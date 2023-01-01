慈悲水懺法卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲水懺法卷下

一切諸佛愍念眾生為說水懺道場總法今當歸命一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛愍念眾生為說水懺道場總法今當歸命一切諸佛。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。已懺身三口四竟。次復懺悔佛法僧間一切諸障。經中佛說。人身難得佛法難聞。眾僧難值信心難生。六根難具善友難得。而今相與宿植善根得此人身六根完具。又值善友得聞正法。於其中間復各不能盡心精勤。恐於未來長溺萬苦無有出期。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。常以無明覆心。煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬。輕蔑眾僧殘害善友。破塔毀寺焚燒經像。出佛身血。或自處華堂。安置尊像卑猥之處。使煙薰日曝風吹雨露塵土污坌雀鼠毀壞。共住同宿曾無禮敬。或裸露像前初不嚴飾。遮掩燈燭關閉殿宇。障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或於法間以不淨手把捉經卷。或臨經書非法俗語。或安置床頭坐起不敬。或關閉箱篋蟲蠧朽爛。或首軸脫落部帙失次。或挽脫漏誤紙墨破裂自不修習不肯流傳。如是等罪今日志誠皆悉懺悔。或眠地聽經仰臥讀誦。高聲語笑亂他聽法。或邪解佛語僻說聖意。非法說法。法說非法。非犯說犯。犯說非犯。輕罪說重。重罪說輕。或抄前著後。抄後著前。前後著中。中著前後。綺飾文詞安置己典。或為利養名譽恭敬。為人說法無道德心。求法師過而為論義非理彈擊。不為長解求出世法。或輕慢佛語尊重邪教。毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或於僧間有障殺阿羅漢破和合僧。害發無上菩提心人。斷滅佛種使聖道不行。或剝脫道人鞭拷沙門。楚撻驅使苦言加謗。或破淨戒及破威儀。或勸他人捨於八正受行五法。或假託形儀闚竊常住。如是等罪今悉懺悔。或裸露身形輕衣傏𠊲。在經像前不淨脚履踏上殿塔。或著屧屐入僧伽藍。涕唾堂房污佛僧地。乘車策馬排揬寺舍。凡如是等於三寶間所起罪障無量無邊。今日至禱向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願承是懺悔佛法僧間所有罪障。生生世世常值三寶。尊仰恭敬無有厭倦。天繒妙綵眾寶纓絡百千伎樂。珍異名香華果鮮明。盡世所有常以供養。若有成佛先往勸請開甘露門。若入涅槃願我常得獻最後供。於眾僧中修六和敬。得自在力興隆三寶。上弘佛道。下化眾生。如上所說。於三寶間輕重諸罪皆已懺悔。其餘諸惡。今當次第更復懺悔。經中佛說有二種健兒。一者自不作罪。二者作已能悔。又云。有二種白法。能為眾生滅除眾障。一者慚自不作惡。二者愧不令他作。有慚愧者可名為人。若不慚愧與諸禽獸不相異也。是故今日至誠歸依於佛。如法懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或信邪倒見殺害眾生。解奏魑魅魍魎鬼神。欲希延年終不能得。或妄言見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。已懺身三口四竟。次復懺悔佛法僧間一切諸障。經中佛說。人身難得佛法難聞。眾僧難值信心難生。六根難具善友難得。而今相與宿植善根得此人身六根完具。又值善友得聞正法。於其中間復各不能盡心精勤。恐於未來長溺萬苦無有出期。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。常以無明覆心。煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬。輕蔑眾僧殘害善友。破塔毀寺焚燒經像。出佛身血。或自處華堂。安置尊像卑猥之處。使煙薰日曝風吹雨露塵土污坌雀鼠毀壞。共住同宿曾無禮敬。或裸露像前初不嚴飾。遮掩燈燭關閉殿宇。障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或於法間以不淨手把捉經卷。或臨經書非法俗語。或安置床頭坐起不敬。或關閉箱篋蟲蠧朽爛。或首軸脫落部帙失次。或挽脫漏誤紙墨破裂自不修習不肯流傳。如是等罪今日志誠皆悉懺悔。或眠地聽經仰臥讀誦。高聲語笑亂他聽法。或邪解佛語僻說聖意。非法說法。法說非法。非犯說犯。犯說非犯。輕罪說重。重罪說輕。或抄前著後。抄後著前。前後著中。中著前後。綺飾文詞安置己典。或為利養名譽恭敬。為人說法無道德心。求法師過而為論義非理彈擊。不為長解求出世法。或輕慢佛語尊重邪教。毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或於僧間有障殺阿羅漢破和合僧。害發無上菩提心人。斷滅佛種使聖道不行。或剝脫道人鞭拷沙門。楚撻驅使苦言加謗。或破淨戒及破威儀。或勸他人捨於八正受行五法。或假託形儀闚竊常住。如是等罪今悉懺悔。或裸露身形輕衣傏𠊲。在經像前不淨脚履踏上殿塔。或著屧屐入僧伽藍。涕唾堂房污佛僧地。乘車策馬排揬寺舍。凡如是等於三寶間所起罪障無量無邊。今日至禱向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願承是懺悔佛法僧間所有罪障。生生世世常值三寶。尊仰恭敬無有厭倦。天繒妙綵眾寶纓絡百千伎樂。珍異名香華果鮮明。盡世所有常以供養。若有成佛先往勸請開甘露門。若入涅槃願我常得獻最後供。於眾僧中修六和敬。得自在力興隆三寶。上弘佛道。下化眾生。如上所說。於三寶間輕重諸罪皆已懺悔。其餘諸惡。今當次第更復懺悔。經中佛說有二種健兒。一者自不作罪。二者作已能悔。又云。有二種白法。能為眾生滅除眾障。一者慚自不作惡。二者愧不令他作。有慚愧者可名為人。若不慚愧與諸禽獸不相異也。是故今日至誠歸依於佛。如法懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或信邪倒見殺害眾生。解奏魑魅魍魎鬼神。欲希延年終不能得。或妄言見

鬼假稱神語。如是等罪皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或行動傲誕自高自大。或恃種姓輕慢一切。以貴輕賤用強陵弱。或飲酒鬪亂不避親疎。惛醉終日不識尊卑。如是等罪今悉懺悔。或嗜飲食無有期度。或食生鱠。或噉五辛。薰穢經像排揬淨眾。縱心恣意不知限極。疎遠善人狎近惡友。如是等罪今悉懺悔。或貢高矯假偃蹇自用。跋扈抵揬不識人情。自是他非希望僥倖。如是等罪今悉懺悔。或臨財無讓不廉不恥。屠肉沽酒欺誑自活。或出入息利計時賣日。聚積慳剋貪求無厭。受人供養不慚不愧。或無戒德空納信施。如是等罪今悉懺悔。或捶打奴婢驅使僮僕。不問饑渴。不問寒暑。或伐撤橋梁杜絕行路。如是等罪今悉懺悔。或放逸自恣。無記散亂摴蒲圍棊。群會屯聚飲食酒肉。更相擾餞。無趣談話論說天下。從年竟歲空喪天日。初中後夜禪誦不修。懈怠懶惰尸臥終日。於六念處心不經理。見他勝事便生嫉妬。心懷慘毒備起煩惱。致使諸惡猛風吹罪。薪火常以熾然無有休息。三業微善一切俱焚。善法既盡為一闡提。墮大地獄無有出期。是故今日至禱稽顙。向十方三寶皆悉懺悔。上來所有一切眾罪。若輕若重若麁若細。若自作若教他作。若隨喜作若以勢力逼迫令作。如是乃至讚歎行惡法者。今日志誠皆悉懺悔。願承是懺悔一切諸惡。所生功德生生世世慈和忠孝謙卑忍辱。知廉識恥先意問訊。循良正謹清潔義讓。遠離惡友常遇善緣。收攝六情守護三業。捍勞忍苦心不退沒。立菩提志不負眾生。發願已歸命禮諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼假稱神語。如是等罪皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或行動傲誕自高自大。或恃種姓輕慢一切。以貴輕賤用強陵弱。或飲酒鬪亂不避親疎。惛醉終日不識尊卑。如是等罪今悉懺悔。或嗜飲食無有期度。或食生鱠。或噉五辛。薰穢經像排揬淨眾。縱心恣意不知限極。疎遠善人狎近惡友。如是等罪今悉懺悔。或貢高矯假偃蹇自用。跋扈抵揬不識人情。自是他非希望僥倖。如是等罪今悉懺悔。或臨財無讓不廉不恥。屠肉沽酒欺誑自活。或出入息利計時賣日。聚積慳剋貪求無厭。受人供養不慚不愧。或無戒德空納信施。如是等罪今悉懺悔。或捶打奴婢驅使僮僕。不問饑渴。不問寒暑。或伐撤橋梁杜絕行路。如是等罪今悉懺悔。或放逸自恣。無記散亂摴蒲圍棊。群會屯聚飲食酒肉。更相擾餞。無趣談話論說天下。從年竟歲空喪天日。初中後夜禪誦不修。懈怠懶惰尸臥終日。於六念處心不經理。見他勝事便生嫉妬。心懷慘毒備起煩惱。致使諸惡猛風吹罪。薪火常以熾然無有休息。三業微善一切俱焚。善法既盡為一闡提。墮大地獄無有出期。是故今日至禱稽顙。向十方三寶皆悉懺悔。上來所有一切眾罪。若輕若重若麁若細。若自作若教他作。若隨喜作若以勢力逼迫令作。如是乃至讚歎行惡法者。今日志誠皆悉懺悔。願承是懺悔一切諸惡。所生功德生生世世慈和忠孝謙卑忍辱。知廉識恥先意問訊。循良正謹清潔義讓。遠離惡友常遇善緣。收攝六情守護三業。捍勞忍苦心不退沒。立菩提志不負眾生。發願已歸命禮諸佛。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。向來已懺悔煩惱障。已懺悔業障。所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言。業報至時非空非海中。非入山石間。無有地方所脫之不受報。唯有懺悔力乃能得除滅。何以知然。釋提桓因五衰相見。恐懼切心歸誠三寶。五相即滅得延天年。如是等比經教所明其事非一。故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不值善友獎導。則靡惡而不造。致使大命將盡臨窮之際。地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至。不預修善臨窮方悔。悔之於後將何及乎。殃禍異處宿預嚴待。當獨趣入到地獄所。但得前行入於火鑊。身心摧碎精神痛苦。如此之時欲求一禮一懺豈可復得。眾等莫自恃盛年財寶勢力。懶惰懈怠放逸自恣。死苦一至無問老少貧富貴賤皆悉摩滅。奄忽而至不令人知。夫人命無常喻如朝露。出息雖存入息難保。云何忽此而不懺悔。但五天使者既來。無常殺鬼卒至。盛年壯色無得免者。當爾之時華堂邃宇何關人事。高車大馬豈得自隨。妻子眷屬非復我親。七珍寶飾乃為他玩。以此而言。世間果報皆為幻化。天上雖樂會歸敗壞。壽盡魂逝墮落三塗。是故佛語須跋陀言。汝師欝頭藍弗利根聰明。能伏煩惱至於非非想處。命終還作畜生道中飛狸之身況復餘者。故知未登聖果已還。皆應輪轉備經惡趣。如不謹慎忽爾一朝親嬰斯事。將不悔哉。如今被罪行詣公門。己是小苦情地慞惶。眷屬恐懼求救百端。地獄眾苦比於此者。百千萬倍不得為喻。眾等相與塵劫以來罪若須彌。云何聞此安然不畏不驚不恐。令此精神復嬰斯苦。實為可痛。是故志誠求哀懺悔。某甲等從無始以來至于今日。所有報障然其重者。第一唯有阿鼻地獄。如經所明。今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城。復有七重鐵網羅覆其上。下有七重鐵刀為林。無量猛火縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中。罪業因緣不相妨礙。上火徹下下火徹上。東西南北通徹交過。如魚在𨫼脂膏皆盡。此中罪苦亦復如是。其城四門有四大銅狗。其身縱廣四千由旬。牙爪鋒長眼如掣電。復有無量鐵觜諸鳥。奮翼飛騰噉罪人肉。牛頭獄卒形如羅剎而有九尾。尾如鐵叉。復有九頭。頭上十八角。角有六十四眼。一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸燒罪人肉。然其一瞋一怒哮吼之時聲如霹靂。復有無量無邊刀輪空中而下。從罪人頂入從足而出。於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無數歲求生不得求死不得。如是等報今日皆悉稽顙慚愧懺悔。次復懺悔刀山劍樹地獄身首脫落罪報。懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報。懺悔鐵床銅柱地獄燋然罪報。懺悔刀輪火車地獄劈礫罪報。懺悔拔舌犁耕地獄楚痛罪報。懺悔吞噉鐵丸烊銅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。向來已懺悔煩惱障。已懺悔業障。所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言。業報至時非空非海中。非入山石間。無有地方所脫之不受報。唯有懺悔力乃能得除滅。何以知然。釋提桓因五衰相見。恐懼切心歸誠三寶。五相即滅得延天年。如是等比經教所明其事非一。故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不值善友獎導。則靡惡而不造。致使大命將盡臨窮之際。地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至。不預修善臨窮方悔。悔之於後將何及乎。殃禍異處宿預嚴待。當獨趣入到地獄所。但得前行入於火鑊。身心摧碎精神痛苦。如此之時欲求一禮一懺豈可復得。眾等莫自恃盛年財寶勢力。懶惰懈怠放逸自恣。死苦一至無問老少貧富貴賤皆悉摩滅。奄忽而至不令人知。夫人命無常喻如朝露。出息雖存入息難保。云何忽此而不懺悔。但五天使者既來。無常殺鬼卒至。盛年壯色無得免者。當爾之時華堂邃宇何關人事。高車大馬豈得自隨。妻子眷屬非復我親。七珍寶飾乃為他玩。以此而言。世間果報皆為幻化。天上雖樂會歸敗壞。壽盡魂逝墮落三塗。是故佛語須跋陀言。汝師欝頭藍弗利根聰明。能伏煩惱至於非非想處。命終還作畜生道中飛狸之身況復餘者。故知未登聖果已還。皆應輪轉備經惡趣。如不謹慎忽爾一朝親嬰斯事。將不悔哉。如今被罪行詣公門。己是小苦情地慞惶。眷屬恐懼求救百端。地獄眾苦比於此者。百千萬倍不得為喻。眾等相與塵劫以來罪若須彌。云何聞此安然不畏不驚不恐。令此精神復嬰斯苦。實為可痛。是故志誠求哀懺悔。某甲等從無始以來至于今日。所有報障然其重者。第一唯有阿鼻地獄。如經所明。今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城。復有七重鐵網羅覆其上。下有七重鐵刀為林。無量猛火縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中。罪業因緣不相妨礙。上火徹下下火徹上。東西南北通徹交過。如魚在𨫼脂膏皆盡。此中罪苦亦復如是。其城四門有四大銅狗。其身縱廣四千由旬。牙爪鋒長眼如掣電。復有無量鐵觜諸鳥。奮翼飛騰噉罪人肉。牛頭獄卒形如羅剎而有九尾。尾如鐵叉。復有九頭。頭上十八角。角有六十四眼。一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸燒罪人肉。然其一瞋一怒哮吼之時聲如霹靂。復有無量無邊刀輪空中而下。從罪人頂入從足而出。於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無數歲求生不得求死不得。如是等報今日皆悉稽顙慚愧懺悔。次復懺悔刀山劍樹地獄身首脫落罪報。懺悔鑊湯爐炭地獄燒煮罪報。懺悔鐵床銅柱地獄燋然罪報。懺悔刀輪火車地獄劈礫罪報。懺悔拔舌犁耕地獄楚痛罪報。懺悔吞噉鐵丸烊銅

灌口地獄五內消爛罪報。懺悔鐵磨地獄骨肉灰粉罪報。懺悔黑繩地獄肢節分離罪報。懺悔灰河沸屎地獄惱悶罪報。懺悔鹹水寒氷地獄皮膚拆裂裸凍罪報。懺悔豺狼鷹犬地獄更相殘害罪報。懺悔刀兵距爪地獄更相搏撮斫刺罪報。懺悔火坑地獄炮炙罪報。懺悔兩石相磕地獄形骸碎破罪報。懺悔眾合黑耳地獄解剔罪報。懺悔闇冥肉山地獄斬剉罪報。懺悔鋸解釘身地獄斷截罪報。懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報。懺悔燋熱叫喚地獄煩冤罪報。懺悔大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報。懺悔阿波波地獄。阿婆婆地獄。阿吒吒地獄。阿羅羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄中。復有八萬四千鬲子地獄以為眷屬。此中罪苦炮煮楚痛。剝皮刷肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦。不可聞不可說。南無佛今日在此中者。或是我等無始以來經生父母一切眷屬。我等與彼命終之後。或當復墮如此獄中。今日洗心懇禱叩頭稽顙。向十方佛大地菩薩求哀懺悔。令此一切罪報畢竟消滅。願承是懺悔地獄等報所生功德。即時破壞。阿鼻鐵城悉為淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具轉為樂緣。刀山劍樹變成寶林。鑊湯爐炭蓮華化生。牛頭獄卒除捨暴虐。皆起慈悲無有惡念。地獄眾生得離苦果。更不造因。等受安樂如第三禪。一時俱發無上道心。懺悔已。至心信禮常住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌口地獄五內消爛罪報。懺悔鐵磨地獄骨肉灰粉罪報。懺悔黑繩地獄肢節分離罪報。懺悔灰河沸屎地獄惱悶罪報。懺悔鹹水寒氷地獄皮膚拆裂裸凍罪報。懺悔豺狼鷹犬地獄更相殘害罪報。懺悔刀兵距爪地獄更相搏撮斫刺罪報。懺悔火坑地獄炮炙罪報。懺悔兩石相磕地獄形骸碎破罪報。懺悔眾合黑耳地獄解剔罪報。懺悔闇冥肉山地獄斬剉罪報。懺悔鋸解釘身地獄斷截罪報。懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報。懺悔燋熱叫喚地獄煩冤罪報。懺悔大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報。懺悔阿波波地獄。阿婆婆地獄。阿吒吒地獄。阿羅羅地獄。如是八寒八熱一切諸地獄中。復有八萬四千鬲子地獄以為眷屬。此中罪苦炮煮楚痛。剝皮刷肉削骨打髓抽腸拔肺無量諸苦。不可聞不可說。南無佛今日在此中者。或是我等無始以來經生父母一切眷屬。我等與彼命終之後。或當復墮如此獄中。今日洗心懇禱叩頭稽顙。向十方佛大地菩薩求哀懺悔。令此一切罪報畢竟消滅。願承是懺悔地獄等報所生功德。即時破壞。阿鼻鐵城悉為淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具轉為樂緣。刀山劍樹變成寶林。鑊湯爐炭蓮華化生。牛頭獄卒除捨暴虐。皆起慈悲無有惡念。地獄眾生得離苦果。更不造因。等受安樂如第三禪。一時俱發無上道心。懺悔已。至心信禮常住三寶。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。已懺地獄報竟。今當復次懺悔三惡道報。經中佛說。多欲之人多求利故。苦惱亦多。知足之人雖臥地上。猶以為樂。不知足者雖處天堂猶不稱意。但世間人忽有急難。便能捨財不計多少。而不知此身臨於三塗深坑之上。一息不還便應墮落。忽有知識勸營功德。令修未來善法資糧。執此慳心無肯作理。夫如是者極為愚惑。何以故爾。經中佛說。生時不齎一文而來。死亦不持一文而去。苦身積聚為之憂惱。於己無益徒為他有。無善可恃無德可怙。致使命終墮諸惡道。是故今日歸命三寶。至誠懺悔。次復懺悔畜生道中無所識知罪報。懺悔畜生道中負重牽犁償他宿債罪報。懺悔畜生道中不得自在。為他斫刺屠割罪報。懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報。懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內。為諸小蟲之所唼食罪報。如是畜生道中有無量罪報。今日至誠皆悉懺悔。次復懺悔餓鬼道中長受飢渴百千萬歲。初不曾聞漿水之名罪報。懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報。懺悔餓鬼動身之時一切肢節火然罪報。懺悔餓鬼腹大咽小罪報。如是餓鬼道中無量苦報。今日稽顙求哀皆悉懺悔。次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂憍詐罪報。懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報。懺悔鬼神羅剎鳩槃茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報。如是鬼神道中無量無邊一切罪報。今日稽顙向十方佛大地菩薩。求哀懺悔悉令消滅。願承是懺悔畜生等報所生功德。生生世世滅愚癡垢。自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德。生生世世永離慳貪飢渴之苦。常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德。生生世世質直無諂。離邪命因除醜陋果。福利人天。願從今以去乃至道場。決定不受四惡道報。唯除大悲為眾生故。以誓願力處之無厭。已懺三塗等報。今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命。雖曰百年滿者無幾。於其中間盛年夭枉。其數無量。但有眾苦煎追心形愁憂恐怯未曾暫離。如此皆是善根微弱惡業滋多。致使現在凡有所為皆不稱意。當知悉是過去已來惡業餘報。是故某甲等今當懺悔無始以來至于今日。所有現在及以未來人天之中無量餘報。懺悔人間流殃宿對癃殘。百病六根不具罪報。懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報。懺悔人間多病消瘦促命夭枉罪報。懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪報。懺悔人間親友凋喪愛別離苦罪報。懺悔人間冤家聚會愁憂怖畏罪報。懺悔人間水火盜賊刀兵危險驚恐怯弱罪報。懺悔人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報。懺悔人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻栲楚罪報。懺悔人間公私口舌更相羅染。更相誣謗罪報。懺悔人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。已懺地獄報竟。今當復次懺悔三惡道報。經中佛說。多欲之人多求利故。苦惱亦多。知足之人雖臥地上。猶以為樂。不知足者雖處天堂猶不稱意。但世間人忽有急難。便能捨財不計多少。而不知此身臨於三塗深坑之上。一息不還便應墮落。忽有知識勸營功德。令修未來善法資糧。執此慳心無肯作理。夫如是者極為愚惑。何以故爾。經中佛說。生時不齎一文而來。死亦不持一文而去。苦身積聚為之憂惱。於己無益徒為他有。無善可恃無德可怙。致使命終墮諸惡道。是故今日歸命三寶。至誠懺悔。次復懺悔畜生道中無所識知罪報。懺悔畜生道中負重牽犁償他宿債罪報。懺悔畜生道中不得自在。為他斫刺屠割罪報。懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報。懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內。為諸小蟲之所唼食罪報。如是畜生道中有無量罪報。今日至誠皆悉懺悔。次復懺悔餓鬼道中長受飢渴百千萬歲。初不曾聞漿水之名罪報。懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報。懺悔餓鬼動身之時一切肢節火然罪報。懺悔餓鬼腹大咽小罪報。如是餓鬼道中無量苦報。今日稽顙求哀皆悉懺悔。次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂憍詐罪報。懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報。懺悔鬼神羅剎鳩槃茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報。如是鬼神道中無量無邊一切罪報。今日稽顙向十方佛大地菩薩。求哀懺悔悉令消滅。願承是懺悔畜生等報所生功德。生生世世滅愚癡垢。自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德。生生世世永離慳貪飢渴之苦。常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德。生生世世質直無諂。離邪命因除醜陋果。福利人天。願從今以去乃至道場。決定不受四惡道報。唯除大悲為眾生故。以誓願力處之無厭。已懺三塗等報。今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命。雖曰百年滿者無幾。於其中間盛年夭枉。其數無量。但有眾苦煎追心形愁憂恐怯未曾暫離。如此皆是善根微弱惡業滋多。致使現在凡有所為皆不稱意。當知悉是過去已來惡業餘報。是故某甲等今當懺悔無始以來至于今日。所有現在及以未來人天之中無量餘報。懺悔人間流殃宿對癃殘。百病六根不具罪報。懺悔人間邊地邪見三惡八難罪報。懺悔人間多病消瘦促命夭枉罪報。懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪報。懺悔人間親友凋喪愛別離苦罪報。懺悔人間冤家聚會愁憂怖畏罪報。懺悔人間水火盜賊刀兵危險驚恐怯弱罪報。懺悔人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報。懺悔人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻栲楚罪報。懺悔人間公私口舌更相羅染。更相誣謗罪報。懺悔人

間惡病連年累月不瘥枕臥床席不能起居罪報。懺悔人間冬瘟夏疫毒癘傷寒罪報。懺悔人間賊風腫滿否塞罪報。懺悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報。懺悔人間鳥嗚百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報。懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報。懺悔人間自縊自殺罪報。懺悔人間投坑赴火自沈自墮罪報。懺悔人間無有威德名聞罪報。懺悔人間衣服資生不能稱心罪報。懺悔人間行來出入有所運為值惡知識為作留難罪報。如是現在未來人天之中。無量禍橫災疫厄難衰惱罪報。某甲等今日至誠向十方佛尊法聖眾求哀懺悔。願皆消滅。前已懺悔三業六根一切煩惱障。一切業障。四生六道一切報障。今當次第發願回向。某甲等願以此懺悔三障所生功德。悉皆回向施與一切眾生。俱同懺悔願與一切眾生現生之內身心安樂。三災八難不吉祥事咸悉消除。衣食豐饒。正信三寶。捨此報身皆得往生極樂世界。親覲彌陀得授記莂。當來世中見彌勒佛。聽聞正法如教進修。又願生生世世在在處處。常值國王興隆三寶。不生外道邪見之家。又願生生世世在在處處。蓮華化生種族尊勝。安隱快樂衣食自然。又願生生世世在在處處。慈仁忠孝等心濟物。不生一念逆害之心。又願生生世世在在處處。常為諸佛之所護念。能降魔怨及諸外道。與諸菩薩俱會一處。菩提道心相續不斷。又願生生世世在在處處。興顯佛法修行大乘。分身無量救度眾生。直至道場無有退轉。如諸佛菩薩所發誓願。所修福智所行回向。我亦如是。發願修集回向虛空界盡。眾生界盡。眾生業煩惱盡我此修行回向終無有盡。發願回向已。至心信禮常住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 間惡病連年累月不瘥枕臥床席不能起居罪報。懺悔人間冬瘟夏疫毒癘傷寒罪報。懺悔人間賊風腫滿否塞罪報。懺悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報。懺悔人間鳥嗚百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報。懺悔人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報。懺悔人間自縊自殺罪報。懺悔人間投坑赴火自沈自墮罪報。懺悔人間無有威德名聞罪報。懺悔人間衣服資生不能稱心罪報。懺悔人間行來出入有所運為值惡知識為作留難罪報。如是現在未來人天之中。無量禍橫災疫厄難衰惱罪報。某甲等今日至誠向十方佛尊法聖眾求哀懺悔。願皆消滅。前已懺悔三業六根一切煩惱障。一切業障。四生六道一切報障。今當次第發願回向。某甲等願以此懺悔三障所生功德。悉皆回向施與一切眾生。俱同懺悔願與一切眾生現生之內身心安樂。三災八難不吉祥事咸悉消除。衣食豐饒。正信三寶。捨此報身皆得往生極樂世界。親覲彌陀得授記莂。當來世中見彌勒佛。聽聞正法如教進修。又願生生世世在在處處。常值國王興隆三寶。不生外道邪見之家。又願生生世世在在處處。蓮華化生種族尊勝。安隱快樂衣食自然。又願生生世世在在處處。慈仁忠孝等心濟物。不生一念逆害之心。又願生生世世在在處處。常為諸佛之所護念。能降魔怨及諸外道。與諸菩薩俱會一處。菩提道心相續不斷。又願生生世世在在處處。興顯佛法修行大乘。分身無量救度眾生。直至道場無有退轉。如諸佛菩薩所發誓願。所修福智所行回向。我亦如是。發願修集回向虛空界盡。眾生界盡。眾生業煩惱盡我此修行回向終無有盡。發願回向已。至心信禮常住三寶。