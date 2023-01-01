佛說觀佛三昧海經卷第六東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第六東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四無量心品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀四無量心品第五

爾時世尊說是語時，佛心力故，十種白光從佛心出，其光遍照十方世界，一一光中無量化佛乘寶蓮華。時會大眾見佛光明，如頗梨水或見如乳，見諸化佛從佛胸出入於佛臍，遊佛心間乘大寶船，經往五道受罪人所，一一罪人見諸化佛，如己父母善友所親，漸漸為說出世間法。是時空中有大音聲告諸大眾：「汝等今者應觀佛心，諸佛心者是大慈也，大慈所緣緣苦眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語時，佛心力故，十種白光從佛心出，其光遍照十方世界，一一光中無量化佛乘寶蓮華。時會大眾見佛光明，如頗梨水或見如乳，見諸化佛從佛胸出入於佛臍，遊佛心間乘大寶船，經往五道受罪人所，一一罪人見諸化佛，如己父母善友所親，漸漸為說出世間法。是時空中有大音聲告諸大眾：「汝等今者應觀佛心，諸佛心者是大慈也，大慈所緣緣苦眾生。」

佛告阿難：「云何名慈心？慈心者：應當繫念緣苦眾生。苦眾生者，謂三惡道極苦惱者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名慈心？慈心者：應當繫念緣苦眾生。苦眾生者，謂三惡道極苦惱者。」

佛說是語，時會大眾，見於地獄、餓鬼、畜生，解脫相三昧力故，令諸眾生自識宿命，見受苦者皆是前世無量劫中，父母師徒諸善親友，見已啼泣，為佛作禮白言：「世尊！我等今者因佛力故見苦眾生，悉是我等父母師長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語，時會大眾，見於地獄、餓鬼、畜生，解脫相三昧力故，令諸眾生自識宿命，見受苦者皆是前世無量劫中，父母師徒諸善親友，見已啼泣，為佛作禮白言：「世尊！我等今者因佛力故見苦眾生，悉是我等父母師長。」

佛告大眾：「三界眾生輪迴六趣，如旋火輪，或為父母、兄弟、宗親，三界一切無不是汝所親之者，云何起意生殺嫉心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「三界眾生輪迴六趣，如旋火輪，或為父母、兄弟、宗親，三界一切無不是汝所親之者，云何起意生殺嫉心？」

作是語已，淨飯王等一切大眾白佛言：「世尊！云何名為慈心三昧，惟願世尊為我略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已，淨飯王等一切大眾白佛言：「世尊！云何名為慈心三昧，惟願世尊為我略說。」

佛告大眾：「夫慈心者，應當起想先緣所親，繫念之時念己父母受諸苦惱有不孝者；念己妻子、所愛眾生受諸苦惱；有見眾生，癩病㿈瘡。見已作念：『當云何救？』一想成已應作二想；二想成已應作三想；三想成已滿一室想；一室想成已滿於僧坊；一僧坊成已滿一由旬；一由旬成已滿一閻浮提；閻浮提成已滿弗婆提；弗婆提成已滿三天下，如是漸廣滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「夫慈心者，應當起想先緣所親，繫念之時念己父母受諸苦惱有不孝者；念己妻子、所愛眾生受諸苦惱；有見眾生，癩病㿈瘡。見已作念：『當云何救？』一想成已應作二想；二想成已應作三想；三想成已滿一室想；一室想成已滿於僧坊；一僧坊成已滿一由旬；一由旬成已滿一閻浮提；閻浮提成已滿弗婆提；弗婆提成已滿三天下，如是漸廣滿十方界。

「見東方眾生盡是其父；見西方眾生悉是其母；見南方眾生悉是其兄；見北方眾生悉是其弟；見下方眾生悉是妻子；見上方眾生悉是師長；其餘四維悉是沙門、婆羅門等。見是眾生皆受苦惱，或遇重病；或見在於刀山劍樹火車爐炭。一切苦事見已悲泣，欲拔其苦自作我想，乘寶蓮華詣諸人所，調身按摩為洗癩瘡，見地獄火憂悲雨淚欲滅其火。見諸餓鬼，刺身出血化作乳想，供給餓鬼令得飽滿，既飽滿已為其說法，讚佛、讚法、讚比丘僧，作是讚已益更憂悲心無暫捨。如是慈心極令通利，事事廣說如慈三昧，如是慈心名習慈者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見東方眾生盡是其父；見西方眾生悉是其母；見南方眾生悉是其兄；見北方眾生悉是其弟；見下方眾生悉是妻子；見上方眾生悉是師長；其餘四維悉是沙門、婆羅門等。見是眾生皆受苦惱，或遇重病；或見在於刀山劍樹火車爐炭。一切苦事見已悲泣，欲拔其苦自作我想，乘寶蓮華詣諸人所，調身按摩為洗癩瘡，見地獄火憂悲雨淚欲滅其火。見諸餓鬼，刺身出血化作乳想，供給餓鬼令得飽滿，既飽滿已為其說法，讚佛、讚法、讚比丘僧，作是讚已益更憂悲心無暫捨。如是慈心極令通利，事事廣說如慈三昧，如是慈心名習慈者。

「既習慈已次當行悲，悲者見眾受苦，如箭入心如破眼目，心極悲苦遍體雨血欲拔彼苦，如此悲者有百億門，廣說如大悲三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既習慈已次當行悲，悲者見眾受苦，如箭入心如破眼目，心極悲苦遍體雨血欲拔彼苦，如此悲者有百億門，廣說如大悲三昧。

「行慈悲已次行大喜，見諸眾生安隱受樂，心生歡喜如己無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行慈悲已次行大喜，見諸眾生安隱受樂，心生歡喜如己無異。

「既生喜已次行捨法，是諸眾生無來去相從心想生（心想生者，因緣和合假名為心）。如此心想猶如狂華從顛倒起，苦從想起、樂從想生，心如芭蕉中無堅實，廣說如經十譬。作是觀時不見身心，見一切法同如實性，是名菩薩身、受、心、法。依因此法廣修三十七助菩提分，若取證者是聲聞法，不取證者是菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既生喜已次行捨法，是諸眾生無來去相從心想生（心想生者，因緣和合假名為心）。如此心想猶如狂華從顛倒起，苦從想起、樂從想生，心如芭蕉中無堅實，廣說如經十譬。作是觀時不見身心，見一切法同如實性，是名菩薩身、受、心、法。依因此法廣修三十七助菩提分，若取證者是聲聞法，不取證者是菩薩法。」

作是語已佛心光明益更明顯，從佛心端諸光明中生諸寶華，一一寶華恒沙寶華以為眷屬；一一華上無量無邊微妙化佛，方身丈六如釋迦文。此相現時，佛身毛孔八萬四千諸寶蓮華；一一華上八萬四千諸大化佛身量無邊，如是化佛身諸毛孔，及心光明亦如向說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語已佛心光明益更明顯，從佛心端諸光明中生諸寶華，一一寶華恒沙寶華以為眷屬；一一華上無量無邊微妙化佛，方身丈六如釋迦文。此相現時，佛身毛孔八萬四千諸寶蓮華；一一華上八萬四千諸大化佛身量無邊，如是化佛身諸毛孔，及心光明亦如向說。

如是光明遍照十方，從佛頂入從佛眉間白毫相出；從白毫出遍照十方猶如金幢，令十方地作真金色，卷諸化佛入佛口中從佛口出，亦照十方來入佛胸；從佛胸出復照十方來入佛臍。此光入時，佛身之內如琉璃水澄清不動，三界五道一切眾生映現佛心，見諸化佛乘大寶臺，猶如寶船遊佛心間，一一化佛讚說不殺、讚歎念佛、讚歎念法、讚歎念僧、讚歎念戒、讚歎念施、讚歎念天、讚六和敬、讚慈三昧。「如此六念能生善法，此六念者是諸佛因，佛心者是六念心，因六和敬而得此法，欲成佛道當學佛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是光明遍照十方，從佛頂入從佛眉間白毫相出；從白毫出遍照十方猶如金幢，令十方地作真金色，卷諸化佛入佛口中從佛口出，亦照十方來入佛胸；從佛胸出復照十方來入佛臍。此光入時，佛身之內如琉璃水澄清不動，三界五道一切眾生映現佛心，見諸化佛乘大寶臺，猶如寶船遊佛心間，一一化佛讚說不殺、讚歎念佛、讚歎念法、讚歎念僧、讚歎念戒、讚歎念施、讚歎念天、讚六和敬、讚慈三昧。「如此六念能生善法，此六念者是諸佛因，佛心者是六念心，因六和敬而得此法，欲成佛道當學佛心。」

說是語已，如來身光倍更明顯，佛身化佛及寶蓮華數不可知，一一華光如雜華說。「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，修六念者名念佛心。念佛心者除十二億劫生死之罪，作是觀者生生之處，終不邪見心不僻謬，恒得值遇無生菩薩。如是之人若生邊地無佛法處，念佛功力自然悟解成辟支佛。」爾時世尊說是語已，還攝身光如本無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，如來身光倍更明顯，佛身化佛及寶蓮華數不可知，一一華光如雜華說。「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，修六念者名念佛心。念佛心者除十二億劫生死之罪，作是觀者生生之處，終不邪見心不僻謬，恒得值遇無生菩薩。如是之人若生邊地無佛法處，念佛功力自然悟解成辟支佛。」爾時世尊說是語已，還攝身光如本無異。

佛告父王：「如大人相白毫光明及一切相，有能逆觀、順觀、分別觀者，全觀圓光及丈六者，但發是心如見不見除却眾罪，如向所說。設有施主具五神通，得如意珠飛遍十方，十方世界一一世界，眾生之數不可得知，但以無量無邊總為其數。如是眾生皆是羅漢，是大施主盡算數劫，供養賢聖四事無乏，是人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如大人相白毫光明及一切相，有能逆觀、順觀、分別觀者，全觀圓光及丈六者，但發是心如見不見除却眾罪，如向所說。設有施主具五神通，得如意珠飛遍十方，十方世界一一世界，眾生之數不可得知，但以無量無邊總為其數。如是眾生皆是羅漢，是大施主盡算數劫，供養賢聖四事無乏，是人得福寧為多不？」

父王白言：「但使供養一方羅漢得福無量，何況十方無量羅漢！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白言：「但使供養一方羅漢得福無量，何況十方無量羅漢！」

佛告父王：「正使有人成熟邪見眾生，數如上說，皆令彼人得羅漢道、三明六通具八解脫，不如發心趣向佛慧，念佛須臾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「正使有人成熟邪見眾生，數如上說，皆令彼人得羅漢道、三明六通具八解脫，不如發心趣向佛慧，念佛須臾。」

佛說是語時，釋子眾中一億釋子，發阿耨多羅三藐三菩提心，自誓不求聲聞、辟支佛道，白佛言：「世尊！諸佛身分乃至一毛無量化佛，諸聲聞身如燋敗種，為何所益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，釋子眾中一億釋子，發阿耨多羅三藐三菩提心，自誓不求聲聞、辟支佛道，白佛言：「世尊！諸佛身分乃至一毛無量化佛，諸聲聞身如燋敗種，為何所益？」

觀四威儀品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀四威儀品第六之一

爾時世尊於大眾中，即便起行足步虛空，父王觀見心甚歡喜亦隨佛行。佛舉足時足下千輻相輪，一一輪相皆雨八萬四千眾寶蓮華；一一蓮華復化八萬四千億那由他華；一一蓮華化為一臺；一一華臺一一華葉，遍覆十方無量世界；一一蓮華八萬四千葉，釋迦牟尼足步虛空悉雨寶華，如是眾華復有無量微塵數佛足步虛空。父王見已心大歡喜得阿那含，五體投地為佛作禮。時會大眾皆覩此事白佛：「世尊！十方世界無數化佛，何者真佛？誰是化佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於大眾中，即便起行足步虛空，父王觀見心甚歡喜亦隨佛行。佛舉足時足下千輻相輪，一一輪相皆雨八萬四千眾寶蓮華；一一蓮華復化八萬四千億那由他華；一一蓮華化為一臺；一一華臺一一華葉，遍覆十方無量世界；一一蓮華八萬四千葉，釋迦牟尼足步虛空悉雨寶華，如是眾華復有無量微塵數佛足步虛空。父王見已心大歡喜得阿那含，五體投地為佛作禮。時會大眾皆覩此事白佛：「世尊！十方世界無數化佛，何者真佛？誰是化佛？」

佛告大眾：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，無有真、化。所以者何？佛心空寂，復入空寂解脫光明王三昧。此定力故，諸佛如來化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著三昧；無著三昧故如來現行，若現乞食、若或經行，如是二法饒益眾生。若有眾生，佛在世時見佛行者，步步之中見千輻輪相，除却千劫極重惡罪。佛去世後，三昧正受想佛行者，亦除千劫極重惡業，雖不想行見佛跡者、見像行者，步步亦除千劫極重惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「諸佛如來入空寂處，解脫三昧隨意自在，無有真、化。所以者何？佛心空寂，復入空寂解脫光明王三昧。此定力故，諸佛如來化無邊身，無邊身者是薩婆若；薩婆若者名無著三昧；無著三昧故如來現行，若現乞食、若或經行，如是二法饒益眾生。若有眾生，佛在世時見佛行者，步步之中見千輻輪相，除却千劫極重惡罪。佛去世後，三昧正受想佛行者，亦除千劫極重惡業，雖不想行見佛跡者、見像行者，步步亦除千劫極重惡業。」

佛告阿難：「汝從今日持如來語遍告弟子：『佛滅度後，造好形像令身相足，亦作無量化佛色像，及通身光及畫佛跡，以微妙彩及頗梨珠安白毫處，令諸眾生得見是相，但見此相心生歡喜，此人除却百億那由他恒河沙劫生死之罪。』」說此語已如來還坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝從今日持如來語遍告弟子：『佛滅度後，造好形像令身相足，亦作無量化佛色像，及通身光及畫佛跡，以微妙彩及頗梨珠安白毫處，令諸眾生得見是相，但見此相心生歡喜，此人除却百億那由他恒河沙劫生死之罪。』」說此語已如來還坐。

父王復問佛：「出世間有何利事，能令眾生得安樂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王復問佛：「出世間有何利事，能令眾生得安樂耶？」

爾時世尊告大王言：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，謹勤家業，長者勅使守執庫鑰，出內取與一切委之。須達長者請佛及僧，供給所須。時病比丘多所求索，老母慳貪瞋嫌佛法及與眾僧，而作是言：『我家長者愚癡迷惑受沙門術，是諸乞士多求無厭，何道之有？』作是語已復發惡願：『何時當得不聞佛名、不聞僧名、不見剃髮染衣之人？』如是惡聲一人聞已，復聞二人，展轉遍滿舍衛城中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大王言：「舍衛城中須達長者，有一老母名毘低羅，謹勤家業，長者勅使守執庫鑰，出內取與一切委之。須達長者請佛及僧，供給所須。時病比丘多所求索，老母慳貪瞋嫌佛法及與眾僧，而作是言：『我家長者愚癡迷惑受沙門術，是諸乞士多求無厭，何道之有？』作是語已復發惡願：『何時當得不聞佛名、不聞僧名、不見剃髮染衣之人？』如是惡聲一人聞已，復聞二人，展轉遍滿舍衛城中。

「末利夫人聞此語已，而作是言：『云何須達如好蓮華人所樂見？云何復有毒蛇護之？』作是語已勅須達言：『遣汝婦來，吾欲與語。』阿那邠坻馳詣王宮，到作禮畢却住一面，末利夫人命令就座，坐已語言：『汝家老婢惡口誹謗，何不驅擯？』阿那邠坻跪白：『夫人！佛日出世多所潤益，鴦掘摩羅大惡之人，尼提賤人氣噓栴陀羅，佛能調伏，何況老婢而不能調？』末利夫人聞是語已，心大歡喜：『我欲請佛，汝遣婢來，明日食時，請佛及僧，於宮供養。』長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋，勸助王家供養眾僧，告言：『可信，汝持此物貢上王家。』婢聞是語，歡喜踊躍持寶瓶走。末利夫人見彼婢來：『此邪見人佛當教化，我見此人受化之時必獲法利。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「末利夫人聞此語已，而作是言：『云何須達如好蓮華人所樂見？云何復有毒蛇護之？』作是語已勅須達言：『遣汝婦來，吾欲與語。』阿那邠坻馳詣王宮，到作禮畢却住一面，末利夫人命令就座，坐已語言：『汝家老婢惡口誹謗，何不驅擯？』阿那邠坻跪白：『夫人！佛日出世多所潤益，鴦掘摩羅大惡之人，尼提賤人氣噓栴陀羅，佛能調伏，何況老婢而不能調？』末利夫人聞是語已，心大歡喜：『我欲請佛，汝遣婢來，明日食時，請佛及僧，於宮供養。』長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋，勸助王家供養眾僧，告言：『可信，汝持此物貢上王家。』婢聞是語，歡喜踊躍持寶瓶走。末利夫人見彼婢來：『此邪見人佛當教化，我見此人受化之時必獲法利。』

「爾時世尊從正門入，難陀在左，阿難在右，羅睺佛後，老母見佛心驚毛竪：『可惡此人隨我後至。』即時欲退，從狗竇出，狗竇即閉，四方小巷一時閉塞，惟正路開，老母覆面以扇自障不憙見佛。佛在其前，令扇如鏡無所障礙。迴頭東視東方有佛；南視南方有佛；西視西方有佛；北視北方有佛；舉頭仰看上方有佛；低頭伏地地化為佛；以手覆面時手十指皆化為佛。老母閉目心眼即開，見虛空中一切化佛滿十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊從正門入，難陀在左，阿難在右，羅睺佛後，老母見佛心驚毛竪：『可惡此人隨我後至。』即時欲退，從狗竇出，狗竇即閉，四方小巷一時閉塞，惟正路開，老母覆面以扇自障不憙見佛。佛在其前，令扇如鏡無所障礙。迴頭東視東方有佛；南視南方有佛；西視西方有佛；北視北方有佛；舉頭仰看上方有佛；低頭伏地地化為佛；以手覆面時手十指皆化為佛。老母閉目心眼即開，見虛空中一切化佛滿十方界。

「此相現時舍衛城中，有二十五旃陀羅女，五十婆羅門女及諸雜類，并末利夫人宮中合五百女，心生誹謗不信佛法，見佛如來足步虛空，為於老母現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭腦頂禮世尊足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此相現時舍衛城中，有二十五旃陀羅女，五十婆羅門女及諸雜類，并末利夫人宮中合五百女，心生誹謗不信佛法，見佛如來足步虛空，為於老母現無數身，心大歡喜裂邪見網，頭腦頂禮世尊足下。

「爾時世尊！以梵音聲，安慰諸女告言：『諸女！汝今可稱釋迦牟尼，稱我名故觀我身相可得解脫。』作是語已諸女同聲稱：『南無佛！』佛放眉間白毫相光照諸女心，女見佛行威儀詳序，足下雨華猶如華蓋，化佛如林不可稱計，諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提心。老母見佛邪見不信，猶能除却八十萬億劫生死之罪，況復善意恭敬禮拜？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊！以梵音聲，安慰諸女告言：『諸女！汝今可稱釋迦牟尼，稱我名故觀我身相可得解脫。』作是語已諸女同聲稱：『南無佛！』佛放眉間白毫相光照諸女心，女見佛行威儀詳序，足下雨華猶如華蓋，化佛如林不可稱計，諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提心。老母見佛邪見不信，猶能除却八十萬億劫生死之罪，況復善意恭敬禮拜？

「爾時老母，以得見佛巷陌還開，疾走歸家白大家言：『我於今日遇大惡對沙門瞿曇，在王宮門多眾之前，作諸妖幻。身如金山眾華映飾，目踰青蓮有萬億光不可具見，沙門善幻世間無比，大家年少可不憙見。』作是語已入木籠中，以百張皮覆木籠上，白㲲纏頭却臥闇處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時老母，以得見佛巷陌還開，疾走歸家白大家言：『我於今日遇大惡對沙門瞿曇，在王宮門多眾之前，作諸妖幻。身如金山眾華映飾，目踰青蓮有萬億光不可具見，沙門善幻世間無比，大家年少可不憙見。』作是語已入木籠中，以百張皮覆木籠上，白㲲纏頭却臥闇處。

「爾時世尊還祇陀林，末利夫人白言：『世尊！願化邪女莫還精舍。』佛告末利：『此女罪重於佛無緣，於羅睺羅有大因緣，佛今日行為其除罪。』作是語已即還精舍，告羅睺羅：『汝詣須達大長者家度惡老母。』作是語時千二百五十沙門皆作是言：『我等今日願欲隨從。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊還祇陀林，末利夫人白言：『世尊！願化邪女莫還精舍。』佛告末利：『此女罪重於佛無緣，於羅睺羅有大因緣，佛今日行為其除罪。』作是語已即還精舍，告羅睺羅：『汝詣須達大長者家度惡老母。』作是語時千二百五十沙門皆作是言：『我等今日願欲隨從。』

「爾時羅睺承佛威神入如意定，禮拜既畢遶佛七匝，即自化身作轉輪聖王，阿難侍左、難陀侍右，千二百五十比丘化為千子。阿難為典藏臣，難陀為主兵臣，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶在虛空中乘蓮華臺，徑往須達大長者家。夜叉唱言：『聖王出世，擯諸惡人，宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出者有如意珠，無所求索此當可言。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時羅睺承佛威神入如意定，禮拜既畢遶佛七匝，即自化身作轉輪聖王，阿難侍左、難陀侍右，千二百五十比丘化為千子。阿難為典藏臣，難陀為主兵臣，七寶四兵皆悉具足。時金輪寶在虛空中乘蓮華臺，徑往須達大長者家。夜叉唱言：『聖王出世，擯諸惡人，宣揚善法。』老母聞已心大歡喜：『聖王出者有如意珠，無所求索此當可言。』

「爾時聖王椎鍾鳴鼓乘大寶輿至須達家，老母見已甚大歡喜：『聖王出世多所潤益，識別善惡，必當不為沙門所惑。』從木籠出敬禮聖王。聖王即遣主寶藏臣往至女所告言：『姊妹！汝宿有福應王者相，聖王今者欲以姊妹為玉女寶。』老母白言：『我身卑賤猶如糞穢，聖王顧問喜慶無量，何所堪任應玉女寶？若見念者勅我大家，放我令脫所賜已多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時聖王椎鍾鳴鼓乘大寶輿至須達家，老母見已甚大歡喜：『聖王出世多所潤益，識別善惡，必當不為沙門所惑。』從木籠出敬禮聖王。聖王即遣主寶藏臣往至女所告言：『姊妹！汝宿有福應王者相，聖王今者欲以姊妹為玉女寶。』老母白言：『我身卑賤猶如糞穢，聖王顧問喜慶無量，何所堪任應玉女寶？若見念者勅我大家，放我令脫所賜已多。』

「爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相巍巍，吾今欲以充玉女寶。』須達白言：『惟命是從，願上大王。』老婢聞放喜悅非常。聖王即便以如意珠照耀女面，令女自見如玉女寶，倍大歡喜而作是言：『諸沙門等高談大語，自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多，令我老弊如玉女寶。』作是語已五體投地禮於聖王。時典藏臣宣王優令揚十善法，女聞十善心大歡喜，即作是念：『聖王所說義無不善。』為王作禮，悔過自責心即調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時聖王告須達言：『卿家老女眾相巍巍，吾今欲以充玉女寶。』須達白言：『惟命是從，願上大王。』老婢聞放喜悅非常。聖王即便以如意珠照耀女面，令女自見如玉女寶，倍大歡喜而作是言：『諸沙門等高談大語，自言有道無一效驗。聖王出世弘利處多，令我老弊如玉女寶。』作是語已五體投地禮於聖王。時典藏臣宣王優令揚十善法，女聞十善心大歡喜，即作是念：『聖王所說義無不善。』為王作禮，悔過自責心即調伏。

「時羅睺羅還復本身，老母舉頭見千二百五十比丘，即作此言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚化度。』作是語已求受五戒。時羅睺羅為說三歸受五戒法，母聞此法未舉頭頃成須陀洹。地神歡喜從地踊出告須達言：『善哉長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時羅睺羅還復本身，老母舉頭見千二百五十比丘，即作此言：『佛法清淨不捨眾生，如我弊惡猶尚化度。』作是語已求受五戒。時羅睺羅為說三歸受五戒法，母聞此法未舉頭頃成須陀洹。地神歡喜從地踊出告須達言：『善哉長者！裂邪見網，如來出世正為此耳！』

「時羅睺羅將此老母詣祇陀林，到已見佛身相紫金，歡喜合掌為佛作禮，懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺：『汝將此母詣憍曇彌。』未至中間，羅睺為說苦、空、非常、無我等法，老母聞已頭髮自落成比丘尼，三明六通具八解脫，身昇虛空作十八變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時羅睺羅將此老母詣祇陀林，到已見佛身相紫金，歡喜合掌為佛作禮，懺悔前罪求佛出家。佛告羅睺：『汝將此母詣憍曇彌。』未至中間，羅睺為說苦、空、非常、無我等法，老母聞已頭髮自落成比丘尼，三明六通具八解脫，身昇虛空作十八變。

「波斯匿王末利夫人，見此變化心大歡喜：『善哉！佛日出現世間破無明闇，能令邪見得應真道。』作是語已為佛作禮白言：『世尊！如此老母宿有何罪，生卑賤處為人婢使；復何福慶值遇世尊，如好白㲲易受染色，應時即得阿羅漢道？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「波斯匿王末利夫人，見此變化心大歡喜：『善哉！佛日出現世間破無明闇，能令邪見得應真道。』作是語已為佛作禮白言：『世尊！如此老母宿有何罪，生卑賤處為人婢使；復何福慶值遇世尊，如好白㲲易受染色，應時即得阿羅漢道？』」

「佛告大王：『諦聽諦聽，善思念之！如來為王分別解說。過去久遠無數劫時，有佛世尊名一寶蓋燈王如來，十號具足。彼佛滅後於像法中，有王名曰雜寶華光，其王有子名曰快見，求欲出家父即聽許，王子詣山到僧坊中求欲出家。時有比丘聰明多智深解實相，受為弟子。復有比丘名德華光，善說法要誘進初學。王子比丘雖復出家猶懷憍慢，和上為說甚深妙法般若波羅蜜大空之義，王子聞已謬解邪說，比丘滅後即作此言：「我大和上空無智慧，但能讚歎虛無空事，願我後生不樂見也；我阿闍梨智慧辯才，願於生生為善知識。」王子比丘作是語已，法說非法、非法說法，教諸徒眾皆行邪見，雖持禁戒威儀不缺，以謬解故命終之後，如射箭頃墮阿鼻獄，八十億劫恒受苦惱，罪畢乃出為貧賤人，五百身中聾癡無目，千二百身恒為人婢。』佛說是時，末利夫人有五百婢，懺悔自責發菩提心，願於來世解深空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告大王：『諦聽諦聽，善思念之！如來為王分別解說。過去久遠無數劫時，有佛世尊名一寶蓋燈王如來，十號具足。彼佛滅後於像法中，有王名曰雜寶華光，其王有子名曰快見，求欲出家父即聽許，王子詣山到僧坊中求欲出家。時有比丘聰明多智深解實相，受為弟子。復有比丘名德華光，善說法要誘進初學。王子比丘雖復出家猶懷憍慢，和上為說甚深妙法般若波羅蜜大空之義，王子聞已謬解邪說，比丘滅後即作此言：「我大和上空無智慧，但能讚歎虛無空事，願我後生不樂見也；我阿闍梨智慧辯才，願於生生為善知識。」王子比丘作是語已，法說非法、非法說法，教諸徒眾皆行邪見，雖持禁戒威儀不缺，以謬解故命終之後，如射箭頃墮阿鼻獄，八十億劫恒受苦惱，罪畢乃出為貧賤人，五百身中聾癡無目，千二百身恒為人婢。』佛說是時，末利夫人有五百婢，懺悔自責發菩提心，願於來世解深空法。

「佛告大王：『爾時和上者今我身是！阿闍梨者今羅睺羅是！王子比丘此老母是！徒眾弟子，今日邪見女等，發菩提心者是！』佛說此時，舍衛城中二萬優婆塞，發菩提心得念佛定，常於定中見佛說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告大王：『爾時和上者今我身是！阿闍梨者今羅睺羅是！王子比丘此老母是！徒眾弟子，今日邪見女等，發菩提心者是！』佛說此時，舍衛城中二萬優婆塞，發菩提心得念佛定，常於定中見佛說法。」

佛告父王：「邪見惡人見佛行時，尚得如此無量福德，何況觀佛行及像行者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「邪見惡人見佛行時，尚得如此無量福德，何況觀佛行及像行者？」

父王白佛：「佛母摩耶生忉利天，佛今光相神通具足，云何當往為母說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白佛：「佛母摩耶生忉利天，佛今光相神通具足，云何當往為母說法？」

佛告大王：「如來當如轉輪聖王足行之法，從閻浮提上忉利天，問訊檀越為說妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「如來當如轉輪聖王足行之法，從閻浮提上忉利天，問訊檀越為說妙法。」

爾時會中有菩薩摩訶薩，名曰持地，即從座起，入首楞嚴三昧，三昧力故從金剛際，金剛為輪、金剛為根、金剛為花，花花相次出閻浮提。時四龍王：難陀、跋難陀、阿耨達多、娑伽羅龍王等，各持七寶詣持地所，奉上七寶，為佛世尊作三道寶階，左白銀、右頗梨、中黃金。從閻浮提金剛地際上忉利宮，一一寶階七重欄楯，是諸欄楯百億寶成，百億光明；一一光明百億寶花；一一花中無量樂器自然踊出。爾時持地以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處，於階道側竪諸寶幢，無量寶幡懸其幢頭，百億寶蓋彌覆其上，忉利諸天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，嚴飾其間。時梵天王手擎香爐，與萬梵俱侍立階側；一一香烟如琉璃雲，彌滿虛空，於其雲中百千妓樂不鼓自鳴。難陀龍等，持海此岸栴檀末香漫散道中，香光上出如金光焰，高一多羅樹化為金臺：無量諸天，持天瓔珞嚴飾階道，如是供具不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩摩訶薩，名曰持地，即從座起，入首楞嚴三昧，三昧力故從金剛際，金剛為輪、金剛為根、金剛為花，花花相次出閻浮提。時四龍王：難陀、跋難陀、阿耨達多、娑伽羅龍王等，各持七寶詣持地所，奉上七寶，為佛世尊作三道寶階，左白銀、右頗梨、中黃金。從閻浮提金剛地際上忉利宮，一一寶階七重欄楯，是諸欄楯百億寶成，百億光明；一一光明百億寶花；一一花中無量樂器自然踊出。爾時持地以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處，於階道側竪諸寶幢，無量寶幡懸其幢頭，百億寶蓋彌覆其上，忉利諸天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，嚴飾其間。時梵天王手擎香爐，與萬梵俱侍立階側；一一香烟如琉璃雲，彌滿虛空，於其雲中百千妓樂不鼓自鳴。難陀龍等，持海此岸栴檀末香漫散道中，香光上出如金光焰，高一多羅樹化為金臺：無量諸天，持天瓔珞嚴飾階道，如是供具不可稱計。

爾時世尊於閻浮提執持三衣，告勅阿難、難陀、羅睺羅等五百比丘，足步大地，始舉足時地六種動；下足之時，地生寶宮如梵王宮，宮宮相次懸在空中，隨映佛後在階道側。持地菩薩并彌勒等一千菩薩一時合掌，以萬億音歌詠如來無量德行。爾時梵王無數百千諸梵天等，手擎香爐無量妓樂，以供養佛立侍左階；釋提桓因無數天子百千天女，鼓樂絃歌亦立左階；無數聲聞菩薩大眾侍立右階。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於閻浮提執持三衣，告勅阿難、難陀、羅睺羅等五百比丘，足步大地，始舉足時地六種動；下足之時，地生寶宮如梵王宮，宮宮相次懸在空中，隨映佛後在階道側。持地菩薩并彌勒等一千菩薩一時合掌，以萬億音歌詠如來無量德行。爾時梵王無數百千諸梵天等，手擎香爐無量妓樂，以供養佛立侍左階；釋提桓因無數天子百千天女，鼓樂絃歌亦立左階；無數聲聞菩薩大眾侍立右階。

爾時世尊放大光明照階道邊，其光如雲百千億色猶如重閣，佛處其中八萬四千化佛圍繞，五百分身諸佛與佛政等，執持衣鉢威儀詳序，分身諸佛，亦有阿難、難陀以為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放大光明照階道邊，其光如雲百千億色猶如重閣，佛處其中八萬四千化佛圍繞，五百分身諸佛與佛政等，執持衣鉢威儀詳序，分身諸佛，亦有阿難、難陀以為侍者。

時魔波旬，於虛空中與諸魔眾，讚誦妙偈歎如來功德。釋提桓因白摩耶言：「如來世雄，為報恩故來至此處。」摩耶夫人聞佛已來，遣諸天女持諸天寶及天妓樂、曼陀羅華，在階道邊以迎世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬，於虛空中與諸魔眾，讚誦妙偈歎如來功德。釋提桓因白摩耶言：「如來世雄，為報恩故來至此處。」摩耶夫人聞佛已來，遣諸天女持諸天寶及天妓樂、曼陀羅華，在階道邊以迎世尊。

爾時如來舉足下足無數宮殿，一一宮殿五百化佛結加趺坐；一一如來五百菩薩以為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來舉足下足無數宮殿，一一宮殿五百化佛結加趺坐；一一如來五百菩薩以為侍者。

爾時五百分身諸釋迦文入忉利天宮，諸天歡喜而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五百分身諸釋迦文入忉利天宮，諸天歡喜而說此偈：

「毘婆尸佛！ 吉祥中尊； 亦放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛！ 吉祥中尊； 亦放光明，

來至此處。 尸棄如來！ 大吉祥尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來至此處。 尸棄如來！ 大吉祥尊；

化身無數， 來至此處。 毘舍滿月！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身無數， 來至此處。 毘舍滿月！

放白毫光； 普照一切， 來至此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放白毫光； 普照一切， 來至此處。

拘樓孫佛！ 面門出光； 照十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拘樓孫佛！ 面門出光； 照十方界，

來至此處。 迦那含佛！ 化身無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來至此處。 迦那含佛！ 化身無數，

放大光明； 來至此處。 迦葉世尊！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明； 來至此處。 迦葉世尊！

身如寶臺； 足步虛空， 來至此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如寶臺； 足步虛空， 來至此處。

釋迦牟尼！ 分身五百， 無數化佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼！ 分身五百， 無數化佛；

照耀一切， 來至此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照耀一切， 來至此處。

彌勒菩薩！ 賢劫尊者！ 亦放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩！ 賢劫尊者！ 亦放光明，

當至此處； 此處吉祥， 安隱無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當至此處； 此處吉祥， 安隱無為。

諸佛所遊， 牟尼生地； 名涅槃窟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所遊， 牟尼生地； 名涅槃窟，

慧者智度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者智度。」

爾時世尊入忉利宮，即放眉間白毫相光，其光化作七寶大蓋覆摩耶上，七寶飾床奉摩耶坐。佛母摩耶見佛入宮，合掌恭敬為佛作禮，五百化佛一時申手，諸天扶持不聽禮敬，八萬四千諸化如來皆悉起立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入忉利宮，即放眉間白毫相光，其光化作七寶大蓋覆摩耶上，七寶飾床奉摩耶坐。佛母摩耶見佛入宮，合掌恭敬為佛作禮，五百化佛一時申手，諸天扶持不聽禮敬，八萬四千諸化如來皆悉起立。

爾時摩耶夫人宮中，自然踊出五百億光，此光明中有大寶臺，一一臺上有十方佛。如是諸佛，自說名字安慰佛母。東方善德佛，持妙寶花散釋迦牟尼及摩耶上，化成花蓋，此花蓋中百億化佛，合掌起立問訊佛母；南方栴檀德佛，持寶蓮花散釋迦牟尼及散佛母上，化成花蓋，於花蓋中無數化佛，合掌起立問訊佛母；西方無量明佛，以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上，化成花蓋，無數化佛合掌起立問訊佛母；北方相德佛，以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上，化成花蓋，無數化佛合掌起立問訊佛母。東南方無憂德佛、西南方寶施佛、西北方花德佛、東北方三乘行佛、上方廣眾德佛、下方明德佛，如是等佛各以寶花，散釋迦牟尼佛上及散佛母，化成花蓋，一一蓋中無數化佛，合掌起立問訊佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摩耶夫人宮中，自然踊出五百億光，此光明中有大寶臺，一一臺上有十方佛。如是諸佛，自說名字安慰佛母。東方善德佛，持妙寶花散釋迦牟尼及摩耶上，化成花蓋，此花蓋中百億化佛，合掌起立問訊佛母；南方栴檀德佛，持寶蓮花散釋迦牟尼及散佛母上，化成花蓋，於花蓋中無數化佛，合掌起立問訊佛母；西方無量明佛，以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上，化成花蓋，無數化佛合掌起立問訊佛母；北方相德佛，以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上，化成花蓋，無數化佛合掌起立問訊佛母。東南方無憂德佛、西南方寶施佛、西北方花德佛、東北方三乘行佛、上方廣眾德佛、下方明德佛，如是等佛各以寶花，散釋迦牟尼佛上及散佛母，化成花蓋，一一蓋中無數化佛，合掌起立問訊佛母。

時忉利宮滿中化佛，佛母摩耶頂上自然出眾供具，無量幢幡供養諸佛。時幢幡中有妙音聲，讚佛、讚法、讚比丘僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時忉利宮滿中化佛，佛母摩耶頂上自然出眾供具，無量幢幡供養諸佛。時幢幡中有妙音聲，讚佛、讚法、讚比丘僧。

佛告阿難：「是名如來從閻浮提昇忉利宮，色相光明諸神化事。佛滅度後佛諸弟子，若如是觀是名正觀，若異觀者名為邪觀。作此觀者，除一億劫生死之罪，臨命終時見十方佛，必生他方淨佛國土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是名如來從閻浮提昇忉利宮，色相光明諸神化事。佛滅度後佛諸弟子，若如是觀是名正觀，若異觀者名為邪觀。作此觀者，除一億劫生死之罪，臨命終時見十方佛，必生他方淨佛國土」。

佛告阿難：「汝持是語，為未來世諸眾生等當廣宣說，聞此語者、思是義者，當知是人十方諸佛之所覆護，命終必當生諸佛前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝持是語，為未來世諸眾生等當廣宣說，聞此語者、思是義者，當知是人十方諸佛之所覆護，命終必當生諸佛前。」

佛告父王：「云何名如來從忉利天下閻浮提時光相變應？我初下時，無數天子百千天女侍從世尊，獨見一佛圓光一尋放千光明，足步虛空躡階而下。時佛光中七佛像現，從佛光出導佛前行。時優填王，戀慕世尊鑄金為像，聞佛當下，象載金像來迎世尊！蓮華色比丘尼化作瑠璃山，結加趺坐在山窟中，無量供具奉迎世尊！爾時金像，從象上下猶如生佛，足步虛空足下雨華，亦放光明來迎世尊！時鑄金像，合掌叉手為佛作禮。爾時世尊！亦復長跪合掌向像，時虛空中百千化佛，亦皆合掌長跪向像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名如來從忉利天下閻浮提時光相變應？我初下時，無數天子百千天女侍從世尊，獨見一佛圓光一尋放千光明，足步虛空躡階而下。時佛光中七佛像現，從佛光出導佛前行。時優填王，戀慕世尊鑄金為像，聞佛當下，象載金像來迎世尊！蓮華色比丘尼化作瑠璃山，結加趺坐在山窟中，無量供具奉迎世尊！爾時金像，從象上下猶如生佛，足步虛空足下雨華，亦放光明來迎世尊！時鑄金像，合掌叉手為佛作禮。爾時世尊！亦復長跪合掌向像，時虛空中百千化佛，亦皆合掌長跪向像。

「爾時世尊而語像言：『汝於來世大作佛事，我滅度後，我諸弟子以付囑汝。』空中化佛，異口同音咸作是言：『若有眾生於佛滅後造立形像，幡、花、眾香持用供養，是人來世必得念佛清淨三昧。若有眾生知佛下時種種相貌，繫念思惟必自得見。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊而語像言：『汝於來世大作佛事，我滅度後，我諸弟子以付囑汝。』空中化佛，異口同音咸作是言：『若有眾生於佛滅後造立形像，幡、花、眾香持用供養，是人來世必得念佛清淨三昧。若有眾生知佛下時種種相貌，繫念思惟必自得見。』」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，知佛如來下忉利天及見佛像，除却千劫極重惡業。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，知佛如來下忉利天及見佛像，除却千劫極重惡業。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」