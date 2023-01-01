佛說觀佛三昧海經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀佛三昧海經卷第一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六譬品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六譬品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住迦毘羅城尼拘樓陀精舍。爾時釋摩男請佛及僧供養三月，七月十五日僧自恣竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住迦毘羅城尼拘樓陀精舍。爾時釋摩男請佛及僧供養三月，七月十五日僧自恣竟。

爾時父王閱頭檀，佛姨母憍曇彌，來詣僧房供養眾僧，禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已，呼阿難言：「吾今欲往至世尊所，為可爾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時父王閱頭檀，佛姨母憍曇彌，來詣僧房供養眾僧，禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已，呼阿難言：「吾今欲往至世尊所，為可爾不？」

爾時阿難即宣此言以白世尊，佛告阿難：「父王來者必問妙法，汝行遍告諸比丘僧，及往林中命摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、迦栴延、阿那律等，彌勒菩薩、跋陀婆羅十六賢士，一時來會。」如此音聲遍至諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即宣此言以白世尊，佛告阿難：「父王來者必問妙法，汝行遍告諸比丘僧，及往林中命摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、迦栴延、阿那律等，彌勒菩薩、跋陀婆羅十六賢士，一時來會。」如此音聲遍至諸方。

爾時天主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、龍主等及諸眷屬，皆悉已集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、龍主等及諸眷屬，皆悉已集。

爾時父王及釋摩男、三億諸釋入佛精舍。當入之時見佛精舍如頗梨山，為佛作禮，未舉頭頃，即見佛前有大蓮華眾寶所成，於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有，遶佛三匝却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時父王及釋摩男、三億諸釋入佛精舍。當入之時見佛精舍如頗梨山，為佛作禮，未舉頭頃，即見佛前有大蓮華眾寶所成，於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有，遶佛三匝却坐一面。

是時父王即從坐起白佛言：「世尊！佛是吾子，吾是佛父，今我在世見佛色身，但見其外不覩其內。悉達在宮，相師皆見三十二相，今者成佛光明益顯，過踰昔日百千萬倍。佛涅槃後後世眾生，當云何觀佛身色相，如佛光明常行尺度？惟願天尊！今當為我及後眾生分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時父王即從坐起白佛言：「世尊！佛是吾子，吾是佛父，今我在世見佛色身，但見其外不覩其內。悉達在宮，相師皆見三十二相，今者成佛光明益顯，過踰昔日百千萬倍。佛涅槃後後世眾生，當云何觀佛身色相，如佛光明常行尺度？惟願天尊！今當為我及後眾生分別解說。」

爾時世尊入遍淨色身三昧，從三昧起即便微笑，諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色，從佛口出照父王頂；從父王頂照光明臺；從光明臺照于精舍，遍娑婆界還入佛頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊入遍淨色身三昧，從三昧起即便微笑，諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色，從佛口出照父王頂；從父王頂照光明臺；從光明臺照于精舍，遍娑婆界還入佛頂。

爾時世尊告父王言：「諦聽諦聽，善思念之！如來當說來世眾生得見佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告父王言：「諦聽諦聽，善思念之！如來當說來世眾生得見佛法。」

父王白佛：「唯然世尊！我今願聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白佛：「唯然世尊！我今願聽。」

佛告父王：「閻浮提中有師子王！名毘摩羅。其師子法，滿四十年牝牡乃會，一交會已跳踉鳴吼，婉轉自撲體無損傷。其師子子在胎之時，如父獸王等無有異。大王當知，欲使胎中便能鳴吼飛落走伏，未有斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「閻浮提中有師子王！名毘摩羅。其師子法，滿四十年牝牡乃會，一交會已跳踉鳴吼，婉轉自撲體無損傷。其師子子在胎之時，如父獸王等無有異。大王當知，欲使胎中便能鳴吼飛落走伏，未有斯事。」

父王白佛：「獸王之子在母胎時，頭目牙爪與父相似？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白佛：「獸王之子在母胎時，頭目牙爪與父相似？」

佛告大王：「與父無異，但其力能不及其父百千萬倍。」佛告父王：「如是如是！未來世中，諸善男子善女人等及與一切，若能至心繫念在內，端坐正受觀佛色身，當知是人心如佛心與佛無異。雖在煩惱，不為諸惡之所覆蔽，於未來世雨大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「與父無異，但其力能不及其父百千萬倍。」佛告父王：「如是如是！未來世中，諸善男子善女人等及與一切，若能至心繫念在內，端坐正受觀佛色身，當知是人心如佛心與佛無異。雖在煩惱，不為諸惡之所覆蔽，於未來世雨大法雨。

「復次父王！譬如伊蘭俱與栴檀生末利山，牛頭栴檀生伊蘭叢中，未及長大在地下時，芽莖枝葉如閻浮提竹筍，眾人不知，言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭，臭若膖屍薰四十由旬，其華紅色甚可愛樂，若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林，未成就故不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹，眾人皆聞牛頭栴檀上妙之香，永無伊蘭臭惡之氣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次父王！譬如伊蘭俱與栴檀生末利山，牛頭栴檀生伊蘭叢中，未及長大在地下時，芽莖枝葉如閻浮提竹筍，眾人不知，言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭，臭若膖屍薰四十由旬，其華紅色甚可愛樂，若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林，未成就故不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹，眾人皆聞牛頭栴檀上妙之香，永無伊蘭臭惡之氣。」

佛告父王：「念佛之心亦復如是！以是心故能得三種菩提之根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「念佛之心亦復如是！以是心故能得三種菩提之根。

「復次父王！閻浮提中及四天下，有金翅鳥名正音迦樓羅王，於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍，於閻浮提日食一龍王及五百小龍；明日復於弗婆提，食一龍王及五百小龍；第三日復於瞿耶尼，食一龍王及五百小龍；第四日復於欝單越，食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現，諸龍吐毒無由得食，彼鳥飢逼周慞求食了不能得，遊巡諸山永不得安，至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際，從大水際至風輪際，為風所吹還至金剛山，如是七返然後命終。其命終已以其毒故，令十寶山同時火起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次父王！閻浮提中及四天下，有金翅鳥名正音迦樓羅王，於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍，於閻浮提日食一龍王及五百小龍；明日復於弗婆提，食一龍王及五百小龍；第三日復於瞿耶尼，食一龍王及五百小龍；第四日復於欝單越，食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現，諸龍吐毒無由得食，彼鳥飢逼周慞求食了不能得，遊巡諸山永不得安，至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際，從大水際至風輪際，為風所吹還至金剛山，如是七返然後命終。其命終已以其毒故，令十寶山同時火起。

「爾時難陀龍王懼燒此山，即大降雨澍如車軸，鳥肉散盡惟有心在，其心直下如前七返，然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以為明珠，轉輪王得為如意珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時難陀龍王懼燒此山，即大降雨澍如車軸，鳥肉散盡惟有心在，其心直下如前七返，然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以為明珠，轉輪王得為如意珠。」

佛告父王：「諸善男子及善女人！若念佛者其心亦爾！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「諸善男子及善女人！若念佛者其心亦爾！

「復次大王，雪山有樹名殃伽陀，其果甚大其核甚小。推其本末從香山來，以風力故得至雪山。孟冬盛寒，羅剎、夜叉在山曲中屏㟪之處，糞穢不淨盈流于地，猛風吹雪以覆其上，漸漸成塹五十由旬，因糞力故此果得生，根莖枝葉華實滋茂，春陽三月八方同時皆悉風起，消融氷雪唯果樹在。其果形色，閻浮提果無以為譬。其形團圓滿半由旬，婆羅門食即得仙道五通具足，壽命一劫不老不死；凡夫食之向須陀洹、阿那含食成阿羅漢，三明六通罔不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地，然後乃生，高一多羅樹，樹名拘律陀，果名多勒，如五斗瓶，閻浮提人有食之者，能除熱病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王，雪山有樹名殃伽陀，其果甚大其核甚小。推其本末從香山來，以風力故得至雪山。孟冬盛寒，羅剎、夜叉在山曲中屏㟪之處，糞穢不淨盈流于地，猛風吹雪以覆其上，漸漸成塹五十由旬，因糞力故此果得生，根莖枝葉華實滋茂，春陽三月八方同時皆悉風起，消融氷雪唯果樹在。其果形色，閻浮提果無以為譬。其形團圓滿半由旬，婆羅門食即得仙道五通具足，壽命一劫不老不死；凡夫食之向須陀洹、阿那含食成阿羅漢，三明六通罔不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地，然後乃生，高一多羅樹，樹名拘律陀，果名多勒，如五斗瓶，閻浮提人有食之者，能除熱病。」

佛告大王：「諸善男子及善女人！正念思惟諸佛境界，亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「諸善男子及善女人！正念思惟諸佛境界，亦復如是！

「復次大王，如帝釋樹生歡喜園，名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持，帝釋見之即生欲想，八萬四千諸婇女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地，即於地下華敷成果，其果金色光明赫奕，且其華葉終不萎落，十色具足開現光明有諸樂音，至秋八月從地踊出，高三百四十五萬由旬。諸天見之喜悅非恒。」佛告大王：「觀佛三昧在煩惱地，亦復如是！其出生時，如彼寶樹嚴顯可觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王，如帝釋樹生歡喜園，名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持，帝釋見之即生欲想，八萬四千諸婇女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地，即於地下華敷成果，其果金色光明赫奕，且其華葉終不萎落，十色具足開現光明有諸樂音，至秋八月從地踊出，高三百四十五萬由旬。諸天見之喜悅非恒。」佛告大王：「觀佛三昧在煩惱地，亦復如是！其出生時，如彼寶樹嚴顯可觀。

「復次大王，如劫初時，火起一劫、雨起一劫、風起一劫、地起一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大王，如劫初時，火起一劫、雨起一劫、風起一劫、地起一劫。

「地劫成時，光音諸天飛行世間在水澡浴，以澡浴故四大精氣即入身中，身觸樂故精流水中，八風吹去墮淤泥中，自然成卵。經八千歲其卵乃開，生一女人。其形青黑猶如淤泥，有九百九十九頭；頭有千眼，九百九十九口，一口四牙，牙上出火狀如霹靂；二十四手，手中皆捉一切武器；其身高大如須彌山，入大海中拍水自樂。有旋嵐風吹大海水，水精入體即便懷妊，經八千歲然後生男，其兒身體高大四倍倍勝於母。兒有九頭，頭有千眼，口中出火，有九百九十九手八脚，海中出聲，號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法，惟噉淤泥及蕖藕根。其兒長大，見於諸天婇女圍遶，即白母言：『人皆伉儷，我何獨無？』其母告曰：『香山有神名乾闥婆，其神有女，容姿美妙色踰白玉，身諸毛孔出妙音聲，甚適我意。今為汝娉，適汝願不？』阿修羅言：『善哉善哉！願母往求。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「地劫成時，光音諸天飛行世間在水澡浴，以澡浴故四大精氣即入身中，身觸樂故精流水中，八風吹去墮淤泥中，自然成卵。經八千歲其卵乃開，生一女人。其形青黑猶如淤泥，有九百九十九頭；頭有千眼，九百九十九口，一口四牙，牙上出火狀如霹靂；二十四手，手中皆捉一切武器；其身高大如須彌山，入大海中拍水自樂。有旋嵐風吹大海水，水精入體即便懷妊，經八千歲然後生男，其兒身體高大四倍倍勝於母。兒有九頭，頭有千眼，口中出火，有九百九十九手八脚，海中出聲，號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法，惟噉淤泥及蕖藕根。其兒長大，見於諸天婇女圍遶，即白母言：『人皆伉儷，我何獨無？』其母告曰：『香山有神名乾闥婆，其神有女，容姿美妙色踰白玉，身諸毛孔出妙音聲，甚適我意。今為汝娉，適汝願不？』阿修羅言：『善哉善哉！願母往求。』

「爾時其母行詣香山，到香山已告彼樂神：『我有一子威力自在，於四天下而無等倫，汝有令女可適吾子？』其女聞已，願樂隨從適阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時其母行詣香山，到香山已告彼樂神：『我有一子威力自在，於四天下而無等倫，汝有令女可適吾子？』其女聞已，願樂隨從適阿修羅。

「時阿修羅納彼女已，心意泰然與女成禮，未久之間即便懷妊，經八千歲乃生一女，其女儀容端正挺特，天上天下無有其比，色中上色以自莊嚴，面上姿媚八萬四千，左邊亦有八萬四千，右邊亦有八萬四千，前亦八萬四千，後亦八萬四千。阿修羅見以為瓌異，如月處星甚為奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿修羅納彼女已，心意泰然與女成禮，未久之間即便懷妊，經八千歲乃生一女，其女儀容端正挺特，天上天下無有其比，色中上色以自莊嚴，面上姿媚八萬四千，左邊亦有八萬四千，右邊亦有八萬四千，前亦八萬四千，後亦八萬四千。阿修羅見以為瓌異，如月處星甚為奇特。

「憍尸迦聞，即遣使下詣阿修羅而求此女。阿修羅言：『汝天福德，汝能令我乘七寶宮，以女妻汝。』帝釋聞此心生踊躍，即脫寶冠持用擬海，十善報故，令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之，帝釋即以六種寶臺，而往迎之。於宮闕中有大蓮華，自然化生八萬四千諸妙寶女，譬如壯士屈申臂頃，即至帝釋善法堂上，爾時天宮過踰於前百千萬倍，釋提桓因為其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有，視東忘西，視南忘北。三十二輔臣，亦見悅意身心歡喜，乃至毛髮皆生悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦聞，即遣使下詣阿修羅而求此女。阿修羅言：『汝天福德，汝能令我乘七寶宮，以女妻汝。』帝釋聞此心生踊躍，即脫寶冠持用擬海，十善報故，令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之，帝釋即以六種寶臺，而往迎之。於宮闕中有大蓮華，自然化生八萬四千諸妙寶女，譬如壯士屈申臂頃，即至帝釋善法堂上，爾時天宮過踰於前百千萬倍，釋提桓因為其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有，視東忘西，視南忘北。三十二輔臣，亦見悅意身心歡喜，乃至毛髮皆生悅樂。

「帝釋若至歡喜園時，共諸綵女入池遊戲。爾時悅意即生嫉妬，遣五夜叉往白父王：『今此帝釋不復見寵，與諸婇女自共遊戲。』父聞此語心生瞋恚，即興四兵往攻帝釋。立大海水踞須彌頂，九百九十九手同時俱作，撼喜見城、搖須彌山，四大海水一時波動。釋提桓因驚怖惶懼，靡知所趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝釋若至歡喜園時，共諸綵女入池遊戲。爾時悅意即生嫉妬，遣五夜叉往白父王：『今此帝釋不復見寵，與諸婇女自共遊戲。』父聞此語心生瞋恚，即興四兵往攻帝釋。立大海水踞須彌頂，九百九十九手同時俱作，撼喜見城、搖須彌山，四大海水一時波動。釋提桓因驚怖惶懼，靡知所趣。

「時宮有神白天王言：『莫大驚怖，過去佛說《般若波羅蜜》，王當誦持，鬼兵自碎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時宮有神白天王言：『莫大驚怖，過去佛說《般若波羅蜜》，王當誦持，鬼兵自碎。』

「是時帝釋坐善法堂，燒眾名香發大誓願：『般若波羅蜜是大明呪、是無上呪、無等等呪，審實不虛，我持此法當成佛道，令阿修羅自然退散。』作是語時，於虛空中有四刀輪，帝釋功德故自然而下，當阿修羅上時，阿修羅耳鼻手足一時盡落，令大海水赤如絳汁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時帝釋坐善法堂，燒眾名香發大誓願：『般若波羅蜜是大明呪、是無上呪、無等等呪，審實不虛，我持此法當成佛道，令阿修羅自然退散。』作是語時，於虛空中有四刀輪，帝釋功德故自然而下，當阿修羅上時，阿修羅耳鼻手足一時盡落，令大海水赤如絳汁。

「時阿修羅即便驚怖，遁走無處入藕絲孔。彼以貪欲、瞋恚、愚癡鬼幻力故，尚能如是！豈況佛法不可思議？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿修羅即便驚怖，遁走無處入藕絲孔。彼以貪欲、瞋恚、愚癡鬼幻力故，尚能如是！豈況佛法不可思議？」

佛告大王：「諸善男子及善女人！繫心思惟諸佛境界，亦能安住諸三昧海，其人功德不可稱計，譬如諸佛等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「諸善男子及善女人！繫心思惟諸佛境界，亦能安住諸三昧海，其人功德不可稱計，譬如諸佛等無有異。

序觀地品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序觀地品第二

「云何名為觀諸佛境界？諸佛如來出現於世，有二種法以自莊嚴。何等為二？一者、先說十二部經，令諸眾生讀誦通利，如是種種名為法施。二者、以妙色身，示閻浮提及十方界，令諸眾生見佛色身具足莊嚴，三十二相、八十種隨形好，無缺減相，心生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀諸佛境界？諸佛如來出現於世，有二種法以自莊嚴。何等為二？一者、先說十二部經，令諸眾生讀誦通利，如是種種名為法施。二者、以妙色身，示閻浮提及十方界，令諸眾生見佛色身具足莊嚴，三十二相、八十種隨形好，無缺減相，心生歡喜。

「觀如是相因何而得？皆由前世百千苦行，修諸波羅蜜及助道法而生此相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀如是相因何而得？皆由前世百千苦行，修諸波羅蜜及助道法而生此相。」

佛告父王：「若有眾生欲念佛者、欲觀佛者、欲見佛者、分別相好者、識佛光明者、知佛身內者、學觀佛心者、學觀佛頂者、學觀佛足下千輻相輪者、欲知佛生時相者、欲知佛納妃時者、欲知佛出家時者、欲知佛苦行時者、欲知佛降魔時者、欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者、欲知如來轉法輪時相者、欲知如來寶馬藏相者、欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者、欲知如來下忉利天時相者、欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者、欲知如來詣拘尸那降度力士相者、欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「若有眾生欲念佛者、欲觀佛者、欲見佛者、分別相好者、識佛光明者、知佛身內者、學觀佛心者、學觀佛頂者、學觀佛足下千輻相輪者、欲知佛生時相者、欲知佛納妃時者、欲知佛出家時者、欲知佛苦行時者、欲知佛降魔時者、欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者、欲知如來轉法輪時相者、欲知如來寶馬藏相者、欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者、欲知如來下忉利天時相者、欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者、欲知如來詣拘尸那降度力士相者、欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。」

佛告父王：「佛涅槃後，若四部眾及諸天、龍、夜叉等，欲繫念者、欲思惟者、欲行禪者、欲得三昧正受者。」佛告父王：「云何名繫念？自有眾生樂觀如來具足身相；自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者；自有眾生樂觀如來隨順相好；自有眾生樂觀如來逆相好者；自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者；自有眾生樂觀如來住者；自有眾生樂觀如來坐者；自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者；自有眾生樂觀如來初生者；自有眾生樂觀如來納妃時者；自有眾生樂觀如來出家時者；自有眾生樂觀如來苦行時者；自有眾生樂觀如來降魔時者；自有眾生樂觀如來成佛時者；自有眾生樂觀如來轉法輪時者；自有眾生樂觀如來昇忉利天為母說法時者；自有眾生樂觀如來降伏曠野鬼神者；自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者；自有眾生樂觀如來在拘尸那城，降伏六師、尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「佛涅槃後，若四部眾及諸天、龍、夜叉等，欲繫念者、欲思惟者、欲行禪者、欲得三昧正受者。」佛告父王：「云何名繫念？自有眾生樂觀如來具足身相；自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者；自有眾生樂觀如來隨順相好；自有眾生樂觀如來逆相好者；自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者；自有眾生樂觀如來住者；自有眾生樂觀如來坐者；自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者；自有眾生樂觀如來初生者；自有眾生樂觀如來納妃時者；自有眾生樂觀如來出家時者；自有眾生樂觀如來苦行時者；自有眾生樂觀如來降魔時者；自有眾生樂觀如來成佛時者；自有眾生樂觀如來轉法輪時者；自有眾生樂觀如來昇忉利天為母說法時者；自有眾生樂觀如來降伏曠野鬼神者；自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者；自有眾生樂觀如來在拘尸那城，降伏六師、尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者。

「如是父王，我涅槃後諸眾生等，業行若干、意想若干，所識不同，隨彼眾生心想所見，應當次第教其繫念，如我住世不須繫念。譬如日出冥者皆明，惟無目者而無所覩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是父王，我涅槃後諸眾生等，業行若干、意想若干，所識不同，隨彼眾生心想所見，應當次第教其繫念，如我住世不須繫念。譬如日出冥者皆明，惟無目者而無所覩。

「未來世中諸弟子等應修三法。何等為三？一者、誦修多羅甚深經典。二者、淨持禁戒威儀無犯。三者、繫念思惟心不散亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未來世中諸弟子等應修三法。何等為三？一者、誦修多羅甚深經典。二者、淨持禁戒威儀無犯。三者、繫念思惟心不散亂。

「云何名繫念？或有欲繫心觀於佛頂上者；或有欲繫心觀佛毛髮者；或有欲繫心觀佛髮際者；或有欲繫心觀佛額廣平正相者；或有欲繫心觀佛眉間白毫相者；或有欲繫心觀佛眉者；或有欲繫心觀佛牛王眼相者；或有欲繫心觀佛修直鼻相者；或有欲繫心觀佛鷹王𭉨相者。自有眾生樂觀如來髭鬢如蝌斗形流出光明者；自有眾生樂觀如來脣上腭際者；自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者；自有眾生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者，其色紅赤上入頻婆果色中者；自有眾生樂觀如來口四十齒相者；自有眾生樂觀如來齒白齊密相者；自有眾生樂觀如來齒上印文相者；自有眾生樂觀如來齒畫界者；自有眾生樂觀如來上腭相者，八萬四千畫了了分明；自有眾生樂觀如來下齗如優曇鉢華莖色者；自有眾生樂觀如來咽喉如琉璃筒，狀如累蓮華相者；自有眾生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形，上色五畫五彩分明，舌下十脈眾光流出，舌相廣長遍覆其面者；自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者；自有眾生樂觀如來咽膺相如金翅鳥眼者；自有眾生樂觀如來頭相者；自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者；自有眾生樂觀如來毛右旋者；自有眾生樂觀如來一一孔一毛旋生者；自有眾生樂觀如來頭皮者；自有眾生樂觀如來肉髻骨者；自有眾生樂觀如來腦者；自有眾生樂觀如來耳普垂睡者；自有眾生樂觀如來耳輪郭相者；自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者；自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相，於彼相中旋生光臺者；自有眾生樂觀如來腋下滿相，於其相中懸生五珠，如摩尼珠上跓佛腋者；自有眾生樂觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻者；自有眾生樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著，文彩不壞，節頭槃龍不見其迹，手指參差不失其所，於指節端十二輪現；自有眾生樂觀如來赤銅爪，其爪八色了了分明；自有眾生樂觀如來合曼掌相，張時則見𣫍指不見，如真珠網了了分明，勝閻浮檀金百千萬倍，其色明達過於眼界，於十指端各生卍字，卍字點間有千輻輪，眾相具足如和合百千蓮華；自有眾生樂觀如來掌文間成如自在天宮，其掌平正人天無類，當於掌中生千輻相，於十方面開摩尼光，於其輪下有十種畫，一一畫如自在天眼清白分明，然後入掌相中；自有眾生樂觀如來手背毛上向靡，如紺琉璃，流出五色光入網曼中者；自有眾生樂觀如來手足柔軟如天劫貝；自有眾生樂觀如來手內外握；自有眾生樂觀如來胸德字萬印相，三摩尼光相者；自有眾生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠；自有眾生樂觀如來脇肋，大小正等婉轉相著；自有眾生樂觀如來諸骨支節，槃龍相結其間密緻者；自有眾生樂觀如來鈎鏁骨卷舒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名繫念？或有欲繫心觀於佛頂上者；或有欲繫心觀佛毛髮者；或有欲繫心觀佛髮際者；或有欲繫心觀佛額廣平正相者；或有欲繫心觀佛眉間白毫相者；或有欲繫心觀佛眉者；或有欲繫心觀佛牛王眼相者；或有欲繫心觀佛修直鼻相者；或有欲繫心觀佛鷹王𭉨相者。自有眾生樂觀如來髭鬢如蝌斗形流出光明者；自有眾生樂觀如來脣上腭際者；自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者；自有眾生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者，其色紅赤上入頻婆果色中者；自有眾生樂觀如來口四十齒相者；自有眾生樂觀如來齒白齊密相者；自有眾生樂觀如來齒上印文相者；自有眾生樂觀如來齒畫界者；自有眾生樂觀如來上腭相者，八萬四千畫了了分明；自有眾生樂觀如來下齗如優曇鉢華莖色者；自有眾生樂觀如來咽喉如琉璃筒，狀如累蓮華相者；自有眾生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形，上色五畫五彩分明，舌下十脈眾光流出，舌相廣長遍覆其面者；自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者；自有眾生樂觀如來咽膺相如金翅鳥眼者；自有眾生樂觀如來頭相者；自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者；自有眾生樂觀如來毛右旋者；自有眾生樂觀如來一一孔一毛旋生者；自有眾生樂觀如來頭皮者；自有眾生樂觀如來肉髻骨者；自有眾生樂觀如來腦者；自有眾生樂觀如來耳普垂睡者；自有眾生樂觀如來耳輪郭相者；自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者；自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相，於彼相中旋生光臺者；自有眾生樂觀如來腋下滿相，於其相中懸生五珠，如摩尼珠上跓佛腋者；自有眾生樂觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻者；自有眾生樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著，文彩不壞，節頭槃龍不見其迹，手指參差不失其所，於指節端十二輪現；自有眾生樂觀如來赤銅爪，其爪八色了了分明；自有眾生樂觀如來合曼掌相，張時則見𣫍指不見，如真珠網了了分明，勝閻浮檀金百千萬倍，其色明達過於眼界，於十指端各生卍字，卍字點間有千輻輪，眾相具足如和合百千蓮華；自有眾生樂觀如來掌文間成如自在天宮，其掌平正人天無類，當於掌中生千輻相，於十方面開摩尼光，於其輪下有十種畫，一一畫如自在天眼清白分明，然後入掌相中；自有眾生樂觀如來手背毛上向靡，如紺琉璃，流出五色光入網曼中者；自有眾生樂觀如來手足柔軟如天劫貝；自有眾生樂觀如來手內外握；自有眾生樂觀如來胸德字萬印相，三摩尼光相者；自有眾生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠；自有眾生樂觀如來脇肋，大小正等婉轉相著；自有眾生樂觀如來諸骨支節，槃龍相結其間密緻者；自有眾生樂觀如來鈎鏁骨卷舒

自在不相妨礙；自有眾生樂觀如來骨色鮮白，頗梨雪山不得為譬，上有紅光間錯成文，凝液如脂；自有眾生樂觀如來伊尼鹿王𨄔相者；自有眾生樂觀如來踝相者；自有眾生樂觀如來足趺平正相者；自有眾生樂觀如來足趺上色，閻浮檀金色，毛上向靡，足指網間如羅文彩，於其文間眾彩玄黃，不可具名；自有眾生樂觀如來赤銅爪相，於其爪端有五師子口；自有眾生樂觀如來脚指端䗍文相，如毘紐羯磨天所畫之印；自有眾生樂觀如來足下平滿不容一毛，足下千輻輪相，轂輞具足魚鱗相次，金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相，眾䗍不異，如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者，從足下千輻輪相，從下觀至足指上，一一相、一一好、一一色，從下至上了了逆觀，是名逆觀法。自有眾生樂觀如來金色，佛生閻浮提故，作色中上色，如百千日耀紫金山不可得具見；自有眾生樂觀如來巨身丈六者；自有眾生樂觀如來圓光一尋者；自有眾生樂觀如來舉身光明者；自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者；自有眾生樂觀如來臍，上向相、下向相者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在不相妨礙；自有眾生樂觀如來骨色鮮白，頗梨雪山不得為譬，上有紅光間錯成文，凝液如脂；自有眾生樂觀如來伊尼鹿王𨄔相者；自有眾生樂觀如來踝相者；自有眾生樂觀如來足趺平正相者；自有眾生樂觀如來足趺上色，閻浮檀金色，毛上向靡，足指網間如羅文彩，於其文間眾彩玄黃，不可具名；自有眾生樂觀如來赤銅爪相，於其爪端有五師子口；自有眾生樂觀如來脚指端䗍文相，如毘紐羯磨天所畫之印；自有眾生樂觀如來足下平滿不容一毛，足下千輻輪相，轂輞具足魚鱗相次，金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相，眾䗍不異，如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者，從足下千輻輪相，從下觀至足指上，一一相、一一好、一一色，從下至上了了逆觀，是名逆觀法。自有眾生樂觀如來金色，佛生閻浮提故，作色中上色，如百千日耀紫金山不可得具見；自有眾生樂觀如來巨身丈六者；自有眾生樂觀如來圓光一尋者；自有眾生樂觀如來舉身光明者；自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者；自有眾生樂觀如來臍，上向相、下向相者。」

觀相品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀相品第三之一

佛告父王：「云何名觀如來頂？如來頂骨團圓猶如合捲，其色正白，若見薄皮則為紅色，或見厚皮則金剛色，髮際金色，腦頗梨色。有十四脈眾畫具足，亦十四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨，從頭骨出乃至髮際，有十四色圍遶眾髮，髮下金色亦生眾光，入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。惟其頂上五大梵相生，時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明至於梵世，復過上方無量世界，化成宮臺，諸佛境界，十地菩薩之所不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名觀如來頂？如來頂骨團圓猶如合捲，其色正白，若見薄皮則為紅色，或見厚皮則金剛色，髮際金色，腦頗梨色。有十四脈眾畫具足，亦十四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨，從頭骨出乃至髮際，有十四色圍遶眾髮，髮下金色亦生眾光，入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。惟其頂上五大梵相生，時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明至於梵世，復過上方無量世界，化成宮臺，諸佛境界，十地菩薩之所不見。

「今為父王說生頂相，若有聞者應當思惟佛勝頂相，其相光明，如三千界大地微塵，不可具說。後世眾生若聞是語，思是相者心無悔恨，如見世尊頂勝相光，閉目得見，以心想力了了分明如佛在世。雖觀是相不得眾多，從一事起復想一事，想一事已復想一事，逆順反覆經十六反，如是心相極令明利。然後住心繫念一處，如是漸漸舉舌向腭令舌政住，經二七日，然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂，觀佛頂法先隨毛孔入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今為父王說生頂相，若有聞者應當思惟佛勝頂相，其相光明，如三千界大地微塵，不可具說。後世眾生若聞是語，思是相者心無悔恨，如見世尊頂勝相光，閉目得見，以心想力了了分明如佛在世。雖觀是相不得眾多，從一事起復想一事，想一事已復想一事，逆順反覆經十六反，如是心相極令明利。然後住心繫念一處，如是漸漸舉舌向腭令舌政住，經二七日，然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂，觀佛頂法先隨毛孔入。」

佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者頭上有八萬四千毛，皆兩向靡右旋而生，分齊分明四抓分明，一一毛孔旋生五光，入前十四色光中。昔我在宮，乳母為我沐頭，時大愛道來至我所：『悉達生時多諸奇特。人若問我：「汝子之髮為長幾許？」我云何答？今當量髮知其尺度。』即勅我申髮，母以尺量。長一丈二尺五寸，放已右旋還成䗍文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者頭上有八萬四千毛，皆兩向靡右旋而生，分齊分明四抓分明，一一毛孔旋生五光，入前十四色光中。昔我在宮，乳母為我沐頭，時大愛道來至我所：『悉達生時多諸奇特。人若問我：「汝子之髮為長幾許？」我云何答？今當量髮知其尺度。』即勅我申髮，母以尺量。長一丈二尺五寸，放已右旋還成䗍文。

「欲納妃時復更沭頭，母復勅言：『前者量髮，正長一丈二尺五寸，今當更量。』即申量之，長一丈三尺五寸。我出家時天神捧去，亦長丈三尺五寸。今者父王，欲看髮相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲納妃時復更沭頭，母復勅言：『前者量髮，正長一丈二尺五寸，今當更量。』即申量之，長一丈三尺五寸。我出家時天神捧去，亦長丈三尺五寸。今者父王，欲看髮相不？」

父王白言：「唯然天尊！樂見佛髮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父王白言：「唯然天尊！樂見佛髮。」

如來即以手申其髮，從尼拘樓陀精舍，至父王宮，如紺琉璃，遶城七匝。於佛髮中大眾皆見若干色光，不可具說，是一一光普照一切，作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已斂髮卷光，右旋婉轉，還住佛頂即成䗍文，是名如來真實髮相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來即以手申其髮，從尼拘樓陀精舍，至父王宮，如紺琉璃，遶城七匝。於佛髮中大眾皆見若干色光，不可具說，是一一光普照一切，作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已斂髮卷光，右旋婉轉，還住佛頂即成䗍文，是名如來真實髮相。

「若有比丘及比丘尼、諸優婆塞、優婆夷等，欲觀佛髮當作是觀，不得他觀。若他觀者名為邪觀、名為狂亂、名為失心、名為邪見、名顛倒心，設得定者無有是處。如是父王，佛真髮相事實如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘及比丘尼、諸優婆塞、優婆夷等，欲觀佛髮當作是觀，不得他觀。若他觀者名為邪觀、名為狂亂、名為失心、名為邪見、名顛倒心，設得定者無有是處。如是父王，佛真髮相事實如此。

「觀髮相已，次觀髮際，如赤真珠色，婉轉下垂。有五千光間錯分明，皆上向靡圍遶諸髮，從頂上出遶頂五匝，如天畫師所作畫法，團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛，有化菩薩以為眷屬，諸天八部一切色象亦於中現，色如日輪不可具見，是名觀佛髮際。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」佛告父王：「此名如來髮際實觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀髮相已，次觀髮際，如赤真珠色，婉轉下垂。有五千光間錯分明，皆上向靡圍遶諸髮，從頂上出遶頂五匝，如天畫師所作畫法，團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛，有化菩薩以為眷屬，諸天八部一切色象亦於中現，色如日輪不可具見，是名觀佛髮際。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」佛告父王：「此名如來髮際實觀。

「云何觀如來額廣平正相？額廣平正相中有三相：一者所謂白毛相。佛初生時，王與夫人將太子詣阿私陀仙，令相太子。仙人披㲲，初見太子眉間白毛旋生，於白毛邊有諸輪郭隨白毛旋，相師舒毛見毛長大，即取尺度量其長短，足滿五尺如琉璃筒，放已右旋如頗梨珠，顯現無量百千色光，是名菩薩初生時白毫相光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何觀如來額廣平正相？額廣平正相中有三相：一者所謂白毛相。佛初生時，王與夫人將太子詣阿私陀仙，令相太子。仙人披㲲，初見太子眉間白毛旋生，於白毛邊有諸輪郭隨白毛旋，相師舒毛見毛長大，即取尺度量其長短，足滿五尺如琉璃筒，放已右旋如頗梨珠，顯現無量百千色光，是名菩薩初生時白毫相光。

「至年八歲，姨母復觀悉達年大，其眉間毛亦隨年長。今試看之，即舒白毛，見毛正直如白琉璃筒，於其毛端出五色光明還入毛孔，母甚憐念情無已已，告語諸人：『我子毛相乃至如此。』諸人見已，如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至年八歲，姨母復觀悉達年大，其眉間毛亦隨年長。今試看之，即舒白毛，見毛正直如白琉璃筒，於其毛端出五色光明還入毛孔，母甚憐念情無已已，告語諸人：『我子毛相乃至如此。』諸人見已，如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。

「云何名菩薩納妃時白毫毛相？耶輸陀羅父自遣相師來相太子，見三十二相炳然如畫，惟於白毛其心不了。相師即言：『地天太子！其餘眾相同金輪王，唯此白毛流出眾光非我所明，今欲舒看為可爾不？』太子告言：『隨汝所欲。』爾時相師以手申毛，其毛流出如牛王乳，射相師眼，其眼明淨，即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足。相師驚愕白言：『地天太子！我申白毛欲觀長短，不知何意如牛王乳來射我眼，為是實見、為是夢見、為是狂亂？今者悉忘。太子相好一切都盡，惟見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起，我心歡喜，如婆羅門得梵世樂。』語已放毛，右旋婉轉還復本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名菩薩納妃時白毫毛相？耶輸陀羅父自遣相師來相太子，見三十二相炳然如畫，惟於白毛其心不了。相師即言：『地天太子！其餘眾相同金輪王，唯此白毛流出眾光非我所明，今欲舒看為可爾不？』太子告言：『隨汝所欲。』爾時相師以手申毛，其毛流出如牛王乳，射相師眼，其眼明淨，即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足。相師驚愕白言：『地天太子！我申白毛欲觀長短，不知何意如牛王乳來射我眼，為是實見、為是夢見、為是狂亂？今者悉忘。太子相好一切都盡，惟見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起，我心歡喜，如婆羅門得梵世樂。』語已放毛，右旋婉轉還復本處。

「爾時相師名牢度跋多，見此事已，五體投地禮於太子：『太子眾相不可具見，如我相法，見一相者王四天下快得自在。今太子相如摩醯首羅，自在神力不可記錄，當云何知？』太子告言：『吾不達此，汝自歸家往白汝王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時相師名牢度跋多，見此事已，五體投地禮於太子：『太子眾相不可具見，如我相法，見一相者王四天下快得自在。今太子相如摩醯首羅，自在神力不可記錄，當云何知？』太子告言：『吾不達此，汝自歸家往白汝王。』

「爾時相師即還本國，以如上事具向王說。王聞是語駕乘名象導從百千，詣迦毘羅城，到淨飯王宮，以水澡太子手，持女上之，因為作禮：『地天太子！願受我女可備灑掃，相師所見上妙毛相，我今欲見，為可爾不？』太子告言：『隨意看之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時相師即還本國，以如上事具向王說。王聞是語駕乘名象導從百千，詣迦毘羅城，到淨飯王宮，以水澡太子手，持女上之，因為作禮：『地天太子！願受我女可備灑掃，相師所見上妙毛相，我今欲見，為可爾不？』太子告言：『隨意看之。』

「爾時耶輸陀羅父，以手申太子白毛，見其白毛，如頗梨憧，節節相當，於眾節間見有無量百千梵王、釋提桓因，諸勝天子與宮殿俱，了了而見，如於明鏡自觀面像。見已歡喜，尋復放捨，如前右旋還住眉間，光明赫奕四面布散，入輪郭中不可悉說，是名菩薩納妃時白毫相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時耶輸陀羅父，以手申太子白毛，見其白毛，如頗梨憧，節節相當，於眾節間見有無量百千梵王、釋提桓因，諸勝天子與宮殿俱，了了而見，如於明鏡自觀面像。見已歡喜，尋復放捨，如前右旋還住眉間，光明赫奕四面布散，入輪郭中不可悉說，是名菩薩納妃時白毫相。」

佛告父王：「佛涅槃後四部之眾，其欲觀菩薩為童子時及納妃時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者是名邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「佛涅槃後四部之眾，其欲觀菩薩為童子時及納妃時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者是名邪觀。」

佛告父王：「云何名如來出家時白毫相？我欲出家時，父王及母遣諸婇女，常以衛護，門施關鍵開闔有聲，如師子吼。於窓牖間密懸諸鈴，金鎖相鉤，龍、鬼、夜叉無從得入。爾時四天王於虛空中遙發聲言：『地天太子！日時已至，宜當學道。我今欲往供養太子，恐殿有聲無緣得入。』爾時太子以手申毛，至四天王所，色如天繒柔軟可愛。時四天王見心甚愛敬，以愛敬故，即於毛中見化菩薩，結加趺坐形如太子。一一菩薩，復有無量諸大菩薩，共為眷屬。此相現時，無量諸天龍夜叉等，俱時得入。勅語車匿：『汝往後厩被揵陟來。』車匿白言：『今此地中若舉足時，此地振吼如大象聲，云何得往？』爾時太子復申白毛令車匿見，猶如蓮華葉葉相次其白如雪。車匿見已心眼即開，於其葉間見化菩薩結加趺坐，猶如微塵不可稱數，是諸化人眉間白毛亦復如是！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名如來出家時白毫相？我欲出家時，父王及母遣諸婇女，常以衛護，門施關鍵開闔有聲，如師子吼。於窓牖間密懸諸鈴，金鎖相鉤，龍、鬼、夜叉無從得入。爾時四天王於虛空中遙發聲言：『地天太子！日時已至，宜當學道。我今欲往供養太子，恐殿有聲無緣得入。』爾時太子以手申毛，至四天王所，色如天繒柔軟可愛。時四天王見心甚愛敬，以愛敬故，即於毛中見化菩薩，結加趺坐形如太子。一一菩薩，復有無量諸大菩薩，共為眷屬。此相現時，無量諸天龍夜叉等，俱時得入。勅語車匿：『汝往後厩被揵陟來。』車匿白言：『今此地中若舉足時，此地振吼如大象聲，云何得往？』爾時太子復申白毛令車匿見，猶如蓮華葉葉相次其白如雪。車匿見已心眼即開，於其葉間見化菩薩結加趺坐，猶如微塵不可稱數，是諸化人眉間白毛亦復如是！

「爾時車匿見宮中地如頗梨色，表裏堅實猶如金剛，躡足無聲，疾至後厩被馬金鞍牽至殿前，車匿白太子言：『諸天顒顒合掌叉手，住在空中，同聲讚歎出家功德，太子宜時速疾乘馬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時車匿見宮中地如頗梨色，表裏堅實猶如金剛，躡足無聲，疾至後厩被馬金鞍牽至殿前，車匿白太子言：『諸天顒顒合掌叉手，住在空中，同聲讚歎出家功德，太子宜時速疾乘馬。』

「爾時太子復舒白毛持擬諸女，令諸侍女身心悅樂，猶如比丘得第三禪。爾時此毛婉轉右旋還入眉間。諸天復見太子眉間有百千光，譬如乳河周流一切。於乳河中有化菩薩，乘化蓮華，皆共讚歎出家功德。一一化菩薩，眉間乳河流出光明亦復如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時太子復舒白毛持擬諸女，令諸侍女身心悅樂，猶如比丘得第三禪。爾時此毛婉轉右旋還入眉間。諸天復見太子眉間有百千光，譬如乳河周流一切。於乳河中有化菩薩，乘化蓮華，皆共讚歎出家功德。一一化菩薩，眉間乳河流出光明亦復如是！」

佛告父王：「是名菩薩出家時白毛相種種瑞應。若佛滅後諸四部眾，欲觀如來出家時白毛相者，當作是觀，若異觀者是名邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「是名菩薩出家時白毛相種種瑞應。若佛滅後諸四部眾，欲觀如來出家時白毛相者，當作是觀，若異觀者是名邪觀。」

佛告父王：「云何名苦行時白毫毛相？如我踰出宮城已，去伽耶城不遠，詣阿輸陀樹，吉安天子等百千天子皆作是念：『菩薩若於此坐，必須坐具，我今應當獻於天草。』即把天草清淨柔軟，名曰吉祥，菩薩受已鋪地而坐。是時諸天諦觀菩薩身相可愛，復見白毛圍如三寸，右旋婉轉有百千色，流入諸相。是諸天子觀白毫時，各作是念：『菩薩今者惟受我草不受汝草。』時白毛中，有萬億菩薩結加趺坐，各取其草坐此樹下。一一天子，各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言：『善哉勝士！修大慈悲，慈悲力故得大人相，於其相中無量變現，能滿諸天一切善願，不生諍訟起菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「云何名苦行時白毫毛相？如我踰出宮城已，去伽耶城不遠，詣阿輸陀樹，吉安天子等百千天子皆作是念：『菩薩若於此坐，必須坐具，我今應當獻於天草。』即把天草清淨柔軟，名曰吉祥，菩薩受已鋪地而坐。是時諸天諦觀菩薩身相可愛，復見白毛圍如三寸，右旋婉轉有百千色，流入諸相。是諸天子觀白毫時，各作是念：『菩薩今者惟受我草不受汝草。』時白毛中，有萬億菩薩結加趺坐，各取其草坐此樹下。一一天子，各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言：『善哉勝士！修大慈悲，慈悲力故得大人相，於其相中無量變現，能滿諸天一切善願，不生諍訟起菩提心。』

「釋梵諸天見於菩薩坐此樹下，各獻甘露持用供養。菩薩是時，為欲降伏彼六師故不受彼供，天令左右自生麻米，菩薩不食，諸天皆曰：『此善男子！不食多日，氣力惙然餘命無幾，云何當能成辦菩提？』菩薩是時入滅意三昧，三昧境界名寂諸根。諸天啼泣淚下如雨，勸請菩薩當起飲食。作是請時，聲遍三千大千世界，菩薩不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋梵諸天見於菩薩坐此樹下，各獻甘露持用供養。菩薩是時，為欲降伏彼六師故不受彼供，天令左右自生麻米，菩薩不食，諸天皆曰：『此善男子！不食多日，氣力惙然餘命無幾，云何當能成辦菩提？』菩薩是時入滅意三昧，三昧境界名寂諸根。諸天啼泣淚下如雨，勸請菩薩當起飲食。作是請時，聲遍三千大千世界，菩薩不覺。

「有一天子名曰悅意。見地生草穿菩薩肉上生至肘，告諸天曰：『奇哉男子！苦行乃爾！不食多時，喚聲不聞，草生不覺。』即以右手申其白毛，其毛端直，正長一丈四尺五寸，如天白寶中外俱空，天見毛內有百億光，其光微妙不可具宣。於其光中現化菩薩，皆修苦行如此不異，菩薩不小毛亦不大。諸天見已歎未曾有，即放白毛右旋婉轉，與光明俱還復本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一天子名曰悅意。見地生草穿菩薩肉上生至肘，告諸天曰：『奇哉男子！苦行乃爾！不食多時，喚聲不聞，草生不覺。』即以右手申其白毛，其毛端直，正長一丈四尺五寸，如天白寶中外俱空，天見毛內有百億光，其光微妙不可具宣。於其光中現化菩薩，皆修苦行如此不異，菩薩不小毛亦不大。諸天見已歎未曾有，即放白毛右旋婉轉，與光明俱還復本處。

「爾時諸天諦觀白毛目不暫捨，見白毛中下生五筒，從面門入，流注甘露滴滴不絕，從舌根上流入于身，表裏清徹如琉璃山，百千萬億諸大菩薩於己身內現。諸天見已合掌歡喜：『前言愚癡，言此大人命不云遠。今見是相，必當成佛了了無疑，無上慧日照世不久。』作是語已，遶百千匝各還宮殿，如此音聲聞六欲天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時諸天諦觀白毛目不暫捨，見白毛中下生五筒，從面門入，流注甘露滴滴不絕，從舌根上流入于身，表裏清徹如琉璃山，百千萬億諸大菩薩於己身內現。諸天見已合掌歡喜：『前言愚癡，言此大人命不云遠。今見是相，必當成佛了了無疑，無上慧日照世不久。』作是語已，遶百千匝各還宮殿，如此音聲聞六欲天。」

佛告父王：「佛滅度後，若四部眾，欲觀如來苦行時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告父王：「佛滅度後，若四部眾，欲觀如來苦行時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」