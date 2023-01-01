注維摩詰經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注維摩詰經卷第六

後秦釋僧肇撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦釋僧肇撰

不思議品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議品第六

爾時舍利弗見此室中無有床座，作是念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗見此室中無有床座，作是念。

什曰：法身大士身心無倦。聲聞結業之形，心雖樂法，身有疲厭，故發息止之想。身子於弟子中年耆體劣，故先發念，不用現其累迹。又以維摩必懸得其心，故直念而不言也。尋下言「諸大人當於何坐」，似是推己之疲以察眾人之體，恐其須故發念之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：法身大士身心無倦。聲聞結業之形，心雖樂法，身有疲厭，故發息止之想。身子於弟子中年耆體劣，故先發念，不用現其累迹。又以維摩必懸得其心，故直念而不言也。尋下言「諸大人當於何坐」，似是推己之疲以察眾人之體，恐其須故發念之也。

斯諸菩薩大弟子眾當於何坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸菩薩大弟子眾當於何坐。

生曰：前除座待須，故舍利弗發須之念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：前除座待須，故舍利弗發須之念也。

長者維摩詰知其意，語舍利弗言：云何仁者為法來耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者維摩詰知其意，語舍利弗言：云何仁者為法來耶。

什曰：不直譏而問者，欲現其所念乖理，進退入負門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：不直譏而問者，欲現其所念乖理，進退入負門也。

求床座耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求床座耶。

肇曰：獨寢床旨現於此。舍利弗默領懸機，故扣其興端。淨名將辨無求之道，故因而詰之也。生曰：須座之念迹在有求，有求則乖法，非所以來意者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：獨寢床旨現於此。舍利弗默領懸機，故扣其興端。淨名將辨無求之道，故因而詰之也。生曰：須座之念迹在有求，有求則乖法，非所以來意者也。

舍利弗言：我為法來，非為床座。維摩詰言：唯舍利弗！夫求法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：我為法來，非為床座。維摩詰言：唯舍利弗！夫求法者。

什曰：不取法相、理會於法，名為求法。若取相生著，心與法乖，非求法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：不取法相、理會於法，名為求法。若取相生著，心與法乖，非求法也。

不貪軀命，何況床座。夫求法者，非有色受想行識之求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不貪軀命，何況床座。夫求法者，非有色受想行識之求。

肇曰：真求乃不求法，況安身之具乎。自此下遍於諸法，明無求義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：真求乃不求法，況安身之具乎。自此下遍於諸法，明無求義也。

非有界入之求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有界入之求。

肇曰：界，十八界。入，十二入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：界，十八界。入，十二入也。

非有欲色無色之求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有欲色無色之求。

肇曰：無三界之求也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無三界之求也。

唯舍利弗！夫求法者，不著佛求、不著法求、不著眾求。夫求法者，無見苦求、無斷集求、無造盡證修道之求。所以者何？法無戲論。若言我當見苦斷集滅證修道，是則戲論，非求法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯舍利弗！夫求法者，不著佛求、不著法求、不著眾求。夫求法者，無見苦求、無斷集求、無造盡證修道之求。所以者何？法無戲論。若言我當見苦斷集滅證修道，是則戲論，非求法也。

肇曰：有求則戲論，戲論則非求，所以知真求之無求也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：有求則戲論，戲論則非求，所以知真求之無求也。

唯舍利弗！法名寂滅。若行生滅，是求生滅，非求法也。法名無染。若染於法乃至涅槃，是則染著，非求法也。法無行處。若行於法，是則行處，非求法也。法無取捨。若取捨法，是則取捨，非求法也。法無處所。若著處所，是則著處，非求法也。法名無相。若隨相識，是則求相，非求法也。法不可住。若住於法，是則住法，非求法也。法不可見聞覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯舍利弗！法名寂滅。若行生滅，是求生滅，非求法也。法名無染。若染於法乃至涅槃，是則染著，非求法也。法無行處。若行於法，是則行處，非求法也。法無取捨。若取捨法，是則取捨，非求法也。法無處所。若著處所，是則著處，非求法也。法名無相。若隨相識，是則求相，非求法也。法不可住。若住於法，是則住法，非求法也。法不可見聞覺知。

肇曰：六識略為四名：見聞，眼耳識也；覺，鼻舌身識也；知，意識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：六識略為四名：見聞，眼耳識也；覺，鼻舌身識也；知，意識也。

若行見聞覺知，是則見聞覺知，非求法也。法名無為。若行有為，是求有為，非求法也。是故舍利弗！若求法者，於一切法應無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行見聞覺知，是則見聞覺知，非求法也。法名無為。若行有為，是求有為，非求法也。是故舍利弗！若求法者，於一切法應無所求。

肇曰：法相如此，豈可求乎？若欲求者，其唯無求乃真求耳。生曰：夫求法者，非謂求也，以無復諸求為求耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法相如此，豈可求乎？若欲求者，其唯無求乃真求耳。生曰：夫求法者，非謂求也，以無復諸求為求耳。

說是語時，五百天子於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，五百天子於諸法中得法眼淨。

肇曰：大乘法眼淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大乘法眼淨也。

爾時長者維摩詰問文殊師利言：仁者遊於無量千萬億阿僧祇國，何等佛土有好上妙功德成就師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者維摩詰問文殊師利言：仁者遊於無量千萬億阿僧祇國，何等佛土有好上妙功德成就師子之座。

什曰：自知而問者，欲令眾會取信也。借座彼國，其義有二：一者欲現諸佛嚴淨功德致殊特之座，令始行菩薩深其志願也。二者欲因往反之迹，使化流二國也。肇曰：文殊大士遊化無疆，必見諸國殊妙之座。淨名欲生時會敬信之情，故問而後取，示審其事也。生曰：先問之者，欲明後所致是實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：自知而問者，欲令眾會取信也。借座彼國，其義有二：一者欲現諸佛嚴淨功德致殊特之座，令始行菩薩深其志願也。二者欲因往反之迹，使化流二國也。肇曰：文殊大士遊化無疆，必見諸國殊妙之座。淨名欲生時會敬信之情，故問而後取，示審其事也。生曰：先問之者，欲明後所致是實也。

文殊師利言：居士！東方度三十六恒河沙國，有世界名須彌相，其佛號須彌燈王，今現在。彼佛身長八萬四千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：居士！東方度三十六恒河沙國，有世界名須彌相，其佛號須彌燈王，今現在。彼佛身長八萬四千由旬。

肇曰：由旬，天竺里數名也。上由旬六十里，中由旬五十里，下由旬四十里也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：由旬，天竺里數名也。上由旬六十里，中由旬五十里，下由旬四十里也。

其師子座，高八萬四千由旬，嚴飾第一。於是長者維摩詰現神通力，即時彼佛遣三萬二千師子之座高廣嚴淨，來入維摩詰室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其師子座，高八萬四千由旬，嚴飾第一。於是長者維摩詰現神通力，即時彼佛遣三萬二千師子之座高廣嚴淨，來入維摩詰室。

肇曰：淨名雖以神力往取，彼佛不遣亦無由致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：淨名雖以神力往取，彼佛不遣亦無由致。

諸菩薩、大弟子、釋梵四天王等昔所未見。其室廣博，悉苞容三萬二千師子之座，無所妨閡。於毘耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮，悉見如故。爾時維摩詰語文殊師利：就師子座。與諸菩薩上人俱坐，當自立身如彼座像。其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬，坐師子座。諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇。爾時維摩詰語舍利弗：就師子座。舍利弗言：居士！此座高廣，吾不能昇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩、大弟子、釋梵四天王等昔所未見。其室廣博，悉苞容三萬二千師子之座，無所妨閡。於毘耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮，悉見如故。爾時維摩詰語文殊師利：就師子座。與諸菩薩上人俱坐，當自立身如彼座像。其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬，坐師子座。諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇。爾時維摩詰語舍利弗：就師子座。舍利弗言：居士！此座高廣，吾不能昇。

什曰：維摩神力所制，欲令眾知大小乘優劣若此之懸也。亦云諸佛功德之座，非無德所昇。理自冥純，非所制也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：維摩神力所制，欲令眾知大小乘優劣若此之懸也。亦云諸佛功德之座，非無德所昇。理自冥純，非所制也。

維摩詰言：唯舍利弗！為須彌燈王如來作禮乃可得坐。於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作禮，便得坐師子座。舍利弗言：居士！未曾有也。如是小室乃容受此高廣之座，於毘耶離城無所妨閡，又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮。維摩詰言：唯舍利弗！諸佛菩薩有解脫名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰言：唯舍利弗！為須彌燈王如來作禮乃可得坐。於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作禮，便得坐師子座。舍利弗言：居士！未曾有也。如是小室乃容受此高廣之座，於毘耶離城無所妨閡，又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮。維摩詰言：唯舍利弗！諸佛菩薩有解脫名不可思議。

肇曰：夫有不思議之迹顯於外，必有不思議之德著於內。覆尋其本，權智而已乎。何則！智無幽而不燭，權無德而不修。無幽不燭故理無不極，無德不修故功無不就。功就在于不就，故一以成之；理極存于不極，故虛以通之。所以智周萬物而無照，權積眾德而無功，冥寞無為而無所不為，此不思議之極也。巨細相容、殊形並應，此蓋耳目之麁迹，遽足以言乎？然將因末以示本、託麁以表微，故因借座略顯其事耳。此經自始于淨土、終于法供養，其中所載大乘之道無非不思議法者也。故囑累云「此經名不思議解脫法門，當奉持之」。此品因現外迹，故別受名耳。解脫者，自在心法也。得此解脫，則凡所作為內行外應自在無閡，此非二乘所能議也。七住法身已上乃得此解脫也。別本云「神足三昧解脫」，什曰：同體異名也。夫欲為而不能則為縛也，應念即成解脫。無不能，名為解脫。能然而莫知所以然，故曰不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：夫有不思議之迹顯於外，必有不思議之德著於內。覆尋其本，權智而已乎。何則！智無幽而不燭，權無德而不修。無幽不燭故理無不極，無德不修故功無不就。功就在于不就，故一以成之；理極存于不極，故虛以通之。所以智周萬物而無照，權積眾德而無功，冥寞無為而無所不為，此不思議之極也。巨細相容、殊形並應，此蓋耳目之麁迹，遽足以言乎？然將因末以示本、託麁以表微，故因借座略顯其事耳。此經自始于淨土、終于法供養，其中所載大乘之道無非不思議法者也。故囑累云「此經名不思議解脫法門，當奉持之」。此品因現外迹，故別受名耳。解脫者，自在心法也。得此解脫，則凡所作為內行外應自在無閡，此非二乘所能議也。七住法身已上乃得此解脫也。別本云「神足三昧解脫」，什曰：同體異名也。夫欲為而不能則為縛也，應念即成解脫。無不能，名為解脫。能然而莫知所以然，故曰不思議也。

若菩薩住是解脫者，以須彌之高廣內芥子中，無所增減，須彌山王本相如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩住是解脫者，以須彌之高廣內芥子中，無所增減，須彌山王本相如故。

什曰：須彌：地之精也。此地大也，下說水火風地其四大也。惑者謂四大有神，亦云最大亦云有常，今制以道力，明不神也。內之纖芥，明不大也。巨細相容物無定體，明不常也。此皆反其所封、拔其幽滯，以去其常習，令歸宗有塗焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：須彌：地之精也。此地大也，下說水火風地其四大也。惑者謂四大有神，亦云最大亦云有常，今制以道力，明不神也。內之纖芥，明不大也。巨細相容物無定體，明不常也。此皆反其所封、拔其幽滯，以去其常習，令歸宗有塗焉。

而四天王忉利諸天，不覺不知己之所入，唯應度者乃見須彌入芥子中，是名不可思議解脫法門。又以四大海水入一毛孔，不嬈魚鼈黿鼉水性之屬，而彼大海本相如故，諸龍鬼神阿修羅等不覺不知己之所入，於此眾生亦無所嬈。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，斷取三千大千世界，如陶家輪著右掌中，擲過恒沙世界之外，其中眾生不覺不知己之所往，又復還置本處，都不使人有往來想，而此世界本相如故。又舍利弗！或有眾生樂久住世而可度者，菩薩即演七日以為一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而四天王忉利諸天，不覺不知己之所入，唯應度者乃見須彌入芥子中，是名不可思議解脫法門。又以四大海水入一毛孔，不嬈魚鼈黿鼉水性之屬，而彼大海本相如故，諸龍鬼神阿修羅等不覺不知己之所入，於此眾生亦無所嬈。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，斷取三千大千世界，如陶家輪著右掌中，擲過恒沙世界之外，其中眾生不覺不知己之所往，又復還置本處，都不使人有往來想，而此世界本相如故。又舍利弗！或有眾生樂久住世而可度者，菩薩即演七日以為一劫。

什曰：或者亦云時為常法，令脩短改度，示不常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：或者亦云時為常法，令脩短改度，示不常也。

令彼眾生謂之一劫。或有眾生不樂久住而可度者，菩薩即促一劫以為七日，令彼眾生謂之七日。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，以一切佛土嚴飾之事集在一國示於眾生。又菩薩以一佛土眾生置之右掌，飛到十方遍示一切，而不動本處。又舍利弗！十方眾生供養諸佛之具，菩薩於一毛孔皆令得見。又十方國土所有日月星宿，於菩薩一毛孔普使見之。又舍利弗！十方世界所有諸風，菩薩悉能吸著口中而身無損，外諸樹木亦不摧折。又十方世界劫盡燒時，以一切火內於腹中，火事如故而不為害。又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土，舉著上方過恒河沙無數世界，如持鍼鋒舉一棗葉而無所嬈。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，能以神通現作佛身，或現辟支佛身、或現聲聞身、或現帝釋身、或現梵王身、或現世主身、或現轉輪王身。又十方世界所有眾聲，上中下音皆能變之令作佛聲，演出無常苦空無我之音。及十方諸佛所說種種之法，皆於其中普令得聞。舍利弗！我今略說菩薩不可思議解脫之力，若廣說者，窮劫不盡。是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門，歎未曾有，謂舍利弗：譬如有人於盲者前現眾色像，非彼所見。一切聲聞聞是不可思議解脫法門，不能解了，為若此也。智者聞是，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。一切聲聞聞是不可思議解脫法門，皆應號泣，聲震三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼眾生謂之一劫。或有眾生不樂久住而可度者，菩薩即促一劫以為七日，令彼眾生謂之七日。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，以一切佛土嚴飾之事集在一國示於眾生。又菩薩以一佛土眾生置之右掌，飛到十方遍示一切，而不動本處。又舍利弗！十方眾生供養諸佛之具，菩薩於一毛孔皆令得見。又十方國土所有日月星宿，於菩薩一毛孔普使見之。又舍利弗！十方世界所有諸風，菩薩悉能吸著口中而身無損，外諸樹木亦不摧折。又十方世界劫盡燒時，以一切火內於腹中，火事如故而不為害。又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土，舉著上方過恒河沙無數世界，如持鍼鋒舉一棗葉而無所嬈。又舍利弗！住不可思議解脫菩薩，能以神通現作佛身，或現辟支佛身、或現聲聞身、或現帝釋身、或現梵王身、或現世主身、或現轉輪王身。又十方世界所有眾聲，上中下音皆能變之令作佛聲，演出無常苦空無我之音。及十方諸佛所說種種之法，皆於其中普令得聞。舍利弗！我今略說菩薩不可思議解脫之力，若廣說者，窮劫不盡。是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門，歎未曾有，謂舍利弗：譬如有人於盲者前現眾色像，非彼所見。一切聲聞聞是不可思議解脫法門，不能解了，為若此也。智者聞是，其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心？我等何為永絕其根，於此大乘已如敗種。一切聲聞聞是不可思議解脫法門，皆應號泣，聲震三千大千世界。

肇曰：所乖處重，故假言應號泣耳。二乘憂悲永除尚無微泣，況震三千乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：所乖處重，故假言應號泣耳。二乘憂悲永除尚無微泣，況震三千乎？

一切菩薩應大欣慶，頂受此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩應大欣慶，頂受此法。

肇曰：迦葉將明大小之殊，抑揚時聽，故非分者宜致絕望之泣，己分者宜懷頂受之歡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：迦葉將明大小之殊，抑揚時聽，故非分者宜致絕望之泣，己分者宜懷頂受之歡也。

若有菩薩信解不可思議解脫法門者，一切魔眾無如之何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩信解不可思議解脫法門者，一切魔眾無如之何。

肇曰：但能信解，魔不能嬈，何況行應者乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：但能信解，魔不能嬈，何況行應者乎。

大迦葉說是語時，三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時維摩詰語大迦葉：仁者！十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生現作魔王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大迦葉說是語時，三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時維摩詰語大迦葉：仁者！十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力教化眾生現作魔王。

肇曰：因迦葉云信解不可思議者魔不能嬈，而十方亦有信解菩薩為魔所嬈者，將明不思議大士所為自在，欲進始學故現為魔王，非魔力之所能也。此明不思議，亦成迦葉言意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：因迦葉云信解不可思議者魔不能嬈，而十方亦有信解菩薩為魔所嬈者，將明不思議大士所為自在，欲進始學故現為魔王，非魔力之所能也。此明不思議，亦成迦葉言意。

又迦葉！十方無量菩薩，或有人從乞手足耳鼻、頭目髓腦、血肉皮骨、聚落城邑、妻子奴婢、象馬車乘、金銀琉璃、車𤦲瑪瑙、珊瑚琥珀、真珠珂貝、衣服飲食。如此乞者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力而往試之，令其堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又迦葉！十方無量菩薩，或有人從乞手足耳鼻、頭目髓腦、血肉皮骨、聚落城邑、妻子奴婢、象馬車乘、金銀琉璃、車𤦲瑪瑙、珊瑚琥珀、真珠珂貝、衣服飲食。如此乞者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力而往試之，令其堅固。

什曰：結業菩薩於施度將盡而未極，是以不思議菩薩強從求索，令其無惜心盡具足堅固。亦令眾生知其堅固，亦使其自知堅固。肇曰：凡試之興，出于未分；不思議大士神通已備逆覩人根，何試之有？然為堅固彼志，故不須而索。不須而索者，同魔試迹，故以試為言耳。豈待試而後知耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：結業菩薩於施度將盡而未極，是以不思議菩薩強從求索，令其無惜心盡具足堅固。亦令眾生知其堅固，亦使其自知堅固。肇曰：凡試之興，出于未分；不思議大士神通已備逆覩人根，何試之有？然為堅固彼志，故不須而索。不須而索者，同魔試迹，故以試為言耳。豈待試而後知耶？

所以者何？住不可思議解脫菩薩有威德力，故行逼迫，示諸眾生如是難事。凡夫下劣無有力勢，不能如是逼迫菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？住不可思議解脫菩薩有威德力，故行逼迫，示諸眾生如是難事。凡夫下劣無有力勢，不能如是逼迫菩薩。

肇曰：截人手足、離人妻子、強索國財，生其憂悲，雖有目前小苦，而致永劫大安。是由深觀人根、輕重相權，見近不及遠者非其所能為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：截人手足、離人妻子、強索國財，生其憂悲，雖有目前小苦，而致永劫大安。是由深觀人根、輕重相權，見近不及遠者非其所能為也。

譬如龍象蹴蹋，非驢所堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍象蹴蹋，非驢所堪。

肇曰：能不能為諭。象之上者名龍象也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：能不能為諭。象之上者名龍象也。

是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門。

肇曰：智慧遠通、方便近導，異迹所以形、眾庶所以成，物不無由而莫之能測，故權智二門為不思議之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：智慧遠通、方便近導，異迹所以形、眾庶所以成，物不無由而莫之能測，故權智二門為不思議之本也。

觀眾生品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀眾生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言：菩薩云何觀於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利問維摩詰言：菩薩云何觀於眾生。

什曰：眾生若有真實定相者，則不思議大士不應徒行逼試令其受苦。以非真實、易可成就，故行惱逼也。復次佛法有二種：一者有、二者空。若常在有則累於想著，若常觀空則捨於善本。若空有迭用則不設二過，猶日月代用萬物以成。上已說有，故今明空門也。觀眾生為若此。眾生、神主、我，是一義耳。如一癡人行路，遇見遺匣，匣中有大鏡。開匣視鏡，自見其影，謂是匣主，稽首歸謝捨之而走。眾生入佛法藏珍寶鏡中取相計我，棄之而去，亦復如是。亦如一盲人行道中，遇值國王子，堅抱不捨。須臾王官屬至，加極楚痛強逼奪之，然後放捨。如邪見眾生於非我見我，無常苦至，隨緣散壞乃知非我，亦復如是。如空中雲，近之則無也。真實慈觀諸法空則是真實慧，真實慧中生無緣慈名為真慈。亦以慈為本，為人說真實法名真慈。亦慈為本，然後行布施等眾行為名，或以自性為名、或以所因為名。自此已下，例可尋也。肇曰：悲疾大士自調之觀，微言幽旨亦備之前文矣。然法相虛玄，非有心之所覩；真觀冥默，非言者之所辯。而云何不證涅槃與群生同疾，又現不思議其迹無端，或為魔王逼迫初學，斯皆自調大士之所為也。自調之觀彼我一空，然其事為喻乃更彌甚，至令希宗者惑亡言之致、存己者增眾生之見，所以無言之道難為言也。將近取諸喻、遠況真觀、以去時人封言之累、故生斯問也。生曰：上不思議，是應化眾生之迹。無方應之，似有眾生之情矣。有眾生情者，不能為化，故須問焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：眾生若有真實定相者，則不思議大士不應徒行逼試令其受苦。以非真實、易可成就，故行惱逼也。復次佛法有二種：一者有、二者空。若常在有則累於想著，若常觀空則捨於善本。若空有迭用則不設二過，猶日月代用萬物以成。上已說有，故今明空門也。觀眾生為若此。眾生、神主、我，是一義耳。如一癡人行路，遇見遺匣，匣中有大鏡。開匣視鏡，自見其影，謂是匣主，稽首歸謝捨之而走。眾生入佛法藏珍寶鏡中取相計我，棄之而去，亦復如是。亦如一盲人行道中，遇值國王子，堅抱不捨。須臾王官屬至，加極楚痛強逼奪之，然後放捨。如邪見眾生於非我見我，無常苦至，隨緣散壞乃知非我，亦復如是。如空中雲，近之則無也。真實慈觀諸法空則是真實慧，真實慧中生無緣慈名為真慈。亦以慈為本，為人說真實法名真慈。亦慈為本，然後行布施等眾行為名，或以自性為名、或以所因為名。自此已下，例可尋也。肇曰：悲疾大士自調之觀，微言幽旨亦備之前文矣。然法相虛玄，非有心之所覩；真觀冥默，非言者之所辯。而云何不證涅槃與群生同疾，又現不思議其迹無端，或為魔王逼迫初學，斯皆自調大士之所為也。自調之觀彼我一空，然其事為喻乃更彌甚，至令希宗者惑亡言之致、存己者增眾生之見，所以無言之道難為言也。將近取諸喻、遠況真觀、以去時人封言之累、故生斯問也。生曰：上不思議，是應化眾生之迹。無方應之，似有眾生之情矣。有眾生情者，不能為化，故須問焉。

維摩詰言：譬如幻師見所幻人，菩薩觀眾生為若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰言：譬如幻師見所幻人，菩薩觀眾生為若此。

肇曰：幻師觀幻，知其非真。大士觀眾生亦若此也。生曰：非不有幻人，但無實人耳。既無實人，以悟幻人亦無實矣。苟幻人之不實，眾生豈獨實哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：幻師觀幻，知其非真。大士觀眾生亦若此也。生曰：非不有幻人，但無實人耳。既無實人，以悟幻人亦無實矣。苟幻人之不實，眾生豈獨實哉？

如智者見水中月、如鏡中見其面像、如熱時炎、如呼聲響、如空中雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如智者見水中月、如鏡中見其面像、如熱時炎、如呼聲響、如空中雲。

肇曰：遠見有形，近則無像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：遠見有形，近則無像。

如水聚沫、如水上泡、如芭蕉堅、如電久住、如第五大、如第六陰、如第七情、如十三入、如十九界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水聚沫、如水上泡、如芭蕉堅、如電久住、如第五大、如第六陰、如第七情、如十三入、如十九界。

肇曰：經有定數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：經有定數。

菩薩觀眾生為若此。如無色界色、如燋穀牙、如須陀洹身見、如阿那含入胎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀眾生為若此。如無色界色、如燋穀牙、如須陀洹身見、如阿那含入胎。

肇曰：阿那含雖有暫退，必不經生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：阿那含雖有暫退，必不經生也。

如阿羅漢三毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如阿羅漢三毒。

什曰：大乘法中云通三界外輕微耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：大乘法中云通三界外輕微耳。

如得忍菩薩貪恚毀禁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如得忍菩薩貪恚毀禁。

肇曰：七住得無生忍，心結永除，況毀禁麁事乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：七住得無生忍，心結永除，況毀禁麁事乎？

如佛煩惱習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛煩惱習。

肇曰：唯有如來結習都盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：唯有如來結習都盡。

如盲者見色、如入滅盡定出入息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如盲者見色、如入滅盡定出入息。

肇曰：心馳動於內、息出入於外，心想既滅，故息無出入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：心馳動於內、息出入於外，心想既滅，故息無出入也。

如空中鳥跡、如石女兒、如化人煩惱、如夢所見已寤、如滅度者受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空中鳥跡、如石女兒、如化人煩惱、如夢所見已寤、如滅度者受身。

肇曰：未有入涅槃而復受身者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：未有入涅槃而復受身者。

如無煙之火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如無煙之火。

肇曰：火必因質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：火必因質。

菩薩觀眾生為若此。文殊師利言：若菩薩作是觀者，云何行慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀眾生為若此。文殊師利言：若菩薩作是觀者，云何行慈。

肇曰：慈以眾生為緣，若無眾生，慈心何寄乎？將明真慈無緣而不離緣，成上無相真慈義也。生曰：既悟眾生不實，必自兼物，是以有慈矣。然復似無所加慈，故復次問之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：慈以眾生為緣，若無眾生，慈心何寄乎？將明真慈無緣而不離緣，成上無相真慈義也。生曰：既悟眾生不實，必自兼物，是以有慈矣。然復似無所加慈，故復次問之焉。

維摩詰言：菩薩作是觀已，自念：我當為眾生說如斯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰言：菩薩作是觀已，自念：我當為眾生說如斯法。

生曰：理常皎然若此，而眾生乖之彌劫。菩薩既以悟之，能不示諸？此假為觀意設念，非實念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：理常皎然若此，而眾生乖之彌劫。菩薩既以悟之，能不示諸？此假為觀意設念，非實念也。

是即真實慈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是即真實慈也。

肇曰：眾生本空，不能自覺，故為說斯法令其自悟耳，豈我有彼哉？若能觀眾生空，則心行亦空，以此空心而於空中行慈者，乃名無相真實慈也。若有心於眾生而為慈者，此虛誑慈耳，何足以稱乎？生曰：必能實濟，非虛念而已矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：眾生本空，不能自覺，故為說斯法令其自悟耳，豈我有彼哉？若能觀眾生空，則心行亦空，以此空心而於空中行慈者，乃名無相真實慈也。若有心於眾生而為慈者，此虛誑慈耳，何足以稱乎？生曰：必能實濟，非虛念而已矣。

行寂滅慈，無所生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行寂滅慈，無所生故。

什曰：知諸法寂滅無生，因此生慈而不失寂滅，故以寂滅為名也。肇曰：七住得無生忍已後，所行萬行皆無相無緣，與無生同體。無生同體，無分別也。真慈無緣無復心相，心相既無則泊然永寂，未甞不慈、未甞有慈，故曰行寂滅慈無所生也。自此下廣明無相慈行，以成真實之義。名行雖殊，而俱出慈體，故盡以慈為名焉。生曰：欲以眾生如幻為說之者，是即如幻慈也。凡曰可以為慈，莫不皆然，是以推而名之，不復甲乙言也。如幻已自辨之於前，無所釋也。下既無辨，得不釋乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：知諸法寂滅無生，因此生慈而不失寂滅，故以寂滅為名也。肇曰：七住得無生忍已後，所行萬行皆無相無緣，與無生同體。無生同體，無分別也。真慈無緣無復心相，心相既無則泊然永寂，未甞不慈、未甞有慈，故曰行寂滅慈無所生也。自此下廣明無相慈行，以成真實之義。名行雖殊，而俱出慈體，故盡以慈為名焉。生曰：欲以眾生如幻為說之者，是即如幻慈也。凡曰可以為慈，莫不皆然，是以推而名之，不復甲乙言也。如幻已自辨之於前，無所釋也。下既無辨，得不釋乎。

行不熱慈，無煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不熱慈，無煩惱故。

肇曰：煩惱之興出于愛見，慈無愛見，故無熱惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：煩惱之興出于愛見，慈無愛見，故無熱惱也。

行等之慈，等三世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行等之慈，等三世故。

肇曰：慈被三世而不覺三世之異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：慈被三世而不覺三世之異也。

行無諍慈，無所起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無諍慈，無所起故。

什曰：見法有起則與法諍也。肇曰：彼我一虛，諍訟安起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：見法有起則與法諍也。肇曰：彼我一虛，諍訟安起。

行不二慈，內外不合故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不二慈，內外不合故。

什曰：內外，內外入也。內外為二，相對為合。肇曰：內慈外緣，俱空無合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：內外，內外入也。內外為二，相對為合。肇曰：內慈外緣，俱空無合。

行不壞慈，畢竟盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行不壞慈，畢竟盡故。

肇曰：無緣真慈，慈相永盡，何物能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無緣真慈，慈相永盡，何物能壞。

行堅固慈，心無毀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行堅固慈，心無毀故。

肇曰：上明外無能壞，此明內自無毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：上明外無能壞，此明內自無毀。

行清淨慈，諸法性淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行清淨慈，諸法性淨故。

肇曰：真慈無相，與法性同淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：真慈無相，與法性同淨也。

行無邊慈，如虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無邊慈，如虛空故。

肇曰：無心於覆，而心無所不覆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無心於覆，而心無所不覆也。

行阿羅漢慈，破結賊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行阿羅漢慈，破結賊故。

什曰：秦言殺結使賊也。此從除結中生，因以為名。亦能除結，故因能受名也。肇曰：阿羅漢，秦言破結賊。嫉恚邪疑諸惱結因慈而滅，可名羅漢矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言殺結使賊也。此從除結中生，因以為名。亦能除結，故因能受名也。肇曰：阿羅漢，秦言破結賊。嫉恚邪疑諸惱結因慈而滅，可名羅漢矣。

行菩薩慈，安眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩慈，安眾生故。

肇曰：菩薩之稱由安眾生，慈安眾生，可名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：菩薩之稱由安眾生，慈安眾生，可名菩薩。

行如來慈，得如相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如來慈，得如相故。

肇曰：如來之稱由得如相，慈順如相，可名如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：如來之稱由得如相，慈順如相，可名如來。

行佛之慈，覺眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行佛之慈，覺眾生故。

什曰，群生長寢，菩薩覺之。肇曰：自覺覺彼，謂之佛也。慈既自悟又能覺彼，可名為佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰，群生長寢，菩薩覺之。肇曰：自覺覺彼，謂之佛也。慈既自悟又能覺彼，可名為佛也。

行自然慈，無因得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行自然慈，無因得故。

什曰：無因即自然，自然即無師義也。肇曰：大乘之道無師而成，謂之自然。菩薩真慈亦無因而就，可名自然乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：無因即自然，自然即無師義也。肇曰：大乘之道無師而成，謂之自然。菩薩真慈亦無因而就，可名自然乎。

行菩提慈，等一味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩提慈，等一味故。

什曰：唯佛菩提能解一切法一相一味也，今無相解中生慈，故遠同菩提也。肇曰：平等一味無相之道謂之菩提。無相真慈亦平等一味，可名菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：唯佛菩提能解一切法一相一味也，今無相解中生慈，故遠同菩提也。肇曰：平等一味無相之道謂之菩提。無相真慈亦平等一味，可名菩提也。

行無等慈，斷諸愛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無等慈，斷諸愛故。

什曰：凡夫有愛結而行慈則可與等，愛斷行慈者無能等也。肇曰：二乘、六住已下皆愛彼而起慈。若能無心愛彼而起慈者，此慈超絕，可名無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：凡夫有愛結而行慈則可與等，愛斷行慈者無能等也。肇曰：二乘、六住已下皆愛彼而起慈。若能無心愛彼而起慈者，此慈超絕，可名無等。

行大悲慈，導以大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行大悲慈，導以大乘故。

肇曰：濟彼苦難、導以大乘，大悲之能。慈欲彼樂，亦導以大乘，可名大悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：濟彼苦難、導以大乘，大悲之能。慈欲彼樂，亦導以大乘，可名大悲也。

行無厭慈，觀空無我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無厭慈，觀空無我故。

肇曰：疲厭之情出于存我。以空無我心而為慈者，與生死相畢，無復疲厭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：疲厭之情出于存我。以空無我心而為慈者，與生死相畢，無復疲厭也。

行法施慈，無遺惜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法施慈，無遺惜故。

肇曰：未有得真實慈而悋法財者，可名法施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：未有得真實慈而悋法財者，可名法施也。

行持戒慈，化毀禁故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行持戒慈，化毀禁故。

肇曰：未有得真實慈而為殺盜不兼化者，可名持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：未有得真實慈而為殺盜不兼化者，可名持戒。

行忍辱慈，護彼我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行忍辱慈，護彼我故。

什曰：若能行忍，則內不自累、外不傷物、故言護彼我也。凡此中慈上行字、梵本中無。肇曰：未有得真實慈而不護彼己致忿諍者，可名忍辱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：若能行忍，則內不自累、外不傷物、故言護彼我也。凡此中慈上行字、梵本中無。肇曰：未有得真實慈而不護彼己致忿諍者，可名忍辱也。

行精進慈，荷負眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行精進慈，荷負眾生故。

肇曰：未有得真實慈而不荷負眾生者，可名精進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：未有得真實慈而不荷負眾生者，可名精進也。

行禪定慈，不受味故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行禪定慈，不受味故。

肇曰，未有得真實慈而以亂心受五欲味者，可名禪定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，未有得真實慈而以亂心受五欲味者，可名禪定也。

行智慧慈，無不知時故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行智慧慈，無不知時故。

什曰：行未滿而求果，名不知時也。肇曰：未有得真實慈而為不知時行者，可名智慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：行未滿而求果，名不知時也。肇曰：未有得真實慈而為不知時行者，可名智慧也。

行方便慈，一切示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行方便慈，一切示現故。

肇曰，未有得真實慈而不權現普應者，可名方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，未有得真實慈而不權現普應者，可名方便也。

行無隱慈，直心清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無隱慈，直心清淨故。

什曰：其心質直，有罪必悔不隱其過，此二業也。肇曰：未有得真實慈而心有曲隱不清淨者，可名無隱耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：其心質直，有罪必悔不隱其過，此二業也。肇曰：未有得真實慈而心有曲隱不清淨者，可名無隱耳。

行深心慈，無雜行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行深心慈，無雜行故。

什曰：直心中猶有累結，今深入佛法，無雜想也。肇曰：未有得真實慈而雜以淺行者，可名深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：直心中猶有累結，今深入佛法，無雜想也。肇曰：未有得真實慈而雜以淺行者，可名深心。

行無誑慈，不虛假故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行無誑慈，不虛假故。

什曰：身業直正，不誑物也。肇曰：未有得真實慈而虛假無實者，可名無誑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：身業直正，不誑物也。肇曰：未有得真實慈而虛假無實者，可名無誑也。

行安樂慈，令得佛樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行安樂慈，令得佛樂故。

什曰：梵本云「住涅槃樂」。肇曰：未有得真實慈而不令彼我得佛樂者，可名安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「住涅槃樂」。肇曰：未有得真實慈而不令彼我得佛樂者，可名安樂。

菩薩之慈為若此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之慈為若此也。

肇曰：自上諸名皆真實慈體，自有此能，故有此名耳，不外假他行以為己稱也。真慈若此，豈容眾生見乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：自上諸名皆真實慈體，自有此能，故有此名耳，不外假他行以為己稱也。真慈若此，豈容眾生見乎？

文殊師利又問：何謂為悲：答曰：菩薩所作功德，皆與一切眾生共之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問：何謂為悲：答曰：菩薩所作功德，皆與一切眾生共之。

什曰：功德及功德果報悉施眾生，此布施救苦眾生也。三等盡就施中明等，若廣說亦應如慈等。肇曰：因觀問慈，備釋四等也。哀彼長苦，不自計身所積眾德，願與一切。先人後己，大悲之行也。生曰：夫欲拔苦，要當捨己之樂以濟之也。又為實悲矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：功德及功德果報悉施眾生，此布施救苦眾生也。三等盡就施中明等，若廣說亦應如慈等。肇曰：因觀問慈，備釋四等也。哀彼長苦，不自計身所積眾德，願與一切。先人後己，大悲之行也。生曰：夫欲拔苦，要當捨己之樂以濟之也。又為實悲矣。

何謂為喜？答曰：有所饒益，歡喜無悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂為喜？答曰：有所饒益，歡喜無悔。

肇曰：自得法利與眾同歡喜，於彼己俱得法悅謂之喜。生曰：慈悲既以益之，唯喜而無悔也，亦為實喜矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：自得法利與眾同歡喜，於彼己俱得法悅謂之喜。生曰：慈悲既以益之，唯喜而無悔也，亦為實喜矣。

何謂為捨？答曰：所作福祐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何謂為捨？答曰：所作福祐。

什曰：亦施中明空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：亦施中明空也。

無所希望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所希望。

什曰：現世不求恩，未來不求報也。聲聞行四等，不能實益眾生。今菩薩行四等，已實能利益眾生，故四等皆名大也。肇曰：大悲苦行，憂以之生。慈喜樂行，喜以之生。憂喜既陳則愛惡徵起，是以行者捨苦樂行，平觀眾生。大乘正捨，行報俱亡，故無所希望也。三等俱無相無緣，與慈同行。慈行既備，類之可知也。生曰：虛想眾生以捨憎愛者，非實捨也。若能不望功德之報，捨之極者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：現世不求恩，未來不求報也。聲聞行四等，不能實益眾生。今菩薩行四等，已實能利益眾生，故四等皆名大也。肇曰：大悲苦行，憂以之生。慈喜樂行，喜以之生。憂喜既陳則愛惡徵起，是以行者捨苦樂行，平觀眾生。大乘正捨，行報俱亡，故無所希望也。三等俱無相無緣，與慈同行。慈行既備，類之可知也。生曰：虛想眾生以捨憎愛者，非實捨也。若能不望功德之報，捨之極者也。

文殊師利又問：生死有畏菩薩當何所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問：生死有畏菩薩當何所依。

什曰：為物受身而未離結業，結業之體未能無畏，必有所依然後能剋終大業，故問其所依，趣能不廢退也。肇曰：生死為畏，畏莫之大。悲疾大士何所依恃，而能永處生死不以為畏乎，生曰：行實等者必入生死也。而據生死言之，是可畏之境。苟未能免，或為所得，菩薩何所依怙不畏之耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：為物受身而未離結業，結業之體未能無畏，必有所依然後能剋終大業，故問其所依，趣能不廢退也。肇曰：生死為畏，畏莫之大。悲疾大士何所依恃，而能永處生死不以為畏乎，生曰：行實等者必入生死也。而據生死言之，是可畏之境。苟未能免，或為所得，菩薩何所依怙不畏之耶？

維摩詰言：菩薩於生死畏中，當依如來功德之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰言：菩薩於生死畏中，當依如來功德之力。

什曰：如來功德如是深妙，我當得之，寧可以此微苦而生疲厭？一心求佛道直進不迴，則眾苦自滅、恐畏斯除。亦以念為依，亦以求趣為依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：如來功德如是深妙，我當得之，寧可以此微苦而生疲厭？一心求佛道直進不迴，則眾苦自滅、恐畏斯除。亦以念為依，亦以求趣為依。

肇曰：生死之畏，二乘所難。自不依如來功德力者，孰能處之？生曰？夫以等入生死者，必欲濟生死也。苟以濟而入，終成如來果矣。若以利重推之，故不應難于小苦。又乃有此冥報，生死豈能加諸苦？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：生死之畏，二乘所難。自不依如來功德力者，孰能處之？生曰？夫以等入生死者，必欲濟生死也。苟以濟而入，終成如來果矣。若以利重推之，故不應難于小苦。又乃有此冥報，生死豈能加諸苦？

文殊師利又問：菩薩欲依如來功德之力，當於何住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利又問：菩薩欲依如來功德之力，當於何住。

什曰：欲依趣如來功德，要標心有在，故問其所住也。生曰：若直欲濟而入，或不必能濟。不必能濟，不成大果，故復問入當何住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：欲依趣如來功德，要標心有在，故問其所住也。生曰：若直欲濟而入，或不必能濟。不必能濟，不成大果，故復問入當何住也。

答曰：菩薩欲依如來功德力者，當住度脫一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：菩薩欲依如來功德力者，當住度脫一切眾生。

肇曰，住化一切則其心廣大，廣大其心則所之無難，此住佛德力之謂也。生曰：明以濟而入，必住度脫中者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，住化一切則其心廣大，廣大其心則所之無難，此住佛德力之謂也。生曰：明以濟而入，必住度脫中者也。

又問：欲度眾生，當何所除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：欲度眾生，當何所除。

生曰：所謂度脫必有所度，有所脫故問之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：所謂度脫必有所度，有所脫故問之焉。

答曰，欲度眾生，除其煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰，欲度眾生，除其煩惱。

肇曰，將尋其本，故先言其末也。生曰：度煩惱之河，脫煩惱之縛矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，將尋其本，故先言其末也。生曰：度煩惱之河，脫煩惱之縛矣。

又問：欲除煩惱，當何所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：欲除煩惱，當何所行。

生曰：問眾生既有煩惱，當作何行乃得除之耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：問眾生既有煩惱，當作何行乃得除之耶？

答曰：當行正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：當行正念。

生曰：夫有煩惱，出於惑情耳，便應觀察法理以遣之也。然始觀之時，見理未明、心不住理，要須念力然後得觀也。念以不忘為用，故得存觀焉。別本云「正憶念」，什曰：正憶念通始終、兼精麁，凡非邪想念不乖理皆名憶念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：夫有煩惱，出於惑情耳，便應觀察法理以遣之也。然始觀之時，見理未明、心不住理，要須念力然後得觀也。念以不忘為用，故得存觀焉。別本云「正憶念」，什曰：正憶念通始終、兼精麁，凡非邪想念不乖理皆名憶念也。

又問：云何行於正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：云何行於正念。

生曰：問正念為行也，重問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：問正念為行也，重問也。

答曰：當行不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：當行不生不滅。

肇曰：正念，謂正心念法，審其善惡，善者增而不滅、惡者滅令不生。生曰：以不生不滅為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：正念，謂正心念法，審其善惡，善者增而不滅、惡者滅令不生。生曰：以不生不滅為行。

又問：何法不生？何法不滅？答曰：不善不生，善法不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：何法不生？何法不滅？答曰：不善不生，善法不滅。

什曰：惡法生則滅之，未起不令生也。善法不滅，令其增廣也。生曰：念力而觀為造理之初，始是制惡就善者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：惡法生則滅之，未起不令生也。善法不滅，令其增廣也。生曰：念力而觀為造理之初，始是制惡就善者。

又問：善不善孰為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：善不善孰為本。

肇曰：既知善之可生、惡之可滅，將兩捨以求宗，故逆尋其本也。生曰：夫一善一惡者迭為根本，永無判也。要當求其本原而觀之者，然後判矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既知善之可生、惡之可滅，將兩捨以求宗，故逆尋其本也。生曰：夫一善一惡者迭為根本，永無判也。要當求其本原而觀之者，然後判矣。

答曰：身為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身為本。

什曰：身，謂五陰也。肇曰：善惡之行，非身不生。生曰：所以為善惡者，為身故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：身，謂五陰也。肇曰：善惡之行，非身不生。生曰：所以為善惡者，為身故也。

又問：身孰為本？答曰：欲貪為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：身孰為本？答曰：欲貪為本。

什曰：由欲著情深，故廣生結業。亦以愛潤，所以受生。是以於諸結中偏舉欲貪也。肇曰：愛為生本，長眾結縛，凡在有身靡不由之。生曰：欲者，貪使在我，故受身者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：由欲著情深，故廣生結業。亦以愛潤，所以受生。是以於諸結中偏舉欲貪也。肇曰：愛為生本，長眾結縛，凡在有身靡不由之。生曰：欲者，貪使在我，故受身者矣。

又問：欲貪孰為本？答曰：虛妄分別為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：欲貪孰為本？答曰：虛妄分別為本。

什曰：法無定相，相由惑生，妄想分別是好是醜。好惡既形，欲心自發，故為欲本也。肇曰：法無美惡，虛妄分別謂是美是惡，美惡既形則貪欲是生也。生曰：妄分別法，故有可貪著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：法無定相，相由惑生，妄想分別是好是醜。好惡既形，欲心自發，故為欲本也。肇曰：法無美惡，虛妄分別謂是美是惡，美惡既形則貪欲是生也。生曰：妄分別法，故有可貪著也。

又問：虛妄分別孰為本？答曰：顛倒想為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：虛妄分別孰為本？答曰：顛倒想為本。

什曰：有無見反於法相，名為顛倒。先見有無，然後分別好惡。然則有無見是惑累之本、妄想之初，故偏受倒名也。肇曰：法本非有，倒想為有。既以為有，然後擇其美惡，謂之分別也。生曰：惑心內轉為倒，然後妄分別外事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：有無見反於法相，名為顛倒。先見有無，然後分別好惡。然則有無見是惑累之本、妄想之初，故偏受倒名也。肇曰：法本非有，倒想為有。既以為有，然後擇其美惡，謂之分別也。生曰：惑心內轉為倒，然後妄分別外事。

又問：顛倒想孰為本：答曰：無住為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：顛倒想孰為本：答曰：無住為本。

什曰：法無自性，緣感而起。當其未起莫知所寄，莫知所寄故無所住，無所住故則非有無。非有無而為有無之本，無住則窮其原，更無所出，故曰無本。無本而為物之本，故言立一切法也。肇曰：心猶水也，靜則有照，動則無鑒。癡愛所濁、邪風所扇，湧溢波蕩，未始暫住。以此觀法，何往不倒？譬如臨面湧泉，而責以本狀者，未之有也。倒想之興，本乎不住，義存於此乎。一切法從眾緣會而成體，緣未會則法無寄，無寄則無住，無住則無法。以無法為本，故能立一切法也。生曰：所謂顛倒，正反實也為不實矣。苟以不實為體，是自無住也。既不自住，豈他住哉？若有所住，不得為顛倒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：法無自性，緣感而起。當其未起莫知所寄，莫知所寄故無所住，無所住故則非有無。非有無而為有無之本，無住則窮其原，更無所出，故曰無本。無本而為物之本，故言立一切法也。肇曰：心猶水也，靜則有照，動則無鑒。癡愛所濁、邪風所扇，湧溢波蕩，未始暫住。以此觀法，何往不倒？譬如臨面湧泉，而責以本狀者，未之有也。倒想之興，本乎不住，義存於此乎。一切法從眾緣會而成體，緣未會則法無寄，無寄則無住，無住則無法。以無法為本，故能立一切法也。生曰：所謂顛倒，正反實也為不實矣。苟以不實為體，是自無住也。既不自住，豈他住哉？若有所住，不得為顛倒也。

又問：無住孰為本？答曰：無住則無本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：無住孰為本？答曰：無住則無本。

肇曰：若以心動為本，則因有有相生。理極初動更無本也。若以無法為本，則有因無生，無不因無，故更無本也。生曰：無住即是無本之理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：若以心動為本，則因有有相生。理極初動更無本也。若以無法為本，則有因無生，無不因無，故更無本也。生曰：無住即是無本之理也。

文殊師利！從無住本立一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利！從無住本立一切法。

肇曰：無住故想倒，想倒故分別，分別故貪欲，貪欲故有身，既有身也則善惡並陳，善惡既陳則萬法斯起。自茲以往，言數不能盡也。若善得其本，則眾末可除矣。生曰：一切諸法莫不皆然。但為理現於顛倒，故就顛倒取之為所明矣。以此為觀，復得有煩惱乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無住故想倒，想倒故分別，分別故貪欲，貪欲故有身，既有身也則善惡並陳，善惡既陳則萬法斯起。自茲以往，言數不能盡也。若善得其本，則眾末可除矣。生曰：一切諸法莫不皆然。但為理現於顛倒，故就顛倒取之為所明矣。以此為觀，復得有煩惱乎？

時維摩詰室有一天女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時維摩詰室有一天女。

什曰：無宅無神，隨宅主有優劣，故神有精麁。未曾有室，故以天女為神也。生曰：外國亦以神為天也。夫有福之家必有福神附焉，是以菩薩託為之矣。是入生死事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：無宅無神，隨宅主有優劣，故神有精麁。未曾有室，故以天女為神也。生曰：外國亦以神為天也。夫有福之家必有福神附焉，是以菩薩託為之矣。是入生死事也。

見諸大人聞所說法，便現其身即，以天華散諸菩薩、大弟子上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸大人聞所說法，便現其身即，以天華散諸菩薩、大弟子上。

什曰：諸菩薩上嫌其室空，今所以供養，將以宅主處疾，故其神承旨而致供也。肇曰：天女即法身大士也，常與淨名共弘大乘不思議道，故現為宅神同處一室。見大士集聞所說法，故現身散華，欲以生論也。生曰：現女神散華者，示卑而重法，以敦仰法之懷。密欲因事暢理，以明不畏生死，故雖入而不染也。若畏而避之，愈致著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：諸菩薩上嫌其室空，今所以供養，將以宅主處疾，故其神承旨而致供也。肇曰：天女即法身大士也，常與淨名共弘大乘不思議道，故現為宅神同處一室。見大士集聞所說法，故現身散華，欲以生論也。生曰：現女神散華者，示卑而重法，以敦仰法之懷。密欲因事暢理，以明不畏生死，故雖入而不染也。若畏而避之，愈致著也。

華至諸菩薩即皆墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華至諸菩薩即皆墮落。

生曰：任之自墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：任之自墮。

至大弟子便著不墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至大弟子便著不墮。

什曰：天以此未曾有室無雜教，故毀賤小乘、顯揚大道，所以共為影響發明勝致也。生曰：雖曰天力使然，招之自有在矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：天以此未曾有室無雜教，故毀賤小乘、顯揚大道，所以共為影響發明勝致也。生曰：雖曰天力使然，招之自有在矣。

一切弟子神力去華，不能令去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切弟子神力去華，不能令去。

肇曰：將辨大小之殊，故使華若此。生曰：夫制飾華者，本欲除其好情也。苟無情於好飾，終日在己，豈有犯哉？而用神力去華、惡其著身者，蓋託全戒。將明惡必致好，雖欲順律乃反違其意矣。然則以致好之本排之，豈可去乎？故因事以明斯義，理亦如事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：將辨大小之殊，故使華若此。生曰：夫制飾華者，本欲除其好情也。苟無情於好飾，終日在己，豈有犯哉？而用神力去華、惡其著身者，蓋託全戒。將明惡必致好，雖欲順律乃反違其意矣。然則以致好之本排之，豈可去乎？故因事以明斯義，理亦如事也。

爾時天問舍利弗：何故去華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天問舍利弗：何故去華。

生曰：怪而問之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：怪而問之。

答曰：此華不如法，是以去之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此華不如法，是以去之。

肇曰：香華著身非沙門法，是以去之。一義華法散身應墮，不墮非華法也。生曰：不如律法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：香華著身非沙門法，是以去之。一義華法散身應墮，不墮非華法也。生曰：不如律法。

天曰：勿謂此華為不如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：勿謂此華為不如法。

別本云「不如法分別」，什曰：梵本云「不淨」，沙門絕於飾好，故以華為不淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別本云「不如法分別」，什曰：梵本云「不淨」，沙門絕於飾好，故以華為不淨也。

所以者何？是華無所分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？是華無所分別。

什曰：華性本不二，故無分別也。生曰：華性無實，豈有如法不如法之分別哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：華性本不二，故無分別也。生曰：華性無實，豈有如法不如法之分別哉？

仁者自生分別想耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者自生分別想耳。

肇曰：華豈有心於墮不墮乎？分別之想出自仁者耳。生曰：如法不如法，出惑想之情耳，非華理然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：華豈有心於墮不墮乎？分別之想出自仁者耳。生曰：如法不如法，出惑想之情耳，非華理然也。

若於佛法出家，有所分別為不如法，若無分別是則如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於佛法出家，有所分別為不如法，若無分別是則如法。

肇曰：如法不如法，在心不在華。生曰：若體華理無好惡者，乃合律之法耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：如法不如法，在心不在華。生曰：若體華理無好惡者，乃合律之法耳。

觀諸菩薩華不著者，已斷一切分別想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸菩薩華不著者，已斷一切分別想故。

生曰：非直不致著，亦不能使著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：非直不致著，亦不能使著也。

譬如人畏時，非人得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如人畏時，非人得其便。

什曰：如一羅剎變形為馬，有一士夫乘之不疑。中道馬問士夫：「馬為好不？」士夫拔刀示之問言：「此刀好不？」知其心正無畏，竟不敢加害。若不如是，非人得其便也。生曰：恐畏之時情已怯弱，故得便者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：如一羅剎變形為馬，有一士夫乘之不疑。中道馬問士夫：「馬為好不？」士夫拔刀示之問言：「此刀好不？」知其心正無畏，竟不敢加害。若不如是，非人得其便也。生曰：恐畏之時情已怯弱，故得便者矣。

如是弟子畏生死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是弟子畏生死故。

生曰：華香致好則增生死，然惡之者是畏生死也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：華香致好則增生死，然惡之者是畏生死也。

色聲香味觸得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色聲香味觸得其便。

生曰：苟曰惡之，好得便矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：苟曰惡之，好得便矣。

已離畏者，一切五欲無能為也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離畏者，一切五欲無能為也。

生曰：既已離惡，正使五情所欲陳列於前，不復能使好之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：既已離惡，正使五情所欲陳列於前，不復能使好之矣。

結習未盡，華著身耳；結習盡者，華不著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結習未盡，華著身耳；結習盡者，華不著也。

什云：問曰：菩薩結習亦未盡，云何不著耶？答曰：有二種習，一結習、二佛法中愛習。得無生忍時結習都盡，而未斷佛法愛習。亦云法身菩薩雖有結習，以器淨故習氣不起也。肇曰：著與不著，一由內耳，華何心乎？生曰：向惡華去之，雖非結病，然是其習矣。習尚招華著身而不可去，況有結乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什云：問曰：菩薩結習亦未盡，云何不著耶？答曰：有二種習，一結習、二佛法中愛習。得無生忍時結習都盡，而未斷佛法愛習。亦云法身菩薩雖有結習，以器淨故習氣不起也。肇曰：著與不著，一由內耳，華何心乎？生曰：向惡華去之，雖非結病，然是其習矣。習尚招華著身而不可去，況有結乎。

舍利弗言：天止此室其已久如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：天止此室其已久如。

什曰：梵本云「幾久」也。肇曰：止淨名大乘之室久近，妙辯若此乎。生曰：既已屈之，便嫌其止室為天，而不欲便相指斥，故寄久為問焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「幾久」也。肇曰：止淨名大乘之室久近，妙辯若此乎。生曰：既已屈之，便嫌其止室為天，而不欲便相指斥，故寄久為問焉。

答曰：我止此室，如耆年解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：我止此室，如耆年解脫。

肇曰：將明第一無久近之義，故以解脫為諭。解脫，即無為解脫也。生曰：止室是有縛矣。如解脫，明無實縛矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：將明第一無久近之義，故以解脫為諭。解脫，即無為解脫也。生曰：止室是有縛矣。如解脫，明無實縛矣。

舍利弗言：止此久耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：止此久耶。

肇曰：解脫之道無形無相，逆之不見其首、尋之不見其後，眇莾無朕，謂之解脫。若止此猶解脫久近不可知者，乃大久也。生曰：舍利弗前問意雖云止室，而語交在久。於不達者取之，便謂向答是矣。苟答其語，則云如舍利弗解脫來久也。今舍利弗解脫來實久，止室得不久乎？止室既已有久，不復得同解脫也，是以不得不以久為問焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：解脫之道無形無相，逆之不見其首、尋之不見其後，眇莾無朕，謂之解脫。若止此猶解脫久近不可知者，乃大久也。生曰：舍利弗前問意雖云止室，而語交在久。於不達者取之，便謂向答是矣。苟答其語，則云如舍利弗解脫來久也。今舍利弗解脫來實久，止室得不久乎？止室既已有久，不復得同解脫也，是以不得不以久為問焉。

天曰：耆年解脫亦何如久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：耆年解脫亦何如久。

肇曰：逆問其所得，令自悟也。耆年所得無為解脫，寧可稱久乎？生曰：言耆年解脫之為久，亦何所似乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：逆問其所得，令自悟也。耆年所得無為解脫，寧可稱久乎？生曰：言耆年解脫之為久，亦何所似乎。

舍利弗默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗默然不答。

肇曰：言久於前，責實於後，故莫知所答也。生曰：既言解脫無久，跡為實無也。解脫苟以無為實者，言亦實有也。有無相乖，豈可得以言解脫？是以託用斯默，以明解脫非實無矣。解脫既非實無，然後止言，乃可得必同之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：言久於前，責實於後，故莫知所答也。生曰：既言解脫無久，跡為實無也。解脫苟以無為實者，言亦實有也。有無相乖，豈可得以言解脫？是以託用斯默，以明解脫非實無矣。解脫既非實無，然後止言，乃可得必同之矣。

天曰：如何耆舊大智而默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：如何耆舊大智而默。

肇曰：五百弟子仁者智慧第一，默然何耶？生曰：默然似有所不達故爾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：五百弟子仁者智慧第一，默然何耶？生曰：默然似有所不達故爾也。

答曰：解脫者無所言說，故吾於是不知所云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：解脫者無所言說，故吾於是不知所云。

肇曰：向聞如解脫請始終難知，說以為久。而解脫相者，非心所知、非言所及，將順解脫無言之旨，故莫知所云焉。生曰：不知其會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：向聞如解脫請始終難知，說以為久。而解脫相者，非心所知、非言所及，將順解脫無言之旨，故莫知所云焉。生曰：不知其會也。

天曰：言說文字皆解脫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：言說文字皆解脫相。

肇曰：舍利弗以言久為失，故默然無言，謂順真解。未能語默齊致、觸物無閡，故天說等解，以曉其意也。生曰：有會矣乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：舍利弗以言久為失，故默然無言，謂順真解。未能語默齊致、觸物無閡，故天說等解，以曉其意也。生曰：有會矣乎。

所以者何？解脫者不內不外、不在兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？解脫者不內不外、不在兩間。

生曰：夫解脫者，我解於縛也。不偏在我，故不內也。亦不偏在縛，故不外也。會成解脫，又不兩在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：夫解脫者，我解於縛也。不偏在我，故不內也。亦不偏在縛，故不外也。會成解脫，又不兩在。

文字亦不內不外、不在兩間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字亦不內不外、不在兩間。

生曰。我為內。所說為外。合之為兩間矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰。我為內。所說為外。合之為兩間矣。

是故舍利弗無離文字說解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故舍利弗無離文字說解脫也。

肇曰：法之所在極於三處，三處求文字解脫俱不可得，如之何欲離文字而別說解脫乎？生曰：舍利弗向言解脫無所言說故默者，是謂言說異於解脫。既明無異，故誡之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法之所在極於三處，三處求文字解脫俱不可得，如之何欲離文字而別說解脫乎？生曰：舍利弗向言解脫無所言說故默者，是謂言說異於解脫。既明無異，故誡之焉。

所以者何？一切諸法是解脫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？一切諸法是解脫相。

肇曰：萬法雖殊，無非解脫相，豈文字之獨異焉？生曰：無不是解脫相故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：萬法雖殊，無非解脫相，豈文字之獨異焉？生曰：無不是解脫相故也。

舍利弗言：不復以離婬怒癡為解脫乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：不復以離婬怒癡為解脫乎。

肇曰：二乘結盡無為為解脫。聞上等解，乖其本趣，故致斯問。生曰：以佛言離婬怒癡為解脫而問之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：二乘結盡無為為解脫。聞上等解，乖其本趣，故致斯問。生曰：以佛言離婬怒癡為解脫而問之耳。

天曰：佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳。

生曰：增上慢人以得法為懷，不能即婬怒癡為解脫也。故驗終以語之，令其悟耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：增上慢人以得法為懷，不能即婬怒癡為解脫也。故驗終以語之，令其悟耳。

若無增上慢者，佛說婬怒癡性即是解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無增上慢者，佛說婬怒癡性即是解脫。

肇曰：卑生死、尊己道，謂增上慢人也，為此人說離結為解脫。若不卑生死、不尊己道者，則為說三毒諸結性即解脫，無別解脫也。二乘雖無結慢，然卑生死、尊涅槃，猶有相似慢結。慢者，未得道，言已得，以生慢。生曰：以無執為懷者，不復待驗然後悟矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：卑生死、尊己道，謂增上慢人也，為此人說離結為解脫。若不卑生死、不尊己道者，則為說三毒諸結性即解脫，無別解脫也。二乘雖無結慢，然卑生死、尊涅槃，猶有相似慢結。慢者，未得道，言已得，以生慢。生曰：以無執為懷者，不復待驗然後悟矣。

舍利弗言：善哉善哉。天女！汝何所得、以何為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：善哉善哉。天女！汝何所得、以何為證。

什曰：有為果言得，無為果言證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：有為果言得，無為果言證。

辯乃如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯乃如是。

肇曰：善其所說，非己所及，故問得何道、證何果，辯乃如是乎？生曰：既解而善其言也。要有所得、有所證，然後有如此之辯，故問之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：善其所說，非己所及，故問得何道、證何果，辯乃如是乎？生曰：既解而善其言也。要有所得、有所證，然後有如此之辯，故問之焉。

天曰：我無得無證，故辯如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：我無得無證，故辯如是。

什曰：若見有得證則情有所封，有所封則有所閡，有閡則無辯。以無得證，故能若是也。肇曰：夫有閡之道不能生無閡之辯，無閡之辯必出于無閡之道。道有得有證者，必有所不得有所不證。以大乘之道無得無證，故無所不得無所不證。從此生辨，故無所不辨也。生曰：無得為得、無證為證，故辨如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：若見有得證則情有所封，有所封則有所閡，有閡則無辯。以無得證，故能若是也。肇曰：夫有閡之道不能生無閡之辯，無閡之辯必出于無閡之道。道有得有證者，必有所不得有所不證。以大乘之道無得無證，故無所不得無所不證。從此生辨，故無所不辨也。生曰：無得為得、無證為證，故辨如是也。

所以者何？若有得有證者，則於佛法為增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？若有得有證者，則於佛法為增上慢。

肇曰：若見己有所得，必見他不得。此於佛平等之法，猶為增上慢人，何能致無閡之辨乎？生曰：若有得者則不得也。以不得為得，增上慢矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：若見己有所得，必見他不得。此於佛平等之法，猶為增上慢人，何能致無閡之辨乎？生曰：若有得者則不得也。以不得為得，增上慢矣。

舍利弗問天：汝於三乘為何志求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問天：汝於三乘為何志求。

什曰：伏其德音，知其不常，然則未測其所乘，故問其志也。肇曰：上直云無得無證，未知何乘，故復問也。生曰：三乘同以無得為懷，故不知為何志也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：伏其德音，知其不常，然則未測其所乘，故問其志也。肇曰：上直云無得無證，未知何乘，故復問也。生曰：三乘同以無得為懷，故不知為何志也。

天曰：以聲聞法化眾生，故我為聲聞；以因緣法化眾生，故我為辟支佛；以大悲法化眾生，故我為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：以聲聞法化眾生，故我為聲聞；以因緣法化眾生，故我為辟支佛；以大悲法化眾生，故我為大乘。

肇曰：大乘之道無乘不乘，為彼而乘，吾何乘也？生曰：隨彼為之，我無定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大乘之道無乘不乘，為彼而乘，吾何乘也？生曰：隨彼為之，我無定也。

舍利弗！如人入瞻蔔林，唯嗅瞻蔔，不嗅餘香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！如人入瞻蔔林，唯嗅瞻蔔，不嗅餘香。

什曰：非謂有而不嗅，謂足於所聞不復外求耳。依喻義可知也矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：非謂有而不嗅，謂足於所聞不復外求耳。依喻義可知也矣。

如是若入此室，但聞佛功德之香，不樂聞聲聞、辟支佛功德香也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是若入此室，但聞佛功德之香，不樂聞聲聞、辟支佛功德香也。

肇曰：無乘不乘乃為大乘，故以香林為諭。明淨名之室不雜二乘之香，止此室者豈他嗅哉？以此可知吾志何乘也。生曰：維摩詰居此室而應者，大明宗極之理也。而宗極之理無取小義，此則表佛功德外勳矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無乘不乘乃為大乘，故以香林為諭。明淨名之室不雜二乘之香，止此室者豈他嗅哉？以此可知吾志何乘也。生曰：維摩詰居此室而應者，大明宗極之理也。而宗極之理無取小義，此則表佛功德外勳矣。

舍利弗！其有釋梵四天王、諸天龍鬼神等入此室者，聞斯上人講說正法，皆樂佛功德之香，發心而出。舍利弗！吾止此室十有二年，初不聞說聲聞、辟支佛法，但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！其有釋梵四天王、諸天龍鬼神等入此室者，聞斯上人講說正法，皆樂佛功德之香，發心而出。舍利弗！吾止此室十有二年，初不聞說聲聞、辟支佛法，但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法。

肇曰：大乘之法皆名不可思議。上問止室久近欲生論端，故答以解脫。今言實年，以明所聞之不雜也。生曰：諸天鬼神暫入此室，尚無不發大意而出，況我久聞妙法乎。然則不能不為大，非能為大矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大乘之法皆名不可思議。上問止室久近欲生論端，故答以解脫。今言實年，以明所聞之不雜也。生曰：諸天鬼神暫入此室，尚無不發大意而出，況我久聞妙法乎。然則不能不為大，非能為大矣。

舍利弗！此室常現八未曾有難得之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！此室常現八未曾有難得之法。

生曰：既聞妙法，又見未曾有事，豈得不為大哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：既聞妙法，又見未曾有事，豈得不為大哉。

何等為八？此室常以金色光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為八？此室常以金色光照。

生曰：應主在慈，豈不有照時乎？而不見之者？彼自絕耳？非室無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：應主在慈，豈不有照時乎？而不見之者？彼自絕耳？非室無也。

晝夜無異，不以日月所照為明，是為一未曾有難得之法。此室入者，不為諸垢之所惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜無異，不以日月所照為明，是為一未曾有難得之法。此室入者，不為諸垢之所惱也。

什曰：其室清淨，無逆氣惡神，垢緣絕，故垢不生也。惡神起，如十頭羅剎入一王體，怒害即生，是其類也。肇曰：入此室者煩惱自息。生曰：此室常表於理，見之乃為入耳。果得入之，不復為諸垢所惱矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：其室清淨，無逆氣惡神，垢緣絕，故垢不生也。惡神起，如十頭羅剎入一王體，怒害即生，是其類也。肇曰：入此室者煩惱自息。生曰：此室常表於理，見之乃為入耳。果得入之，不復為諸垢所惱矣。

是為二未曾有難得之法。此室常有釋梵四天王、他方菩薩來會不絕，是為三未曾有難得之法。此室常說六波羅蜜不退轉法，是為四未曾有難得之法。此室常作天人第一之樂，絃出無量法化之聲，是為五未曾有難得之法。此室有四大藏眾寶積滿，周窮濟乏求得無盡，是為六未曾有難得之法。此室釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、阿閦佛、寶德、寶炎、寶月、寶嚴、難勝、師子響、一切利成，如是等十方無量諸佛，是上人念時即皆為來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為二未曾有難得之法。此室常有釋梵四天王、他方菩薩來會不絕，是為三未曾有難得之法。此室常說六波羅蜜不退轉法，是為四未曾有難得之法。此室常作天人第一之樂，絃出無量法化之聲，是為五未曾有難得之法。此室有四大藏眾寶積滿，周窮濟乏求得無盡，是為六未曾有難得之法。此室釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、阿閦佛、寶德、寶炎、寶月、寶嚴、難勝、師子響、一切利成，如是等十方無量諸佛，是上人念時即皆為來。

生曰：佛理常在其心，念之便至矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：佛理常在其心，念之便至矣。

廣說諸佛祕要法藏，說已還去，是為七未曾有難得之法。此室一切諸天嚴飾宮殿、諸佛淨土皆於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣說諸佛祕要法藏，說已還去，是為七未曾有難得之法。此室一切諸天嚴飾宮殿、諸佛淨土皆於中現。

什曰：如有方寸金剛，數十里內石壁之表所有形色悉於是現。此室明徹，其諭如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：如有方寸金剛，數十里內石壁之表所有形色悉於是現。此室明徹，其諭如此。

是為八未曾有難得之法。舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為八未曾有難得之法。舍利弗！此室常現八未曾有難得之法，誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎？

肇曰：顯室奇特之事，以成香林之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：顯室奇特之事，以成香林之義。

舍利弗言：汝何以不轉女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：汝何以不轉女身。

肇曰：汝以無礙之智受有礙之身，而不轉捨，何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：汝以無礙之智受有礙之身，而不轉捨，何耶？

天曰：我從十二年來，求女人相了不可得，當何所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：我從十二年來，求女人相了不可得，當何所轉。

肇曰：止此室來所聞正法，未覺女人異於男子，當何所轉？天悟女相焉十二年而已乎？欲明此室純一等教，無有雜聲，故齊此為言耳。天為女像，為生斯論矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：止此室來所聞正法，未覺女人異於男子，當何所轉？天悟女相焉十二年而已乎？欲明此室純一等教，無有雜聲，故齊此為言耳。天為女像，為生斯論矣。

譬如幻師化作幻女，若有人問：何以不轉女身？是人為正問不？舍利弗言：不也。幻無定相，當何所轉？天曰：一切諸法亦復如是，無有定相。云何乃問不轉女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師化作幻女，若有人問：何以不轉女身？是人為正問不？舍利弗言：不也。幻無定相，當何所轉？天曰：一切諸法亦復如是，無有定相。云何乃問不轉女身。

肇曰：萬物如幻無有定相，誰好誰醜而欲轉之乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：萬物如幻無有定相，誰好誰醜而欲轉之乎。

即時天女以神通力，變舍利弗令如天女，天自化身如舍利弗，而問言：何以不轉女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時天女以神通力，變舍利弗令如天女，天自化身如舍利弗，而問言：何以不轉女身。

肇曰：將成幻化無定之義，故現變而問，令其自悟也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：將成幻化無定之義，故現變而問，令其自悟也。

舍利弗以天女像而答言：我今不知所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗以天女像而答言：我今不知所轉。

什曰：此從解中據理而言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：此從解中據理而言。

而變為女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而變為女身。

肇曰：吾不知所以轉而為此身，如之何又欲轉之乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：吾不知所以轉而為此身，如之何又欲轉之乎？

天曰：舍利弗若能轉此女身，則一切女人亦當能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：舍利弗若能轉此女身，則一切女人亦當能轉。

肇曰：仁者不知所以轉而轉為女身，眾女亦不知所以轉而為女也。若仁者無心於為女而不能轉女身者，則眾女亦然不能自轉。如何勸人轉女身乎？此明女雖無定相，而因緣所成，不得自在轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：仁者不知所以轉而轉為女身，眾女亦不知所以轉而為女也。若仁者無心於為女而不能轉女身者，則眾女亦然不能自轉。如何勸人轉女身乎？此明女雖無定相，而因緣所成，不得自在轉也。

如舍利弗非女而現女身，一切女人亦復如是，雖現女身而非女也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如舍利弗非女而現女身，一切女人亦復如是，雖現女身而非女也。

肇曰：如舍利弗實非女，而今現是女像。眾女亦現是女像，實非女也。男女無定相，類己可知矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：如舍利弗實非女，而今現是女像。眾女亦現是女像，實非女也。男女無定相，類己可知矣。

是故佛說一切諸法非男非女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故佛說一切諸法非男非女。

肇曰：佛語豈虛妄哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：佛語豈虛妄哉！

即時天女還攝神力，舍利弗身還復如故。天問舍利弗：女身色相今何所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時天女還攝神力，舍利弗身還復如故。天問舍利弗：女身色相今何所在。

肇曰：將推女相之所在，故復身而問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：將推女相之所在，故復身而問。

舍利弗言：女身色相無在無不在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：女身色相無在無不在。

肇曰：欲言有在，今見無相；欲言無在，向復有相。猶幻化無定，莫知所在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：欲言有在，今見無相；欲言無在，向復有相。猶幻化無定，莫知所在也。

天曰：一切諸法亦復如是，無在無不在。夫無在無不在者，佛所說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：一切諸法亦復如是，無在無不在。夫無在無不在者，佛所說也。

肇曰：豈唯女相，諸法皆爾。稱佛所說，以明理不可易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：豈唯女相，諸法皆爾。稱佛所說，以明理不可易。

舍利弗問天：汝於此沒，當生何所？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問天：汝於此沒，當生何所？

肇曰：既知現相之無在，又問當生之所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既知現相之無在，又問當生之所在。

天曰：佛化所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：佛化所生。

什曰：不直說無生而說生者，欲據有生相結而理無生滅者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：不直說無生而說生者，欲據有生相結而理無生滅者也。

吾如彼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾如彼生。

肇曰：此生身相既如幻化，沒此更生豈得異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：此生身相既如幻化，沒此更生豈得異也。

曰佛化所生，非沒生也。天曰：眾生猶然，無沒生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰佛化所生，非沒生也。天曰：眾生猶然，無沒生也。

肇曰：豈我獨如化，物無非化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：豈我獨如化，物無非化也。

舍利弗問天：汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問天：汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提。

肇曰：身相沒生可如幻化，菩提真道必應有實，故問久如當成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：身相沒生可如幻化，菩提真道必應有實，故問久如當成。

天曰：如舍利弗還為凡夫，我乃當成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：如舍利弗還為凡夫，我乃當成阿耨多羅三藐三菩提。

肇曰：所期必無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：所期必無。

舍利弗言：我作凡夫，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：我作凡夫，無有是處。

肇曰：聖人還為凡夫，何有是處耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：聖人還為凡夫，何有是處耶？

天曰：我得阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：我得阿耨多羅三藐三菩提，亦無是處。

肇曰：彼聖人為凡夫、我成菩提道，無處一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：彼聖人為凡夫、我成菩提道，無處一也。

所以者何？菩提無住處，是故無有得者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？菩提無住處，是故無有得者。

肇曰：菩提之道無為無相，自無住處，誰有得者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：菩提之道無為無相，自無住處，誰有得者？

舍利弗言：今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，已得當得如恒河沙，皆謂何乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提，已得當得如恒河沙，皆謂何乎。

肇曰：據得以問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：據得以問。

天曰：皆以世俗文字數故說有三世，非謂菩提有去來今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：皆以世俗文字數故說有三世，非謂菩提有去來今。

什曰：菩提性空，故超於三世。菩提既空則無得佛，無得佛者則亦無菩提。緣會而生，理不相離，故有無宜同也。肇曰：世俗言數有三世得耳，非謂菩提第一真道有去來今也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：菩提性空，故超於三世。菩提既空則無得佛，無得佛者則亦無菩提。緣會而生，理不相離，故有無宜同也。肇曰：世俗言數有三世得耳，非謂菩提第一真道有去來今也。

天曰：舍利弗！汝得阿羅漢道耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：舍利弗！汝得阿羅漢道耶。

什曰：佛道深妙有之真極，己所未得猶謂不無，即其所得了其非有，故問令推己以悟佛也。肇曰：羅漢入無漏心不見得道，入有漏心則見有得。今問以第九解脫自證成道時見有得耶？欲令自悟無得義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：佛道深妙有之真極，己所未得猶謂不無，即其所得了其非有，故問令推己以悟佛也。肇曰：羅漢入無漏心不見得道，入有漏心則見有得。今問以第九解脫自證成道時見有得耶？欲令自悟無得義也。

曰：無所得故而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：無所得故而得。

什曰：以其解法無得則理會於法，故因其所會假名為得。肇曰：推心而答也。無得故有得，有得則無得，此明真得乃在於不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：以其解法無得則理會於法，故因其所會假名為得。肇曰：推心而答也。無得故有得，有得則無得，此明真得乃在於不得。

天曰：諸佛菩薩亦復如是，無所得故而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天曰：諸佛菩薩亦復如是，無所得故而得。

什曰：二乘取證無得俱同，但大乘悟法既深，又無出入之異耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：二乘取證無得俱同，但大乘悟法既深，又無出入之異耳。

爾時維摩詰語舍利弗：是天女曾已供養九十二億佛，已能遊戲菩薩神通，所願具足，得無生忍，住不退轉，以本願故隨意能現教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時維摩詰語舍利弗：是天女曾已供養九十二億佛，已能遊戲菩薩神通，所願具足，得無生忍，住不退轉，以本願故隨意能現教化眾生。

肇曰：上但即言生論，未知其道深淺。淨名傍顯其實，以生眾會敬信之情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：上但即言生論，未知其道深淺。淨名傍顯其實，以生眾會敬信之情。