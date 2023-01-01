御製水懺序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御製水懺序

夫三昧水懺者。因唐悟達國師知玄。遇迦諾迦尊者。以三昧水為濯積世怨讐。知玄遂演大覺之旨。述為懺文。普利將來甚盛心也。其為福德莫可涯涘。所謂三昧者。正受之名也。不受諸受乃為正受。真空寂定此心不動。其要使人求之於己而已。蓋人之生於世也。自非上智之資。豈能無故作誤為之愆。或宿世冤業之繞。如來廣慈悲之念。啟懺悔之門。苟能精白一心懺悔。為善則積累罪業一旦氷釋。譬諸水也。身之煩而濯之無不清。衣之污而澣之無不潔。器之穢而溉之無不淨。其幾不踰於方寸之間而已矣。故曰。心者身之神明。所為善則善應。所為惡則惡應。若影之隨形響之隨聲。其效驗之捷速不爽毫髮。此三昧水懺之作。所以利於人也。其功博哉。恒惟知玄以十世高僧尚負宿報。矧常人乎。昔孫皓穢犯金像。陰遭譴罰。懺悔自陳禍即消釋。法佐交車議師不慎幽獨。師重加責以懺獲免。若此者固多。凡人揆之于心。豈能無愧。匪由懺悔。曷以滌除端能趨進善塗。一絲惡念不萌於心。則菑禍潛消福德增長。若雨潤群卉。生息繁茂。目雖不覩。而陰受其滋益者多矣。然則三昧者。其惟在於人心。而不必他求也。朕遂書此。以冠于篇。并以鋟梓。作方便利益。是為汲大海之三昧。以遍周沙界。灌濯塵劫者也。觀於斯者尚慎其所趨向哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫三昧水懺者。因唐悟達國師知玄。遇迦諾迦尊者。以三昧水為濯積世怨讐。知玄遂演大覺之旨。述為懺文。普利將來甚盛心也。其為福德莫可涯涘。所謂三昧者。正受之名也。不受諸受乃為正受。真空寂定此心不動。其要使人求之於己而已。蓋人之生於世也。自非上智之資。豈能無故作誤為之愆。或宿世冤業之繞。如來廣慈悲之念。啟懺悔之門。苟能精白一心懺悔。為善則積累罪業一旦氷釋。譬諸水也。身之煩而濯之無不清。衣之污而澣之無不潔。器之穢而溉之無不淨。其幾不踰於方寸之間而已矣。故曰。心者身之神明。所為善則善應。所為惡則惡應。若影之隨形響之隨聲。其效驗之捷速不爽毫髮。此三昧水懺之作。所以利於人也。其功博哉。恒惟知玄以十世高僧尚負宿報。矧常人乎。昔孫皓穢犯金像。陰遭譴罰。懺悔自陳禍即消釋。法佐交車議師不慎幽獨。師重加責以懺獲免。若此者固多。凡人揆之于心。豈能無愧。匪由懺悔。曷以滌除端能趨進善塗。一絲惡念不萌於心。則菑禍潛消福德增長。若雨潤群卉。生息繁茂。目雖不覩。而陰受其滋益者多矣。然則三昧者。其惟在於人心。而不必他求也。朕遂書此。以冠于篇。并以鋟梓。作方便利益。是為汲大海之三昧。以遍周沙界。灌濯塵劫者也。觀於斯者尚慎其所趨向哉。

永樂十四年七月初一日 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永樂十四年七月初一日

慈悲道場水懺序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲道場水懺序

竊謂聖教經律論藏譯席所翻之外。爾後群賢製作未有無所感而為之者乎。若條陳枚舉品別而言未易紀極。即此靈文而曰水懺者請言其由。昔唐懿宗朝有悟達國師知玄者。未顯時嘗與一僧邂逅於京師。忘其所寓之地。其僧乃患迦摩羅疾。眾皆惡之。而知玄與之為隣時時顧問略無厭色因分袂其僧感其風義。祝之曰。子向後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋。其山有二松為誌。後悟達國師居安國寺道德昭著。懿宗親臨法席。賜沈香為法座。思渥甚厚。自爾忽生人面瘡於膝上。眉目口齒俱備。每以飲食餧之則開口吞啖與人無異。遍召名醫皆拱手默默。因記昔日同住僧之語。竟入山相尋。值天色已晚彷徨四顧。乃見二松於煙雲間。信期約之不誣。即趨其所。崇樓廣殿金碧交輝。其僧立於門首。顧接甚歡。因留宿。遂以所苦告之。彼云無傷也。巖下有泉明旦濯之即愈。黎明童子引至泉所方掬水間。其人面瘡遂大呼未可洗。公識達深遠考究古今。曾讀西漢書袁盎晁錯傳否。曰曾讀。既曾讀之寧不知袁盎殺晁錯乎。公即袁盎吾即晁錯也。錯腰斬東市其冤為何如哉。累世求報於公而公十世為高僧。戒律精嚴報不得其便。今汝受人主寵遇過奢。名利心起。於德有損。故能害之。今蒙迦諾迦尊者洗我以三昧法水。自此以往不復與汝為冤矣。悟達聞之凜然魂不住體。連忙掬水洗之。其痛徹髓絕而復甦。覺來其瘡不見。乃知聖賢混跡非凡情所測。再欲瞻敬回顧。寺宇不可復見。因卓菴其所。遂成招提。迨我宋朝至道年中賜名至德禪寺。有高僧信師古作記紀其事甚詳。悟達當時感其殊異。深思積世之冤。非遇聖人何由得釋。因述為懺法。朝夕禮誦。後傳播天下。今之懺文三卷者乃斯文也。蓋取三昧水洗冤業為義。命名曰水懺。此悟達感迦諾迦之異。應正名立義報本而為之云耳。今輒敘夫故實標顯先猷庶幾開卷。若禮若誦者。知前賢事跡之有端由。歷劫果因之不昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊謂聖教經律論藏譯席所翻之外。爾後群賢製作未有無所感而為之者乎。若條陳枚舉品別而言未易紀極。即此靈文而曰水懺者請言其由。昔唐懿宗朝有悟達國師知玄者。未顯時嘗與一僧邂逅於京師。忘其所寓之地。其僧乃患迦摩羅疾。眾皆惡之。而知玄與之為隣時時顧問略無厭色因分袂其僧感其風義。祝之曰。子向後有難可往西蜀彭州茶隴山相尋。其山有二松為誌。後悟達國師居安國寺道德昭著。懿宗親臨法席。賜沈香為法座。思渥甚厚。自爾忽生人面瘡於膝上。眉目口齒俱備。每以飲食餧之則開口吞啖與人無異。遍召名醫皆拱手默默。因記昔日同住僧之語。竟入山相尋。值天色已晚彷徨四顧。乃見二松於煙雲間。信期約之不誣。即趨其所。崇樓廣殿金碧交輝。其僧立於門首。顧接甚歡。因留宿。遂以所苦告之。彼云無傷也。巖下有泉明旦濯之即愈。黎明童子引至泉所方掬水間。其人面瘡遂大呼未可洗。公識達深遠考究古今。曾讀西漢書袁盎晁錯傳否。曰曾讀。既曾讀之寧不知袁盎殺晁錯乎。公即袁盎吾即晁錯也。錯腰斬東市其冤為何如哉。累世求報於公而公十世為高僧。戒律精嚴報不得其便。今汝受人主寵遇過奢。名利心起。於德有損。故能害之。今蒙迦諾迦尊者洗我以三昧法水。自此以往不復與汝為冤矣。悟達聞之凜然魂不住體。連忙掬水洗之。其痛徹髓絕而復甦。覺來其瘡不見。乃知聖賢混跡非凡情所測。再欲瞻敬回顧。寺宇不可復見。因卓菴其所。遂成招提。迨我宋朝至道年中賜名至德禪寺。有高僧信師古作記紀其事甚詳。悟達當時感其殊異。深思積世之冤。非遇聖人何由得釋。因述為懺法。朝夕禮誦。後傳播天下。今之懺文三卷者乃斯文也。蓋取三昧水洗冤業為義。命名曰水懺。此悟達感迦諾迦之異。應正名立義報本而為之云耳。今輒敘夫故實標顯先猷庶幾開卷。若禮若誦者。知前賢事跡之有端由。歷劫果因之不昧也。

啟運慈悲道場懺法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 啟運慈悲道場懺法

一心歸命三世諸佛 南無過去毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無當來彌勒尊佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心歸命三世諸佛 南無過去毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無當來彌勒尊佛

慈悲水懺法卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲水懺法卷上

一切諸佛愍念眾生。為說水懺道場總法。佛言。眾生垢重。何人無罪何者無愆。凡夫愚行無明闇覆。親近惡友煩惱亂心。立性無知恣心自恃。不信十方諸佛。不信尊法聖僧。不孝父母六親眷屬。盛年放逸以自憍𭝟。貪一切財寶。貪一切歌樂。貪一切女色。心生貪戀意起煩惱。親近非聖媟狎惡友。不知懺悔。或殺害一切眾生。或飲酒昏迷。無智慧心。今日披誠一一懺悔過去諸罪。現作眾惡。今日志誠悉皆懺悔。未作之罪不敢更作。弟子某甲等今日志心。歸依十方盡虛空界一切諸佛。諸大菩薩辟支羅漢四果四向。梵王帝釋。天龍八部一切聖眾願垂證鑒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛愍念眾生。為說水懺道場總法。佛言。眾生垢重。何人無罪何者無愆。凡夫愚行無明闇覆。親近惡友煩惱亂心。立性無知恣心自恃。不信十方諸佛。不信尊法聖僧。不孝父母六親眷屬。盛年放逸以自憍𭝟。貪一切財寶。貪一切歌樂。貪一切女色。心生貪戀意起煩惱。親近非聖媟狎惡友。不知懺悔。或殺害一切眾生。或飲酒昏迷。無智慧心。今日披誠一一懺悔過去諸罪。現作眾惡。今日志誠悉皆懺悔。未作之罪不敢更作。弟子某甲等今日志心。歸依十方盡虛空界一切諸佛。諸大菩薩辟支羅漢四果四向。梵王帝釋。天龍八部一切聖眾願垂證鑒。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。夫欲禮懺。必須先敬三寶所以然者。三寶即是一切眾生良友福田。若能歸向者則滅無量罪。長無量福。能令行者離生死苦得解脫樂。是故弟子某甲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。夫欲禮懺。必須先敬三寶所以然者。三寶即是一切眾生良友福田。若能歸向者則滅無量罪。長無量福。能令行者離生死苦得解脫樂。是故弟子某甲等。

歸依十方盡虛空界一切諸佛 歸依十方盡虛空界一切尊法 歸依十方盡虛空界一切聖僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依十方盡虛空界一切諸佛 歸依十方盡虛空界一切尊法 歸依十方盡虛空界一切聖僧

弟子今日所以懺悔者。正言無始以來在凡夫地。莫問貴賤罪自無量。或因三業而生罪。或從六根而起過。或以內心自邪思惟。或藉外境起於染著。如是乃至十惡。增長八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量。大而為悟不出有三。一者煩惱。二者是業。三者是果報。此三種法能障聖道及以人天勝妙好事。是故經中目為三障。所以諸佛菩薩。教作方便懺悔除滅。此三障者。則六根十惡。乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。是故弟子某甲等。今日運此增上勝心懺悔三障。欲滅三障者。當用何等心。可令此障滅除。先當興七種心以為方便。然後此障乃可得滅。何等為七。一者慚愧。二者恐怖。三者厭離。四者發菩提心。五者怨親平等。六者念報佛恩。七者觀罪性空。第一慚愧者。自惟。我與釋迦如來。同為凡夫。而今世尊成道以來。已經爾所塵沙劫數。而我等相與耽。染六塵輪轉生死永無出期。此實天下可慚可愧可羞可恥。第二恐怖者。既是凡夫身口意業常與罪相應。以是因緣命終之後。應墮地獄畜生餓鬼受無量苦。如此實為可驚可恐可怖可懼。第三厭離者。相與常觀生死之中。唯有無常苦空無我。不淨虛假如水上泡。速起速滅。往來流轉猶如車輪。生老病死八苦交煎。無時暫息。眾等相與但觀自身。從頭至足。其中但有三十六物。髮毛爪齒眵淚涕唾垢汗二便皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜脾腎心肺肝膽腸胃赤白痰癊生熟二藏。如是九孔常流。是故經言。此身眾苦所集。一切皆是不淨。何有智慧者而當樂此身。生死既有如此種種惡法。甚可患厭。第四發菩提心者。經言。當樂佛身。佛身者。即法身也從無量功德智慧生。從六波羅蜜生。從慈悲喜捨生。從三十七助菩提法生。從如是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者。當發菩提心求一切種智。常樂我淨薩婆若果。淨佛國土成就眾生。於身命財無所悋惜。第五怨親平等者。於一切眾生。起慈悲心無彼我相。何以故爾。若見怨異於親即是分別。以分別故起諸相著。相著因緣生諸煩惱。煩惱因緣造諸惡業。惡業因緣故得苦果。第六念報佛恩者。如來往昔無量劫中。捨頭目髓腦支節手足。國城妻子象馬七珍。為我等故修諸苦行。此恩此德實難酬報。是故經言。若以頂戴兩肩荷負。於恒沙劫亦不能報。我等欲報如是恩者。當於此世勇猛精進。捍勞忍苦不惜身命。建立三寶弘通大乘。廣化眾生同入正覺。第七觀罪性空者罪無自性從因緣生。顛倒而有。既從因緣而生。則可從因緣而滅。從因緣而生者。狎近惡友造作無端。從因緣而滅者。即是今日洗心懺悔。是故經言。此罪性不在內。不在外。不在中間。故知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子今日所以懺悔者。正言無始以來在凡夫地。莫問貴賤罪自無量。或因三業而生罪。或從六根而起過。或以內心自邪思惟。或藉外境起於染著。如是乃至十惡。增長八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量。大而為悟不出有三。一者煩惱。二者是業。三者是果報。此三種法能障聖道及以人天勝妙好事。是故經中目為三障。所以諸佛菩薩。教作方便懺悔除滅。此三障者。則六根十惡。乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。是故弟子某甲等。今日運此增上勝心懺悔三障。欲滅三障者。當用何等心。可令此障滅除。先當興七種心以為方便。然後此障乃可得滅。何等為七。一者慚愧。二者恐怖。三者厭離。四者發菩提心。五者怨親平等。六者念報佛恩。七者觀罪性空。第一慚愧者。自惟。我與釋迦如來。同為凡夫。而今世尊成道以來。已經爾所塵沙劫數。而我等相與耽。染六塵輪轉生死永無出期。此實天下可慚可愧可羞可恥。第二恐怖者。既是凡夫身口意業常與罪相應。以是因緣命終之後。應墮地獄畜生餓鬼受無量苦。如此實為可驚可恐可怖可懼。第三厭離者。相與常觀生死之中。唯有無常苦空無我。不淨虛假如水上泡。速起速滅。往來流轉猶如車輪。生老病死八苦交煎。無時暫息。眾等相與但觀自身。從頭至足。其中但有三十六物。髮毛爪齒眵淚涕唾垢汗二便皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜脾腎心肺肝膽腸胃赤白痰癊生熟二藏。如是九孔常流。是故經言。此身眾苦所集。一切皆是不淨。何有智慧者而當樂此身。生死既有如此種種惡法。甚可患厭。第四發菩提心者。經言。當樂佛身。佛身者。即法身也從無量功德智慧生。從六波羅蜜生。從慈悲喜捨生。從三十七助菩提法生。從如是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者。當發菩提心求一切種智。常樂我淨薩婆若果。淨佛國土成就眾生。於身命財無所悋惜。第五怨親平等者。於一切眾生。起慈悲心無彼我相。何以故爾。若見怨異於親即是分別。以分別故起諸相著。相著因緣生諸煩惱。煩惱因緣造諸惡業。惡業因緣故得苦果。第六念報佛恩者。如來往昔無量劫中。捨頭目髓腦支節手足。國城妻子象馬七珍。為我等故修諸苦行。此恩此德實難酬報。是故經言。若以頂戴兩肩荷負。於恒沙劫亦不能報。我等欲報如是恩者。當於此世勇猛精進。捍勞忍苦不惜身命。建立三寶弘通大乘。廣化眾生同入正覺。第七觀罪性空者罪無自性從因緣生。顛倒而有。既從因緣而生。則可從因緣而滅。從因緣而生者。狎近惡友造作無端。從因緣而滅者。即是今日洗心懺悔。是故經言。此罪性不在內。不在外。不在中間。故知

此罪從本是空。生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌。披陳至到慚愧改革。舒歷心肝洗蕩腸胃。如此懺悔亦何罪而不滅。亦何福而不生。若復不爾。悠悠緩縱情慮躁動。徒自勞形於事何益。且復人命無常。喻如轉燭。一息不還便同灰壤。三塗苦報即身膺受。不可以錢財寶貨囑託求脫。杳杳冥冥恩赦無期。獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪。所以不能懇禱懺悔。經中謂言。凡夫之人舉足動步無非是罪。又復過去生中皆悉成就無量惡業。追逐行者如影隨形。若不懺悔罪惡日深。故知包藏瑕疵佛不許可。說悔先罪淨名所尚。故使長淪苦海實由隱覆。是故弟子某甲今日發露懺悔不復覆藏。所言三障者一曰煩惱。二名為業。三是果報。此三種法更相由藉。因煩惱故所以起諸惡業。惡業因緣故得苦果。是故弟子某甲今日至心懺悔。第一先應懺悔煩惱障。而此煩惱皆從意起。所以者何。意業起故。則身與口隨之而動。意業有三。一者慳貪。二者瞋恚。三者癡闇。由癡闇故起諸邪見造諸不善。是故經言。貪瞋癡業能令眾生墮於地獄餓鬼畜生受苦。若生人中得貧窮孤露兇很頑鈍。愚迷無知諸煩惱報。意業既有如此惡果。是故某甲等今日至心歸命諸佛。求哀懺悔。夫此煩惱。諸佛菩薩入理聖人種種訶責。亦名此煩惱以為怨家。何以故。能斷眾生慧命根故。亦名此煩惱以之為賊。能劫眾生諸善法故。亦名此煩惱以為瀑河。能漂眾生入於生死大苦海故。亦名此煩惱以為覊鎖。能繫眾生於生死獄不能得出故。所以六道牽連四生不絕。惡業無窮苦果不息。當知皆是煩惱過患。是故今日運此增上善心求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或在人天六道受報。有此心識常懷愚惑繁滿胸䘳。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三苦造一切罪。或緣三倒造一切罪。或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂一切六道四生。今日慚愧皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因四識住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四執造一切罪。或因四緣造一切罪。或因四大造一切罪。或因四縛造一切罪。或因四貪造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日慚愧皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因五住地煩惱造一切罪。或因五蓋造一切罪。或因五慳造一切罪。或因五見造一切罪。或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日發露皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因六情根造一切罪。或因六識造一切罪。或因六想造一切罪。或因六受造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此罪從本是空。生如是等七種心已緣想十方諸佛賢聖擎拳合掌。披陳至到慚愧改革。舒歷心肝洗蕩腸胃。如此懺悔亦何罪而不滅。亦何福而不生。若復不爾。悠悠緩縱情慮躁動。徒自勞形於事何益。且復人命無常。喻如轉燭。一息不還便同灰壤。三塗苦報即身膺受。不可以錢財寶貨囑託求脫。杳杳冥冥恩赦無期。獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪。所以不能懇禱懺悔。經中謂言。凡夫之人舉足動步無非是罪。又復過去生中皆悉成就無量惡業。追逐行者如影隨形。若不懺悔罪惡日深。故知包藏瑕疵佛不許可。說悔先罪淨名所尚。故使長淪苦海實由隱覆。是故弟子某甲今日發露懺悔不復覆藏。所言三障者一曰煩惱。二名為業。三是果報。此三種法更相由藉。因煩惱故所以起諸惡業。惡業因緣故得苦果。是故弟子某甲今日至心懺悔。第一先應懺悔煩惱障。而此煩惱皆從意起。所以者何。意業起故。則身與口隨之而動。意業有三。一者慳貪。二者瞋恚。三者癡闇。由癡闇故起諸邪見造諸不善。是故經言。貪瞋癡業能令眾生墮於地獄餓鬼畜生受苦。若生人中得貧窮孤露兇很頑鈍。愚迷無知諸煩惱報。意業既有如此惡果。是故某甲等今日至心歸命諸佛。求哀懺悔。夫此煩惱。諸佛菩薩入理聖人種種訶責。亦名此煩惱以為怨家。何以故。能斷眾生慧命根故。亦名此煩惱以之為賊。能劫眾生諸善法故。亦名此煩惱以為瀑河。能漂眾生入於生死大苦海故。亦名此煩惱以為覊鎖。能繫眾生於生死獄不能得出故。所以六道牽連四生不絕。惡業無窮苦果不息。當知皆是煩惱過患。是故今日運此增上善心求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。或在人天六道受報。有此心識常懷愚惑繁滿胸䘳。或因三毒根造一切罪。或因三漏造一切罪。或因三苦造一切罪。或緣三倒造一切罪。或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂一切六道四生。今日慚愧皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因四識住造一切罪。或因四流造一切罪。或因四取造一切罪。或因四執造一切罪。或因四緣造一切罪。或因四大造一切罪。或因四縛造一切罪。或因四貪造一切罪。或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日慚愧皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因五住地煩惱造一切罪。或因五蓋造一切罪。或因五慳造一切罪。或因五見造一切罪。或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日發露皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因六情根造一切罪。或因六識造一切罪。或因六想造一切罪。或因六受造

一切罪。或因六行造一切罪。或因六愛造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日慚愧發露皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日發露皆悉懺悔。又復某甲等。自從無始以來至于今日。或因九惱造一切罪。或因九結造一切罪。或因九緣造一切罪。或因十煩惱造一切罪。或因十纏造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知見造一切罪。或因十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二見造一切罪。或因見。諦思惟九十八使百八煩惱。晝夜熾然開諸漏門。造一切罪。惱亂賢聖。及以四生。遍滿三界。彌亘六道。無處可避。今日至禱向十方佛尊法聖眾。慚愧發露皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。三毒一切煩惱所生功德。生生世世。三慧明三達朗。三苦滅三願滿。願承是懺悔。四識等一切煩惱所生功德。生生世世廣四等心立四信業。滅四惡趣得四無畏。願承是懺悔。五蓋等諸煩惱所生功德度五道豎五根。淨五眼成五分。願承是懺悔。六受等諸煩惱所生功德。生生世世具足六神通。滿足六度業不為六塵惑。常行六妙行。又願承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德。生生世世坐七淨華。洗八解水。具九斷智。成十地行。願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德。願十一空。能解常用。栖心自在。能轉十二行法輪。具足十八不共之法。無量功德一切圓滿。發願已歸命禮諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切罪。或因六行造一切罪。或因六愛造一切罪。或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日慚愧發露皆悉懺悔。又復某甲等自從無始以來至于今日。或因七漏造一切罪。或因七使造一切罪。或因八倒造一切罪。或因八垢造一切罪。或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊。惱亂六道一切眾生。今日發露皆悉懺悔。又復某甲等。自從無始以來至于今日。或因九惱造一切罪。或因九結造一切罪。或因九緣造一切罪。或因十煩惱造一切罪。或因十纏造一切罪。或因十一遍使造一切罪。或因十二入造一切罪。或因十六知見造一切罪。或因十八界造一切罪。或因二十五我造一切罪。或因六十二見造一切罪。或因見。諦思惟九十八使百八煩惱。晝夜熾然開諸漏門。造一切罪。惱亂賢聖。及以四生。遍滿三界。彌亘六道。無處可避。今日至禱向十方佛尊法聖眾。慚愧發露皆悉懺悔。願某甲等承是懺悔。三毒一切煩惱所生功德。生生世世。三慧明三達朗。三苦滅三願滿。願承是懺悔。四識等一切煩惱所生功德。生生世世廣四等心立四信業。滅四惡趣得四無畏。願承是懺悔。五蓋等諸煩惱所生功德度五道豎五根。淨五眼成五分。願承是懺悔。六受等諸煩惱所生功德。生生世世具足六神通。滿足六度業不為六塵惑。常行六妙行。又願承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德。生生世世坐七淨華。洗八解水。具九斷智。成十地行。願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德。願十一空。能解常用。栖心自在。能轉十二行法輪。具足十八不共之法。無量功德一切圓滿。發願已歸命禮諸佛。

南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無毘盧遮那佛 南無本師釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛 南無彌勒佛 南無龍種上尊王佛 南無龍自在王佛 南無寶勝佛 南無覺華定自在王佛 南無袈裟幢佛 南無師子吼佛 南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩 南無大勢至菩薩 南無地藏菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無觀自在菩薩

禮諸佛已。次復懺悔。夫論懺悔者。本是改往修來。滅惡興善。人之居世誰能無過。學人失念尚起煩惱。羅漢結習動身口業。豈況凡夫而當無過。但智者先覺便能改悔。愚者覆藏遂使滋蔓。所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者。豈唯止是滅罪。亦復增長無量功德。竪立如來涅槃妙果。若欲行此法者。先當外肅形儀瞻奉尊像。內起敬意緣於想法。懇切至禱生二種心。何等為二。一者自念。我此形命難可常保。一朝散壞不知此身何時可復。若復不值諸佛賢聖。忽逢惡友造眾罪業。復應墮落深坑險趣。二者自念。我此生中雖得值遇如來正法。不為佛法紹繼聖種。淨身口意善法自居。而今我等私自作惡而復覆藏。言他不知。謂彼不見隱慝在心傲然無愧。此實天下愚惑之甚。即今現有十方諸佛諸大菩薩諸天神仙。何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡。又復幽顯靈祇。注記罪福纖毫無差。夫論作罪之人。命終之後。牛頭獄卒錄其精神。在閻羅王所。辯覈是非。當爾之時。一切怨對皆來證據。各言。汝先屠戮我身炮煮蒸炙。或先剝奪於我一切財寶。離我眷屬。我於今日始得汝便。於時現前證據。何得敢諱。唯應甘心分受宿殃。如經所明。地獄之中不枉治人。若其平素所作眾罪心自忘失者。臨命終時造惡之處。一切諸相皆現在前。各言。汝昔在於我邊作如是罪。今何得諱。是時作罪之人無藏隱處。於是閻羅王切齒訶責將付地獄。歷無量劫求出莫由。此事不遠不關他人。正是我身自作自受。雖父子至親。一旦對至無代受者。我等相與得此人身。體無眾疾各自努力。與性命競。大怖至時悔無所及。是故至心求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。積聚無明障蔽心目。隨煩惱性造三世罪。或耽染愛著起貪欲煩惱。或瞋恚忿怒懷害煩惱。或心憒惛懵不了煩惱。或我慢自高輕傲煩惱。疑惑正道猶豫煩惱。謗無因果邪見煩惱。不識緣假著我煩惱。迷於三世執斷常煩惱。朋狎惡法起見取煩惱。僻稟邪師造戒取煩惱。乃至一切等四執橫計煩惱。今日至誠悉皆懺悔。又復無始以來至于今日。守惜堅著起慳悋煩惱。不攝六情奢誕煩惱。心行弊惡不忍煩惱。怠惰緩縱不勤煩惱。疑慮躁動覺觀煩惱。觸境迷惑無知解煩惱。隨世八風生彼我煩惱。諂曲面譽不直心煩惱。獷強難觸不調和煩惱。易忿難悅多舍恨煩惱。嫉妬擊刺很戾煩惱。凶險暴害慘毒煩惱。乖背聖諦執相煩惱。於苦集滅道生顛倒煩惱。隨從生死十二因緣輪轉煩惱。乃至無始無明住地恒沙煩惱。起四住地構於三界苦果煩惱。無量無邊。惱亂賢聖六道四生。今日發露向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願某甲等承 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮諸佛已。次復懺悔。夫論懺悔者。本是改往修來。滅惡興善。人之居世誰能無過。學人失念尚起煩惱。羅漢結習動身口業。豈況凡夫而當無過。但智者先覺便能改悔。愚者覆藏遂使滋蔓。所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者。豈唯止是滅罪。亦復增長無量功德。竪立如來涅槃妙果。若欲行此法者。先當外肅形儀瞻奉尊像。內起敬意緣於想法。懇切至禱生二種心。何等為二。一者自念。我此形命難可常保。一朝散壞不知此身何時可復。若復不值諸佛賢聖。忽逢惡友造眾罪業。復應墮落深坑險趣。二者自念。我此生中雖得值遇如來正法。不為佛法紹繼聖種。淨身口意善法自居。而今我等私自作惡而復覆藏。言他不知。謂彼不見隱慝在心傲然無愧。此實天下愚惑之甚。即今現有十方諸佛諸大菩薩諸天神仙。何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡。又復幽顯靈祇。注記罪福纖毫無差。夫論作罪之人。命終之後。牛頭獄卒錄其精神。在閻羅王所。辯覈是非。當爾之時。一切怨對皆來證據。各言。汝先屠戮我身炮煮蒸炙。或先剝奪於我一切財寶。離我眷屬。我於今日始得汝便。於時現前證據。何得敢諱。唯應甘心分受宿殃。如經所明。地獄之中不枉治人。若其平素所作眾罪心自忘失者。臨命終時造惡之處。一切諸相皆現在前。各言。汝昔在於我邊作如是罪。今何得諱。是時作罪之人無藏隱處。於是閻羅王切齒訶責將付地獄。歷無量劫求出莫由。此事不遠不關他人。正是我身自作自受。雖父子至親。一旦對至無代受者。我等相與得此人身。體無眾疾各自努力。與性命競。大怖至時悔無所及。是故至心求哀懺悔。某甲等自從無始以來至于今日。積聚無明障蔽心目。隨煩惱性造三世罪。或耽染愛著起貪欲煩惱。或瞋恚忿怒懷害煩惱。或心憒惛懵不了煩惱。或我慢自高輕傲煩惱。疑惑正道猶豫煩惱。謗無因果邪見煩惱。不識緣假著我煩惱。迷於三世執斷常煩惱。朋狎惡法起見取煩惱。僻稟邪師造戒取煩惱。乃至一切等四執橫計煩惱。今日至誠悉皆懺悔。又復無始以來至于今日。守惜堅著起慳悋煩惱。不攝六情奢誕煩惱。心行弊惡不忍煩惱。怠惰緩縱不勤煩惱。疑慮躁動覺觀煩惱。觸境迷惑無知解煩惱。隨世八風生彼我煩惱。諂曲面譽不直心煩惱。獷強難觸不調和煩惱。易忿難悅多舍恨煩惱。嫉妬擊刺很戾煩惱。凶險暴害慘毒煩惱。乖背聖諦執相煩惱。於苦集滅道生顛倒煩惱。隨從生死十二因緣輪轉煩惱。乃至無始無明住地恒沙煩惱。起四住地構於三界苦果煩惱。無量無邊。惱亂賢聖六道四生。今日發露向十方佛尊法聖眾皆悉懺悔。願某甲等承

是懺悔。意業所起貪瞋癡等。一切煩惱所生功德。生生世世折憍慢幢竭愛欲水。滅瞋恚火破愚癡暗。拔斷疑根裂諸見網。深識三界猶如牢獄。四大毒蛇。五陰怨賊。六入空聚愛詐親善。修八聖道斷無明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相續。十波羅蜜常得現前。懺悔已至心信禮常住三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是懺悔。意業所起貪瞋癡等。一切煩惱所生功德。生生世世折憍慢幢竭愛欲水。滅瞋恚火破愚癡暗。拔斷疑根裂諸見網。深識三界猶如牢獄。四大毒蛇。五陰怨賊。六入空聚愛詐親善。修八聖道斷無明源。正向涅槃不休不息。三十七品心心相續。十波羅蜜常得現前。懺悔已至心信禮常住三寶。