佛說觀佛三昧海經卷第四東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第四東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相品第三之四

佛告父王：「云何觀如來放常光相？如來今者，為未來世諸凡夫人，當現少光，彼諸凡夫當學是觀，如是觀者亦如今日見佛光相無有異也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何觀如來放常光相？如來今者，為未來世諸凡夫人，當現少光，彼諸凡夫當學是觀，如是觀者亦如今日見佛光相無有異也。」

爾時世尊放肉髻光，其光千色，色作八萬四千支。一一支中，八萬四千諸妙化佛。其化佛身身量無邊，化佛頂上亦放此光，光光相次乃至上方無量世界。於上方界有化菩薩，如雲微塵從空而下圍遶諸佛。此光現時，十方微塵世界諸佛亦悉得見，此光直照諸佛頂上，諸佛放光，其光亦照釋迦文頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放肉髻光，其光千色，色作八萬四千支。一一支中，八萬四千諸妙化佛。其化佛身身量無邊，化佛頂上亦放此光，光光相次乃至上方無量世界。於上方界有化菩薩，如雲微塵從空而下圍遶諸佛。此光現時，十方微塵世界諸佛亦悉得見，此光直照諸佛頂上，諸佛放光，其光亦照釋迦文頂。

佛告阿難：「眾生欲觀釋迦文佛肉髻光明，當作是觀，作是觀者，若心不利，夢中得見，雖是心想能除無量百千重罪。如是觀者，現身必見諸大菩薩，見菩薩故聞其說法，聞說法故得陀羅尼，其陀羅尼名旋憶持。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「眾生欲觀釋迦文佛肉髻光明，當作是觀，作是觀者，若心不利，夢中得見，雖是心想能除無量百千重罪。如是觀者，現身必見諸大菩薩，見菩薩故聞其說法，聞說法故得陀羅尼，其陀羅尼名旋憶持。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告父王：「云何名為觀於如來眉間光明？如來今者，為此後世諸眾生故，當少現於白毫相光。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名為觀於如來眉間光明？如來今者，為此後世諸眾生故，當少現於白毫相光。」

作是語時，時佛眉間即放白毫大人相光，其光分為八萬四千支，亦八萬四千色，遍照十方無量世界。一一光色化一金山；一一金山無量龕窟；一一窟中有一化佛，結加趺坐入深禪定，聲聞菩薩百千大眾以為眷屬。時佛窟中有諸化佛，皆放白毫大人相光，亦照十方無量世界，皆如金色。金色地上有金蓮華，金蓮華上皆有化佛，亦皆同號名釋迦文。諸佛眉間，亦放此光，其光遍照十方世界，猶如百千億須彌山王共合一處。諸須彌山映現諸佛，佛身高顯與山正等，是等化佛眉間光明，遶諸化佛滿七匝已，還入釋迦牟尼眉間。此光入時，佛身毛孔一毛孔中有一化像，一一化像身毛孔中，化成八萬四千妙像，皆是三千大千世界，一切眾生所希見事，是名如來八十好中一好光明。如是八十隨形好光，說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是語時，時佛眉間即放白毫大人相光，其光分為八萬四千支，亦八萬四千色，遍照十方無量世界。一一光色化一金山；一一金山無量龕窟；一一窟中有一化佛，結加趺坐入深禪定，聲聞菩薩百千大眾以為眷屬。時佛窟中有諸化佛，皆放白毫大人相光，亦照十方無量世界，皆如金色。金色地上有金蓮華，金蓮華上皆有化佛，亦皆同號名釋迦文。諸佛眉間，亦放此光，其光遍照十方世界，猶如百千億須彌山王共合一處。諸須彌山映現諸佛，佛身高顯與山正等，是等化佛眉間光明，遶諸化佛滿七匝已，還入釋迦牟尼眉間。此光入時，佛身毛孔一毛孔中有一化像，一一化像身毛孔中，化成八萬四千妙像，皆是三千大千世界，一切眾生所希見事，是名如來八十好中一好光明。如是八十隨形好光，說不可盡。

如來少現白毫光明，父王所將眾中有八千人，遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來少現白毫光明，父王所將眾中有八千人，遠塵離垢得法眼淨。

佛告阿難：「如來白毫相光，諸修多羅中佛已廣說，如是妙光惟佛佛見，十地菩薩見不明了。是故此中少分而說，說少分者為凡夫人。佛滅度後，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。此光除罪如向所說，惟見光者，心得了了見百億佛，見白毛者是心想見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如來白毫相光，諸修多羅中佛已廣說，如是妙光惟佛佛見，十地菩薩見不明了。是故此中少分而說，說少分者為凡夫人。佛滅度後，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。此光除罪如向所說，惟見光者，心得了了見百億佛，見白毛者是心想見。

「云何觀如來額廣平正相、如來面上三輪相、髮際相？如是眾相，一一相中皆出金光，其金色光化成金床；一一床上有千菩薩，拘樓孫馱為始下逮樓至，是千菩薩皆放光明坐金床上，如是百億千萬菩薩，百億千萬金床。其金床上皆有寶帳，一一寶帳有千光明；一一光明成千寶幢；一一幢上千萬寶蓋，眾寶蓋下有諸寶幡，諸寶幡中無量化佛。是諸化佛皆說苦、空、無常、無我。說此偈時，一切化佛亦皆說此。釋迦文佛方身丈六，在行者前舉其右手，而作是言：『善哉善哉，善男子！汝今能觀諸佛相好，我等先世行菩薩道，與汝無異；汝今能觀諸佛境界，此境界者，但是汝心妄想所生。』作是語已即滅不現，額上諸光復更明顯，其光流出有百千億，一一光明照寶床上諸菩薩面，彼菩薩面亦出光明，照釋迦文，此相現時，行者真觀佛面了了無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來額廣平正相、如來面上三輪相、髮際相？如是眾相，一一相中皆出金光，其金色光化成金床；一一床上有千菩薩，拘樓孫馱為始下逮樓至，是千菩薩皆放光明坐金床上，如是百億千萬菩薩，百億千萬金床。其金床上皆有寶帳，一一寶帳有千光明；一一光明成千寶幢；一一幢上千萬寶蓋，眾寶蓋下有諸寶幡，諸寶幡中無量化佛。是諸化佛皆說苦、空、無常、無我。說此偈時，一切化佛亦皆說此。釋迦文佛方身丈六，在行者前舉其右手，而作是言：『善哉善哉，善男子！汝今能觀諸佛相好，我等先世行菩薩道，與汝無異；汝今能觀諸佛境界，此境界者，但是汝心妄想所生。』作是語已即滅不現，額上諸光復更明顯，其光流出有百千億，一一光明照寶床上諸菩薩面，彼菩薩面亦出光明，照釋迦文，此相現時，行者真觀佛面了了無疑。」

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子，能如是觀真見佛面，與我住世等無有異。作此觀者，除却一億劫生死之罪，後身生處面見諸佛，生諸佛家，諸佛菩薩以為眷屬。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子，能如是觀真見佛面，與我住世等無有異。作此觀者，除却一億劫生死之罪，後身生處面見諸佛，生諸佛家，諸佛菩薩以為眷屬。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來鼻出光明？鼻出光明分為四支，上入佛眼、佛眉、佛睫。出大光明，其光靉靆如龍象形，遍照十方無量世界，入諸佛眼，此相現時十方大明。是時行者見十方界地及虛空，諸佛滿中。一一佛眼、眉睫、鼻孔放大光明，亦復如是！佛眼兩光其明遍照入諸佛眼，於虛空中化成光臺，其光臺上純是光雲，光雲青白世界無比，於青光中有青色化佛；於白光中有白色化佛。此青白色佛左右分明，百寶色光以為其雲，如神通人飛騰雲間，身諸毛孔猶如華樹；一一華樹上至梵世，諸華葉間，有百千億聲聞比丘；一一比丘著千納衣，千納千色；一一色中百千化佛，皆純金色。是諸比丘，踊身雲中亦隨佛後，如大龍象行其子隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來鼻出光明？鼻出光明分為四支，上入佛眼、佛眉、佛睫。出大光明，其光靉靆如龍象形，遍照十方無量世界，入諸佛眼，此相現時十方大明。是時行者見十方界地及虛空，諸佛滿中。一一佛眼、眉睫、鼻孔放大光明，亦復如是！佛眼兩光其明遍照入諸佛眼，於虛空中化成光臺，其光臺上純是光雲，光雲青白世界無比，於青光中有青色化佛；於白光中有白色化佛。此青白色佛左右分明，百寶色光以為其雲，如神通人飛騰雲間，身諸毛孔猶如華樹；一一華樹上至梵世，諸華葉間，有百千億聲聞比丘；一一比丘著千納衣，千納千色；一一色中百千化佛，皆純金色。是諸比丘，踊身雲中亦隨佛後，如大龍象行其子隨從。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，若能正心觀佛眼光，即於現世重障得除，於當來世常得觀佛不離佛日，雖處母胎常入三昧。在母胎時見十方佛，皆放眼光來照其身，胎㲉中時常受妙法，況出於外！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，若能正心觀佛眼光，即於現世重障得除，於當來世常得觀佛不離佛日，雖處母胎常入三昧。在母胎時見十方佛，皆放眼光來照其身，胎㲉中時常受妙法，況出於外！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「鼻出二光，其光遍照十方世界，其一一光化成大水，其水住空流入諸光，此水入時一切光明惟更明顯，一一光間出頗梨山，頗梨山間生七寶華，其華臺上踊出眾水，其水金色猶如金幢，其金幢內有百千萬無量化佛；一一化佛方身丈六，身毛孔中八萬四千上妙寶色，諸寶色中復放光明，其光微妙有恒沙色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鼻出二光，其光遍照十方世界，其一一光化成大水，其水住空流入諸光，此水入時一切光明惟更明顯，一一光間出頗梨山，頗梨山間生七寶華，其華臺上踊出眾水，其水金色猶如金幢，其金幢內有百千萬無量化佛；一一化佛方身丈六，身毛孔中八萬四千上妙寶色，諸寶色中復放光明，其光微妙有恒沙色。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，作是觀者，除却千劫極重惡業，後世生處心無所著，不處胞胎恒常化生，既化生已身光具足不離諸佛。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，作是觀者，除却千劫極重惡業，後世生處心無所著，不處胞胎恒常化生，既化生已身光具足不離諸佛。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來面門光明？其光白色猶如寶山內外俱淨，於寶山內無量化佛真金精色。時諸化佛面門出光，其光五色遍照十方入諸佛面門。此相現時，行者行住坐臥，恒聞如來說四念處（身、受、心、法），并說境界令行者聞。聞已憶持閉目思惟，此光力故即得四念處法。時十方佛及釋迦文，於三昧中各申右手摩行者頂，而作是言：『善哉善哉，善男子！汝能真實行念佛定。』如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來面門光明？其光白色猶如寶山內外俱淨，於寶山內無量化佛真金精色。時諸化佛面門出光，其光五色遍照十方入諸佛面門。此相現時，行者行住坐臥，恒聞如來說四念處（身、受、心、法），并說境界令行者聞。聞已憶持閉目思惟，此光力故即得四念處法。時十方佛及釋迦文，於三昧中各申右手摩行者頂，而作是言：『善哉善哉，善男子！汝能真實行念佛定。』如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來耳？耳出五光其光千色，色千化佛，佛放千光，如是光明遍照十方無量世界化成一華，其華甚大量不可知，除佛心力無能知者。是蓮華中，百千萬億無量佛剎皆於中現，百千萬億諸大菩薩坐一蓮華鬚，華鬚不大菩薩不小亦不相妨。如是菩薩耳普垂睡，如金蓮華懸處日光，亦於耳中旋生五光。此相現時，佛耳中毛如帝釋樹眾所喜見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來耳？耳出五光其光千色，色千化佛，佛放千光，如是光明遍照十方無量世界化成一華，其華甚大量不可知，除佛心力無能知者。是蓮華中，百千萬億無量佛剎皆於中現，百千萬億諸大菩薩坐一蓮華鬚，華鬚不大菩薩不小亦不相妨。如是菩薩耳普垂睡，如金蓮華懸處日光，亦於耳中旋生五光。此相現時，佛耳中毛如帝釋樹眾所喜見。」

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子作是觀者，常聞百億千佛及諸菩薩說眾妙法不壞耳根。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子作是觀者，常聞百億千佛及諸菩薩說眾妙法不壞耳根。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來頸相？頸相出二光，其光萬色，遍照十方一切世界。有諸眾生善根熟者遇斯光明，悟十二緣成辟支佛，此光照諸辟支佛頸。此相現時，行者遍見十方一切諸辟支佛，擲鉢虛空作十八變，諸辟支佛一一足下皆有文字，其字演說十二因緣（無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱）；一字一光，一光十二音。一音說苦、空、無常、無我；一音演說十二因緣。如是辟支佛足下光中皆有是字，逆順往復凡十二遍，是名生死之根本也。此光照諸辟支佛已，還入佛頸。作此觀者，不生人中生兜率天，值遇一生補處菩薩為說妙法，既聞法已身心歡喜，學諸菩薩觀緣起法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來頸相？頸相出二光，其光萬色，遍照十方一切世界。有諸眾生善根熟者遇斯光明，悟十二緣成辟支佛，此光照諸辟支佛頸。此相現時，行者遍見十方一切諸辟支佛，擲鉢虛空作十八變，諸辟支佛一一足下皆有文字，其字演說十二因緣（無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱）；一字一光，一光十二音。一音說苦、空、無常、無我；一音演說十二因緣。如是辟支佛足下光中皆有是字，逆順往復凡十二遍，是名生死之根本也。此光照諸辟支佛已，還入佛頸。作此觀者，不生人中生兜率天，值遇一生補處菩薩為說妙法，既聞法已身心歡喜，學諸菩薩觀緣起法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來缺瓫骨滿相？滿相光明遍照十方，作虎魄色，若有眾生遇此光者，自然興發聲聞道意。是諸聲聞見此光明分為十支，一支千色，十千光明，光有化佛，一一化佛有四比丘以為侍者；一一比丘皆說苦、空、無常、無我。分別四諦，說八人義、說四果相、說三三昧，令彼眾生於此法中求出家法，出家不久成阿羅漢。如是光明遍照十方諸羅漢頂，照頂之時，如人執瓶灌藥入頂，其狀色貌猶如醍醐，從頂入已貫徹表裏。爾時行者身心安隱，其心恬然無有惡相，不見諸使及結相貌，如是霍然成阿羅漢。此光復變作金色蓋，其數無量，一一蓋中百千七佛；一一七佛有四比丘以為侍者；一一比丘入四大定，四大定中遍現一切結使相貌，八萬戶虫宛轉而出，小虫種類亦皆隨從。此相現時火大先起，火大起者初如芥子，從毛孔出後漸漸長，遍燒諸身身如火聚。諸虫鳴吼如師子聲，此聲出時行者心怖迷悶躄地，出定見身，如野火行傍樹為燋；此相現時，復當起心作一藥想，先作身想，身想既成，開頂令空作梵王想、作帝釋想、作諸天手持寶瓶想、持藥灌想。藥入頂時，遍入四體及諸脈中，見脈及身如瑠璃筒，但見諸虫如萎死華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來缺瓫骨滿相？滿相光明遍照十方，作虎魄色，若有眾生遇此光者，自然興發聲聞道意。是諸聲聞見此光明分為十支，一支千色，十千光明，光有化佛，一一化佛有四比丘以為侍者；一一比丘皆說苦、空、無常、無我。分別四諦，說八人義、說四果相、說三三昧，令彼眾生於此法中求出家法，出家不久成阿羅漢。如是光明遍照十方諸羅漢頂，照頂之時，如人執瓶灌藥入頂，其狀色貌猶如醍醐，從頂入已貫徹表裏。爾時行者身心安隱，其心恬然無有惡相，不見諸使及結相貌，如是霍然成阿羅漢。此光復變作金色蓋，其數無量，一一蓋中百千七佛；一一七佛有四比丘以為侍者；一一比丘入四大定，四大定中遍現一切結使相貌，八萬戶虫宛轉而出，小虫種類亦皆隨從。此相現時火大先起，火大起者初如芥子，從毛孔出後漸漸長，遍燒諸身身如火聚。諸虫鳴吼如師子聲，此聲出時行者心怖迷悶躄地，出定見身，如野火行傍樹為燋；此相現時，復當起心作一藥想，先作身想，身想既成，開頂令空作梵王想、作帝釋想、作諸天手持寶瓶想、持藥灌想。藥入頂時，遍入四體及諸脈中，見脈及身如瑠璃筒，但見諸虫如萎死華。

「爾時諸脈更相流注，惟有眾水，水至之處火則隨滅。是時行者，節節水出如人仰射，水至梵際水水相次至於梵天，見身中水如四大海，但見諸虫頭萎摧茹手折足戾，惟心生火分為十支，火入眾水不相消滅，水光上衝，火光隨逐，水火二光皆從心出，互相交錯，上極三界頂，下至阿鼻獄，盡一世界際，純見水火流，東西南北火亦隨走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸脈更相流注，惟有眾水，水至之處火則隨滅。是時行者，節節水出如人仰射，水至梵際水水相次至於梵天，見身中水如四大海，但見諸虫頭萎摧茹手折足戾，惟心生火分為十支，火入眾水不相消滅，水光上衝，火光隨逐，水火二光皆從心出，互相交錯，上極三界頂，下至阿鼻獄，盡一世界際，純見水火流，東西南北火亦隨走。

「爾時心端自然生一黑毛，於其毛端出大黑風，其風四色隨心根起，如旋嵐風，狀如烟焰，其風遍吹一切諸水，其水波動沫聚成𧂐，火亦入中，得火力故沫堅如氷。復有風來，吹諸塵穢九十八種惡不淨物持置氷上，氷力弱故，隨不淨敗著處即解。此氷解時八人執刀，斫氷段取各持而去，塵土坌污心悶而臥，風火水等合聚一處，火力大故燒壞眾物，有四惡蛇含一寶珠，從火焰出凌虛飛逝；有六大龍，迎四小螭吞吸而走，龍頂生樹至無色界。有一小草細若秋毫，色正金色，從樹稭生下入樹根，從樹根生上入樹莖；從樹莖生散入枝葉，其華白色亦有紅赤，其果欲熟猶作四色，至八月半純黃金色，如此光明照諸聲聞，變化無量百千境界。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時心端自然生一黑毛，於其毛端出大黑風，其風四色隨心根起，如旋嵐風，狀如烟焰，其風遍吹一切諸水，其水波動沫聚成𧂐，火亦入中，得火力故沫堅如氷。復有風來，吹諸塵穢九十八種惡不淨物持置氷上，氷力弱故，隨不淨敗著處即解。此氷解時八人執刀，斫氷段取各持而去，塵土坌污心悶而臥，風火水等合聚一處，火力大故燒壞眾物，有四惡蛇含一寶珠，從火焰出凌虛飛逝；有六大龍，迎四小螭吞吸而走，龍頂生樹至無色界。有一小草細若秋毫，色正金色，從樹稭生下入樹根，從樹根生上入樹莖；從樹莖生散入枝葉，其華白色亦有紅赤，其果欲熟猶作四色，至八月半純黃金色，如此光明照諸聲聞，變化無量百千境界。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「若有比丘入此定時，身如芭蕉無有堅實。出定之時，身體支節悉皆疼痺，若不服藥發狂而死，應當隨時眾藥消息。作是觀者除無數劫生死之罪，如大水流不久當得阿羅漢道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘入此定時，身如芭蕉無有堅實。出定之時，身體支節悉皆疼痺，若不服藥發狂而死，應當隨時眾藥消息。作是觀者除無數劫生死之罪，如大水流不久當得阿羅漢道。」

佛告阿難：「汝持佛語真實莫忘，為諸比丘當廣宣說。」說是語時，五百比丘得四大定，同時皆得四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝持佛語真實莫忘，為諸比丘當廣宣說。」說是語時，五百比丘得四大定，同時皆得四沙門果。

「云何觀如來胸德字、万字相？腋下摩尼珠皆放光明，其光紅紫中有金華，其華開敷，化為無量百千萬億無數眾華，一一華上有無量佛，是諸化佛各有千光，光一化佛，其光五色。若有眾生遇此光明，狂者得正、亂者得定、病者得愈、貧窮者自然得寶、盲者得視、聾者得聽、啞者能言、癃跛疥癩皆得除愈，遍入十方諸佛頂上。入已諸佛胸中有百千光，從万字生；一一光中歌百千偈，演說檀波羅蜜。如是眾光演說六波羅蜜，其偈無量，行者正坐聞無量佛皆說是法；一一化佛遣一化人，端嚴微妙狀如彌勒，安慰行者而作是言：『善哉善哉，善男子！汝繫念故見諸佛光，諸佛光中說無相施、說無相戒、說無相忍、說無相精進、說無相定、說無相慧。汝聞此法慎勿驚怖，過去諸佛繫念思惟，亦聞是法、亦解是相。解是相已不畏生死，處大地獄阿鼻猛火盛不能燒，雖處地獄如遊天宮，是故万字名實相印。諸佛如來無量無邊阿僧祇劫學得此印，得此印故不畏生死、不染五欲。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來胸德字、万字相？腋下摩尼珠皆放光明，其光紅紫中有金華，其華開敷，化為無量百千萬億無數眾華，一一華上有無量佛，是諸化佛各有千光，光一化佛，其光五色。若有眾生遇此光明，狂者得正、亂者得定、病者得愈、貧窮者自然得寶、盲者得視、聾者得聽、啞者能言、癃跛疥癩皆得除愈，遍入十方諸佛頂上。入已諸佛胸中有百千光，從万字生；一一光中歌百千偈，演說檀波羅蜜。如是眾光演說六波羅蜜，其偈無量，行者正坐聞無量佛皆說是法；一一化佛遣一化人，端嚴微妙狀如彌勒，安慰行者而作是言：『善哉善哉，善男子！汝繫念故見諸佛光，諸佛光中說無相施、說無相戒、說無相忍、說無相精進、說無相定、說無相慧。汝聞此法慎勿驚怖，過去諸佛繫念思惟，亦聞是法、亦解是相。解是相已不畏生死，處大地獄阿鼻猛火盛不能燒，雖處地獄如遊天宮，是故万字名實相印。諸佛如來無量無邊阿僧祇劫學得此印，得此印故不畏生死、不染五欲。』」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，見佛胸相光者，除却十二万億劫生死之罪，若不能見胸相分明者入塔觀之。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，見佛胸相光者，除却十二万億劫生死之罪，若不能見胸相分明者入塔觀之。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻相？手十指合鞔掌千輻理，各各皆放百千光明，一一光明分為千支純作紅色。如是眾光遍照十方無量世界，照世界已化成金水，金水之中有一妙水如水精色，餓鬼見者除熱清涼；畜生見者自識宿命；狂象見者為師子王；師子見之為金翅鳥；諸龍見之為金翅鳥王。是諸畜生各見所尊，心生恐怖合掌恭敬，以恭敬故命終生天。眾人見者如梵天王，或如日月星辰，見已歡喜，命終生兜率天。行者見之心眼即開，時十方界滿中化佛，一一化佛手出光明入行者眼，閉目開目恒見諸佛，自觀身相如妙寶瓶中有不淨。如是見者雖未得通，遍至十方歷侍諸佛，見一一佛出手光明亦復如是！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻相？手十指合鞔掌千輻理，各各皆放百千光明，一一光明分為千支純作紅色。如是眾光遍照十方無量世界，照世界已化成金水，金水之中有一妙水如水精色，餓鬼見者除熱清涼；畜生見者自識宿命；狂象見者為師子王；師子見之為金翅鳥；諸龍見之為金翅鳥王。是諸畜生各見所尊，心生恐怖合掌恭敬，以恭敬故命終生天。眾人見者如梵天王，或如日月星辰，見已歡喜，命終生兜率天。行者見之心眼即開，時十方界滿中化佛，一一化佛手出光明入行者眼，閉目開目恒見諸佛，自觀身相如妙寶瓶中有不淨。如是見者雖未得通，遍至十方歷侍諸佛，見一一佛出手光明亦復如是！如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來臍相？如來臍中有萬億寶華，一一寶華萬億那由他葉；一一葉萬億那由他色；一一色萬億那由他光。此相現時，一切大眾見佛心相，如來心者如紅蓮華，金華映蔽，妙紫金光以為間錯，妙琉璃筒懸在佛胸，見佛身內萬億化佛，是諸化佛遊佛心間，佛臍出光，其光靆然如須彌山，眾山中間有無量寶山，如須彌山。此眾華上皆有化佛，嚴顯可觀如須彌山。其光千種有十千色，分為十億支，億億支照下方；億億支照上方；億億支照東方；億億支照南方；億億支照西方；億億支照北方；億億支照東南方；億億支照西南方；億億支照西北方；億億支照東北方。如是十方各有諸華，華極小者猶如百億須彌山大，一須彌上有百億萬諸大菩薩，身極小者如須彌山。諸化菩薩臍中各生一大蓮華，其諸蓮華遍覆三千大千世界，一一華間有金色光，其光猶如閻浮檀金；一一金光化微塵數釋迦牟尼；一一釋迦臍中光明亦復如是！如是眾光合成光臺，其眾光臺亦有無量微塵恒沙諸大化佛，佛佛相次放臍光明，其光大盛直照上方無量世界，復過是界。如是眾界數如三千大千世界無量微塵，是世界中皆有琉璃頗梨億寶以為佛窟；是眾窟中各有萬億無量諸佛，諸佛臍中各各皆生一大蓮華，與前無異。是諸光明照諸一切十地菩薩，是諸菩薩遇斯光已，即入微妙首楞嚴門，復得入於金剛譬定。諸天遇者深發無上正真道意，心眼開明見諸佛相。如此光明照菩薩已，令諸菩薩身諸毛孔，一毛孔中出阿僧祇諸供養雲及眾供具，蓋極小者覆閻浮提，如是眾多雜寶供具不可悉說，此諸供具從首楞嚴海生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來臍相？如來臍中有萬億寶華，一一寶華萬億那由他葉；一一葉萬億那由他色；一一色萬億那由他光。此相現時，一切大眾見佛心相，如來心者如紅蓮華，金華映蔽，妙紫金光以為間錯，妙琉璃筒懸在佛胸，見佛身內萬億化佛，是諸化佛遊佛心間，佛臍出光，其光靆然如須彌山，眾山中間有無量寶山，如須彌山。此眾華上皆有化佛，嚴顯可觀如須彌山。其光千種有十千色，分為十億支，億億支照下方；億億支照上方；億億支照東方；億億支照南方；億億支照西方；億億支照北方；億億支照東南方；億億支照西南方；億億支照西北方；億億支照東北方。如是十方各有諸華，華極小者猶如百億須彌山大，一須彌上有百億萬諸大菩薩，身極小者如須彌山。諸化菩薩臍中各生一大蓮華，其諸蓮華遍覆三千大千世界，一一華間有金色光，其光猶如閻浮檀金；一一金光化微塵數釋迦牟尼；一一釋迦臍中光明亦復如是！如是眾光合成光臺，其眾光臺亦有無量微塵恒沙諸大化佛，佛佛相次放臍光明，其光大盛直照上方無量世界，復過是界。如是眾界數如三千大千世界無量微塵，是世界中皆有琉璃頗梨億寶以為佛窟；是眾窟中各有萬億無量諸佛，諸佛臍中各各皆生一大蓮華，與前無異。是諸光明照諸一切十地菩薩，是諸菩薩遇斯光已，即入微妙首楞嚴門，復得入於金剛譬定。諸天遇者深發無上正真道意，心眼開明見諸佛相。如此光明照菩薩已，令諸菩薩身諸毛孔，一毛孔中出阿僧祇諸供養雲及眾供具，蓋極小者覆閻浮提，如是眾多雜寶供具不可悉說，此諸供具從首楞嚴海生。」

佛告阿難：「若善男子善女人作是思惟時，如是憶想者、夢見此事者，生生之處恒常值遇普賢、文殊！是法王子，為眾行者夢中恒說過去未來三世佛法；說《首楞嚴三昧》、《般舟三昧》，亦說《觀佛三昧》以為瓔珞，覺已憶持無所忘失。此人現世功德天女以為給使，除却十萬億劫生死之罪。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若善男子善女人作是思惟時，如是憶想者、夢見此事者，生生之處恒常值遇普賢、文殊！是法王子，為眾行者夢中恒說過去未來三世佛法；說《首楞嚴三昧》、《般舟三昧》，亦說《觀佛三昧》以為瓔珞，覺已憶持無所忘失。此人現世功德天女以為給使，除却十萬億劫生死之罪。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「億億光照下方，令下方地如閻浮提水色，於眾水中有恒沙寶樓，眾寶樓下有一寶城如乾闥婆城，於寶樓上有大寶樹，其樹枝葉一切火起，其火光焰上下俱燒，燒此眾水化成琉璃。琉璃地上復生諸樹，樹有四龍，其龍頂上有如意珠，其珠光明遍照龍身，令龍及樹純黃金色。其龍奮迅，龍諸毛孔出金色光，其光直照下方無量世界，復過下方，復照無量世界，令下方地皆作金色。金色地上有金剛華，金剛華上有金天女，一一天女百千天女以為眷屬，是諸天女皆讚慈心三昧海。從下方出直至上方迦毘羅城，其聲如雷讚說慈心。說是語時，諸龍毛端出諸寶雲，一一雲中有恒沙佛剎；一一剎中塵數化佛；一一化佛出此光明。此光現時，下方世界有百萬金山，於其巖間百億寶窟，如雲踊起，是眾窟中純諸白佛，白妙菩薩及聲聞眾以為侍者，金精寶光在佛左右，猶如斷山眾寶映錯。有妙寶蓋如須彌山無量寶成，一一寶間百億光明，迴旋宛轉。於眾光中有百億師子座；一一師子座上有百億那由他菩薩大眾結加趺坐。時彼菩薩身毛孔中有阿僧祇光，一一光中有一化佛，其身修圓如須彌山，是諸化佛以百千偈，讚說不殺慈為根本、慈是妙藥除生死患、慈為淨目導諸天人，是諸化佛讚歎慈已，各作變化為琉璃山。於其山內百億菩薩，一一菩薩有萬梵王以為侍者，到行者前於寶山內，異口同音皆說是法，告言：『善男子！汝於念佛海應修慈心，諸佛菩薩以慈心故得佛大慈，汝今應當修不殺戒行大慈悲。』爾時亦有天龍八部一切眾生，遇此光者、聞是語者，命終之後必生梵世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照下方，令下方地如閻浮提水色，於眾水中有恒沙寶樓，眾寶樓下有一寶城如乾闥婆城，於寶樓上有大寶樹，其樹枝葉一切火起，其火光焰上下俱燒，燒此眾水化成琉璃。琉璃地上復生諸樹，樹有四龍，其龍頂上有如意珠，其珠光明遍照龍身，令龍及樹純黃金色。其龍奮迅，龍諸毛孔出金色光，其光直照下方無量世界，復過下方，復照無量世界，令下方地皆作金色。金色地上有金剛華，金剛華上有金天女，一一天女百千天女以為眷屬，是諸天女皆讚慈心三昧海。從下方出直至上方迦毘羅城，其聲如雷讚說慈心。說是語時，諸龍毛端出諸寶雲，一一雲中有恒沙佛剎；一一剎中塵數化佛；一一化佛出此光明。此光現時，下方世界有百萬金山，於其巖間百億寶窟，如雲踊起，是眾窟中純諸白佛，白妙菩薩及聲聞眾以為侍者，金精寶光在佛左右，猶如斷山眾寶映錯。有妙寶蓋如須彌山無量寶成，一一寶間百億光明，迴旋宛轉。於眾光中有百億師子座；一一師子座上有百億那由他菩薩大眾結加趺坐。時彼菩薩身毛孔中有阿僧祇光，一一光中有一化佛，其身修圓如須彌山，是諸化佛以百千偈，讚說不殺慈為根本、慈是妙藥除生死患、慈為淨目導諸天人，是諸化佛讚歎慈已，各作變化為琉璃山。於其山內百億菩薩，一一菩薩有萬梵王以為侍者，到行者前於寶山內，異口同音皆說是法，告言：『善男子！汝於念佛海應修慈心，諸佛菩薩以慈心故得佛大慈，汝今應當修不殺戒行大慈悲。』爾時亦有天龍八部一切眾生，遇此光者、聞是語者，命終之後必生梵世。」

佛告阿難：「汝持此語慎勿忘失，告諸比丘令行是事。佛滅度後佛諸弟子，若聞是語思是法者、有正念者、有正受者、三昧不動者、心不懈退者、發大乘者，當知是人恒於夢中見此光明，亦聞化佛說慈心法，覺已憶持深解義趣，思其義故即得慈定。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者，當知是人其心清淨如諸佛心，除却億劫生死之罪，常生梵世值遇諸佛請轉法輪，既聞法已發菩提心，於未來世必成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝持此語慎勿忘失，告諸比丘令行是事。佛滅度後佛諸弟子，若聞是語思是法者、有正念者、有正受者、三昧不動者、心不懈退者、發大乘者，當知是人恒於夢中見此光明，亦聞化佛說慈心法，覺已憶持深解義趣，思其義故即得慈定。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者，當知是人其心清淨如諸佛心，除却億劫生死之罪，常生梵世值遇諸佛請轉法輪，既聞法已發菩提心，於未來世必成佛道。

「億億光照東方，乃至東方無量世界，令東方地白如雪山，於眾山上有白寶雲，其白寶雲狀如寶臺，眾寶羅網寶鈴萬億，眾鈴網間有一億白光，是諸白光化成金臺，一金臺上有四化佛，一一化佛四億菩薩以為侍者，佛與菩薩皆說慈法讚歎不殺，凡千億偈。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照東方，乃至東方無量世界，令東方地白如雪山，於眾山上有白寶雲，其白寶雲狀如寶臺，眾寶羅網寶鈴萬億，眾鈴網間有一億白光，是諸白光化成金臺，一金臺上有四化佛，一一化佛四億菩薩以為侍者，佛與菩薩皆說慈法讚歎不殺，凡千億偈。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，如是觀者，除半億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，如是觀者，除半億劫生死之罪。

「億億光照南方，令南方地皆作紅色，此紅色光乃至南方無量世界變成白雲，紅白分明。於眾雲間有諸化佛，白真珠色，毘琉璃光，上妙金華以為佛座。於金華上百億菩薩，皆黃金色，百億寶光映蔽白雲，一一光中五百化佛，是諸化佛異口同音亦讚不殺及大慈悲。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照南方，令南方地皆作紅色，此紅色光乃至南方無量世界變成白雲，紅白分明。於眾雲間有諸化佛，白真珠色，毘琉璃光，上妙金華以為佛座。於金華上百億菩薩，皆黃金色，百億寶光映蔽白雲，一一光中五百化佛，是諸化佛異口同音亦讚不殺及大慈悲。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，聞是法者、思是法者、觀是法者，此人恒於夢中見釋迦文放臍光明，持以照之此光明相如向所說，其人生處不處胞胎恒生淨國，若生天上自然化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，聞是法者、思是法者、觀是法者，此人恒於夢中見釋迦文放臍光明，持以照之此光明相如向所說，其人生處不處胞胎恒生淨國，若生天上自然化生。

「億億光照西方乃至西方無量世界，其光雜色如月如星，眾星月間有七寶珠，一珠出水、一珠出火、一珠生樹，其樹七寶金剛為果、一珠生華，於月光中有梵宮殿，梵王眷屬及梵眾寶皆悉具足，其星光中，有摩醯首羅宮及其眷屬，一一天宮百萬億梵王；一一梵王，無量無數諸天大眾以為眷屬，摩醯首羅等數不可知。是諸寶珠出琉璃光，琉璃光內有真金像，其真金像坐白寶座，項佩赤真珠光，赤真珠光中有綠真珠化佛，是諸化佛及諸天眾，異口同音讚說不殺，勸進行者行大慈悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照西方乃至西方無量世界，其光雜色如月如星，眾星月間有七寶珠，一珠出水、一珠出火、一珠生樹，其樹七寶金剛為果、一珠生華，於月光中有梵宮殿，梵王眷屬及梵眾寶皆悉具足，其星光中，有摩醯首羅宮及其眷屬，一一天宮百萬億梵王；一一梵王，無量無數諸天大眾以為眷屬，摩醯首羅等數不可知。是諸寶珠出琉璃光，琉璃光內有真金像，其真金像坐白寶座，項佩赤真珠光，赤真珠光中有綠真珠化佛，是諸化佛及諸天眾，異口同音讚說不殺，勸進行者行大慈悲。」

佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，有憶想者、有思惟者、如此觀者，常於夢中夢見諸佛為說慈法，除却七億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，有憶想者、有思惟者、如此觀者，常於夢中夢見諸佛為說慈法，除却七億劫生死之罪。

「億億光照北方，乃至北方無量世界，令北方地皆珊瑚色，虎魄、玫瑰、真珠、馬瑙、頗梨等寶以為間錯，一一寶中有一億光；一一光化作一師子。師子背上有七寶蓋，其蓋高妙如須彌山，琉璃為竿，雜寶綵華以為莊嚴，一一華上有百億化佛；一一佛面如閻浮檀金色、髮紺琉璃色、身百億寶色、臂紅真珠色、爪真金色、手中相白蓮華色、鹿王𨄔優曇華色、足下相毘楞摩尼色。從足下放五色光上至髮際，身諸毛孔皆有化光，一毛孔中有一億菩薩；一一菩薩臍有一大蓮華，其華高大如須彌山百寶所成，華上有佛其佛高大，與華正等亦出臍光。此相現時，眾寶師子奮迅若驚，師子眾毛，一一毛端有百億佛剎；一一佛剎，無量百億眾寶蓮華以為莊嚴，其蓮華上亦有百千大菩薩眾。是諸菩薩亦出臍相如上菩薩。如是菩薩眾色光明合成一山，其山高顯如真金臺，其臺四角有四梵幢，幢端皆有四億佛剎；一一剎中有百千塔，塔極小者，從閻浮提至於梵世，無數眾妙一切寶像以為莊嚴。是諸寶塔及化菩薩，皆共讚歎喜捨二法。若有眾生遇斯光者，得大智慧如舍利弗，總持不失猶如阿難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照北方，乃至北方無量世界，令北方地皆珊瑚色，虎魄、玫瑰、真珠、馬瑙、頗梨等寶以為間錯，一一寶中有一億光；一一光化作一師子。師子背上有七寶蓋，其蓋高妙如須彌山，琉璃為竿，雜寶綵華以為莊嚴，一一華上有百億化佛；一一佛面如閻浮檀金色、髮紺琉璃色、身百億寶色、臂紅真珠色、爪真金色、手中相白蓮華色、鹿王𨄔優曇華色、足下相毘楞摩尼色。從足下放五色光上至髮際，身諸毛孔皆有化光，一毛孔中有一億菩薩；一一菩薩臍有一大蓮華，其華高大如須彌山百寶所成，華上有佛其佛高大，與華正等亦出臍光。此相現時，眾寶師子奮迅若驚，師子眾毛，一一毛端有百億佛剎；一一佛剎，無量百億眾寶蓮華以為莊嚴，其蓮華上亦有百千大菩薩眾。是諸菩薩亦出臍相如上菩薩。如是菩薩眾色光明合成一山，其山高顯如真金臺，其臺四角有四梵幢，幢端皆有四億佛剎；一一剎中有百千塔，塔極小者，從閻浮提至於梵世，無數眾妙一切寶像以為莊嚴。是諸寶塔及化菩薩，皆共讚歎喜捨二法。若有眾生遇斯光者，得大智慧如舍利弗，總持不失猶如阿難。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，欲見是相者，當發慈心修不殺戒，普為十方一切眾生，行是行者雖不坐禪，恒於夢中得見眾色如向所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，欲見是相者，當發慈心修不殺戒，普為十方一切眾生，行是行者雖不坐禪，恒於夢中得見眾色如向所說。」

佛告阿難：「持是語者即持佛心，作是觀者能觀佛心，諸佛如來以大慈悲而以為心，戒、定、慧、解脫、解脫知見而以為身，十力、四無所畏、十八不共法、大悲三念處而自莊嚴。如是觀者名觀佛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「持是語者即持佛心，作是觀者能觀佛心，諸佛如來以大慈悲而以為心，戒、定、慧、解脫、解脫知見而以為身，十力、四無所畏、十八不共法、大悲三念處而自莊嚴。如是觀者名觀佛心。」

佛告阿難：「此臍相中略而解之，佛心境界後自當說。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者、觀是法者，此人現世惡業罪障皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此臍相中略而解之，佛心境界後自當說。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，思是法者、持是法者、觀是法者，此人現世惡業罪障皆悉清淨。

「億億光照東南方，乃至東南方無量世界，化成金輪，一一金輪七寶隨從；一一金輪百億轉輪聖王；一一轉輪聖王，千子四兵皆悉具足，其神珠寶出大光明如烟如雲。一一光中有大蓮華華華相合，合華之中出大日光；一一日光有金色象，菩薩化乘，乘象之時萬億瑞應不可宣說。諸菩薩光合成一佛，其佛金色身量無邊，亦出臍相，臍相光明亦如上說。諸光中人皆讚五戒、說十善法，諸轉輪王手執金輪宣十善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照東南方，乃至東南方無量世界，化成金輪，一一金輪七寶隨從；一一金輪百億轉輪聖王；一一轉輪聖王，千子四兵皆悉具足，其神珠寶出大光明如烟如雲。一一光中有大蓮華華華相合，合華之中出大日光；一一日光有金色象，菩薩化乘，乘象之時萬億瑞應不可宣說。諸菩薩光合成一佛，其佛金色身量無邊，亦出臍相，臍相光明亦如上說。諸光中人皆讚五戒、說十善法，諸轉輪王手執金輪宣十善法。」

佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除却二十萬億劫生死之罪，常生天上聞十善教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除却二十萬億劫生死之罪，常生天上聞十善教。

「億億光照西南方，乃至西南方無量世界，至彼界已其光如雨，似雜色珠，一一珠中出百億光；一一光合成寶臺；一一臺角有十二須彌山；一一須彌山龕室無量；一一龕中有無量化佛；一一化佛有無量菩薩以為眷屬，是眾化佛及化菩薩，亦皆讚歎說十善法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照西南方，乃至西南方無量世界，至彼界已其光如雨，似雜色珠，一一珠中出百億光；一一光合成寶臺；一一臺角有十二須彌山；一一須彌山龕室無量；一一龕中有無量化佛；一一化佛有無量菩薩以為眷屬，是眾化佛及化菩薩，亦皆讚歎說十善法。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除十二億劫生死之罪，若欲往生他方淨剎隨意無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，憶想是者、思惟是者、觀是法者，除十二億劫生死之罪，若欲往生他方淨剎隨意無礙。

「億億光照西北方，乃至西北方無量世界，其光玉色，頗梨紅紫更相映飾。一一光中百億寶車、白車白馬、紫車紫馬、紅車紅馬、諸馬毛鬣皆真金色。如是車上有七寶軒，軒上皆悉有蓋，其蓋十層，於軒蓋中有千光明，寶鬘垂下，光明隨流迴入車中化成化佛。佛身高顯萬億由旬，一一佛臍中出無數光，其光遍照無量化佛，遇此光者永脫三塗無三惡患。此光迴旋正立空中如雲上昇；一一雲間百千化佛；一一化佛百億弟子，如大迦葉，勤修十二頭陀苦行，心無所著厭離世間。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照西北方，乃至西北方無量世界，其光玉色，頗梨紅紫更相映飾。一一光中百億寶車、白車白馬、紫車紫馬、紅車紅馬、諸馬毛鬣皆真金色。如是車上有七寶軒，軒上皆悉有蓋，其蓋十層，於軒蓋中有千光明，寶鬘垂下，光明隨流迴入車中化成化佛。佛身高顯萬億由旬，一一佛臍中出無數光，其光遍照無量化佛，遇此光者永脫三塗無三惡患。此光迴旋正立空中如雲上昇；一一雲間百千化佛；一一化佛百億弟子，如大迦葉，勤修十二頭陀苦行，心無所著厭離世間。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」

佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，想是法者、思惟是法者、觀是法者，當知此人常見諸佛速成大乘，除却十億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後佛諸弟子，想是法者、思惟是法者、觀是法者，當知此人常見諸佛速成大乘，除却十億劫生死之罪。

「億億光照東北方，乃至東北方無量世界，其光清淨無諸濁穢，如頗梨鏡內外俱現。於彼光中見十方佛，皆出臍相，一一佛臍，光明遍照十方無量諸佛剎土；一一佛剎有微塵數化佛；一一化佛，微塵數菩薩以為眷屬。如是菩薩臍相光明，猶如金柱。其金柱端，萬億天衣寶箱寶篋，譬如雲臺從空而下；一一箱篋萬億光明，一億光明合成一佛，一佛身中，無量微塵無數化光，於諸光端有諸化佛，猶如芥子，此小佛身亦出臍相，如上所說。此臍光明遍照十方入諸佛臍，從諸佛臍出入諸菩薩胸；從諸菩薩胸出入諸聲聞頂；從諸聲聞頂出，譬如大雲，無量金色眾寶間錯，入佛足下；入足下已，足下千輻輪相中出大光明，其光如華，華華相次遶佛億匝。從赤銅爪足趺毛孔乃至頂髻，佛身諸毛如蓮華敷，一毛孔中有八萬四千蓮華，一蓮華上八萬四千化佛；一一化佛八萬四千諸大菩薩以為眷屬；一一菩薩眉間眾光，出妙音聲讚佛色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「億億光照東北方，乃至東北方無量世界，其光清淨無諸濁穢，如頗梨鏡內外俱現。於彼光中見十方佛，皆出臍相，一一佛臍，光明遍照十方無量諸佛剎土；一一佛剎有微塵數化佛；一一化佛，微塵數菩薩以為眷屬。如是菩薩臍相光明，猶如金柱。其金柱端，萬億天衣寶箱寶篋，譬如雲臺從空而下；一一箱篋萬億光明，一億光明合成一佛，一佛身中，無量微塵無數化光，於諸光端有諸化佛，猶如芥子，此小佛身亦出臍相，如上所說。此臍光明遍照十方入諸佛臍，從諸佛臍出入諸菩薩胸；從諸菩薩胸出入諸聲聞頂；從諸聲聞頂出，譬如大雲，無量金色眾寶間錯，入佛足下；入足下已，足下千輻輪相中出大光明，其光如華，華華相次遶佛億匝。從赤銅爪足趺毛孔乃至頂髻，佛身諸毛如蓮華敷，一毛孔中有八萬四千蓮華，一蓮華上八萬四千化佛；一一化佛八萬四千諸大菩薩以為眷屬；一一菩薩眉間眾光，出妙音聲讚佛色身。」

釋迦文佛現此光已，告大王言：「如來色身分別色相，除佛心已，其餘境界如向所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦文佛現此光已，告大王言：「如來色身分別色相，除佛心已，其餘境界如向所現。」

佛說是已，爾時父王即從坐起，正衣服為佛作禮，遶佛七匝，䠒跪合掌白佛言：「世尊！如來身色一切覩見，惟佛心內有何境界、有何相貌、修行何事、佛心所念為是何物、佛心光明何所像類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，爾時父王即從坐起，正衣服為佛作禮，遶佛七匝，䠒跪合掌白佛言：「世尊！如來身色一切覩見，惟佛心內有何境界、有何相貌、修行何事、佛心所念為是何物、佛心光明何所像類？」

是時如來即便微笑，其舌相光如上所說，遶佛七匝從佛頂入。爾時如來入解脫相三昧，令父王見。如琉璃窟，成真金像，真金像內，於佛胸中如琉璃筒，從佛咽喉下，見如來心如紅蓮華，金華映飾，紅華金光，不開不合團圓如心，八萬四千脈，一一脈如天畫師所畫之脈；一一畫中八萬四千光明；一一光明八萬四千種色；一一色中無量微塵數化佛；一一化佛坐金剛臺，其金剛臺放金色光明，其光無數不可具說；一一光中亦有化佛，數如上說。是諸化佛皆出廣長舌相上至髮際；一一佛舌有一億光，其光合聚為十千段；一一光上有百億化佛，結加趺坐，入普現色身三昧，十方諸佛微妙色身，入此三昧海中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來即便微笑，其舌相光如上所說，遶佛七匝從佛頂入。爾時如來入解脫相三昧，令父王見。如琉璃窟，成真金像，真金像內，於佛胸中如琉璃筒，從佛咽喉下，見如來心如紅蓮華，金華映飾，紅華金光，不開不合團圓如心，八萬四千脈，一一脈如天畫師所畫之脈；一一畫中八萬四千光明；一一光明八萬四千種色；一一色中無量微塵數化佛；一一化佛坐金剛臺，其金剛臺放金色光明，其光無數不可具說；一一光中亦有化佛，數如上說。是諸化佛皆出廣長舌相上至髮際；一一佛舌有一億光，其光合聚為十千段；一一光上有百億化佛，結加趺坐，入普現色身三昧，十方諸佛微妙色身，入此三昧海中。

當佛入此三昧時，迦毘羅城及尼拘樓陀精舍，并閻浮提如大寶華，於華臺上有頗梨幢，頗梨幢端有頗梨鏡，十方無量諸佛淨國皆於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛入此三昧時，迦毘羅城及尼拘樓陀精舍，并閻浮提如大寶華，於華臺上有頗梨幢，頗梨幢端有頗梨鏡，十方無量諸佛淨國皆於中現。

時會大眾覩見諸佛，或見佛身量同虛空純黃金色；或見佛身如須彌山四寶所成；或見佛身毘琉璃色長十丈者；或見佛身作白銀色長百千丈。見釋迦文身故長丈六；或見七尺；或見三尺；或見遍至梵世；或見七寸，見入鉢支，諸鬼神等見如微塵、見如芥子、見如金粟。諸鬼見已，小身鬼等皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時會大眾覩見諸佛，或見佛身量同虛空純黃金色；或見佛身如須彌山四寶所成；或見佛身毘琉璃色長十丈者；或見佛身作白銀色長百千丈。見釋迦文身故長丈六；或見七尺；或見三尺；或見遍至梵世；或見七寸，見入鉢支，諸鬼神等見如微塵、見如芥子、見如金粟。諸鬼見已，小身鬼等皆大歡喜。