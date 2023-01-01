阿育王傳卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿育王傳卷第四

西晉安息三藏安法欽譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉安息三藏安法欽譯

憂波毱多因緣之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂波毱多因緣之餘

說此偈已即入涅槃。如是乃至起八舍利塔。第九瓶塔第十灰炭塔。乃至釋提桓因及四天王。以香花音樂末香塗香供養舍利。而作是言。佛付囑我等法而般涅槃。從今已去當護持佛法。帝釋告提頭羅吒。汝當擁護東方佛法。復告毘樓勒。汝當擁護南方佛法。告毘樓博叉。汝當擁護西方佛法。告毘沙門天王。汝當擁護北方佛法。所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法。佛之所記汝當護持。佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃。諸天空中出大音聲而作是言。諸佛弟子皆從佛去。法燈欲滅大闇將至。若不聚集三藏經書。若諸羅漢入涅槃已佛法即滅。釋提桓因將四天王及諸天眾。往尊者摩訶迦葉所。頭面作禮而白迦葉言。尊者如來之法付囑尊者。尊者今當聚集法眼。令諸天人千載之後利益眾生。迦葉即時於虛空中打大揵搥。三千世界皆聞其聲。五百羅漢即來集於拘尸那城。迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來。答言唯有尊者驕梵波提。在尸利沙宮而未來至。迦葉問言今此眾中誰為下座。弗那答言我是下座尊者語言汝當從僧如法教不。弗那答言我能從順。尊者言善哉善哉。汝能為下座莊嚴眾僧。今可往彼尸利天宮語驕梵波提言。迦葉等比丘僧喚汝。此間今有僧事喚於大德。弗那即往至尸利沙宮白驕梵波提言。迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者。答言長老弗那應言如來等比丘僧。何以乃言迦葉等比丘僧。佛不入涅槃耶。將非外道壞佛法也。將非惡比丘破和合僧也。弗那言如尊者語如來已入涅槃。法橋已壞法須彌山已崩。聲聞由乾陀山已壞。尊者驕梵波提言。世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度。閻浮提內空曠不樂。我何故去。我今乃欲入於涅槃。遙以我心頂禮迦葉及眾僧足。作是語已即入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈已即入涅槃。如是乃至起八舍利塔。第九瓶塔第十灰炭塔。乃至釋提桓因及四天王。以香花音樂末香塗香供養舍利。而作是言。佛付囑我等法而般涅槃。從今已去當護持佛法。帝釋告提頭羅吒。汝當擁護東方佛法。復告毘樓勒。汝當擁護南方佛法。告毘樓博叉。汝當擁護西方佛法。告毘沙門天王。汝當擁護北方佛法。所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法。佛之所記汝當護持。佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃。諸天空中出大音聲而作是言。諸佛弟子皆從佛去。法燈欲滅大闇將至。若不聚集三藏經書。若諸羅漢入涅槃已佛法即滅。釋提桓因將四天王及諸天眾。往尊者摩訶迦葉所。頭面作禮而白迦葉言。尊者如來之法付囑尊者。尊者今當聚集法眼。令諸天人千載之後利益眾生。迦葉即時於虛空中打大揵搥。三千世界皆聞其聲。五百羅漢即來集於拘尸那城。迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來。答言唯有尊者驕梵波提。在尸利沙宮而未來至。迦葉問言今此眾中誰為下座。弗那答言我是下座尊者語言汝當從僧如法教不。弗那答言我能從順。尊者言善哉善哉。汝能為下座莊嚴眾僧。今可往彼尸利天宮語驕梵波提言。迦葉等比丘僧喚汝。此間今有僧事喚於大德。弗那即往至尸利沙宮白驕梵波提言。迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者。答言長老弗那應言如來等比丘僧。何以乃言迦葉等比丘僧。佛不入涅槃耶。將非外道壞佛法也。將非惡比丘破和合僧也。弗那言如尊者語如來已入涅槃。法橋已壞法須彌山已崩。聲聞由乾陀山已壞。尊者驕梵波提言。世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度。閻浮提內空曠不樂。我何故去。我今乃欲入於涅槃。遙以我心頂禮迦葉及眾僧足。作是語已即入涅槃。

於是弗那還閻浮提。到眾僧前向上座言。驕梵波提不肯來下。禮上座足并諸眾僧即入涅槃。致此命已而作言曰。十力大象沒象子亦隨沒。諸羅漢等多有隨佛而涅槃者。摩訶迦葉作是制言。未集法藏不聽比丘入於涅槃。乃集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法藏。又語阿難長老汝是佛弟子多聞總持有大智慧。常隨從佛有清淨行。知見具足最後法中利安眾僧佛所讚歎。尊者迦葉告諸比丘。佛般涅槃眾人雲集此處妨鬧我等。宜向閑靜之處撰集經法。於是乃與五百羅漢向王舍城。尊者阿難將弟子婆闍弗哆遊行婆利闍聚落。時彼聚落四部之眾聞佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱。阿難見已生哀愍心昇師子座為說法要解喻其意。時有弟子婆闍弗哆觀其和上尊者阿難。猶是學人未得羅漢。即向阿難而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是弗那還閻浮提。到眾僧前向上座言。驕梵波提不肯來下。禮上座足并諸眾僧即入涅槃。致此命已而作言曰。十力大象沒象子亦隨沒。諸羅漢等多有隨佛而涅槃者。摩訶迦葉作是制言。未集法藏不聽比丘入於涅槃。乃集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法藏。又語阿難長老汝是佛弟子多聞總持有大智慧。常隨從佛有清淨行。知見具足最後法中利安眾僧佛所讚歎。尊者迦葉告諸比丘。佛般涅槃眾人雲集此處妨鬧我等。宜向閑靜之處撰集經法。於是乃與五百羅漢向王舍城。尊者阿難將弟子婆闍弗哆遊行婆利闍聚落。時彼聚落四部之眾聞佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱。阿難見已生哀愍心昇師子座為說法要解喻其意。時有弟子婆闍弗哆觀其和上尊者阿難。猶是學人未得羅漢。即向阿難而說偈言。

安靜樹下坐 寂滅證涅槃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安靜樹下坐 寂滅證涅槃

瞿曇應入定 莫修放逸行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿曇應入定 莫修放逸行

不久得寂滅 涅槃清淨法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久得寂滅 涅槃清淨法

婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難。阿難聞已竟夜經行坐禪念定。於後夜初右脇著地頭未到枕豁爾意解得阿羅漢。即向王舍城。尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城。阿闍世王韋提希子。聞迦葉將五百羅漢在王舍城。莊嚴城池修治道路出城往迎。王先獲得無根信故見世尊時自投象下。今見尊者摩訶迦葉亦投象下。尊者以神通力接令無患。即語王言如來神足捷疾不似聲聞。聲聞極用功夫方得神足。自今已往若見我等莫投象下如見佛。時王言唯然受教。時阿闍世王五體投地頂禮尊者足合掌而言。如來涅槃我不得見。尊者涅槃必使我見。答言爾。許可王已即告王言。我今欲集如來法眼。唯願大王為我檀越。王言願諸比丘終身受我房舍臥具病瘦醫藥衣服飲食。尊者迦葉即便印可。往至竹林作是念言。此中多饒房舍多諸比丘或能妨鬧。畢鉢羅窟房舍臥具不多不少。當於彼中撰集法眼。於是迦葉即共五百羅漢至畢鉢羅窟。敷臥具坐而作是言。未來比丘少憶念力我等於日前集法句偈。於其食後當集法眼。時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言。我等先集何法。尊者迦葉答言先集修多羅。諸比丘言今此眾中誰可使集修多羅者。迦葉言阿難多聞第一。諸修多羅藏阿難盡持。我等今共問於阿難而修集之。即告阿難言阿難法眼者是佛所出。諸多聞者去世已盡守法藏者唯汝一人。今當集法汝可說之。阿難言如尊者語。即上座前觀察眾心而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難。阿難聞已竟夜經行坐禪念定。於後夜初右脇著地頭未到枕豁爾意解得阿羅漢。即向王舍城。尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城。阿闍世王韋提希子。聞迦葉將五百羅漢在王舍城。莊嚴城池修治道路出城往迎。王先獲得無根信故見世尊時自投象下。今見尊者摩訶迦葉亦投象下。尊者以神通力接令無患。即語王言如來神足捷疾不似聲聞。聲聞極用功夫方得神足。自今已往若見我等莫投象下如見佛。時王言唯然受教。時阿闍世王五體投地頂禮尊者足合掌而言。如來涅槃我不得見。尊者涅槃必使我見。答言爾。許可王已即告王言。我今欲集如來法眼。唯願大王為我檀越。王言願諸比丘終身受我房舍臥具病瘦醫藥衣服飲食。尊者迦葉即便印可。往至竹林作是念言。此中多饒房舍多諸比丘或能妨鬧。畢鉢羅窟房舍臥具不多不少。當於彼中撰集法眼。於是迦葉即共五百羅漢至畢鉢羅窟。敷臥具坐而作是言。未來比丘少憶念力我等於日前集法句偈。於其食後當集法眼。時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言。我等先集何法。尊者迦葉答言先集修多羅。諸比丘言今此眾中誰可使集修多羅者。迦葉言阿難多聞第一。諸修多羅藏阿難盡持。我等今共問於阿難而修集之。即告阿難言阿難法眼者是佛所出。諸多聞者去世已盡守法藏者唯汝一人。今當集法汝可說之。阿難言如尊者語。即上座前觀察眾心而說偈言。

比丘所行道 離佛不莊嚴 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘所行道 離佛不莊嚴

如似虛空中 眾星之無月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如似虛空中 眾星之無月

眾僧中無佛 醜陋亦如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾僧中無佛 醜陋亦如是

說是偈已禮上座足即昇高座心自念言。有修多羅從佛聞者。有修多羅從聲聞聞者。尊者迦葉即便問言。佛於何處最初說修多羅。阿難答言。如是我聞一時佛住波羅㮏鹿野苑中古仙住處。為五比丘三轉法輪。此苦聖諦如是廣說。尊者驕陳如便作是念。昔本佛為我說如是法。今阿難說與本無異。即從座起在地而坐說是偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已禮上座足即昇高座心自念言。有修多羅從佛聞者。有修多羅從聲聞聞者。尊者迦葉即便問言。佛於何處最初說修多羅。阿難答言。如是我聞一時佛住波羅㮏鹿野苑中古仙住處。為五比丘三轉法輪。此苦聖諦如是廣說。尊者驕陳如便作是念。昔本佛為我說如是法。今阿難說與本無異。即從座起在地而坐說是偈言。

咄哉諸有苦 迴動如水月 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咄哉諸有苦 迴動如水月

不堅如芭蕉 譬如幻影響 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅如芭蕉 譬如幻影響

如來大雄猛 功德盡三界 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大雄猛 功德盡三界

猶為無常風 漂流而不住 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶為無常風 漂流而不住

五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐。尊者摩訶迦葉告諸比丘。阿難所說為是實不。皆答言如是。阿難如是乃至廣說修多羅藏。尊者迦葉心復念言。今當使誰說於毘尼。又念尊者憂波離佛說持律最為第一。一切毘尼皆從佛受。當問憂波離撰集毘尼。摩訶迦葉即語憂波離。汝誦毘尼今欲撰集汝可說之。憂波離答言爾。迦葉問言佛於何處說最初戒。答言在毘舍離國因須達迦蘭陀子制於初戒。如是第二第三乃至廣集毘尼藏。尊者迦葉作是念。我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘。摩得勒伽藏者。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一之法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記。諸長老此名摩得羅藏。集法藏訖尊者迦葉而說偈言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐。尊者摩訶迦葉告諸比丘。阿難所說為是實不。皆答言如是。阿難如是乃至廣說修多羅藏。尊者迦葉心復念言。今當使誰說於毘尼。又念尊者憂波離佛說持律最為第一。一切毘尼皆從佛受。當問憂波離撰集毘尼。摩訶迦葉即語憂波離。汝誦毘尼今欲撰集汝可說之。憂波離答言爾。迦葉問言佛於何處說最初戒。答言在毘舍離國因須達迦蘭陀子制於初戒。如是第二第三乃至廣集毘尼藏。尊者迦葉作是念。我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘。摩得勒伽藏者。所謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一之法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記。諸長老此名摩得羅藏。集法藏訖尊者迦葉而說偈言。

以此尊法輪 濟諸群生類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此尊法輪 濟諸群生類

十力尊所說 皆當勤奉行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力尊所說 皆當勤奉行

此法是明燈 壞破諸黑闇 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法是明燈 壞破諸黑闇

無明之障翳 攝心莫放逸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明之障翳 攝心莫放逸

尊者阿難作念言。佛臨涅槃時作是語。若放捨細微戒僧得安樂。我今當向僧說是語。尊者阿難向上座頭合掌說言。我親從佛聞於是言。若捨細微戒僧得安樂住。尊者迦葉告阿難言。何者是細微戒汝問佛不。答言不問。迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪。阿難答言我本不以無慚愧故而不問也。我以憂惱故不問耳。又復告言汝更有過。佛臨涅槃時從汝索水而汝不與。汝亦是犯突吉羅罪。阿難答言我實不以無慚愧故而不取水。直以爾時有五百兩車新入水過使水擾濁是以不取。又復告言汝亦曾以足躡如來金色衣上亦是汝罪。阿難答言我實不以無慚愧心更無比丘共捉此衣。迦葉言若無人共捉何不仰擲空中。若擲空中諸天自當取之。汝更有過如來為汝說言。若比丘善修四如意足者則能住壽一劫半劫。如意足中我最善修如是三說。汝時默然而不請佛久住於世。此亦是汝犯突吉羅罪。阿難答言我非無慚愧。爾時惡魔蔽我心都不覺知。又復告言汝更有過。汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪。阿難答言我不無慚愧故示諸女人。所以示者欲使女人厭患女身求男子身。又復告言汝更有過。汝昔慇懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過。阿難答言我實不以無慚愧故強勸如來。所以勸者我聞過去諸佛皆有四部眾是故勸請。尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言。我等不應捨微細戒。何以故。諸比丘當言七滅諍是細微戒。復有比丘當言眾學法是細微戒。復有比丘當言四波羅提提舍尼法是微細戒。復有比丘當言波夜提是細微戒。若捨此細微戒。諸比丘當言捨二不定法十三事。乃至四事一切皆捨。諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於煙。隨佛在時修持諸戒。佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨。尊者迦葉告諸比丘言。佛作是語我所制者皆制之。我所不制者慎莫制也。如我所制不增不減。諸比丘等當奉禁戒使善法增長。不善法者當令永滅。以是義故佛所制戒皆應護持。若如是者法得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難作念言。佛臨涅槃時作是語。若放捨細微戒僧得安樂。我今當向僧說是語。尊者阿難向上座頭合掌說言。我親從佛聞於是言。若捨細微戒僧得安樂住。尊者迦葉告阿難言。何者是細微戒汝問佛不。答言不問。迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪。阿難答言我本不以無慚愧故而不問也。我以憂惱故不問耳。又復告言汝更有過。佛臨涅槃時從汝索水而汝不與。汝亦是犯突吉羅罪。阿難答言我實不以無慚愧故而不取水。直以爾時有五百兩車新入水過使水擾濁是以不取。又復告言汝亦曾以足躡如來金色衣上亦是汝罪。阿難答言我實不以無慚愧心更無比丘共捉此衣。迦葉言若無人共捉何不仰擲空中。若擲空中諸天自當取之。汝更有過如來為汝說言。若比丘善修四如意足者則能住壽一劫半劫。如意足中我最善修如是三說。汝時默然而不請佛久住於世。此亦是汝犯突吉羅罪。阿難答言我非無慚愧。爾時惡魔蔽我心都不覺知。又復告言汝更有過。汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪。阿難答言我不無慚愧故示諸女人。所以示者欲使女人厭患女身求男子身。又復告言汝更有過。汝昔慇懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過。阿難答言我實不以無慚愧故強勸如來。所以勸者我聞過去諸佛皆有四部眾是故勸請。尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言。我等不應捨微細戒。何以故。諸比丘當言七滅諍是細微戒。復有比丘當言眾學法是細微戒。復有比丘當言四波羅提提舍尼法是微細戒。復有比丘當言波夜提是細微戒。若捨此細微戒。諸比丘當言捨二不定法十三事。乃至四事一切皆捨。諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於煙。隨佛在時修持諸戒。佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨。尊者迦葉告諸比丘言。佛作是語我所制者皆制之。我所不制者慎莫制也。如我所制不增不減。諸比丘等當奉禁戒使善法增長。不善法者當令永滅。以是義故佛所制戒皆應護持。若如是者法得久住。

摩訶迦葉涅槃因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶迦葉涅槃因緣

尊者迦葉集修多羅及阿毘曇毘尼已訖。入願智三昧觀所集法藏無闕少不。思惟已訖知無闕少。五百羅漢亦入願智如是觀察。迦葉自念。如來是我大善知識當報佛恩。報佛恩者所謂佛所欲作我已作訖。以法饒益同梵行者。為諸眾生作大利益。示未來眾生作大悲想。欲使大法流布不絕。為無慚愧者作擯羯磨。為慚愧者作安樂行。如是報恩皆悉已竟。重作思惟。我極年邁身為老壞臭爛之身甚可厭惡。涅槃時到。尊者迦葉以法付囑阿難而作是言。長老阿難佛以法藏付囑於我。我今欲入涅槃以法付汝。汝善守護。阿難合掌答尊者言唯然受教。時王舍城有一長者生一男兒。合衣而出衣名商那。即名此兒為商那和修。以漸長大將入大海。迦葉語阿難言。商那和修發意入海得寶來還欲作般遮于瑟。若作會已汝度令出家以法付囑。迦葉付囑阿難佛法已作是思惟。我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處。皆自往至禮拜恭敬仰飛至四塔所極上恭敬禮拜已。復更往八大舍利塔所禮拜供養。如大雁王飛至大海莎竭羅宮敬禮佛牙。敬禮佛牙已向於天上。如金翅鳥屈申臂頃至忉利天。時釋提桓因與諸天眾禮拜供養尊者迦葉已。釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言。尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此。迦葉答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來天冠如來鉢。今者是我最後供養。時釋提桓因及諸天等聞最後語。低頭悲慘憂愁苦惱。釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉。尊者迦葉舉著額上。以牛頭旃檀曼陀羅花供養佛牙。供養已語諸天眾慎莫放逸。作是語已從彼天沒還王舍城。時尊者阿難受付囑已。恒常隨逐未曾捨離。畏入涅槃或不覩見是故隨逐。尊者迦葉語阿難言。汝獨入王舍城乞食。我亦欲獨入王舍城乞食。尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城。乞食以三種善事。一以真善色貌。二以多聞總持真善說法能令聽者無有厭足。三以阿難之名真善利益。尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食。作是念阿闍世王本與我有要。若涅槃時必當語我。我今當往即到阿闍世王門中。語守門人言。為我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王。守門人言王今眠睡。尊者復言可覺語之。守門人言王甚難惡不敢覺之。後自覺時我當白語。尊者復言今若覺者好為我語。摩訶迦葉欲入涅槃故來相語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者迦葉集修多羅及阿毘曇毘尼已訖。入願智三昧觀所集法藏無闕少不。思惟已訖知無闕少。五百羅漢亦入願智如是觀察。迦葉自念。如來是我大善知識當報佛恩。報佛恩者所謂佛所欲作我已作訖。以法饒益同梵行者。為諸眾生作大利益。示未來眾生作大悲想。欲使大法流布不絕。為無慚愧者作擯羯磨。為慚愧者作安樂行。如是報恩皆悉已竟。重作思惟。我極年邁身為老壞臭爛之身甚可厭惡。涅槃時到。尊者迦葉以法付囑阿難而作是言。長老阿難佛以法藏付囑於我。我今欲入涅槃以法付汝。汝善守護。阿難合掌答尊者言唯然受教。時王舍城有一長者生一男兒。合衣而出衣名商那。即名此兒為商那和修。以漸長大將入大海。迦葉語阿難言。商那和修發意入海得寶來還欲作般遮于瑟。若作會已汝度令出家以法付囑。迦葉付囑阿難佛法已作是思惟。我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處。皆自往至禮拜恭敬仰飛至四塔所極上恭敬禮拜已。復更往八大舍利塔所禮拜供養。如大雁王飛至大海莎竭羅宮敬禮佛牙。敬禮佛牙已向於天上。如金翅鳥屈申臂頃至忉利天。時釋提桓因與諸天眾禮拜供養尊者迦葉已。釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言。尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此。迦葉答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來天冠如來鉢。今者是我最後供養。時釋提桓因及諸天等聞最後語。低頭悲慘憂愁苦惱。釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉。尊者迦葉舉著額上。以牛頭旃檀曼陀羅花供養佛牙。供養已語諸天眾慎莫放逸。作是語已從彼天沒還王舍城。時尊者阿難受付囑已。恒常隨逐未曾捨離。畏入涅槃或不覩見是故隨逐。尊者迦葉語阿難言。汝獨入王舍城乞食。我亦欲獨入王舍城乞食。尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城。乞食以三種善事。一以真善色貌。二以多聞總持真善說法能令聽者無有厭足。三以阿難之名真善利益。尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食。作是念阿闍世王本與我有要。若涅槃時必當語我。我今當往即到阿闍世王門中。語守門人言。為我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王。守門人言王今眠睡。尊者復言可覺語之。守門人言王甚難惡不敢覺之。後自覺時我當白語。尊者復言今若覺者好為我語。摩訶迦葉欲入涅槃故來相語。

於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐草敷上。加趺而坐作是念言。我今此身著佛所與糞掃衣。自持己鉢乃至彌勒令不朽壞。使彌勒弟子皆見我身而生厭惡。尊者迦葉作是念言。若阿闍世王不見我身沸血當從面出命不存濟。尊者迦葉已捨命行唯留少壽。即時大地六種震動。尊者迦葉將欲入定作是念言。若阿難阿闍世王來時山當為開令其得入。若還去時山復還合。釋提桓因將數萬諸天。以天曼陀羅花天末香。供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已。山即自合覆尊者身。釋提桓因見尊者迦葉放捨身命心中惱熱。如來涅槃苦惱少息。今日尊者迦葉入於涅槃將復重苦。畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如是言。今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂。里巷窮酸苦厄羸劣。貧賤之者彼恒悲愍為作利益。今彼諸苦厄之眾失於覆護。從今已去遂當貧窮乏於善法。今日法岳崩壞法船已沒。法樹已摧法海枯竭。今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣。語已即還天上。尊者阿難乞食已訖深自思惟諸行無常。時阿闍世王夢大梁折壞覺已心生驚怖。守門者來白王言。向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃。王聞是語悶絕躄地以水灑面小得醒悟。於是王即詣竹園禮阿難足白言。尊者迦葉今日欲入涅槃。阿難答言已入涅槃。王復問言示我尊者身處我欲供養。於是阿難將王向雞足山。王既至已山自開張。王與阿難即見尊者。天曼陀羅花天末香牛頭栴檀覆其身上。阿闍世王即舉兩手舉身投地從地起已索栴檀薪。阿難問言欲作何等。答言欲燒尊者。阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌勒不可得燒。彌勒出時當將徒眾九十六億至此山上見於迦葉。爾時眾中皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生輕想。摩訶迦葉踊身虛空作十八變變身為大。即時彌勒從迦葉取釋迦文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時。九十六億沙門見其身小道德光備神通如是。深自慚愧憍慢心息皆成羅漢。阿闍世王設供養已即便還去。阿難亦去。二人去後山自還合。阿闍世王合掌白尊者阿難言。如來涅槃我不得見。尊者迦葉入於涅槃我亦不見。若尊者入涅槃時必使我令見。阿難答言爾。至後商那和修安隱得還安置珍寶而向竹林。時尊者阿難在精舍門前經行。商那和修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言。我本發意入海期安隱還當為佛及僧作般遮于瑟。今佛在何所。尊者答言佛已入涅槃。即時悶絕躄地以水灑面還得醒悟。又問尊者舍利弗目揵連摩訶迦葉為何所在。答言盡入涅槃。商那和修白阿難言。大德我欲作般遮于瑟。尊者答言可隨意作。乃作般遮于瑟訖。阿難語言汝已作財施今可作法施。問言尊者欲使我作何等法施。尊者答言於佛法中出家是名法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐草敷上。加趺而坐作是念言。我今此身著佛所與糞掃衣。自持己鉢乃至彌勒令不朽壞。使彌勒弟子皆見我身而生厭惡。尊者迦葉作是念言。若阿闍世王不見我身沸血當從面出命不存濟。尊者迦葉已捨命行唯留少壽。即時大地六種震動。尊者迦葉將欲入定作是念言。若阿難阿闍世王來時山當為開令其得入。若還去時山復還合。釋提桓因將數萬諸天。以天曼陀羅花天末香。供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已。山即自合覆尊者身。釋提桓因見尊者迦葉放捨身命心中惱熱。如來涅槃苦惱少息。今日尊者迦葉入於涅槃將復重苦。畢鉢羅窟神聞尊者涅槃作如是言。今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂。里巷窮酸苦厄羸劣。貧賤之者彼恒悲愍為作利益。今彼諸苦厄之眾失於覆護。從今已去遂當貧窮乏於善法。今日法岳崩壞法船已沒。法樹已摧法海枯竭。今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣。語已即還天上。尊者阿難乞食已訖深自思惟諸行無常。時阿闍世王夢大梁折壞覺已心生驚怖。守門者來白王言。向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃。王聞是語悶絕躄地以水灑面小得醒悟。於是王即詣竹園禮阿難足白言。尊者迦葉今日欲入涅槃。阿難答言已入涅槃。王復問言示我尊者身處我欲供養。於是阿難將王向雞足山。王既至已山自開張。王與阿難即見尊者。天曼陀羅花天末香牛頭栴檀覆其身上。阿闍世王即舉兩手舉身投地從地起已索栴檀薪。阿難問言欲作何等。答言欲燒尊者。阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌勒不可得燒。彌勒出時當將徒眾九十六億至此山上見於迦葉。爾時眾中皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生輕想。摩訶迦葉踊身虛空作十八變變身為大。即時彌勒從迦葉取釋迦文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時。九十六億沙門見其身小道德光備神通如是。深自慚愧憍慢心息皆成羅漢。阿闍世王設供養已即便還去。阿難亦去。二人去後山自還合。阿闍世王合掌白尊者阿難言。如來涅槃我不得見。尊者迦葉入於涅槃我亦不見。若尊者入涅槃時必使我令見。阿難答言爾。至後商那和修安隱得還安置珍寶而向竹林。時尊者阿難在精舍門前經行。商那和修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言。我本發意入海期安隱還當為佛及僧作般遮于瑟。今佛在何所。尊者答言佛已入涅槃。即時悶絕躄地以水灑面還得醒悟。又問尊者舍利弗目揵連摩訶迦葉為何所在。答言盡入涅槃。商那和修白阿難言。大德我欲作般遮于瑟。尊者答言可隨意作。乃作般遮于瑟訖。阿難語言汝已作財施今可作法施。問言尊者欲使我作何等法施。尊者答言於佛法中出家是名法

施。商那和修答言爾。阿難即度令使出家為受具足。乃至為作白四羯磨。商那和修言我本生時著商那衣。我今盡形受持此衣。即得總持阿難所持八萬四千法藏。悉能受持得阿羅漢。三明六通具知三藏。尊者阿難在竹園中聞一比丘誦法句偈言。若人生百歲不見水鵠鸛不如生一日得見水鵠鸛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施。商那和修答言爾。阿難即度令使出家為受具足。乃至為作白四羯磨。商那和修言我本生時著商那衣。我今盡形受持此衣。即得總持阿難所持八萬四千法藏。悉能受持得阿羅漢。三明六通具知三藏。尊者阿難在竹園中聞一比丘誦法句偈言。若人生百歲不見水鵠鸛不如生一日得見水鵠鸛。

尊者阿難在傍邊過已語言。子佛不作是說。佛所說者若人生百歲不解生滅法。不如生一日得解生滅法。阿難語言子有二種人謗佛。何等為二。一者多聞不解義理空無果報。二者顛倒解義是名為毒。若解正義得涅槃果。彼比丘往至和上所而白師言。尊者阿難道此偈非是佛語。彼比丘和上言。尊者阿難老朽忘誤汝但如前讀誦。阿難還來聞讀此偈如前不異。阿難語言子我不語汝佛不作是說耶。比丘答言我和上言阿難年已老耄不憶此語。汝但如本讀。阿難思惟言我躬自為說終不信受。阿難入定觀頗有比丘能使此比丘改是語不。亦復無有能使改者。舍利弗目揵連摩訶迦葉皆入涅槃。我今當向誰說如此事。我亦當入於涅槃。佛之法眼足千年住。我今但當涅槃。我同學善伴久已過去。今日親厚莫過身念處。尊者阿難語商那和修。佛以法付囑尊者迦葉。迦葉以法付囑於我。我今欲入涅槃。汝當擁護佛法。摩突羅國有優留曼荼山。當於彼立塔寺。時有長者兄弟二人。一名那羅。二名拔利。佛說此二檀越。當於此優留曼荼山造僧房阿練若處。摩突羅國有長者名毱多。當生一子名優波毱多。汝好度使出家。佛記此人我百年後當大作佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難在傍邊過已語言。子佛不作是說。佛所說者若人生百歲不解生滅法。不如生一日得解生滅法。阿難語言子有二種人謗佛。何等為二。一者多聞不解義理空無果報。二者顛倒解義是名為毒。若解正義得涅槃果。彼比丘往至和上所而白師言。尊者阿難道此偈非是佛語。彼比丘和上言。尊者阿難老朽忘誤汝但如前讀誦。阿難還來聞讀此偈如前不異。阿難語言子我不語汝佛不作是說耶。比丘答言我和上言阿難年已老耄不憶此語。汝但如本讀。阿難思惟言我躬自為說終不信受。阿難入定觀頗有比丘能使此比丘改是語不。亦復無有能使改者。舍利弗目揵連摩訶迦葉皆入涅槃。我今當向誰說如此事。我亦當入於涅槃。佛之法眼足千年住。我今但當涅槃。我同學善伴久已過去。今日親厚莫過身念處。尊者阿難語商那和修。佛以法付囑尊者迦葉。迦葉以法付囑於我。我今欲入涅槃。汝當擁護佛法。摩突羅國有優留曼荼山。當於彼立塔寺。時有長者兄弟二人。一名那羅。二名拔利。佛說此二檀越。當於此優留曼荼山造僧房阿練若處。摩突羅國有長者名毱多。當生一子名優波毱多。汝好度使出家。佛記此人我百年後當大作佛事。

商那和修答言唯然受教。尊者阿難付囑商那和修佛法已。於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言。阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王。即到阿闍世王門。語守門者言。汝往白王阿難今在門外欲得見王。時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠。阿難語言汝往覺之。答阿難言王甚性惡我不敢覺。又復語言王若覺時可白王言。阿難今者欲入涅槃故來語王。尊者阿難乞食食訖思惟。我若於王舍城入於涅槃。阿闍世王與毘舍離常不相能。阿闍世王以我舍利不與毘舍離。我若毘舍離入涅槃者。毘舍離人以我舍利亦不與阿闍世王。二國共諍於理不可。我今於恒河中當入涅槃。尊者阿難往詣恒河所。阿闍世王夢見為王捉蓋之人折於蓋莖。王夢見已恐怖即覺。守門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃。王聞此語悶絕躄地。以水灑面還得醒悟。王醒悟已問言阿難去可近遠。欲在何邊入於涅槃。時竹園神來語王言。阿難向毘舍離入般涅槃。王聞此已即集四兵往詣恒河。毘舍離神語毘舍離人。尊者阿難向此涅槃毘舍離人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已。尊者阿難乘船在於恒河中流。阿闍世王見尊者時頭面禮足合掌而言。如來三界明燈已棄我去。汝是我明燈是我歸依。願見哀愍莫見棄捨入於涅槃。毘舍離人禮尊者阿難足合掌而言。唯願尊者在毘舍離入般涅槃。尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動。時雪山中五百仙人皆具五通而作是念。今此大地以何因緣六種震動。觀見阿難欲入涅槃是以大地六種震動。彼仙人中有一導首將五百仙人翼從而來至阿難所。敬禮其足合掌而言聽我出家。阿難心念言我諸賢聖弟子今當來至。作是念已五百羅漢自然來至。尊者阿難化彼河水變成金地。乃至五百仙人出家皆得羅漢。是諸仙人在恒河中受戒故。即名為摩田提。所作已辦得阿羅漢。禮阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀先佛涅槃。我今亦是阿難最後弟子欲入涅槃。不忍見於和上涅槃。尊者阿難語言世尊以法付囑於我而入涅槃。我今亦付囑汝之佛法而入涅槃。汝等當於罽賓國中竪立佛法。佛記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在罽賓國。尊者阿難以法付囑摩田提比丘已。踊身虛空作十八變令諸檀越作喜樂心已。入風奮迅三昧分身為四分。一分向忉利天與釋提桓因。一分至大海中與莎竭羅龍王。一分與阿闍世王。一分與毘舍離諸梨車等。如是四處各皆起塔供養舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商那和修答言唯然受教。尊者阿難付囑商那和修佛法已。於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言。阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王。即到阿闍世王門。語守門者言。汝往白王阿難今在門外欲得見王。時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠。阿難語言汝往覺之。答阿難言王甚性惡我不敢覺。又復語言王若覺時可白王言。阿難今者欲入涅槃故來語王。尊者阿難乞食食訖思惟。我若於王舍城入於涅槃。阿闍世王與毘舍離常不相能。阿闍世王以我舍利不與毘舍離。我若毘舍離入涅槃者。毘舍離人以我舍利亦不與阿闍世王。二國共諍於理不可。我今於恒河中當入涅槃。尊者阿難往詣恒河所。阿闍世王夢見為王捉蓋之人折於蓋莖。王夢見已恐怖即覺。守門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃。王聞此語悶絕躄地。以水灑面還得醒悟。王醒悟已問言阿難去可近遠。欲在何邊入於涅槃。時竹園神來語王言。阿難向毘舍離入般涅槃。王聞此已即集四兵往詣恒河。毘舍離神語毘舍離人。尊者阿難向此涅槃毘舍離人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已。尊者阿難乘船在於恒河中流。阿闍世王見尊者時頭面禮足合掌而言。如來三界明燈已棄我去。汝是我明燈是我歸依。願見哀愍莫見棄捨入於涅槃。毘舍離人禮尊者阿難足合掌而言。唯願尊者在毘舍離入般涅槃。尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動。時雪山中五百仙人皆具五通而作是念。今此大地以何因緣六種震動。觀見阿難欲入涅槃是以大地六種震動。彼仙人中有一導首將五百仙人翼從而來至阿難所。敬禮其足合掌而言聽我出家。阿難心念言我諸賢聖弟子今當來至。作是念已五百羅漢自然來至。尊者阿難化彼河水變成金地。乃至五百仙人出家皆得羅漢。是諸仙人在恒河中受戒故。即名為摩田提。所作已辦得阿羅漢。禮阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀先佛涅槃。我今亦是阿難最後弟子欲入涅槃。不忍見於和上涅槃。尊者阿難語言世尊以法付囑於我而入涅槃。我今亦付囑汝之佛法而入涅槃。汝等當於罽賓國中竪立佛法。佛記我涅槃後當有摩田提比丘當持佛法在罽賓國。尊者阿難以法付囑摩田提比丘已。踊身虛空作十八變令諸檀越作喜樂心已。入風奮迅三昧分身為四分。一分向忉利天與釋提桓因。一分至大海中與莎竭羅龍王。一分與阿闍世王。一分與毘舍離諸梨車等。如是四處各皆起塔供養舍利。

摩田提因緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩田提因緣

摩田提作是念言。和上阿難付囑我佛法。使我以法安置罽賓國。時罽賓國有一大龍先在彼住。摩田提即向罽賓國結跏趺坐作是念。若不惱觸龍此龍終不可降。即時入定令罽賓國六種震動。龍瞋恚而起放雷電霹靂雨大雹雨。尊者摩田提入慈心三昧。乃至不能動衣一角況能動身。化彼雷雹霹靂及以大雨。作鉢頭摩花拘物頭花分陀利華優鉢羅花。龍復雨劍輪刀矟種種器仗。摩田提復化作七寶。復雨大樹復雨大石山。摩田提化彼樹山為飲食衣被。復注大雨七日七夜。尊者接雨著大海中。又口中出火欲燒尊者。尊者變火為真珠。彼復化作數千龍身。尊者化作數千金翅鳥。龍見金翅鳥恐怖走來至尊者所問言。尊者欲何所為。答言可受三自歸。龍復問言欲作何事。尊者答言與我此處。龍言不與。尊者復語龍言佛臨涅槃時記此國當作安隱坐禪之處。龍問言是佛所記耶。答言是佛所記。龍問言欲得幾許地。答言欲得一坐處。摩田提即時現身滿罽賓國跏趺而坐。龍問言用爾許地為。答言我今有諸伴黨。即復問言有幾伴黨。答言有五百羅漢。龍言若減一人還歸我土。尊者入定觀於佛法隨幾時住世。此阿羅漢常能滿足五百不耶。觀必常有五百不減。答言爾。龍言與之。尊者將無量人來入此國。自安村落城邑。摩田提將人飛向香山中欲取欝金種來至罽賓住之。時香山龍瞋恚護之。龍復問言須幾時種耶。答言隨有佛法時。問曰佛法幾時。答言佛法千歲。龍言隨有佛法時與汝欝金。摩田提作是念。我和上約勅我以佛法著罽賓國廣作佛事。我已作竟今涅槃時到。即踊身虛空作十八變。使諸檀越得歡喜心而大饒益同梵行者。譬如以水滅火入於涅槃。以栴檀薪燒訖收骨起塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩田提作是念言。和上阿難付囑我佛法。使我以法安置罽賓國。時罽賓國有一大龍先在彼住。摩田提即向罽賓國結跏趺坐作是念。若不惱觸龍此龍終不可降。即時入定令罽賓國六種震動。龍瞋恚而起放雷電霹靂雨大雹雨。尊者摩田提入慈心三昧。乃至不能動衣一角況能動身。化彼雷雹霹靂及以大雨。作鉢頭摩花拘物頭花分陀利華優鉢羅花。龍復雨劍輪刀矟種種器仗。摩田提復化作七寶。復雨大樹復雨大石山。摩田提化彼樹山為飲食衣被。復注大雨七日七夜。尊者接雨著大海中。又口中出火欲燒尊者。尊者變火為真珠。彼復化作數千龍身。尊者化作數千金翅鳥。龍見金翅鳥恐怖走來至尊者所問言。尊者欲何所為。答言可受三自歸。龍復問言欲作何事。尊者答言與我此處。龍言不與。尊者復語龍言佛臨涅槃時記此國當作安隱坐禪之處。龍問言是佛所記耶。答言是佛所記。龍問言欲得幾許地。答言欲得一坐處。摩田提即時現身滿罽賓國跏趺而坐。龍問言用爾許地為。答言我今有諸伴黨。即復問言有幾伴黨。答言有五百羅漢。龍言若減一人還歸我土。尊者入定觀於佛法隨幾時住世。此阿羅漢常能滿足五百不耶。觀必常有五百不減。答言爾。龍言與之。尊者將無量人來入此國。自安村落城邑。摩田提將人飛向香山中欲取欝金種來至罽賓住之。時香山龍瞋恚護之。龍復問言須幾時種耶。答言隨有佛法時。問曰佛法幾時。答言佛法千歲。龍言隨有佛法時與汝欝金。摩田提作是念。我和上約勅我以佛法著罽賓國廣作佛事。我已作竟今涅槃時到。即踊身虛空作十八變。使諸檀越得歡喜心而大饒益同梵行者。譬如以水滅火入於涅槃。以栴檀薪燒訖收骨起塔。