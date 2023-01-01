佛說觀佛三昧海經卷第三東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第三東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相品第三

佛告父王：「云何觀佛耳？佛耳普垂埵旋生七毛輪郭眾相，及生王宮初穿耳時，令兩耳孔內外生華，此蓮華中及耳七毛，流出諸光有五百支，支五百色，色出五百化佛，佛五菩薩，有五比丘以為侍者，遶光右旋其數五匝，上下正等映照佛耳，佛耳可愛，如寶蓮華懸處日光。佛在世時，一切大眾咸見是相，是名佛耳色相光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何觀佛耳？佛耳普垂埵旋生七毛輪郭眾相，及生王宮初穿耳時，令兩耳孔內外生華，此蓮華中及耳七毛，流出諸光有五百支，支五百色，色出五百化佛，佛五菩薩，有五比丘以為侍者，遶光右旋其數五匝，上下正等映照佛耳，佛耳可愛，如寶蓮華懸處日光。佛在世時，一切大眾咸見是相，是名佛耳色相光明。」

佛告父王：「若四部眾遠離憒閙，正念思惟佛耳相者，此人生處耳根清淨無諸穢惡，耳常得聞無上微妙十二部經，聞已信解如說修行，除滅八十劫生死之罪。若不見者，如前入塔諦觀像耳，一日至十四日，亦得如向所說功德，是故智者當勤修集正觀佛耳，勿使廢失；若病苦時倚側偃臥，亦當觀佛清淨耳相。如是觀像耳，如前所想心不懈退，後身生處亦常得與陀羅尼人以為眷屬，聞法憶持譬如貫珠。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「若四部眾遠離憒閙，正念思惟佛耳相者，此人生處耳根清淨無諸穢惡，耳常得聞無上微妙十二部經，聞已信解如說修行，除滅八十劫生死之罪。若不見者，如前入塔諦觀像耳，一日至十四日，亦得如向所說功德，是故智者當勤修集正觀佛耳，勿使廢失；若病苦時倚側偃臥，亦當觀佛清淨耳相。如是觀像耳，如前所想心不懈退，後身生處亦常得與陀羅尼人以為眷屬，聞法憶持譬如貫珠。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來方頰車相？如來頰上六畫中，左右正等有妙光色，輝艶倍常，閻浮檀金光色遍照，令佛面相如淨金色，譬如和合百千日月，是名如來方頰車相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來方頰車相？如來頰上六畫中，左右正等有妙光色，輝艶倍常，閻浮檀金光色遍照，令佛面相如淨金色，譬如和合百千日月，是名如來方頰車相。

「佛滅度後佛諸弟子，繫念思惟作是觀者，除滅百劫生死之罪，面見諸佛了了無疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後佛諸弟子，繫念思惟作是觀者，除滅百劫生死之罪，面見諸佛了了無疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來師子欠相？佛張口時，如師子王口方正等，口兩吻邊流出三光，其光金色過踰前光百千萬倍，上入耳光圍遶諸髮，從枕骨出遶前圓光，一一畫間有三化佛；一一化佛有二梵王以為侍者，是名如來師子欠相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來師子欠相？佛張口時，如師子王口方正等，口兩吻邊流出三光，其光金色過踰前光百千萬倍，上入耳光圍遶諸髮，從枕骨出遶前圓光，一一畫間有三化佛；一一化佛有二梵王以為侍者，是名如來師子欠相。

「佛滅度後四部弟子作是觀者，除滅十劫生死之罪，後身生處，口中恒有優鉢華香，有所宣說人皆信受，譬如帝釋三十二天一切信用。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後四部弟子作是觀者，除滅十劫生死之罪，後身生處，口中恒有優鉢華香，有所宣說人皆信受，譬如帝釋三十二天一切信用。如是觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何名觀如來鼻相？如來鼻高脩而且直，當于面門，如來鼻端如鷹王𭉨，鼻孔流光，上下灌注。上者上入眼、眉、白毫相、髮際，如是直入頂肉髻骨，譬如金幢，從枕骨出變成眾華，華上皆有天諸樂神手執樂器，遍入一切諸化佛間，以為導從，遶光十匝。下者直至入佛髭中，圍遶髭毛，令髭毛根有華開敷，如稊米粒，流入脣腭至諸齒間映飾咽喉，下至佛胸成光明雲，表裏清淨無諸塵翳，如琉璃器成金光焰，是名如來真淨鼻相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名觀如來鼻相？如來鼻高脩而且直，當于面門，如來鼻端如鷹王𭉨，鼻孔流光，上下灌注。上者上入眼、眉、白毫相、髮際，如是直入頂肉髻骨，譬如金幢，從枕骨出變成眾華，華上皆有天諸樂神手執樂器，遍入一切諸化佛間，以為導從，遶光十匝。下者直至入佛髭中，圍遶髭毛，令髭毛根有華開敷，如稊米粒，流入脣腭至諸齒間映飾咽喉，下至佛胸成光明雲，表裏清淨無諸塵翳，如琉璃器成金光焰，是名如來真淨鼻相。

「佛滅度後佛諸弟子如是觀者，除滅千劫極重惡業，未來生處聞上妙香，心意了了不著於香，常以戒香為身瓔珞。如是觀者名為正觀，若異觀者是名邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後佛諸弟子如是觀者，除滅千劫極重惡業，未來生處聞上妙香，心意了了不著於香，常以戒香為身瓔珞。如是觀者名為正觀，若異觀者是名邪觀。

「云何觀如來髭？諸髭毛端開敷三光，紫紺紅色，如是光明，直從口邊旋頸上照，圍遶圓光作三種畫，其畫分明。色中上者，一一畫間生一寶珠，其珠光明有百千色，珠下白華莖莖相跓，滿三匝已，然後彼光還入髭中，是名如來髭毛光相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來髭？諸髭毛端開敷三光，紫紺紅色，如是光明，直從口邊旋頸上照，圍遶圓光作三種畫，其畫分明。色中上者，一一畫間生一寶珠，其珠光明有百千色，珠下白華莖莖相跓，滿三匝已，然後彼光還入髭中，是名如來髭毛光相。

「佛滅度後作是觀者，除三十劫生死之罪，後身生處身諸毛孔有自然光，心不樂著家居眷屬世間之樂，常樂出家修頭陀行。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後作是觀者，除三十劫生死之罪，後身生處身諸毛孔有自然光，心不樂著家居眷屬世間之樂，常樂出家修頭陀行。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來脣色赤好如頻婆果相？於上下脣及與齗腭，和合出光，其光團圓，猶如百千赤真珠貫，從佛口出入於佛鼻；從佛鼻出入於白毫；從白毫出入諸髮間；從髮間出入圓光中，暎飾諸華。口四十齒印上生光，其光紅白光光相照，照四十齒，令四十齒根，自然齊白如頗梨壁，上下齊平無參差者，齒間文畫流出諸光，亦紅白色。如是眾色，佛在世時，暎耀人目，佛滅度後，當以心眼觀見此色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來脣色赤好如頻婆果相？於上下脣及與齗腭，和合出光，其光團圓，猶如百千赤真珠貫，從佛口出入於佛鼻；從佛鼻出入於白毫；從白毫出入諸髮間；從髮間出入圓光中，暎飾諸華。口四十齒印上生光，其光紅白光光相照，照四十齒，令四十齒根，自然齊白如頗梨壁，上下齊平無參差者，齒間文畫流出諸光，亦紅白色。如是眾色，佛在世時，暎耀人目，佛滅度後，當以心眼觀見此色。

「佛諸弟子作此觀者，除二千劫生死之罪，後身生處脣口微妙齒不踈缺，得色中上色，雖得是色心不貪著，常見諸佛、聲聞、緣覺，為之說法令心不疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛諸弟子作此觀者，除二千劫生死之罪，後身生處脣口微妙齒不踈缺，得色中上色，雖得是色心不貪著，常見諸佛、聲聞、緣覺，為之說法令心不疑。如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來廣長舌相？如來舌者，是十波羅蜜十善報得，其舌根下及舌兩邊，有二寶珠，流注甘露渧舌根上，諸天世人、十地菩薩無此舌相亦無此味。舌上五畫如寶印文，如此上味入印文中，流注上下入琉璃筒。諸佛笑時動其舌根，此味力故舌出五光，五色分明，遶佛七匝還從頂入。佛出舌時，如蓮華葉，上至髮際遍覆佛面，舌下亦有眾雜色脈。如此上味，流入脈中，其味力故變成眾光，有十四色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來廣長舌相？如來舌者，是十波羅蜜十善報得，其舌根下及舌兩邊，有二寶珠，流注甘露渧舌根上，諸天世人、十地菩薩無此舌相亦無此味。舌上五畫如寶印文，如此上味入印文中，流注上下入琉璃筒。諸佛笑時動其舌根，此味力故舌出五光，五色分明，遶佛七匝還從頂入。佛出舌時，如蓮華葉，上至髮際遍覆佛面，舌下亦有眾雜色脈。如此上味，流入脈中，其味力故變成眾光，有十四色。

「二光上照無量世界，一一光間有一光臺，其色眾妙不可具名；一一光臺龕室無數；一一龕中，無量化佛結加趺坐，聲聞菩薩一切大眾，皆悉圍繞。過於上方無量世界，化為一佛，佛身高顯如須彌山，如是諸佛其數無量，皆出舌相亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二光上照無量世界，一一光間有一光臺，其色眾妙不可具名；一一光臺龕室無數；一一龕中，無量化佛結加趺坐，聲聞菩薩一切大眾，皆悉圍繞。過於上方無量世界，化為一佛，佛身高顯如須彌山，如是諸佛其數無量，皆出舌相亦復如是！

「二光下照至阿鼻獄，令阿鼻獄如黃金色，佛舌力故令受苦人暫得休息，自慨前世所作惡事。如是下過無量世界，一一界中化寶華樹，葉如佛舌，舌相放光，光光相照變成化佛，其化佛身純白銀色身相具足；一一化佛出廣長舌，舌相光中有諸化佛，如是化佛其數無量，化佛光明成一銀山，其山高大無量無邊。於其山間，純生銀樹、金華、銀果，樹下皆有白玉蓮華，華上復有白玉化人，玉人臍中化生六龍，其龍口黑，龍色純白，是化玉人其數無量。復更下過照無量界，見白玉樹，從下方出至娑婆界，復更蓊蔚至三界頂，枝條扶踈其葉有色，色九十八，一一樹葉遍覆三界，其諸葉間復有龍、象、虎、狼、師子、毒蟲、惡獸、猫狸、鼷鼠，無事不有，其餘境界，坐者自見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二光下照至阿鼻獄，令阿鼻獄如黃金色，佛舌力故令受苦人暫得休息，自慨前世所作惡事。如是下過無量世界，一一界中化寶華樹，葉如佛舌，舌相放光，光光相照變成化佛，其化佛身純白銀色身相具足；一一化佛出廣長舌，舌相光中有諸化佛，如是化佛其數無量，化佛光明成一銀山，其山高大無量無邊。於其山間，純生銀樹、金華、銀果，樹下皆有白玉蓮華，華上復有白玉化人，玉人臍中化生六龍，其龍口黑，龍色純白，是化玉人其數無量。復更下過照無量界，見白玉樹，從下方出至娑婆界，復更蓊蔚至三界頂，枝條扶踈其葉有色，色九十八，一一樹葉遍覆三界，其諸葉間復有龍、象、虎、狼、師子、毒蟲、惡獸、猫狸、鼷鼠，無事不有，其餘境界，坐者自見。

「見一光照東方，令東方地皆作金色，山河樹木一切火燒，火光、金光各不相障。於金光端有諸化佛，佛佛相次，乃至東方無量世界，譬如稻麻間無空缺。一佛皆有無量菩薩以為侍者，是諸菩薩亦出舌相與佛正等，如是舌相，無量光明化成光雲，於光雲中，如微塵等無量化佛結加趺坐，如是光明其數無量。時火焰端有五夜叉手執利劍，頭有四口吸火而走，如是諸鬼其數無量，乃至東方亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見一光照東方，令東方地皆作金色，山河樹木一切火燒，火光、金光各不相障。於金光端有諸化佛，佛佛相次，乃至東方無量世界，譬如稻麻間無空缺。一佛皆有無量菩薩以為侍者，是諸菩薩亦出舌相與佛正等，如是舌相，無量光明化成光雲，於光雲中，如微塵等無量化佛結加趺坐，如是光明其數無量。時火焰端有五夜叉手執利劍，頭有四口吸火而走，如是諸鬼其數無量，乃至東方亦復如是！

「一光照南方無量世界，令其世界作琉璃色，琉璃地上生黃金華；黃金華上生馬腦華；馬腦華上生車𤦲華；車𤦲華上生玫瑰華；玫瑰華上生虎魄華；虎魄華上生珊瑚華；珊瑚華上生金精華；金精華上生金剛華；金剛華上生摩尼光華；摩尼光華一一葉間，有無量色百億寶華。一一華鬚，有無量釋迦牟尼，結加趺坐，菩薩大眾以為圍遶，時諸大眾身毛孔中亦出此華；一一華上現希有事，亦如上說。是諸化佛出廣長舌相開現光明，倍勝是相百千萬倍。於諸華間有妙寶座，高顯可觀如梵王床；一一床上有大菩薩，身相端嚴猶如彌勒，亦出廣長舌相，其舌光明作摩尼網，覆諸化佛及與大眾，摩尼網間出大寶光，其寶光端。復有無量無邊化佛，一一化佛各有無數比丘侍從，時諸比丘坐金蓮華身黃金色，安禪合掌入念佛定，身諸毛孔出金色光，此一一光化成化佛，猶如金山，圍遶比丘，有化比丘亦圍遶佛，如是眾多數不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照南方無量世界，令其世界作琉璃色，琉璃地上生黃金華；黃金華上生馬腦華；馬腦華上生車𤦲華；車𤦲華上生玫瑰華；玫瑰華上生虎魄華；虎魄華上生珊瑚華；珊瑚華上生金精華；金精華上生金剛華；金剛華上生摩尼光華；摩尼光華一一葉間，有無量色百億寶華。一一華鬚，有無量釋迦牟尼，結加趺坐，菩薩大眾以為圍遶，時諸大眾身毛孔中亦出此華；一一華上現希有事，亦如上說。是諸化佛出廣長舌相開現光明，倍勝是相百千萬倍。於諸華間有妙寶座，高顯可觀如梵王床；一一床上有大菩薩，身相端嚴猶如彌勒，亦出廣長舌相，其舌光明作摩尼網，覆諸化佛及與大眾，摩尼網間出大寶光，其寶光端。復有無量無邊化佛，一一化佛各有無數比丘侍從，時諸比丘坐金蓮華身黃金色，安禪合掌入念佛定，身諸毛孔出金色光，此一一光化成化佛，猶如金山，圍遶比丘，有化比丘亦圍遶佛，如是眾多數不可說。

「一光照西方，令西方地作頗梨色，頗梨地上有金剛雲；金剛雲中有白寶雲；白寶雲中有赤真珠雲；赤真珠雲中有白真珠雲；白真珠雲中有紫真珠雲；紫真珠雲中有綠真珠雲；綠真珠雲中有紅真珠雲；紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲；金沙雲中有金剛摩尼微塵雲；金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲。如是一一雲中，有五十六億色，微妙鮮好過於眼界，惟有寂心可與此合。如是諸相，復有無量微塵化佛，一一化佛，無量微塵諸化弟子，諸塵不大，諸佛不小，端嚴微妙如釋迦文，亦出舌相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照西方，令西方地作頗梨色，頗梨地上有金剛雲；金剛雲中有白寶雲；白寶雲中有赤真珠雲；赤真珠雲中有白真珠雲；白真珠雲中有紫真珠雲；紫真珠雲中有綠真珠雲；綠真珠雲中有紅真珠雲；紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲；金沙雲中有金剛摩尼微塵雲；金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲。如是一一雲中，有五十六億色，微妙鮮好過於眼界，惟有寂心可與此合。如是諸相，復有無量微塵化佛，一一化佛，無量微塵諸化弟子，諸塵不大，諸佛不小，端嚴微妙如釋迦文，亦出舌相。

「一光照北方，令北方地作車𤦲色，車𤦲地上有金剛塔，一一佛塔百千妙塔以為圍遶，其數無量，塔極小者，高五十億那由他由旬；一一塔中，復有百億塵數龕窟；一一窟中，無量無邊諸寶色水自然踊出，是諸水上有大蓮華開現光明，其光現時香氣微妙，勝海此岸栴檀之香百千萬倍。是香變為微妙光明，諸光明中有諸化佛，身色微妙，寶中上者，一切眾寶從舌相出。時一一窟無量光明；一一光明無量化佛；一一化佛復出舌相，光明無量，亦成香塔，過於北方無量世界，不可窮盡，但從念佛三昧海生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照北方，令北方地作車𤦲色，車𤦲地上有金剛塔，一一佛塔百千妙塔以為圍遶，其數無量，塔極小者，高五十億那由他由旬；一一塔中，復有百億塵數龕窟；一一窟中，無量無邊諸寶色水自然踊出，是諸水上有大蓮華開現光明，其光現時香氣微妙，勝海此岸栴檀之香百千萬倍。是香變為微妙光明，諸光明中有諸化佛，身色微妙，寶中上者，一切眾寶從舌相出。時一一窟無量光明；一一光明無量化佛；一一化佛復出舌相，光明無量，亦成香塔，過於北方無量世界，不可窮盡，但從念佛三昧海生。

「一光照東南方，令東南方其地馬瑙色，馬瑙地上有虎魄山，虎魄山上生七寶林，七寶林間有十泉水，水十寶色，水色放光，普照東南方無量世界，光所照處有大寶山，一一山間一一樹下，生曼陀羅華、摩訶曼陀羅華。於華臺上有一化佛，純琉璃色內外清徹不可具名，雜寶色光遶身千匝，一一光中無量化佛；一一化佛無量大眾皆琉璃色以為圍遶；一一化佛出舌相光明化成寶山。如是寶山，復過東南方無量世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照東南方，令東南方其地馬瑙色，馬瑙地上有虎魄山，虎魄山上生七寶林，七寶林間有十泉水，水十寶色，水色放光，普照東南方無量世界，光所照處有大寶山，一一山間一一樹下，生曼陀羅華、摩訶曼陀羅華。於華臺上有一化佛，純琉璃色內外清徹不可具名，雜寶色光遶身千匝，一一光中無量化佛；一一化佛無量大眾皆琉璃色以為圍遶；一一化佛出舌相光明化成寶山。如是寶山，復過東南方無量世界。

「一光照西南方無量世界，令西南方地純珊瑚色，珊瑚地上生碧玉樓，樓極下者高五十億由旬。樓一億柱，此一一柱百億寶色；一一寶放無數光；此一一光化為無量千億寶樹；一一樹下有六泉水，其水從樹根入從樹條出，流出之時有六寶色；一一水中生一蓮華，其華鮮白。華上復有一白化佛，其身極白過踰一切，白色之上有五百色，微妙光明圍遶佛身，一一光明化無數佛；一一化佛有無數菩薩，樓閣諸柱皆放光明；一一光中無數化佛。青色化佛，在於珊瑚地上經行，白色化佛，在於青玉樓上經行。樓閣龕室皆有如是無數化佛，亦出舌相放大光明，其光微妙，照西南方無量世界，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照西南方無量世界，令西南方地純珊瑚色，珊瑚地上生碧玉樓，樓極下者高五十億由旬。樓一億柱，此一一柱百億寶色；一一寶放無數光；此一一光化為無量千億寶樹；一一樹下有六泉水，其水從樹根入從樹條出，流出之時有六寶色；一一水中生一蓮華，其華鮮白。華上復有一白化佛，其身極白過踰一切，白色之上有五百色，微妙光明圍遶佛身，一一光明化無數佛；一一化佛有無數菩薩，樓閣諸柱皆放光明；一一光中無數化佛。青色化佛，在於珊瑚地上經行，白色化佛，在於青玉樓上經行。樓閣龕室皆有如是無數化佛，亦出舌相放大光明，其光微妙，照西南方無量世界，不可窮盡。

「一光照西北方，令西北方作虎魄地，於虎魄地上生真珠山，真珠山上有珊瑚樹、白玉葉、摩尼華、黃金果、金精鬚，樹下自然有大師子，其身七寶。師子眼中放大光明，照虎魄地，令虎魄地生一大蓮華，其華周圓無量無邊，一一華上有光明雲，其雲紫色，雲上有網綠真珠色，真珠網間生金蓮華，金蓮華上有一化佛，身紫金色，青黃赤白五色光明，以為圍遶。一一光中無數化佛；一一化佛無量大眾，是諸化佛出廣長舌相，亦復如是！如是遍照西北方無量世界，舌相光明不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照西北方，令西北方作虎魄地，於虎魄地上生真珠山，真珠山上有珊瑚樹、白玉葉、摩尼華、黃金果、金精鬚，樹下自然有大師子，其身七寶。師子眼中放大光明，照虎魄地，令虎魄地生一大蓮華，其華周圓無量無邊，一一華上有光明雲，其雲紫色，雲上有網綠真珠色，真珠網間生金蓮華，金蓮華上有一化佛，身紫金色，青黃赤白五色光明，以為圍遶。一一光中無數化佛；一一化佛無量大眾，是諸化佛出廣長舌相，亦復如是！如是遍照西北方無量世界，舌相光明不可窮盡。

「一光照東北方，令東北方地純金剛色，於金剛地上生華七寶合成。華上生幢閻浮金色，幢頭有華，其華無量百千寶色，有無數葉，一一華葉，化為無量百千寶帳；一一帳角有七寶幢；一一幢頭有七寶蓋，其蓋彌覆東北方地一切世界。蓋有五幡純黃金成，幡有萬億無量寶鈴，鈴出妙音，讚歎佛名、讚歎禮佛、讚歎念佛、讚歎懺悔。出是聲已，寶帳下地大光踊出，其光微妙無數千億，一一光中無量化佛結加趺坐，坐寶帳內。復有踊身住虛空中，東踊西沒西踊東沒，南踊北沒北踊南沒，邊踊中沒中踊邊沒。或現大身滿虛空中，大復現小，身如芥子，於虛空中行住坐臥，身上出水身下出火，身下出水身上出火，履地如水履水如地。水中生蓮華大如車輪，華上有佛結加趺坐，如是化佛無量無邊，同時見佛踊身空中作十八變，火上生一金須彌山、星宿日月七寶莊嚴、諸龍夜叉及大海水。如是眾多須彌山，左右一切諸有皆悉出現。如是眾山其數無量，山頂有佛亦出舌相，舌相光明，遍照東北方無量世界，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光照東北方，令東北方地純金剛色，於金剛地上生華七寶合成。華上生幢閻浮金色，幢頭有華，其華無量百千寶色，有無數葉，一一華葉，化為無量百千寶帳；一一帳角有七寶幢；一一幢頭有七寶蓋，其蓋彌覆東北方地一切世界。蓋有五幡純黃金成，幡有萬億無量寶鈴，鈴出妙音，讚歎佛名、讚歎禮佛、讚歎念佛、讚歎懺悔。出是聲已，寶帳下地大光踊出，其光微妙無數千億，一一光中無量化佛結加趺坐，坐寶帳內。復有踊身住虛空中，東踊西沒西踊東沒，南踊北沒北踊南沒，邊踊中沒中踊邊沒。或現大身滿虛空中，大復現小，身如芥子，於虛空中行住坐臥，身上出水身下出火，身下出水身上出火，履地如水履水如地。水中生蓮華大如車輪，華上有佛結加趺坐，如是化佛無量無邊，同時見佛踊身空中作十八變，火上生一金須彌山、星宿日月七寶莊嚴、諸龍夜叉及大海水。如是眾多須彌山，左右一切諸有皆悉出現。如是眾山其數無量，山頂有佛亦出舌相，舌相光明，遍照東北方無量世界，不可窮盡。

「一光上照從閻浮提四天王宮，令四天王皆見釋迦牟尼世尊人中之日乘七寶臺。與諸大眾往彼天上，諸天見已發菩提心，乃至無色界一切諸天皆見是相，了了分明心不謬亂，令無色天不謗涅槃起菩提想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光上照從閻浮提四天王宮，令四天王皆見釋迦牟尼世尊人中之日乘七寶臺。與諸大眾往彼天上，諸天見已發菩提心，乃至無色界一切諸天皆見是相，了了分明心不謬亂，令無色天不謗涅槃起菩提想。

「一光下照諸阿修羅、諸夜叉等、諸乾闥婆、諸迦樓羅、諸緊那羅、諸摩睺羅伽、諸龍、諸羅剎、諸富單那、諸金毘羅、諸噉人精氣鬼、諸鳩槃茶、諸吉遮、諸曠野鬼、諸餓鬼、諸食吐鬼、諸食涕唾鬼、諸食膿血鬼、諸食屎尿鬼、諸山神、諸樹神、諸水神。如是等若干百千諸鬼神等，其身暫時作天身色柔軟悅樂，譬如比丘入第三禪，是諸鬼等各隨業行，自發三種菩提之心。諸餓鬼等，舌相光現時，猶如冷水滅節間火，火既滅已，融銅墮地直陷入地。時諸餓鬼皆悉張口唱言：『飢飢，於千萬歲不曾見水，今遇此水除熱清涼，是誰力耶？』空中聲曰：『愚癡餓鬼，有佛世尊放舌光明，其光照汝，令汝苦毒悉得休息。』作是語已，一一鬼前見一慈母坐蓮華臺，譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲，使鬼飽滿；既飽滿已，發菩提心；既發心已，一一慈母化成一佛。時一一佛亦放舌相救諸餓鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一光下照諸阿修羅、諸夜叉等、諸乾闥婆、諸迦樓羅、諸緊那羅、諸摩睺羅伽、諸龍、諸羅剎、諸富單那、諸金毘羅、諸噉人精氣鬼、諸鳩槃茶、諸吉遮、諸曠野鬼、諸餓鬼、諸食吐鬼、諸食涕唾鬼、諸食膿血鬼、諸食屎尿鬼、諸山神、諸樹神、諸水神。如是等若干百千諸鬼神等，其身暫時作天身色柔軟悅樂，譬如比丘入第三禪，是諸鬼等各隨業行，自發三種菩提之心。諸餓鬼等，舌相光現時，猶如冷水滅節間火，火既滅已，融銅墮地直陷入地。時諸餓鬼皆悉張口唱言：『飢飢，於千萬歲不曾見水，今遇此水除熱清涼，是誰力耶？』空中聲曰：『愚癡餓鬼，有佛世尊放舌光明，其光照汝，令汝苦毒悉得休息。』作是語已，一一鬼前見一慈母坐蓮華臺，譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲，使鬼飽滿；既飽滿已，發菩提心；既發心已，一一慈母化成一佛。時一一佛亦放舌相救諸餓鬼。」

佛攝舌相，此光千色遶佛千匝，光有千佛從佛頂入。入已，佛身嚴顯，三十二相八十隨形好，皆悉明耀遍體流光，晃晃昱昱勝於百千無數億日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛攝舌相，此光千色遶佛千匝，光有千佛從佛頂入。入已，佛身嚴顯，三十二相八十隨形好，皆悉明耀遍體流光，晃晃昱昱勝於百千無數億日。

佛告父王：「如來舌相及舌功德，觀舌境界其事如是！佛滅度後，念佛心利觀佛舌者，心眼境界如向所說。作是觀者，除去百億八萬四千劫生死之罪，捨身他世，值遇八十億佛。於諸佛所，皆見諸佛廣長舌相，放大光明，亦復如是！然後得受菩提道記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如來舌相及舌功德，觀舌境界其事如是！佛滅度後，念佛心利觀佛舌者，心眼境界如向所說。作是觀者，除去百億八萬四千劫生死之罪，捨身他世，值遇八十億佛。於諸佛所，皆見諸佛廣長舌相，放大光明，亦復如是！然後得受菩提道記。」

佛告阿難：「汝持佛語莫令忘失，告諸弟子，正身正意端坐正受觀廣長舌者，如我在世等無有異。若有眾生聞此說者，心不驚疑不生誹謗，不惱念佛者、勸進念佛者，供養恭敬尊重讚歎。如是等人雖不念佛，以善心故，除却百劫極重惡業，當來生處值遇彌勒，乃至樓至佛，於千佛所聞法受化，常得如是觀佛三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝持佛語莫令忘失，告諸弟子，正身正意端坐正受觀廣長舌者，如我在世等無有異。若有眾生聞此說者，心不驚疑不生誹謗，不惱念佛者、勸進念佛者，供養恭敬尊重讚歎。如是等人雖不念佛，以善心故，除却百劫極重惡業，當來生處值遇彌勒，乃至樓至佛，於千佛所聞法受化，常得如是觀佛三昧。」

佛告父王：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何觀如來頸相、缺瓫骨滿相、臆德字相、萬字印相？是眾字間出生圓光，頸𦟛圓相如琉璃筒，懸好金幢；咽喉上有點相分明，猶如伊字。一一點中流出二光，其一一光遶前圓光，足滿七匝眾畫分明；一一畫間有妙蓮華，其蓮華上有七化佛；一一化佛有七菩薩以為侍者；一一菩薩二手皆執如意寶珠，其珠金光，青黃赤白及摩尼色皆悉具足。如是圍遶諸光畫中，是名佛頸出圓光相、胸德字文，萬字印中，缺瓫滿相、腋下珠相。是諸相中，一一勝相，有五百色雜色光明，共相暎發各不相妨；一一色光圍遶頸光足五百匝；一一畫中五百化佛；一一化佛五百菩薩以為侍者，五百比丘手執白拂侍立左右。諸化佛光、化菩薩光、化比丘光，於眾光中皆悉顯現，大須彌山四天王宮、諸天宮殿、日月星辰、龍宮神宮、阿修羅宮，十寶山神、四海水神，及諸水性乾闥婆等。諸婆羅門所尊敬事，九十五種神仙異術，父母所親歷世因緣，如是等神，於佛光中悉皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來頸相、缺瓫骨滿相、臆德字相、萬字印相？是眾字間出生圓光，頸𦟛圓相如琉璃筒，懸好金幢；咽喉上有點相分明，猶如伊字。一一點中流出二光，其一一光遶前圓光，足滿七匝眾畫分明；一一畫間有妙蓮華，其蓮華上有七化佛；一一化佛有七菩薩以為侍者；一一菩薩二手皆執如意寶珠，其珠金光，青黃赤白及摩尼色皆悉具足。如是圍遶諸光畫中，是名佛頸出圓光相、胸德字文，萬字印中，缺瓫滿相、腋下珠相。是諸相中，一一勝相，有五百色雜色光明，共相暎發各不相妨；一一色光圍遶頸光足五百匝；一一畫中五百化佛；一一化佛五百菩薩以為侍者，五百比丘手執白拂侍立左右。諸化佛光、化菩薩光、化比丘光，於眾光中皆悉顯現，大須彌山四天王宮、諸天宮殿、日月星辰、龍宮神宮、阿修羅宮，十寶山神、四海水神，及諸水性乾闥婆等。諸婆羅門所尊敬事，九十五種神仙異術，父母所親歷世因緣，如是等神，於佛光中悉皆顯現。

「復有百億無量鬼神，影現圓光，為閻浮提人說孝養事。此影化人，見眾人時，皆自說言：『我是汝父，我是汝母，無量世中，汝字某甲，我名某甲。』如是眾多無量大眾，皆是眾生所尊敬事，於佛圓光了了如畫如鏡見面，如是眾相名為圓光。圍遶佛頸，上亦一尋下亦一尋，左亦一尋右亦一尋，足滿八尺，於圓光中流出化佛。一切眾生所希見事，皆於中現了了分明，於圓光上有金色艷，如摩尼珠嚴顯可愛，摩尼艷間化生華樹，其樹金色，百千萬億閻浮檀金，不得為比，一一樹下有寶蓮華，華上化佛真黃金色，如琉璃蓋以覆佛上，顯發金顏分齊分明，如是化像其數無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有百億無量鬼神，影現圓光，為閻浮提人說孝養事。此影化人，見眾人時，皆自說言：『我是汝父，我是汝母，無量世中，汝字某甲，我名某甲。』如是眾多無量大眾，皆是眾生所尊敬事，於佛圓光了了如畫如鏡見面，如是眾相名為圓光。圍遶佛頸，上亦一尋下亦一尋，左亦一尋右亦一尋，足滿八尺，於圓光中流出化佛。一切眾生所希見事，皆於中現了了分明，於圓光上有金色艷，如摩尼珠嚴顯可愛，摩尼艷間化生華樹，其樹金色，百千萬億閻浮檀金，不得為比，一一樹下有寶蓮華，華上化佛真黃金色，如琉璃蓋以覆佛上，顯發金顏分齊分明，如是化像其數無量。

「佛在世時，世尊行時此光照地，前一由旬純黃金色；後一由旬純黃金色；左一由旬純黃金色；右一由旬純黃金色。有人近佛左右行者，其人臭穢皆悉不現，人遠望之同為金色。佛坐樹下此光赫奕，如眾金華散祇樹間。有人諦觀佛項光者，前行看者見佛在前；從後看者見佛在後；左邊看之見佛在左；右邊看之見佛在右。八方人來遙見項光，各作是言：『瞿曇沙門，在金山中遊行自在，來向我所。』如是眾人各各異見，是名項光。見此光時，佛頂肉髻生萬億光，光光相次，乃至上方無量世界，諸天世人、十地菩薩，亦不能見其髮右旋上妙䗍文，蜂翠孔雀色不得比，有千光明赫奕而起，此光起時佛肉髻骨及佛頭中，一切妙相皆悉暎現，滿足面相光明可愛，人天淨國報得妙華，不得為譬。佛面光明益更明顯；佛頸、佛胸及以佛臂，勝前數倍光更明顯；佛膝出光，其光白色，分為四支，隨身上轉化作白華入項光下；臍出五光，光有二支，支有五色入脇骨中，如白玉筒盛眾色水從兩肩後自然踊出，如金摩尼焰焰相跓，諸摩尼光有妙蓮華，一一蓮華上有七化佛，如畫如印，隨佛身轉不相障礙，鹿王𨄔，鉤鎖骨，蟠龍結間。如是中間出諸金光，此一一光從一節出入一節間，如是和合成一大光，如金摩尼，住佛肘後艶至頂光，赤銅爪，足指縵網各各有光，其光赫奕琉璃頗梨，備七寶色從佛足趺，副稱佛身如摩尼珠，亦如前光上至圓光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛在世時，世尊行時此光照地，前一由旬純黃金色；後一由旬純黃金色；左一由旬純黃金色；右一由旬純黃金色。有人近佛左右行者，其人臭穢皆悉不現，人遠望之同為金色。佛坐樹下此光赫奕，如眾金華散祇樹間。有人諦觀佛項光者，前行看者見佛在前；從後看者見佛在後；左邊看之見佛在左；右邊看之見佛在右。八方人來遙見項光，各作是言：『瞿曇沙門，在金山中遊行自在，來向我所。』如是眾人各各異見，是名項光。見此光時，佛頂肉髻生萬億光，光光相次，乃至上方無量世界，諸天世人、十地菩薩，亦不能見其髮右旋上妙䗍文，蜂翠孔雀色不得比，有千光明赫奕而起，此光起時佛肉髻骨及佛頭中，一切妙相皆悉暎現，滿足面相光明可愛，人天淨國報得妙華，不得為譬。佛面光明益更明顯；佛頸、佛胸及以佛臂，勝前數倍光更明顯；佛膝出光，其光白色，分為四支，隨身上轉化作白華入項光下；臍出五光，光有二支，支有五色入脇骨中，如白玉筒盛眾色水從兩肩後自然踊出，如金摩尼焰焰相跓，諸摩尼光有妙蓮華，一一蓮華上有七化佛，如畫如印，隨佛身轉不相障礙，鹿王𨄔，鉤鎖骨，蟠龍結間。如是中間出諸金光，此一一光從一節出入一節間，如是和合成一大光，如金摩尼，住佛肘後艶至頂光，赤銅爪，足指縵網各各有光，其光赫奕琉璃頗梨，備七寶色從佛足趺，副稱佛身如摩尼珠，亦如前光上至圓光。

「足下輪相及長足跟，各生一華，其華微妙，猶如淨國優鉢羅華佛足跟出，圍遶諸光滿足十匝，華華相次。一一華中有五化佛；一一化佛五十菩薩以為侍者；一一菩薩其頂上生摩尼珠光，此相現時，佛身毛孔一一孔中，旋生八萬四千微細諸小光明，嚴飾身光極令可愛，如是種種雜色，名為常光，名適意光，亦名隨諸眾生所樂見光，亦名施眾生眼光。此光一尋其相眾多，瞿師羅觀佛此光隨小，乃至他方諸大菩薩，觀佛之時此光隨大，如《雜華》說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「足下輪相及長足跟，各生一華，其華微妙，猶如淨國優鉢羅華佛足跟出，圍遶諸光滿足十匝，華華相次。一一華中有五化佛；一一化佛五十菩薩以為侍者；一一菩薩其頂上生摩尼珠光，此相現時，佛身毛孔一一孔中，旋生八萬四千微細諸小光明，嚴飾身光極令可愛，如是種種雜色，名為常光，名適意光，亦名隨諸眾生所樂見光，亦名施眾生眼光。此光一尋其相眾多，瞿師羅觀佛此光隨小，乃至他方諸大菩薩，觀佛之時此光隨大，如《雜華》說。」

佛告父王及勅阿難：「吾今為汝悉現具足身相光明。」作是語已，佛從坐起告阿難言：「汝諸比丘，并諸釋子！皆悉起立合掌向佛，諦觀如來，從頂光明下至足光，從頂肉髻下至足下，平滿之相。」復勅比丘：「復從足下平滿相，上乃至肉髻，亦觀如來身光、項光。」復勅：「從佛一一毛孔盡一身分，一一事觀皆令了了，如人執鏡自觀面像。若生垢惡不善心者；若有毀犯佛禁戒者，見像純黑猶如炭人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王及勅阿難：「吾今為汝悉現具足身相光明。」作是語已，佛從坐起告阿難言：「汝諸比丘，并諸釋子！皆悉起立合掌向佛，諦觀如來，從頂光明下至足光，從頂肉髻下至足下，平滿之相。」復勅比丘：「復從足下平滿相，上乃至肉髻，亦觀如來身光、項光。」復勅：「從佛一一毛孔盡一身分，一一事觀皆令了了，如人執鏡自觀面像。若生垢惡不善心者；若有毀犯佛禁戒者，見像純黑猶如炭人。」

釋子眾中五百釋子，見佛色身猶如炭人；比丘眾中有一千人，見佛色身如赤土人；優婆塞眾中有十六人，見佛色身如黑象脚；優婆夷眾中二十四人，見佛身色猶如聚墨。如是四眾各各異見。比丘尼眾中有比丘尼，見佛色身如白銀色；優婆夷眾中有優婆夷，見佛色身如藍染青色，如是四眾觀佛色身所見不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋子眾中五百釋子，見佛色身猶如炭人；比丘眾中有一千人，見佛色身如赤土人；優婆塞眾中有十六人，見佛色身如黑象脚；優婆夷眾中二十四人，見佛身色猶如聚墨。如是四眾各各異見。比丘尼眾中有比丘尼，見佛色身如白銀色；優婆夷眾中有優婆夷，見佛色身如藍染青色，如是四眾觀佛色身所見不同。

時諸四眾聞佛是語，啼哭雨淚合掌白佛：「我等今者不見妙色。」五百釋子自拔頭髮，舉身投地鼻中血出：「佛生我家。佛初生時，眾人皆見純黃金色，唯有我等，恒見佛身猶如炭人，亦如羸瘦諸婆羅門，我等宿世有何罪咎？惟願佛日，為我解說。」說是語已，自拔頭髮，號哭如前婉轉自撲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸四眾聞佛是語，啼哭雨淚合掌白佛：「我等今者不見妙色。」五百釋子自拔頭髮，舉身投地鼻中血出：「佛生我家。佛初生時，眾人皆見純黃金色，唯有我等，恒見佛身猶如炭人，亦如羸瘦諸婆羅門，我等宿世有何罪咎？惟願佛日，為我解說。」說是語已，自拔頭髮，號哭如前婉轉自撲。

爾時慈父出梵音聲，安慰諸釋及諸四眾：「善男子等！如來佛日出現世間，正為除滅汝等罪咎，汝等還起，佛自知時當為汝說。」爾時大眾從地起已，遶佛三匝禮世尊足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈父出梵音聲，安慰諸釋及諸四眾：「善男子等！如來佛日出現世間，正為除滅汝等罪咎，汝等還起，佛自知時當為汝說。」爾時大眾從地起已，遶佛三匝禮世尊足。

五百釋子詣阿難所，敬禮阿難白言：「尊者！我之與汝俱生釋家，汝獨聰明總持佛語，猶如瀉水置於異器，我宿罪故不見佛身，何況聞法？」說是語已，對阿難哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百釋子詣阿難所，敬禮阿難白言：「尊者！我之與汝俱生釋家，汝獨聰明總持佛語，猶如瀉水置於異器，我宿罪故不見佛身，何況聞法？」說是語已，對阿難哭。

爾時如來以梵音聲告諸釋子，及勅大眾：「諸兄弟等，勿復號哭，過去有佛，名毘婆尸如來、應供、正遍知，出現於世教化眾生。度人周訖般涅槃後，於像法中有一長者，名日月德，有五百子，聰明多智，廣知世間一切文藝、星宿、曆數無不貫練。其父長者信敬佛法，常為諸子說觀佛心，亦說甚深十二因緣。諸子聞已疑惑不信，言：『父老耄，為諸沙門之所誑惑，我諸書籍都無是義，父今何處求覓得此？』時父長者愍諸子故，隱匿佛法不為宣說。是時諸子同遇重病，父觀諸子命不支久，到諸子所，一一兒前泣淚合掌，語言：『汝等邪見不信正法，今無常刀割切汝身，汝心煩悶為何所怙？有佛世尊名毘婆尸，汝可稱之。』諸子聞已，敬其父故，稱：『南無佛』。父復告言：『汝可稱法、汝可稱僧。』未及三稱，其子命終。以稱佛故，得生天上四天王處，天上壽盡，前邪見業墮大地獄，地獄受苦，獄卒羅剎以熱鐵叉刺壞其眼。受是苦時憶父長者所教誨事，以念佛故從地獄出，還生人中貧窮下賤，尸棄佛出亦得值遇，但聞佛名不覩佛形；毘舍佛出亦聞佛名；拘樓孫佛出亦聞其名；拘那含牟尼佛出亦聞其名；迦葉佛出亦聞其名。以聞六佛名因緣故，與我同生，雖生此處，我今身相端嚴乃爾！汝見我身如羸婆羅門，我身金色，閻浮檀金色不得比，汝見我色猶如炭人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來以梵音聲告諸釋子，及勅大眾：「諸兄弟等，勿復號哭，過去有佛，名毘婆尸如來、應供、正遍知，出現於世教化眾生。度人周訖般涅槃後，於像法中有一長者，名日月德，有五百子，聰明多智，廣知世間一切文藝、星宿、曆數無不貫練。其父長者信敬佛法，常為諸子說觀佛心，亦說甚深十二因緣。諸子聞已疑惑不信，言：『父老耄，為諸沙門之所誑惑，我諸書籍都無是義，父今何處求覓得此？』時父長者愍諸子故，隱匿佛法不為宣說。是時諸子同遇重病，父觀諸子命不支久，到諸子所，一一兒前泣淚合掌，語言：『汝等邪見不信正法，今無常刀割切汝身，汝心煩悶為何所怙？有佛世尊名毘婆尸，汝可稱之。』諸子聞已，敬其父故，稱：『南無佛』。父復告言：『汝可稱法、汝可稱僧。』未及三稱，其子命終。以稱佛故，得生天上四天王處，天上壽盡，前邪見業墮大地獄，地獄受苦，獄卒羅剎以熱鐵叉刺壞其眼。受是苦時憶父長者所教誨事，以念佛故從地獄出，還生人中貧窮下賤，尸棄佛出亦得值遇，但聞佛名不覩佛形；毘舍佛出亦聞佛名；拘樓孫佛出亦聞其名；拘那含牟尼佛出亦聞其名；迦葉佛出亦聞其名。以聞六佛名因緣故，與我同生，雖生此處，我今身相端嚴乃爾！汝見我身如羸婆羅門，我身金色，閻浮檀金色不得比，汝見我色猶如炭人。」

佛告諸釋子：「汝今可稱過去佛名，為佛作禮；并稱汝父，禮過去佛；亦稱我名，敬禮於我，未來有佛號曰彌勒，亦當敬禮。說汝先世邪見之罪，今佛現世沙門大眾一切雲集，汝當向諸大德眾僧發露悔過，隨順佛語懺悔諸罪，佛法眾中，五體投地如太山崩。向佛懺悔心眼得開，見佛色身端嚴微妙，如須彌山光顯大海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸釋子：「汝今可稱過去佛名，為佛作禮；并稱汝父，禮過去佛；亦稱我名，敬禮於我，未來有佛號曰彌勒，亦當敬禮。說汝先世邪見之罪，今佛現世沙門大眾一切雲集，汝當向諸大德眾僧發露悔過，隨順佛語懺悔諸罪，佛法眾中，五體投地如太山崩。向佛懺悔心眼得開，見佛色身端嚴微妙，如須彌山光顯大海。」

既見佛已心大歡喜，白佛言：「世尊！我今見佛三十二相、八十種好，身黃金色，一一相好無量光明。」作是語已，尋時得道，成須陀洹。白父王言：「我等今者，欲於佛法出家學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見佛已心大歡喜，白佛言：「世尊！我今見佛三十二相、八十種好，身黃金色，一一相好無量光明。」作是語已，尋時得道，成須陀洹。白父王言：「我等今者，欲於佛法出家學道。」

父王告言：「汝自白佛，佛聽汝不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王告言：「汝自白佛，佛聽汝不？」

即往佛所白言：「世尊！我欲出家。」佛告釋子：「善來比丘！」鬚髮自落即成沙門，身所著衣化成法服，合掌禮佛稱南無佛，未舉頭頃成阿羅漢，三明六通皆悉具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即往佛所白言：「世尊！我欲出家。」佛告釋子：「善來比丘！」鬚髮自落即成沙門，身所著衣化成法服，合掌禮佛稱南無佛，未舉頭頃成阿羅漢，三明六通皆悉具足。

佛告父王：「大王今者，見諸釋子懺悔除罪成羅漢不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「大王今者，見諸釋子懺悔除罪成羅漢不？」

父王白佛：「唯然已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白佛：「唯然已見！」

佛告父王：「是諸比丘前世之時，以惡心故謗佛正法，但為父故稱南無佛，生生常得聞諸佛名，乃至今世遭值我出，見佛色身及見眾僧，聞佛所說懺悔眾罪，因懺悔故諸障消除，諸障除故成阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「是諸比丘前世之時，以惡心故謗佛正法，但為父故稱南無佛，生生常得聞諸佛名，乃至今世遭值我出，見佛色身及見眾僧，聞佛所說懺悔眾罪，因懺悔故諸障消除，諸障除故成阿羅漢。」

佛告阿難：「我涅槃後諸天世人，若稱我名及稱南無諸佛，所獲福德無量無邊，況復繫念念諸佛者，而不滅除諸障礙耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我涅槃後諸天世人，若稱我名及稱南無諸佛，所獲福德無量無邊，況復繫念念諸佛者，而不滅除諸障礙耶？」

佛告諸比丘：「汝等所以見佛色身如赤土者，汝等前世於然燈佛末法之中出家學道，既出家已，於師和上起不淨心；然其和上得羅漢道，知弟子心，告言：『法子！汝於和上及眾僧所莫起疑意，若起疑意，於諸淨戒永無得理。』時諸比丘聞和上說，心生瞋恨。是時和上知弟子心，漸漸自制不為其說。時千弟子，隨壽修短各欲命終，和上猶存而不涅槃。是時和上到弟子所，而說是言：『汝諸比丘！初受法時疑師、疑戒，虛食信施，汝等今者欲何所怙？』諸人聞是心驚毛竪，白言：『和上！為我說法。』和上告曰：『汝今事切，不宜餘處教汝懺悔，汝今但當稱然燈佛、如來、應供、正遍知十號具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「汝等所以見佛色身如赤土者，汝等前世於然燈佛末法之中出家學道，既出家已，於師和上起不淨心；然其和上得羅漢道，知弟子心，告言：『法子！汝於和上及眾僧所莫起疑意，若起疑意，於諸淨戒永無得理。』時諸比丘聞和上說，心生瞋恨。是時和上知弟子心，漸漸自制不為其說。時千弟子，隨壽修短各欲命終，和上猶存而不涅槃。是時和上到弟子所，而說是言：『汝諸比丘！初受法時疑師、疑戒，虛食信施，汝等今者欲何所怙？』諸人聞是心驚毛竪，白言：『和上！為我說法。』和上告曰：『汝今事切，不宜餘處教汝懺悔，汝今但當稱然燈佛、如來、應供、正遍知十號具足。』

「爾時諸比丘用和上語，咸皆稱言南無諸佛。既稱佛已尋即命終，乘善心故得生天上，上生忉利封受自然，畢天之壽下生世間，坐前世罪（虛食信施），墮餓鬼中，烊銅灌咽，壽命長遠八萬四千歲。餓鬼罪畢生畜生中，畜生罪畢還生人中，貧窮下賤以為莊嚴。既生人中聞諸佛名，因於前世出家力故信心內發，如前宿識稱南無佛，以稱佛名因緣功德，八千世中常值佛世，而眼不覩諸佛色身，況復聞法？乃至今日遭值我世，見我身體狀如赤土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸比丘用和上語，咸皆稱言南無諸佛。既稱佛已尋即命終，乘善心故得生天上，上生忉利封受自然，畢天之壽下生世間，坐前世罪（虛食信施），墮餓鬼中，烊銅灌咽，壽命長遠八萬四千歲。餓鬼罪畢生畜生中，畜生罪畢還生人中，貧窮下賤以為莊嚴。既生人中聞諸佛名，因於前世出家力故信心內發，如前宿識稱南無佛，以稱佛名因緣功德，八千世中常值佛世，而眼不覩諸佛色身，況復聞法？乃至今日遭值我世，見我身體狀如赤土。」

佛告諸比丘：「汝等先世，於不疑處橫生疑見，於可信處橫生不信。以是罪故，不見諸佛、不聞正法，如我今者現生王宮，我色真正色中最上，汝見赤土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「汝等先世，於不疑處橫生疑見，於可信處橫生不信。以是罪故，不見諸佛、不聞正法，如我今者現生王宮，我色真正色中最上，汝見赤土。」

時諸比丘聞佛此語，各自悔責，偏袒右肩合掌向佛，而作是言：「我於前世無量劫時，邪見疑師、虛受信施，此因緣故墮地獄中，今雖得出，於無量世不見諸佛但聞其名，今見世尊身赤土色正長五尺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘聞佛此語，各自悔責，偏袒右肩合掌向佛，而作是言：「我於前世無量劫時，邪見疑師、虛受信施，此因緣故墮地獄中，今雖得出，於無量世不見諸佛但聞其名，今見世尊身赤土色正長五尺。」

是時世尊披僧祇支示胸德字，令比丘讀誦德字已，知佛功德智慧莊嚴，於萬字印中，說佛八萬四千諸功德行。比丘見已，讚歎佛言：「世尊甚奇特，但於胸字說無量義，何況佛心所有功德？」說是語已向佛懺悔，五體投地如太山崩，悲號雨淚對佛啼哭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊披僧祇支示胸德字，令比丘讀誦德字已，知佛功德智慧莊嚴，於萬字印中，說佛八萬四千諸功德行。比丘見已，讚歎佛言：「世尊甚奇特，但於胸字說無量義，何況佛心所有功德？」說是語已向佛懺悔，五體投地如太山崩，悲號雨淚對佛啼哭。

是時世尊軟言安慰，令諸比丘心得歡喜。既歡喜已，猶如風吹重雲四散，顯發金顏三十二相炳然覩見。既見佛已，心大歡喜發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊軟言安慰，令諸比丘心得歡喜。既歡喜已，猶如風吹重雲四散，顯發金顏三十二相炳然覩見。既見佛已，心大歡喜發菩提心。

佛告父王：「此千比丘慇懃求法心無懈息，於未來世過算數劫，當得作佛，號南無光照如來、應供、正遍知，十號具足。其作佛時，地純金色，七寶行樹、妙寶樓閣以為莊嚴，其土眾生，皆是慚愧懺悔之徒，純是菩薩發無上意。如是千佛次第出世，亦如賢劫千菩薩等次第成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「此千比丘慇懃求法心無懈息，於未來世過算數劫，當得作佛，號南無光照如來、應供、正遍知，十號具足。其作佛時，地純金色，七寶行樹、妙寶樓閣以為莊嚴，其土眾生，皆是慚愧懺悔之徒，純是菩薩發無上意。如是千佛次第出世，亦如賢劫千菩薩等次第成佛。」

佛告大王：「是諸比丘疑師、疑僧，獲大重罪。如向所說，稱南無佛所得果報，今於我世現前受記，何況正念思惟佛者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「是諸比丘疑師、疑僧，獲大重罪。如向所說，稱南無佛所得果報，今於我世現前受記，何況正念思惟佛者！」

諸比丘尼見佛銀色，從座而起偏袒右肩，為佛作禮白言：「世尊！如來今者自說身色，除諸眾生無量重罪，我等何故從生出家，乃至今日見佛銀色、銀華、銀光，諸莊嚴具悉皆是銀？我等云何不見如來金光赫艷，亦不見佛三十二相果報功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘尼見佛銀色，從座而起偏袒右肩，為佛作禮白言：「世尊！如來今者自說身色，除諸眾生無量重罪，我等何故從生出家，乃至今日見佛銀色、銀華、銀光，諸莊嚴具悉皆是銀？我等云何不見如來金光赫艷，亦不見佛三十二相果報功德？」

是時如來聞諸尼語，即便微笑，有金色光從面門出，遶佛銀身足滿十匝。此光現時，諸尼見佛身紫金色三十二相，光明顯照不可具說。諸尼見已，觀眉間白毫相右旋婉轉，見已歡喜，應時即成阿羅漢道，三明六通具八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來聞諸尼語，即便微笑，有金色光從面門出，遶佛銀身足滿十匝。此光現時，諸尼見佛身紫金色三十二相，光明顯照不可具說。諸尼見已，觀眉間白毫相右旋婉轉，見已歡喜，應時即成阿羅漢道，三明六通具八解脫。

諸比丘尼自識宿命，曾於前世無量劫時，有佛出世，亦名釋迦文。彼佛滅後有諸弟子出家學道，僧中一人遊行教化，見五百童女在山澤中歡娛自樂。時彼比丘攝持威儀，安庠徐步至諸女所，敷尼師檀在地而坐。諸女見已各各歡喜，而作是言：「此空閑處神仙所遊，忽然有此勝士比丘，來在此坐此必非凡，我宜供養。」各脫銀鐶散比丘上：「比丘精進德行純備，後必成佛，願我見之時，如所散鐶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘尼自識宿命，曾於前世無量劫時，有佛出世，亦名釋迦文。彼佛滅後有諸弟子出家學道，僧中一人遊行教化，見五百童女在山澤中歡娛自樂。時彼比丘攝持威儀，安庠徐步至諸女所，敷尼師檀在地而坐。諸女見已各各歡喜，而作是言：「此空閑處神仙所遊，忽然有此勝士比丘，來在此坐此必非凡，我宜供養。」各脫銀鐶散比丘上：「比丘精進德行純備，後必成佛，願我見之時，如所散鐶。」

「汝等貪著銀寶色故，生生常在白銀山中，受銀山神寶女之身；以禮沙門奉獻銀鐶，今遭我世沐浴清化成阿羅漢。爾時比丘則我身是！時諸女者汝身是也！汝於前世供養沙門禮諸佛故，從是已來恒值諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等貪著銀寶色故，生生常在白銀山中，受銀山神寶女之身；以禮沙門奉獻銀鐶，今遭我世沐浴清化成阿羅漢。爾時比丘則我身是！時諸女者汝身是也！汝於前世供養沙門禮諸佛故，從是已來恒值諸佛。」

佛告父王：「佛人中寶祐利處多，若聞名者，禮拜供養獲大重報，何況繫念思佛正顏！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「佛人中寶祐利處多，若聞名者，禮拜供養獲大重報，何況繫念思佛正顏！」

優婆塞眾中見佛世尊如黑象脚者，即從坐起偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「我生此國，我國王子出家成佛，阿私陀仙見三十二相，即為我說：『地天太子成佛無疑。』我聞是語歸依於佛，從是以來恒隨佛後，受三歸依、受持八齋、受五戒法。然我罪咎，但聞佛聲不見佛形，每見佛時如黑象脚，何酷之甚？」說是語已，舉手椎胸號泣躄地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆塞眾中見佛世尊如黑象脚者，即從坐起偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「我生此國，我國王子出家成佛，阿私陀仙見三十二相，即為我說：『地天太子成佛無疑。』我聞是語歸依於佛，從是以來恒隨佛後，受三歸依、受持八齋、受五戒法。然我罪咎，但聞佛聲不見佛形，每見佛時如黑象脚，何酷之甚？」說是語已，舉手椎胸號泣躄地。

是時如來以梵音聲，猶如慈父安慰其子，告諸優婆塞言：「法子還坐，佛當為汝除斷疑悔，滅諸障礙。」說是語已，告諸優婆塞：「汝等先世無量劫時，於閻浮提各作國王，王領諸國快得自在。有諸沙門為利養故，為汝邪說不順佛教，法說非法、非法說法，汝等諸人皆信用之。是人以此諸惡教故，命終之後墮阿鼻地獄，汝等隨順惡友教故，命終亦墮黑闇地獄。由前聞法善心力故，今遭我世受持五戒，汝今應當佛、法、僧前，說汝邪見邪友所教，誠心懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來以梵音聲，猶如慈父安慰其子，告諸優婆塞言：「法子還坐，佛當為汝除斷疑悔，滅諸障礙。」說是語已，告諸優婆塞：「汝等先世無量劫時，於閻浮提各作國王，王領諸國快得自在。有諸沙門為利養故，為汝邪說不順佛教，法說非法、非法說法，汝等諸人皆信用之。是人以此諸惡教故，命終之後墮阿鼻地獄，汝等隨順惡友教故，命終亦墮黑闇地獄。由前聞法善心力故，今遭我世受持五戒，汝今應當佛、法、僧前，說汝邪見邪友所教，誠心懺悔。」

諸優婆塞聞佛此語，稱南無佛、稱南無法、稱南無僧，說諸罪咎誠心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸優婆塞聞佛此語，稱南無佛、稱南無法、稱南無僧，說諸罪咎誠心懺悔。

時佛即放眉間大人相光，照諸人心心意開解，同時即得須陀洹道。諸優婆塞既得道已，見佛色身，端嚴微妙世間無比，求佛出家成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛即放眉間大人相光，照諸人心心意開解，同時即得須陀洹道。諸優婆塞既得道已，見佛色身，端嚴微妙世間無比，求佛出家成阿羅漢。

優婆夷眾中見佛色身猶如聚墨者，即從坐起合掌向佛，雨淚號哭悲不能言，舉手拍頭，氣絕躄地。是時世尊見是事已，以梵音聲安慰諸女，告言：「諸女！何故愁憂乃至如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷眾中見佛色身猶如聚墨者，即從坐起合掌向佛，雨淚號哭悲不能言，舉手拍頭，氣絕躄地。是時世尊見是事已，以梵音聲安慰諸女，告言：「諸女！何故愁憂乃至如是？」

是時諸女聞佛語聲，諸情根開，即起合掌，白世尊言：「佛日出世普照一切，眾人皆見如月盛滿，唯我不見。佛說法時諸人皆聞八種音聲，我獨不聞如生聾人。尊者舍利弗為我授戒，乃聞其說有五戒法，每至佛會，見佛世尊猶如聚墨。唯願天尊！大慈悲故除我罪咎，令我得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸女聞佛語聲，諸情根開，即起合掌，白世尊言：「佛日出世普照一切，眾人皆見如月盛滿，唯我不見。佛說法時諸人皆聞八種音聲，我獨不聞如生聾人。尊者舍利弗為我授戒，乃聞其說有五戒法，每至佛會，見佛世尊猶如聚墨。唯願天尊！大慈悲故除我罪咎，令我得見。」

是時世尊！於師子座還坐申脚，出千輻輪相以示諸女，諸女但見眾妙蓮華從輪相出，華上化佛猶如墨人。復更合掌向佛作禮，白言：「世尊！為佛弟子已經多時，惟有今日見妙蓮華，見諸化佛猶如墨塗。宿有何罪，眼闇乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊！於師子座還坐申脚，出千輻輪相以示諸女，諸女但見眾妙蓮華從輪相出，華上化佛猶如墨人。復更合掌向佛作禮，白言：「世尊！為佛弟子已經多時，惟有今日見妙蓮華，見諸化佛猶如墨塗。宿有何罪，眼闇乃爾？」

佛告諸女：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者為汝分別。過去久遠無量世時，時世有佛，號一寶蓋燈王如來、應供、正遍知。彼佛滅後於像法中，有諸比丘入村乞食，執鉢持錫威儀不犯，至婬女家。時諸婬女取比丘鉢，盛滿鉢飯戲比丘言：『汝釋種子！顏色可惡猶如聚墨，身所著衣狀如乞人，汝之可惡天下無比，自言無欲誰當念汝？』爾時比丘聞此語已，擲鉢空中飛騰而去。諸女見已慚愧懺悔，而作是言：『我等今者施沙門食，願於來世身得自在猶如沙門。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸女：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者為汝分別。過去久遠無量世時，時世有佛，號一寶蓋燈王如來、應供、正遍知。彼佛滅後於像法中，有諸比丘入村乞食，執鉢持錫威儀不犯，至婬女家。時諸婬女取比丘鉢，盛滿鉢飯戲比丘言：『汝釋種子！顏色可惡猶如聚墨，身所著衣狀如乞人，汝之可惡天下無比，自言無欲誰當念汝？』爾時比丘聞此語已，擲鉢空中飛騰而去。諸女見已慚愧懺悔，而作是言：『我等今者施沙門食，願於來世身得自在猶如沙門。』」

佛告諸女：「爾時諸女飯羅漢者，今汝等是！汝以善心施比丘食，二千劫中常不飢渴；坐前惡罵婬欲因緣，六十小劫墮黑闇獄；由前發願善心不滅，今遭我世得受五戒，乃是供養阿羅漢故，見舍利弗不見我身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸女：「爾時諸女飯羅漢者，今汝等是！汝以善心施比丘食，二千劫中常不飢渴；坐前惡罵婬欲因緣，六十小劫墮黑闇獄；由前發願善心不滅，今遭我世得受五戒，乃是供養阿羅漢故，見舍利弗不見我身。」

爾時世尊說是語已，即於臍中出大蓮華，其大蓮華化成光臺，其光臺中有百千無數聲聞比丘，如舍利弗、目健連等，於佛光臺神通自在作十八變。諸女見已心生歡喜，應時即以智慧火燒二十億洞然之結，得須陀洹道。諸優婆夷既得道已，見佛色身端嚴微妙，惟不見佛白毫相光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，即於臍中出大蓮華，其大蓮華化成光臺，其光臺中有百千無數聲聞比丘，如舍利弗、目健連等，於佛光臺神通自在作十八變。諸女見已心生歡喜，應時即以智慧火燒二十億洞然之結，得須陀洹道。諸優婆夷既得道已，見佛色身端嚴微妙，惟不見佛白毫相光。

佛告父王：「戲弄惡口，乃至得道所見不明。是故諸人當勤護口，專心正意觀佛三昧，以見佛故獲無量福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「戲弄惡口，乃至得道所見不明。是故諸人當勤護口，專心正意觀佛三昧，以見佛故獲無量福。」

是時世尊！欲令大眾見佛色身了了分明，佛即化精舍如白玉山，高妙大小猶如須彌，百千龕窟，於眾龕窟影現諸像與佛無異。時佛前地有大蓮華，其華千葉，葉有千光，光千化佛，佛千弟子以為侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊！欲令大眾見佛色身了了分明，佛即化精舍如白玉山，高妙大小猶如須彌，百千龕窟，於眾龕窟影現諸像與佛無異。時佛前地有大蓮華，其華千葉，葉有千光，光千化佛，佛千弟子以為侍者。

佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子，若能割捐諸事，捐棄諸惡，繫念思惟佛常光者，佛不現在亦名見佛。以見佛故，一切諸惡皆得消除，隨其所願於未來世當成三種菩提之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「佛滅度後，佛諸弟子，若能割捐諸事，捐棄諸惡，繫念思惟佛常光者，佛不現在亦名見佛。以見佛故，一切諸惡皆得消除，隨其所願於未來世當成三種菩提之道。」

佛告阿難：「如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」