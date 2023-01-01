金光明經文句卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句卷第五

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂錄

釋四天王品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋四天王品

四天王者，上升之元首、下界之初天，居半須彌。東黃金埵，王名提頭賴吒，此翻持國，領乾闥婆、富單那；南瑠璃埵，王名毘留勒叉，此翻增長，領鳩槃茶、薜荔多；西白銀埵，王名毘留博叉，此翻雜語，領毘舍闍、毒龍；北水精埵，王名毘沙門，此翻多聞，領夜叉、羅剎。此四王聞經歡喜，各領五百眷屬，發誓護經，從此標章，故稱〈四天王品〉。觀心釋者，東集、南苦、西道、北滅，四諦理是四天，觀四諦智為四王，護四諦境名護國，護心數是護眾生。世者他也，為他說心敷，名護他眾生。八部者，苦諦下有利鈍見思，《法華》指此為鬼神，乃至滅諦下亦有見思，是為八部也。若不照四諦理，見思二惑侵害心王、毀損境界，心王亡、境國敗，心數人民迸散，境智俱為鬼神所惱；能觀苦集控作見思則國安民寧。能為他說四諦，是護他國土，遮彼見思使得安樂。是為觀心護世四天王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王者，上升之元首、下界之初天，居半須彌。東黃金埵，王名提頭賴吒，此翻持國，領乾闥婆、富單那；南瑠璃埵，王名毘留勒叉，此翻增長，領鳩槃茶、薜荔多；西白銀埵，王名毘留博叉，此翻雜語，領毘舍闍、毒龍；北水精埵，王名毘沙門，此翻多聞，領夜叉、羅剎。此四王聞經歡喜，各領五百眷屬，發誓護經，從此標章，故稱〈四天王品〉。觀心釋者，東集、南苦、西道、北滅，四諦理是四天，觀四諦智為四王，護四諦境名護國，護心數是護眾生。世者他也，為他說心敷，名護他眾生。八部者，苦諦下有利鈍見思，《法華》指此為鬼神，乃至滅諦下亦有見思，是為八部也。若不照四諦理，見思二惑侵害心王、毀損境界，心王亡、境國敗，心數人民迸散，境智俱為鬼神所惱；能觀苦集控作見思則國安民寧。能為他說四諦，是護他國土，遮彼見思使得安樂。是為觀心護世四天王也。

此下十三品是流通段。佛慈季末，使邪惡不翳於正真、經王不壅於來代，有緣之者得正聞正聽，故曰流通。凡為七意：〈四天王〉至〈散脂〉，明天王發誓勸獎人王弘宣此經，正論善集，明人王弘經、天王祐助，亦是示住日弘經方軌。〈鬼神品〉明聽經功德，天神地祇若河若海、菩提薩埵咸守衛之。〈授記品〉證聽經功德之不虛。〈除病〉、〈流水〉引昔聽經之功德，證今護持之非謬。〈捨身品〉引昔行經不惜軀命，誡勸師弟勿吝法財。〈讚佛品〉明諸菩薩稱揚佛法，能宣所宣利益深重(云云)。天王發誓又為五：〈四王〉以天力擁護請者；〈大辯品〉以辯充益說者；〈功德天品〉誓以資財潤請者說者；〈地神品〉誓以地味膏腴味請處說處；〈散脂品〉誓以威武摧外敵壤內難，安於請說聽等也。又〈天王〉護其國，〈大辯〉護其師，〈功德〉護其眾，〈地神〉護其地，〈散脂〉禳其災，令經法大行也(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此下十三品是流通段。佛慈季末，使邪惡不翳於正真、經王不壅於來代，有緣之者得正聞正聽，故曰流通。凡為七意：〈四天王〉至〈散脂〉，明天王發誓勸獎人王弘宣此經，正論善集，明人王弘經、天王祐助，亦是示住日弘經方軌。〈鬼神品〉明聽經功德，天神地祇若河若海、菩提薩埵咸守衛之。〈授記品〉證聽經功德之不虛。〈除病〉、〈流水〉引昔聽經之功德，證今護持之非謬。〈捨身品〉引昔行經不惜軀命，誡勸師弟勿吝法財。〈讚佛品〉明諸菩薩稱揚佛法，能宣所宣利益深重(云云)。天王發誓又為五：〈四王〉以天力擁護請者；〈大辯品〉以辯充益說者；〈功德天品〉誓以資財潤請者說者；〈地神品〉誓以地味膏腴味請處說處；〈散脂品〉誓以威武摧外敵壤內難，安於請說聽等也。又〈天王〉護其國，〈大辯〉護其師，〈功德〉護其眾，〈地神〉護其地，〈散脂〉禳其災，令經法大行也(云云)。

〈四天王品〉者，有六番問答，即為六段：第一白佛述有護國之能、第二白佛述其護國之事、第三白佛示其軌模、第四白佛要其法利、第五白佛雙述興衰、第六白佛說偈頌德。初番為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一經家敘、二正白佛。敘敬如文。正白佛文為二：一歎經、二述能護。諸天信法有力，是故歎經。欲得經弘，述其能護。歎經為三：從「是金光明」下歎經體、從「莊嚴菩薩」下歎經宗、從「此經能照」下歎經用。正說乃多，歎三則略攝於廣也。法性之理佛所護念，文詮此理故言經王。既言經王，知是歎體。約體修行，能令菩薩具二莊嚴成於極果。既言莊嚴，知是歎宗。世天淨天義天皆宗仰極地，施三業供養，恭敬是身、歡喜是意、讚歎是口。又下從地獄上至菩薩，無明未盡通有熱惱，此經能除如月清涼，知是歎用(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈四天王品〉者，有六番問答，即為六段：第一白佛述有護國之能、第二白佛述其護國之事、第三白佛示其軌模、第四白佛要其法利、第五白佛雙述興衰、第六白佛說偈頌德。初番為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一經家敘、二正白佛。敘敬如文。正白佛文為二：一歎經、二述能護。諸天信法有力，是故歎經。欲得經弘，述其能護。歎經為三：從「是金光明」下歎經體、從「莊嚴菩薩」下歎經宗、從「此經能照」下歎經用。正說乃多，歎三則略攝於廣也。法性之理佛所護念，文詮此理故言經王。既言經王，知是歎體。約體修行，能令菩薩具二莊嚴成於極果。既言莊嚴，知是歎宗。世天淨天義天皆宗仰極地，施三業供養，恭敬是身、歡喜是意、讚歎是口。又下從地獄上至菩薩，無明未盡通有熱惱，此經能除如月清涼，知是歎用(云云)。

從「世尊是金光明」下，是第二述能護國。文為二：一內以法護國、二外以策護國。法護國又四：一護國之由、二以法護國、三以天黨護國、四以天眼護國。護國由者，由聞此經獲於四益，身益光明、力益勇猛、心益增進、德益尊嚴。理獲二益，謂法身慧命皆得增長。由國弘經，致斯法潤，寧得不護？述所以者，此義正與觀心相應，以四諦智護四諦境，即是修行正法。以四諦智導諸心數，使諸心數不行，故名行般若波羅蜜。即是能說正法，內有如此護國所以，名護世王正治國土爾。帥黨護國者，此亦與觀心相應。心王帥心數黨，降伏見思利純諸使，如諸天王共眷屬遮諸惡鬼，如轉輪王與七寶千子有所至處四方歸德。四王共五百所臨之地，何惡不除邪？用天眼護國者，以報得天眼徹視，無幽不燭，防萌杜漸，何惡不除邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「世尊是金光明」下，是第二述能護國。文為二：一內以法護國、二外以策護國。法護國又四：一護國之由、二以法護國、三以天黨護國、四以天眼護國。護國由者，由聞此經獲於四益，身益光明、力益勇猛、心益增進、德益尊嚴。理獲二益，謂法身慧命皆得增長。由國弘經，致斯法潤，寧得不護？述所以者，此義正與觀心相應，以四諦智護四諦境，即是修行正法。以四諦智導諸心數，使諸心數不行，故名行般若波羅蜜。即是能說正法，內有如此護國所以，名護世王正治國土爾。帥黨護國者，此亦與觀心相應。心王帥心數黨，降伏見思利純諸使，如諸天王共眷屬遮諸惡鬼，如轉輪王與七寶千子有所至處四方歸德。四王共五百所臨之地，何惡不除邪？用天眼護國者，以報得天眼徹視，無幽不燭，防萌杜漸，何惡不除邪？

二從「若此國土有諸衰耗」下是智策護國，令內外因緣和合。文為三：一若王國多災、種種艱難，謂兵饑疾者，我以智策勸法師往、或威神勸往、或現形勸往、或降夢勸往。法師若往廣宣此經，如日出朝陽雰霧自歇。此勸外緣也。次王心無智照，災承闇入；若有明慧，變怪不生。師既秉法來儀，王須專心聽受。王若勤聽，天亦勤護，所以加於可加、護於可護，一人有慶賴及萬方，王身與國安隱無患。此內因也。若外雖有弘法人，王內心不殷重，則不和合，不能禳災也。二者王無惠施則寡於福祿，如不勤田，倉厨少穀。勸王傾財供給四眾，四眾得安福資於王，舉國眷屬一切無患。此內外因緣和合，能致豐年流衍(云云)。三者王身無先王之德行，臣民不從；口無先王之法言，隣國不詠。今勸王三業供養，恭敬是身業、尊重是意業、讚歎是口業。夫高以下為基、辯以訥為師，屈尊敬卑，功亦大矣。以天威力使隣國遙崇，羽檄稱讚、歌詠羨慕。三業顒顒，上之化下如風之靡草。隣國既然，國人牛馬草葉無不低迴內向。此則能讚所讚因緣和合，頌聲溢於隣國(云云)，經文分明尋之可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二從「若此國土有諸衰耗」下是智策護國，令內外因緣和合。文為三：一若王國多災、種種艱難，謂兵饑疾者，我以智策勸法師往、或威神勸往、或現形勸往、或降夢勸往。法師若往廣宣此經，如日出朝陽雰霧自歇。此勸外緣也。次王心無智照，災承闇入；若有明慧，變怪不生。師既秉法來儀，王須專心聽受。王若勤聽，天亦勤護，所以加於可加、護於可護，一人有慶賴及萬方，王身與國安隱無患。此內因也。若外雖有弘法人，王內心不殷重，則不和合，不能禳災也。二者王無惠施則寡於福祿，如不勤田，倉厨少穀。勸王傾財供給四眾，四眾得安福資於王，舉國眷屬一切無患。此內外因緣和合，能致豐年流衍(云云)。三者王身無先王之德行，臣民不從；口無先王之法言，隣國不詠。今勸王三業供養，恭敬是身業、尊重是意業、讚歎是口業。夫高以下為基、辯以訥為師，屈尊敬卑，功亦大矣。以天威力使隣國遙崇，羽檄稱讚、歌詠羨慕。三業顒顒，上之化下如風之靡草。隣國既然，國人牛馬草葉無不低迴內向。此則能讚所讚因緣和合，頌聲溢於隣國(云云)，經文分明尋之可見。

次佛述成，文為二：初合述歎經、二述其能護國。四王初歎經說既合理，佛述而成之。成其上體、宗、用三歎，故言佛合述善哉善哉。其上總歎一教，佛述成其遍讚百千諸佛。諸佛從是法生，故舉多讚成於一也。從「於諸佛所」下，述成其能護國。又為二：初述以法護國、二述以智眼護國。法護國有四，佛皆述成。上明護國之由，由聞經得益。佛述今益，良由先種。「發心畢竟二不別，如是二心前心難，是故敬禮初發心。」此舉前以成後，述後以顯前。從「說於正法」下，述其以法護世。上云能說能行所以名為護世，佛亦述成能說能行得名護世(云云)。從「汝等今日」下，超述其天眼護國，小不次第，於義無失。上云以淨天眼過於人眼，佛述長夜利益。夫天眼夜照不假日光，故言長夜也。從「汝等四王及諸眷屬」下，追述其天黨護國。上直言護國，佛今加讚是護三世諸佛正法也。從「汝等四王及餘天眾」下，述其智眼和合護國。上云請法師入境禳惡，此功歸己，能却修羅之陣。汝勸王聽經、供給四眾，佛述其內智外福實是消伏諸苦能致安樂。如文(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛述成，文為二：初合述歎經、二述其能護國。四王初歎經說既合理，佛述而成之。成其上體、宗、用三歎，故言佛合述善哉善哉。其上總歎一教，佛述成其遍讚百千諸佛。諸佛從是法生，故舉多讚成於一也。從「於諸佛所」下，述成其能護國。又為二：初述以法護國、二述以智眼護國。法護國有四，佛皆述成。上明護國之由，由聞經得益。佛述今益，良由先種。「發心畢竟二不別，如是二心前心難，是故敬禮初發心。」此舉前以成後，述後以顯前。從「說於正法」下，述其以法護世。上云能說能行所以名為護世，佛亦述成能說能行得名護世(云云)。從「汝等今日」下，超述其天眼護國，小不次第，於義無失。上云以淨天眼過於人眼，佛述長夜利益。夫天眼夜照不假日光，故言長夜也。從「汝等四王及諸眷屬」下，追述其天黨護國。上直言護國，佛今加讚是護三世諸佛正法也。從「汝等四王及餘天眾」下，述其智眼和合護國。上云請法師入境禳惡，此功歸己，能却修羅之陣。汝勸王聽經、供給四眾，佛述其內智外福實是消伏諸苦能致安樂。如文(云云)。

第二番白佛述護國之事。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一是經流布之處，其王自能頂受，又供給四眾者，我及眷屬誓當隱形令其顯益。二者惡隣興兵侵斥善國，我當隱形起諸怖懅、種種難起，令其軍兵顯然退散。尚不擾邊，況能懷中(云云)？次佛述成，文以為二：從「爾時佛讚下至無鬪訟之事」，是述成初意。其上隱形護國欲使經弘，佛述隱形是護三寶，我是佛寶、修習菩提是法寶、諸王無鬪訟是僧寶，述其護一而能成三也。從「四王當知此閻浮提」下，是述成後意。上以天威懅之、天力退之，似若憎惡愛善。佛勸慈心平等向之，為惡者自懅、為善者自豫，非薄惡而厚善，成其懅退之意也。又勸諸國各守本業，住境自樂，勿起貪企，諸王和則民無夭，法興盛則熏諸天。佛告帝釋，鬪諍因緣人天損減，善能慈和天下，非止供養於我，則是供養三世如來；非止安於一王，遍安諸王；非止安於一國，遍安一切。故以慈和述成第二意也(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二番白佛述護國之事。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一是經流布之處，其王自能頂受，又供給四眾者，我及眷屬誓當隱形令其顯益。二者惡隣興兵侵斥善國，我當隱形起諸怖懅、種種難起，令其軍兵顯然退散。尚不擾邊，況能懷中(云云)？次佛述成，文以為二：從「爾時佛讚下至無鬪訟之事」，是述成初意。其上隱形護國欲使經弘，佛述隱形是護三寶，我是佛寶、修習菩提是法寶、諸王無鬪訟是僧寶，述其護一而能成三也。從「四王當知此閻浮提」下，是述成後意。上以天威懅之、天力退之，似若憎惡愛善。佛勸慈心平等向之，為惡者自懅、為善者自豫，非薄惡而厚善，成其懅退之意也。又勸諸國各守本業，住境自樂，勿起貪企，諸王和則民無夭，法興盛則熏諸天。佛告帝釋，鬪諍因緣人天損減，善能慈和天下，非止供養於我，則是供養三世如來；非止安於一王，遍安諸王；非止安於一國，遍安一切。故以慈和述成第二意也(云云)。

第三白佛示人王軌模。文為二：一出其願欲、二示其軌模。願欲有六：一欲安己身、二欲安妻子、三欲安宮殿、四欲王領殊勝、五欲攝諸福德、六欲國無憂苦。六願如文。從「世尊如是人王」下，是第二示其軌模。雖不次第，六數足。上欲安身，今示莫放逸，制心則身安也。上欲安宮殿，今示嚴法堂，旛蓋映於上、香華麗於下，三寶受用則柏梁無災。上欲王領殊勝，今示洗沐香塗敦恭去慢，一身敬於此，八紘休於彼。上欲攝取福聚，今示正念聽經。正念聽經能致無量功德，天神竭其力覆、地神竭其力載，鬼神竭其力護、臣民竭其力愛。上欲安妻子，今示和顏與語，勸其興福，內外修善感益事多。上欲得國無憂苦，今示應自喜慶自勵忘疲倍作利益。一人既悅則四海謐然，此之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三白佛示人王軌模。文為二：一出其願欲、二示其軌模。願欲有六：一欲安己身、二欲安妻子、三欲安宮殿、四欲王領殊勝、五欲攝諸福德、六欲國無憂苦。六願如文。從「世尊如是人王」下，是第二示其軌模。雖不次第，六數足。上欲安身，今示莫放逸，制心則身安也。上欲安宮殿，今示嚴法堂，旛蓋映於上、香華麗於下，三寶受用則柏梁無災。上欲王領殊勝，今示洗沐香塗敦恭去慢，一身敬於此，八紘休於彼。上欲攝取福聚，今示正念聽經。正念聽經能致無量功德，天神竭其力覆、地神竭其力載，鬼神竭其力護、臣民竭其力愛。上欲安妻子，今示和顏與語，勸其興福，內外修善感益事多。上欲得國無憂苦，今示應自喜慶自勵忘疲倍作利益。一人既悅則四海謐然，此之謂也。

次佛述成，文為二：先述成六方法、次述成六願欲。四王約六事。又所說少，止在現世。佛約一事而所益多，超無量世，倍述成之。從「佛告四王」下，秖弘經聽經，即是述成安身方法。上直示心不放逸，今加示羽儀出宮迎候，步步值那由他佛。方法既倍，體亦彌安。從「復得超越爾許劫難」者，述成安國方法。上止一世無憂苦，今則超爾許生死之難。從「復於來世對受輪王」者，述成安妻子方法。輪王有玉女、千子，悉無怨對，爾許劫中妻子常安也。從「亦得如是現世自在之力」者，述成上安於王領方法也。從「常得最勝七寶宮殿」者，述成上安於宮殿方法也。從「在在生處訖具足無量福聚」，述成其上攝福方法也。從「汝等四王」下，述成其六種願欲。從「四王下至不退轉」，述成上願安身。從「己為得值至畢三惡道苦」，述成上安國。從「我今已種輪王釋梵之因」，述成上願安妻子。從「已種無邊善根」下，述成上欲攝福聚。從「後宮宮宅無諸凶衰」，述成上願安宮殿。從「國土無有他方怨刺」，述成上王領第一。從「汝等四王」下，更總結成六法六願。皆令具足者，若能屈己迎候、至心聽法，即是六願六法。又迴利施天，亦即能令六願六法成就滿足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛述成，文為二：先述成六方法、次述成六願欲。四王約六事。又所說少，止在現世。佛約一事而所益多，超無量世，倍述成之。從「佛告四王」下，秖弘經聽經，即是述成安身方法。上直示心不放逸，今加示羽儀出宮迎候，步步值那由他佛。方法既倍，體亦彌安。從「復得超越爾許劫難」者，述成安國方法。上止一世無憂苦，今則超爾許生死之難。從「復於來世對受輪王」者，述成安妻子方法。輪王有玉女、千子，悉無怨對，爾許劫中妻子常安也。從「亦得如是現世自在之力」者，述成上安於王領方法也。從「常得最勝七寶宮殿」者，述成上安於宮殿方法也。從「在在生處訖具足無量福聚」，述成其上攝福方法也。從「汝等四王」下，述成其六種願欲。從「四王下至不退轉」，述成上願安身。從「己為得值至畢三惡道苦」，述成上安國。從「我今已種輪王釋梵之因」，述成上願安妻子。從「已種無邊善根」下，述成上欲攝福聚。從「後宮宮宅無諸凶衰」，述成上願安宮殿。從「國土無有他方怨刺」，述成上王領第一。從「汝等四王」下，更總結成六法六願。皆令具足者，若能屈己迎候、至心聽法，即是六願六法。又迴利施天，亦即能令六願六法成就滿足也。

第四白佛，要其人王施善，此由第三段末。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一人王運心、二天宮相現。人王心存至典，是故香作金光。迴施必得，是故天宮相現。香至天宮、龍宮、鬼神等宮，總至三法界爾。觀心解者，以智慧火然實相香，起戒定慧煙。實相是真法，故言金光。戒慧與理冥，故徹照無礙也(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四白佛，要其人王施善，此由第三段末。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又二：一人王運心、二天宮相現。人王心存至典，是故香作金光。迴施必得，是故天宮相現。香至天宮、龍宮、鬼神等宮，總至三法界爾。觀心解者，以智慧火然實相香，起戒定慧煙。實相是真法，故言金光。戒慧與理冥，故徹照無礙也(云云)。

次佛述成，文為二：先述香光非但至天宮等三法界，遍至百億諸宮，又至恒沙佛上。總而言之，遍至十法界也。從「諸佛世尊聞是香氣」下，述成人王運善奉施諸天，為諸佛所讚。先讚因成，次讚果滿，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛述成，文為二：先述香光非但至天宮等三法界，遍至百億諸宮，又至恒沙佛上。總而言之，遍至十法界也。從「諸佛世尊聞是香氣」下，述成人王運善奉施諸天，為諸佛所讚。先讚因成，次讚果滿，如文。

第五白佛，雙舉興衰。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又為三：初從「白佛至諸惡災患悉令消滅」，是第一舉興勸。從「若有人王心生捨離至善神遠離生如是等無量惡事」，是第二舉衰勸。從「世尊人王欲自護及王國土」，是第三正勸。舉興勸為四：一人王弘經，則四天隱形聽受；二非但四王聽受，釋梵八部皆集聽受；三以是人王為善法知識；四既得法利護國彌勤。皆如文。次舉衰勸亦四：一王不弘經，天失甘露，則威勢減少；二釋梵舊神並皆遠捨；三惡鬼亂行災毒競起；四展轉結成災。災何故起？惡鬼亂行。鬼何故行？天神捨離。天何故捨？不聞法食。何故無法食？王不弘經。如文。三正勸，為六：一欲得現利故必定聽。二天欣法食故必定聽。三出過三論故定聽。三論者，四韋陀論說梵事，毘伽羅論說十善事，僧佉、衛世師勒沙婆論說學通事(云云)。四始終得益，成就菩提，故必定聽。五教主勝於釋梵，故必定聽。六諸法之本故必定聽。皆如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五白佛，雙舉興衰。文為二：一白佛、二佛述成。白佛又為三：初從「白佛至諸惡災患悉令消滅」，是第一舉興勸。從「若有人王心生捨離至善神遠離生如是等無量惡事」，是第二舉衰勸。從「世尊人王欲自護及王國土」，是第三正勸。舉興勸為四：一人王弘經，則四天隱形聽受；二非但四王聽受，釋梵八部皆集聽受；三以是人王為善法知識；四既得法利護國彌勤。皆如文。次舉衰勸亦四：一王不弘經，天失甘露，則威勢減少；二釋梵舊神並皆遠捨；三惡鬼亂行災毒競起；四展轉結成災。災何故起？惡鬼亂行。鬼何故行？天神捨離。天何故捨？不聞法食。何故無法食？王不弘經。如文。三正勸，為六：一欲得現利故必定聽。二天欣法食故必定聽。三出過三論故定聽。三論者，四韋陀論說梵事，毘伽羅論說十善事，僧佉、衛世師勒沙婆論說學通事(云云)。四始終得益，成就菩提，故必定聽。五教主勝於釋梵，故必定聽。六諸法之本故必定聽。皆如文。

次佛述成，文為二：初番述成舉興勸，不弘則衰，無可述成。又解云：前番則兩述成而與安樂，是述成舉興勸滅其衰患，是述成舉衰勸。從「若有人能於人天中作大佛事」者，述成正勸(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次佛述成，文為二：初番述成舉興勸，不弘則衰，無可述成。又解云：前番則兩述成而與安樂，是述成舉興勸滅其衰患，是述成舉衰勸。從「若有人能於人天中作大佛事」者，述成正勸(云云)。

第六白佛，文為三：一說偈歎、二佛以偈答、三歡喜發誓。偈歎有八行半，文為三：初一行歎三身、次五行半歎身相、次二行結歎。夫三身有通別，依文是別，空是法身、日是報身、月是應身。通意者，空是法身、日是報身、水日是應身；空是法身、月是報身、水月是應身；空是法身、日中空是報身、水中空是應身。月亦如是。依結歎文，空是法身、月是報身、水月是應身；空是法身、日是報身、焰是應身；化法是法身、化主是報身、化事是應身。雖復別說，義則通融，故文云「無有障礙」，即通意也。歎身相，文為五：初一行歎上兩相，謂目與齒。次一行半歎智斷兩德，謂智、三昧。次兩行歎下兩相，謂平與網。次兩句絕言歎，謂不可思議。次兩句結歎，夫相好不獨在應身，報法亦通。莊嚴父母生身者，應相好也。莊嚴尊恃身者，報相好也。莊嚴法門者，法身相好也。此中歎智斷，即法身相好也。文云無有障礙者，非獨歎一身相也。偈初標佛月，今先結佛月為三身、次結三身通融，故言無有障礙。次結佛日，故言如焰。次結佛化身即是四身義，故言如化。皆具三身四身，則是無障礙也。結竟即禮，禮於佛月，亦是禮佛日佛化也。品初歎經，歎體宗用；品後讚佛，辭異義同。佛真法身即是體，佛月清淨即是宗，應現水月即是用。天王天辯其妙若此也。問：空譬法身、月譬報身，空為作月？不作月？空若作月，月非空作；空不作月，月那依空？答：空不作月，亦不作非月，月非月必依於空。法不作報，亦不作非報，報非報必依於法。又問：法不作報非報，報非報必依於法者，亦應月不作影亦不作非影，影非影必依於月者。月亦是法身耶？答：智與法冥，法是法界，智亦如法界(云云)。又並影不作動與不動，動不動必依於水，水亦是法界耶？答動不動譬機。一切諸法中悉有安樂性，譬法界亦是無妨。又《淨度三昧》云「眾生亦度佛。若無機感，佛不出世，亦不能得成三菩提。出世菩提皆由眾生。」機為法界，此義成也。佛答二十四行半偈，天王所以讚佛者，佛能說法故也。法王所以讚法者，法能成佛故也。《般若》云「我初成道，觀誰可敬可讚，無過於法，法能成立一切凡聖。」故佛讚法以答天王。文為三：初一行歎經體答其法身、次一行歎經宗答其報身、次二十二行半歎經用答其應身。悉如文。三四王歡喜發誓，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六白佛，文為三：一說偈歎、二佛以偈答、三歡喜發誓。偈歎有八行半，文為三：初一行歎三身、次五行半歎身相、次二行結歎。夫三身有通別，依文是別，空是法身、日是報身、月是應身。通意者，空是法身、日是報身、水日是應身；空是法身、月是報身、水月是應身；空是法身、日中空是報身、水中空是應身。月亦如是。依結歎文，空是法身、月是報身、水月是應身；空是法身、日是報身、焰是應身；化法是法身、化主是報身、化事是應身。雖復別說，義則通融，故文云「無有障礙」，即通意也。歎身相，文為五：初一行歎上兩相，謂目與齒。次一行半歎智斷兩德，謂智、三昧。次兩行歎下兩相，謂平與網。次兩句絕言歎，謂不可思議。次兩句結歎，夫相好不獨在應身，報法亦通。莊嚴父母生身者，應相好也。莊嚴尊恃身者，報相好也。莊嚴法門者，法身相好也。此中歎智斷，即法身相好也。文云無有障礙者，非獨歎一身相也。偈初標佛月，今先結佛月為三身、次結三身通融，故言無有障礙。次結佛日，故言如焰。次結佛化身即是四身義，故言如化。皆具三身四身，則是無障礙也。結竟即禮，禮於佛月，亦是禮佛日佛化也。品初歎經，歎體宗用；品後讚佛，辭異義同。佛真法身即是體，佛月清淨即是宗，應現水月即是用。天王天辯其妙若此也。問：空譬法身、月譬報身，空為作月？不作月？空若作月，月非空作；空不作月，月那依空？答：空不作月，亦不作非月，月非月必依於空。法不作報，亦不作非報，報非報必依於法。又問：法不作報非報，報非報必依於法者，亦應月不作影亦不作非影，影非影必依於月者。月亦是法身耶？答：智與法冥，法是法界，智亦如法界(云云)。又並影不作動與不動，動不動必依於水，水亦是法界耶？答動不動譬機。一切諸法中悉有安樂性，譬法界亦是無妨。又《淨度三昧》云「眾生亦度佛。若無機感，佛不出世，亦不能得成三菩提。出世菩提皆由眾生。」機為法界，此義成也。佛答二十四行半偈，天王所以讚佛者，佛能說法故也。法王所以讚法者，法能成佛故也。《般若》云「我初成道，觀誰可敬可讚，無過於法，法能成立一切凡聖。」故佛讚法以答天王。文為三：初一行歎經體答其法身、次一行歎經宗答其報身、次二十二行半歎經用答其應身。悉如文。三四王歡喜發誓，如文。

釋大辯品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋大辯品

辯有四種，小辯、無量辯、雙辯、大辯。無漏法名小辯，恒沙法名無量辯，備二種名雙辯，雙非雙照名大辯。此天住智慧莊嚴法門，自住大辯，以自在力為悅眾生故，隨說一辯若二若三若四，故名大辯。為宜眾生，故若授一辯若二若三若四，宜而立之，故名大辯。為對眾生故，或對一辯若二若三若四，對而治之，故名大辯。為悟眾生故，若悟一辯若二若三若四，一悟一切悟而開發之，故名大辯。對佛發願，以大辯加於說者，故稱〈大辯品〉。文為三：一從「白佛」下，以大辯力加益法師；二從「若有眾生於百千」下，以感應力加於化道；三從「復令無量」下，以行力加於聽者。初加法師以樂說辯才，莊嚴次第是辭辯，大智是義辯，總持是法辯。「若有眾生」下，加化道流布不絕。加其能化之道，無人無所化、無道無能化，因緣和合，化道不絕也。從「復令無量」下，是加聽眾兩益。聞經至不退轉，是加因益；必定得菩提，是加果益。文言雖略，誓願甚深，為益大矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯有四種，小辯、無量辯、雙辯、大辯。無漏法名小辯，恒沙法名無量辯，備二種名雙辯，雙非雙照名大辯。此天住智慧莊嚴法門，自住大辯，以自在力為悅眾生故，隨說一辯若二若三若四，故名大辯。為宜眾生，故若授一辯若二若三若四，宜而立之，故名大辯。為對眾生故，或對一辯若二若三若四，對而治之，故名大辯。為悟眾生故，若悟一辯若二若三若四，一悟一切悟而開發之，故名大辯。對佛發願，以大辯加於說者，故稱〈大辯品〉。文為三：一從「白佛」下，以大辯力加益法師；二從「若有眾生於百千」下，以感應力加於化道；三從「復令無量」下，以行力加於聽者。初加法師以樂說辯才，莊嚴次第是辭辯，大智是義辯，總持是法辯。「若有眾生」下，加化道流布不絕。加其能化之道，無人無所化、無道無能化，因緣和合，化道不絕也。從「復令無量」下，是加聽眾兩益。聞經至不退轉，是加因益；必定得菩提，是加果益。文言雖略，誓願甚深，為益大矣。

釋功德天品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋功德天品

此天住福德莊嚴法門攝一切法，而以功德為首，故言功德天。又能與說者所須無所乏少，故名功德天。又令說者晝夜思惟是經深義，故名功德天。又令聽者速成菩提。具此眾義，故名〈功德天品〉。此是天王護經第三意，福資請說及以聽者。文為六：一從「白佛」下發誓四事資給法師。二從「我已於過去」下，明福德之由。三從「若有人能稱」下，勸示行法，文中有略示廣示(云云)。四從「我於爾時如一念頃」下，誓臨影響。五從「若能以已所作迴施我」下，要求同行。六從「應當禮」下，別示歸敬。悉如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此天住福德莊嚴法門攝一切法，而以功德為首，故言功德天。又能與說者所須無所乏少，故名功德天。又令說者晝夜思惟是經深義，故名功德天。又令聽者速成菩提。具此眾義，故名〈功德天品〉。此是天王護經第三意，福資請說及以聽者。文為六：一從「白佛」下發誓四事資給法師。二從「我已於過去」下，明福德之由。三從「若有人能稱」下，勸示行法，文中有略示廣示(云云)。四從「我於爾時如一念頃」下，誓臨影響。五從「若能以已所作迴施我」下，要求同行。六從「應當禮」下，別示歸敬。悉如文。

釋堅牢地神品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋堅牢地神品

上諸天或住善權方便道，為眾生法父；此天住善實智度道，為眾生法母，一義也。譬如陰陽覆載草木，智度養育出生眾善，二義也。餘度各有所主，未亡未泯；實智照了，無相無名，三義也。餘度有等有上，智度無等無上，是究竟度，四義也。智度法門常無改變，義曰堅牢，常也。能荷，樂也。能生，淨也，名之為地。德力自在，我也，稱之為神。從此等法門，故名〈堅牢地神品〉。此品是天王護法第四意，翻涌地味，資益請說聽等地也。文為三：一從「白佛」下，誓涌地味利益行者。二從「爾時佛告」下，如來述成。三從「爾時地神」下，發誓弘經。初涌地味，文為三：從初「白佛」下，明己身利益，凡約八事展轉增長。由聞法故，法味增長。法味增長故，氣力增長。氣力增長故，翻地味增長。地味增長故，諸物增長。諸物增長故，眾生五果增長。五果增長故，修行增長。修行增長故，供養增長。供養增長故，弘通增長。悉如文。從「何以故世尊」下，明眷屬利益。是經力增長，凡約五事展轉增長。以經力故，我眷屬增長。眷屬增長故，地味增長。地味增長，故諸物增長。諸物增長故，眾生快樂增長。快樂增長故，依報皆具足，具足亦名增長。從「世尊是諸眾生」下，名報恩增長，凡約六事展轉增長。以知我恩故，專聽增長。專聽增長故，功德增長。功德增長故，教他增長。教他增長故，地味增長。地味增長故，受樂增長。受樂增長故，信施增長。悉如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上諸天或住善權方便道，為眾生法父；此天住善實智度道，為眾生法母，一義也。譬如陰陽覆載草木，智度養育出生眾善，二義也。餘度各有所主，未亡未泯；實智照了，無相無名，三義也。餘度有等有上，智度無等無上，是究竟度，四義也。智度法門常無改變，義曰堅牢，常也。能荷，樂也。能生，淨也，名之為地。德力自在，我也，稱之為神。從此等法門，故名〈堅牢地神品〉。此品是天王護法第四意，翻涌地味，資益請說聽等地也。文為三：一從「白佛」下，誓涌地味利益行者。二從「爾時佛告」下，如來述成。三從「爾時地神」下，發誓弘經。初涌地味，文為三：從初「白佛」下，明己身利益，凡約八事展轉增長。由聞法故，法味增長。法味增長故，氣力增長。氣力增長故，翻地味增長。地味增長故，諸物增長。諸物增長故，眾生五果增長。五果增長故，修行增長。修行增長故，供養增長。供養增長故，弘通增長。悉如文。從「何以故世尊」下，明眷屬利益。是經力增長，凡約五事展轉增長。以經力故，我眷屬增長。眷屬增長故，地味增長。地味增長，故諸物增長。諸物增長故，眾生快樂增長。快樂增長故，依報皆具足，具足亦名增長。從「世尊是諸眾生」下，名報恩增長，凡約六事展轉增長。以知我恩故，專聽增長。專聽增長故，功德增長。功德增長故，教他增長。教他增長故，地味增長。地味增長故，受樂增長。受樂增長故，信施增長。悉如文。

二佛述成，文為二：一約聞經展轉增長，從人世至天世，從天世至出世。日夜即受不可思議快樂，即出世樂也。地神所說止是今世增長，如來述成文雖略，意極長遠。二述成供養增長。從人世至天世，從天世至出世，長遠之義準前可知(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二佛述成，文為二：一約聞經展轉增長，從人世至天世，從天世至出世。日夜即受不可思議快樂，即出世樂也。地神所說止是今世增長，如來述成文雖略，意極長遠。二述成供養增長。從人世至天世，從天世至出世，長遠之義準前可知(云云)。

三發誓護經，文為三：一誓護說法者、二誓護化道不絕、三誓護聽法者。如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三發誓護經，文為三：一誓護說法者、二誓護化道不絕、三誓護聽法者。如文。

釋散脂鬼神品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋散脂鬼神品

具存梵音，應言散脂修摩，此翻為密。密有四義，謂名密、行密、智密、理密(云云)。蓋北方天王大將，餘三方各有，東方名樂欲、南方名檀帝、西方名善現，各有五百眷屬，管領二十八部。《孔雀王經》云「一方有四部，六方則二十四部。四維各一部，合為二十八部。」又說者云：一方有五部，謂地、水、火、風、空。四方有二十部，足四王所領八部，是為二十八部。巡遊世間賞善罰惡，皆為散脂所管。聞經歡喜，發誓護於說者聽者，從能護人受名，故言散脂(云云)。文為四：一從「白佛」下，發誓護持。二從「何因緣」下，述有能護之德。三從「散脂大將」下，誓以智力克益說者。四歸敬本師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具存梵音，應言散脂修摩，此翻為密。密有四義，謂名密、行密、智密、理密(云云)。蓋北方天王大將，餘三方各有，東方名樂欲、南方名檀帝、西方名善現，各有五百眷屬，管領二十八部。《孔雀王經》云「一方有四部，六方則二十四部。四維各一部，合為二十八部。」又說者云：一方有五部，謂地、水、火、風、空。四方有二十部，足四王所領八部，是為二十八部。巡遊世間賞善罰惡，皆為散脂所管。聞經歡喜，發誓護於說者聽者，從能護人受名，故言散脂(云云)。文為四：一從「白佛」下，發誓護持。二從「何因緣」下，述有能護之德。三從「散脂大將」下，誓以智力克益說者。四歸敬本師。

初段有經家敘、正發誓，悉如文。述德又為三：初標、次述、後結。標如文。述又為三：初五句述智、次五句述境、次五句述正。三番稱世尊，知是三種意也。神既名密，述名顯德應談密義。智若淺深階級次第，不名為密。即一智一切智、一切智一智，非一非一切而一而一切者，斯是智密。若得此意，五句一句、一句五句，非一非五而一而五，唯數唯密。而若境可以智知、可以口說者，境則非密。不可智知、不可識識，不可以名名、不可以言說，是名不可思議密境也。而約五數議密者，例前可知也。若對邪道明正道待邊說中，此正非正、此中非中，皆非是密。即邪而正、即邊而中，邪正中邊無二無別者，乃名為密。《思益》云「若以心分別一切法者，一切法邪。若不以心分別一切法者，一切法正。」即其義也。我行正道，若境若智從此得名，唯然世尊自當證知(云云)。又此三番，一往是身口意密。前五句言知，知即意密；次五句言現見，現見屬眼，眼屬身，即身密；後五句明正解，由正解故言正分別，分別即口密。所以言不彰露者是密義也。如此述名，密義已顯。賞味無已更復略說。「世尊我知一切法」下，作三觀義解之。知一切法、一切緣法兩句，同是因緣所生法境。何者？能生為因是初句，所生為緣是第二句，能所合故諸法得起。《中論》云「因緣所生法」，即此義也。了一切法者，了達虛無也。《中論》云「因緣所生法，我說即是空」，是為從假入空觀也。知法分齊者，知空非空，用道種智分別假名凡聖之法無有差別。《中論》云「亦名為假名」，是為從空入假觀也。如法安住一切法如性者，以二觀為方便，得入中道第一義諦。《中論》云「亦名中道義」，即是中道第一義諦觀也。含受一切法者，即是中道正觀，能雙照二諦，故言含受。若三觀一異縱橫并別者，則不名密觀；即一而三、即三而一，名為密。欲知智在說，說即口密也。「世尊我現見」下五句，作三諦三解脫義釋之。現見不可思議智光者，光是實智，如日月光常明不息，此實智照不可思議真諦境，成圓淨解脫也。不可思議智炬智行智聚者，皆是權智，如人熱炬屈曲照物，乍興乍廢隨順機緣，或此或彼。行是因義，聚是果義。從因以向果，果興而因廢，皆是權智照不可思議俗諦，成方便解脫也。不可思議智境者，是法如如智。此智與法如如冥，故言不可思議智境。此智照不可思議中道第一義諦，成性淨解脫也。若三諦三解脫一異縱橫並別者，非不可思議也。以不一異並別故，故名不可思議，不可思議故名密也。「世尊我於諸法」下五句，作三身釋之，正解正觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初段有經家敘、正發誓，悉如文。述德又為三：初標、次述、後結。標如文。述又為三：初五句述智、次五句述境、次五句述正。三番稱世尊，知是三種意也。神既名密，述名顯德應談密義。智若淺深階級次第，不名為密。即一智一切智、一切智一智，非一非一切而一而一切者，斯是智密。若得此意，五句一句、一句五句，非一非五而一而五，唯數唯密。而若境可以智知、可以口說者，境則非密。不可智知、不可識識，不可以名名、不可以言說，是名不可思議密境也。而約五數議密者，例前可知也。若對邪道明正道待邊說中，此正非正、此中非中，皆非是密。即邪而正、即邊而中，邪正中邊無二無別者，乃名為密。《思益》云「若以心分別一切法者，一切法邪。若不以心分別一切法者，一切法正。」即其義也。我行正道，若境若智從此得名，唯然世尊自當證知(云云)。又此三番，一往是身口意密。前五句言知，知即意密；次五句言現見，現見屬眼，眼屬身，即身密；後五句明正解，由正解故言正分別，分別即口密。所以言不彰露者是密義也。如此述名，密義已顯。賞味無已更復略說。「世尊我知一切法」下，作三觀義解之。知一切法、一切緣法兩句，同是因緣所生法境。何者？能生為因是初句，所生為緣是第二句，能所合故諸法得起。《中論》云「因緣所生法」，即此義也。了一切法者，了達虛無也。《中論》云「因緣所生法，我說即是空」，是為從假入空觀也。知法分齊者，知空非空，用道種智分別假名凡聖之法無有差別。《中論》云「亦名為假名」，是為從空入假觀也。如法安住一切法如性者，以二觀為方便，得入中道第一義諦。《中論》云「亦名中道義」，即是中道第一義諦觀也。含受一切法者，即是中道正觀，能雙照二諦，故言含受。若三觀一異縱橫并別者，則不名密觀；即一而三、即三而一，名為密。欲知智在說，說即口密也。「世尊我現見」下五句，作三諦三解脫義釋之。現見不可思議智光者，光是實智，如日月光常明不息，此實智照不可思議真諦境，成圓淨解脫也。不可思議智炬智行智聚者，皆是權智，如人熱炬屈曲照物，乍興乍廢隨順機緣，或此或彼。行是因義，聚是果義。從因以向果，果興而因廢，皆是權智照不可思議俗諦，成方便解脫也。不可思議智境者，是法如如智。此智與法如如冥，故言不可思議智境。此智照不可思議中道第一義諦，成性淨解脫也。若三諦三解脫一異縱橫並別者，非不可思議也。以不一異並別故，故名不可思議，不可思議故名密也。「世尊我於諸法」下五句，作三身釋之，正解正觀

。正解能顯體，顯體名正觀。正觀是報身也。得正分別正解於緣者，分別機緣，不待時、不過時，普應一切，即是應身也。正能覺了者，無覺無不覺名為覺，非了非不了名為了。究竟清淨之覺了，即法身也。若此三身縱橫一異者，不名為正；非一非異、不前不後，故名為正，正即密也。約正明法身，即是金義；約觀明般若，即是光義；約不思議解脫即，是明義。三德是微密之藏，金光明是微密之教。從密教生密解，安住密理，行於密行，以密利他，故我名密。唯然世尊自當證知。復次此十五句互相釋成。若正解正觀，十五句皆正解正觀也。若不可思議智光，十五句皆不可思議智光也。若我知者，十五句皆知也(云云)。又作五種佛性釋者，正性、緣性、了性三名不異。又一家取果性境界性為五。又一家取果性果果性為五。若作果果性，即沒境界性，為緣因性所攝。若開境界性，即沒果果性，為果性所攝。為開合不同，終是五數。今以五知對五佛性。我知一切法者，知一切法中悉有安樂性。安樂性者，即正因佛性也。一切緣法者，無量功德低頭舉手之善，緣因佛性也。了一切法者，即是般若空慧，了因佛性也。知法分齊者，即世間出世間因果不濫，境界因佛性也。如法安住如性者，即是果性究竟安住如中也。含受一切法者，還是果性，能雙照含受也。若作果果性者，取知法分齊為果性，克果智照分明為分齊也，安住如性含受為果果性(云云)。「若然者」下兩種五句，亦應對五佛性。師雖不釋，義例應爾。準須釋出其意，消文令會爾。「世尊以是義故」下，是結文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。正解能顯體，顯體名正觀。正觀是報身也。得正分別正解於緣者，分別機緣，不待時、不過時，普應一切，即是應身也。正能覺了者，無覺無不覺名為覺，非了非不了名為了。究竟清淨之覺了，即法身也。若此三身縱橫一異者，不名為正；非一非異、不前不後，故名為正，正即密也。約正明法身，即是金義；約觀明般若，即是光義；約不思議解脫即，是明義。三德是微密之藏，金光明是微密之教。從密教生密解，安住密理，行於密行，以密利他，故我名密。唯然世尊自當證知。復次此十五句互相釋成。若正解正觀，十五句皆正解正觀也。若不可思議智光，十五句皆不可思議智光也。若我知者，十五句皆知也(云云)。又作五種佛性釋者，正性、緣性、了性三名不異。又一家取果性境界性為五。又一家取果性果果性為五。若作果果性，即沒境界性，為緣因性所攝。若開境界性，即沒果果性，為果性所攝。為開合不同，終是五數。今以五知對五佛性。我知一切法者，知一切法中悉有安樂性。安樂性者，即正因佛性也。一切緣法者，無量功德低頭舉手之善，緣因佛性也。了一切法者，即是般若空慧，了因佛性也。知法分齊者，即世間出世間因果不濫，境界因佛性也。如法安住如性者，即是果性究竟安住如中也。含受一切法者，還是果性，能雙照含受也。若作果果性者，取知法分齊為果性，克果智照分明為分齊也，安住如性含受為果果性(云云)。「若然者」下兩種五句，亦應對五佛性。師雖不釋，義例應爾。準須釋出其意，消文令會爾。「世尊以是義故」下，是結文也。

從「世尊散脂大將」下，是第三發誓，以智辯充益說者。文為二：先益能化、次益所化。益能化為三：「莊嚴言辭」下，益其口業。「眾味精氣」下，益其身業。「心進勇銳」下，益其意業。從「以是之故」下，益其所化。此亦為三：「以是之故廣說是經」，此是未種者令種也；「若有眾生」下，是已種令熟也；「無量眾生」下，是已熟者令脫。悉如文。此消文大好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「世尊散脂大將」下，是第三發誓，以智辯充益說者。文為二：先益能化、次益所化。益能化為三：「莊嚴言辭」下，益其口業。「眾味精氣」下，益其身業。「心進勇銳」下，益其意業。從「以是之故」下，益其所化。此亦為三：「以是之故廣說是經」，此是未種者令種也；「若有眾生」下，是已種令熟也；「無量眾生」下，是已熟者令脫。悉如文。此消文大好。

從「南無寶華」下，是第四歸敬文也。佛說一切眾經，初皆歸敬，而譯人略之。諸論初亦先歸敬。此文是說竟歸依三寶，在文可尋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「南無寶華」下，是第四歸敬文也。佛說一切眾經，初皆歸敬，而譯人略之。諸論初亦先歸敬。此文是說竟歸依三寶，在文可尋也。