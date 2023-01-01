御製大乘妙法蓮華經序 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御製大乘妙法蓮華經序

昔如來於耆闍崛山中，與大阿羅漢阿若憍陳如、摩訶迦葉無量等眾，演說大乘真經，名無量義。是時天雨寶華布濩充滿，慧光現瑞洞燭幽顯，普佛世界六種震動，一切人天得未曾有，咸皆歡喜讚歎，以為是經乃諸佛如來祕密之藏，神妙叵測，廣大難名，所以拔滯溺之沈流，拯昏迷之失性，功德弘遠莫可涯涘。泝求其源，肇彼竺乾流於震旦，爰自西晉沙門竺法護者初加翻譯，名曰正法華；暨東晉龜茲三藏法師鳩摩羅什重翻，名曰妙法蓮華；至隋天竺沙門闍那笈多所翻者，亦名妙法。雖三經文理重沓互陳，而惟三藏法師獨得其旨。第歷世既遠不無訛謬，匪資刊正漸致多疑，用是特加讐校，仍命鏤梓以廣其傳。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔如來於耆闍崛山中，與大阿羅漢阿若憍陳如、摩訶迦葉無量等眾，演說大乘真經，名無量義。是時天雨寶華布濩充滿，慧光現瑞洞燭幽顯，普佛世界六種震動，一切人天得未曾有，咸皆歡喜讚歎，以為是經乃諸佛如來祕密之藏，神妙叵測，廣大難名，所以拔滯溺之沈流，拯昏迷之失性，功德弘遠莫可涯涘。泝求其源，肇彼竺乾流於震旦，爰自西晉沙門竺法護者初加翻譯，名曰正法華；暨東晉龜茲三藏法師鳩摩羅什重翻，名曰妙法蓮華；至隋天竺沙門闍那笈多所翻者，亦名妙法。雖三經文理重沓互陳，而惟三藏法師獨得其旨。第歷世既遠不無訛謬，匪資刊正漸致多疑，用是特加讐校，仍命鏤梓以廣其傳。

嗚呼！如來愍諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別，歷劫纏繞無有出期，乃為此大事因緣現世，敷暢妙旨，作殊勝方便，俾皆得度脫超登正覺，此誠濟海之津梁而燭幽之慧炬也。善男子、善女人，一切眾生，能秉心至誠持誦佩服頂禮供養，即離一切苦惱，除一切業障，解一切生死之厄。不啻如飢之得食，如渴之得飲，如寒之得火，如熱之得涼，如貧之得寶，如病之得醫，如子之得母，如渡之得舟，其為快適欣慰，有不可言。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼！如來愍諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別，歷劫纏繞無有出期，乃為此大事因緣現世，敷暢妙旨，作殊勝方便，俾皆得度脫超登正覺，此誠濟海之津梁而燭幽之慧炬也。善男子、善女人，一切眾生，能秉心至誠持誦佩服頂禮供養，即離一切苦惱，除一切業障，解一切生死之厄。不啻如飢之得食，如渴之得飲，如寒之得火，如熱之得涼，如貧之得寶，如病之得醫，如子之得母，如渡之得舟，其為快適欣慰，有不可言。

噫！道非經無以寓，法非經無以傳。緣經以求法，緣法以悟道，方識是經之旨清淨微妙第一希有。遵之者則身臻康泰，諸種善根圓滿具足，如蓮華出水不染淤泥，即得五蘊皆空、六根清淨，遄躋上善以成於正覺者不難矣。苟或沈迷膠固，甘心墮落絕滅善根，則身罹苦趣，輪回於生死之域者，其有紀極哉？雖然善惡兩途由人所趨，為善獲吉，為惡獲凶，幽明果報不爽錙銖。觀於是經者，尚戒之哉！尚勉之哉！ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噫！道非經無以寓，法非經無以傳。緣經以求法，緣法以悟道，方識是經之旨清淨微妙第一希有。遵之者則身臻康泰，諸種善根圓滿具足，如蓮華出水不染淤泥，即得五蘊皆空、六根清淨，遄躋上善以成於正覺者不難矣。苟或沈迷膠固，甘心墮落絕滅善根，則身罹苦趣，輪回於生死之域者，其有紀極哉？雖然善惡兩途由人所趨，為善獲吉，為惡獲凶，幽明果報不爽錙銖。觀於是經者，尚戒之哉！尚勉之哉！

永樂十八年四月十七日 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永樂十八年四月十七日

妙法蓮華經弘傳序 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經弘傳序

唐終南山釋道宣述 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐終南山釋道宣述

妙法蓮華經者，統諸佛降靈之本致也。蘊結大夏，出彼千齡。東傳震旦，三百餘載。西晉惠帝永康年中，長安青門燉煌菩薩竺法護者，初翻此經，名正法華。東晉安帝隆安年中，後秦弘始，龜茲沙門鳩摩羅什次翻此經，名妙法蓮華。隋氏仁壽，大興善寺北天竺沙門闍那笈多後所翻者，同名妙法。三經重沓，文旨互陳。時所宗尚，皆弘秦本。自餘支品、別偈，不無其流，具如序曆，故所非述。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經者，統諸佛降靈之本致也。蘊結大夏，出彼千齡。東傳震旦，三百餘載。西晉惠帝永康年中，長安青門燉煌菩薩竺法護者，初翻此經，名正法華。東晉安帝隆安年中，後秦弘始，龜茲沙門鳩摩羅什次翻此經，名妙法蓮華。隋氏仁壽，大興善寺北天竺沙門闍那笈多後所翻者，同名妙法。三經重沓，文旨互陳。時所宗尚，皆弘秦本。自餘支品、別偈，不無其流，具如序曆，故所非述。

夫以靈嶽降靈，非大聖無由開化；適化所及，非昔緣無以導心。所以仙苑告成，機分小大之別；金河顧命，道殊半滿之科。豈非教被乘時，無足覈其高會。是知五千退席，為進增慢之儔；五百授記，俱崇密化之跡。所以放光現瑞，開發請之教源；出定揚德，暢佛慧之宏略。朽宅通入大之文軌，化城引昔緣之不墜，繫珠明理性之常在，鑿井顯示悟之多方。詞義宛然，喻陳惟遠。自非大哀曠濟，拔滯溺之沈流；一極悲心，拯昏迷之失性。自漢至唐六百餘載，總歷群籍四千餘軸，受持盛者無出此經。將非機教相扣，並智勝之遺塵；聞而深敬，俱威王之餘勣。輒於經首，序而綜之。庶得早淨六根，仰慈尊之嘉會；速成四德，趣樂土之玄猷。弘贊莫窮，永貽諸後。云爾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫以靈嶽降靈，非大聖無由開化；適化所及，非昔緣無以導心。所以仙苑告成，機分小大之別；金河顧命，道殊半滿之科。豈非教被乘時，無足覈其高會。是知五千退席，為進增慢之儔；五百授記，俱崇密化之跡。所以放光現瑞，開發請之教源；出定揚德，暢佛慧之宏略。朽宅通入大之文軌，化城引昔緣之不墜，繫珠明理性之常在，鑿井顯示悟之多方。詞義宛然，喻陳惟遠。自非大哀曠濟，拔滯溺之沈流；一極悲心，拯昏迷之失性。自漢至唐六百餘載，總歷群籍四千餘軸，受持盛者無出此經。將非機教相扣，並智勝之遺塵；聞而深敬，俱威王之餘勣。輒於經首，序而綜之。庶得早淨六根，仰慈尊之嘉會；速成四德，趣樂土之玄猷。弘贊莫窮，永貽諸後。云爾。

妙法蓮華經卷第一 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經卷第一

後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

序品第一 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、阿㝹樓馱、劫賓那、憍梵波提、離婆多、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅，如是眾所知識大阿羅漢等。復有學、無學二千人。摩訶波闍波提比丘尼，與眷屬六千人俱。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，亦與眷屬俱。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉；皆得陀羅尼；樂說辯才，轉不退轉法輪；供養無量百千諸佛，於諸佛所殖眾德本，常為諸佛之所稱歎；以慈修身，善入佛慧；通達大智，到於彼岸；名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、寶掌菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、寶月菩薩、月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、無量力菩薩、越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、彌勒菩薩、寶積菩薩、導師菩薩，如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在。其名曰：阿若憍陳如、摩訶迦葉、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、阿㝹樓馱、劫賓那、憍梵波提、離婆多、畢陵伽婆蹉、薄拘羅、摩訶拘絺羅、難陀、孫陀羅難陀、富樓那彌多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅，如是眾所知識大阿羅漢等。復有學、無學二千人。摩訶波闍波提比丘尼，與眷屬六千人俱。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼，亦與眷屬俱。菩薩摩訶薩八萬人，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉；皆得陀羅尼；樂說辯才，轉不退轉法輪；供養無量百千諸佛，於諸佛所殖眾德本，常為諸佛之所稱歎；以慈修身，善入佛慧；通達大智，到於彼岸；名稱普聞無量世界，能度無數百千眾生。其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、寶掌菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、寶月菩薩、月光菩薩、滿月菩薩、大力菩薩、無量力菩薩、越三界菩薩、跋陀婆羅菩薩、彌勒菩薩、寶積菩薩、導師菩薩，如是等菩薩摩訶薩八萬人俱。

爾時釋提桓因，與其眷屬二萬天子俱。復有名月天子、普香天子、寶光天子、四大天王，與其眷屬萬天子俱。自在天子、大自在天子，與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主梵天王——尸棄大梵、光明大梵等，與其眷屬萬二千天子俱。有八龍王——難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和脩吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優鉢羅龍王等，各與若干百千眷屬俱。有四緊那羅王——法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱。有四乾闥婆王——樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱。有四阿修羅王——婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王，各與若干百千眷屬俱。有四迦樓羅王——大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、大滿迦樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱。韋提希子阿闍世王，與若干百千眷屬俱。各禮佛足，退坐一面。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，與其眷屬二萬天子俱。復有名月天子、普香天子、寶光天子、四大天王，與其眷屬萬天子俱。自在天子、大自在天子，與其眷屬三萬天子俱。娑婆世界主梵天王——尸棄大梵、光明大梵等，與其眷屬萬二千天子俱。有八龍王——難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和脩吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優鉢羅龍王等，各與若干百千眷屬俱。有四緊那羅王——法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、持法緊那羅王，各與若干百千眷屬俱。有四乾闥婆王——樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王，各與若干百千眷屬俱。有四阿修羅王——婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王，各與若干百千眷屬俱。有四迦樓羅王——大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、大滿迦樓羅王、如意迦樓羅王，各與若干百千眷屬俱。韋提希子阿闍世王，與若干百千眷屬俱。各禮佛足，退坐一面。

爾時世尊，四眾圍遶，供養、恭敬、尊重、讚歎。為諸菩薩說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。佛說此經已，結加趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，四眾圍遶，供養、恭敬、尊重、讚歎。為諸菩薩說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。佛說此經已，結加趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。

爾時佛放眉間白毫相光，照東方萬八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地獄，上至阿迦尼吒天。於此世界，盡見彼土六趣眾生，又見彼土現在諸佛，及聞諸佛所說經法。并見彼諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸修行得道者。復見諸菩薩摩訶薩，種種因緣、種種信解、種種相貌，行菩薩道。復見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛放眉間白毫相光，照東方萬八千世界，靡不周遍，下至阿鼻地獄，上至阿迦尼吒天。於此世界，盡見彼土六趣眾生，又見彼土現在諸佛，及聞諸佛所說經法。并見彼諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸修行得道者。復見諸菩薩摩訶薩，種種因緣、種種信解、種種相貌，行菩薩道。復見諸佛般涅槃者。復見諸佛般涅槃後，以佛舍利起七寶塔。

爾時彌勒菩薩作是念：「今者世尊現神變相，以何因緣而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思議、現希有事。當以問誰？誰能答者？」復作此念：「是文殊師利，法王之子，已曾親近供養過去無量諸佛，必應見此希有之相。我今當問。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩作是念：「今者世尊現神變相，以何因緣而有此瑞？今佛世尊入于三昧，是不可思議、現希有事。當以問誰？誰能答者？」復作此念：「是文殊師利，法王之子，已曾親近供養過去無量諸佛，必應見此希有之相。我今當問。」

爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天、龍、鬼神等，咸作此念：「是佛光明神通之相，今當問誰？」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天、龍、鬼神等，咸作此念：「是佛光明神通之相，今當問誰？」

爾時彌勒菩薩欲自決疑，又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天，龍、鬼神等眾會之心，而問文殊師利言：「以何因緣而有此瑞神通之相，放大光明，照于東方萬八千土，悉見彼佛國界莊嚴？」於是彌勒菩薩欲重宣此義，以偈問曰： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩欲自決疑，又觀四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天，龍、鬼神等眾會之心，而問文殊師利言：「以何因緣而有此瑞神通之相，放大光明，照于東方萬八千土，悉見彼佛國界莊嚴？」於是彌勒菩薩欲重宣此義，以偈問曰：

「文殊師利！ 導師何故， 眉間白毫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！ 導師何故， 眉間白毫，

大光普照。 雨曼陀羅、 曼殊沙華， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大光普照。 雨曼陀羅、 曼殊沙華，

栴檀香風， 悅可眾心？ 以是因緣， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀香風， 悅可眾心？ 以是因緣，

地皆嚴淨， 而此世界， 六種震動。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地皆嚴淨， 而此世界， 六種震動。

時四部眾， 咸皆歡喜， 身意快然， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四部眾， 咸皆歡喜， 身意快然，

得未曾有。 眉間光明， 照于東方， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得未曾有。 眉間光明， 照于東方，

萬八千土， 皆如金色， 從阿鼻獄， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬八千土， 皆如金色， 從阿鼻獄，

上至有頂。 諸世界中， 六道眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至有頂。 諸世界中， 六道眾生，

生死所趣， 善惡業緣， 受報好醜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死所趣， 善惡業緣， 受報好醜，

於此悉見。 又覩諸佛、 聖主師子、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此悉見。 又覩諸佛、 聖主師子、

演說經典， 微妙第一。 其聲清淨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說經典， 微妙第一。 其聲清淨，

出柔軟音， 教諸菩薩， 無數億萬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出柔軟音， 教諸菩薩， 無數億萬，

梵音深妙， 令人樂聞。 各於世界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音深妙， 令人樂聞。 各於世界，

講說正法， 種種因緣。 以無量喻， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講說正法， 種種因緣。 以無量喻，

照明佛法， 開悟眾生。 若人遭苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照明佛法， 開悟眾生。 若人遭苦，

厭老病死， 為說涅槃， 盡諸苦際。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭老病死， 為說涅槃， 盡諸苦際。

若人有福， 曾供養佛， 志求勝法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人有福， 曾供養佛， 志求勝法，

為說緣覺。 若有佛子、 修種種行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說緣覺。 若有佛子、 修種種行，

求無上慧， 為說淨道。 文殊師利！ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求無上慧， 為說淨道。 文殊師利！

我住於此， 見聞若斯， 及千億事， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住於此， 見聞若斯， 及千億事，

如是眾多， 今當略說。 我見彼土， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾多， 今當略說。 我見彼土，

恒沙菩薩， 種種因緣， 而求佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒沙菩薩， 種種因緣， 而求佛道。

或有行施， 金銀珊瑚、 真珠摩尼、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有行施， 金銀珊瑚、 真珠摩尼、

車𤦲馬腦、 金剛諸珍， 奴婢車乘、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車𤦲馬腦、 金剛諸珍， 奴婢車乘、

寶飾輦輿， 歡喜布施。 迴向佛道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶飾輦輿， 歡喜布施。 迴向佛道，

願得是乘， 三界第一， 諸佛所歎。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得是乘， 三界第一， 諸佛所歎。

或有菩薩， 駟馬寶車、 欄楯華蓋、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有菩薩， 駟馬寶車、 欄楯華蓋、

軒飾布施。 復見菩薩， 身肉手足， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 軒飾布施。 復見菩薩， 身肉手足，

及妻子施， 求無上道。 又見菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及妻子施， 求無上道。 又見菩薩，

頭目身體， 欣樂施與， 求佛智慧。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目身體， 欣樂施與， 求佛智慧。

文殊師利！ 我見諸王， 往詣佛所， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利！ 我見諸王， 往詣佛所，

問無上道， 便捨樂土、 宮殿臣妾， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問無上道， 便捨樂土、 宮殿臣妾，

剃除鬚髮， 而被法服。 或見菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剃除鬚髮， 而被法服。 或見菩薩，

而作比丘， 獨處閑靜， 樂誦經典。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作比丘， 獨處閑靜， 樂誦經典。

又見菩薩， 勇猛精進， 入於深山， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見菩薩， 勇猛精進， 入於深山，

思惟佛道。 又見離欲， 常處空閑， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟佛道。 又見離欲， 常處空閑，

深修禪定， 得五神通。 又見菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深修禪定， 得五神通。 又見菩薩，

安禪合掌， 以千萬偈、 讚諸法王。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安禪合掌， 以千萬偈、 讚諸法王。

復見菩薩， 智深志固， 能問諸佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見菩薩， 智深志固， 能問諸佛，

聞悉受持。 又見佛子， 定慧具足， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞悉受持。 又見佛子， 定慧具足，

以無量喻， 為眾講法。 欣樂說法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無量喻， 為眾講法。 欣樂說法，

化諸菩薩， 破魔兵眾， 而擊法鼓。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化諸菩薩， 破魔兵眾， 而擊法鼓。

又見菩薩， 寂然宴默， 天龍恭敬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見菩薩， 寂然宴默， 天龍恭敬，

不以為喜。 又見菩薩， 處林放光， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以為喜。 又見菩薩， 處林放光，

濟地獄苦， 令入佛道。 又見佛子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟地獄苦， 令入佛道。 又見佛子，

未甞睡眠， 經行林中， 懃求佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未甞睡眠， 經行林中， 懃求佛道。

又見具戒， 威儀無缺， 淨如寶珠， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見具戒， 威儀無缺， 淨如寶珠，

以求佛道。 又見佛子， 住忍辱力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求佛道。 又見佛子， 住忍辱力，

增上慢人， 惡罵捶打， 皆悉能忍， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上慢人， 惡罵捶打， 皆悉能忍，

以求佛道。 又見菩薩， 離諸戲笑， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求佛道。 又見菩薩， 離諸戲笑，

及癡眷屬， 親近智者， 一心除亂， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及癡眷屬， 親近智者， 一心除亂，

攝念山林， 億千萬歲， 以求佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝念山林， 億千萬歲， 以求佛道。

或見菩薩， 餚饍飲食、 百種湯藥， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見菩薩， 餚饍飲食、 百種湯藥，

施佛及僧。 名衣上服， 價直千萬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施佛及僧。 名衣上服， 價直千萬，

或無價衣， 施佛及僧。 千萬億種， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無價衣， 施佛及僧。 千萬億種，

栴檀寶舍、 眾妙臥具， 施佛及僧。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀寶舍、 眾妙臥具， 施佛及僧。

清淨園林， 華菓茂盛， 流泉浴池， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨園林， 華菓茂盛， 流泉浴池，

施佛及僧。 如是等施， 種種微妙， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施佛及僧。 如是等施， 種種微妙，

歡喜無厭， 求無上道。 或有菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜無厭， 求無上道。 或有菩薩，

說寂滅法， 種種教詔， 無數眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說寂滅法， 種種教詔， 無數眾生。

或見菩薩， 觀諸法性， 無有二相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見菩薩， 觀諸法性， 無有二相，

猶如虛空。 又見佛子， 心無所著， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空。 又見佛子， 心無所著，

以此妙慧、 求無上道。 文殊師利！ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此妙慧、 求無上道。 文殊師利！

又有菩薩， 佛滅度後， 供養舍利。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有菩薩， 佛滅度後， 供養舍利。

又見佛子， 造諸塔廟， 無數恒沙， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見佛子， 造諸塔廟， 無數恒沙，

嚴飾國界， 寶塔高妙， 五千由旬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴飾國界， 寶塔高妙， 五千由旬，

縱廣正等， 二千由旬。 一一塔廟， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縱廣正等， 二千由旬。 一一塔廟，

各千幢幡， 珠交露幔， 寶鈴和鳴。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各千幢幡， 珠交露幔， 寶鈴和鳴。

諸天龍神、 人及非人， 香華伎樂， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍神、 人及非人， 香華伎樂，

常以供養。 文殊師利！ 諸佛子等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以供養。 文殊師利！ 諸佛子等，

為供舍利， 嚴飾塔廟， 國界自然， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為供舍利， 嚴飾塔廟， 國界自然，

殊特妙好， 如天樹王， 其華開敷。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊特妙好， 如天樹王， 其華開敷。

佛放一光， 我及眾會， 見此國界， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放一光， 我及眾會， 見此國界，

種種殊妙。 諸佛神力、 智慧希有， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種殊妙。 諸佛神力、 智慧希有，

放一淨光， 照無量國。 我等見此， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放一淨光， 照無量國。 我等見此，

得未曾有。 佛子文殊！ 願決眾疑。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得未曾有。 佛子文殊！ 願決眾疑。

四眾欣仰， 瞻仁及我。 世尊何故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四眾欣仰， 瞻仁及我。 世尊何故，

放斯光明？ 佛子時答， 決疑令喜。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放斯光明？ 佛子時答， 決疑令喜。

何所饒益， 演斯光明？ 佛坐道場， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何所饒益， 演斯光明？ 佛坐道場，

所得妙法， 為欲說此？ 為當授記？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得妙法， 為欲說此？ 為當授記？

示諸佛土， 眾寶嚴淨， 及見諸佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諸佛土， 眾寶嚴淨， 及見諸佛，

此非小緣。 文殊當知， 四眾龍神， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此非小緣。 文殊當知， 四眾龍神，

瞻察仁者， 為說何等。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻察仁者， 為說何等。」

爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士：「善男子等！如我惟忖，今佛世尊欲說大法，雨大法雨，吹大法螺，擊大法鼓，演大法義。諸善男子！我於過去諸佛，曾見此瑞，放斯光已，即說大法。是故當知，今佛現光，亦復如是，欲令眾生，咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大士：「善男子等！如我惟忖，今佛世尊欲說大法，雨大法雨，吹大法螺，擊大法鼓，演大法義。諸善男子！我於過去諸佛，曾見此瑞，放斯光已，即說大法。是故當知，今佛現光，亦復如是，欲令眾生，咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞。

「諸善男子！如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號日月燈明如來、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，演說正法，初善中善後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。為求聲聞者說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；為求辟支佛者說應十二因緣法；為諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，號日月燈明如來、應供、正遍知、明行足、善逝世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，演說正法，初善中善後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜，具足清白梵行之相。為求聲聞者說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；為求辟支佛者說應十二因緣法；為諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提，成一切種智。

「次復有佛亦名日月燈明，次復有佛亦名日月燈明，如是二萬佛，皆同一字，號日月燈明，又同一姓，姓頗羅墮。彌勒當知，初佛後佛，皆同一字，名日月燈明，十號具足。所可說法，初中後善。其最後佛，未出家時有八王子：一名有意，二名善意，三名無量意，四名寶意，五名增意，六名除疑意，七名嚮意，八名法意。是八王子，威德自在，各領四天下。是諸王子，聞父出家，得阿耨多羅三藐三菩提，悉捨王位亦隨出家，發大乘意，常修梵行，皆為法師，已於千萬佛所、殖諸善本。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復有佛亦名日月燈明，次復有佛亦名日月燈明，如是二萬佛，皆同一字，號日月燈明，又同一姓，姓頗羅墮。彌勒當知，初佛後佛，皆同一字，名日月燈明，十號具足。所可說法，初中後善。其最後佛，未出家時有八王子：一名有意，二名善意，三名無量意，四名寶意，五名增意，六名除疑意，七名嚮意，八名法意。是八王子，威德自在，各領四天下。是諸王子，聞父出家，得阿耨多羅三藐三菩提，悉捨王位亦隨出家，發大乘意，常修梵行，皆為法師，已於千萬佛所、殖諸善本。

「是時日月燈明佛說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。說是經已，即於大眾中結加趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時、天雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，而散佛上、及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王等，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時日月燈明佛說大乘經，名無量義，教菩薩法，佛所護念。說是經已，即於大眾中結加趺坐，入於無量義處三昧，身心不動。是時、天雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，而散佛上、及諸大眾。普佛世界，六種震動。爾時會中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸小王、轉輪聖王等，是諸大眾，得未曾有，歡喜合掌，一心觀佛。

「爾時如來放眉間白毫相光，照東方萬八千佛土，靡不周遍，如今所見是諸佛土。彌勒當知，爾時會中，有二十億菩薩樂欲聽法。是諸菩薩，見此光明、普照佛土，得未曾有，欲知此光所為因緣。時有菩薩，名曰妙光，有八百弟子。是時日月燈明佛從三昧起，因妙光菩薩、說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念，六十小劫不起于座。時會聽者亦坐一處，六十小劫身心不動，聽佛所說，謂如食頃。是時眾中，無有一人若身若心而生懈惓。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來放眉間白毫相光，照東方萬八千佛土，靡不周遍，如今所見是諸佛土。彌勒當知，爾時會中，有二十億菩薩樂欲聽法。是諸菩薩，見此光明、普照佛土，得未曾有，欲知此光所為因緣。時有菩薩，名曰妙光，有八百弟子。是時日月燈明佛從三昧起，因妙光菩薩、說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念，六十小劫不起于座。時會聽者亦坐一處，六十小劫身心不動，聽佛所說，謂如食頃。是時眾中，無有一人若身若心而生懈惓。

「日月燈明佛於六十小劫說是經已，即於梵、魔、沙門、婆羅門、及天、人、阿修羅眾中，而宣此言：『如來於今日中夜，當入無餘涅槃。』時有菩薩，名曰德藏，日月燈明佛即授其記。告諸比丘：『是德藏菩薩，次當作佛，號曰淨身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。』佛授記已，便於中夜、入無餘涅槃。佛滅度後，妙光菩薩持妙法蓮華經，滿八十小劫為人演說。日月燈明佛八子皆師妙光，妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。是諸王子、供養無量百千萬億佛已，皆成佛道，其最後成佛者，名曰燃燈。八百弟子中，有一人號曰求名，貪著利養，雖復讀誦眾經，而不通利，多所忘失，故號求名。是人亦以種諸善根因緣故，得值無量百千萬億諸佛，供養、恭敬，尊重、讚歎。彌勒當知，爾時妙光菩薩豈異人乎？我身是也；求名菩薩，汝身是也。今見此瑞，與本無異，是故惟忖：『今日如來當說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念。』」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日月燈明佛於六十小劫說是經已，即於梵、魔、沙門、婆羅門、及天、人、阿修羅眾中，而宣此言：『如來於今日中夜，當入無餘涅槃。』時有菩薩，名曰德藏，日月燈明佛即授其記。告諸比丘：『是德藏菩薩，次當作佛，號曰淨身多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。』佛授記已，便於中夜、入無餘涅槃。佛滅度後，妙光菩薩持妙法蓮華經，滿八十小劫為人演說。日月燈明佛八子皆師妙光，妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提。是諸王子、供養無量百千萬億佛已，皆成佛道，其最後成佛者，名曰燃燈。八百弟子中，有一人號曰求名，貪著利養，雖復讀誦眾經，而不通利，多所忘失，故號求名。是人亦以種諸善根因緣故，得值無量百千萬億諸佛，供養、恭敬，尊重、讚歎。彌勒當知，爾時妙光菩薩豈異人乎？我身是也；求名菩薩，汝身是也。今見此瑞，與本無異，是故惟忖：『今日如來當說大乘經，名妙法蓮華，教菩薩法，佛所護念。』」

爾時文殊師利於大眾中，欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利於大眾中，欲重宣此義，而說偈言：

「我念過去世， 無量無數劫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去世， 無量無數劫，

有佛人中尊， 號日月燈明。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛人中尊， 號日月燈明。

世尊演說法， 度無量眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊演說法， 度無量眾生，

無數億菩薩， 令入佛智慧。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數億菩薩， 令入佛智慧。

佛未出家時， 所生八王子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛未出家時， 所生八王子，

見大聖出家， 亦隨修梵行。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見大聖出家， 亦隨修梵行。

時佛說大乘， 經名無量義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛說大乘， 經名無量義，

於諸大眾中， 而為廣分別。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸大眾中， 而為廣分別。

佛說此經已， 即於法座上， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已， 即於法座上，

加趺坐三昧， 名無量義處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加趺坐三昧， 名無量義處。

天雨曼陀華， 天鼓自然鳴， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天雨曼陀華， 天鼓自然鳴，

諸天龍鬼神， 供養人中尊。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 供養人中尊。

一切諸佛土， 即時大震動， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛土， 即時大震動，

佛放眉間光， 現諸希有事。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放眉間光， 現諸希有事。

此光照東方， 萬八千佛土， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此光照東方， 萬八千佛土，

示一切眾生， 生死業報處。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示一切眾生， 生死業報處。

有見諸佛土， 以眾寶莊嚴， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見諸佛土， 以眾寶莊嚴，

琉璃頗梨色， 斯由佛光照。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琉璃頗梨色， 斯由佛光照。

及見諸天人、 龍神夜叉眾、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及見諸天人、 龍神夜叉眾、

乾闥緊那羅， 各供養其佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥緊那羅， 各供養其佛。

又見諸如來， 自然成佛道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸如來， 自然成佛道，

身色如金山， 端嚴甚微妙。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色如金山， 端嚴甚微妙。

如淨琉璃中， 內現真金像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨琉璃中， 內現真金像，

世尊在大眾， 敷演深法義。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊在大眾， 敷演深法義。

一一諸佛土， 聲聞眾無數， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸佛土， 聲聞眾無數，

因佛光所照， 悉見彼大眾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因佛光所照， 悉見彼大眾。

或有諸比丘， 在於山林中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諸比丘， 在於山林中，

精進持淨戒， 猶如護明珠。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進持淨戒， 猶如護明珠。

又見諸菩薩， 行施忍辱等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸菩薩， 行施忍辱等，

其數如恒沙， 斯由佛光照。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數如恒沙， 斯由佛光照。

又見諸菩薩， 深入諸禪定， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸菩薩， 深入諸禪定，

身心寂不動， 以求無上道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身心寂不動， 以求無上道。

又見諸菩薩， 知法寂滅相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見諸菩薩， 知法寂滅相，

各於其國土， 說法求佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各於其國土， 說法求佛道。

爾時四部眾， 見日月燈佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四部眾， 見日月燈佛，

現大神通力， 其心皆歡喜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現大神通力， 其心皆歡喜，

各各自相問： 『是事何因緣？』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各自相問： 『是事何因緣？』

天人所奉尊， 適從三昧起， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所奉尊， 適從三昧起，

讚妙光菩薩： 『汝為世間眼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚妙光菩薩： 『汝為世間眼，

一切所歸信， 能奉持法藏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所歸信， 能奉持法藏，

如我所說法， 唯汝能證知。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我所說法， 唯汝能證知。』

世尊既讚歎， 令妙光歡喜， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊既讚歎， 令妙光歡喜，

說是法華經， 滿六十小劫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法華經， 滿六十小劫，

不起於此座。 所說上妙法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起於此座。 所說上妙法，

是妙光法師， 悉皆能受持。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是妙光法師， 悉皆能受持。

佛說是法華， 令眾歡喜已， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是法華， 令眾歡喜已，

尋即於是日， 告於天人眾： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋即於是日， 告於天人眾：

『諸法實相義， 已為汝等說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『諸法實相義， 已為汝等說，

我今於中夜， 當入於涅槃。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於中夜， 當入於涅槃。

汝一心精進， 當離於放逸， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝一心精進， 當離於放逸，

諸佛甚難值， 億劫時一遇。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛甚難值， 億劫時一遇。』

世尊諸子等， 聞佛入涅槃， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊諸子等， 聞佛入涅槃，

各各懷悲惱， 佛滅一何速。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各懷悲惱， 佛滅一何速。

聖主法之王， 安慰無量眾： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖主法之王， 安慰無量眾：

『我若滅度時， 汝等勿憂怖， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我若滅度時， 汝等勿憂怖，

是德藏菩薩， 於無漏實相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是德藏菩薩， 於無漏實相，

心已得通達。 其次當作佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心已得通達。 其次當作佛，

號曰為淨身， 亦度無量眾。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號曰為淨身， 亦度無量眾。』

佛此夜滅度， 如薪盡火滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛此夜滅度， 如薪盡火滅，

分布諸舍利， 而起無量塔。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分布諸舍利， 而起無量塔。

比丘比丘尼， 其數如恒沙， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 其數如恒沙，

倍復加精進， 以求無上道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倍復加精進， 以求無上道。

是妙光法師， 奉持佛法藏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是妙光法師， 奉持佛法藏，

八十小劫中， 廣宣法華經。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十小劫中， 廣宣法華經。

是諸八王子， 妙光所開化， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸八王子， 妙光所開化，

堅固無上道， 當見無數佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固無上道， 當見無數佛。

供養諸佛已， 隨順行大道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛已， 隨順行大道，

相繼得成佛， 轉次而授記。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相繼得成佛， 轉次而授記。

最後天中天， 號曰燃燈佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後天中天， 號曰燃燈佛，

諸仙之導師， 度脫無量眾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸仙之導師， 度脫無量眾。

是妙光法師， 時有一弟子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是妙光法師， 時有一弟子，

心常懷懈怠， 貪著於名利， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常懷懈怠， 貪著於名利，

求名利無厭， 多遊族姓家， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求名利無厭， 多遊族姓家，

棄捨所習誦， 廢忘不通利。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨所習誦， 廢忘不通利。

以是因緣故， 號之為求名。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 號之為求名。

亦行眾善業， 得見無數佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦行眾善業， 得見無數佛，

供養於諸佛， 隨順行大道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於諸佛， 隨順行大道，

具六波羅蜜， 今見釋師子。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具六波羅蜜， 今見釋師子。

其後當作佛， 號名曰彌勒， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其後當作佛， 號名曰彌勒，

廣度諸眾生， 其數無有量。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度諸眾生， 其數無有量。

彼佛滅度後， 懈怠者汝是； 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛滅度後， 懈怠者汝是；

妙光法師者， 今則我身是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙光法師者， 今則我身是。

我見燈明佛， 本光瑞如此， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見燈明佛， 本光瑞如此，

以是知今佛， 欲說法華經。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是知今佛， 欲說法華經。

今相如本瑞， 是諸佛方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今相如本瑞， 是諸佛方便，

今佛放光明， 助發實相義。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛放光明， 助發實相義。

諸人今當知， 合掌一心待， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人今當知， 合掌一心待，

佛當雨法雨， 充足求道者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛當雨法雨， 充足求道者。

諸求三乘人， 若有疑悔者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸求三乘人， 若有疑悔者，

佛當為除斷， 令盡無有餘。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛當為除斷， 令盡無有餘。」

妙法蓮華經方便品第二 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法蓮華經方便品第二

爾時，世尊從三昧安詳而起，告舍利弗：「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能知。所以者何？佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，隨宜所說意趣難解。舍利弗！吾從成佛已來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教無數方便，引導眾生令離諸著。所以者何？如來方便知見波羅蜜皆已具足。舍利弗！如來知見，廣大深遠，無量無礙，力、無所畏、禪定、解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗！如來能種種分別，巧說諸法，言辭柔軟，悅可眾心。舍利弗！取要言之，無量無邊未曾有法，佛悉成就。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三昧安詳而起，告舍利弗：「諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入，一切聲聞、辟支佛所不能知。所以者何？佛曾親近百千萬億無數諸佛，盡行諸佛無量道法，勇猛精進名稱普聞，成就甚深未曾有法，隨宜所說意趣難解。舍利弗！吾從成佛已來，種種因緣，種種譬喻，廣演言教無數方便，引導眾生令離諸著。所以者何？如來方便知見波羅蜜皆已具足。舍利弗！如來知見，廣大深遠，無量無礙，力、無所畏、禪定、解脫三昧，深入無際，成就一切未曾有法。舍利弗！如來能種種分別，巧說諸法，言辭柔軟，悅可眾心。舍利弗！取要言之，無量無邊未曾有法，佛悉成就。

「止，舍利弗！不須復說。所以者何？佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛乃能究盡諸法實相，所謂諸法如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「止，舍利弗！不須復說。所以者何？佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛乃能究盡諸法實相，所謂諸法如是相，如是性，如是體，如是力，如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟等。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「世雄不可量， 諸天及世人， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世雄不可量， 諸天及世人，

一切眾生類， 無能知佛者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 無能知佛者。

佛力無所畏、 解脫諸三昧， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力無所畏、 解脫諸三昧，

及佛諸餘法， 無能測量者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及佛諸餘法， 無能測量者。

本從無數佛， 具足行諸道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本從無數佛， 具足行諸道，

甚深微妙法， 難見難可了。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙法， 難見難可了。

於無量億劫， 行此諸道已， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量億劫， 行此諸道已，

道場得成果， 我已悉知見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場得成果， 我已悉知見。

如是大果報， 種種性相義， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大果報， 種種性相義，

我及十方佛， 乃能知是事。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我及十方佛， 乃能知是事。

是法不可示， 言辭相寂滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法不可示， 言辭相寂滅，

諸餘眾生類， 無有能得解， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸餘眾生類， 無有能得解，

除諸菩薩眾、 信力堅固者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸菩薩眾、 信力堅固者。

諸佛弟子眾， 曾供養諸佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛弟子眾， 曾供養諸佛，

一切漏已盡， 住是最後身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切漏已盡， 住是最後身，

如是諸人等， 其力所不堪。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 其力所不堪。

假使滿世間， 皆如舍利弗， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿世間， 皆如舍利弗，

盡思共度量， 不能測佛智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡思共度量， 不能測佛智。

正使滿十方， 皆如舍利弗， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使滿十方， 皆如舍利弗，

及餘諸弟子， 亦滿十方剎， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘諸弟子， 亦滿十方剎，

盡思共度量， 亦復不能知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡思共度量， 亦復不能知。

辟支佛利智， 無漏最後身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛利智， 無漏最後身，

亦滿十方界， 其數如竹林， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦滿十方界， 其數如竹林，

斯等共一心， 於億無量劫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等共一心， 於億無量劫，

欲思佛實智， 莫能知少分。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲思佛實智， 莫能知少分。

新發意菩薩， 供養無數佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新發意菩薩， 供養無數佛，

了達諸義趣， 又能善說法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸義趣， 又能善說法，

如稻麻竹葦， 充滿十方剎， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如稻麻竹葦， 充滿十方剎，

一心以妙智， 於恒河沙劫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心以妙智， 於恒河沙劫，

咸皆共思量， 不能知佛智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸皆共思量， 不能知佛智。

不退諸菩薩， 其數如恒沙， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退諸菩薩， 其數如恒沙，

一心共思求， 亦復不能知。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心共思求， 亦復不能知。

又告舍利弗： 『無漏不思議， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告舍利弗： 『無漏不思議，

甚深微妙法， 我今已具得， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深微妙法， 我今已具得，

唯我知是相， 十方佛亦然。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯我知是相， 十方佛亦然。

舍利弗當知， 諸佛語無異， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知， 諸佛語無異，

於佛所說法， 當生大信力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛所說法， 當生大信力，

世尊法久後， 要當說真實。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊法久後， 要當說真實。』

告諸聲聞眾， 及求緣覺乘： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸聲聞眾， 及求緣覺乘：

『我令脫苦縛， 逮得涅槃者。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我令脫苦縛， 逮得涅槃者。』

佛以方便力， 示以三乘教， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以方便力， 示以三乘教，

眾生處處著， 引之令得出。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生處處著， 引之令得出。」

爾時大眾中，有諸聲聞漏盡阿羅漢，阿若憍陳如等千二百人，及發聲聞、辟支佛心比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是念：「今者、世尊何故慇懃稱歎方便而作是言：『佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，一切聲聞、辟支佛所不能及。』佛說一解脫義，我等亦得此法到於涅槃，而今不知是義所趣？」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾中，有諸聲聞漏盡阿羅漢，阿若憍陳如等千二百人，及發聲聞、辟支佛心比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是念：「今者、世尊何故慇懃稱歎方便而作是言：『佛所得法甚深難解，有所言說意趣難知，一切聲聞、辟支佛所不能及。』佛說一解脫義，我等亦得此法到於涅槃，而今不知是義所趣？」

爾時舍利弗知四眾心疑，自亦未了，而白佛言：「世尊！何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便、甚深微妙、難解之法？我自昔來，未曾從佛聞如是說；今者四眾咸皆有疑。唯願世尊敷演斯事。世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法？」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗知四眾心疑，自亦未了，而白佛言：「世尊！何因何緣慇懃稱歎諸佛第一方便、甚深微妙、難解之法？我自昔來，未曾從佛聞如是說；今者四眾咸皆有疑。唯願世尊敷演斯事。世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法？」

爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

「慧日大聖尊， 久乃說是法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慧日大聖尊， 久乃說是法，

自說得如是， 力無畏三昧、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自說得如是， 力無畏三昧、

禪定解脫等， 不可思議法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫等， 不可思議法。

道場所得法， 無能發問者； 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場所得法， 無能發問者；

我意難可測， 亦無能問者。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我意難可測， 亦無能問者。

無問而自說， 稱歎所行道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無問而自說， 稱歎所行道，

智慧甚微妙， 諸佛之所得。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧甚微妙， 諸佛之所得。

無漏諸羅漢， 及求涅槃者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏諸羅漢， 及求涅槃者，

今皆墮疑網， 佛何故說是？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今皆墮疑網， 佛何故說是？

其求緣覺者， 比丘比丘尼， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其求緣覺者， 比丘比丘尼，

諸天龍鬼神， 及乾闥婆等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍鬼神， 及乾闥婆等，

相視懷猶豫， 瞻仰兩足尊， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相視懷猶豫， 瞻仰兩足尊，

是事為云何， 願佛為解說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事為云何， 願佛為解說。

於諸聲聞眾， 佛說我第一。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸聲聞眾， 佛說我第一。

我今自於智， 疑惑不能了， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今自於智， 疑惑不能了，

為是究竟法？ 為是所行道？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是究竟法？ 為是所行道？

佛口所生子， 合掌瞻仰待， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛口所生子， 合掌瞻仰待，

願出微妙音， 時為如實說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願出微妙音， 時為如實說。

諸天龍神等， 其數如恒沙， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天龍神等， 其數如恒沙，

求佛諸菩薩， 大數有八萬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求佛諸菩薩， 大數有八萬，

又諸萬億國， 轉輪聖王至， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸萬億國， 轉輪聖王至，

合掌以敬心， 欲聞具足道。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌以敬心， 欲聞具足道。」

爾時佛告舍利弗：「止，止！不須復說。若說是事，一切世間諸天及人皆當驚疑。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「止，止！不須復說。若說是事，一切世間諸天及人皆當驚疑。」

舍利弗重白佛言：「世尊，唯願說之，唯願說之！所以者何？是會無數百千萬億阿僧祇眾生，曾見諸佛，諸根猛利，智慧明了，聞佛所說，則能敬信。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗重白佛言：「世尊，唯願說之，唯願說之！所以者何？是會無數百千萬億阿僧祇眾生，曾見諸佛，諸根猛利，智慧明了，聞佛所說，則能敬信。」

爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

「法王無上尊， 唯說願勿慮。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法王無上尊， 唯說願勿慮。

是會無量眾， 有能敬信者。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是會無量眾， 有能敬信者。」

佛復止舍利弗：「若說是事，一切世間天、人、阿修羅皆當驚疑，增上慢比丘將墜於大坑。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復止舍利弗：「若說是事，一切世間天、人、阿修羅皆當驚疑，增上慢比丘將墜於大坑。」

爾時世尊重說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊重說偈言：

「止止不須說， 我法妙難思。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「止止不須說， 我法妙難思。

諸增上慢者， 聞必不敬信。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸增上慢者， 聞必不敬信。」

爾時舍利弗重白佛言：「世尊！唯願說之，唯願說之！今此會中，如我等比百千萬億，世世已曾從佛受化。如此人等，必能敬信，長夜安隱，多所饒益。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗重白佛言：「世尊！唯願說之，唯願說之！今此會中，如我等比百千萬億，世世已曾從佛受化。如此人等，必能敬信，長夜安隱，多所饒益。」

爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗欲重宣此義，而說偈言：

「無上兩足尊， 願說第一法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上兩足尊， 願說第一法，

我為佛長子， 唯垂分別說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為佛長子， 唯垂分別說。

是會無量眾， 能敬信此法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是會無量眾， 能敬信此法，

佛已曾世世， 教化如是等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已曾世世， 教化如是等，

皆一心合掌， 欲聽受佛語。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆一心合掌， 欲聽受佛語。

我等千二百， 及餘求佛者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等千二百， 及餘求佛者，

願為此眾故， 唯垂分別說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為此眾故， 唯垂分別說。

是等聞此法， 則生大歡喜。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等聞此法， 則生大歡喜。」

爾時世尊告舍利弗：「汝已慇懃三請，豈得不說。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退。所以者何？此輩罪根深重及增上慢，未得謂得、未證謂證，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告舍利弗：「汝已慇懃三請，豈得不說。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」說此語時，會中有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷五千人等，即從座起，禮佛而退。所以者何？此輩罪根深重及增上慢，未得謂得、未證謂證，有如此失，是以不住。世尊默然而不制止。

爾時佛告舍利弗：「我今此眾，無復枝葉，純有貞實。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣。汝今善聽，當為汝說。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「我今此眾，無復枝葉，純有貞實。舍利弗！如是增上慢人，退亦佳矣。汝今善聽，當為汝說。」

舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「唯然，世尊！願樂欲聞。」

佛告舍利弗：「如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華，時一現耳。舍利弗！汝等當信佛之所說，言不虛妄。舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便，種種因緣、譬喻言辭，演說諸法。是法非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。所以者何？諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。舍利弗！云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世？諸佛世尊，欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。舍利弗！是為諸佛以一大事因緣故出現於世。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是妙法，諸佛如來時乃說之，如優曇鉢華，時一現耳。舍利弗！汝等當信佛之所說，言不虛妄。舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便，種種因緣、譬喻言辭，演說諸法。是法非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。所以者何？諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世。舍利弗！云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世？諸佛世尊，欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。舍利弗！是為諸佛以一大事因緣故出現於世。」

佛告舍利弗：「諸佛如來但教化菩薩，諸有所作，常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法，無有餘乘，若二、若三。舍利弗！一切十方諸佛，法亦如是。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「諸佛如來但教化菩薩，諸有所作，常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。舍利弗！如來但以一佛乘故，為眾生說法，無有餘乘，若二、若三。舍利弗！一切十方諸佛，法亦如是。

「舍利弗！過去諸佛，以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從諸佛聞法，究竟皆得一切種智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！過去諸佛，以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從諸佛聞法，究竟皆得一切種智。

「舍利弗！未來諸佛當出於世，亦以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從佛聞法，究竟皆得一切種智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！未來諸佛當出於世，亦以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從佛聞法，究竟皆得一切種智。

「舍利弗！現在十方無量百千萬億佛土中，諸佛世尊多所饒益安樂眾生，是諸佛亦以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從佛聞法，究竟皆得一切種智。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！現在十方無量百千萬億佛土中，諸佛世尊多所饒益安樂眾生，是諸佛亦以無量無數方便，種種因緣、譬喻言辭，而為眾生演說諸法，是法皆為一佛乘故。是諸眾生從佛聞法，究竟皆得一切種智。

「舍利弗！是諸佛但教化菩薩，欲以佛之知見示眾生故，欲以佛之知見悟眾生故，欲令眾生入佛之知見故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是諸佛但教化菩薩，欲以佛之知見示眾生故，欲以佛之知見悟眾生故，欲令眾生入佛之知見故。

「舍利弗！我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣、譬喻言辭，方便力而為說法。舍利弗！如此皆為得一佛乘、一切種智故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著，隨其本性，以種種因緣、譬喻言辭，方便力而為說法。舍利弗！如此皆為得一佛乘、一切種智故。

「舍利弗！十方世界中，尚無二乘，何況有三。舍利弗！諸佛出於五濁惡世，所謂劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁。如是，舍利弗！劫濁亂時，眾生垢重，慳貪嫉妬，成就諸不善根故，諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。舍利弗！若我弟子，自謂阿羅漢、辟支佛者，不聞不知諸佛如來但教化菩薩事，此非佛弟子，非阿羅漢，非辟支佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！十方世界中，尚無二乘，何況有三。舍利弗！諸佛出於五濁惡世，所謂劫濁、煩惱濁、眾生濁、見濁、命濁。如是，舍利弗！劫濁亂時，眾生垢重，慳貪嫉妬，成就諸不善根故，諸佛以方便力，於一佛乘分別說三。舍利弗！若我弟子，自謂阿羅漢、辟支佛者，不聞不知諸佛如來但教化菩薩事，此非佛弟子，非阿羅漢，非辟支佛。

「又，舍利弗！是諸比丘、比丘尼，自謂已得阿羅漢，是最後身，究竟涅槃，便不復志求阿耨多羅三藐三菩提，當知此輩皆是增上慢人。所以者何。若有比丘實得阿羅漢，若不信此法，無有是處。除佛滅度後，現前無佛。所以者何？佛滅度後，如是等經受持讀誦解義者，是人難得。若遇餘佛，於此法中便得決了。舍利弗！汝等當一心信解受持佛語。諸佛如來言無虛妄，無有餘乘，唯一佛乘。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！是諸比丘、比丘尼，自謂已得阿羅漢，是最後身，究竟涅槃，便不復志求阿耨多羅三藐三菩提，當知此輩皆是增上慢人。所以者何。若有比丘實得阿羅漢，若不信此法，無有是處。除佛滅度後，現前無佛。所以者何？佛滅度後，如是等經受持讀誦解義者，是人難得。若遇餘佛，於此法中便得決了。舍利弗！汝等當一心信解受持佛語。諸佛如來言無虛妄，無有餘乘，唯一佛乘。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「比丘比丘尼， 有懷增上慢， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘比丘尼， 有懷增上慢，

優婆塞我慢， 優婆夷不信， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆塞我慢， 優婆夷不信，

如是四眾等， 其數有五千， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四眾等， 其數有五千，

不自見其過， 於戒有缺漏， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不自見其過， 於戒有缺漏，

護惜其瑕疵。 是小智已出， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護惜其瑕疵。 是小智已出，

眾中之糟糠， 佛威德故去， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾中之糟糠， 佛威德故去，

斯人尠福德， 不堪受是法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人尠福德， 不堪受是法。

此眾無枝葉， 唯有諸貞實。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾無枝葉， 唯有諸貞實。

舍利弗善聽！ 諸佛所得法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗善聽！ 諸佛所得法，

無量方便力， 而為眾生說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量方便力， 而為眾生說。

眾生心所念， 種種所行道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生心所念， 種種所行道，

若干諸欲性， 先世善惡業。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干諸欲性， 先世善惡業。

佛悉知是已， 以諸緣譬喻、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉知是已， 以諸緣譬喻、

言辭方便力， 令一切歡喜。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭方便力， 令一切歡喜。

或說修多羅、 伽陀及本事、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或說修多羅、 伽陀及本事、

本生未曾有， 亦說於因緣、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本生未曾有， 亦說於因緣、

譬喻并祇夜、 優波提舍經。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻并祇夜、 優波提舍經。

鈍根樂小法， 貪著於生死， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈍根樂小法， 貪著於生死，

於諸無量佛， 不行深妙道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸無量佛， 不行深妙道，

眾苦所惱亂， 為是說涅槃。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦所惱亂， 為是說涅槃。

我設是方便， 令得入佛慧， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我設是方便， 令得入佛慧，

未曾說汝等， 當得成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾說汝等， 當得成佛道。

所以未曾說， 說時未至故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以未曾說， 說時未至故，

今正是其時， 決定說大乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今正是其時， 決定說大乘。

我此九部法， 隨順眾生說， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此九部法， 隨順眾生說，

入大乘為本， 以故說是經。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入大乘為本， 以故說是經。

有佛子心淨， 柔軟亦利根， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛子心淨， 柔軟亦利根，

無量諸佛所， 而行深妙道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛所， 而行深妙道。

為此諸佛子， 說是大乘經， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此諸佛子， 說是大乘經，

我記如是人， 來世成佛道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我記如是人， 來世成佛道，

以深心念佛， 修持淨戒故。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以深心念佛， 修持淨戒故。

此等聞得佛， 大喜充遍身， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等聞得佛， 大喜充遍身，

佛知彼心行， 故為說大乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知彼心行， 故為說大乘。

聲聞若菩薩， 聞我所說法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞若菩薩， 聞我所說法，

乃至於一偈， 皆成佛無疑。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於一偈， 皆成佛無疑。

十方佛土中， 唯有一乘法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛土中， 唯有一乘法，

無二亦無三。 除佛方便說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無二亦無三。 除佛方便說。

但以假名字， 引導於眾生， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以假名字， 引導於眾生，

說佛智慧故， 諸佛出於世。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛智慧故， 諸佛出於世。

唯此一事實， 餘二則非真， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯此一事實， 餘二則非真，

終不以小乘， 濟度於眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不以小乘， 濟度於眾生。

佛自住大乘， 如其所得法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛自住大乘， 如其所得法，

定慧力莊嚴， 以此度眾生。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定慧力莊嚴， 以此度眾生。

自證無上道， 大乘平等法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自證無上道， 大乘平等法，

若以小乘化， 乃至於一人， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以小乘化， 乃至於一人，

我則墮慳貪， 此事為不可。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我則墮慳貪， 此事為不可。

若人信歸佛， 如來不欺誑， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人信歸佛， 如來不欺誑，

亦無貪嫉意， 斷諸法中惡。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無貪嫉意， 斷諸法中惡。

故佛於十方， 而獨無所畏。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故佛於十方， 而獨無所畏。

我以相嚴身， 光明照世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以相嚴身， 光明照世間，

無量眾所尊， 為說實相印。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾所尊， 為說實相印。

舍利弗當知， 我本立誓願， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知， 我本立誓願，

欲令一切眾， 如我等無異。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令一切眾， 如我等無異。

如我昔所願， 今者已滿足， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我昔所願， 今者已滿足，

化一切眾生， 皆令入佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化一切眾生， 皆令入佛道。

若我遇眾生， 盡教以佛道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我遇眾生， 盡教以佛道，

無智者錯亂， 迷惑不受教。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智者錯亂， 迷惑不受教。

我知此眾生， 未曾修善本， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知此眾生， 未曾修善本，

堅著於五欲， 癡愛故生惱。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅著於五欲， 癡愛故生惱。

以諸欲因緣， 墜墮三惡道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸欲因緣， 墜墮三惡道，

輪迴六趣中， 備受諸苦毒， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪迴六趣中， 備受諸苦毒，

受胎之微形， 世世常增長。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受胎之微形， 世世常增長。

薄德少福人， 眾苦所逼迫， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄德少福人， 眾苦所逼迫，

入邪見稠林， 若有若無等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入邪見稠林， 若有若無等。

依止此諸見， 具足六十二， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止此諸見， 具足六十二，

深著虛妄法， 堅受不可捨， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深著虛妄法， 堅受不可捨，

我慢自矜高， 諂曲心不實， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我慢自矜高， 諂曲心不實，

於千萬億劫， 不聞佛名字， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於千萬億劫， 不聞佛名字，

亦不聞正法， 如是人難度。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不聞正法， 如是人難度。

是故舍利弗！ 我為設方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故舍利弗！ 我為設方便，

說諸盡苦道， 示之以涅槃。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸盡苦道， 示之以涅槃。

我雖說涅槃， 是亦非真滅， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我雖說涅槃， 是亦非真滅，

諸法從本來， 常自寂滅相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從本來， 常自寂滅相。

佛子行道已， 來世得作佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子行道已， 來世得作佛，

我有方便力， 開示三乘法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我有方便力， 開示三乘法。

一切諸世尊， 皆說一乘道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世尊， 皆說一乘道，

今此諸大眾， 皆應除疑惑， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此諸大眾， 皆應除疑惑，

諸佛語無異， 唯一無二乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛語無異， 唯一無二乘。

過去無數劫， 無量滅度佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去無數劫， 無量滅度佛，

百千萬億種， 其數不可量。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬億種， 其數不可量。

如是諸世尊， 種種緣譬喻， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸世尊， 種種緣譬喻，

無數方便力， 演說諸法相。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數方便力， 演說諸法相。

是諸世尊等， 皆說一乘法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸世尊等， 皆說一乘法，

化無量眾生， 令入於佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化無量眾生， 令入於佛道。

又諸大聖主， 知一切世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸大聖主， 知一切世間，

天人群生類， 深心之所欲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人群生類， 深心之所欲，

更以異方便， 助顯第一義。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更以異方便， 助顯第一義。

若有眾生類， 值諸過去佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生類， 值諸過去佛，

若聞法布施， 或持戒忍辱、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞法布施， 或持戒忍辱、

精進禪智等， 種種修福慧。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進禪智等， 種種修福慧。

如是諸人等， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 皆已成佛道。

諸佛滅度已， 若人善軟心， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛滅度已， 若人善軟心，

如是諸眾生， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 皆已成佛道。

諸佛滅度已， 供養舍利者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛滅度已， 供養舍利者，

起萬億種塔， 金銀及頗梨、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起萬億種塔， 金銀及頗梨、

車𤦲與馬腦、 玫瑰琉璃珠， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 車𤦲與馬腦、 玫瑰琉璃珠，

清淨廣嚴飾， 莊校於諸塔。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨廣嚴飾， 莊校於諸塔。

或有起石廟， 栴檀及沈水， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有起石廟， 栴檀及沈水，

木櫁并餘材， 塼瓦泥土等。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木櫁并餘材， 塼瓦泥土等。

若於曠野中， 積土成佛廟， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於曠野中， 積土成佛廟，

乃至童子戲， 聚沙為佛塔， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至童子戲， 聚沙為佛塔，

如是諸人等， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 皆已成佛道。

若人為佛故， 建立諸形像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人為佛故， 建立諸形像，

刻雕成眾相， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刻雕成眾相， 皆已成佛道。

或以七寶成， 鍮石赤白銅、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以七寶成， 鍮石赤白銅、

白鑞及鉛錫， 鐵木及與泥， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白鑞及鉛錫， 鐵木及與泥，

或以膠漆布， 嚴飾作佛像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以膠漆布， 嚴飾作佛像，

如是諸人等， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 皆已成佛道。

彩畫作佛像， 百福莊嚴相， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彩畫作佛像， 百福莊嚴相，

自作若使人， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自作若使人， 皆已成佛道。

乃至童子戲， 若草木及筆， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至童子戲， 若草木及筆，

或以指爪甲， 而畫作佛像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以指爪甲， 而畫作佛像，

如是諸人等， 漸漸積功德， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 漸漸積功德，

具足大悲心， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大悲心， 皆已成佛道。

但化諸菩薩， 度脫無量眾。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但化諸菩薩， 度脫無量眾。

若人於塔廟、 寶像及畫像， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於塔廟、 寶像及畫像，

以華香幡蓋， 敬心而供養。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以華香幡蓋， 敬心而供養。

若使人作樂， 擊鼓吹角貝， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使人作樂， 擊鼓吹角貝，

簫笛琴箜篌、 琵琶鐃銅鈸， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簫笛琴箜篌、 琵琶鐃銅鈸，

如是眾妙音， 盡持以供養。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾妙音， 盡持以供養。

或以歡喜心， 歌唄頌佛德， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以歡喜心， 歌唄頌佛德，

乃至一小音， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一小音， 皆已成佛道。

若人散亂心， 乃至以一華， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人散亂心， 乃至以一華，

供養於畫像， 漸見無數佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於畫像， 漸見無數佛。

或有人禮拜， 或復但合掌， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有人禮拜， 或復但合掌，

乃至舉一手， 或復小低頭， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至舉一手， 或復小低頭，

以此供養像， 漸見無量佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此供養像， 漸見無量佛。

自成無上道， 廣度無數眾， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自成無上道， 廣度無數眾，

入無餘涅槃， 如薪盡火滅。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入無餘涅槃， 如薪盡火滅。

若人散亂心， 入於塔廟中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人散亂心， 入於塔廟中，

一稱南無佛， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一稱南無佛， 皆已成佛道。

於諸過去佛， 在世或滅度， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸過去佛， 在世或滅度，

若有聞是法， 皆已成佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞是法， 皆已成佛道。

未來諸世尊， 其數無有量， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來諸世尊， 其數無有量，

是諸如來等， 亦方便說法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸如來等， 亦方便說法。

一切諸如來， 以無量方便， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 以無量方便，

度脫諸眾生， 入佛無漏智， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫諸眾生， 入佛無漏智，

若有聞法者， 無一不成佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞法者， 無一不成佛。

諸佛本誓願， 我所行佛道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛本誓願， 我所行佛道，

普欲令眾生， 亦同得此道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普欲令眾生， 亦同得此道。

未來世諸佛， 雖說百千億， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來世諸佛， 雖說百千億，

無數諸法門， 其實為一乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸法門， 其實為一乘。

諸佛兩足尊， 知法常無性， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛兩足尊， 知法常無性，

佛種從緣起， 是故說一乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛種從緣起， 是故說一乘。

是法住法位， 世間相常住， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法住法位， 世間相常住，

於道場知已， 導師方便說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於道場知已， 導師方便說。

天人所供養， 現在十方佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所供養， 現在十方佛，

其數如恒沙， 出現於世間， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數如恒沙， 出現於世間，

安隱眾生故， 亦說如是法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱眾生故， 亦說如是法。

知第一寂滅， 以方便力故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知第一寂滅， 以方便力故，

雖示種種道， 其實為佛乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖示種種道， 其實為佛乘。

知眾生諸行， 深心之所念， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生諸行， 深心之所念，

過去所習業， 欲性精進力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去所習業， 欲性精進力，

及諸根利鈍， 以種種因緣、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸根利鈍， 以種種因緣、

譬喻亦言辭， 隨應方便說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬喻亦言辭， 隨應方便說。

今我亦如是， 安隱眾生故， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我亦如是， 安隱眾生故，

以種種法門， 宣示於佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種法門， 宣示於佛道。

我以智慧力， 知眾生性欲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以智慧力， 知眾生性欲，

方便說諸法， 皆令得歡喜。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便說諸法， 皆令得歡喜。

舍利弗當知！ 我以佛眼觀， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知！ 我以佛眼觀，

見六道眾生， 貧窮無福慧， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見六道眾生， 貧窮無福慧，

入生死嶮道， 相續苦不斷， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入生死嶮道， 相續苦不斷，

深著於五欲， 如犛牛愛尾， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深著於五欲， 如犛牛愛尾，

以貪愛自蔽， 盲瞑無所見。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以貪愛自蔽， 盲瞑無所見。

不求大勢佛， 及與斷苦法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求大勢佛， 及與斷苦法，

深入諸邪見， 以苦欲捨苦， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸邪見， 以苦欲捨苦，

為是眾生故， 而起大悲心。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是眾生故， 而起大悲心。

我始坐道場， 觀樹亦經行， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我始坐道場， 觀樹亦經行，

於三七日中， 思惟如是事， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三七日中， 思惟如是事，

我所得智慧， 微妙最第一。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所得智慧， 微妙最第一。

眾生諸根鈍， 著樂癡所盲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸根鈍， 著樂癡所盲，

如斯之等類， 云何而可度？ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯之等類， 云何而可度？

爾時諸梵王， 及諸天帝釋、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸梵王， 及諸天帝釋、

護世四天王， 及大自在天， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世四天王， 及大自在天，

并餘諸天眾， 眷屬百千萬， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并餘諸天眾， 眷屬百千萬，

恭敬合掌禮， 請我轉法輪。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬合掌禮， 請我轉法輪。

我即自思惟： 『若但讚佛乘， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我即自思惟： 『若但讚佛乘，

眾生沒在苦， 不能信是法； 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在苦， 不能信是法；

破法不信故， 墜於三惡道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破法不信故， 墜於三惡道。

我寧不說法， 疾入於涅槃。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我寧不說法， 疾入於涅槃。

尋念過去佛， 所行方便力， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋念過去佛， 所行方便力，

我今所得道， 亦應說三乘。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所得道， 亦應說三乘。』

作是思惟時， 十方佛皆現， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是思惟時， 十方佛皆現，

梵音慰喻我： 『善哉釋迦文！ 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵音慰喻我： 『善哉釋迦文！

第一之導師， 得是無上法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一之導師， 得是無上法，

隨諸一切佛， 而用方便力。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸一切佛， 而用方便力。

我等亦皆得， 最妙第一法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等亦皆得， 最妙第一法，

為諸眾生類、 分別說三乘。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生類、 分別說三乘。

少智樂小法， 不自信作佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少智樂小法， 不自信作佛，

是故以方便， 分別說諸果。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故以方便， 分別說諸果。

雖復說三乘， 但為教菩薩。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖復說三乘， 但為教菩薩。』

舍利弗當知！ 我聞聖師子， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知！ 我聞聖師子，

深淨微妙音， 喜稱南無佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深淨微妙音， 喜稱南無佛。

復作如是念： 『我出濁惡世， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作如是念： 『我出濁惡世，

如諸佛所說， 我亦隨順行。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸佛所說， 我亦隨順行。』

思惟是事已， 即趣波羅柰。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟是事已， 即趣波羅柰。

諸法寂滅相， 不可以言宣， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法寂滅相， 不可以言宣，

以方便力故， 為五比丘說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便力故， 為五比丘說。

是名轉法輪， 便有涅槃音， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名轉法輪， 便有涅槃音，

及以阿羅漢， 法僧差別名。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以阿羅漢， 法僧差別名。

從久遠劫來， 讚示涅槃法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從久遠劫來， 讚示涅槃法，

生死苦永盡， 我常如是說。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死苦永盡， 我常如是說。

舍利弗當知！ 我見佛子等， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知！ 我見佛子等，

志求佛道者， 無量千萬億， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志求佛道者， 無量千萬億，

咸以恭敬心， 皆來至佛所， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以恭敬心， 皆來至佛所，

曾從諸佛聞， 方便所說法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾從諸佛聞， 方便所說法。

我即作是念： 『如來所以出， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我即作是念： 『如來所以出，

為說佛慧故， 今正是其時。』 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說佛慧故， 今正是其時。』

舍利弗當知！ 鈍根小智人、 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知！ 鈍根小智人、

著相憍慢者， 不能信是法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著相憍慢者， 不能信是法。

今我喜無畏， 於諸菩薩中， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我喜無畏， 於諸菩薩中，

正直捨方便， 但說無上道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直捨方便， 但說無上道。

菩薩聞是法， 疑網皆已除， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩聞是法， 疑網皆已除，

千二百羅漢， 悉亦當作佛。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千二百羅漢， 悉亦當作佛。

如三世諸佛， 說法之儀式， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如三世諸佛， 說法之儀式，

我今亦如是， 說無分別法。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦如是， 說無分別法。

諸佛興出世， 懸遠值遇難， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛興出世， 懸遠值遇難，

正使出于世， 說是法復難。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使出于世， 說是法復難。

無量無數劫， 聞是法亦難， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 聞是法亦難，

能聽是法者， 斯人亦復難。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能聽是法者， 斯人亦復難。

譬如優曇花， 一切皆愛樂， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如優曇花， 一切皆愛樂，

天人所希有， 時時乃一出。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所希有， 時時乃一出。

聞法歡喜讚， 乃至發一言， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法歡喜讚， 乃至發一言，

則為已供養， 一切三世佛， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為已供養， 一切三世佛，

是人甚希有， 過於優曇花。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人甚希有， 過於優曇花。

汝等勿有疑， 我為諸法王， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等勿有疑， 我為諸法王，

普告諸大眾， 但以一乘道， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普告諸大眾， 但以一乘道，

教化諸菩薩， 無聲聞弟子。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化諸菩薩， 無聲聞弟子。

汝等舍利弗， 聲聞及菩薩， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等舍利弗， 聲聞及菩薩，

當知是妙法， 諸佛之祕要。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是妙法， 諸佛之祕要。

以五濁惡世， 但樂著諸欲， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以五濁惡世， 但樂著諸欲，

如是等眾生， 終不求佛道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眾生， 終不求佛道。

當來世惡人， 聞佛說一乘， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來世惡人， 聞佛說一乘，

迷惑不信受， 破法墮惡道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑不信受， 破法墮惡道。

有慚愧清淨， 志求佛道者， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有慚愧清淨， 志求佛道者，

當為如是等， 廣讚一乘道。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為如是等， 廣讚一乘道。

舍利弗當知！ 諸佛法如是， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗當知！ 諸佛法如是，

以萬億方便， 隨宜而說法， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以萬億方便， 隨宜而說法，

其不習學者， 不能曉了此。 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其不習學者， 不能曉了此。

汝等既已知， 諸佛世之師， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等既已知， 諸佛世之師，

隨宜方便事， 無復諸疑惑， 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨宜方便事， 無復諸疑惑，

心生大歡喜， 自知當作佛。」 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生大歡喜， 自知當作佛。」