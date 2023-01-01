金光明經文句卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句卷第六

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂錄

釋正論品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋正論品

正論者，正名為聖。聖有二種：一世聖、二出世聖。論名覈實，一覈事實、二覈理實。此品是先王舊法，世世相傳。先王傳力尊相，力尊相傳於信相，信相又傳其子，其子又傳於後世。世世正聖、世世善實，即是先王之法言，亦是世界悉檀立名，名〈正論品〉。王行此法，法律相應，陰陽以之調、日月以之順、百穀以之豐、萬民以之樂、社稷以之安、治化以之美，即是民用和睦上下無怨，亦是為人悉檀立名，名〈正論品。王用此法外敵不敢謀。內姦不敢驚。妖星不敢現〉。惡虹不敢行、暴風不敢動、疾雨不敢零，是則禍亂不作、災害不生，亦是對治悉檀立名，名〈正論品〉。此之世善本金光明，從金光明出此正論，善用此正論，天宮天身以之光明、天力天威以之增長、天心為之倍樂、天之法味為之倍更深遠，即是先王之至德要道，亦是第一義悉檀立名，名〈正論品〉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正論者，正名為聖。聖有二種：一世聖、二出世聖。論名覈實，一覈事實、二覈理實。此品是先王舊法，世世相傳。先王傳力尊相，力尊相傳於信相，信相又傳其子，其子又傳於後世。世世正聖、世世善實，即是先王之法言，亦是世界悉檀立名，名〈正論品〉。王行此法，法律相應，陰陽以之調、日月以之順、百穀以之豐、萬民以之樂、社稷以之安、治化以之美，即是民用和睦上下無怨，亦是為人悉檀立名，名〈正論品。王用此法外敵不敢謀。內姦不敢驚。妖星不敢現〉。惡虹不敢行、暴風不敢動、疾雨不敢零，是則禍亂不作、災害不生，亦是對治悉檀立名，名〈正論品〉。此之世善本金光明，從金光明出此正論，善用此正論，天宮天身以之光明、天力天威以之增長、天心為之倍樂、天之法味為之倍更深遠，即是先王之至德要道，亦是第一義悉檀立名，名〈正論品〉也。

此文是流通中第二意，明人王弘經感通冥聖，天王佐助善政興隆。文為二：一長行說事本、二偈頌說正論。長行中對告地神說昔尊相，如文。偈有八十二行，文為四：初二行半集眾；次三行半發問；次一行結問開答；後七十五行梵天答，即說正論也。集眾文為三：初一行是佛敘尊相欲為天子，說先王本法；次一行佛敘尊相誡聽；次半行明說論處所。次四王發四問：一問云何呼人為天；二問非天所生而名天子；三問處王宮殿何故名天；四問以人法治世那得名天。次一行成前起後，可見(云云)。問既有四，答亦為四：一答天護其入胎，雖是人子而稱天子。三十三天各分己德，雖是於人而稱為天。雖處人宮殿，用天律治世，雖是人主而稱為天。雖是人法治世，令眾生行善多生天上，以因中說果故稱為天。從「汝今雖以」下，是梵答。文為二：初十行半略答、後六十四行半廣答。略中有四：初一行半許答、次「因集業故」一行略舉昔因今果答其問王義、次五行舉三義答其問天義、次三行舉三義重答問王義。答天舉三義者，未入胎、入胎分、德力加是也。以護胎故稱為天子，答第二問也。以分德故有其天德，故稱為天，答第一問也。神力所加，修善遮惡，後必生天。因中說果，故稱為天。答第三第四正法治世名為天問也。答「半名為天」三義竟。從「半名人王」已下，答有三義，故稱半為王。一名執樂者，樂由於王，王執此樂使天下和平，五日一風、十日一雨，老者擊壤、小騎竹馬，誰不歸德？故執樂者名王。二者遮惡，為民除害，天不亢旱、地不洪流、草不折傷、民無疾癘者，誰不歸德？故遮惡名王。三父母者，誨示禍福、導語善惡，制禮作樂而民知禁，誰不歸德？故父母名之為王。能為民下作父母，故諸天護之，名為天子。以遮惡不起，諸天分德，名之為天。以執樂故，因中說果，復名為天。非但半名人王義成，半名為天三義亦顯。從「若有惡事」下三十九行三句，廣明非法不得名天不得名王。六義俱失，三十三天各生瞋恨，是天不護，不護故非天子。是諸天王各相謂言，是天不分德，不分德故不得名天。捨遠善法增長惡法則無天因，寧得因中說果歎人為天也。生大愁苦者，無執樂義。疾疫流遍，無遮惡義。縱惡不顧善，無父母義(云云)。從「當正治罪」下二十四行三句，更廣說六義。當正治罪，即父母義。諸天護持，即天子義。以滅惡法，即魁膾義。魁膾名典軍，遮制惡鬼。鬼畏典軍，不敢亂行也。修習善法，即執樂義。應各為說，即示因果義。諸天，即分德義。還以六義消文，皆可尋(云云)。此中應明觀義，自思之(云云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此文是流通中第二意，明人王弘經感通冥聖，天王佐助善政興隆。文為二：一長行說事本、二偈頌說正論。長行中對告地神說昔尊相，如文。偈有八十二行，文為四：初二行半集眾；次三行半發問；次一行結問開答；後七十五行梵天答，即說正論也。集眾文為三：初一行是佛敘尊相欲為天子，說先王本法；次一行佛敘尊相誡聽；次半行明說論處所。次四王發四問：一問云何呼人為天；二問非天所生而名天子；三問處王宮殿何故名天；四問以人法治世那得名天。次一行成前起後，可見(云云)。問既有四，答亦為四：一答天護其入胎，雖是人子而稱天子。三十三天各分己德，雖是於人而稱為天。雖處人宮殿，用天律治世，雖是人主而稱為天。雖是人法治世，令眾生行善多生天上，以因中說果故稱為天。從「汝今雖以」下，是梵答。文為二：初十行半略答、後六十四行半廣答。略中有四：初一行半許答、次「因集業故」一行略舉昔因今果答其問王義、次五行舉三義答其問天義、次三行舉三義重答問王義。答天舉三義者，未入胎、入胎分、德力加是也。以護胎故稱為天子，答第二問也。以分德故有其天德，故稱為天，答第一問也。神力所加，修善遮惡，後必生天。因中說果，故稱為天。答第三第四正法治世名為天問也。答「半名為天」三義竟。從「半名人王」已下，答有三義，故稱半為王。一名執樂者，樂由於王，王執此樂使天下和平，五日一風、十日一雨，老者擊壤、小騎竹馬，誰不歸德？故執樂者名王。二者遮惡，為民除害，天不亢旱、地不洪流、草不折傷、民無疾癘者，誰不歸德？故遮惡名王。三父母者，誨示禍福、導語善惡，制禮作樂而民知禁，誰不歸德？故父母名之為王。能為民下作父母，故諸天護之，名為天子。以遮惡不起，諸天分德，名之為天。以執樂故，因中說果，復名為天。非但半名人王義成，半名為天三義亦顯。從「若有惡事」下三十九行三句，廣明非法不得名天不得名王。六義俱失，三十三天各生瞋恨，是天不護，不護故非天子。是諸天王各相謂言，是天不分德，不分德故不得名天。捨遠善法增長惡法則無天因，寧得因中說果歎人為天也。生大愁苦者，無執樂義。疾疫流遍，無遮惡義。縱惡不顧善，無父母義(云云)。從「當正治罪」下二十四行三句，更廣說六義。當正治罪，即父母義。諸天護持，即天子義。以滅惡法，即魁膾義。魁膾名典軍，遮制惡鬼。鬼畏典軍，不敢亂行也。修習善法，即執樂義。應各為說，即示因果義。諸天，即分德義。還以六義消文，皆可尋(云云)。此中應明觀義，自思之(云云)

。問：金光明是正論本，其意云何？天者即法性金也，法性作依止，故言天護。分德者即光也，報身與法性冥，即是分德也。神力所加者，即明也(云云)。又父母者即金也，法性為父母故；遮惡即光也；執樂即明也。以此為本，故能正論爾。如半名人王半名為天為世間正論，半名出世間正論。本末相關，即此意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。問：金光明是正論本，其意云何？天者即法性金也，法性作依止，故言天護。分德者即光也，報身與法性冥，即是分德也。神力所加者，即明也(云云)。又父母者即金也，法性為父母故；遮惡即光也；執樂即明也。以此為本，故能正論爾。如半名人王半名為天為世間正論，半名出世間正論。本末相關，即此意也。

釋善集品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋善集品

此轉輪王集眾善法，如海導師。善海無涯，六度則攝。六度又廣，二度略攝，謂檀與智。提如意殊捨四大地，滿中珍寶以用布施，即集檀行也。合掌而立，請寶冥尊者宣揚顯說是金光明，即集智行也。檀智既然，餘法亦爾。從行得名，故稱〈善集品〉也。此六度不同，是世界悉檀集善也；修於五度，是為人集善也；修於智度，是對治集善也；皆波羅蜜，是第一義集善也。從此四集得名，故言〈善集品〉。此品是第二人王弘經。上明世間正見感動天地，此明出世正見感動賢聖(云云)。文為二：初對告地神、二以偈說。偈有六十四行半，分為二：初四行通，明因地行檀；次六十行半別，名善集施財施法。別為六：一六行半明事本、二十一行半明聖王請法、三十九行半明尊者宣揚、四十行半明輪王行施、五二行結會古今、六十行半引因果以證以勸，悉如文。就此品論金光明者，善集波羅蜜，金也；集般若，光也；集五度，明也。就寶冥論者，在一窟中，金也；面如滿月，光也；讀誦如是經，明也。就二人作者，在窟中，金也；許為王說，光也；王提如意珠雨四天下珍寶，明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此轉輪王集眾善法，如海導師。善海無涯，六度則攝。六度又廣，二度略攝，謂檀與智。提如意殊捨四大地，滿中珍寶以用布施，即集檀行也。合掌而立，請寶冥尊者宣揚顯說是金光明，即集智行也。檀智既然，餘法亦爾。從行得名，故稱〈善集品〉也。此六度不同，是世界悉檀集善也；修於五度，是為人集善也；修於智度，是對治集善也；皆波羅蜜，是第一義集善也。從此四集得名，故言〈善集品〉。此品是第二人王弘經。上明世間正見感動天地，此明出世正見感動賢聖(云云)。文為二：初對告地神、二以偈說。偈有六十四行半，分為二：初四行通，明因地行檀；次六十行半別，名善集施財施法。別為六：一六行半明事本、二十一行半明聖王請法、三十九行半明尊者宣揚、四十行半明輪王行施、五二行結會古今、六十行半引因果以證以勸，悉如文。就此品論金光明者，善集波羅蜜，金也；集般若，光也；集五度，明也。就寶冥論者，在一窟中，金也；面如滿月，光也；讀誦如是經，明也。就二人作者，在窟中，金也；許為王說，光也；王提如意珠雨四天下珍寶，明也。

釋鬼神品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋鬼神品

鬼字訓歸，又云畏也。報多怖畏，如阿修羅(云云)。又云威也，能令他畏其威也。神者能也，大力者能移山填海，小力者能隱顯變化。此品通列一切天龍江海日月諸神。上已天題品竟，無容再出。雖通列諸道，而鬼神文多，從多故以之題品。此品是第三，一切天龍鬼神、天靈地祇咸皆發誓溥遍弘宣以勸流通。文為二：一長行、二偈頌。長行中，先舉事別、次圓供養。事別者，佛從慈悲中起受供養者，蓋應佛也。佛從如中起覺智，智與如合者，報佛也。一切法悉是諸佛行處者，法佛也。作如此解者，三佛歷別。若修事之供養，供養亦別也。圓供養者，勸聽經。聽經是法之供養，諸供養中最為第一，第一供養者供養一切佛。能說文字是應佛、能詮是報佛、所詮是法佛，能敬文字即敬三佛，亦是敬三世佛。諸佛從此生，故供養文字即供養一切諸佛(云云)。又別時重聞更記之。長行舉四願欲而作一勸。若欲知佛行處，行處者即如如境，法佛也。欲知者，知是如如智，報佛也。能聽此經，此經即文字，文字即應佛也。能聽者，隨順佛教即法供養，法供養即妙供養也。聽經能生覺智，覺智生故，即是佛受供養也。聽經一事具諸願欲，秪圓一事具別諸事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼字訓歸，又云畏也。報多怖畏，如阿修羅(云云)。又云威也，能令他畏其威也。神者能也，大力者能移山填海，小力者能隱顯變化。此品通列一切天龍江海日月諸神。上已天題品竟，無容再出。雖通列諸道，而鬼神文多，從多故以之題品。此品是第三，一切天龍鬼神、天靈地祇咸皆發誓溥遍弘宣以勸流通。文為二：一長行、二偈頌。長行中，先舉事別、次圓供養。事別者，佛從慈悲中起受供養者，蓋應佛也。佛從如中起覺智，智與如合者，報佛也。一切法悉是諸佛行處者，法佛也。作如此解者，三佛歷別。若修事之供養，供養亦別也。圓供養者，勸聽經。聽經是法之供養，諸供養中最為第一，第一供養者供養一切佛。能說文字是應佛、能詮是報佛、所詮是法佛，能敬文字即敬三佛，亦是敬三世佛。諸佛從此生，故供養文字即供養一切諸佛(云云)。又別時重聞更記之。長行舉四願欲而作一勸。若欲知佛行處，行處者即如如境，法佛也。欲知者，知是如如智，報佛也。能聽此經，此經即文字，文字即應佛也。能聽者，隨順佛教即法供養，法供養即妙供養也。聽經能生覺智，覺智生故，即是佛受供養也。聽經一事具諸願欲，秪圓一事具別諸事也。

偈有一百二行半，分為六：一從「若欲供養」下十一行，頌上長行秪能聽經，即是舉圓妙以勸修。二從「隨所至處」下三行半，舉聽經即能禳災以勸修。三從「於說法處」下六行，舉聽經致靈瑞以勸修。四從「威德相貌」下五行半，舉秪聽經有威力以勸修。五從「大梵天王」下四十九行半，舉聽經能致天龍鬼神以勸修。六從「於諸眾生」下二十七行，舉秪聽經能令國土安樂以勸修(云云)。蠱道者，四天上遣神名彌栗頭虔伽陀，漢言善品，主蠱毒也。摩醯首羅，餘經翻為大自在，《灌頂經》翻為威靈帝。摩尼跋陀，翻為威伏行。富那跋陀，翻為集至成。金毘羅，翻為威如王。賓頭盧伽，翻為立不動。車鉢羅婆，翻為忍得脫。曇摩跋羅，翻為學帝王。摩竭婆羅，翻為除曲心。繡利蜜多，翻為有功勳。勒那翅奢，翻為調和平。劍摩舍帝，翻為伏眾根。奢羅蜜帝，翻為獨處快。醯摩跋陀，翻應舍主。薩多琦梨，翻大力天。波利羅睺，翻勇猛進。毘摩質多，翻為高遠。睒摩利子，翻英雄德。波訶梨子，翻威武盛。佉羅騫馱，翻吼如雷。鳩羅擅提，翻戰無敵。脫因者，脫業障也。脫果者，脫報障也。度諸有者，脫煩惱障也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈有一百二行半，分為六：一從「若欲供養」下十一行，頌上長行秪能聽經，即是舉圓妙以勸修。二從「隨所至處」下三行半，舉聽經即能禳災以勸修。三從「於說法處」下六行，舉聽經致靈瑞以勸修。四從「威德相貌」下五行半，舉秪聽經有威力以勸修。五從「大梵天王」下四十九行半，舉聽經能致天龍鬼神以勸修。六從「於諸眾生」下二十七行，舉秪聽經能令國土安樂以勸修(云云)。蠱道者，四天上遣神名彌栗頭虔伽陀，漢言善品，主蠱毒也。摩醯首羅，餘經翻為大自在，《灌頂經》翻為威靈帝。摩尼跋陀，翻為威伏行。富那跋陀，翻為集至成。金毘羅，翻為威如王。賓頭盧伽，翻為立不動。車鉢羅婆，翻為忍得脫。曇摩跋羅，翻為學帝王。摩竭婆羅，翻為除曲心。繡利蜜多，翻為有功勳。勒那翅奢，翻為調和平。劍摩舍帝，翻為伏眾根。奢羅蜜帝，翻為獨處快。醯摩跋陀，翻應舍主。薩多琦梨，翻大力天。波利羅睺，翻勇猛進。毘摩質多，翻為高遠。睒摩利子，翻英雄德。波訶梨子，翻威武盛。佉羅騫馱，翻吼如雷。鳩羅擅提，翻戰無敵。脫因者，脫業障也。脫果者，脫報障也。度諸有者，脫煩惱障也。

釋授記品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋授記品

有四種授記，今是二種(云云)。授者與也，記者記成道事也。此中授三大士、一萬諸天當來成佛事，故言授記。亦名授莂，亦名授決。授劫國數量名為莂，審實不虛名為決。從佛所與名為授，從其所得名為受。此中從佛所與，故言授記。此是流通中第四意，舉昔行經之因，方成圓極之果，證弘護不虛，以勸流通也。文為二：一與記、二疑記。與記為二：一與三大士記、二與十千天記。與三大士記又二：一同緣者集、二正與記。世界轉名淨幢者，應論四句，此中是其一也。十千記又二：一聞經生解、二正與記(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有四種授記，今是二種(云云)。授者與也，記者記成道事也。此中授三大士、一萬諸天當來成佛事，故言授記。亦名授莂，亦名授決。授劫國數量名為莂，審實不虛名為決。從佛所與名為授，從其所得名為受。此中從佛所與，故言授記。此是流通中第四意，舉昔行經之因，方成圓極之果，證弘護不虛，以勸流通也。文為二：一與記、二疑記。與記為二：一與三大士記、二與十千天記。與三大士記又二：一同緣者集、二正與記。世界轉名淨幢者，應論四句，此中是其一也。十千記又二：一聞經生解、二正與記(云云)。

從「爾時道場」下，是第二疑記。又二：一疑問、二佛答。疑者，夫移山填海非一日之功，菩提極果積行方剋。忉利暫下，無久聽之勞，不聞往昔有難思之行，行淺記深，是故疑惑。如餘菩薩者，六度菩薩引錐指地無非捨身命處，戒忍禪智滿三僧祇。若通教菩薩從假入空非止一世修行，從空入假動逾塵劫。若別教菩薩直行一行，動經無量阿僧祇劫，況復遍行眾行。量不可數尚不獲記，少時聞經而得斯決。時眾咸疑，故樹神發問也。佛答為二：一舉現行、二舉遠緣。現行者，捨天宮樂故來聽經，聞三大士獲菩提記，我昔本誓與其法食，三事和合故與其記也。此意證成〈鬼神品〉初以妙供養供養三世諸佛，及欲得知諸佛行處，決定至心聽此妙典。雖有此旨未見其人，今此十千即其人也。聞記當果，果必有因，因金光明生殷重心起功德身，心無垢累起般若身，猶如虛空起於法身，一心中聽三德圓成。復有無量功德說不可盡，此不得記，記與誰乎？證聽功德意在於此。以隨相修指今現行，行隨實相而修也。有妙善根，指於遠緣也。違緣實相而種善根也。從「亦以過去」下，是舉遠緣答也。文為二：一略、二廣。此中少文是略，〈除病〉、〈流水〉兩品是廣答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「爾時道場」下，是第二疑記。又二：一疑問、二佛答。疑者，夫移山填海非一日之功，菩提極果積行方剋。忉利暫下，無久聽之勞，不聞往昔有難思之行，行淺記深，是故疑惑。如餘菩薩者，六度菩薩引錐指地無非捨身命處，戒忍禪智滿三僧祇。若通教菩薩從假入空非止一世修行，從空入假動逾塵劫。若別教菩薩直行一行，動經無量阿僧祇劫，況復遍行眾行。量不可數尚不獲記，少時聞經而得斯決。時眾咸疑，故樹神發問也。佛答為二：一舉現行、二舉遠緣。現行者，捨天宮樂故來聽經，聞三大士獲菩提記，我昔本誓與其法食，三事和合故與其記也。此意證成〈鬼神品〉初以妙供養供養三世諸佛，及欲得知諸佛行處，決定至心聽此妙典。雖有此旨未見其人，今此十千即其人也。聞記當果，果必有因，因金光明生殷重心起功德身，心無垢累起般若身，猶如虛空起於法身，一心中聽三德圓成。復有無量功德說不可盡，此不得記，記與誰乎？證聽功德意在於此。以隨相修指今現行，行隨實相而修也。有妙善根，指於遠緣也。違緣實相而種善根也。從「亦以過去」下，是舉遠緣答也。文為二：一略、二廣。此中少文是略，〈除病〉、〈流水〉兩品是廣答也。

釋除病品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋除病品

廣答遠緣，由醫王救疾，故言〈除病品〉。通取後〈流水品〉。文為五：一緣本、二遠緣、三近緣、四結緣、五會緣。從「佛告樹神」下明緣本，如文。從「像法中」下明遠緣。遠緣為六：一明父、二生子、三國人遇病、四其子請、五父為說、六知已遍治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣答遠緣，由醫王救疾，故言〈除病品〉。通取後〈流水品〉。文為五：一緣本、二遠緣、三近緣、四結緣、五會緣。從「佛告樹神」下明緣本，如文。從「像法中」下明遠緣。遠緣為六：一明父、二生子、三國人遇病、四其子請、五父為說、六知已遍治。

子請為三：一見人過病、二思惟、三正問。問為四：初一偈問四大增損、二問飲食犯觸、三問治病醫方、四問病動時節。身火不滅者，食飽熱病慚息，食消熱復更生，故言身火不滅也。水過肺病者，水多則損肺，即是痰病也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子請為三：一見人過病、二思惟、三正問。問為四：初一偈問四大增損、二問飲食犯觸、三問治病醫方、四問病動時節。身火不滅者，食飽熱病慚息，食消熱復更生，故言身火不滅也。水過肺病者，水多則損肺，即是痰病也。

父醫還答四問，初六行答四大增損、二一行半答飲食犯觸、三二行答病動時節、四八行半答治病方。就六行中，分二：初一行是佛敘父醫欲答爾、次五行正答時節。時節有二：一俗法四時，謂春夏秋冬，冬為歲末、春為歲始。而初言夏者，或可趣作此言、或可答問正是於夏。三三而說者，一時三月，謂孟、仲、季。四時，即十二月也。若依佛說法，一歲三時，謂冬、春、夏，夏為歲末、冬為歲始。何故爾？為破諸弟子著常，為開安居迦提月，故沒秋時爾。佛法三時，亦是三三說也。若二二說足滿六時者，依俗法四時，時本二月，土寄四季各十八日，本之二月只是陰陽二月。一時唯有陰陽二月，合成六時。正月二月是木王時，四月五月是火王時，七月八月是金王時，十月十一月是水王時，臘月三月是陽土寄王，六月九月是陰土寄王。欲論本月亦二二說，若論土寄王亦二二說，故言足滿六時也。若依佛法解二二說者，佛法有三時，時有四月，各有初分後分。後臘月十六日至二月十五日，此初分春時；從二月十六日至二月十五日，此二月春後分。從四月十六至六月十五日，此二月是夏時初分；從六月十六至八月十五，此是夏後分。從八月十六至十月十五，此二月是冬時初分；從十月十六至臘月十五，此二月是冬後分，故言若二二說足滿六時也。又云：正月三月是陽月，二月四月是陰月，五月七月是陽月，六月八月是陰月，九月十一月是陽月，十月臘月是陰月，故言若二二說足滿六時。三三本攝依俗法者，正月是春分本月，攝後兩月悉屬春分；四月為夏本月，攝後兩月悉屬夏分；七月為秋本月，攝後兩月悉屬秋分；十月為冬本月，攝後兩月悉屬冬分，三三本攝也。又云：正月二月正是春時，木於中王，土寄三月，攝屬春時；四月五月正是夏時，火於中王，土寄六月，攝屬夏時；七月八月正是秋時，金於中王，土寄九月，攝屬秋時；十月十一月正是冬時，水於中王，土寄臘月，攝屬冬時。土寄四季正時為本，各三月並攝於土，故言三三本攝，主攝於客，客是土也。依佛法言三三本攝者，本時各三月，既廢秋時，以秋之三月各配入三時，時則四月。論本則三，論攝則一，故言三三本攝也。問：四時各有三月，此是四三本攝，何謂三三本攝？答：三為一數，以三而數，故言三三為本爾。隨是時節消息者，時如上說，或四或三或二或攝等種種不同，隨時以意消息斟酌去取。若依佛法無秋時，而言秋時發病。此云何釋？從八月半已還，隨俗名秋，而夏時攝。八月下半以去，隨俗名秋，冬時攝。隨時消息者，二法之間而斟酌也。代謝增損者，春動肝病 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父醫還答四問，初六行答四大增損、二一行半答飲食犯觸、三二行答病動時節、四八行半答治病方。就六行中，分二：初一行是佛敘父醫欲答爾、次五行正答時節。時節有二：一俗法四時，謂春夏秋冬，冬為歲末、春為歲始。而初言夏者，或可趣作此言、或可答問正是於夏。三三而說者，一時三月，謂孟、仲、季。四時，即十二月也。若依佛說法，一歲三時，謂冬、春、夏，夏為歲末、冬為歲始。何故爾？為破諸弟子著常，為開安居迦提月，故沒秋時爾。佛法三時，亦是三三說也。若二二說足滿六時者，依俗法四時，時本二月，土寄四季各十八日，本之二月只是陰陽二月。一時唯有陰陽二月，合成六時。正月二月是木王時，四月五月是火王時，七月八月是金王時，十月十一月是水王時，臘月三月是陽土寄王，六月九月是陰土寄王。欲論本月亦二二說，若論土寄王亦二二說，故言足滿六時也。若依佛法解二二說者，佛法有三時，時有四月，各有初分後分。後臘月十六日至二月十五日，此初分春時；從二月十六日至二月十五日，此二月春後分。從四月十六至六月十五日，此二月是夏時初分；從六月十六至八月十五，此是夏後分。從八月十六至十月十五，此二月是冬時初分；從十月十六至臘月十五，此二月是冬後分，故言若二二說足滿六時也。又云：正月三月是陽月，二月四月是陰月，五月七月是陽月，六月八月是陰月，九月十一月是陽月，十月臘月是陰月，故言若二二說足滿六時。三三本攝依俗法者，正月是春分本月，攝後兩月悉屬春分；四月為夏本月，攝後兩月悉屬夏分；七月為秋本月，攝後兩月悉屬秋分；十月為冬本月，攝後兩月悉屬冬分，三三本攝也。又云：正月二月正是春時，木於中王，土寄三月，攝屬春時；四月五月正是夏時，火於中王，土寄六月，攝屬夏時；七月八月正是秋時，金於中王，土寄九月，攝屬秋時；十月十一月正是冬時，水於中王，土寄臘月，攝屬冬時。土寄四季正時為本，各三月並攝於土，故言三三本攝，主攝於客，客是土也。依佛法言三三本攝者，本時各三月，既廢秋時，以秋之三月各配入三時，時則四月。論本則三，論攝則一，故言三三本攝也。問：四時各有三月，此是四三本攝，何謂三三本攝？答：三為一數，以三而數，故言三三為本爾。隨是時節消息者，時如上說，或四或三或二或攝等種種不同，隨時以意消息斟酌去取。若依佛法無秋時，而言秋時發病。此云何釋？從八月半已還，隨俗名秋，而夏時攝。八月下半以去，隨俗名秋，冬時攝。隨時消息者，二法之間而斟酌也。代謝增損者，春動肝病

此可治，春動脾病此難治。夏動心病此可治，夏動肺病此難治。夏末冬初，於秋分中動肺病此可治，若動肝病此難治。冬動腎病此可治，若動心病此則難治。論四時增損，大略如此。問：四時皆動病，何故去秋時？解此為二：一為破保常。秋時萬物結實，人計為常為樂。為破此著，故去秋時，佛為弟子保常心多故也。二者為開後安居立迦提月。安居本名坐夏，八月半內已還若是秋時，便是坐秋。為此義故，故廢秋時爾。從「有善醫師」下一行半答犯觸。犯觸有六：一多坐、二多眠，此二多致痰，宜多行猗散之。三多行、四多猗、五多語，生風病，宜多眠治之。六多淫，生一切病，即等分病也。若火少，痰多。若火多，即熱壯。若風多，吹火成熱病。若風多，吹痰成冷病。三事若等，無病。飲食得病者，亦有六：一過量食；二少食不足而止；三過飢食；四逆時食，未飢強與也；五妨食，如食肉、飲生乳使人癩；六不曾食而強食，如南人飲漿、北人飲蜜，若菜和蜜令不結男，猪膏煎白鷺肉令人癩。若患熱而飲酒，食小麥、生牛肉，令人失明吐血痢血。若病痰而食甜肥醎酸，令人𠲿鼻多汁，又㿃痢也。六大者是六腑，大腸、小腸、膽、胃、三焦、兩膀胱也。從「多風病者」下二行答病起時節。四月五月是風生時，六月七月是風起時，八月九月是風滅時。六月七月是熱生時，八月九月是熱起時，十月至正月是熱滅時。八月九月等分生時，十月十一月是等分起時，十二月正月是等分滅時。十月至正月是痰生時，二月三月是痰起時，四月至七月是痰滅時。痰是水，病肺也。夏日動風者，夏日毛孔開通，外風得入內風動也。熱病秋動者，毛孔閉塞，熱伏於內不得行故成病。等分冬動者，春時動水肺病不差；至夏復動風，風病不差；至秋復動熱，熱病不差；至冬俱動一切病故也。二月三月是痰起損肺，肺病動也。從「有風病者」下八行半答治病方。文為三：初二行半未病前以藥防、次二行明正以藥治、後四行病退以藥補。風病夏服肥膩醎酸熱食者，夏月毛孔開通，具以肥膩潤塞之，令風不得入。醎酢性熱能消水，令體堅實，治於風虛。熱食流汗，引風令出，又治虛冷，風不得進。冷甜是酥乳等，能治熱也。等分冬服甜酢等，除風也。肺病服肥膩塞毛孔，令水不得入。熱能焦，水宣通，故能治肺病也。飽食發肺病，食既多則腸胃盈滿，故發肺也。食消發熱者，如食沃潤則熱病伏，食消無潤熱病起也。消已虛疎，風氣入體，故發風也。風疎補酥膩，醎除風、甜除熱，肺帶風水，宜吐也。此中消文，出瞋諦三藏疏中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此可治，春動脾病此難治。夏動心病此可治，夏動肺病此難治。夏末冬初，於秋分中動肺病此可治，若動肝病此難治。冬動腎病此可治，若動心病此則難治。論四時增損，大略如此。問：四時皆動病，何故去秋時？解此為二：一為破保常。秋時萬物結實，人計為常為樂。為破此著，故去秋時，佛為弟子保常心多故也。二者為開後安居立迦提月。安居本名坐夏，八月半內已還若是秋時，便是坐秋。為此義故，故廢秋時爾。從「有善醫師」下一行半答犯觸。犯觸有六：一多坐、二多眠，此二多致痰，宜多行猗散之。三多行、四多猗、五多語，生風病，宜多眠治之。六多淫，生一切病，即等分病也。若火少，痰多。若火多，即熱壯。若風多，吹火成熱病。若風多，吹痰成冷病。三事若等，無病。飲食得病者，亦有六：一過量食；二少食不足而止；三過飢食；四逆時食，未飢強與也；五妨食，如食肉、飲生乳使人癩；六不曾食而強食，如南人飲漿、北人飲蜜，若菜和蜜令不結男，猪膏煎白鷺肉令人癩。若患熱而飲酒，食小麥、生牛肉，令人失明吐血痢血。若病痰而食甜肥醎酸，令人𠲿鼻多汁，又㿃痢也。六大者是六腑，大腸、小腸、膽、胃、三焦、兩膀胱也。從「多風病者」下二行答病起時節。四月五月是風生時，六月七月是風起時，八月九月是風滅時。六月七月是熱生時，八月九月是熱起時，十月至正月是熱滅時。八月九月等分生時，十月十一月是等分起時，十二月正月是等分滅時。十月至正月是痰生時，二月三月是痰起時，四月至七月是痰滅時。痰是水，病肺也。夏日動風者，夏日毛孔開通，外風得入內風動也。熱病秋動者，毛孔閉塞，熱伏於內不得行故成病。等分冬動者，春時動水肺病不差；至夏復動風，風病不差；至秋復動熱，熱病不差；至冬俱動一切病故也。二月三月是痰起損肺，肺病動也。從「有風病者」下八行半答治病方。文為三：初二行半未病前以藥防、次二行明正以藥治、後四行病退以藥補。風病夏服肥膩醎酸熱食者，夏月毛孔開通，具以肥膩潤塞之，令風不得入。醎酢性熱能消水，令體堅實，治於風虛。熱食流汗，引風令出，又治虛冷，風不得進。冷甜是酥乳等，能治熱也。等分冬服甜酢等，除風也。肺病服肥膩塞毛孔，令水不得入。熱能焦，水宣通，故能治肺病也。飽食發肺病，食既多則腸胃盈滿，故發肺也。食消發熱者，如食沃潤則熱病伏，食消無潤熱病起也。消已虛疎，風氣入體，故發風也。風疎補酥膩，醎除風、甜除熱，肺帶風水，宜吐也。此中消文，出瞋諦三藏疏中。

從「善女天」下，是第六知已遍治。文為二：一病輕聞說即差、二病重服藥方除(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「善女天」下，是第六知已遍治。文為二：一病輕聞說即差、二病重服藥方除(云云)。

觀心者，三毒等分是內病也。數息、不淨、慈心、因緣是法藥。宜聞法藥得悟者，信行人病差也。作觀研心得悟者，法行人病差也。眼是春時、舌是夏時、鼻是秋時、耳是冬時，身是四季，攝屬諸時。妙好五欲增貪病、麁惡五欲損貪病，妙好五欲損瞋病、麁惡五欲增瞋病，平平五欲增癡病、違順五欲損癡病，總三種五欲增覺觀病、偏動三種五欲損覺觀病，是為增損之相也。犯觸者，違情犯瞋、順情犯貪、不違不順犯癡，總三犯覺觀。慢時即發瞋、求須時即發貪、僻解時即發癡、放逸時即發覺觀。慈心治瞋，不淨治貪，因緣治癡，數息治覺觀(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心者，三毒等分是內病也。數息、不淨、慈心、因緣是法藥。宜聞法藥得悟者，信行人病差也。作觀研心得悟者，法行人病差也。眼是春時、舌是夏時、鼻是秋時、耳是冬時，身是四季，攝屬諸時。妙好五欲增貪病、麁惡五欲損貪病，妙好五欲損瞋病、麁惡五欲增瞋病，平平五欲增癡病、違順五欲損癡病，總三種五欲增覺觀病、偏動三種五欲損覺觀病，是為增損之相也。犯觸者，違情犯瞋、順情犯貪、不違不順犯癡，總三犯覺觀。慢時即發瞋、求須時即發貪、僻解時即發癡、放逸時即發覺觀。慈心治瞋，不淨治貪，因緣治癡，數息治覺觀(云云)。

釋流水品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋流水品

文云「一能流水，二能與水。」與水者，與安樂水也，一世安樂、二出世安樂。世安樂者，如象負水濟彼枯魚是也。出世安樂者，如發誓言：「於未來世當施法食、與菩提記」是也。流水者，流除苦惱水也，一果報苦惱、二業因苦惱。流除果報苦惱，如治諸病人、救彼渴魚是也。流除業因苦惱者，授三歸、說十二因緣、讚佛十號是也。請父求方，欲成流水之義。從王借象，欲成與水之義。既有二能，那單以「流水」題品？文中既彰與水之義，題品須安「流水」之名。不煩於文，二義雙顯，出經者之巧，為若此也。長者者，如《法華疏》中十種長者義也。字者，持水之子，故言子也。此文是斷疑中第三，結緣之近由。近由又二：一弄引、二正近由。弄引又二：一行恩布德、二國人稱美，並如文。近由又三：一明眷屬、二見魚之緣、三正救魚，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文云「一能流水，二能與水。」與水者，與安樂水也，一世安樂、二出世安樂。世安樂者，如象負水濟彼枯魚是也。出世安樂者，如發誓言：「於未來世當施法食、與菩提記」是也。流水者，流除苦惱水也，一果報苦惱、二業因苦惱。流除果報苦惱，如治諸病人、救彼渴魚是也。流除業因苦惱者，授三歸、說十二因緣、讚佛十號是也。請父求方，欲成流水之義。從王借象，欲成與水之義。既有二能，那單以「流水」題品？文中既彰與水之義，題品須安「流水」之名。不煩於文，二義雙顯，出經者之巧，為若此也。長者者，如《法華疏》中十種長者義也。字者，持水之子，故言子也。此文是斷疑中第三，結緣之近由。近由又二：一弄引、二正近由。弄引又二：一行恩布德、二國人稱美，並如文。近由又三：一明眷屬、二見魚之緣、三正救魚，如文。

從「未來之世當施法食」下，是第四正結緣。又為四：一發誓願、二思惟說法、三正說法、四魚改報生天酬恩供養。就魚報恩，文為四：一魚改報生天、二天酬恩而下地、三王見光問瑞、四長者徵教而定答，如文。報恩有二義：一事、二理。事者，真珠四邊報水、飲食、因緣、十號等四種澤也。理者，準《涅槃》文云「施食令他得命表常，令他得樂是故得涅槃，令他得悟是故成自在我，如法求財是故得淨。」用四十千報常樂我淨之恩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「未來之世當施法食」下，是第四正結緣。又為四：一發誓願、二思惟說法、三正說法、四魚改報生天酬恩供養。就魚報恩，文為四：一魚改報生天、二天酬恩而下地、三王見光問瑞、四長者徵教而定答，如文。報恩有二義：一事、二理。事者，真珠四邊報水、飲食、因緣、十號等四種澤也。理者，準《涅槃》文云「施食令他得命表常，令他得樂是故得涅槃，令他得悟是故成自在我，如法求財是故得淨。」用四十千報常樂我淨之恩也。

第五結會古今者，昔佛疑魚數，樹神定判十千。今神疑行淺記深，佛為說妙因緣。今昔相關，是故結會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五結會古今者，昔佛疑魚數，樹神定判十千。今神疑行淺記深，佛為說妙因緣。今昔相關，是故結會也。

釋捨身品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋捨身品

捨義甚多，財位、壽命，獨以身當名耶？此從正要得名。受者須身，餘則非要。施者正捨身，餘旁捨爾，故言〈捨身品〉。文為四：一問、二答、三眾得益、四結成。問者，上聞大士治病救魚，實為曠濟小人小蟲，得二世益。時眾願聞，亡身殞命感深契極之事。行苦而果樂，可得聞耶？是故請問。佛答為二：一敘緣起、二正明捨身。緣起為十：一地塔涌、二大眾生疑、三佛起禮、四樹神問禮、五佛答禮、六命阿難取、七阿難述骨狀、八命示大眾、九奉命取示、十佛勸眾禮，皆如文。從「過去有王」下，是正捨身。文為二：一長行、二偈頌。長行為四：一明本眷屬、二捨身方便、三正捨身、四捨後悲戀。就本眷屬為五：一明本眷屬。摩訶羅陀，此翻大無罪。《文殊問經》云「羅陀翻為中」。摩訶波那羅，或云此翻大度(未詳)。摩訶提婆，此言大天。摩訶薩埵，此翻大心。二游行。三各述相。四見產虎。五各陳觀見。從「作是念言我今捨身時已到矣」下，是捨身方便。方便為二：初述觀解、二起誓願，願行相扶。適產七日者，見虎子頭上有七點，知已七日，出《山海經》也。又云：七日眼開。又七日不食必死，虎兒垂死，知是七日。或云：鬼神示悟，如樹神數魚。正捨身為二：一捨身、二感動天地。捨身後眷屬愁苦，先兩兄愁惱各說偈共向捨所、次父母愁苦。偈九十三行，為三：初二行通明昔行、次別頌長行、三結會。初如文。「我念宿命」下別頌長行，四行頌上本眷屬。上有述相陳觀，今不頌，餘皆頌。從「時勝大士」下二行，頌上捨身方便，不頌發誓。從「即上高山」下，頌上正捨身感動也。從「是時二兄」下，頌上捨身後，眷屬愁苦。從「是時王子」下，頌上父母愁苦。從「佛告樹神」下，第三結會。結會為三：一結會人、二結會塔、三結會誓願。「說是經時」下，大眾所益也。「樹神是名禮塔」下，第四是結問意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨義甚多，財位、壽命，獨以身當名耶？此從正要得名。受者須身，餘則非要。施者正捨身，餘旁捨爾，故言〈捨身品〉。文為四：一問、二答、三眾得益、四結成。問者，上聞大士治病救魚，實為曠濟小人小蟲，得二世益。時眾願聞，亡身殞命感深契極之事。行苦而果樂，可得聞耶？是故請問。佛答為二：一敘緣起、二正明捨身。緣起為十：一地塔涌、二大眾生疑、三佛起禮、四樹神問禮、五佛答禮、六命阿難取、七阿難述骨狀、八命示大眾、九奉命取示、十佛勸眾禮，皆如文。從「過去有王」下，是正捨身。文為二：一長行、二偈頌。長行為四：一明本眷屬、二捨身方便、三正捨身、四捨後悲戀。就本眷屬為五：一明本眷屬。摩訶羅陀，此翻大無罪。《文殊問經》云「羅陀翻為中」。摩訶波那羅，或云此翻大度(未詳)。摩訶提婆，此言大天。摩訶薩埵，此翻大心。二游行。三各述相。四見產虎。五各陳觀見。從「作是念言我今捨身時已到矣」下，是捨身方便。方便為二：初述觀解、二起誓願，願行相扶。適產七日者，見虎子頭上有七點，知已七日，出《山海經》也。又云：七日眼開。又七日不食必死，虎兒垂死，知是七日。或云：鬼神示悟，如樹神數魚。正捨身為二：一捨身、二感動天地。捨身後眷屬愁苦，先兩兄愁惱各說偈共向捨所、次父母愁苦。偈九十三行，為三：初二行通明昔行、次別頌長行、三結會。初如文。「我念宿命」下別頌長行，四行頌上本眷屬。上有述相陳觀，今不頌，餘皆頌。從「時勝大士」下二行，頌上捨身方便，不頌發誓。從「即上高山」下，頌上正捨身感動也。從「是時二兄」下，頌上捨身後，眷屬愁苦。從「是時王子」下，頌上父母愁苦。從「佛告樹神」下，第三結會。結會為三：一結會人、二結會塔、三結會誓願。「說是經時」下，大眾所益也。「樹神是名禮塔」下，第四是結問意。

釋讚佛品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋讚佛品

此品從能所得名，能讚是三番菩薩、所讚是一佛世尊，能所合標，故言〈讚佛品〉。私謂三番菩薩是能讚、一佛是所讚，一佛是能讚、三番是所讚，三番是當佛、一佛是現佛。通而為言，皆是能讚皆是佛，故言〈讚佛品〉。次第者，因前十七品故有今品。何者？〈序品〉敘大體，如來遊於無量甚深法性，窮源極邊。〈壽量品〉極果冥深，合廣能起大用。〈懺品〉勸菩薩若欲修學，當如〈懺品〉滅惡。〈讚品〉生善，〈空品〉導成。〈四王〉至〈散脂〉誓願流通，說請者之功德。〈正論〉至〈善集〉明說者之功德。〈鬼神〉至〈流水〉說聽者之功德。〈捨身〉明行者之功德。如是等利益出現世者，皆是如來大體大智大用金光明力。既善始令終，初中後竟，故諸菩薩等以讚讚佛，稱揚教及教主，故言〈讚佛品〉。此文為二：一經家敘陳列讚眾。從此至彼金寶蓋剎施三業供養，投地是身、同聲是口，口身共暢意業也。二正說偈，合六十五行半。文為三：一二十行諸菩薩說、二十七行信相說、三二十八行半樹神說(云云)。私謂其文有四：前三是能讚、後一是所讚。所讚又是能讚，能讚又是所讚，故文云「佛從三昧起，以微如音而讚歎言：『善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。』」豈非所讚讚能讚？其文既明，不須惑也。又是印成三番菩薩讚教，從〈序品〉已來快說如來果地大體大智大用，菩薩修因也。上文有佛禮舍利，即果身禮因身也。今文有佛讚大懺大讚、能請能說、能聽能行，皆是快說也，當知快說是果讚因菩薩也。即果口讚因口，其義孱然；果意讚因意，任運例成也(云云)。問：佛何處入定，此云從三昧起？答：初將說經，佛遊甚深法性。今說將竟，故從三昧起。此經首尾皆在法性中說，其文甚明。若作入法性者，法性自在，四佛五佛同處各處、共見異見、四來四去，一住一在隨人所覩皆無障礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品從能所得名，能讚是三番菩薩、所讚是一佛世尊，能所合標，故言〈讚佛品〉。私謂三番菩薩是能讚、一佛是所讚，一佛是能讚、三番是所讚，三番是當佛、一佛是現佛。通而為言，皆是能讚皆是佛，故言〈讚佛品〉。次第者，因前十七品故有今品。何者？〈序品〉敘大體，如來遊於無量甚深法性，窮源極邊。〈壽量品〉極果冥深，合廣能起大用。〈懺品〉勸菩薩若欲修學，當如〈懺品〉滅惡。〈讚品〉生善，〈空品〉導成。〈四王〉至〈散脂〉誓願流通，說請者之功德。〈正論〉至〈善集〉明說者之功德。〈鬼神〉至〈流水〉說聽者之功德。〈捨身〉明行者之功德。如是等利益出現世者，皆是如來大體大智大用金光明力。既善始令終，初中後竟，故諸菩薩等以讚讚佛，稱揚教及教主，故言〈讚佛品〉。此文為二：一經家敘陳列讚眾。從此至彼金寶蓋剎施三業供養，投地是身、同聲是口，口身共暢意業也。二正說偈，合六十五行半。文為三：一二十行諸菩薩說、二十七行信相說、三二十八行半樹神說(云云)。私謂其文有四：前三是能讚、後一是所讚。所讚又是能讚，能讚又是所讚，故文云「佛從三昧起，以微如音而讚歎言：『善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。』」豈非所讚讚能讚？其文既明，不須惑也。又是印成三番菩薩讚教，從〈序品〉已來快說如來果地大體大智大用，菩薩修因也。上文有佛禮舍利，即果身禮因身也。今文有佛讚大懺大讚、能請能說、能聽能行，皆是快說也，當知快說是果讚因菩薩也。即果口讚因口，其義孱然；果意讚因意，任運例成也(云云)。問：佛何處入定，此云從三昧起？答：初將說經，佛遊甚深法性。今說將竟，故從三昧起。此經首尾皆在法性中說，其文甚明。若作入法性者，法性自在，四佛五佛同處各處、共見異見、四來四去，一住一在隨人所覩皆無障礙也。

觀心者，諸菩薩三業讚佛，三業事可解。三觀心者，觀身不得身，身空但有名字。名字無量，或捨身名檀，乃至身空名智慧。六度十度、八萬塵沙法門，名字即空。說空不定空、假非定假，非空非有即顯中道。三觀宛然，事理六法皆悉具足。若無觀慧，事亦不成。例如三衣六物，若解其意，三六俱成；若不解者，非但無六，三亦不成。觀心亦爾，若得理觀，六觀六成；若不得意，既無理觀，事觀亦不成。無六亦無三，此之謂也。此大好甚廣云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心者，諸菩薩三業讚佛，三業事可解。三觀心者，觀身不得身，身空但有名字。名字無量，或捨身名檀，乃至身空名智慧。六度十度、八萬塵沙法門，名字即空。說空不定空、假非定假，非空非有即顯中道。三觀宛然，事理六法皆悉具足。若無觀慧，事亦不成。例如三衣六物，若解其意，三六俱成；若不解者，非但無六，三亦不成。觀心亦爾，若得理觀，六觀六成；若不得意，既無理觀，事觀亦不成。無六亦無三，此之謂也。此大好甚廣云云。