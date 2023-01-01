佛說觀佛三昧海經卷第五東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第五東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀佛心品第四

爾時佛心如紅蓮華，蓮華葉間有八萬四千諸白色光，其光遍照五道眾生，此光出時受苦眾生皆悉出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛心如紅蓮華，蓮華葉間有八萬四千諸白色光，其光遍照五道眾生，此光出時受苦眾生皆悉出現。

所謂苦者：阿鼻地獄、十八小地獄、十八寒地獄、十八黑闇地獄、十八小熱地獄、十八刀輪地獄、十八劍輪地獄、十八火車地獄、十八沸屎地獄、十八鑊湯地獄、十八灰河地獄、五百億劍林地獄、五百億刺林地獄、五百億銅柱地獄、五百億鐵機地獄、五百億鐵網地獄、十八鐵窟地獄、十八鐵丸地獄、十八尖石地獄、十八飲銅地獄。如是等眾多地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂苦者：阿鼻地獄、十八小地獄、十八寒地獄、十八黑闇地獄、十八小熱地獄、十八刀輪地獄、十八劍輪地獄、十八火車地獄、十八沸屎地獄、十八鑊湯地獄、十八灰河地獄、五百億劍林地獄、五百億刺林地獄、五百億銅柱地獄、五百億鐵機地獄、五百億鐵網地獄、十八鐵窟地獄、十八鐵丸地獄、十八尖石地獄、十八飲銅地獄。如是等眾多地獄。

佛告阿難：「云何名阿鼻地獄？阿言無，鼻言遮；阿言無，鼻言救；阿言無間，鼻言無動；阿言極熱，鼻言極惱；阿言不閑，鼻言不住，不閑不住名阿鼻地獄；阿言大火，鼻言猛熱，猛火入心名阿鼻地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名阿鼻地獄？阿言無，鼻言遮；阿言無，鼻言救；阿言無間，鼻言無動；阿言極熱，鼻言極惱；阿言不閑，鼻言不住，不閑不住名阿鼻地獄；阿言大火，鼻言猛熱，猛火入心名阿鼻地獄。」

佛告阿難：「阿鼻地獄縱廣正等八千由旬，七重鐵城七層鐵網，下十八鬲，周匝七重皆是刀林，七重城內復有劍林，下十八鬲，鬲八萬四千重。於其四角有四大銅狗，其身廣長四十由旬，眼如掣電牙如劍樹，齒如刀山舌如鐵刺，一切身毛皆出猛火，其烟臭惡，世間臭物無以可譬。有十八獄卒，頭羅剎頭，口夜叉口，六十四眼，眼散迸鐵丸如十里車，狗牙上出高四由旬，牙頭火流燒前鐵車，令鐵車輪一一輪輞化為一億火，刀鋒、刃、劍、戟，皆從火出。如是流火燒阿鼻城，令阿鼻城赤如融銅。獄卒頭上有八牛頭，一一牛頭有十八角；一一角頭皆出火聚，火聚復化成十八輞，火輞復變作火刀輪，如車輪許，輪輪相次在火焰間滿阿鼻城。銅狗張口吐舌在地，舌如鐵刺，舌出之時化無量舌滿阿鼻地。七重城內有七鐵幢，幢頭火踊如沸踊泉，其鐵流迸滿阿鼻城。阿鼻四門於門閫上有八十釜，沸銅踊出從門漫流，滿阿鼻城。一一鬲間有八萬四千鐵蟒大蛇，吐毒吐火身滿城內，其蛇哮吼如天震雷，雨大鐵丸滿阿鼻城。此城苦事八萬億千，苦中苦者集在此城。五百億蟲，蟲八萬四千嘴，嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城，此蟲下時，阿鼻猛火其焰大熾，赤光火焰照八萬四千由旬，從阿鼻地獄上衝大海沃燋山下，大海水滴如車軸許，成大鐵尖滿阿鼻城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「阿鼻地獄縱廣正等八千由旬，七重鐵城七層鐵網，下十八鬲，周匝七重皆是刀林，七重城內復有劍林，下十八鬲，鬲八萬四千重。於其四角有四大銅狗，其身廣長四十由旬，眼如掣電牙如劍樹，齒如刀山舌如鐵刺，一切身毛皆出猛火，其烟臭惡，世間臭物無以可譬。有十八獄卒，頭羅剎頭，口夜叉口，六十四眼，眼散迸鐵丸如十里車，狗牙上出高四由旬，牙頭火流燒前鐵車，令鐵車輪一一輪輞化為一億火，刀鋒、刃、劍、戟，皆從火出。如是流火燒阿鼻城，令阿鼻城赤如融銅。獄卒頭上有八牛頭，一一牛頭有十八角；一一角頭皆出火聚，火聚復化成十八輞，火輞復變作火刀輪，如車輪許，輪輪相次在火焰間滿阿鼻城。銅狗張口吐舌在地，舌如鐵刺，舌出之時化無量舌滿阿鼻地。七重城內有七鐵幢，幢頭火踊如沸踊泉，其鐵流迸滿阿鼻城。阿鼻四門於門閫上有八十釜，沸銅踊出從門漫流，滿阿鼻城。一一鬲間有八萬四千鐵蟒大蛇，吐毒吐火身滿城內，其蛇哮吼如天震雷，雨大鐵丸滿阿鼻城。此城苦事八萬億千，苦中苦者集在此城。五百億蟲，蟲八萬四千嘴，嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城，此蟲下時，阿鼻猛火其焰大熾，赤光火焰照八萬四千由旬，從阿鼻地獄上衝大海沃燋山下，大海水滴如車軸許，成大鐵尖滿阿鼻城。」

佛告阿難：「若有眾生殺父害母，罵辱六親，作是罪者命終之時，銅狗張口化十八車，狀如金車，寶蓋在上，一切火焰化為玉女，罪人遙見心生歡喜：『我欲往中，我欲往中。』風刀解時寒急失聲：『寧得好火在車上坐，然火自爆。』作是念已即便命終，揮霍之間已坐金車，顧瞻玉女，皆捉鐵斧斬截其身，身下火起如旋火輪，譬如壯士屈伸臂頃，直落阿鼻大地獄中。從於上鬲如旋火輪，至下鬲際身遍鬲內，銅狗大吼囓骨唼髓，獄卒羅剎捉大鐵叉，叉頭令起，遍體火焰滿阿鼻城，鐵網雨刀從毛孔入，化閻羅王大聲告勅：『癡人獄種，汝在世時，不孝父母邪慢無道，汝今生處名阿鼻地獄，汝不知恩無有慚愧，受此苦惱為樂不耶！』作是語已即滅不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有眾生殺父害母，罵辱六親，作是罪者命終之時，銅狗張口化十八車，狀如金車，寶蓋在上，一切火焰化為玉女，罪人遙見心生歡喜：『我欲往中，我欲往中。』風刀解時寒急失聲：『寧得好火在車上坐，然火自爆。』作是念已即便命終，揮霍之間已坐金車，顧瞻玉女，皆捉鐵斧斬截其身，身下火起如旋火輪，譬如壯士屈伸臂頃，直落阿鼻大地獄中。從於上鬲如旋火輪，至下鬲際身遍鬲內，銅狗大吼囓骨唼髓，獄卒羅剎捉大鐵叉，叉頭令起，遍體火焰滿阿鼻城，鐵網雨刀從毛孔入，化閻羅王大聲告勅：『癡人獄種，汝在世時，不孝父母邪慢無道，汝今生處名阿鼻地獄，汝不知恩無有慚愧，受此苦惱為樂不耶！』作是語已即滅不現。

「爾時獄卒復驅罪人，從於下鬲乃至上鬲，經歷八萬四千鬲中，𢫫身而過至鐵網際，一日一夜爾乃周遍，阿鼻地獄一日一夜，此閻浮提日月歲數六十小劫，如是壽命盡一大劫。五逆罪人無慚無愧造作五逆，五逆罪故臨命終時，十八風刀如鐵火車，解截其身，以熱逼故便作是言：『得好色華清涼大樹，於下遊戲不亦樂乎！』作此念時，阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林，化作寶樹，華果茂盛行列在前，大熱火焰化為蓮華在彼樹下，罪人見已：『我所願者今已得果。』作是語時，疾於暴雨坐蓮華上，坐已須臾，鐵嘴諸虫從火華起，穿骨入髓，徹心穿腦攀樹而上，一切劍枝削肉徹骨，無量刀杖當上而下，火車爐炭十八苦事一時來迎。此相現時陷墜地下，從下鬲上，身如華敷遍滿下鬲，從下鬲起，火焰猛熾至於上鬲，至上鬲已身滿其中，熱惱急故張眼吐舌。此人罪故，萬億融銅百千刀輪，從空中下頭入足出，一切苦事，過於上說，百千萬倍。具五逆者，其人受罪足滿五劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時獄卒復驅罪人，從於下鬲乃至上鬲，經歷八萬四千鬲中，𢫫身而過至鐵網際，一日一夜爾乃周遍，阿鼻地獄一日一夜，此閻浮提日月歲數六十小劫，如是壽命盡一大劫。五逆罪人無慚無愧造作五逆，五逆罪故臨命終時，十八風刀如鐵火車，解截其身，以熱逼故便作是言：『得好色華清涼大樹，於下遊戲不亦樂乎！』作此念時，阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林，化作寶樹，華果茂盛行列在前，大熱火焰化為蓮華在彼樹下，罪人見已：『我所願者今已得果。』作是語時，疾於暴雨坐蓮華上，坐已須臾，鐵嘴諸虫從火華起，穿骨入髓，徹心穿腦攀樹而上，一切劍枝削肉徹骨，無量刀杖當上而下，火車爐炭十八苦事一時來迎。此相現時陷墜地下，從下鬲上，身如華敷遍滿下鬲，從下鬲起，火焰猛熾至於上鬲，至上鬲已身滿其中，熱惱急故張眼吐舌。此人罪故，萬億融銅百千刀輪，從空中下頭入足出，一切苦事，過於上說，百千萬倍。具五逆者，其人受罪足滿五劫。

「復有眾生犯四重禁，虛食信施，誹謗邪見不識因果，斷學般若毀十方佛，偷僧祇物婬泆無道，逼略淨戒諸比丘尼，姊妹親戚不知慚愧，毀辱所親造眾惡事。此人罪報臨命終時，風刀解身，偃臥不定如被楚撻，其心荒越發狂癡想，見己室宅男女大小，一切皆是不淨之物，屎尿臭處盈流于外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生犯四重禁，虛食信施，誹謗邪見不識因果，斷學般若毀十方佛，偷僧祇物婬泆無道，逼略淨戒諸比丘尼，姊妹親戚不知慚愧，毀辱所親造眾惡事。此人罪報臨命終時，風刀解身，偃臥不定如被楚撻，其心荒越發狂癡想，見己室宅男女大小，一切皆是不淨之物，屎尿臭處盈流于外。

「爾時罪人即作是語：『云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲，乃處如此不淨物間？』作是語已，獄卒羅剎以大鐵叉，擎阿鼻獄及諸刀林，化作寶樹及清涼池，火焰化作金葉蓮華，諸鐵嘴虫化為鳧鴈，地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已：『如此好處吾當遊中。』念已尋時坐火蓮華，諸鐵嘴虫從身毛孔唼食其軀，百千鐵輪從頂上入，恒沙鐵叉挑其眼睛，地獄銅狗化作百億鐵狗，競分其身取心而食。俄爾之間身如截華，滿十八鬲，一一華葉八萬四千；一一葉頭身手支節，在一鬲間，地獄不大此身不小，遍滿如此大地獄中，此等罪人墮此地獄，經歷八萬四千大劫，此泥犁滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時罪人即作是語：『云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲，乃處如此不淨物間？』作是語已，獄卒羅剎以大鐵叉，擎阿鼻獄及諸刀林，化作寶樹及清涼池，火焰化作金葉蓮華，諸鐵嘴虫化為鳧鴈，地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已：『如此好處吾當遊中。』念已尋時坐火蓮華，諸鐵嘴虫從身毛孔唼食其軀，百千鐵輪從頂上入，恒沙鐵叉挑其眼睛，地獄銅狗化作百億鐵狗，競分其身取心而食。俄爾之間身如截華，滿十八鬲，一一華葉八萬四千；一一葉頭身手支節，在一鬲間，地獄不大此身不小，遍滿如此大地獄中，此等罪人墮此地獄，經歷八萬四千大劫，此泥犁滅。

「復入東方十八鬲中，如前受苦。此阿鼻獄南亦十八鬲、西亦十八鬲、北亦十八鬲。謗方等經、具五逆罪、破壞僧祇、污比丘尼，斷諸善根，如此罪人具眾罪者，身滿阿鼻獄，四支復滿十八鬲中。此阿鼻獄，但燒如此獄種眾生，劫欲盡時東門即開。見東門外，清泉流水華果林樹一切俱現，是諸罪人從下鬲見，眼火暫歇，從下鬲起婉轉腹行，𢫫身上走到上鬲中，手攀刀輪，時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門，既至門閫，獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼，鐵狗嚙心悶絕而死，死已復生。見南門開如前不異，如是西門、北門亦皆如是！如此時間經歷半劫，阿鼻獄死生寒氷中，寒氷獄死生黑闇處，八千萬歲目無所見，受大蟲身婉轉腹行。諸情闇塞無所解知，百千狐狼牽掣食之，命終之後生畜生中，五千萬身受鳥獸形，還生人中聾盲喑啞、疥癩癰疽、貧窮下賤，一切諸衰以為嚴飾，受此賤形逕五百身，後復還生餓鬼道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復入東方十八鬲中，如前受苦。此阿鼻獄南亦十八鬲、西亦十八鬲、北亦十八鬲。謗方等經、具五逆罪、破壞僧祇、污比丘尼，斷諸善根，如此罪人具眾罪者，身滿阿鼻獄，四支復滿十八鬲中。此阿鼻獄，但燒如此獄種眾生，劫欲盡時東門即開。見東門外，清泉流水華果林樹一切俱現，是諸罪人從下鬲見，眼火暫歇，從下鬲起婉轉腹行，𢫫身上走到上鬲中，手攀刀輪，時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門，既至門閫，獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼，鐵狗嚙心悶絕而死，死已復生。見南門開如前不異，如是西門、北門亦皆如是！如此時間經歷半劫，阿鼻獄死生寒氷中，寒氷獄死生黑闇處，八千萬歲目無所見，受大蟲身婉轉腹行。諸情闇塞無所解知，百千狐狼牽掣食之，命終之後生畜生中，五千萬身受鳥獸形，還生人中聾盲喑啞、疥癩癰疽、貧窮下賤，一切諸衰以為嚴飾，受此賤形逕五百身，後復還生餓鬼道中。

「餓鬼道中，遇善知識諸大菩薩，呵責其言：『汝於前身無量世時，作無根罪，誹謗不信，墮阿鼻獄，受諸苦惱不可具說，汝今應當發慈悲心。』時諸餓鬼聞是語已稱：『南無佛！』稱佛恩力，尋即命終生四天處。生彼天已，悔過自責發菩提心，諸佛心光不捨是等，攝受是輩慈哀是等如羅睺羅，教避地獄如愛眼目。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餓鬼道中，遇善知識諸大菩薩，呵責其言：『汝於前身無量世時，作無根罪，誹謗不信，墮阿鼻獄，受諸苦惱不可具說，汝今應當發慈悲心。』時諸餓鬼聞是語已稱：『南無佛！』稱佛恩力，尋即命終生四天處。生彼天已，悔過自責發菩提心，諸佛心光不捨是等，攝受是輩慈哀是等如羅睺羅，教避地獄如愛眼目。」

佛告大王：「欲知佛心光明所照，常照如此無間無救諸苦眾生，佛心所緣常緣此等極惡眾生，以佛心力自莊嚴故，過算數劫，令彼罪人發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「欲知佛心光明所照，常照如此無間無救諸苦眾生，佛心所緣常緣此等極惡眾生，以佛心力自莊嚴故，過算數劫，令彼罪人發菩提心。」

佛告阿難：「云何名十八寒地獄？寒地獄者：八方氷山，山十八鬲；復有十八諸小氷山，如頗梨色。此等寒氷滿氷山間，如凡蓮華，高十八由旬，上有氷輪，縱廣正等十二由旬，如天雨雹從空而下。世間自有無慈心者，劫奪無道抄盜剝脫凍殺眾生。此人罪報，欲命終時，一切刀風化為熱火，罪人作念：『我今云何不臥氷上？』為火所逼作是念時，獄卒羅剎手執氷輪，如白鶴翔躡虛而至，罪人見已除熱清涼，心便愛念，氣絕命終生氷山上。既生之後，十八氷山如以扇扇，一切寒氷從毛孔入，十八鬲中遍滿一鬲，剖裂擗坼如赤蓮華，氷輪上下遍覆其身，八方氷山一時俱合，更無餘辭，但言阿羅囉。爾時罪人即作是念：『我於何時，當免寒氷生熱火中？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名十八寒地獄？寒地獄者：八方氷山，山十八鬲；復有十八諸小氷山，如頗梨色。此等寒氷滿氷山間，如凡蓮華，高十八由旬，上有氷輪，縱廣正等十二由旬，如天雨雹從空而下。世間自有無慈心者，劫奪無道抄盜剝脫凍殺眾生。此人罪報，欲命終時，一切刀風化為熱火，罪人作念：『我今云何不臥氷上？』為火所逼作是念時，獄卒羅剎手執氷輪，如白鶴翔躡虛而至，罪人見已除熱清涼，心便愛念，氣絕命終生氷山上。既生之後，十八氷山如以扇扇，一切寒氷從毛孔入，十八鬲中遍滿一鬲，剖裂擗坼如赤蓮華，氷輪上下遍覆其身，八方氷山一時俱合，更無餘辭，但言阿羅囉。爾時罪人即作是念：『我於何時，當免寒氷生熱火中？』

「爾時空中有諸鐵鳥，口嘴吐火從空中下，破頭啄腦，罪人即死。命終之後，獄卒復以鐵叉打地，喚言：『活活。』應聲即穌。起已思念：『我今身上大火猛熾，願得前氷以滅此火。』獄卒復以氷輪迎接，置與獄中，如是十八鬲中無不經歷。此寒地獄壽命歲數，如四天王日月八千萬歲。罪既畢已，生賤人中貧窮鄙陋，五百世中為人奴婢，衣不蔽形食不充口，此罪畢已遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時空中有諸鐵鳥，口嘴吐火從空中下，破頭啄腦，罪人即死。命終之後，獄卒復以鐵叉打地，喚言：『活活。』應聲即穌。起已思念：『我今身上大火猛熾，願得前氷以滅此火。』獄卒復以氷輪迎接，置與獄中，如是十八鬲中無不經歷。此寒地獄壽命歲數，如四天王日月八千萬歲。罪既畢已，生賤人中貧窮鄙陋，五百世中為人奴婢，衣不蔽形食不充口，此罪畢已遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名黑闇地獄？黑闇地獄者：十八重黑山、十八重黑網、十八重鐵床、十八重鐵縵。一一山高八萬四千由旬；一一縵亦厚八萬四千由旬；一一縵間，十八重黑鐵圍山，羅列如林廕闇此山。世間自有愚癡眾生，偷佛法僧燈明，偷盜父母、師長、和上，謗說法者，亦毀世俗論義師等，不忌尊卑不知慚愧。以此罪故命欲終時，眼有電光睒睒不停，即作是念：『我有何罪常見是火？』即閉兩目，不願欲見及日月光。命欲終時，獄卒羅剎擎大鐵床，張大鐵傘，如大隊雲乘空而至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名黑闇地獄？黑闇地獄者：十八重黑山、十八重黑網、十八重鐵床、十八重鐵縵。一一山高八萬四千由旬；一一縵亦厚八萬四千由旬；一一縵間，十八重黑鐵圍山，羅列如林廕闇此山。世間自有愚癡眾生，偷佛法僧燈明，偷盜父母、師長、和上，謗說法者，亦毀世俗論義師等，不忌尊卑不知慚愧。以此罪故命欲終時，眼有電光睒睒不停，即作是念：『我有何罪常見是火？』即閉兩目，不願欲見及日月光。命欲終時，獄卒羅剎擎大鐵床，張大鐵傘，如大隊雲乘空而至。

「爾時空中無形有聲：『此處黑闇汝欲往不？』罪人聞聲尋即起心欲往彼所。氣絕命終坐鐵床上，如鴈王翔落黑闇處，既入中已，刀輪上下斬剉其身，有大鐵烏嘴距長利，從山飛來摷啄罪人，痛急疾走求明不得，足下蒺蔾穿骨徹髓。如是慞惶經五百萬億歲，亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山，腦流眼出，獄卒羅剎以鐵叉叉還安眼眶，罪畢乃出為貧窮人，眼目角睞盲冥無見，或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身，過是以後，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時空中無形有聲：『此處黑闇汝欲往不？』罪人聞聲尋即起心欲往彼所。氣絕命終坐鐵床上，如鴈王翔落黑闇處，既入中已，刀輪上下斬剉其身，有大鐵烏嘴距長利，從山飛來摷啄罪人，痛急疾走求明不得，足下蒺蔾穿骨徹髓。如是慞惶經五百萬億歲，亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山，腦流眼出，獄卒羅剎以鐵叉叉還安眼眶，罪畢乃出為貧窮人，眼目角睞盲冥無見，或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身，過是以後，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名為十八小熱地獄？十八小熱地獄者，如阿鼻獄，亦七重城、七重鐵網，無量諸惡以為莊嚴。自有眾生，不順師教興惡逆心，不知恩養，盜師害師，污師淨食，坐師床座，捉師鉢盂藏𭪭不淨，作五種惡。云何為五：所謂罵師、謗師、打師、殺師、以諸毒藥持以飲師。若沙門、婆羅門，作諸非法害師謗師，此罪惡人無有慚愧，剝像破塔劫法寶物，殺伯叔、父母、兄弟姊妹。如是罪人命欲終時，阿鼻地獄十八獄卒，各以鐵叉擎一鬲獄，如是眾獄如大寶蓋，雨微細雨雨渧如華。此人罪報熱惱入心，如火燒已見雨清涼，即作念言：『願我得坐廕蓋之下，涼雨灑我不亦樂耶！』作是語已氣絕命終，如擲毱頃，即便坐於大劍床上，百億劍刃，刃皆出火燒刺其身，空中寶蓋化為火輪，從上而下直劈其頂，其身碎裂為數千段，上雨銅丸從毛孔入，獄卒羅剎以大鐵叉刺罪人眼，或以鐵箭射其心者，悶絕而死。須臾還活坐劍床上，旋嵐猛風吹墮地獄。既入獄已，時閻羅王與宮殿俱在虛空中，告言：『獄種！汝作眾惡，殺師謗師，汝今生處名拔舌阿鼻，汝在此獄當經三劫。』作是語已即滅不現，此獄苦痛如上所說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名為十八小熱地獄？十八小熱地獄者，如阿鼻獄，亦七重城、七重鐵網，無量諸惡以為莊嚴。自有眾生，不順師教興惡逆心，不知恩養，盜師害師，污師淨食，坐師床座，捉師鉢盂藏𭪭不淨，作五種惡。云何為五：所謂罵師、謗師、打師、殺師、以諸毒藥持以飲師。若沙門、婆羅門，作諸非法害師謗師，此罪惡人無有慚愧，剝像破塔劫法寶物，殺伯叔、父母、兄弟姊妹。如是罪人命欲終時，阿鼻地獄十八獄卒，各以鐵叉擎一鬲獄，如是眾獄如大寶蓋，雨微細雨雨渧如華。此人罪報熱惱入心，如火燒已見雨清涼，即作念言：『願我得坐廕蓋之下，涼雨灑我不亦樂耶！』作是語已氣絕命終，如擲毱頃，即便坐於大劍床上，百億劍刃，刃皆出火燒刺其身，空中寶蓋化為火輪，從上而下直劈其頂，其身碎裂為數千段，上雨銅丸從毛孔入，獄卒羅剎以大鐵叉刺罪人眼，或以鐵箭射其心者，悶絕而死。須臾還活坐劍床上，旋嵐猛風吹墮地獄。既入獄已，時閻羅王與宮殿俱在虛空中，告言：『獄種！汝作眾惡，殺師謗師，汝今生處名拔舌阿鼻，汝在此獄當經三劫。』作是語已即滅不現，此獄苦痛如上所說」。

佛告阿難：「云何名十八刀輪地獄？刀輪地獄者：四面刀山，於眾山間積刀如塼，虛空中有八百萬億極大刀輪，隨次而下猶如雨渧。自有眾生，樂苦惱他殺害眾生，命終之時患逆氣病，心悶煩滿心堅如石，即作是願：『得一利刀削此諸患不亦快乎！』是時獄卒頂戴刀輪翳令不現，至罪人所卑言遜辭：『我有利刀能割重病。』罪人歡喜即自念言：『惟此為快。』氣絕命終生刀輪上，如醉象走墮刀山間。是時四山一時俱合，四種刀山割切其身，不自勝持悶絕而死。獄卒羅剎驅蹙罪人令登刀山，未至山頂刀傷足下乃至于心，畏獄卒故匍匐而上。既至山頂，獄卒手執一切刀樹，撲殺罪人，未死之間鐵狗囓心，楚毒百端，鐵蟲唼食肉皆都盡，尋復唱活，脚著鐵輪從空而下，一日一夜六十億生六十億死。如是眾多凡十八種，此人罪故遂更增劇，如四天王壽八千萬歲，罪畢生世墮在畜生，五百世中身供眾口，復五百世受卑賤形，然後乃遇大善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名十八刀輪地獄？刀輪地獄者：四面刀山，於眾山間積刀如塼，虛空中有八百萬億極大刀輪，隨次而下猶如雨渧。自有眾生，樂苦惱他殺害眾生，命終之時患逆氣病，心悶煩滿心堅如石，即作是願：『得一利刀削此諸患不亦快乎！』是時獄卒頂戴刀輪翳令不現，至罪人所卑言遜辭：『我有利刀能割重病。』罪人歡喜即自念言：『惟此為快。』氣絕命終生刀輪上，如醉象走墮刀山間。是時四山一時俱合，四種刀山割切其身，不自勝持悶絕而死。獄卒羅剎驅蹙罪人令登刀山，未至山頂刀傷足下乃至于心，畏獄卒故匍匐而上。既至山頂，獄卒手執一切刀樹，撲殺罪人，未死之間鐵狗囓心，楚毒百端，鐵蟲唼食肉皆都盡，尋復唱活，脚著鐵輪從空而下，一日一夜六十億生六十億死。如是眾多凡十八種，此人罪故遂更增劇，如四天王壽八千萬歲，罪畢生世墮在畜生，五百世中身供眾口，復五百世受卑賤形，然後乃遇大善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名劍輪地獄？劍輪地獄者：縱廣正等五十由旬，滿中劍樹，其樹多少數如稻、麻、竹、葦，一一劍樹高四十由旬，八萬四千劍輪為葉；八萬四千劍輪為華；八萬四千劍輪為果；八萬四千沸銅為枝。世間自有愚癡眾生，樂殺無厭，如此罪人臨命終時，遇大熱病，即作念言：『我今身體時熱時寒，舉身堅強猶如鐵碪？』即作願言：『得金剛劍割却此患，樂不可言。』是時獄卒即自化身，如己父母親友之形，在其人前而告之言：『我有祕法，如卿所念當用相遺。』罪人聞已心甚愛念急急欲得。氣絕命終，如馬奔走生劍華中，無量劍刃削骨破肉，碎如豆許。復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳，有大羅剎手捉鐵斧破頭出腦，鐵狗來舐。死已唱活，驅令上樹，未至樹端身碎如塵，一日之中身經諸樹；一夜之中復經諸樹；一日一夜殺身如塵不可稱數。殺人罪故受如此殃，經八萬億歲生畜生中，身常負重死復剝皮。經五百世還生人中，貧窮短命多病消瘦，過是已後遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名劍輪地獄？劍輪地獄者：縱廣正等五十由旬，滿中劍樹，其樹多少數如稻、麻、竹、葦，一一劍樹高四十由旬，八萬四千劍輪為葉；八萬四千劍輪為華；八萬四千劍輪為果；八萬四千沸銅為枝。世間自有愚癡眾生，樂殺無厭，如此罪人臨命終時，遇大熱病，即作念言：『我今身體時熱時寒，舉身堅強猶如鐵碪？』即作願言：『得金剛劍割却此患，樂不可言。』是時獄卒即自化身，如己父母親友之形，在其人前而告之言：『我有祕法，如卿所念當用相遺。』罪人聞已心甚愛念急急欲得。氣絕命終，如馬奔走生劍華中，無量劍刃削骨破肉，碎如豆許。復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳，有大羅剎手捉鐵斧破頭出腦，鐵狗來舐。死已唱活，驅令上樹，未至樹端身碎如塵，一日之中身經諸樹；一夜之中復經諸樹；一日一夜殺身如塵不可稱數。殺人罪故受如此殃，經八萬億歲生畜生中，身常負重死復剝皮。經五百世還生人中，貧窮短命多病消瘦，過是已後遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名火車地獄？火車地獄者：一一銅鑊縱廣正等四十由旬，滿中盛火，下有十二輪，上有九十四火輪。自有眾生為佛弟子，及事梵天九十六種，出家徒眾及在家者，誑惑邪命諂曲作惡。如此罪人欲命終時，風大先動身冷如氷，即作是念：『何時當得大猛火聚，入中坐者永除冷病？』作是念已，獄卒羅剎化作火車如金蓮華，獄卒在上如童男像，手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛著：『如此金華光色顯赫，照我令熱必除寒冷，若得坐上快不可言。』作是語已氣絕命終，載火車上支節火然，墮火聚中身體燋散。獄卒唱活應聲還活，火車轢身凡十八返，身碎如塵，天雨沸銅遍灑身體即便還活。如是往返，上至湯際下墮鑊中，火車所轢一日一夜，九十億死九十億生。此人罪畢，生貧賤家為人所使，繫屬於他不得自在，償利養畢爾乃得脫，由前出家善心功德，遇善知識為其說法，心開意解成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名火車地獄？火車地獄者：一一銅鑊縱廣正等四十由旬，滿中盛火，下有十二輪，上有九十四火輪。自有眾生為佛弟子，及事梵天九十六種，出家徒眾及在家者，誑惑邪命諂曲作惡。如此罪人欲命終時，風大先動身冷如氷，即作是念：『何時當得大猛火聚，入中坐者永除冷病？』作是念已，獄卒羅剎化作火車如金蓮華，獄卒在上如童男像，手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛著：『如此金華光色顯赫，照我令熱必除寒冷，若得坐上快不可言。』作是語已氣絕命終，載火車上支節火然，墮火聚中身體燋散。獄卒唱活應聲還活，火車轢身凡十八返，身碎如塵，天雨沸銅遍灑身體即便還活。如是往返，上至湯際下墮鑊中，火車所轢一日一夜，九十億死九十億生。此人罪畢，生貧賤家為人所使，繫屬於他不得自在，償利養畢爾乃得脫，由前出家善心功德，遇善知識為其說法，心開意解成阿羅漢。」

佛告阿難：「云何名沸屎地獄？沸屎地獄者：八十由旬十八鐵城，一一鐵城有十八鬲；一一鬲中四壁皆有百億萬劍樹，地如刀刃，刃厚三尺，於其刃上百千蒺梨不可稱計；一一蒺梨及劍樹間，生諸鐵蟲其數無量；一一鐵蟲有百千頭；一一頭有百千嘴，嘴頭皆有百千蚘蟲口吐熱屎，沸如融銅滿鐵城內，上有鐵網鐵烏。世間自有眾生破八戒齋，污沙彌戒、沙彌尼戒、污式叉摩尼戒、自污淨戒、污比丘戒、比丘尼戒、污優婆塞戒、優婆夷戒。諸比丘、比丘尼、諸優婆塞及優婆夷、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼，如是七眾及餘一切，污僧淨飯、污父母食，偷竊先噉，不淨手捉，及僧知事以自恃故污僧淨食，四部弟子以不淨身坐僧祇床，犯偷蘭遮久不懺悔，虛食僧食，坐僧眾中與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人，臨命終時，舉身皆香如麝香子，不可堪處，即作是念：『當於何處不聞此香，如此香氣猶如狂風來熏我心。』作此念已，獄卒羅剎自化己身，猶如畫瓶中盛糞穢，至罪人所以手摩觸，令彼罪人心生愛着。氣絕命終，猶如風吹墮沸屎中，墮已糜爛眾蟲唼食，東西走時削骨徹髓，飢渴逼故飲熱沸屎，蚘蟲、疽蟲唼其舌根，一日一夜，九十億生九十億死，罪畢乃出生貧賤家，繫屬於他不得自在。設生世時，恒值惡王屬邪見主，種種惡事逼切其身，癭瘇惡瘡以為衣服，宿世聞法善因緣故，遇善知識出家學道成阿羅漢，三明六通具八解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名沸屎地獄？沸屎地獄者：八十由旬十八鐵城，一一鐵城有十八鬲；一一鬲中四壁皆有百億萬劍樹，地如刀刃，刃厚三尺，於其刃上百千蒺梨不可稱計；一一蒺梨及劍樹間，生諸鐵蟲其數無量；一一鐵蟲有百千頭；一一頭有百千嘴，嘴頭皆有百千蚘蟲口吐熱屎，沸如融銅滿鐵城內，上有鐵網鐵烏。世間自有眾生破八戒齋，污沙彌戒、沙彌尼戒、污式叉摩尼戒、自污淨戒、污比丘戒、比丘尼戒、污優婆塞戒、優婆夷戒。諸比丘、比丘尼、諸優婆塞及優婆夷、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼，如是七眾及餘一切，污僧淨飯、污父母食，偷竊先噉，不淨手捉，及僧知事以自恃故污僧淨食，四部弟子以不淨身坐僧祇床，犯偷蘭遮久不懺悔，虛食僧食，坐僧眾中與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人，臨命終時，舉身皆香如麝香子，不可堪處，即作是念：『當於何處不聞此香，如此香氣猶如狂風來熏我心。』作此念已，獄卒羅剎自化己身，猶如畫瓶中盛糞穢，至罪人所以手摩觸，令彼罪人心生愛着。氣絕命終，猶如風吹墮沸屎中，墮已糜爛眾蟲唼食，東西走時削骨徹髓，飢渴逼故飲熱沸屎，蚘蟲、疽蟲唼其舌根，一日一夜，九十億生九十億死，罪畢乃出生貧賤家，繫屬於他不得自在。設生世時，恒值惡王屬邪見主，種種惡事逼切其身，癭瘇惡瘡以為衣服，宿世聞法善因緣故，遇善知識出家學道成阿羅漢，三明六通具八解脫。」

佛告阿難：「云何名十八鑊湯地獄？鑊湯地獄者，有十八鑊，一一鑊縱廣正等四十由旬，七重鐵網滿中沸鑊，五百羅剎鼓大石炭燒其銅鑊。此石火焰焰焰相承，經六十日火不可滅，閻浮提日滿十二萬歲，如是鑊沸上湧如星，化成火輪還入鑊中。自有眾生毀佛禁戒，殺生祠祀，為噉肉故，焚燒山野傷害眾生，生燖眾生以火焚燒。如此罪人，欲命終時身心煩悶，失大小便不自禁制，或熱如湯或冷如氷，即作是念：『得大溫水入中沐浴不亦樂乎！』獄卒羅剎化作僮僕，手擎湯瓫至罪人所，罪人心喜愛樂此瓫，氣絕命終生鑊湯中，速疾消爛惟餘骨在，鐵叉摷出，鐵狗嗗之嘔吐在地，尋復還活。獄卒驅蹙還令入鑊，畏鑊熱故攀劍樹上，骨肉斷壞落鑊湯中。殺生罪故，一日一夜恒河沙死恒河沙生，罪畢乃出生畜生中，䐗羊鷄狗短命之處，無不經歷。如是受身八千萬歲，命終之後還生人中，受二種報：一者多病，二者短命。短命多病以為眷屬，過算數劫遇善知識，受持五戒行六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名十八鑊湯地獄？鑊湯地獄者，有十八鑊，一一鑊縱廣正等四十由旬，七重鐵網滿中沸鑊，五百羅剎鼓大石炭燒其銅鑊。此石火焰焰焰相承，經六十日火不可滅，閻浮提日滿十二萬歲，如是鑊沸上湧如星，化成火輪還入鑊中。自有眾生毀佛禁戒，殺生祠祀，為噉肉故，焚燒山野傷害眾生，生燖眾生以火焚燒。如此罪人，欲命終時身心煩悶，失大小便不自禁制，或熱如湯或冷如氷，即作是念：『得大溫水入中沐浴不亦樂乎！』獄卒羅剎化作僮僕，手擎湯瓫至罪人所，罪人心喜愛樂此瓫，氣絕命終生鑊湯中，速疾消爛惟餘骨在，鐵叉摷出，鐵狗嗗之嘔吐在地，尋復還活。獄卒驅蹙還令入鑊，畏鑊熱故攀劍樹上，骨肉斷壞落鑊湯中。殺生罪故，一日一夜恒河沙死恒河沙生，罪畢乃出生畜生中，䐗羊鷄狗短命之處，無不經歷。如是受身八千萬歲，命終之後還生人中，受二種報：一者多病，二者短命。短命多病以為眷屬，過算數劫遇善知識，受持五戒行六波羅蜜。」

佛告阿難：「云何名灰河地獄？灰河地獄者，長二百由旬廣十二由旬，下有利刀、岸上劍樹，滿中猛火厚十二丈。復有融灰以覆火上，厚四十丈。世間自有無慚眾生，偷盜父母、偷盜師長、偷盜善友兄弟姊妹。如是癡人無有慚愧，不識恩養心無反復，貪利欲得不識殃禍，不順師教。此人罪報欲命終時，氣滿心腹喘息不續，即作是念：『我心如泥氣滿胸中，得一微火爆我身者不亦快乎！』獄卒羅剎應念即至，化作妻子，手擎火爐微灰覆上，至罪人所。是時罪人心大歡喜，以歡喜故氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅剎，手執利劍欲來傷害，是人恐怖走於灰河，舉足下足刀傷其脚，劍樹雨刀從毛孔入，羅剎以叉叉其心出，躄地悶死尋復還活。是人偷盜師長父母罪因緣故，一日一夜五百億生五百億死，飢渴逼故張口欲食，劍樹雨刀從舌頭入，劈腹裂胸悶絕而死。由前聞佛法僧名故，罪畢之後得生人中貧窮下賤，覺世非常出家學道，世無佛時成辟支佛，世若有佛成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名灰河地獄？灰河地獄者，長二百由旬廣十二由旬，下有利刀、岸上劍樹，滿中猛火厚十二丈。復有融灰以覆火上，厚四十丈。世間自有無慚眾生，偷盜父母、偷盜師長、偷盜善友兄弟姊妹。如是癡人無有慚愧，不識恩養心無反復，貪利欲得不識殃禍，不順師教。此人罪報欲命終時，氣滿心腹喘息不續，即作是念：『我心如泥氣滿胸中，得一微火爆我身者不亦快乎！』獄卒羅剎應念即至，化作妻子，手擎火爐微灰覆上，至罪人所。是時罪人心大歡喜，以歡喜故氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅剎，手執利劍欲來傷害，是人恐怖走於灰河，舉足下足刀傷其脚，劍樹雨刀從毛孔入，羅剎以叉叉其心出，躄地悶死尋復還活。是人偷盜師長父母罪因緣故，一日一夜五百億生五百億死，飢渴逼故張口欲食，劍樹雨刀從舌頭入，劈腹裂胸悶絕而死。由前聞佛法僧名故，罪畢之後得生人中貧窮下賤，覺世非常出家學道，世無佛時成辟支佛，世若有佛成阿羅漢。」

佛告阿難：「云何名劍林地獄？劍林地獄者：八千由旬滿中劍樹，有熱鐵丸以為其果，如此劍樹高二十四由旬。自有眾生，不孝父母不敬師長，作惡口業，無慈愛心刀杖加人。此人罪報臨命終時，心如胡膠處處生著，即作此念：『我心縛著觸事不捨，耽酒嗜色，身雖遇患心猶不息，得一利刀割截此愛。』獄卒羅剎應聲即至，化為侍者，執明鏡示語罪人言：『汝心多著可觀此鏡。』觀此鏡時，見於鏡中有利劍像，即作是念：『我今體羸不堪欲事，得此利劍割斷我心不亦快乎！』作此念時氣絕命終，受餓鬼身，諸劍樹間忽然化生，生已鐵丸從頂上入從口而出，腸胃燋爛躄地。獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹，上一樹已鐵嘴蟲噉，以恐怖故踊身上樹。如是展轉悉經劍林，一日一夜八萬生八萬死，罪畢之後生飢饉世及疾疫劫，為人卑賤口氣恒臭人所惡見，過算數劫遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名劍林地獄？劍林地獄者：八千由旬滿中劍樹，有熱鐵丸以為其果，如此劍樹高二十四由旬。自有眾生，不孝父母不敬師長，作惡口業，無慈愛心刀杖加人。此人罪報臨命終時，心如胡膠處處生著，即作此念：『我心縛著觸事不捨，耽酒嗜色，身雖遇患心猶不息，得一利刀割截此愛。』獄卒羅剎應聲即至，化為侍者，執明鏡示語罪人言：『汝心多著可觀此鏡。』觀此鏡時，見於鏡中有利劍像，即作是念：『我今體羸不堪欲事，得此利劍割斷我心不亦快乎！』作此念時氣絕命終，受餓鬼身，諸劍樹間忽然化生，生已鐵丸從頂上入從口而出，腸胃燋爛躄地。獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹，上一樹已鐵嘴蟲噉，以恐怖故踊身上樹。如是展轉悉經劍林，一日一夜八萬生八萬死，罪畢之後生飢饉世及疾疫劫，為人卑賤口氣恒臭人所惡見，過算數劫遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名五百億刺林地獄？刺林地獄者：八千由旬滿中鐵刺，一一刺端有十二劍，樹上復有大熱鐵鉗。世間自有愚癡眾生，惡口、兩舌、綺語、不義語，調戲無節枉說是非，說經典過、毀論義師。如此罪報命欲終時，咽燥舌乾，即作此念：『得一利刺刺頸出血，令眾脈間流注眾水不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作父母，手執月珠，珠頭生刺持用擬口，如水欲渧，罪人歡喜：『我所願者今已得果。』作是念已氣絕命終，如大電頃生刺林間。既生之後，獄卒羅剎手執鐵鉗拔舌令出，八十鐵牛有大鐵犁耕破其舌，刺林諸樹有風吹來撲打其軀，一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中，脣咃面皺語言𡄓吃。如此罪人，體生諸創膿血盈流，經五百世人所惡見。過是已後，雖有所說人不信受，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名五百億刺林地獄？刺林地獄者：八千由旬滿中鐵刺，一一刺端有十二劍，樹上復有大熱鐵鉗。世間自有愚癡眾生，惡口、兩舌、綺語、不義語，調戲無節枉說是非，說經典過、毀論義師。如此罪報命欲終時，咽燥舌乾，即作此念：『得一利刺刺頸出血，令眾脈間流注眾水不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作父母，手執月珠，珠頭生刺持用擬口，如水欲渧，罪人歡喜：『我所願者今已得果。』作是念已氣絕命終，如大電頃生刺林間。既生之後，獄卒羅剎手執鐵鉗拔舌令出，八十鐵牛有大鐵犁耕破其舌，刺林諸樹有風吹來撲打其軀，一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中，脣咃面皺語言𡄓吃。如此罪人，體生諸創膿血盈流，經五百世人所惡見。過是已後，雖有所說人不信受，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名五百億銅柱地獄？銅柱地獄者：有一銅柱狀如大山，高六百由旬，下有猛火，火上鐵床上有刀輪，諸刀輪間有鐵嘴蟲，鐵烏在傍。世間自有愚癡眾生，貪惑滋多染愛不淨，犯邪婬行，非處非時行不淨業。設有比丘、比丘尼、婆羅門等諸梵行者，若於非時、非處犯不淨法，乃至一切犯邪行者，作不淨業。如此罪人臨命終時，舉身反強振掉不定，猶如弓弩不自勝持，即作此念：『得一堅大銅鐵柱者，縛此身體令不動搖。』獄卒羅剎應時即至，化作僮僕手執鐵杖，至罪人所，白言：『長者！汝今身強餘物皆弱，可捉此杖。』心即歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭，猛火焰熾焚燒其身，驚怖下視，見鐵床上有端正女，若是女人見端正男心生愛著，從銅柱上欲投于地，銅柱貫身鐵鋼絡頸，鐵嘴諸蟲唼食其軀，落鐵床上，男女俱時六根火起，有鐵嘴蟲從眼而入，從男女根出。若污戒者，別有九億諸小蟲輩，如瘭疽蟲有十二嘴，嘴頭出火唼食其體。此邪婬報，一日一夜九百億生九百億死，罪畢乃出生鳩鴿中，受鳩鴿身經五百世；復生龍中經五百身，後生人中，無根、二根及不定根、黃門之身經五百世。設得為人，妻不貞良、子不慈孝、奴婢不順。過是已後，遇善知識發菩提心。」佛告阿難：「云何名五百億鐵機地獄？鐵機地獄者：有一鐵床縱廣正等四百由旬，上安諸𢭄，𢭄間皆有萬億鐵弩，鐵弩鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡眾生，為貪欲故，不孝父母，不敬師長，不順善教，殺害眾生食諸姦人。此人罪報命欲終時，身體振動，身諸六竅汁自流出。如此罪人，見自己床如兜羅綿，即生是念：『何時得一堅冷之處，安身臥眠不亦快耶！』作是念時，獄卒羅剎以叉擎床，敷大榻㲪至罪人所，罪人見已心生歡喜，欲臥榻㲪，氣絕命終生鐵機上。萬億鐵𢭄關從下動，鐵𢭄低昂，無量鐵弩同時皆張，一一鐵箭射罪人心，一日一夜六百億生六百億死。如是罪人受罪畢已，生畜生中經五百世，還生人間，貧窮下賤為人所使，多墮刑獄恒受鞭撻。過是已後，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名五百億銅柱地獄？銅柱地獄者：有一銅柱狀如大山，高六百由旬，下有猛火，火上鐵床上有刀輪，諸刀輪間有鐵嘴蟲，鐵烏在傍。世間自有愚癡眾生，貪惑滋多染愛不淨，犯邪婬行，非處非時行不淨業。設有比丘、比丘尼、婆羅門等諸梵行者，若於非時、非處犯不淨法，乃至一切犯邪行者，作不淨業。如此罪人臨命終時，舉身反強振掉不定，猶如弓弩不自勝持，即作此念：『得一堅大銅鐵柱者，縛此身體令不動搖。』獄卒羅剎應時即至，化作僮僕手執鐵杖，至罪人所，白言：『長者！汝今身強餘物皆弱，可捉此杖。』心即歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭，猛火焰熾焚燒其身，驚怖下視，見鐵床上有端正女，若是女人見端正男心生愛著，從銅柱上欲投于地，銅柱貫身鐵鋼絡頸，鐵嘴諸蟲唼食其軀，落鐵床上，男女俱時六根火起，有鐵嘴蟲從眼而入，從男女根出。若污戒者，別有九億諸小蟲輩，如瘭疽蟲有十二嘴，嘴頭出火唼食其體。此邪婬報，一日一夜九百億生九百億死，罪畢乃出生鳩鴿中，受鳩鴿身經五百世；復生龍中經五百身，後生人中，無根、二根及不定根、黃門之身經五百世。設得為人，妻不貞良、子不慈孝、奴婢不順。過是已後，遇善知識發菩提心。」佛告阿難：「云何名五百億鐵機地獄？鐵機地獄者：有一鐵床縱廣正等四百由旬，上安諸𢭄，𢭄間皆有萬億鐵弩，鐵弩鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡眾生，為貪欲故，不孝父母，不敬師長，不順善教，殺害眾生食諸姦人。此人罪報命欲終時，身體振動，身諸六竅汁自流出。如此罪人，見自己床如兜羅綿，即生是念：『何時得一堅冷之處，安身臥眠不亦快耶！』作是念時，獄卒羅剎以叉擎床，敷大榻㲪至罪人所，罪人見已心生歡喜，欲臥榻㲪，氣絕命終生鐵機上。萬億鐵𢭄關從下動，鐵𢭄低昂，無量鐵弩同時皆張，一一鐵箭射罪人心，一日一夜六百億生六百億死。如是罪人受罪畢已，生畜生中經五百世，還生人間，貧窮下賤為人所使，多墮刑獄恒受鞭撻。過是已後，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名鐵網地獄？鐵網地獄者：八十九重諸鐵羅網，一一網間百億鐵針；一一鐵針施五關𢭄。世間自有虛妄眾生，邪心諂曲妖媚惑人，心懷讒賊晝夜惡念，剎那剎那頃成就惡念。此人罪報臨命終時，身體搔痒，即作此念：『得一束針鑱刺疥蟲不亦樂乎！』作是念時，獄卒羅剎化為良醫，手執利針唱言：『治病』。罪人心喜，氣絕命終生鐵網間，𢫫身下過眾𢭄皆動，無量諸針射入毛孔。如是婉轉諸鐵網間，剎那頃死剎那頃生，罪畢乃出生於邊地無佛法處，亦不聞說世間善語，何況正法？雖生人中三惡道攝，過算數劫遇善知識，雖得聞法心不解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名鐵網地獄？鐵網地獄者：八十九重諸鐵羅網，一一網間百億鐵針；一一鐵針施五關𢭄。世間自有虛妄眾生，邪心諂曲妖媚惑人，心懷讒賊晝夜惡念，剎那剎那頃成就惡念。此人罪報臨命終時，身體搔痒，即作此念：『得一束針鑱刺疥蟲不亦樂乎！』作是念時，獄卒羅剎化為良醫，手執利針唱言：『治病』。罪人心喜，氣絕命終生鐵網間，𢫫身下過眾𢭄皆動，無量諸針射入毛孔。如是婉轉諸鐵網間，剎那頃死剎那頃生，罪畢乃出生於邊地無佛法處，亦不聞說世間善語，何況正法？雖生人中三惡道攝，過算數劫遇善知識，雖得聞法心不解了。」

佛告阿難：「云何名鐵窟地獄。鐵窟地獄者：餓鬼道中最上苦法，有一鐵山縱廣正等二十五由旬，山上復有五百萬億大熱鐵丸，一一鐵丸團圓正等十三由旬，山間復有百千刀劍。是時彼山東向開張有一小孔，如摩伽陀斗口但出黑烟。世間自有愚癡眾生，慳貪縛著心如金剛，但樂求索無有厭足，父母妻子悉不給與，師長教授視如糞穢，奴婢親友不施衣食。如是慳人不慮無常，護惜財物猶如眼目，此人罪報命欲終時，諸情閉塞口噤不語，心中默念：『我死之後是諸惡人，食我財物如噉鐵丸，居我屋宅如處闇室。』作是念已，獄卒羅剎化為慳人，幻收財物至罪人所，以火焚之。罪人心喜氣絕命終，生火山上，猶如融銅鑄鐵窟中。既入窟中，劍蟲、刀蟲唼食其軀，烟熏其眼不見火炎，周慞惶怖東西馳走，頭打鐵山鐵丸上下，從頂而入從足而出，一念頃死一念頃生，罪畢乃出生餓鬼中，其身長大數十由旬，咽如針筒腹如大山，東西求食融銅灌咽，經八千歲乃得苦畢，生食唾鬼、食膿鬼、食血鬼中，罪畢復生廁神猪狗，罪畢復生貧窮卑賤無衣食處，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名鐵窟地獄。鐵窟地獄者：餓鬼道中最上苦法，有一鐵山縱廣正等二十五由旬，山上復有五百萬億大熱鐵丸，一一鐵丸團圓正等十三由旬，山間復有百千刀劍。是時彼山東向開張有一小孔，如摩伽陀斗口但出黑烟。世間自有愚癡眾生，慳貪縛著心如金剛，但樂求索無有厭足，父母妻子悉不給與，師長教授視如糞穢，奴婢親友不施衣食。如是慳人不慮無常，護惜財物猶如眼目，此人罪報命欲終時，諸情閉塞口噤不語，心中默念：『我死之後是諸惡人，食我財物如噉鐵丸，居我屋宅如處闇室。』作是念已，獄卒羅剎化為慳人，幻收財物至罪人所，以火焚之。罪人心喜氣絕命終，生火山上，猶如融銅鑄鐵窟中。既入窟中，劍蟲、刀蟲唼食其軀，烟熏其眼不見火炎，周慞惶怖東西馳走，頭打鐵山鐵丸上下，從頂而入從足而出，一念頃死一念頃生，罪畢乃出生餓鬼中，其身長大數十由旬，咽如針筒腹如大山，東西求食融銅灌咽，經八千歲乃得苦畢，生食唾鬼、食膿鬼、食血鬼中，罪畢復生廁神猪狗，罪畢復生貧窮卑賤無衣食處，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名鐵丸地獄？鐵丸地獄者：八十由旬滿中鐵城八十八鬲，一一鬲中有五刀山持用覆上，下有十八大惡鐵蛇，蛇皆吐舌舌出鐵劍，劍頭火然。世間自有愚癡眾生，毀辱布施言施無報，勸人藏積。如是癡人，向國王、大臣、沙門、婆羅門及一切眾說施無因亦無果報。如此罪人臨命終時，頸強脈縮迴轉不語，不憙見人低視而臥，心中但念：『我積財寶得與我俱快不可言。』獄卒羅剎化作其妻，捉熱鐵丸化作寶器，在其人前語言：『我隨汝死，婉轉相著終不相離。』氣絕命終生鐵城中，東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身，節頭火然，即作是念：『願天愛我降注甘雨。』應念即雨大熱鐵丸，從頂而入足下而出，罪畢乃為貧窮孤獨喑啞之人，是人歲數如鐵窟說，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名鐵丸地獄？鐵丸地獄者：八十由旬滿中鐵城八十八鬲，一一鬲中有五刀山持用覆上，下有十八大惡鐵蛇，蛇皆吐舌舌出鐵劍，劍頭火然。世間自有愚癡眾生，毀辱布施言施無報，勸人藏積。如是癡人，向國王、大臣、沙門、婆羅門及一切眾說施無因亦無果報。如此罪人臨命終時，頸強脈縮迴轉不語，不憙見人低視而臥，心中但念：『我積財寶得與我俱快不可言。』獄卒羅剎化作其妻，捉熱鐵丸化作寶器，在其人前語言：『我隨汝死，婉轉相著終不相離。』氣絕命終生鐵城中，東西馳走鐵蛇出毒纏繞其身，節頭火然，即作是念：『願天愛我降注甘雨。』應念即雨大熱鐵丸，從頂而入足下而出，罪畢乃為貧窮孤獨喑啞之人，是人歲數如鐵窟說，遇善知識發菩提心。」

佛告阿難：「云何名尖石地獄？尖石地獄者：有二十五石山，一一石山有八氷池；一一氷池有五毒龍。世間自有愚癡眾生，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼、優婆塞、優婆夷、九十五種諸梵志等，法說非法，非法說法，或犯輕戒久不懺悔，心無慚愧猶如猨猴。此人罪報命欲終時，心下氣滿腹脹如鼓，飲食噎吐水漿不下，即作是念：『得一石尖塞我咽喉不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作良醫，幻捉石尖作大藥丸，著其口中告言：『閉口。』心生歡喜，氣絕命終生石山間，無量尖石從背上入從胸前出。獄卒復以鐵叉叉口以石內中，一日一夜六十億死六十億生，此是生報，從此命終墮黑繩地獄。黑繩地獄者：八百鐵鎖八百鐵山，竪大鐵幢兩頭繫鎖，獄卒羅剎驅蹙罪人，令負鐵山、鐵繩上走，不勝落地墮鑊湯中，羅剎驅起，渴急飲鐵吞石而走，一日一夜經歷是苦凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕，遇善知識為說實法，如好白㲲易染受色，得阿羅漢，三明六通具八解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名尖石地獄？尖石地獄者：有二十五石山，一一石山有八氷池；一一氷池有五毒龍。世間自有愚癡眾生，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩尼、優婆塞、優婆夷、九十五種諸梵志等，法說非法，非法說法，或犯輕戒久不懺悔，心無慚愧猶如猨猴。此人罪報命欲終時，心下氣滿腹脹如鼓，飲食噎吐水漿不下，即作是念：『得一石尖塞我咽喉不亦快乎！』作是念時，獄卒羅剎化作良醫，幻捉石尖作大藥丸，著其口中告言：『閉口。』心生歡喜，氣絕命終生石山間，無量尖石從背上入從胸前出。獄卒復以鐵叉叉口以石內中，一日一夜六十億死六十億生，此是生報，從此命終墮黑繩地獄。黑繩地獄者：八百鐵鎖八百鐵山，竪大鐵幢兩頭繫鎖，獄卒羅剎驅蹙罪人，令負鐵山、鐵繩上走，不勝落地墮鑊湯中，羅剎驅起，渴急飲鐵吞石而走，一日一夜經歷是苦凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕，遇善知識為說實法，如好白㲲易染受色，得阿羅漢，三明六通具八解脫。」

佛告阿難：「云何名十八飲銅地獄？飲銅地獄者：千二百種雜色銅車，一銅車上六千銅丸。自有眾生，慳貪嫉妬邪見惡說，不施父母、妻子、眷屬及與一切，心生慳嫉，見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時，多病消瘦昏言囈語，口中自說：『欲得果食。』作是語時，獄卒羅剎化己銅車滿車載果至罪人所，罪人得已心生歡喜，即作念言：『得此美果食不知厭，甚適我願。』歡喜踊躍，氣絕命終。未經幾時生銅車上，不久即往生銅山間，銅車轢頸，獄卒羅剎以鉗，㭦口飲以烊銅，飲烊銅已迷悶躄地，唱言：『飢飢。』尋時獄卒擘口令開，以銅鐵丸置其口中，吞十八丸節節火然，東西馳走經於一日，爾乃命終。獄卒唱言：『汝前身時諂諛邪見，慳貪嫉妬，以是因緣受鐵丸報；或曾出家毀犯輕戒，久不悔過虛食信施，以此因緣食諸鐵丸。』此人罪報億千萬歲不識水穀，受罪畢已還生人中，五百世中言語𡄓吃不自辯了，以宿習故，食後噉炭及噉土塊，過是以後，遇善知識發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何名十八飲銅地獄？飲銅地獄者：千二百種雜色銅車，一銅車上六千銅丸。自有眾生，慳貪嫉妬邪見惡說，不施父母、妻子、眷屬及與一切，心生慳嫉，見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時，多病消瘦昏言囈語，口中自說：『欲得果食。』作是語時，獄卒羅剎化己銅車滿車載果至罪人所，罪人得已心生歡喜，即作念言：『得此美果食不知厭，甚適我願。』歡喜踊躍，氣絕命終。未經幾時生銅車上，不久即往生銅山間，銅車轢頸，獄卒羅剎以鉗，㭦口飲以烊銅，飲烊銅已迷悶躄地，唱言：『飢飢。』尋時獄卒擘口令開，以銅鐵丸置其口中，吞十八丸節節火然，東西馳走經於一日，爾乃命終。獄卒唱言：『汝前身時諂諛邪見，慳貪嫉妬，以是因緣受鐵丸報；或曾出家毀犯輕戒，久不悔過虛食信施，以此因緣食諸鐵丸。』此人罪報億千萬歲不識水穀，受罪畢已還生人中，五百世中言語𡄓吃不自辯了，以宿習故，食後噉炭及噉土塊，過是以後，遇善知識發菩提心。」