佛說觀佛三昧海經卷第二東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第二東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相品第三之二

佛告父王：「云何名菩薩降魔時白毫相光？魔王波旬遙以天眼觀閻浮提，見釋迦子棄國如唾，坐道樹下肌骨枯槁，形體羸瘠如久病人；唯有金色光明益顯，其眼陷黑如井底星，骨節相跓失蟠龍文。波旬喜曰：『瞿曇體羸骨如腐草，雖有光色餘命無幾，曼道未成，宜往敗之。』瞋目大怒勅諸夜叉速集軍眾：『吾今欲行下閻浮提往征瞿曇。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名菩薩降魔時白毫相光？魔王波旬遙以天眼觀閻浮提，見釋迦子棄國如唾，坐道樹下肌骨枯槁，形體羸瘠如久病人；唯有金色光明益顯，其眼陷黑如井底星，骨節相跓失蟠龍文。波旬喜曰：『瞿曇體羸骨如腐草，雖有光色餘命無幾，曼道未成，宜往敗之。』瞋目大怒勅諸夜叉速集軍眾：『吾今欲行下閻浮提往征瞿曇。』

「是時魔子名薩多羅，長跪白父：『淨飯王子其生之時，萬神侍御光徹眾天，其人慈悲普覆一切，今為群生坐於道樹，父王云何興惡逆意？』魔即怒曰：『汝幼無知，乃言瞿曇有勝道德。瞿曇身羸如枯骨人，竟何所能而言慈悲？』子復白言：『瞿曇體羸不食故爾，觀其光色如金剛山紫焰流出，恬坐六年心無傾搖；觀其面貌曾無畏色。唯願大王！且住天宮不願往攻。』波旬復言：『汝但默然，何須多云？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時魔子名薩多羅，長跪白父：『淨飯王子其生之時，萬神侍御光徹眾天，其人慈悲普覆一切，今為群生坐於道樹，父王云何興惡逆意？』魔即怒曰：『汝幼無知，乃言瞿曇有勝道德。瞿曇身羸如枯骨人，竟何所能而言慈悲？』子復白言：『瞿曇體羸不食故爾，觀其光色如金剛山紫焰流出，恬坐六年心無傾搖；觀其面貌曾無畏色。唯願大王！且住天宮不願往攻。』波旬復言：『汝但默然，何須多云？』

「時夜叉主名曰翅陀，即至魔所，頭面著地為魔作禮，白言天王：『何所勅令？』波旬告曰：『汝以我聲遍勅六天，告下鬼王并諸八部，及曠野鬼、十八地獄閻羅王神，一切皆集往瞿曇所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時夜叉主名曰翅陀，即至魔所，頭面著地為魔作禮，白言天王：『何所勅令？』波旬告曰：『汝以我聲遍勅六天，告下鬼王并諸八部，及曠野鬼、十八地獄閻羅王神，一切皆集往瞿曇所。』

「是時諸鬼，猶如雲起從四面集，或有諸鬼首如牛頭有四十耳，於其耳中生諸鐵箭，赤焰上起高一由旬，有十八角角端擎山，山上有龍，銜熱鐵丸。復有諸鬼首如狐頭，有十千眼，眼睫長大如霹靂炎，項上有口口吐熾火，身上諸毛猶如劍樹。復有諸鬼倒住空中有十二脚，於其足跟有千刀輪，頭如太山，於其頭上五百劍樹，樹頭火起。復有諸鬼，婉轉腹行，負鐵圍山穹脊而至。復有諸鬼，一頸多頭口有千舌，於其舌上生棘刺樹，毛鬣上衝毛端雨血，吐刺疾走騰空而至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時諸鬼，猶如雲起從四面集，或有諸鬼首如牛頭有四十耳，於其耳中生諸鐵箭，赤焰上起高一由旬，有十八角角端擎山，山上有龍，銜熱鐵丸。復有諸鬼首如狐頭，有十千眼，眼睫長大如霹靂炎，項上有口口吐熾火，身上諸毛猶如劍樹。復有諸鬼倒住空中有十二脚，於其足跟有千刀輪，頭如太山，於其頭上五百劍樹，樹頭火起。復有諸鬼，婉轉腹行，負鐵圍山穹脊而至。復有諸鬼，一頸多頭口有千舌，於其舌上生棘刺樹，毛鬣上衝毛端雨血，吐刺疾走騰空而至。

「毘舍闍鬼發大惡聲，氣踊如雲雨熱鐵丸倏忽而到；鳩槃茶鬼蹲踞土埵現其醜形；富單那鬼其形黑瘦，頭戴大鑊盛熱鐵丸，手執刀輪，左脚踏狗，右脚踏狼，奔走而至；諸羅剎王背黑如漆，胸白如月，眼如盛火，頭髮蓬亂如縛刺束，狗牙上出，狀如銏劍，手十指爪利如鋒芒，脚有十爪縱橫如劍，以鐵羈頭疾走而至；曠野鬼神大將軍等，一頸六頭胸有六面，膝頭兩面，舉體生毛狀如箭鏃，奮身射人，張眼焰赤血出流下，與諸兇類疾走而到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘舍闍鬼發大惡聲，氣踊如雲雨熱鐵丸倏忽而到；鳩槃茶鬼蹲踞土埵現其醜形；富單那鬼其形黑瘦，頭戴大鑊盛熱鐵丸，手執刀輪，左脚踏狗，右脚踏狼，奔走而至；諸羅剎王背黑如漆，胸白如月，眼如盛火，頭髮蓬亂如縛刺束，狗牙上出，狀如銏劍，手十指爪利如鋒芒，脚有十爪縱橫如劍，以鐵羈頭疾走而至；曠野鬼神大將軍等，一頸六頭胸有六面，膝頭兩面，舉體生毛狀如箭鏃，奮身射人，張眼焰赤血出流下，與諸兇類疾走而到。

「復有諸鬼，首如虎頭有十二眼，鼻如象鼻有十三鼻，左肩擔山右肩負火，手捉利劍脚躡師子，哮吼而至。復有諸鬼其身如雲，霹靂火起如團雲頭，於團雲邊有百千萬龍，不見其身但見吐毒，於十方面，一切惡事如雲而集；鬼子母神將其諸子，各執一石壁方十里，巖崿可畏競馳而至。復有諸鬼捲脊挾尾，以鼻嗅地鼻出諸火，火焰上化化生諸鬼，擔面而走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸鬼，首如虎頭有十二眼，鼻如象鼻有十三鼻，左肩擔山右肩負火，手捉利劍脚躡師子，哮吼而至。復有諸鬼其身如雲，霹靂火起如團雲頭，於團雲邊有百千萬龍，不見其身但見吐毒，於十方面，一切惡事如雲而集；鬼子母神將其諸子，各執一石壁方十里，巖崿可畏競馳而至。復有諸鬼捲脊挾尾，以鼻嗅地鼻出諸火，火焰上化化生諸鬼，擔面而走。

「是時魔王，顧視夜叉告令諸鬼：『今者鬼兵既已雲集，瞿曇善人，或能知呪，當興四兵。』以魔王珠化作四兵，象馬車步列仗如林，甚可怖畏，直從空下至道樹邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時魔王，顧視夜叉告令諸鬼：『今者鬼兵既已雲集，瞿曇善人，或能知呪，當興四兵。』以魔王珠化作四兵，象馬車步列仗如林，甚可怖畏，直從空下至道樹邊。

「魔復更念：『如此軍眾或不能淹降伏瞿曇。』復脫寶冠持擬地下，其冠光明逕至下方，當閻羅王化人宮上，高聲大呼告勅諸鬼：『汝等獄卒及閻羅王，阿鼻地獄刀輪劍戟、火車鑪炭，一切都舉向閻浮提，欲滅瞿曇擲置其中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔復更念：『如此軍眾或不能淹降伏瞿曇。』復脫寶冠持擬地下，其冠光明逕至下方，當閻羅王化人宮上，高聲大呼告勅諸鬼：『汝等獄卒及閻羅王，阿鼻地獄刀輪劍戟、火車鑪炭，一切都舉向閻浮提，欲滅瞿曇擲置其中。』

「阿鼻地獄縱廣正等八萬由旬，七重鐵城，下十八鬲，四面劍林亦十八行，東方復有十八小地獄，以為圍遶；南方十八鬲以為圍遶；西方十八鬲以為圍遶；北方十八鬲以為圍遶。地下自然有熾猛火，燒然鐵城鐵網俱熾，一切熱焰周迴還旋，下過十八鬲。若有眾生犯五逆者，身滿其中受如此苦，晝夜不息間無空缺，劫欲盡時四門自開。諸罪人等見東門外一切劍林，如清涼林，從下鬲起至第二鬲，第二鬲起至第三鬲，乃至於上走趣東門。羅剎獄卒以熱鐵叉逆刺其眼，精如融銅流出于地，即時躄倒遍滿十八鬲中，其心迷悶滿一小劫，爾乃還起復向南門。如是四方如前無異，晝夜受苦逕一大劫，劫盡更生餘小地獄。其餘眾獄形狀大小受報輕重，形類好醜一切雜報，慈三昧中當復廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿鼻地獄縱廣正等八萬由旬，七重鐵城，下十八鬲，四面劍林亦十八行，東方復有十八小地獄，以為圍遶；南方十八鬲以為圍遶；西方十八鬲以為圍遶；北方十八鬲以為圍遶。地下自然有熾猛火，燒然鐵城鐵網俱熾，一切熱焰周迴還旋，下過十八鬲。若有眾生犯五逆者，身滿其中受如此苦，晝夜不息間無空缺，劫欲盡時四門自開。諸罪人等見東門外一切劍林，如清涼林，從下鬲起至第二鬲，第二鬲起至第三鬲，乃至於上走趣東門。羅剎獄卒以熱鐵叉逆刺其眼，精如融銅流出于地，即時躄倒遍滿十八鬲中，其心迷悶滿一小劫，爾乃還起復向南門。如是四方如前無異，晝夜受苦逕一大劫，劫盡更生餘小地獄。其餘眾獄形狀大小受報輕重，形類好醜一切雜報，慈三昧中當復廣說。

「時諸獄卒，城東八千，三方亦爾。一一獄卒頭髮如山，生刀輪劍戟，耳如驢耳有百千種，一一耳中烟焰俱起，脣口牙齒過於羅剎百千萬倍，角如牛角角端生劍，五方異見，身體赤黑如癩病狗，有四百尾。於其尾頭濃血沸屎，有鐵𭉨蟲纏其身體，手捉鐵叉脚下踏輪，刀輪上刺直徹心髓，駛疾如風，各以鐵叉叉罪人腰，直上而走，阿鼻地獄如影隨形，逐罪人來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸獄卒，城東八千，三方亦爾。一一獄卒頭髮如山，生刀輪劍戟，耳如驢耳有百千種，一一耳中烟焰俱起，脣口牙齒過於羅剎百千萬倍，角如牛角角端生劍，五方異見，身體赤黑如癩病狗，有四百尾。於其尾頭濃血沸屎，有鐵𭉨蟲纏其身體，手捉鐵叉脚下踏輪，刀輪上刺直徹心髓，駛疾如風，各以鐵叉叉罪人腰，直上而走，阿鼻地獄如影隨形，逐罪人來。

「俄頃之間到道樹邊，一時雲集欲興惡逆。菩薩是時儼然不動，入勝意慈。魔王譸張奮武振吼，勅諸兵眾：『汝等速疾逼害瞿曇。』上震天雷雨熱鐵丸，刀輪武器更相加積交橫空中，四面諸鬼同時俱作，然其火箭不近菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俄頃之間到道樹邊，一時雲集欲興惡逆。菩薩是時儼然不動，入勝意慈。魔王譸張奮武振吼，勅諸兵眾：『汝等速疾逼害瞿曇。』上震天雷雨熱鐵丸，刀輪武器更相加積交橫空中，四面諸鬼同時俱作，然其火箭不近菩薩。

「是時菩薩，徐舉右臂申眉間毛，下向用擬阿鼻地獄，令諸罪人見白毛中流出眾水，澍如車軸雨大火上，大火暫滅唯烟氣在，令受罪人心得小悟，自憶前世百生、千生、百千萬生所作諸罪。諸獄卒等持大鐵叉舉起罪人，盡其身力不能得動。忽然自見大鐵叉頭如白銀山，龕室千萬，有白師子盤身為座，於其座上生白蓮華，有妙菩薩入勝意慈，如是莊嚴如須彌山。放叉擲地，有七寶華生叉根下，有白色光明，照諸地獄及獄卒身，令閻羅王及諸獄卒作白銀山，猶如電光暫時得見。諸受罪人，六情諸根猛火速起，節頭火然筋脈生釘，暫得一起，合掌叉手向白毫相，即時心開。見白毛中人如己無異，坐蓮華林，以水澆灌諸罪人頂，令心熱惱暫得清涼，即皆同時稱：『南無佛』。以是因緣，受罪畢訖直生人中，諸情完具正見出家，既出家已，破二十億洞然之結，成須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時菩薩，徐舉右臂申眉間毛，下向用擬阿鼻地獄，令諸罪人見白毛中流出眾水，澍如車軸雨大火上，大火暫滅唯烟氣在，令受罪人心得小悟，自憶前世百生、千生、百千萬生所作諸罪。諸獄卒等持大鐵叉舉起罪人，盡其身力不能得動。忽然自見大鐵叉頭如白銀山，龕室千萬，有白師子盤身為座，於其座上生白蓮華，有妙菩薩入勝意慈，如是莊嚴如須彌山。放叉擲地，有七寶華生叉根下，有白色光明，照諸地獄及獄卒身，令閻羅王及諸獄卒作白銀山，猶如電光暫時得見。諸受罪人，六情諸根猛火速起，節頭火然筋脈生釘，暫得一起，合掌叉手向白毫相，即時心開。見白毛中人如己無異，坐蓮華林，以水澆灌諸罪人頂，令心熱惱暫得清涼，即皆同時稱：『南無佛』。以是因緣，受罪畢訖直生人中，諸情完具正見出家，既出家已，破二十億洞然之結，成須陀洹。

「魔見是相，憔悴懊惱却臥床上。魔有三女，長名悅彼，中名喜心，小名多媚。時魔三女至父王所，長跪叉手為父作禮，啟言：『父王！今日何故愁悴乃爾！』其父答言：『沙門瞿曇結誓深重，今坐道樹要壞我民，是故愁耳！』女白父言：『我能往亂，願父莫愁。』即自莊飾著雜寶冠，容媚挺特過踰魔后百千萬倍。眄目作姿現諸妖冶，瓔珞晃耀光翳六天，乘羽寶車，安施寶帳垂諸天華，於華鬚頭諸化玉女，手執樂器鼓樂絃歌，聲萬種音凡在世人之所憙樂。一一玉女從五百女以為侍御，繒蓋幢幡如雲而下，身毛孔中香烟芬馥有百千色，玄黃昱爍甚適人目，安庠徐步至菩薩所，下車合掌禮敬菩薩，旋遶七匝，白菩薩言：『太子生時，萬神侍御七寶來臻，何棄天位來此樹下？我是天女盛美無比，顏貌紅輝六天無雙，今以微身奉上太子，供給左右可備灑掃。我等善能調身按摩，今欲親附願遂下情。太子坐樹身體疲懈，宜須偃息服食甘露。』即以寶器獻天百味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「魔見是相，憔悴懊惱却臥床上。魔有三女，長名悅彼，中名喜心，小名多媚。時魔三女至父王所，長跪叉手為父作禮，啟言：『父王！今日何故愁悴乃爾！』其父答言：『沙門瞿曇結誓深重，今坐道樹要壞我民，是故愁耳！』女白父言：『我能往亂，願父莫愁。』即自莊飾著雜寶冠，容媚挺特過踰魔后百千萬倍。眄目作姿現諸妖冶，瓔珞晃耀光翳六天，乘羽寶車，安施寶帳垂諸天華，於華鬚頭諸化玉女，手執樂器鼓樂絃歌，聲萬種音凡在世人之所憙樂。一一玉女從五百女以為侍御，繒蓋幢幡如雲而下，身毛孔中香烟芬馥有百千色，玄黃昱爍甚適人目，安庠徐步至菩薩所，下車合掌禮敬菩薩，旋遶七匝，白菩薩言：『太子生時，萬神侍御七寶來臻，何棄天位來此樹下？我是天女盛美無比，顏貌紅輝六天無雙，今以微身奉上太子，供給左右可備灑掃。我等善能調身按摩，今欲親附願遂下情。太子坐樹身體疲懈，宜須偃息服食甘露。』即以寶器獻天百味。

「太子寂然身心不動，以白毫擬，令天三女自見身內膿囊涕唾、九孔筋脈一切根本，大腸小腸、生藏熟藏，於其中間，迴伏婉轉踊生諸蟲，其數滿足有八千戶，戶有九億諸小蟲等，蟲遊戲時走入小腸，皆有四口張口上向，大蟲遊戲入大腸中，從大腸出復入胃中。冷病起時胃管閉塞，蟲不得入，故食不消。脾、腎、肝、肺、心、膽、喉嚨，肺腴肝鬲，如是中間復生四蟲，如四蛇合，上下同時唼食諸藏，滓盡汁出，入眼為淚，入鼻為涕，聚口成唾，放口涎流。薄皮厚皮，筋髓諸脈悉生諸蟲，細於秋毫數甚眾多不可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子寂然身心不動，以白毫擬，令天三女自見身內膿囊涕唾、九孔筋脈一切根本，大腸小腸、生藏熟藏，於其中間，迴伏婉轉踊生諸蟲，其數滿足有八千戶，戶有九億諸小蟲等，蟲遊戲時走入小腸，皆有四口張口上向，大蟲遊戲入大腸中，從大腸出復入胃中。冷病起時胃管閉塞，蟲不得入，故食不消。脾、腎、肝、肺、心、膽、喉嚨，肺腴肝鬲，如是中間復生四蟲，如四蛇合，上下同時唼食諸藏，滓盡汁出，入眼為淚，入鼻為涕，聚口成唾，放口涎流。薄皮厚皮，筋髓諸脈悉生諸蟲，細於秋毫數甚眾多不可具說。

「其女見此即便嘔吐從口而出，無有窮盡。即自見身，左生蛇頭，右生狐頭，中首狗頭，頭上化生九色死屍，如九相觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其女見此即便嘔吐從口而出，無有窮盡。即自見身，左生蛇頭，右生狐頭，中首狗頭，頭上化生九色死屍，如九相觀。

「九相觀者：一者、新死相：或見死人，身體正直無所復知，想我此身亦當復爾，與此無異，故曰新死相。二者、青瘀相：或見死人，一日至于七日，身體青膖瘀黑相，我所愛身亦當復爾，與此無異，故曰青瘀相。三者、膿血相：或見死人，身已爛壞血流塗漫，極為可惡不可瞻視，我所愛身亦當復爾，故曰膿血相。四者、絳汁相：或見死人，身體縱橫黃水流出狀似絳汁，我所愛身亦當復爾，故曰絳汁相。五者、食不消相：或見死人，為烏鳥所食，蟲狼所噉，為蠅所蛆，其肉欲盡或半身在，我所愛身亦當復爾，故曰食不消相。六者、筋纏束薪相：或見死人，皮肉已盡止有筋骨相連，譬似束薪，由是得成而不解散，我所愛身亦當復爾，故曰筋纏束薪相。七者、骨節分離相：或見死人，筋已爛壞骨節縱橫不在一處，我所愛身亦當復爾，故曰骨節分離相。八者、燒燋可惡相：或見死人，為家火所燒，野火所焚，燋縮在地，極為可惡不可瞻視，我所愛身亦當復爾，故曰燒燋可惡相。九者、故骨相：或見久昔乾骨，若五十歲，至百歲、二百歲、三百歲時，骨還變白，日曝徹中，火從骨上焰焰而起，火燒之後風吹入地還歸于土。是名略說九相，是為菩薩始在樹下初開不淨觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九相觀者：一者、新死相：或見死人，身體正直無所復知，想我此身亦當復爾，與此無異，故曰新死相。二者、青瘀相：或見死人，一日至于七日，身體青膖瘀黑相，我所愛身亦當復爾，與此無異，故曰青瘀相。三者、膿血相：或見死人，身已爛壞血流塗漫，極為可惡不可瞻視，我所愛身亦當復爾，故曰膿血相。四者、絳汁相：或見死人，身體縱橫黃水流出狀似絳汁，我所愛身亦當復爾，故曰絳汁相。五者、食不消相：或見死人，為烏鳥所食，蟲狼所噉，為蠅所蛆，其肉欲盡或半身在，我所愛身亦當復爾，故曰食不消相。六者、筋纏束薪相：或見死人，皮肉已盡止有筋骨相連，譬似束薪，由是得成而不解散，我所愛身亦當復爾，故曰筋纏束薪相。七者、骨節分離相：或見死人，筋已爛壞骨節縱橫不在一處，我所愛身亦當復爾，故曰骨節分離相。八者、燒燋可惡相：或見死人，為家火所燒，野火所焚，燋縮在地，極為可惡不可瞻視，我所愛身亦當復爾，故曰燒燋可惡相。九者、故骨相：或見久昔乾骨，若五十歲，至百歲、二百歲、三百歲時，骨還變白，日曝徹中，火從骨上焰焰而起，火燒之後風吹入地還歸于土。是名略說九相，是為菩薩始在樹下初開不淨觀門。

「時三魔女，自見背上，復負老母，髮白面皺，脣口喎僻，手脚繚戾，顏色津黑猶如僵尸。胸前復抱一死小兒，於六竅中流出諸膿，膿中生蟲正似蚘蟲。諸女見此愕然驚嘷，却行而去，低頭視臍，臍生六龍，龍吐水火，耳出諸風，體堅如鐵。自見女形，醜狀鄙穢，乃當如是。於其鄙處有諸小蟲，蟲有四頭二上二下，唼食女身。口出五毒，毒有五脈，上至心下乃至咽喉，從六根中生諸脈根，九十有九，直下流注至諸蟲頂，共相灌注徹諸蟲心。諸女人等，從無數世造諸邪行，惡業因緣獲得如是不淨醜身。復有諸蟲如手臂釧，團欒相持而有眾口，口生五毒唼食女根。諸女人等先世之時，邪婬行故，獲臭惡身以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時三魔女，自見背上，復負老母，髮白面皺，脣口喎僻，手脚繚戾，顏色津黑猶如僵尸。胸前復抱一死小兒，於六竅中流出諸膿，膿中生蟲正似蚘蟲。諸女見此愕然驚嘷，却行而去，低頭視臍，臍生六龍，龍吐水火，耳出諸風，體堅如鐵。自見女形，醜狀鄙穢，乃當如是。於其鄙處有諸小蟲，蟲有四頭二上二下，唼食女身。口出五毒，毒有五脈，上至心下乃至咽喉，從六根中生諸脈根，九十有九，直下流注至諸蟲頂，共相灌注徹諸蟲心。諸女人等，從無數世造諸邪行，惡業因緣獲得如是不淨醜身。復有諸蟲如手臂釧，團欒相持而有眾口，口生五毒唼食女根。諸女人等先世之時，邪婬行故，獲臭惡身以為莊嚴。

「諸女見已心極酸苦如箭入心，却行之時匍匐而去，如羸駝步，初舉足時節節火起，其髮黃黑如刺棘林，以自纏身，呼嗟歎息至魔王前。魔王心怒，奮劍竪色即欲直前，魔子諫曰：『父王無辜自招瘡疣，菩薩行淨難動如地，云何可壞？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸女見已心極酸苦如箭入心，却行之時匍匐而去，如羸駝步，初舉足時節節火起，其髮黃黑如刺棘林，以自纏身，呼嗟歎息至魔王前。魔王心怒，奮劍竪色即欲直前，魔子諫曰：『父王無辜自招瘡疣，菩薩行淨難動如地，云何可壞？』

「作是諫時，菩薩復以白毫光擬，令魔眷屬身心安樂，譬如比丘入第三禪。餓鬼見白毛，毛端皆有百千萬億諸大菩薩，是諸菩薩亦入勝意慈心三昧，各以右手將左指頭，爪端生乳灑滅猛火，猛火滅已即得清涼，自然飽滿身心踊悅，發菩提心，因是心故捨餓鬼苦。是諸鬼等自見其身，如似白玉，似瑠璃山、似頗梨山、似黃金山、似馬瑙山、身諸毛孔似真珠貫，眼目明淨似明月珠，身諸烟焰如雜寶雲，所執刀杖似七寶臺，七寶臺內重鋪綩綖安置丹枕，左右自然有化梵王。見化菩薩坐於花臺，各各異說諸罪人報：『汝等前世坐作惡業故，獲如此可惡之形。』說是語時，是諸鬼神有發無上菩提心者；有種聲聞辟支佛因緣者；有於來世當生人天勝樂處者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是諫時，菩薩復以白毫光擬，令魔眷屬身心安樂，譬如比丘入第三禪。餓鬼見白毛，毛端皆有百千萬億諸大菩薩，是諸菩薩亦入勝意慈心三昧，各以右手將左指頭，爪端生乳灑滅猛火，猛火滅已即得清涼，自然飽滿身心踊悅，發菩提心，因是心故捨餓鬼苦。是諸鬼等自見其身，如似白玉，似瑠璃山、似頗梨山、似黃金山、似馬瑙山、身諸毛孔似真珠貫，眼目明淨似明月珠，身諸烟焰如雜寶雲，所執刀杖似七寶臺，七寶臺內重鋪綩綖安置丹枕，左右自然有化梵王。見化菩薩坐於花臺，各各異說諸罪人報：『汝等前世坐作惡業故，獲如此可惡之形。』說是語時，是諸鬼神有發無上菩提心者；有種聲聞辟支佛因緣者；有於來世當生人天勝樂處者。

「是時魔王忽然還宮，白毫隨從直至六天。於其中間，無數天子天女，見白毛孔通中皆空，團圓可愛如梵王幢。於其空間，有百千萬恒河沙微塵諸寶蓮華，一一蓮華，無量無邊諸妙白色以為其臺，臺上有化菩薩，放白毫大人相光，亦復如是！諸菩薩頂有妙蓮華，其華金色，過去七佛在其華上，是諸化佛自說名字，與修多羅等無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時魔王忽然還宮，白毫隨從直至六天。於其中間，無數天子天女，見白毛孔通中皆空，團圓可愛如梵王幢。於其空間，有百千萬恒河沙微塵諸寶蓮華，一一蓮華，無量無邊諸妙白色以為其臺，臺上有化菩薩，放白毫大人相光，亦復如是！諸菩薩頂有妙蓮華，其華金色，過去七佛在其華上，是諸化佛自說名字，與修多羅等無差別。

「復有諸天宿善根者，見化菩薩一毛孔中生一菩薩，菩薩頂上皆有化佛，如前不異。時諸化佛眉間出華，百寶莊嚴，諸天世間無色可比。有化光臺，臺上化佛如前不異。諸化菩薩身毛孔中，化出一切十方眾生所希見事。化人足下有化光臺，生諸天宮，勝過六欲魔王宮殿，亦勝大梵儼身之宮。諸梵頂相從化菩薩足輞間生。如是白毛上至無色，遍照一切無量無邊諸天世界，皆如白寶頗梨明鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有諸天宿善根者，見化菩薩一毛孔中生一菩薩，菩薩頂上皆有化佛，如前不異。時諸化佛眉間出華，百寶莊嚴，諸天世間無色可比。有化光臺，臺上化佛如前不異。諸化菩薩身毛孔中，化出一切十方眾生所希見事。化人足下有化光臺，生諸天宮，勝過六欲魔王宮殿，亦勝大梵儼身之宮。諸梵頂相從化菩薩足輞間生。如是白毛上至無色，遍照一切無量無邊諸天世界，皆如白寶頗梨明鏡。

「諸天見此勝瑞相已，不樂天樂發菩提心，魔王八萬四千天女，視波旬身狀如死狗，亦似燋木。但瞻菩薩白毫相光，心意悅樂無以為譬，怒恚波旬：『前所為事，規欲壞他自失軍眾。』作是語時，百千無數天子天女，復發無上菩提道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸天見此勝瑞相已，不樂天樂發菩提心，魔王八萬四千天女，視波旬身狀如死狗，亦似燋木。但瞻菩薩白毫相光，心意悅樂無以為譬，怒恚波旬：『前所為事，規欲壞他自失軍眾。』作是語時，百千無數天子天女，復發無上菩提道意。」

佛告大王：「如是種種諸勝相事，但從菩薩眉間白毫而生此耳！不勞其餘身分功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「如是種種諸勝相事，但從菩薩眉間白毫而生此耳！不勞其餘身分功德。

「佛滅度後諸四部眾，若能暫時捨離散亂，繫心正觀菩薩降魔白毫相者，滅無數劫黑業惡障，亦除十惡諸煩惱障，能於現世見佛影像了了分明，如是種種觀相境界不可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛滅度後諸四部眾，若能暫時捨離散亂，繫心正觀菩薩降魔白毫相者，滅無數劫黑業惡障，亦除十惡諸煩惱障，能於現世見佛影像了了分明，如是種種觀相境界不可具說。

「如我滅後，欲觀如來降伏魔時白毛相者，當作此觀，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如我滅後，欲觀如來降伏魔時白毛相者，當作此觀，如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀」。

「云何名為如來成佛時大人相、覺人相、不動人相、解脫人相、光明人相、滿智慧人相、具足諸波羅蜜相、首楞嚴等諸三昧海相？菩薩摩訶薩，從勝意慈三昧起，入滅意定；從滅意定起，還入首楞嚴；從首楞嚴起，入慧炬三昧；從慧炬三昧起，入諸法相三昧；從諸法相三昧起，入光明相三昧；從光明相三昧起，入師子音聲三昧；從師子音聲三昧起，入師子奮迅三昧；從師子奮迅三昧起，入海意三昧；從海意三昧起，入普智三昧；從普智三昧起，入陀羅尼印相三昧；從陀羅尼印相三昧起，入普現色身三昧；從普現色身三昧起，入法界性三昧；從法界性三昧起，入師子吼力王三昧；從師子吼力王三昧起，入滅諸魔相三昧；從滅諸魔相三昧起，入空慧三昧；從空慧三昧起，入解空相三昧；從解空相三昧起，入大空智三昧；從大空智三昧起，入遍一切處色身三昧；從遍一切處色身三昧起，入寂心相三昧；從寂心相三昧起，入菩薩摩訶薩金剛相三昧；從金剛相三昧起，入金剛頂三昧；從金剛頂三昧起，入一切三昧海；從一切三昧海起，入一切陀羅尼海三昧；從一切陀羅尼海三昧起，入一切佛境界海三昧；從一切佛境界海三昧起，入一切諸佛解脫、解脫知見海三昧；從解脫、解脫知見海三昧起，然後方入無量微塵數諸三昧海門；從諸三昧海門起，入寂意滅意三昧；從寂意滅意三昧起，入金剛譬定大解脫三昧相門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為如來成佛時大人相、覺人相、不動人相、解脫人相、光明人相、滿智慧人相、具足諸波羅蜜相、首楞嚴等諸三昧海相？菩薩摩訶薩，從勝意慈三昧起，入滅意定；從滅意定起，還入首楞嚴；從首楞嚴起，入慧炬三昧；從慧炬三昧起，入諸法相三昧；從諸法相三昧起，入光明相三昧；從光明相三昧起，入師子音聲三昧；從師子音聲三昧起，入師子奮迅三昧；從師子奮迅三昧起，入海意三昧；從海意三昧起，入普智三昧；從普智三昧起，入陀羅尼印相三昧；從陀羅尼印相三昧起，入普現色身三昧；從普現色身三昧起，入法界性三昧；從法界性三昧起，入師子吼力王三昧；從師子吼力王三昧起，入滅諸魔相三昧；從滅諸魔相三昧起，入空慧三昧；從空慧三昧起，入解空相三昧；從解空相三昧起，入大空智三昧；從大空智三昧起，入遍一切處色身三昧；從遍一切處色身三昧起，入寂心相三昧；從寂心相三昧起，入菩薩摩訶薩金剛相三昧；從金剛相三昧起，入金剛頂三昧；從金剛頂三昧起，入一切三昧海；從一切三昧海起，入一切陀羅尼海三昧；從一切陀羅尼海三昧起，入一切佛境界海三昧；從一切佛境界海三昧起，入一切諸佛解脫、解脫知見海三昧；從解脫、解脫知見海三昧起，然後方入無量微塵數諸三昧海門；從諸三昧海門起，入寂意滅意三昧；從寂意滅意三昧起，入金剛譬定大解脫三昧相門。

「爾時道場地化似金剛，滿八十里其色正白，不可具見。此相現時，菩薩眉間白毫相光，端潔正直矗然東向，長一丈五尺，有十楞現。彌迦女人同類五女，無數萬億天、龍、鬼神，彌勒賢劫諸菩薩等、跋陀婆羅等，無量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩，亦見此相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時道場地化似金剛，滿八十里其色正白，不可具見。此相現時，菩薩眉間白毫相光，端潔正直矗然東向，長一丈五尺，有十楞現。彌迦女人同類五女，無數萬億天、龍、鬼神，彌勒賢劫諸菩薩等、跋陀婆羅等，無量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩，亦見此相。

「此相現時，佛菩提樹，白毛力故根下自然化生寶華，縱廣正等四十由旬，其華金色金剛為臺。佛眉間光照此華臺，其光直下至金剛際，於金剛際自然化生二金剛座，互相掁觸，聲振三千大千世界，令此大地六種振動。其金剛座上衝蓮華，至蓮華根，其蓮華根亦是金剛，三種金剛共相掁觸，直還下過至金剛際往旋十返，白毫光明圍遶十匝，令金剛座鏗然不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此相現時，佛菩提樹，白毛力故根下自然化生寶華，縱廣正等四十由旬，其華金色金剛為臺。佛眉間光照此華臺，其光直下至金剛際，於金剛際自然化生二金剛座，互相掁觸，聲振三千大千世界，令此大地六種振動。其金剛座上衝蓮華，至蓮華根，其蓮華根亦是金剛，三種金剛共相掁觸，直還下過至金剛際往旋十返，白毫光明圍遶十匝，令金剛座鏗然不動。

「佛坐此坐，消除三障成菩提道，佛心境界說不可盡，若廣說者，一切眾生至十地菩薩，亦不能知亦非所解。是故於此白毫相中，隱而不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛坐此坐，消除三障成菩提道，佛心境界說不可盡，若廣說者，一切眾生至十地菩薩，亦不能知亦非所解。是故於此白毫相中，隱而不說。

「如是白毛光明力故，令菩提樹，金剛為莖，根亦金剛，楷七寶成，楷上生光，各各有七圍遶佛身，化成寶縵，樹葉金色，華百寶色，華上有光百千寶色，諸天寶光不得為譬，果白寶色，夜摩天上微妙白寶不得為比，其果光明化摩尼網彌覆樹上，於其網間猶如白絲，婉轉下垂，化成寶鈴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是白毛光明力故，令菩提樹，金剛為莖，根亦金剛，楷七寶成，楷上生光，各各有七圍遶佛身，化成寶縵，樹葉金色，華百寶色，華上有光百千寶色，諸天寶光不得為譬，果白寶色，夜摩天上微妙白寶不得為比，其果光明化摩尼網彌覆樹上，於其網間猶如白絲，婉轉下垂，化成寶鈴。

「鈴四角頭有大寶臺，其臺高顯過於上方無量世界。過是界已，復更化成諸大寶臺，其臺高妙不可具說，光顯微妙。譬如和合百千萬億諸須彌山，於其臺上有大寶蓋純金剛成，雜色間錯微妙光明，光明下垂化成幡帳。於幡帳中雨寶蓋雲，寶蓋雲中雨幢幡雲，幢幡雲中雨妓樂雲，妓樂雲中雨寶光雲，寶光雲中雨諸香雲，諸香雲中雨師子座雲，師子座雲中雨華鬘雲，華鬘雲中雨妙音雲，妙音雲中雨偈頌雲，偈頌雲中雨諸珍寶供養具雲。如是等種種供具，皆從菩提樹白毫相光明中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鈴四角頭有大寶臺，其臺高顯過於上方無量世界。過是界已，復更化成諸大寶臺，其臺高妙不可具說，光顯微妙。譬如和合百千萬億諸須彌山，於其臺上有大寶蓋純金剛成，雜色間錯微妙光明，光明下垂化成幡帳。於幡帳中雨寶蓋雲，寶蓋雲中雨幢幡雲，幢幡雲中雨妓樂雲，妓樂雲中雨寶光雲，寶光雲中雨諸香雲，諸香雲中雨師子座雲，師子座雲中雨華鬘雲，華鬘雲中雨妙音雲，妙音雲中雨偈頌雲，偈頌雲中雨諸珍寶供養具雲。如是等種種供具，皆從菩提樹白毫相光明中出。

「時白毛光下垂照地，令道場邊金剛地上化作七池，池生德水，水有七色，七色分明，色有十光上照樹王。其池四岸眾寶合成，一岸百寶所共合成，一寶流出百億光明，池底純是金剛摩尼以為底沙。水生諸華純黃金葉，葉上千光化成光輪。池有七渠水自湧出，池口生華葉葉相次，於蓮華鬚流出諸水，如琉璃珠映徹分明。於渠兩邊列生諸華，八萬四千，眾寶嚴飾。此渠中水更相灌注，當水流時光亦隨轉，映菩提樹。此樹光中，一一葉上生寶蓮華，其華遍布一切世界，於其華上化白寶臺，遍至十方無量世界，其白毫光從佛眉間出，寶蓮華團圓正等滿一由旬。如是相次過於上方，無量無邊不可算數微塵世界。華華相次，一一華上見一佛坐，身黃金色方身丈六，結加趺坐坐蓮華臺，其金剛座及菩提樹，如上所說等無有異，乃至十方亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時白毛光下垂照地，令道場邊金剛地上化作七池，池生德水，水有七色，七色分明，色有十光上照樹王。其池四岸眾寶合成，一岸百寶所共合成，一寶流出百億光明，池底純是金剛摩尼以為底沙。水生諸華純黃金葉，葉上千光化成光輪。池有七渠水自湧出，池口生華葉葉相次，於蓮華鬚流出諸水，如琉璃珠映徹分明。於渠兩邊列生諸華，八萬四千，眾寶嚴飾。此渠中水更相灌注，當水流時光亦隨轉，映菩提樹。此樹光中，一一葉上生寶蓮華，其華遍布一切世界，於其華上化白寶臺，遍至十方無量世界，其白毫光從佛眉間出，寶蓮華團圓正等滿一由旬。如是相次過於上方，無量無邊不可算數微塵世界。華華相次，一一華上見一佛坐，身黃金色方身丈六，結加趺坐坐蓮華臺，其金剛座及菩提樹，如上所說等無有異，乃至十方亦復如是！

「於白毫中復出寶華，勝前寶華百億萬倍，華上有佛，如釋迦文等無有異，一華鬚頭復有一佛身亦丈六，入深禪定心不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於白毫中復出寶華，勝前寶華百億萬倍，華上有佛，如釋迦文等無有異，一華鬚頭復有一佛身亦丈六，入深禪定心不傾動。

「如是光明，照於東方無量無數百千世界，令諸世界皆作金色。彼眾生見化佛毛孔開現光明，亦復如是出無量百千寶光，一一光中，復有無量百億化佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是光明，照於東方無量無數百千世界，令諸世界皆作金色。彼眾生見化佛毛孔開現光明，亦復如是出無量百千寶光，一一光中，復有無量百億化佛。

「時諸天、龍、鬼神、夜叉、乾闥婆等，覩此光明遶佛千匝，照十方國見十方國，高下大小了了分明，如執明鏡自見面像。是諸大眾，波旬眷屬八萬億眾，諸鬼神、天、龍、夜叉等，各見白毫端直丈五，十方光見，映蔽眾目如萬億日，不可具見。但於光中，見無量無數百億千萬化釋迦文，眉間白毛正長丈五，一一毛中出無量光，一一光中無量化佛，化佛眉間亦復如是！是白毫光輪郭之中，流出眾光上至佛額，顯發額廣平正之相，額上諸毛毛皆上靡，其毛根下梵摩尼色，適眾生心，毛端流光如融紫金，光相上靡入於髮際，婉轉垂下至耳輪邊，然後布散上入髮間，圍遶䗍文數百千匝，從枕骨生，如金蓮華葉日照開敷，蓮華葉間及蓮華鬚，如帝釋畫了了分明，眾色異現。於其色間無量化佛，一佛七菩薩諸天以為侍者，手執寶華白中白者，華有五光五色分明，隨從化佛不失其所，此名如來初成佛時白毫相光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸天、龍、鬼神、夜叉、乾闥婆等，覩此光明遶佛千匝，照十方國見十方國，高下大小了了分明，如執明鏡自見面像。是諸大眾，波旬眷屬八萬億眾，諸鬼神、天、龍、夜叉等，各見白毫端直丈五，十方光見，映蔽眾目如萬億日，不可具見。但於光中，見無量無數百億千萬化釋迦文，眉間白毛正長丈五，一一毛中出無量光，一一光中無量化佛，化佛眉間亦復如是！是白毫光輪郭之中，流出眾光上至佛額，顯發額廣平正之相，額上諸毛毛皆上靡，其毛根下梵摩尼色，適眾生心，毛端流光如融紫金，光相上靡入於髮際，婉轉垂下至耳輪邊，然後布散上入髮間，圍遶䗍文數百千匝，從枕骨生，如金蓮華葉日照開敷，蓮華葉間及蓮華鬚，如帝釋畫了了分明，眾色異現。於其色間無量化佛，一佛七菩薩諸天以為侍者，手執寶華白中白者，華有五光五色分明，隨從化佛不失其所，此名如來初成佛時白毫相光。

「因白毫光初生項光，生王宮時此光如日，見不了了，圓光一尋別自當說。時諸八部覩白毫光所見不同，有見白毛猶如諸佛；有見白毫如諸菩薩；有見白毛如己父母，一切世間可尊敬事，悉於毛端了了得見，見已歡喜。有發無上菩提心者；有發聲聞、緣覺心者，如是諸鬼見白毛者，自然慈心無諸惡意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因白毫光初生項光，生王宮時此光如日，見不了了，圓光一尋別自當說。時諸八部覩白毫光所見不同，有見白毛猶如諸佛；有見白毫如諸菩薩；有見白毛如己父母，一切世間可尊敬事，悉於毛端了了得見，見已歡喜。有發無上菩提心者；有發聲聞、緣覺心者，如是諸鬼見白毛者，自然慈心無諸惡意。」

佛告父王：「如來白毛，自從初生乃至成佛，於其中間微細小事可得觀見。既成佛已，白毫光明眾相具足，諸修多羅中佛已廣說，白毫相光究竟之處，十地菩薩爾乃得見，先說小者，應諸世間此事易見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如來白毛，自從初生乃至成佛，於其中間微細小事可得觀見。既成佛已，白毫光明眾相具足，諸修多羅中佛已廣說，白毫相光究竟之處，十地菩薩爾乃得見，先說小者，應諸世間此事易見。」

佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！傳語後世諸弟子等皆令得知，若我滅後諸比丘等，若問是事，此白毫相菩薩本昔修何行得？汝當答言：『佛白毫相從無量劫捨心不慳，不見前相不憶財物，心無封著而行布施，以身心法攝身威儀，護持禁戒如愛雙目，然其心內豁然虛寂，不見犯起及捨墮法，心安如地無有動搖。設有一人，以百千刀屠截其身；設復有人，以諸棘刺鞭撻其身，菩薩初無一念瞋恚；設復有人頭有千舌舌出千言，種種異辭罵辱，菩薩顏色不變，如淨蓮華，心無所著身心不懈，無疲惓意如救頭然。如身毛孔生那利瘡，求覓良醫晝夜精進，心無染污如琉璃珠表裏俱淨，攝身斂意，閉目叉手端坐正受，其心如海湛然不動，如金剛山不可沮壞。雖作是意不隨禪生，灰心滅智，無所適莫，亦無覺觀非不觀法，心智猛利攝諸方便，不見有法若大若小，有細微相，如是眾多名波羅蜜。亦從三十七助菩提法，復從十力、四無所畏、大慈大悲三念處諸妙功德，得此白毫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！傳語後世諸弟子等皆令得知，若我滅後諸比丘等，若問是事，此白毫相菩薩本昔修何行得？汝當答言：『佛白毫相從無量劫捨心不慳，不見前相不憶財物，心無封著而行布施，以身心法攝身威儀，護持禁戒如愛雙目，然其心內豁然虛寂，不見犯起及捨墮法，心安如地無有動搖。設有一人，以百千刀屠截其身；設復有人，以諸棘刺鞭撻其身，菩薩初無一念瞋恚；設復有人頭有千舌舌出千言，種種異辭罵辱，菩薩顏色不變，如淨蓮華，心無所著身心不懈，無疲惓意如救頭然。如身毛孔生那利瘡，求覓良醫晝夜精進，心無染污如琉璃珠表裏俱淨，攝身斂意，閉目叉手端坐正受，其心如海湛然不動，如金剛山不可沮壞。雖作是意不隨禪生，灰心滅智，無所適莫，亦無覺觀非不觀法，心智猛利攝諸方便，不見有法若大若小，有細微相，如是眾多名波羅蜜。亦從三十七助菩提法，復從十力、四無所畏、大慈大悲三念處諸妙功德，得此白毫。』

「若我滅後佛諸弟子，捨離諸惡，去憒閙相，樂少語法，不務多事，晝夜六時，能於一時，於一時中分為少分，少分之中能須臾間，念佛白毫令心了了，無謬亂想分明正住，注意不息念白毫者，若見相好若不得見，如是等人，除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我滅後佛諸弟子，捨離諸惡，去憒閙相，樂少語法，不務多事，晝夜六時，能於一時，於一時中分為少分，少分之中能須臾間，念佛白毫令心了了，無謬亂想分明正住，注意不息念白毫者，若見相好若不得見，如是等人，除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。

「設復有人，但聞白毛心不驚疑，歡喜信受，此人亦除却八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，犯四根本罪，不如等罪及五逆罪，除謗方等，如是眾人若欲懺悔，晝夜六時身心不懈。譬如人在深草中行，四面火起，猛風吹來欲燒其身，此人作念：『若火燒我，未死之間支節解散，我當云何得滅此火？若不設計命必不濟，誰有智者多諸方便能救我命？設命全濟於彼人所無所悋惜？』作是思惟已，如太山崩，五體投地號泣雨淚，合掌向佛，讚歎如來種種德行。作是讚已，誦懺悔法，繫念在前，念佛眉間白毫相光，一日至七日，前四種罪可得輕微，三七日時罪相漸滅，七七日後，然後羯磨，事在他經。若比丘，犯不如罪，觀白毫光闇黑不現，應當入塔觀像眉間，一日至三日，合掌啼泣一心諦觀，然後入僧說前罪事，此名滅罪。前五種罪，念白毫光經八百日，然後復有別羯磨法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人，但聞白毛心不驚疑，歡喜信受，此人亦除却八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，犯四根本罪，不如等罪及五逆罪，除謗方等，如是眾人若欲懺悔，晝夜六時身心不懈。譬如人在深草中行，四面火起，猛風吹來欲燒其身，此人作念：『若火燒我，未死之間支節解散，我當云何得滅此火？若不設計命必不濟，誰有智者多諸方便能救我命？設命全濟於彼人所無所悋惜？』作是思惟已，如太山崩，五體投地號泣雨淚，合掌向佛，讚歎如來種種德行。作是讚已，誦懺悔法，繫念在前，念佛眉間白毫相光，一日至七日，前四種罪可得輕微，三七日時罪相漸滅，七七日後，然後羯磨，事在他經。若比丘，犯不如罪，觀白毫光闇黑不現，應當入塔觀像眉間，一日至三日，合掌啼泣一心諦觀，然後入僧說前罪事，此名滅罪。前五種罪，念白毫光經八百日，然後復有別羯磨法。」

佛告父王：「如來有無量相好，一一相中，八萬四千諸小相好，如是相好不及白毫少分功德。是故今日，為於來世諸惡眾生，說白毫相大慧光明消惡觀法。若有邪見極重惡人，聞此觀法具足相貌，生瞋恨心，無有是處。縱使生瞋，白毫相光亦復覆護，暫聞是語除三劫罪，後身生處生諸佛前，如是種種百千億種，觀諸光明微妙境界，不可悉說，念白毫時自然當生。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「如來有無量相好，一一相中，八萬四千諸小相好，如是相好不及白毫少分功德。是故今日，為於來世諸惡眾生，說白毫相大慧光明消惡觀法。若有邪見極重惡人，聞此觀法具足相貌，生瞋恨心，無有是處。縱使生瞋，白毫相光亦復覆護，暫聞是語除三劫罪，後身生處生諸佛前，如是種種百千億種，觀諸光明微妙境界，不可悉說，念白毫時自然當生。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。

「云何名觀額廣平正額廣平正相？二輪光明，光明輪郭，千輻轂輞，成摩尼珠，形如毘紐羯磨天畫。於畫中流出上妙金色之光，來入白毫，遶毫七匝，上入額上諸毛孔中，乃至髮際諸色相中，婉轉下垂至于耳輪，上散入髮，遶髮七匝。從枕骨出遶前蓮華相，團圓七匝七畫分明，畫有七色色生七華，華有一佛有七菩薩以為侍者，恭敬圍遶右旋而轉。如是額廣平正三相：髮際相、頭諸毛孔相、腦中相。腦中亦有十四光，現諸脈中，中外俱徹明顯可愛，踊出白光紅紫間錯，其色微細從枕骨出，亦遶前者三匝。一一畫間有一佛坐，有二菩薩以為侍者，益更明顯勝前數倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名觀額廣平正額廣平正相？二輪光明，光明輪郭，千輻轂輞，成摩尼珠，形如毘紐羯磨天畫。於畫中流出上妙金色之光，來入白毫，遶毫七匝，上入額上諸毛孔中，乃至髮際諸色相中，婉轉下垂至于耳輪，上散入髮，遶髮七匝。從枕骨出遶前蓮華相，團圓七匝七畫分明，畫有七色色生七華，華有一佛有七菩薩以為侍者，恭敬圍遶右旋而轉。如是額廣平正三相：髮際相、頭諸毛孔相、腦中相。腦中亦有十四光，現諸脈中，中外俱徹明顯可愛，踊出白光紅紫間錯，其色微細從枕骨出，亦遶前者三匝。一一畫間有一佛坐，有二菩薩以為侍者，益更明顯勝前數倍。

「云何觀如來眉相？左右二眉形如月初，卷生諸毛稀稠得所隨月形轉，其色艶紫，毛端紺青，琉璃妙光色無與比，眉光兩靡散入諸髮，既入髮已上至髮杪，其光䗍起，蜂翠孔雀色無以類。猶如聚墨比琉璃光，亦復下垂從枕骨出，右旋宛轉遶光四匝，一一畫中出一化佛，有二菩薩及二比丘翼侍左右，皆悉住立蓮華鬚上，明顯可愛勝前數倍。眉下三畫及眼眶中，旋生四光青黃赤白，上向艶出入眉骨中，出眉毛端亦如前法。從枕骨出遶光四匝，四色分明：黃色化佛身黃金色，白色化佛身白銀色，青色化佛身金精色，赤色化佛身車𤦲色。如是右旋益更明顯勝前數倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來眉相？左右二眉形如月初，卷生諸毛稀稠得所隨月形轉，其色艶紫，毛端紺青，琉璃妙光色無與比，眉光兩靡散入諸髮，既入髮已上至髮杪，其光䗍起，蜂翠孔雀色無以類。猶如聚墨比琉璃光，亦復下垂從枕骨出，右旋宛轉遶光四匝，一一畫中出一化佛，有二菩薩及二比丘翼侍左右，皆悉住立蓮華鬚上，明顯可愛勝前數倍。眉下三畫及眼眶中，旋生四光青黃赤白，上向艶出入眉骨中，出眉毛端亦如前法。從枕骨出遶光四匝，四色分明：黃色化佛身黃金色，白色化佛身白銀色，青色化佛身金精色，赤色化佛身車𤦲色。如是右旋益更明顯勝前數倍。

「云何觀如來眼睫相？如來眼睫上下各生有五百毛，柔軟可愛如優曇華鬚，於其毛端流出一光，如頗梨色入前眾相，光明色中遶頭一匝，從枕骨生圍遶前光，純生微妙諸青蓮華，蓮華臺上有青色蓋，有梵天王手執是蓋。此相現時佛眼青白，白者過於白寶百億萬倍；青者勝青蓮華及紺琉璃百億萬倍。上下俱眴如牛王眼，眼雙眥頭旋出二光，如青蓮華極為微細，遶髮一匝從枕骨出，映飾諸華令華開敷，光明益顯，如是勝相無量功德，名如來眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來眼睫相？如來眼睫上下各生有五百毛，柔軟可愛如優曇華鬚，於其毛端流出一光，如頗梨色入前眾相，光明色中遶頭一匝，從枕骨生圍遶前光，純生微妙諸青蓮華，蓮華臺上有青色蓋，有梵天王手執是蓋。此相現時佛眼青白，白者過於白寶百億萬倍；青者勝青蓮華及紺琉璃百億萬倍。上下俱眴如牛王眼，眼雙眥頭旋出二光，如青蓮華極為微細，遶髮一匝從枕骨出，映飾諸華令華開敷，光明益顯，如是勝相無量功德，名如來眼。

「若有欲觀如來眼者，當作此觀，作此觀者減損諸惡。閉目端坐正觀佛眼，一日至七日，於未來世常得見佛，終不盲冥，亦不生於邊地邪見無佛法處，慧眼恒開不生愚癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有欲觀如來眼者，當作此觀，作此觀者減損諸惡。閉目端坐正觀佛眼，一日至七日，於未來世常得見佛，終不盲冥，亦不生於邊地邪見無佛法處，慧眼恒開不生愚癡。」

佛告父王：「是故智者為除盲冥，當觀佛眼。佛有五眼，此觀法中先說肉眼。明淨光現觀眼心利，傍生境界不可具說，諦觀佛眼於少時間及觀像眼，未來世中經五生處，眼常明淨眼根無病，除却七劫生死之罪。」佛告阿難勅諸四眾：「勤觀佛眼慎勿休廢，觀佛眼者必獲無量微妙功德。髮際額廣及髮䗍文，眼眶眼眉，眼睫眼畫，如是等眾相光明，若能暫見，除六十劫生死之罪。未來生處必見彌勒，賢劫千佛威光所護，心如蓮華而無所著，終不墮於三塗八難。若坐不見當入塔觀，入塔觀時，亦當作此諸光明想，至心合掌䠒跪諦觀，一日至三日心不錯亂，命終之後生兜率天，面見彌勒菩薩色身端嚴，應感化導，既得見已身心歡喜入正法位。」佛告父王：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「是故智者為除盲冥，當觀佛眼。佛有五眼，此觀法中先說肉眼。明淨光現觀眼心利，傍生境界不可具說，諦觀佛眼於少時間及觀像眼，未來世中經五生處，眼常明淨眼根無病，除却七劫生死之罪。」佛告阿難勅諸四眾：「勤觀佛眼慎勿休廢，觀佛眼者必獲無量微妙功德。髮際額廣及髮䗍文，眼眶眼眉，眼睫眼畫，如是等眾相光明，若能暫見，除六十劫生死之罪。未來生處必見彌勒，賢劫千佛威光所護，心如蓮華而無所著，終不墮於三塗八難。若坐不見當入塔觀，入塔觀時，亦當作此諸光明想，至心合掌䠒跪諦觀，一日至三日心不錯亂，命終之後生兜率天，面見彌勒菩薩色身端嚴，應感化導，既得見已身心歡喜入正法位。」佛告父王：「如是觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」