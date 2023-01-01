注維摩詰經卷第一并序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 注維摩詰經卷第一并序

後秦釋僧肇撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦釋僧肇撰

維摩詰不思議經者，蓋是窮微盡化、絕妙之稱也。其旨淵玄、非言象所測，道越三空、非二乘所議，超群數之表、絕有心之境，眇莾無為而無不為、罔知所以然而能然者，不思議也。何則？夫聖智無知而萬品俱照、法身無象而殊形並應，至韻無言而玄籍彌布、冥權無謀而動與事會，故能統濟群方、開物成務，利見天下、於我無為，而惑者覩感照因謂之智、觀應形則謂之身、覿玄籍便謂之言、見變動而謂之權。夫道之極者，豈可以形言權智而語其神域哉！然群生長寢、非言莫曉，道不孤運、弘之由人，是以如來命文殊於異方、召維摩於他土，爰集毘耶，共弘斯道。此經所明，統萬行則以權智為主、樹德本則以六度為根、濟蒙惑則以慈悲為首、語宗極則以不二為門。凡此眾說，皆不思議之本也；至若借座燈王、請飯香土、手接大千、室包乾象，不思議之迹也。然幽關難啟，聖應不同。非本無以垂跡、非跡無以顯本，本跡雖殊而不思議一也，故命侍者標以為名焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰不思議經者，蓋是窮微盡化、絕妙之稱也。其旨淵玄、非言象所測，道越三空、非二乘所議，超群數之表、絕有心之境，眇莾無為而無不為、罔知所以然而能然者，不思議也。何則？夫聖智無知而萬品俱照、法身無象而殊形並應，至韻無言而玄籍彌布、冥權無謀而動與事會，故能統濟群方、開物成務，利見天下、於我無為，而惑者覩感照因謂之智、觀應形則謂之身、覿玄籍便謂之言、見變動而謂之權。夫道之極者，豈可以形言權智而語其神域哉！然群生長寢、非言莫曉，道不孤運、弘之由人，是以如來命文殊於異方、召維摩於他土，爰集毘耶，共弘斯道。此經所明，統萬行則以權智為主、樹德本則以六度為根、濟蒙惑則以慈悲為首、語宗極則以不二為門。凡此眾說，皆不思議之本也；至若借座燈王、請飯香土、手接大千、室包乾象，不思議之迹也。然幽關難啟，聖應不同。非本無以垂跡、非跡無以顯本，本跡雖殊而不思議一也，故命侍者標以為名焉。

大秦天王俊神超世、玄心獨悟，弘至治於萬機之上、揚道化於千載之下，每尋翫茲典，以為棲神之宅；而恨支竺所出理滯於文、常恐玄宗墜於譯人。北天之運，運通有在也。以弘始八年歲次鶉火，一命大將軍常山公右將軍安成侯與義學沙門千二百人，於長安大寺請羅什法師重譯正本。什以高世之量冥心真境，既盡環中又善方言，時手執梵文口自宣譯，道俗虔虔一言三復，陶冶精求務存聖意，其文約而詣、其旨婉而彰，微遠之言於茲顯然矣。余以闇短時預聽次，雖思乏參玄，然麁得文意，輒順所聞為之注解，略記成言述而無作，庶將來君子異世同聞焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大秦天王俊神超世、玄心獨悟，弘至治於萬機之上、揚道化於千載之下，每尋翫茲典，以為棲神之宅；而恨支竺所出理滯於文、常恐玄宗墜於譯人。北天之運，運通有在也。以弘始八年歲次鶉火，一命大將軍常山公右將軍安成侯與義學沙門千二百人，於長安大寺請羅什法師重譯正本。什以高世之量冥心真境，既盡環中又善方言，時手執梵文口自宣譯，道俗虔虔一言三復，陶冶精求務存聖意，其文約而詣、其旨婉而彰，微遠之言於茲顯然矣。余以闇短時預聽次，雖思乏參玄，然麁得文意，輒順所聞為之注解，略記成言述而無作，庶將來君子異世同聞焉。

維摩詰所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩詰所說。

什曰：維摩詰，秦言淨名，即五百童子之一也。從妙喜國來遊此境，所應既周將還本土，欲顯其淳德以澤群生，顯迹悟時要必有由，故命同志詣佛而獨不行。獨不行則，知其疾也。何以知之？同志五百共遵大道，至於進德修善動靜必俱。命淨國之會業之大者，而不同舉，明其有疾。有疾，故有問疾之會。問疾之會由淨國之集，淨國之集由淨名方便。然則此經始終所由，良有在也。若自說而觀則眾聖齊功、自本而尋則功由淨名，源其所由，故曰維摩詰所說也。肇曰：維摩詰，秦言淨名，法身大士也。其權道無方、隱顯殊迹，釋彼妙喜現此忍土，所以和光塵俗因通道教，常與寶積俱遊，為法城之侶。其教緣既畢，將返妙喜，故欲顯其神德以弘如來不思議解脫之道。至命寶積獨詣釋迦、自留現疾，所以生問疾之端、建微言之始，妙唱自彼，故言其說。竺道生曰：維摩詰者，此云無垢稱也。其晦跡五欲、超然無染，清名遐布，故致斯號，貴名求實者必重其說。說本表實，重之則終得所求，因斯近接，有過聖言矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：維摩詰，秦言淨名，即五百童子之一也。從妙喜國來遊此境，所應既周將還本土，欲顯其淳德以澤群生，顯迹悟時要必有由，故命同志詣佛而獨不行。獨不行則，知其疾也。何以知之？同志五百共遵大道，至於進德修善動靜必俱。命淨國之會業之大者，而不同舉，明其有疾。有疾，故有問疾之會。問疾之會由淨國之集，淨國之集由淨名方便。然則此經始終所由，良有在也。若自說而觀則眾聖齊功、自本而尋則功由淨名，源其所由，故曰維摩詰所說也。肇曰：維摩詰，秦言淨名，法身大士也。其權道無方、隱顯殊迹，釋彼妙喜現此忍土，所以和光塵俗因通道教，常與寶積俱遊，為法城之侶。其教緣既畢，將返妙喜，故欲顯其神德以弘如來不思議解脫之道。至命寶積獨詣釋迦、自留現疾，所以生問疾之端、建微言之始，妙唱自彼，故言其說。竺道生曰：維摩詰者，此云無垢稱也。其晦跡五欲、超然無染，清名遐布，故致斯號，貴名求實者必重其說。說本表實，重之則終得所求，因斯近接，有過聖言矣。

經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。

肇曰：經者常也。古今雖殊，覺道不改，群邪不能沮、眾聖不能異，故曰常也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：經者常也。古今雖殊，覺道不改，群邪不能沮、眾聖不能異，故曰常也。

一名不可思議解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一名不可思議解脫。

什曰：亦名三昧，亦名神足，或令脩短改度、或巨細相容，變化隨意，於法自在、解脫無礙，故名解脫。能者能然，物不知所以，故曰不思議。亦云法身大士念即隨應，不入禪定然後能也。心得自在，不為不能所縛，故曰解脫也。若直明法空，則乖於常習，無以取信，故現物隨心變，明物無定性，物無定性則其性虛矣。菩薩得其無定，故令物隨心轉，則不思議乃空之明證。將顯理宗，故以為經之標也。肇曰：微遠幽深，二乘不能測，不思議也。縱任無礙，塵累不能拘，解脫也。此經始自于淨土、終于法供養，其中所明雖殊，然其不思議解脫一也，故總以為名焉。上以人名經，此以法名經。以法名經，所以標榜旨歸；以人名經，所以因人弘道者也。生曰：無垢之稱，或止形迹，心不必然，故復言其解脫，更為一名。不可思議者，凡有二種：一曰理空，非惑情所圖；二曰神奇，非淺識所量。若體夫空理，則脫思議之惑。惑既脫矣，則所為難測。維摩詰今動靜皆神奇，必脫諸惑。脫惑在于體空，說空是其所體，是以無垢之名信而有徵。名苟有徵，其求愈到。到於求者，何患不悟乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：亦名三昧，亦名神足，或令脩短改度、或巨細相容，變化隨意，於法自在、解脫無礙，故名解脫。能者能然，物不知所以，故曰不思議。亦云法身大士念即隨應，不入禪定然後能也。心得自在，不為不能所縛，故曰解脫也。若直明法空，則乖於常習，無以取信，故現物隨心變，明物無定性，物無定性則其性虛矣。菩薩得其無定，故令物隨心轉，則不思議乃空之明證。將顯理宗，故以為經之標也。肇曰：微遠幽深，二乘不能測，不思議也。縱任無礙，塵累不能拘，解脫也。此經始自于淨土、終于法供養，其中所明雖殊，然其不思議解脫一也，故總以為名焉。上以人名經，此以法名經。以法名經，所以標榜旨歸；以人名經，所以因人弘道者也。生曰：無垢之稱，或止形迹，心不必然，故復言其解脫，更為一名。不可思議者，凡有二種：一曰理空，非惑情所圖；二曰神奇，非淺識所量。若體夫空理，則脫思議之惑。惑既脫矣，則所為難測。維摩詰今動靜皆神奇，必脫諸惑。脫惑在于體空，說空是其所體，是以無垢之名信而有徵。名苟有徵，其求愈到。到於求者，何患不悟乎？

佛國品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國品第一

什曰：經始終由於淨國，故以佛國冠於篇也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：經始終由於淨國，故以佛國冠於篇也。

如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是。

肇曰：如是信順辭。夫信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，故建言如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：如是信順辭。夫信則所言之理順，順則師資之道成。經無豐約，非信不傳，故建言如是。

我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞。

什曰：若不言聞，則是我自有法。我自有法則情有所執，情有所執諍亂必興。若言我聞則我無法、則無所執，得失是非歸於所聞。我既無執、彼亦無競，無執無競，諍何由生？又云愛有二種：一、五欲愛；二、法愛。外道出家能斷欲愛、不斷法愛，故情有所執。佛弟子兼除二愛，法愛既盡，執競都息。經始稱我聞，存於此也。肇曰：出經者明己親承聖旨，無傳聞之謬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：若不言聞，則是我自有法。我自有法則情有所執，情有所執諍亂必興。若言我聞則我無法、則無所執，得失是非歸於所聞。我既無執、彼亦無競，無執無競，諍何由生？又云愛有二種：一、五欲愛；二、法愛。外道出家能斷欲愛、不斷法愛，故情有所執。佛弟子兼除二愛，法愛既盡，執競都息。經始稱我聞，存於此也。肇曰：出經者明己親承聖旨，無傳聞之謬也。

一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時。

什曰：說經時也。肇曰：法王啟運嘉集之時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：說經時也。肇曰：法王啟運嘉集之時也。

佛在毘耶離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在毘耶離。

什曰：據佛所在方也。毘，言稻土之所宜也。耶離，言廣嚴，其地平廣莊嚴。肇曰：毘耶離，國土名也，秦言廣嚴。其土平廣嚴事，因以為名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：據佛所在方也。毘，言稻土之所宜也。耶離，言廣嚴，其地平廣莊嚴。肇曰：毘耶離，國土名也，秦言廣嚴。其土平廣嚴事，因以為名也。

菴羅樹園。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菴羅樹園。

什曰：菴羅樹，其果似桃而非桃也。肇曰：菴羅，果樹名也，其果似桃而非桃。先言奈氏，事在他經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：菴羅樹，其果似桃而非桃也。肇曰：菴羅，果樹名也，其果似桃而非桃。先言奈氏，事在他經。

與大比丘眾八千人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾八千人俱。

肇曰：比丘，秦言或名淨乞食、或名破煩惱、或名淨持戒、或名能怖魔。天竺一名該此四義，秦言無一名以譯之，故存義名焉。別本云「摩訶比丘僧八千人俱」，什曰：共聞經人也。舉時、方、人三事以證其所聞也。摩訶，秦言大、亦言勝、亦言多。於一切眾中最上，天人所宗，故言大。能勝九十六種論議，故言勝。其數八千，故言多。比丘，秦言破煩惱、亦言乞士。除五種邪命養法身，故言乞士。比丘、菩薩不合數者，以比丘盡是肉身、菩薩多是法身，身異故。若肉身菩薩未正位取證，心異故。以二因緣，比丘、菩薩不合說也。所以先羅漢、後菩薩者，人謂菩薩未盡諸漏、智慧未具，羅漢三漏既盡、智慧成就，隨人情所推以為先後耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：比丘，秦言或名淨乞食、或名破煩惱、或名淨持戒、或名能怖魔。天竺一名該此四義，秦言無一名以譯之，故存義名焉。別本云「摩訶比丘僧八千人俱」，什曰：共聞經人也。舉時、方、人三事以證其所聞也。摩訶，秦言大、亦言勝、亦言多。於一切眾中最上，天人所宗，故言大。能勝九十六種論議，故言勝。其數八千，故言多。比丘，秦言破煩惱、亦言乞士。除五種邪命養法身，故言乞士。比丘、菩薩不合數者，以比丘盡是肉身、菩薩多是法身，身異故。若肉身菩薩未正位取證，心異故。以二因緣，比丘、菩薩不合說也。所以先羅漢、後菩薩者，人謂菩薩未盡諸漏、智慧未具，羅漢三漏既盡、智慧成就，隨人情所推以為先後耳。

菩薩三萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩三萬二千。

肇曰：菩薩，正音云菩提薩埵。菩提，佛道名也。薩埵，秦言大心眾生。有大心、入佛道，名菩提薩埵。無正名譯也。別本云「菩薩三萬二千得大神通」，什曰：大士凡有三種，一者出家、二者在家、三者他方來。復次，一者結業身、二者法身。此中菩薩多是法身，然應感之形與物同迹，物或齊其所見而生劣想，故舉大數然後序德也。梵本云「神通智慧本事已作」，六度諸法即通慧之因，通慧之因即本事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：菩薩，正音云菩提薩埵。菩提，佛道名也。薩埵，秦言大心眾生。有大心、入佛道，名菩提薩埵。無正名譯也。別本云「菩薩三萬二千得大神通」，什曰：大士凡有三種，一者出家、二者在家、三者他方來。復次，一者結業身、二者法身。此中菩薩多是法身，然應感之形與物同迹，物或齊其所見而生劣想，故舉大數然後序德也。梵本云「神通智慧本事已作」，六度諸法即通慧之因，通慧之因即本事也。

眾所知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾所知識。

肇曰：大士處世猶日月升天，有目之士誰不知識。別本云「眾所敬仰」，什曰：梵本云「多知多識」，顯德應時故物咸知識，物咸知識故敬之者眾，此義則出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大士處世猶日月升天，有目之士誰不知識。別本云「眾所敬仰」，什曰：梵本云「多知多識」，顯德應時故物咸知識，物咸知識故敬之者眾，此義則出也。

大智本行皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智本行皆悉成就。

肇曰：大智，一切種智也。此智以六度六通眾行為本，諸大士已備此本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大智，一切種智也。此智以六度六通眾行為本，諸大士已備此本行。

諸佛威神之所建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛威神之所建立。

什曰：佛威神建立，言佛所念也。為佛所念則莫能沮壞，猶如魚子為母所念必得成就也。肇曰：天澤無私，不潤枯木；佛威雖普，不立無根。所建立者，道根必深也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：佛威神建立，言佛所念也。為佛所念則莫能沮壞，猶如魚子為母所念必得成就也。肇曰：天澤無私，不潤枯木；佛威雖普，不立無根。所建立者，道根必深也。

為護法城受持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為護法城受持正法。

什曰：法城，即實相法也。使物無異見，故言護也。復次一切經法皆名法城，護持宣布令不壞也。有能持正法者，亦兼護之也。肇曰：外為護法之城，內有受持之固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：法城，即實相法也。使物無異見，故言護也。復次一切經法皆名法城，護持宣布令不壞也。有能持正法者，亦兼護之也。肇曰：外為護法之城，內有受持之固。

能師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能師子吼。

肇曰：師子吼，無畏音也。凡所言說，不畏群邪異學，諭師子吼，眾獸下之。師子吼，曰美演法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：師子吼，無畏音也。凡所言說，不畏群邪異學，諭師子吼，眾獸下之。師子吼，曰美演法也。

名聞十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞十方。

什曰：上言多知多識者，謂現迹二方、化淳一國，物沾其惠又識其人。今云名聞十方者，謂道風遐扇，聞其名也。肇曰：行滿天下，稱無不普。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：上言多知多識者，謂現迹二方、化淳一國，物沾其惠又識其人。今云名聞十方者，謂道風遐扇，聞其名也。肇曰：行滿天下，稱無不普。

眾人不請友而安之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人不請友而安之。

什曰：為利有二種，若今世後世，物以利交故請而後動、聖以慈應故不祈而往，往必與親，親必為護，故曰不請友而安之。肇曰：真友不待請，譬慈母之赴嬰兒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：為利有二種，若今世後世，物以利交故請而後動、聖以慈應故不祈而往，往必與親，親必為護，故曰不請友而安之。肇曰：真友不待請，譬慈母之赴嬰兒也。

紹隆三寶能使不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紹隆三寶能使不絕。

肇曰：繼佛種則三寶隆。別本云「興隆三寶能使不絕」，什曰：非直顯明三寶、宣通經法之謂也，謂能積善累功自致成佛。成佛則有法，有法則有僧，不絕之功事在來劫。今言不絕，則必能也。又於其中間自行化人，我既化人、人亦化物，物我俱成，三寶彌隆。眾生無盡，故三寶亦不絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：繼佛種則三寶隆。別本云「興隆三寶能使不絕」，什曰：非直顯明三寶、宣通經法之謂也，謂能積善累功自致成佛。成佛則有法，有法則有僧，不絕之功事在來劫。今言不絕，則必能也。又於其中間自行化人，我既化人、人亦化物，物我俱成，三寶彌隆。眾生無盡，故三寶亦不絕也。

降伏魔怨制諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏魔怨制諸外道。

什曰：魔，四魔。得無生忍，煩惱永斷，故降欲魔。得法身，則更不得身，故降身魔。無身則無死，故降死魔。無三魔，則波旬不得其便，故降天魔也。伏外道，如令舍利弗與外道論議七日七夜，然後得勝。斯其類也。肇曰：魔，四魔也。外道，九十六種道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：魔，四魔。得無生忍，煩惱永斷，故降欲魔。得法身，則更不得身，故降身魔。無身則無死，故降死魔。無三魔，則波旬不得其便，故降天魔也。伏外道，如令舍利弗與外道論議七日七夜，然後得勝。斯其類也。肇曰：魔，四魔也。外道，九十六種道也。

悉已清淨永離蓋纏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉已清淨永離蓋纏。

什曰：離蓋纏有三種，一者持戒清淨蓋纏不起；二者世俗道斷，斷而未盡，當其不起亦名為離；此中得無生法忍，滅盡離也。肇曰：蓋，五蓋。纏，十纏，亦有無量纏。身口意三業悉淨，則蓋纏不能累也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：離蓋纏有三種，一者持戒清淨蓋纏不起；二者世俗道斷，斷而未盡，當其不起亦名為離；此中得無生法忍，滅盡離也。肇曰：蓋，五蓋。纏，十纏，亦有無量纏。身口意三業悉淨，則蓋纏不能累也。

心常安住無閡解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常安住無閡解脫。

什曰：不思議解脫即其類也。於事無閡故言無閡，無閡故解脫。或於一事乃至百千、或於一國至恒沙國，於中通達自在無閡；未能如佛一切無閡。肇曰：此解脫，七住所得。得此解脫，則於諸法通達無閡，故心常安住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：不思議解脫即其類也。於事無閡故言無閡，無閡故解脫。或於一事乃至百千、或於一國至恒沙國，於中通達自在無閡；未能如佛一切無閡。肇曰：此解脫，七住所得。得此解脫，則於諸法通達無閡，故心常安住也。

念定總持辯才不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念定總持辯才不斷。

肇曰：念，正念。定，正定。總持，謂持善不失、持惡不生。無所漏忘謂之持。持有二種，有心相應持、不相應持。辯才，七辯也。此四是大士之要用，故常不斷。別本云「其念不遠斷乃至辯才成就」，什曰：念者，無上道念也。不斷，不中斷也。不斷義通貫下三法也。菩薩得此四法深入堅固，逕身不失、歷劫愈明，故言不斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：念，正念。定，正定。總持，謂持善不失、持惡不生。無所漏忘謂之持。持有二種，有心相應持、不相應持。辯才，七辯也。此四是大士之要用，故常不斷。別本云「其念不遠斷乃至辯才成就」，什曰：念者，無上道念也。不斷，不中斷也。不斷義通貫下三法也。菩薩得此四法深入堅固，逕身不失、歷劫愈明，故言不斷也。

布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力，無不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧及方便力，無不具足。

什曰：上言道念不斷，道念不斷然後具行六度，六度具足自事已畢，自事已畢則方便度人，度人之廣莫若神通，神通既具乃化眾生。如是次第，如後淨國中說也。肇曰：具足，謂無相行也。七住已上心智寂滅，以心無為故無德不為。是以施極於施而未甞施，戒極於戒而未甞戒。七德殊功而其相不異，乃名具足。方便者，即智之別用耳。智以通幽窮微決定法相，無知而無不知謂之智也。雖達法相而能不證，處有不失無、在無不捨有，冥空存德彼彼兩濟，故曰方便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：上言道念不斷，道念不斷然後具行六度，六度具足自事已畢，自事已畢則方便度人，度人之廣莫若神通，神通既具乃化眾生。如是次第，如後淨國中說也。肇曰：具足，謂無相行也。七住已上心智寂滅，以心無為故無德不為。是以施極於施而未甞施，戒極於戒而未甞戒。七德殊功而其相不異，乃名具足。方便者，即智之別用耳。智以通幽窮微決定法相，無知而無不知謂之智也。雖達法相而能不證，處有不失無、在無不捨有，冥空存德彼彼兩濟，故曰方便也。

逮無所得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮無所得不起法忍。

什曰：有識已來未甞見法，於今始得能信能受，忍不恐怖，安住不動，故名為忍。肇曰：忍，即無生慧也。以能堪受實相，故以忍為名。得此忍則於法無取無得、心相永滅，故曰無所得不起法忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：有識已來未甞見法，於今始得能信能受，忍不恐怖，安住不動，故名為忍。肇曰：忍，即無生慧也。以能堪受實相，故以忍為名。得此忍則於法無取無得、心相永滅，故曰無所得不起法忍也。

已能隨順轉不退輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能隨順轉不退輪。

肇曰：無生之道無有得而失者，不退也。流演圓通無繫于一人，輪也。諸佛既轉此輪，諸大士亦能隨順而轉之。別本云「轉不退轉法輪」，什曰：法輪，無生忍也。以輪授物，物得此輪故名轉。授者得而不失，名不退轉。自乘轉進亦名為轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無生之道無有得而失者，不退也。流演圓通無繫于一人，輪也。諸佛既轉此輪，諸大士亦能隨順而轉之。別本云「轉不退轉法輪」，什曰：法輪，無生忍也。以輪授物，物得此輪故名轉。授者得而不失，名不退轉。自乘轉進亦名為轉也。

善解法相知眾生根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解法相知眾生根。

肇曰：諸法殊相無不解，群生異根無不知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：諸法殊相無不解，群生異根無不知也。

蓋諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋諸大眾。

什曰：梵本云「眾不能蓋」。眾不能蓋，明其超出。今言蓋眾，其言亦同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「眾不能蓋」。眾不能蓋，明其超出。今言蓋眾，其言亦同也。

得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無所畏。

什曰：菩薩自有四無畏，非佛無畏也。恐畏之生生於不足，無不足故無畏。能說而不能行亦所以畏也，今能說能行故無畏也。能說能行，名曰法也。肇曰：菩薩別有四無畏，一得聞持總持、二知眾生根、三不見有能難己使己不能答者、四隨問能答善決眾疑。有此四德，故能映蓋大眾也。九十六種外道各有部眾，故言諸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：菩薩自有四無畏，非佛無畏也。恐畏之生生於不足，無不足故無畏。能說而不能行亦所以畏也，今能說能行故無畏也。能說能行，名曰法也。肇曰：菩薩別有四無畏，一得聞持總持、二知眾生根、三不見有能難己使己不能答者、四隨問能答善決眾疑。有此四德，故能映蓋大眾也。九十六種外道各有部眾，故言諸也。

功德智慧以修其心，相好嚴身色像第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德智慧以修其心，相好嚴身色像第一。

什曰：明備此德，所以無畏也。肇曰：心以智德為嚴、形以相好為飾，嚴心所以進道、飾形所以靡俗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：明備此德，所以無畏也。肇曰：心以智德為嚴、形以相好為飾，嚴心所以進道、飾形所以靡俗。

捨諸世間所有飾好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸世間所有飾好。

什曰：色相瓔珞飾好已備，故不假外飾也。肇曰：為尊形者，示嚴相耳，豈俗飾之在心哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：色相瓔珞飾好已備，故不假外飾也。肇曰：為尊形者，示嚴相耳，豈俗飾之在心哉？

名稱高遠踰於須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱高遠踰於須彌。

肇曰：名自有高而不遠、遠而不高。前聞十方，取其遠也。今踰須彌，取其高也。高，謂高勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：名自有高而不遠、遠而不高。前聞十方，取其遠也。今踰須彌，取其高也。高，謂高勝也。

深信堅固猶若金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信堅固猶若金剛。

肇曰：七住已上無生信不可壞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：七住已上無生信不可壞也。

法寶普照而雨甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶普照而雨甘露。

肇曰：法寶光無不照，照癡冥也；澤無不潤，潤生死也。喻海有神寶，能放光除冥，亦因光能雨甘露潤枯槁也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法寶光無不照，照癡冥也；澤無不潤，潤生死也。喻海有神寶，能放光除冥，亦因光能雨甘露潤枯槁也。

於眾言音微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾言音微妙第一。

肇曰：殊類異音，既善其言而復超勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：殊類異音，既善其言而復超勝。

深入緣起斷諸邪見，有無二邊無復餘習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入緣起斷諸邪見，有無二邊無復餘習。

肇曰：深入，謂智深解也。解法從緣起，則邪見無由生。有無二見，群迷多惑；大士久盡，故無餘習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：深入，謂智深解也。解法從緣起，則邪見無由生。有無二見，群迷多惑；大士久盡，故無餘習。

演法無畏猶師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法無畏猶師子吼。

什曰：上明一切時無畏，此明說法無畏。上師子吼，明德音遠振；此明能說實法。眾咸敬順，猶師子吼威懾群獸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：上明一切時無畏，此明說法無畏。上師子吼，明德音遠振；此明能說實法。眾咸敬順，猶師子吼威懾群獸也。

其所講說乃如雷震。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所講說乃如雷震。

什曰：正智流潤，譬如天雨。辯者發響，猶如雷震。人有慧而不辯、或辯而無慧，既云無畏又言雷震，明其辯慧兼也。肇曰：法音遠震開導萌牙，猶春雷動於百草也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：正智流潤，譬如天雨。辯者發響，猶如雷震。人有慧而不辯、或辯而無慧，既云無畏又言雷震，明其辯慧兼也。肇曰：法音遠震開導萌牙，猶春雷動於百草也。

無有量、已過量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有量、已過量。

肇曰：既得法身入無為境，心不可以智求、形不可以像取，故曰無量。六住已下名有量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既得法身入無為境，心不可以智求、形不可以像取，故曰無量。六住已下名有量也。

集眾法寶如海導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集眾法寶如海導師。

肇曰：引導眾生入大乘海採取法寶，使必獲無難。猶海師善導商人，必獲夜光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：引導眾生入大乘海採取法寶，使必獲無難。猶海師善導商人，必獲夜光也。

了達諸法深妙之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達諸法深妙之義。

肇曰：如實義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：如實義也。

善知眾生往來所趣及心所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生往來所趣及心所行。

肇曰：六趣往來心行美惡悉善知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：六趣往來心行美惡悉善知也。

近無等等佛自在慧、十力、無畏、十八不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近無等等佛自在慧、十力、無畏、十八不共。

什曰：諸佛智慧無與等者，而此佛與等。復次實相法無有等比，唯佛與等。菩薩隣而未得，故言近也。肇曰：佛道超絕無與等者，唯佛佛自等，故言無等等。所以辯其等者，明第一大道理無不極、平若虛空，豈外降之有也。自在慧者，十力、四無所畏、十八不共即其事也。大士雖未全具佛慧，且以近矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：諸佛智慧無與等者，而此佛與等。復次實相法無有等比，唯佛與等。菩薩隣而未得，故言近也。肇曰：佛道超絕無與等者，唯佛佛自等，故言無等等。所以辯其等者，明第一大道理無不極、平若虛空，豈外降之有也。自在慧者，十力、四無所畏、十八不共即其事也。大士雖未全具佛慧，且以近矣。

關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身。

肇曰：法身無生而無不生。無生故，惡趣門閉；無不生故，現身五道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法身無生而無不生。無生故，惡趣門閉；無不生故，現身五道也。

為大醫王善療眾病，應病與藥令得服行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大醫王善療眾病，應病與藥令得服行。

肇曰：法藥善療，諭醫王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法藥善療，諭醫王也。

無量功德皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德皆成就。

肇曰，無德不備也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，無德不備也。

無量佛土皆嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量佛土皆嚴淨。

肇曰，群生無量，所好不同，故修無量淨土以應彼殊好也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰，群生無量，所好不同，故修無量淨土以應彼殊好也。

其見聞者無不蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其見聞者無不蒙益。

肇曰：法身無形聲，應物故形聲耳，豈有見聞而無益哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法身無形聲，應物故形聲耳，豈有見聞而無益哉？

諸有所作亦不虛捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所作亦不虛捐。

肇曰：功不可虛設。別本云「所作不虛」，什曰：所作必成，兼以度人，故不虛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：功不可虛設。別本云「所作不虛」，什曰：所作必成，兼以度人，故不虛也。

如是一切功德皆悉具足，其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切功德皆悉具足，其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩。

什曰：等觀，四等觀眾生也。不等，智慧分別諸法也。等不等者，兼此二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：等觀，四等觀眾生也。不等，智慧分別諸法也。等不等者，兼此二也。

定自在王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定自在王菩薩。

什曰：於諸定中得自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：於諸定中得自在也。

法自在王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法自在王菩薩。

什曰：說諸法中得自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：說諸法中得自在也。

法相菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相菩薩。

什曰：功德法相現於身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：功德法相現於身也。

光相菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光相菩薩。

什曰：光明之相現於身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：光明之相現於身也。

光嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光嚴菩薩。

什曰：光明莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：光明莊嚴也。

大嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大嚴菩薩。

什曰：明其身相大莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：明其身相大莊嚴也。

寶積菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積菩薩。

什曰：積聚智慧寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：積聚智慧寶也。

辯積菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯積菩薩。

什曰：積聚四辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：積聚四辯。

寶手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶手菩薩。

什曰：手中能出無量珍寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：手中能出無量珍寶也。

寶印手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶印手菩薩。

什曰：印者，相也。手有出寶之相，亦曰手中有寶印也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：印者，相也。手有出寶之相，亦曰手中有寶印也。

常舉手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常舉手菩薩。

什曰：現以大慈之手，撫慰眾生令不恐畏。是以常舉手向人，唱言勿怖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：現以大慈之手，撫慰眾生令不恐畏。是以常舉手向人，唱言勿怖也。

常下手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常下手菩薩。

什曰：常垂下其手，現慈心屈下，無傷物之像也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：常垂下其手，現慈心屈下，無傷物之像也。

常慘菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常慘菩薩。

什曰：悲念眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：悲念眾生也。

喜根菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜根菩薩。

什曰：喜根，喜等也。亦於實相法中生喜及隨喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：喜根，喜等也。亦於實相法中生喜及隨喜也。

喜王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩。

什曰：喜有二種，一不淨、二清淨。清淨喜，故言王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：喜有二種，一不淨、二清淨。清淨喜，故言王也。

辯音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯音菩薩。

什曰：辭辯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：辭辯也。

虛空藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空藏菩薩。

什曰：實相慧藏如虛空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：實相慧藏如虛空也。

執寶炬菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執寶炬菩薩。

什曰：執慧寶炬，除眾闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：執慧寶炬，除眾闇冥。

寶勇菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶勇菩薩。

什曰：勇於德寶，亦得寶故能勇也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：勇於德寶，亦得寶故能勇也。

寶見菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶見菩薩。

什曰：以慧寶見於諸法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：以慧寶見於諸法也。

帝網菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝網菩薩。

什曰：幻術，經名帝網也。此大士神變自在，猶如幻化，故借帝網以名之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：幻術，經名帝網也。此大士神變自在，猶如幻化，故借帝網以名之。

明網菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明網菩薩。

什曰：明網自說手有縵網放光明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：明網自說手有縵網放光明也。

無緣觀菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣觀菩薩。

什曰：觀時不取相無緣，亦深入觀時莫見其所緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：觀時不取相無緣，亦深入觀時莫見其所緣也。

慧積菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧積菩薩。

什曰：積聚慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：積聚慧也。

寶勝菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶勝菩薩。

什曰：功德寶超於世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：功德寶超於世也。

天王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王菩薩。

什曰：一假名天、二生天、三賢聖天，言天王則賢聖天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：一假名天、二生天、三賢聖天，言天王則賢聖天也。

壞魔菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞魔菩薩。

什曰：行壞魔道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：行壞魔道也。

電得菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 電得菩薩。

什曰：因事為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：因事為名。

自在王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩。

什曰：於法自在，如王之於民也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：於法自在，如王之於民也。

功德相嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德相嚴菩薩。

什曰：功德之相莊嚴其身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：功德之相莊嚴其身也。

師子吼菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子吼菩薩。

什曰：以大法音令眾生伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：以大法音令眾生伏。

雷音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷音菩薩。

什曰：所說能令天人歡喜、群邪振悚，猶若雷音，聞者喜懼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：所說能令天人歡喜、群邪振悚，猶若雷音，聞者喜懼也。

山相擊音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山相擊音菩薩。

什曰：以大法音消伏剛強，音聲震擊若山相搏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：以大法音消伏剛強，音聲震擊若山相搏也。

香象菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香象菩薩。

什曰：青香象也，身出香風。菩薩身香風亦如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：青香象也，身出香風。菩薩身香風亦如此也。

白香象菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白香象菩薩。

什曰：其香最勝。大士身香亦如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：其香最勝。大士身香亦如是也。

常精進菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常精進菩薩。

什曰：始終不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：始終不退。

不休息菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不休息菩薩。

什曰：不暫廢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：不暫廢也。

妙生菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙生菩薩。

什曰：生時有妙瑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：生時有妙瑞也。

華嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴菩薩。

什曰：以三昧力現眾華遍滿虛空大莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：以三昧力現眾華遍滿虛空大莊嚴也。

觀世音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀世音菩薩。

什曰：世有危難，稱名自歸。菩薩觀其音聲，即得解脫也。亦名觀世念，亦名觀自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：世有危難，稱名自歸。菩薩觀其音聲，即得解脫也。亦名觀世念，亦名觀自在也。

得大勢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大勢菩薩。

什曰：有大勢力也。以大神力飛到十方，所至之國六反振動、惡趣休息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：有大勢力也。以大神力飛到十方，所至之國六反振動、惡趣休息也。

梵網菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵網菩薩。

什曰：梵，四梵行。網，言其多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵，四梵行。網，言其多也。

寶杖菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶杖菩薩。

什曰：或物寶或法寶以為杖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：或物寶或法寶以為杖也。

無勝菩薩嚴土菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝菩薩嚴土菩薩。

什曰：淨國土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：淨國土也。

金髻菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金髻菩薩。

什曰：金在髻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：金在髻也。

珠髻菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珠髻菩薩。

什曰：如意寶珠在其髻中，悉見十方世界及眾生行業果報因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：如意寶珠在其髻中，悉見十方世界及眾生行業果報因緣也。

彌勒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩。

什曰：姓也，阿逸多字也，南天竺波羅門之子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：姓也，阿逸多字也，南天竺波羅門之子。

文殊師利法王子菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子菩薩。

什曰：秦言妙德也。數從小至大，故二人在後。復次二人在此方為大、餘方為小，亦應在後也。妙德以法身遊方，莫知其所生。又來補佛處，故言法王子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言妙德也。數從小至大，故二人在後。復次二人在此方為大、餘方為小，亦應在後也。妙德以法身遊方，莫知其所生。又來補佛處，故言法王子也。

如是等三萬二千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等三萬二千人。

肇曰：歎德列名，所以存人以證經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：歎德列名，所以存人以證經也。

復有萬梵天王尸棄等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有萬梵天王尸棄等。

肇曰：尸棄，梵王名，秦言頂髻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：尸棄，梵王名，秦言頂髻也。

從餘四天下來，詣佛所而聽法。復有萬二千天帝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從餘四天下來，詣佛所而聽法。復有萬二千天帝。

什曰：舉其從餘四天下來者，據此四天下以明梵耳。復次天有二種：一者地天、二者虛空天。帝釋處須彌頂，即是地天，又為地主。舉釋則地天斯攝，舉梵王則虛空天盡攝。復次帝釋得道迹，梵王得不還，常來聽法，眾所共知。故經序眾所知識，以為會證也。復次一切眾生宗事梵天，所宗尚來，則知餘人必至矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：舉其從餘四天下來者，據此四天下以明梵耳。復次天有二種：一者地天、二者虛空天。帝釋處須彌頂，即是地天，又為地主。舉釋則地天斯攝，舉梵王則虛空天盡攝。復次帝釋得道迹，梵王得不還，常來聽法，眾所共知。故經序眾所知識，以為會證也。復次一切眾生宗事梵天，所宗尚來，則知餘人必至矣。

亦從餘四天下來在會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦從餘四天下來在會坐。

肇曰：一佛土有百億四天下，一四天下各有釋梵，故言餘。亦或從他方佛土來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：一佛土有百億四天下，一四天下各有釋梵，故言餘。亦或從他方佛土來。

并餘大威力諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并餘大威力諸天。

肇曰：除上梵釋，餘大天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：除上梵釋，餘大天也。

龍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍。

什曰：龍有二種，一地龍、二虛空龍。肇曰：龍有二種，地龍、虛空龍。種有四生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：龍有二種，一地龍、二虛空龍。肇曰：龍有二種，地龍、虛空龍。種有四生。

神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神。

什曰：神，受善惡雜報，似人天而非人，天也。肇曰：神、受善惡雜報、見形勝人劣天，身輕微難見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：神，受善惡雜報，似人天而非人，天也。肇曰：神、受善惡雜報、見形勝人劣天，身輕微難見也。

夜叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜叉。

什曰：秦言貴人，亦言輕捷。有三種：一在地、二在虛空、三天夜叉也。地夜叉但以財施，故不能飛空。天夜叉以車馬施，故能飛行。佛轉法輪時，地夜叉唱、空夜叉聞，空夜叉唱、四天王聞，如是乃至梵天也。肇曰：夜叉，秦言輕捷。有三種。一在地；二在虛空；三天夜叉，居下二天，守天城池門閣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言貴人，亦言輕捷。有三種：一在地、二在虛空、三天夜叉也。地夜叉但以財施，故不能飛空。天夜叉以車馬施，故能飛行。佛轉法輪時，地夜叉唱、空夜叉聞，空夜叉唱、四天王聞，如是乃至梵天也。肇曰：夜叉，秦言輕捷。有三種。一在地；二在虛空；三天夜叉，居下二天，守天城池門閣。

乾闥婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾闥婆。

什曰：天樂神也。處地上寶山中，天欲作樂時，此神體上有相出，然後上天也。肇曰：天樂神也。居地上寶山中，天須樂時，此神體上有異相現，然後上天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：天樂神也。處地上寶山中，天欲作樂時，此神體上有相出，然後上天也。肇曰：天樂神也。居地上寶山中，天須樂時，此神體上有異相現，然後上天也。

阿修羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿修羅。

什曰：秦言不飲酒。不飲酒因緣，出雜寶藏。此是惡趣，男醜女端正，有大勢力，常與天共鬪也。肇曰：釋同上也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言不飲酒。不飲酒因緣，出雜寶藏。此是惡趣，男醜女端正，有大勢力，常與天共鬪也。肇曰：釋同上也。

迦樓羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦樓羅。

什曰：金翅鳥也。肇曰：金翅鳥神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：金翅鳥也。肇曰：金翅鳥神。

緊那羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緊那羅。

什曰：秦言人非人。似人而頭上有角，人見之言人耶非人耶，故因以名之。亦天伎神也，小不及乾闥婆。肇注同上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言人非人。似人而頭上有角，人見之言人耶非人耶，故因以名之。亦天伎神也，小不及乾闥婆。肇注同上。

摩睺羅伽等悉來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩睺羅伽等悉來會坐。

什曰：是地龍而腹行也。肇曰：摩睺羅伽，大蟒神也。此上八部，皆有大神力，能自變形，在座聽法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：是地龍而腹行也。肇曰：摩睺羅伽，大蟒神也。此上八部，皆有大神力，能自變形，在座聽法也。

諸比丘比丘尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘比丘尼。

肇曰：比丘，義同上。尼者，女名也。已上八千比丘，別稱得道者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：比丘，義同上。尼者，女名也。已上八千比丘，別稱得道者也。

優婆塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆塞。

肇曰：義名信士男也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：義名信士男也。

優婆夷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷。

肇曰：義名信士女也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：義名信士女也。

俱來會坐。彼時佛與無量百千之眾恭敬圍遶而為說法，譬如須彌山王顯于大海，安處眾寶師子之座，蔽於一切諸來大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱來會坐。彼時佛與無量百千之眾恭敬圍遶而為說法，譬如須彌山王顯于大海，安處眾寶師子之座，蔽於一切諸來大眾。

肇曰：須彌山，天帝釋所住金剛山也。秦言妙高。處大海之中，水上方高三百三十六萬里。如來處四部之中，威相超絕光蔽大眾，猶金山之顯溟海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：須彌山，天帝釋所住金剛山也。秦言妙高。處大海之中，水上方高三百三十六萬里。如來處四部之中，威相超絕光蔽大眾，猶金山之顯溟海也。

爾時毘耶離城有長者子名曰寶積。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘耶離城有長者子名曰寶積。

肇曰：寶積亦法身大士，常與淨名俱詣如來，共弘道教。而今獨與里人詣佛者，將生問疾之由，啟茲典之門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：寶積亦法身大士，常與淨名俱詣如來，共弘道教。而今獨與里人詣佛者，將生問疾之由，啟茲典之門也。

與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛。

肇曰：天竺貴勝行法各別，持七寶蓋即以供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：天竺貴勝行法各別，持七寶蓋即以供養佛。

佛之威神，令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之威神，令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界。

什曰：現此神變，其旨有二：一者現神變無量，顯智慧必深；二者寶積獻其所珍，必獲可珍之果，來世所成必若如此之妙。明因小而果大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：現此神變，其旨有二：一者現神變無量，顯智慧必深；二者寶積獻其所珍，必獲可珍之果，來世所成必若如此之妙。明因小而果大也。

而此世界廣長之相悉於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而此世界廣長之相悉於中現。

肇曰：蓋以不廣而彌八極，土亦不狹而現蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：蓋以不廣而彌八極，土亦不狹而現蓋中。

又此三千大千世界諸須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此三千大千世界諸須彌山。

什曰：秦言妙高山也。凡有十寶山，須彌處其中，餘九圍之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：秦言妙高山也。凡有十寶山，須彌處其中，餘九圍之也。

雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山，大海江河、川流泉源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山，大海江河、川流泉源。

別本云「顯彼大海」，什曰：山金色，海水清淨，水映發也。緣水顯發金光，亦復如是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別本云「顯彼大海」，什曰：山金色，海水清淨，水映發也。緣水顯發金光，亦復如是也。

及日月星辰、天宮龍宮、諸尊神宮，悉現於寶蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及日月星辰、天宮龍宮、諸尊神宮，悉現於寶蓋中。

肇曰：此佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：此佛世界。

又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中。

肇曰：將顯佛土殊好不同，故通現十方也。諸長者子皆久發道心而未修淨土，欲說來供之情，啟發淨土之志，故因其蓋而現之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：將顯佛土殊好不同，故通現十方也。諸長者子皆久發道心而未修淨土，欲說來供之情，啟發淨土之志，故因其蓋而現之也。

爾時一切大眾覩佛神力，歎未曾有，合掌禮佛，瞻仰尊顏目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切大眾覩佛神力，歎未曾有，合掌禮佛，瞻仰尊顏目不暫捨。

什曰：信樂發中，相現於外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：信樂發中，相現於外。

長者子寶積即於佛前以偈頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者子寶積即於佛前以偈頌曰。

什曰：上以身力供養，今以心口供養。上以財養，今以法養。復次眾雖見其變，未知變之所由，欲令推宗有在、信樂彌深，故以偈讚也。肇曰：形敬不足以寫心，故復讚之詠之者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：上以身力供養，今以心口供養。上以財養，今以法養。復次眾雖見其變，未知變之所由，欲令推宗有在、信樂彌深，故以偈讚也。肇曰：形敬不足以寫心，故復讚之詠之者矣。

目淨修廣如青蓮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目淨修廣如青蓮。

什曰：面為身之上，目為面之標，故歎形之始始於目也。復次佛以慈眼等視眾生，重其等，故歎之。肇曰：五情百骸目最為長，瞻顏而作，故先讚目也。天竺有青蓮華，其葉修而廣、青白分明，有大人目相，故以為諭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：面為身之上，目為面之標，故歎形之始始於目也。復次佛以慈眼等視眾生，重其等，故歎之。肇曰：五情百骸目最為長，瞻顏而作，故先讚目也。天竺有青蓮華，其葉修而廣、青白分明，有大人目相，故以為諭也。

心淨已度諸禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨已度諸禪定。

什曰：心淨則目明，故舉心以證目。復次目為形最、心為德本，將歎德故美其心也。度諸禪定，釋所以淨也。肇曰：形長者目、主德者心，故作者標二為頌首也。禪定之海深廣無際，自非如來清淨真心，無能度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：心淨則目明，故舉心以證目。復次目為形最、心為德本，將歎德故美其心也。度諸禪定，釋所以淨也。肇曰：形長者目、主德者心，故作者標二為頌首也。禪定之海深廣無際，自非如來清淨真心，無能度者。

久積淨業稱無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久積淨業稱無量。

什曰：淨業無量，故名亦如是。肇曰：於無數劫積三淨業，故名稱無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：淨業無量，故名亦如是。肇曰：於無數劫積三淨業，故名稱無量。

導眾以寂故稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導眾以寂故稽首。

什曰：梵本云「寂道」，寂道即八正也。肇曰：寂，謂無為寂，滅道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「寂道」，寂道即八正也。肇曰：寂，謂無為寂，滅道也。

既見大聖以神變，普現十方無量土。其中諸佛演說法，於是一切悉見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既見大聖以神變，普現十方無量土。其中諸佛演說法，於是一切悉見聞。

肇曰：既見合蓋之神變，已不可測；方於中現十方國及諸佛演法，於是忍界一切眾會悉遙見聞，更為希有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既見合蓋之神變，已不可測；方於中現十方國及諸佛演法，於是忍界一切眾會悉遙見聞，更為希有也。

法王法力超群生，常以法財施一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王法力超群生，常以法財施一切。

肇曰：俗王以俗力勝民，故能澤及一國；法王以法力超眾，故能道濟無疆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：俗王以俗力勝民，故能澤及一國；法王以法力超眾，故能道濟無疆。

能善分別諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善分別諸法相。

肇曰：諸法殊相能善分別也。自此下至業不亡，盡歎法施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：諸法殊相能善分別也。自此下至業不亡，盡歎法施也。

於第一義而不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於第一義而不動。

肇曰：第一義，謂諸法一相義也。雖分別諸法殊相而不乖一相，此美法王莫易之道也。動，謂乖矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：第一義，謂諸法一相義也。雖分別諸法殊相而不乖一相，此美法王莫易之道也。動，謂乖矣。

已於諸法得自在，是故稽首此法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已於諸法得自在，是故稽首此法王。

肇曰：世王自在於民，法王自在於法。法無定相，隨應而辨，為好異者辨異而不乖同、為好同者辨同而不乖異，同異殊辨而俱適法相，故得自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：世王自在於民，法王自在於法。法無定相，隨應而辨，為好異者辨異而不乖同、為好同者辨同而不乖異，同異殊辨而俱適法相，故得自在也。

說法不有亦不無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法不有亦不無。

肇曰：欲言其有，有不自生。欲言其無，緣會即形。會形非謂無，非自非謂有。且有有故有無，無有何所無？有無故有有，無無何所有？然則自有則不有、自無則不無，此法王之正說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：欲言其有，有不自生。欲言其無，緣會即形。會形非謂無，非自非謂有。且有有故有無，無有何所無？有無故有有，無無何所有？然則自有則不有、自無則不無，此法王之正說也。

以因緣故諸法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以因緣故諸法生。

肇曰：有亦不由緣、無亦不由緣，以法非有無，故由因緣生。論曰：法從緣故不有，緣起故不無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：有亦不由緣、無亦不由緣，以法非有無，故由因緣生。論曰：法從緣故不有，緣起故不無。

無我無造無受者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無造無受者。

肇曰：諸法皆從緣生耳，無別有真主宰之者，故無我也。夫以有我，故能造善惡、受禍福法。既無我，故無造、無受者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：諸法皆從緣生耳，無別有真主宰之者，故無我也。夫以有我，故能造善惡、受禍福法。既無我，故無造、無受者也。

善惡之業亦不亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善惡之業亦不亡。

肇曰：若無造、無受者，則不應有為善獲福、為惡致殃也。然眾生心識相傳、美惡由起，報應之道連環相襲，其猶聲和響順、形直影端，此自然之理無差毫分，復何假常我而主之哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：若無造、無受者，則不應有為善獲福、為惡致殃也。然眾生心識相傳、美惡由起，報應之道連環相襲，其猶聲和響順、形直影端，此自然之理無差毫分，復何假常我而主之哉。

始在佛樹力降魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始在佛樹力降魔。

肇曰：道力之所制，豈魔兵之所能敵？自此下至禮法海，歎初成如來功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：道力之所制，豈魔兵之所能敵？自此下至禮法海，歎初成如來功德也。

得甘露滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得甘露滅。

什曰：梵本云「寂滅甘露」。寂滅甘露，即實相法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「寂滅甘露」。寂滅甘露，即實相法也。

覺道成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺道成。

肇曰：大覺之道寂滅無相，至味和神諭若甘露。於菩提樹先降外魔，然後成甘露寂滅大覺之道，結習內魔於茲永盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：大覺之道寂滅無相，至味和神諭若甘露。於菩提樹先降外魔，然後成甘露寂滅大覺之道，結習內魔於茲永盡矣。

已無心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已無心意。

什曰：無別意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：無別意也。

無受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無受行。

什曰：無受想行。肇曰：心者何也？染有以生。受者何也？苦樂是行。至人冥真體寂、空虛其懷，雖復萬法並照，而心未甞有。苦樂是逕而不為受，物我永寂，豈心受之可得？受者，三受也，苦受、樂受、不苦不樂受也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：無受想行。肇曰：心者何也？染有以生。受者何也？苦樂是行。至人冥真體寂、空虛其懷，雖復萬法並照，而心未甞有。苦樂是逕而不為受，物我永寂，豈心受之可得？受者，三受也，苦受、樂受、不苦不樂受也。

而悉摧伏諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而悉摧伏諸外道。

肇曰：無心伏於物，而物無不伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無心伏於物，而物無不伏。

三轉法輪於大千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三轉法輪於大千。

肇曰：始於鹿苑為拘隣等三轉四諦法輪於大千世界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：始於鹿苑為拘隣等三轉四諦法輪於大千世界也。

其輪本來常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其輪本來常清淨。

肇曰：法輪常淨，猶虛空也。雖復古今不同、時移俗易，聖聖相傳其道不改矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法輪常淨，猶虛空也。雖復古今不同、時移俗易，聖聖相傳其道不改矣。

天人得道此為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人得道此為證。

什曰：證明佛初轉法輪。肇曰：初轉法輪，拘隣等五人、八萬諸天得道，此常清淨之明證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：證明佛初轉法輪。肇曰：初轉法輪，拘隣等五人、八萬諸天得道，此常清淨之明證也。

三寶於是現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶於是現世間。

肇曰：覺道既成，佛寶也。法輪既轉，法寶也。五人出家得道，僧寶也。於是言其始也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：覺道既成，佛寶也。法輪既轉，法寶也。五人出家得道，僧寶也。於是言其始也。

以斯妙法濟群生，一受不退常寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯妙法濟群生，一受不退常寂然。

肇曰：九十六種外道，上者亦能斷結生無色天，但其道不真，要還墮三塗。佛以四諦妙法濟三乘眾生，無有既受還墮生死者，故曰一受不退、永畢無為，故常寂然矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：九十六種外道，上者亦能斷結生無色天，但其道不真，要還墮三塗。佛以四諦妙法濟三乘眾生，無有既受還墮生死者，故曰一受不退、永畢無為，故常寂然矣。

度老病死大醫王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度老病死大醫王。

肇曰：生老病死，患之重者，濟以法藥，故為醫王長也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：生老病死，患之重者，濟以法藥，故為醫王長也。

當禮法海德無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當禮法海德無邊。

肇曰：法輪淵廣難測、法海流潤無涯，故德無邊矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法輪淵廣難測、法海流潤無涯，故德無邊矣。

毀譽不動如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀譽不動如須彌。

肇曰：利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，八法之風不動如來，猶四風之吹須彌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂，八法之風不動如來，猶四風之吹須彌也。

於善不善等以慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於善不善等以慈。

肇曰：截手不慼、捧手不欣，善惡自彼，慈覆不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：截手不慼、捧手不欣，善惡自彼，慈覆不二。

心行平等如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心行平等如虛空。

肇曰：夫有心則有封，有封則不普。以聖心無心，故平等若虛空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：夫有心則有封，有封則不普。以聖心無心，故平等若虛空也。

孰聞人寶不敬承。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰聞人寶不敬承。

肇曰：在天為天寶、在人為人寶。寶於天人者豈，天人之所能？故物莫不敬承也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：在天為天寶、在人為人寶。寶於天人者豈，天人之所能？故物莫不敬承也。

今奉世尊此微蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今奉世尊此微蓋。

什曰：自欣所獻小而覩大變也。肇曰：微，是小也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：自欣所獻小而覩大變也。肇曰：微，是小也。

於中現我三千界，諸天龍神所居宮，乾闥婆等及夜叉，悉見世間諸所有，十力哀現是化變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中現我三千界，諸天龍神所居宮，乾闥婆等及夜叉，悉見世間諸所有，十力哀現是化變。

肇曰；所奉至微、所見至廣，此是如來哀愍之所現也。十力，是如來之別稱耳，十力備故即以為名。自十號之外，諸有異稱類耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰；所奉至微、所見至廣，此是如來哀愍之所現也。十力，是如來之別稱耳，十力備故即以為名。自十號之外，諸有異稱類耳。

眾覩希有皆歎佛，今我稽首三界尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾覩希有皆歎佛，今我稽首三界尊。

肇曰：覩蓋中之瑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：覩蓋中之瑞也。

大聖法王眾所歸：淨心觀佛靡不欣：各見世尊在其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖法王眾所歸：淨心觀佛靡不欣：各見世尊在其前。

肇曰：法身圓應，猶一月升天，影現百水也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：法身圓應，猶一月升天，影現百水也。

斯則神力不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯則神力不共法。

肇曰：不與二乘共也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不與二乘共也。

佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法，眾生隨類各得解，皆謂世尊同其語，斯則神力不共法。

肇曰：密口一音，殊類異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：密口一音，殊類異解。

佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法，眾生各各隨所解，普得受行獲其利，斯則神力不共法。

肇曰：佛以一音說一法，眾生各隨所好而受解，好施者聞施、好戒者聞戒，各異受異行獲其異利。上一音異適，此一法異適也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：佛以一音說一法，眾生各隨所好而受解，好施者聞施、好戒者聞戒，各異受異行獲其異利。上一音異適，此一法異適也。

佛以一音演說法，或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則神力不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音演說法，或有恐畏或歡喜，或生厭離或斷疑，斯則神力不共法。

肇曰：眾生聞苦報則恐畏、聞妙果則歡喜，聞不淨則厭離、聞法相則斷疑。不知一音何演而令歡畏異生，此豈二乘所能共也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：眾生聞苦報則恐畏、聞妙果則歡喜，聞不淨則厭離、聞法相則斷疑。不知一音何演而令歡畏異生，此豈二乘所能共也。

稽首十力大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首十力大精進。

肇曰：此下一一稱德而致敬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：此下一一稱德而致敬也。

稽首已得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首已得無所畏。

肇曰：四無畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：四無畏也。

稽首住於不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首住於不共法。

肇曰：十八不共法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：十八不共法也。

稽首一切大導師，稽首能斷眾結縛，稽首已到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首一切大導師，稽首能斷眾結縛，稽首已到於彼岸。

肇曰：彼岸，涅槃岸也。彼涅槃豈崖岸之有，以我異於彼，故借我謂之耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：彼岸，涅槃岸也。彼涅槃豈崖岸之有，以我異於彼，故借我謂之耳。

稽首能度諸世間，稽首永離生死道，悉知眾生來去相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首能度諸世間，稽首永離生死道，悉知眾生來去相。

肇曰：眾生形往來於六趣、心馳騁於是非，悉知之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：眾生形往來於六趣、心馳騁於是非，悉知之也。

善於諸法得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善於諸法得解脫。

肇曰：我染諸法，故諸法縛我；我心無染，則萬縛斯解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：我染諸法，故諸法縛我；我心無染，則萬縛斯解。

不著世間如蓮華，常善入於空寂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著世間如蓮華，常善入於空寂行。

肇曰：出入自在而不乖寂，故常善入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：出入自在而不乖寂，故常善入。

達諸法相無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 達諸法相無罣礙。

肇曰：萬法幽深，誰識其涘？唯佛無礙，故獨稱達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：萬法幽深，誰識其涘？唯佛無礙，故獨稱達。

稽首如空無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首如空無所依。

肇曰：聖心無寄，猶空無依也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：聖心無寄，猶空無依也。

爾時長者子寶積說此偈已，白佛言：世尊！是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心，願聞得佛國土清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者子寶積說此偈已，白佛言：世尊！是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心，願聞得佛國土清淨。

肇曰：阿耨多羅，秦言無上。三藐三菩提，秦言正遍知。道莫之大，無上也。其道真正無法不知，正遍知也。諸長者子久已發無上心而未修淨土，所以寶積俱詣，如來現蓋，皆啟其萌也。既於蓋中見諸佛淨土殊好不同，志在崇習，故願聞佛所得淨土殊好之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：阿耨多羅，秦言無上。三藐三菩提，秦言正遍知。道莫之大，無上也。其道真正無法不知，正遍知也。諸長者子久已發無上心而未修淨土，所以寶積俱詣，如來現蓋，皆啟其萌也。既於蓋中見諸佛淨土殊好不同，志在崇習，故願聞佛所得淨土殊好之事。

唯願世尊說諸菩薩淨土之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊說諸菩薩淨土之行。

肇曰：土之所以淨，豈技飾之所能？淨之必由行，故請說行也。凡行必在學地，故菩薩此問乃是如來現蓋之微旨、寶積俱詣之本意也。別本云「佛國清淨之行」，什曰：梵本云「清淨之相」。下言眾生是佛土，則是其相兆於今，故事應於後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：土之所以淨，豈技飾之所能？淨之必由行，故請說行也。凡行必在學地，故菩薩此問乃是如來現蓋之微旨、寶積俱詣之本意也。別本云「佛國清淨之行」，什曰：梵本云「清淨之相」。下言眾生是佛土，則是其相兆於今，故事應於後。

佛言：善哉寶積！乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。於是是寶積及五百長者子受教而聽。佛言：寶積！眾生之類是菩薩佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：善哉寶積！乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽諦聽，善思念之，當為汝說。於是是寶積及五百長者子受教而聽。佛言：寶積！眾生之類是菩薩佛土。

什曰：寶積問淨土之相，故以淨相答之。淨相即淨土因緣，淨土因緣有三事：一菩薩功德、二眾生、三眾生功德。三因既淨，則得淨土。今言眾生則是者，因中說果。下釋義中具三因緣也。肇曰：夫至人空洞無象，應物故形。形無常體，況國土之有恒乎。夫以群生萬端、業行不同，殊化異被致令報應不一，是以淨者應之以寶玉、穢者應之以沙礫。美惡自彼，於我無定，無定之土乃曰真土。然則土之淨穢繫于眾生，故曰眾生之類是菩薩佛土也。或謂土之淨穢繫于眾生者，則是眾生報應之土、非如來土。此蓋未喻報應之殊方耳。甞試論之。夫如來所修淨土，以無方為體，故令雜行眾生同視異見。異見故，淨穢所以生；無方故，真土所以形。若夫取其淨穢，眾生之報也；本其無方，佛土之真也。豈曰殊域異處凡聖二土然後辨其淨穢哉？生曰：淨土行者，行致淨土，非造之也。造於土者，眾生類矣。容以濫造，不得不先明造本以表致義，然後說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：寶積問淨土之相，故以淨相答之。淨相即淨土因緣，淨土因緣有三事：一菩薩功德、二眾生、三眾生功德。三因既淨，則得淨土。今言眾生則是者，因中說果。下釋義中具三因緣也。肇曰：夫至人空洞無象，應物故形。形無常體，況國土之有恒乎。夫以群生萬端、業行不同，殊化異被致令報應不一，是以淨者應之以寶玉、穢者應之以沙礫。美惡自彼，於我無定，無定之土乃曰真土。然則土之淨穢繫于眾生，故曰眾生之類是菩薩佛土也。或謂土之淨穢繫于眾生者，則是眾生報應之土、非如來土。此蓋未喻報應之殊方耳。甞試論之。夫如來所修淨土，以無方為體，故令雜行眾生同視異見。異見故，淨穢所以生；無方故，真土所以形。若夫取其淨穢，眾生之報也；本其無方，佛土之真也。豈曰殊域異處凡聖二土然後辨其淨穢哉？生曰：淨土行者，行致淨土，非造之也。造於土者，眾生類矣。容以濫造，不得不先明造本以表致義，然後說行。

所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？菩薩隨所化眾生而取佛土。

什曰：自此以下二章，列三因釋則是之義。梵本云「隨化幾所眾生」，似是隨化人多少故國有大小也。義者云隨以何法化眾生，若施若戒等，各隨彼所行來生其國，亦隨三因深淺以成嚴淨之異。若因持戒，則其地平正；若因行施，則七珍具足。略舉二法，餘皆類此。肇曰：此下釋所以眾生則佛土也。佛土者，即眾生之影響耳。夫形修則影長、形短則影促，豈日月使之然乎？形自然耳。故隨所化眾生之多少，而取佛土之廣狹也。是以佛土，或以四天下、或以三千、或以恒沙為一國者也。生曰：夫國土者是眾生封疆之域，其中無穢謂之為淨。無穢為無、封疆為有，有生於惑、無生於解。其解若成，其惑方盡。始解是菩薩本化自應，終就使既成就為統。國有屬佛之跡，就本隨於所化，義為取彼之國。既云取彼，非自造之謂，若自造則無所統。無有眾生，何所成就哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：自此以下二章，列三因釋則是之義。梵本云「隨化幾所眾生」，似是隨化人多少故國有大小也。義者云隨以何法化眾生，若施若戒等，各隨彼所行來生其國，亦隨三因深淺以成嚴淨之異。若因持戒，則其地平正；若因行施，則七珍具足。略舉二法，餘皆類此。肇曰：此下釋所以眾生則佛土也。佛土者，即眾生之影響耳。夫形修則影長、形短則影促，豈日月使之然乎？形自然耳。故隨所化眾生之多少，而取佛土之廣狹也。是以佛土，或以四天下、或以三千、或以恒沙為一國者也。生曰：夫國土者是眾生封疆之域，其中無穢謂之為淨。無穢為無、封疆為有，有生於惑、無生於解。其解若成，其惑方盡。始解是菩薩本化自應，終就使既成就為統。國有屬佛之跡，就本隨於所化，義為取彼之國。既云取彼，非自造之謂，若自造則無所統。無有眾生，何所成就哉？

隨所調伏眾生而取佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所調伏眾生而取佛土。

什曰：梵本云「毘尼」。毘尼，言善治。善治眾生，令棄惡行善也。隨其棄惡多少、行善淺深以成其國。調伏，旨同而語隱，故存其本也。肇曰：隨所調伏眾生之深淺，而取佛土之好醜。生曰：化雖已兼，而名在始。彼不容無調伏，故宜明之。若不調伏，則無七珍土矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「毘尼」。毘尼，言善治。善治眾生，令棄惡行善也。隨其棄惡多少、行善淺深以成其國。調伏，旨同而語隱，故存其本也。肇曰：隨所調伏眾生之深淺，而取佛土之好醜。生曰：化雖已兼，而名在始。彼不容無調伏，故宜明之。若不調伏，則無七珍土矣。

隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土。

什曰：修淨國時，逆觀眾生來世之心，於未來世中應見何國而得解脫，先於來劫位國優劣，然後與眾生共攝三因以成其國，使彼來生。言攝，攝先所期者也，此言佛慧。下云菩薩根，明將來受化有淺深也。肇曰：眾生自有見淨好慕而進修者，亦有見穢惡厭而進修者。所好殊方，略言之耳。所因雖異，然其入佛慧一也，故隨其所應而取佛土焉。生曰：隨化雖已從解，容濫其疆，故復宜明。如或有濫，則同彼惑，必不能統成之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：修淨國時，逆觀眾生來世之心，於未來世中應見何國而得解脫，先於來劫位國優劣，然後與眾生共攝三因以成其國，使彼來生。言攝，攝先所期者也，此言佛慧。下云菩薩根，明將來受化有淺深也。肇曰：眾生自有見淨好慕而進修者，亦有見穢惡厭而進修者。所好殊方，略言之耳。所因雖異，然其入佛慧一也，故隨其所應而取佛土焉。生曰：隨化雖已從解，容濫其疆，故復宜明。如或有濫，則同彼惑，必不能統成之矣。

隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土。

肇曰：上為入佛慧。佛慧，七住所得無生慧也，今為菩薩根。菩薩根，六住已下菩提心也。生曰：入佛智慧亦已兼矣。而名在始涉，容無深大，故復宜明。若無深大，則無一乘土矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：上為入佛慧。佛慧，七住所得無生慧也，今為菩薩根。菩薩根，六住已下菩提心也。生曰：入佛智慧亦已兼矣。而名在始涉，容無深大，故復宜明。若無深大，則無一乘土矣。

所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。

什曰：釋所以先立國土優劣，然後造行也。若為我取國者，應任行之所成；今為饒益眾生，故從物所宜而制國也。肇曰：法身無定，何國之有？美惡斯外，何淨可取？取淨國者皆為彼耳，故隨其所應而取焉。生曰：所以，上四句也。若自無造國，又不在彼疆，然後能成就眾生耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：釋所以先立國土優劣，然後造行也。若為我取國者，應任行之所成；今為饒益眾生，故從物所宜而制國也。肇曰：法身無定，何國之有？美惡斯外，何淨可取？取淨國者皆為彼耳，故隨其所應而取焉。生曰：所以，上四句也。若自無造國，又不在彼疆，然後能成就眾生耳。

譬如有人欲於空地造立宮室，隨意無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如有人欲於空地造立宮室，隨意無礙。

什曰：梵本云「空中造立宮室自在無礙」。空不可用為宮室，如是不離眾生得淨國也。又云：空中得為宮室，不可用空為宮室，要用材木然後得成。如是菩薩雖解於空，不可但以空心得，要以三因成其國也。又意異故，經文不同也。生曰：造立宮室，譬成就眾生也。空地是無妨礙處，譬取無穢，穢則礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：梵本云「空中造立宮室自在無礙」。空不可用為宮室，如是不離眾生得淨國也。又云：空中得為宮室，不可用空為宮室，要用材木然後得成。如是菩薩雖解於空，不可但以空心得，要以三因成其國也。又意異故，經文不同也。生曰：造立宮室，譬成就眾生也。空地是無妨礙處，譬取無穢，穢則礙也。

若於虛空終不能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於虛空終不能成。

生曰：於虛空，謂無物可用作宮室也。譬如自造國，無眾生可成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：於虛空，謂無物可用作宮室也。譬如自造國，無眾生可成。

菩薩如是為成就眾生故願取佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是為成就眾生故願取佛國。

生曰：無礙處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：無礙處也。

願取佛國者，非於空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願取佛國者，非於空也。

肇曰：淨土必由眾生，譬立宮必因地。無地無眾生，宮土無以成。二乘澄神虛無，不因眾生，故無淨土也。生曰：非無眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：淨土必由眾生，譬立宮必因地。無地無眾生，宮土無以成。二乘澄神虛無，不因眾生，故無淨土也。生曰：非無眾生也。

寶積！當知直心是菩薩淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積！當知直心是菩薩淨土。

肇曰：土之淨者必由眾生，眾生之淨必因眾行，直舉眾生以釋土淨。今備舉眾行，明其所以淨也。夫行淨則眾生淨，眾生淨則佛土淨。此必然之數，不可差也。土無洿曲，乃出于心直，故曰直心是菩薩淨土也。此則因中說果，猶指金為食。直心者，謂質直無諂。此心乃是萬行之本，故建章有之矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：土之淨者必由眾生，眾生之淨必因眾行，直舉眾生以釋土淨。今備舉眾行，明其所以淨也。夫行淨則眾生淨，眾生淨則佛土淨。此必然之數，不可差也。土無洿曲，乃出于心直，故曰直心是菩薩淨土也。此則因中說果，猶指金為食。直心者，謂質直無諂。此心乃是萬行之本，故建章有之矣。

菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。

肇曰：不諂、直心，一行異名也。菩薩心既直，化彼同己；自土既成，故令同行斯集。此明化緣相及故果報相連，則佛土之義顯也。自下二句相對，或前後異名、或前略後廣、或前因後果，類因行耳。凡善行有二種：一行善、二報善。自此下諸眾生所習，皆報善也。生曰：致國之義已備於前，今但明眾行是淨國之本。居然可領，故云寶積當知，知如前也。答其所問，故偏據事淨表以無穢真實之心也。斯則善行之本，故首明之也。不諂眾生，是淨之一事。菩薩皆語其行、眾生皆言其報，而對說之者，明眾生昔受此化、今有此果。菩薩行成，應之則屬於佛。豫總於國，故云來生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不諂、直心，一行異名也。菩薩心既直，化彼同己；自土既成，故令同行斯集。此明化緣相及故果報相連，則佛土之義顯也。自下二句相對，或前後異名、或前略後廣、或前因後果，類因行耳。凡善行有二種：一行善、二報善。自此下諸眾生所習，皆報善也。生曰：致國之義已備於前，今但明眾行是淨國之本。居然可領，故云寶積當知，知如前也。答其所問，故偏據事淨表以無穢真實之心也。斯則善行之本，故首明之也。不諂眾生，是淨之一事。菩薩皆語其行、眾生皆言其報，而對說之者，明眾生昔受此化、今有此果。菩薩行成，應之則屬於佛。豫總於國，故云來生也。

深心是菩薩淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心是菩薩淨土。

肇曰：樹心眾德深固，故難拔深心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：樹心眾德深固，故難拔深心也。

菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國。

肇曰：深心故德備也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：深心故德備也。

大乘心是菩薩淨土。菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘心是菩薩淨土。菩薩成佛時，大乘眾生來生其國。

肇曰：乘八萬行，兼載天下不遺一人，大乘心也。上三心是始學之次行也。夫欲弘大道，要先直其心；心既真直，然後入行能深；入行既深，則能廣運無涯。此三心之次也。備此三心，然後次修六度。別本云「直心深心菩提心」、什曰：直心，誠實心也。發心之始，始於誠實。道識彌明，名為深心。深心增廣，正趣佛慧，名菩提心。此皆受化者心也。受化者行致淨土，人又來生，以因緣成菩薩國。善有二種：一者行善、二者報生善。凡言來生其國具足善者，皆報生善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：乘八萬行，兼載天下不遺一人，大乘心也。上三心是始學之次行也。夫欲弘大道，要先直其心；心既真直，然後入行能深；入行既深，則能廣運無涯。此三心之次也。備此三心，然後次修六度。別本云「直心深心菩提心」、什曰：直心，誠實心也。發心之始，始於誠實。道識彌明，名為深心。深心增廣，正趣佛慧，名菩提心。此皆受化者心也。受化者行致淨土，人又來生，以因緣成菩薩國。善有二種：一者行善、二者報生善。凡言來生其國具足善者，皆報生善也。

布施是菩薩淨土。菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施是菩薩淨土。菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國。

肇曰：外捨國財身命、內捨貪愛慳嫉，名一切能捨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：外捨國財身命、內捨貪愛慳嫉，名一切能捨也。

持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國。

什曰：持戒獨言滿願者，戒是難行，亦兼攝眾善，故所願滿也。肇曰：十善，菩薩戒也，亦有無量戒，略舉十耳。戒具則無願不得，故言滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：持戒獨言滿願者，戒是難行，亦兼攝眾善，故所願滿也。肇曰：十善，菩薩戒也，亦有無量戒，略舉十耳。戒具則無願不得，故言滿也。

忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國。

肇曰：忍辱和顏，故繫以容相，而豈直形報而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：忍辱和顏，故繫以容相，而豈直形報而已。

精進是菩薩淨土。菩薩成佛時，勤修一切功德眾生來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時，正定眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進是菩薩淨土。菩薩成佛時，勤修一切功德眾生來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時，正定眾生來生其國。

肇曰：得正智慧、決定法相，三聚眾生中名正定聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：得正智慧、決定法相，三聚眾生中名正定聚也。

四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時，成就慈悲喜捨眾生來生其國。

肇曰：此四心周備無際，故言無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：此四心周備無際，故言無量。

四攝法是菩薩淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝法是菩薩淨土。

肇曰：以四等法攝眾生，為四攝也。一者惠施，財法二施，隨彼所須。二者愛語，以愛心故和言，隨彼所適。三者利語，隨彼所利，方便利之。四者同事，遇惡同惡而斷其惡、遇善同善而進其善，故名同事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：以四等法攝眾生，為四攝也。一者惠施，財法二施，隨彼所須。二者愛語，以愛心故和言，隨彼所適。三者利語，隨彼所利，方便利之。四者同事，遇惡同惡而斷其惡、遇善同善而進其善，故名同事也。

菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國。

什曰：或有見佛而不解脫者，由功慧淺也。能行四攝，必慧深而功重，故於佛前得解脫也。亦四攝能令眾生得解脫，故行者後致解脫義。肇曰：解脫則四攝所成無為果也。同行故，眾生皆為此果所攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：或有見佛而不解脫者，由功慧淺也。能行四攝，必慧深而功重，故於佛前得解脫也。亦四攝能令眾生得解脫，故行者後致解脫義。肇曰：解脫則四攝所成無為果也。同行故，眾生皆為此果所攝也。

方便是菩薩淨土。菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便是菩薩淨土。菩薩成佛時，於一切法方便無礙眾生來生其國。

肇曰：方便者，巧便慧也。積小德而獲大功，功雖就而不證。處有不乖寂、居無不失化，無為而無所不為，方便無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：方便者，巧便慧也。積小德而獲大功，功雖就而不證。處有不乖寂、居無不失化，無為而無所不為，方便無礙也。

三十七品是菩薩淨土。菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺道眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七品是菩薩淨土。菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺道眾生來生其國。

肇曰：念處，四念處。正勤，四正勤。神足，四神足。根，五根。力，五力。覺，七覺意。道，八正道。合三十七，義在他經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：念處，四念處。正勤，四正勤。神足，四神足。根，五根。力，五力。覺，七覺意。道，八正道。合三十七，義在他經。

迴向心是菩薩淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向心是菩薩淨土。

肇曰：二乘三界各有別行，若情無勝期，則隨行受報。大士標心佛道，故能迴向彼雜行向于一乘。此迴向心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：二乘三界各有別行，若情無勝期，則隨行受報。大士標心佛道，故能迴向彼雜行向于一乘。此迴向心也。

菩薩成佛時，得一切具足功德國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩成佛時，得一切具足功德國土。

肇曰：遇善迴向，何德不備？此下三句雖不言眾生，言國則在矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：遇善迴向，何德不備？此下三句雖不言眾生，言國則在矣。

說除八難是菩薩淨土。菩薩成佛時，國土無有三惡八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說除八難是菩薩淨土。菩薩成佛時，國土無有三惡八難。

肇曰：說除八難之法，土無八難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：說除八難之法，土無八難也。

自守戒行、不譏彼闕是菩薩淨土。菩薩成佛時，國土無有犯禁之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自守戒行、不譏彼闕是菩薩淨土。菩薩成佛時，國土無有犯禁之名。

肇曰：犯禁惡名出于譏彼而不自守。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：犯禁惡名出于譏彼而不自守。

十善是菩薩淨土。菩薩成佛時，命不中夭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善是菩薩淨土。菩薩成佛時，命不中夭。

什曰：迴向，善向佛道，故言迴向。迴向則己兼舉眾生，故說具足功德。具足功德則無八難，故復說除八難。除八難為行，故受無難之報。既無八難則無眾惡，無眾惡則無犯禁，故次說無犯戒。上說戒度，今復言戒者，義不在戒也，欲因戒以明不譏彼闕。不譏彼闕故莫知其闕，莫知其闕則無犯禁之名。以此為行故獲此為果，獲此為果則眾惡都息，故以十善次也。肇曰：不殺報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：迴向，善向佛道，故言迴向。迴向則己兼舉眾生，故說具足功德。具足功德則無八難，故復說除八難。除八難為行，故受無難之報。既無八難則無眾惡，無眾惡則無犯禁，故次說無犯戒。上說戒度，今復言戒者，義不在戒也，欲因戒以明不譏彼闕。不譏彼闕故莫知其闕，莫知其闕則無犯禁之名。以此為行故獲此為果，獲此為果則眾惡都息，故以十善次也。肇曰：不殺報也。

大富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大富。

肇曰：不盜報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不盜報也。

梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行。

肇曰：不婬報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不婬報也。

所言誠諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言誠諦。

肇曰：不妄語報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不妄語報。

常以軟語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以軟語。

肇曰：不惡口報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不惡口報。

眷屬不離、善和諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬不離、善和諍訟。

肇曰：不兩舌報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不兩舌報。

言必饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言必饒益。

肇曰：不綺語報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：不綺語報。

不嫉不恚、正見眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不嫉不恚、正見眾生來生其國。

肇曰：嫉恚邪見，心患之尤者，故別立三善也。生曰：修於十善者，會上諸行成身口意淨，為淨土之本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：嫉恚邪見，心患之尤者，故別立三善也。生曰：修於十善者，會上諸行成身口意淨，為淨土之本也。

如是寶積！菩薩隨其直心則能發行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是寶積！菩薩隨其直心則能發行。

肇曰：夫心直則信固，信固然後能發迹造行。然則始於萬行者，其唯直心乎。此章明行之次漸，微著相因，足以始于直心、終于淨土。譬猶植栽絲髮，其茂百圍也。直心樹其萌，眾行因而成，故言隨也。生曰：前唯明眾行各是淨國之因，而未知所以得也，故次序其意以釋之焉。如是者，謂上諸行如下意也。言任直心之勢，自然能發行眾行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：夫心直則信固，信固然後能發迹造行。然則始於萬行者，其唯直心乎。此章明行之次漸，微著相因，足以始于直心、終于淨土。譬猶植栽絲髮，其茂百圍也。直心樹其萌，眾行因而成，故言隨也。生曰：前唯明眾行各是淨國之因，而未知所以得也，故次序其意以釋之焉。如是者，謂上諸行如下意也。言任直心之勢，自然能發行眾行。

隨其發行則得深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其發行則得深心。

肇曰：既能發行，則得道情彌深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既能發行，則得道情彌深。

隨其深心則意調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其深心則意調伏。

肇曰：道情既深，則意無麁獷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：道情既深，則意無麁獷也。

隨意調伏則如說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨意調伏則如說行。

肇曰：心既調伏，則聞斯能行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：心既調伏，則聞斯能行也。

隨如說行則能迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨如說行則能迴向。

肇曰：聞既能行，則能迴其所行標心勝境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：聞既能行，則能迴其所行標心勝境。

隨其迴向則有方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其迴向則有方便。

肇曰：既能迴向大乘，則大方便之所由生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既能迴向大乘，則大方便之所由生也。

隨其方便則成就眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其方便則成就眾生。

肇曰：方便之所立，期在成眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：方便之所立，期在成眾生也。

隨成就眾生則佛土淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨成就眾生則佛土淨。

肇曰：眾生既淨，則土無穢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：眾生既淨，則土無穢也。

隨佛土淨則說法淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛土淨則說法淨。

肇曰：既處淨土，則有淨說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既處淨土，則有淨說。

隨說法淨則智慧淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨說法淨則智慧淨。

肇曰：既有淨說，則淨智慧生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：既有淨說，則淨智慧生也。

隨智慧淨則其心淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨智慧淨則其心淨。

肇曰：淨智既生，則淨心轉明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：淨智既生，則淨心轉明也。

隨其心淨則一切功德淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其心淨則一切功德淨。

什曰：直心以誠，心信佛法也。信心既立則能發行眾善，眾善既積其心轉深，轉深則不隨眾惡，棄惡從善是名調伏。心既調伏則遇善斯行，遇善斯行則難行能行，難行能行故能如所說行。如所說行則萬善兼具，萬善兼具故能迴向佛道，向而彌進是方便力也。方便大要有三：一善於自行而不取相、二不取證、三善化眾生，具此三已則能成就眾生。成就眾生則三因具足，三因具足則得淨土。土既清淨則眾生純淨，眾生純淨則不說雜教，故言說清淨。受法則具下三淨，具下三淨則與化主同德，故曰一切淨也。上章雖廣說淨國行，而未明行之階漸。此章明至極深廣、不可頓超、宜尋之有途、履之有序，故說發迹之始始於直心，終成之美則一切淨也。肇曰：積德不已者欲以淨心，心既淨則無德不淨。生曰：功德者，殊妙果也。本其所從，故以名之焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：直心以誠，心信佛法也。信心既立則能發行眾善，眾善既積其心轉深，轉深則不隨眾惡，棄惡從善是名調伏。心既調伏則遇善斯行，遇善斯行則難行能行，難行能行故能如所說行。如所說行則萬善兼具，萬善兼具故能迴向佛道，向而彌進是方便力也。方便大要有三：一善於自行而不取相、二不取證、三善化眾生，具此三已則能成就眾生。成就眾生則三因具足，三因具足則得淨土。土既清淨則眾生純淨，眾生純淨則不說雜教，故言說清淨。受法則具下三淨，具下三淨則與化主同德，故曰一切淨也。上章雖廣說淨國行，而未明行之階漸。此章明至極深廣、不可頓超、宜尋之有途、履之有序，故說發迹之始始於直心，終成之美則一切淨也。肇曰：積德不已者欲以淨心，心既淨則無德不淨。生曰：功德者，殊妙果也。本其所從，故以名之焉。

是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨。

肇曰：結成淨土義也。淨土蓋是心之影響耳。夫欲響順必和其聲、欲影端必正其形，此報應之定數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：結成淨土義也。淨土蓋是心之影響耳。夫欲響順必和其聲、欲影端必正其形，此報應之定數也。

爾時舍利弗承佛威神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗承佛威神。

別本云「承佛聖旨」，什曰：聖旨，梵本云「神力」，神力所轉，能令無疑者而發疑念也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別本云「承佛聖旨」，什曰：聖旨，梵本云「神力」，神力所轉，能令無疑者而發疑念也。

作是念：若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時意豈不淨？而是佛土不淨若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念：若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時意豈不淨？而是佛土不淨若此。

肇曰：土之淨穢，固非二乘所能及也。如來將明佛土常淨、美惡生彼，故以威神發其疑念以生言端，故言承也。生曰：既聞事淨，便封在事，還昧無穢，謂石沙與行為乖，故示難決之。舍利弗誠無不達，而居不足之地，可傍為不悟，故設斯念以申眾懷。應機而作，本從佛慧中來。今示非已，豈虛也哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：土之淨穢，固非二乘所能及也。如來將明佛土常淨、美惡生彼，故以威神發其疑念以生言端，故言承也。生曰：既聞事淨，便封在事，還昧無穢，謂石沙與行為乖，故示難決之。舍利弗誠無不達，而居不足之地，可傍為不悟，故設斯念以申眾懷。應機而作，本從佛慧中來。今示非已，豈虛也哉。

佛知其念，即告之言：於意云何？日月豈不淨耶？而盲者不見。對曰：不也。世尊！是盲者過，非日月咎。舍利弗！眾生罪故，不見如來佛國嚴淨，非如來咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，即告之言：於意云何？日月豈不淨耶？而盲者不見。對曰：不也。世尊！是盲者過，非日月咎。舍利弗！眾生罪故，不見如來佛國嚴淨，非如來咎。

肇曰：日月豈不明？不見，自由瞽目。佛土豈不淨？罪穢故不覩。生曰：日月之照，無不表色，而盲者不見，豈日月過耶？佛亦如是。昔之為行以化眾生，無有不致無沙石之土。而眾生有罪，故得斯穢。不見之耳，非佛咎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：日月豈不明？不見，自由瞽目。佛土豈不淨？罪穢故不覩。生曰：日月之照，無不表色，而盲者不見，豈日月過耶？佛亦如是。昔之為行以化眾生，無有不致無沙石之土。而眾生有罪，故得斯穢。不見之耳，非佛咎也。

舍利弗，我此土淨，而汝不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗，我此土淨，而汝不見。

肇曰：向因此土生疑，故即此土明淨也。生曰：既明不淨罪在眾生，則為淨之旨居然屬佛，故云我此土淨。而舍利弗據穢，致疑為不見也。言而者，傷嗟之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：向因此土生疑，故即此土明淨也。生曰：既明不淨罪在眾生，則為淨之旨居然屬佛，故云我此土淨。而舍利弗據穢，致疑為不見也。言而者，傷嗟之也。

爾時螺髻梵王語舍利弗：勿作是念，謂此佛土以為不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時螺髻梵王語舍利弗：勿作是念，謂此佛土以為不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮。

什曰：佛土清淨，階降不同，或如四天王，乃至如六天、或如梵天，乃至如淨居、或有過淨居天。過淨居天者，唯補處菩薩生此國也。稱適眾心，故現國不同。螺髻所見如自在天宮者，復是其所應見耳，而未盡其淨也。下言譬如寶莊嚴佛國，始是釋迦真報應淨國。淨國即在此世界，如《法華經．壽量品》中說。此淨穢同處而不相雜，猶如下一器中有二種食，應二種眾生。肇曰：夫同聲相和、同見相順，梵王即法身大士也，依佛淨慧故所見皆淨，因其所見而證焉。且佛土真淨，超絕三界，豈直若天宮世淨而已哉？此蓋齊其所見而為言耳。舍利弗在人而見其土石，梵王居天而見如天宮，自餘所見亦各不同。佛土所應，義在于此。生曰：螺髻梵王迹在生死，邪推己同在三界受福為淨，知無福者自取斯穢，釋迦之土便與天宮無異，以質舍利弗之不達為甚惑矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：佛土清淨，階降不同，或如四天王，乃至如六天、或如梵天，乃至如淨居、或有過淨居天。過淨居天者，唯補處菩薩生此國也。稱適眾心，故現國不同。螺髻所見如自在天宮者，復是其所應見耳，而未盡其淨也。下言譬如寶莊嚴佛國，始是釋迦真報應淨國。淨國即在此世界，如《法華經．壽量品》中說。此淨穢同處而不相雜，猶如下一器中有二種食，應二種眾生。肇曰：夫同聲相和、同見相順，梵王即法身大士也，依佛淨慧故所見皆淨，因其所見而證焉。且佛土真淨，超絕三界，豈直若天宮世淨而已哉？此蓋齊其所見而為言耳。舍利弗在人而見其土石，梵王居天而見如天宮，自餘所見亦各不同。佛土所應，義在于此。生曰：螺髻梵王迹在生死，邪推己同在三界受福為淨，知無福者自取斯穢，釋迦之土便與天宮無異，以質舍利弗之不達為甚惑矣。

舍利弗言：我見此土，丘陵坑坎、荊棘沙礫、土石諸山、穢惡充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：我見此土，丘陵坑坎、荊棘沙礫、土石諸山、穢惡充滿。

肇曰：各以所見而為證也。生曰：雖聞向語，猶封穢惡，故復言己所見以申疑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：各以所見而為證也。生曰：雖聞向語，猶封穢惡，故復言己所見以申疑焉。

螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故見此土為不淨耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故見此土為不淨耳。

肇曰：萬事萬形皆由心成，心有高下故丘陵是生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：萬事萬形皆由心成，心有高下故丘陵是生也。

舍利弗！菩薩於一切眾生悉皆平等，深心清淨、依佛智慧，則能見此佛土清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗！菩薩於一切眾生悉皆平等，深心清淨、依佛智慧，則能見此佛土清淨。

肇曰：若能等心群生、深入佛慧，淨業既同，則所見不異也。生曰：心有高下者，據石沙致疑，則就眾生之優劣也。又是不依佛慧為應之趣，在乎必悟之處，故唯見不淨耳。若取出惡之理，則石沙眾生與夫淨土之人等無有異。又是依佛慧而觀，故無往而不淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：若能等心群生、深入佛慧，淨業既同，則所見不異也。生曰：心有高下者，據石沙致疑，則就眾生之優劣也。又是不依佛慧為應之趣，在乎必悟之處，故唯見不淨耳。若取出惡之理，則石沙眾生與夫淨土之人等無有異。又是依佛慧而觀，故無往而不淨也。

於是佛以足指按地，即時三千大千世界，若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛以足指按地，即時三千大千世界，若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大眾歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。

肇曰：佛土常淨，豈待變而後飾？按地者，蓋是變眾人之罪所見耳。寶莊嚴土，淨土之最，故以為諭。生曰：神力變地者，以明出穢為淨。喻石沙雖穢，至於離惡之處不容有異。又現此變，示無定相，以遣封穢之情，使取為淨之旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：佛土常淨，豈待變而後飾？按地者，蓋是變眾人之罪所見耳。寶莊嚴土，淨土之最，故以為諭。生曰：神力變地者，以明出穢為淨。喻石沙雖穢，至於離惡之處不容有異。又現此變，示無定相，以遣封穢之情，使取為淨之旨。

佛告舍利弗：汝且觀是佛土嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：汝且觀是佛土嚴淨。

生曰：且觀者，且寄嚴淨以明無穢。於實乃現，亦無事淨土矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生曰：且觀者，且寄嚴淨以明無穢。於實乃現，亦無事淨土矣。

舍利弗言：唯然世尊！本所不見、本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：唯然世尊！本所不見、本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。

肇曰：顯淨土於未聞，猶開聾瞽於形聲也。生曰：既悟其義，而據自疑已前為本，故云本不見聞也。從不見聞而悟之，則佛土為好淨悉現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：顯淨土於未聞，猶開聾瞽於形聲也。生曰：既悟其義，而據自疑已前為本，故云本不見聞也。從不見聞而悟之，則佛土為好淨悉現也。

佛語舍利弗：我佛國土常淨若此。為欲度斯下劣人故，示是眾惡不淨土耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：我佛國土常淨若此。為欲度斯下劣人故，示是眾惡不淨土耳。

什曰：若隨其罪福自致淨穢者，非示之謂也。而言示之者，有示義也。諸佛能為眾生現淨而隱不淨，現淨而隱不淨則無益眾生。任而不隱，義示同也。肇曰：自佛而言故常淨若此，外應下劣故不淨同彼也。生曰：既云是同，則與彼無異；俯就下劣，故示若不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 什曰：若隨其罪福自致淨穢者，非示之謂也。而言示之者，有示義也。諸佛能為眾生現淨而隱不淨，現淨而隱不淨則無益眾生。任而不隱，義示同也。肇曰：自佛而言故常淨若此，外應下劣故不淨同彼也。生曰：既云是同，則與彼無異；俯就下劣，故示若不淨。

譬如諸天共寶器食，隨其福德，飯色有異。如是舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸天共寶器食，隨其福德，飯色有異。如是舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴。

肇曰：始生天者，欲共試知功德多少，要共一寶器中食天上饍。天饌至白，無白可喻。其福多者，舉飯向口，飯色不異；若福少者，舉向口，飯色變異。在器色一，在手不同。飯豈有異？異自天耳。佛土不同，方可知也。生曰：喻梵天、舍利弗也。慧心明淨則見功德莊嚴，以闇心而取故謂之穢耳，非佛土然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：始生天者，欲共試知功德多少，要共一寶器中食天上饍。天饌至白，無白可喻。其福多者，舉飯向口，飯色不異；若福少者，舉向口，飯色變異。在器色一，在手不同。飯豈有異？異自天耳。佛土不同，方可知也。生曰：喻梵天、舍利弗也。慧心明淨則見功德莊嚴，以闇心而取故謂之穢耳，非佛土然也。

當佛現此國土嚴淨之時，寶積所將五百長者子皆得無生法忍，八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛現此國土嚴淨之時，寶積所將五百長者子皆得無生法忍，八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心。

肇曰：佛國之興，其正為此。無生忍同上不起法忍，忍即慧性耳。以見法無生，心智寂滅堪受不退，故名無生法忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：佛國之興，其正為此。無生忍同上不起法忍，忍即慧性耳。以見法無生，心智寂滅堪受不退，故名無生法忍也。

佛攝神足，於是世界還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛攝神足，於是世界還復如故。

肇曰：非分不可以久處，故還彼所應見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：非分不可以久處，故還彼所應見也。

求聲聞乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求聲聞乘。

肇曰：下乘道覺非獨覺，要師而後成，故名聲聞乘，亦名弟子乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：下乘道覺非獨覺，要師而後成，故名聲聞乘，亦名弟子乘也。

三萬二千天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三萬二千天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢得法眼淨。

肇曰：國土穢而可淨，淨而復穢，因悟無常，故得法眼淨。法眼淨，須陀洹道也。始見道跡，故得法眼名。塵垢，八十八結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：國土穢而可淨，淨而復穢，因悟無常，故得法眼淨。法眼淨，須陀洹道也。始見道跡，故得法眼名。塵垢，八十八結也。

八千比丘不受諸法，漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八千比丘不受諸法，漏盡意解。

肇曰：無著之道，於法無受無染。漏盡，九十八結漏既盡，故意得解脫，成阿羅漢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肇曰：無著之道，於法無受無染。漏盡，九十八結漏既盡，故意得解脫，成阿羅漢也。