佛說觀佛三昧海經
東晉 佛陀跋陀羅譯10卷CBETA T0643大于一万字 12 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說觀佛三昧海經卷第一
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東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
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六譬品第一
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如是我聞：
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一時佛住迦毘羅城尼拘樓陀精舍。爾時釋摩男請佛及僧供養三月，七月十五日僧自恣竟。
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爾時父王閱頭檀，佛姨母憍曇彌，來詣僧房供養眾僧，禮拜既畢奉上楊枝及澡豆已，呼阿難言：「吾今欲往至世尊所，為可爾不？」
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爾時阿難即宣此言以白世尊，佛告阿難：「父王來者必問妙法，汝行遍告諸比丘僧，及往林中命摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、迦栴延、阿那律等，彌勒菩薩、跋陀婆羅十六賢士，一時來會。」如此音聲遍至諸方。
爾時阿難即宣此言以白世尊，佛告阿難：「父王來者必問妙法，汝行遍告諸比丘僧，及往林中命摩訶迦葉、舍利弗、目揵連、迦栴延、阿那律等，彌勒菩薩、跋陀婆羅十六賢士，一時來會。」如此音聲遍至諸方。
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爾時天主、夜叉主、乾闥婆主、阿修羅主、迦樓羅主、緊那羅主、摩睺羅伽主、龍主等及諸眷屬，皆悉已集。
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爾時父王及釋摩男、三億諸釋入佛精舍。當入之時見佛精舍如頗梨山，為佛作禮，未舉頭頃，即見佛前有大蓮華眾寶所成，於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有，遶佛三匝却坐一面。
爾時父王及釋摩男、三億諸釋入佛精舍。當入之時見佛精舍如頗梨山，為佛作禮，未舉頭頃，即見佛前有大蓮華眾寶所成，於蓮華上有大光臺。父王見已心生歡喜歎未曾有，遶佛三匝却坐一面。
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是時父王即從坐起白佛言：「世尊！佛是吾子，吾是佛父，今我在世見佛色身，但見其外不覩其內。悉達在宮，相師皆見三十二相，今者成佛光明益顯，過踰昔日百千萬倍。佛涅槃後後世眾生，當云何觀佛身色相，如佛光明常行尺度？惟願天尊！今當為我及後眾生分別解說。」
是時父王即從坐起白佛言：「世尊！佛是吾子，吾是佛父，今我在世見佛色身，但見其外不覩其內。悉達在宮，相師皆見三十二相，今者成佛光明益顯，過踰昔日百千萬倍。佛涅槃後後世眾生，當云何觀佛身色相，如佛光明常行尺度？惟願天尊！今當為我及後眾生分別解說。」
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爾時世尊入遍淨色身三昧，從三昧起即便微笑，諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色，從佛口出照父王頂；從父王頂照光明臺；從光明臺照于精舍，遍娑婆界還入佛頂。
爾時世尊入遍淨色身三昧，從三昧起即便微笑，諸佛笑法有五色光。時五色光化五百色，從佛口出照父王頂；從父王頂照光明臺；從光明臺照于精舍，遍娑婆界還入佛頂。
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爾時世尊告父王言：「諦聽諦聽，善思念之！如來當說來世眾生得見佛法。」
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父王白佛：「唯然世尊！我今願聽。」
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佛告父王：「閻浮提中有師子王！名毘摩羅。其師子法，滿四十年牝牡乃會，一交會已跳踉鳴吼，婉轉自撲體無損傷。其師子子在胎之時，如父獸王等無有異。大王當知，欲使胎中便能鳴吼飛落走伏，未有斯事。」
佛告父王：「閻浮提中有師子王！名毘摩羅。其師子法，滿四十年牝牡乃會，一交會已跳踉鳴吼，婉轉自撲體無損傷。其師子子在胎之時，如父獸王等無有異。大王當知，欲使胎中便能鳴吼飛落走伏，未有斯事。」
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父王白佛：「獸王之子在母胎時，頭目牙爪與父相似？」
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佛告大王：「與父無異，但其力能不及其父百千萬倍。」佛告父王：「如是如是！未來世中，諸善男子善女人等及與一切，若能至心繫念在內，端坐正受觀佛色身，當知是人心如佛心與佛無異。雖在煩惱，不為諸惡之所覆蔽，於未來世雨大法雨。
佛告大王：「與父無異，但其力能不及其父百千萬倍。」佛告父王：「如是如是！未來世中，諸善男子善女人等及與一切，若能至心繫念在內，端坐正受觀佛色身，當知是人心如佛心與佛無異。雖在煩惱，不為諸惡之所覆蔽，於未來世雨大法雨。
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「復次父王！譬如伊蘭俱與栴檀生末利山，牛頭栴檀生伊蘭叢中，未及長大在地下時，芽莖枝葉如閻浮提竹筍，眾人不知，言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭，臭若膖屍薰四十由旬，其華紅色甚可愛樂，若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林，未成就故不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹，眾人皆聞牛頭栴檀上妙之香，永無伊蘭臭惡之氣。」
「復次父王！譬如伊蘭俱與栴檀生末利山，牛頭栴檀生伊蘭叢中，未及長大在地下時，芽莖枝葉如閻浮提竹筍，眾人不知，言此山中純是伊蘭無有栴檀。而伊蘭臭，臭若膖屍薰四十由旬，其華紅色甚可愛樂，若有食者發狂而死。牛頭栴檀雖生此林，未成就故不能發香。仲秋月滿卒從地出成栴檀樹，眾人皆聞牛頭栴檀上妙之香，永無伊蘭臭惡之氣。」
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佛告父王：「念佛之心亦復如是！以是心故能得三種菩提之根。
佛告父王：「念佛之心亦復如是！以是心故能得三種菩提之根。
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「復次父王！閻浮提中及四天下，有金翅鳥名正音迦樓羅王，於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍，於閻浮提日食一龍王及五百小龍；明日復於弗婆提，食一龍王及五百小龍；第三日復於瞿耶尼，食一龍王及五百小龍；第四日復於欝單越，食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現，諸龍吐毒無由得食，彼鳥飢逼周慞求食了不能得，遊巡諸山永不得安，至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際，從大水際至風輪際，為風所吹還至金剛山，如是七返然後命終。其命終已以其毒故，令十寶山同時火起。
「復次父王！閻浮提中及四天下，有金翅鳥名正音迦樓羅王，於諸鳥中快得自在。此鳥業報應食諸龍，於閻浮提日食一龍王及五百小龍；明日復於弗婆提，食一龍王及五百小龍；第三日復於瞿耶尼，食一龍王及五百小龍；第四日復於欝單越，食一龍王及五百小龍。周而復始經八千歲。此鳥爾時死相已現，諸龍吐毒無由得食，彼鳥飢逼周慞求食了不能得，遊巡諸山永不得安，至金剛山然後暫住。從金剛山直下至大水際，從大水際至風輪際，為風所吹還至金剛山，如是七返然後命終。其命終已以其毒故，令十寶山同時火起。
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「爾時難陀龍王懼燒此山，即大降雨澍如車軸，鳥肉散盡惟有心在，其心直下如前七返，然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以為明珠，轉輪王得為如意珠。」
「爾時難陀龍王懼燒此山，即大降雨澍如車軸，鳥肉散盡惟有心在，其心直下如前七返，然後還住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以為明珠，轉輪王得為如意珠。」
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佛告父王：「諸善男子及善女人！若念佛者其心亦爾！
佛告父王：「諸善男子及善女人！若念佛者其心亦爾！
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「復次大王，雪山有樹名殃伽陀，其果甚大其核甚小。推其本末從香山來，以風力故得至雪山。孟冬盛寒，羅剎、夜叉在山曲中屏㟪之處，糞穢不淨盈流于地，猛風吹雪以覆其上，漸漸成塹五十由旬，因糞力故此果得生，根莖枝葉華實滋茂，春陽三月八方同時皆悉風起，消融氷雪唯果樹在。其果形色，閻浮提果無以為譬。其形團圓滿半由旬，婆羅門食即得仙道五通具足，壽命一劫不老不死；凡夫食之向須陀洹、阿那含食成阿羅漢，三明六通罔不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地，然後乃生，高一多羅樹，樹名拘律陀，果名多勒，如五斗瓶，閻浮提人有食之者，能除熱病。」
「復次大王，雪山有樹名殃伽陀，其果甚大其核甚小。推其本末從香山來，以風力故得至雪山。孟冬盛寒，羅剎、夜叉在山曲中屏㟪之處，糞穢不淨盈流于地，猛風吹雪以覆其上，漸漸成塹五十由旬，因糞力故此果得生，根莖枝葉華實滋茂，春陽三月八方同時皆悉風起，消融氷雪唯果樹在。其果形色，閻浮提果無以為譬。其形團圓滿半由旬，婆羅門食即得仙道五通具足，壽命一劫不老不死；凡夫食之向須陀洹、阿那含食成阿羅漢，三明六通罔不悉備。有人持種至閻浮提糞壤之地，然後乃生，高一多羅樹，樹名拘律陀，果名多勒，如五斗瓶，閻浮提人有食之者，能除熱病。」
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佛告大王：「諸善男子及善女人！正念思惟諸佛境界，亦復如是！
佛告大王：「諸善男子及善女人！正念思惟諸佛境界，亦復如是！
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「復次大王，如帝釋樹生歡喜園，名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持，帝釋見之即生欲想，八萬四千諸婇女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地，即於地下華敷成果，其果金色光明赫奕，且其華葉終不萎落，十色具足開現光明有諸樂音，至秋八月從地踊出，高三百四十五萬由旬。諸天見之喜悅非恒。」佛告大王：「觀佛三昧在煩惱地，亦復如是！其出生時，如彼寶樹嚴顯可觀。
「復次大王，如帝釋樹生歡喜園，名波利質多羅。天女見之身心喜悅不自勝持，帝釋見之即生欲想，八萬四千諸婇女等即得樂覺。此樹生時曲枝在地，即於地下華敷成果，其果金色光明赫奕，且其華葉終不萎落，十色具足開現光明有諸樂音，至秋八月從地踊出，高三百四十五萬由旬。諸天見之喜悅非恒。」佛告大王：「觀佛三昧在煩惱地，亦復如是！其出生時，如彼寶樹嚴顯可觀。
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「復次大王，如劫初時，火起一劫、雨起一劫、風起一劫、地起一劫。
「復次大王，如劫初時，火起一劫、雨起一劫、風起一劫、地起一劫。
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「地劫成時，光音諸天飛行世間在水澡浴，以澡浴故四大精氣即入身中，身觸樂故精流水中，八風吹去墮淤泥中，自然成卵。經八千歲其卵乃開，生一女人。其形青黑猶如淤泥，有九百九十九頭；頭有千眼，九百九十九口，一口四牙，牙上出火狀如霹靂；二十四手，手中皆捉一切武器；其身高大如須彌山，入大海中拍水自樂。有旋嵐風吹大海水，水精入體即便懷妊，經八千歲然後生男，其兒身體高大四倍倍勝於母。兒有九頭，頭有千眼，口中出火，有九百九十九手八脚，海中出聲，號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法，惟噉淤泥及蕖藕根。其兒長大，見於諸天婇女圍遶，即白母言：『人皆伉儷，我何獨無？』其母告曰：『香山有神名乾闥婆，其神有女，容姿美妙色踰白玉，身諸毛孔出妙音聲，甚適我意。今為汝娉，適汝願不？』阿修羅言：『善哉善哉！願母往求。』
「地劫成時，光音諸天飛行世間在水澡浴，以澡浴故四大精氣即入身中，身觸樂故精流水中，八風吹去墮淤泥中，自然成卵。經八千歲其卵乃開，生一女人。其形青黑猶如淤泥，有九百九十九頭；頭有千眼，九百九十九口，一口四牙，牙上出火狀如霹靂；二十四手，手中皆捉一切武器；其身高大如須彌山，入大海中拍水自樂。有旋嵐風吹大海水，水精入體即便懷妊，經八千歲然後生男，其兒身體高大四倍倍勝於母。兒有九頭，頭有千眼，口中出火，有九百九十九手八脚，海中出聲，號毘摩質多羅阿修羅王。此鬼食法，惟噉淤泥及蕖藕根。其兒長大，見於諸天婇女圍遶，即白母言：『人皆伉儷，我何獨無？』其母告曰：『香山有神名乾闥婆，其神有女，容姿美妙色踰白玉，身諸毛孔出妙音聲，甚適我意。今為汝娉，適汝願不？』阿修羅言：『善哉善哉！願母往求。』
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「爾時其母行詣香山，到香山已告彼樂神：『我有一子威力自在，於四天下而無等倫，汝有令女可適吾子？』其女聞已，願樂隨從適阿修羅。
「爾時其母行詣香山，到香山已告彼樂神：『我有一子威力自在，於四天下而無等倫，汝有令女可適吾子？』其女聞已，願樂隨從適阿修羅。
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「時阿修羅納彼女已，心意泰然與女成禮，未久之間即便懷妊，經八千歲乃生一女，其女儀容端正挺特，天上天下無有其比，色中上色以自莊嚴，面上姿媚八萬四千，左邊亦有八萬四千，右邊亦有八萬四千，前亦八萬四千，後亦八萬四千。阿修羅見以為瓌異，如月處星甚為奇特。
「時阿修羅納彼女已，心意泰然與女成禮，未久之間即便懷妊，經八千歲乃生一女，其女儀容端正挺特，天上天下無有其比，色中上色以自莊嚴，面上姿媚八萬四千，左邊亦有八萬四千，右邊亦有八萬四千，前亦八萬四千，後亦八萬四千。阿修羅見以為瓌異，如月處星甚為奇特。
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「憍尸迦聞，即遣使下詣阿修羅而求此女。阿修羅言：『汝天福德，汝能令我乘七寶宮，以女妻汝。』帝釋聞此心生踊躍，即脫寶冠持用擬海，十善報故，令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之，帝釋即以六種寶臺，而往迎之。於宮闕中有大蓮華，自然化生八萬四千諸妙寶女，譬如壯士屈申臂頃，即至帝釋善法堂上，爾時天宮過踰於前百千萬倍，釋提桓因為其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有，視東忘西，視南忘北。三十二輔臣，亦見悅意身心歡喜，乃至毛髮皆生悅樂。
「憍尸迦聞，即遣使下詣阿修羅而求此女。阿修羅言：『汝天福德，汝能令我乘七寶宮，以女妻汝。』帝釋聞此心生踊躍，即脫寶冠持用擬海，十善報故，令阿修羅坐勝殿上。時阿修羅踊躍歡喜以女妻之，帝釋即以六種寶臺，而往迎之。於宮闕中有大蓮華，自然化生八萬四千諸妙寶女，譬如壯士屈申臂頃，即至帝釋善法堂上，爾時天宮過踰於前百千萬倍，釋提桓因為其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有，視東忘西，視南忘北。三十二輔臣，亦見悅意身心歡喜，乃至毛髮皆生悅樂。
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「帝釋若至歡喜園時，共諸綵女入池遊戲。爾時悅意即生嫉妬，遣五夜叉往白父王：『今此帝釋不復見寵，與諸婇女自共遊戲。』父聞此語心生瞋恚，即興四兵往攻帝釋。立大海水踞須彌頂，九百九十九手同時俱作，撼喜見城、搖須彌山，四大海水一時波動。釋提桓因驚怖惶懼，靡知所趣。
「帝釋若至歡喜園時，共諸綵女入池遊戲。爾時悅意即生嫉妬，遣五夜叉往白父王：『今此帝釋不復見寵，與諸婇女自共遊戲。』父聞此語心生瞋恚，即興四兵往攻帝釋。立大海水踞須彌頂，九百九十九手同時俱作，撼喜見城、搖須彌山，四大海水一時波動。釋提桓因驚怖惶懼，靡知所趣。
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「時宮有神白天王言：『莫大驚怖，過去佛說《般若波羅蜜》，王當誦持，鬼兵自碎。』
「時宮有神白天王言：『莫大驚怖，過去佛說《般若波羅蜜》，王當誦持，鬼兵自碎。』
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「是時帝釋坐善法堂，燒眾名香發大誓願：『般若波羅蜜是大明呪、是無上呪、無等等呪，審實不虛，我持此法當成佛道，令阿修羅自然退散。』作是語時，於虛空中有四刀輪，帝釋功德故自然而下，當阿修羅上時，阿修羅耳鼻手足一時盡落，令大海水赤如絳汁。
「是時帝釋坐善法堂，燒眾名香發大誓願：『般若波羅蜜是大明呪、是無上呪、無等等呪，審實不虛，我持此法當成佛道，令阿修羅自然退散。』作是語時，於虛空中有四刀輪，帝釋功德故自然而下，當阿修羅上時，阿修羅耳鼻手足一時盡落，令大海水赤如絳汁。
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「時阿修羅即便驚怖，遁走無處入藕絲孔。彼以貪欲、瞋恚、愚癡鬼幻力故，尚能如是！豈況佛法不可思議？」
「時阿修羅即便驚怖，遁走無處入藕絲孔。彼以貪欲、瞋恚、愚癡鬼幻力故，尚能如是！豈況佛法不可思議？」
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佛告大王：「諸善男子及善女人！繫心思惟諸佛境界，亦能安住諸三昧海，其人功德不可稱計，譬如諸佛等無有異。
佛告大王：「諸善男子及善女人！繫心思惟諸佛境界，亦能安住諸三昧海，其人功德不可稱計，譬如諸佛等無有異。
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序觀地品第二
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「云何名為觀諸佛境界？諸佛如來出現於世，有二種法以自莊嚴。何等為二？一者、先說十二部經，令諸眾生讀誦通利，如是種種名為法施。二者、以妙色身，示閻浮提及十方界，令諸眾生見佛色身具足莊嚴，三十二相、八十種隨形好，無缺減相，心生歡喜。
「云何名為觀諸佛境界？諸佛如來出現於世，有二種法以自莊嚴。何等為二？一者、先說十二部經，令諸眾生讀誦通利，如是種種名為法施。二者、以妙色身，示閻浮提及十方界，令諸眾生見佛色身具足莊嚴，三十二相、八十種隨形好，無缺減相，心生歡喜。
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「觀如是相因何而得？皆由前世百千苦行，修諸波羅蜜及助道法而生此相。」
「觀如是相因何而得？皆由前世百千苦行，修諸波羅蜜及助道法而生此相。」
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佛告父王：「若有眾生欲念佛者、欲觀佛者、欲見佛者、分別相好者、識佛光明者、知佛身內者、學觀佛心者、學觀佛頂者、學觀佛足下千輻相輪者、欲知佛生時相者、欲知佛納妃時者、欲知佛出家時者、欲知佛苦行時者、欲知佛降魔時者、欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者、欲知如來轉法輪時相者、欲知如來寶馬藏相者、欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者、欲知如來下忉利天時相者、欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者、欲知如來詣拘尸那降度力士相者、欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。」
佛告父王：「若有眾生欲念佛者、欲觀佛者、欲見佛者、分別相好者、識佛光明者、知佛身內者、學觀佛心者、學觀佛頂者、學觀佛足下千輻相輪者、欲知佛生時相者、欲知佛納妃時者、欲知佛出家時者、欲知佛苦行時者、欲知佛降魔時者、欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者、欲知如來轉法輪時相者、欲知如來寶馬藏相者、欲知如來昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者、欲知如來下忉利天時相者、欲知如來行住坐臥四威儀中光明相者、欲知如來詣拘尸那降度力士相者、欲知如來伏曠野鬼神毛孔光明相者。」
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佛告父王：「佛涅槃後，若四部眾及諸天、龍、夜叉等，欲繫念者、欲思惟者、欲行禪者、欲得三昧正受者。」佛告父王：「云何名繫念？自有眾生樂觀如來具足身相；自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者；自有眾生樂觀如來隨順相好；自有眾生樂觀如來逆相好者；自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者；自有眾生樂觀如來住者；自有眾生樂觀如來坐者；自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者；自有眾生樂觀如來初生者；自有眾生樂觀如來納妃時者；自有眾生樂觀如來出家時者；自有眾生樂觀如來苦行時者；自有眾生樂觀如來降魔時者；自有眾生樂觀如來成佛時者；自有眾生樂觀如來轉法輪時者；自有眾生樂觀如來昇忉利天為母說法時者；自有眾生樂觀如來降伏曠野鬼神者；自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者；自有眾生樂觀如來在拘尸那城，降伏六師、尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者。
佛告父王：「佛涅槃後，若四部眾及諸天、龍、夜叉等，欲繫念者、欲思惟者、欲行禪者、欲得三昧正受者。」佛告父王：「云何名繫念？自有眾生樂觀如來具足身相；自有眾生樂觀如來諸相好中一一相好者；自有眾生樂觀如來隨順相好；自有眾生樂觀如來逆相好者；自有眾生樂觀如來光明者。自有眾生樂觀如來行者；自有眾生樂觀如來住者；自有眾生樂觀如來坐者；自有眾生樂觀如來臥者。自有眾生樂觀如來乞食者；自有眾生樂觀如來初生者；自有眾生樂觀如來納妃時者；自有眾生樂觀如來出家時者；自有眾生樂觀如來苦行時者；自有眾生樂觀如來降魔時者；自有眾生樂觀如來成佛時者；自有眾生樂觀如來轉法輪時者；自有眾生樂觀如來昇忉利天為母說法時者；自有眾生樂觀如來降伏曠野鬼神者；自有眾生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸龍留影時者；自有眾生樂觀如來在拘尸那城，降伏六師、尼提賤人及諸惡律儀殷重邪見人者。
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「如是父王，我涅槃後諸眾生等，業行若干、意想若干，所識不同，隨彼眾生心想所見，應當次第教其繫念，如我住世不須繫念。譬如日出冥者皆明，惟無目者而無所覩。
「如是父王，我涅槃後諸眾生等，業行若干、意想若干，所識不同，隨彼眾生心想所見，應當次第教其繫念，如我住世不須繫念。譬如日出冥者皆明，惟無目者而無所覩。
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「未來世中諸弟子等應修三法。何等為三？一者、誦修多羅甚深經典。二者、淨持禁戒威儀無犯。三者、繫念思惟心不散亂。
「未來世中諸弟子等應修三法。何等為三？一者、誦修多羅甚深經典。二者、淨持禁戒威儀無犯。三者、繫念思惟心不散亂。
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「云何名繫念？或有欲繫心觀於佛頂上者；或有欲繫心觀佛毛髮者；或有欲繫心觀佛髮際者；或有欲繫心觀佛額廣平正相者；或有欲繫心觀佛眉間白毫相者；或有欲繫心觀佛眉者；或有欲繫心觀佛牛王眼相者；或有欲繫心觀佛修直鼻相者；或有欲繫心觀佛鷹王𭉨相者。自有眾生樂觀如來髭鬢如蝌斗形流出光明者；自有眾生樂觀如來脣上腭際者；自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者；自有眾生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者，其色紅赤上入頻婆果色中者；自有眾生樂觀如來口四十齒相者；自有眾生樂觀如來齒白齊密相者；自有眾生樂觀如來齒上印文相者；自有眾生樂觀如來齒畫界者；自有眾生樂觀如來上腭相者，八萬四千畫了了分明；自有眾生樂觀如來下齗如優曇鉢華莖色者；自有眾生樂觀如來咽喉如琉璃筒，狀如累蓮華相者；自有眾生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形，上色五畫五彩分明，舌下十脈眾光流出，舌相廣長遍覆其面者；自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者；自有眾生樂觀如來咽膺相如金翅鳥眼者；自有眾生樂觀如來頭相者；自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者；自有眾生樂觀如來毛右旋者；自有眾生樂觀如來一一孔一毛旋生者；自有眾生樂觀如來頭皮者；自有眾生樂觀如來肉髻骨者；自有眾生樂觀如來腦者；自有眾生樂觀如來耳普垂睡者；自有眾生樂觀如來耳輪郭相者；自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者；自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相，於彼相中旋生光臺者；自有眾生樂觀如來腋下滿相，於其相中懸生五珠，如摩尼珠上跓佛腋者；自有眾生樂觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻者；自有眾生樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著，文彩不壞，節頭槃龍不見其迹，手指參差不失其所，於指節端十二輪現；自有眾生樂觀如來赤銅爪，其爪八色了了分明；自有眾生樂觀如來合曼掌相，張時則見𣫍指不見，如真珠網了了分明，勝閻浮檀金百千萬倍，其色明達過於眼界，於十指端各生卍字，卍字點間有千輻輪，眾相具足如和合百千蓮華；自有眾生樂觀如來掌文間成如自在天宮，其掌平正人天無類，當於掌中生千輻相，於十方面開摩尼光，於其輪下有十種畫，一一畫如自在天眼清白分明，然後入掌相中；自有眾生樂觀如來手背毛上向靡，如紺琉璃，流出五色光入網曼中者；自有眾生樂觀如來手足柔軟如天劫貝；自有眾生樂觀如來手內外握；自有眾生樂觀如來胸德字萬印相，三摩尼光相者；自有眾生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠；自有眾生樂觀如來脇肋，大小正等婉轉相著；自有眾生樂觀如來諸骨支節，槃龍相結其間密緻者；自有眾生樂觀如來鈎鏁骨卷舒
「云何名繫念？或有欲繫心觀於佛頂上者；或有欲繫心觀佛毛髮者；或有欲繫心觀佛髮際者；或有欲繫心觀佛額廣平正相者；或有欲繫心觀佛眉間白毫相者；或有欲繫心觀佛眉者；或有欲繫心觀佛牛王眼相者；或有欲繫心觀佛修直鼻相者；或有欲繫心觀佛鷹王𭉨相者。自有眾生樂觀如來髭鬢如蝌斗形流出光明者；自有眾生樂觀如來脣上腭際者；自有眾生樂觀如來脣色赤好如頻婆果者；自有眾生樂觀如來下脣如鉢頭摩華莖者，其色紅赤上入頻婆果色中者；自有眾生樂觀如來口四十齒相者；自有眾生樂觀如來齒白齊密相者；自有眾生樂觀如來齒上印文相者；自有眾生樂觀如來齒畫界者；自有眾生樂觀如來上腭相者，八萬四千畫了了分明；自有眾生樂觀如來下齗如優曇鉢華莖色者；自有眾生樂觀如來咽喉如琉璃筒，狀如累蓮華相者；自有眾生樂觀如來廣長舌相蓮華葉形，上色五畫五彩分明，舌下十脈眾光流出，舌相廣長遍覆其面者；自有眾生樂觀如來咽喉節中有三相者；自有眾生樂觀如來咽膺相如金翅鳥眼者；自有眾生樂觀如來頭相者；自有眾生樂觀如來八萬四千髮相者；自有眾生樂觀如來毛右旋者；自有眾生樂觀如來一一孔一毛旋生者；自有眾生樂觀如來頭皮者；自有眾生樂觀如來肉髻骨者；自有眾生樂觀如來腦者；自有眾生樂觀如來耳普垂睡者；自有眾生樂觀如來耳輪郭相者；自有眾生樂觀如來耳旋生七毛相者；自有眾生樂觀如來缺盆骨滿相，於彼相中旋生光臺者；自有眾生樂觀如來腋下滿相，於其相中懸生五珠，如摩尼珠上跓佛腋者；自有眾生樂觀如來臂𦟛纖圓如象王鼻者；自有眾生樂觀如來肘骨如龍王髮婉轉相著，文彩不壞，節頭槃龍不見其迹，手指參差不失其所，於指節端十二輪現；自有眾生樂觀如來赤銅爪，其爪八色了了分明；自有眾生樂觀如來合曼掌相，張時則見𣫍指不見，如真珠網了了分明，勝閻浮檀金百千萬倍，其色明達過於眼界，於十指端各生卍字，卍字點間有千輻輪，眾相具足如和合百千蓮華；自有眾生樂觀如來掌文間成如自在天宮，其掌平正人天無類，當於掌中生千輻相，於十方面開摩尼光，於其輪下有十種畫，一一畫如自在天眼清白分明，然後入掌相中；自有眾生樂觀如來手背毛上向靡，如紺琉璃，流出五色光入網曼中者；自有眾生樂觀如來手足柔軟如天劫貝；自有眾生樂觀如來手內外握；自有眾生樂觀如來胸德字萬印相，三摩尼光相者；自有眾生樂觀如來臍如毘楞伽寶珠；自有眾生樂觀如來脇肋，大小正等婉轉相著；自有眾生樂觀如來諸骨支節，槃龍相結其間密緻者；自有眾生樂觀如來鈎鏁骨卷舒
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自在不相妨礙；自有眾生樂觀如來骨色鮮白，頗梨雪山不得為譬，上有紅光間錯成文，凝液如脂；自有眾生樂觀如來伊尼鹿王𨄔相者；自有眾生樂觀如來踝相者；自有眾生樂觀如來足趺平正相者；自有眾生樂觀如來足趺上色，閻浮檀金色，毛上向靡，足指網間如羅文彩，於其文間眾彩玄黃，不可具名；自有眾生樂觀如來赤銅爪相，於其爪端有五師子口；自有眾生樂觀如來脚指端䗍文相，如毘紐羯磨天所畫之印；自有眾生樂觀如來足下平滿不容一毛，足下千輻輪相，轂輞具足魚鱗相次，金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相，眾䗍不異，如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者，從足下千輻輪相，從下觀至足指上，一一相、一一好、一一色，從下至上了了逆觀，是名逆觀法。自有眾生樂觀如來金色，佛生閻浮提故，作色中上色，如百千日耀紫金山不可得具見；自有眾生樂觀如來巨身丈六者；自有眾生樂觀如來圓光一尋者；自有眾生樂觀如來舉身光明者；自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者；自有眾生樂觀如來臍，上向相、下向相者。」
自在不相妨礙；自有眾生樂觀如來骨色鮮白，頗梨雪山不得為譬，上有紅光間錯成文，凝液如脂；自有眾生樂觀如來伊尼鹿王𨄔相者；自有眾生樂觀如來踝相者；自有眾生樂觀如來足趺平正相者；自有眾生樂觀如來足趺上色，閻浮檀金色，毛上向靡，足指網間如羅文彩，於其文間眾彩玄黃，不可具名；自有眾生樂觀如來赤銅爪相，於其爪端有五師子口；自有眾生樂觀如來脚指端䗍文相，如毘紐羯磨天所畫之印；自有眾生樂觀如來足下平滿不容一毛，足下千輻輪相，轂輞具足魚鱗相次，金剛杵相者。足跟亦有梵王頂相，眾䗍不異，如是名樂順觀者。自有眾生樂逆觀者，從足下千輻輪相，從下觀至足指上，一一相、一一好、一一色，從下至上了了逆觀，是名逆觀法。自有眾生樂觀如來金色，佛生閻浮提故，作色中上色，如百千日耀紫金山不可得具見；自有眾生樂觀如來巨身丈六者；自有眾生樂觀如來圓光一尋者；自有眾生樂觀如來舉身光明者；自有眾生樂觀如來說法時瑞應相者；自有眾生樂觀如來臍，上向相、下向相者。」
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觀相品第三之一
觀相品第三之一
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佛告父王：「云何名觀如來頂？如來頂骨團圓猶如合捲，其色正白，若見薄皮則為紅色，或見厚皮則金剛色，髮際金色，腦頗梨色。有十四脈眾畫具足，亦十四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨，從頭骨出乃至髮際，有十四色圍遶眾髮，髮下金色亦生眾光，入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。惟其頂上五大梵相生，時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明至於梵世，復過上方無量世界，化成宮臺，諸佛境界，十地菩薩之所不見。
佛告父王：「云何名觀如來頂？如來頂骨團圓猶如合捲，其色正白，若見薄皮則為紅色，或見厚皮則金剛色，髮際金色，腦頗梨色。有十四脈眾畫具足，亦十四光其光如脈分明了了。於腦脈中旋生諸光上衝頭骨，從頭骨出乃至髮際，有十四色圍遶眾髮，髮下金色亦生眾光，入十四色中。是名如來生王宮中頂腦肉髻。惟其頂上五大梵相生，時摩耶及佛姨母皆悉不見。其五梵相開現光明至於梵世，復過上方無量世界，化成宮臺，諸佛境界，十地菩薩之所不見。
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「今為父王說生頂相，若有聞者應當思惟佛勝頂相，其相光明，如三千界大地微塵，不可具說。後世眾生若聞是語，思是相者心無悔恨，如見世尊頂勝相光，閉目得見，以心想力了了分明如佛在世。雖觀是相不得眾多，從一事起復想一事，想一事已復想一事，逆順反覆經十六反，如是心相極令明利。然後住心繫念一處，如是漸漸舉舌向腭令舌政住，經二七日，然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂，觀佛頂法先隨毛孔入。」
「今為父王說生頂相，若有聞者應當思惟佛勝頂相，其相光明，如三千界大地微塵，不可具說。後世眾生若聞是語，思是相者心無悔恨，如見世尊頂勝相光，閉目得見，以心想力了了分明如佛在世。雖觀是相不得眾多，從一事起復想一事，想一事已復想一事，逆順反覆經十六反，如是心相極令明利。然後住心繫念一處，如是漸漸舉舌向腭令舌政住，經二七日，然後身心可得安隱。復當繫心還觀佛頂，觀佛頂法先隨毛孔入。」
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佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者頭上有八萬四千毛，皆兩向靡右旋而生，分齊分明四抓分明，一一毛孔旋生五光，入前十四色光中。昔我在宮，乳母為我沐頭，時大愛道來至我所：『悉達生時多諸奇特。人若問我：「汝子之髮為長幾許？」我云何答？今當量髮知其尺度。』即勅我申髮，母以尺量。長一丈二尺五寸，放已右旋還成䗍文。
佛告父王及勅阿難：「諦聽諦聽，善思念之！如來今者頭上有八萬四千毛，皆兩向靡右旋而生，分齊分明四抓分明，一一毛孔旋生五光，入前十四色光中。昔我在宮，乳母為我沐頭，時大愛道來至我所：『悉達生時多諸奇特。人若問我：「汝子之髮為長幾許？」我云何答？今當量髮知其尺度。』即勅我申髮，母以尺量。長一丈二尺五寸，放已右旋還成䗍文。
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「欲納妃時復更沭頭，母復勅言：『前者量髮，正長一丈二尺五寸，今當更量。』即申量之，長一丈三尺五寸。我出家時天神捧去，亦長丈三尺五寸。今者父王，欲看髮相不？」
「欲納妃時復更沭頭，母復勅言：『前者量髮，正長一丈二尺五寸，今當更量。』即申量之，長一丈三尺五寸。我出家時天神捧去，亦長丈三尺五寸。今者父王，欲看髮相不？」
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父王白言：「唯然天尊！樂見佛髮。」
父王白言：「唯然天尊！樂見佛髮。」
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如來即以手申其髮，從尼拘樓陀精舍，至父王宮，如紺琉璃，遶城七匝。於佛髮中大眾皆見若干色光，不可具說，是一一光普照一切，作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已斂髮卷光，右旋婉轉，還住佛頂即成䗍文，是名如來真實髮相。
如來即以手申其髮，從尼拘樓陀精舍，至父王宮，如紺琉璃，遶城七匝。於佛髮中大眾皆見若干色光，不可具說，是一一光普照一切，作紺琉璃色。於琉璃色中有諸化佛不可稱數。現是相已斂髮卷光，右旋婉轉，還住佛頂即成䗍文，是名如來真實髮相。
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「若有比丘及比丘尼、諸優婆塞、優婆夷等，欲觀佛髮當作是觀，不得他觀。若他觀者名為邪觀、名為狂亂、名為失心、名為邪見、名顛倒心，設得定者無有是處。如是父王，佛真髮相事實如此。
「若有比丘及比丘尼、諸優婆塞、優婆夷等，欲觀佛髮當作是觀，不得他觀。若他觀者名為邪觀、名為狂亂、名為失心、名為邪見、名顛倒心，設得定者無有是處。如是父王，佛真髮相事實如此。
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「觀髮相已，次觀髮際，如赤真珠色，婉轉下垂。有五千光間錯分明，皆上向靡圍遶諸髮，從頂上出遶頂五匝，如天畫師所作畫法，團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛，有化菩薩以為眷屬，諸天八部一切色象亦於中現，色如日輪不可具見，是名觀佛髮際。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」佛告父王：「此名如來髮際實觀。
「觀髮相已，次觀髮際，如赤真珠色，婉轉下垂。有五千光間錯分明，皆上向靡圍遶諸髮，從頂上出遶頂五匝，如天畫師所作畫法，團圓正等細如一絲。於其絲間生諸化佛，有化菩薩以為眷屬，諸天八部一切色象亦於中現，色如日輪不可具見，是名觀佛髮際。如此觀者名為正觀，若異觀者名為邪觀。」佛告父王：「此名如來髮際實觀。
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「云何觀如來額廣平正相？額廣平正相中有三相：一者所謂白毛相。佛初生時，王與夫人將太子詣阿私陀仙，令相太子。仙人披㲲，初見太子眉間白毛旋生，於白毛邊有諸輪郭隨白毛旋，相師舒毛見毛長大，即取尺度量其長短，足滿五尺如琉璃筒，放已右旋如頗梨珠，顯現無量百千色光，是名菩薩初生時白毫相光。
「云何觀如來額廣平正相？額廣平正相中有三相：一者所謂白毛相。佛初生時，王與夫人將太子詣阿私陀仙，令相太子。仙人披㲲，初見太子眉間白毛旋生，於白毛邊有諸輪郭隨白毛旋，相師舒毛見毛長大，即取尺度量其長短，足滿五尺如琉璃筒，放已右旋如頗梨珠，顯現無量百千色光，是名菩薩初生時白毫相光。
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「至年八歲，姨母復觀悉達年大，其眉間毛亦隨年長。今試看之，即舒白毛，見毛正直如白琉璃筒，於其毛端出五色光明還入毛孔，母甚憐念情無已已，告語諸人：『我子毛相乃至如此。』諸人見已，如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。
「至年八歲，姨母復觀悉達年大，其眉間毛亦隨年長。今試看之，即舒白毛，見毛正直如白琉璃筒，於其毛端出五色光明還入毛孔，母甚憐念情無已已，告語諸人：『我子毛相乃至如此。』諸人見已，如前右旋甚可愛念。是名菩薩童子時白毫毛相。
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「云何名菩薩納妃時白毫毛相？耶輸陀羅父自遣相師來相太子，見三十二相炳然如畫，惟於白毛其心不了。相師即言：『地天太子！其餘眾相同金輪王，唯此白毛流出眾光非我所明，今欲舒看為可爾不？』太子告言：『隨汝所欲。』爾時相師以手申毛，其毛流出如牛王乳，射相師眼，其眼明淨，即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足。相師驚愕白言：『地天太子！我申白毛欲觀長短，不知何意如牛王乳來射我眼，為是實見、為是夢見、為是狂亂？今者悉忘。太子相好一切都盡，惟見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起，我心歡喜，如婆羅門得梵世樂。』語已放毛，右旋婉轉還復本處。
「云何名菩薩納妃時白毫毛相？耶輸陀羅父自遣相師來相太子，見三十二相炳然如畫，惟於白毛其心不了。相師即言：『地天太子！其餘眾相同金輪王，唯此白毛流出眾光非我所明，今欲舒看為可爾不？』太子告言：『隨汝所欲。』爾時相師以手申毛，其毛流出如牛王乳，射相師眼，其眼明淨，即於毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆悉具足。相師驚愕白言：『地天太子！我申白毛欲觀長短，不知何意如牛王乳來射我眼，為是實見、為是夢見、為是狂亂？今者悉忘。太子相好一切都盡，惟見百千轉輪聖王七寶千子及四種兵從四面起，我心歡喜，如婆羅門得梵世樂。』語已放毛，右旋婉轉還復本處。
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「爾時相師名牢度跋多，見此事已，五體投地禮於太子：『太子眾相不可具見，如我相法，見一相者王四天下快得自在。今太子相如摩醯首羅，自在神力不可記錄，當云何知？』太子告言：『吾不達此，汝自歸家往白汝王。』
「爾時相師名牢度跋多，見此事已，五體投地禮於太子：『太子眾相不可具見，如我相法，見一相者王四天下快得自在。今太子相如摩醯首羅，自在神力不可記錄，當云何知？』太子告言：『吾不達此，汝自歸家往白汝王。』
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「爾時相師即還本國，以如上事具向王說。王聞是語駕乘名象導從百千，詣迦毘羅城，到淨飯王宮，以水澡太子手，持女上之，因為作禮：『地天太子！願受我女可備灑掃，相師所見上妙毛相，我今欲見，為可爾不？』太子告言：『隨意看之。』
「爾時相師即還本國，以如上事具向王說。王聞是語駕乘名象導從百千，詣迦毘羅城，到淨飯王宮，以水澡太子手，持女上之，因為作禮：『地天太子！願受我女可備灑掃，相師所見上妙毛相，我今欲見，為可爾不？』太子告言：『隨意看之。』
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「爾時耶輸陀羅父，以手申太子白毛，見其白毛，如頗梨憧，節節相當，於眾節間見有無量百千梵王、釋提桓因，諸勝天子與宮殿俱，了了而見，如於明鏡自觀面像。見已歡喜，尋復放捨，如前右旋還住眉間，光明赫奕四面布散，入輪郭中不可悉說，是名菩薩納妃時白毫相。」
「爾時耶輸陀羅父，以手申太子白毛，見其白毛，如頗梨憧，節節相當，於眾節間見有無量百千梵王、釋提桓因，諸勝天子與宮殿俱，了了而見，如於明鏡自觀面像。見已歡喜，尋復放捨，如前右旋還住眉間，光明赫奕四面布散，入輪郭中不可悉說，是名菩薩納妃時白毫相。」
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佛告父王：「佛涅槃後四部之眾，其欲觀菩薩為童子時及納妃時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者是名邪觀。」
佛告父王：「佛涅槃後四部之眾，其欲觀菩薩為童子時及納妃時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者是名邪觀。」
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佛告父王：「云何名如來出家時白毫相？我欲出家時，父王及母遣諸婇女，常以衛護，門施關鍵開闔有聲，如師子吼。於窓牖間密懸諸鈴，金鎖相鉤，龍、鬼、夜叉無從得入。爾時四天王於虛空中遙發聲言：『地天太子！日時已至，宜當學道。我今欲往供養太子，恐殿有聲無緣得入。』爾時太子以手申毛，至四天王所，色如天繒柔軟可愛。時四天王見心甚愛敬，以愛敬故，即於毛中見化菩薩，結加趺坐形如太子。一一菩薩，復有無量諸大菩薩，共為眷屬。此相現時，無量諸天龍夜叉等，俱時得入。勅語車匿：『汝往後厩被揵陟來。』車匿白言：『今此地中若舉足時，此地振吼如大象聲，云何得往？』爾時太子復申白毛令車匿見，猶如蓮華葉葉相次其白如雪。車匿見已心眼即開，於其葉間見化菩薩結加趺坐，猶如微塵不可稱數，是諸化人眉間白毛亦復如是！
佛告父王：「云何名如來出家時白毫相？我欲出家時，父王及母遣諸婇女，常以衛護，門施關鍵開闔有聲，如師子吼。於窓牖間密懸諸鈴，金鎖相鉤，龍、鬼、夜叉無從得入。爾時四天王於虛空中遙發聲言：『地天太子！日時已至，宜當學道。我今欲往供養太子，恐殿有聲無緣得入。』爾時太子以手申毛，至四天王所，色如天繒柔軟可愛。時四天王見心甚愛敬，以愛敬故，即於毛中見化菩薩，結加趺坐形如太子。一一菩薩，復有無量諸大菩薩，共為眷屬。此相現時，無量諸天龍夜叉等，俱時得入。勅語車匿：『汝往後厩被揵陟來。』車匿白言：『今此地中若舉足時，此地振吼如大象聲，云何得往？』爾時太子復申白毛令車匿見，猶如蓮華葉葉相次其白如雪。車匿見已心眼即開，於其葉間見化菩薩結加趺坐，猶如微塵不可稱數，是諸化人眉間白毛亦復如是！
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「爾時車匿見宮中地如頗梨色，表裏堅實猶如金剛，躡足無聲，疾至後厩被馬金鞍牽至殿前，車匿白太子言：『諸天顒顒合掌叉手，住在空中，同聲讚歎出家功德，太子宜時速疾乘馬。』
「爾時車匿見宮中地如頗梨色，表裏堅實猶如金剛，躡足無聲，疾至後厩被馬金鞍牽至殿前，車匿白太子言：『諸天顒顒合掌叉手，住在空中，同聲讚歎出家功德，太子宜時速疾乘馬。』
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「爾時太子復舒白毛持擬諸女，令諸侍女身心悅樂，猶如比丘得第三禪。爾時此毛婉轉右旋還入眉間。諸天復見太子眉間有百千光，譬如乳河周流一切。於乳河中有化菩薩，乘化蓮華，皆共讚歎出家功德。一一化菩薩，眉間乳河流出光明亦復如是！」
「爾時太子復舒白毛持擬諸女，令諸侍女身心悅樂，猶如比丘得第三禪。爾時此毛婉轉右旋還入眉間。諸天復見太子眉間有百千光，譬如乳河周流一切。於乳河中有化菩薩，乘化蓮華，皆共讚歎出家功德。一一化菩薩，眉間乳河流出光明亦復如是！」
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佛告父王：「是名菩薩出家時白毛相種種瑞應。若佛滅後諸四部眾，欲觀如來出家時白毛相者，當作是觀，若異觀者是名邪觀。」
佛告父王：「是名菩薩出家時白毛相種種瑞應。若佛滅後諸四部眾，欲觀如來出家時白毛相者，當作是觀，若異觀者是名邪觀。」
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佛告父王：「云何名苦行時白毫毛相？如我踰出宮城已，去伽耶城不遠，詣阿輸陀樹，吉安天子等百千天子皆作是念：『菩薩若於此坐，必須坐具，我今應當獻於天草。』即把天草清淨柔軟，名曰吉祥，菩薩受已鋪地而坐。是時諸天諦觀菩薩身相可愛，復見白毛圍如三寸，右旋婉轉有百千色，流入諸相。是諸天子觀白毫時，各作是念：『菩薩今者惟受我草不受汝草。』時白毛中，有萬億菩薩結加趺坐，各取其草坐此樹下。一一天子，各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言：『善哉勝士！修大慈悲，慈悲力故得大人相，於其相中無量變現，能滿諸天一切善願，不生諍訟起菩提心。』
佛告父王：「云何名苦行時白毫毛相？如我踰出宮城已，去伽耶城不遠，詣阿輸陀樹，吉安天子等百千天子皆作是念：『菩薩若於此坐，必須坐具，我今應當獻於天草。』即把天草清淨柔軟，名曰吉祥，菩薩受已鋪地而坐。是時諸天諦觀菩薩身相可愛，復見白毛圍如三寸，右旋婉轉有百千色，流入諸相。是諸天子觀白毫時，各作是念：『菩薩今者惟受我草不受汝草。』時白毛中，有萬億菩薩結加趺坐，各取其草坐此樹下。一一天子，各見白毫中有如此相。是時吉安天子而讚歎言：『善哉勝士！修大慈悲，慈悲力故得大人相，於其相中無量變現，能滿諸天一切善願，不生諍訟起菩提心。』
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「釋梵諸天見於菩薩坐此樹下，各獻甘露持用供養。菩薩是時，為欲降伏彼六師故不受彼供，天令左右自生麻米，菩薩不食，諸天皆曰：『此善男子！不食多日，氣力惙然餘命無幾，云何當能成辦菩提？』菩薩是時入滅意三昧，三昧境界名寂諸根。諸天啼泣淚下如雨，勸請菩薩當起飲食。作是請時，聲遍三千大千世界，菩薩不覺。
「釋梵諸天見於菩薩坐此樹下，各獻甘露持用供養。菩薩是時，為欲降伏彼六師故不受彼供，天令左右自生麻米，菩薩不食，諸天皆曰：『此善男子！不食多日，氣力惙然餘命無幾，云何當能成辦菩提？』菩薩是時入滅意三昧，三昧境界名寂諸根。諸天啼泣淚下如雨，勸請菩薩當起飲食。作是請時，聲遍三千大千世界，菩薩不覺。
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「有一天子名曰悅意。見地生草穿菩薩肉上生至肘，告諸天曰：『奇哉男子！苦行乃爾！不食多時，喚聲不聞，草生不覺。』即以右手申其白毛，其毛端直，正長一丈四尺五寸，如天白寶中外俱空，天見毛內有百億光，其光微妙不可具宣。於其光中現化菩薩，皆修苦行如此不異，菩薩不小毛亦不大。諸天見已歎未曾有，即放白毛右旋婉轉，與光明俱還復本處。
「有一天子名曰悅意。見地生草穿菩薩肉上生至肘，告諸天曰：『奇哉男子！苦行乃爾！不食多時，喚聲不聞，草生不覺。』即以右手申其白毛，其毛端直，正長一丈四尺五寸，如天白寶中外俱空，天見毛內有百億光，其光微妙不可具宣。於其光中現化菩薩，皆修苦行如此不異，菩薩不小毛亦不大。諸天見已歎未曾有，即放白毛右旋婉轉，與光明俱還復本處。
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「爾時諸天諦觀白毛目不暫捨，見白毛中下生五筒，從面門入，流注甘露滴滴不絕，從舌根上流入于身，表裏清徹如琉璃山，百千萬億諸大菩薩於己身內現。諸天見已合掌歡喜：『前言愚癡，言此大人命不云遠。今見是相，必當成佛了了無疑，無上慧日照世不久。』作是語已，遶百千匝各還宮殿，如此音聲聞六欲天。」
「爾時諸天諦觀白毛目不暫捨，見白毛中下生五筒，從面門入，流注甘露滴滴不絕，從舌根上流入于身，表裏清徹如琉璃山，百千萬億諸大菩薩於己身內現。諸天見已合掌歡喜：『前言愚癡，言此大人命不云遠。今見是相，必當成佛了了無疑，無上慧日照世不久。』作是語已，遶百千匝各還宮殿，如此音聲聞六欲天。」
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佛告父王：「佛滅度後，若四部眾，欲觀如來苦行時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」
佛告父王：「佛滅度後，若四部眾，欲觀如來苦行時白毫相者，當作是觀。如此觀者是名正觀，若異觀者名為邪觀。」
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佛說觀佛三昧海經卷第一
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