金光明經文句
隋 智顗說 灌頂錄6卷CBETA T1785大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
金光明經文句卷第三
金光明經文句卷第三
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隋天台智者大師說
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門人灌頂錄
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釋懺悔品
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諸大乘經多分散明懺悔，此經專以懺悔當品。今先釋名。懺者首也，悔者伏也。如世人得罪於王，伏欵順從、不敢違逆，不逆為伏，順從為首。行人亦爾，伏三寶足下，正順道理、不敢作非，故名懺悔。又懺名白法，悔名黑法，黑法須悔而勿作，白法須企而尚之，取捨合論，故言懺悔。又懺名修來，悔名改往，往日所作惡不善法鄙而惡之，故名為悔；往日所棄一切善法，今日已去誓願勤修，故名為懺。棄往求來，故名懺悔。又懺名披陳眾失發露過咎不敢隱諱，悔名斷相續心厭悔捨離，能作所作合棄故言懺悔。又懺者名慚，悔者名愧，慚則慚天、愧則愧人，人見其顯、天見其冥，冥細顯麁，麁細皆惡，故言懺悔。又人是賢人、天是聖人，不逮賢聖之流，是故懺悔。又賢聖俱是人，天是第一義天，第一義天是理、賢聖是事，不逮事理，俱皆懺悔。又慚三乘之聖天、愧三乘之賢人，不逮此天人，故名慚愧，慚愧名懺悔。又三乘賢聖皆是人，第一義理為天，約此人天慚愧，故名懺悔。又三乘賢聖尚非菩薩之賢，況菩薩之聖。今慚愧三十心之賢、十地之聖，故名慚愧懺悔。總此賢聖皆是人，第一義理名為天，約此人天論慚愧，故名懺悔。又三十心去自判聖人，十信是賢人，約此賢聖論慚愧懺悔。總此賢聖皆名人，第一義理名為天，約此人天論慚愧懺悔。合十番釋名也。
諸大乘經多分散明懺悔，此經專以懺悔當品。今先釋名。懺者首也，悔者伏也。如世人得罪於王，伏欵順從、不敢違逆，不逆為伏，順從為首。行人亦爾，伏三寶足下，正順道理、不敢作非，故名懺悔。又懺名白法，悔名黑法，黑法須悔而勿作，白法須企而尚之，取捨合論，故言懺悔。又懺名修來，悔名改往，往日所作惡不善法鄙而惡之，故名為悔；往日所棄一切善法，今日已去誓願勤修，故名為懺。棄往求來，故名懺悔。又懺名披陳眾失發露過咎不敢隱諱，悔名斷相續心厭悔捨離，能作所作合棄故言懺悔。又懺者名慚，悔者名愧，慚則慚天、愧則愧人，人見其顯、天見其冥，冥細顯麁，麁細皆惡，故言懺悔。又人是賢人、天是聖人，不逮賢聖之流，是故懺悔。又賢聖俱是人，天是第一義天，第一義天是理、賢聖是事，不逮事理，俱皆懺悔。又慚三乘之聖天、愧三乘之賢人，不逮此天人，故名慚愧，慚愧名懺悔。又三乘賢聖皆是人，第一義理為天，約此人天慚愧，故名懺悔。又三乘賢聖尚非菩薩之賢，況菩薩之聖。今慚愧三十心之賢、十地之聖，故名慚愧懺悔。總此賢聖皆是人，第一義理名為天，約此人天論慚愧，故名懺悔。又三十心去自判聖人，十信是賢人，約此賢聖論慚愧懺悔。總此賢聖皆名人，第一義理名為天，約此人天論慚愧懺悔。合十番釋名也。
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次明懺悔處者，《大經》闍王偈云「麁言及輭語，皆歸第一義。是故我今日，歸依於世尊。」又〈梵行品〉云「我昔與汝等，不見四真諦，是故久流轉，生死大苦海。若能見四諦，則得斷生死，生死既盡已，則不受諸有。」《法華》云「行處近處住忍辱地，亦不行不分別。」又云「寶處在近，汝可前進。即滅化城，即至寶所。」此經云「我當為是作歸依處」。歸依處者，即甚深無量法性也。法性秖是諦理，諦理秖是妙境。諸佛所師寂滅真如祕密之藏，十方眾聖安住其中。若得其本，本立則道生；不得其處，則平地顛墜。如盲人入棘林，動轉罣礙。為是義故，須識懺悔處也。故《普賢觀》云「端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。我心自空，罪福無主，是名大懺悔、是名莊嚴懺悔、是名無罪相懺悔。」無罪相者，此約空為處也。莊嚴懺悔者，約俗諦為處也。大懺悔者，約中道為處也。若三種差別者，此是歷別論處爾。即一而三即三而一者，此圓妙懺悔也，諸大菩薩修學佛法而懺悔也。若識此法而懺悔者，最妙最上懺悔處也。《大經》云「譬如有人在大海浴，當知是人已用一切諸河之水。」《大品》云「譬如負債人依投於王，債主反更供養，何敢就其覓物？」書云「如牆頭草，非其莖葉能高能長，所依得處也。」行人若依法性為懺悔處者，高出一切諸處所也。行人若識此意，先當求覓法性道理為懺悔處也。
次明懺悔處者，《大經》闍王偈云「麁言及輭語，皆歸第一義。是故我今日，歸依於世尊。」又〈梵行品〉云「我昔與汝等，不見四真諦，是故久流轉，生死大苦海。若能見四諦，則得斷生死，生死既盡已，則不受諸有。」《法華》云「行處近處住忍辱地，亦不行不分別。」又云「寶處在近，汝可前進。即滅化城，即至寶所。」此經云「我當為是作歸依處」。歸依處者，即甚深無量法性也。法性秖是諦理，諦理秖是妙境。諸佛所師寂滅真如祕密之藏，十方眾聖安住其中。若得其本，本立則道生；不得其處，則平地顛墜。如盲人入棘林，動轉罣礙。為是義故，須識懺悔處也。故《普賢觀》云「端坐念實相，眾罪如霜露，慧日能消除。我心自空，罪福無主，是名大懺悔、是名莊嚴懺悔、是名無罪相懺悔。」無罪相者，此約空為處也。莊嚴懺悔者，約俗諦為處也。大懺悔者，約中道為處也。若三種差別者，此是歷別論處爾。即一而三即三而一者，此圓妙懺悔也，諸大菩薩修學佛法而懺悔也。若識此法而懺悔者，最妙最上懺悔處也。《大經》云「譬如有人在大海浴，當知是人已用一切諸河之水。」《大品》云「譬如負債人依投於王，債主反更供養，何敢就其覓物？」書云「如牆頭草，非其莖葉能高能長，所依得處也。」行人若依法性為懺悔處者，高出一切諸處所也。行人若識此意，先當求覓法性道理為懺悔處也。
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次明懺悔法者，法為二種：一正法、二助法。正法者，即是觀法性之慧也。法性常故，是觀亦常；法性樂我淨故，觀慧亦爾；法性不可思議、至深至妙、無上無等等者，觀慧亦爾。境智相冥無二之法如如不異者，境如智、智如境，故言如如不異也。經言「說智及智處，皆名為般若。說智及智處，皆名為實相。」說如不說、不說如說，說不說無二無別。以此觀慧歷一切法亦復如是，故云毘盧遮那遍一切處，若行若住、若明若闇皆得不離見佛世尊，六根所對無非佛法。耆婆攬草無非藥者，普能愈病。釋摩男所執一切砂礫皆變為寶，阿那律空器悉滿甘露，若如是者，所觀之罪非復是罪，罪即實相；所觀之福福即非福，福即實相。純是實相，是名大懺悔也。助道懺悔者，若純用正懺，亦不須助；若正道闇昧不明了者，修助以助之，所謂灰汁澡豆、皂莢木槵以助清水爾。略言勤用身口意而為助也，身謂旋禮、口謂讀誦、心謂策觀，而助開門，如順流順風助之以篙棹，去則疾也。如是略論正助也。
次明懺悔法者，法為二種：一正法、二助法。正法者，即是觀法性之慧也。法性常故，是觀亦常；法性樂我淨故，觀慧亦爾；法性不可思議、至深至妙、無上無等等者，觀慧亦爾。境智相冥無二之法如如不異者，境如智、智如境，故言如如不異也。經言「說智及智處，皆名為般若。說智及智處，皆名為實相。」說如不說、不說如說，說不說無二無別。以此觀慧歷一切法亦復如是，故云毘盧遮那遍一切處，若行若住、若明若闇皆得不離見佛世尊，六根所對無非佛法。耆婆攬草無非藥者，普能愈病。釋摩男所執一切砂礫皆變為寶，阿那律空器悉滿甘露，若如是者，所觀之罪非復是罪，罪即實相；所觀之福福即非福，福即實相。純是實相，是名大懺悔也。助道懺悔者，若純用正懺，亦不須助；若正道闇昧不明了者，修助以助之，所謂灰汁澡豆、皂莢木槵以助清水爾。略言勤用身口意而為助也，身謂旋禮、口謂讀誦、心謂策觀，而助開門，如順流順風助之以篙棹，去則疾也。如是略論正助也。
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四明懺悔位者，若作一種解者，謂鄙濁凡夫應須懺悔，離垢清淨者何用懺悔？此不如是，故新本〈業障滅品〉中說：人從父母稟身，十月懷抱、三年鞠養，撫念惟惟，始能升頭戴髮。教方教數，始解作人。那忽違恩背義而行殺逆？天雖大，不覆此人；地雖厚，不載此人。此人命終直入地獄。如是逆罪應須懺悔，滅除業障。佛為人天師，師嚴道尊，凡有所說若有違犯罪莫大焉。初篇後聚那可違負？爾則欺佛負心，復負三師七僧。此則佛海死屍、華園爛肉。此四重人，應須懺悔滅除業障。多瞋墮蛇虺、多欲墮鳩鴿、多癡墮蝨蟻、多慢墮飛鳥、多諂墮修羅、外慳墮餓鬼，餓鬼常飢渴，畜生相殘害，修羅多怖畏。是四惡道，聞名尚不可，況復當之？應須懺悔滅除業障。人中八苦，一苦尚不可忍，況八苦交橫？應當懺悔滅除業障。天上有五衰地獄等苦，色界天不得速入定、求不得苦，無色界天有四心苦，三界籠樊生死窟宅，應須懺悔滅除業障。若出家人雖欲修道，為五煩惱所障心不得停，心為四顛倒所惑，不得入四念處，亦須懺悔除滅業障。念處治彼四倒，二惡不勤斷、二善不勤生，不得入如意足，煖法不發，亦須懺悔。五根不生，喜有退墮。根生未有力，雖有力未隣真如。是四善根中，應須懺悔滅除業障。苦忍明發雖不墮三途，欲界七生次第應受。一生尚苦，何況七生？雖斷欲界五下分六品，餘三品在，亦應懺悔。雖斷五下八品，盡餘一品在，雖斷色盡，餘無色分在，亦須懺悔。雖入有餘涅槃，猶有果身在，身子風熱、畢陵伽眼痛，欲棄有餘入無餘，亦須懺悔。雖斷三界正使盡，習氣尚存，亦須懺悔。支佛亦爾，亦須懺悔。若乾慧地，未得理水霑心，故言乾慧；性地未能見理；八人見地猶有愛惑；薄地神通未能，還生欲界；離欲地猶有上界惑；已辦地不能除習；辟支佛地但作神通，不能達文字；菩薩地未窮至極，如是等位皆須懺悔滅除業障。十信但信，未能稱理；十住但入偏理；十行但事，未能入中；十迴向但修中，未能證中；十地雖證中，地地皆有障，未窮於學，不得無學，應須懺悔滅除業障。又十信雖三智圓修，但是方便陀羅尼；十住已去乃至等覺已來，秖如十四日月，非十五日月，匡郭未圓，光未頓足、闇未頓盡，應須懺悔滅除業障。齊此已來，當知懺悔位長，其義極廣，云何而言止齊凡夫？是故《五十校計經》齊至等覺皆令懺悔，即其義也。若人得聞如此懺悔，功德不少。故文云「非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔，乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔。語其華報，在在處處常為國王輔相大臣之所恭敬。語其果報，常為十方諸
四明懺悔位者，若作一種解者，謂鄙濁凡夫應須懺悔，離垢清淨者何用懺悔？此不如是，故新本〈業障滅品〉中說：人從父母稟身，十月懷抱、三年鞠養，撫念惟惟，始能升頭戴髮。教方教數，始解作人。那忽違恩背義而行殺逆？天雖大，不覆此人；地雖厚，不載此人。此人命終直入地獄。如是逆罪應須懺悔，滅除業障。佛為人天師，師嚴道尊，凡有所說若有違犯罪莫大焉。初篇後聚那可違負？爾則欺佛負心，復負三師七僧。此則佛海死屍、華園爛肉。此四重人，應須懺悔滅除業障。多瞋墮蛇虺、多欲墮鳩鴿、多癡墮蝨蟻、多慢墮飛鳥、多諂墮修羅、外慳墮餓鬼，餓鬼常飢渴，畜生相殘害，修羅多怖畏。是四惡道，聞名尚不可，況復當之？應須懺悔滅除業障。人中八苦，一苦尚不可忍，況八苦交橫？應當懺悔滅除業障。天上有五衰地獄等苦，色界天不得速入定、求不得苦，無色界天有四心苦，三界籠樊生死窟宅，應須懺悔滅除業障。若出家人雖欲修道，為五煩惱所障心不得停，心為四顛倒所惑，不得入四念處，亦須懺悔除滅業障。念處治彼四倒，二惡不勤斷、二善不勤生，不得入如意足，煖法不發，亦須懺悔。五根不生，喜有退墮。根生未有力，雖有力未隣真如。是四善根中，應須懺悔滅除業障。苦忍明發雖不墮三途，欲界七生次第應受。一生尚苦，何況七生？雖斷欲界五下分六品，餘三品在，亦應懺悔。雖斷五下八品，盡餘一品在，雖斷色盡，餘無色分在，亦須懺悔。雖入有餘涅槃，猶有果身在，身子風熱、畢陵伽眼痛，欲棄有餘入無餘，亦須懺悔。雖斷三界正使盡，習氣尚存，亦須懺悔。支佛亦爾，亦須懺悔。若乾慧地，未得理水霑心，故言乾慧；性地未能見理；八人見地猶有愛惑；薄地神通未能，還生欲界；離欲地猶有上界惑；已辦地不能除習；辟支佛地但作神通，不能達文字；菩薩地未窮至極，如是等位皆須懺悔滅除業障。十信但信，未能稱理；十住但入偏理；十行但事，未能入中；十迴向但修中，未能證中；十地雖證中，地地皆有障，未窮於學，不得無學，應須懺悔滅除業障。又十信雖三智圓修，但是方便陀羅尼；十住已去乃至等覺已來，秖如十四日月，非十五日月，匡郭未圓，光未頓足、闇未頓盡，應須懺悔滅除業障。齊此已來，當知懺悔位長，其義極廣，云何而言止齊凡夫？是故《五十校計經》齊至等覺皆令懺悔，即其義也。若人得聞如此懺悔，功德不少。故文云「非於一佛五佛十佛修諸功德聞是懺悔，乃於無量百千佛所修諸功德聞是懺悔。語其華報，在在處處常為國王輔相大臣之所恭敬。語其果報，常為十方諸
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佛互相恭敬。」直聞此懺悔，尚得如此功德，況復如法修行。已聞懺悔義，此法從經出，此經從佛說，是故當報恩歸命禮諸佛(云云)。懺悔品依字訓釋，懺者鑑也，披陳發舒己之三業，不敢隱諱令他委鑑，顏恧而口蹙、心摧而意伏，身被鑑故而顏恧、口被鑑故而脣蹙、心被鑑故而意伏，故懺名鑑也。悔者廢也。內懷鄙恥，悔造眾非。悔身故則三廢、悔口故則四廢、悔心故則十廢，故悔名廢也。又法門釋者，懺悔名慚愧，慚愧是白法。又自不作惡，不教他作惡，如是等種種說。懺悔有三：一作法、二取相、三無生，此三種通大小。小乘作法者，如毘尼中發露與學二十僧行摩那埵、或半月作法、或對首作法、或責心，但令作法成就、不障僧事，即清淨也。《阿含》中亦作相懺，犯欲人作毒蛇口想，此觀成時婬罪即滅。亦有觀空懺，秖是真空。大乘中亦有作法，或八百日，虛空藏塗廁是也；或九十日，《般舟》是也；或四十九日，大悲懺是也；或二十一日，《法華》是也；或七日，方等是也。灰湯澡豆淨身、辛酒禁口、慚愧勤心、旋誦各有遍數等、皆作法懺攝也。取相懺者，如方等求十二夢王，菩薩戒見華光摩頂，虛空藏中唱聲印臂，相起罪滅。雖不正明作法，兼得事用也。無生懺者，如《普賢觀》云「端坐念實相，如日照霜露。」觀空緣理無相最上，雖不正作事相，兼上兩懺也。作法懺成，違無作罪滅，而性罪不除。如犯殺生，作法懺成，違無作罪去，而償命猶在，即其義也。取相懺能滅性罪，性罪去，違無作罪亦去。如伐樹枝葉萎，根本未去，續生如故也。觀無生懺能滅無明，如覆大地根枝葉等悉盡無餘。又作法滅違戒上罪，取相滅犯定上罪，無生滅犯慧上罪。又作法滅三惡道報障，取相滅人道報障，無生滅三界有漏報障。又作法滅三惡道業障，取相滅人道業障，無生滅三界有漏業障。又作法滅怖畏憂愁之煩惱，亦是破煩惱；取相滅四住之煩惱，無生滅無明之煩惱。又三種懺共除報障，取相除業障，無生除煩惱障。又作法懺如服薑桂，差病而已，不能肥身，譬罪滅不能生善；取相懺如服五石，病差身充，不能得道；無生懺如服五芝，病除身飛，升仙得道。如是等種種分別，行者須知。今文具有大乘三懺，著淨潔衣，專聽是經，又七日七夜朝暮淨心等，即作法也。於其坐處得見彌勒、文殊、普賢，即取相也。五陰舍宅觀悉空寂，本無有生亦無和合，即無生也。三意宛然，故能滅諸惡、蕩五障，顯經力用也。
佛互相恭敬。」直聞此懺悔，尚得如此功德，況復如法修行。已聞懺悔義，此法從經出，此經從佛說，是故當報恩歸命禮諸佛(云云)。懺悔品依字訓釋，懺者鑑也，披陳發舒己之三業，不敢隱諱令他委鑑，顏恧而口蹙、心摧而意伏，身被鑑故而顏恧、口被鑑故而脣蹙、心被鑑故而意伏，故懺名鑑也。悔者廢也。內懷鄙恥，悔造眾非。悔身故則三廢、悔口故則四廢、悔心故則十廢，故悔名廢也。又法門釋者，懺悔名慚愧，慚愧是白法。又自不作惡，不教他作惡，如是等種種說。懺悔有三：一作法、二取相、三無生，此三種通大小。小乘作法者，如毘尼中發露與學二十僧行摩那埵、或半月作法、或對首作法、或責心，但令作法成就、不障僧事，即清淨也。《阿含》中亦作相懺，犯欲人作毒蛇口想，此觀成時婬罪即滅。亦有觀空懺，秖是真空。大乘中亦有作法，或八百日，虛空藏塗廁是也；或九十日，《般舟》是也；或四十九日，大悲懺是也；或二十一日，《法華》是也；或七日，方等是也。灰湯澡豆淨身、辛酒禁口、慚愧勤心、旋誦各有遍數等、皆作法懺攝也。取相懺者，如方等求十二夢王，菩薩戒見華光摩頂，虛空藏中唱聲印臂，相起罪滅。雖不正明作法，兼得事用也。無生懺者，如《普賢觀》云「端坐念實相，如日照霜露。」觀空緣理無相最上，雖不正作事相，兼上兩懺也。作法懺成，違無作罪滅，而性罪不除。如犯殺生，作法懺成，違無作罪去，而償命猶在，即其義也。取相懺能滅性罪，性罪去，違無作罪亦去。如伐樹枝葉萎，根本未去，續生如故也。觀無生懺能滅無明，如覆大地根枝葉等悉盡無餘。又作法滅違戒上罪，取相滅犯定上罪，無生滅犯慧上罪。又作法滅三惡道報障，取相滅人道報障，無生滅三界有漏報障。又作法滅三惡道業障，取相滅人道業障，無生滅三界有漏業障。又作法滅怖畏憂愁之煩惱，亦是破煩惱；取相滅四住之煩惱，無生滅無明之煩惱。又三種懺共除報障，取相除業障，無生除煩惱障。又作法懺如服薑桂，差病而已，不能肥身，譬罪滅不能生善；取相懺如服五石，病差身充，不能得道；無生懺如服五芝，病除身飛，升仙得道。如是等種種分別，行者須知。今文具有大乘三懺，著淨潔衣，專聽是經，又七日七夜朝暮淨心等，即作法也。於其坐處得見彌勒、文殊、普賢，即取相也。五陰舍宅觀悉空寂，本無有生亦無和合，即無生也。三意宛然，故能滅諸惡、蕩五障，顯經力用也。
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從此品下，明經力用。今品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦，下品正明昔歎發誓生善與樂，旁正互舉。此品文為二：初夢中見聞、二覺已說見聞。夢又二：一夢見金鼓、二夢擊鼓聲。見鼓又三：一正見鼓、二見鼓光、三見光中佛。夢者，是入如夢三昧也。又入觀如夢，出觀如覺。入觀心靜能觀法性，法性即金鼓。金鼓體圓空鳴，圓即法身，空即般若，鳴即解脫。姝者，勝義深義。大者，廣義無量義。如上文遊於無量甚深法性意爾。姝大，略敘鼓體，委論應言圓姝大、空姝大、鳴姝大。鼓體備三種，三種皆甚深無量，此即夢中所覩法身，觀一而見三佛也。從「其明溥照」下，是第二見鼓光也。光是智慧，契此法性克成大果。智與體冥，體圓姝大、光圓亦姝大，體空姝大、光空亦姝大，體鳴既姝大、光鳴亦姝大。何者？此身與諸佛同體同意故也。即此夢中所覩報身佛，一佛而三也。從「復於光中見十方佛」下，是第三見光中諸佛也。光從鼓出遍照十方，用從體起應周法界，與機緣同事也。瑠璃座者，所安之理也。佛坐其上，智稱法性也。大眾圍繞者，所應之機也。此即夢中所覩應佛，即一而論三也。覩此三佛，即是三身、三德，種種三法門從此設教，名金光明也。
從此品下，明經力用。今品正明夜夢晝說懺悔斷惡拔苦，下品正明昔歎發誓生善與樂，旁正互舉。此品文為二：初夢中見聞、二覺已說見聞。夢又二：一夢見金鼓、二夢擊鼓聲。見鼓又三：一正見鼓、二見鼓光、三見光中佛。夢者，是入如夢三昧也。又入觀如夢，出觀如覺。入觀心靜能觀法性，法性即金鼓。金鼓體圓空鳴，圓即法身，空即般若，鳴即解脫。姝者，勝義深義。大者，廣義無量義。如上文遊於無量甚深法性意爾。姝大，略敘鼓體，委論應言圓姝大、空姝大、鳴姝大。鼓體備三種，三種皆甚深無量，此即夢中所覩法身，觀一而見三佛也。從「其明溥照」下，是第二見鼓光也。光是智慧，契此法性克成大果。智與體冥，體圓姝大、光圓亦姝大，體空姝大、光空亦姝大，體鳴既姝大、光鳴亦姝大。何者？此身與諸佛同體同意故也。即此夢中所覩報身佛，一佛而三也。從「復於光中見十方佛」下，是第三見光中諸佛也。光從鼓出遍照十方，用從體起應周法界，與機緣同事也。瑠璃座者，所安之理也。佛坐其上，智稱法性也。大眾圍繞者，所應之機也。此即夢中所覩應佛，即一而論三也。覩此三佛，即是三身、三德，種種三法門從此設教，名金光明也。
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從「見有一人」下，是第二夢見擊鼓。文為三：一見擊鼓、二出大音聲、三聲所詮辯。鼓是法身，擊是機智，婆羅門是淨行，似是隣真。隣真之人以似解之淨智和會法身，甘露相應滅苦生樂。鼓是法身，枹鼓合是報身，擊出是應身，聲所詮辯是法界大用，起教利益眾生。從「時信相菩薩」下，是第二覺已說見聞。文為四：一往佛所、二與緣俱、三伸敬、四述夢。夢者，入法門為夜夢，出法門如過夜至旦。又三十心惑障未遣故如夢，登地斷惑如過夜至旦。觀解者，觀行位中所觀三身如夢，分真位中所觀三身如旦。出王舍城者，表出因位也。往耆闍崛山者，表向果地也。伸敬有三：頂禮是身敬、瞻仰是意敬、說夢是口敬。頂禮者，菩薩居因，信首為貴；諸佛在果，慈悲為賤。以貴敬賤也。從「以其夢中」下，是第四述夢也。此下總有一百六十二行偈，分為二：初四行半總明夢、後一百五十七行半別明夢。總又為二：初三行半明見金鼓、後一行明見擊鼓。見鼓又三：初一行見鼓形狀；次一行見鼓光明；次一行半見光中諸佛，即長行中三身意入觀所觀之境也。次一行見擊鼓者，自覩其觀智之機，扣擊法身之境也。出大音聲者，已如上說，自覩其境智合，能多利益也。從「是大金鼓」下一百五十七行半偈，別明夢事。文為二：初從「是大金鼓下至悉能滅除」有二十一行三句，明金鼓有滅惡生善之力。二從「一切諸苦無依無歸」下一百三十五行三句，正明教詔懺悔之法。就能滅惡生善文為六：一有三行，滅世間因果之苦；二有三行，生出世間因果之樂；三有四行，能令眾生自行化他俱備；四有四行，能滅眾生報障，又發宿命通；五有四行，能令眾生得諸法門，先少得後多得(云云)；六有三行三句，能破眾生八難流轉。釋此六義，皆從三塗漸至人天二乘菩薩等，一一皆有破惡生善之力。從「一切諸苦無依無歸」下有一百三十五行三句，是第二明教詔懺悔之法。文為五：一從「一切諸苦」下有十九行一句，教自說過罪懺悔。二從「我當供養」下有三十五行，明供養諸佛自行化他修懺悔。三從「諸佛世尊我所依止」下有二十一行，明稱歎修懺悔。四從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半，明發願修懺悔。五從「若有敬禮稱歎十力」下有九行，結成懺悔。生起五意者，但眾生邪倒障理不識法性，愚癡障解不識因果，惡業障行不識善法。聖人慈悲，因大士之夢，示其懺悔、示其道理、示其因果、示其善行故論自懺，荷佛恩深故伸供養。供養不洩其誠，故歌詠稱歎。供養是行，須願指歸，行願既圓，結成讚美也。自懺文為三：初一行一句，明法身是依
從「見有一人」下，是第二夢見擊鼓。文為三：一見擊鼓、二出大音聲、三聲所詮辯。鼓是法身，擊是機智，婆羅門是淨行，似是隣真。隣真之人以似解之淨智和會法身，甘露相應滅苦生樂。鼓是法身，枹鼓合是報身，擊出是應身，聲所詮辯是法界大用，起教利益眾生。從「時信相菩薩」下，是第二覺已說見聞。文為四：一往佛所、二與緣俱、三伸敬、四述夢。夢者，入法門為夜夢，出法門如過夜至旦。又三十心惑障未遣故如夢，登地斷惑如過夜至旦。觀解者，觀行位中所觀三身如夢，分真位中所觀三身如旦。出王舍城者，表出因位也。往耆闍崛山者，表向果地也。伸敬有三：頂禮是身敬、瞻仰是意敬、說夢是口敬。頂禮者，菩薩居因，信首為貴；諸佛在果，慈悲為賤。以貴敬賤也。從「以其夢中」下，是第四述夢也。此下總有一百六十二行偈，分為二：初四行半總明夢、後一百五十七行半別明夢。總又為二：初三行半明見金鼓、後一行明見擊鼓。見鼓又三：初一行見鼓形狀；次一行見鼓光明；次一行半見光中諸佛，即長行中三身意入觀所觀之境也。次一行見擊鼓者，自覩其觀智之機，扣擊法身之境也。出大音聲者，已如上說，自覩其境智合，能多利益也。從「是大金鼓」下一百五十七行半偈，別明夢事。文為二：初從「是大金鼓下至悉能滅除」有二十一行三句，明金鼓有滅惡生善之力。二從「一切諸苦無依無歸」下一百三十五行三句，正明教詔懺悔之法。就能滅惡生善文為六：一有三行，滅世間因果之苦；二有三行，生出世間因果之樂；三有四行，能令眾生自行化他俱備；四有四行，能滅眾生報障，又發宿命通；五有四行，能令眾生得諸法門，先少得後多得(云云)；六有三行三句，能破眾生八難流轉。釋此六義，皆從三塗漸至人天二乘菩薩等，一一皆有破惡生善之力。從「一切諸苦無依無歸」下有一百三十五行三句，是第二明教詔懺悔之法。文為五：一從「一切諸苦」下有十九行一句，教自說過罪懺悔。二從「我當供養」下有三十五行，明供養諸佛自行化他修懺悔。三從「諸佛世尊我所依止」下有二十一行，明稱歎修懺悔。四從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半，明發願修懺悔。五從「若有敬禮稱歎十力」下有九行，結成懺悔。生起五意者，但眾生邪倒障理不識法性，愚癡障解不識因果，惡業障行不識善法。聖人慈悲，因大士之夢，示其懺悔、示其道理、示其因果、示其善行故論自懺，荷佛恩深故伸供養。供養不洩其誠，故歌詠稱歎。供養是行，須願指歸，行願既圓，結成讚美也。自懺文為三：初一行一句，明法身是依
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憑之所；次兩行，請佛覆護；次十六行，正明懺悔。夫法身具三德，即是一體三寶，法性是法寶，寂而常照是佛寶，遍一切處是僧寶。自凡夫二乘雖不知，亦不出法性。總而言之，一切菩薩何嘗不以此為歸依，依此則本立而道生也。內本雖立，外無佛加，不得成就；若蒙擁護，斷惡生善，辦在斯須。如萌芽得雨，扶疎豐欝，是故請佛也。內外因緣既備，正須懺悔也。正懺文為二：初三句，總明懺悔；後十五行一句，別明懺悔。總懺者，總懺三障也。本者，煩惱是二障本也。惡者，報障也。不善者，業障也。三障障三身、三佛、三寶。三障若轉，諸三法門悉明，故總懺也。別懺者，別懺三障也。文為三：初一行一句，懺煩惱障；次一行，懺報障；次十三行，懺業障。諸十力前者，正懺煩惱障也。獨頭無明癡倒殊甚，不識法身佛也。法身佛遍一切處，癡闇不知，公於佛前造作眾罪，如牛羊不識天子、如鳥雀不識檠像，於前造過。愚癡不識法身亦復如是。父母恩者，方便是父、智度是母，此二法門能生法身。而不識者，是不知報佛也。不解善法者，善法是助道之行，能資智顯理。而不解者，是不識應佛。三佛皆不能知，豈非無明過患？此別懺煩惱障也。「自恃種姓」下，別懺報障也。略言有三種：一以姓傲他、二以財忽物、三以壯年陵彼。雖報有此三，不應自恣。若縱恣者，此報成障事也。今更約法門解。出家人以慧為姓、定為財、戒為年。染此三法自尊卑他者，是名染法，非求法也。《法華》云「汝年少壯我年衰邁」者，凡人以五陰盛為壯，二乘通教以空出有為壯，別教菩薩以法眼過慧眼為壯。著此諸法者，悉是恃強陵弱成報障也，悉須懺悔。從「心念不善」下十三行，別懺業障。文為十二：初一行，懺由心口造惡業，亦是教他作惡也。從身口意是自作惡也。二一行，懺內外因緣造惡業。三一行，懺五欲因緣造惡業。四一行，信受邪師造惡業。五一行，隨順惡主造惡業。六一行，愛心所使造惡業。七二行，為衣食女色造惡業。八一行，於佛世敬田造惡業。九一行，於無佛世敬田造惡業。十兩句，於正法造惡業。十一一行，於恩田造惡業。十二一行半，總一切處造惡業。造業因緣甚多，不可具列，故總而懺之。若欲細釋，從人道為始，二乘通別菩薩等行一一作之，例應可解。故《五十校計經》云「上至等覺皆須懺悔」，即其義也。從「我今供養」下三十五行，明供養諸佛。所以供養者，我本癡盲，蒙示懺悔，此恩深重，故興供養。文為二：初一行，明財供養；後三十四行，明法供養。法供養為二：初八行半，明化他法供養。隨順如來慈
憑之所；次兩行，請佛覆護；次十六行，正明懺悔。夫法身具三德，即是一體三寶，法性是法寶，寂而常照是佛寶，遍一切處是僧寶。自凡夫二乘雖不知，亦不出法性。總而言之，一切菩薩何嘗不以此為歸依，依此則本立而道生也。內本雖立，外無佛加，不得成就；若蒙擁護，斷惡生善，辦在斯須。如萌芽得雨，扶疎豐欝，是故請佛也。內外因緣既備，正須懺悔也。正懺文為二：初三句，總明懺悔；後十五行一句，別明懺悔。總懺者，總懺三障也。本者，煩惱是二障本也。惡者，報障也。不善者，業障也。三障障三身、三佛、三寶。三障若轉，諸三法門悉明，故總懺也。別懺者，別懺三障也。文為三：初一行一句，懺煩惱障；次一行，懺報障；次十三行，懺業障。諸十力前者，正懺煩惱障也。獨頭無明癡倒殊甚，不識法身佛也。法身佛遍一切處，癡闇不知，公於佛前造作眾罪，如牛羊不識天子、如鳥雀不識檠像，於前造過。愚癡不識法身亦復如是。父母恩者，方便是父、智度是母，此二法門能生法身。而不識者，是不知報佛也。不解善法者，善法是助道之行，能資智顯理。而不解者，是不識應佛。三佛皆不能知，豈非無明過患？此別懺煩惱障也。「自恃種姓」下，別懺報障也。略言有三種：一以姓傲他、二以財忽物、三以壯年陵彼。雖報有此三，不應自恣。若縱恣者，此報成障事也。今更約法門解。出家人以慧為姓、定為財、戒為年。染此三法自尊卑他者，是名染法，非求法也。《法華》云「汝年少壯我年衰邁」者，凡人以五陰盛為壯，二乘通教以空出有為壯，別教菩薩以法眼過慧眼為壯。著此諸法者，悉是恃強陵弱成報障也，悉須懺悔。從「心念不善」下十三行，別懺業障。文為十二：初一行，懺由心口造惡業，亦是教他作惡也。從身口意是自作惡也。二一行，懺內外因緣造惡業。三一行，懺五欲因緣造惡業。四一行，信受邪師造惡業。五一行，隨順惡主造惡業。六一行，愛心所使造惡業。七二行，為衣食女色造惡業。八一行，於佛世敬田造惡業。九一行，於無佛世敬田造惡業。十兩句，於正法造惡業。十一一行，於恩田造惡業。十二一行半，總一切處造惡業。造業因緣甚多，不可具列，故總而懺之。若欲細釋，從人道為始，二乘通別菩薩等行一一作之，例應可解。故《五十校計經》云「上至等覺皆須懺悔」，即其義也。從「我今供養」下三十五行，明供養諸佛。所以供養者，我本癡盲，蒙示懺悔，此恩深重，故興供養。文為二：初一行，明財供養；後三十四行，明法供養。法供養為二：初八行半，明化他法供養。隨順如來慈
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悲法門，濟利含識，是為化他修法供養。後二十五行半，明自行法供養。隨順如來智慧法門，修十地功德，是為自行修法供養。諸供養中法供養最為第一，財供法供、事理自他皆悉具足也。化他法供養，文為二：初四行，化他令其修行；後四行半，化他令修懺悔。初修行者，我自行十地為法供養，今復化人令法供養。譬如一燈然百千燈，瞑者皆明，明終不盡。其意有四：初明化始，以大悲拔苦；次勸真因，十地之行；次勸真果，菩提大覺；次勸精進，督使速成。夫眾生等故，性欲亦等，善巧度一，眾多亦然。不計劬勞積行累德，功成大覺，即智德滿。盡一切苦，即斷德滿。文自明顯，不俟多釋。觀心者，調一念心，使真明發，任運成真果。調一切心數亦復如是，「弟子眾塵勞，隨意之所轉」，即此義也。次四行半，化他令修懺者，我蒙佛教懺，還以懺教他，重重然無盡燈，化化不絕也。文為三意：初欲為說懺、次正為說懺、三說懺已。千劫者，假多以顯懺力大爾。譬如惡人造罪山積，能拔於王難，尚分半國償，豈復問其前愆？說千劫造逆雖復厚重，能拔法性之王，從如來藏中顯成法身者，大覺朗然超升自在，寧復為五無間業之所縛邪？從「我當安止」下二十五行半，自修法供養。文為二：初五行自修行、後二十行半自修懺。前自懺竟，今那復重？譬如金師，從初習學至于皓首，互燒互打器成方息。修行譬智燒，修懺譬斷打，智斷極乃止，重說無咎。前是自行門，今是法供養門，為異也。自修行又為三：初一句標章，我當安止是也；次修因，十地是也；次成果，菩提是也。珍寶者，十地因可貴，諸地即是珍寶也。脚足者，十地是果家之基本，故言脚足。又十度是十地之脚足，於餘功德非為不修，隨力隨分，正以檀為初地之足。檀足若滿得入初地，乃至智度足滿得入十地，故十度為十地脚足也。果中有總明果滿、別明果滿，在文可知。功德光明者，是果上二種莊嚴也。令眾生度海者，即果上轉法輪也。從「諸佛世尊」下二十行半，明自修懺。文為二：初一行請佛、後十九行半明懺。文為五：初四行半懺報障；次一行半懺煩惱障；次六行懺業障；次兩行明迴向；次五行半懺善惡兩難。就報障，文又二：初二行半出報障相、次二行請除滅。百劫者，受報之時也。時中受身，身即是報。報有所作，作即是障。貧窮困苦，是依報不圓，亦是報障也。愁熱驚懼者，由貧窮外偪故驚懼內焦，皆報障也。所作眾惡者，即想行陰苦也。貧窮困苦者，即色陰苦也。愁熱驚懼心常怯劣者，即識陰苦也。暫無歡樂者，即受陰苦也。此皆報障意爾。次煩惱障，
悲法門，濟利含識，是為化他修法供養。後二十五行半，明自行法供養。隨順如來智慧法門，修十地功德，是為自行修法供養。諸供養中法供養最為第一，財供法供、事理自他皆悉具足也。化他法供養，文為二：初四行，化他令其修行；後四行半，化他令修懺悔。初修行者，我自行十地為法供養，今復化人令法供養。譬如一燈然百千燈，瞑者皆明，明終不盡。其意有四：初明化始，以大悲拔苦；次勸真因，十地之行；次勸真果，菩提大覺；次勸精進，督使速成。夫眾生等故，性欲亦等，善巧度一，眾多亦然。不計劬勞積行累德，功成大覺，即智德滿。盡一切苦，即斷德滿。文自明顯，不俟多釋。觀心者，調一念心，使真明發，任運成真果。調一切心數亦復如是，「弟子眾塵勞，隨意之所轉」，即此義也。次四行半，化他令修懺者，我蒙佛教懺，還以懺教他，重重然無盡燈，化化不絕也。文為三意：初欲為說懺、次正為說懺、三說懺已。千劫者，假多以顯懺力大爾。譬如惡人造罪山積，能拔於王難，尚分半國償，豈復問其前愆？說千劫造逆雖復厚重，能拔法性之王，從如來藏中顯成法身者，大覺朗然超升自在，寧復為五無間業之所縛邪？從「我當安止」下二十五行半，自修法供養。文為二：初五行自修行、後二十行半自修懺。前自懺竟，今那復重？譬如金師，從初習學至于皓首，互燒互打器成方息。修行譬智燒，修懺譬斷打，智斷極乃止，重說無咎。前是自行門，今是法供養門，為異也。自修行又為三：初一句標章，我當安止是也；次修因，十地是也；次成果，菩提是也。珍寶者，十地因可貴，諸地即是珍寶也。脚足者，十地是果家之基本，故言脚足。又十度是十地之脚足，於餘功德非為不修，隨力隨分，正以檀為初地之足。檀足若滿得入初地，乃至智度足滿得入十地，故十度為十地脚足也。果中有總明果滿、別明果滿，在文可知。功德光明者，是果上二種莊嚴也。令眾生度海者，即果上轉法輪也。從「諸佛世尊」下二十行半，明自修懺。文為二：初一行請佛、後十九行半明懺。文為五：初四行半懺報障；次一行半懺煩惱障；次六行懺業障；次兩行明迴向；次五行半懺善惡兩難。就報障，文又二：初二行半出報障相、次二行請除滅。百劫者，受報之時也。時中受身，身即是報。報有所作，作即是障。貧窮困苦，是依報不圓，亦是報障也。愁熱驚懼者，由貧窮外偪故驚懼內焦，皆報障也。所作眾惡者，即想行陰苦也。貧窮困苦者，即色陰苦也。愁熱驚懼心常怯劣者，即識陰苦也。暫無歡樂者，即受陰苦也。此皆報障意爾。次煩惱障，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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文為二：初兩句出相、次一行乞清淨。次業障，文為三：初二行竪論三世造業、次二行橫明現起十惡、次二行求懺過去業。今正受者名為報障，未受者繫屬行人，若修善道能為障礙。問。過現須懺，未來未有，云何言懺？答：數家呼為未來有，論家呼為當有。《大經》云「遮未來故，名之為殺。現在念念滅，何所可殺？秖遮斷未來，名為殺爾。」經論悉以未來為有，故須懺也。今更舉現事例之。如在家人晝度生方起無量惡念，事雖未有次第必更。忽然發心捨家修道，前所念事併與緣差。未來之業亦應如此，雖非現有，時到必然。今若懺悔，索然清淨。橫開現世三業為十惡，可解。遠離者，惡斷也。修行者，善生也。十住者，初心因位也。逮十力者，後果滿也。次明迴向者，眾生頑故，愛著於有，不能升出。今懺此罪，故云迴向。他以若此國土及餘世界為隨喜之文。今意不爾，此土他方凡所作善，皆施眾生共向佛果。如聲入角則能遠聞，方便力大與虛空等。又結文云「是迴向」，不得作隨喜，釋隨喜在下文也。釋八難者，此是善惡中論八難，非佛前佛後之八難。文為二：初四行指惡為難；次一行半指惡遮善為難，或指善遮道為難。初四句是報障難。諸有者，二十五有。報得之身造作眾惡，豈非報障？生死險難有二解：若取其因即是業障，若取其果即是報障。種種淫欲，即煩惱障。心輕躁者，復是報障。輕躁是覺觀，覺觀屬報法。如羅漢斷煩惱盡，出觀猶有覺觀散心。當知輕躁是報障，非煩惱也。更舉世人學問迴轉易轍，不成業障，皆由輕躁之過，豈非障邪？近惡友難者，惡友能污染人三業，此屬業障。如移厩於屠邊，如孟母隣於哭貨，朱赤墨黑，即其義也。三毒，是煩惱障也。「遇無難難」下，此有二義：一若不修善，障難不興。若欲修善，惡障即起。善非是障，惡來遮善，名善為難。此義易知，常人皆作此解也。二者諸善是難，善能障道，豈非難邪？此義今當說。遇無難難者，自謂無惡，不肯修善。如二乘入空生滅度想、生安隱想，不復進求菩提，即其義也。修功德難者，多作有為，求可意果。如一比丘專行福德，不修禁戒，墮白象中，七寶絡身金盂承糞。又如妙莊嚴王本事等，豈非修功德難？值好時難者，如劫初時在欝單越時，一向受樂都不修道，豈非值好時難？值佛亦難者，如旃遮婆羅門女、善星、調達等，皆是值佛而難。例此應云：聞法起謗、值僧起破，皆是難也。若讀作難易之難者，此是惡來遮善之義，使善難成也；若讀作障難之難者，此是善自是難，能障於道。又依經文云「如是諸難，今悉懺悔。」當知經作障難之難
文為二：初兩句出相、次一行乞清淨。次業障，文為三：初二行竪論三世造業、次二行橫明現起十惡、次二行求懺過去業。今正受者名為報障，未受者繫屬行人，若修善道能為障礙。問。過現須懺，未來未有，云何言懺？答：數家呼為未來有，論家呼為當有。《大經》云「遮未來故，名之為殺。現在念念滅，何所可殺？秖遮斷未來，名為殺爾。」經論悉以未來為有，故須懺也。今更舉現事例之。如在家人晝度生方起無量惡念，事雖未有次第必更。忽然發心捨家修道，前所念事併與緣差。未來之業亦應如此，雖非現有，時到必然。今若懺悔，索然清淨。橫開現世三業為十惡，可解。遠離者，惡斷也。修行者，善生也。十住者，初心因位也。逮十力者，後果滿也。次明迴向者，眾生頑故，愛著於有，不能升出。今懺此罪，故云迴向。他以若此國土及餘世界為隨喜之文。今意不爾，此土他方凡所作善，皆施眾生共向佛果。如聲入角則能遠聞，方便力大與虛空等。又結文云「是迴向」，不得作隨喜，釋隨喜在下文也。釋八難者，此是善惡中論八難，非佛前佛後之八難。文為二：初四行指惡為難；次一行半指惡遮善為難，或指善遮道為難。初四句是報障難。諸有者，二十五有。報得之身造作眾惡，豈非報障？生死險難有二解：若取其因即是業障，若取其果即是報障。種種淫欲，即煩惱障。心輕躁者，復是報障。輕躁是覺觀，覺觀屬報法。如羅漢斷煩惱盡，出觀猶有覺觀散心。當知輕躁是報障，非煩惱也。更舉世人學問迴轉易轍，不成業障，皆由輕躁之過，豈非障邪？近惡友難者，惡友能污染人三業，此屬業障。如移厩於屠邊，如孟母隣於哭貨，朱赤墨黑，即其義也。三毒，是煩惱障也。「遇無難難」下，此有二義：一若不修善，障難不興。若欲修善，惡障即起。善非是障，惡來遮善，名善為難。此義易知，常人皆作此解也。二者諸善是難，善能障道，豈非難邪？此義今當說。遇無難難者，自謂無惡，不肯修善。如二乘入空生滅度想、生安隱想，不復進求菩提，即其義也。修功德難者，多作有為，求可意果。如一比丘專行福德，不修禁戒，墮白象中，七寶絡身金盂承糞。又如妙莊嚴王本事等，豈非修功德難？值好時難者，如劫初時在欝單越時，一向受樂都不修道，豈非值好時難？值佛亦難者，如旃遮婆羅門女、善星、調達等，皆是值佛而難。例此應云：聞法起謗、值僧起破，皆是難也。若讀作難易之難者，此是惡來遮善之義，使善難成也；若讀作障難之難者，此是善自是難，能障於道。又依經文云「如是諸難，今悉懺悔。」當知經作障難之難
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義也。
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從「諸佛世尊我所依止」下二十一行偈，是第三稱歎。若論次第，前財法供養是身意，身意未洩未備，今更口歎。若作法門者，前是供養法門，今是念佛三昧法門。文為三：初一行標章歎、次十九行正歎、三一行結歎。標諸佛者，橫則十方、竪則三世，事即報應、理即法身。言略而意廣，標章之巧妙也。我所依止者，依止法性一體三佛也。佛海者，四眼入佛眼，十智入如實智，皆失本名字，但名佛眼佛智，如物投石蜜、如流會海，無不甘醎者。法性三佛攝一切法，故名佛海也。就正歎為二：初十六行寄言歎、後三行絕言歎。寄言又二：初一行略歎略況、次十五行廣歎廣況。略歎者，諸相好中略歎金色。《釋論》以即時鐵比即時金，即時金比海金，海金比龍金，龍金比閻浮洲金，閻浮洲金比四天王金，如是轉轉比第六天金，第六天金比佛身金色，第六天金如鐵。又佛金光徹照，壁障無影。佛入城時放光照地，一女人低頭禮拜，金釵墮地，唯見晃晃，不知何者是地？何者是釵？佛過後光歇，方見金釵爾。然金色身是眾相所依處，唯舉金色，故知是總歎眾相好也。金有四義，堅不可毀譬常，得之者富譬樂，體無瑕穢譬淨，色妙晃曜譬我。諸德之中，四德為總。猶如須彌者，須彌為四寶所成，況佛身具足四德，故知總況也。廣歎廣況，文為二：初十二行半廣歎、次二行半廣況。廣歎又四：從「其色無上」下二行，廣歎金色無上。無上者，我德也。從「善淨無垢」下三行，廣歎佛色無垢。無垢者，淨德也。從「功德巍巍」下三行半，廣歎佛色安住。安住者，常德也。從「三有之中」下四行，廣歎佛色能除苦毒，即樂德也。從「如大海水」下二行半，廣況。文為二：初二行廣況、二半行合喻。佛功德海，思所不能知、言所不能盡，心行處滅、言語道斷，即此義也。海水難知，況常德也。地塵難知，況淨德也。山斤難知，況我德也。空邊難知，況樂德也。「諸佛亦爾」下，合喻也。從「一切有心」下三行，絕言歎也。文為二：初一行半正絕言歎、二一行半牒譬帖合。一切有心不能得知，即是絕思。思既已絕，口何所宣？即絕言也。更牒譬帖合，在文可見。從「相好莊嚴」下一行，總結。相者，結一切相。好者，結一切好。莊嚴者，一一相一一好中皆具眾德以為莊嚴也。
從「諸佛世尊我所依止」下二十一行偈，是第三稱歎。若論次第，前財法供養是身意，身意未洩未備，今更口歎。若作法門者，前是供養法門，今是念佛三昧法門。文為三：初一行標章歎、次十九行正歎、三一行結歎。標諸佛者，橫則十方、竪則三世，事即報應、理即法身。言略而意廣，標章之巧妙也。我所依止者，依止法性一體三佛也。佛海者，四眼入佛眼，十智入如實智，皆失本名字，但名佛眼佛智，如物投石蜜、如流會海，無不甘醎者。法性三佛攝一切法，故名佛海也。就正歎為二：初十六行寄言歎、後三行絕言歎。寄言又二：初一行略歎略況、次十五行廣歎廣況。略歎者，諸相好中略歎金色。《釋論》以即時鐵比即時金，即時金比海金，海金比龍金，龍金比閻浮洲金，閻浮洲金比四天王金，如是轉轉比第六天金，第六天金比佛身金色，第六天金如鐵。又佛金光徹照，壁障無影。佛入城時放光照地，一女人低頭禮拜，金釵墮地，唯見晃晃，不知何者是地？何者是釵？佛過後光歇，方見金釵爾。然金色身是眾相所依處，唯舉金色，故知是總歎眾相好也。金有四義，堅不可毀譬常，得之者富譬樂，體無瑕穢譬淨，色妙晃曜譬我。諸德之中，四德為總。猶如須彌者，須彌為四寶所成，況佛身具足四德，故知總況也。廣歎廣況，文為二：初十二行半廣歎、次二行半廣況。廣歎又四：從「其色無上」下二行，廣歎金色無上。無上者，我德也。從「善淨無垢」下三行，廣歎佛色無垢。無垢者，淨德也。從「功德巍巍」下三行半，廣歎佛色安住。安住者，常德也。從「三有之中」下四行，廣歎佛色能除苦毒，即樂德也。從「如大海水」下二行半，廣況。文為二：初二行廣況、二半行合喻。佛功德海，思所不能知、言所不能盡，心行處滅、言語道斷，即此義也。海水難知，況常德也。地塵難知，況淨德也。山斤難知，況我德也。空邊難知，況樂德也。「諸佛亦爾」下，合喻也。從「一切有心」下三行，絕言歎也。文為二：初一行半正絕言歎、二一行半牒譬帖合。一切有心不能得知，即是絕思。思既已絕，口何所宣？即絕言也。更牒譬帖合，在文可見。從「相好莊嚴」下一行，總結。相者，結一切相。好者，結一切好。莊嚴者，一一相一一好中皆具眾德以為莊嚴也。
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從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半偈，是第四發願。行若無願，如牛無御，不能有所至。如畫無膠、如坏未火、如水中月，故以願持行。亦是懺悔退轉之罪也。文為二：初有四十七行半明發願、次四行約願隨喜。初願又二：初九行自發願、次三十八行半為他發願。自願又二：初四行願果滿、次五行願因圓。果滿願又四：初一行成佛道是願意輪滿、次一行說法是願口輪滿、次一行摧魔是願身輪滿、次一行住壽久益是願慈悲滿。因圓願又四：初一行具六度願有為功德圓、次一行願無為功德圓、次二行宿命念佛圓、次一行值佛圓。為他發願，文為二：前八行半願作藥樹王身大悲拔苦、後三十行願作寶珠王身大慈與樂。拔苦，又為四：初一行總拔眾苦、次一行拔根不具苦、次兩行拔病苦、次四行半拔王難苦。與樂，又為三：初十六行半與世間果樂、次九行半與出世因樂、後四行結成。上文大悲拔苦，根不具者令具；今大慈與樂，視聽聰明暢悅快樂。諸根語同，與拔小異也。從「願諸眾生常得供養」下九行半，與出世因樂。文為二：初三行半令修行外緣具、次六行令修行內因具。外緣又二：初二行值三寶、二一行半離八難。人緣不同，或值佛難不除、或難除不值佛，今願其亦除亦值。內因又二：一半行生尊貴家、二五行半多饒財寶。人因不同，或多財而卑賤、或尊貴而貧窮，因不具足，今令其亦貴亦富。女有五礙，願其無五礙苦。從「若我現在」下四行，結成自他誓願也。前二行結自、後二行結他。從「若此閻浮」下四行，約願隨喜。隨喜者，慶他修善也。亦是懺悔疾妬之罪也。文為二：初二行隨喜於他、後二行隨喜於自。
從「我以善業諸因緣故」下有五十一行半偈，是第四發願。行若無願，如牛無御，不能有所至。如畫無膠、如坏未火、如水中月，故以願持行。亦是懺悔退轉之罪也。文為二：初有四十七行半明發願、次四行約願隨喜。初願又二：初九行自發願、次三十八行半為他發願。自願又二：初四行願果滿、次五行願因圓。果滿願又四：初一行成佛道是願意輪滿、次一行說法是願口輪滿、次一行摧魔是願身輪滿、次一行住壽久益是願慈悲滿。因圓願又四：初一行具六度願有為功德圓、次一行願無為功德圓、次二行宿命念佛圓、次一行值佛圓。為他發願，文為二：前八行半願作藥樹王身大悲拔苦、後三十行願作寶珠王身大慈與樂。拔苦，又為四：初一行總拔眾苦、次一行拔根不具苦、次兩行拔病苦、次四行半拔王難苦。與樂，又為三：初十六行半與世間果樂、次九行半與出世因樂、後四行結成。上文大悲拔苦，根不具者令具；今大慈與樂，視聽聰明暢悅快樂。諸根語同，與拔小異也。從「願諸眾生常得供養」下九行半，與出世因樂。文為二：初三行半令修行外緣具、次六行令修行內因具。外緣又二：初二行值三寶、二一行半離八難。人緣不同，或值佛難不除、或難除不值佛，今願其亦除亦值。內因又二：一半行生尊貴家、二五行半多饒財寶。人因不同，或多財而卑賤、或尊貴而貧窮，因不具足，今令其亦貴亦富。女有五礙，願其無五礙苦。從「若我現在」下四行，結成自他誓願也。前二行結自、後二行結他。從「若此閻浮」下四行，約願隨喜。隨喜者，慶他修善也。亦是懺悔疾妬之罪也。文為二：初二行隨喜於他、後二行隨喜於自。
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從「若有敬禮」下有九行偈，是第五結成。文為三：初二行結成斷惡，故言超六十劫罪；次四行半結成生善，故言國王大臣之所恭敬；次二行半結值佛多，雖不別說善知識，佛自兼之。
從「若有敬禮」下有九行偈，是第五結成。文為三：初二行結成斷惡，故言超六十劫罪；次四行半結成生善，故言國王大臣之所恭敬；次二行半結值佛多，雖不別說善知識，佛自兼之。
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釋讚歎品
釋讚歎品
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讚歎，凡有四意：一從能讚人、二從生善、三從滅惡、四從所讚人、一從能讚人者。前品明信相思疑佛壽，四尊盡降其室。一心信解，夜夢金鼓出聲，旦向耆山說夢。今品佛述其昔為龍尊，面讚法王，願我當來夜夢晝說。說斯人之本事，故言〈讚歎品〉。二從生善得名者，夫善不孤運，生必託緣。緣中勝者無過於佛，龍尊讚佛能生妙善，從生善緣得名，故言〈讚歎品〉。三從滅惡得名者，罪之尤者無過毀佛，若翻滅斯罪應須讚歎。讚歎治於毀訾，從能治得名，故言〈讚歎品〉。四從所讚人得名者，即是去來現在三世諸佛，諸佛極尊甚深，無量稱揚顯說，故名〈讚歎品〉。若欲分別，述得名為讚、褒喻名為歎，亦更互分別爾。《釋論》第三十云「美其功德名為讚，讚之不足又稱揚之名為歎也。」此品有恭敬是身業，尊重是意業，讚歎是口業。口業不發，身意不暢。為暢身意，音聲為佛事，故稱揚顯說，褒美如來真實功德，故言〈讚歎品〉也。結此四義，都是四悉檀因緣，立此品名，故言〈讚歎品〉也。此品雖從四悉檀立名，正是生善之用。文為二：一長行、二偈頌。而對告地神者，主此大地，菩薩行行皆寄其上，壽命長久見去來今事，證義事強。如《瑞應》云「積功累德誰為證？佛時指地，是知我。」今說往昔金龍尊事，所以對告地神也。又對善女天者，男天陽表權、女天陰表實。實智能生眾善，善生故宜對善女，證往故宜對堅牢(云云)。今論生善之用，故對告善女。金龍尊者，此王往昔修金光明法門，依法性理，故言金；能以智慧讚三世佛，辯如雲雨，故言龍；能為眾生作大利益，為物所仰，故言尊。從行得名，故言金龍尊也。總有六十二行半偈，文為三：一三十五行讚三世佛、二二十五行半發來世願、三二行結會二世事。就讚佛，文為五：初一行半總讚、次二十三行別讚、次三行遍類讚、次五行半絕言讚、次二行迴向。總讚者，竪總三世、橫總十方。世方是總是、微妙寂滅是總理。總理是總法身、總事是總報應二身。總讚三身，亦是總讚三德、三寶等種種三法門。如是諸佛總皆清淨。清淨者，即是總讚之辭也。非但清淨，亦常樂我(云云)。
讚歎，凡有四意：一從能讚人、二從生善、三從滅惡、四從所讚人、一從能讚人者。前品明信相思疑佛壽，四尊盡降其室。一心信解，夜夢金鼓出聲，旦向耆山說夢。今品佛述其昔為龍尊，面讚法王，願我當來夜夢晝說。說斯人之本事，故言〈讚歎品〉。二從生善得名者，夫善不孤運，生必託緣。緣中勝者無過於佛，龍尊讚佛能生妙善，從生善緣得名，故言〈讚歎品〉。三從滅惡得名者，罪之尤者無過毀佛，若翻滅斯罪應須讚歎。讚歎治於毀訾，從能治得名，故言〈讚歎品〉。四從所讚人得名者，即是去來現在三世諸佛，諸佛極尊甚深，無量稱揚顯說，故名〈讚歎品〉。若欲分別，述得名為讚、褒喻名為歎，亦更互分別爾。《釋論》第三十云「美其功德名為讚，讚之不足又稱揚之名為歎也。」此品有恭敬是身業，尊重是意業，讚歎是口業。口業不發，身意不暢。為暢身意，音聲為佛事，故稱揚顯說，褒美如來真實功德，故言〈讚歎品〉也。結此四義，都是四悉檀因緣，立此品名，故言〈讚歎品〉也。此品雖從四悉檀立名，正是生善之用。文為二：一長行、二偈頌。而對告地神者，主此大地，菩薩行行皆寄其上，壽命長久見去來今事，證義事強。如《瑞應》云「積功累德誰為證？佛時指地，是知我。」今說往昔金龍尊事，所以對告地神也。又對善女天者，男天陽表權、女天陰表實。實智能生眾善，善生故宜對善女，證往故宜對堅牢(云云)。今論生善之用，故對告善女。金龍尊者，此王往昔修金光明法門，依法性理，故言金；能以智慧讚三世佛，辯如雲雨，故言龍；能為眾生作大利益，為物所仰，故言尊。從行得名，故言金龍尊也。總有六十二行半偈，文為三：一三十五行讚三世佛、二二十五行半發來世願、三二行結會二世事。就讚佛，文為五：初一行半總讚、次二十三行別讚、次三行遍類讚、次五行半絕言讚、次二行迴向。總讚者，竪總三世、橫總十方。世方是總是、微妙寂滅是總理。總理是總法身、總事是總報應二身。總讚三身，亦是總讚三德、三寶等種種三法門。如是諸佛總皆清淨。清淨者，即是總讚之辭也。非但清淨，亦常樂我(云云)。
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從「色中上色」下二十三行，是歷相別讚。其文間出，分為六意：初六行半讚七大相海，亦讚髮紺之好；次二行讚兩小相海；次兩句遍讚大相海；次十三行又讚四大相海；次兩句讚一小相海；次兩句讚手足柔軟，復是一大相海。所以然者？大相小相更相間填，共嚴佛身。龍尊巧智如法相解，如法相讚，故大相小相相間而讚爾。夫相好本莊嚴佛身，佛身多種，父母生身、尊特身、法性身，身既不同相好亦異，相體不同相用亦異，相用不同相業亦異。三身異者，如林微尼園舉手攀樹，化右脇生，天地大動，阿夷甚驚，披㲲而相，相相炳明決定成佛，悲不能聲。此是生身佛相也，如《釋論》說。尊特身佛巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大相小相亦巍巍堂堂，不同常身常光常相，此即尊特佛身相也。法性身佛者，非是凡夫二乘下地之所能見，唯應度者亦令得見，此即無身之身無相之相。一切智為頭，第一義諦髻，八萬四千法門髮，大悲眼，中道白毫，無漏鼻，十八空舌，四十不共齒，四弘誓肩，三三昧腰，如來藏腹，權實智手，定慧足，如是等相莊嚴法性身佛也。種相業者，如《釋論》修百福德成於一相，三千二百福德成三十二相，此即生身佛種相義也。若以空慧導諸相業，一一業悉與空相應，諸相應中空相應最為第一，此是尊特身佛種相義也。若以實相慧導成諸業，一一業無非實相法界，此是法性身佛種相義。三身、三種相、三種相業不得縱橫並別。若一異者則不清淨，非微妙寂滅。以不縱橫並別，故是絕言，言歎所不及也。今經正讚尊特身相，上兼法性、下攝生身，處中而明，實讚者之巧(云云)。一一相皆明其用，如足下安平相，一切魔邪無能傾動者，一切有無無能動者，一切邊無能動者。如頂肉髻相，法不禮、人亦不禮、聖亦不禮，分中別有所出(云云)。
從「色中上色」下二十三行，是歷相別讚。其文間出，分為六意：初六行半讚七大相海，亦讚髮紺之好；次二行讚兩小相海；次兩句遍讚大相海；次十三行又讚四大相海；次兩句讚一小相海；次兩句讚手足柔軟，復是一大相海。所以然者？大相小相更相間填，共嚴佛身。龍尊巧智如法相解，如法相讚，故大相小相相間而讚爾。夫相好本莊嚴佛身，佛身多種，父母生身、尊特身、法性身，身既不同相好亦異，相體不同相用亦異，相用不同相業亦異。三身異者，如林微尼園舉手攀樹，化右脇生，天地大動，阿夷甚驚，披㲲而相，相相炳明決定成佛，悲不能聲。此是生身佛相也，如《釋論》說。尊特身佛巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大相小相亦巍巍堂堂，不同常身常光常相，此即尊特佛身相也。法性身佛者，非是凡夫二乘下地之所能見，唯應度者亦令得見，此即無身之身無相之相。一切智為頭，第一義諦髻，八萬四千法門髮，大悲眼，中道白毫，無漏鼻，十八空舌，四十不共齒，四弘誓肩，三三昧腰，如來藏腹，權實智手，定慧足，如是等相莊嚴法性身佛也。種相業者，如《釋論》修百福德成於一相，三千二百福德成三十二相，此即生身佛種相義也。若以空慧導諸相業，一一業悉與空相應，諸相應中空相應最為第一，此是尊特身佛種相義也。若以實相慧導成諸業，一一業無非實相法界，此是法性身佛種相義。三身、三種相、三種相業不得縱橫並別。若一異者則不清淨，非微妙寂滅。以不縱橫並別，故是絕言，言歎所不及也。今經正讚尊特身相，上兼法性、下攝生身，處中而明，實讚者之巧(云云)。一一相皆明其用，如足下安平相，一切魔邪無能傾動者，一切有無無能動者，一切邊無能動者。如頂肉髻相，法不禮、人亦不禮、聖亦不禮，分中別有所出(云云)。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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從「去來諸佛」下，是第三遍類讚。諸佛法身平等，一心一慧應化亦然。特舉一佛一相以為讚端，遍類諸佛亦復如是。《文殊問般若》云「念一佛功德與十方諸佛等」，即其義也。身口清淨者，有二解。一云：所讚者三業清淨，我今悉禮。二云：能讚者清淨，以好華香是身淨、奉獻是意淨、歌詠是口淨(云云)。
從「去來諸佛」下，是第三遍類讚。諸佛法身平等，一心一慧應化亦然。特舉一佛一相以為讚端，遍類諸佛亦復如是。《文殊問般若》云「念一佛功德與十方諸佛等」，即其義也。身口清淨者，有二解。一云：所讚者三業清淨，我今悉禮。二云：能讚者清淨，以好華香是身淨、奉獻是意淨、歌詠是口淨(云云)。
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從「設以百舌」下是第四絕言讚，初三行半是絕言讚、次二行是絕心讚。而有三番者，或應擬三身絕言也。一人百頭，頭有百口，口有百舌，住壽千劫，讚生身佛相好功德不能得盡。一人千頭，頭有千口，口有千舌，住壽萬劫，讚尊特身佛相好功德不能得盡。大地及天毛滴其水，一切有心不能知法性身佛相好功德，是故絕言絕心歎。
從「設以百舌」下是第四絕言讚，初三行半是絕言讚、次二行是絕心讚。而有三番者，或應擬三身絕言也。一人百頭，頭有百口，口有百舌，住壽千劫，讚生身佛相好功德不能得盡。一人千頭，頭有千口，口有千舌，住壽萬劫，讚尊特身佛相好功德不能得盡。大地及天毛滴其水，一切有心不能知法性身佛相好功德，是故絕言絕心歎。
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從「我今」下兩行，總迴向也。
從「我今」下兩行，總迴向也。
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從「如是人王」下二十五行半，是第二廣發來願。文為二：初一行佛述、後二十四行半是龍尊發願。文為五別：初五行夜夢晝說願、次兩行為他取淨土願、次兩行半同求記莂願、次三行下化願、次十二行上求願。其間細釋可尋。問：諸願皆剋，此中何不與記？答：法伴未來，來在不久(云云)。
從「如是人王」下二十五行半，是第二廣發來願。文為二：初一行佛述、後二十四行半是龍尊發願。文為五別：初五行夜夢晝說願、次兩行為他取淨土願、次兩行半同求記莂願、次三行下化願、次十二行上求願。其間細釋可尋。問：諸願皆剋，此中何不與記？答：法伴未來，來在不久(云云)。
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從「信相當知」下兩行，是第三結會古今，如文。
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金光明經文句卷第三
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