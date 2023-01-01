佛說觀佛三昧海經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀馬王藏品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀馬王藏品第七

佛告阿難：「未來眾生云何當觀如來陰馬藏相？陰馬藏相者：我在家時，耶輸陀羅及五百侍女咸作是念：『太子生世多諸奇特，唯有一事於我有疑？』婇女眾中有一女子名修曼那，即白妃言：『太子者神人也。《毘陀經》說：若有神人質性清淨，以梵行故身根平滿。太子今者似梵行人，納妃多載，其諸婇女奉事歷年，不見身根況有世事？』復有一女名曰淨意，白言：『大家！我事太子經十八年，未見太子有便利患，況有諸欲？』爾時諸女各各異說，皆謂太子是不能男。太子晝寢，皆聞諸女欲見太子陰馬藏相。是時太子，誓願力故應諸女人，安徐轉身內衣被發，見金色身光明晃耀，雙膝暫開，咸覩聖體平如滿月，有金色光猶如日輪。諸女歡喜：『如此神人實可敬愛，但於我等世情望絕！』作是語已悲泣雨淚。爾時太子！於其根處出白蓮華，其色紅白，上一下二三華相連，諸女見已復相謂言：『如此神人有蓮華相，此人云何心有染著？』作是語已噎不能言。是時華中忽有身根如童子形，諸女見已更相謂言：『太子今者現奇特事，忽有身根如是漸漸如丈夫形。』諸女見此滿已情願不勝悅喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「未來眾生云何當觀如來陰馬藏相？陰馬藏相者：我在家時，耶輸陀羅及五百侍女咸作是念：『太子生世多諸奇特，唯有一事於我有疑？』婇女眾中有一女子名修曼那，即白妃言：『太子者神人也。《毘陀經》說：若有神人質性清淨，以梵行故身根平滿。太子今者似梵行人，納妃多載，其諸婇女奉事歷年，不見身根況有世事？』復有一女名曰淨意，白言：『大家！我事太子經十八年，未見太子有便利患，況有諸欲？』爾時諸女各各異說，皆謂太子是不能男。太子晝寢，皆聞諸女欲見太子陰馬藏相。是時太子，誓願力故應諸女人，安徐轉身內衣被發，見金色身光明晃耀，雙膝暫開，咸覩聖體平如滿月，有金色光猶如日輪。諸女歡喜：『如此神人實可敬愛，但於我等世情望絕！』作是語已悲泣雨淚。爾時太子！於其根處出白蓮華，其色紅白，上一下二三華相連，諸女見已復相謂言：『如此神人有蓮華相，此人云何心有染著？』作是語已噎不能言。是時華中忽有身根如童子形，諸女見已更相謂言：『太子今者現奇特事，忽有身根如是漸漸如丈夫形。』諸女見此滿已情願不勝悅喜。

「現此相時羅睺羅母，見彼身根花花相次如天劫貝，一一花上乃有無數大身菩薩，手執白花圍繞身根，現已還沒如前日輪。此名菩薩陰馬藏相。如來今者成菩提道，是大丈夫具男子身，復當為汝顯現男相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現此相時羅睺羅母，見彼身根花花相次如天劫貝，一一花上乃有無數大身菩薩，手執白花圍繞身根，現已還沒如前日輪。此名菩薩陰馬藏相。如來今者成菩提道，是大丈夫具男子身，復當為汝顯現男相。」

佛告阿難：「汝未出家，時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆，乳養彼王經十五載。王既長大，合掌長跪從王求願，白言大王：『我雖卑賤，乳養大王勤劬歷年，伏惟大王乞賜一願！』王白：『乳母欲求何等？』乳母即言：『在王宮中如功德天，一切無乏，唯闕一事，所謂女人情願所幸。』王白乳母：『當以乳母配一大臣義同伉儷。』乳母不願，白言大王：『貴人多事非我所樂，願勅國內一切男子，十五已上三十已還皆悉從我。若能來者，我施彼人一大金錢；形醜陋者當施銀錢。』時彼國王，報乳母恩造一高樓，宣令國內勅諸男子：『如上所願皆悉來集。』經歷年歲乳母衰老，多招諸女遂有五百，一一女人復買諸婢，種種莊飾數滿八千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝未出家，時摩偷羅王有一乳母名頭牟婆，乳養彼王經十五載。王既長大，合掌長跪從王求願，白言大王：『我雖卑賤，乳養大王勤劬歷年，伏惟大王乞賜一願！』王白：『乳母欲求何等？』乳母即言：『在王宮中如功德天，一切無乏，唯闕一事，所謂女人情願所幸。』王白乳母：『當以乳母配一大臣義同伉儷。』乳母不願，白言大王：『貴人多事非我所樂，願勅國內一切男子，十五已上三十已還皆悉從我。若能來者，我施彼人一大金錢；形醜陋者當施銀錢。』時彼國王，報乳母恩造一高樓，宣令國內勅諸男子：『如上所願皆悉來集。』經歷年歲乳母衰老，多招諸女遂有五百，一一女人復買諸婢，種種莊飾數滿八千。

「時彼國王遘疾崩亡，太子紹位，智臣白言：『先王報恩恣此老婢，令王國土如婬女村，損辱國望實自不少。用此何為？宜時擯徙！』白已出外，焚燒高樓驅逐諸女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼國王遘疾崩亡，太子紹位，智臣白言：『先王報恩恣此老婢，令王國土如婬女村，損辱國望實自不少。用此何為？宜時擯徙！』白已出外，焚燒高樓驅逐諸女。

「諸女惶怖詣舍衛國，既到舍衛，於四衢道造立婬舍作妖如前。舍衛大國多諸人眾，湊諸女家經一宿者輸金錢二百。國有長者名如閭達，積財百億，長者有子名曰華德，兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍，始初一往各各皆輸金錢十五，日日夜夜恒輸金錢過倍常人，經一月中一藏金盡。其父長者案行諸藏，見一藏空，問守藏者：『此藏中金為何所在？』典藏白言：『大家諸子日日持金往婬女舍，若不制止用金當盡。』長者聞已椎胸大哭：『嗚呼賊子破我家居。』手執大杖打兒母頭，其婦號哭：『嗚呼賊子，生兒無益偷金藏盡，父無訓範素不嚴勅，見打何為？』長者瞋恚號哭詣王，腹拍王前白言：『大王！國內荒亂，摩偷羅國諸羅剎女，來住此城破我家業。』王語長者：『汝甚大富金藏猶盡，況餘凡下寧不困耶？』長者白王：『唯願大王速誅惡人。』王告長者：『吾受佛戒猶不傷蟻，況欲殺人？』長者聞此，舉手拍頭白言：『大王！臣聞王者誅罰惡人，為國除患當有何罪？今日大王與惡為伴，縱諸婬女壞亂正法，國荒民窮戒將安存？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸女惶怖詣舍衛國，既到舍衛，於四衢道造立婬舍作妖如前。舍衛大國多諸人眾，湊諸女家經一宿者輸金錢二百。國有長者名如閭達，積財百億，長者有子名曰華德，兄弟三人遊蕩無度競奔婬舍，始初一往各各皆輸金錢十五，日日夜夜恒輸金錢過倍常人，經一月中一藏金盡。其父長者案行諸藏，見一藏空，問守藏者：『此藏中金為何所在？』典藏白言：『大家諸子日日持金往婬女舍，若不制止用金當盡。』長者聞已椎胸大哭：『嗚呼賊子破我家居。』手執大杖打兒母頭，其婦號哭：『嗚呼賊子，生兒無益偷金藏盡，父無訓範素不嚴勅，見打何為？』長者瞋恚號哭詣王，腹拍王前白言：『大王！國內荒亂，摩偷羅國諸羅剎女，來住此城破我家業。』王語長者：『汝甚大富金藏猶盡，況餘凡下寧不困耶？』長者白王：『唯願大王速誅惡人。』王告長者：『吾受佛戒猶不傷蟻，況欲殺人？』長者聞此，舉手拍頭白言：『大王！臣聞王者誅罰惡人，為國除患當有何罪？今日大王與惡為伴，縱諸婬女壞亂正法，國荒民窮戒將安存？』

「王告長者：『如來出世多所調伏，鴦掘摩羅氣噓旃陀羅，大力鬼王、羅剎、魁膾，一切皆化，今當詣佛啟白此事，卿可小忍。』安慰臣已，駕乘名象，與諸侍從往詣祇洹，為佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言：『世尊！摩偷羅國諸婬女等，今來此間惑諸年少，願佛化之。』佛告大王：『却後七日佛自知之。』時波斯匿王禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王告長者：『如來出世多所調伏，鴦掘摩羅氣噓旃陀羅，大力鬼王、羅剎、魁膾，一切皆化，今當詣佛啟白此事，卿可小忍。』安慰臣已，駕乘名象，與諸侍從往詣祇洹，為佛作禮繞佛三匝合掌長跪白言：『世尊！摩偷羅國諸婬女等，今來此間惑諸年少，願佛化之。』佛告大王：『却後七日佛自知之。』時波斯匿王禮佛而退。

「佛告摩訶迦葉：『汝往須達大長者家，可白檀越：「却後七日，佛詣試場化諸婬女。」』須達聞已歡喜踊躍辦諸供具，作七寶華高十一丈置佛坐處，懸諸繒蓋香汁灑地，其日已至王擊金鼓，令諸國內諸論議師皆詣試場。須達長者請諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切皆集當設供養。明日時到，王與諸人詣論議場，長者如閭達，遣旃陀羅喚諸婬女，須達長者亦白時到。是時如來勅千二百五十比丘：『汝諸比丘！各隨定意現大神通。』上座憍陳如與四比丘化作一窟，大如香山百千蓮華，一一華上有五比丘結加趺坐，身出金光令身金色，端嚴可愛猶如彌勒。復有化人作十八變，一一變中有十八比丘，作十八變神通可觀，中有入三昧者、中有經行者，光明迴旋猶如金山生諸寶華，比丘在窟身心不散，飛到試場坐於上位。欝毘迦葉，踊身空中化作六龍，蟠身相結為比丘座，在其座上作十八變飛至試場。伽耶那提兄弟二人，踊身虛空化作大石窟，入火光定作十八變飛至試場。大德摩訶迦葉，著千納衣手擎鉢盂，執持威儀足步虛空，步步之中化一寶樹；一一樹下有化迦葉，經行林中作十八變亦至試場。大智舍利弗！踊身空中作十八變，身上出千日光明赫奕不相障蔽，身下出千月如秋滿月團圓可愛，作十八變飛至試場。大目揵連踊身空中，化作八萬四千師子座，一一師子閉目伏地白如雪山，大目揵連坐其背上，作十八變飛至試場。尊者優波離踊身空中，於虛空中敷尼師檀，結加趺坐入慈三昧，身諸毛孔流出金光，作十八變飛至試場。大迦旃延踊身空中，化作十五摩醯首羅，一一天子乘一牛王，頭上生華，大迦旃延處此華座，作十八變飛至試場。須菩提踊身空中，冥然不現但聞語聲，說如是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告摩訶迦葉：『汝往須達大長者家，可白檀越：「却後七日，佛詣試場化諸婬女。」』須達聞已歡喜踊躍辦諸供具，作七寶華高十一丈置佛坐處，懸諸繒蓋香汁灑地，其日已至王擊金鼓，令諸國內諸論議師皆詣試場。須達長者請諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，一切皆集當設供養。明日時到，王與諸人詣論議場，長者如閭達，遣旃陀羅喚諸婬女，須達長者亦白時到。是時如來勅千二百五十比丘：『汝諸比丘！各隨定意現大神通。』上座憍陳如與四比丘化作一窟，大如香山百千蓮華，一一華上有五比丘結加趺坐，身出金光令身金色，端嚴可愛猶如彌勒。復有化人作十八變，一一變中有十八比丘，作十八變神通可觀，中有入三昧者、中有經行者，光明迴旋猶如金山生諸寶華，比丘在窟身心不散，飛到試場坐於上位。欝毘迦葉，踊身空中化作六龍，蟠身相結為比丘座，在其座上作十八變飛至試場。伽耶那提兄弟二人，踊身虛空化作大石窟，入火光定作十八變飛至試場。大德摩訶迦葉，著千納衣手擎鉢盂，執持威儀足步虛空，步步之中化一寶樹；一一樹下有化迦葉，經行林中作十八變亦至試場。大智舍利弗！踊身空中作十八變，身上出千日光明赫奕不相障蔽，身下出千月如秋滿月團圓可愛，作十八變飛至試場。大目揵連踊身空中，化作八萬四千師子座，一一師子閉目伏地白如雪山，大目揵連坐其背上，作十八變飛至試場。尊者優波離踊身空中，於虛空中敷尼師檀，結加趺坐入慈三昧，身諸毛孔流出金光，作十八變飛至試場。大迦旃延踊身空中，化作十五摩醯首羅，一一天子乘一牛王，頭上生華，大迦旃延處此華座，作十八變飛至試場。須菩提踊身空中，冥然不現但聞語聲，說如是偈：

「『一切法如性， 無我無眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切法如性， 無我無眾生；

亦無婬欲想， 當復教化誰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無婬欲想， 當復教化誰？

諸法本無性， 亦無名字相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本無性， 亦無名字相；

愛著故起欲， 當復教化誰？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛著故起欲， 當復教化誰？』

「說是語已，作十八變飛至試場。時阿那律踊身空中，化萬梵王作諸梵宮，比丘處中作十八變飛至試場。羅睺羅、難陀！時二比丘踊身空中化作寶樓，比丘處中入深禪定，作十八變飛至試場。如是千二百五十比丘各現異變，亦作十八種神通飛至試場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語已，作十八變飛至試場。時阿那律踊身空中，化萬梵王作諸梵宮，比丘處中作十八變飛至試場。羅睺羅、難陀！時二比丘踊身空中化作寶樓，比丘處中入深禪定，作十八變飛至試場。如是千二百五十比丘各現異變，亦作十八種神通飛至試場。

「爾時世尊獨將阿難，持尼師檀手執澡罐，世尊在前阿難在後，從佛鉢盂中有六蓮華，一一蓮華放金色光，照舍衛國令作金色。澡罐水中有大金幢，其金幢頭有五百光；一一光明化千化佛，三十二相皆悉具足，足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大眾，散華燒香為佛作禮，百千天樂不鼓自鳴，歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌，勸請如來令化婬女。佛坐華座為諸大眾，略說苦、空、無常諸波羅蜜，諸女不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊獨將阿難，持尼師檀手執澡罐，世尊在前阿難在後，從佛鉢盂中有六蓮華，一一蓮華放金色光，照舍衛國令作金色。澡罐水中有大金幢，其金幢頭有五百光；一一光明化千化佛，三十二相皆悉具足，足步虛空飛至試場。波斯匿王及諸大眾，散華燒香為佛作禮，百千天樂不鼓自鳴，歌詠如來無量功德。波斯匿王長跪合掌，勸請如來令化婬女。佛坐華座為諸大眾，略說苦、空、無常諸波羅蜜，諸女不受。

「時女眾中，有一婬女名曰：可愛，告諸女言：『沙門瞿曇！本性無欲人言不男，故於眾中演說苦空毀欲不淨，若有身分皆具足者，於大眾中應去慚愧如尼揵子，出身示我。審有此相，我等歸伏為其弟子；若無此相虛說不淨，此無根人性自無欲，云何不說欲為不淨？』說是語已，如來爾時化作一象，如轉輪聖王象寶，時象脚間出一白華，猶如象支漸漸跓地。諸女見已歡喜大笑，各相謂言：『沙門善幻乃化作此。』佛復化作一馬王像，出馬王藏，如琉璃筒下垂至膝，諸女見已彌言是幻。末利夫人見此化相，白諸比丘尼及優婆夷：『我等諸女宜各退還，婬女所說不可聽聞。世尊大慈，今欲化之必作異變，我等宜避。』禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時女眾中，有一婬女名曰：可愛，告諸女言：『沙門瞿曇！本性無欲人言不男，故於眾中演說苦空毀欲不淨，若有身分皆具足者，於大眾中應去慚愧如尼揵子，出身示我。審有此相，我等歸伏為其弟子；若無此相虛說不淨，此無根人性自無欲，云何不說欲為不淨？』說是語已，如來爾時化作一象，如轉輪聖王象寶，時象脚間出一白華，猶如象支漸漸跓地。諸女見已歡喜大笑，各相謂言：『沙門善幻乃化作此。』佛復化作一馬王像，出馬王藏，如琉璃筒下垂至膝，諸女見已彌言是幻。末利夫人見此化相，白諸比丘尼及優婆夷：『我等諸女宜各退還，婬女所說不可聽聞。世尊大慈，今欲化之必作異變，我等宜避。』禮佛而退。

「佛勅阿難：『汝告波斯匿王及諸比丘，各自遊戲。』波斯匿王白諸大德：『如來大慈欲化婬女，我等今者宜各遠去。』作是語已却行而退，唯此千二百五十比丘侍立佛後。佛告憍陳如：『將汝徒眾經行林中。』五百比丘大智舍利弗為眾上首，猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗：『汝亦隨意與諸論師論講所宜。』五百比丘隨舍利弗後至華林中，為波斯匿王更說四諦。唯阿難在，佛告阿難：『汝留坐具，汝亦宜去。』作是語已，是時世尊獨往女所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛勅阿難：『汝告波斯匿王及諸比丘，各自遊戲。』波斯匿王白諸大德：『如來大慈欲化婬女，我等今者宜各遠去。』作是語已却行而退，唯此千二百五十比丘侍立佛後。佛告憍陳如：『將汝徒眾經行林中。』五百比丘大智舍利弗為眾上首，猶故合掌侍佛左右。佛告舍利弗：『汝亦隨意與諸論師論講所宜。』五百比丘隨舍利弗後至華林中，為波斯匿王更說四諦。唯阿難在，佛告阿難：『汝留坐具，汝亦宜去。』作是語已，是時世尊獨往女所。

「是時諸女見佛獨在，高聲大笑白言：『沙門汝今為有身分不耶？』佛言：『我具男身是大丈夫。』諸女聞已掩口而笑。爾時世尊敷尼師檀，金剛地神化作金床，七寶為脚在坐具下，佛坐其上，楪僧伽梨披僧祇支，示胸卍字令女見之。諸女見字，如百千男子年皆盛壯，顏貌奇特甚適女意；佛復披泥洹僧，見佛身體泯然平滿，有金色光猶如千日。諸女見已，皆言：『瞿曇是無根人。』佛聞此語，如馬王法漸漸出現，初出之時猶如八歲童子身根，漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜，時陰馬藏漸漸長大如蓮花幢，一一層間有百億蓮華；一一蓮華有百億寶色；一一色中有百億化佛；一一化佛百億菩薩，無量大眾以為侍者。時諸化佛異口同音，毀諸女人惡欲過患，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時諸女見佛獨在，高聲大笑白言：『沙門汝今為有身分不耶？』佛言：『我具男身是大丈夫。』諸女聞已掩口而笑。爾時世尊敷尼師檀，金剛地神化作金床，七寶為脚在坐具下，佛坐其上，楪僧伽梨披僧祇支，示胸卍字令女見之。諸女見字，如百千男子年皆盛壯，顏貌奇特甚適女意；佛復披泥洹僧，見佛身體泯然平滿，有金色光猶如千日。諸女見已，皆言：『瞿曇是無根人。』佛聞此語，如馬王法漸漸出現，初出之時猶如八歲童子身根，漸漸長大如少年形。諸女見已皆悉歡喜，時陰馬藏漸漸長大如蓮花幢，一一層間有百億蓮華；一一蓮華有百億寶色；一一色中有百億化佛；一一化佛百億菩薩，無量大眾以為侍者。時諸化佛異口同音，毀諸女人惡欲過患，而說偈言：

「『若有諸男子， 年皆十五六； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有諸男子， 年皆十五六；

盛壯多力勢， 數滿恒河沙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛壯多力勢， 數滿恒河沙；

持以供給女， 不滿須臾意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持以供給女， 不滿須臾意。』

「時諸女人聞此語已，心懷慚愧懊憹躄地，舉手拍頭而作是言：『嗚呼惡欲，乃令諸佛說如此事，我等懷惡心著穢欲不知為患，乃令諸佛聞如此弊，猶如盛火焚燒我等！』說是語時，見虛空中一切化佛，廣為諸女說不淨觀，所謂：九想、十想、三十想、數息安般。諸女聞說不淨觀，法樂禪定樂，不樂愛欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸女人聞此語已，心懷慚愧懊憹躄地，舉手拍頭而作是言：『嗚呼惡欲，乃令諸佛說如此事，我等懷惡心著穢欲不知為患，乃令諸佛聞如此弊，猶如盛火焚燒我等！』說是語時，見虛空中一切化佛，廣為諸女說不淨觀，所謂：九想、十想、三十想、數息安般。諸女聞說不淨觀，法樂禪定樂，不樂愛欲。

「爾時世尊還攝身光端坐金床，大眾雲集還到佛所，波斯匿王白言：『世尊！如來出世多所利益，乃於此處現大光明，況餘身分無量功德！』一切諸天在虛空中，亦讚如來百千梵行：『如來梵行乃得如此，勝陰馬藏沒無處所，顯出金華化佛無數，是持戒報功德巍巍。』時諸女人聞此說已，四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心，二千女人遠塵離垢得法眼淨，二千女人於未來世過十二劫，次第當得辟支佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊還攝身光端坐金床，大眾雲集還到佛所，波斯匿王白言：『世尊！如來出世多所利益，乃於此處現大光明，況餘身分無量功德！』一切諸天在虛空中，亦讚如來百千梵行：『如來梵行乃得如此，勝陰馬藏沒無處所，顯出金華化佛無數，是持戒報功德巍巍。』時諸女人聞此說已，四千女等發阿耨多羅三藐三菩提心，二千女人遠塵離垢得法眼淨，二千女人於未來世過十二劫，次第當得辟支佛道。

「長者如閭達見佛現化惡魔女人，讚言：『善哉善哉！如來昔者破波旬軍，今化諸女與本無異，此相現時無量諸天發菩提心。』波斯匿王所將士眾有五百人求佛出家，鬚髮自落，身所著衣變成袈裟，應時即得阿羅漢道。是時大眾見馬王藏，心歡喜者除五十億劫生死之罪，禮佛而退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者如閭達見佛現化惡魔女人，讚言：『善哉善哉！如來昔者破波旬軍，今化諸女與本無異，此相現時無量諸天發菩提心。』波斯匿王所將士眾有五百人求佛出家，鬚髮自落，身所著衣變成袈裟，應時即得阿羅漢道。是時大眾見馬王藏，心歡喜者除五十億劫生死之罪，禮佛而退。」

佛告阿難：「我昔夏安居時，波羅㮈國有一婬樓，樓上有女名曰妙意，昔日於佛有重因緣，我與難陀及將汝往此婬女舍日日乞食，此女於我不曾恭敬，於難陀所偏生愛著，已經七日女心念言：『沙門瞿曇若能遣弟難陀、阿難從我願言，我當種種供養沙門。』佛告阿難、難陀：『汝從今日莫往彼村。』世尊自獨執鉢而行至女樓所，一日至三日，放金色光化諸天人，此女不悟。後日世尊復將阿難、難陀在樓下行，婬女愛敬二比丘故，遙以眾華散佛及二比丘，阿難告言：『汝可禮佛？』女愛阿難，應時作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我昔夏安居時，波羅㮈國有一婬樓，樓上有女名曰妙意，昔日於佛有重因緣，我與難陀及將汝往此婬女舍日日乞食，此女於我不曾恭敬，於難陀所偏生愛著，已經七日女心念言：『沙門瞿曇若能遣弟難陀、阿難從我願言，我當種種供養沙門。』佛告阿難、難陀：『汝從今日莫往彼村。』世尊自獨執鉢而行至女樓所，一日至三日，放金色光化諸天人，此女不悟。後日世尊復將阿難、難陀在樓下行，婬女愛敬二比丘故，遙以眾華散佛及二比丘，阿難告言：『汝可禮佛？』女愛阿難，應時作禮。

「爾時世尊化三童子，年皆十五面貌端正，勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜，為化年少五體投地，敬禮年少，白言：『丈夫！我今此舍如功德天，福力自在眾寶莊嚴，我今以身及與奴婢奉上丈夫，可備灑掃，若能顧納隨我所願，一切供給無所愛惜。』作是語已化人坐床，未及食頃，女前親近白言：『丈夫！願遂我意。』化人不違，隨己所欲即附近已。一日一夜心不疲厭；至二日時愛心漸息；至三日時白言：『丈夫！可起飲食？』化人即起纏綿不已，女生厭悔，白言：『丈夫！異人乃爾？』化人告言：『我先世法凡與女通，經十二日爾乃休息。』女聞此語如人食噎，既不得吐又不得咽，身體苦痛如被杵擣；至四日時如被車轢；至五日時如鐵丸入體；至六日時支節悉痛如箭入心，女作念言：『我聞人說迦毘羅城淨飯王子，身紫金色三十二相，愍諸盲冥救濟苦人，恒在此城常行福慶，放金色光濟一切人，今日何故不來救我？』作是念已懊惱自責：『我從今日乃至壽終，終不貪色，寧與虎狼、師子、惡獸同處一穴，不貪色欲受此苦惱。』作是語已復起飯食，行坐共俱無奈之何，化人亦瞋：『咄！弊惡女廢我事業，我今共汝合體一處不如早死，父母宗親若來覓我於何自藏？我寧經死不堪受恥。』女言：『弊物我不用，爾欲死隨意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊化三童子，年皆十五面貌端正，勝諸世間一切人類。此女見已身心歡喜，為化年少五體投地，敬禮年少，白言：『丈夫！我今此舍如功德天，福力自在眾寶莊嚴，我今以身及與奴婢奉上丈夫，可備灑掃，若能顧納隨我所願，一切供給無所愛惜。』作是語已化人坐床，未及食頃，女前親近白言：『丈夫！願遂我意。』化人不違，隨己所欲即附近已。一日一夜心不疲厭；至二日時愛心漸息；至三日時白言：『丈夫！可起飲食？』化人即起纏綿不已，女生厭悔，白言：『丈夫！異人乃爾？』化人告言：『我先世法凡與女通，經十二日爾乃休息。』女聞此語如人食噎，既不得吐又不得咽，身體苦痛如被杵擣；至四日時如被車轢；至五日時如鐵丸入體；至六日時支節悉痛如箭入心，女作念言：『我聞人說迦毘羅城淨飯王子，身紫金色三十二相，愍諸盲冥救濟苦人，恒在此城常行福慶，放金色光濟一切人，今日何故不來救我？』作是念已懊惱自責：『我從今日乃至壽終，終不貪色，寧與虎狼、師子、惡獸同處一穴，不貪色欲受此苦惱。』作是語已復起飯食，行坐共俱無奈之何，化人亦瞋：『咄！弊惡女廢我事業，我今共汝合體一處不如早死，父母宗親若來覓我於何自藏？我寧經死不堪受恥。』女言：『弊物我不用，爾欲死隨意。』

「是時化人取刀刺頸血流滂沱，塗污女身萎沱在地，女不能勝亦不得免。死經二日青瘀臭黑；三日膖脹；四日爛潰，大小便利及諸惡虫，迸血諸膿塗漫女身，女極惡厭而不得離；至五日時皮肉漸爛；至六日時肉落都盡；至七日時唯有臭骨，如膠如漆粘著女身。女發誓願：『若諸天神及與仙人、淨飯王子能免我苦，我持此舍一切珍寶以用給施。』作是念時，佛將阿難、難陀，帝釋在前擎寶香爐燒無價香，梵王在後擎大寶蓋，無量諸天鼓天妓樂，佛放常光明耀天地，一切大眾皆見，如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧藏骨無處，取諸白㲲無量眾香纏裹臭骨，臭勢如故不可覆藏。女見世尊，為佛作禮，以慚愧故身映骨上，臭骨忽然在女背上，女極慚愧流淚而言：『如來功德慈悲無量，若能令我離此苦者，願為弟子心終不退。』佛神力故臭骨不現，女大歡喜為佛作禮白佛言：『世尊！我今所珍一切施佛。』佛為呪願梵音流暢，女聞呪願心大歡喜，應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲，皆發無上菩提道心，無量梵眾見佛神變得無生忍，帝釋所將諸天子等，有發菩提心者，有得阿那含者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時化人取刀刺頸血流滂沱，塗污女身萎沱在地，女不能勝亦不得免。死經二日青瘀臭黑；三日膖脹；四日爛潰，大小便利及諸惡虫，迸血諸膿塗漫女身，女極惡厭而不得離；至五日時皮肉漸爛；至六日時肉落都盡；至七日時唯有臭骨，如膠如漆粘著女身。女發誓願：『若諸天神及與仙人、淨飯王子能免我苦，我持此舍一切珍寶以用給施。』作是念時，佛將阿難、難陀，帝釋在前擎寶香爐燒無價香，梵王在後擎大寶蓋，無量諸天鼓天妓樂，佛放常光明耀天地，一切大眾皆見，如來詣此女樓。時女見佛心懷慚愧藏骨無處，取諸白㲲無量眾香纏裹臭骨，臭勢如故不可覆藏。女見世尊，為佛作禮，以慚愧故身映骨上，臭骨忽然在女背上，女極慚愧流淚而言：『如來功德慈悲無量，若能令我離此苦者，願為弟子心終不退。』佛神力故臭骨不現，女大歡喜為佛作禮白佛言：『世尊！我今所珍一切施佛。』佛為呪願梵音流暢，女聞呪願心大歡喜，應時即得須陀洹道。五百侍女聞佛音聲，皆發無上菩提道心，無量梵眾見佛神變得無生忍，帝釋所將諸天子等，有發菩提心者，有得阿那含者。」

佛告阿難：「我昔初成道時，伽耶城邊住熙連河側，有五尼揵。第一尼揵名薩闍多，五百徒眾；餘四各有二百五十弟子。時諸尼揵自稱得道，來至我所，以其身根繞身七匝，來至我所敷草而坐，即作是語：『瞿曇！我無欲故梵行相成，我之身根乃能如此如自在天，我今神通過踰沙門百千萬倍，沙門作一我當作二。』即於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，滿七匝已，令樹雲霧如龍王氣，高聲大喚舉手唱言：『瞿曇！我梵行相事驗如此，汝稱男子，言大丈夫，以何為證？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我昔初成道時，伽耶城邊住熙連河側，有五尼揵。第一尼揵名薩闍多，五百徒眾；餘四各有二百五十弟子。時諸尼揵自稱得道，來至我所，以其身根繞身七匝，來至我所敷草而坐，即作是語：『瞿曇！我無欲故梵行相成，我之身根乃能如此如自在天，我今神通過踰沙門百千萬倍，沙門作一我當作二。』即於地中化作一樹，以其身根絞繞著樹，滿七匝已，令樹雲霧如龍王氣，高聲大喚舉手唱言：『瞿曇！我梵行相事驗如此，汝稱男子，言大丈夫，以何為證？』

「爾時世尊化作寶枷，寶枷兩頭有十四珠，一一明珠有千光明；一一光明化成化佛，作十八變住立空中，世尊現化，倒住空中脚在枷上。時佛二足出千蓮華，一一蓮華萬億光明；一一光中有百億寶臺；一一臺中無數化佛；一一化佛各攝一脚，猶如卷琉璃令脚不現。一切化佛及釋迦文，悉懸一脚倒住空中，唯諸尼揵見佛倒住，無量天龍八部鬼神，見佛世尊安坐講堂敷演大法，所謂：無相、無我等法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊化作寶枷，寶枷兩頭有十四珠，一一明珠有千光明；一一光明化成化佛，作十八變住立空中，世尊現化，倒住空中脚在枷上。時佛二足出千蓮華，一一蓮華萬億光明；一一光中有百億寶臺；一一臺中無數化佛；一一化佛各攝一脚，猶如卷琉璃令脚不現。一切化佛及釋迦文，悉懸一脚倒住空中，唯諸尼揵見佛倒住，無量天龍八部鬼神，見佛世尊安坐講堂敷演大法，所謂：無相、無我等法。

「時空有聲告諸尼揵：『佛已作一，汝可作二。』時諸尼揵即自騰擲，手搏樹枝抱樹而立，盡尼揵術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言：『狂人！汝如小虫，敢與獸王師子共戰。汝向大喚：「佛若作一，我當作二。」佛今已住大神通力，汝何不為？』樹神罵已，地神堅牢即從地出住立空中，以大鐵鎖鎖尼揵脚倒懸空中，有五夜叉以杖撾之，尼揵痛急自掣墜地，未至地頃有一尼揵稱：『南無佛！』世尊以手接取尼揵令身不痛。時諸尼揵既至地已，妬心不歇，語地神言：『汝無慈心偏為瞿曇，汝宿罪故受夜叉身在此地下，今日復更無慈普愛，但為瞿曇困苦我等。』時恒河神飛住空中，手執大石告言：『尼揵！如汝癡人，服食牛糞，石灰塗頭，令髮褫落裸形無恥，猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切，汝今云何持黑闇身與日爭光？』爾時水神唱是語已，勸請世尊伏諸尼揵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時空有聲告諸尼揵：『佛已作一，汝可作二。』時諸尼揵即自騰擲，手搏樹枝抱樹而立，盡尼揵術不能倒立。樹神現身手搏其耳，罵言：『狂人！汝如小虫，敢與獸王師子共戰。汝向大喚：「佛若作一，我當作二。」佛今已住大神通力，汝何不為？』樹神罵已，地神堅牢即從地出住立空中，以大鐵鎖鎖尼揵脚倒懸空中，有五夜叉以杖撾之，尼揵痛急自掣墜地，未至地頃有一尼揵稱：『南無佛！』世尊以手接取尼揵令身不痛。時諸尼揵既至地已，妬心不歇，語地神言：『汝無慈心偏為瞿曇，汝宿罪故受夜叉身在此地下，今日復更無慈普愛，但為瞿曇困苦我等。』時恒河神飛住空中，手執大石告言：『尼揵！如汝癡人，服食牛糞，石灰塗頭，令髮褫落裸形無恥，猶如驢馬亦如貧龍不能潤益。如來佛日普照一切，汝今云何持黑闇身與日爭光？』爾時水神唱是語已，勸請世尊伏諸尼揵。

「爾時世尊告諸尼揵：『汝等不知如來身分，若欲見者隨意觀之，如來積劫修行梵行，在家之時無邪欲想，心不染累故得斯報，猶如寶馬隱顯無常，今當為汝少現身分。』爾時世尊從空而下，即於地上化作四水如四大海，四海之中有須彌山，佛在山下正身仰臥放金色光，其光晃耀映諸天目，徐出馬藏繞山七匝如金蓮華，華華相次上至梵世，從佛身出一億那由他雜寶蓮華，猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層，層有百千無量化佛，一一化佛百億菩薩，無數比丘以為侍者，化佛放光照十方界。尼揵見已大驚心伏：『佛梵行相乃至如此不可思議，形不醜惡猶如蓮華，我今頂禮佛功德海，佛智無邊不可窮盡，受我懺悔攝取我等。』作此語已，五百尼揵合掌叉手長跪在地，求佛出家。佛言：『善來比丘！』佛勅迦葉為辦衣服，迦葉爾時至仙人所告大仙人：『今日世尊伏諸尼揵！唯願仙士施少衣裳。』時諸仙人取好樹皮，多羅樹葉裁縫為衣。時諸仙人師名曰光目，合掌叉手告諸弟子：『佛德無量弘誓周普，乃攝受此著邪見人。我宜辦衣給裸形者，亦敬佛寶可脫諸苦。』說是語已從迦葉後至世尊所。五百仙人見蓮華臺從佛身出，如眾蓮華圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已，歡喜合掌敬禮世尊！諦觀世尊目不暫捨，見佛眉間白毫相光右旋宛轉，及見佛身一切眾相，作是思惟：『此相好者，必從前世無縛無著、無我無作、無心無識、無人無物、無施無受、清淨檀波羅蜜生，亦隨一切平等無相、大智空慧般若波羅蜜生。』思是義已應時即逮無生法忍。五百尼揵著僧伽梨，為佛作禮未舉頭頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。一一尼揵誓願當度。五百尼揵現此相時，無量諸天、龍、夜叉眾，見佛梵行清淨果報，身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊告諸尼揵：『汝等不知如來身分，若欲見者隨意觀之，如來積劫修行梵行，在家之時無邪欲想，心不染累故得斯報，猶如寶馬隱顯無常，今當為汝少現身分。』爾時世尊從空而下，即於地上化作四水如四大海，四海之中有須彌山，佛在山下正身仰臥放金色光，其光晃耀映諸天目，徐出馬藏繞山七匝如金蓮華，華華相次上至梵世，從佛身出一億那由他雜寶蓮華，猶如華幢覆蔽馬藏。此蓮華幢有十億層，層有百千無量化佛，一一化佛百億菩薩，無數比丘以為侍者，化佛放光照十方界。尼揵見已大驚心伏：『佛梵行相乃至如此不可思議，形不醜惡猶如蓮華，我今頂禮佛功德海，佛智無邊不可窮盡，受我懺悔攝取我等。』作此語已，五百尼揵合掌叉手長跪在地，求佛出家。佛言：『善來比丘！』佛勅迦葉為辦衣服，迦葉爾時至仙人所告大仙人：『今日世尊伏諸尼揵！唯願仙士施少衣裳。』時諸仙人取好樹皮，多羅樹葉裁縫為衣。時諸仙人師名曰光目，合掌叉手告諸弟子：『佛德無量弘誓周普，乃攝受此著邪見人。我宜辦衣給裸形者，亦敬佛寶可脫諸苦。』說是語已從迦葉後至世尊所。五百仙人見蓮華臺從佛身出，如眾蓮華圍繞須彌上至梵世。時諸仙人見此事已，歡喜合掌敬禮世尊！諦觀世尊目不暫捨，見佛眉間白毫相光右旋宛轉，及見佛身一切眾相，作是思惟：『此相好者，必從前世無縛無著、無我無作、無心無識、無人無物、無施無受、清淨檀波羅蜜生，亦隨一切平等無相、大智空慧般若波羅蜜生。』思是義已應時即逮無生法忍。五百尼揵著僧伽梨，為佛作禮未舉頭頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。一一尼揵誓願當度。五百尼揵現此相時，無量諸天、龍、夜叉眾，見佛梵行清淨果報，身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛告阿難：「佛滅度後，天眾、龍眾、夜叉眾、沙門眾、婆羅門眾，問佛世尊過去世時清淨無欲修諸梵行得何果報？汝當答言：『佛有馬王藏相，與身平等七合盈滿，如金剛器中外俱淨，為度眾生出現是相，化佛光明妙蓮華雲其數無量，如此身者，從無數世無染安隱善持戒、慧、尸，波羅蜜生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後，天眾、龍眾、夜叉眾、沙門眾、婆羅門眾，問佛世尊過去世時清淨無欲修諸梵行得何果報？汝當答言：『佛有馬王藏相，與身平等七合盈滿，如金剛器中外俱淨，為度眾生出現是相，化佛光明妙蓮華雲其數無量，如此身者，從無數世無染安隱善持戒、慧、尸，波羅蜜生。』」

佛勅阿難：「佛滅度後佛諸弟子！欲觀如來陰馬藏相，當作是觀。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者，常於夢中見十方佛，此人生生恒修梵行，除却二十萬劫生死之罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛勅阿難：「佛滅度後佛諸弟子！欲觀如來陰馬藏相，當作是觀。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者，常於夢中見十方佛，此人生生恒修梵行，除却二十萬劫生死之罪。」

說是相時，夜叉眾中八千夜叉身心歡喜，讚歎如來無量德行，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是相時，夜叉眾中八千夜叉身心歡喜，讚歎如來無量德行，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心。