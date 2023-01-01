佛說立世阿毘曇論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說立世阿毘曇論卷第七

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

受生品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受生品第二十一

「造十惡業道最極重者，生大阿毘止地獄；若次造輕惡，次生餘輕地獄；若復輕者，次生閻羅八輕地獄；若復輕者，次生禽獸道；若復輕者，次生鬼道；若造最輕十善業道，生剡浮提最下品家，或生除糞家、或生屠膾家、或生作樂家、或生工巧家、或生兵廝家。若造次勝者則生長者家，又次勝者生婆羅門家，復勝此者生剎利家；若復勝者生西瞿耶尼，次復勝者生東弗婆提，次勝者生北欝單越，次勝者生四天王，次勝者生忉利天，次勝者生夜摩天，次勝者生兜駛多天，次勝者生化樂天。若造最勝十善業道，生他化自在天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造十惡業道最極重者，生大阿毘止地獄；若次造輕惡，次生餘輕地獄；若復輕者，次生閻羅八輕地獄；若復輕者，次生禽獸道；若復輕者，次生鬼道；若造最輕十善業道，生剡浮提最下品家，或生除糞家、或生屠膾家、或生作樂家、或生工巧家、或生兵廝家。若造次勝者則生長者家，又次勝者生婆羅門家，復勝此者生剎利家；若復勝者生西瞿耶尼，次復勝者生東弗婆提，次勝者生北欝單越，次勝者生四天王，次勝者生忉利天，次勝者生夜摩天，次勝者生兜駛多天，次勝者生化樂天。若造最勝十善業道，生他化自在天。

「若凡夫人者修習四種禪定，各有三品，謂下、中、上。是人因下品初禪相應業生，梵先行天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因中品初禪相應業，於梵眾天生，因上品業亦生此天，因是業已得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二名受樂。是業熟已，被用無餘。因二禪下品相應業，因此業故生少光天，因中品二禪相應業，生無量光天，因上品二禪相應業，生勝遍光天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂，一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品三禪相應業，生少淨天，因中品三禪相應業，生無量淨天，因上品三禪相應業，生遍淨天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品四禪相應業，生無雲天，因中品四禪相應業，生受福天，因上品四禪相應業，生廣果天，因是業故得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有無逼樂，無復受樂。是業熟已，被用無餘。諸凡夫人隨餘業故，餘處受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若凡夫人者修習四種禪定，各有三品，謂下、中、上。是人因下品初禪相應業生，梵先行天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因中品初禪相應業，於梵眾天生，因上品業亦生此天，因是業已得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二名受樂。是業熟已，被用無餘。因二禪下品相應業，因此業故生少光天，因中品二禪相應業，生無量光天，因上品二禪相應業，生勝遍光天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂，一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品三禪相應業，生少淨天，因中品三禪相應業，生無量淨天，因上品三禪相應業，生遍淨天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品四禪相應業，生無雲天，因中品四禪相應業，生受福天，因上品四禪相應業，生廣果天，因是業故得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有無逼樂，無復受樂。是業熟已，被用無餘。諸凡夫人隨餘業故，餘處受生。

「若凡夫人修習四無量心，各有三品，謂下、中、上。慈無量者如是修習、如是數行，如四種禪定。喜無量者如是修習、如是數行，如初禪、如二禪。悲無量者如是修習、如是數行，如第四禪。捨無量者如是修習、如是數行，如第三禪及第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若凡夫人修習四無量心，各有三品，謂下、中、上。慈無量者如是修習、如是數行，如四種禪定。喜無量者如是修習、如是數行，如初禪、如二禪。悲無量者如是修習、如是數行，如第四禪。捨無量者如是修習、如是數行，如第三禪及第四禪。

「是凡夫人修習不淨觀，各有三品，謂下、中、上。無憎違行不淨觀如是修習、如是數行，如四種禪定。有憎違行不淨觀如是修習、如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是凡夫人修習不淨觀，各有三品，謂下、中、上。無憎違行不淨觀如是修習、如是數行，如四種禪定。有憎違行不淨觀如是修習、如是數行，如第四禪。

「是凡夫人修習阿那波那念，各有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前三種禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是凡夫人修習阿那波那念，各有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前三種禪定。

「凡夫人修習五有想，各有三品，謂下、中、上。何者為五？一不淨想、二過失想、三死墮想、四饜食想、五一切世間無安想。無憎違不淨想者，如是修習如是數行，如四種禪定。有憎違不淨想及後四想，如是修習如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「凡夫人修習五有想，各有三品，謂下、中、上。何者為五？一不淨想、二過失想、三死墮想、四饜食想、五一切世間無安想。無憎違不淨想者，如是修習如是數行，如四種禪定。有憎違不淨想及後四想，如是修習如是數行，如第四禪。

「是凡夫人修習八種遍入，各有三品，謂下、中、上。何等為八？一、內有色想觀外色少，是少者或妙或麁，我遍此想得知得見如是有想；二、內有色想觀外色無量，或妙或麁，我遍此想能知能見作如是想；三、內無色想觀外色少如前；四、內無色想觀外色無量亦如前；五、六、七、八者，並於內無色想觀四色，謂青、黃、赤、白，我遍此想能知能見，作如是想。此八想中是第一第二，如是修習如是數行，如四禪定。後六想者，如是修習如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是凡夫人修習八種遍入，各有三品，謂下、中、上。何等為八？一、內有色想觀外色少，是少者或妙或麁，我遍此想得知得見如是有想；二、內有色想觀外色無量，或妙或麁，我遍此想能知能見作如是想；三、內無色想觀外色少如前；四、內無色想觀外色無量亦如前；五、六、七、八者，並於內無色想觀四色，謂青、黃、赤、白，我遍此想能知能見，作如是想。此八想中是第一第二，如是修習如是數行，如四禪定。後六想者，如是修習如是數行，如第四禪。

「是凡夫人修習十一切入，各有三品，謂下、中、上。是八一切入，如是修習如是數行，如第四禪。後二一切，如是修習如是數行，如其自地，空一切入如空無邊入，識一切入如識無邊入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是凡夫人修習十一切入，各有三品，謂下、中、上。是八一切入，如是修習如是數行，如第四禪。後二一切，如是修習如是數行，如其自地，空一切入如空無邊入，識一切入如識無邊入。

「是凡夫人修習四無色三摩跋提，各有三品，謂下、中、上。是人由下品空處相應業，生空無邊入天，由中品空無邊入相應業，亦生此天，由上品空無邊入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，有無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品識無邊入相應業生，識無邊入天，由中品識無邊入相應業，亦生此天，因上品識無邊入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品無所有入相應業，生無所有入天，因中品無所有入相應業，亦生此天，因上品無所有入相應業，亦生此天。因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品非想非非想入相應業，生非想非非想入天，因中品非想非非想入相應業，亦生此天，因上品非想非非想入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。是凡夫人隨後報業，餘處受生。是凡夫人修習初禪定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品初禪中，是人由下品初禪相應業生梵先行天，生於彼已受下品初禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品初禪及二禪業果報，於此生中得受無逼樂及以受樂。第三禪及第四禪亦此生中受業果報，但無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品初禪亦如是。凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品二禪中，是人由下品二禪相應業，生少光天，生於彼已受下品二禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品第二禪及初禪業報，於此生中得無逼樂及與受樂。第三禪及第四禪此生中受果報，但無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品二禪亦如是。是凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品三禪中，由下品三禪相應業，生少淨天，生於彼已受下品三禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品上品第三禪業報，於此生中得無逼樂及與受樂。初禪、二禪及第四禪業報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品三禪亦如是。是凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品四禪中，由下品四禪相應業，生無雲天，生於彼已受下品四禪業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品第四禪及餘三禪業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是凡夫人修習四無色三摩跋提，各有三品，謂下、中、上。是人由下品空處相應業，生空無邊入天，由中品空無邊入相應業，亦生此天，由上品空無邊入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，有無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品識無邊入相應業生，識無邊入天，由中品識無邊入相應業，亦生此天，因上品識無邊入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品無所有入相應業，生無所有入天，因中品無所有入相應業，亦生此天，因上品無所有入相應業，亦生此天。因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品非想非非想入相應業，生非想非非想入天，因中品非想非非想入相應業，亦生此天，因上品非想非非想入相應業，亦生此天，因是業故得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。是凡夫人隨後報業，餘處受生。是凡夫人修習初禪定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品初禪中，是人由下品初禪相應業生梵先行天，生於彼已受下品初禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品初禪及二禪業果報，於此生中得受無逼樂及以受樂。第三禪及第四禪亦此生中受業果報，但無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品初禪亦如是。凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品二禪中，是人由下品二禪相應業，生少光天，生於彼已受下品二禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品第二禪及初禪業報，於此生中得無逼樂及與受樂。第三禪及第四禪此生中受果報，但無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品二禪亦如是。是凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品三禪中，由下品三禪相應業，生少淨天，生於彼已受下品三禪業報，得無逼樂及與受樂。受中品上品第三禪業報，於此生中得無逼樂及與受樂。初禪、二禪及第四禪業報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，隨後報業餘處受生。餘中品上品三禪亦如是。是凡夫人修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品四禪中，由下品四禪相應業，生無雲天，生於彼已受下品四禪業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品第四禪及餘三禪業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，

凡夫人隨後報業餘處受生。餘四禪中品上品亦如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，生於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品空無邊入，及上三無色定果報，於此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品空無邊入亦如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品識無邊入，由下品識無邊入相應業，生識無邊入天，生於彼已，受下品識無邊入業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品識無邊入，及初後三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘識無邊入中品上品亦復如是。是凡夫人修習四禪及四空定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品無所有無邊入，由下品無所有無邊入相應業，生無所有無邊入天，生於彼已，受下品無所有無邊入業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品無所有無邊入，及前後三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品亦復如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品非想非非想無邊入，由下品非想非非想無邊入相應業，生非想非非想無邊入天，生於彼已，受下品非想非非想無邊入果業，得無逼樂，無有受樂。受中品上品非想非非想無邊入，及前三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫人隨後報業餘處受生。餘四禪中品上品亦如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，生於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品空無邊入，及上三無色定果報，於此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品空無邊入亦如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品識無邊入，由下品識無邊入相應業，生識無邊入天，生於彼已，受下品識無邊入業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品識無邊入，及初後三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘識無邊入中品上品亦復如是。是凡夫人修習四禪及四空定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品無所有無邊入，由下品無所有無邊入相應業，生無所有無邊入天，生於彼已，受下品無所有無邊入業報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品無所有無邊入，及前後三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品亦復如是。是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品非想非非想無邊入，由下品非想非非想無邊入相應業，生非想非非想無邊入天，生於彼已，受下品非想非非想無邊入果業，得無逼樂，無有受樂。受中品上品非想非非想無邊入，及前三無色業報，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，是凡夫人隨後報業餘處受生。餘中品上品亦復如是。」

佛世尊聖弟子修習四禪，各有三品，謂下、中、上。是人由下品初禪相應業，生梵先行天，因是業得彼天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因中品初禪相應業，生梵眾天，因上品業亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因二禪下品相應業，因此業故生少光天，因中品二禪相應業，生無量光天，因上品二禪相應業，生勝遍光天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品三禪相應業，生少淨天，因中品三禪相應業，生無量淨天，因上品三禪相應業，生遍淨天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品四禪相應業，生無雲天，因中品四禪相應業，生受福天，因上品四禪相應業，生廣果天，因是業故得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有無逼樂、無復受樂。生於彼已，由最上品四禪相應業，恭敬勤修，無背常修行雜覺分之所熏修，因此業故生善現天。十倍此業生善見天，次復十倍生不煩天，復十倍生不燒天，次復十倍生阿迦尼吒天，因此業得天道、天壽命，得天住、得天同類。生於彼已受業果報，有無逼樂、無復受樂。是業熟已，被用無餘。引上界業於中用盡，即於是中得般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊聖弟子修習四禪，各有三品，謂下、中、上。是人由下品初禪相應業，生梵先行天，因是業得彼天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因中品初禪相應業，生梵眾天，因上品業亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因二禪下品相應業，因此業故生少光天，因中品二禪相應業，生無量光天，因上品二禪相應業，生勝遍光天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品三禪相應業，生少淨天，因中品三禪相應業，生無量淨天，因上品三禪相應業，生遍淨天，因是業得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有二種樂：一無逼樂、二者受樂。是業熟已，被用無餘。因下品四禪相應業，生無雲天，因中品四禪相應業，生受福天，因上品四禪相應業，生廣果天，因是業故得此天道、得天壽命、得天住、得天同類。已生於彼受業果報，有無逼樂、無復受樂。生於彼已，由最上品四禪相應業，恭敬勤修，無背常修行雜覺分之所熏修，因此業故生善現天。十倍此業生善見天，次復十倍生不煩天，復十倍生不燒天，次復十倍生阿迦尼吒天，因此業得天道、天壽命，得天住、得天同類。生於彼已受業果報，有無逼樂、無復受樂。是業熟已，被用無餘。引上界業於中用盡，即於是中得般涅槃。

佛世尊弟子修習四無量定，各有三品，謂下、中、上。慈無量者，如是修習如是數行，如四種禪定。喜無量者，如是修習如是數行，如初禪如二禪。悲無量者，如是修習如是數行，如第四禪。捨無量者，如是修習如是數行，如第三禪及第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊弟子修習四無量定，各有三品，謂下、中、上。慈無量者，如是修習如是數行，如四種禪定。喜無量者，如是修習如是數行，如初禪如二禪。悲無量者，如是修習如是數行，如第四禪。捨無量者，如是修習如是數行，如第三禪及第四禪。

佛聖弟子修習不淨觀，各有三品，謂下、中、上。無憎違行不淨觀，如是修習如是數行，如四種禪定。有憎違行不淨觀，如是修習如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習不淨觀，各有三品，謂下、中、上。無憎違行不淨觀，如是修習如是數行，如四種禪定。有憎違行不淨觀，如是修習如是數行，如第四禪。

佛聖弟子修習阿那波那念，各有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前三種禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習阿那波那念，各有三品，謂下、中、上。如是修習如是數行，如前三種禪定。

佛聖弟子修習十想，各有三品，謂下、中、上。何者為十？一無常想、二無我想、三滅除想、四離欲想、五寂滅想、六不淨想、七過失想、八死墮想、九厭食想、十一切世間無安想。前五種想及無憎違不淨想，如是修行如是數習，如四種禪定。後四種想及有憎違行不淨想，如是修習如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習十想，各有三品，謂下、中、上。何者為十？一無常想、二無我想、三滅除想、四離欲想、五寂滅想、六不淨想、七過失想、八死墮想、九厭食想、十一切世間無安想。前五種想及無憎違不淨想，如是修行如是數習，如四種禪定。後四種想及有憎違行不淨想，如是修習如是數行，如第四禪。

佛聖弟子修八遍入，各有三品，謂下、中、上。何等為八？一、內有色想觀外色少，是少者或妙或麁，我遍此想得知得見，如是有想；二、內有色想觀外色無量，或妙或麁，我遍此想能知能見，作如是想；三、內無色想觀外色少，麁妙如前；四、內無色想觀外色無量，類亦如前；五、六、七、八者，並於內無色想觀外四色，謂青、黃、赤、白，我遍此想能知能見，作如是想。於此八中第一第二，如是修習如是數行，如四種禪定。後六種想，如是修習如是數行，如第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修八遍入，各有三品，謂下、中、上。何等為八？一、內有色想觀外色少，是少者或妙或麁，我遍此想得知得見，如是有想；二、內有色想觀外色無量，或妙或麁，我遍此想能知能見，作如是想；三、內無色想觀外色少，麁妙如前；四、內無色想觀外色無量，類亦如前；五、六、七、八者，並於內無色想觀外四色，謂青、黃、赤、白，我遍此想能知能見，作如是想。於此八中第一第二，如是修習如是數行，如四種禪定。後六種想，如是修習如是數行，如第四禪。

佛聖弟子修習八解脫，各有三品，謂下、中、上。第一、內有色想觀外色解脫，第二、內無色想觀外色解脫，第三、淨解脫，第四、空無邊入解脫，第五、識無邊入解脫，第六、無所有無邊入解脫，第七、非想非非想無邊入解脫，第八、想受滅解脫。第一解脫，如是修習如是數行，如四種禪定。第二解脫，如是修習如是數行，如第四禪。第三解脫，若內有色想觀外色，如是修習如是數行，如四種禪；若內無色想觀外色，如是修習如是數行，如第四禪。後四無色解脫，各如自地。第八滅受想解脫，但由住故過非想非非想，不由離欲故過，是故其地等非非想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習八解脫，各有三品，謂下、中、上。第一、內有色想觀外色解脫，第二、內無色想觀外色解脫，第三、淨解脫，第四、空無邊入解脫，第五、識無邊入解脫，第六、無所有無邊入解脫，第七、非想非非想無邊入解脫，第八、想受滅解脫。第一解脫，如是修習如是數行，如四種禪定。第二解脫，如是修習如是數行，如第四禪。第三解脫，若內有色想觀外色，如是修習如是數行，如四種禪；若內無色想觀外色，如是修習如是數行，如第四禪。後四無色解脫，各如自地。第八滅受想解脫，但由住故過非想非非想，不由離欲故過，是故其地等非非想。

佛聖弟子修習十一切入，各有三品，謂下、中、上。前八一切入，如是修習如是數行，如第四禪。後二一切入，各如自地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習十一切入，各有三品，謂下、中、上。前八一切入，如是修習如是數行，如第四禪。後二一切入，各如自地。

佛聖弟子修習四無色三摩跋提，各有三品，謂下、中、上。是人由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，由中品空無邊入相應業，亦生此天，由上品空無邊入，亦生此天，因是業故，得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。由下品識無邊入相應業生識無邊入天，由中品識無邊入相應業亦生此天，由上品識無邊入相應業亦生此天，由是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘。因下品無所有入相應業，生無所有入天，因中品無所有入相應業，亦生此天，因上品無所有入相應業，亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品非想非非想入相應業，生非想非非想入天，因中品非想非非想入相應業，亦生此天，因上品非想非非想入相應業，亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘，是中般涅槃。佛聖弟子修習四禪定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品初禪中，是人由下品初禪相應業，生梵先行天，生於彼已受下品初禪果報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品初禪及二禪業果報，於此生中得受無逼樂及與受樂。其第三禪及第四禪，亦此生中得受果報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子是中般涅槃。餘中品上品初禪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四無色三摩跋提，各有三品，謂下、中、上。是人由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，由中品空無邊入相應業，亦生此天，由上品空無邊入，亦生此天，因是業故，得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。由下品識無邊入相應業生識無邊入天，由中品識無邊入相應業亦生此天，由上品識無邊入相應業亦生此天，由是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘。因下品無所有入相應業，生無所有入天，因中品無所有入相應業，亦生此天，因上品無所有入相應業，亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘。因下品非想非非想入相應業，生非想非非想入天，因中品非想非非想入相應業，亦生此天，因上品非想非非想入相應業，亦生此天，因是業得天道、得天壽命、得天住、得天同類。生於彼已受業果報，唯無逼樂，無有受樂。是業熟已，被用無餘，是中般涅槃。佛聖弟子修習四禪定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品初禪中，是人由下品初禪相應業，生梵先行天，生於彼已受下品初禪果報，得無逼樂及與受樂。受中品、上品初禪及二禪業果報，於此生中得受無逼樂及與受樂。其第三禪及第四禪，亦此生中得受果報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子是中般涅槃。餘中品上品初禪亦如是。

佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品二禪中，是人由下品二禪相應業，生少光天，生於彼已，受下品二禪果報，得無逼樂及與受樂。受中品上品第二禪及初禪業報，於此生中得受無逼樂及與受樂。第三禪及第四禪亦此生中受果報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品二禪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品二禪中，是人由下品二禪相應業，生少光天，生於彼已，受下品二禪果報，得無逼樂及與受樂。受中品上品第二禪及初禪業報，於此生中得受無逼樂及與受樂。第三禪及第四禪亦此生中受果報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品二禪亦如是。

佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品三禪中，由下品三禪相應業，生少淨天，生於彼已受下品三禪果報，受無逼樂及與受樂。受中品上品第三禪業報，此生中得受無逼樂及與受樂。受初禪、二禪及第四禪業報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品三禪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品三禪中，由下品三禪相應業，生少淨天，生於彼已受下品三禪果報，受無逼樂及與受樂。受中品上品第三禪業報，此生中得受無逼樂及與受樂。受初禪、二禪及第四禪業報，受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品三禪亦如是。

佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品四禪中，由下品四禪相應業生無雲天，生於彼已受下品四禪業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品第四禪及餘三禪業報，於此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子是中般涅槃。餘四禪中品上品亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪已生已得，從此一切更復退失。是人住下品四禪中，由下品四禪相應業生無雲天，生於彼已受下品四禪業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品第四禪及餘三禪業報，於此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子是中般涅槃。餘四禪中品上品亦如是。

佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，生於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品空無邊入，及上三無色定果報，於此生中受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品空無邊入亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得，從此一切更復退失。是人住下品空無邊入，由下品空無邊入相應業，生空無邊入天，生於彼已受下品空無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品上品空無邊入，及上三無色定果報，於此生中受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品空無邊入亦如是。

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品識無邊入，由下品識無邊入相應業，生識無邊入天，生於彼已受下品識無邊業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品識無邊入，及初後三無色業報，此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟受已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘識無邊入中品上品亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品識無邊入，由下品識無邊入相應業，生識無邊入天，生於彼已受下品識無邊業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品識無邊入，及初後三無色業報，此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟受已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘識無邊入中品上品亦如是。

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品無所有無邊入，由下品無所有無邊入相應業，生無所有無邊入天，生於彼已受下品無所有無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品無所有無邊入，及前後三無色業報，此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品無所有無邊入，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品無所有無邊入，由下品無所有無邊入相應業，生無所有無邊入天，生於彼已受下品無所有無邊入果報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品無所有無邊入，及前後三無色業報，此生中得受無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品無所有無邊入，亦復如是。

佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品非想非非想無邊入，由下品非想非非想無邊入相應業，生非想非非想無邊入天，生於彼已，受下品非想非非想無邊業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品非想非非想無邊入，及前三無色業，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品非想非非想無邊入，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得，從此一切更復退失。是人住下品非想非非想無邊入，由下品非想非非想無邊入相應業，生非想非非想無邊入天，生於彼已，受下品非想非非想無邊業報，得無逼樂，無有受樂。受中品、上品非想非非想無邊入，及前三無色業，於此生中得無逼樂，無有受樂。是業熟已被用無餘，佛聖弟子於中般涅槃。餘中品上品非想非非想無邊入，亦復如是。

「上流生阿那含有三種：一者初生梵先行天，如是次第往生，乃至廣果，於中生已得般涅槃；二者初生廣果，如是次第往生，乃至阿迦尼吒天，生於彼已得般涅槃；三者初生空無邊入天，如是次第往生，乃至非想非非想天，生是中已得般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上流生阿那含有三種：一者初生梵先行天，如是次第往生，乃至廣果，於中生已得般涅槃；二者初生廣果，如是次第往生，乃至阿迦尼吒天，生於彼已得般涅槃；三者初生空無邊入天，如是次第往生，乃至非想非非想天，生是中已得般涅槃。

「復次上流生阿那含有二種：一者在色界、二者在無色界。若在色界般涅槃者，從梵先行天如是次第生，乃至阿迦尼吒天，生於彼已得般涅槃。在無色界者，初生空無邊入天，如是次第往生，乃至非想非非想天，生於中已得般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次上流生阿那含有二種：一者在色界、二者在無色界。若在色界般涅槃者，從梵先行天如是次第生，乃至阿迦尼吒天，生於彼已得般涅槃。在無色界者，初生空無邊入天，如是次第往生，乃至非想非非想天，生於中已得般涅槃。

「復次有一種上流生阿那含，從梵先行天生，如是次第往生，乃至非想非非想，生於彼已得般涅槃。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次有一種上流生阿那含，從梵先行天生，如是次第往生，乃至非想非非想，生於彼已得般涅槃。」是義佛世尊說。如是我聞。

壽量品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品第二十二

佛世尊說：「人中二萬歲，是阿毘止獄一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於此獄中受熟業果報。於是中生，最極長者一劫壽命。人中六千歲是閻羅獄一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於此獄中受熟業報。有畜生道眾生有一日一夜六七過死生，復有諸畜生壽命一劫。人中一月為鬼神道一日一夜，又人中一月日為神鬼中一日一夜。由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，五百年是其壽命，是五百歲當人中十五千年。剡浮提人或十歲、或阿僧祇歲，是中間壽命漸長漸短，長極八萬歲、短極十歲。西瞿耶尼人二百五十年是其壽命，東弗婆提人壽五百歲，北欝單越定壽千年。人中五十歲是四天王一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，五百天年是其壽命，當人中歲數九百萬歲。人中一百年是忉利天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命千年，當人中三千六百萬歲。人中二百年是夜摩天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命二千年，當人中十四千萬又四百萬年。人中四百歲是兜率陀天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命四千年，當人中五千七百六十億年。人中八百年是化樂天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命八千年，當人中二萬三千四十億年。人中一千六百年是他化自在天一日一夜，由是日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命一萬六千年，當人中九萬二千一百六十億年。由乾陀山下頂阿脩羅，壽命如四大天王。須彌山下頂阿脩羅，壽命如忉利天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊說：「人中二萬歲，是阿毘止獄一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於此獄中受熟業果報。於是中生，最極長者一劫壽命。人中六千歲是閻羅獄一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，多年、多百年、多千年、多百千年，於此獄中受熟業報。有畜生道眾生有一日一夜六七過死生，復有諸畜生壽命一劫。人中一月為鬼神道一日一夜，又人中一月日為神鬼中一日一夜。由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，五百年是其壽命，是五百歲當人中十五千年。剡浮提人或十歲、或阿僧祇歲，是中間壽命漸長漸短，長極八萬歲、短極十歲。西瞿耶尼人二百五十年是其壽命，東弗婆提人壽五百歲，北欝單越定壽千年。人中五十歲是四天王一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，五百天年是其壽命，當人中歲數九百萬歲。人中一百年是忉利天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命千年，當人中三千六百萬歲。人中二百年是夜摩天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命二千年，當人中十四千萬又四百萬年。人中四百歲是兜率陀天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命四千年，當人中五千七百六十億年。人中八百年是化樂天一日一夜，由此日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命八千年，當人中二萬三千四十億年。人中一千六百年是他化自在天一日一夜，由是日夜三十日為一月，十二月為一年。由此年數，壽命一萬六千年，當人中九萬二千一百六十億年。由乾陀山下頂阿脩羅，壽命如四大天王。須彌山下頂阿脩羅，壽命如忉利天。

「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一劫名為小劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟業報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天，佛說住壽一劫，如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？如少光天壽量一百二十小劫，佛說壽量一大劫半，如是八十小劫名為一大劫。無量光天壽量一百四十小劫，勝遍光天住壽一百六十小劫，是為二大劫。少淨天二大劫半是其壽量，無量淨天三大劫半是其壽量，遍淨天四大劫是其壽量，無雲天三百大劫是其壽量，受福天四百大劫是其壽量，廣果天五百大劫是其壽量，無想天一千大劫是其壽量，善見天一千五百大劫是其壽量，善現天二千大劫是其壽量，不煩天四千大劫是其壽量，不燒天八千大劫是其壽量，阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽量。空無邊入天下品一萬七千五百大劫是其壽量，空無邊入中品一萬八千五百大劫是其壽量，空無邊入上品二萬大劫是其壽量。下品識無邊入天三萬大劫是其壽量，中品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量，上品識無邊入天四萬大劫是其壽量。下品無所有無邊入天五萬大劫是其壽量，中品無所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量，上品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量。下品非想天七萬大劫是其壽量，中品非想天七萬五千大劫是其壽量，上品非想天八萬大劫是其壽量。」是義佛世尊說。如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一小劫者名為一劫，二十小劫亦名一劫，四十小劫亦名一劫，六十小劫亦名一劫，八十小劫名一大劫。云何一劫名為小劫？是時提婆達多比丘，住地獄中受熟業報，佛世尊說住壽一劫，如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫？如梵先行天二十小劫是其壽量，是諸梵天，佛說住壽一劫，如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名為一劫？如梵眾天壽量四十小劫，佛說住壽一劫，如是四十劫亦名一劫。云何六十小劫名為一劫？如大梵天壽量六十劫，佛說住壽一劫，如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫？如少光天壽量一百二十小劫，佛說壽量一大劫半，如是八十小劫名為一大劫。無量光天壽量一百四十小劫，勝遍光天住壽一百六十小劫，是為二大劫。少淨天二大劫半是其壽量，無量淨天三大劫半是其壽量，遍淨天四大劫是其壽量，無雲天三百大劫是其壽量，受福天四百大劫是其壽量，廣果天五百大劫是其壽量，無想天一千大劫是其壽量，善見天一千五百大劫是其壽量，善現天二千大劫是其壽量，不煩天四千大劫是其壽量，不燒天八千大劫是其壽量，阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽量。空無邊入天下品一萬七千五百大劫是其壽量，空無邊入中品一萬八千五百大劫是其壽量，空無邊入上品二萬大劫是其壽量。下品識無邊入天三萬大劫是其壽量，中品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量，上品識無邊入天四萬大劫是其壽量。下品無所有無邊入天五萬大劫是其壽量，中品無所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量，上品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量。下品非想天七萬大劫是其壽量，中品非想天七萬五千大劫是其壽量，上品非想天八萬大劫是其壽量。」是義佛世尊說。如是我聞。