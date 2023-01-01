金光明經文句
隋 智顗說 灌頂錄6卷CBETA T1785大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
金光明經文句卷第四
金光明經文句卷第四
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隋天台智者大師說
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門人灌頂錄
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釋空品
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夫空者，應有四種，謂滅色入空、即色是空、滅邊入空、即邊是空。此經通諸乘懺悔，應須四種空，而今品但標空者，專是即邊而空也。何故爾？經云「無量餘經已廣說空」，是故此中略而解說也。又空者，空有、空無。空有者，空二十五之塊有。空無者，空二乘之灰無。兩邊清淨，名之為空。直作此說，惑者迷名濫理，不能超悟。今作六句分別：空破非有非無、非有非無破空、空修非有非無、非有非無修空、空即非有非無、非有非無即空。空破非有非無者，所謂凡邪非有非無見，二乘偏住非有非無證，別教教道執非有非無門，悉為空品空所破也。凡邪之見多種，一單四見、二複四見、三具足四見。單四見，可解。複四見者，謂有有有無、無有無無、亦有亦無有亦有亦無無、非有非無有非有非無無，此是複四見。具足四見者，於一句中具有四句，四四十六句，故名具足也。雖單複具足，皆苦集浩然。雖計為非有非無，實是妄見，故為空品空所破也。二乘偏住非有非無證者，斷常見故言非有，斷斷見故言非無。有無二見滅無餘，三界見思永已盡，生滅度想、生安隱想，梵行已立、所作已辦、不受後有。保此而已，不復進求三菩提。但二乘發真，斷常見斷斷見，其門不同。或從有門入，如《阿毘曇》；或從無門入，如《成實論》；或從亦有亦無門入如《昆勒》；或從非有非無門入如《那陀迦旃延經》。離斷離常，名聖中道。四門俱斷斷常，名同中道，實是保偏取證，故為〈空品〉空所破也。別教教道執非有非無門者，佛為鈍根菩薩方便權巧作四門說中道，如彼栰喻。不得意者，四門成諍。故《涅槃》云「真善妙有大般涅槃空，佛性亦色、非色、非色非非色。若各執一門，則於如來有諍訟心，不見中道。」執此教門，猶為〈空品〉空所破也。新本云「初地菩薩欲行有相道」，斯即一門之意也，文中悉有四門之說。《大經》云「自此之前，我等悉名邪見人也。」非有非無破空者，還是凡邪之空見、二乘之空證、教道之空門，墮在二邊，故為中道非有非無所破也。相修者，見空、證空、教道空，應修中道非有非無也。非有非無見、非有非無證、非有非無教門，應修中道空也。相即者，破二邊空即是中道非有非無。中道非有非無，即是破二邊空無二無別。般若是一法，佛說種種名，空即是非有非無，而不以非有非無為名者，為略說故，故言〈空品〉也。此品來意者，〈懺品〉破惡、〈讚品〉生善，〈空品〉導成滅惡生善也。亦是導成用宗體等，故《釋論》云「若以無此空，一切無所作。」導成上品，故明〈空品〉也。又常果顯體，滅惡生善非
夫空者，應有四種，謂滅色入空、即色是空、滅邊入空、即邊是空。此經通諸乘懺悔，應須四種空，而今品但標空者，專是即邊而空也。何故爾？經云「無量餘經已廣說空」，是故此中略而解說也。又空者，空有、空無。空有者，空二十五之塊有。空無者，空二乘之灰無。兩邊清淨，名之為空。直作此說，惑者迷名濫理，不能超悟。今作六句分別：空破非有非無、非有非無破空、空修非有非無、非有非無修空、空即非有非無、非有非無即空。空破非有非無者，所謂凡邪非有非無見，二乘偏住非有非無證，別教教道執非有非無門，悉為空品空所破也。凡邪之見多種，一單四見、二複四見、三具足四見。單四見，可解。複四見者，謂有有有無、無有無無、亦有亦無有亦有亦無無、非有非無有非有非無無，此是複四見。具足四見者，於一句中具有四句，四四十六句，故名具足也。雖單複具足，皆苦集浩然。雖計為非有非無，實是妄見，故為空品空所破也。二乘偏住非有非無證者，斷常見故言非有，斷斷見故言非無。有無二見滅無餘，三界見思永已盡，生滅度想、生安隱想，梵行已立、所作已辦、不受後有。保此而已，不復進求三菩提。但二乘發真，斷常見斷斷見，其門不同。或從有門入，如《阿毘曇》；或從無門入，如《成實論》；或從亦有亦無門入如《昆勒》；或從非有非無門入如《那陀迦旃延經》。離斷離常，名聖中道。四門俱斷斷常，名同中道，實是保偏取證，故為〈空品〉空所破也。別教教道執非有非無門者，佛為鈍根菩薩方便權巧作四門說中道，如彼栰喻。不得意者，四門成諍。故《涅槃》云「真善妙有大般涅槃空，佛性亦色、非色、非色非非色。若各執一門，則於如來有諍訟心，不見中道。」執此教門，猶為〈空品〉空所破也。新本云「初地菩薩欲行有相道」，斯即一門之意也，文中悉有四門之說。《大經》云「自此之前，我等悉名邪見人也。」非有非無破空者，還是凡邪之空見、二乘之空證、教道之空門，墮在二邊，故為中道非有非無所破也。相修者，見空、證空、教道空，應修中道非有非無也。非有非無見、非有非無證、非有非無教門，應修中道空也。相即者，破二邊空即是中道非有非無。中道非有非無，即是破二邊空無二無別。般若是一法，佛說種種名，空即是非有非無，而不以非有非無為名者，為略說故，故言〈空品〉也。此品來意者，〈懺品〉破惡、〈讚品〉生善，〈空品〉導成滅惡生善也。亦是導成用宗體等，故《釋論》云「若以無此空，一切無所作。」導成上品，故明〈空品〉也。又常果顯體，滅惡生善非
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不明空，利者已解，為鈍根故起大悲心，更明五陰生法本性空寂爾
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此品有四十五行偈，分為二：初四行半敘欲說空、次四十行半正說空。無量餘經者，指廣而明略，亦是標略以顯廣。若指《般若》，則此經非方等攝；若不指《般若》，諸經不廣明空義。此復云何？答：諸經前分結集人應作次第，而其後分皆攝入前例。且舉一以類諸。如《阿含經》云「佛將涅槃，舍利弗不忍見佛滅，前佛而去。均頭頭擎衣鉢來至佛所。」此是窮後之事。而在十二年前《阿含》中集，當知《阿含》後分至《涅槃》也。又方等次第在《法華》前，而云「先於靈山已為聲聞授記」，豈非方等至於《涅槃》。又《大品》次第在《法華》前，《釋論》云「須菩提於法華中授記故，而諸菩薩為畢定？為不畢定？」當知《般若》亦至《涅槃》。以此推之，言次第者是前分也，互相指者是後分也。結集者以後分明義氣類若同，向前集之；或者不知言乖次第，實不乖也。此經屬方等後分，指《般若》為廣說，於義無妨。略而解說者，佛有略廣二門，應作四句分別：或名義俱廣，如十八空、二十空、二十四空是也；或名義俱略，如一獨空是也；或名廣義略，如法性、實相、實際、如如、法界等眾多名，共名一義是也；或名略義廣，如生法二空之名，而義大廣。迄從凡地至于極佛皆名眾生。《釋論》云「眾生無上者佛是」。從凡夫之五陰極至佛地，亦稱色解脫、受想行識解脫。《釋論》云「法無上者涅槃是」。今言略說生法二空，下文云「五陰舍宅，觀悉空寂。善女當觀何處有人及以眾生？」即其義也。眾生根鈍者根緣不同，或廣說得悟名利根，或略說得悟名鈍根。此語似倒？身子一聞得悟，是略是利；目連再聞得悟，是廣是鈍。此經意不就得悟邊明利鈍，乃是聞持邊論利鈍。利人廣聞則能持，鈍人略聞方能持。今機但有得悟之機，無有廣持之機，故言不能廣知也。無量空義者，二乘真諦是有量空義，菩薩中道是無量空義。此經明法性實相，即是無量空義也。異妙方便者，即是悉檀方便，巧作上來辦果明因、滅惡生善種種分別等是也。起大悲心者，一段眾生著有病重，故大悲亦重也。我今演說者，演名為廣，與略相違。上論生法二空是名略，今論生法二義，故言演爾。知眾生意者，知此一機樂略宜略、對略悟略，故言知意也。敘欲說空意竟。
此品有四十五行偈，分為二：初四行半敘欲說空、次四十行半正說空。無量餘經者，指廣而明略，亦是標略以顯廣。若指《般若》，則此經非方等攝；若不指《般若》，諸經不廣明空義。此復云何？答：諸經前分結集人應作次第，而其後分皆攝入前例。且舉一以類諸。如《阿含經》云「佛將涅槃，舍利弗不忍見佛滅，前佛而去。均頭頭擎衣鉢來至佛所。」此是窮後之事。而在十二年前《阿含》中集，當知《阿含》後分至《涅槃》也。又方等次第在《法華》前，而云「先於靈山已為聲聞授記」，豈非方等至於《涅槃》。又《大品》次第在《法華》前，《釋論》云「須菩提於法華中授記故，而諸菩薩為畢定？為不畢定？」當知《般若》亦至《涅槃》。以此推之，言次第者是前分也，互相指者是後分也。結集者以後分明義氣類若同，向前集之；或者不知言乖次第，實不乖也。此經屬方等後分，指《般若》為廣說，於義無妨。略而解說者，佛有略廣二門，應作四句分別：或名義俱廣，如十八空、二十空、二十四空是也；或名義俱略，如一獨空是也；或名廣義略，如法性、實相、實際、如如、法界等眾多名，共名一義是也；或名略義廣，如生法二空之名，而義大廣。迄從凡地至于極佛皆名眾生。《釋論》云「眾生無上者佛是」。從凡夫之五陰極至佛地，亦稱色解脫、受想行識解脫。《釋論》云「法無上者涅槃是」。今言略說生法二空，下文云「五陰舍宅，觀悉空寂。善女當觀何處有人及以眾生？」即其義也。眾生根鈍者根緣不同，或廣說得悟名利根，或略說得悟名鈍根。此語似倒？身子一聞得悟，是略是利；目連再聞得悟，是廣是鈍。此經意不就得悟邊明利鈍，乃是聞持邊論利鈍。利人廣聞則能持，鈍人略聞方能持。今機但有得悟之機，無有廣持之機，故言不能廣知也。無量空義者，二乘真諦是有量空義，菩薩中道是無量空義。此經明法性實相，即是無量空義也。異妙方便者，即是悉檀方便，巧作上來辦果明因、滅惡生善種種分別等是也。起大悲心者，一段眾生著有病重，故大悲亦重也。我今演說者，演名為廣，與略相違。上論生法二空是名略，今論生法二義，故言演爾。知眾生意者，知此一機樂略宜略、對略悟略，故言知意也。敘欲說空意竟。
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從「是身虛偽」下四十行半偈，是第二正明於空。又為二：初從「身偽」下十九行半，明生法二空境；二從「善女當觀」下二十一行，明生法二空觀。無境觀不正、無觀境不顯，應引《止觀》中十番檢境智明不可思議。下文云「不可思議智境，不可思議智照」，新本云「如如法，如如智」，即其義也。明空境又二：初從「是身虛偽」下十七行半明實法境、二從「水火風種」下二行明假想境。實法者，觀五陰無法，觀十六無人。空觀詣理，故名實法；身雖未死，虛假臭穢，故名假想。亦名慧行、行行。緣空直入，名為慧行；帶事兼修，名為行行。亦名正道、助道。空觀順理，名為正道；不淨破貪，名為助道。小乘修正道斷結，名慧解脫人；修助道斷結，名俱解脫人。《大品》明菩薩發心與薩婆若相應者是修正道，遊戲神通淨佛國土者是修助道。《法華》名為大車儐從，即此意也。《涅槃》明正慧遠離，遠離十相，住大涅槃。又諦觀白骨，破二十五有，成王三昧。眾經同論此二義，而互有廣略。今經略明，正助意也。實法境又二：初從「身偽」下十行半約苦果論境、二從「從諸因緣」下七行偈約集因論境。觀此苦集而起道滅，若能見四諦則得斷生死。生有既盡已，更不受諸有(云云)。苦境又三：從「身偽」下兩句明生空境、次從「六入村落」下九行偈明法空境、次從「身空虛偽」下一行結上生法二空境。是身虛偽為生空境者，攬陰成身。計有我人眾生壽命，身見得生。若體其生名虛偽，則求身叵得，身見不起，餘知見亦寂，故約假生為生空之境。又檢此身原由，一念妄想託父母遺體，假名之始也。此赤白二渧，色陰也。覺苦樂，受陰也。想此苦樂，想陰也。具三性，行陰也。識於中住，識陰也。又精血是地大，濕是水大，煖是火大，氣命是風大，四大圍空是空種，心依此住是識種，此實法之始也。觀此身與名依妄偽法，豈可為真？故言虛偽。空聚者，身名積聚，如水上泡圍空而起，泡名亦起。起即有滅，泡名亦滅。無明業力託父母體，即陰泡起。陰泡起即身名起，陰泡滅則身名滅，故言空聚也。從「六入村落」下明法空境。何以知之？此文但細檢根塵、不論人我，故知是法空境。文為三：初一行明六根、次三行明十二入、次五行明十八界。六入者，六根也。能生於識，名之為根。塵之所趣，名之為入。亦為識之所入，故名六入也。檢其元初，但有三事，謂命、燸、識。如凝酥薄酪，七日一變，巧風所吹，開張五胞，攬四大淨色，結成眼耳鼻舌身等。諸根若立，則有生識之用。是為開色為五，心但為一。識依根住，故名為村。塵從此
從「是身虛偽」下四十行半偈，是第二正明於空。又為二：初從「身偽」下十九行半，明生法二空境；二從「善女當觀」下二十一行，明生法二空觀。無境觀不正、無觀境不顯，應引《止觀》中十番檢境智明不可思議。下文云「不可思議智境，不可思議智照」，新本云「如如法，如如智」，即其義也。明空境又二：初從「是身虛偽」下十七行半明實法境、二從「水火風種」下二行明假想境。實法者，觀五陰無法，觀十六無人。空觀詣理，故名實法；身雖未死，虛假臭穢，故名假想。亦名慧行、行行。緣空直入，名為慧行；帶事兼修，名為行行。亦名正道、助道。空觀順理，名為正道；不淨破貪，名為助道。小乘修正道斷結，名慧解脫人；修助道斷結，名俱解脫人。《大品》明菩薩發心與薩婆若相應者是修正道，遊戲神通淨佛國土者是修助道。《法華》名為大車儐從，即此意也。《涅槃》明正慧遠離，遠離十相，住大涅槃。又諦觀白骨，破二十五有，成王三昧。眾經同論此二義，而互有廣略。今經略明，正助意也。實法境又二：初從「身偽」下十行半約苦果論境、二從「從諸因緣」下七行偈約集因論境。觀此苦集而起道滅，若能見四諦則得斷生死。生有既盡已，更不受諸有(云云)。苦境又三：從「身偽」下兩句明生空境、次從「六入村落」下九行偈明法空境、次從「身空虛偽」下一行結上生法二空境。是身虛偽為生空境者，攬陰成身。計有我人眾生壽命，身見得生。若體其生名虛偽，則求身叵得，身見不起，餘知見亦寂，故約假生為生空之境。又檢此身原由，一念妄想託父母遺體，假名之始也。此赤白二渧，色陰也。覺苦樂，受陰也。想此苦樂，想陰也。具三性，行陰也。識於中住，識陰也。又精血是地大，濕是水大，煖是火大，氣命是風大，四大圍空是空種，心依此住是識種，此實法之始也。觀此身與名依妄偽法，豈可為真？故言虛偽。空聚者，身名積聚，如水上泡圍空而起，泡名亦起。起即有滅，泡名亦滅。無明業力託父母體，即陰泡起。陰泡起即身名起，陰泡滅則身名滅，故言空聚也。從「六入村落」下明法空境。何以知之？此文但細檢根塵、不論人我，故知是法空境。文為三：初一行明六根、次三行明十二入、次五行明十八界。六入者，六根也。能生於識，名之為根。塵之所趣，名之為入。亦為識之所入，故名六入也。檢其元初，但有三事，謂命、燸、識。如凝酥薄酪，七日一變，巧風所吹，開張五胞，攬四大淨色，結成眼耳鼻舌身等。諸根若立，則有生識之用。是為開色為五，心但為一。識依根住，故名為村。塵從此
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入，故言結賊所止。眼見耳聞鼻嗅舌嘗身觸意緣，各有所伺，不得相濫，故言各不相知也。從「眼根受色」下明十二入，更開色為十，并一入少分。開心為二，成十二入也。塵入於根，根亦入塵，互相涉入，通名為入。根生識強，別名為根。塵污義強，別名為塵。當一根塵互相涉入，故言各各自緣。他根不入此塵、此塵不入他根，故言不行他緣也。從「心如幻化」下明十八界。更開心為八、色為十。界者，隔別不濫，名之為界。文為三：一「心如幻化」下明識遍諸根。假令眼耳不對於塵，心亦追緣預念，故言馳騁。如人坐馳天下，以愚癡故，不知根塵空險，故為賊害。如《大經》(云云)。二「心常依止」下明識常在根，故言六根。識常在塵，故言境界。若謂識不在根塵，那忽即對即覺？以即覺故，故常在根塵。《釋論》云「根不壞、心欲聞、復有聲，眾緣和合故得聞。」即此義也。三「心處六情」下明識之於根乍出乍入。如鳥在網出入間關，啄一捨一周而復始，無暫休息。識在根網亦復如是，或在於耳或在於眼，去還無定。雖復無定，而得論常在(云云)。
入，故言結賊所止。眼見耳聞鼻嗅舌嘗身觸意緣，各有所伺，不得相濫，故言各不相知也。從「眼根受色」下明十二入，更開色為十，并一入少分。開心為二，成十二入也。塵入於根，根亦入塵，互相涉入，通名為入。根生識強，別名為根。塵污義強，別名為塵。當一根塵互相涉入，故言各各自緣。他根不入此塵、此塵不入他根，故言不行他緣也。從「心如幻化」下明十八界。更開心為八、色為十。界者，隔別不濫，名之為界。文為三：一「心如幻化」下明識遍諸根。假令眼耳不對於塵，心亦追緣預念，故言馳騁。如人坐馳天下，以愚癡故，不知根塵空險，故為賊害。如《大經》(云云)。二「心常依止」下明識常在根，故言六根。識常在塵，故言境界。若謂識不在根塵，那忽即對即覺？以即覺故，故常在根塵。《釋論》云「根不壞、心欲聞、復有聲，眾緣和合故得聞。」即此義也。三「心處六情」下明識之於根乍出乍入。如鳥在網出入間關，啄一捨一周而復始，無暫休息。識在根網亦復如是，或在於耳或在於眼，去還無定。雖復無定，而得論常在(云云)。
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從「身空虛偽」下一行，是第三結上生法二空境也。身空不可長養，結上生空境。長養是十六之一。長養既空，十五亦空，即是結成生空境也。亦無正主者，結上法空境。《遺教》云「此五根者，心為其主。」此明託胎之始，心在諸根之初，名之為主。其實不能控制諸根，根大相違，心為受惱；身病時，心亦隨病。寧得是主邪？或時更互論主，如地具四微則鈍，為水所制。水但三微，為火所制。火但二微，為風所制。風有一微，為心所制。心無有微，故得為主。復為四大所惱，主義不成，故言無正主也。無有諍訟者，若計有四大則有相違。如四蛇相陵、四國相拒，可有諍訟。今觀四大空，不能得空便，故言無有諍訟也。此是結上法空之意也。
從「身空虛偽」下一行，是第三結上生法二空境也。身空不可長養，結上生空境。長養是十六之一。長養既空，十五亦空，即是結成生空境也。亦無正主者，結上法空境。《遺教》云「此五根者，心為其主。」此明託胎之始，心在諸根之初，名之為主。其實不能控制諸根，根大相違，心為受惱；身病時，心亦隨病。寧得是主邪？或時更互論主，如地具四微則鈍，為水所制。水但三微，為火所制。火但二微，為風所制。風有一微，為心所制。心無有微，故得為主。復為四大所惱，主義不成，故言無正主也。無有諍訟者，若計有四大則有相違。如四蛇相陵、四國相拒，可有諍訟。今觀四大空，不能得空便，故言無有諍訟也。此是結上法空之意也。
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從「諸因緣和合而有」下七行偈，約集因明境，即是集諦。文為三：初兩行明集起相、次三行半明集相吞噬、次一行半明集善惡境。前三是慧行，後一是行行。前三是正觀境，後一是助道觀境。前一從無明生，後一從無明滅。若直論生滅者，未異小乘。無明本不生而生、不滅而滅，生滅不二而二爾。從諸因緣者，苦集通從因緣，欲明集義，須作集之因緣釋也。前三句假名起之因緣，後五句實法起之因緣。小乘破四大至隣虛細塵，從細塵則有麁塵，用此為起假實之因緣。今明麁可析盡、細塵亦盡，麁細俱盡，將何物作因緣？言因緣者，無明內惑為因，不了生法二空故；染愛於外為緣，觸處染著故。無明潤愛，集業得起，故言從諸因緣和合故起。以業起故，則有一念託胎招於苦果。此一念託胎由無明愛，能生之心既是虛妄，所生之心亦是虛妄，討其本末能所都虛，故言無有堅實也。妄想故起五句，明實法起之因緣。由妄想不了，一念託胎，五陰得起也。業力機關者，善惡業是機關主，色陰是機關具，受想行陰於中動作，去來進止以自娛樂。識陰依六入住，故言空聚。四大所造，故言成立也。隨時增減共相殘害者，竪論增減者，如《涅槃》十時別異。從歌羅邏時名增，壯時名盛，老時名減。橫論增減者，火增水減、水增火減，風地亦爾。又念念生滅，生是增、滅是減。又新諸根生故增，故諸根滅故減。又下文云「隨其時節共相殘害，春風夏火秋地冬水增減(云云)。」譬如四蛇初在篋時名生；四蛇力敵名壯；互相強弱名病；蛇鬪困暫息不動謂為調適，息已復鬪；蛇羸如老；蛇絕為死。如是增減，此是果身，如此由乎集業。四分等如地、嗔如火、欲如水、癡如風，此四分互相違。《瑞應》云「貪欲致老，瞋恚致病，愚癡致死。」例云等分致生。集業相噬，致令四大增損(云云)。同處一篋者，此明篋同性異。蛇有螫毒，四大有八萬四千煩惱，為害義同。《大經》以假身為篋，身待四大如篋貯蛇，篋壞則蛇去、身滅則大亡，如鳥在籠(云云)。又用業力為篋，業持四大，業謝則大散，如鳥在籠處處求出。心鳥亦然，未曾一念繫在身篋，恒常外馳。此則念念求死，非安身道也。其性各異者，二上升是陽，二下沈是陰。何故相違？猶其性別。性別那能和合成身？諸方亦二者，四大對四方，風東、火南、地西、水北。又對四時，風春、火夏、地秋、水冬。東與南屬陽而上升，西與北屬陰而下沈，故言二上二下。諸方亦二。若相對論者，東上西沈、南升北降。若論四維者，東方帶兩維：一維陽上、一維陰下。餘三方亦如是。或言一根中具四大，二上
從「諸因緣和合而有」下七行偈，約集因明境，即是集諦。文為三：初兩行明集起相、次三行半明集相吞噬、次一行半明集善惡境。前三是慧行，後一是行行。前三是正觀境，後一是助道觀境。前一從無明生，後一從無明滅。若直論生滅者，未異小乘。無明本不生而生、不滅而滅，生滅不二而二爾。從諸因緣者，苦集通從因緣，欲明集義，須作集之因緣釋也。前三句假名起之因緣，後五句實法起之因緣。小乘破四大至隣虛細塵，從細塵則有麁塵，用此為起假實之因緣。今明麁可析盡、細塵亦盡，麁細俱盡，將何物作因緣？言因緣者，無明內惑為因，不了生法二空故；染愛於外為緣，觸處染著故。無明潤愛，集業得起，故言從諸因緣和合故起。以業起故，則有一念託胎招於苦果。此一念託胎由無明愛，能生之心既是虛妄，所生之心亦是虛妄，討其本末能所都虛，故言無有堅實也。妄想故起五句，明實法起之因緣。由妄想不了，一念託胎，五陰得起也。業力機關者，善惡業是機關主，色陰是機關具，受想行陰於中動作，去來進止以自娛樂。識陰依六入住，故言空聚。四大所造，故言成立也。隨時增減共相殘害者，竪論增減者，如《涅槃》十時別異。從歌羅邏時名增，壯時名盛，老時名減。橫論增減者，火增水減、水增火減，風地亦爾。又念念生滅，生是增、滅是減。又新諸根生故增，故諸根滅故減。又下文云「隨其時節共相殘害，春風夏火秋地冬水增減(云云)。」譬如四蛇初在篋時名生；四蛇力敵名壯；互相強弱名病；蛇鬪困暫息不動謂為調適，息已復鬪；蛇羸如老；蛇絕為死。如是增減，此是果身，如此由乎集業。四分等如地、嗔如火、欲如水、癡如風，此四分互相違。《瑞應》云「貪欲致老，瞋恚致病，愚癡致死。」例云等分致生。集業相噬，致令四大增損(云云)。同處一篋者，此明篋同性異。蛇有螫毒，四大有八萬四千煩惱，為害義同。《大經》以假身為篋，身待四大如篋貯蛇，篋壞則蛇去、身滅則大亡，如鳥在籠(云云)。又用業力為篋，業持四大，業謝則大散，如鳥在籠處處求出。心鳥亦然，未曾一念繫在身篋，恒常外馳。此則念念求死，非安身道也。其性各異者，二上升是陽，二下沈是陰。何故相違？猶其性別。性別那能和合成身？諸方亦二者，四大對四方，風東、火南、地西、水北。又對四時，風春、火夏、地秋、水冬。東與南屬陽而上升，西與北屬陰而下沈，故言二上二下。諸方亦二。若相對論者，東上西沈、南升北降。若論四維者，東方帶兩維：一維陽上、一維陰下。餘三方亦如是。或言一根中具四大，二上
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二下(云云)。悉滅無餘者，初見散滅，謂言風火向上、地水向下，比至上推不得於風火、下檢不見於地水，故言悉滅無餘也。苦果升沈碩異，由於集業善惡天乖(云云)。心識二性躁動不停者，《釋論》云「心意識一法異名，對數名為心、能生名為意、分別名為識。」又言「有異前起為心、次起為意、後了別為識，例如意識不得為一。」二性者，心有善惡性異，意之與識亦有善惡性異，故言二性也。躁動者，心前起時亦與數俱，意識後起亦與數俱，故言躁動。又如四大壞時，善惡業爭牽，不知從誰，故言躁動。但此業未謝，心常覺觀，況復業牽，寧不躁動？有熟牽、強牽。此世雖行善，先世惡業熟，既與時合即受惡報，故言熟牽。強牽者，人雖行惡，臨終之時善心猛盛，即隨善上升。熟牽、強牽，彌顯躁動，亦是隨業所作而墮諸有(云云)。「水火風種散滅壞時」下二行，明業謝棄苦器也。氣命盡，是風去，故言散。煖盡，是火去，故言滅。水盡則身爛，故言大小不淨盈流於外。地散滅是骨肉離解，故言如朽敗木。大小不淨者，身為大、四支為小，足支為大、手支為小，手為大、指為小，如是轉轉作大小，皆悉臭穢不淨盈流。此名助道。若正觀降伏煩惱，煩惱不伏，當修不淨，助破欲心。《釋論》云「三解脫是涅槃門，道品是開門法，不淨九想等是助開門法。」不淨是破欲初門，若進修背捨及大不淨，己身他身、一身多身、一國多國、山林石壁，一切依正皆悉不淨。即雖未爾，想力若成，怖畏心起，能大助道開發正慧。《大經》云「不淨觀亦實亦虛，能破煩惱故名為實，淨言不淨是故為虛。」此不淨觀亦具生法二空。《大經》云「諦觀白骨，一一支節何者是我？八色流光亦復無我，我不可得，即是生空。鍊骨人八色不見、四大無有於實，即是法空。」此就助道明於生法，終成正道爾。
二下(云云)。悉滅無餘者，初見散滅，謂言風火向上、地水向下，比至上推不得於風火、下檢不見於地水，故言悉滅無餘也。苦果升沈碩異，由於集業善惡天乖(云云)。心識二性躁動不停者，《釋論》云「心意識一法異名，對數名為心、能生名為意、分別名為識。」又言「有異前起為心、次起為意、後了別為識，例如意識不得為一。」二性者，心有善惡性異，意之與識亦有善惡性異，故言二性也。躁動者，心前起時亦與數俱，意識後起亦與數俱，故言躁動。又如四大壞時，善惡業爭牽，不知從誰，故言躁動。但此業未謝，心常覺觀，況復業牽，寧不躁動？有熟牽、強牽。此世雖行善，先世惡業熟，既與時合即受惡報，故言熟牽。強牽者，人雖行惡，臨終之時善心猛盛，即隨善上升。熟牽、強牽，彌顯躁動，亦是隨業所作而墮諸有(云云)。「水火風種散滅壞時」下二行，明業謝棄苦器也。氣命盡，是風去，故言散。煖盡，是火去，故言滅。水盡則身爛，故言大小不淨盈流於外。地散滅是骨肉離解，故言如朽敗木。大小不淨者，身為大、四支為小，足支為大、手支為小，手為大、指為小，如是轉轉作大小，皆悉臭穢不淨盈流。此名助道。若正觀降伏煩惱，煩惱不伏，當修不淨，助破欲心。《釋論》云「三解脫是涅槃門，道品是開門法，不淨九想等是助開門法。」不淨是破欲初門，若進修背捨及大不淨，己身他身、一身多身、一國多國、山林石壁，一切依正皆悉不淨。即雖未爾，想力若成，怖畏心起，能大助道開發正慧。《大經》云「不淨觀亦實亦虛，能破煩惱故名為實，淨言不淨是故為虛。」此不淨觀亦具生法二空。《大經》云「諦觀白骨，一一支節何者是我？八色流光亦復無我，我不可得，即是生空。鍊骨人八色不見、四大無有於實，即是法空。」此就助道明於生法，終成正道爾。
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從「善女當觀」下二十一行，是第二明生法二空觀。文為二：初八行半明修因生法二空觀、次十二行半明果成起用。因中又二：初三行半約苦集明生法二空觀、次從「無明體相」下五行約十二因約明生法二空觀。約苦集又二：初從「善女」下一行半明眾生空、次從「如是諸大」下二行明法空。問：四諦十二緣是二乘法，云何是菩薩觀門？答：四諦十二緣通是三乘觀境，譬如大道貴賤同遊，不可群小行之而判屬民庶。通意云何？《涅槃》云「我昔與汝等不見四真諦(云云)。」又云「凡夫有苦無諦，聲聞有苦有苦諦，菩薩解苦無苦而有真諦，諸佛如來有真有實。」所以然者？二乘觀有量四諦，菩薩觀有量無量四諦。《大經》云「十二因緣凡有四種：下智觀故得聲聞，中智觀故得支佛，上智觀故得菩薩，上上智觀故得佛菩提。」復有別意，《大品》云「十二因緣獨菩薩法。如佛昔為儒童，雖行眾行，非波羅蜜。見然燈佛，得無生法忍，一念相應習應苦空，乃至習應滅空，習應無明空乃至老死空。諸相應中，空相應最為第一，以空導行皆名波羅蜜。以得無生法忍，故佛即與記。」當知菩薩豈不觀於四諦十二緣邪？二乘雖復同觀，觀法有異。聲聞觀諸果，總作一苦諦觀。觀諸煩惱及業，總作一集諦觀。又苦之與集總是現在，所以名總相觀也。緣覺觀苦為七，現在五、未來二。觀集為五，過去二、現在三。別觀三世，別開苦集，故言緣覺別相觀也。雖復總別有殊，同是自調自度，同是析生法二空觀爾，與菩薩有異。菩薩為眾生修四等六度，觀四諦十二緣，作生法二空。今舉譬喻之。如握五指成拳，若一指一拳應有五拳；若一指無拳，五何得有？我人亦爾，攬五陰成眾生。一陰有眾生，應有五眾生；一陰無眾生，雖五亦無。即陰求眾生不得，離陰求眾生亦不得。雖求拳不得拳，不妨有皮骨之指存；雖求人不得人，不妨有五陰之法。在二乘人得生空時，未能知法空，更須析指皮肉骨髓分分推求亦不得指，地水火風窮逐隣虛亦不得色，前念後念亦無想受，求指不得指，始知指無；求法不得法，方知法虛。既不得生法二空境，亦不得生法二空智。通菩薩觀亦然，是為菩薩二乘析生法二空相，如此但有自行為他之異(至云)。若論別菩薩體空，與其永異。如見鏡拳，懸體既空，不勞尋檢。鏡拳既虛，鏡指非實。鏡內拳指既是虛，鏡外拳指亦非實。眾生亦爾，但有名字名為眾生。此之名字本來自空，非檢後空。名既假名，法亦非法。體名即體法，如《大品》云「我性如色性，色性如我性。」今世生法由無明行，五果既虛，二因寧實？下文云「本性空寂，
從「善女當觀」下二十一行，是第二明生法二空觀。文為二：初八行半明修因生法二空觀、次十二行半明果成起用。因中又二：初三行半約苦集明生法二空觀、次從「無明體相」下五行約十二因約明生法二空觀。約苦集又二：初從「善女」下一行半明眾生空、次從「如是諸大」下二行明法空。問：四諦十二緣是二乘法，云何是菩薩觀門？答：四諦十二緣通是三乘觀境，譬如大道貴賤同遊，不可群小行之而判屬民庶。通意云何？《涅槃》云「我昔與汝等不見四真諦(云云)。」又云「凡夫有苦無諦，聲聞有苦有苦諦，菩薩解苦無苦而有真諦，諸佛如來有真有實。」所以然者？二乘觀有量四諦，菩薩觀有量無量四諦。《大經》云「十二因緣凡有四種：下智觀故得聲聞，中智觀故得支佛，上智觀故得菩薩，上上智觀故得佛菩提。」復有別意，《大品》云「十二因緣獨菩薩法。如佛昔為儒童，雖行眾行，非波羅蜜。見然燈佛，得無生法忍，一念相應習應苦空，乃至習應滅空，習應無明空乃至老死空。諸相應中，空相應最為第一，以空導行皆名波羅蜜。以得無生法忍，故佛即與記。」當知菩薩豈不觀於四諦十二緣邪？二乘雖復同觀，觀法有異。聲聞觀諸果，總作一苦諦觀。觀諸煩惱及業，總作一集諦觀。又苦之與集總是現在，所以名總相觀也。緣覺觀苦為七，現在五、未來二。觀集為五，過去二、現在三。別觀三世，別開苦集，故言緣覺別相觀也。雖復總別有殊，同是自調自度，同是析生法二空觀爾，與菩薩有異。菩薩為眾生修四等六度，觀四諦十二緣，作生法二空。今舉譬喻之。如握五指成拳，若一指一拳應有五拳；若一指無拳，五何得有？我人亦爾，攬五陰成眾生。一陰有眾生，應有五眾生；一陰無眾生，雖五亦無。即陰求眾生不得，離陰求眾生亦不得。雖求拳不得拳，不妨有皮骨之指存；雖求人不得人，不妨有五陰之法。在二乘人得生空時，未能知法空，更須析指皮肉骨髓分分推求亦不得指，地水火風窮逐隣虛亦不得色，前念後念亦無想受，求指不得指，始知指無；求法不得法，方知法虛。既不得生法二空境，亦不得生法二空智。通菩薩觀亦然，是為菩薩二乘析生法二空相，如此但有自行為他之異(至云)。若論別菩薩體空，與其永異。如見鏡拳，懸體既空，不勞尋檢。鏡拳既虛，鏡指非實。鏡內拳指既是虛，鏡外拳指亦非實。眾生亦爾，但有名字名為眾生。此之名字本來自空，非檢後空。名既假名，法亦非法。體名即體法，如《大品》云「我性如色性，色性如我性。」今世生法由無明行，五果既虛，二因寧實？下文云「本性空寂，
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無明故有。」無明既寂，從無明生，寧得不寂？雖不得生法二境，而能了了通達二境，不為境所染；雖不得生法二空智，而能了了通達二空智，不為智所淨。非染非淨，雙亡二邊，正入中道第一義諦，而能雙照二諦。三諦朗然，非前非後一時大覺，與此甚深法性相應，金剛寶藏具足而得，是為菩薩體生法二空觀。諸小乘師雖說析空，同外道義。何者？析色極至隣虛，或存塵不破、或破塵令盡。若存不破，秖是常見；若破塵盡，秖是斷見。斷常宛然，非邪何謂？諸大乘師雖說體空，同於小道。何者？單用體慧，不能一念空心，遊戲神通，淨佛國土，具足解釋佛之知見，何能三智一心中得，五眼具足而成菩提耶？似小乘壞法人，無三明六通願智頂等，秖是慧解脫人而已，非小何謂？今經首軸窮深極廣，〈序品〉云「遊於無量甚深法性」，〈空品〉云「求於如來真實法身」，〈捨身品〉云「求於寂滅無上涅槃」，豈可用世人邪見？豈可用小乘之析？豈可用大乘師之體解此空義邪？「善女當觀」下一行半明生空觀，初一句對告勸發、次一句指上境、次四句正作觀。善女者，菩提樹神也。諸佛說法必有對揚，寄一以訓眾，故告其人也。又時眾機緣宜在善女，若聞對告宿善發生。又男天表方便、女天表智度，欲說智度破於愚著，故告女天也。又佛在道樹得道，欲說此道，故對告樹神也。此是表四悉檀，對告非無因緣也。當觀者，勸一人以例諸。一切菩薩必須修於智度，無有菩薩不由此者，故言當觀也。諸法者，指上四諦十二因緣若假若實二空境也。名目雖略，攝法則遍，故言諸法也。如是者，正明總觀也。如是有三義，謂如事、如理、如非事非理。如事者，如助道假想不淨流濫也。如理者，如生法二空無法也。如非事非理者，如法性法身也。又事即如理、如非事非理。非事非理亦即如理、亦即如事。理即如事、亦即如非事非理。三法不一異，故言如是；三法亦一異，故言諸法。何處有人者，點出理觀也。何處者，若色處有人則不須四陰，若色處無人四處亦無人。五處都無人，故言何處有人？又果處既無人，無明行因處亦無人。因果合亦無人，離因離果亦無人，故言何處有人也。人既無，眾生十六知見等皆無，故言及以眾生也。本性空寂者，點出非事非理觀也。本性無事，亦復無空。空本空事，既其無事，空何所空？無事故事寂、無空故空寂，本性如此，非今始然，故言本性空寂也。無明故有者，點出事觀也。若其空而復空，那得此事？既有事即有空、既有空即有非事非理，此之三種悉由無明故有。以有無明癡故有行，有行即有生法，既有生法
無明故有。」無明既寂，從無明生，寧得不寂？雖不得生法二境，而能了了通達二境，不為境所染；雖不得生法二空智，而能了了通達二空智，不為智所淨。非染非淨，雙亡二邊，正入中道第一義諦，而能雙照二諦。三諦朗然，非前非後一時大覺，與此甚深法性相應，金剛寶藏具足而得，是為菩薩體生法二空觀。諸小乘師雖說析空，同外道義。何者？析色極至隣虛，或存塵不破、或破塵令盡。若存不破，秖是常見；若破塵盡，秖是斷見。斷常宛然，非邪何謂？諸大乘師雖說體空，同於小道。何者？單用體慧，不能一念空心，遊戲神通，淨佛國土，具足解釋佛之知見，何能三智一心中得，五眼具足而成菩提耶？似小乘壞法人，無三明六通願智頂等，秖是慧解脫人而已，非小何謂？今經首軸窮深極廣，〈序品〉云「遊於無量甚深法性」，〈空品〉云「求於如來真實法身」，〈捨身品〉云「求於寂滅無上涅槃」，豈可用世人邪見？豈可用小乘之析？豈可用大乘師之體解此空義邪？「善女當觀」下一行半明生空觀，初一句對告勸發、次一句指上境、次四句正作觀。善女者，菩提樹神也。諸佛說法必有對揚，寄一以訓眾，故告其人也。又時眾機緣宜在善女，若聞對告宿善發生。又男天表方便、女天表智度，欲說智度破於愚著，故告女天也。又佛在道樹得道，欲說此道，故對告樹神也。此是表四悉檀，對告非無因緣也。當觀者，勸一人以例諸。一切菩薩必須修於智度，無有菩薩不由此者，故言當觀也。諸法者，指上四諦十二因緣若假若實二空境也。名目雖略，攝法則遍，故言諸法也。如是者，正明總觀也。如是有三義，謂如事、如理、如非事非理。如事者，如助道假想不淨流濫也。如理者，如生法二空無法也。如非事非理者，如法性法身也。又事即如理、如非事非理。非事非理亦即如理、亦即如事。理即如事、亦即如非事非理。三法不一異，故言如是；三法亦一異，故言諸法。何處有人者，點出理觀也。何處者，若色處有人則不須四陰，若色處無人四處亦無人。五處都無人，故言何處有人？又果處既無人，無明行因處亦無人。因果合亦無人，離因離果亦無人，故言何處有人也。人既無，眾生十六知見等皆無，故言及以眾生也。本性空寂者，點出非事非理觀也。本性無事，亦復無空。空本空事，既其無事，空何所空？無事故事寂、無空故空寂，本性如此，非今始然，故言本性空寂也。無明故有者，點出事觀也。若其空而復空，那得此事？既有事即有空、既有空即有非事非理，此之三種悉由無明故有。以有無明癡故有行，有行即有生法，既有生法
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即有助事之觀，助來助正即有空理之觀，正助顯本即有非事非理之觀。是事不知，名為無明。《淨名》云「從癡有愛則我病生，病生故則有藥起。」即此義也。若知無明本性空寂，尚無無明，那得事理、非事非理？畢竟清淨，故稱空慧也。但我見深重，為學道大障。凡夫所作恒與我俱，我行我住、坐臥言語無離於我，我行施戒，乃至我行智慧。若攬他遺體而計我者，此我疏鈍；若執法塵而計我者，此我密利。如執一法，謂我知我解，於法起我，隨執一句是實，餘皆妄語，即是邊見。非道謂道，即是戒取。非理謂理，即是見取。不當謂當，即是邪見。自是陵他，即慢。撥之即瞋、譽之即愛、破之即疑、不了即癡，十使煩惱以我為根本，不自覺知日夜增長，縱令世智辯聰如長爪鍱腹，難石石裂、難樹樹折、難水水竭、難火火滅，去道彌遠。假令隨禪梵世極至非想，我心常在，將出復還。如此凡邪尚無暖法，那能破我？廣說此我即二十種身見，謂即陰計五、離陰計五、我中有五陰、陰中有五我，是為二十。若一陰是我，餘陰無我，若併是我，即有五我。是義不然。若離陰有我，既離於陰，我是誰我？是義不然。若陰中有我，是則陰盛於我，如器盛果、如屋貯人。是義不然。若我中有陰，則陰在我內。是義不然。是為破三十種身見，此約外境作如此說。而其內心猶計有我，復當反觀，即智有我、離智有我、我中有智、智中有我。是義皆不然，復破二十種身見。內外合數，即四十種身見，是名生空。《毘曇》云「我見是共等因。我見起時未動身口，因我見後生思惟時方動身口。」斷我見已，悟眾生空。《成論》明我見心即思惟，能動身口。斷我見已，即悟眾生空，亦悟法空。大乘明我見即具諸法，可不具於思惟。悟眾生空，即是悟實法空。破二十種身見，通上三句皆通用之。若即事而理，何處有人？即陰離陰，陰中無人、人中無陰，二十種見破，故言何處有人。能觀之智智即是人、離智有人，人中有智、智中有人。此計亦破，故言何處有人。若作非事非理本性空寂觀者，本性空寂，本無即陰離陰。陰人人陰既無，如此計破，故言何處有人。能觀之智本性亦寂，故言何處有人。若作助道不淨觀時，若觀惡心取境，即是污穢五陰。若善心慚愧，即是方便隱沒五陰。是見皆依色，色即不淨，以不淨故無人無我，故言何處有人。能觀觀智亦復如是，故言何處有人。若得悟為論，破二十種身見，是得眾生空無復見惑。而作二十種觀者，除於實惑，實惑若除即入修道，即應言何處有法。若未悟為論者，雖作二十種觀，見惑未除，而於假名上伏愛，度入實
即有助事之觀，助來助正即有空理之觀，正助顯本即有非事非理之觀。是事不知，名為無明。《淨名》云「從癡有愛則我病生，病生故則有藥起。」即此義也。若知無明本性空寂，尚無無明，那得事理、非事非理？畢竟清淨，故稱空慧也。但我見深重，為學道大障。凡夫所作恒與我俱，我行我住、坐臥言語無離於我，我行施戒，乃至我行智慧。若攬他遺體而計我者，此我疏鈍；若執法塵而計我者，此我密利。如執一法，謂我知我解，於法起我，隨執一句是實，餘皆妄語，即是邊見。非道謂道，即是戒取。非理謂理，即是見取。不當謂當，即是邪見。自是陵他，即慢。撥之即瞋、譽之即愛、破之即疑、不了即癡，十使煩惱以我為根本，不自覺知日夜增長，縱令世智辯聰如長爪鍱腹，難石石裂、難樹樹折、難水水竭、難火火滅，去道彌遠。假令隨禪梵世極至非想，我心常在，將出復還。如此凡邪尚無暖法，那能破我？廣說此我即二十種身見，謂即陰計五、離陰計五、我中有五陰、陰中有五我，是為二十。若一陰是我，餘陰無我，若併是我，即有五我。是義不然。若離陰有我，既離於陰，我是誰我？是義不然。若陰中有我，是則陰盛於我，如器盛果、如屋貯人。是義不然。若我中有陰，則陰在我內。是義不然。是為破三十種身見，此約外境作如此說。而其內心猶計有我，復當反觀，即智有我、離智有我、我中有智、智中有我。是義皆不然，復破二十種身見。內外合數，即四十種身見，是名生空。《毘曇》云「我見是共等因。我見起時未動身口，因我見後生思惟時方動身口。」斷我見已，悟眾生空。《成論》明我見心即思惟，能動身口。斷我見已，即悟眾生空，亦悟法空。大乘明我見即具諸法，可不具於思惟。悟眾生空，即是悟實法空。破二十種身見，通上三句皆通用之。若即事而理，何處有人？即陰離陰，陰中無人、人中無陰，二十種見破，故言何處有人。能觀之智智即是人、離智有人，人中有智、智中有人。此計亦破，故言何處有人。若作非事非理本性空寂觀者，本性空寂，本無即陰離陰。陰人人陰既無，如此計破，故言何處有人。能觀之智本性亦寂，故言何處有人。若作助道不淨觀時，若觀惡心取境，即是污穢五陰。若善心慚愧，即是方便隱沒五陰。是見皆依色，色即不淨，以不淨故無人無我，故言何處有人。能觀觀智亦復如是，故言何處有人。若得悟為論，破二十種身見，是得眾生空無復見惑。而作二十種觀者，除於實惑，實惑若除即入修道，即應言何處有法。若未悟為論者，雖作二十種觀，見惑未除，而於假名上伏愛，度入實
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法計我。故《法華》云「眾生處處著，捨一取一，如屈步蠱。」須實法上更作二十種觀，使空慧分明，處處作無咎。從「如是諸大」下兩行明實法觀。上生空得悟，即解於法；為未悟故更說爾。文亦為三：初兩句即法而空、次一行一句即法本性非空非假、次一句即法而假，例如生空三意也。如是諸大者，標四大法也。一一不實者，正明空觀也。若四大各守其性者，地守堅性，不應動、不應煖。水守濕性，不應氷、不應波。火守熱性，不應貞、不應焰。風守動性，不應持、不應觸壁而止。一大既有三性，非都堅、非都濕、非都熱、非都動，失本性故，則是不實，不實故空。《請觀音》云「地無堅性、水性不住、火從緣生、風性無礙，一一皆入如實之際。」即其義也。上檢生空，故言何處有人。今檢法空，故言一一不實。不實者，即空也。本自不生者，即法本性不生不滅，非空非假觀也。體其元不生，中無和合，末亦不空。元無四大，四大何得而生，元既不生，中那和合？四大既不和合，寧得五陰和合？大陰既不和合，那得法空？本自不生不滅，非是觀智令其不生不滅。即事而理，此之謂也。以是因緣者，觀解因緣也。觀與理冥，達即空即假即中。《大經》云「亦有因緣，因滅無明即得熾然三菩提燈。」即因緣義也。和合而有者，即法而假也。既本體不實，那得大陰？此由無明業因，託今世遺體果，故有四大五陰。即是迷惑因果和合而有。此法有故，體有非有亦非有非非有，即空即假即非空非假。三觀明文在經，寧不信邪？更為鈍根人作實法惑相，或謂四大五陰是有、是無、是亦有亦無、是非有非無。四執既生、生名為有。是見依色、依色起我、我生五利。為法恚怒，復起五鈍。十使是集，方招來苦。來世不了，展轉無窮，生死大海潦水波濤，世世常為大陰所惑。惑此色法即色陰，憂喜是受陰，取相是想陰，起善惡是行陰，分別是識陰。陰心起故名為有法，非法空也。心不依色，亦復不依受想行識，寂然滅眾惡，無量眾罪除。如是尊妙人，則能見般若，亦是甚深法性，金光明中而得見我釋迦牟尼。行人若能如此觀生法二空，則是懷璧向本，一世兩世能有所辦，保不孤然矣。從「無明體相」下五行，明十二因緣生法二空觀。文為二：初三行出境相、後二行出觀相。初又二：初二行明生空境，故文云「名曰無明」，《釋論》云「誰老死」，故知是生空境也。後一行出法空境，文云「老死愁惱」，《釋論》云「是老死」，故知是法空境也。然十二因緣經論不同，或三世、或果報、或一念、或十種。三世者，過去二因破神常之見，現在五果破
法計我。故《法華》云「眾生處處著，捨一取一，如屈步蠱。」須實法上更作二十種觀，使空慧分明，處處作無咎。從「如是諸大」下兩行明實法觀。上生空得悟，即解於法；為未悟故更說爾。文亦為三：初兩句即法而空、次一行一句即法本性非空非假、次一句即法而假，例如生空三意也。如是諸大者，標四大法也。一一不實者，正明空觀也。若四大各守其性者，地守堅性，不應動、不應煖。水守濕性，不應氷、不應波。火守熱性，不應貞、不應焰。風守動性，不應持、不應觸壁而止。一大既有三性，非都堅、非都濕、非都熱、非都動，失本性故，則是不實，不實故空。《請觀音》云「地無堅性、水性不住、火從緣生、風性無礙，一一皆入如實之際。」即其義也。上檢生空，故言何處有人。今檢法空，故言一一不實。不實者，即空也。本自不生者，即法本性不生不滅，非空非假觀也。體其元不生，中無和合，末亦不空。元無四大，四大何得而生，元既不生，中那和合？四大既不和合，寧得五陰和合？大陰既不和合，那得法空？本自不生不滅，非是觀智令其不生不滅。即事而理，此之謂也。以是因緣者，觀解因緣也。觀與理冥，達即空即假即中。《大經》云「亦有因緣，因滅無明即得熾然三菩提燈。」即因緣義也。和合而有者，即法而假也。既本體不實，那得大陰？此由無明業因，託今世遺體果，故有四大五陰。即是迷惑因果和合而有。此法有故，體有非有亦非有非非有，即空即假即非空非假。三觀明文在經，寧不信邪？更為鈍根人作實法惑相，或謂四大五陰是有、是無、是亦有亦無、是非有非無。四執既生、生名為有。是見依色、依色起我、我生五利。為法恚怒，復起五鈍。十使是集，方招來苦。來世不了，展轉無窮，生死大海潦水波濤，世世常為大陰所惑。惑此色法即色陰，憂喜是受陰，取相是想陰，起善惡是行陰，分別是識陰。陰心起故名為有法，非法空也。心不依色，亦復不依受想行識，寂然滅眾惡，無量眾罪除。如是尊妙人，則能見般若，亦是甚深法性，金光明中而得見我釋迦牟尼。行人若能如此觀生法二空，則是懷璧向本，一世兩世能有所辦，保不孤然矣。從「無明體相」下五行，明十二因緣生法二空觀。文為二：初三行出境相、後二行出觀相。初又二：初二行明生空境，故文云「名曰無明」，《釋論》云「誰老死」，故知是生空境也。後一行出法空境，文云「老死愁惱」，《釋論》云「是老死」，故知是法空境也。然十二因緣經論不同，或三世、或果報、或一念、或十種。三世者，過去二因破神常之見，現在五果破
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神我之見，現在三因、未來二果破神斷之見，常途所用。果報者，初託胎歌羅邏時為無明，一期始終論十二支也。一念者，《華嚴》云「十二因緣在一念心中」，《大集》云「十二因緣，一人一念悉皆具足。如眼見色，不了名無明，生愛惡名行，是中心意名識，色共識行名名色，六處生貪名六入，色與眼作對名觸，領納名受，於色纏綿名受，想色相已名取，念色心起名有，心生名生心滅名死。乃至意思法亦復如是。一日一夜凡識幾許十二因緣輪網以自纏迴？」今更說其因起之相。若觀名色由行，行由無明，於無明不了，或謂有、謂無、亦有亦無、非有非無，作四句取者，皆是無明。是事實是行，是中心意名為識，識共色行名名色，一一如前說。又觀一念託胎是名色，五胞開張名六入，六入對塵名為觸，領納名為受，於此受中作四句分別，或有受、無受、亦有亦無受、非有非無受。如眼受色，於色不了是無明，愛惡之心名為行，識共色行名名色，六處生貪名六入，餘如上說。乃至意思法不了是無明，愛惡是諸行，餘如上說。如此推十二因緣大樹，枝條布濩遍覆三界，誰能識邪？誰摧伐邪？今經既是略說，不論三世一念等，但舉生法為二觀之境。宜以譬顯，如捉火爐，闇中舞之，圓輪相續團團不斷。火者，實法也。輪者，假名也。眾生長夜著於假名舞燼不息，迷於陰入薪火不息，十二因緣何由可盡？若知輪依於火，止手則無輪；火賴於薪，除薪則無火。輪火雙無，生法二空也。生空境，文例為三。無明體相兩句，明本性不有不無，是中觀境。妄想因緣和合而有，此兩句是假觀。境無所有故兩句，是空觀境。是故我說兩句，結成爾。行識名色一行明法空境，例應有三，特是文略，得意可知。「眾苦行業」下，明生法二空觀。文亦三意：眾苦行業不可思議一行，明非空非有觀。本無有生亦無和合兩句明空觀，上句本無有生是生空下句亦無和合是法空也。不善思惟兩句明假觀，前不善思惟致今名色，今不善思惟復有未來老死(云云)。雖名為生法二空觀，即空即假即中，其文炳然。明與義會，何所疑哉？更為鈍人說空觀相。若假名自生，不須實法。若由法生，非假名生。若假實合生，應有二假。若離假實，則無是處。今之假名但有名字，名字不在內外兩中間，亦不常自有。以不可得故，是名觀假名空。觀實法空者，若名色自生，不應待業。若業能生，羅漢有業，何故不生？若業果共生，各有名共，各無寧共，若無因緣生，則無是處。既不得生，亦不得不生，亦不得亦生亦不生，亦不得非生非不生。亦不得滅，亦不得不滅，亦不得亦滅亦不滅
神我之見，現在三因、未來二果破神斷之見，常途所用。果報者，初託胎歌羅邏時為無明，一期始終論十二支也。一念者，《華嚴》云「十二因緣在一念心中」，《大集》云「十二因緣，一人一念悉皆具足。如眼見色，不了名無明，生愛惡名行，是中心意名識，色共識行名名色，六處生貪名六入，色與眼作對名觸，領納名受，於色纏綿名受，想色相已名取，念色心起名有，心生名生心滅名死。乃至意思法亦復如是。一日一夜凡識幾許十二因緣輪網以自纏迴？」今更說其因起之相。若觀名色由行，行由無明，於無明不了，或謂有、謂無、亦有亦無、非有非無，作四句取者，皆是無明。是事實是行，是中心意名為識，識共色行名名色，一一如前說。又觀一念託胎是名色，五胞開張名六入，六入對塵名為觸，領納名為受，於此受中作四句分別，或有受、無受、亦有亦無受、非有非無受。如眼受色，於色不了是無明，愛惡之心名為行，識共色行名名色，六處生貪名六入，餘如上說。乃至意思法不了是無明，愛惡是諸行，餘如上說。如此推十二因緣大樹，枝條布濩遍覆三界，誰能識邪？誰摧伐邪？今經既是略說，不論三世一念等，但舉生法為二觀之境。宜以譬顯，如捉火爐，闇中舞之，圓輪相續團團不斷。火者，實法也。輪者，假名也。眾生長夜著於假名舞燼不息，迷於陰入薪火不息，十二因緣何由可盡？若知輪依於火，止手則無輪；火賴於薪，除薪則無火。輪火雙無，生法二空也。生空境，文例為三。無明體相兩句，明本性不有不無，是中觀境。妄想因緣和合而有，此兩句是假觀。境無所有故兩句，是空觀境。是故我說兩句，結成爾。行識名色一行明法空境，例應有三，特是文略，得意可知。「眾苦行業」下，明生法二空觀。文亦三意：眾苦行業不可思議一行，明非空非有觀。本無有生亦無和合兩句明空觀，上句本無有生是生空下句亦無和合是法空也。不善思惟兩句明假觀，前不善思惟致今名色，今不善思惟復有未來老死(云云)。雖名為生法二空觀，即空即假即中，其文炳然。明與義會，何所疑哉？更為鈍人說空觀相。若假名自生，不須實法。若由法生，非假名生。若假實合生，應有二假。若離假實，則無是處。今之假名但有名字，名字不在內外兩中間，亦不常自有。以不可得故，是名觀假名空。觀實法空者，若名色自生，不應待業。若業能生，羅漢有業，何故不生？若業果共生，各有名共，各無寧共，若無因緣生，則無是處。既不得生，亦不得不生，亦不得亦生亦不生，亦不得非生非不生。亦不得滅，亦不得不滅，亦不得亦滅亦不滅
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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，亦不得非滅非不滅。無滅無生，名為無生，無生故假名壞，假壞故則六十二見壞，見壞故實亦壞。既不然火，是則無煙。日中舞燼，是亦無輪。是略示空觀相。中觀假觀在別記(云云)。「我斷一切諸見纏等」下十二行半偈，是第二果上生法二空用，明觀成證果。文為二：初三行半自行成、後九行化他成。自行文又二：初兩行智德滿、次一行半斷德滿。一切諸見者，六十二見八十八使等，故言一切。此是生空觀成也。以智慧刀者，譬智慧利用，上譬斷見、下譬斷煩惱。纏者，別明十纏。煩惱網者，通明十使。網有羅籠之失，舍有覆闇之過。達陰空寂，闇障不能蓋；裂網破壞，羅羂不能礙。此是法空觀成也。二乘所斷是通見纏，菩薩所斷是別見纏。《淨名》云「結習未盡，華即著身。」未斷別見，為華所著也。而言佛斷見纏者，若通若別，究竟盡在於佛也。《釋論》云「眾生無上者佛是，法無上者涅槃是。」無上假實，佛地所不惑，故言斷爾。經論不同，或言佛上上智斷下下惑，無明力大，佛智能斷，一念相應慧正習俱盡無有餘。或言有上士者名之為斷，無上士者名無所斷。斯乃隨國隨時隨人隨悟，皆有利益(云云)。證無上道者，生法二空正道滿也。微妙功德者，生法二空助道滿也。「開甘露門」下一行半明斷德滿。甘露是諸天不死之神藥，食者命長身安、力大體光。譬諸佛斷德住大涅槃，真常樂我淨用，知是斷德滿也。然此義意復欲通對《華嚴》諸位。開甘露門對十住位，初開聖道遮二邊故，故言開也。示對十行，歷別顯示也。入對十迴向，迴事入理也。處對十地，處法性室也。食味對妙覺，自食斯味，兼以被人。下地非不化他，自行未圓化亦不廣。佛地果圓，斷德已滿、慈悲力大，能為眾生開於十住、示十行、入十向、處十地，食甘露味，功用具足，斷德化他兩義皆成也。又通對般若四智，開對道慧，示對道種慧，入對一切智，處對一切種智，食味對佛住大涅槃。以大悲令眾生得此四智，於果地斷德，義亦無妨(云云)。又對《法華》開示悟入佛之知見。良由佛德圓滿，能以大事因緣出現於世，開示眾生佛知見也，於斷德義亦顯。又《涅槃》云「常樂我淨」，於果斷最便，如前釋(云云)。「吹大法螺」下九行明果地化他滿。文為二：初兩行轉法輪化他、次七行四弘誓願化他。說法又二：初一行說法、次一行神通。餘經前神通駭物開後說法，今經後神通成前說法爾。修因時生法二空之正慧，得果時智德滿，故能說法化他。修因時生法二空之助道，得果時斷德滿，故能神通化他。說法舉四譬者，聞法之益，實自無量，略舉四
，亦不得非滅非不滅。無滅無生，名為無生，無生故假名壞，假壞故則六十二見壞，見壞故實亦壞。既不然火，是則無煙。日中舞燼，是亦無輪。是略示空觀相。中觀假觀在別記(云云)。「我斷一切諸見纏等」下十二行半偈，是第二果上生法二空用，明觀成證果。文為二：初三行半自行成、後九行化他成。自行文又二：初兩行智德滿、次一行半斷德滿。一切諸見者，六十二見八十八使等，故言一切。此是生空觀成也。以智慧刀者，譬智慧利用，上譬斷見、下譬斷煩惱。纏者，別明十纏。煩惱網者，通明十使。網有羅籠之失，舍有覆闇之過。達陰空寂，闇障不能蓋；裂網破壞，羅羂不能礙。此是法空觀成也。二乘所斷是通見纏，菩薩所斷是別見纏。《淨名》云「結習未盡，華即著身。」未斷別見，為華所著也。而言佛斷見纏者，若通若別，究竟盡在於佛也。《釋論》云「眾生無上者佛是，法無上者涅槃是。」無上假實，佛地所不惑，故言斷爾。經論不同，或言佛上上智斷下下惑，無明力大，佛智能斷，一念相應慧正習俱盡無有餘。或言有上士者名之為斷，無上士者名無所斷。斯乃隨國隨時隨人隨悟，皆有利益(云云)。證無上道者，生法二空正道滿也。微妙功德者，生法二空助道滿也。「開甘露門」下一行半明斷德滿。甘露是諸天不死之神藥，食者命長身安、力大體光。譬諸佛斷德住大涅槃，真常樂我淨用，知是斷德滿也。然此義意復欲通對《華嚴》諸位。開甘露門對十住位，初開聖道遮二邊故，故言開也。示對十行，歷別顯示也。入對十迴向，迴事入理也。處對十地，處法性室也。食味對妙覺，自食斯味，兼以被人。下地非不化他，自行未圓化亦不廣。佛地果圓，斷德已滿、慈悲力大，能為眾生開於十住、示十行、入十向、處十地，食甘露味，功用具足，斷德化他兩義皆成也。又通對般若四智，開對道慧，示對道種慧，入對一切智，處對一切種智，食味對佛住大涅槃。以大悲令眾生得此四智，於果地斷德，義亦無妨(云云)。又對《法華》開示悟入佛之知見。良由佛德圓滿，能以大事因緣出現於世，開示眾生佛知見也，於斷德義亦顯。又《涅槃》云「常樂我淨」，於果斷最便，如前釋(云云)。「吹大法螺」下九行明果地化他滿。文為二：初兩行轉法輪化他、次七行四弘誓願化他。說法又二：初一行說法、次一行神通。餘經前神通駭物開後說法，今經後神通成前說法爾。修因時生法二空之正慧，得果時智德滿，故能說法化他。修因時生法二空之助道，得果時斷德滿，故能神通化他。說法舉四譬者，聞法之益，實自無量，略舉四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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譬，別有所擬。吹䗍是改號，譬佛說小乘法，改凡夫苦忍之凡性，入聖人之正性。說大乘法，改凡聖之偏性，入中道之圓性。通教七地，別教初地，圓教初住皆是改號之位，從偏以入中也。擊大法鼓者，擊鼓誡進、肅眾前驅，此譬佛說法督進深行。小乘位在修道、通教在八地、別教在十行、圓教在初住，此諸位以聞法力咸進真修道也。然大法炬者，炬能自照亦能照他，譬佛說法令自他雙益，如千年闇室一燈能了，又如一燈然百千燈。聞法之力自他俱益亦復如是。通教八地、別教十迴向、圓教亦在初住，皆是道觀雙流自他俱益之位也。雨勝法雨者，雨能成熟，農夫加功，扶疎益寡。時澤一降華果敷榮，喻如眾行雖復勤修，發趣事弱。聞佛說法，增道損生任運成熟，自然流入薩婆若海。如大恒中船，不勞筋力疾有所到。此並在雙流位中，義如上說。若得此意，例《華嚴》之四位、《般若》之四智、《法華》之四知見、《涅槃》之四德，皆可解。此一法竪擬諸經之位、橫論一切諸位，一聞法音隨類各解(云云)。此中四譬皆言大者，說大法也。通途解釋，明大非小位爾。「我今摧伏」下，是神通化他也。怨結者，四住是二乘怨結，五住是菩薩怨結。魔為煩惱主，伐樹去根、化物須降主，若不降魔，化道不暢。降魔之法須用神通，譬如勝怨乃可為勇，非法王不壞。法王勝者，是時化道得立爾。竪法幢者，法幢三昧也。高出眾行，為眾行之望，如兵望麾也。三德不縱不橫，故言微妙。從「度諸眾生」下七行，是四弘誓願化他。雖復成果，本願未休，故言四弘益物，亦名四諦益物。四弘是誓願之心，四諦是所緣之境也。度諸眾生是初弘誓，亦是未度苦諦令度苦諦也。從「煩惱熾然」一行是第二弘誓，亦是未斷集諦令斷集諦也。從「我以甘露」下一行，是第四弘誓，亦是未證滅諦令證滅諦也。從「於無量劫」下四行，是第三弘誓，亦是未安道諦令安道諦也。此中指檀為四諦。檀對於慳，慳貪自蔽是集，集業招果是苦，檀能破慳是道，慳滅是滅諦。無量劫者，積功高也。遵修諸行者，攝法廣也。論云：檀義攝於六(云云)。捨身命財與後際等，得不壞常住，名波羅蜜。竪高橫廣，故言遵條諸行也。
譬，別有所擬。吹䗍是改號，譬佛說小乘法，改凡夫苦忍之凡性，入聖人之正性。說大乘法，改凡聖之偏性，入中道之圓性。通教七地，別教初地，圓教初住皆是改號之位，從偏以入中也。擊大法鼓者，擊鼓誡進、肅眾前驅，此譬佛說法督進深行。小乘位在修道、通教在八地、別教在十行、圓教在初住，此諸位以聞法力咸進真修道也。然大法炬者，炬能自照亦能照他，譬佛說法令自他雙益，如千年闇室一燈能了，又如一燈然百千燈。聞法之力自他俱益亦復如是。通教八地、別教十迴向、圓教亦在初住，皆是道觀雙流自他俱益之位也。雨勝法雨者，雨能成熟，農夫加功，扶疎益寡。時澤一降華果敷榮，喻如眾行雖復勤修，發趣事弱。聞佛說法，增道損生任運成熟，自然流入薩婆若海。如大恒中船，不勞筋力疾有所到。此並在雙流位中，義如上說。若得此意，例《華嚴》之四位、《般若》之四智、《法華》之四知見、《涅槃》之四德，皆可解。此一法竪擬諸經之位、橫論一切諸位，一聞法音隨類各解(云云)。此中四譬皆言大者，說大法也。通途解釋，明大非小位爾。「我今摧伏」下，是神通化他也。怨結者，四住是二乘怨結，五住是菩薩怨結。魔為煩惱主，伐樹去根、化物須降主，若不降魔，化道不暢。降魔之法須用神通，譬如勝怨乃可為勇，非法王不壞。法王勝者，是時化道得立爾。竪法幢者，法幢三昧也。高出眾行，為眾行之望，如兵望麾也。三德不縱不橫，故言微妙。從「度諸眾生」下七行，是四弘誓願化他。雖復成果，本願未休，故言四弘益物，亦名四諦益物。四弘是誓願之心，四諦是所緣之境也。度諸眾生是初弘誓，亦是未度苦諦令度苦諦也。從「煩惱熾然」一行是第二弘誓，亦是未斷集諦令斷集諦也。從「我以甘露」下一行，是第四弘誓，亦是未證滅諦令證滅諦也。從「於無量劫」下四行，是第三弘誓，亦是未安道諦令安道諦也。此中指檀為四諦。檀對於慳，慳貪自蔽是集，集業招果是苦，檀能破慳是道，慳滅是滅諦。無量劫者，積功高也。遵修諸行者，攝法廣也。論云：檀義攝於六(云云)。捨身命財與後際等，得不壞常住，名波羅蜜。竪高橫廣，故言遵條諸行也。
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金光明經文句卷第四
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