上所願皆悉來集。』經歷年歲乳母衰老，多招諸女遂有五百，一一女人復買諸婢，種種莊飾數滿八千。
佛告阿難：「汝未出家，時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆，乳養彼王經十五載。王既長大，合掌長跪從王求願，白言大王：『我雖卑賤，乳養大王勤劬歷年，伏惟大王乞賜一願！』王白：『乳母欲求何等？』乳母即言：『在王宮中如功德天，一切無乏，唯闕一事，所謂女人情願所幸。』王白乳母：『當以乳母配一大臣義同伉儷。』乳母不願，白言大王：『貴人多事非我所樂，願勅國內一切男子，十五已上三十已還皆悉從我。若能來者，我施彼人一大金錢；形醜陋者當施銀錢。』時彼國王，報乳母恩造一高樓，宣令國內勅諸男子：『如上所願皆悉來集。』經歷年歲乳母衰老，多招諸女遂有五百，一一女人復買諸婢，種種莊飾數滿八千。
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「時彼國王遘疾崩亡，太子紹位，智臣白言：『先王報恩恣此老婢，令王國土如婬女村，損辱國望實自不少。用此何為？宜時擯徙！』白已出外，焚燒高樓驅逐諸女。
「時彼國王遘疾崩亡，太子紹位，智臣白言：『先王報恩恣此老婢，令王國土如婬女村，損辱國望實自不少。用此何為？宜時擯徙！』白已出外，焚燒高樓驅逐諸女。
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「諸女惶怖詣舍衛國，既到舍衛，於四衢道造立婬舍作妖如前。舍衛大國多諸人眾，湊諸女家經一宿者輸金錢二百。國有長者名如閭達，積財百億，長者有子名曰華德，兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍，始初一往各各皆輸金錢十五，日日夜夜恒輸金錢過倍常人，經一月中一藏金盡。其父長者案行諸藏，見一藏空，問守藏者：『此藏中金為何所在？』典藏白言：『大家諸子日日持金往婬女舍，若不制止用金當盡。』長者聞已椎胸大哭：『嗚呼賊子破我家居。』手執大杖打兒母頭，其婦號哭：『嗚呼賊子，生兒無益偷金藏盡，父無訓範素不嚴勅，見打何為？』長者瞋恚號哭詣王，腹拍王前白言：『大王！國內荒亂，摩偷羅國諸羅剎女，來住此城破我家業。』王語長者：『汝甚大富金藏猶盡，況餘凡下寧不困耶？』長者白王：『唯願大王速誅惡人。』王告長者：『吾受佛戒猶不傷蟻，況欲殺人？』長者聞此，舉手拍頭白言：『大王！臣聞王者誅罰惡人，為國除患當有何罪？今日大王與惡為伴，縱諸婬女壞亂正法，國荒民窮戒將安存？』
「諸女惶怖詣舍衛國，既到舍衛，於四衢道造立婬舍作妖如前。舍衛大國多諸人眾，湊諸女家經一宿者輸金錢二百。國有長者名如閭達，積財百億，長者有子名曰華德，兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍，始初一往各各皆輸金錢十五，日日夜夜恒輸金錢過倍常人，經一月中一藏金盡。其父長者案行諸藏，見一藏空，問守藏者：『此藏中金為何所在？』典藏白言：『大家諸子日日持金往婬女舍，若不制止用金當盡。』長者聞已椎胸大哭：『嗚呼賊子破我家居。』手執大杖打兒母頭，其婦號哭：『嗚呼賊子，生兒無益偷金藏盡，父無訓範素不嚴勅，見打何為？』長者瞋恚號哭詣王，腹拍王前白言：『大王！國內荒亂，摩偷羅國諸羅剎女，來住此城破我家業。』王語長者：『汝甚大富金藏猶盡，況餘凡下寧不困耶？』長者白王：『唯願大王速誅惡人。』王告長者：『吾受佛戒猶不傷蟻，況欲殺人？』長者聞此，舉手拍頭白言：『大王！臣聞王者誅罰惡人，為國除患當有何罪？今日大王與惡為伴，縱諸婬女壞亂正法，國荒民窮戒將安存？』
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「王告長者：『如來出世多所調伏，鴦掘摩羅氣噓旃陀羅，大力鬼王、羅剎、魁膾，一切皆化，今當詣佛啟白此事，卿可小忍。』安慰臣已，駕乘名象，與諸侍從往詣祇洹，為佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言：『世尊！摩偷羅國諸婬女等，今來此間惑諸年少，願佛化之。』佛告大王：『却後七日佛自知之。』時波斯匿王禮佛而退。
「王告長者：『如來出世多所調伏，鴦掘摩羅氣噓旃陀羅，大力鬼王、羅剎、魁膾，一切皆化，今當詣佛啟白此事，卿可小忍。』安慰臣已，駕乘名象，與諸侍從往詣祇洹，為佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言：『世尊！摩偷羅國諸婬女等，今來此間惑諸年少，願佛化之。』佛告大王：『却後七日佛自知之。』時波斯匿王禮佛而退。
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「佛告摩訶迦葉：『汝往須達大長者家，可白檀越：「却後七日，佛詣試場化諸婬女。」』須達聞已歡喜踊躍辦諸供具，作七寶華高十一丈置佛坐處，懸諸繒蓋香汁灑地，其日已至王擊金鼓，令諸國內諸論議師皆詣試場。須達長者請諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切皆集當設供養。明日時到，王與諸人詣論議場，長者如閭達，遣旃陀羅喚諸婬女，須達長者亦白時到。是時如來勅千二百五十比丘：『汝諸比丘！各隨定意現大神通。』上座憍陳如與四比丘化作一窟，大如香山百千蓮華，一一華上有五比丘結加趺坐，身出金光令身金色，端嚴可愛猶如彌勒。復有化人作十八變，一一變中有十八比丘，作十八變神通可觀，中有入三昧者、中有經行者，光明迴旋猶如金山生諸寶華，比丘在窟身心不散，飛到試場坐於上位。欝毘迦葉，踊身空中化作六龍，蟠身相結為比丘座，在其座上作十八變飛至試場。伽耶那提兄弟二人，踊身虛空化作大石窟，入火光定作十八變飛至試場。大德摩訶迦葉，著千納衣手擎鉢盂，執持威儀足步虛空，步步之中化一寶樹；一一樹下有化迦葉，經行林中作十八變亦至試場。大智舍利弗！踊身空中作十八變，身上出千日光明赫奕不相障蔽，身下出千月如秋滿月團圓可愛，作十八變飛至試場。大目揵連踊身空中，化作八萬四千師子座，一一師子閉目伏地白如雪山，大目揵連坐其背上，作十八變飛至試場。尊者優波離踊身空中，於虛空中敷尼師檀，結加趺坐入慈三昧，身諸毛孔流出金光，作十八變飛至試場。大迦旃延踊身空中，化作十五摩醯首羅，一一天子乘一牛王，頭上生華，大迦旃延處此華座，作十八變飛至試場。須菩提踊身空中，冥然不現但聞語聲，說如是偈：
「佛告摩訶迦葉：『汝往須達大長者家，可白檀越：「却後七日，佛詣試場化諸婬女。」』須達聞已歡喜踊躍辦諸供具，作七寶華高十一丈置佛坐處，懸諸繒蓋香汁灑地，其日已至王擊金鼓，令諸國內諸論議師皆詣試場。須達長者請諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切皆集當設供養。明日時到，王與諸人詣論議場，長者如閭達，遣旃陀羅喚諸婬女，須達長者亦白時到。是時如來勅千二百五十比丘：『汝諸比丘！各隨定意現大神通。』上座憍陳如與四比丘化作一窟，大如香山百千蓮華，一一華上有五比丘結加趺坐，身出金光令身金色，端嚴可愛猶如彌勒。復有化人作十八變，一一變中有十八比丘，作十八變神通可觀，中有入三昧者、中有經行者，光明迴旋猶如金山生諸寶華，比丘在窟身心不散，飛到試場坐於上位。欝毘迦葉，踊身空中化作六龍，蟠身相結為比丘座，在其座上作十八變飛至試場。伽耶那提兄弟二人，踊身虛空化作大石窟，入火光定作十八變飛至試場。大德摩訶迦葉，著千納衣手擎鉢盂，執持威儀足步虛空，步步之中化一寶樹；一一樹下有化迦葉，經行林中作十八變亦至試場。大智舍利弗！踊身空中作十八變，身上出千日光明赫奕不相障蔽，身下出千月如秋滿月團圓可愛，作十八變飛至試場。大目揵連踊身空中，化作八萬四千師子座，一一師子閉目伏地白如雪山，大目揵連坐其背上，作十八變飛至試場。尊者優波離踊身空中，於虛空中敷尼師檀，結加趺坐入慈三昧，身諸毛孔流出金光，作十八變飛至試場。大迦旃延踊身空中，化作十五摩醯首羅，一一天子乘一牛王，頭上生華，大迦旃延處此華座，作十八變飛至試場。須菩提踊身空中，冥然不現但聞語聲，說如是偈：
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「『一切法如性， 無我無眾生；
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亦無婬欲想， 當復教化誰？
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諸法本無性， 亦無名字相；
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愛著故起欲， 當復教化誰？』
愛著故起欲， 當復教化誰？』
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「說是語已，作十八變飛至試場。時阿那律踊身空中，化萬梵王作諸梵宮，比丘處中作十八變飛至試場。羅睺羅、難陀！時二比丘踊身空中化作寶樓，比丘處中入深禪定，作十八變飛至試場。如是千二百五十比丘各現異變，亦作十八種神通飛至試場。
「說是語已，作十八變飛至試場。時阿那律踊身空中，化萬梵王作諸梵宮，比丘處中作十八變飛至試場。羅睺羅、難陀！時二比丘踊身空中化作寶樓，比丘處中入深禪定，作十八變飛至試場。如是千二百五十比丘各現異變，亦作十八種神通飛至試場。
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「爾時世尊獨將阿難，持尼師檀手執澡罐，世尊在前阿難在後，從佛鉢盂中有六蓮華，一一蓮華放金色光，照舍衛國令作金色。澡罐水中有大金幢，其金幢頭有五百光；一一光明化千化佛，三十二相皆悉具足，足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大眾，散華燒香為佛作禮，百千天樂不鼓自鳴，歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌，勸請如來令化婬女。佛坐華座為諸大眾，略說苦、空、無常諸波羅蜜，諸女不受。
「爾時世尊獨將阿難，持尼師檀手執澡罐，世尊在前阿難在後，從佛鉢盂中有六蓮華，一一蓮華放金色光，照舍衛國令作金色。澡罐水中有大金幢，其金幢頭有五百光；一一光明化千化佛，三十二相皆悉具足，足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大眾，散華燒香為佛作禮，百千天樂不鼓自鳴，歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌，勸請如來令化婬女。佛坐華座為諸大眾，略說苦、空、無常諸波羅蜜，諸女不受。
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「時女眾中，有一婬女名曰：可愛，告諸女言：『沙門瞿曇！本性無欲人言不男，故於眾中演說苦空毀欲不淨，若有身分皆具足者，於大眾中應去慚愧如尼揵子，出身示我。審有此相，我等歸伏為其弟子；若無此相虛說不淨，此無根人性自無欲，云何不說欲為不淨？』說是語已，如來爾時化作一象，如轉輪聖王象寶，時象脚間出一白華，猶如象支漸漸跓地。諸女見已歡喜大笑，各相謂言：『沙門善幻乃化作此。』佛復化作一馬王像，出馬王藏，如琉璃筒下垂至膝，諸女見已彌言是幻。末利夫人見此化相，白諸比丘尼及優婆夷：『我等諸女宜各退還，婬女所說不可聽聞。世尊大慈，今欲化之必作異變，我等宜避。』禮佛而退。
「時女眾中，有一婬女名曰：可愛，告諸女言：『沙門瞿曇！本性無欲人言不男，故於眾中演說苦空毀欲不淨，若有身分皆具足者，於大眾中應去慚愧如尼揵子，出身示我。審有此相，我等歸伏為其弟子；若無此相虛說不淨，此無根人性自無欲，云何不說欲為不淨？』說是語已，如來爾時化作一象，如轉輪聖王象寶，時象脚間出一白華，猶如象支漸漸跓地。諸女見已歡喜大笑，各相謂言：『沙門善幻乃化作此。』佛復化作一馬王像，出馬王藏，如琉璃筒下垂至膝，諸女見已彌言是幻。末利夫人見此化相，白諸比丘尼及優婆夷：『我等諸女宜各退還，婬女所說不可聽聞。世尊大慈，今欲化之必作異變，我等宜避。』禮佛而退。
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「佛勅阿難：『汝告波斯匿王及諸比丘，各自遊戲。』波斯匿王白諸大德：『如來大慈欲化婬女，我等今者宜各遠去。』作是語已却行而退，唯此千二百五十比丘侍立佛後。佛告憍陳如：『將汝徒眾經行林中。』五百比丘大智舍利弗為眾上首，猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗：『汝亦隨意與諸論師論講所宜。』五百比丘隨舍利弗後至華林中，為波斯匿王更說四諦。唯阿難在，佛告阿難：『汝留坐具，汝亦宜去。』作是語已，是時世尊獨往女所。
「佛勅阿難：『汝告波斯匿王及諸比丘，各自遊戲。』波斯匿王白諸大德：『如來大慈欲化婬女，我等今者宜各遠去。』作是語已却行而退，唯此千二百五十比丘侍立佛後。佛告憍陳如：『將汝徒眾經行林中。』五百比丘大智舍利弗為眾上首，猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗：『汝亦隨意與諸論師論講所宜。』五百比丘隨舍利弗後至華林中，為波斯匿王更說四諦。唯阿難在，佛告阿難：『汝留坐具，汝亦宜去。』作是語已，是時世尊獨往女所。
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「是時諸女見佛獨在，高聲大笑白言：『沙門汝今為有身分不耶？』佛言：『我具男身是大丈夫。』諸女聞已掩口而笑。爾時世尊敷尼師檀，金剛地神化作金床，七寶為脚在坐具下，佛坐其上，楪僧伽梨披僧祇支，示胸卍字令女見之。諸女見字，如百千男子年皆盛壯，顏貌奇特甚適女意；佛復披泥洹僧，見佛身體泯然平滿，有金色光猶如千日。諸女見已，皆言：『瞿曇是無根人。』佛聞此語，如馬王法漸漸出現，初出之時猶如八歲童子身根，漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜，時陰馬藏漸漸長大如蓮花幢，一一層間有百億蓮華；一一蓮華有百億寶色；一一色中有百億化佛；一一化佛百億菩薩，無量大眾以為侍者。時諸化佛異口同音，毀諸女人惡欲過患，而說偈言：
「是時諸女見佛獨在，高聲大笑白言：『沙門汝今為有身分不耶？』佛言：『我具男身是大丈夫。』諸女聞已掩口而笑。爾時世尊敷尼師檀，金剛地神化作金床，七寶為脚在坐具下，佛坐其上，楪僧伽梨披僧祇支，示胸卍字令女見之。諸女見字，如百千男子年皆盛壯，顏貌奇特甚適女意；佛復披泥洹僧，見佛身體泯然平滿，有金色光猶如千日。諸女見已，皆言：『瞿曇是無根人。』佛聞此語，如馬王法漸漸出現，初出之時猶如八歲童子身根，漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜，時陰馬藏漸漸長大如蓮花幢，一一層間有百億蓮華；一一蓮華有百億寶色；一一色中有百億化佛；一一化佛百億菩薩，無量大眾以為侍者。時諸化佛異口同音，毀諸女人惡欲過患，而說偈言：
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「『若有諸男子， 年皆十五六；
「『若有諸男子， 年皆十五六；
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盛壯多力勢， 數滿恒河沙；
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持以供給女， 不滿須臾意。』
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「時諸女人聞此語已，心懷慚愧懊憹躄地，舉手拍頭而作是言：『嗚呼惡欲，乃令諸佛說如此事，我等懷惡心著穢欲不知為患，乃令諸佛聞如此弊，猶如盛火焚燒我等！』說是語時，見虛空中一切化佛，廣為諸女說不淨觀，所謂：九想、十想、三十想、數息安般。諸女聞說不淨觀，法樂禪定樂，不樂愛欲。
「時諸女人聞此語已，心懷慚愧懊憹躄地，舉手拍頭而作是言：『嗚呼惡欲，乃令諸佛說如此事，我等懷惡心著穢欲不知為患，乃令諸佛聞如此弊，猶如盛火焚燒我等！』說是語時，見虛空中一切化佛，廣為諸女說不淨觀，所謂：九想、十想、三十想、數息安般。諸女聞說不淨觀，法樂禪定樂，不樂愛欲。
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「爾時世尊還攝身光端坐金床，大眾雲集還到佛所，波斯匿王白言：『世尊！如來出世多所利益，乃於此處現大光明，況餘身分無量功德！』一切諸天在虛空中，亦讚如來百千梵行：『如來梵行乃得如此，勝陰馬藏沒無處所，顯出金華化佛無數，是持戒報功德巍巍。』時諸女人聞此說已，四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心，二千女人遠塵離垢得法眼淨，二千女人於未來世過十二劫，次第當得辟支佛道。
「爾時世尊還攝身光端坐金床，大眾雲集還到佛所，波斯匿王白言：『世尊！如來出世多所利益，乃於此處現大光明，況餘身分無量功德！』一切諸天在虛空中，亦讚如來百千梵行：『如來梵行乃得如此，勝陰馬藏沒無處所，顯出金華化佛無數，是持戒報功德巍巍。』時諸女人聞此說已，四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心，二千女人遠塵離垢得法眼淨，二千女人於未來世過十二劫，次第當得辟支佛道。
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「長者如閭達見佛現化惡魔女人，讚言：『善哉善哉！如來昔者破波旬軍，今化諸女與本無異，此相現時無量諸天發菩提心。』波斯匿王所將士眾有五百人求佛出家，鬚髮自落，身所著衣變成袈裟，應時即得阿羅漢道。是時大眾見馬王藏，心歡喜者除五十億劫生死之罪，禮佛而退。」
「長者如閭達見佛現化惡魔女人，讚言：『善哉善哉！如來昔者破波旬軍，今化諸女與本無異，此相現時無量諸天發菩提心。』波斯匿王所將士眾有五百人求佛出家，鬚髮自落，身所著衣變成袈裟，應時即得阿羅漢道。是時大眾見馬王藏，心歡喜者除五十億劫生死之罪，禮佛而退。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告阿難：「我昔夏安居時，波羅㮈國有一婬樓，樓上有女名曰妙意，昔日於佛有重因緣，我與難陀及將汝往此婬女舍日日乞食，此女於我不曾恭敬，於難陀所偏生愛著，已經七日女心念言：『沙門瞿曇若能遣弟難陀、阿難從我願言，我當種種供養沙門。』佛告阿難、難陀：『汝從今日莫往彼村。』世尊自獨執鉢而行至女樓所，一日至三日，放金色光化諸天人，此女不悟。後日世尊復將阿難、難陀在樓下行，婬女愛敬二比丘故，遙以眾華散佛及二比丘，阿難告言：『汝可禮佛？』女愛阿難，應時作禮。
佛告阿難：「我昔夏安居時，波羅㮈國有一婬樓，樓上有女名曰妙意，昔日於佛有重因緣，我與難陀及將汝往此婬女舍日日乞食，此女於我不曾恭敬，於難陀所偏生愛著，已經七日女心念言：『沙門瞿曇若能遣弟難陀、阿難從我願言，我當種種供養沙門。』佛告阿難、難陀：『汝從今日莫往彼村。』世尊自獨執鉢而行至女樓所，一日至三日，放金色光化諸天人，此女不悟。後日世尊復將阿難、難陀在樓下行，婬女愛敬二比丘故，遙以眾華散佛及二比丘，阿難告言：『汝可禮佛？』女愛阿難，應時作禮。
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「爾時世尊化三童子，年皆十五面貌端正，勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜，為化年少五體投地，敬禮年少，白言：『丈夫！我今此舍如功德天，福力自在眾寶莊嚴，我今以身及與奴婢奉上丈夫，可備灑掃，若能顧納隨我所願，一切供給無所愛惜。』作是語已化人坐床，未及食頃，女前親近白言：『丈夫！願遂我意。』化人不違，隨己所欲即附近已。一日一夜心不疲厭；至二日時愛心漸息；至三日時白言：『丈夫！可起飲食？』化人即起纏綿不已，女生厭悔，白言：『丈夫！異人乃爾？』化人告言：『我先世法凡與女通，經十二日爾乃休息。』女聞此語如人食噎，既不得吐又不得咽，身體苦痛如被杵擣；至四日時如被車轢；至五日時如鐵丸入體；至六日時支節悉痛如箭入心，女作念言：『我聞人說迦毘羅城淨飯王子，身紫金色三十二相，愍諸盲冥救濟苦人，恒在此城常行福慶，放金色光濟一切人，今日何故不來救我？』作是念已懊惱自責：『我從今日乃至壽終，終不貪色，寧與虎狼、師子、惡獸同處一穴，不貪色欲受此苦惱。』作是語已復起飯食，行坐共俱無奈之何，化人亦瞋：『咄！弊惡女廢我事業，我今共汝合體一處不如早死，父母宗親若來覓我於何自藏？我寧經死不堪受恥。』女言：『弊物我不用，爾欲死隨意。』
「爾時世尊化三童子，年皆十五面貌端正，勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜，為化年少五體投地，敬禮年少，白言：『丈夫！我今此舍如功德天，福力自在眾寶莊嚴，我今以身及與奴婢奉上丈夫，可備灑掃，若能顧納隨我所願，一切供給無所愛惜。』作是語已化人坐床，未及食頃，女前親近白言：『丈夫！願遂我意。』化人不違，隨己所欲即附近已。一日一夜心不疲厭；至二日時愛心漸息；至三日時白言：『丈夫！可起飲食？』化人即起纏綿不已，女生厭悔，白言：『丈夫！異人乃爾？』化人告言：『我先世法凡與女通，經十二日爾乃休息。』女聞此語如人食噎，既不得吐又不得咽，身體苦痛如被杵擣；至四日時如被車轢；至五日時如鐵丸入體；至六日時支節悉痛如箭入心，女作念言：『我聞人說迦毘羅城淨飯王子，身紫金色三十二相，愍諸盲冥救濟苦人，恒在此城常行福慶，放金色光濟一切人，今日何故不來救我？』作是念已懊惱自責：『我從今日乃至壽終，終不貪色，寧與虎狼、師子、惡獸同處一穴，不貪色欲受此苦惱。』作是語已復起飯食，行坐共俱無奈之何，化人亦瞋：『咄！弊惡女廢我事業，我今共汝合體一處不如早死，父母宗親若來覓我於何自藏？我寧經死不堪受恥。』女言：『弊物我不用，爾欲死隨意。』
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「是時化人取刀刺頸血流滂沱，塗污女身萎沱在地，女不能勝亦不得免。死經二日青瘀臭黑；三日膖脹；四日爛潰，大小便利及諸惡虫，迸血諸膿塗漫女身，女極惡厭而不得離；至五日時皮肉漸爛；至六日時肉落都盡；至七日時唯有臭骨，如膠如漆粘著女身。女發誓願：『若諸天神及與仙人、淨飯王子能免我苦，我持此舍一切珍寶以用給施。』作是念時，佛將阿難、難陀，帝釋在前擎寶香爐燒無價香，梵王在後擎大寶蓋，無量諸天鼓天妓樂，佛放常光明耀天地，一切大眾皆見，如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧藏骨無處，取諸白㲲無量眾香纏裹臭骨，臭勢如故不可覆藏。女見世尊，為佛作禮，以慚愧故身映骨上，臭骨忽然在女背上，女極慚愧流淚而言：『如來功德慈悲無量，若能令我離此苦者，願為弟子心終不退。』佛神力故臭骨不現，女大歡喜為佛作禮白佛言：『世尊！我今所珍一切施佛。』佛為呪願梵音流暢，女聞呪願心大歡喜，應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲，皆發無上菩提道心，無量梵眾見佛神變得無生忍，帝釋所將諸天子等，有發菩提心者，有得阿那含者。」
「是時化人取刀刺頸血流滂沱，塗污女身萎沱在地，女不能勝亦不得免。死經二日青瘀臭黑；三日膖脹；四日爛潰，大小便利及諸惡虫，迸血諸膿塗漫女身，女極惡厭而不得離；至五日時皮肉漸爛；至六日時肉落都盡；至七日時唯有臭骨，如膠如漆粘著女身。女發誓願：『若諸天神及與仙人、淨飯王子能免我苦，我持此舍一切珍寶以用給施。』作是念時，佛將阿難、難陀，帝釋在前擎寶香爐燒無價香，梵王在後擎大寶蓋，無量諸天鼓天妓樂，佛放常光明耀天地，一切大眾皆見，如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧藏骨無處，取諸白㲲無量眾香纏裹臭骨，臭勢如故不可覆藏。女見世尊，為佛作禮，以慚愧故身映骨上，臭骨忽然在女背上，女極慚愧流淚而言：『如來功德慈悲無量，若能令我離此苦者，願為弟子心終不退。』佛神力故臭骨不現，女大歡喜為佛作禮白佛言：『世尊！我今所珍一切施佛。』佛為呪願梵音流暢，女聞呪願心大歡喜，應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲，皆發無上菩提道心，無量梵眾見佛神變得無生忍，帝釋所將諸天子等，有發菩提心者，有得阿那含者。」
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佛告阿難：「我昔初成道時，伽耶城邊住熙連河側，有五尼揵。第一尼揵名薩闍多，五百徒眾；餘四各有二百五十弟子。時諸尼揵自稱得道，來至我所，以其身根繞身七匝，來至我所敷草而坐，即作是語：『瞿曇！我無欲故梵行相成，我之身根乃能如此如自在天，我今神通過踰沙門百千萬倍，沙門作一我當作二。』即於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，滿七匝已，令樹雲霧如龍王氣，高聲大喚舉手唱言：『瞿曇！我梵行相事驗如此，汝稱男子，言大丈夫，以何為證？』
佛告阿難：「我昔初成道時，伽耶城邊住熙連河側，有五尼揵。第一尼揵名薩闍多，五百徒眾；餘四各有二百五十弟子。時諸尼揵自稱得道，來至我所，以其身根繞身七匝，來至我所敷草而坐，即作是語：『瞿曇！我無欲故梵行相成，我之身根乃能如此如自在天，我今神通過踰沙門百千萬倍，沙門作一我當作二。』即於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，滿七匝已，令樹雲霧如龍王氣，高聲大喚舉手唱言：『瞿曇！我梵行相事驗如此，汝稱男子，言大丈夫，以何為證？』
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「爾時世尊化作寶枷，寶枷兩頭有十四珠，一一明珠有千光明；一一光明化成化佛，作十八變住立空中，世尊現化，倒住空中脚在枷上。時佛二足出千蓮華，一一蓮華萬億光明；一一光中有百億寶臺；一一臺中無數化佛；一一化佛各攝一脚，猶如卷琉璃令脚不現。一切化佛及釋迦文，悉懸一脚倒住空中，唯諸尼揵見佛倒住，無量天龍八部鬼神，見佛世尊安坐講堂敷演大法，所謂：無相、無我等法。
「爾時世尊化作寶枷，寶枷兩頭有十四珠，一一明珠有千光明；一一光明化成化佛，作十八變住立空中，世尊現化，倒住空中脚在枷上。時佛二足出千蓮華，一一蓮華萬億光明；一一光中有百億寶臺；一一臺中無數化佛；一一化佛各攝一脚，猶如卷琉璃令脚不現。一切化佛及釋迦文，悉懸一脚倒住空中，唯諸尼揵見佛倒住，無量天龍八部鬼神，見佛世尊安坐講堂敷演大法，所謂：無相、無我等法。
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「時空有聲告諸尼揵：『佛已作一，汝可作二。』時諸尼揵即自騰擲，手搏樹枝抱樹而立，盡尼揵術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言：『狂人！汝如小虫，敢與獸王師子共戰。汝向大喚：「佛若作一，我當作二。」佛今已住大神通力，汝何不為？』樹神罵已，地神堅牢即從地出住立空中，以大鐵鎖鎖尼揵脚倒懸空中，有五夜叉以杖撾之，尼揵痛急自掣墜地，未至地頃有一尼揵稱：『南無佛！』世尊以手接取尼揵令身不痛。時諸尼揵既至地已，妬心不歇，語地神言：『汝無慈心偏為瞿曇，汝宿罪故受夜叉身在此地下，今日復更無慈普愛，但為瞿曇困苦我等。』時恒河神飛住空中，手執大石告言：『尼揵！如汝癡人，服食牛糞，石灰塗頭，令髮褫落裸形無恥，猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切，汝今云何持黑闇身與日爭光？』爾時水神唱是語已，勸請世尊伏諸尼揵。
「時空有聲告諸尼揵：『佛已作一，汝可作二。』時諸尼揵即自騰擲，手搏樹枝抱樹而立，盡尼揵術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言：『狂人！汝如小虫，敢與獸王師子共戰。汝向大喚：「佛若作一，我當作二。」佛今已住大神通力，汝何不為？』樹神罵已，地神堅牢即從地出住立空中，以大鐵鎖鎖尼揵脚倒懸空中，有五夜叉以杖撾之，尼揵痛急自掣墜地，未至地頃有一尼揵稱：『南無佛！』世尊以手接取尼揵令身不痛。時諸尼揵既至地已，妬心不歇，語地神言：『汝無慈心偏為瞿曇，汝宿罪故受夜叉身在此地下，今日復更無慈普愛，但為瞿曇困苦我等。』時恒河神飛住空中，手執大石告言：『尼揵！如汝癡人，服食牛糞，石灰塗頭，令髮褫落裸形無恥，猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切，汝今云何持黑闇身與日爭光？』爾時水神唱是語已，勸請世尊伏諸尼揵。
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「爾時世尊告諸尼揵：『汝等不知如來身分，若欲見者隨意觀之，如來積劫修行梵行，在家之時無邪欲想，心不染累故得斯報，猶如寶馬隱顯無常，今當為汝少現身分。』爾時世尊從空而下，即於地上化作四水如四大海，四海之中有須彌山，佛在山下正身仰臥放金色光，其光晃耀映諸天目，徐出馬藏繞山七匝如金蓮華，華華相次上至梵世，從佛身出一億那由他雜寶蓮華，猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層，層有百千無量化佛，一一化佛百億菩薩，無數比丘以為侍者，化佛放光照十方界。尼揵見已大驚心伏：『佛梵行相乃至如此不可思議，形不醜惡猶如蓮華，我今頂禮佛功德海，佛智無邊不可窮盡，受我懺悔攝取我等。』作此語已，五百尼揵合掌叉手長跪在地，求佛出家。佛言：『善來比丘！』佛勅迦葉為辦衣服，迦葉爾時至仙人所告大仙人：『今日世尊伏諸尼揵！唯願仙士施少衣裳。』時諸仙人取好樹皮，多羅樹葉裁縫為衣。時諸仙人師名曰光目，合掌叉手告諸弟子：『佛德無量弘誓周普，乃攝受此著邪見人。我宜辦衣給裸形者，亦敬佛寶可脫諸苦。』說是語已從迦葉後至世尊所。五百仙人見蓮華臺從佛身出，如眾蓮華圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已，歡喜合掌敬禮世尊！諦觀世尊目不暫捨，見佛眉間白毫相光右旋宛轉，及見佛身一切眾相，作是思惟：『此相好者，必從前世無縛無著、無我無作、無心無識、無人無物、無施無受、清淨檀波羅蜜生，亦隨一切平等無相、大智空慧般若波羅蜜生。』思是義已應時即逮無生法忍。五百尼揵著僧伽梨，為佛作禮未舉頭頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。一一尼揵誓願當度。五百尼揵現此相時，無量諸天、龍、夜叉眾，見佛梵行清淨果報，身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。」
「爾時世尊告諸尼揵：『汝等不知如來身分，若欲見者隨意觀之，如來積劫修行梵行，在家之時無邪欲想，心不染累故得斯報，猶如寶馬隱顯無常，今當為汝少現身分。』爾時世尊從空而下，即於地上化作四水如四大海，四海之中有須彌山，佛在山下正身仰臥放金色光，其光晃耀映諸天目，徐出馬藏繞山七匝如金蓮華，華華相次上至梵世，從佛身出一億那由他雜寶蓮華，猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層，層有百千無量化佛，一一化佛百億菩薩，無數比丘以為侍者，化佛放光照十方界。尼揵見已大驚心伏：『佛梵行相乃至如此不可思議，形不醜惡猶如蓮華，我今頂禮佛功德海，佛智無邊不可窮盡，受我懺悔攝取我等。』作此語已，五百尼揵合掌叉手長跪在地，求佛出家。佛言：『善來比丘！』佛勅迦葉為辦衣服，迦葉爾時至仙人所告大仙人：『今日世尊伏諸尼揵！唯願仙士施少衣裳。』時諸仙人取好樹皮，多羅樹葉裁縫為衣。時諸仙人師名曰光目，合掌叉手告諸弟子：『佛德無量弘誓周普，乃攝受此著邪見人。我宜辦衣給裸形者，亦敬佛寶可脫諸苦。』說是語已從迦葉後至世尊所。五百仙人見蓮華臺從佛身出，如眾蓮華圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已，歡喜合掌敬禮世尊！諦觀世尊目不暫捨，見佛眉間白毫相光右旋宛轉，及見佛身一切眾相，作是思惟：『此相好者，必從前世無縛無著、無我無作、無心無識、無人無物、無施無受、清淨檀波羅蜜生，亦隨一切平等無相、大智空慧般若波羅蜜生。』思是義已應時即逮無生法忍。五百尼揵著僧伽梨，為佛作禮未舉頭頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。一一尼揵誓願當度。五百尼揵現此相時，無量諸天、龍、夜叉眾，見佛梵行清淨果報，身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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佛告阿難：「佛滅度後，天眾、龍眾、夜叉眾、沙門眾、婆羅門眾，問佛世尊過去世時清淨無欲修諸梵行得何果報？汝當答言：『佛有馬王藏相，與身平等七合盈滿，如金剛器中外俱淨，為度眾生出現是相，化佛光明妙蓮華雲其數無量，如此身者，從無數世無染安隱善持戒、慧、尸，波羅蜜生。』」
佛告阿難：「佛滅度後，天眾、龍眾、夜叉眾、沙門眾、婆羅門眾，問佛世尊過去世時清淨無欲修諸梵行得何果報？汝當答言：『佛有馬王藏相，與身平等七合盈滿，如金剛器中外俱淨，為度眾生出現是相，化佛光明妙蓮華雲其數無量，如此身者，從無數世無染安隱善持戒、慧、尸，波羅蜜生。』」
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佛勅阿難：「佛滅度後佛諸弟子！欲觀如來陰馬藏相，當作是觀。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者，常於夢中見十方佛，此人生生恒修梵行，除却二十萬劫生死之罪。」
佛勅阿難：「佛滅度後佛諸弟子！欲觀如來陰馬藏相，當作是觀。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者，常於夢中見十方佛，此人生生恒修梵行，除却二十萬劫生死之罪。」
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說是相時，夜叉眾中八千夜叉身心歡喜，讚歎如來無量德行，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。
說是相時，夜叉眾中八千夜叉身心歡喜，讚歎如來無量德行，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。
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佛說觀佛三昧海經卷第八
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