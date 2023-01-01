佛說觀佛三昧海經卷第七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第七東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四威儀品第六之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀四威儀品第六之餘

佛告阿難：「云何如來至曠野澤伏鬼大將？我從舍衛祇陀精舍，放金色光照舍衛城令作金色，舍衛國內有一長者名曰財德，長者有子年始三歲，父教其子令受三歸。散脂鬼神飢火所逼，入舍衛城接取嬰兒。爾時嬰兒稱：『南無佛！』以稱佛故，鬼王口噤不能得食，但眼出火以怖嬰兒。嬰兒見鬼形狀醜惡，胸有三面、臍有二面、兩膝二面，面如象面狗牙上出，眼復出火火皆下流，童子驚怖稱：『南無佛、南無法、南無僧！』爾時世尊天耳遠聞，獨將阿難足步虛空，阿難在後從佛不及，佛以神力化作寶華，其華光明接取阿難。阿難坐華見閻浮提滿中化佛，一一化佛身滿三千大千世界，是諸化佛說三乘法，勸進菩薩修行念佛，阿難見聞即憶過去九十億佛所說經藏，憶持不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何如來至曠野澤伏鬼大將？我從舍衛祇陀精舍，放金色光照舍衛城令作金色，舍衛國內有一長者名曰財德，長者有子年始三歲，父教其子令受三歸。散脂鬼神飢火所逼，入舍衛城接取嬰兒。爾時嬰兒稱：『南無佛！』以稱佛故，鬼王口噤不能得食，但眼出火以怖嬰兒。嬰兒見鬼形狀醜惡，胸有三面、臍有二面、兩膝二面，面如象面狗牙上出，眼復出火火皆下流，童子驚怖稱：『南無佛、南無法、南無僧！』爾時世尊天耳遠聞，獨將阿難足步虛空，阿難在後從佛不及，佛以神力化作寶華，其華光明接取阿難。阿難坐華見閻浮提滿中化佛，一一化佛身滿三千大千世界，是諸化佛說三乘法，勸進菩薩修行念佛，阿難見聞即憶過去九十億佛所說經藏，憶持不失。

「爾時世尊到曠野澤，放眉間白毫大人相光，其光直照怖小兒身。小兒見光，如見父母心無驚懼。時曠野鬼，舉一大石厚十二丈，欲擲世尊！眼出雷電雨雹如雨，一一雹下如赤鷄子從空而下，未至佛上化成化佛；一一化佛入火光三昧，諸火光明燒曠野澤，大地洞然鬼王不怖。擲石住空化成寶臺，臺中復有百億化佛，異口同音讚歎慈心，鬼猶不伏。時金剛神，手奮金杵揮大利劍，髭如劍竦眼如電光，以金剛杵擬鬼王額，攘臂大叫聲振天地。鬼王驚怖抱持小兒，長跪上佛，白言：『沙門！唯願慈愛救我生命。』時金剛神化金剛杵為大鐵山，四面火起繞鬼七匝，猛火炎熾焚燒鬼身，嬰兒舉手勅鬼王言：『稱南無佛！我稱佛故從死得生，汝今可稱南無諸佛！』爾時鬼王，驚怖失聲稱：『南無佛！』白言：『瞿曇可救護我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊到曠野澤，放眉間白毫大人相光，其光直照怖小兒身。小兒見光，如見父母心無驚懼。時曠野鬼，舉一大石厚十二丈，欲擲世尊！眼出雷電雨雹如雨，一一雹下如赤鷄子從空而下，未至佛上化成化佛；一一化佛入火光三昧，諸火光明燒曠野澤，大地洞然鬼王不怖。擲石住空化成寶臺，臺中復有百億化佛，異口同音讚歎慈心，鬼猶不伏。時金剛神，手奮金杵揮大利劍，髭如劍竦眼如電光，以金剛杵擬鬼王額，攘臂大叫聲振天地。鬼王驚怖抱持小兒，長跪上佛，白言：『沙門！唯願慈愛救我生命。』時金剛神化金剛杵為大鐵山，四面火起繞鬼七匝，猛火炎熾焚燒鬼身，嬰兒舉手勅鬼王言：『稱南無佛！我稱佛故從死得生，汝今可稱南無諸佛！』爾時鬼王，驚怖失聲稱：『南無佛！』白言：『瞿曇可救護我。』

「爾時世尊以梵音聲，猶如慈父安慰諸子，撫慰鬼王亦復如是！密迹金剛勅鬼王言：『汝今速伏，歸依佛、法及與眾僧，汝若不伏，碎汝眷屬萬億八千令如微塵。』時曠野鬼以驚怖故，五體投地為佛作禮白言：『世尊！我恒噉人，今者不殺當食何物？』佛勅鬼王：『汝但不殺，我勅弟子常施汝食乃至法滅，以我力故令汝飽滿。』鬼王聞已歡喜合掌受佛五戒。受五戒已，見諸火山焰焰相次變成化佛，滿曠野澤皆是化佛，一一佛後有一阿難；一一化佛異口同音皆說五戒。時曠野鬼白金剛神：『因大德故得服甘露無上法味。』時金剛神擲杵空中，佛神力故令金剛杵猶如百億金須彌山，一一須彌百億龕室；一一龕室百億化佛遊步經行，是諸化佛舉足下足，足下自然生七寶臺；一一臺上恒沙化佛結加趺坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊以梵音聲，猶如慈父安慰諸子，撫慰鬼王亦復如是！密迹金剛勅鬼王言：『汝今速伏，歸依佛、法及與眾僧，汝若不伏，碎汝眷屬萬億八千令如微塵。』時曠野鬼以驚怖故，五體投地為佛作禮白言：『世尊！我恒噉人，今者不殺當食何物？』佛勅鬼王：『汝但不殺，我勅弟子常施汝食乃至法滅，以我力故令汝飽滿。』鬼王聞已歡喜合掌受佛五戒。受五戒已，見諸火山焰焰相次變成化佛，滿曠野澤皆是化佛，一一佛後有一阿難；一一化佛異口同音皆說五戒。時曠野鬼白金剛神：『因大德故得服甘露無上法味。』時金剛神擲杵空中，佛神力故令金剛杵猶如百億金須彌山，一一須彌百億龕室；一一龕室百億化佛遊步經行，是諸化佛舉足下足，足下自然生七寶臺；一一臺上恒沙化佛結加趺坐。」

佛告大王：「佛滅度後佛諸弟子，欲知如來伏曠野鬼自在神通，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後若有眾生，思是法者、觀是法者、得此想者，除百千億劫生死之罪，生生之處不受鬼身，值遇諸佛間無空缺。設無佛時遇辟支佛，無辟支佛恒遇仙人為說正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「佛滅度後佛諸弟子，欲知如來伏曠野鬼自在神通，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後若有眾生，思是法者、觀是法者、得此想者，除百千億劫生死之罪，生生之處不受鬼身，值遇諸佛間無空缺。設無佛時遇辟支佛，無辟支佛恒遇仙人為說正道。」

佛告阿難：「汝今持是境界念想，為未來世一切眾生當廣宣說，是名諸佛神通境界，若失此事則名謗佛斷菩提種。持是法者鬼魅不著，恒為諸佛之所護助。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今持是境界念想，為未來世一切眾生當廣宣說，是名諸佛神通境界，若失此事則名謗佛斷菩提種。持是法者鬼魅不著，恒為諸佛之所護助。」

佛告阿難：「云何名如來到那乾訶羅國、古仙山薝蔔華林毒龍池側、青蓮華泉北羅剎穴中、阿那斯山巖南？爾時彼穴有五羅剎，化作女龍與毒龍通，龍復降雹、羅剎亂行，飢饉疾疫已歷四年。時王驚懼，禱祠神祇於事無益，召諸呪師令呪毒龍，羅剎氣盛呪術不行。王作是念：『得一神人，驅此羅剎降是毒龍，唯除我身其餘無惜。』時有梵志聰明多智白言：『大王！迦毘羅城淨飯王子！其生之日萬神侍御七寶降瑞，阿私陀相：「處國當為轉輪聖王，若不樂天下，成自然佛。」今者道成，號釋迦文，巨身丈六三十二相、八十種好，足躡蓮華項佩日光，身相端嚴如真金山。』王聞是語心大歡喜，向佛生地自歸作禮：『若梵志語審實不虛，有佛出世名釋迦文！然我相法却後九劫乃當有佛名釋迦文！云何今日佛日已興？云何不哀至此國界？』空中有聲告言大王：『汝莫疑，佛釋迦牟尼精進勇猛超越九劫。』聞是語已，復更長跪合掌讚歎：『佛通明慧應知我心，願屈慈悲光臨此國。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名如來到那乾訶羅國、古仙山薝蔔華林毒龍池側、青蓮華泉北羅剎穴中、阿那斯山巖南？爾時彼穴有五羅剎，化作女龍與毒龍通，龍復降雹、羅剎亂行，飢饉疾疫已歷四年。時王驚懼，禱祠神祇於事無益，召諸呪師令呪毒龍，羅剎氣盛呪術不行。王作是念：『得一神人，驅此羅剎降是毒龍，唯除我身其餘無惜。』時有梵志聰明多智白言：『大王！迦毘羅城淨飯王子！其生之日萬神侍御七寶降瑞，阿私陀相：「處國當為轉輪聖王，若不樂天下，成自然佛。」今者道成，號釋迦文，巨身丈六三十二相、八十種好，足躡蓮華項佩日光，身相端嚴如真金山。』王聞是語心大歡喜，向佛生地自歸作禮：『若梵志語審實不虛，有佛出世名釋迦文！然我相法却後九劫乃當有佛名釋迦文！云何今日佛日已興？云何不哀至此國界？』空中有聲告言大王：『汝莫疑，佛釋迦牟尼精進勇猛超越九劫。』聞是語已，復更長跪合掌讚歎：『佛通明慧應知我心，願屈慈悲光臨此國。』

「爾時香烟至佛精舍，如白琉璃雲，繞佛七匝化作金蓋，其蓋有鈴出妙音聲，其聲請佛、請比丘僧。爾時如來勅諸比丘：『諸得六通者隨從佛後，受那乾訶羅王弗巴浮提請。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時香烟至佛精舍，如白琉璃雲，繞佛七匝化作金蓋，其蓋有鈴出妙音聲，其聲請佛、請比丘僧。爾時如來勅諸比丘：『諸得六通者隨從佛後，受那乾訶羅王弗巴浮提請。』

「摩訶迦葉徒眾五百化作琉璃山，山上皆有流泉浴池七寶行樹，樹下皆有金床銀光，光化為窟。摩訶迦葉坐此窟中常坐不臥，勅諸弟子行十二頭陀，其山如雲疾於猛風詣古仙山。大目揵連徒眾五百，化百千龍盤身為座，龍口吐火化成金臺七寶床座，寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足；目連處中，如琉璃人表裏清徹，詣那乾訶。舍利弗以神通力，化作雪山，白玉為窟；均提等五百沙彌，坐七寶窟圍繞雪山。時舍利弗坐白玉窟，如黃金人放金色光，其光雜色映耀雪山，敷揚大法沙彌聽受，往詣彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶迦葉徒眾五百化作琉璃山，山上皆有流泉浴池七寶行樹，樹下皆有金床銀光，光化為窟。摩訶迦葉坐此窟中常坐不臥，勅諸弟子行十二頭陀，其山如雲疾於猛風詣古仙山。大目揵連徒眾五百，化百千龍盤身為座，龍口吐火化成金臺七寶床座，寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足；目連處中，如琉璃人表裏清徹，詣那乾訶。舍利弗以神通力，化作雪山，白玉為窟；均提等五百沙彌，坐七寶窟圍繞雪山。時舍利弗坐白玉窟，如黃金人放金色光，其光雜色映耀雪山，敷揚大法沙彌聽受，往詣彼國。

「摩訶迦栴延與其眷屬五百比丘化作蓮華，猶如金臺比丘處上，身下出水化為流泉，流諸華間水不渧地，上有金蓋彌覆比丘，亦往彼國。如是千二百五十大弟子，各有五百比丘作諸神通，如舍利弗、目揵連等，踊身虛空如鴈王翔，往詣彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩訶迦栴延與其眷屬五百比丘化作蓮華，猶如金臺比丘處上，身下出水化為流泉，流諸華間水不渧地，上有金蓋彌覆比丘，亦往彼國。如是千二百五十大弟子，各有五百比丘作諸神通，如舍利弗、目揵連等，踊身虛空如鴈王翔，往詣彼國。

「爾時世尊著衣持鉢勅語阿難：『持尼師檀。』爾時世尊足步虛空，佛舉足時，四天王、釋提桓因、梵天王，無數天子百千天女繞佛七匝，為佛作禮侍從佛後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊著衣持鉢勅語阿難：『持尼師檀。』爾時世尊足步虛空，佛舉足時，四天王、釋提桓因、梵天王，無數天子百千天女繞佛七匝，為佛作禮侍從佛後。

「爾時世尊！放項金光化作一萬八千諸大化佛，一一化佛復放光明，如此項光亦復化作一萬八千諸大化佛，佛佛相次滿虛空中，如鴈王翔往至彼國，始到國界王出奉迎為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊！放項金光化作一萬八千諸大化佛，一一化佛復放光明，如此項光亦復化作一萬八千諸大化佛，佛佛相次滿虛空中，如鴈王翔往至彼國，始到國界王出奉迎為佛作禮。

「爾時龍王見世尊來，父子徒黨十六大龍，興大雲雷震吼雨雹，眼中出火口亦吐火，鱗甲身毛俱出烟焰；五羅剎女現醜惡形，眼如掣電住立佛前。時龍王子！見虛空中滿中化佛，白其父言：『父王吐火欲害一佛，試看空中有無數佛！』時龍吐毒心意猛盛，訶責其子：『惟有一佛何處有多？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時龍王見世尊來，父子徒黨十六大龍，興大雲雷震吼雨雹，眼中出火口亦吐火，鱗甲身毛俱出烟焰；五羅剎女現醜惡形，眼如掣電住立佛前。時龍王子！見虛空中滿中化佛，白其父言：『父王吐火欲害一佛，試看空中有無數佛！』時龍吐毒心意猛盛，訶責其子：『惟有一佛何處有多？』

「時金剛神手把大杵化身無數，杵頭火然如旋火輪，輪輪相次從空中下，火焰熱熾猶如融銅，燒惡龍身龍王驚怖，無走遁處走入佛影，佛影清涼如甘露灑，龍得除熱仰頭視空，滿空中佛。一一如來放無數光；一一光中無量化佛；一一化佛亦放無數百千光明，時諸光中一切皆是執金剛神奮金剛杵。龍見諸佛極大歡喜，見諸金剛極大惶怖，合掌恭敬為佛作禮，五羅剎女亦禮如來。時諸天子雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花而以供養，天鼓自鳴，諸天叉手空中立侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時金剛神手把大杵化身無數，杵頭火然如旋火輪，輪輪相次從空中下，火焰熱熾猶如融銅，燒惡龍身龍王驚怖，無走遁處走入佛影，佛影清涼如甘露灑，龍得除熱仰頭視空，滿空中佛。一一如來放無數光；一一光中無量化佛；一一化佛亦放無數百千光明，時諸光中一切皆是執金剛神奮金剛杵。龍見諸佛極大歡喜，見諸金剛極大惶怖，合掌恭敬為佛作禮，五羅剎女亦禮如來。時諸天子雨曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙花而以供養，天鼓自鳴，諸天叉手空中立侍。

「時彼國王眷屬五千，燒眾名香頭面禮佛請佛就座。時彼龍王從龍池出，獻七寶床手擎敷置，白佛：『世尊！惟願救我，莫使力士傷害我身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時彼國王眷屬五千，燒眾名香頭面禮佛請佛就座。時彼龍王從龍池出，獻七寶床手擎敷置，白佛：『世尊！惟願救我，莫使力士傷害我身。』

「爾時如來以梵音聲，猶如慈母撫䘏嬰兒，令彼龍王及羅剎女受法王化，請佛就座。爾時國王，復敷高床𣰽氀㲩𣰆極細軟者，張白㲲縵，真珠羅網彌覆其上，請佛世尊令處縵中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來以梵音聲，猶如慈母撫䘏嬰兒，令彼龍王及羅剎女受法王化，請佛就座。爾時國王，復敷高床𣰽氀㲩𣰆極細軟者，張白㲲縵，真珠羅網彌覆其上，請佛世尊令處縵中。

「爾時世尊舉足欲行，佛鹿王腨腨出五光，光有五色繞佛七匝，如天妙花化成花帳，眾花葉間百千無數諸化菩薩，合掌讚偈有萬億音，空中化佛放腨光明亦復如是！十六小龍手執山石，霹靂起火來至佛所，大眾驚怖入佛光中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊舉足欲行，佛鹿王腨腨出五光，光有五色繞佛七匝，如天妙花化成花帳，眾花葉間百千無數諸化菩薩，合掌讚偈有萬億音，空中化佛放腨光明亦復如是！十六小龍手執山石，霹靂起火來至佛所，大眾驚怖入佛光中。

「爾時世尊出金色臂張合曼掌，指網曼間雨大寶花，大眾皆見化成化佛，唯諸龍見是金翅鳥欲搏噬龍，龍畏金翅走入佛影，為佛作禮叩頭求救。佛至縵前勅阿難言：『敷尼師檀。』是時阿難即入縵中，先舉右手從左肩上取尼師檀。時尼師檀即復化成五百億金臺，七寶挍飾，欲敷之時即復化成五百億蓮華七寶莊嚴。政四角時，一角生五百億七寶蓮華，行行相次遍滿縵內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊出金色臂張合曼掌，指網曼間雨大寶花，大眾皆見化成化佛，唯諸龍見是金翅鳥欲搏噬龍，龍畏金翅走入佛影，為佛作禮叩頭求救。佛至縵前勅阿難言：『敷尼師檀。』是時阿難即入縵中，先舉右手從左肩上取尼師檀。時尼師檀即復化成五百億金臺，七寶挍飾，欲敷之時即復化成五百億蓮華七寶莊嚴。政四角時，一角生五百億七寶蓮華，行行相次遍滿縵內。

「爾時世尊就七寶床結加趺坐，諸蓮花上皆有佛坐。時諸比丘見佛坐已，為佛作禮右繞七匝，各敷坐具，比丘坐具皆悉化成琉璃之座。比丘就座時，琉璃座放琉璃光作琉璃窟，諸比丘等，入火光三昧身作金色。時彼國王，見佛神變歡喜合掌，遶佛七匝為佛作禮，覩佛神化，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心，勅諸臣下皆使發心。爾時龍王，怖畏金剛大力士故，亦發阿耨多羅三藐三菩提心，五羅剎女亦發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊就七寶床結加趺坐，諸蓮花上皆有佛坐。時諸比丘見佛坐已，為佛作禮右繞七匝，各敷坐具，比丘坐具皆悉化成琉璃之座。比丘就座時，琉璃座放琉璃光作琉璃窟，諸比丘等，入火光三昧身作金色。時彼國王，見佛神變歡喜合掌，遶佛七匝為佛作禮，覩佛神化，應時即發阿耨多羅三藐三菩提心，勅諸臣下皆使發心。爾時龍王，怖畏金剛大力士故，亦發阿耨多羅三藐三菩提心，五羅剎女亦發菩提心。

「爾時大王！為佛及僧欲設中饍。佛告大王：『但辦食器餘無所須。』王受佛勅具諸寶器，佛神力故令諸器內天須陀味自然盈滿。時諸大眾食是食已，自然得入念佛三昧，見十方佛身量無邊，復聞說法微妙音聲，其音純讚念佛、念法、念比丘僧，亦有廣說六波羅蜜、三十七品助菩提法。聞是語已倍更歡喜，繞佛千匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大王！為佛及僧欲設中饍。佛告大王：『但辦食器餘無所須。』王受佛勅具諸寶器，佛神力故令諸器內天須陀味自然盈滿。時諸大眾食是食已，自然得入念佛三昧，見十方佛身量無邊，復聞說法微妙音聲，其音純讚念佛、念法、念比丘僧，亦有廣說六波羅蜜、三十七品助菩提法。聞是語已倍更歡喜，繞佛千匝。

「爾時國王請佛入城，龍王怒曰：『汝奪我利，吾滅汝國。』佛告大王：『檀越先歸，佛自知時。』爾時國王為佛作禮逡巡而退。爾時龍王及羅剎女，五體投地求佛授戒，佛即如法為說三歸五戒之法，龍王聞已心大歡喜，龍王眷屬百千諸龍，從池而出為佛作禮，如來應時隨龍音類為其說法，聞法歡喜，佛勅目連為其受戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時國王請佛入城，龍王怒曰：『汝奪我利，吾滅汝國。』佛告大王：『檀越先歸，佛自知時。』爾時國王為佛作禮逡巡而退。爾時龍王及羅剎女，五體投地求佛授戒，佛即如法為說三歸五戒之法，龍王聞已心大歡喜，龍王眷屬百千諸龍，從池而出為佛作禮，如來應時隨龍音類為其說法，聞法歡喜，佛勅目連為其受戒。

「爾時目連入如意定，即自化身作百千億金翅鳥王，一一鳥王足躡五龍住在虛空。時諸小龍而作是言：『佛勅和上為我受戒，和上云何作恐怖像？』目連告曰：『汝於多劫不恐怖中橫生怖想、於無瞋恚生瞋恚想、於無害所橫生害想，我實是人，汝惡心故見我是鳥。』爾時龍王以恐怖故，自誓不殺不惱眾生以發善心，目連即時還復本身為說五戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時目連入如意定，即自化身作百千億金翅鳥王，一一鳥王足躡五龍住在虛空。時諸小龍而作是言：『佛勅和上為我受戒，和上云何作恐怖像？』目連告曰：『汝於多劫不恐怖中橫生怖想、於無瞋恚生瞋恚想、於無害所橫生害想，我實是人，汝惡心故見我是鳥。』爾時龍王以恐怖故，自誓不殺不惱眾生以發善心，目連即時還復本身為說五戒。

「爾時龍王長跪合掌勸請世尊：『唯願如來常住此間，佛若不在，我發惡心無由得成阿耨多羅三藐三菩提，唯願如來留神垂念常在於此。』慇懃三請如是不止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時龍王長跪合掌勸請世尊：『唯願如來常住此間，佛若不在，我發惡心無由得成阿耨多羅三藐三菩提，唯願如來留神垂念常在於此。』慇懃三請如是不止。

「時梵天王！復來禮佛合掌勸請：『願婆伽婆！為未來世諸眾生故，莫獨偏為此一小龍。』百千梵王異口同音皆作是請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時梵天王！復來禮佛合掌勸請：『願婆伽婆！為未來世諸眾生故，莫獨偏為此一小龍。』百千梵王異口同音皆作是請。

「爾時如來即便微笑，口出無量百千光明，一一光中無量化佛；一一化佛萬億菩薩以為侍從。時彼龍王於其池中，出七寶臺奉上如來：『唯願天尊！受我此臺。』爾時世尊告龍王曰：『不須此臺，汝今但以羅剎石窟持以施我。』時梵天王無數天子先入窟中，時彼龍王以諸雜寶以莊挍窟。佛告阿難：『汝教龍王淨掃石窟。』諸天聞已，各脫寶衣競以拂窟。爾時如來還攝身光，卷諸化佛來入佛頂。爾時如來，勅諸比丘皆在窟外，唯佛獨入自敷坐具，敷坐具時，令此石山暫為七寶。時羅剎女及以龍王，為四大弟子、尊者阿難造五石窟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來即便微笑，口出無量百千光明，一一光中無量化佛；一一化佛萬億菩薩以為侍從。時彼龍王於其池中，出七寶臺奉上如來：『唯願天尊！受我此臺。』爾時世尊告龍王曰：『不須此臺，汝今但以羅剎石窟持以施我。』時梵天王無數天子先入窟中，時彼龍王以諸雜寶以莊挍窟。佛告阿難：『汝教龍王淨掃石窟。』諸天聞已，各脫寶衣競以拂窟。爾時如來還攝身光，卷諸化佛來入佛頂。爾時如來，勅諸比丘皆在窟外，唯佛獨入自敷坐具，敷坐具時，令此石山暫為七寶。時羅剎女及以龍王，為四大弟子、尊者阿難造五石窟。

「爾時世尊坐龍王窟不移坐處，亦受王請入那乾訶城，耆闍崛山、舍衛國、迦毘羅城、及諸住處皆見有佛。時虛空中蓮華座上無量化佛，一切世界滿中化佛，龍王歡喜發大誓願：『願我來世得佛如此。』佛受王請經七日已，王遣一人乘八千里象，持諸供具遍一切國供養眾僧，到處皆見釋迦文佛。信反白王：『如來世尊！不但此國，餘國亦有！餘國諸佛皆說苦、空、無常、無我、六波羅蜜。』王聞是語，豁然意解得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊坐龍王窟不移坐處，亦受王請入那乾訶城，耆闍崛山、舍衛國、迦毘羅城、及諸住處皆見有佛。時虛空中蓮華座上無量化佛，一切世界滿中化佛，龍王歡喜發大誓願：『願我來世得佛如此。』佛受王請經七日已，王遣一人乘八千里象，持諸供具遍一切國供養眾僧，到處皆見釋迦文佛。信反白王：『如來世尊！不但此國，餘國亦有！餘國諸佛皆說苦、空、無常、無我、六波羅蜜。』王聞是語，豁然意解得無生忍。

「爾時世尊還攝神足從石窟出，與諸比丘遊履先世為菩薩時，兩兒布施處、投身餓虎處、以頭布施處、剜身千燈處、挑目布施處、割肉代鴿處，如是諸處龍皆隨從。是時龍王，聞佛還國，啼哭雨淚白言：『世尊！請佛常住，云何捨我？我不見佛，當作惡事，墜墮惡道。』爾時世尊安慰龍王：『我受汝請坐汝窟中，經千五百歲。』時諸小龍合掌叉手，勸請世尊還入窟中。諸龍見佛坐已窟中，身上出水身下出火作十八變，小龍見已，復更增進堅固道心。釋迦文佛踊身入石，猶如明鏡人見面像，諸龍皆見佛在石內映現於外。爾時諸龍合掌歡喜，不出其池常見佛日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊還攝神足從石窟出，與諸比丘遊履先世為菩薩時，兩兒布施處、投身餓虎處、以頭布施處、剜身千燈處、挑目布施處、割肉代鴿處，如是諸處龍皆隨從。是時龍王，聞佛還國，啼哭雨淚白言：『世尊！請佛常住，云何捨我？我不見佛，當作惡事，墜墮惡道。』爾時世尊安慰龍王：『我受汝請坐汝窟中，經千五百歲。』時諸小龍合掌叉手，勸請世尊還入窟中。諸龍見佛坐已窟中，身上出水身下出火作十八變，小龍見已，復更增進堅固道心。釋迦文佛踊身入石，猶如明鏡人見面像，諸龍皆見佛在石內映現於外。爾時諸龍合掌歡喜，不出其池常見佛日。

「爾時世尊！結加趺坐在石壁內，眾生見時，遠望則見近則不現，諸天百千供養佛影，影亦說法。時梵天王合掌恭敬，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊！結加趺坐在石壁內，眾生見時，遠望則見近則不現，諸天百千供養佛影，影亦說法。時梵天王合掌恭敬，以偈頌曰：

「『如來處石窟， 踊身入石裏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如來處石窟， 踊身入石裏；

如日無障礙， 金光相具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日無障礙， 金光相具足。

我今頭面禮， 牟尼救世尊！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今頭面禮， 牟尼救世尊！』

「爾時世尊化五百寶車，佛處車中分身五百。爾時寶車住虛空中迴旋自在，車轂輞間百千光明，一一光明無數化佛，不動不轉到迦毘羅城，坐師子座如入三昧，一毛孔中有一佛出；一毛孔中還一佛入。如是出入滿虛空中，無量化佛結加趺坐，是名如來坐時境界。佛滅度後佛諸弟子，若欲知佛行者，如向所說；若欲知佛坐者當觀佛影。觀佛影者先觀佛像作丈六想，結加趺坐敷草為座，請像令坐。見坐了了復當作想，作一石窟，高一丈八尺，深二十四步，清白石想；此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花，復見行想，入石窟中，入已復令石窟作七寶山想；此想成已復見佛像踊入石壁，石壁無礙猶如明鏡；此想成已如前還想三十二相，相相觀之極令明了；此想成已見諸化佛，坐大寶花結加趺坐，放身光明普照一切。一一坐佛身毛孔中，雨阿僧祇諸七寶幢；一一幢頭百千寶幡，幡極小者，縱廣正等如須彌山。此寶幡中，復有無數百千化佛；一一化佛，踊身皆入此石窟中佛影、臍裏，此想現時如佛心說。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊化五百寶車，佛處車中分身五百。爾時寶車住虛空中迴旋自在，車轂輞間百千光明，一一光明無數化佛，不動不轉到迦毘羅城，坐師子座如入三昧，一毛孔中有一佛出；一毛孔中還一佛入。如是出入滿虛空中，無量化佛結加趺坐，是名如來坐時境界。佛滅度後佛諸弟子，若欲知佛行者，如向所說；若欲知佛坐者當觀佛影。觀佛影者先觀佛像作丈六想，結加趺坐敷草為座，請像令坐。見坐了了復當作想，作一石窟，高一丈八尺，深二十四步，清白石想；此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花，復見行想，入石窟中，入已復令石窟作七寶山想；此想成已復見佛像踊入石壁，石壁無礙猶如明鏡；此想成已如前還想三十二相，相相觀之極令明了；此想成已見諸化佛，坐大寶花結加趺坐，放身光明普照一切。一一坐佛身毛孔中，雨阿僧祇諸七寶幢；一一幢頭百千寶幡，幡極小者，縱廣正等如須彌山。此寶幡中，復有無數百千化佛；一一化佛，踊身皆入此石窟中佛影、臍裏，此想現時如佛心說。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「佛滅度後，如我所說觀佛影者，是名真觀如來坐。觀如來坐者，如見佛身等無有異，除百千劫生死之罪。若不能見，當入塔觀一切坐像，見坐像已懺悔障罪。此人觀像因緣功德，彌勒出世，見彌勒佛初始坐於龍華樹下結加趺坐，見已歡喜，三種菩提隨願覺了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後，如我所說觀佛影者，是名真觀如來坐。觀如來坐者，如見佛身等無有異，除百千劫生死之罪。若不能見，當入塔觀一切坐像，見坐像已懺悔障罪。此人觀像因緣功德，彌勒出世，見彌勒佛初始坐於龍華樹下結加趺坐，見已歡喜，三種菩提隨願覺了。

「云何名觀如來行詣拘尸那時降諸力士？」佛告父王：「如來不久，當於彼國入般涅槃。爾時五百力士除妨路石，盡力士力不能令去。爾時世尊化作沙門，以手挑石石飛住空中。力士驚怖，此石設墮走避無所，仰看空石皆成化佛，猶如金山諸佛圍繞。力士見已心大歡喜。時化沙門，倚臥樹下如人晝眠，有日光明從左脇出，如百億日入右脇中，一一日中有二寶樹，有大寶床諸佛臥上，如是光明遍照十方無量世界；一一世界無量諸佛，倚臥樹下皆有光明，從右脇入左脇而出，如是光明變成寶臺，行者悉見十方世界有一寶臺，此寶臺上有一大佛，身量巨小與十方等，倚臥臺側。爾時彼佛，左脇流水如琉璃珠，一一寶珠如須彌山；一一山內百千臥佛；一一臥佛出大光明，亦如上說。右脇復出萬億乳河流注于下，渧渧化成百千化花，花有化佛臥蓮花上，各以右手灑甘露雨，令一切眾皆得服食，餓鬼眾生見此相時自然飽滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名觀如來行詣拘尸那時降諸力士？」佛告父王：「如來不久，當於彼國入般涅槃。爾時五百力士除妨路石，盡力士力不能令去。爾時世尊化作沙門，以手挑石石飛住空中。力士驚怖，此石設墮走避無所，仰看空石皆成化佛，猶如金山諸佛圍繞。力士見已心大歡喜。時化沙門，倚臥樹下如人晝眠，有日光明從左脇出，如百億日入右脇中，一一日中有二寶樹，有大寶床諸佛臥上，如是光明遍照十方無量世界；一一世界無量諸佛，倚臥樹下皆有光明，從右脇入左脇而出，如是光明變成寶臺，行者悉見十方世界有一寶臺，此寶臺上有一大佛，身量巨小與十方等，倚臥臺側。爾時彼佛，左脇流水如琉璃珠，一一寶珠如須彌山；一一山內百千臥佛；一一臥佛出大光明，亦如上說。右脇復出萬億乳河流注于下，渧渧化成百千化花，花有化佛臥蓮花上，各以右手灑甘露雨，令一切眾皆得服食，餓鬼眾生見此相時自然飽滿。

「爾時空中有妙音聲，讚四無量心，然後分別空無境界，無心心想寂滅境界，作是觀者名觀如來臥。觀如來臥者先當觀臥像，見臥像已當作是念：『佛在世時所以現臥，諸佛如來體無疲惓，但為降伏剛強力士及諸邪見不善眾生，或復慈愍諸比丘故，現右脇臥。』如來臥者是大悲臥，欲觀佛臥當行慈心。行慈心者：緣一切眾生見受苦時，不惜身分成熟安樂，受苦眾生令得無患。大悲心者：見諸眾生受苦惱時，如己父母、師長、善友，生悲哀心淚如猛雨。如是等心名為大悲。見他受樂心生歡喜，譬如比丘得第三禪，是名為喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時空中有妙音聲，讚四無量心，然後分別空無境界，無心心想寂滅境界，作是觀者名觀如來臥。觀如來臥者先當觀臥像，見臥像已當作是念：『佛在世時所以現臥，諸佛如來體無疲惓，但為降伏剛強力士及諸邪見不善眾生，或復慈愍諸比丘故，現右脇臥。』如來臥者是大悲臥，欲觀佛臥當行慈心。行慈心者：緣一切眾生見受苦時，不惜身分成熟安樂，受苦眾生令得無患。大悲心者：見諸眾生受苦惱時，如己父母、師長、善友，生悲哀心淚如猛雨。如是等心名為大悲。見他受樂心生歡喜，譬如比丘得第三禪，是名為喜。

「捨者：一切眾生無眾生相，作是觀時先觀自身，地大是眾生耶？水、火、風大是眾生耶？色是眾生耶？受、想、行、識是眾生耶？空是眾生耶？非空是眾生耶？如是眾生耶？非如是眾生耶？實際是眾生耶？非實際是眾生耶？有為空是眾生耶？無為空是眾生耶？如是分別解析時，不見眾生、不得眾生、無眾生想，心無所著亦無志求，解如是等清淨法者，名為行捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨者：一切眾生無眾生相，作是觀時先觀自身，地大是眾生耶？水、火、風大是眾生耶？色是眾生耶？受、想、行、識是眾生耶？空是眾生耶？非空是眾生耶？如是眾生耶？非如是眾生耶？實際是眾生耶？非實際是眾生耶？有為空是眾生耶？無為空是眾生耶？如是分別解析時，不見眾生、不得眾生、無眾生想，心無所著亦無志求，解如是等清淨法者，名為行捨。」

佛告阿難：「若有眾生樂觀佛臥者，是則真觀清淨慈定；若有眾生聞佛臥法，及諸比丘隨順佛語，不壞威儀右脇臥者，當知是人，著慚愧衣服忍辱藥，如此比丘現世坐禪，見十方佛為說大法；若不坐禪不毀戒故，於未來世見十方佛，十方諸佛為說大法，聞法易悟，猶如壯士屈申臂頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。如來臥者饒益眾生，以饒益故名慈、悲、喜、捨。此四法者，出生諸佛諸菩薩母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生樂觀佛臥者，是則真觀清淨慈定；若有眾生聞佛臥法，及諸比丘隨順佛語，不壞威儀右脇臥者，當知是人，著慚愧衣服忍辱藥，如此比丘現世坐禪，見十方佛為說大法；若不坐禪不毀戒故，於未來世見十方佛，十方諸佛為說大法，聞法易悟，猶如壯士屈申臂頃，應時即得阿羅漢道，三明六通具八解脫。如來臥者饒益眾生，以饒益故名慈、悲、喜、捨。此四法者，出生諸佛諸菩薩母。」

說是語已，佛於眾中舉身放光，前八萬四千、左八萬四千、右八萬四千、後八萬四千、項八萬四千。是諸毛孔一一毛孔一毛旋生；一一毛端有百萬億塵數蓮花，一蓮花上無量無數微塵化佛，諸化佛身高顯莊嚴，如千萬億諸須彌山；一一佛臍中有五百萬億師子；一一師子吐五百萬億諸供養具；一一供具有五百萬億七寶花雲；一一寶花雲有五百萬億諸偈頌雲，聲聲相次猶如雨渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，佛於眾中舉身放光，前八萬四千、左八萬四千、右八萬四千、後八萬四千、項八萬四千。是諸毛孔一一毛孔一毛旋生；一一毛端有百萬億塵數蓮花，一蓮花上無量無數微塵化佛，諸化佛身高顯莊嚴，如千萬億諸須彌山；一一佛臍中有五百萬億師子；一一師子吐五百萬億諸供養具；一一供具有五百萬億七寶花雲；一一寶花雲有五百萬億諸偈頌雲，聲聲相次猶如雨渧。

爾時如來！復更明顯八十種好，金色光明從白毫出，一一光明遍照十方化成諸佛。是諸世尊！行者無數、住者無數、坐者無數、臥者無數，是諸化佛說大慈悲、說三十七品助菩提分法、說六波羅蜜，說佛如來十力、無畏、十八不共。此相現時一億諸釋，心無所著悟無生忍，佛為授記：「於未來世，過算數劫當得作佛，號三昧勝幢如來、應供、正遍知，十號具足。次第作佛凡有一億。彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴，猶如聖伏幢世界光明佛剎等無有異。是諸菩薩得佛道時，國土無有毀禁亂意不善之名，純是菩薩，雖有聲聞，不謗大乘。」時諸釋子聞佛授記心大歡喜，各脫瓔珞以散佛上，是諸瓔珞，當佛上住化成花樹，一一花樹有恒沙花；一一花上有恒沙寶樓；一一樓中有恒沙化佛；一一化佛演說八萬四千諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來！復更明顯八十種好，金色光明從白毫出，一一光明遍照十方化成諸佛。是諸世尊！行者無數、住者無數、坐者無數、臥者無數，是諸化佛說大慈悲、說三十七品助菩提分法、說六波羅蜜，說佛如來十力、無畏、十八不共。此相現時一億諸釋，心無所著悟無生忍，佛為授記：「於未來世，過算數劫當得作佛，號三昧勝幢如來、應供、正遍知，十號具足。次第作佛凡有一億。彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴，猶如聖伏幢世界光明佛剎等無有異。是諸菩薩得佛道時，國土無有毀禁亂意不善之名，純是菩薩，雖有聲聞，不謗大乘。」時諸釋子聞佛授記心大歡喜，各脫瓔珞以散佛上，是諸瓔珞，當佛上住化成花樹，一一花樹有恒沙花；一一花上有恒沙寶樓；一一樓中有恒沙化佛；一一化佛演說八萬四千諸波羅蜜。

復有化佛教諸聲聞數息安般，流光白骨白骨流光，心淨想心不淨想；起結使想滅結使想；斷使支想殺使根想。如是諸想九百億塵數，如數息安般說，是名聲聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有化佛教諸聲聞數息安般，流光白骨白骨流光，心淨想心不淨想；起結使想滅結使想；斷使支想殺使根想。如是諸想九百億塵數，如數息安般說，是名聲聞法。

菩薩法者唯有四法。何等為四？一者、晝夜六時說罪懺悔。二者、常修念佛不誑眾生。三者、修六和敬心不恚慢。四者、修行六念如救頭然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩法者唯有四法。何等為四？一者、晝夜六時說罪懺悔。二者、常修念佛不誑眾生。三者、修六和敬心不恚慢。四者、修行六念如救頭然。

佛告父王：「如是等名未來世觀佛三昧，亦名分別佛身，亦名知佛色相，亦名念佛三昧，亦名諸佛光明覆護眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如是等名未來世觀佛三昧，亦名分別佛身，亦名知佛色相，亦名念佛三昧，亦名諸佛光明覆護眾生。」

說是語時，天、龍、夜叉、八部鬼神、十二億眾，發阿耨多羅三藐三菩提心，自發誓願：「願於來世常入三昧，見佛色身如今無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，天、龍、夜叉、八部鬼神、十二億眾，發阿耨多羅三藐三菩提心，自發誓願：「願於來世常入三昧，見佛色身如今無異。」

時梵天王、釋提桓因、無數天子！為佛作禮長跪合掌而白佛言：「世尊！我等今者得見如來色中上色，願當來世濁惡眾生，繫念思惟見佛色身。此願不虛，我今所說及我所見真實不虛，願令我等及諸天眾猶如佛身。」作是語時，自見心中百萬光出，一一光明化成無量百千化佛，自見己身身真金色，猶如難陀等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時梵天王、釋提桓因、無數天子！為佛作禮長跪合掌而白佛言：「世尊！我等今者得見如來色中上色，願當來世濁惡眾生，繫念思惟見佛色身。此願不虛，我今所說及我所見真實不虛，願令我等及諸天眾猶如佛身。」作是語時，自見心中百萬光出，一一光明化成無量百千化佛，自見己身身真金色，猶如難陀等無有異。

時諸梵天白佛言：「如來世雄出現於世，必當利益一切眾生，昔弘誓願今已得滿，不捨眾生此語不虛故，我自見心想境界，未來眾生亦當如是想佛真身！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸梵天白佛言：「如來世雄出現於世，必當利益一切眾生，昔弘誓願今已得滿，不捨眾生此語不虛故，我自見心想境界，未來眾生亦當如是想佛真身！」

佛告梵天：「如汝所說真實不虛，未來眾生但發是念，得無量福身相具足，何況憶想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告梵天：「如汝所說真實不虛，未來眾生但發是念，得無量福身相具足，何況憶想？」

佛說是語時，淨飯王及諸釋子、比丘尼、優婆夷，同時俱起禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，淨飯王及諸釋子、比丘尼、優婆夷，同時俱起禮佛而退。

爾時父王還至宮中，為諸婇女說佛相好，千二百五十婇女，聞佛白毫相心生歡喜，除百萬億那由他生死之罪。空中有聲告諸女言：「汝聞佛相除諸罪咎，應發無上三菩提心。」聞是語已，即見空中無量諸佛，見諸佛已，亦皆同時得念佛定。時諸比丘，即從坐起敬禮佛足，繞佛七匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時父王還至宮中，為諸婇女說佛相好，千二百五十婇女，聞佛白毫相心生歡喜，除百萬億那由他生死之罪。空中有聲告諸女言：「汝聞佛相除諸罪咎，應發無上三菩提心。」聞是語已，即見空中無量諸佛，見諸佛已，亦皆同時得念佛定。時諸比丘，即從坐起敬禮佛足，繞佛七匝却住一面。

爾時阿難偏袒右肩，合掌長跪白佛言：「世尊！佛說三十二相餘有一相，如來云何不顯說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難偏袒右肩，合掌長跪白佛言：「世尊！佛說三十二相餘有一相，如來云何不顯說耶？」

爾時世尊！勅諸比丘各令還坐。爾時世尊！自化左右作五百億寶山，一一寶山有四佛坐，四佛世尊讚歎念佛。佛即微笑，口五色光舌十四光，如此光明化成一佛，其佛臍中流出五水，其色各異，一一色中有九億菩薩；一一菩薩頂上皆有梵摩尼光，光中皆有恒沙化佛；一一化佛臍中出水亦復如是！如是眾水流入佛臍，是諸化佛并化菩薩皆入佛臍。是時佛身表裏俱淨，過於淨妙勝琉璃珠，於佛身內有師子座；一一師子座如須彌山；一一座上有一如來，九十億菩薩以為侍者，是諸菩薩頂上諸佛如須彌山。如是十方無量諸佛臍中出水，皆與水俱來入釋迦文佛臍，時諸佛不大釋迦不小，釋迦不大諸佛不小，釋迦文佛身內心中有無量佛；一一佛不相障翳，舉身毛孔說念佛法。時諸化佛，各申右手摩阿難頂：「汝今善持觀佛三昧，莫使忘失一心憶念，為未來眾生開光明目。」作是語時，過去七佛像住立空中，各申右手摩阿難頂，囑累是事。時虛空中有無數光，一一光中有無數化佛，異口同音囑累斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊！勅諸比丘各令還坐。爾時世尊！自化左右作五百億寶山，一一寶山有四佛坐，四佛世尊讚歎念佛。佛即微笑，口五色光舌十四光，如此光明化成一佛，其佛臍中流出五水，其色各異，一一色中有九億菩薩；一一菩薩頂上皆有梵摩尼光，光中皆有恒沙化佛；一一化佛臍中出水亦復如是！如是眾水流入佛臍，是諸化佛并化菩薩皆入佛臍。是時佛身表裏俱淨，過於淨妙勝琉璃珠，於佛身內有師子座；一一師子座如須彌山；一一座上有一如來，九十億菩薩以為侍者，是諸菩薩頂上諸佛如須彌山。如是十方無量諸佛臍中出水，皆與水俱來入釋迦文佛臍，時諸佛不大釋迦不小，釋迦不大諸佛不小，釋迦文佛身內心中有無量佛；一一佛不相障翳，舉身毛孔說念佛法。時諸化佛，各申右手摩阿難頂：「汝今善持觀佛三昧，莫使忘失一心憶念，為未來眾生開光明目。」作是語時，過去七佛像住立空中，各申右手摩阿難頂，囑累是事。時虛空中有無數光，一一光中有無數化佛，異口同音囑累斯法。