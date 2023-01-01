金光明經文句
隋 智顗說 灌頂錄6卷CBETA T1785大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
金光明經文句卷第六
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隋天台智者大師說
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門人灌頂錄
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釋正論品
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正論者，正名為聖。聖有二種：一世聖、二出世聖。論名覈實，一覈事實、二覈理實。此品是先王舊法，世世相傳。先王傳力尊相，力尊相傳於信相，信相又傳其子，其子又傳於後世。世世正聖、世世善實，即是先王之法言，亦是世界悉檀立名，名〈正論品〉。王行此法，法律相應，陰陽以之調、日月以之順、百穀以之豐、萬民以之樂、社稷以之安、治化以之美，即是民用和睦上下無怨，亦是為人悉檀立名，名〈正論品。王用此法外敵不敢謀。內姦不敢驚。妖星不敢現〉。惡虹不敢行、暴風不敢動、疾雨不敢零，是則禍亂不作、災害不生，亦是對治悉檀立名，名〈正論品〉。此之世善本金光明，從金光明出此正論，善用此正論，天宮天身以之光明、天力天威以之增長、天心為之倍樂、天之法味為之倍更深遠，即是先王之至德要道，亦是第一義悉檀立名，名〈正論品〉也。
正論者，正名為聖。聖有二種：一世聖、二出世聖。論名覈實，一覈事實、二覈理實。此品是先王舊法，世世相傳。先王傳力尊相，力尊相傳於信相，信相又傳其子，其子又傳於後世。世世正聖、世世善實，即是先王之法言，亦是世界悉檀立名，名〈正論品〉。王行此法，法律相應，陰陽以之調、日月以之順、百穀以之豐、萬民以之樂、社稷以之安、治化以之美，即是民用和睦上下無怨，亦是為人悉檀立名，名〈正論品。王用此法外敵不敢謀。內姦不敢驚。妖星不敢現〉。惡虹不敢行、暴風不敢動、疾雨不敢零，是則禍亂不作、災害不生，亦是對治悉檀立名，名〈正論品〉。此之世善本金光明，從金光明出此正論，善用此正論，天宮天身以之光明、天力天威以之增長、天心為之倍樂、天之法味為之倍更深遠，即是先王之至德要道，亦是第一義悉檀立名，名〈正論品〉也。
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此文是流通中第二意，明人王弘經感通冥聖，天王佐助善政興隆。文為二：一長行說事本、二偈頌說正論。長行中對告地神說昔尊相，如文。偈有八十二行，文為四：初二行半集眾；次三行半發問；次一行結問開答；後七十五行梵天答，即說正論也。集眾文為三：初一行是佛敘尊相欲為天子，說先王本法；次一行佛敘尊相誡聽；次半行明說論處所。次四王發四問：一問云何呼人為天；二問非天所生而名天子；三問處王宮殿何故名天；四問以人法治世那得名天。次一行成前起後，可見(云云)。問既有四，答亦為四：一答天護其入胎，雖是人子而稱天子。三十三天各分己德，雖是於人而稱為天。雖處人宮殿，用天律治世，雖是人主而稱為天。雖是人法治世，令眾生行善多生天上，以因中說果故稱為天。從「汝今雖以」下，是梵答。文為二：初十行半略答、後六十四行半廣答。略中有四：初一行半許答、次「因集業故」一行略舉昔因今果答其問王義、次五行舉三義答其問天義、次三行舉三義重答問王義。答天舉三義者，未入胎、入胎分、德力加是也。以護胎故稱為天子，答第二問也。以分德故有其天德，故稱為天，答第一問也。神力所加，修善遮惡，後必生天。因中說果，故稱為天。答第三第四正法治世名為天問也。答「半名為天」三義竟。從「半名人王」已下，答有三義，故稱半為王。一名執樂者，樂由於王，王執此樂使天下和平，五日一風、十日一雨，老者擊壤、小騎竹馬，誰不歸德？故執樂者名王。二者遮惡，為民除害，天不亢旱、地不洪流、草不折傷、民無疾癘者，誰不歸德？故遮惡名王。三父母者，誨示禍福、導語善惡，制禮作樂而民知禁，誰不歸德？故父母名之為王。能為民下作父母，故諸天護之，名為天子。以遮惡不起，諸天分德，名之為天。以執樂故，因中說果，復名為天。非但半名人王義成，半名為天三義亦顯。從「若有惡事」下三十九行三句，廣明非法不得名天不得名王。六義俱失，三十三天各生瞋恨，是天不護，不護故非天子。是諸天王各相謂言，是天不分德，不分德故不得名天。捨遠善法增長惡法則無天因，寧得因中說果歎人為天也。生大愁苦者，無執樂義。疾疫流遍，無遮惡義。縱惡不顧善，無父母義(云云)。從「當正治罪」下二十四行三句，更廣說六義。當正治罪，即父母義。諸天護持，即天子義。以滅惡法，即魁膾義。魁膾名典軍，遮制惡鬼。鬼畏典軍，不敢亂行也。修習善法，即執樂義。應各為說，即示因果義。諸天，即分德義。還以六義消文，皆可尋(云云)。此中應明觀義，自思之(云云)
此文是流通中第二意，明人王弘經感通冥聖，天王佐助善政興隆。文為二：一長行說事本、二偈頌說正論。長行中對告地神說昔尊相，如文。偈有八十二行，文為四：初二行半集眾；次三行半發問；次一行結問開答；後七十五行梵天答，即說正論也。集眾文為三：初一行是佛敘尊相欲為天子，說先王本法；次一行佛敘尊相誡聽；次半行明說論處所。次四王發四問：一問云何呼人為天；二問非天所生而名天子；三問處王宮殿何故名天；四問以人法治世那得名天。次一行成前起後，可見(云云)。問既有四，答亦為四：一答天護其入胎，雖是人子而稱天子。三十三天各分己德，雖是於人而稱為天。雖處人宮殿，用天律治世，雖是人主而稱為天。雖是人法治世，令眾生行善多生天上，以因中說果故稱為天。從「汝今雖以」下，是梵答。文為二：初十行半略答、後六十四行半廣答。略中有四：初一行半許答、次「因集業故」一行略舉昔因今果答其問王義、次五行舉三義答其問天義、次三行舉三義重答問王義。答天舉三義者，未入胎、入胎分、德力加是也。以護胎故稱為天子，答第二問也。以分德故有其天德，故稱為天，答第一問也。神力所加，修善遮惡，後必生天。因中說果，故稱為天。答第三第四正法治世名為天問也。答「半名為天」三義竟。從「半名人王」已下，答有三義，故稱半為王。一名執樂者，樂由於王，王執此樂使天下和平，五日一風、十日一雨，老者擊壤、小騎竹馬，誰不歸德？故執樂者名王。二者遮惡，為民除害，天不亢旱、地不洪流、草不折傷、民無疾癘者，誰不歸德？故遮惡名王。三父母者，誨示禍福、導語善惡，制禮作樂而民知禁，誰不歸德？故父母名之為王。能為民下作父母，故諸天護之，名為天子。以遮惡不起，諸天分德，名之為天。以執樂故，因中說果，復名為天。非但半名人王義成，半名為天三義亦顯。從「若有惡事」下三十九行三句，廣明非法不得名天不得名王。六義俱失，三十三天各生瞋恨，是天不護，不護故非天子。是諸天王各相謂言，是天不分德，不分德故不得名天。捨遠善法增長惡法則無天因，寧得因中說果歎人為天也。生大愁苦者，無執樂義。疾疫流遍，無遮惡義。縱惡不顧善，無父母義(云云)。從「當正治罪」下二十四行三句，更廣說六義。當正治罪，即父母義。諸天護持，即天子義。以滅惡法，即魁膾義。魁膾名典軍，遮制惡鬼。鬼畏典軍，不敢亂行也。修習善法，即執樂義。應各為說，即示因果義。諸天，即分德義。還以六義消文，皆可尋(云云)。此中應明觀義，自思之(云云)
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。問：金光明是正論本，其意云何？天者即法性金也，法性作依止，故言天護。分德者即光也，報身與法性冥，即是分德也。神力所加者，即明也(云云)。又父母者即金也，法性為父母故；遮惡即光也；執樂即明也。以此為本，故能正論爾。如半名人王半名為天為世間正論，半名出世間正論。本末相關，即此意也。
。問：金光明是正論本，其意云何？天者即法性金也，法性作依止，故言天護。分德者即光也，報身與法性冥，即是分德也。神力所加者，即明也(云云)。又父母者即金也，法性為父母故；遮惡即光也；執樂即明也。以此為本，故能正論爾。如半名人王半名為天為世間正論，半名出世間正論。本末相關，即此意也。
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釋善集品
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此轉輪王集眾善法，如海導師。善海無涯，六度則攝。六度又廣，二度略攝，謂檀與智。提如意殊捨四大地，滿中珍寶以用布施，即集檀行也。合掌而立，請寶冥尊者宣揚顯說是金光明，即集智行也。檀智既然，餘法亦爾。從行得名，故稱〈善集品〉也。此六度不同，是世界悉檀集善也；修於五度，是為人集善也；修於智度，是對治集善也；皆波羅蜜，是第一義集善也。從此四集得名，故言〈善集品〉。此品是第二人王弘經。上明世間正見感動天地，此明出世正見感動賢聖(云云)。文為二：初對告地神、二以偈說。偈有六十四行半，分為二：初四行通，明因地行檀；次六十行半別，名善集施財施法。別為六：一六行半明事本、二十一行半明聖王請法、三十九行半明尊者宣揚、四十行半明輪王行施、五二行結會古今、六十行半引因果以證以勸，悉如文。就此品論金光明者，善集波羅蜜，金也；集般若，光也；集五度，明也。就寶冥論者，在一窟中，金也；面如滿月，光也；讀誦如是經，明也。就二人作者，在窟中，金也；許為王說，光也；王提如意珠雨四天下珍寶，明也。
此轉輪王集眾善法，如海導師。善海無涯，六度則攝。六度又廣，二度略攝，謂檀與智。提如意殊捨四大地，滿中珍寶以用布施，即集檀行也。合掌而立，請寶冥尊者宣揚顯說是金光明，即集智行也。檀智既然，餘法亦爾。從行得名，故稱〈善集品〉也。此六度不同，是世界悉檀集善也；修於五度，是為人集善也；修於智度，是對治集善也；皆波羅蜜，是第一義集善也。從此四集得名，故言〈善集品〉。此品是第二人王弘經。上明世間正見感動天地，此明出世正見感動賢聖(云云)。文為二：初對告地神、二以偈說。偈有六十四行半，分為二：初四行通，明因地行檀；次六十行半別，名善集施財施法。別為六：一六行半明事本、二十一行半明聖王請法、三十九行半明尊者宣揚、四十行半明輪王行施、五二行結會古今、六十行半引因果以證以勸，悉如文。就此品論金光明者，善集波羅蜜，金也；集般若，光也；集五度，明也。就寶冥論者，在一窟中，金也；面如滿月，光也；讀誦如是經，明也。就二人作者，在窟中，金也；許為王說，光也；王提如意珠雨四天下珍寶，明也。
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釋鬼神品
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鬼字訓歸，又云畏也。報多怖畏，如阿修羅(云云)。又云威也，能令他畏其威也。神者能也，大力者能移山填海，小力者能隱顯變化。此品通列一切天龍江海日月諸神。上已天題品竟，無容再出。雖通列諸道，而鬼神文多，從多故以之題品。此品是第三，一切天龍鬼神、天靈地祇咸皆發誓溥遍弘宣以勸流通。文為二：一長行、二偈頌。長行中，先舉事別、次圓供養。事別者，佛從慈悲中起受供養者，蓋應佛也。佛從如中起覺智，智與如合者，報佛也。一切法悉是諸佛行處者，法佛也。作如此解者，三佛歷別。若修事之供養，供養亦別也。圓供養者，勸聽經。聽經是法之供養，諸供養中最為第一，第一供養者供養一切佛。能說文字是應佛、能詮是報佛、所詮是法佛，能敬文字即敬三佛，亦是敬三世佛。諸佛從此生，故供養文字即供養一切諸佛(云云)。又別時重聞更記之。長行舉四願欲而作一勸。若欲知佛行處，行處者即如如境，法佛也。欲知者，知是如如智，報佛也。能聽此經，此經即文字，文字即應佛也。能聽者，隨順佛教即法供養，法供養即妙供養也。聽經能生覺智，覺智生故，即是佛受供養也。聽經一事具諸願欲，秪圓一事具別諸事也。
鬼字訓歸，又云畏也。報多怖畏，如阿修羅(云云)。又云威也，能令他畏其威也。神者能也，大力者能移山填海，小力者能隱顯變化。此品通列一切天龍江海日月諸神。上已天題品竟，無容再出。雖通列諸道，而鬼神文多，從多故以之題品。此品是第三，一切天龍鬼神、天靈地祇咸皆發誓溥遍弘宣以勸流通。文為二：一長行、二偈頌。長行中，先舉事別、次圓供養。事別者，佛從慈悲中起受供養者，蓋應佛也。佛從如中起覺智，智與如合者，報佛也。一切法悉是諸佛行處者，法佛也。作如此解者，三佛歷別。若修事之供養，供養亦別也。圓供養者，勸聽經。聽經是法之供養，諸供養中最為第一，第一供養者供養一切佛。能說文字是應佛、能詮是報佛、所詮是法佛，能敬文字即敬三佛，亦是敬三世佛。諸佛從此生，故供養文字即供養一切諸佛(云云)。又別時重聞更記之。長行舉四願欲而作一勸。若欲知佛行處，行處者即如如境，法佛也。欲知者，知是如如智，報佛也。能聽此經，此經即文字，文字即應佛也。能聽者，隨順佛教即法供養，法供養即妙供養也。聽經能生覺智，覺智生故，即是佛受供養也。聽經一事具諸願欲，秪圓一事具別諸事也。
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偈有一百二行半，分為六：一從「若欲供養」下十一行，頌上長行秪能聽經，即是舉圓妙以勸修。二從「隨所至處」下三行半，舉聽經即能禳災以勸修。三從「於說法處」下六行，舉聽經致靈瑞以勸修。四從「威德相貌」下五行半，舉秪聽經有威力以勸修。五從「大梵天王」下四十九行半，舉聽經能致天龍鬼神以勸修。六從「於諸眾生」下二十七行，舉秪聽經能令國土安樂以勸修(云云)。蠱道者，四天上遣神名彌栗頭虔伽陀，漢言善品，主蠱毒也。摩醯首羅，餘經翻為大自在，《灌頂經》翻為威靈帝。摩尼跋陀，翻為威伏行。富那跋陀，翻為集至成。金毘羅，翻為威如王。賓頭盧伽，翻為立不動。車鉢羅婆，翻為忍得脫。曇摩跋羅，翻為學帝王。摩竭婆羅，翻為除曲心。繡利蜜多，翻為有功勳。勒那翅奢，翻為調和平。劍摩舍帝，翻為伏眾根。奢羅蜜帝，翻為獨處快。醯摩跋陀，翻應舍主。薩多琦梨，翻大力天。波利羅睺，翻勇猛進。毘摩質多，翻為高遠。睒摩利子，翻英雄德。波訶梨子，翻威武盛。佉羅騫馱，翻吼如雷。鳩羅擅提，翻戰無敵。脫因者，脫業障也。脫果者，脫報障也。度諸有者，脫煩惱障也。
偈有一百二行半，分為六：一從「若欲供養」下十一行，頌上長行秪能聽經，即是舉圓妙以勸修。二從「隨所至處」下三行半，舉聽經即能禳災以勸修。三從「於說法處」下六行，舉聽經致靈瑞以勸修。四從「威德相貌」下五行半，舉秪聽經有威力以勸修。五從「大梵天王」下四十九行半，舉聽經能致天龍鬼神以勸修。六從「於諸眾生」下二十七行，舉秪聽經能令國土安樂以勸修(云云)。蠱道者，四天上遣神名彌栗頭虔伽陀，漢言善品，主蠱毒也。摩醯首羅，餘經翻為大自在，《灌頂經》翻為威靈帝。摩尼跋陀，翻為威伏行。富那跋陀，翻為集至成。金毘羅，翻為威如王。賓頭盧伽，翻為立不動。車鉢羅婆，翻為忍得脫。曇摩跋羅，翻為學帝王。摩竭婆羅，翻為除曲心。繡利蜜多，翻為有功勳。勒那翅奢，翻為調和平。劍摩舍帝，翻為伏眾根。奢羅蜜帝，翻為獨處快。醯摩跋陀，翻應舍主。薩多琦梨，翻大力天。波利羅睺，翻勇猛進。毘摩質多，翻為高遠。睒摩利子，翻英雄德。波訶梨子，翻威武盛。佉羅騫馱，翻吼如雷。鳩羅擅提，翻戰無敵。脫因者，脫業障也。脫果者，脫報障也。度諸有者，脫煩惱障也。
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釋授記品
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有四種授記，今是二種(云云)。授者與也，記者記成道事也。此中授三大士、一萬諸天當來成佛事，故言授記。亦名授莂，亦名授決。授劫國數量名為莂，審實不虛名為決。從佛所與名為授，從其所得名為受。此中從佛所與，故言授記。此是流通中第四意，舉昔行經之因，方成圓極之果，證弘護不虛，以勸流通也。文為二：一與記、二疑記。與記為二：一與三大士記、二與十千天記。與三大士記又二：一同緣者集、二正與記。世界轉名淨幢者，應論四句，此中是其一也。十千記又二：一聞經生解、二正與記(云云)。
有四種授記，今是二種(云云)。授者與也，記者記成道事也。此中授三大士、一萬諸天當來成佛事，故言授記。亦名授莂，亦名授決。授劫國數量名為莂，審實不虛名為決。從佛所與名為授，從其所得名為受。此中從佛所與，故言授記。此是流通中第四意，舉昔行經之因，方成圓極之果，證弘護不虛，以勸流通也。文為二：一與記、二疑記。與記為二：一與三大士記、二與十千天記。與三大士記又二：一同緣者集、二正與記。世界轉名淨幢者，應論四句，此中是其一也。十千記又二：一聞經生解、二正與記(云云)。
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從「爾時道場」下，是第二疑記。又二：一疑問、二佛答。疑者，夫移山填海非一日之功，菩提極果積行方剋。忉利暫下，無久聽之勞，不聞往昔有難思之行，行淺記深，是故疑惑。如餘菩薩者，六度菩薩引錐指地無非捨身命處，戒忍禪智滿三僧祇。若通教菩薩從假入空非止一世修行，從空入假動逾塵劫。若別教菩薩直行一行，動經無量阿僧祇劫，況復遍行眾行。量不可數尚不獲記，少時聞經而得斯決。時眾咸疑，故樹神發問也。佛答為二：一舉現行、二舉遠緣。現行者，捨天宮樂故來聽經，聞三大士獲菩提記，我昔本誓與其法食，三事和合故與其記也。此意證成〈鬼神品〉初以妙供養供養三世諸佛，及欲得知諸佛行處，決定至心聽此妙典。雖有此旨未見其人，今此十千即其人也。聞記當果，果必有因，因金光明生殷重心起功德身，心無垢累起般若身，猶如虛空起於法身，一心中聽三德圓成。復有無量功德說不可盡，此不得記，記與誰乎？證聽功德意在於此。以隨相修指今現行，行隨實相而修也。有妙善根，指於遠緣也。違緣實相而種善根也。從「亦以過去」下，是舉遠緣答也。文為二：一略、二廣。此中少文是略，〈除病〉、〈流水〉兩品是廣答也。
從「爾時道場」下，是第二疑記。又二：一疑問、二佛答。疑者，夫移山填海非一日之功，菩提極果積行方剋。忉利暫下，無久聽之勞，不聞往昔有難思之行，行淺記深，是故疑惑。如餘菩薩者，六度菩薩引錐指地無非捨身命處，戒忍禪智滿三僧祇。若通教菩薩從假入空非止一世修行，從空入假動逾塵劫。若別教菩薩直行一行，動經無量阿僧祇劫，況復遍行眾行。量不可數尚不獲記，少時聞經而得斯決。時眾咸疑，故樹神發問也。佛答為二：一舉現行、二舉遠緣。現行者，捨天宮樂故來聽經，聞三大士獲菩提記，我昔本誓與其法食，三事和合故與其記也。此意證成〈鬼神品〉初以妙供養供養三世諸佛，及欲得知諸佛行處，決定至心聽此妙典。雖有此旨未見其人，今此十千即其人也。聞記當果，果必有因，因金光明生殷重心起功德身，心無垢累起般若身，猶如虛空起於法身，一心中聽三德圓成。復有無量功德說不可盡，此不得記，記與誰乎？證聽功德意在於此。以隨相修指今現行，行隨實相而修也。有妙善根，指於遠緣也。違緣實相而種善根也。從「亦以過去」下，是舉遠緣答也。文為二：一略、二廣。此中少文是略，〈除病〉、〈流水〉兩品是廣答也。
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釋除病品
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廣答遠緣，由醫王救疾，故言〈除病品〉。通取後〈流水品〉。文為五：一緣本、二遠緣、三近緣、四結緣、五會緣。從「佛告樹神」下明緣本，如文。從「像法中」下明遠緣。遠緣為六：一明父、二生子、三國人遇病、四其子請、五父為說、六知已遍治。
廣答遠緣，由醫王救疾，故言〈除病品〉。通取後〈流水品〉。文為五：一緣本、二遠緣、三近緣、四結緣、五會緣。從「佛告樹神」下明緣本，如文。從「像法中」下明遠緣。遠緣為六：一明父、二生子、三國人遇病、四其子請、五父為說、六知已遍治。
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子請為三：一見人過病、二思惟、三正問。問為四：初一偈問四大增損、二問飲食犯觸、三問治病醫方、四問病動時節。身火不滅者，食飽熱病慚息，食消熱復更生，故言身火不滅也。水過肺病者，水多則損肺，即是痰病也。
子請為三：一見人過病、二思惟、三正問。問為四：初一偈問四大增損、二問飲食犯觸、三問治病醫方、四問病動時節。身火不滅者，食飽熱病慚息，食消熱復更生，故言身火不滅也。水過肺病者，水多則損肺，即是痰病也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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父醫還答四問，初六行答四大增損、二一行半答飲食犯觸、三二行答病動時節、四八行半答治病方。就六行中，分二：初一行是佛敘父醫欲答爾、次五行正答時節。時節有二：一俗法四時，謂春夏秋冬，冬為歲末、春為歲始。而初言夏者，或可趣作此言、或可答問正是於夏。三三而說者，一時三月，謂孟、仲、季。四時，即十二月也。若依佛說法，一歲三時，謂冬、春、夏，夏為歲末、冬為歲始。何故爾？為破諸弟子著常，為開安居迦提月，故沒秋時爾。佛法三時，亦是三三說也。若二二說足滿六時者，依俗法四時，時本二月，土寄四季各十八日，本之二月只是陰陽二月。一時唯有陰陽二月，合成六時。正月二月是木王時，四月五月是火王時，七月八月是金王時，十月十一月是水王時，臘月三月是陽土寄王，六月九月是陰土寄王。欲論本月亦二二說，若論土寄王亦二二說，故言足滿六時也。若依佛法解二二說者，佛法有三時，時有四月，各有初分後分。後臘月十六日至二月十五日，此初分春時；從二月十六日至二月十五日，此二月春後分。從四月十六至六月十五日，此二月是夏時初分；從六月十六至八月十五，此是夏後分。從八月十六至十月十五，此二月是冬時初分；從十月十六至臘月十五，此二月是冬後分，故言若二二說足滿六時也。又云：正月三月是陽月，二月四月是陰月，五月七月是陽月，六月八月是陰月，九月十一月是陽月，十月臘月是陰月，故言若二二說足滿六時。三三本攝依俗法者，正月是春分本月，攝後兩月悉屬春分；四月為夏本月，攝後兩月悉屬夏分；七月為秋本月，攝後兩月悉屬秋分；十月為冬本月，攝後兩月悉屬冬分，三三本攝也。又云：正月二月正是春時，木於中王，土寄三月，攝屬春時；四月五月正是夏時，火於中王，土寄六月，攝屬夏時；七月八月正是秋時，金於中王，土寄九月，攝屬秋時；十月十一月正是冬時，水於中王，土寄臘月，攝屬冬時。土寄四季正時為本，各三月並攝於土，故言三三本攝，主攝於客，客是土也。依佛法言三三本攝者，本時各三月，既廢秋時，以秋之三月各配入三時，時則四月。論本則三，論攝則一，故言三三本攝也。問：四時各有三月，此是四三本攝，何謂三三本攝？答：三為一數，以三而數，故言三三為本爾。隨是時節消息者，時如上說，或四或三或二或攝等種種不同，隨時以意消息斟酌去取。若依佛法無秋時，而言秋時發病。此云何釋？從八月半已還，隨俗名秋，而夏時攝。八月下半以去，隨俗名秋，冬時攝。隨時消息者，二法之間而斟酌也。代謝增損者，春動肝病
父醫還答四問，初六行答四大增損、二一行半答飲食犯觸、三二行答病動時節、四八行半答治病方。就六行中，分二：初一行是佛敘父醫欲答爾、次五行正答時節。時節有二：一俗法四時，謂春夏秋冬，冬為歲末、春為歲始。而初言夏者，或可趣作此言、或可答問正是於夏。三三而說者，一時三月，謂孟、仲、季。四時，即十二月也。若依佛說法，一歲三時，謂冬、春、夏，夏為歲末、冬為歲始。何故爾？為破諸弟子著常，為開安居迦提月，故沒秋時爾。佛法三時，亦是三三說也。若二二說足滿六時者，依俗法四時，時本二月，土寄四季各十八日，本之二月只是陰陽二月。一時唯有陰陽二月，合成六時。正月二月是木王時，四月五月是火王時，七月八月是金王時，十月十一月是水王時，臘月三月是陽土寄王，六月九月是陰土寄王。欲論本月亦二二說，若論土寄王亦二二說，故言足滿六時也。若依佛法解二二說者，佛法有三時，時有四月，各有初分後分。後臘月十六日至二月十五日，此初分春時；從二月十六日至二月十五日，此二月春後分。從四月十六至六月十五日，此二月是夏時初分；從六月十六至八月十五，此是夏後分。從八月十六至十月十五，此二月是冬時初分；從十月十六至臘月十五，此二月是冬後分，故言若二二說足滿六時也。又云：正月三月是陽月，二月四月是陰月，五月七月是陽月，六月八月是陰月，九月十一月是陽月，十月臘月是陰月，故言若二二說足滿六時。三三本攝依俗法者，正月是春分本月，攝後兩月悉屬春分；四月為夏本月，攝後兩月悉屬夏分；七月為秋本月，攝後兩月悉屬秋分；十月為冬本月，攝後兩月悉屬冬分，三三本攝也。又云：正月二月正是春時，木於中王，土寄三月，攝屬春時；四月五月正是夏時，火於中王，土寄六月，攝屬夏時；七月八月正是秋時，金於中王，土寄九月，攝屬秋時；十月十一月正是冬時，水於中王，土寄臘月，攝屬冬時。土寄四季正時為本，各三月並攝於土，故言三三本攝，主攝於客，客是土也。依佛法言三三本攝者，本時各三月，既廢秋時，以秋之三月各配入三時，時則四月。論本則三，論攝則一，故言三三本攝也。問：四時各有三月，此是四三本攝，何謂三三本攝？答：三為一數，以三而數，故言三三為本爾。隨是時節消息者，時如上說，或四或三或二或攝等種種不同，隨時以意消息斟酌去取。若依佛法無秋時，而言秋時發病。此云何釋？從八月半已還，隨俗名秋，而夏時攝。八月下半以去，隨俗名秋，冬時攝。隨時消息者，二法之間而斟酌也。代謝增損者，春動肝病
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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此可治，春動脾病此難治。夏動心病此可治，夏動肺病此難治。夏末冬初，於秋分中動肺病此可治，若動肝病此難治。冬動腎病此可治，若動心病此則難治。論四時增損，大略如此。問：四時皆動病，何故去秋時？解此為二：一為破保常。秋時萬物結實，人計為常為樂。為破此著，故去秋時，佛為弟子保常心多故也。二者為開後安居立迦提月。安居本名坐夏，八月半內已還若是秋時，便是坐秋。為此義故，故廢秋時爾。從「有善醫師」下一行半答犯觸。犯觸有六：一多坐、二多眠，此二多致痰，宜多行猗散之。三多行、四多猗、五多語，生風病，宜多眠治之。六多淫，生一切病，即等分病也。若火少，痰多。若火多，即熱壯。若風多，吹火成熱病。若風多，吹痰成冷病。三事若等，無病。飲食得病者，亦有六：一過量食；二少食不足而止；三過飢食；四逆時食，未飢強與也；五妨食，如食肉、飲生乳使人癩；六不曾食而強食，如南人飲漿、北人飲蜜，若菜和蜜令不結男，猪膏煎白鷺肉令人癩。若患熱而飲酒，食小麥、生牛肉，令人失明吐血痢血。若病痰而食甜肥醎酸，令人𠲿鼻多汁，又㿃痢也。六大者是六腑，大腸、小腸、膽、胃、三焦、兩膀胱也。從「多風病者」下二行答病起時節。四月五月是風生時，六月七月是風起時，八月九月是風滅時。六月七月是熱生時，八月九月是熱起時，十月至正月是熱滅時。八月九月等分生時，十月十一月是等分起時，十二月正月是等分滅時。十月至正月是痰生時，二月三月是痰起時，四月至七月是痰滅時。痰是水，病肺也。夏日動風者，夏日毛孔開通，外風得入內風動也。熱病秋動者，毛孔閉塞，熱伏於內不得行故成病。等分冬動者，春時動水肺病不差；至夏復動風，風病不差；至秋復動熱，熱病不差；至冬俱動一切病故也。二月三月是痰起損肺，肺病動也。從「有風病者」下八行半答治病方。文為三：初二行半未病前以藥防、次二行明正以藥治、後四行病退以藥補。風病夏服肥膩醎酸熱食者，夏月毛孔開通，具以肥膩潤塞之，令風不得入。醎酢性熱能消水，令體堅實，治於風虛。熱食流汗，引風令出，又治虛冷，風不得進。冷甜是酥乳等，能治熱也。等分冬服甜酢等，除風也。肺病服肥膩塞毛孔，令水不得入。熱能焦，水宣通，故能治肺病也。飽食發肺病，食既多則腸胃盈滿，故發肺也。食消發熱者，如食沃潤則熱病伏，食消無潤熱病起也。消已虛疎，風氣入體，故發風也。風疎補酥膩，醎除風、甜除熱，肺帶風水，宜吐也。此中消文，出瞋諦三藏疏中。
此可治，春動脾病此難治。夏動心病此可治，夏動肺病此難治。夏末冬初，於秋分中動肺病此可治，若動肝病此難治。冬動腎病此可治，若動心病此則難治。論四時增損，大略如此。問：四時皆動病，何故去秋時？解此為二：一為破保常。秋時萬物結實，人計為常為樂。為破此著，故去秋時，佛為弟子保常心多故也。二者為開後安居立迦提月。安居本名坐夏，八月半內已還若是秋時，便是坐秋。為此義故，故廢秋時爾。從「有善醫師」下一行半答犯觸。犯觸有六：一多坐、二多眠，此二多致痰，宜多行猗散之。三多行、四多猗、五多語，生風病，宜多眠治之。六多淫，生一切病，即等分病也。若火少，痰多。若火多，即熱壯。若風多，吹火成熱病。若風多，吹痰成冷病。三事若等，無病。飲食得病者，亦有六：一過量食；二少食不足而止；三過飢食；四逆時食，未飢強與也；五妨食，如食肉、飲生乳使人癩；六不曾食而強食，如南人飲漿、北人飲蜜，若菜和蜜令不結男，猪膏煎白鷺肉令人癩。若患熱而飲酒，食小麥、生牛肉，令人失明吐血痢血。若病痰而食甜肥醎酸，令人𠲿鼻多汁，又㿃痢也。六大者是六腑，大腸、小腸、膽、胃、三焦、兩膀胱也。從「多風病者」下二行答病起時節。四月五月是風生時，六月七月是風起時，八月九月是風滅時。六月七月是熱生時，八月九月是熱起時，十月至正月是熱滅時。八月九月等分生時，十月十一月是等分起時，十二月正月是等分滅時。十月至正月是痰生時，二月三月是痰起時，四月至七月是痰滅時。痰是水，病肺也。夏日動風者，夏日毛孔開通，外風得入內風動也。熱病秋動者，毛孔閉塞，熱伏於內不得行故成病。等分冬動者，春時動水肺病不差；至夏復動風，風病不差；至秋復動熱，熱病不差；至冬俱動一切病故也。二月三月是痰起損肺，肺病動也。從「有風病者」下八行半答治病方。文為三：初二行半未病前以藥防、次二行明正以藥治、後四行病退以藥補。風病夏服肥膩醎酸熱食者，夏月毛孔開通，具以肥膩潤塞之，令風不得入。醎酢性熱能消水，令體堅實，治於風虛。熱食流汗，引風令出，又治虛冷，風不得進。冷甜是酥乳等，能治熱也。等分冬服甜酢等，除風也。肺病服肥膩塞毛孔，令水不得入。熱能焦，水宣通，故能治肺病也。飽食發肺病，食既多則腸胃盈滿，故發肺也。食消發熱者，如食沃潤則熱病伏，食消無潤熱病起也。消已虛疎，風氣入體，故發風也。風疎補酥膩，醎除風、甜除熱，肺帶風水，宜吐也。此中消文，出瞋諦三藏疏中。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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從「善女天」下，是第六知已遍治。文為二：一病輕聞說即差、二病重服藥方除(云云)。
從「善女天」下，是第六知已遍治。文為二：一病輕聞說即差、二病重服藥方除(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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觀心者，三毒等分是內病也。數息、不淨、慈心、因緣是法藥。宜聞法藥得悟者，信行人病差也。作觀研心得悟者，法行人病差也。眼是春時、舌是夏時、鼻是秋時、耳是冬時，身是四季，攝屬諸時。妙好五欲增貪病、麁惡五欲損貪病，妙好五欲損瞋病、麁惡五欲增瞋病，平平五欲增癡病、違順五欲損癡病，總三種五欲增覺觀病、偏動三種五欲損覺觀病，是為增損之相也。犯觸者，違情犯瞋、順情犯貪、不違不順犯癡，總三犯覺觀。慢時即發瞋、求須時即發貪、僻解時即發癡、放逸時即發覺觀。慈心治瞋，不淨治貪，因緣治癡，數息治覺觀(云云)。
觀心者，三毒等分是內病也。數息、不淨、慈心、因緣是法藥。宜聞法藥得悟者，信行人病差也。作觀研心得悟者，法行人病差也。眼是春時、舌是夏時、鼻是秋時、耳是冬時，身是四季，攝屬諸時。妙好五欲增貪病、麁惡五欲損貪病，妙好五欲損瞋病、麁惡五欲增瞋病，平平五欲增癡病、違順五欲損癡病，總三種五欲增覺觀病、偏動三種五欲損覺觀病，是為增損之相也。犯觸者，違情犯瞋、順情犯貪、不違不順犯癡，總三犯覺觀。慢時即發瞋、求須時即發貪、僻解時即發癡、放逸時即發覺觀。慈心治瞋，不淨治貪，因緣治癡，數息治覺觀(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋流水品
釋流水品
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文云「一能流水，二能與水。」與水者，與安樂水也，一世安樂、二出世安樂。世安樂者，如象負水濟彼枯魚是也。出世安樂者，如發誓言：「於未來世當施法食、與菩提記」是也。流水者，流除苦惱水也，一果報苦惱、二業因苦惱。流除果報苦惱，如治諸病人、救彼渴魚是也。流除業因苦惱者，授三歸、說十二因緣、讚佛十號是也。請父求方，欲成流水之義。從王借象，欲成與水之義。既有二能，那單以「流水」題品？文中既彰與水之義，題品須安「流水」之名。不煩於文，二義雙顯，出經者之巧，為若此也。長者者，如《法華疏》中十種長者義也。字者，持水之子，故言子也。此文是斷疑中第三，結緣之近由。近由又二：一弄引、二正近由。弄引又二：一行恩布德、二國人稱美，並如文。近由又三：一明眷屬、二見魚之緣、三正救魚，如文。
文云「一能流水，二能與水。」與水者，與安樂水也，一世安樂、二出世安樂。世安樂者，如象負水濟彼枯魚是也。出世安樂者，如發誓言：「於未來世當施法食、與菩提記」是也。流水者，流除苦惱水也，一果報苦惱、二業因苦惱。流除果報苦惱，如治諸病人、救彼渴魚是也。流除業因苦惱者，授三歸、說十二因緣、讚佛十號是也。請父求方，欲成流水之義。從王借象，欲成與水之義。既有二能，那單以「流水」題品？文中既彰與水之義，題品須安「流水」之名。不煩於文，二義雙顯，出經者之巧，為若此也。長者者，如《法華疏》中十種長者義也。字者，持水之子，故言子也。此文是斷疑中第三，結緣之近由。近由又二：一弄引、二正近由。弄引又二：一行恩布德、二國人稱美，並如文。近由又三：一明眷屬、二見魚之緣、三正救魚，如文。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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從「未來之世當施法食」下，是第四正結緣。又為四：一發誓願、二思惟說法、三正說法、四魚改報生天酬恩供養。就魚報恩，文為四：一魚改報生天、二天酬恩而下地、三王見光問瑞、四長者徵教而定答，如文。報恩有二義：一事、二理。事者，真珠四邊報水、飲食、因緣、十號等四種澤也。理者，準《涅槃》文云「施食令他得命表常，令他得樂是故得涅槃，令他得悟是故成自在我，如法求財是故得淨。」用四十千報常樂我淨之恩也。
從「未來之世當施法食」下，是第四正結緣。又為四：一發誓願、二思惟說法、三正說法、四魚改報生天酬恩供養。就魚報恩，文為四：一魚改報生天、二天酬恩而下地、三王見光問瑞、四長者徵教而定答，如文。報恩有二義：一事、二理。事者，真珠四邊報水、飲食、因緣、十號等四種澤也。理者，準《涅槃》文云「施食令他得命表常，令他得樂是故得涅槃，令他得悟是故成自在我，如法求財是故得淨。」用四十千報常樂我淨之恩也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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第五結會古今者，昔佛疑魚數，樹神定判十千。今神疑行淺記深，佛為說妙因緣。今昔相關，是故結會也。
第五結會古今者，昔佛疑魚數，樹神定判十千。今神疑行淺記深，佛為說妙因緣。今昔相關，是故結會也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋捨身品
釋捨身品
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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捨義甚多，財位、壽命，獨以身當名耶？此從正要得名。受者須身，餘則非要。施者正捨身，餘旁捨爾，故言〈捨身品〉。文為四：一問、二答、三眾得益、四結成。問者，上聞大士治病救魚，實為曠濟小人小蟲，得二世益。時眾願聞，亡身殞命感深契極之事。行苦而果樂，可得聞耶？是故請問。佛答為二：一敘緣起、二正明捨身。緣起為十：一地塔涌、二大眾生疑、三佛起禮、四樹神問禮、五佛答禮、六命阿難取、七阿難述骨狀、八命示大眾、九奉命取示、十佛勸眾禮，皆如文。從「過去有王」下，是正捨身。文為二：一長行、二偈頌。長行為四：一明本眷屬、二捨身方便、三正捨身、四捨後悲戀。就本眷屬為五：一明本眷屬。摩訶羅陀，此翻大無罪。《文殊問經》云「羅陀翻為中」。摩訶波那羅，或云此翻大度(未詳)。摩訶提婆，此言大天。摩訶薩埵，此翻大心。二游行。三各述相。四見產虎。五各陳觀見。從「作是念言我今捨身時已到矣」下，是捨身方便。方便為二：初述觀解、二起誓願，願行相扶。適產七日者，見虎子頭上有七點，知已七日，出《山海經》也。又云：七日眼開。又七日不食必死，虎兒垂死，知是七日。或云：鬼神示悟，如樹神數魚。正捨身為二：一捨身、二感動天地。捨身後眷屬愁苦，先兩兄愁惱各說偈共向捨所、次父母愁苦。偈九十三行，為三：初二行通明昔行、次別頌長行、三結會。初如文。「我念宿命」下別頌長行，四行頌上本眷屬。上有述相陳觀，今不頌，餘皆頌。從「時勝大士」下二行，頌上捨身方便，不頌發誓。從「即上高山」下，頌上正捨身感動也。從「是時二兄」下，頌上捨身後，眷屬愁苦。從「是時王子」下，頌上父母愁苦。從「佛告樹神」下，第三結會。結會為三：一結會人、二結會塔、三結會誓願。「說是經時」下，大眾所益也。「樹神是名禮塔」下，第四是結問意。
捨義甚多，財位、壽命，獨以身當名耶？此從正要得名。受者須身，餘則非要。施者正捨身，餘旁捨爾，故言〈捨身品〉。文為四：一問、二答、三眾得益、四結成。問者，上聞大士治病救魚，實為曠濟小人小蟲，得二世益。時眾願聞，亡身殞命感深契極之事。行苦而果樂，可得聞耶？是故請問。佛答為二：一敘緣起、二正明捨身。緣起為十：一地塔涌、二大眾生疑、三佛起禮、四樹神問禮、五佛答禮、六命阿難取、七阿難述骨狀、八命示大眾、九奉命取示、十佛勸眾禮，皆如文。從「過去有王」下，是正捨身。文為二：一長行、二偈頌。長行為四：一明本眷屬、二捨身方便、三正捨身、四捨後悲戀。就本眷屬為五：一明本眷屬。摩訶羅陀，此翻大無罪。《文殊問經》云「羅陀翻為中」。摩訶波那羅，或云此翻大度(未詳)。摩訶提婆，此言大天。摩訶薩埵，此翻大心。二游行。三各述相。四見產虎。五各陳觀見。從「作是念言我今捨身時已到矣」下，是捨身方便。方便為二：初述觀解、二起誓願，願行相扶。適產七日者，見虎子頭上有七點，知已七日，出《山海經》也。又云：七日眼開。又七日不食必死，虎兒垂死，知是七日。或云：鬼神示悟，如樹神數魚。正捨身為二：一捨身、二感動天地。捨身後眷屬愁苦，先兩兄愁惱各說偈共向捨所、次父母愁苦。偈九十三行，為三：初二行通明昔行、次別頌長行、三結會。初如文。「我念宿命」下別頌長行，四行頌上本眷屬。上有述相陳觀，今不頌，餘皆頌。從「時勝大士」下二行，頌上捨身方便，不頌發誓。從「即上高山」下，頌上正捨身感動也。從「是時二兄」下，頌上捨身後，眷屬愁苦。從「是時王子」下，頌上父母愁苦。從「佛告樹神」下，第三結會。結會為三：一結會人、二結會塔、三結會誓願。「說是經時」下，大眾所益也。「樹神是名禮塔」下，第四是結問意。
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釋讚佛品
釋讚佛品
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
此品從能所得名，能讚是三番菩薩、所讚是一佛世尊，能所合標，故言〈讚佛品〉。私謂三番菩薩是能讚、一佛是所讚，一佛是能讚、三番是所讚，三番是當佛、一佛是現佛。通而為言，皆是能讚皆是佛，故言〈讚佛品〉。次第者，因前十七品故有今品。何者？〈序品〉敘大體，如來遊於無量甚深法性，窮源極邊。〈壽量品〉極果冥深，合廣能起大用。〈懺品〉勸菩薩若欲修學，當如〈懺品〉滅惡。〈讚品〉生善，〈空品〉導成。〈四王〉至〈散脂〉誓願流通，說請者之功德。〈正論〉至〈善集〉明說者之功德。〈鬼神〉至〈流水〉說聽者之功德。〈捨身〉明行者之功德。如是等利益出現世者，皆是如來大體大智大用金光明力。既善始令終，初中後竟，故諸菩薩等以讚讚佛，稱揚教及教主，故言〈讚佛品〉。此文為二：一經家敘陳列讚眾。從此至彼金寶蓋剎施三業供養，投地是身、同聲是口，口身共暢意業也。二正說偈，合六十五行半。文為三：一二十行諸菩薩說、二十七行信相說、三二十八行半樹神說(云云)。私謂其文有四：前三是能讚、後一是所讚。所讚又是能讚，能讚又是所讚，故文云「佛從三昧起，以微如音而讚歎言：『善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。』」豈非所讚讚能讚？其文既明，不須惑也。又是印成三番菩薩讚教，從〈序品〉已來快說如來果地大體大智大用，菩薩修因也。上文有佛禮舍利，即果身禮因身也。今文有佛讚大懺大讚、能請能說、能聽能行，皆是快說也，當知快說是果讚因菩薩也。即果口讚因口，其義孱然；果意讚因意，任運例成也(云云)。問：佛何處入定，此云從三昧起？答：初將說經，佛遊甚深法性。今說將竟，故從三昧起。此經首尾皆在法性中說，其文甚明。若作入法性者，法性自在，四佛五佛同處各處、共見異見、四來四去，一住一在隨人所覩皆無障礙也。
此品從能所得名，能讚是三番菩薩、所讚是一佛世尊，能所合標，故言〈讚佛品〉。私謂三番菩薩是能讚、一佛是所讚，一佛是能讚、三番是所讚，三番是當佛、一佛是現佛。通而為言，皆是能讚皆是佛，故言〈讚佛品〉。次第者，因前十七品故有今品。何者？〈序品〉敘大體，如來遊於無量甚深法性，窮源極邊。〈壽量品〉極果冥深，合廣能起大用。〈懺品〉勸菩薩若欲修學，當如〈懺品〉滅惡。〈讚品〉生善，〈空品〉導成。〈四王〉至〈散脂〉誓願流通，說請者之功德。〈正論〉至〈善集〉明說者之功德。〈鬼神〉至〈流水〉說聽者之功德。〈捨身〉明行者之功德。如是等利益出現世者，皆是如來大體大智大用金光明力。既善始令終，初中後竟，故諸菩薩等以讚讚佛，稱揚教及教主，故言〈讚佛品〉。此文為二：一經家敘陳列讚眾。從此至彼金寶蓋剎施三業供養，投地是身、同聲是口，口身共暢意業也。二正說偈，合六十五行半。文為三：一二十行諸菩薩說、二十七行信相說、三二十八行半樹神說(云云)。私謂其文有四：前三是能讚、後一是所讚。所讚又是能讚，能讚又是所讚，故文云「佛從三昧起，以微如音而讚歎言：『善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。』」豈非所讚讚能讚？其文既明，不須惑也。又是印成三番菩薩讚教，從〈序品〉已來快說如來果地大體大智大用，菩薩修因也。上文有佛禮舍利，即果身禮因身也。今文有佛讚大懺大讚、能請能說、能聽能行，皆是快說也，當知快說是果讚因菩薩也。即果口讚因口，其義孱然；果意讚因意，任運例成也(云云)。問：佛何處入定，此云從三昧起？答：初將說經，佛遊甚深法性。今說將竟，故從三昧起。此經首尾皆在法性中說，其文甚明。若作入法性者，法性自在，四佛五佛同處各處、共見異見、四來四去，一住一在隨人所覩皆無障礙也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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觀心者，諸菩薩三業讚佛，三業事可解。三觀心者，觀身不得身，身空但有名字。名字無量，或捨身名檀，乃至身空名智慧。六度十度、八萬塵沙法門，名字即空。說空不定空、假非定假，非空非有即顯中道。三觀宛然，事理六法皆悉具足。若無觀慧，事亦不成。例如三衣六物，若解其意，三六俱成；若不解者，非但無六，三亦不成。觀心亦爾，若得理觀，六觀六成；若不得意，既無理觀，事觀亦不成。無六亦無三，此之謂也。此大好甚廣云云。
觀心者，諸菩薩三業讚佛，三業事可解。三觀心者，觀身不得身，身空但有名字。名字無量，或捨身名檀，乃至身空名智慧。六度十度、八萬塵沙法門，名字即空。說空不定空、假非定假，非空非有即顯中道。三觀宛然，事理六法皆悉具足。若無觀慧，事亦不成。例如三衣六物，若解其意，三六俱成；若不解者，非但無六，三亦不成。觀心亦爾，若得理觀，六觀六成；若不得意，既無理觀，事觀亦不成。無六亦無三，此之謂也。此大好甚廣云云。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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金光明經文句卷第六
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