慈悲水懺法卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲水懺法卷中

一切諸佛愍念眾生。為說水懺道場總法。今當歸命一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛愍念眾生。為說水懺道場總法。今當歸命一切諸佛。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。某甲等相與。即今身心寂靜。無諂無障。正是生善滅惡之時。復應各起四種觀行。以為滅罪作前方便。何等為四。一者觀於因緣。二者觀於果報。三者觀我自身。四者觀如來身。第一觀因緣者。知我此罪藉以無明不善思惟。無正觀力不識其過。遠離善友諸佛菩薩。隨逐魔道行邪險徑。如魚吞鉤不知其患。如蠶作繭自纏自縛。如蛾赴火自燒自爛。以是因緣不能自出。第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三世輪轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海。為諸煩惱羅剎所食。未來生死冥然無涯。設使報得轉輪聖王王四天下。飛行自在七寶具足。命終之後不免惡趣四空果報。三界極尊福盡還作牛領中蟲。況復其餘無福德者。而復懈怠不勤懺悔。此亦譬如抱石沈淵求出應難。第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽。無了因力不能得顯。我今應當發起勝心破裂無明顛倒重障。斷滅生死虛偽苦因。顯發如來大明覺慧。建立無上涅槃妙果。第四觀如來身。無為寂照離四句絕百非。眾德具足湛然常住。雖復方便入於滅度。慈悲救接未曾暫捨。生如是心可謂滅罪之良津除障之要行。是故志誠求哀懺悔。某甲等無始以來至于今日。長養煩惱日深日厚日滋日茂。覆蓋慧眼令無所見。斷除眾善不得相續。起障不得見佛。不聞正法。不值聖僧煩惱。起障不見過去未來一切善惡業行。出離煩惱。障受人天尊貴之煩惱。障生色無色界禪定福樂之煩惱。障不得自在神通。飛騰隱顯。遍至十方諸佛淨土。聽法之煩惱。障學安那。般那。數息。不淨。因緣。觀等諸煩惱。障學煖。頂。忍。第一法。七方便等諸煩惱。障學慈。悲。喜。捨。聞。思修等煩惱。障學空。平等。中道解。三觀義煩惱。障學助道品。念處。正勤。根。力。如意足諸煩惱。障學八正道。示相之煩惱。障學七覺支。不示相煩惱。障學八解脫。九空定煩惱。障學於十智三三昧煩惱。障學三明。六通。四無礙煩惱。障學六度。四等煩惱。障學四攝法。廣化之煩惱。障學大乘心。四弘誓願煩惱。障學十明十行之煩惱。障學十回向。十願之煩惱。障學初地。二地。三地。四地。明解之煩惱。障學五地。六地。七地諸知見煩惱。障學八地。九地。十地。雙照之煩惱。如是乃至障學佛果。百萬阿僧祇諸行之煩惱。如是行障無量無邊。弟子某甲今日至禱稽懇。向十方佛尊法聖眾。慚愧懺悔願皆消滅。願藉此懺悔障於諸行。一切煩惱所生功德。願在在處處自在受生。不為結集業行之所迴轉。以如意通於一念頃遍至十方。淨諸佛土攝化眾生。於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙。心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。某甲等相與。即今身心寂靜。無諂無障。正是生善滅惡之時。復應各起四種觀行。以為滅罪作前方便。何等為四。一者觀於因緣。二者觀於果報。三者觀我自身。四者觀如來身。第一觀因緣者。知我此罪藉以無明不善思惟。無正觀力不識其過。遠離善友諸佛菩薩。隨逐魔道行邪險徑。如魚吞鉤不知其患。如蠶作繭自纏自縛。如蛾赴火自燒自爛。以是因緣不能自出。第二觀於果報者。所有諸惡不善之業。三世輪轉苦果無窮。沈溺無邊巨夜大海。為諸煩惱羅剎所食。未來生死冥然無涯。設使報得轉輪聖王王四天下。飛行自在七寶具足。命終之後不免惡趣四空果報。三界極尊福盡還作牛領中蟲。況復其餘無福德者。而復懈怠不勤懺悔。此亦譬如抱石沈淵求出應難。第三觀我自身。雖有正因靈覺之性。而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽。無了因力不能得顯。我今應當發起勝心破裂無明顛倒重障。斷滅生死虛偽苦因。顯發如來大明覺慧。建立無上涅槃妙果。第四觀如來身。無為寂照離四句絕百非。眾德具足湛然常住。雖復方便入於滅度。慈悲救接未曾暫捨。生如是心可謂滅罪之良津除障之要行。是故志誠求哀懺悔。某甲等無始以來至于今日。長養煩惱日深日厚日滋日茂。覆蓋慧眼令無所見。斷除眾善不得相續。起障不得見佛。不聞正法。不值聖僧煩惱。起障不見過去未來一切善惡業行。出離煩惱。障受人天尊貴之煩惱。障生色無色界禪定福樂之煩惱。障不得自在神通。飛騰隱顯。遍至十方諸佛淨土。聽法之煩惱。障學安那。般那。數息。不淨。因緣。觀等諸煩惱。障學煖。頂。忍。第一法。七方便等諸煩惱。障學慈。悲。喜。捨。聞。思修等煩惱。障學空。平等。中道解。三觀義煩惱。障學助道品。念處。正勤。根。力。如意足諸煩惱。障學八正道。示相之煩惱。障學七覺支。不示相煩惱。障學八解脫。九空定煩惱。障學於十智三三昧煩惱。障學三明。六通。四無礙煩惱。障學六度。四等煩惱。障學四攝法。廣化之煩惱。障學大乘心。四弘誓願煩惱。障學十明十行之煩惱。障學十回向。十願之煩惱。障學初地。二地。三地。四地。明解之煩惱。障學五地。六地。七地諸知見煩惱。障學八地。九地。十地。雙照之煩惱。如是乃至障學佛果。百萬阿僧祇諸行之煩惱。如是行障無量無邊。弟子某甲今日至禱稽懇。向十方佛尊法聖眾。慚愧懺悔願皆消滅。願藉此懺悔障於諸行。一切煩惱所生功德。願在在處處自在受生。不為結集業行之所迴轉。以如意通於一念頃遍至十方。淨諸佛土攝化眾生。於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙。心

能普周一切諸法樂說無窮而不染著。得心自在。得法自在方便自在。令此煩惱及無知結習畢竟永斷。不復相續。無漏聖道朗然如日。發願已歸命禮諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能普周一切諸法樂說無窮而不染著。得心自在。得法自在方便自在。令此煩惱及無知結習畢竟永斷。不復相續。無漏聖道朗然如日。發願已歸命禮諸佛。

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禮諸佛已。次復懺悔。某甲等略懺煩惱障竟。今當次第懺悔業障。夫業者。能莊飾世趣在在處處不復思惟求離世解脫。所以六道果報種種不同形類各異。當知皆是業力所作。佛十力中業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾。現見世間行善之人觸向轗軻。為惡之者是事諧偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆是不能深達業理。何以故爾。經中說言。有三種業。何等為三。一者現報。二者生報。三者後報。現報業者。現在作惡現身受報。生報業者。此生作善作惡來生受報。後報業者。或是過去無量生中作善作惡。於此生中受。或在未來無量生中方受其報。若今行惡之人現在見好者。此是過去生報後報善業熟故。所以現在有此樂果。豈關現在作諸惡業而得好報。若今行善之人現在縈苦者。此是過去生報後報惡業熟。故現在善根力弱不能排遣。是故得此苦報。豈關現在作善而招惡報。何以知然。現見世間為善之者。人所讚歎人所尊重。故知未來必招樂果。過去既有如此惡業。所以諸佛菩薩教令親近善友。共行懺悔。善知識者於得道中則為全利。是故今日至誠歸依於佛。某甲等無始以來至于今日。積惡如恒沙造罪滿大地。捨身與受身。不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業。或造一闡提斷善根業。輕誣佛語謗方等業。破滅三寶毀正法業。不信罪福起十惡業。迷真反正癡惑之業。不孝二親反戾之業。輕慢師長無禮敬業。朋友不信無義之業。或作四重八重障聖道業。毀犯五戒破八齋業。五篇七聚多缺犯業。優婆塞戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業。前後方便污梵行業。月無六齋懈怠之業。年三長齋不常修業。三千威儀不如法業。八萬律儀微細罪業。不修身戒心慧之業。春秋八王造眾罪業。行十六種惡律儀業。於諸眾生無愍傷業。不矜不念無憐愍業。不拔不濟無救護業。心懷嫉妬無度彼業。於怨親境不平等業。耽荒五欲不厭離業。或因衣食園林池沼生蕩逸業。或以盛年放恣情欲造眾罪業。或作有漏善迴向三有障出世業。如是等罪無量無邊。今日發露向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。無明等罪。諸不善業願皆消滅。所生福善願生生世世滅五逆罪。除闡提惑。如是輕重諸罪惡業從今已去。乃至道場誓不更犯。常習出世清淨善法。精持律行守護威儀。如渡海者愛惜浮囊。六度四等常標行首。戒定慧品轉得增明。速成如來三十二相八十種好。十力無畏大悲三念常樂妙智八自在我。歸依諸佛。願垂護念。某甲等前已總相懺悔一切諸業。今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細。若輕若重若說不說。品類相從願皆消滅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。某甲等略懺煩惱障竟。今當次第懺悔業障。夫業者。能莊飾世趣在在處處不復思惟求離世解脫。所以六道果報種種不同形類各異。當知皆是業力所作。佛十力中業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾。現見世間行善之人觸向轗軻。為惡之者是事諧偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆是不能深達業理。何以故爾。經中說言。有三種業。何等為三。一者現報。二者生報。三者後報。現報業者。現在作惡現身受報。生報業者。此生作善作惡來生受報。後報業者。或是過去無量生中作善作惡。於此生中受。或在未來無量生中方受其報。若今行惡之人現在見好者。此是過去生報後報善業熟故。所以現在有此樂果。豈關現在作諸惡業而得好報。若今行善之人現在縈苦者。此是過去生報後報惡業熟。故現在善根力弱不能排遣。是故得此苦報。豈關現在作善而招惡報。何以知然。現見世間為善之者。人所讚歎人所尊重。故知未來必招樂果。過去既有如此惡業。所以諸佛菩薩教令親近善友。共行懺悔。善知識者於得道中則為全利。是故今日至誠歸依於佛。某甲等無始以來至于今日。積惡如恒沙造罪滿大地。捨身與受身。不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業。或造一闡提斷善根業。輕誣佛語謗方等業。破滅三寶毀正法業。不信罪福起十惡業。迷真反正癡惑之業。不孝二親反戾之業。輕慢師長無禮敬業。朋友不信無義之業。或作四重八重障聖道業。毀犯五戒破八齋業。五篇七聚多缺犯業。優婆塞戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業。前後方便污梵行業。月無六齋懈怠之業。年三長齋不常修業。三千威儀不如法業。八萬律儀微細罪業。不修身戒心慧之業。春秋八王造眾罪業。行十六種惡律儀業。於諸眾生無愍傷業。不矜不念無憐愍業。不拔不濟無救護業。心懷嫉妬無度彼業。於怨親境不平等業。耽荒五欲不厭離業。或因衣食園林池沼生蕩逸業。或以盛年放恣情欲造眾罪業。或作有漏善迴向三有障出世業。如是等罪無量無邊。今日發露向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。無明等罪。諸不善業願皆消滅。所生福善願生生世世滅五逆罪。除闡提惑。如是輕重諸罪惡業從今已去。乃至道場誓不更犯。常習出世清淨善法。精持律行守護威儀。如渡海者愛惜浮囊。六度四等常標行首。戒定慧品轉得增明。速成如來三十二相八十種好。十力無畏大悲三念常樂妙智八自在我。歸依諸佛。願垂護念。某甲等前已總相懺悔一切諸業。今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細。若輕若重若說不說。品類相從願皆消滅

。別相懺者。先懺身三。次懺口四。其餘諸障次第稽顙。身三業者。第一殺害。如經所明。恕己可為喻。勿殺勿行杖。雖復禽獸之殊。保命畏死其事是一。若尋此眾生。無始以來或是我父母兄弟六親眷屬。以業因緣輪迴六道。出生入死改形易報不復相識。而今興害食噉其肉。傷慈之甚。是故佛言。設得餘食當如饑世。食子肉想。何況食噉此魚肉耶。又言。為利殺眾生以財網諸肉。二俱是惡業。死墮號叫獄。故知殺害及以食噉。罪深河海過重丘嶽。然某甲等無始以來不遇善友皆為此業。是故經言。殺害之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受虎豹豺狼鷹鷂等身。或受毒蛇蝮蠍等身。常懷惡心。或受麞鹿熊羆等身。常懷恐怖。若生人中得二種果報。一者多病。二者短命。殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報。是故至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。有此心識常懷慘毒無慈愍心。或因貪起殺。因瞋因癡及以慢殺。或興惡方便誓殺願殺。及以呪殺。或破決湖池。焚燒山野。畋獵漁捕。或因風放火。飛鷹放犬。惱害一切。如是等罪今悉懺悔。或以檻弶坑撥扠戟弓弩。彈射飛鳥走獸之類。或以罟網罾釣撩漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬。使水陸空行藏竄無地。或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬。自供庖厨。或貨他宰殺。使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離。骨肉消碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切。橫加無辜。但使一時之快口得味甚寡。不過三寸舌根而已。然其罪報殃累永劫。如是等罪今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或復興師相伐疆場交爭。兩陣相向更相殺害。或自殺教殺聞殺歡喜。或習屠儈賃為刑戮。烹宰他命行於不忍。或恣暴怒揮戈舞刃。或斬或刺。或推著坑塹。或以水沈溺。或塞穴壞巢。或土石磓磹。或以車馬雷轢踐踏一切眾生。如是等罪無量無邊。今日發露皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或墮胎破卵。毒藥蠱道傷殺眾生。墾土掘地種植田園養蠶煮繭。傷殺滋甚。或打撲蚊蚋掐嚙蚤虱。或燒除糞掃開決溝渠。枉害一切。或噉果實。或用穀米。或用菜茹。橫殺眾生。或然樵薪。或露燈燭燒諸蟲類。或取醬醋不先搖動。或瀉湯水澆殺蟲蟻。如是乃至行住坐臥四威儀中。恒常傷殺飛空著地微細眾生。凡夫識暗不覺不知。今日發露皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或以鞭杖枷鎖桁械壓拉拷掠打擲。手脚蹴踏拘縛籠繫。斷絕水穀。如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願承是懺悔。殺害等罪。所生功德生生世世得金剛身。壽命無窮永離怨憎無殺害想。於諸眾生得一子地。若見危難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。別相懺者。先懺身三。次懺口四。其餘諸障次第稽顙。身三業者。第一殺害。如經所明。恕己可為喻。勿殺勿行杖。雖復禽獸之殊。保命畏死其事是一。若尋此眾生。無始以來或是我父母兄弟六親眷屬。以業因緣輪迴六道。出生入死改形易報不復相識。而今興害食噉其肉。傷慈之甚。是故佛言。設得餘食當如饑世。食子肉想。何況食噉此魚肉耶。又言。為利殺眾生以財網諸肉。二俱是惡業。死墮號叫獄。故知殺害及以食噉。罪深河海過重丘嶽。然某甲等無始以來不遇善友皆為此業。是故經言。殺害之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受虎豹豺狼鷹鷂等身。或受毒蛇蝮蠍等身。常懷惡心。或受麞鹿熊羆等身。常懷恐怖。若生人中得二種果報。一者多病。二者短命。殺害食噉既有如是無量種種諸惡果報。是故至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。有此心識常懷慘毒無慈愍心。或因貪起殺。因瞋因癡及以慢殺。或興惡方便誓殺願殺。及以呪殺。或破決湖池。焚燒山野。畋獵漁捕。或因風放火。飛鷹放犬。惱害一切。如是等罪今悉懺悔。或以檻弶坑撥扠戟弓弩。彈射飛鳥走獸之類。或以罟網罾釣撩漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬。使水陸空行藏竄無地。或畜養鷄猪牛羊犬豕鵝鴨之屬。自供庖厨。或貨他宰殺。使其哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離。骨肉消碎剝裂屠割炮燒煮炙楚毒酸切。橫加無辜。但使一時之快口得味甚寡。不過三寸舌根而已。然其罪報殃累永劫。如是等罪今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或復興師相伐疆場交爭。兩陣相向更相殺害。或自殺教殺聞殺歡喜。或習屠儈賃為刑戮。烹宰他命行於不忍。或恣暴怒揮戈舞刃。或斬或刺。或推著坑塹。或以水沈溺。或塞穴壞巢。或土石磓磹。或以車馬雷轢踐踏一切眾生。如是等罪無量無邊。今日發露皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或墮胎破卵。毒藥蠱道傷殺眾生。墾土掘地種植田園養蠶煮繭。傷殺滋甚。或打撲蚊蚋掐嚙蚤虱。或燒除糞掃開決溝渠。枉害一切。或噉果實。或用穀米。或用菜茹。橫殺眾生。或然樵薪。或露燈燭燒諸蟲類。或取醬醋不先搖動。或瀉湯水澆殺蟲蟻。如是乃至行住坐臥四威儀中。恒常傷殺飛空著地微細眾生。凡夫識暗不覺不知。今日發露皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或以鞭杖枷鎖桁械壓拉拷掠打擲。手脚蹴踏拘縛籠繫。斷絕水穀。如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾。皆悉懺悔。願承是懺悔。殺害等罪。所生功德生生世世得金剛身。壽命無窮永離怨憎無殺害想。於諸眾生得一子地。若見危難

急厄之者。不惜身命方便救脫。然後為說微妙正法。使諸眾生覩形見影皆蒙安樂。聞名聽聲恐怖悉除。我今稽顙歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 急厄之者。不惜身命方便救脫。然後為說微妙正法。使諸眾生覩形見影皆蒙安樂。聞名聽聲恐怖悉除。我今稽顙歸依於佛。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。某甲等次懺劫盜之業。經中說言。若物屬他。他所守護。於此物中一草一葉不與不取。何況竊盜。但自眾生唯見現在利。故以種種不道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形。以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢。衣不蔽形食不充口。貧寒困苦人理殆盡。劫盜既有如是苦報。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或盜他財寶興刃強奪。或自奮身逼迫而取。或恃公威。或假勢力高桁大械。枉壓良善吞納姦貨。拷直為曲。為此因緣身罹憲網。或任邪治領他財物。侵公益私侵私益公。損彼利此損此利彼。割他自饒口與心悋。或竊沒租估。偷渡關津。私匿公課藏隱使役。如是等罪皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或是佛法僧物不與而取。或經像物。或治塔寺物。或供養常住僧物。或擬招提僧物。或盜取誤用恃勢不還。或自借。或貸人。或復換貸漏忘。或三寶物。混亂雜用。或以眾物穀米樵薪鹽豉醬醋菜茹果實錢帛竹木繒綵旛蓋香華油燭。隨情逐意。或自用。或與人。或摘佛華果用僧鬘物。因三寶財物私自利己。如是等罪無量無邊。今日慚愧皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或作周旋。朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止。百一所須更相欺誷。或於鄉隣比近。移籬拓墻侵他地宅。改標易相虜掠資財。包占田園因公託私。奪人邸店及以屯野。如是等罪今悉懺悔。又復無始以來。或攻城破邑燒村壞柵。偷賣良民誘他奴婢。或復枉壓無罪之人。使其形殂血刃身彼徒鎖。家緣破散骨肉生離。分張異域生死隔絕。如是等罪無量無邊今悉懺悔。又復無始以來至于今日。或商估博貨邸店市易。輕秤小斗減割尺寸。盜竊分銖欺誷圭合。以麁易好以短換長。欺巧百端希望毫利。如是等罪今悉懺悔。又復無始以來至于今日。穿窬墻壁斷道抄掠。抵捍債息。負情違要面欺心取。或非道陵奪鬼神禽畜四生之物。或假託卜相取人財寶。如是乃至以利求利。惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡。今日至禱向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願承是懺悔。劫盜等罪。所生功德生生世世得如意寶常雨七珍。上妙衣服百味甘饌種種湯藥。隨其所須應念即至。一切眾生無偷奪想。皆能少欲知足不耽不染。常樂惠施行給濟道。捨頭目髓腦如棄涕唾。迴向滿足檀波羅蜜。某甲等次復懺悔貪愛之罪。經中說言。但為欲故關在癡獄。沒生死河莫知能出。眾生為是五欲因緣。從昔以來流轉生死。一切眾生歷劫生中所積身骨。如王舍城毘富羅山。所飲母乳如四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。某甲等次懺劫盜之業。經中說言。若物屬他。他所守護。於此物中一草一葉不與不取。何況竊盜。但自眾生唯見現在利。故以種種不道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬驢騾駱駝等形。以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢。衣不蔽形食不充口。貧寒困苦人理殆盡。劫盜既有如是苦報。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或盜他財寶興刃強奪。或自奮身逼迫而取。或恃公威。或假勢力高桁大械。枉壓良善吞納姦貨。拷直為曲。為此因緣身罹憲網。或任邪治領他財物。侵公益私侵私益公。損彼利此損此利彼。割他自饒口與心悋。或竊沒租估。偷渡關津。私匿公課藏隱使役。如是等罪皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或是佛法僧物不與而取。或經像物。或治塔寺物。或供養常住僧物。或擬招提僧物。或盜取誤用恃勢不還。或自借。或貸人。或復換貸漏忘。或三寶物。混亂雜用。或以眾物穀米樵薪鹽豉醬醋菜茹果實錢帛竹木繒綵旛蓋香華油燭。隨情逐意。或自用。或與人。或摘佛華果用僧鬘物。因三寶財物私自利己。如是等罪無量無邊。今日慚愧皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。或作周旋。朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止。百一所須更相欺誷。或於鄉隣比近。移籬拓墻侵他地宅。改標易相虜掠資財。包占田園因公託私。奪人邸店及以屯野。如是等罪今悉懺悔。又復無始以來。或攻城破邑燒村壞柵。偷賣良民誘他奴婢。或復枉壓無罪之人。使其形殂血刃身彼徒鎖。家緣破散骨肉生離。分張異域生死隔絕。如是等罪無量無邊今悉懺悔。又復無始以來至于今日。或商估博貨邸店市易。輕秤小斗減割尺寸。盜竊分銖欺誷圭合。以麁易好以短換長。欺巧百端希望毫利。如是等罪今悉懺悔。又復無始以來至于今日。穿窬墻壁斷道抄掠。抵捍債息。負情違要面欺心取。或非道陵奪鬼神禽畜四生之物。或假託卜相取人財寶。如是乃至以利求利。惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊不可說盡。今日至禱向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願承是懺悔。劫盜等罪。所生功德生生世世得如意寶常雨七珍。上妙衣服百味甘饌種種湯藥。隨其所須應念即至。一切眾生無偷奪想。皆能少欲知足不耽不染。常樂惠施行給濟道。捨頭目髓腦如棄涕唾。迴向滿足檀波羅蜜。某甲等次復懺悔貪愛之罪。經中說言。但為欲故關在癡獄。沒生死河莫知能出。眾生為是五欲因緣。從昔以來流轉生死。一切眾生歷劫生中所積身骨。如王舍城毘富羅山。所飲母乳如四

海水。身所出血復過於此。父母兄弟六親眷屬。命終哭泣所出目淚。如四海水。是故說言。有愛則生。愛盡則滅。故知生死貪愛為本。所以經言。婬欲之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身。若在人中妻不貞良。得不隨意眷屬。婬欲既有如此惡果。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等從無始以來至于今日。或偷人妻妾奪他婦女。侵陵貞潔污比丘尼。破他梵行逼迫不道。濁心邪視言語嘲調。或復恥他門戶污賢善名。或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。願承是懺悔。婬欲等罪所生功德。生生世世自然化生不由胞胎。清淨皎潔相好光明。六情開朗聰利明達。了悟恩愛猶如桎梏。觀彼六塵如幻如化。於五欲境決定厭離。乃至夢中不起邪想。內外因緣永不能動。懺悔發願已歸命禮三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海水。身所出血復過於此。父母兄弟六親眷屬。命終哭泣所出目淚。如四海水。是故說言。有愛則生。愛盡則滅。故知生死貪愛為本。所以經言。婬欲之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身。若在人中妻不貞良。得不隨意眷屬。婬欲既有如此惡果。是故今日至誠求哀懺悔。某甲等從無始以來至于今日。或偷人妻妾奪他婦女。侵陵貞潔污比丘尼。破他梵行逼迫不道。濁心邪視言語嘲調。或復恥他門戶污賢善名。或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。願承是懺悔。婬欲等罪所生功德。生生世世自然化生不由胞胎。清淨皎潔相好光明。六情開朗聰利明達。了悟恩愛猶如桎梏。觀彼六塵如幻如化。於五欲境決定厭離。乃至夢中不起邪想。內外因緣永不能動。懺悔發願已歸命禮三寶。

前已懺悔身三業竟。今當次第懺悔口四惡業。經中說言。口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鵂鶹鴝鵅鳥形。聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭。有所言說人不信受。眷屬不和常好鬪諍。口業既有如此惡果。是故今日志誠歸依三寶皆悉懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。以惡口業於四生六道造種種罪。出言麁獷發語暴橫。不問尊卑親疎貴賤。稍不如意便懷瞋怒。罵詈毀辱猥褻穢惡無所不至。使彼銜恨終身不忘。連禍結讎無有窮已。又或怨黷天地訶責鬼神。貶斥聖賢誣污良善。如是惡口所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以妄語業作種種罪。意中希求名譽利養。匿情變詐昧心厚顏。指有言空。指空言有。見言不見。不見言見。聞言不聞。不聞言聞。知言不知。不知言知。作言不作。不作言作。欺誷賢聖誑惑世人。至於父子君臣親戚朋舊。有所談說未嘗誠實。致使他人誤加聽信。亡家敗國咸此由之。或假妖幻每自稱讚。謂得四禪四無色定。安那般那十六行觀。得須陀洹至阿羅漢。得辟支佛不退菩薩。天來龍來鬼來神來。旋風土鬼皆至我所。顯異惑眾求其恭敬四事供養。如是妄語所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以綺語業作種種罪。言辭華靡翰墨艶麗。文過飾非巧作歌曲。形容妖冶模寫婬態。使中下之流動心失性。耽荒酒色不能自返。或恣任私讎忘其公議。使彼忠臣孝子志士仁人。強作篇章文致其惡。後世披覽遂以為然。令其抱恨重泉無所明白。如是綺語所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以兩舌業作種種罪。面譽背毀巧語百端。向彼說此。向此說彼。唯知利己不顧害他。讒間君臣誣毀良善。使君臣猜忌父子不和。夫妻生離親戚疎曠。師資恩喪朋友道絕。至於交扇二國渝盟失歡。結怨連兵傷殺百姓。如是兩舌所起罪業無量無邊。今日至誠向十方佛尊法聖眾。發露求哀皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。口四惡業所生功德。生生世世具八音聲得四辯才。常說和合利益之語。其聲清雅一切樂聞。善解眾生方俗言語。若有所說應時應根。令彼聽者即得解悟。超凡入聖開發慧眼。懺悔發願已。歸命禮三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前已懺悔身三業竟。今當次第懺悔口四惡業。經中說言。口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鵂鶹鴝鵅鳥形。聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭。有所言說人不信受。眷屬不和常好鬪諍。口業既有如此惡果。是故今日志誠歸依三寶皆悉懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。以惡口業於四生六道造種種罪。出言麁獷發語暴橫。不問尊卑親疎貴賤。稍不如意便懷瞋怒。罵詈毀辱猥褻穢惡無所不至。使彼銜恨終身不忘。連禍結讎無有窮已。又或怨黷天地訶責鬼神。貶斥聖賢誣污良善。如是惡口所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以妄語業作種種罪。意中希求名譽利養。匿情變詐昧心厚顏。指有言空。指空言有。見言不見。不見言見。聞言不聞。不聞言聞。知言不知。不知言知。作言不作。不作言作。欺誷賢聖誑惑世人。至於父子君臣親戚朋舊。有所談說未嘗誠實。致使他人誤加聽信。亡家敗國咸此由之。或假妖幻每自稱讚。謂得四禪四無色定。安那般那十六行觀。得須陀洹至阿羅漢。得辟支佛不退菩薩。天來龍來鬼來神來。旋風土鬼皆至我所。顯異惑眾求其恭敬四事供養。如是妄語所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以綺語業作種種罪。言辭華靡翰墨艶麗。文過飾非巧作歌曲。形容妖冶模寫婬態。使中下之流動心失性。耽荒酒色不能自返。或恣任私讎忘其公議。使彼忠臣孝子志士仁人。強作篇章文致其惡。後世披覽遂以為然。令其抱恨重泉無所明白。如是綺語所起罪業無量無邊。今日至誠皆悉懺悔。又復無始以來至于今日。以兩舌業作種種罪。面譽背毀巧語百端。向彼說此。向此說彼。唯知利己不顧害他。讒間君臣誣毀良善。使君臣猜忌父子不和。夫妻生離親戚疎曠。師資恩喪朋友道絕。至於交扇二國渝盟失歡。結怨連兵傷殺百姓。如是兩舌所起罪業無量無邊。今日至誠向十方佛尊法聖眾。發露求哀皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。口四惡業所生功德。生生世世具八音聲得四辯才。常說和合利益之語。其聲清雅一切樂聞。善解眾生方俗言語。若有所說應時應根。令彼聽者即得解悟。超凡入聖開發慧眼。懺悔發願已。歸命禮三寶。

前已懺悔身三口四業竟。今當次第懺悔六根所作罪障。某甲等無始以來至于今日。或眼為色惑愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾。或取男女長短黑白之相姿態妖艶起非法想。或耳貪好聲。宮商絃管妓樂歌唱。或取男女音聲語言啼笑之相起非法想。或鼻藉名香沈檀龍麝欝金蘇合起非法想。或舌貪好味鮮美甘肥眾生血肉資養四大。更增苦本起非法想。或身樂華綺綿繡繒縠一切細滑七珍麗服起非法想。或意多亂想觸向乖法。由此六根所造罪業無量無邊。今日至禱向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願以懺悔眼根功德。願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德。願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德。願令此鼻常聞香積入法位香。捨離生死不淨臭穢。願以懺悔舌根功德。願令此舌常飡法喜禪悅之食。不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德。願令此身披如來衣著忍辱鎧。臥無畏床坐法空座。願以懺悔意根功德。願令此意成就十力洞達五明深觀二諦空平等理。從方便慧入法流水。念念增明顯發如來大無生忍。發願已歸命禮三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前已懺悔身三口四業竟。今當次第懺悔六根所作罪障。某甲等無始以來至于今日。或眼為色惑愛染玄黃紅綠朱紫珍玩寶飾。或取男女長短黑白之相姿態妖艶起非法想。或耳貪好聲。宮商絃管妓樂歌唱。或取男女音聲語言啼笑之相起非法想。或鼻藉名香沈檀龍麝欝金蘇合起非法想。或舌貪好味鮮美甘肥眾生血肉資養四大。更增苦本起非法想。或身樂華綺綿繡繒縠一切細滑七珍麗服起非法想。或意多亂想觸向乖法。由此六根所造罪業無量無邊。今日至禱向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願以懺悔眼根功德。願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德。願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德。願令此鼻常聞香積入法位香。捨離生死不淨臭穢。願以懺悔舌根功德。願令此舌常飡法喜禪悅之食。不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德。願令此身披如來衣著忍辱鎧。臥無畏床坐法空座。願以懺悔意根功德。願令此意成就十力洞達五明深觀二諦空平等理。從方便慧入法流水。念念增明顯發如來大無生忍。發願已歸命禮三寶。