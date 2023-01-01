佛說立世阿毘曇論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第十

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

大三災火災品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大三災火災品第二十五

佛世尊說：「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一小劫名為一劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟果報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天佛說住壽一劫，如是二十小劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十小劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。阿僧祇時名劫，世界散壞；阿僧祇時名劫，世界散壞已住；阿僧祇時名劫，世界起成；阿僧祇時名劫，世界起成已住。散壞有三因：一因火散壞、二因水散壞、三因風散壞。」如是佛世尊說：「比丘！散壞因有三種：一火散壞、二水散壞、三風散壞。比丘！散壞頂有三：一勝遍光天、二遍淨天、三廣果天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一小劫名為一劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟果報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天佛說住壽一劫，如是二十小劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十小劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。阿僧祇時名劫，世界散壞；阿僧祇時名劫，世界散壞已住；阿僧祇時名劫，世界起成；阿僧祇時名劫，世界起成已住。散壞有三因：一因火散壞、二因水散壞、三因風散壞。」如是佛世尊說：「比丘！散壞因有三種：一火散壞、二水散壞、三風散壞。比丘！散壞頂有三：一勝遍光天、二遍淨天、三廣果天。」

復次佛世尊說：「比丘！散壞頂有三種：一勝遍光天、二遍淨天、三廣果天。云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天為三散壞頂？比丘！火炎散壞時，一切下界眾生修第二禪，上生勝遍光天。水災散壞時，一切下地眾生修第三禪，上生遍淨天。風災散壞時，一切下地眾生修第四禪，上生廣果天。」佛說：「火災散壞是由勝遍光天散壞，水災散壞由遍淨天散壞，風災散壞由廣果天散壞。復次比丘！散壞有二：一者眾生世界散壞、二者器世界散壞。十小劫中眾生世界散壞，次十小劫器世界散壞。」佛告：「比丘！散壞初起時，勝遍光散壞時因第二禪，是時一切剡浮提人壽命八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、婬欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無怨賊乃以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足。是時兩界減沒：一瞋恚界、二逼惱意界。兩界起長：一者無瞋恚界、二無逼惱意界。是時諸人減離十惡，修行十善，安坐受樂無所馳求，或聚亭館或依息舍，或大集處或遊樹下，說如是傳各宣辭辯：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起諍以後仍相手舞，或以瓦石、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡訶責欲塵，種種顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時欲界諸天變身似犀，晝夜各三時行於世界，宣令此言：『善男子善女人！無覺觀定最為妙樂，是故汝等修行於此中住。』是時人初夜後夜聞此言已，歡喜踊躍，捨餘雜事攝心坐禪，觀欲塵過失，觀無覺觀定有大功德，即得二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時有人，常悅樂他人以為事業，或歌或舞相㩌跳擲，或輪刀舞仗，或擊鼓吹箎，或唱更讚頌，或嚴飾他身。如是人等作歌詩傳：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起諍已後仍相手舞，或以石瓦、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡呵責欲塵，種種顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時諸天從勝遍光天下，行於世界隱蔽身形，宣令此言：『善男子善女人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛世尊說：「比丘！散壞頂有三種：一勝遍光天、二遍淨天、三廣果天。云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天為三散壞頂？比丘！火炎散壞時，一切下界眾生修第二禪，上生勝遍光天。水災散壞時，一切下地眾生修第三禪，上生遍淨天。風災散壞時，一切下地眾生修第四禪，上生廣果天。」佛說：「火災散壞是由勝遍光天散壞，水災散壞由遍淨天散壞，風災散壞由廣果天散壞。復次比丘！散壞有二：一者眾生世界散壞、二者器世界散壞。十小劫中眾生世界散壞，次十小劫器世界散壞。」佛告：「比丘！散壞初起時，勝遍光散壞時因第二禪，是時一切剡浮提人壽命八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、婬欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無怨賊乃以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足。是時兩界減沒：一瞋恚界、二逼惱意界。兩界起長：一者無瞋恚界、二無逼惱意界。是時諸人減離十惡，修行十善，安坐受樂無所馳求，或聚亭館或依息舍，或大集處或遊樹下，說如是傳各宣辭辯：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起諍以後仍相手舞，或以瓦石、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡訶責欲塵，種種顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時欲界諸天變身似犀，晝夜各三時行於世界，宣令此言：『善男子善女人！無覺觀定最為妙樂，是故汝等修行於此中住。』是時人初夜後夜聞此言已，歡喜踊躍，捨餘雜事攝心坐禪，觀欲塵過失，觀無覺觀定有大功德，即得二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時有人，常悅樂他人以為事業，或歌或舞相㩌跳擲，或輪刀舞仗，或擊鼓吹箎，或唱更讚頌，或嚴飾他身。如是人等作歌詩傳：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起諍已後仍相手舞，或以石瓦、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡呵責欲塵，種種顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時諸天從勝遍光天下，行於世界隱蔽身形，宣令此言：『善男子善女人

！無覺觀定妙樂寂靜，是故汝等修行於此中住。』是時諸人初夜後夜等聞天聲言，歡喜踊躍起信樂心，一切居家村邑郡州乃至大國土人，起精進心，觀下界欲塵過失，觀二禪功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時有出家外道，教化一切居家村邑郡州乃至大國土人，悉使出家，有無數眷屬之所圍遶，次第遊行周遍國土，其所宣說與上相應：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起鬪諍後而相手舞，或以石瓦、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡訶責欲塵，顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ！無覺觀定妙樂寂靜，是故汝等修行於此中住。』是時諸人初夜後夜等聞天聲言，歡喜踊躍起信樂心，一切居家村邑郡州乃至大國土人，起精進心，觀下界欲塵過失，觀二禪功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。是時有出家外道，教化一切居家村邑郡州乃至大國土人，悉使出家，有無數眷屬之所圍遶，次第遊行周遍國土，其所宣說與上相應：『昔時諸人生劫濁世，因五欲塵貪欲增上故，或父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪打，何況他人？是時諸人起鬪諍後而相手舞，或以石瓦、或以杖拍，次及刀杖互相怖畏乃至殺害。因此五塵起種種惡，是故五塵宜應棄捨。』如是憎惡訶責欲塵，顯說五塵過失。是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。

「時諸眾生在地獄中作是思惟：『我等昔時作種種不善惡業，是故我今來此受苦。』由此意故，不於獄卒生瞋怨心。時地獄眾生無瞋恚界、無逼惱意界，自然生長增足善心，由於宿世後報善業，捨地獄壽生人道中。既生人已，思惟欲塵過患，觀二禪功德，修習二禪。捨壽命後，上生勝遍光天。時有眾生墮地獄中，仍為獄卒，作是思惟：『我等因自惡業來此受生，是諸罪人亦因惡業來此受苦。我今云何於他眾生而起殘害？』即生無瞋恚界、無逼惱意界，自然生長增足善心。由於宿世後報善業，捨壽命已得生人中。生人中已，思惟五塵過患，觀二禪功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸眾生在地獄中作是思惟：『我等昔時作種種不善惡業，是故我今來此受苦。』由此意故，不於獄卒生瞋怨心。時地獄眾生無瞋恚界、無逼惱意界，自然生長增足善心，由於宿世後報善業，捨地獄壽生人道中。既生人已，思惟欲塵過患，觀二禪功德，修習二禪。捨壽命後，上生勝遍光天。時有眾生墮地獄中，仍為獄卒，作是思惟：『我等因自惡業來此受生，是諸罪人亦因惡業來此受苦。我今云何於他眾生而起殘害？』即生無瞋恚界、無逼惱意界，自然生長增足善心。由於宿世後報善業，捨壽命已得生人中。生人中已，思惟五塵過患，觀二禪功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。

「時有水產眾生黿、鼉、魚、龜之屬，皆生慈心不相吞噬，唯食水苔及以草土，自然死者方取食之，乃可餓死不欲害他自食，無瞋恚界、無逼惱意界。是時生長生諸善心、生愛念心。由於宿世後報善業，捨壽命後生於人中。生人中已，思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時有水產眾生黿、鼉、魚、龜之屬，皆生慈心不相吞噬，唯食水苔及以草土，自然死者方取食之，乃可餓死不欲害他自食，無瞋恚界、無逼惱意界。是時生長生諸善心、生愛念心。由於宿世後報善業，捨壽命後生於人中。生人中已，思惟五塵過患及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。

「復有陸行眾生，師子、虎狼、豺豹、猫狸之屬，並生慈心不相食噉，飢食嫩草渴飲清泉，有自死者方食其肉，寧可餓死不欲殺他自濟，無瞋恚界、無逼惱意界。是時生諸善心、生愛念心，由於宿世後報善業，捨壽命後生於人中。生人中已，思惟五塵過失及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有陸行眾生，師子、虎狼、豺豹、猫狸之屬，並生慈心不相食噉，飢食嫩草渴飲清泉，有自死者方食其肉，寧可餓死不欲殺他自濟，無瞋恚界、無逼惱意界。是時生諸善心、生愛念心，由於宿世後報善業，捨壽命後生於人中。生人中已，思惟五塵過失及下界躁擾，觀無覺觀定微妙功德，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天。

「一切餓鬼道更相愛念，悉能生善，並如前說，捨壽以後得生人中。生人中已，思惟五塵過失，觀無覺觀定，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天；阿脩羅道，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切餓鬼道更相愛念，悉能生善，並如前說，捨壽以後得生人中。生人中已，思惟五塵過失，觀無覺觀定，修習二禪，捨壽命後，上生勝遍光天；阿脩羅道，亦復如是。

「時西瞿耶尼人，有於彼土修習二禪，若在彼得二禪，從彼上生勝遍光天。若來剡浮提受生得二禪者，亦上生勝遍光天。東毘提訶人，或在彼修習二禪，彼從上生二禪天處；若來剡浮提修習二禪，仍從此上生第二天處。北欝單越人，捨壽命後上生六欲天，或在天道修習二禪上生二禪，或從六欲天生剡浮提修習二禪，亦生勝遍光天。是時四大天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵先行天、梵眾天，或在此等天中修習二禪，捨壽命已生勝遍光天；或從天道來生剡浮提修習二禪，亦上生勝遍光天。比丘！是時一切地獄皆悉空虛，一切畜生道亦皆空虛，一切鬼神道亦復空虛，一切阿修羅道亦復空虛；西瞿耶尼、南剡浮提、東毘提訶、北欝單越並皆空虛；四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵先行天、梵眾天並皆空虛：是時一千世界中一切眾生悉皆空盡，唯大梵王在。如是因緣如是次第，一切眾生世界皆悉散盡。如是時中十小劫已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時西瞿耶尼人，有於彼土修習二禪，若在彼得二禪，從彼上生勝遍光天。若來剡浮提受生得二禪者，亦上生勝遍光天。東毘提訶人，或在彼修習二禪，彼從上生二禪天處；若來剡浮提修習二禪，仍從此上生第二天處。北欝單越人，捨壽命後上生六欲天，或在天道修習二禪上生二禪，或從六欲天生剡浮提修習二禪，亦生勝遍光天。是時四大天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵先行天、梵眾天，或在此等天中修習二禪，捨壽命已生勝遍光天；或從天道來生剡浮提修習二禪，亦上生勝遍光天。比丘！是時一切地獄皆悉空虛，一切畜生道亦皆空虛，一切鬼神道亦復空虛，一切阿修羅道亦復空虛；西瞿耶尼、南剡浮提、東毘提訶、北欝單越並皆空虛；四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵先行天、梵眾天並皆空虛：是時一千世界中一切眾生悉皆空盡，唯大梵王在。如是因緣如是次第，一切眾生世界皆悉散盡。如是時中十小劫已度。

「比丘！是時第二器世界散壞來續，四大散壞、火災散壞。是時中久久時節，天不降雨一滴不落。久不雨已，剡浮提中卉木藥草、一切種子一時焦枯，次第燒盡無復更生。比丘！一切有為法如是無常、如是不恒，非安息處，短促、變異、破壞，非能救濟、非實依處、非依蔭處。比丘！以是義故，有為之法甚可厭患，應當離欲、應當棄捨。比丘！過久長時，有如此時有第二日出，於世間輪相熱明倍於舊日。由此日故，剡浮提中一切池沼及小江湖，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！復次過久長時，有如此時有第三日次出，於世輪相熱明倍第二日。由此日故，剡浮提中深大江湖，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如上說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第四日復出，於世輪相熱明倍第三日。由此日故，剡浮提中阿那婆達池、漫陀耆尼池、七林間河及四大河，如是等處最大最深流波迅疾與海相會，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第五日復出，於世輪相熱明倍第四日。由此日故，內外海水減一百由旬，次減二百、三百、四百乃至千由旬海水減耗，次減二千、三千、四千乃至一萬，次減二萬乃至六萬由旬，水界悉減。比丘！有如是時所餘海水，深七多羅或六多羅，或五、或四、或三、或二、或深一多羅。比丘！有如此時所餘海水，或深七尋，如是次減乃至一尋。比丘！有如此時所餘海水，纔至人頸或腋，或胸、腰、臍、膝、脛、踝。比丘！有如此時，所餘海水不沒指節。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應捨。比丘！過久長時，次第六日復出，於世輪相熱明倍第五日。由此日故，世界大地內外大海及須彌山王，初時出烟，烟聚遍覆。譬如陶竈初時出烟，烟聚所覆；大地大海及須彌山由第六日烟聚所覆，亦復如是。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第七日復出，於世輪相熱明倍第六日。由此日故，世界大地內外大海及須彌山王，皆發火焰，俱時洞然通成一焰，經久長時停住不滅。比丘！是須彌山王，大火所燒通成一焰，久長時然，其頂方百由旬皆悉崩碎，或二百、三百乃至一千由旬，墮落崩燼亦復如是。是時外四大中，一切火自然而發，世界天地燒熱出焰成一火性，以其熱勢吸下水輪。譬如銅槃火所燒熱，置淺水中吸水都盡；世界大地成一火性，吸下水輪亦復如是。譬如蘇油為火所燒，一皆消盡無復灰燼；如是大地內外大海及須彌山王，皆發火焰俱時洞然 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！是時第二器世界散壞來續，四大散壞、火災散壞。是時中久久時節，天不降雨一滴不落。久不雨已，剡浮提中卉木藥草、一切種子一時焦枯，次第燒盡無復更生。比丘！一切有為法如是無常、如是不恒，非安息處，短促、變異、破壞，非能救濟、非實依處、非依蔭處。比丘！以是義故，有為之法甚可厭患，應當離欲、應當棄捨。比丘！過久長時，有如此時有第二日出，於世間輪相熱明倍於舊日。由此日故，剡浮提中一切池沼及小江湖，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！復次過久長時，有如此時有第三日次出，於世輪相熱明倍第二日。由此日故，剡浮提中深大江湖，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如上說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第四日復出，於世輪相熱明倍第三日。由此日故，剡浮提中阿那婆達池、漫陀耆尼池、七林間河及四大河，如是等處最大最深流波迅疾與海相會，並皆涸竭無復更有。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第五日復出，於世輪相熱明倍第四日。由此日故，內外海水減一百由旬，次減二百、三百、四百乃至千由旬海水減耗，次減二千、三千、四千乃至一萬，次減二萬乃至六萬由旬，水界悉減。比丘！有如是時所餘海水，深七多羅或六多羅，或五、或四、或三、或二、或深一多羅。比丘！有如此時所餘海水，或深七尋，如是次減乃至一尋。比丘！有如此時所餘海水，纔至人頸或腋，或胸、腰、臍、膝、脛、踝。比丘！有如此時，所餘海水不沒指節。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應捨。比丘！過久長時，次第六日復出，於世輪相熱明倍第五日。由此日故，世界大地內外大海及須彌山王，初時出烟，烟聚遍覆。譬如陶竈初時出烟，烟聚所覆；大地大海及須彌山由第六日烟聚所覆，亦復如是。比丘！一切有為法如是無常，具如前說，乃至應當棄捨。比丘！過久長時，次第七日復出，於世輪相熱明倍第六日。由此日故，世界大地內外大海及須彌山王，皆發火焰，俱時洞然通成一焰，經久長時停住不滅。比丘！是須彌山王，大火所燒通成一焰，久長時然，其頂方百由旬皆悉崩碎，或二百、三百乃至一千由旬，墮落崩燼亦復如是。是時外四大中，一切火自然而發，世界天地燒熱出焰成一火性，以其熱勢吸下水輪。譬如銅槃火所燒熱，置淺水中吸水都盡；世界大地成一火性，吸下水輪亦復如是。譬如蘇油為火所燒，一皆消盡無復灰燼；如是大地內外大海及須彌山王，皆發火焰俱時洞然

，通成一焰一切燒盡，無有炭灰亦復如是。爾時地輪並皆沒盡，水風二輪亦皆燒滅。其火焰上從水輪起，乃至大梵王處。是時大梵捨其壽命及以住處，上生勝遍光天。是時大梵宮殿地，廣大周圓光明可愛，觀者無厭，其色純白微細淨潔，一時燒盡不復更有。梵王所住地本來法然，所以由火等得滅如是多時，一切外器世界散壞都盡如是多時。經二十小劫已度，復次二十小劫來續，是中一千世界處所，空無所有猶如暗穴，上無覆蓋，空住二十小劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，通成一焰一切燒盡，無有炭灰亦復如是。爾時地輪並皆沒盡，水風二輪亦皆燒滅。其火焰上從水輪起，乃至大梵王處。是時大梵捨其壽命及以住處，上生勝遍光天。是時大梵宮殿地，廣大周圓光明可愛，觀者無厭，其色純白微細淨潔，一時燒盡不復更有。梵王所住地本來法然，所以由火等得滅如是多時，一切外器世界散壞都盡如是多時。經二十小劫已度，復次二十小劫來續，是中一千世界處所，空無所有猶如暗穴，上無覆蓋，空住二十小劫。」

佛言：「比丘！是時世界更欲起成，是世間法然。初起世界時，若有眾生已生長業，能感大梵果報，捨前報已來入中陰，因色界四大和合，大梵宮殿地自然而起，白淨光明隱蔽餘處，色相圓滿觀無厭足，心所愛樂，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！是時世界更欲起成，是世間法然。初起世界時，若有眾生已生長業，能感大梵果報，捨前報已來入中陰，因色界四大和合，大梵宮殿地自然而起，白淨光明隱蔽餘處，色相圓滿觀無厭足，心所愛樂，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是大梵王處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是梵王住處，如一四天下大。是時梵王在中陰中，見此處所起欲愛心：『我今於此中坐。』即起愛時，於中受生。於此獨住滿十小劫，喜樂為食，依喜樂住，意生化身自然光明、自在而住。過十劫已，此梵王起欲愛心、起不安心，作是思惟：『願餘眾生來共我住。』是時梵王作是願已，二禪眾生業盡捨壽，退來受生與梵同類。是諸眾生見此大梵本來獨住，作如是執：『我昔上生，已見此人端然獨住，今從上下，猶見獨住與昔無異。』復起此執：『此人是梵作者、生者，最為尊始，眾生所作由此人成，神力自在，已生當生為第一父。我等今日從其而生。云何如此？我昔至今見其在此獨自先生。』爾時梵王作是思惟：『我是大梵作者、生者，最為尊始，眾生所作由我得成，神力自在，已生當生我是其父，一切世間皆我化生。云何如此？由我昔日起如是心：願他眾生來就我住。應我願心，他即來生。我先在此，見其來生。』是大梵王於餘眾生，壽命極長，形色最勝、有大名稱、有大神通及大威德。諸餘梵眾壽命則短，形色名聞、神力威德並皆不及。大梵王所住地，一切梵眾次第遍滿。本性法然世界應起時，因色界四大及四大所造色，獨住梵天宮殿及地自然現，其色純白微細淨潔，光明可愛看者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是大梵王處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是梵王住處，如一四天下大。是時梵王在中陰中，見此處所起欲愛心：『我今於此中坐。』即起愛時，於中受生。於此獨住滿十小劫，喜樂為食，依喜樂住，意生化身自然光明、自在而住。過十劫已，此梵王起欲愛心、起不安心，作是思惟：『願餘眾生來共我住。』是時梵王作是願已，二禪眾生業盡捨壽，退來受生與梵同類。是諸眾生見此大梵本來獨住，作如是執：『我昔上生，已見此人端然獨住，今從上下，猶見獨住與昔無異。』復起此執：『此人是梵作者、生者，最為尊始，眾生所作由此人成，神力自在，已生當生為第一父。我等今日從其而生。云何如此？我昔至今見其在此獨自先生。』爾時梵王作是思惟：『我是大梵作者、生者，最為尊始，眾生所作由我得成，神力自在，已生當生我是其父，一切世間皆我化生。云何如此？由我昔日起如是心：願他眾生來就我住。應我願心，他即來生。我先在此，見其來生。』是大梵王於餘眾生，壽命極長，形色最勝、有大名稱、有大神通及大威德。諸餘梵眾壽命則短，形色名聞、神力威德並皆不及。大梵王所住地，一切梵眾次第遍滿。本性法然世界應起時，因色界四大及四大所造色，獨住梵天宮殿及地自然現，其色純白微細淨潔，光明可愛看者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是獨梵宮殿，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起，是獨梵處因此次第遍滿。諸梵本性法然，世界應起時，因色界四大及四大所造色，梵先行天宮殿及地自然起現，其色純白微細淨潔，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是獨梵宮殿，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起，是獨梵處因此次第遍滿。諸梵本性法然，世界應起時，因色界四大及四大所造色，梵先行天宮殿及地自然起現，其色純白微細淨潔，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，感色界四大及四大所造色，因昔業及色界四大，宮殿即成。色界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是梵先行處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是梵先行天住處，一切梵先行天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，他化自在天宮殿及處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是梵先行處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是梵先行天住處，一切梵先行天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，他化自在天宮殿及處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是他化自在天宮殿，及有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是他化自在天處，一切諸天次第遍滿。諸天本性法然，世界應起時，因欲界四大及四大所造色，化樂天宮殿及地自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是他化自在天宮殿，及有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是他化自在天處，一切諸天次第遍滿。諸天本性法然，世界應起時，因欲界四大及四大所造色，化樂天宮殿及地自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是化樂天處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是化樂天住處，一切諸天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，兜率陀天宮殿及處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是化樂天處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是化樂天住處，一切諸天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，兜率陀天宮殿及處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是兜率陀天宮殿及地，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是兜率陀天住處，一切諸天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，夜摩天宮殿及天處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生，昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是兜率陀天宮殿及地，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是兜率陀天住處，一切諸天次第遍滿。本性法然世界應起時，因欲界四大及四大所造色，夜摩天宮殿及天處所自然起現，金、銀、琉璃及頗梨柯四寶所成，光明可愛觀者無厭，住未有人。是諸眾生，昔已造業，能感可愛勝妙住處，因昔業故，能感欲界四大及四大所造色，又因昔業及欲界四大，宮殿即成。欲界四大於此宮殿亦因亦緣，宿世所造業但是增上緣。」

佛言：「比丘！如是夜摩天處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是夜摩住處，一切諸天次第遍滿。是時夜摩天憶念昔時世界，如人眠覺憶夢中事。如得神通憶宿世事，是夜摩天憶昔世界亦復如是。爾時諸天作是思惟：『我今應往案行下界。』作是念已，互相謂言：『我等共去看彼處所。』餘天答言：『我今同往。』爾時諸天各結群侶遍滿案行，咸作是言：『昔日此處有須彌山王，是處所中是善見天城，此處是難陀寶池，此處是難陀寶園，此處是質多羅池及質多羅眾車園，此處是惡口池及惡口園，此處是雜花池及雜花園，此處是波利質多羅境。』水厚四億八萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此水輪上別有地界名曰大味，劫初感起，日夜稍厚轉堅，譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上，大味地界最初起時亦復如是。是地大界數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟，厚二億四萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此地下際一億六萬並真金所成，上餘八萬金、銀、銅、鐵等七界雜成。是時地界柔軟隨事，譬如湴泥、乳糜、生蘇及和麵等，此地柔軟隨事亦爾。是地輪中央依眾生業增上緣故，四方風吹掘成內海、起須彌山，有風運土、有風聚成、有風方正作須彌形，有風起須彌四頂，開善見城塹起善見城，作難陀池造難陀園、質多羅池質多羅園，眾車池、園，惡口池、園，雜華池、園，波利質多樹及俱毘羅羅園，由乾陀海、由乾陀山、伊沙陀海山、佉羅胝海山、善見海山、馬耳海山、毘那多海山、尼民陀海山及四天下，中間洲地掘成州海，起鐵圍山。如是樹及拘毘羅羅園，此中昔是般住劍婆羅寶石，此中昔時有善法堂，昔時此中有內大海，此中有遊乾陀山及遊乾陀海，此中有伊沙陀山及伊沙陀海，此中有佉羅胝山及佉羅胝海，此中有善見山及善見海，有馬耳山及馬耳海，此中有毘那多山及毘那多海，此中有尼民陀山及尼民陀海，此中有四天下，有中間州地及外大海，此中有灼柯婆羅山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！如是夜摩天處，有因有緣得起得成，本來法然由因緣起。是夜摩住處，一切諸天次第遍滿。是時夜摩天憶念昔時世界，如人眠覺憶夢中事。如得神通憶宿世事，是夜摩天憶昔世界亦復如是。爾時諸天作是思惟：『我今應往案行下界。』作是念已，互相謂言：『我等共去看彼處所。』餘天答言：『我今同往。』爾時諸天各結群侶遍滿案行，咸作是言：『昔日此處有須彌山王，是處所中是善見天城，此處是難陀寶池，此處是難陀寶園，此處是質多羅池及質多羅眾車園，此處是惡口池及惡口園，此處是雜花池及雜花園，此處是波利質多羅境。』水厚四億八萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此水輪上別有地界名曰大味，劫初感起，日夜稍厚轉堅，譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上，大味地界最初起時亦復如是。是地大界數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟，厚二億四萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此地下際一億六萬並真金所成，上餘八萬金、銀、銅、鐵等七界雜成。是時地界柔軟隨事，譬如湴泥、乳糜、生蘇及和麵等，此地柔軟隨事亦爾。是地輪中央依眾生業增上緣故，四方風吹掘成內海、起須彌山，有風運土、有風聚成、有風方正作須彌形，有風起須彌四頂，開善見城塹起善見城，作難陀池造難陀園、質多羅池質多羅園，眾車池、園，惡口池、園，雜華池、園，波利質多樹及俱毘羅羅園，由乾陀海、由乾陀山、伊沙陀海山、佉羅胝海山、善見海山、馬耳海山、毘那多海山、尼民陀海山及四天下，中間洲地掘成州海，起鐵圍山。如是樹及拘毘羅羅園，此中昔是般住劍婆羅寶石，此中昔時有善法堂，昔時此中有內大海，此中有遊乾陀山及遊乾陀海，此中有伊沙陀山及伊沙陀海，此中有佉羅胝山及佉羅胝海，此中有善見山及善見海，有馬耳山及馬耳海，此中有毘那多山及毘那多海，此中有尼民陀山及尼民陀海，此中有四天下，有中間州地及外大海，此中有灼柯婆羅山。

「是夜摩天身形最大、飛行捷疾，由行疾故擊起風輪，由此風輪為那羅延風輪根本。此風數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟，厚九億六萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此風堅勁物不能侵，若人有那羅延力，執金剛仗擬此風輪，仗還自碎風輪無損。次風輪上空中，雨水渧如樓大，或如車軸或如車輗，晝夜不息，猶如河瀉無數千年。是水界聚周圍有風名曰攝持，日夜恒起令水不散。如是水界增上未息，此水數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是夜摩天身形最大、飛行捷疾，由行疾故擊起風輪，由此風輪為那羅延風輪根本。此風數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟，厚九億六萬由旬，廣十二億三千四百五十由旬，周迴三十六億一萬三百五十由旬，極此量住不復更長。此風堅勁物不能侵，若人有那羅延力，執金剛仗擬此風輪，仗還自碎風輪無損。次風輪上空中，雨水渧如樓大，或如車軸或如車輗，晝夜不息，猶如河瀉無數千年。是水界聚周圍有風名曰攝持，日夜恒起令水不散。如是水界增上未息，此水數數起長，乃至應至已至、應滿已滿皆悉究竟。

「起成世界，宿業所感風力所成。復有餘風旋圓而起，成西瞿耶尼及東弗婆提；復有餘風四方四角，成北欝單越；復有餘風如半琵琶，成南剡浮提。若風成山次第正上，山則有頂。若風起時或正或傍，所成山相或平或聳。復有風起一邊急疾、餘邊則遲，所成山相一邊則凹、餘邊平直。若風起時，相擊深入還復更出，所成山勢有巖有洞；若風相擊深入下底不復更出，山裏則空。由此風故起成諸四天下地，或深或聳，有處顯現高八萬由旬、有處甚深四萬由旬，復有別處高四萬由旬、深二萬由旬，復有別處高二萬由旬、深一萬由旬，復有別處高一萬由旬、深五千由旬，或復有處高五千由旬、深二千五百由旬，或復有處高二千五百由旬、深一千二百五十由旬，或復有處高一千二百五十由旬、深六百二十五由旬，或復高六百二十五由旬、深三百十二由旬半。以此因緣，一切器世界起作已成。是時二種界起長，謂地、火兩界。風界起吹，火界蒸練地界。風界恒起，吹一切物使成堅實。既堅實已，一切諸寶種類皆現。既顯現已，天降甘雨渧如樓大，漸細如輪乃至車軸，或如涌泉無數千載，遍滿善見城塹、那陀池、眾車池、惡口池、雜花池、內大海，由乾陀海、伊沙陀海、佉羅胝海、善見海、馬耳海、毘那多海、尼民陀海、四天下中間洲地、外大海。以此因緣，一切世界水皆遍滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「起成世界，宿業所感風力所成。復有餘風旋圓而起，成西瞿耶尼及東弗婆提；復有餘風四方四角，成北欝單越；復有餘風如半琵琶，成南剡浮提。若風成山次第正上，山則有頂。若風起時或正或傍，所成山相或平或聳。復有風起一邊急疾、餘邊則遲，所成山相一邊則凹、餘邊平直。若風起時，相擊深入還復更出，所成山勢有巖有洞；若風相擊深入下底不復更出，山裏則空。由此風故起成諸四天下地，或深或聳，有處顯現高八萬由旬、有處甚深四萬由旬，復有別處高四萬由旬、深二萬由旬，復有別處高二萬由旬、深一萬由旬，復有別處高一萬由旬、深五千由旬，或復有處高五千由旬、深二千五百由旬，或復有處高二千五百由旬、深一千二百五十由旬，或復有處高一千二百五十由旬、深六百二十五由旬，或復高六百二十五由旬、深三百十二由旬半。以此因緣，一切器世界起作已成。是時二種界起長，謂地、火兩界。風界起吹，火界蒸練地界。風界恒起，吹一切物使成堅實。既堅實已，一切諸寶種類皆現。既顯現已，天降甘雨渧如樓大，漸細如輪乃至車軸，或如涌泉無數千載，遍滿善見城塹、那陀池、眾車池、惡口池、雜花池、內大海，由乾陀海、伊沙陀海、佉羅胝海、善見海、馬耳海、毘那多海、尼民陀海、四天下中間洲地、外大海。以此因緣，一切世界水皆遍滿。

「於是忉利天及四天王天，捨上天報於中受生。復有諸天壽終福盡，從上天墮於四天下受人道生。是時諸人喜樂為食，依喜樂住，意生化身自然光明，安樂而住，飛空中行。是時日月未出於世，星宿未有晝夜不分，未辯年歲及四時八節，無男女異，亦無父母、兄弟姊妹、夫妻兒息，無奴無主，一向受用自在歡樂，未有姓字並號眾生。是時水界稍稍就減流向下處，是時大海乍增乍減，開川源路水所減處，有地肥出大甘大味，生長覆地，色、香、觸、味可愛具足；如細蜂蜜無苦澁辛，地肥大味亦復如是。是時大味馨香充滿，時有一人嗅此香味起欲著心。起欲心已，指捻大味嗅而嘗之，知其甘美如細蜂蜜，摶而食之。餘人見其食美無厭，相效摶食。是時諸人食地味已，身稍堅重，從此以後，不能如前飛行空中，是時身光可愛因此失沒。既失光已，黑暗還生，本來法然。是四天下黑暗覆時，日月二輪乃出於世。日月出已，辰宿次現。星宿現已，晝夜有分。晝夜分已，半月一月是時顯現。半月一月既顯現已，四時八節及以年歲並皆具足。如是多時世間起成。如是多時，六十小劫究竟已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是忉利天及四天王天，捨上天報於中受生。復有諸天壽終福盡，從上天墮於四天下受人道生。是時諸人喜樂為食，依喜樂住，意生化身自然光明，安樂而住，飛空中行。是時日月未出於世，星宿未有晝夜不分，未辯年歲及四時八節，無男女異，亦無父母、兄弟姊妹、夫妻兒息，無奴無主，一向受用自在歡樂，未有姓字並號眾生。是時水界稍稍就減流向下處，是時大海乍增乍減，開川源路水所減處，有地肥出大甘大味，生長覆地，色、香、觸、味可愛具足；如細蜂蜜無苦澁辛，地肥大味亦復如是。是時大味馨香充滿，時有一人嗅此香味起欲著心。起欲心已，指捻大味嗅而嘗之，知其甘美如細蜂蜜，摶而食之。餘人見其食美無厭，相效摶食。是時諸人食地味已，身稍堅重，從此以後，不能如前飛行空中，是時身光可愛因此失沒。既失光已，黑暗還生，本來法然。是四天下黑暗覆時，日月二輪乃出於世。日月出已，辰宿次現。星宿現已，晝夜有分。晝夜分已，半月一月是時顯現。半月一月既顯現已，四時八節及以年歲並皆具足。如是多時世間起成。如是多時，六十小劫究竟已度。

「是時眾生食此地味，依地味住久久時節。其中眾生食味多者，形容醜陋、少威德力、少神通力。其中眾生食味少者，色形可愛、身有威德、神力自在。以此因緣，一切眾生色形優劣，由此優劣生勝負心，由此心故而作是言：『我今勝汝，汝不及我。』是時惡法始行於世。計勝負故，地味色香從此而失。是時諸人和合聚集，憂惱困苦發聲啼哭：『咄哉！惡法已出於世。因色形故憍慢毀他，由此惡法失我勝味、不可思議色、香、觸等。』是時諸人食餘美味，作是念言：『咄哉！似我昔時所食地味。』追憶悲惱，是語至今皆已忘失，無復有人憶說之者。此味失已，復有別味名曰地皮，色、香、觸、味悉皆甜美，如細蜂蜜。是時諸人皆悉來食，依此飲食長時得住。是中諸人為貪味故，多食地皮，形容醜陋、薄威德力、少神通力。其中眾生食味少者，形色可愛、身有威德、神力自在。以此因緣，一切眾生色形優劣，因此優劣生勝負心，由此心故而作是言：『我今勝汝，汝不及我。』由此惡法次行於世。計勝負故，地皮色香從此而失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時眾生食此地味，依地味住久久時節。其中眾生食味多者，形容醜陋、少威德力、少神通力。其中眾生食味少者，色形可愛、身有威德、神力自在。以此因緣，一切眾生色形優劣，由此優劣生勝負心，由此心故而作是言：『我今勝汝，汝不及我。』是時惡法始行於世。計勝負故，地味色香從此而失。是時諸人和合聚集，憂惱困苦發聲啼哭：『咄哉！惡法已出於世。因色形故憍慢毀他，由此惡法失我勝味、不可思議色、香、觸等。』是時諸人食餘美味，作是念言：『咄哉！似我昔時所食地味。』追憶悲惱，是語至今皆已忘失，無復有人憶說之者。此味失已，復有別味名曰地皮，色、香、觸、味悉皆甜美，如細蜂蜜。是時諸人皆悉來食，依此飲食長時得住。是中諸人為貪味故，多食地皮，形容醜陋、薄威德力、少神通力。其中眾生食味少者，形色可愛、身有威德、神力自在。以此因緣，一切眾生色形優劣，因此優劣生勝負心，由此心故而作是言：『我今勝汝，汝不及我。』由此惡法次行於世。計勝負故，地皮色香從此而失。」