佛說立世阿毘曇論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第九

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

小三災疾疫品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小三災疾疫品第二十四

佛世尊說：「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一小劫名為一劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟業報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名一劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天佛說住壽一劫，如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十小劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十小劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。世界散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫世界起成已住。是二十小劫世界起成已住者，幾多已過？幾多未過？八小劫已過，十一小劫未來，第九一劫現在未盡。此第九一劫幾多已過？幾多在未來？未來定餘六百九十年在(至梁末己卯年翻度此經為斷)。是二十小劫中間，有三小災次第輪轉：一者大疾疫災、二大刀兵災、三大飢餓災。今第九劫，即第三災。此劫由飢餓故盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一小劫名為一劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟業報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名一劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天佛說住壽一劫，如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十小劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十小劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。世界散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫世界起成已住。是二十小劫世界起成已住者，幾多已過？幾多未過？八小劫已過，十一小劫未來，第九一劫現在未盡。此第九一劫幾多已過？幾多在未來？未來定餘六百九十年在(至梁末己卯年翻度此經為斷)。是二十小劫中間，有三小災次第輪轉：一者大疾疫災、二大刀兵災、三大飢餓災。今第九劫，即第三災。此劫由飢餓故盡。」

佛言：「比丘！是二十小劫世界起成得住中，第一劫小災起時，有大疾疫種種病，一切皆起閻浮提中。一切國土所有人民等遭疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人。是時一切人民，壽命短促唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手，於其自量則八搩手。所可資食稊稗為上，人髮衣服以為第一，唯有刀仗以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者與種種煩惱、惡業相應，由此極重邪行業故，漫風起吹，方所時節違失常度。由此漫風不平等吹，故天降雨不周正落。政應雨時，四王大臣忿行惡人不水遊戲，故不降雨。羅睺阿修羅王欲苦剡浮提人，或以手指或以背脊，接所降雨以置海中。復有鬼神欲苦剡浮提人，神力起火以承天雨令雨焦竭，或政雨時而起大風吹擲海中。以是因緣故天雨不等，一切種子樹藤藥草，並皆枯焦不復結實。設復結實，減色香味，不得長大、無有勢力。若人受用，無五種業，謂色、力、安樂、壽命、聰辯。由其邪惡，於自身中起諸重病，或癩或痟、或顛或瘻、或蟲或毒血、或吐血或泄漏、或水腫或嗽逆上氣、或風痺偏枯或虛勞下瘧、或惡瘡瘭疾、飲食不銷，如此重疾及餘輕病是時俱起。是時諸人嬰大病苦，又為惡鬼之所惱觸，欲求吉祥保護身命，故祠祀天神讀誦呪術，或恃邪見所起種種惡行，殺諸眾生，妄呪神鬼，求覓無病，作如此計：一切利養不及無病。一日一夜，無量眾生疾病疫死。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人行不善法、不平等法，因是果報，於是時中法行、平等善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後受生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多趣地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道；是時大國王種悉皆崩亡，所有國土次第空廢，唯小郡縣是其所餘，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘！是二十小劫世界起成得住中，第一劫小災起時，有大疾疫種種病，一切皆起閻浮提中。一切國土所有人民等遭疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人。是時一切人民，壽命短促唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手，於其自量則八搩手。所可資食稊稗為上，人髮衣服以為第一，唯有刀仗以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者與種種煩惱、惡業相應，由此極重邪行業故，漫風起吹，方所時節違失常度。由此漫風不平等吹，故天降雨不周正落。政應雨時，四王大臣忿行惡人不水遊戲，故不降雨。羅睺阿修羅王欲苦剡浮提人，或以手指或以背脊，接所降雨以置海中。復有鬼神欲苦剡浮提人，神力起火以承天雨令雨焦竭，或政雨時而起大風吹擲海中。以是因緣故天雨不等，一切種子樹藤藥草，並皆枯焦不復結實。設復結實，減色香味，不得長大、無有勢力。若人受用，無五種業，謂色、力、安樂、壽命、聰辯。由其邪惡，於自身中起諸重病，或癩或痟、或顛或瘻、或蟲或毒血、或吐血或泄漏、或水腫或嗽逆上氣、或風痺偏枯或虛勞下瘧、或惡瘡瘭疾、飲食不銷，如此重疾及餘輕病是時俱起。是時諸人嬰大病苦，又為惡鬼之所惱觸，欲求吉祥保護身命，故祠祀天神讀誦呪術，或恃邪見所起種種惡行，殺諸眾生，妄呪神鬼，求覓無病，作如此計：一切利養不及無病。一日一夜，無量眾生疾病疫死。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人行不善法、不平等法，因是果報，於是時中法行、平等善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後受生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多趣地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道；是時大國王種悉皆崩亡，所有國土次第空廢，唯小郡縣是其所餘，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門

婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者疾病困苦，無人布施湯藥飲食。以是因緣，壽未應盡橫死無數，一日一夜，無量眾生疾病疫死。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？由行惡法、不平等法，得是果報。於是時中，法行、平等行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然故起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後，受生修羅、餓鬼、畜生、地獄。時小郡縣次復荒蕪，唯少家在，相去轉遠各在一處。爾時諸人不行正法，所起種種惡業能感壽命短促，乃至愚癡邪見，如是等業日夜增長。是時諸人疾疫死者，無人送埋及燒棄擲，是時土地白骨所覆。一日一夜無數眾生疾病疫死，乃至居家次第空盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者疾病困苦，無人布施湯藥飲食。以是因緣，壽未應盡橫死無數，一日一夜，無量眾生疾病疫死。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？由行惡法、不平等法，得是果報。於是時中，法行、平等行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然故起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後，受生修羅、餓鬼、畜生、地獄。時小郡縣次復荒蕪，唯少家在，相去轉遠各在一處。爾時諸人不行正法，所起種種惡業能感壽命短促，乃至愚癡邪見，如是等業日夜增長。是時諸人疾疫死者，無人送埋及燒棄擲，是時土地白骨所覆。一日一夜無數眾生疾病疫死，乃至居家次第空盡。

「是時劫末唯七日在，於七日中，無量眾生遭疫病死盡，設有在者各散別處。時有一人合集剡浮提內男女，唯餘一萬，留為當來人種。於是時中皆行非法，唯此萬人能持善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入其毛孔，以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大疫病一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去。隨諸眾生種種須欲，飲食衣服等應念所須，天即雨下，陰陽調和、美味出生，身形可愛相好還復，一切善法自然而起，清涼寂靖安樂無病，大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意互得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念，男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨自性道德，心性和雅戒品具足，常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽以後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是初劫，中間由大疫病究竟窮盡，次第二劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨壽命已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門及婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第二劫，中間第二壽量四十千歲。是諸人從四十千歲人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時劫末唯七日在，於七日中，無量眾生遭疫病死盡，設有在者各散別處。時有一人合集剡浮提內男女，唯餘一萬，留為當來人種。於是時中皆行非法，唯此萬人能持善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入其毛孔，以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大疫病一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去。隨諸眾生種種須欲，飲食衣服等應念所須，天即雨下，陰陽調和、美味出生，身形可愛相好還復，一切善法自然而起，清涼寂靖安樂無病，大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意互得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念，男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨自性道德，心性和雅戒品具足，常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽以後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是初劫，中間由大疫病究竟窮盡，次第二劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨壽命已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門及婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第二劫，中間第二壽量四十千歲。是諸人從四十千歲人

所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨自性道德，心性和雅戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門及婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第三壽量六十千歲。次是諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是剡浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、婬欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比雞鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用業少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十歲減度，一百年則減十歲，次復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨自性道德，心性和雅戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門及婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第三壽量六十千歲。次是諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是剡浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、婬欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比雞鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用業少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十歲減度，一百年則減十歲，次復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。

小三災刀兵品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小三災刀兵品第二

佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃至八十小劫名為大劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」「世尊！散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫起成已住。是二十小劫世界起成得住中，第二劫小災起時，由大刀兵是劫究竟。是時閻浮提中，一切國土所有人民，遭大刀兵互相憎害，又起疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人，是時一切人民壽命短促，唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手，所可資食稊稗為上，人髮為衣服以為第一，唯有刀仗以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾相教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母、師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感疾病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者與種種煩惱惡業相應，由此極重邪業行故，父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪諍，何況他人？是時諸人起鬪諍已，仍相手舞，或以瓦石、或以杖損，次乃刀杖互相怖畏乃至殺害。是時諸人起重瞋恚，行諸殺害以為戲樂。東方國王來伐西國，西方國王往伐東國，南北諸王亦復如是。是諸王以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。劫末眾生如是過失自然而生。云何如此？若人行不善法、不平等法，得是果報。於是時中法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命已後受生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道；是時大國王種悉皆崩亡，所有國土次第空廢，唯小郡縣是其所餘，蓋不足言，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸惡業，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃至八十小劫名為大劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」「世尊！散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫起成已住。是二十小劫世界起成得住中，第二劫小災起時，由大刀兵是劫究竟。是時閻浮提中，一切國土所有人民，遭大刀兵互相憎害，又起疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人，是時一切人民壽命短促，唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手，所可資食稊稗為上，人髮為衣服以為第一，唯有刀仗以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾相教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母、師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感疾病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。如是人者與種種煩惱惡業相應，由此極重邪業行故，父母兒子互相鬪諍，兄弟姊妹、親友眷屬自相鬪諍，何況他人？是時諸人起鬪諍已，仍相手舞，或以瓦石、或以杖損，次乃刀杖互相怖畏乃至殺害。是時諸人起重瞋恚，行諸殺害以為戲樂。東方國王來伐西國，西方國王往伐東國，南北諸王亦復如是。是諸王以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。劫末眾生如是過失自然而生。云何如此？若人行不善法、不平等法，得是果報。於是時中法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命已後受生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道；是時大國王種悉皆崩亡，所有國土次第空廢，唯小郡縣是其所餘，蓋不足言，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸惡業，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能離殺生、偷盜、邪婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮

困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。東方國人來伐西人，南北諸人亦復如是。是時諸人以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人不行善行、法行、平等行，得是果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依上麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道，諸郡縣次復空盡，唯少家在，相去轉遠各在一處。是時東家來殺西家，西家復殺東家，南北諸家亦復如是。是時諸人以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人不行善行，不行正法行、平等行，得是惡業果。於是時中，正法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。是時人家一時沒盡，縱餘殘人各各分散。此散人不行正法、起種種惡業，能感壽命短促乃至愚癡邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜生長。東方國人來伐西人，南北諸人亦復如是。是時諸人以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人不行善行、法行、平等行，得是果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依上麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行。是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道，諸郡縣次復空盡，唯少家在，相去轉遠各在一處。是時東家來殺西家，西家復殺東家，南北諸家亦復如是。是時諸人以相罵為法，說人罪過以為法式，伺求間隙以為正事。行鬪諍已起怨家想，執持刀杖更相誅滅，於一日夜被害死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如此？若人不行善行，不行正法行、平等行，得是惡業果。於是時中，正法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。是時人家一時沒盡，縱餘殘人各各分散。此散人不行正法、起種種惡業，能感壽命短促乃至愚癡邪見。

「是時劫末餘七日在，於七日中，手執草木即成刀杖，由此器仗互相殘害、怖畏困死。是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪，或渡江水隱蔽孤洲，或入坑窟以避災難，或時相見仍各驚走恐怖失心，或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師，是時諸人更遞相見怖畏如是。是七日中，刀兵橫死其數無量，設有在者各散別處。時有一人合集剡浮提男女，唯餘一萬，留為當來人種。於是時中皆行非法，唯此萬人能治善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入毛孔，以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大刀兵一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去，隨諸眾生種種須欲，衣服飲食等應念所須，天即雨下，陰陽調和美味出生，身形可愛相好還復，一切善法自然而起。清涼寂靖安樂無病大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意互得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是初劫，中間由大刀兵究竟窮盡，次第三劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽命還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨於邪見修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時劫末餘七日在，於七日中，手執草木即成刀杖，由此器仗互相殘害、怖畏困死。是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪，或渡江水隱蔽孤洲，或入坑窟以避災難，或時相見仍各驚走恐怖失心，或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師，是時諸人更遞相見怖畏如是。是七日中，刀兵橫死其數無量，設有在者各散別處。時有一人合集剡浮提男女，唯餘一萬，留為當來人種。於是時中皆行非法，唯此萬人能治善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入毛孔，以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大刀兵一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去，隨諸眾生種種須欲，衣服飲食等應念所須，天即雨下，陰陽調和美味出生，身形可愛相好還復，一切善法自然而起。清涼寂靖安樂無病大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意互得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是初劫，中間由大刀兵究竟窮盡，次第三劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽命還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨於邪見修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端

正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行增長無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽量四十千歲。次復諸人從四十千歲人所生，是人壽命最長、身形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天道已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅，戒品具足，常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正法，恭敬父母，沙門婆羅門，親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽量六十千歲。次是諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是閻浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑民人村落，更相次比雞鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十惡減，度一百年則減十歲，次復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住時，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行增長無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽量四十千歲。次復諸人從四十千歲人所生，是人壽命最長、身形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天道已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅，戒品具足，常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正法，恭敬父母，沙門婆羅門，親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽量六十千歲。次是諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是閻浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑民人村落，更相次比雞鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶，生生之資稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十惡減，度一百年則減十歲，次復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住時，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。

小三災飢餓災品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小三災飢餓災品第三

佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃至八十小劫名一大劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」「世尊！散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫起成已住。是二十小劫世界起得住中，第三劫小災起時，由大飢餓是劫究竟。於是時中災初欲起，由飢餓、由困苦、由天亢旱，是時剡浮提中，一切國土所有人民遭大疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人。是時一切人民壽命短促，唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手。所可資食稊稗為上，人髮為衣以為上服，唯有刀杖以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感病疾、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是諸業日夜生長。如是人者與重煩惱惡業相應，由極重邪行故，二三年中天不降雨，由大旱故，穀貴飢饉舍羅柯行。是時人民微有勢力，見他有少資糧便往奪食，皆由飢所逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如爾？若人行不善行、非法行、不平等行，得是果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。時大國土次第空荒，唯小郡縣是其所餘，悉不足言，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。天不降雨，四五年中由大旱故，剡浮提地覓生草菜尚不可得，何況米穀繼諸眾生？從來人所憎惡不堪食者，謂烏、鵄、鵰鷲、狗、野干，此等禽獸悉取食之，由 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊說：「一小劫者名為一劫，餘如前說，乃至八十小劫名一大劫。云何八十小劫名一大劫？佛說劫中世界散壞，劫中世界散壞已住，劫中世界起成，劫中世界起成已住。」「世尊！散壞等劫其數云何？」佛言：「比丘！經二十小劫世界散壞，次經二十小劫世界散壞已住，次經二十小劫世界起成，次經二十小劫起成已住。是二十小劫世界起得住中，第三劫小災起時，由大飢餓是劫究竟。於是時中災初欲起，由飢餓、由困苦、由天亢旱，是時剡浮提中，一切國土所有人民遭大疾疫，一切鬼神起瞋惡心損害世人。是時一切人民壽命短促，唯住十歲，身形矬小，或二搩手或三搩手。所可資食稊稗為上，人髮為衣以為上服，唯有刀杖以自莊嚴。是時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不知恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感病疾、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是諸業日夜生長。如是人者與重煩惱惡業相應，由極重邪行故，二三年中天不降雨，由大旱故，穀貴飢饉舍羅柯行。是時人民微有勢力，見他有少資糧便往奪食，皆由飢所逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其數無量。末劫眾生如是，過失自然而生。云何如爾？若人行不善行、非法行、不平等行，得是果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造作種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿修羅道。時大國土次第空荒，唯小郡縣是其所餘，悉不足言，相去遼遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。天不降雨，四五年中由大旱故，剡浮提地覓生草菜尚不可得，何況米穀繼諸眾生？從來人所憎惡不堪食者，謂烏、鵄、鵰鷲、狗、野干，此等禽獸悉取食之，由

飢逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其數無量。時小郡縣次復空盡，唯少家在，相去轉遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、兩舌、惡口、綺語、妄言、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。是時六七年間天不降雨，由大旱故，剡浮提人思欲見水尚不可得，何況飲之？唯四大河水猶深浚與海相通，尚須船度，但有此水可得受用，離此河外無復餘水。縱有殘民依此水住，採捕黿、鼉、魚、龜等屬水性之類以自資養，由飢逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者不可稱量。末劫眾生如此，過失自然而起。云何如此？若人行不善行、非法行、不平等行，得此果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。是所餘家次第空盡，縱復餘人各自星散。爾時諸人不行正法，非法貪著之所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門、親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者其數無量。時小郡縣次復空盡，唯少家在，相去轉遠各在一處。爾時諸人不行正法，非法貪著恒所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、兩舌、惡口、綺語、妄言、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門及親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。是時六七年間天不降雨，由大旱故，剡浮提人思欲見水尚不可得，何況飲之？唯四大河水猶深浚與海相通，尚須船度，但有此水可得受用，離此河外無復餘水。縱有殘民依此水住，採捕黿、鼉、魚、龜等屬水性之類以自資養，由飢逼故。一切眾病飢餓為上，以此因緣，於一日夜飢餓死者不可稱量。末劫眾生如此，過失自然而起。云何如此？若人行不善行、非法行、不平等行，得此果報。於是時中，法行、平等行、善行不可得故，一切眾生於此中生，劫濁自然而起。是時諸人依止麁見麁業，造種種諸惡，捨命以後更生惡處，苦道退墮無安樂行，是時眾生多生地獄、畜生、餓鬼、阿脩羅道。是所餘家次第空盡，縱復餘人各自星散。爾時諸人不行正法，非法貪著之所染污，非理貪愛之所逼使，邪法欺張起諸過惡，佷戾難教不能行善，不知作福不救苦難，與邪惡法日夜相應，或身口意起三邪行，不能遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪愛、瞋恚、邪見，不能恭敬父母師僧、沙門婆羅門、親友尊長，恣心所起種種惡業。此業能感壽命短促、能感多病、能感色形醜陋、能感身無威德、能感卑賤家生、能感貧窮困苦、能感愚癡邪見，如是等業日夜相應。

「是劫中間唯七日在，是七日中一日一夜，飢餓死者其數無量。縱有在者，各散別處。時有一人合集剡浮提內男女，共一萬人，留為當來人種。於此時中多行非法，唯此萬人能行善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入毛孔。以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大飢餓一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去。時諸眾生種種須欲，衣服飲食等應念所須，天即雨下，陰陽調和美味生出，身形可愛相好還復。一切善法自然而起，清涼寂靖安樂無病，大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意獲得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長、形色奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺言，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感形色端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是劫初，中間由大飢餓究竟窮盡，次餘劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、形色奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如是，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽命還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見心修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行增長無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽命四十千歲。次復諸人從四十千歲所生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是劫中間唯七日在，是七日中一日一夜，飢餓死者其數無量。縱有在者，各散別處。時有一人合集剡浮提內男女，共一萬人，留為當來人種。於此時中多行非法，唯此萬人能行善行，諸善鬼神欲令人種不斷絕故，擁護是人，以好滋味令入毛孔。以業力故於劫中間，留人種子自然不斷。過七日後，是大飢餓一時息滅，一切惡鬼皆悉捨去。時諸眾生種種須欲，衣服飲食等應念所須，天即雨下，陰陽調和美味生出，身形可愛相好還復。一切善法自然而起，清涼寂靖安樂無病，大悲入心，由大悲故大慈入心，由大慈故無惱害意，由無害意獲得相見，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離。譬如相愛親友久不相見，忽得聚集，生喜樂心、生忍受心、生無厭心，共相携持不相捨離；時人相見亦復如是，因相愛念男女共居。是前劫人壽命十歲，後劫人民從其而生，壽命最長、形色奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命二十千歲。是時眾生如此，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命後生善道及天道，捨壽命已還生人道，生人道已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺言，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感形色端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是劫初，中間由大飢餓究竟窮盡，次餘劫來續，二十千歲是劫中間第一壽量。是人從前二十千歲人所生，是人壽命最長、形色奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命四十千歲。時諸眾生如是，功德自然得成。云何如此？法行、平等行、善行是其果報。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天壽命還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見心修行正見，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行增長無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第二壽命四十千歲。次復諸人從四十千歲所生

，是人壽命最長、身形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天道已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正法，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第三壽量六十千歲。復次諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是剡浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶、資生之具稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十惡減，度一百年則減十歲，復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住時，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是人壽命最長、身形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命六十千歲。是時諸人與種種善法相應，身善行、口善行、意善行，捨壽命已生善道及天道，捨天道已還生人中，生人中已自然賢善，自性清淨、自性道德，心性和雅、戒品具足、常行勝善，遠離殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語，無貪欲心、無瞋恚心，捨邪見法修行正法，恭敬父母、沙門婆羅門、親友尊長，與種種善法相應。是業能感長壽、能感無病、能感色形端正、能感身有威德、能感富貴家生、能感大智，如是善業日夜生長。是時諸人依福德行生無量功德，捨壽命後更生天道及以善道，善道中住久久時節。如是說名第三劫，中間第三壽量六十千歲。復次諸人從六十千歲人所生，是人壽命最長、色形奇特、威德最勝、神力自在、資生具足，壽命八十千歲。如是剡浮提劫中間，所生眾生壽量長遠，究竟極此八十千年，是時女人年五百歲爾乃行嫁。是時諸人唯有七病，謂大小便利、寒、熱、欲心、飢、老。如是時中，一切國土富貴豐樂，無有怨賊及以盜竊，州郡縣邑人民村落，更相次比鷄鳴相聞，耕種雖少收實巨多。是時諸人受功用果少，用宿世善業果多，舍宅車乘衣服財寶、資生之具稱意具足，雖復受用終身不壞。是時諸人安坐受樂，無所馳求，壽命八十千歲，住阿僧祇年乃至眾生未造十惡。從起十惡業道時節，壽命因此十惡減，度一百年則減十歲，復百年復減十歲，次第漸減至餘十歲，最後十歲住不復減。長極八萬，短至十年；若佛不出世，次第如此；若佛出世，如正法住時，眾生壽命暫住不減，隨正法稍減壽命漸減。」佛世尊說。如是我聞。