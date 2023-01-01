金光明經文句卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句卷第三

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂錄

釋懺悔品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋懺悔品

諸大乘經多分散明懺悔，此經專以懺悔當品。今先釋名。懺者首也，悔者伏也。如世人得罪於王，伏欵順從、不敢違逆，不逆為伏，順從為首。行人亦爾，伏三寶足下，正順道理、不敢作非，故名懺悔。又懺名白法，悔名黑法，黑法須悔而勿作，白法須企而尚之，取捨合論，故言懺悔。又懺名修來，悔名改往，往日所作惡不善法鄙而惡之，故名為悔；往日所棄一切善法，今日已去誓願勤修，故名為懺。棄往求來，故名懺悔。又懺名披陳眾失發露過咎不敢隱諱，悔名斷相續心厭悔捨離，能作所作合棄故言懺悔。又懺者名慚，悔者名愧，慚則慚天、愧則愧人，人見其顯、天見其冥，冥細顯麁，麁細皆惡，故言懺悔。又人是賢人、天是聖人，不逮賢聖之流，是故懺悔。又賢聖俱是人，天是第一義天，第一義天是理、賢聖是事，不逮事理，俱皆懺悔。又慚三乘之聖天、愧三乘之賢人，不逮此天人，故名慚愧，慚愧名懺悔。又三乘賢聖皆是人，第一義理為天，約此人天慚愧，故名懺悔。又三乘賢聖尚非菩薩之賢，況菩薩之聖。今慚愧三十心之賢、十地之聖，故名慚愧懺悔。總此賢聖皆是人，第一義理名為天，約此人天論慚愧，故名懺悔。又三十心去自判聖人，十信是賢人，約此賢聖論慚愧懺悔。總此賢聖皆名人，第一義理名為天，約此人天論慚愧懺悔。合十番釋名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大乘經多分散明懺悔，此經專以懺悔當品。今先釋名。懺者首也，悔者伏也。如世人得罪於王，伏欵順從、不敢違逆，不逆為伏，順從為首。行人亦爾，伏三寶足下，正順道理、不敢作非，故名懺悔。又懺名白法，悔名黑法，黑法須悔而勿作，白法須企而尚之，取捨合論，故言懺悔。又懺名修來，悔名改往，往日所作惡不善法鄙而惡之，故名為悔；往日所棄一切善法，今日已去誓願勤修，故名為懺。棄往求來，故名懺悔。又懺名披陳眾失發露過咎不敢隱諱，悔名斷相續心厭悔捨離，能作所作合棄故言懺悔。又懺者名慚，悔者名愧，慚則慚天、愧則愧人，人見其顯、天見其冥，冥細顯麁，麁細皆惡，故言懺悔。又人是賢人、天是聖人，不逮賢聖之流，是故懺悔。又賢聖俱是人，天是第一義天，第一義天是理、賢聖是事，不逮事理，俱皆懺悔。又慚三乘之聖天、愧三乘之賢人，不逮此天人，故名慚愧，慚愧名懺悔。又三乘賢聖皆是人，第一義理為天，約此人天慚愧，故名懺悔。又三乘賢聖尚非菩薩之賢，況菩薩之聖。今慚愧三十心之賢、十地之聖，故名慚愧懺悔。總此賢聖皆是人，第一義理名為天，約此人天論慚愧，故名懺悔。又三十心去自判聖人，十信是賢人，約此賢聖論慚愧懺悔。總此賢聖皆名人，第一義理名為天，約此人天論慚愧懺悔。合十番釋名也。

次明懺悔處者，《大經》闍王偈云「麁言及輭語，皆歸第一義。是故我今日，歸依於世尊。」又〈梵行品〉云「我昔與汝等，不見四真諦，是故久流轉，生死大苦海。若能見四諦，則得斷生死，生死既盡已，則不受諸有。」《法華》云「行處近處住忍辱地，亦不行不分別。」又云「寶處在近，汝可前進。即滅化城，即至寶所。」此經云「我當為是作歸依處」。歸依處者，即甚深無量法性也。法性秖是諦理，諦理秖是妙境。諸佛所師寂滅真如祕密之藏，十方眾聖安住其中。若得其本，本立則道生；不得其處，則平地顛墜。如盲人入棘林，動轉罣礙。為是義故，須識懺悔處也。故《普賢觀》云「端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。我心自空，罪福無主，是名大懺悔、是名莊嚴懺悔、是名無罪相懺悔。」無罪相者，此約空為處也。莊嚴懺悔者，約俗諦為處也。大懺悔者，約中道為處也。若三種差別者，此是歷別論處爾。即一而三即三而一者，此圓妙懺悔也，諸大菩薩修學佛法而懺悔也。若識此法而懺悔者，最妙最上懺悔處也。《大經》云「譬如有人在大海浴，當知是人已用一切諸河之水。」《大品》云「譬如負債人依投於王，債主反更供養，何敢就其覓物？」書云「如牆頭草，非其莖葉能高能長，所依得處也。」行人若依法性為懺悔處者，高出一切諸處所也。行人若識此意，先當求覓法性道理為懺悔處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明懺悔處者，《大經》闍王偈云「麁言及輭語，皆歸第一義。是故我今日，歸依於世尊。」又〈梵行品〉云「我昔與汝等，不見四真諦，是故久流轉，生死大苦海。若能見四諦，則得斷生死，生死既盡已，則不受諸有。」《法華》云「行處近處住忍辱地，亦不行不分別。」又云「寶處在近，汝可前進。即滅化城，即至寶所。」此經云「我當為是作歸依處」。歸依處者，即甚深無量法性也。法性秖是諦理，諦理秖是妙境。諸佛所師寂滅真如祕密之藏，十方眾聖安住其中。若得其本，本立則道生；不得其處，則平地顛墜。如盲人入棘林，動轉罣礙。為是義故，須識懺悔處也。故《普賢觀》云「端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。我心自空，罪福無主，是名大懺悔、是名莊嚴懺悔、是名無罪相懺悔。」無罪相者，此約空為處也。莊嚴懺悔者，約俗諦為處也。大懺悔者，約中道為處也。若三種差別者，此是歷別論處爾。即一而三即三而一者，此圓妙懺悔也，諸大菩薩修學佛法而懺悔也。若識此法而懺悔者，最妙最上懺悔處也。《大經》云「譬如有人在大海浴，當知是人已用一切諸河之水。」《大品》云「譬如負債人依投於王，債主反更供養，何敢就其覓物？」書云「如牆頭草，非其莖葉能高能長，所依得處也。」行人若依法性為懺悔處者，高出一切諸處所也。行人若識此意，先當求覓法性道理為懺悔處也。

次明懺悔法者，法為二種：一正法、二助法。正法者，即是觀法性之慧也。法性常故，是觀亦常；法性樂我淨故，觀慧亦爾；法性不可思議、至深至妙、無上無等等者，觀慧亦爾。境智相冥無二之法如如不異者，境如智、智如境，故言如如不異也。經言「說智及智處，皆名為般若。說智及智處，皆名為實相。」說如不說、不說如說，說不說無二無別。以此觀慧歷一切法亦復如是，故云毘盧遮那遍一切處，若行若住、若明若闇皆得不離見佛世尊，六根所對無非佛法。耆婆攬草無非藥者，普能愈病。釋摩男所執一切砂礫皆變為寶，阿那律空器悉滿甘露，若如是者，所觀之罪非復是罪，罪即實相；所觀之福福即非福，福即實相。純是實相，是名大懺悔也。助道懺悔者，若純用正懺，亦不須助；若正道闇昧不明了者，修助以助之，所謂灰汁澡豆、皂莢木槵以助清水爾。略言勤用身口意而為助也，身謂旋禮、口謂讀誦、心謂策觀，而助開門，如順流順風助之以篙棹，去則疾也。如是略論正助也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明懺悔法者，法為二種：一正法、二助法。正法者，即是觀法性之慧也。法性常故，是觀亦常；法性樂我淨故，觀慧亦爾；法性不可思議、至深至妙、無上無等等者，觀慧亦爾。境智相冥無二之法如如不異者，境如智、智如境，故言如如不異也。經言「說智及智處，皆名為般若。說智及智處，皆名為實相。」說如不說、不說如說，說不說無二無別。以此觀慧歷一切法亦復如是，故云毘盧遮那遍一切處，若行若住、若明若闇皆得不離見佛世尊，六根所對無非佛法。耆婆攬草無非藥者，普能愈病。釋摩男所執一切砂礫皆變為寶，阿那律空器悉滿甘露，若如是者，所觀之罪非復是罪，罪即實相；所觀之福福即非福，福即實相。純是實相，是名大懺悔也。助道懺悔者，若純用正懺，亦不須助；若正道闇昧不明了者，修助以助之，所謂灰汁澡豆、皂莢木槵以助清水爾。略言勤用身口意而為助也，身謂旋禮、口謂讀誦、心謂策觀，而助開門，如順流順風助之以篙棹，去則疾也。如是略論正助也。

四明懺悔位者，若作一種解者，謂鄙濁凡夫應須懺悔，離垢清淨者何用懺悔？此不如是，故新本〈業障滅品〉中說：人從父母稟身，十月懷抱、三年鞠養，撫念惟惟，始能升頭戴髮。教方教數，始解作人。那忽違恩背義而行殺逆？天雖大，不覆此人；地雖厚，不載此人。此人命終直入地獄。如是逆罪應須懺悔，滅除業障。佛為人天師，師嚴道尊，凡有所說若有違犯罪莫大焉。初篇後聚那可違負？爾則欺佛負心，復負三師七僧。此則佛海死屍、華園爛肉。此四重人，應須懺悔滅除業障。多瞋墮蛇虺、多欲墮鳩鴿、多癡墮蝨蟻、多慢墮飛鳥、多諂墮修羅、外慳墮餓鬼，餓鬼常飢渴，畜生相殘害，修羅多怖畏。是四惡道，聞名尚不可，況復當之？應須懺悔滅除業障。人中八苦，一苦尚不可忍，況八苦交橫？應當懺悔滅除業障。天上有五衰地獄等苦，色界天不得速入定、求不得苦，無色界天有四心苦，三界籠樊生死窟宅，應須懺悔滅除業障。若出家人雖欲修道，為五煩惱所障心不得停，心為四顛倒所惑，不得入四念處，亦須懺悔除滅業障。念處治彼四倒，二惡不勤斷、二善不勤生，不得入如意足，煖法不發，亦須懺悔。五根不生，喜有退墮。根生未有力，雖有力未隣真如。是四善根中，應須懺悔滅除業障。苦忍明發雖不墮三途，欲界七生次第應受。一生尚苦，何況七生？雖斷欲界五下分六品，餘三品在，亦應懺悔。雖斷五下八品，盡餘一品在，雖斷色盡，餘無色分在，亦須懺悔。雖入有餘涅槃，猶有果身在，身子風熱、畢陵伽眼痛，欲棄有餘入無餘，亦須懺悔。雖斷三界正使盡，習氣尚存，亦須懺悔。支佛亦爾，亦須懺悔。若乾慧地，未得理水霑心，故言乾慧；性地未能見理；八人見地猶有愛惑；薄地神通未能，還生欲界；離欲地猶有上界惑；已辦地不能除習；辟支佛地但作神通，不能達文字；菩薩地未窮至極，如是等位皆須懺悔滅除業障。十信但信，未能稱理；十住但入偏理；十行但事，未能入中；十迴向但修中，未能證中；十地雖證中，地地皆有障，未窮於學，不得無學，應須懺悔滅除業障。又十信雖三智圓修，但是方便陀羅尼；十住已去乃至等覺已來，秖如十四日月，非十五日月，匡郭未圓，光未頓足、闇未頓盡，應須懺悔滅除業障。齊此已來，當知懺悔位長，其義極廣，云何而言止齊凡夫？是故《五十校計經》齊至等覺皆令懺悔，即其義也。若人得聞如此懺悔，功德不少。故文云「非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔，乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔。語其華報，在在處處常為國王輔相大臣之所恭敬。語其果報，常為十方諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明懺悔位者，若作一種解者，謂鄙濁凡夫應須懺悔，離垢清淨者何用懺悔？此不如是，故新本〈業障滅品〉中說：人從父母稟身，十月懷抱、三年鞠養，撫念惟惟，始能升頭戴髮。教方教數，始解作人。那忽違恩背義而行殺逆？天雖大，不覆此人；地雖厚，不載此人。此人命終直入地獄。如是逆罪應須懺悔，滅除業障。佛為人天師，師嚴道尊，凡有所說若有違犯罪莫大焉。初篇後聚那可違負？爾則欺佛負心，復負三師七僧。此則佛海死屍、華園爛肉。此四重人，應須懺悔滅除業障。多瞋墮蛇虺、多欲墮鳩鴿、多癡墮蝨蟻、多慢墮飛鳥、多諂墮修羅、外慳墮餓鬼，餓鬼常飢渴，畜生相殘害，修羅多怖畏。是四惡道，聞名尚不可，況復當之？應須懺悔滅除業障。人中八苦，一苦尚不可忍，況八苦交橫？應當懺悔滅除業障。天上有五衰地獄等苦，色界天不得速入定、求不得苦，無色界天有四心苦，三界籠樊生死窟宅，應須懺悔滅除業障。若出家人雖欲修道，為五煩惱所障心不得停，心為四顛倒所惑，不得入四念處，亦須懺悔除滅業障。念處治彼四倒，二惡不勤斷、二善不勤生，不得入如意足，煖法不發，亦須懺悔。五根不生，喜有退墮。根生未有力，雖有力未隣真如。是四善根中，應須懺悔滅除業障。苦忍明發雖不墮三途，欲界七生次第應受。一生尚苦，何況七生？雖斷欲界五下分六品，餘三品在，亦應懺悔。雖斷五下八品，盡餘一品在，雖斷色盡，餘無色分在，亦須懺悔。雖入有餘涅槃，猶有果身在，身子風熱、畢陵伽眼痛，欲棄有餘入無餘，亦須懺悔。雖斷三界正使盡，習氣尚存，亦須懺悔。支佛亦爾，亦須懺悔。若乾慧地，未得理水霑心，故言乾慧；性地未能見理；八人見地猶有愛惑；薄地神通未能，還生欲界；離欲地猶有上界惑；已辦地不能除習；辟支佛地但作神通，不能達文字；菩薩地未窮至極，如是等位皆須懺悔滅除業障。十信但信，未能稱理；十住但入偏理；十行但事，未能入中；十迴向但修中，未能證中；十地雖證中，地地皆有障，未窮於學，不得無學，應須懺悔滅除業障。又十信雖三智圓修，但是方便陀羅尼；十住已去乃至等覺已來，秖如十四日月，非十五日月，匡郭未圓，光未頓足、闇未頓盡，應須懺悔滅除業障。齊此已來，當知懺悔位長，其義極廣，云何而言止齊凡夫？是故《五十校計經》齊至等覺皆令懺悔，即其義也。若人得聞如此懺悔，功德不少。故文云「非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔，乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔。語其華報，在在處處常為國王輔相大臣之所恭敬。語其果報，常為十方諸

佛互相恭敬。」直聞此懺悔，尚得如此功德，況復如法修行。已聞懺悔義，此法從經出，此經從佛說，是故當報恩歸命禮諸佛(云云)。懺悔品依字訓釋，懺者鑑也，披陳發舒己之三業，不敢隱諱令他委鑑，顏恧而口蹙、心摧而意伏，身被鑑故而顏恧、口被鑑故而脣蹙、心被鑑故而意伏，故懺名鑑也。悔者廢也。內懷鄙恥，悔造眾非。悔身故則三廢、悔口故則四廢、悔心故則十廢，故悔名廢也。又法門釋者，懺悔名慚愧，慚愧是白法。又自不作惡，不教他作惡，如是等種種說。懺悔有三：一作法、二取相、三無生，此三種通大小。小乘作法者，如毘尼中發露與學二十僧行摩那埵、或半月作法、或對首作法、或責心，但令作法成就、不障僧事，即清淨也。《阿含》中亦作相懺，犯欲人作毒蛇口想，此觀成時婬罪即滅。亦有觀空懺，秖是真空。大乘中亦有作法，或八百日，虛空藏塗廁是也；或九十日，《般舟》是也；或四十九日，大悲懺是也；或二十一日，《法華》是也；或七日，方等是也。灰湯澡豆淨身、辛酒禁口、慚愧勤心、旋誦各有遍數等、皆作法懺攝也。取相懺者，如方等求十二夢王，菩薩戒見華光摩頂，虛空藏中唱聲印臂，相起罪滅。雖不正明作法，兼得事用也。無生懺者，如《普賢觀》云「端坐念實相，如日照霜露。」觀空緣理無相最上，雖不正作事相，兼上兩懺也。作法懺成，違無作罪滅，而性罪不除。如犯殺生，作法懺成，違無作罪去，而償命猶在，即其義也。取相懺能滅性罪，性罪去，違無作罪亦去。如伐樹枝葉萎，根本未去，續生如故也。觀無生懺能滅無明，如覆大地根枝葉等悉盡無餘。又作法滅違戒上罪，取相滅犯定上罪，無生滅犯慧上罪。又作法滅三惡道報障，取相滅人道報障，無生滅三界有漏報障。又作法滅三惡道業障，取相滅人道業障，無生滅三界有漏業障。又作法滅怖畏憂愁之煩惱，亦是破煩惱；取相滅四住之煩惱，無生滅無明之煩惱。又三種懺共除報障，取相除業障，無生除煩惱障。又作法懺如服薑桂，差病而已，不能肥身，譬罪滅不能生善；取相懺如服五石，病差身充，不能得道；無生懺如服五芝，病除身飛，升仙得道。如是等種種分別，行者須知。今文具有大乘三懺，著淨潔衣，專聽是經，又七日七夜朝暮淨心等，即作法也。於其坐處得見彌勒、文殊、普賢，即取相也。五陰舍宅觀悉空寂，本無有生亦無和合，即無生也。三意宛然，故能滅諸惡、蕩五障，顯經力用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛互相恭敬。」直聞此懺悔，尚得如此功德，況復如法修行。已聞懺悔義，此法從經出，此經從佛說，是故當報恩歸命禮諸佛(云云)。懺悔品依字訓釋，懺者鑑也，披陳發舒己之三業，不敢隱諱令他委鑑，顏恧而口蹙、心摧而意伏，身被鑑故而顏恧、口被鑑故而脣蹙、心被鑑故而意伏，故懺名鑑也。悔者廢也。內懷鄙恥，悔造眾非。悔身故則三廢、悔口故則四廢、悔心故則十廢，故悔名廢也。又法門釋者，懺悔名慚愧，慚愧是白法。又自不作惡，不教他作惡，如是等種種說。懺悔有三：一作法、二取相、三無生，此三種通大小。小乘作法者，如毘尼中發露與學二十僧行摩那埵、或半月作法、或對首作法、或責心，但令作法成就、不障僧事，即清淨也。《阿含》中亦作相懺，犯欲人作毒蛇口想，此觀成時婬罪即滅。亦有觀空懺，秖是真空。大乘中亦有作法，或八百日，虛空藏塗廁是也；或九十日，《般舟》是也；或四十九日，大悲懺是也；或二十一日，《法華》是也；或七日，方等是也。灰湯澡豆淨身、辛酒禁口、慚愧勤心、旋誦各有遍數等、皆作法懺攝也。取相懺者，如方等求十二夢王，菩薩戒見華光摩頂，虛空藏中唱聲印臂，相起罪滅。雖不正明作法，兼得事用也。無生懺者，如《普賢觀》云「端坐念實相，如日照霜露。」觀空緣理無相最上，雖不正作事相，兼上兩懺也。作法懺成，違無作罪滅，而性罪不除。如犯殺生，作法懺成，違無作罪去，而償命猶在，即其義也。取相懺能滅性罪，性罪去，違無作罪亦去。如伐樹枝葉萎，根本未去，續生如故也。觀無生懺能滅無明，如覆大地根枝葉等悉盡無餘。又作法滅違戒上罪，取相滅犯定上罪，無生滅犯慧上罪。又作法滅三惡道報障，取相滅人道報障，無生滅三界有漏報障。又作法滅三惡道業障，取相滅人道業障，無生滅三界有漏業障。又作法滅怖畏憂愁之煩惱，亦是破煩惱；取相滅四住之煩惱，無生滅無明之煩惱。又三種懺共除報障，取相除業障，無生除煩惱障。又作法懺如服薑桂，差病而已，不能肥身，譬罪滅不能生善；取相懺如服五石，病差身充，不能得道；無生懺如服五芝，病除身飛，升仙得道。如是等種種分別，行者須知。今文具有大乘三懺，著淨潔衣，專聽是經，又七日七夜朝暮淨心等，即作法也。於其坐處得見彌勒、文殊、普賢，即取相也。五陰舍宅觀悉空寂，本無有生亦無和合，即無生也。三意宛然，故能滅諸惡、蕩五障，顯經力用也。

從此品下，明經力用。今品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦，下品正明昔歎發誓生善與樂，旁正互舉。此品文為二：初夢中見聞、二覺已說見聞。夢又二：一夢見金鼓、二夢擊鼓聲。見鼓又三：一正見鼓、二見鼓光、三見光中佛。夢者，是入如夢三昧也。又入觀如夢，出觀如覺。入觀心靜能觀法性，法性即金鼓。金鼓體圓空鳴，圓即法身，空即般若，鳴即解脫。姝者，勝義深義。大者，廣義無量義。如上文遊於無量甚深法性意爾。姝大，略敘鼓體，委論應言圓姝大、空姝大、鳴姝大。鼓體備三種，三種皆甚深無量，此即夢中所覩法身，觀一而見三佛也。從「其明溥照」下，是第二見鼓光也。光是智慧，契此法性克成大果。智與體冥，體圓姝大、光圓亦姝大，體空姝大、光空亦姝大，體鳴既姝大、光鳴亦姝大。何者？此身與諸佛同體同意故也。即此夢中所覩報身佛，一佛而三也。從「復於光中見十方佛」下，是第三見光中諸佛也。光從鼓出遍照十方，用從體起應周法界，與機緣同事也。瑠璃座者，所安之理也。佛坐其上，智稱法性也。大眾圍繞者，所應之機也。此即夢中所覩應佛，即一而論三也。覩此三佛，即是三身、三德，種種三法門從此設教，名金光明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此品下，明經力用。今品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦，下品正明昔歎發誓生善與樂，旁正互舉。此品文為二：初夢中見聞、二覺已說見聞。夢又二：一夢見金鼓、二夢擊鼓聲。見鼓又三：一正見鼓、二見鼓光、三見光中佛。夢者，是入如夢三昧也。又入觀如夢，出觀如覺。入觀心靜能觀法性，法性即金鼓。金鼓體圓空鳴，圓即法身，空即般若，鳴即解脫。姝者，勝義深義。大者，廣義無量義。如上文遊於無量甚深法性意爾。姝大，略敘鼓體，委論應言圓姝大、空姝大、鳴姝大。鼓體備三種，三種皆甚深無量，此即夢中所覩法身，觀一而見三佛也。從「其明溥照」下，是第二見鼓光也。光是智慧，契此法性克成大果。智與體冥，體圓姝大、光圓亦姝大，體空姝大、光空亦姝大，體鳴既姝大、光鳴亦姝大。何者？此身與諸佛同體同意故也。即此夢中所覩報身佛，一佛而三也。從「復於光中見十方佛」下，是第三見光中諸佛也。光從鼓出遍照十方，用從體起應周法界，與機緣同事也。瑠璃座者，所安之理也。佛坐其上，智稱法性也。大眾圍繞者，所應之機也。此即夢中所覩應佛，即一而論三也。覩此三佛，即是三身、三德，種種三法門從此設教，名金光明也。

從「見有一人」下，是第二夢見擊鼓。文為三：一見擊鼓、二出大音聲、三聲所詮辯。鼓是法身，擊是機智，婆羅門是淨行，似是隣真。隣真之人以似解之淨智和會法身，甘露相應滅苦生樂。鼓是法身，枹鼓合是報身，擊出是應身，聲所詮辯是法界大用，起教利益眾生。從「時信相菩薩」下，是第二覺已說見聞。文為四：一往佛所、二與緣俱、三伸敬、四述夢。夢者，入法門為夜夢，出法門如過夜至旦。又三十心惑障未遣故如夢，登地斷惑如過夜至旦。觀解者，觀行位中所觀三身如夢，分真位中所觀三身如旦。出王舍城者，表出因位也。往耆闍崛山者，表向果地也。伸敬有三：頂禮是身敬、瞻仰是意敬、說夢是口敬。頂禮者，菩薩居因，信首為貴；諸佛在果，慈悲為賤。以貴敬賤也。從「以其夢中」下，是第四述夢也。此下總有一百六十二行偈，分為二：初四行半總明夢、後一百五十七行半別明夢。總又為二：初三行半明見金鼓、後一行明見擊鼓。見鼓又三：初一行見鼓形狀；次一行見鼓光明；次一行半見光中諸佛，即長行中三身意入觀所觀之境也。次一行見擊鼓者，自覩其觀智之機，扣擊法身之境也。出大音聲者，已如上說，自覩其境智合，能多利益也。從「是大金鼓」下一百五十七行半偈，別明夢事。文為二：初從「是大金鼓下至悉能滅除」有二十一行三句，明金鼓有滅惡生善之力。二從「一切諸苦無依無歸」下一百三十五行三句，正明教詔懺悔之法。就能滅惡生善文為六：一有三行，滅世間因果之苦；二有三行，生出世間因果之樂；三有四行，能令眾生自行化他俱備；四有四行，能滅眾生報障，又發宿命通；五有四行，能令眾生得諸法門，先少得後多得(云云)；六有三行三句，能破眾生八難流轉。釋此六義，皆從三塗漸至人天二乘菩薩等，一一皆有破惡生善之力。從「一切諸苦無依無歸」下有一百三十五行三句，是第二明教詔懺悔之法。文為五：一從「一切諸苦」下有十九行一句，教自說過罪懺悔。二從「我當供養」下有三十五行，明供養諸佛自行化他修懺悔。三從「諸佛世尊我所依止」下有二十一行，明稱歎修懺悔。四從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半，明發願修懺悔。五從「若有敬禮稱歎十力」下有九行，結成懺悔。生起五意者，但眾生邪倒障理不識法性，愚癡障解不識因果，惡業障行不識善法。聖人慈悲，因大士之夢，示其懺悔、示其道理、示其因果、示其善行故論自懺，荷佛恩深故伸供養。供養不洩其誠，故歌詠稱歎。供養是行，須願指歸，行願既圓，結成讚美也。自懺文為三：初一行一句，明法身是依 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「見有一人」下，是第二夢見擊鼓。文為三：一見擊鼓、二出大音聲、三聲所詮辯。鼓是法身，擊是機智，婆羅門是淨行，似是隣真。隣真之人以似解之淨智和會法身，甘露相應滅苦生樂。鼓是法身，枹鼓合是報身，擊出是應身，聲所詮辯是法界大用，起教利益眾生。從「時信相菩薩」下，是第二覺已說見聞。文為四：一往佛所、二與緣俱、三伸敬、四述夢。夢者，入法門為夜夢，出法門如過夜至旦。又三十心惑障未遣故如夢，登地斷惑如過夜至旦。觀解者，觀行位中所觀三身如夢，分真位中所觀三身如旦。出王舍城者，表出因位也。往耆闍崛山者，表向果地也。伸敬有三：頂禮是身敬、瞻仰是意敬、說夢是口敬。頂禮者，菩薩居因，信首為貴；諸佛在果，慈悲為賤。以貴敬賤也。從「以其夢中」下，是第四述夢也。此下總有一百六十二行偈，分為二：初四行半總明夢、後一百五十七行半別明夢。總又為二：初三行半明見金鼓、後一行明見擊鼓。見鼓又三：初一行見鼓形狀；次一行見鼓光明；次一行半見光中諸佛，即長行中三身意入觀所觀之境也。次一行見擊鼓者，自覩其觀智之機，扣擊法身之境也。出大音聲者，已如上說，自覩其境智合，能多利益也。從「是大金鼓」下一百五十七行半偈，別明夢事。文為二：初從「是大金鼓下至悉能滅除」有二十一行三句，明金鼓有滅惡生善之力。二從「一切諸苦無依無歸」下一百三十五行三句，正明教詔懺悔之法。就能滅惡生善文為六：一有三行，滅世間因果之苦；二有三行，生出世間因果之樂；三有四行，能令眾生自行化他俱備；四有四行，能滅眾生報障，又發宿命通；五有四行，能令眾生得諸法門，先少得後多得(云云)；六有三行三句，能破眾生八難流轉。釋此六義，皆從三塗漸至人天二乘菩薩等，一一皆有破惡生善之力。從「一切諸苦無依無歸」下有一百三十五行三句，是第二明教詔懺悔之法。文為五：一從「一切諸苦」下有十九行一句，教自說過罪懺悔。二從「我當供養」下有三十五行，明供養諸佛自行化他修懺悔。三從「諸佛世尊我所依止」下有二十一行，明稱歎修懺悔。四從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半，明發願修懺悔。五從「若有敬禮稱歎十力」下有九行，結成懺悔。生起五意者，但眾生邪倒障理不識法性，愚癡障解不識因果，惡業障行不識善法。聖人慈悲，因大士之夢，示其懺悔、示其道理、示其因果、示其善行故論自懺，荷佛恩深故伸供養。供養不洩其誠，故歌詠稱歎。供養是行，須願指歸，行願既圓，結成讚美也。自懺文為三：初一行一句，明法身是依

憑之所；次兩行，請佛覆護；次十六行，正明懺悔。夫法身具三德，即是一體三寶，法性是法寶，寂而常照是佛寶，遍一切處是僧寶。自凡夫二乘雖不知，亦不出法性。總而言之，一切菩薩何嘗不以此為歸依，依此則本立而道生也。內本雖立，外無佛加，不得成就；若蒙擁護，斷惡生善，辦在斯須。如萌芽得雨，扶疎豐欝，是故請佛也。內外因緣既備，正須懺悔也。正懺文為二：初三句，總明懺悔；後十五行一句，別明懺悔。總懺者，總懺三障也。本者，煩惱是二障本也。惡者，報障也。不善者，業障也。三障障三身、三佛、三寶。三障若轉，諸三法門悉明，故總懺也。別懺者，別懺三障也。文為三：初一行一句，懺煩惱障；次一行，懺報障；次十三行，懺業障。諸十力前者，正懺煩惱障也。獨頭無明癡倒殊甚，不識法身佛也。法身佛遍一切處，癡闇不知，公於佛前造作眾罪，如牛羊不識天子、如鳥雀不識檠像，於前造過。愚癡不識法身亦復如是。父母恩者，方便是父、智度是母，此二法門能生法身。而不識者，是不知報佛也。不解善法者，善法是助道之行，能資智顯理。而不解者，是不識應佛。三佛皆不能知，豈非無明過患？此別懺煩惱障也。「自恃種姓」下，別懺報障也。略言有三種：一以姓傲他、二以財忽物、三以壯年陵彼。雖報有此三，不應自恣。若縱恣者，此報成障事也。今更約法門解。出家人以慧為姓、定為財、戒為年。染此三法自尊卑他者，是名染法，非求法也。《法華》云「汝年少壯我年衰邁」者，凡人以五陰盛為壯，二乘通教以空出有為壯，別教菩薩以法眼過慧眼為壯。著此諸法者，悉是恃強陵弱成報障也，悉須懺悔。從「心念不善」下十三行，別懺業障。文為十二：初一行，懺由心口造惡業，亦是教他作惡也。從身口意是自作惡也。二一行，懺內外因緣造惡業。三一行，懺五欲因緣造惡業。四一行，信受邪師造惡業。五一行，隨順惡主造惡業。六一行，愛心所使造惡業。七二行，為衣食女色造惡業。八一行，於佛世敬田造惡業。九一行，於無佛世敬田造惡業。十兩句，於正法造惡業。十一一行，於恩田造惡業。十二一行半，總一切處造惡業。造業因緣甚多，不可具列，故總而懺之。若欲細釋，從人道為始，二乘通別菩薩等行一一作之，例應可解。故《五十校計經》云「上至等覺皆須懺悔」，即其義也。從「我今供養」下三十五行，明供養諸佛。所以供養者，我本癡盲，蒙示懺悔，此恩深重，故興供養。文為二：初一行，明財供養；後三十四行，明法供養。法供養為二：初八行半，明化他法供養。隨順如來慈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憑之所；次兩行，請佛覆護；次十六行，正明懺悔。夫法身具三德，即是一體三寶，法性是法寶，寂而常照是佛寶，遍一切處是僧寶。自凡夫二乘雖不知，亦不出法性。總而言之，一切菩薩何嘗不以此為歸依，依此則本立而道生也。內本雖立，外無佛加，不得成就；若蒙擁護，斷惡生善，辦在斯須。如萌芽得雨，扶疎豐欝，是故請佛也。內外因緣既備，正須懺悔也。正懺文為二：初三句，總明懺悔；後十五行一句，別明懺悔。總懺者，總懺三障也。本者，煩惱是二障本也。惡者，報障也。不善者，業障也。三障障三身、三佛、三寶。三障若轉，諸三法門悉明，故總懺也。別懺者，別懺三障也。文為三：初一行一句，懺煩惱障；次一行，懺報障；次十三行，懺業障。諸十力前者，正懺煩惱障也。獨頭無明癡倒殊甚，不識法身佛也。法身佛遍一切處，癡闇不知，公於佛前造作眾罪，如牛羊不識天子、如鳥雀不識檠像，於前造過。愚癡不識法身亦復如是。父母恩者，方便是父、智度是母，此二法門能生法身。而不識者，是不知報佛也。不解善法者，善法是助道之行，能資智顯理。而不解者，是不識應佛。三佛皆不能知，豈非無明過患？此別懺煩惱障也。「自恃種姓」下，別懺報障也。略言有三種：一以姓傲他、二以財忽物、三以壯年陵彼。雖報有此三，不應自恣。若縱恣者，此報成障事也。今更約法門解。出家人以慧為姓、定為財、戒為年。染此三法自尊卑他者，是名染法，非求法也。《法華》云「汝年少壯我年衰邁」者，凡人以五陰盛為壯，二乘通教以空出有為壯，別教菩薩以法眼過慧眼為壯。著此諸法者，悉是恃強陵弱成報障也，悉須懺悔。從「心念不善」下十三行，別懺業障。文為十二：初一行，懺由心口造惡業，亦是教他作惡也。從身口意是自作惡也。二一行，懺內外因緣造惡業。三一行，懺五欲因緣造惡業。四一行，信受邪師造惡業。五一行，隨順惡主造惡業。六一行，愛心所使造惡業。七二行，為衣食女色造惡業。八一行，於佛世敬田造惡業。九一行，於無佛世敬田造惡業。十兩句，於正法造惡業。十一一行，於恩田造惡業。十二一行半，總一切處造惡業。造業因緣甚多，不可具列，故總而懺之。若欲細釋，從人道為始，二乘通別菩薩等行一一作之，例應可解。故《五十校計經》云「上至等覺皆須懺悔」，即其義也。從「我今供養」下三十五行，明供養諸佛。所以供養者，我本癡盲，蒙示懺悔，此恩深重，故興供養。文為二：初一行，明財供養；後三十四行，明法供養。法供養為二：初八行半，明化他法供養。隨順如來慈

悲法門，濟利含識，是為化他修法供養。後二十五行半，明自行法供養。隨順如來智慧法門，修十地功德，是為自行修法供養。諸供養中法供養最為第一，財供法供、事理自他皆悉具足也。化他法供養，文為二：初四行，化他令其修行；後四行半，化他令修懺悔。初修行者，我自行十地為法供養，今復化人令法供養。譬如一燈然百千燈，瞑者皆明，明終不盡。其意有四：初明化始，以大悲拔苦；次勸真因，十地之行；次勸真果，菩提大覺；次勸精進，督使速成。夫眾生等故，性欲亦等，善巧度一，眾多亦然。不計劬勞積行累德，功成大覺，即智德滿。盡一切苦，即斷德滿。文自明顯，不俟多釋。觀心者，調一念心，使真明發，任運成真果。調一切心數亦復如是，「弟子眾塵勞，隨意之所轉」，即此義也。次四行半，化他令修懺者，我蒙佛教懺，還以懺教他，重重然無盡燈，化化不絕也。文為三意：初欲為說懺、次正為說懺、三說懺已。千劫者，假多以顯懺力大爾。譬如惡人造罪山積，能拔於王難，尚分半國償，豈復問其前愆？說千劫造逆雖復厚重，能拔法性之王，從如來藏中顯成法身者，大覺朗然超升自在，寧復為五無間業之所縛邪？從「我當安止」下二十五行半，自修法供養。文為二：初五行自修行、後二十行半自修懺。前自懺竟，今那復重？譬如金師，從初習學至于皓首，互燒互打器成方息。修行譬智燒，修懺譬斷打，智斷極乃止，重說無咎。前是自行門，今是法供養門，為異也。自修行又為三：初一句標章，我當安止是也；次修因，十地是也；次成果，菩提是也。珍寶者，十地因可貴，諸地即是珍寶也。脚足者，十地是果家之基本，故言脚足。又十度是十地之脚足，於餘功德非為不修，隨力隨分，正以檀為初地之足。檀足若滿得入初地，乃至智度足滿得入十地，故十度為十地脚足也。果中有總明果滿、別明果滿，在文可知。功德光明者，是果上二種莊嚴也。令眾生度海者，即果上轉法輪也。從「諸佛世尊」下二十行半，明自修懺。文為二：初一行請佛、後十九行半明懺。文為五：初四行半懺報障；次一行半懺煩惱障；次六行懺業障；次兩行明迴向；次五行半懺善惡兩難。就報障，文又二：初二行半出報障相、次二行請除滅。百劫者，受報之時也。時中受身，身即是報。報有所作，作即是障。貧窮困苦，是依報不圓，亦是報障也。愁熱驚懼者，由貧窮外偪故驚懼內焦，皆報障也。所作眾惡者，即想行陰苦也。貧窮困苦者，即色陰苦也。愁熱驚懼心常怯劣者，即識陰苦也。暫無歡樂者，即受陰苦也。此皆報障意爾。次煩惱障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲法門，濟利含識，是為化他修法供養。後二十五行半，明自行法供養。隨順如來智慧法門，修十地功德，是為自行修法供養。諸供養中法供養最為第一，財供法供、事理自他皆悉具足也。化他法供養，文為二：初四行，化他令其修行；後四行半，化他令修懺悔。初修行者，我自行十地為法供養，今復化人令法供養。譬如一燈然百千燈，瞑者皆明，明終不盡。其意有四：初明化始，以大悲拔苦；次勸真因，十地之行；次勸真果，菩提大覺；次勸精進，督使速成。夫眾生等故，性欲亦等，善巧度一，眾多亦然。不計劬勞積行累德，功成大覺，即智德滿。盡一切苦，即斷德滿。文自明顯，不俟多釋。觀心者，調一念心，使真明發，任運成真果。調一切心數亦復如是，「弟子眾塵勞，隨意之所轉」，即此義也。次四行半，化他令修懺者，我蒙佛教懺，還以懺教他，重重然無盡燈，化化不絕也。文為三意：初欲為說懺、次正為說懺、三說懺已。千劫者，假多以顯懺力大爾。譬如惡人造罪山積，能拔於王難，尚分半國償，豈復問其前愆？說千劫造逆雖復厚重，能拔法性之王，從如來藏中顯成法身者，大覺朗然超升自在，寧復為五無間業之所縛邪？從「我當安止」下二十五行半，自修法供養。文為二：初五行自修行、後二十行半自修懺。前自懺竟，今那復重？譬如金師，從初習學至于皓首，互燒互打器成方息。修行譬智燒，修懺譬斷打，智斷極乃止，重說無咎。前是自行門，今是法供養門，為異也。自修行又為三：初一句標章，我當安止是也；次修因，十地是也；次成果，菩提是也。珍寶者，十地因可貴，諸地即是珍寶也。脚足者，十地是果家之基本，故言脚足。又十度是十地之脚足，於餘功德非為不修，隨力隨分，正以檀為初地之足。檀足若滿得入初地，乃至智度足滿得入十地，故十度為十地脚足也。果中有總明果滿、別明果滿，在文可知。功德光明者，是果上二種莊嚴也。令眾生度海者，即果上轉法輪也。從「諸佛世尊」下二十行半，明自修懺。文為二：初一行請佛、後十九行半明懺。文為五：初四行半懺報障；次一行半懺煩惱障；次六行懺業障；次兩行明迴向；次五行半懺善惡兩難。就報障，文又二：初二行半出報障相、次二行請除滅。百劫者，受報之時也。時中受身，身即是報。報有所作，作即是障。貧窮困苦，是依報不圓，亦是報障也。愁熱驚懼者，由貧窮外偪故驚懼內焦，皆報障也。所作眾惡者，即想行陰苦也。貧窮困苦者，即色陰苦也。愁熱驚懼心常怯劣者，即識陰苦也。暫無歡樂者，即受陰苦也。此皆報障意爾。次煩惱障，

文為二：初兩句出相、次一行乞清淨。次業障，文為三：初二行竪論三世造業、次二行橫明現起十惡、次二行求懺過去業。今正受者名為報障，未受者繫屬行人，若修善道能為障礙。問。過現須懺，未來未有，云何言懺？答：數家呼為未來有，論家呼為當有。《大經》云「遮未來故，名之為殺。現在念念滅，何所可殺？秖遮斷未來，名為殺爾。」經論悉以未來為有，故須懺也。今更舉現事例之。如在家人晝度生方起無量惡念，事雖未有次第必更。忽然發心捨家修道，前所念事併與緣差。未來之業亦應如此，雖非現有，時到必然。今若懺悔，索然清淨。橫開現世三業為十惡，可解。遠離者，惡斷也。修行者，善生也。十住者，初心因位也。逮十力者，後果滿也。次明迴向者，眾生頑故，愛著於有，不能升出。今懺此罪，故云迴向。他以若此國土及餘世界為隨喜之文。今意不爾，此土他方凡所作善，皆施眾生共向佛果。如聲入角則能遠聞，方便力大與虛空等。又結文云「是迴向」，不得作隨喜，釋隨喜在下文也。釋八難者，此是善惡中論八難，非佛前佛後之八難。文為二：初四行指惡為難；次一行半指惡遮善為難，或指善遮道為難。初四句是報障難。諸有者，二十五有。報得之身造作眾惡，豈非報障？生死險難有二解：若取其因即是業障，若取其果即是報障。種種淫欲，即煩惱障。心輕躁者，復是報障。輕躁是覺觀，覺觀屬報法。如羅漢斷煩惱盡，出觀猶有覺觀散心。當知輕躁是報障，非煩惱也。更舉世人學問迴轉易轍，不成業障，皆由輕躁之過，豈非障邪？近惡友難者，惡友能污染人三業，此屬業障。如移厩於屠邊，如孟母隣於哭貨，朱赤墨黑，即其義也。三毒，是煩惱障也。「遇無難難」下，此有二義：一若不修善，障難不興。若欲修善，惡障即起。善非是障，惡來遮善，名善為難。此義易知，常人皆作此解也。二者諸善是難，善能障道，豈非難邪？此義今當說。遇無難難者，自謂無惡，不肯修善。如二乘入空生滅度想、生安隱想，不復進求菩提，即其義也。修功德難者，多作有為，求可意果。如一比丘專行福德，不修禁戒，墮白象中，七寶絡身金盂承糞。又如妙莊嚴王本事等，豈非修功德難？值好時難者，如劫初時在欝單越時，一向受樂都不修道，豈非值好時難？值佛亦難者，如旃遮婆羅門女、善星、調達等，皆是值佛而難。例此應云：聞法起謗、值僧起破，皆是難也。若讀作難易之難者，此是惡來遮善之義，使善難成也；若讀作障難之難者，此是善自是難，能障於道。又依經文云「如是諸難，今悉懺悔。」當知經作障難之難 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文為二：初兩句出相、次一行乞清淨。次業障，文為三：初二行竪論三世造業、次二行橫明現起十惡、次二行求懺過去業。今正受者名為報障，未受者繫屬行人，若修善道能為障礙。問。過現須懺，未來未有，云何言懺？答：數家呼為未來有，論家呼為當有。《大經》云「遮未來故，名之為殺。現在念念滅，何所可殺？秖遮斷未來，名為殺爾。」經論悉以未來為有，故須懺也。今更舉現事例之。如在家人晝度生方起無量惡念，事雖未有次第必更。忽然發心捨家修道，前所念事併與緣差。未來之業亦應如此，雖非現有，時到必然。今若懺悔，索然清淨。橫開現世三業為十惡，可解。遠離者，惡斷也。修行者，善生也。十住者，初心因位也。逮十力者，後果滿也。次明迴向者，眾生頑故，愛著於有，不能升出。今懺此罪，故云迴向。他以若此國土及餘世界為隨喜之文。今意不爾，此土他方凡所作善，皆施眾生共向佛果。如聲入角則能遠聞，方便力大與虛空等。又結文云「是迴向」，不得作隨喜，釋隨喜在下文也。釋八難者，此是善惡中論八難，非佛前佛後之八難。文為二：初四行指惡為難；次一行半指惡遮善為難，或指善遮道為難。初四句是報障難。諸有者，二十五有。報得之身造作眾惡，豈非報障？生死險難有二解：若取其因即是業障，若取其果即是報障。種種淫欲，即煩惱障。心輕躁者，復是報障。輕躁是覺觀，覺觀屬報法。如羅漢斷煩惱盡，出觀猶有覺觀散心。當知輕躁是報障，非煩惱也。更舉世人學問迴轉易轍，不成業障，皆由輕躁之過，豈非障邪？近惡友難者，惡友能污染人三業，此屬業障。如移厩於屠邊，如孟母隣於哭貨，朱赤墨黑，即其義也。三毒，是煩惱障也。「遇無難難」下，此有二義：一若不修善，障難不興。若欲修善，惡障即起。善非是障，惡來遮善，名善為難。此義易知，常人皆作此解也。二者諸善是難，善能障道，豈非難邪？此義今當說。遇無難難者，自謂無惡，不肯修善。如二乘入空生滅度想、生安隱想，不復進求菩提，即其義也。修功德難者，多作有為，求可意果。如一比丘專行福德，不修禁戒，墮白象中，七寶絡身金盂承糞。又如妙莊嚴王本事等，豈非修功德難？值好時難者，如劫初時在欝單越時，一向受樂都不修道，豈非值好時難？值佛亦難者，如旃遮婆羅門女、善星、調達等，皆是值佛而難。例此應云：聞法起謗、值僧起破，皆是難也。若讀作難易之難者，此是惡來遮善之義，使善難成也；若讀作障難之難者，此是善自是難，能障於道。又依經文云「如是諸難，今悉懺悔。」當知經作障難之難

義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義也。

從「諸佛世尊我所依止」下二十一行偈，是第三稱歎。若論次第，前財法供養是身意，身意未洩未備，今更口歎。若作法門者，前是供養法門，今是念佛三昧法門。文為三：初一行標章歎、次十九行正歎、三一行結歎。標諸佛者，橫則十方、竪則三世，事即報應、理即法身。言略而意廣，標章之巧妙也。我所依止者，依止法性一體三佛也。佛海者，四眼入佛眼，十智入如實智，皆失本名字，但名佛眼佛智，如物投石蜜、如流會海，無不甘醎者。法性三佛攝一切法，故名佛海也。就正歎為二：初十六行寄言歎、後三行絕言歎。寄言又二：初一行略歎略況、次十五行廣歎廣況。略歎者，諸相好中略歎金色。《釋論》以即時鐵比即時金，即時金比海金，海金比龍金，龍金比閻浮洲金，閻浮洲金比四天王金，如是轉轉比第六天金，第六天金比佛身金色，第六天金如鐵。又佛金光徹照，壁障無影。佛入城時放光照地，一女人低頭禮拜，金釵墮地，唯見晃晃，不知何者是地？何者是釵？佛過後光歇，方見金釵爾。然金色身是眾相所依處，唯舉金色，故知是總歎眾相好也。金有四義，堅不可毀譬常，得之者富譬樂，體無瑕穢譬淨，色妙晃曜譬我。諸德之中，四德為總。猶如須彌者，須彌為四寶所成，況佛身具足四德，故知總況也。廣歎廣況，文為二：初十二行半廣歎、次二行半廣況。廣歎又四：從「其色無上」下二行，廣歎金色無上。無上者，我德也。從「善淨無垢」下三行，廣歎佛色無垢。無垢者，淨德也。從「功德巍巍」下三行半，廣歎佛色安住。安住者，常德也。從「三有之中」下四行，廣歎佛色能除苦毒，即樂德也。從「如大海水」下二行半，廣況。文為二：初二行廣況、二半行合喻。佛功德海，思所不能知、言所不能盡，心行處滅、言語道斷，即此義也。海水難知，況常德也。地塵難知，況淨德也。山斤難知，況我德也。空邊難知，況樂德也。「諸佛亦爾」下，合喻也。從「一切有心」下三行，絕言歎也。文為二：初一行半正絕言歎、二一行半牒譬帖合。一切有心不能得知，即是絕思。思既已絕，口何所宣？即絕言也。更牒譬帖合，在文可見。從「相好莊嚴」下一行，總結。相者，結一切相。好者，結一切好。莊嚴者，一一相一一好中皆具眾德以為莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「諸佛世尊我所依止」下二十一行偈，是第三稱歎。若論次第，前財法供養是身意，身意未洩未備，今更口歎。若作法門者，前是供養法門，今是念佛三昧法門。文為三：初一行標章歎、次十九行正歎、三一行結歎。標諸佛者，橫則十方、竪則三世，事即報應、理即法身。言略而意廣，標章之巧妙也。我所依止者，依止法性一體三佛也。佛海者，四眼入佛眼，十智入如實智，皆失本名字，但名佛眼佛智，如物投石蜜、如流會海，無不甘醎者。法性三佛攝一切法，故名佛海也。就正歎為二：初十六行寄言歎、後三行絕言歎。寄言又二：初一行略歎略況、次十五行廣歎廣況。略歎者，諸相好中略歎金色。《釋論》以即時鐵比即時金，即時金比海金，海金比龍金，龍金比閻浮洲金，閻浮洲金比四天王金，如是轉轉比第六天金，第六天金比佛身金色，第六天金如鐵。又佛金光徹照，壁障無影。佛入城時放光照地，一女人低頭禮拜，金釵墮地，唯見晃晃，不知何者是地？何者是釵？佛過後光歇，方見金釵爾。然金色身是眾相所依處，唯舉金色，故知是總歎眾相好也。金有四義，堅不可毀譬常，得之者富譬樂，體無瑕穢譬淨，色妙晃曜譬我。諸德之中，四德為總。猶如須彌者，須彌為四寶所成，況佛身具足四德，故知總況也。廣歎廣況，文為二：初十二行半廣歎、次二行半廣況。廣歎又四：從「其色無上」下二行，廣歎金色無上。無上者，我德也。從「善淨無垢」下三行，廣歎佛色無垢。無垢者，淨德也。從「功德巍巍」下三行半，廣歎佛色安住。安住者，常德也。從「三有之中」下四行，廣歎佛色能除苦毒，即樂德也。從「如大海水」下二行半，廣況。文為二：初二行廣況、二半行合喻。佛功德海，思所不能知、言所不能盡，心行處滅、言語道斷，即此義也。海水難知，況常德也。地塵難知，況淨德也。山斤難知，況我德也。空邊難知，況樂德也。「諸佛亦爾」下，合喻也。從「一切有心」下三行，絕言歎也。文為二：初一行半正絕言歎、二一行半牒譬帖合。一切有心不能得知，即是絕思。思既已絕，口何所宣？即絕言也。更牒譬帖合，在文可見。從「相好莊嚴」下一行，總結。相者，結一切相。好者，結一切好。莊嚴者，一一相一一好中皆具眾德以為莊嚴也。

從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半偈，是第四發願。行若無願，如牛無御，不能有所至。如畫無膠、如坏未火、如水中月，故以願持行。亦是懺悔退轉之罪也。文為二：初有四十七行半明發願、次四行約願隨喜。初願又二：初九行自發願、次三十八行半為他發願。自願又二：初四行願果滿、次五行願因圓。果滿願又四：初一行成佛道是願意輪滿、次一行說法是願口輪滿、次一行摧魔是願身輪滿、次一行住壽久益是願慈悲滿。因圓願又四：初一行具六度願有為功德圓、次一行願無為功德圓、次二行宿命念佛圓、次一行值佛圓。為他發願，文為二：前八行半願作藥樹王身大悲拔苦、後三十行願作寶珠王身大慈與樂。拔苦，又為四：初一行總拔眾苦、次一行拔根不具苦、次兩行拔病苦、次四行半拔王難苦。與樂，又為三：初十六行半與世間果樂、次九行半與出世因樂、後四行結成。上文大悲拔苦，根不具者令具；今大慈與樂，視聽聰明暢悅快樂。諸根語同，與拔小異也。從「願諸眾生常得供養」下九行半，與出世因樂。文為二：初三行半令修行外緣具、次六行令修行內因具。外緣又二：初二行值三寶、二一行半離八難。人緣不同，或值佛難不除、或難除不值佛，今願其亦除亦值。內因又二：一半行生尊貴家、二五行半多饒財寶。人因不同，或多財而卑賤、或尊貴而貧窮，因不具足，今令其亦貴亦富。女有五礙，願其無五礙苦。從「若我現在」下四行，結成自他誓願也。前二行結自、後二行結他。從「若此閻浮」下四行，約願隨喜。隨喜者，慶他修善也。亦是懺悔疾妬之罪也。文為二：初二行隨喜於他、後二行隨喜於自。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半偈，是第四發願。行若無願，如牛無御，不能有所至。如畫無膠、如坏未火、如水中月，故以願持行。亦是懺悔退轉之罪也。文為二：初有四十七行半明發願、次四行約願隨喜。初願又二：初九行自發願、次三十八行半為他發願。自願又二：初四行願果滿、次五行願因圓。果滿願又四：初一行成佛道是願意輪滿、次一行說法是願口輪滿、次一行摧魔是願身輪滿、次一行住壽久益是願慈悲滿。因圓願又四：初一行具六度願有為功德圓、次一行願無為功德圓、次二行宿命念佛圓、次一行值佛圓。為他發願，文為二：前八行半願作藥樹王身大悲拔苦、後三十行願作寶珠王身大慈與樂。拔苦，又為四：初一行總拔眾苦、次一行拔根不具苦、次兩行拔病苦、次四行半拔王難苦。與樂，又為三：初十六行半與世間果樂、次九行半與出世因樂、後四行結成。上文大悲拔苦，根不具者令具；今大慈與樂，視聽聰明暢悅快樂。諸根語同，與拔小異也。從「願諸眾生常得供養」下九行半，與出世因樂。文為二：初三行半令修行外緣具、次六行令修行內因具。外緣又二：初二行值三寶、二一行半離八難。人緣不同，或值佛難不除、或難除不值佛，今願其亦除亦值。內因又二：一半行生尊貴家、二五行半多饒財寶。人因不同，或多財而卑賤、或尊貴而貧窮，因不具足，今令其亦貴亦富。女有五礙，願其無五礙苦。從「若我現在」下四行，結成自他誓願也。前二行結自、後二行結他。從「若此閻浮」下四行，約願隨喜。隨喜者，慶他修善也。亦是懺悔疾妬之罪也。文為二：初二行隨喜於他、後二行隨喜於自。

從「若有敬禮」下有九行偈，是第五結成。文為三：初二行結成斷惡，故言超六十劫罪；次四行半結成生善，故言國王大臣之所恭敬；次二行半結值佛多，雖不別說善知識，佛自兼之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「若有敬禮」下有九行偈，是第五結成。文為三：初二行結成斷惡，故言超六十劫罪；次四行半結成生善，故言國王大臣之所恭敬；次二行半結值佛多，雖不別說善知識，佛自兼之。

釋讚歎品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋讚歎品

讚歎，凡有四意：一從能讚人、二從生善、三從滅惡、四從所讚人、一從能讚人者。前品明信相思疑佛壽，四尊盡降其室。一心信解，夜夢金鼓出聲，旦向耆山說夢。今品佛述其昔為龍尊，面讚法王，願我當來夜夢晝說。說斯人之本事，故言〈讚歎品〉。二從生善得名者，夫善不孤運，生必託緣。緣中勝者無過於佛，龍尊讚佛能生妙善，從生善緣得名，故言〈讚歎品〉。三從滅惡得名者，罪之尤者無過毀佛，若翻滅斯罪應須讚歎。讚歎治於毀訾，從能治得名，故言〈讚歎品〉。四從所讚人得名者，即是去來現在三世諸佛，諸佛極尊甚深，無量稱揚顯說，故名〈讚歎品〉。若欲分別，述得名為讚、褒喻名為歎，亦更互分別爾。《釋論》第三十云「美其功德名為讚，讚之不足又稱揚之名為歎也。」此品有恭敬是身業，尊重是意業，讚歎是口業。口業不發，身意不暢。為暢身意，音聲為佛事，故稱揚顯說，褒美如來真實功德，故言〈讚歎品〉也。結此四義，都是四悉檀因緣，立此品名，故言〈讚歎品〉也。此品雖從四悉檀立名，正是生善之用。文為二：一長行、二偈頌。而對告地神者，主此大地，菩薩行行皆寄其上，壽命長久見去來今事，證義事強。如《瑞應》云「積功累德誰為證？佛時指地，是知我。」今說往昔金龍尊事，所以對告地神也。又對善女天者，男天陽表權、女天陰表實。實智能生眾善，善生故宜對善女，證往故宜對堅牢(云云)。今論生善之用，故對告善女。金龍尊者，此王往昔修金光明法門，依法性理，故言金；能以智慧讚三世佛，辯如雲雨，故言龍；能為眾生作大利益，為物所仰，故言尊。從行得名，故言金龍尊也。總有六十二行半偈，文為三：一三十五行讚三世佛、二二十五行半發來世願、三二行結會二世事。就讚佛，文為五：初一行半總讚、次二十三行別讚、次三行遍類讚、次五行半絕言讚、次二行迴向。總讚者，竪總三世、橫總十方。世方是總是、微妙寂滅是總理。總理是總法身、總事是總報應二身。總讚三身，亦是總讚三德、三寶等種種三法門。如是諸佛總皆清淨。清淨者，即是總讚之辭也。非但清淨，亦常樂我(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎，凡有四意：一從能讚人、二從生善、三從滅惡、四從所讚人、一從能讚人者。前品明信相思疑佛壽，四尊盡降其室。一心信解，夜夢金鼓出聲，旦向耆山說夢。今品佛述其昔為龍尊，面讚法王，願我當來夜夢晝說。說斯人之本事，故言〈讚歎品〉。二從生善得名者，夫善不孤運，生必託緣。緣中勝者無過於佛，龍尊讚佛能生妙善，從生善緣得名，故言〈讚歎品〉。三從滅惡得名者，罪之尤者無過毀佛，若翻滅斯罪應須讚歎。讚歎治於毀訾，從能治得名，故言〈讚歎品〉。四從所讚人得名者，即是去來現在三世諸佛，諸佛極尊甚深，無量稱揚顯說，故名〈讚歎品〉。若欲分別，述得名為讚、褒喻名為歎，亦更互分別爾。《釋論》第三十云「美其功德名為讚，讚之不足又稱揚之名為歎也。」此品有恭敬是身業，尊重是意業，讚歎是口業。口業不發，身意不暢。為暢身意，音聲為佛事，故稱揚顯說，褒美如來真實功德，故言〈讚歎品〉也。結此四義，都是四悉檀因緣，立此品名，故言〈讚歎品〉也。此品雖從四悉檀立名，正是生善之用。文為二：一長行、二偈頌。而對告地神者，主此大地，菩薩行行皆寄其上，壽命長久見去來今事，證義事強。如《瑞應》云「積功累德誰為證？佛時指地，是知我。」今說往昔金龍尊事，所以對告地神也。又對善女天者，男天陽表權、女天陰表實。實智能生眾善，善生故宜對善女，證往故宜對堅牢(云云)。今論生善之用，故對告善女。金龍尊者，此王往昔修金光明法門，依法性理，故言金；能以智慧讚三世佛，辯如雲雨，故言龍；能為眾生作大利益，為物所仰，故言尊。從行得名，故言金龍尊也。總有六十二行半偈，文為三：一三十五行讚三世佛、二二十五行半發來世願、三二行結會二世事。就讚佛，文為五：初一行半總讚、次二十三行別讚、次三行遍類讚、次五行半絕言讚、次二行迴向。總讚者，竪總三世、橫總十方。世方是總是、微妙寂滅是總理。總理是總法身、總事是總報應二身。總讚三身，亦是總讚三德、三寶等種種三法門。如是諸佛總皆清淨。清淨者，即是總讚之辭也。非但清淨，亦常樂我(云云)。

從「色中上色」下二十三行，是歷相別讚。其文間出，分為六意：初六行半讚七大相海，亦讚髮紺之好；次二行讚兩小相海；次兩句遍讚大相海；次十三行又讚四大相海；次兩句讚一小相海；次兩句讚手足柔軟，復是一大相海。所以然者？大相小相更相間填，共嚴佛身。龍尊巧智如法相解，如法相讚，故大相小相相間而讚爾。夫相好本莊嚴佛身，佛身多種，父母生身、尊特身、法性身，身既不同相好亦異，相體不同相用亦異，相用不同相業亦異。三身異者，如林微尼園舉手攀樹，化右脇生，天地大動，阿夷甚驚，披㲲而相，相相炳明決定成佛，悲不能聲。此是生身佛相也，如《釋論》說。尊特身佛巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大相小相亦巍巍堂堂，不同常身常光常相，此即尊特佛身相也。法性身佛者，非是凡夫二乘下地之所能見，唯應度者亦令得見，此即無身之身無相之相。一切智為頭，第一義諦髻，八萬四千法門髮，大悲眼，中道白毫，無漏鼻，十八空舌，四十不共齒，四弘誓肩，三三昧腰，如來藏腹，權實智手，定慧足，如是等相莊嚴法性身佛也。種相業者，如《釋論》修百福德成於一相，三千二百福德成三十二相，此即生身佛種相義也。若以空慧導諸相業，一一業悉與空相應，諸相應中空相應最為第一，此是尊特身佛種相義也。若以實相慧導成諸業，一一業無非實相法界，此是法性身佛種相義。三身、三種相、三種相業不得縱橫並別。若一異者則不清淨，非微妙寂滅。以不縱橫並別，故是絕言，言歎所不及也。今經正讚尊特身相，上兼法性、下攝生身，處中而明，實讚者之巧(云云)。一一相皆明其用，如足下安平相，一切魔邪無能傾動者，一切有無無能動者，一切邊無能動者。如頂肉髻相，法不禮、人亦不禮、聖亦不禮，分中別有所出(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「色中上色」下二十三行，是歷相別讚。其文間出，分為六意：初六行半讚七大相海，亦讚髮紺之好；次二行讚兩小相海；次兩句遍讚大相海；次十三行又讚四大相海；次兩句讚一小相海；次兩句讚手足柔軟，復是一大相海。所以然者？大相小相更相間填，共嚴佛身。龍尊巧智如法相解，如法相讚，故大相小相相間而讚爾。夫相好本莊嚴佛身，佛身多種，父母生身、尊特身、法性身，身既不同相好亦異，相體不同相用亦異，相用不同相業亦異。三身異者，如林微尼園舉手攀樹，化右脇生，天地大動，阿夷甚驚，披㲲而相，相相炳明決定成佛，悲不能聲。此是生身佛相也，如《釋論》說。尊特身佛巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大相小相亦巍巍堂堂，不同常身常光常相，此即尊特佛身相也。法性身佛者，非是凡夫二乘下地之所能見，唯應度者亦令得見，此即無身之身無相之相。一切智為頭，第一義諦髻，八萬四千法門髮，大悲眼，中道白毫，無漏鼻，十八空舌，四十不共齒，四弘誓肩，三三昧腰，如來藏腹，權實智手，定慧足，如是等相莊嚴法性身佛也。種相業者，如《釋論》修百福德成於一相，三千二百福德成三十二相，此即生身佛種相義也。若以空慧導諸相業，一一業悉與空相應，諸相應中空相應最為第一，此是尊特身佛種相義也。若以實相慧導成諸業，一一業無非實相法界，此是法性身佛種相義。三身、三種相、三種相業不得縱橫並別。若一異者則不清淨，非微妙寂滅。以不縱橫並別，故是絕言，言歎所不及也。今經正讚尊特身相，上兼法性、下攝生身，處中而明，實讚者之巧(云云)。一一相皆明其用，如足下安平相，一切魔邪無能傾動者，一切有無無能動者，一切邊無能動者。如頂肉髻相，法不禮、人亦不禮、聖亦不禮，分中別有所出(云云)。

從「去來諸佛」下，是第三遍類讚。諸佛法身平等，一心一慧應化亦然。特舉一佛一相以為讚端，遍類諸佛亦復如是。《文殊問般若》云「念一佛功德與十方諸佛等」，即其義也。身口清淨者，有二解。一云：所讚者三業清淨，我今悉禮。二云：能讚者清淨，以好華香是身淨、奉獻是意淨、歌詠是口淨(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「去來諸佛」下，是第三遍類讚。諸佛法身平等，一心一慧應化亦然。特舉一佛一相以為讚端，遍類諸佛亦復如是。《文殊問般若》云「念一佛功德與十方諸佛等」，即其義也。身口清淨者，有二解。一云：所讚者三業清淨，我今悉禮。二云：能讚者清淨，以好華香是身淨、奉獻是意淨、歌詠是口淨(云云)。

從「設以百舌」下是第四絕言讚，初三行半是絕言讚、次二行是絕心讚。而有三番者，或應擬三身絕言也。一人百頭，頭有百口，口有百舌，住壽千劫，讚生身佛相好功德不能得盡。一人千頭，頭有千口，口有千舌，住壽萬劫，讚尊特身佛相好功德不能得盡。大地及天毛滴其水，一切有心不能知法性身佛相好功德，是故絕言絕心歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「設以百舌」下是第四絕言讚，初三行半是絕言讚、次二行是絕心讚。而有三番者，或應擬三身絕言也。一人百頭，頭有百口，口有百舌，住壽千劫，讚生身佛相好功德不能得盡。一人千頭，頭有千口，口有千舌，住壽萬劫，讚尊特身佛相好功德不能得盡。大地及天毛滴其水，一切有心不能知法性身佛相好功德，是故絕言絕心歎。

從「我今」下兩行，總迴向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「我今」下兩行，總迴向也。

從「如是人王」下二十五行半，是第二廣發來願。文為二：初一行佛述、後二十四行半是龍尊發願。文為五別：初五行夜夢晝說願、次兩行為他取淨土願、次兩行半同求記莂願、次三行下化願、次十二行上求願。其間細釋可尋。問：諸願皆剋，此中何不與記？答：法伴未來，來在不久(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「如是人王」下二十五行半，是第二廣發來願。文為二：初一行佛述、後二十四行半是龍尊發願。文為五別：初五行夜夢晝說願、次兩行為他取淨土願、次兩行半同求記莂願、次三行下化願、次十二行上求願。其間細釋可尋。問：諸願皆剋，此中何不與記？答：法伴未來，來在不久(云云)。

從「信相當知」下兩行，是第三結會古今，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「信相當知」下兩行，是第三結會古今，如文。